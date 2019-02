Voz 0699 00:00 hola qué tal buenas tardes bienvenidos al deporte en la SER los últimos goles de Bale el galés los ha celebrado un modo cuanto menos extraño el penúltimo con un corte de mangas el último esquivando el abrazo de un compañero los que lo excusan dicen que lleva seis años intachables pues nada que le transmitan a sus hijos que el día de su cumbre le pegó un corte de mangas a sus amigos y cuando le vayan a dar los regalos que los tira al suelo aunque hasta ese momento se amplió ejemplar esta conducta no merece reproche pues eso lo peor es que Bale no es ejemplar Courtois desvelaba en una entrevista la semana pasada que el galés no iban a escenas del equipo porque eran demasiado tarde que no se comunicaba con sus compañeros Ike El Vestuario le apodaban el golfista porque en los días libres viajaba su mansión en Cardiff a jugar tres hoyos que tiene en el jardín de su casa a mí lo que haga en privado Bale como que me da igual pero que públicamente de cortes de mangas y evite celebra alegrías con sus compañeros rebaja su categoría de futbolista Yeleva supone P ocupante integración cuando no una preocupante falta de educación Lastras y uno comenzamos a Kirchner deportivos

Voz 1 01:11 la Cadena SER SER Deportivos con Francisco José Delgado

Voz 0699 01:17 con todo el resto de la redacción de deportes de la cadena ser aquí estamos todos los de SER Deportivos hasta las cuatro vamos a acompañar con el resumen de lo que hemos consumido del lunes gracias por estar ahí del modo que más os cuadre por la radio de toda la vida ahora con las emisoras de ser más en la oferta por la aplicación de la SER en el móvil por nuestros enlaces en redes sociales o por la web tres W Cadena Ser punto com que lo importante que siempre tengáis mucho donde elegir os doy las gracias por elegirnos un día más en nombre de todo el equipo del programa que va desde Sonia Lus Ana producción a Juan Carlos Ingelmo el Julio Hernández como crack de la tengo bienvenidos a la semana de los tres clásicos dos Madrid Barça en fútbol y un Barça Madrid de baloncesto que no van a tener entretenidos lo queramos o no el primeros de Copa el miércoles el siguientes de Euroliga de baloncesto el viernes para desembocar en Elda en Liga el sábado así que Garros que vienen curvas e aunque hay algunas que

Voz 2 02:05 ya arrastramos del fin de semana las Court

Voz 0699 02:07 más del bar que en este caso vienen desde Levante en donde todavía Philippe van con el penalti que dio origen al segundo gol del Real Madrid penalti que como siempre cuentan la guerra según les Vanilla Solari Carvajal y el presidente del Levante Quico Catalán veinticinco metros digo la patada

Voz 3 02:24 eso sí el él considera que es penalti hay contacto el árbitro lo determina si ésta no

Voz 4 02:28 está claro suele creo Casemiro que me dice que los Rosa no le pega en el tobillo claramente también me dicen que las imágenes se ve claramente cómo con los tacos impacta en la voz tal esos

Voz 0985 02:37 no hay presidente de Comité Técnico de Árbitros

Voz 1284 02:39 es Carlos Velasco Carballo sí que mañana le llamaré en aras de saber cómo se gestiona esta jugada que es lo que ha pasado inquiere esclarezcan poco no

Voz 0699 02:47 a estas horas la jugada está más vista que la primera peli de La Guerra de las gala si es así que cada uno tendréis vuestra opinión pero entre tanto las redes sociales del Atlético de Madrid hablaban de la noche de los Oscars hizo arranque con la historia interminable aludiendo a presuntas ayudas al Real Madrid le pedía a la gente que eligiera una película a lo que Carvajal respondió con yo elijo el corazón de la décima la undécima que fueron en la Champions que ganaron los del Real Madrid al Atlético de Madrid así que hay Piqué Madrid Atlétic el Barça de por medio porque los azulgranas están agarrados a un Messi tan sublime del que ya no se cortan hablar bien y el Cholo Simeone

