hola a todos qué tal buenas tardes

Voz 0699 00:03 bienvenidos al deporte en la SER el Madrid sigue muy enfadado con los que mandan en el básquet español La ACB hizo ayer un comunicado que para lo que ponía ponía habérselo ahorrado los árbitros reconocieron lo obvio que se equivocaron que aceptan sanción y que quieren mejorar en la guerra de comunicados en Madrid respondió con otro en el que afirmaba que lo expresado le parecía poco y que seguía en su idea de ir a más que es dejar la Liga española que por cierto podría llevar en el pack no jugar la Euroliga Si hacemos casos de los estatutos de esta competición que en el punto cinco punto tres dice que para disputarla hay que estar inscrito en un campeonato nacional y en ese punto estamos la ACB la viciado los árbitros más y la postura del Real Madrid le puede llevar a un callejón sin salida del baloncesto se ha quejado siempre de falta de atención a pesar de lo bonito que es ahora tiene toda la atención precisamente por las feo ni el baloncesto merece esto miel Madrid tampoco pero cuidado no vaya a ser que por dejar tuerto a la ACB la que se quede ciega sea la sección de baloncesto del Real Madrid las tres y uno comenzamos aquí está reportajes

con toda la redacción de deportes de la cadena ser un día más aquí estamos todos los de SER Deportivos hasta las cuatro os vamos a acompañar con el resumen de lo que llevamos de día gracias por estar ahí del modo que más os cuadre por la radio de siempre por la aplicación de la SER en el móvil por los enlaces en redes o por la web tres W Cadena Ser punto com que lo importante es que tengáis mucho donde elegir os doy las gracias por elegirnos un día más en nombre de todo el equipo del programa que va desde Sonia Lus en la producción a Juan Carlos Ingelmo ha valido como cracks de la técnica ahora que se ha puesto de moda el baloncesto por a cosa resulta que el fútbol español acaba de copiar al baloncesto algo bueno su sistema de competición de la Final Four lo copia la Supercopa la Supercopa de fútbol se va a jugar entre cuatro equipos en una misma ciudad al estilo Final Four en principio parece fuera de España así lo anunciado hoy el presidente de la Federación Luis Rubiales

Voz 0699 02:25 toma ya es la noticia del día la nueva Supercopa de fútbol de Final Four con finalistas de la Copa del Rey y primero y segundo de la ahí a jugar por el primer título del año que la verdad es que suena chulo luego empleamos la noticia de la jornada que se mezcla con el acontecimiento del día que es la Champions y hoy es jornada que el Barça disputa la ida de los octavos de final ante el Olympique de Lyon con en Belén como novedad con hundir y que ha viajado con Valverde que se fía del Lyon pues lo mismo que de la Roma de la que ayer acabó acordándose

qué daño mejor nos damos látigos ni no fue digamos si pensamos en que va a ser una buena semana para el fútbol español empezando por el Barça hoy terminando mañana con el Atlético de Madrid que va a recibir a la Juve en una de las citas del año en el Metropolitano así que hablamos de los dos partidos de Champions del Real Madrid que hay que decir tiene un buen cabreo con Solari y sus hijas esperadas rotaciones del Athletic de Bilbao por ejemplo que con su victoria ayer en el partido de cierre de Liga de Primera División el Alcoraz hunde al Huesca en el fondo de la tabla ese sitúan ellos pues casi en la mitad de la Liga además como buen martes es día de oyentes hoy la pregunta vale Champions del gran partido de la semana que para nosotros es el Atlético de Madrid Juventus en el seis treinta nueve dos cero seis cuatro seis que es nuestro Whatsapp os vamos a pedir hoy quién creéis que va a ser el jugador clave del partido porque seis treinta nueve dos cero seis cuatro seis ya abierto para notas de voz Dios hoy oímos en nada habríamos también en nada el jaleo del baloncesto que va de mil cosas la guerra de comunicados entre ACB árbitros y Real Madrid la retirada de licencias a Felipe Reyes ya Campazzo que anoche avanzábamos en El Larguero que llevaría aparejada sanción lo normal es que sea sanción económica e hoy se presenta dado alegaciones a esa retirada de las actas de las licencias a Felipe Reyes ya Campazzo y tenemos también la opinión de los históricos de los históricos del Real Madrid por ejemplo sobre la idea de retirar al equipo de la Liga como en lo que dice Lolo Sainz

Voz 3 04:40 no no es que Madrid no debe dejar la ACB vamos yo pienso no debe dejar no no solamente el título de ACB en la Liga española porque la Liga española es una Liga con un gran prestigio es nada mejor el digas que hay en Europa imposible El mundo realmente yo creo que el Madrid tiene que

Carlos no lo dice un mindundís dice Lolo Sainz histórico en el Real Madrid con mayúsculas la verdad que el baloncesto y su polémica devora todo el polideportivo aunque de vasca tengamos también a la selección española preparándolo partidos oficiales de ventanas contra Letonia Turquía ID polideportivo tenemos a Carlos Sainz demostrando que el McLaren este año tiene mejor pinta en los primeros test de la temporada pero bueno hoy es día de Champions para empezar las tres y cinco vamos al lío ella

a partir del día Champions ida de los octavos de final de la competición en Francia Olympic de Lyon Fútbol Club Barcelona ya está ahí tengo mucho que contar empezamos lógicamente como siempre por lo deportivo última hora novedades de los equipos Adriá Albets Francia muy buenas tardes

