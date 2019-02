Voz 0699 00:00 hola a todos qué tal buenas tardes bienvenidos al deporte en la SER hoy el Atlético de Madrid es pasión está ante la primera cita realmente importante del año al jugar contra la Juve hoy el Atlético de Madrid ese equipo va a necesitar de los once jugadores empezando por Oblak y acabando en Griezmann para conseguir un buen resultado ante el equipo italiano hoy el Atlético de Madrid es afición los seguidores colchoneros van a reventar el metropolitano y crear el ambiente del Calderón para que el equipo arranca jugar con doce hoy el Atlético de Madrid es estadística los números del Cholo Simeone en eliminatorias de Champions en casa son un canto al optimismo siete victorias cero derrotas sólo dos goles encajados en contra hoy el Atlético de Madrid también es camino el de esta noche es el primer paso de verdad hacia una posible final de Champions en su casa en el está dio metropolitano hoy el Atlético de Madrid es todas esas cosas y una más hoy el Atlético de Madrid sobretodo es ateo no quiere ni oir hablar ni creer en cristiano lastra yo minuto comenzamos aquí a deporte

Voz 1 01:12 la Cadena SER SER Deportivos con Francisco José Delgado

Voz 0699 01:17 acción de deportes de la cadena ser aquí estamos todos los de SER Deportivos hasta los cuatros vamos a acompañar con el resumen de lo que llevamos de día gracias por estar ahí del modo que más os mole por la radio de siempre por la aplicación de la SER en el móvil por nuestros enlaces en redes sociales o por la web tres W Cadena Ser punto com que lo importante es que tenga mucho donde elegir os doy las gracias por elegirnos un día más en nombre de todo el equipo del programa que va desde Sonia Lus en la producción a Juan Carlos Ingelmo ha valido como cracks de la técnica Atlético de Madrid Juventus de Turín esa es la cita del día Atlético de Madrid Juve o lo que es lo mismo Griezmann contra Cristiano dos equipo con ganas de final europea con ganas de ganar las si es posible el regreso de Cristiano a Madrid tras irse del Real Madrid

Voz 2 01:56 bueno ha hecho una gran elección cambiando y una elección dio con un desafío importante como deportista pero repito no sólo pensamos en lo Griezmann enamorada no yo Costa lo limar en lo Koke Saúl tiene una ilusión e un presente aquí

Voz 3 02:15 bueno es enorme es un partido importante tanto

Voz 0699 02:17 donde como dice el Cholo tanto que hay ganas es la eliminatoria estrella que tienen los equipos españoles en los octavos de final de la Champions ya sí la vamos a tratar ahora está bajo la última hora de los dos equipos oímos al presidente del Atlético de Madrid acaba de hablar entre las cosas del bar y aportamos todas las claves del encuentro partido que pinta más goleador que el de anoche de el Barça en Champions Messi y compañía se hartaron de rematar pero se trailer se trajeron un rosco de Francia cero hacer anoche y a falta de goles palos el palo de Piqué al Madrid a cuenta del baloncesto equivocaron

Voz 4 02:47 primero a favor del del Madrid lo ha del Barça lo pues toda esta papeleta del Real Madrid respecto a los árbitros que ha pasado siempre los últimos años y pastores basket pasa en el fútbol y luego van a Calderón y les ayudan y ahí entonces ya se calla todo lo lo hacen a menudo menos mal que no tienen más secciones porque sino lo tendríamos que sufrir también ha dejado

Voz 0699 03:08 el consejo que yo creo que si no no sufren el tenis Piqué bastar Feriz aunque lo mismo se puede preguntar a Rafa Nadal por su opinión en el asunto que debe ser distinta a la de Piqué lo que es distinto es la otra competición que anotó hacia hoy además de la Champions tenemos Europa League para el Sevilla tras los incidentes de la ida ante la lapso Sevilla está bastante blindada para que lo único que pasa es ya deportivo tras el ocho cero Sevilla uno del Olímpico de Roma que ha sido eh de lo mejor que le ha pasado últimamente al equipo andaluz que ha puesto el foco de las críticas sobre su técnico Machín

Voz 2 03:39 no se pierde yo tengo muy claro que que los focos

Voz 5 03:44 suelen ir a hacia el entrenador que al final ni las paran y las mete pero es el que tiene la máxima responsabilidad yo prefiero que eh el foco cuando las cosas vayan mal

Voz 3 03:54 vayan hacia mí y que liberen a

Voz 5 03:57 a los artistas a los que tienen que estar tranquilos para poder desarrollar todo lo que llevan dentro que es mucho

Voz 0699 04:02 la del Sevilla hoy el Betis Villarreal y Valencia mañana en la Europa League hacemos un pleno y da igual donde pongamos los focos los importante poner a los cuatro en el sorteo del viernes eh los focos de las noticias de Madrid Barça están en jugadores que pueden llegar y salir en el caso en el Real Madrid es Jr el que puede venir desde el Betis y tenemos noticia en el caso del Barça La Gazzetta en Italia insiste fuerte con Rakitic y el Inter yo insisto en que no perdáis hoy el programa porque además en polideportivo la plantilla del Real Madrid de baloncesto a ver no está de manera unánime con la idea de dejar la Liga ACB ya empieza a ver mensajes en redes sociales de jugadores como top pienso Rudy Fernández poner un poquito de cordura en esto eh los árbitros les va a caer una sanción más de años que de meses Il ACB siguen una política incomprensible de silencio como el reponsable arbitral que está más oculto que la luna un eclipse y además de basket hoy hay noticia en Fórmula Uno y en ciclismo pero bueno antes la Champions son las tres y cinco vamos