Voz 0017 06:57 hola Pacojó qué tal buenas tardes no sé qué tal llega esta comunicación desde Lyon donde hay algún problema de cobertura pero esperemos poder contar en condiciones la última hora del Barça que pasa por los jugadores que están ahora mismo en su hotel concentrados aquí en el centro de Lyon esperando el momento en el que Valverde les va a reunir para comunicar el once del equipo de esta noche hoy no habrá sorpresas no habrá experimentos saldrá con todo el Barça con la única duda de quién va a acompañar a Busquets Rakitic en el centro del campo aunque Arturo Vidal será seguramente el elegido y arriba el tridente lo formarán Messi Suárez que lleva tres años sin marcar en Champions fuera de casa Ismael de le Valverde tendrá que descartar a tres jugadores antes del partido veremos INTI está por lo menos en el banquillo vamos a escuchar a Sergio Busquets segundo capitán del Barça que ayer habló de ambición motivación máxima dejó claro que están avisados por lo que pasó en Roma no quieren repetir errores en esta Champions que motiva pero dice Busquets que no obsesión

Voz 9 07:56 Ana Tere la manera en que caímos la temporada pasada pues a todos nos dolió no por la manera en la que fue a partir de ahí yo creo que que tampoco hay que que obsesionarse nosotros siempre hemos querido llegar lo más lejos posible y sabemos que tenemos potencial para ello respetando al máximo nuestros rivales pero sí que es verdad que una gran parte depende de nosotros no de que no vuelva a pasar ahí creo que que estamos y ojalá sea así

Voz 0699 08:19 Bousquet que puede ser uno de los grandes protagonistas del paro ha sido en la actualidad deportiva opinión que crees que le preocupa un culé viéndonos último partidos del Barça del encuentro de hoy en Francia Marcos López muy buenas

Voz 10 08:29 pues le preocupa muchas cosas Pacojó buenas tardes antes que nada le preocupa por ejemplo que el equipo sea pagado en los últimos partidos no hablo sólo de juego sino también de la eficacia ha jugado cuatro encuentros ya ha marcado cuatro goles dos de ellos han sido de penalti tres empates y una justa victoria uno cero al Valladolid son por lo tanto motivo de inquietud le preocupa también que Luis Suárez haya entrado en un inexplicable letargo europeo fuera el Camp Nou no marca un gol lejos del estadio azulgrana la Champions desde septiembre del dos mil quince sucedió en Roma hace ya más de tres años estaban aún entonces Luis Enrique de entrenador y aún eran azulgranas Iniesta Neymar no le preocupa sin embargo el compromiso y la mentalidad de su equipo con respecto está completa acción porque la herida de Roma sigue muy presente Messi fue el primero en anunciar hace ya meses que no podía volver a pasar Busquets lo repitió ayer Valverde ha dejado ya de darse latigazos Si esta noche deben pasar por lo tanto de las palabras a los hechos

Voz 0699 09:27 gracias Marcos a ver si pasan de la palabra a los hechos di de la opinión al análisis que tienen Olympique de Lyon de destacado y cuántos el Barça de favorito a priori experto en fútbol internacional de la SER Bruno alemán muy buenas tardes

Voz 0301 09:37 tal Pacojó muy buenas pues es un equipo con varios jóvenes con mucho talento con muy buena pinta el lateral izquierdo Mendi Joseba o Ndombele los dos centrocampistas y sobre todo en la parte de delante en la delantera un equipo súper físico con muchísima velocidad pero también muchísima potencia jugadores como Memphis de Pay eh Traoré jugadores con con gol y con potencia física que pueden hacer daño creo que en la eliminatoria es muy favorito el Barça porque creo que aún teniendo un mal resultado en la noche de hoy lo podría arreglar seguramente remontando en el Camp Nou pero sí que creo que hoy se podría llegar a llevar un susto si no sale muy intenso muy concentrado hidratando de igualar las fuerzas A esa intensidad que va a meter en León bueno pues nada

Voz 0699 10:21 hemos que qué es lo que ocurre pero me quedo una más aprovechando su visita a Francia el presidente Bartomeu ha concedido una entrevista en Le Fígaro en donde habla entre otros como no de Messi Adrià sí reconoce debates

Voz 0017 10:30 Tomeo en esta entrevista que ya está pensando en cómo gestionar un futuro sin Messi aunque dice que todavía lo ve como algo lejano porque Messi tiene treinta y un años iba a estar en el Barça más allá del dos mil veintiuno que es cuando termina su contrato es consciente Bartomeu que antes de que finalice su mandato que es el mismo año en dos mil veintiuno deberá cerrar otra renovación del crack argentino que dice que es insustituible y reconoce que el Barça en el Barça no habrá otro como él tampoco en la historia del fútbol explica Bartomeu que el Fútbol Club Barcelona se fija mucho también en la escuela francesa para captar jugadores e insiste en esta entrevista que ni Neymar ni su padre le han llamado para pedirle que quieren volver al Barça

Voz 0699 11:11 muy bien pues eso es lo que dice el presidente del Barça diría queda de tranquilo que la conexión ha sido buena el partido que nos interesa se juega en Francia lo contaremos en Carrusel pero el gran partido de la noche europea están Inglaterra con un clásico por todo lo alto entre Liverpool y Bayern en donde te voy a pedir que un pronóstico además de la novedad de Bruno eh

Voz 0301 11:27 pues me mojo a pesar de las bajas que tiene el Liverpool creo que pasan los de Jurgen Klopp como está de moda esto de poner porcentajes Pacojó te diré sesenta por ciento de posibilidades Liverpool cuarenta para el Bayern insisto es bajas en defensa Van Dyke que el hombre que ha elevado el nivel de la defensa del Liverpool en el último año no va a estar por sanción yo Gómez se lo pierde por lesión así que tendrá que hacer casi experimentos en la zaga Jurgen Klopp ante un Bayern que han mejorado pero que está recibiendo muchos goles y eso ante un equipo que tiene arriba a Salah a Mané afirmó uno pues seguramente Se demasiada rémora el partido empieza a las nueve pero insisto para mí el Liverpool un peldaño por encima en cuanto a favorita