Voz 1576 06:56 qué tal buenas tardes descansando en el hotel de concentración los hombres de Diego Pablo Simeone los diecinueve convocados todos de la primera plantilla y eso es novedad entre ellos Jorge Resurrección Koke que ayer recibió el alta y que por tanto hoy incluso va a ser de la partida tiene más o menos claro el once Diego Pablo Simeone devolviendo el lateral derecho a Juanfran Torres

Voz 0699 07:16 sacando como no está Lucas por lesión a Filipe

Voz 1576 07:18 lateral izquierdo y a partir de ahí cuatro hombres para fortificada el centro del campo y que no pasen muchas cosas Rodrigo Thomas Koke y Saúl y arriba la responsabilidad de intentar llevar un buen resultado positivo a Turín será de la estrella Antoine Griezmann el recién llegado Álvaro Morata

Voz 0699 07:35 lo que hay que ha hablado sobre el estilo del Atlético de Madrid

Voz 0544 07:37 pues nosotros jugamos con con el estilo de Atlético de Madrid ni juego con el estilo de Italia ni de España ni de ningún sitio nosotros tenemos nuestra seña de identidad hay jugar cada partido como una final y pensar en el día a día ahí así y así afrontamos siempre dos partidos

Voz 0699 07:52 sigue el Atlético de Madrid nada de estilo italiano estilo propio de la Juventus de Turín sin Khedira entre otros que última hora hay novedades deportivas tiene Marta casan muy buenas tardes

Voz 1509 08:00 buenas Pacojó pues la principal noticia los italianos la protagoniza Sami Khedira que esta mañana se ha sometido a una cirugía con éxito debido esa arritmia que conocíamos ayer Se calcula que en un mes podría volver a los terrenos de juego el resto son todo buenas noticias para Allegri que ha recuperado aquí el INI y abonó la defensa con Pjanic Matt Tweedy Bethencourt en la medular arriba estarán seguro Cristiano Ronaldo que le ha hecho veintidós goles en treinta y un partidos al Atlético de Madrid Man

Voz 1576 08:23 Djukic Idi bala que será titular además no estarán

Voz 1509 08:25 son los tres mil quinientos italianos estarán en las gradas del metropolitano

Voz 0699 08:29 los alrededores del partido acaba de hablar el presidente del Atlético de Madrid en la comida directivas de Enrique Cerezo Pedro Fullana muy buenas

Voz 0765 08:35 muy buenas almuerzo de directivas en el centro de la capital con los dos presidentes a la cabeza y con muchos temas por abordar con Enrique Cerezo por ejemplo Cristiano Ronaldo que es la bestia negra el Atlético Madrid como decía Marta quién es el favorito la eliminatoria si sería un fracaso caer en octavos el y las críticas del Madrid bueno pues todo esto ha contestado Enrique Cerezo

Voz 0571 08:51 pues mira Cristiano es un magnífico jugador es un gran refuerzo para la Juve pero nosotros también tenemos a nuestros jugadores que tenemos a nuestro Diego Costa a nuestro Morata nuestro rima en fin que todos todos tienen buenos jugadores pero yo creo que la eliminatoria está al cincuenta cincuenta hoy lo que nos interesa es ganar para ir allí tranquilitos a a Turín no si nosotros perdemos mañana o esta esta noche seguro que mañana es un fracaso si ganamos era un éxito y somos los mismos bueno mira no es la primera vez que se les de un equipo favorito bien nosotros hemos estado en los últimos dos finales Hinault rodaba nadie favorito y estamos ahí hemos hecho un equipo pagaron la Champions para intentar ganar la Liga ahí para intentar ganar la Copa Anaya

Voz 3 09:24 claro que el bar está lo han impuesto

Voz 0571 09:26 ahí desde el principio dije que no me gustaba pero yo no soy nadie para decir que quiten el bar antes había un problema ahora hay dos

Voz 0699 09:34 pues ahora hay dos con el bar una clave del partido por donde pasa una posible victoria del Atlético de Madrid factor clave tu dirás Francisco Narváez Kiko muy buenas

Voz 9 09:42 a Paco aquel Kiko Narváez me pregunta qué cuál puede ser la clave hoy yo diría que la clave lo ciento ochenta minutos no creo que sea en el día de hoy definitivo el encuentro ya que son dos conjunto eso muy parecido que juegan también a la paciencia defensivamente son equilibrado

Voz 0749 10:00 dos son fuerte y el que tiene un jugador que yo creo que hay

Voz 9 10:02 que estar muy atento como Cristiano que directa o indirectamente es un escándalo que haya participado en el cincuenta y cinco por ciento de los goles de de la Juve no tiene abonó Uche a que el INI eh tiene a en el medio a a Pjanic Tweedy en el día de hoy no se importante quédate les digo Adri utilice la banda y sobre todo algo para mí vital que se le acompañe a al francés a Griezmann ya que está monopolizando todo el juego ofensivo en el día de hoy ya es hora de que aparezca los jugadores de segunda línea y el punta en su momento fue Diego Costa y ahora es Morata no partido ya te digo hoy eliminatoria ciento ochenta minutos y en el que no se puede perder los nervios y la paciencia

Voz 14 10:46 la clave me imagino que el partido de vuelta te lo puedo decir más claro que hoy Pacojó un abrazo que te el cuerpo me vuelvo porque cuerpos pequeños grandes Kiko es un partido