Voz 0699 12:07 vale me lo apunto ella te pregunto cuando acabe la eliminatoria gracias a la ciudad de ellas de Champions además de este Liverpool Bayern con el Barça hoy mañana será del Atlético de Madrid ante la Juve que esta tarde desde las ruedas de prensa sin novedad del para el choque alguna podríamos avanzar ya o algún protagoniza escuchar Miguel Martín Talavera muy buenas tardes

Voz 1576 12:23 qué tal buenas tardes y un Atlético de Madrid que traslada toda la Cauce informativo a la tarde primero a las cuatro y media cinco menos cuarto último entrenamiento en el Cerro del Espino de Majadahonda y luego toda atención

Voz 11 12:33 se traslada al del Wanda Metropolitano

Voz 1576 12:35 día a las siete menos cuarto rueda de prensa de la Juventus de Turín que no va a entrenar en Madrid lo lo ha hecho en Italia primera hora iba aterrizar a eso de las seis iban a trasladar Allegri uno de sus futbolistas a dar la rueda de prensa y luego posteriormente a las ocho menos cuarto cuando se vayan a concentrar rueda de prensa del conjunto rojiblanco con Diego Pablo Simeone a la cabeza por lo tanto veremos a ver sí mantienen esa última sesión preparatoria de esta tarde en los planes de ayer que era utilizar a los cuatro centrocampistas puros a Koke que vuelve a Saúl a Thomas ya Rodri ir darle descanso al menos de salida Diego Costa todavía no está al cien porciones de lagarto dejando la responsabilidad para Antoine Griezmann el buque insignia yp para Álvaro Morata otro hombre que podía entrar importante desde el banquillo que revolución así los encuentros Ángel Correa que ayer se dio una vuelta por El Larguero y habló de la Juventus de Turín

Voz 12 13:23 con los partido que que no gusta no gusta jugar sabemos que que ellos son un equipo fuerte tenemos que prepararlo para para eso y para para ser un gran puede nombrar hay ni tratar de dejar la victoria en casa con con nuestra gente llegadas otro pensamos en lo en la que tenemos no Montroi de tratar de hacer un gran un gran partido

Voz 0699 13:47 a día hoy en clave de Champions muy de Champions con el Barça con el Atlético de Madrid aunque sí

Voz 0699 16:05 con mucho lo mismo novedad la vida yo digo eh un nombre y un titular y lo compañero lo desarrollan muy rápido fútbol Solari del Real Madrid Javier Herráez

Voz 17 16:14 bueno pues que la derrota ante el Girona no solo dejó marcados a futbolistas como Bailey su apatía o Marcelo y su falta de forma aunque el brasileño insiste en que le falta bueno pues continuidad Solari fue el principal damnificado no sólo por lo de Isco que hasta la fecha era su lunar negro en el banquillo del Real Madrid sino porque se equivocó gravemente las rotaciones y dejó fuera del once inicial a Vinicius Solari si sigue González gozando de la compañía de hombres importantes como Ramón Martínez un hombre importante en el club también de la presidencia de la Junta Directiva pero ese error ante el Girona

Voz 0699 16:47 la nación si le puede costar en él

Voz 17 16:50 Turó esperemos que no un poquito lo que puede ser el devenir del Real Madrid en la Copa y en la Copa de Europa más noticias

Voz 0699 16:56 la nueva Supercopa y Luis Rubiales Antón Meana así será

Voz 0231 16:58 fuera de España y en formato final a cuatro suena fuerte Miami aunque no es la única opción ni dentro ni fuera de Estados Unidos piensa Rubiales que la pueden organizar juntos la Federación y la Liga pero Tebas ya ha dicho Joaquín Maroto que esto es otra ocurrencia de un Rubiales que explica así el formato de la Supercopa

Voz 1346 17:16 aprobar la Asamblea pero el formato será un formato en el que el primer clasificado de Liga juegue contra el subcampeón de Copa el campeón de Copa contra el segundo clasificado de Liga lo ganadores de semifinales se encuentren una

Voz 0231 17:31 así va a ser el formato de la Supercopa también ha anunciado Luis Rubiales que va a crear un centro de excelencia arbitral en Las Rozas Ike desde hoy va a existir un departamento para luchar contra la homofobia en el fútbol dentro de la Federación Española de Fútbol por cierto se confirma lo que contaba el sábado a la Cadena Ser dentro de cuarenta minutos Reunión de futbolistas en la sede de la AFE muchas jugadoras para buscar lo mejor en su convenio Salario Mínimo derechos laborales

Voz 0699 17:55 tres telegramas de Liga el Athletic de Bilbao y el subidón tras ganar ayer en Huesca Íñigo

Voz 1177 17:59 tiene aquí algunos miran a Europa pero esa Garitano se encarga de rebajar esa expectativa hace gracia los que los que hablan de Europa de no sé qué no nos podemos engañar que tenemos que ir paso a paso hoy estamos contentos intentar ganar el siguiente partido pasado Aguirre como es el partido contra el Eibar este próximo sábado que puede determinar por qué definitivamente va a pelear el Atlético

Voz 18 18:18 hay ultimátum a Cardozo en el Celta de Vigo Paula Montes pues da una Pacojo y fíjate si estas gran la cosa que hoy el presidente ha visitado las obras de su nueva ciudad deportiva mientras el equipo volvía trabajo con un cardo confesó que sabe que de momento hasta el sábado va a continuar y rápidamente lo que hay es un nuevo fichaje en el Huesca Luis adiós