Voz 0699 10:56 ande como tal lo vamos a tratar en la sintonía de la Cadena Ser en Carrusel pero el día grande la jornada la completan Schalke cero cuatro City el equipo de guardó de Guardiola vuelve a escena en la Champions en alemán

Voz 0301 11:06 sí vamos cuál va a ser un Guardiola muy precavido en las últimas horas y ha dicho que la gente se olvide absolutamente de una posible goleado que sentenció la eliminatoria a favor del Manchester City a pesar de que todo el mundo da como muy favorito al conjunto inglés el Schalke llegan con bastantes bajas la gran duda en el Manchester City es Bercy David Silva será titular el último sábado en el último partido de Manchester City jugó más de ochenta minutos tiene treinta y tres años y tiene mucha competencia en su puesto con Kevin De Boer con Bernardo Silva Dogan están en las últimas semanas a buen nivel así que una de las grandes dudas si David Silva en el partido de esta noche Schalke Manchester City es titularon

Voz 0699 11:42 todo eso es de hoy gracias Bruno de ayer arrastramos el Olympique de Lyon Barça lo dejan todo para la vuelta después del empate a cero de la ida como es el día después desempate inmerecido depués de veinticinco tiros Adriá Albets muy buenas

Voz 0017 11:52 hola Pacojó qué tal muy buenas bueno pues hoy es un día en el que toca sobretodo buscar explicaciones a la falta de gol del equipo para entender si fue sólo cuestión de falta de inspiración y de mala suerte o es algo que va más allá porque la sensación es que el partido podría haber durado tres horas el Barça ayer no hubiera conseguido marcar lo intentó con estos veinticinco remates a puerta siete entre los tres palos y empieza a ser preocupante esta falta de gol del equipo de Valverde que ha marcado sólo cuatro goles en los últimos cinco partidos y dos de ellos de penalti Luis Suárez no está bien le falta agilidad le falta frescura aunque ayer tampoco estuvieron acertados ni Messi ni suerte tiene el Barça de Piqué que salvó los muebles atrás de Ter Stegen que siempre aparece Salvador y ayer sacó alguna mano para evitar el gol del Olympique de Lyon el portero del Barça que en zona mixta defendía precisamente a Luis Suárez

Voz 15 12:40 claro que que queremos a todo el mundo al cien por cien y él está haciendo lo máximo para para estar

Voz 5 12:46 ahí esperamos que vuelva a marcar pronto

Voz 15 12:49 para para su confianza en el equipo

Voz 0017 12:51 ha entrenado esta mañana en Barcelona pensando ya en el Sevilla aunque Valverde les da mañana el día libre a sus futbolistas gracias a todo eso es lo que tiene

Voz 0699 13:00 debe con la Champions pero el fútbol europeo para los equipos españoles no para hoy hay en la Europa League dentro de muy poco a las seis de la tarde en tenemos en el Pizjuán Un Sevilla lapso con un gol de ventaja para el equipo de machín y con fuertes medidas de seguridad tras lo ocurrido en la ida novedades última hora han Santi Ortega Sevilla muy buenas

Voz 1870 13:14 qué tal Paco buenas tardes el Sevilla que busca esta tarde su pase a los octavos de final de la UEFA Europa League tras un buen resultado el partido de ida con el Lazio pero la ausencia de Banega aparte la de Webber hasta los dos sancionados provocan dudas por el rendimiento del equipo que en las últimas semanas viene siendo bastante bajo aparece en la convocatoria el chaval de la cantera Brian enfrente los italianos con la presencia de de mil cinco Xavi y por supuesto otro problema el de la seguridad más de mil efectivos policiales de ayer por la tarde por posibles enfrentamientos entre hinchas radicales del equipo italiano hice el Sevilla que la semana pasada recuerda que contamos que hubo tres apuñalados

Voz 0765 13:49 en la ciudad a partir de las seis

Voz 1870 13:51 Sevilla Lazio ojalá sin incidentes a ver si los

Voz 0699 13:54 Curro seguirán en casa o en el foco que es donde tienen que estar la mejor de las suertes al Sevilla ir al Atleti hoy y al Betis y al Valencia y al Villarreal que juegan mañana ahora juntamos

Voz 21 16:29 si todos lo hacen además con el resultado favorable del partido de ida el Valencia ante el fáctica a partir de las siete menos cinco los de Marcelino defienden el cero dos conseguido en Glasgow con cinco baja Rodrigo paulista Puccini con dos Roncalli a la misma hora Villarreal Sporting los amarillos tendrá que defender el cero uno conseguido en Portugal sin el defensa italiano era ya las nueve juega el Betis que tendrá que hacer bueno el tres tres conseguido en Francia ante el Rennes problemas también en defensa para Setién júnior es baja Francis no va a jugar por precaución Mandi es duda vuelve Bartra que se sólo el partido de ida y podría debutar

Voz 0699 17:01 Emerson al Real Madrid se le ha acabado el descanso eh no europeo porque esta semana no juega sino de los entrenamientos hoy ha vuelto entrenar es noticia eso James Rodríguez Javier

Voz 22 17:10 Israel si lo primero es que el equipo como tú dices vuelve a trabajar para el partido frente al Levante en ese encuentro no estará por sanción Sergio Ramos que aún así tendrá cuatro amarillas y luego viene por delante el partido frente al Barça en Liga antes el de Copa la vuelta con uno uno en el Nou Can in la buena noticia es que Isco ya trabajo con el resto de compañeros no todo el entrenamiento pero sí parte de él así que si quiere Solari podrían ser la convocatoria lo de

Voz 9 17:34 cuál es más complicado para Isco Alarcón

Voz 22 17:36 qué dijo James Rodríguez que está como loco por volver al Real Madrid recordemos que está en el Bayern cedido que el Bayern tiene la opción de quedárselo por cuarenta millones de euros y que tiene contrato el año dos mil veintiuno pero James quiere volver a Madrid

Voz 9 17:49 allí tengo todo no tengo allí casa tengo gente que me quiere no sé a ver qué pasa

Voz 5 17:56 qué pasa pero que te gustaría bueno yo por ahora tengo contrato con el Bayern en el futuro

Voz 9 18:01 a finales bien y Sabina y bueno

Voz 5 18:04 pero que yo sólo quiero acabar esta temporada buena en junio ahí vamos a ver pues nada nadie sabe nada es un gran programa Enlace

Voz 0699 18:10 sin Ojeda una un tanto rara en el fútbol el Comité de Competición abre expediente al Rayo Vallecano pero en parte por culpa del Atlético de Madrid José Palacio muy buenas

Voz 1038 18:19 si bien qué tal muy buenas Pacojó con la exhibición de banderas de carácter racista y xenófobo en el techo el ocupado por la afición del Atlético de Madrid no es afición son los ultras del Frente Atlético que se colaron el pasado sábado durante el partido entre el Rayo Vallecano del Atlético de Madrid el juez instructor abre ahora expediente al Rayo Vallecano va a solicitar información ambos clubes para depurar todas las responsabilidades de proceso que puede durar entre dos y tres meses la Liga también ha denunciado ambos clubes P A diferencia de competición por los saludos la visita hay que empezar panteras antiviolencia que es el que se reúne mañana hay dentro del chiringuito de de esta guerra que tienen entre Liga y Federación la Federación dice que la Liga no le ha denunciado a competición la Liga sin menudo óleo eh

Voz 0699 19:03 es una polideportiva veinte segundo para la Fórmula uno cómo van los test en Montmeló Manu Franco muy buenas muy buenas pues

Voz 1385 19:11 pero a este martes pero por en salir a pista iba XXXIII cuentas fijo con el Mclaren está recuperando el tiempo perdido el piloto madrileño y el mejor tiempo hasta ahora recorren con el Alfa Romeo pero segundo con neumáticos más duros Sebastian Vettel con el Ferrari que está ajustando

Voz 1704 19:28 quien ciclismo primera cita importante de la temporada con la vuelta Andalucía Borja gobernador una carrera pago juegue comienza hoy una ruta el sur en la que va a debutar al ató al ganador de la Vuelta Simon Child se va a medir al equipazo del Astana con Luis León Sánchez Jon Izaguirre IP ello Bilbao un miércoles en el que también va a debutar Enric más en la Vuelta al Algarve recordemos la gran esperanza del ciclismo español que tiene este año como objetivo el Tour Francia que por cierto ha anunciado que la edición de dos mil veintiuno partirá de la ciudad danesa de Copenhague Gràcia

Voz 0699 19:53 bueno pues con el ciclismo llegamos a las tres y veinte de la tarde cogemos aire y siguen pasando por aquí un montón de compañeros acercaron el deporte más

Voz 0749 19:59 nuestra

Voz 1 20:05 SER Deportivos Madrid

Voz 0699 20:09 pues la verdad hoy este tramo dedicado a en Madrid bueno Madrid y alrededores tiene n bastante color rojiblanco pero para que no todo o sea lo de la cita del metropolitano que nos va a llevar un buen ratito atentos atentos seguidores del Real Madrid que tenemos noticias de fútbol y de baloncesto no voy a decir lo de lo avanza la Cadena SER porque no me da la vida para oír a todos los compañeros pero vamos a contar cosas sobre un fichaje el futuro del Real Madrid que me da que nos ha contado eso de fútbol de baloncesto bueno de baloncesto Sara deciros que una parte importante de la plantilla no está muy en la tesis de sólo jugar la Euroliga eh a ver es que jugar un partido a la semana llevaría una rebaja de la ficha por jugar menos la renegociación de contratos eso llevaría también a la dificultad de ir al mercado de fichajes para fichar a grandes jugadores haber me da que con una sola competición la cosa cambiaría bastante en el Real Madrid de baloncesto los jugadores lo saben Pablo la sólo sabe el club lo sabe pero ha encargado un estudio jurídico para seguir un poquito a ver que qué pasa lo de salir de la CDU el es información e hay más información y ahí una visita la mano estará en los estudios tres medallistas de oro tres campeonas de Europa de fútbol sala quién polideportivo tengo un notición Federer va a jugar el Mutua Madrid Open de tenis según ha confirmado hoy pero bueno lo primero es lo primero y hoy la Champions el metropolitano en lo siguiente

Voz 23 21:29 estás escuchando se El Deportivo y recuerda que esta noche desde las once y media una hora menos en Canarias Manu Carreño te espera con El Larguero te contaremos todo lo que tienes que saber de esta jornada de Champions si Europa League

Voz 1 21:45 carteras

Voz 7 21:48 estamos seguido que mola hace va a escuchar

Voz 0699 21:50 hoy en el metropolitano con un partido grande en el Atlético de Madrid Juve que es el acontecimiento del día sin duda eh tal así que por ahí que feeling tiene para para lo de hoy así en opinión en en lo que te da vueltas a la cabeza y el corazón pues mira hablando