Voz 19 18:33 Javi Varas el portero sevillano que se encontraba sin equipo viene a cubrir la salida de Werner en el mercado de invierno completa la terna de porteros con Santamaría Giovanni vida hasta el final de temporada dos de baloncesto

Voz 0699 18:43 hoy es día de guerra de comunicados de alegaciones del Real Madrid contra la retirada de licencias de reacciones del entorno blanco tras el lío de la Copa del Rey Usua Caballero sí porque

Voz 1509 18:51 muchas opiniones por todo lo que está ocurriendo y hemos querido conocer también la de un exjugador del Real Madrid Alfonso Reyes que no ve la Liga Endesa sin el Real Madrid

Voz 20 18:57 tiene un talante importantísimo para nuestra estatuilla ha crecido y muchos títulos en la Liga Endesa Hay no se concibe que está alias sin ella también es cierto que ha habido errores arbitrales muy muy importantes y ambos equipos suponen sentir perjudicados

Voz 0699 19:18 el presidente de los jugadores y hermano de Felipe Reyes cerramos con la selección española de baloncesto concentrada desde ayer en Guadalajara preparando dos partidos en los próximos siete días a mandar gala

Voz 1509 19:28 si el primer partido contra Letonia este viernes a las seis y media y el último partido de la fase contra Turquía el próximo lunes veinticinco a las siete y media

Voz 0699 19:35 pues son los dos partidos que está preparando la selección española de baloncesto que también está un poquito metida en el lío de la Copa del Rey hasta Scariolo eh opinó en la jornada de ayer diciendo que obviamente algo raro había pasado en el final del partido con un colosal bueno pues posando los últimos minutos con lo que va más allá del fútbol que oyes baloncesto llegamos a las tres y veinte de la tarde que sólo cogerá y seguir contando lo que Osés más cercano del deporte hasta las cuatro deportivos

SER Deportivos Madrid

Voz 0699 20:08 pues toca lo más próximo hasta las cuatro de la tarde que estaba pensando yo bueno pienso yo y lo piensa alguno lo bien que le ha venido a Solari el baloncesto el pollo que ha montado alrededor de la Copa del Rey ha pasado Alain con la pifia monumental que hizo ante el Girona con una rotación que a día de hoy no lo entiende nadie pero no es que no la entienda yo es que no la entienden en el club Marcelo Odriozola Ceballos Bale como titulares refilón Carvajal Vinicius lentes Icon esa decisión Solaris se cargó un poquito la Liga porque sí porque recuerdo que son unas rotaciones sin sentido porque el Madrid no juega Champions no juega copa esta semana si el Madrid le pide a los que se equivocan que lo reconozcan el baloncesto no estaría de más que se aplicara Solari la misma receta allí en vez de tanto discurso vacío envuelto en papel de regalos

Voz 0336 20:54 salga y diga si la gripe pero bueno son como que no suele pasar eh

Voz 0699 21:00 en realidad no sobrepasar con Solari no suele pasar con nadie el fútbol y para ser sinceros tampoco suele pasarnos a nosotros los periodistas así que tampoco vamos a pedir lo que hay veces que nosotros tampoco hacemos bueno a lo que iba que hoy no va de el Madrid de fútbol va del Atlético de Madrid que mañana juega el partidazo de la Champions ante la Juve vamos a estar en Italia ya eso pero bueno vamos a consultarlos a vosotros sobre qué jugador veis decisivo mañana para ese choque y porqué ya estamos recibiendo Whatsapp notas de voz en el Whatsapp en el seis treinta nueve dos cero seis cuatro seis que es nuestro Whatsapp que es el vuestro eh para nota de bono no mandar mensajes que luego nos hacemos un lío Varela que es radio mensajes de voz no notas de voz seis treinta nueve dos cero seis cuatro seis dos recomendaciones una sobre el Madrid de baloncesto en espera del referéndum fantasma este eh nosotros hemos hecho un referéndum cortito pero con peso con ex del Real Madrid de baloncesto a ver qué opinión tienen sobre todo eso lo primero y la segunda es que nos va a visitar el nombre que busca ser el más veloz sobre unos esquíes del planeta puede batir un récord del mundo de velocidad deslizar a doscientos cincuenta y cuatro kilómetros por hora vamos una especie de el AVE sobre nieve vais a un minuto y empezamos a la hemos en torno a ese escuchando se El Deportivo

Voz 2 22:12 sí recuerda que esta noche desde las once y media una hora menos en Canarias Manu Carreño te espera Paco pero te contaremos todo lo que tienes que saber de esta jornada de Champions si Europa ley catalana

Voz 7 22:26 se vino

Voz 0699 22:29 en la semana para el pudo el madrileño mañana en el Metropolitano en el Atlético de Madrid Juve con Koke como novedad con Morata como esperanza con el tridente conmoción con corre anoche en El Larguero como protagonista con tantas cosas que no sé por dónde seguir tala

Voz 1576 22:42 bueno pues la verdad que es un poco de todo no es un partido muy importante ya sabes que al Atlético de Madrid después de la pifia de la Copa pues se juega gran parte de su temporada en la eliminatoria frente al conjunto transalpino eh que es un toro eh muy complicado porque seguramente es el equipo desde el sorteo creo que nadie quería el más completo con una gran defensa un centro del campo con mucha creatividad evidentemente arriba con mucha pólvora y más desde la llegada de Cristiano Ronaldo al que siempre especialmente bien él el Atlético de Madrid y con el objetivo de mañana no encajar gol todo lo que no sea no encajar gol frente al equipo juventino va a ser un gran resultado para el Atlético de Madrid lo tienen muy presente por eso yo creo que ayer Simon en su Eva fortificado el centro del campo con Koke con Saúl con toma así con Rodrigo deja a Diego Costa para esa segunda parte donde quizá pueda aprovechar el trabajo que ya hayan hecho Álvaro Morata es sobre todo el umbral que es agarran todos los rojiblancos Antoine Griezmann para intentar que caiga el el muro juventino está todo el papel vendido como te puedes imaginar no hay nadie que pueda conseguir una entrada porque nadie se quiere perder este este gran partido y luego también con hombres que pueden revolucionar no desde el banquillo como Vitolo con el propio Diego Costa o como Ángel Correa que su historia tiene mucha miga Pacojó porque desde los diez años siendo el cabeza de familia ganando dinero para su madre sus hermanos ha perdido hermanos perdió a su padre muy joven e la vida la verdad que le ha golpeado muy duro Ia ayer se sinceró daba un poco a lo que se tuvo que agarrar