Voz 24 22:03 con con gente que está en esa caseta en ese

Voz 1576 22:06 mareó me ha sorprendido que la gente no te voy a decir que esté confiada pero si la gente tiene claro que hoy en esta eliminatoria Se va a haber que gran parte de lo que se tiene que haber visto toda la temporada del Atlético de Madrid una gran plantilla de un gran entrenador

Voz 0699 22:21 de un gran club que por algo se ha instalado en los

Voz 1576 22:23 a últimos lustros en la élite del fútbol europeo yo creo que es la sensación que tienes vestuario que no les ha terminado de salir las cosas no salieron en la Copa del Rey donde cayeron contra Girona no han ganado un gran partido un partido importantísimo en lo que llevamos de

Voz 0765 22:37 por su piensan que puede ser frente al que para

Voz 1576 22:39 muchos era el gran favorito para levantar la Liga de Campeones ahora me imagino que alguno echándose la siesta el que pueda dormir pues está soñando con hacer un un gran partido

Voz 0749 22:49 uno de ellos que va a tener mucho en la

Voz 1576 22:52 Zhai mucho en el corazón Basel Álvaro Morata va a jugar contra la Juve un equipo donde después de salir de del Bernabéu apostó por él como delantero de élite delantero top de Europa habría antes de volver de nuevo al al Real Madrid hizo

Voz 0699 23:06 buenas temporadas llegó a una final de Liga de Campeones

Voz 1576 23:08 es marcó incluso contra el Barça aquella final de la Liga de Campeones y hoy a dar una entrevista a nuestros compañeros del diario As bueno celebrará el gol ante la Juve y sueña ya con ese primer ansiedad del Atleti esto ha dicho nuestros compañeros Álvaro Morata

Voz 0105 23:22 mira yo yo voy a ser sincero mi primer gol con la camiseta del Atleti no puedo no celebrarlo quizás si me pilla en la Juventus por respeto igual no lo celebraría pero si eso aquí le celebrar celebrarlos pero que la gente la gente entienda que es mi primer gol con esta camiseta que significa mucho caso estaba que significa mucho para mí no puedo quedarme parado pedir perdón mi primer gol con esta camiseta creo que sí que lo celebraría aquí allí respetaría al máximo equipo en Italia quiero que ganen siempre menos menos el miércoles en un mes que creo que es lo más justo y que la gente que me quiere allí lo entendería también que que aquí lo celebró allí no

Voz 0699 24:02 lo van a entender seguro partido especial para Álvaro Morata al que la llegada al Atlético de Madrid lo ha puesto ante citas especiales pero nada más llegar contra el Real Madrid en contra la Juve dos de su ex equipos e partido especial para del partido especial para toda la afición del Atlético de Madrid partido en las previas de esto partidos siempre habla el presidente del Athletic

Voz 3 24:19 Pedro Fullana sí Enrique Cerezo al que hemos escuchado

Voz 0765 24:21 la portada practicamente el programa hablando de Cristiano de si es favorito no la Juve el cree que la eliminatoria como también cree Simoni prácticamente diría todo el Atlético Madrid está al cincuenta por ciento hay que combatirla hay que pelear la evidentemente ha hablado del bar del Madrid aunque tampoco no ha sido muy crítico con esa cuestión él no era partidario del bar y lo hemos tenido pregunta también evidentemente por Simeone

Voz 0749 24:39 declaró me ha renovado recientemente también es nombre propio

Voz 0765 24:42 duda de este día porque se juega también muchos Simeone en esta eliminatoria en los octavos de final de la Liga de Campeones y Enrique Cerezo evidentemente está encantado con la renovación del Cholo

Voz 0571 24:51 yo creo que que era lógico y normal no es una persona que lleva con nosotros ya muchísimos años para nosotros es el mejor técnico del mundo nos vamos a encontrar otro igual que él para nosotros es un orgullo una alegría una satisfacción poder decir que estuvo aquí como jugador una primera fase como jugador en una segunda fase en una segunda fase y como entrenador en esa tercera fase ya muchos años yo espero que va a continuar mucho

Voz 0765 25:12 muchas fases muchas de eliminó en el Atlético de Madrid todas ellas prácticamente victoriosas y con títulos de por medio vamos a ver si puede conseguir el gran sueño de Simeone del presidente de todos los rojiblancos que es la Champions alguna de esas temporada

Voz 0699 25:24 un trazo de fases lleva el Cholo Simeone que es el encargado de poner un once titular de tala que va a ser el que venimos contando en las últimas horas porque ya ha dicho que Diego Costa no está para jugar los noventa minutos

Voz 1576 25:34 si ayer os confirmo el Cholo en sala de prensa de momento el punto de lagarto no va a ser de la partida por lo tanto el peso del ataque vaca va a recaer en en Antoine Griezmann el hombre que está tirando del carro esta temporada hay de Álvaro Morata ya a partir de ahí si hacemos caso a las dos pruebas de los últimos dos días entrenando el Atlético de Madrid pues bueno la idea es que que intentar neutralizar a la línea de creación de la Juve para eso a poner cuatro centrocampistas puros con tomas con Rodrigo con Saúl Icon Koke que vuelve y luego en defensa tiene que retocar porque Lucas no está por Sanz por lesión es la única baja que tiene el Atlético de Madrid Juanfran en el lateral derecho no estuvo nada en Vallecas Santiago Arias la izquierda estará Filipe el capitán Godín al lado de José Jiménez escoltando la portería de Jan Oblak hay alerta amarilla para cinco jugadores que exhibiera en la cartulina no estarían en Turín por lo tanto también hay que estar atentos a esos son Filipe Jiménez Thomas Correa Diego Costa por lo tanto vamos a ver que que también ese sentido haya buena