Voz 21 24:14 para seguir su carrera y para ser feliz con la también la tragedia que tuve es futbolera como como un refugio que demasiado Paul Mena se hasta día de hoy no hace olvidar de las cosas no sé feliz por eso trato de disfrutarlo más allá de que es un trabajo que tenemos que hacerlo lo mejor posible trato de de eso de de dice

Voz 0699 24:35 a ve lo que pasa que cuando nosotros pedimos que

Voz 0336 24:37 eh eh nos gusta hablar con lo

Voz 0699 24:40 protagonistas y con los futbolistas para humanizarlo porque claro esas historias que van más allá del deporte muchas veces se desconocen pero sin no podemos hablar con ellos tampoco podemos contarlas y es bueno que la gente también sepa que además del deporte y además del fútbol en donde se les ve como unos privilegiados al jugador estará que lo han pasado muy mal en su vida

Voz 1576 24:57 sí la verdad que tuvo una infancia durísima feliz porque jugaba al fútbol desde pequeño porque su padrino le ayudaba a comprar las botas para seguir jugando pero allí en Rosario en el barrio de Las Flores con lo pasó muy mal ya te digo en estos diez años prácticamente lo que le daba su representante unos mil mil quinientos pesos fuero que le ayudó a su familia a comer todos los días y evidentemente eso él no lo olvida ahora es otro ángel Correas ha podido traer a Suu a su madre a parte de su familia Madrid que una niña Lola de tres añitos bueno es un tipo tímido un típido un tipo muy callados un tipo que no hacer ruido pero la verdad que es un tipo que que se lo ha currado mucho y que merece que las cosas le salen bien por cierto

Voz 0699 25:36 Correa junto con otros cuatro compañía

Voz 1576 25:39 Eros Filipe Jiménez Thomas Diego Costa vieran la tarjeta amarilla e Pacojó no podrían estar en Turín por lo tanto también alerta amarilla para muchos jugadores que están llamados a ser importantes

Voz 0699 25:50 no porque no la vean vámonos a Italia compañero de por Alberto Cerruti muy buenas tardes Alberto que Juve se va a encontrar el Atlético de Madrid mañana

Voz 22 26:00 una Juve y con mucho optimismo porque prácticamente ya ganado la Liga tiene trece puntos de ventaja sobre el Nápoles eh hay tres dudas en el equipo para mañana uno en defensa porque no se recupera Alexandre brasileño o de exilio que es más defensivo

Voz 0699 26:17 una duda en el medio campo en el cual

Voz 22 26:20 que diera parece favorito encubre la duda más grande es la la la pareja de delanteros lo porque nadie discute por supuesto que pero no sabemos si al final alegre compra ala más ofensivo o Berman de esquí esta es la gran duda es cierto es kitsch por la banda izquierda a sigue la IV llegue a mucho optimismo lo importante ha dicho Allegri es marcar un gol más que algún gol en el mando a metropolitana porque es un empate cero sería tremendo

Voz 0699 26:54 sí lo importante para la Juve marcaron un gol y lo importante el Atlético de Madrid precisamente es que no se lo marquen así que eso viene más o menos se pone en contexto por dónde puede ir el el partido la impresión Alberto en Italia es que la Juve es clara favorita sólo favorita o que la cosa va a estar equilibrada con este Atlético de Madrid

Voz 22 27:14 digamos mi Diego favorita porque todos en Italia y en particular consideran el Atlético el peor rival

Voz 0699 27:21 posible para la Juventus

Voz 22 27:24 que Kamen taca es disputar el partido de vuelta en su campo en Turín eso sí es una alguna ventaja pero la eliminatoria parece muy equilibrada así todos consideran que eliminar el Atlético sería un gran paso hacia la hacinados

Voz 0699 27:40 está claro que Cristiano Ronaldo mañana va a vivir un partido especial como esta cristiana bueno está como siempre no

Voz 22 27:46 está como siempre la diferencia es que este año juega todos los partidos nunca descansado no quiere descansar Ia Lady no quiere

Voz 11 27:55 que el descaste solamente lo he quitado

Voz 22 27:57 en el último partido cuando Mascó el enorme pero es un cristiano que tiene una gana impresionante la verdad que es el líder en no solamente en el campo sino en el vestuario que ha ganado la confianza de todo el ambiente

Voz 0699 28:14 bueno pues nada veremos a ver cómo esta mañana de confianza de velocidad de goles y se puede dejar un buen partido para otro día pues mejor que mejor el vamos hablando un abrazo Alberto esto me queda algo del Atlético de Madrid a nadie quiera fomentar

Voz 1576 28:27 pues nada repasar un poquito más o menos el once que tiene en mente Diego Pablo Simeone con Jan Oblak en portería con Juanfran volviendo al lateral derecho con Godín y Giménez pareja de centrales con Filipe lateral izquierdo con ese centro del campo del que te hablaba con Rodri con tomas con Cat con Koke Saúl y arriba Álvaro Morata que jugado ante su ex equipo hizo Antoine Griezmann está todo el papel vendido como te decía a las ocho menos cuarto de la tarde rueda de prensa del técnico argentino y un futbolista del Atlético de Madrid

Voz 0699 28:54 la escucharemos en el carrusel primero y mañana lo más destacado en SER Deportivos que mañana tenemos que hablar mucho

Voz 0336 29:00 el Atlético de Madrid hasta luego

chao hasta luego todo lo que rodean el partido de mañana ya está situado pero vamos a completarlo un poquito con vosotros viento oyentes SER deportivos vamos al Atlético de Madrid Juventus a saco os estamos pidiendo que hagáis de analistas de Bruno alemán por ejemplo qué jugador ves clave para el partido del metropolitano porque José lo tengo aquí modos de ser protagonistas de tu opinión cuenta en SER Deportivos el primero dejarnos una nota de voz en nuestro Whatsapp en el seis treinta nueve dos seis cuatro seis que tenemos el mogollón me dice Sonera un número indeterminado pero que indica que mucho estar en en la Gran Vía también no nos da opción a tiro de nuestro micrófono inalámbrico y poder opinar en directo en el programa también podéis escribirnos una opinión en Twitter en arroba SER Deportivos o en el muro de Facebook del programa en el sur de Ser deportivos o montar en la encuesta que tenemos en las redes sociales con cuatro opciones tres claras John abiertas Sonia Lus

Voz 1509 29:55 pues sí como siempre cuatro opciones en la encuesta que ponemos cada mañana de martes en arroba SER Deportivos y la verdad es que hemos superado la barrera de los mil doscientos votos mil doscientos cuarenta y un voto sí está bastante igualado entre dos opciones que yo diría Pacojó son bastante parecidas ahora mismo gana como jugador clave del partido de mañana en el Wanda Metropolitano el portero del Atlético de Madrid Jan Oblak que ahora mismo tiene el cuarenta y uno por ciento de los votos pero es que les siguen muy de cerca treinta y ocho por ciento de los votos el goleador de la Juve Cristiano Ronaldo XXXVIII por ciento de los votos muchos menos apuestan por Antoine Griezmann como hombre clave del partido mañana Atlético de Madrid Juventus el francés tan sólo tiene ahora mismo el dieciséis por ciento de los votos y la opción abierta es la que menos gusto ahora mismo la gente otro quién cinco por ciento de los votos

Voz 0699 30:43 así está la cosa en las votaciones a través de Twitter vamos a ver cómo están las cosas en las calles de Madrid madre mía lo que puede salir de aquí Óscar Egido muy buenas

Voz 1643 30:53 hola a Paco muy buenas e hoy en Gran Vía tenemos competencia ahí sí puedo los muchos minutos en la voy a presentar hoy esto es como el salvaje Oeste hoy compartimos micrófono e incluso cámaras de televisión con con compañeros como yo estamos poquito que bajaran digo vamos a a darme una lección magistral Barack poner el listón alto y que la próxima semana lo tengan más complicado me quedo todavía con nadie estoy mirando a ver a quién me acerco claro es que tenemos competencias que me están quitando de lo que todos los han quitado así que me voy a dar aquí improvisar por intentemos como a un nublado

Voz 0699 31:23 bueno bueno bueno

Voz 1643 31:26 vamos en directo en SER Deportivos en la Cadena SER como te llaman sus hola Jesús encantado eso preguntando en el programa quién va a ser el jugador clave en la eliminatoria en mañana del Atlético de Madrid Juventus Jan Oblak Antoine Griezmann Cristiano Ronaldo u otro que tú me digas yo pienso que que el conjunto del equipo lo que te da hacerse bueno yo creo que individualmente todos son bueno pero el conjunto yo creo que es lo que les haga el Cholo Simeone no será del Atleti parte puede ser la verdad es que soy de Málaga pero me tira me tira Atléti uno sobre todo para mañana pues dos cero dos cero el Atleti evidentemente porque muchas pues ahí estaba el primer oyente ya te digo yo cuando has empezado a hablar digo hoy hablar de la escuela

Voz 0699 32:07 bueno de momento de la escuela del optimismo del Atlético de Madrid dos cero lo firma todo todo todo es seguidor del Atlético de Madrid este escuchando este SER Deportivos de ahora vuelvo preparas uno tampoco me importa de vez en cuando eh

Voz 1643 32:20 da digo te te voy a aprender a Competencia Dragon

Voz 0699 32:23 nosotros dentro con ellos y ahora vemos cualquier cosa es posible en la próxima y ahora vamos a ver qué opina la gente nuestras redes sociales a través del muro de Facebook de SER Deportivos de nuestra cuenta de Twitter que dice toda la gente Sofía Álvarez muy buenas

Voz 23 32:36 sí a través de las redes sociales hemos recibido unas cuantas opiniones comenzamos por Facebook uno de nuestros seguidores más fieles como es veto Fernández dice que como Black tenga el día no habrá Cristiano que le pueda marcar mientras tanto en Twitter hemos recibido más opiniones la primera de ellas la de adivino Pérez que cree que el jugador clave será Vitolo mientras que Arnau no tiene ninguna duda hay piensa que Oblak volverá salvar al Atlético de Madrid por su parte arroba New York mil ochocientos noventa y ocho apuesta por otra opción concretamente la de Koke Cobeño tampoco tiene dudas y nos envía un Give de Cristiano Ronaldo celebrando un gol con la Juventus y por último en Twitter arroba Can Melilla tira de humor y cree que el jugador clave de esta eliminatoria será Leo Messi

Voz 0699 33:14 me gusta mucho el LIC adivino perezosa ha llegado al alma vamos a ver si no llegan al alma todos los Was que no se está mandando al seis treinta nueve dos cero seis cuatro seis en el Whatsapp de SER Deportivos