Voz 0699 26:33 suerte y sobre todo que se considera un gran resultado bueno la Juve es fácil de diseccionar porque es un equipo al que conocemos bien pero bueno Bruno alemán lo conoce mejor sigue por ahí no no

Voz 1870 26:42 eh

Voz 0301 26:43 seguimos poco poco como de hoy Bruno en el metro

Voz 0699 26:45 ETA no

Voz 0301 26:46 bueno creo que no va a ser un partido de muchísimos goles porque los dos para mantener opciones pero la Juve se es un equipo que ha recobrado sensaciones en los últimas semanas jugando en dos mil diecinueve a tan buen nivel techo había tenido problemas incluso en partidos de campeonato tocando eliminado de la Copa de Atalanta en ACS ha dejado algún punto importante pero creo que eso la mental la recuperación del la pareja de centrales del mundo Chi límites son sin duda como pareja dos de los mejores centrales que hay que hay en Europa que les da una seguridad lo defensivo a un equipo que además tiene a gente como sobre todo Cristiano evidentemente pero de la que están funcionando bastante bien al al lado del portugués en definitiva un equipo que está funcionando muy bien y que a nivel de plantilla porque tiene más cómodo que te dieran al día decir hemos contado pues en lo puede solucionar no voy a decir de pena pero sin sufrir demasiado una pasó desde

Voz 0699 27:35 el calcio lo tiene ganado

Voz 0301 27:38 no porque tiene una diferencia de puntos del Nápoles tan bestia y la diferencia de plantilla con el conjunto del sur de Italia es tan grande que que bueno que son de estas de puntos es verdad que les ha sorprendido bastante la la eliminación en la Copa pero si no me equivoco seré ya las xima temporada consecutiva en la que ganó la Liga italiana para nada sería una sorpresa vaya

Voz 0699 27:59 no diré que les aburre la liga italiana pero está claro que el objetivo de la temporada de la Juve este año es la Champions Bruno

Voz 0301 28:04 sí firmaron a Cristiano Ronaldo era para ganar la lucha entre evidentemente no no van haciendo este tipo de fichajes incluso en no de salió bien la jugada de Higuaín pero cuando firmaron e Higuaín por cerca de cien millones haciendo operaciones de de ese nivel es porque no me dicen esto no es que les aburra pero lo tiene lo dan prácticamente por hecho que van a ganar la Liga italiana no les acaba de llenar como objetivo los títulos en en Italia y buscan ya no sólo llegar a finales que lo han hecho en dos mil quince contra el Barcelona lo hicieron en dos mil diecisiete contra el Real Madrid pero fueron incapaces de hacerlo más en llegar más allá Jay acabar ganándola

Voz 0699 28:40 el constipado te necesitamos en Carrusel

Voz 0301 28:42 estamos estamos ahí aguantando lo de lo que me toca la pastilla a las cinco de la tarde

Voz 0699 28:48 vale bueno pues te queda hora y media que que los demás un abrazo

Voz 0301 28:50 los otros ahora lo ampliamos lo nuevamente

Voz 0699 28:53 Dívar del equipo de Cristiano con la ayuda estado Marta Casas sí podemos escuchar al técnico de el equipo italiano Marta

Voz 1509 28:58 sí bueno Bell la Juventus de Turín que como nos decía Bruno Pacojo es uno de los grandes aspirantes a la Liga de Campeones que camina con paso firme hacia su octavo título consecutivo la sería el principal peligro lo sabemos todo se llama Cristiano Ronaldo veintidós goles en treinta y un partidos le ha hecho el portugués a los rojiblancos veintiuno lleva esta temporada ya en la Juventus en donde es el máximo goleador y el máximo asistente han dado piezas claves en la defensa y en el ataque el portugués no va a estar solo Mario Mandzukic volverá a verse las caras con algunos de los que fueron sus compañeros cuando vistió la elástica rojiblanca Pjanic siempre peligroso estará en el centro del campo y también será de la partida lo confirmaba ayer el entrenador de la Juve Paulo de bala ayer pudimos escuchar Allegri el técnico italiano hablando de dos de los nombres propios de esta eliminatoria de la Liga de Campeones los nombres propios Simeone y Cristiano Ronaldo hablar Allegri

Voz 10 29:44 Afar laborar

Voz 5 29:46 felicito a Simeone porque ha hecho un trabajo extraordinario pero sobre todo ha conseguido que el equipo trabaje siempre de la misma manera contra todos los equipos no sólo en los partidos importantes sino contra cualquier rival de la una gran humildad y respeto por el adversario no es fácil conseguir estos resultados

Voz 0699 30:02 por lo tanto enhorabuena asimismo

Voz 5 30:04 ah y a episodios estival a favor es para nosotros una gran ventaja tener a Cristiano Ronaldo pero el equipo tiene que tener buen rendimiento no depende todo Bernaldo si tienes a Ronaldo tienes más posibilidades porque es el mejor del mundo los últimos diez u once años en la Liga de Campeones siempre han estado Cristiano Ronaldo y Messi adivinó

Voz 1509 30:25 Simeone cristiana que sin duda van a ser dos de los que acaparan todos los focos tres mil quinientos seguidores italianos han venido a Madrid mil doscientos efectivos de seguridad velando para que no haya ningún problema y todo el papel vendido desde hace ya varios días

Voz 0699 30:37 cómo se parecía la voz del traductora de Paco Hernández Gustavo López muy buenas tardes