Voz 24 33:24 el jugador del partido de mañana va a ser Cristiano Ronaldo con su hat trick que va a marcar una cosa sobre el baloncesto me hace poco me acuerdo una entrevista de Florentino Pérez donde dijo que en un futuro le encantaría que surreal Madrid juegue en la NBA a ver si hay quiere ir los tiros porque nuestro predecir siempre están logrando

Voz 25 33:46 buenas tardes Pacojo buenas tardes a todos yo creo que como siempre el jugador que va a ser más determinante en el partido de el Atlético la Juve Baser Oblak luego confiemos en que la delantera este fin ahí podamos marcar y que se estrene Morata que ya es hora luego deciros que me parece una vergüenza estas amenazas que está haciendo el Real Madrid porque cuando pasa al contrario véase el partido de fútbol de el Atlético Real Madrid que el bar estuvo con unos fallos clamorosos vamos fue tremendo y ahí no pasa nada ahí no se quejan ni nada el bar esta pero

Voz 0336 34:28 pero en fin

Voz 25 34:30 que no nunca llueve a gusto de todos Un besito buenas tardes

Voz 0699 34:33 el Levante llueve poco las cosas como son eh pero bueno esperemos a que llueva sobre todo vamos a esperar a más opiniones en el seis treinta nueve dos cero seis cuatro seis que es el guasa

Voz 1643 34:42 programa que no sé qué hacer con su volvieron a Gran Vía que haber Oscar a ver de hecho la competencia voy a intentarlo porque aquí compañero de You buenas tardes jugara qué tal te llamas Sergio Bezos yo encantado empieza preguntando a vosotros que le preocupa a la gente pero en particular decir que le preocupa a una persona en su día a día está claro lo que le preocupa a la gente a Pacojó lo que le preocupa la gente es el Atlético de Madrid Juventus Sergio quien crees tú que va a ser el jugador clave mañana en el Athletic B que Cristiano nos habla en cristiano va ser cristiano según este Real Madrid soy del Madrid pero grima me gusta bastante de lo que pasa es que Cristiano no tiene sombra A es imparable pues Pacojo que si tú te lo has conmigo contigo así que me quedo por aquí Pacojó era entró la conexión de Yukos no creo que sea treinta y nueve

Voz 0699 35:32 vale pues me quedé luego te Leganés

Voz 1643 35:35 mira Le prorrogar algún oyente a Sergio que que estar esperando aquí hay grupo de chavales hola muy buenas lo vamos en directo en SER Deportivos estamos preguntando quién va a ser el jugador clave mañana en ese Athletic Judy Oblak Griezmann Cristiano otro he hecho no lo mejor claro de Torres se les diré pero está en Japón es claro lo que hayan dicho todos Elbicho he dicho de lo que ha dicho tú se quiero del Atlético de Madrid pero de la ley no es que estoy anti madridista en vale vale vale sí yo creo que hablar mejor portero que hay ahora mismo que la valla vale no tiene ser Elbicho con Oblak que cinco contra uno eran seis cinco Elbicho uno Oblak

Voz 0699 36:21 bueno pues nada esto es una conexión compartiendo oyente con los de You así que un saludo a la gente de los cuarenta también que no estará escuchando de alguna a quién sabe pues yo me he quedado aquí conmigo

Voz 1643 36:32 y aquí sigo e gente está pasando no vales

Voz 0699 36:34 sí lo que está pasando el micrófono alambre eso son cosas que uno no espera eh eh por dónde voy por Manolo estaba no por la toma Whatsapp dos vale al Whatsapp vamos a oír aún más a los oyentes de SER Deportivos

Voz 26 36:46 pero la SER Deportivos que soy Sergio de de aquí de Madrid jugador decisivo Elbicho Elbicho si al bicho se le pone nada no tiene nada que hay yo soy madridista y lo siento mucho pero eh fosa Juve un saludo

Voz 27 37:13 para el partido de mañana entre el Atlético de Madrid Si la Juventus eh tengo que decir que yo creo que los destacados por cada uno de los equipos yo creo que va a ser por el Atlético de Madrid va a ser o Black su portero ideal

Voz 11 37:30 Cristiano Ronaldo yo creo que para la eliminatoria estrella de esta semana los ex jugador del buen hacer de igual hay Cristiano en la Juve Atleti Griezmann es favorito la Juve pero bueno creo que voy a hacer un partido bastante lo que sí tengo claro es que pierda uno de los dos me alegra hicieron Atleti puede esta eliminatoria me da me da un poco igual

Voz 0336 37:59 quería decir es que que escuché

Voz 11 38:01 Carrusel Madrid la verdad es que me agosto no gustó

Voz 0336 38:04 me ama Icon

Voz 11 38:07 con las peñas de Leo y el sábado soy uno el viernes sabe con toda la gente de de la Copa del Rey y la verdad que somos un programa

Voz 0699 38:17 yo me alegro ya es obligatorio escuchar Carrusel Madrid también los fines de semana a través del ciento cuatro punto tres de la fe en en Madrid es obligatorio ver cómo ha terminado la encuesta ante la gente Sonia Lus

Voz 1509 38:25 pues con los mismos porcentajes gana la encuesta Jan Oblak con el cuarenta por ciento de los votos treinta y ocho por ciento de los votos para Elbicho Cristiano Ronaldo dieciséis por ciento para Griezmann y cinco por ciento para la opción abierta

Voz 0699 38:36 pues nada gracias por participar a nosotros vamos a hablar con un hombre que no sé si es guía o vuela o bueno ahora nos cuenta

pues sí días SER Deportivos en Cadena Ser punto com aquí en las redes sociales e Ter arroba SER Deportivos Facebook SER Deportivos

Voz 29 39:01 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del programa combina critica vinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco

Voz 30 39:15 nadie quitaba una falta que gritaba pero Kutxa Lola para que Boyacá vaya

Voz 29 39:27 el Whatsapp de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 11 39:39 la excusa Sun como son hasta que un día algo cambia de buenas a primeras

Voz 2 39:46 la temporada en la Cadena Ser el día comienza a las cuatro y media de la madrugada de lunes a viernes con Marina Fernández y Aitor Albizua una apuesta diferente en la que tienes mucho que decir de buenas a primeras síguenos también en Cadena Ser punto com y en nuestra aplicación móvil Capella ser

Voz 31 40:08 usted como es hoy una mujer pasional

Voz 32 40:12 a vivir la vida se gozar lo que la realidad me ofrecen muy bien tomos de aquí de allá dado mejor tengo mucha confianza en mí mismo sol maravilloso estupendo sólo oyente de la cadena

Voz 2 40:23 Abella para oyentes que sepa Lora

Voz 32 40:27 hoy la ciudad de verdad hoy Lahoz bueno tampoco se pase

Voz 15 40:31 es

Voz 7 40:35 cuenta con las vas pas

Voz 0699 40:55 bueno yo creo que vais a en los próximos minutos el hombre que está sentado en los estudios de la SER es una bala sobre la nieve puede bajar a casi doscientos cincuenta kilómetros por hora en una pista helada en busca de victorias de récord de adrenalina Sonia Lus

Voz 1914 41:11 sí la verdad es que es un dicho muy recurrente pero se puede decir que nuestro invitado está hecho de otra pasta de pasta por cierto muy pero que muy valiente es además un cóctel muy interesante se llama Jean Farrell tiene padre inglés madre checa británico de nacimiento madrileño de adopción es rápido rapidísimo en la vida si en general porque fundó su primera empresa con tan sólo diecisiete años quiere ser el hombre más veloz del mundo sobre unos esquís no le falta mucho para conseguirlo

Voz 0699 41:37 hola ya muy buenas buenas tardes cómo estoy yo muy bien gracias por venir aquí a la radio a SER Deportivos eh nada encantada de estar aquí como le a uno por el esquí de velocidad Jean

Voz 0336 41:47 bueno es una manera natural de esquiar para mí es tirarse recto pero de era muy empinada realmente es lo hacen todos los niños lo hacen todo los adultos también es velocidad en estado puro

Voz 0699 41:58 vayan los niños en el cole a lo que juegan al fútbol al baloncesto y a lo mejor Haditha parecía muy simple cuando les voy a jugar a eso no

Voz 0336 42:05 sí bueno yo yo la verdad es que después de mi primera de clase de esquí con cinco años lo primero que dices tirarme recto recuerdo bastante velocidad quizá serán cinco kilómetros por hora pero

Voz 0699 42:16 o sea que la primera clase de esquí fue a los cinco años sí

Voz 0336 42:19 con dos en Inglaterra en el norte pues bueno de paseo pero realmente me primera clase formal fue con cinco años así como empezó

Voz 0699 42:29 este prontito te gustan la velocidad claramente y la nieve cuál de las dos cosas te gusta más o no puedes disociar

Voz 0336 42:35 era una cosa u otra ya sí desde luego me gusta la velocidad en muchos estados me encantando los coches Mi vida es velocidad el aún muchas cosas que a mí me gusta de intentar hacer todo lo más rápido posible ella esquiando por supuesto pues pues esa es la combinación perfecta

Voz 0699 42:55 no es un deporte el esquí que tenga mucho seguirá tanto en España pero el esquí de velocidad aún tiene menos así que explícanos en qué consiste tu deporte ya me deportes

Voz 0336 43:05 muy sencillo es tirarse por una ladera muy empinada gana el que más rápido a esa lo que juegan los niños que es Kian con el colegio o en Austria pues todo el mundo pues hoy quién es el más rápido esquiando pues ese es mi deporte evidentemente pues llevamos equipaje y me siento en Arizona Micó llevamos unos cascos que traido uno el pero es que estoy siendo lo podéis ver

Voz 0699 43:28 por cierto voy a decirlo sigue online a través de Twitter a través de Facebook de las dos manos pueden ver además de escuchar

Voz 0336 43:36 deportiva perdona Jan que te recordado si pues es un deporte que hay mucha tecnología no es sólo tirarse a tumba abierta por una de era muy empinada estamos limando cada milímetro preparándonos durante nueve meses físicamente para poder ser las máquinas perfectas en bajar una una pista

Voz 0699 43:53 no sé cuánto dura el descenso en en la pista más o menos

Voz 0336 43:57 a unos quince segundos entonces si yo no he entendido mal

Voz 0699 44:00 puede que esté preparando nueve meses quince segundos de descenso secesión

Voz 0336 44:05 sí es es cómo prepararse para unos cien metros lisos que son

Voz 0699 44:07 en menos de diez como hay que entrenarse para bajar a toda velocidad por una pista helada que que es lo básico lo que lo que es esencial para para la velocidad

Voz 0336 44:15 de hacerlo bien hay un componente físico y otro psicológico ambos

Voz 0699 44:19 son muy importantes

Voz 0336 44:21 entonces yo yo me preparo con ejercicios de halterofilia trabajó mucha fuerza tengo tengo una una empresa en Sevilla Gemma Iberian Porter que trabajan conmigo y perfecciona cada detalle de mi de mi cuerpo para intentar ser lo más precio estoy lo más equilibrado posible el Quantum junto con mi entrenador que por cierto es viene del mundo del fútbol Alejandro Muñoz así así estamos estudiando voy mejorando cada detalle de cada músculo que esté equilibrado que que esté todo en su sitio