Voz 0749 30:42 tal Pacojo muy buenas oye como futbolistas Éstos son

Voz 0699 30:45 los partidos que a uno le ponen no

Voz 0749 30:47 hemos me pondré el corto ahora mismo y saldría a jugar estaría concentrado Si ha sido requiere el Cholo Simeone la de son partidos en los cuales no necesita ningún tipo de motivación al revés muchas veces la sobreexplotación la sobre motivación te con papel en contra ni y eso lo saben muy bien los entrenadores que mucho de ese rebajan ese tipo atención rebajan ese tipo de euforia para mantener siempre al límite al futbolista

Voz 0699 31:10 o sea que hay que buscar hay que bajar un poquito las pulsaciones no

Voz 0749 31:14 yo creo que muchas veces el futbolista está tan eufórico y con tanta sensación de de de alegría en torno a este partido por lo que se juega pues lo que significa por el rival que está enfrente por la competición la lo que es y que ABS juega en contra parece que salís extramotivado Ia atenazado muchas veces por esa extra motivación entonces el entrenador es cuando tiene que rebajar la euforia manejarlo muy bien en la semana saber qué es lo que necesita al futbolista para tenerlo siempre a punto de muy difícil desde el punto al futbolista de cuál es la motivación perfecta para ese tipo de partidos

Voz 0699 31:51 mira que intento yo no ser muy de tópicos pero es que claro hoy por ejemplo Gustavo no encajar es vital no es vital

Voz 0749 31:57 claro sin ninguna duda el cero a cero yo creo que es un resultado importante porque sabes que eh con ese resultado y a la vuelta puedes hacer algo interesante el no encajar siempre en el primer partido en este tipo de eliminatorias es fundamental ya sino ganas sin encajar bueno ya es espectacular pero es fundamental la portería a cero libres

Voz 0699 32:17 yo esto quién es fundamental que hoy haga una buena actuación en el Atlético de Madrid

Voz 0749 32:22 todos como bloque de enfrente tienes una una Juventus que tiene mucho registro futbolístico hace mini partido puede ser una suben tú que fue Balón en largo para man Chucky Cristiano Ronaldo que juegue en corto con Diva y con Pjanic even tan curen el mediocampo de de la posesión de cree mucho problema osea tiene muchos registros futbolístico no necesitas a un solo jugador del Atlético Madrid lo necesita como lo que primero para defender después en tareas ofensivas al mejor Morata al mejor Griezmann y al mejor Saúl Koke que son los que van a Ciudad de segunda línea

Voz 0699 32:50 finalmente enfrente pasa lo mismo es decir la va a necesitar de todo el potencial pero claro ahí está Cristiano desactivar a Cristiano Agus en qué porcentaje frena la

Voz 0749 32:58 tuve muchísimo es que a Cristiano no le puede dejar medio centímetro porque sabes que desde luego te determina penalizando es a la realidad de Cristiano Ronaldo no ahora era un gran equipo muy buen equipo un bloque muy sólido muy compacto con mucho registro It s la de espada que Cristiano Ronaldo que cualquier balón que caía en la avería el te lo hago termina penalizando porque porque es un gran goleador fíjate que es líder de asistencia algo que no teníamos

Voz 3 33:22 deslizado o que no tenía ser registro cricket

Voz 0749 33:24 a Ronaldo cuando estaba en el Real Madrid sin embargo el líder de asistencia tienes a un gran diva asistido a Cristiano Ronaldo que le puede complicar mucho al Atlético de Madrid sea Cristiano Ronaldo tienes que neutralizar sobre todo tenerlo fuera muy lejos del área esa la mejor noticia para el Atlético madre

Voz 0699 33:39 me quedó más que a lo vimos una pesadilla pero bueno ejemplo me me da por pensar que la Juve jugó el viernes el Atlético de Madrid jugó el sábado no sé si en un partido así veinticuatro horas de descanso te da un poquito más de de gasolina

Voz 0749 33:51 la Bush nada muy difícil son equipos están preparados Pacojo para este tipo de circunstancias si estás en la Champions en la Liga aprendido allí arriba sin tener también la Copa del Rey osea si tienes muchas competiciones no creo que los equipos están preparados ya los prepara no sólo en la pretemporada mentalmente y emocionalmente son equipo están preparados para este tipo de desgaste emocional psíquico y físico y creo que el Atlético Madrid asiento están preparado son dos equipos muy potente que siempre están al máximo nivel india el partido lo requiere van a ser un desgaste físico espectacular porque creo que tácticamente los equipo está muy bien trabajado por sus entrenadores entonces se va a decidir por detalles este tipo de partido lo de Taiwán hace fundamental te pueden jugar en contra o te puede jugar a favor pues todo

Voz 0699 34:35 los detalles los vamos a contar en Carrusel Vondra

Voz 0749 34:38 ninguna duda buen provecho Chaco mil que me voy a dormir las excitado era un rato PDA la noche que trabaja Pacojo

Voz 0699 34:43 así que nos ha contra mí

Voz 0749 34:46 esta noche que descansa de en algún momento de la vía

Voz 3 34:49 un abrazo un Place como siempre

Voz 0699 34:52 la Juve vienen muchos aficionados italianos si eso que suena de fondo a los aficionados italianos si vienen tres es mil hay un dispositivo de seguridad bastante grande en Madrid en mil doscientos efectivos policiales para cuidar de que todo esté bien como debe llevo mandaba que todo está bien y cómo debe con los italianos Amanda gala no sé si está en la Plaza Mayor en la Puerta del Sol bueno donde estés Amanda cuéntanos qué ambiente hay por ahí muy buenas

Voz 1490 35:17 la como decía tan pero hay vea no una de las ganar que hay para el partido hasta no

Voz 25 35:38 muchísimas ganas pacto que venimos de Méjico apoyaron con el Atlético al mar

Voz 1490 35:47 es el favorito para estar Altético de Madrid

Voz 25 35:51 el Juventus antes estuvo algunos el voto vivo Barrón alto Cristiano balonazos número uno

Voz 1490 36:02 claro aquí era el favorito del equipo de la Juve vamos a ver todos los aficionados del Atlético de Madrid bien responde tiene elegimos fontanero con Luque

Voz 26 36:17 el Atlético basado siempre a su buena defensa con Godín con Jiménez poner pedazos Black número uno del mundo yo creo que demanda mantener la puerta a cero iban a mantener EHAK ya no por una una vez más lo van a mantener el seno va a ganar el Atlético hacer voz hacer vamos

Voz 1490 36:38 Silvia era antes quedarán el día de hoy

Voz 25 36:49 la Impala uno Cristiano Ronaldo el Juve Altético matriz salte Atlético

Voz 1490 37:01 el aficionado ya ves que no

Voz 0699 37:07 bueno pues nada en el centro de Madrid están juntos todos gracias a manda tanto los aficionados del Atlético de Madrid como los de la Juve más de la Juve hasta ahora eh ahí en Carrusel no juntamos todos nosotros y vosotros ante un día grande en la temporada el que esperamos que ponga al Atlético de Madrid con un pie en los cuartos de final de la Champions ahora vamos a poner nosotros los pies y la cabeza en hablar con tres campeonas de Europa en SER Deportivos

Voz 33 39:58 la española

Voz 5 40:00 Anita y a para las

Voz 1269 40:02 orden Arrows hoy es rechazar alcanzara también

Voz 34 40:05 del Alcorcón femenino del Eixample R

Voz 1269 40:07 la meter el quinto para España así otra vez de España El disparo de pata de Amelia Romero se la come fallo garrafal de Anna Caterina otra vez de España a la capital analizan la selección española femenina de una Europa el deporte español sigue haciendo historia España ganado cuatro cero Portugal y se convierte Dani en la primera campeona de Europa femenina en la historia del fútbol

Voz 35 40:37 un sueño creo que no es el sueño de de los que estamos aquí de muchísimo

Voz 3 40:42 a generaciones historia que es la leche merecemos patrocinadores que apuesten por nosotros que muchas gracias a todos

Voz 0699 40:56 doy fe de que son la leche doy fe de que están aquí con nosotros el tres de las goleadoras de de la final Ana Luján campeón y capitana muy buenas

Voz 3 41:04 hola muy buenas Amelia Romero muy buenas

Voz 0699 41:07 Irene Samper muy buenas tardes hola buenas tardes llena que chula es la medalla eh la verdad que hicimos muy muy chula que qué habéis hecho con ella como como ha pasado los días con la medalla al lado

Voz 36 41:20 la verdad que la dejó al aire de la toma todo el día y bien pues te cita que yo la voy a todas horas igual

Voz 3 41:25 también lo hemos llevado a los entrenamientos para que la vieran las compañeras de club con bola me veía con con

Voz 0699 41:33 hemos tenido en estos últimos días son mira

Voz 37 41:35 por mi que la mesita no es porque la llamaba a los entrenamiento a mi trabajo para que la habían todos los ni de mayo

Voz 3 41:43 la verdad que muy contenta de puede tenerla en el cuello tiempo a falta de Norfolk es decir que

Voz 0699 41:48 eh tú te abuchea con la medalla si yo vamos eso más faltaba todo lo demás lo paladea en tu cuello todo el rato no desde luego bueno primer europeo de la historia una primera medalla no ha puesto el listón un poquito al todo verdad

Voz 36 42:02 bueno a ver eh han sido este ha sido el primer torneo oficial pero bueno ya venimos cuando muchos torneos internacionales muchas convocatorias partidos amistosos bueno el listón alto lo mejor es ganar un torneo europeo oficial y el primero de la historia entonces pues creo que nosotros ponemos el listón alto pero eh dentro de dos años se vuelve a hacer vamos a ir a por todas otra vez así que

Voz 3 42:26 encantada tiene listas pronto que si oye me

Voz 0699 42:29 el sábado ganar el Europeo las celebraciones después

Voz 3 42:32 eh todo su palabra yo creo que ha sido el día de puede no yo creo que eso sí o ya cuando ya te dice Juan

Voz 37 42:39 ya vuelta a la realidad no a tu vida eh tu trabajo tus estudio ir con el paso del tiempo ya podrá cuente valorará todo lo que hemos conseguido no porque ahora mismo estamos como una nube un sueño que hemos cumplido todas nosotras no ir con el paso del tiempo veremos que toda la repercusión que ha tenido sobre todo lo que hemos hecho para el fútbol sala español

Voz 3 43:01 está en la nube que eso está muy bien yo la verdad es que me quedaría ya aquí está Augusto verdad está muy a gusto

Voz 0699 43:08 voy a hacer un pequeño test para conocer para que la gente conozca un poquito mejor y Ana tú llevas bastante tiempo jugando a esto no

Voz 36 43:15 sí empecé bueno empecé con cuatro años en el equipo del colegio y luego ya con ocho en el primer equipo femenino de fútbol sala en Alcalá de Henares

Voz 0699 43:23 yo como capitana que sentiste en el momento del podio ya no te voy a preguntar por el discurso