Voz 5 03:25 me encanta el Barcelona más orgulloso estoy de los jugadores nuestro tremendo la verdad viendo el Barcelona ser más contento estoy todavía del futbolista ya temporada que estamos haciendo hasta este momento

Voz 0699 03:39 es un poquito arrimar el ascua a su sardina pero bueno se lo podemos o al Cholo cómprame a mí el resto de la actualidad vamos a estar en Inglaterra con la que ha liado Kepa al negarse a salir en un cambio con el Chelsea vamos a vivir a temas responder a Solari sobre las críticas que hace el entrenador del Real Madrid al calendario vamos a estar en la Audiencia Nacional con el juicio a Sandro Rosell íbamos a ir

Voz 2 04:01 a Neymar llorar hablando de Leo Messi

Voz 0699 04:04 sí habla entre lágrimas cuando recuerda suya cada al Barça lo que le ayudó el argentino es recuerdo que como lunes que es te vas a mandar al exilio esta semana a Girona irreal sociedad que jugarán con un reventón en la grada de Montilivi a las nueve de la noche por si no se pilla en Radio está dicho con toda la ironía del mundo bien polideportivo por cita por todas partes la selección española de baloncesto completó hoy las ventanas de clasificación para el Mundial hoy juega su último partido oficial antes del Mundial de China es ante Turquía en Tenerife el lugar donde juega uno de los capitanes de esta selección Javi Beirán

Voz 6 04:35 queremos acabar de la mejor forma posible y que sea una fiesta que no hay nada apoyarnos que vengan a despedirnos ya fue muy bonito el Mundial fue bonito clasificarnos aquí queremos despedir con una victoria todas las ventajas que hemos jugador que para nosotros ha sido un orgullo queremos acabarían que pongan admitía que nosotras no allí que impartió muy duro y luego pues seguir haciendo las cosas bien con la selección y con nuestro equipo para pues intentar estar en esa lista del condado

Voz 0699 04:58 a partir de las siete y media de la tarde hora peninsular tras un fin en donde el motor ha hecho destacar Álvaro Bautista que antes

Voz 1576 05:04 casado en la primera prueba de Superbikes hace una semanas

Voz 0699 05:06 estaremos pendientes de la vuelta de Rafa Nadal mañana hay de los Europeos en pista cubierta de atletismo para el fin de semana pero esta semana no tiene un Madrid Barça tiene tres dos de fútbol y uno de baloncesto iba a ser difícil resistirse a que no se ocupen mucho tiempo lastres y cinco vamos al lío ya

Voz 1 05:23 llega la tarifa más grande y abundante que jamás se ha presentado ya

Voz 7 05:27 en la doblemente irresistible veinticinco pedazo de gigas dos líneas de móvil llamadas ilimitadas para fijo y móvil Ibra cien megas a un precio irresistible solo este mes date prisa llama al tinte de Jazztel

Voz 1 05:42 en BP cada repostaje lleva más lejos

Voz 8 05:45 porque los carburantes BP Ultimate con tecnología

Voz 9 05:48 ayudan a limpiar tu motor eliminando en la sociedad que ciertos carburantes

Voz 1 05:51 pueden dejar y en esta cincuenta y seis kilómetros

Voz 8 05:53 por depósito afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología

Voz 0239 05:57 el beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a diez

Voz 8 05:59 estos factores más información en BP te lleva más lejos punto com

Voz 10 06:03 en una obra hay veces que cuando dicen mañana lo tiene en realidad quieren decir con suerte pero si tú eres de los que dicen mañana lo tiene y quiere es decir mañana lo tiene

Voz 11 06:14 este es necesitas una prueba porque cuando en Toyota te decimos que ésta es una furgoneta fiable sabes qué queremos decir que es

Voz 12 06:21 en fiable Proaza toda la confianza de Toyota en uno

Voz 1 06:32 serán los fogones de tu nueva cocina será que sí

Voz 13 06:36 talent tenemos un préstamo de hasta sesenta mil euros sin comisión de apertura sin contratar otros productos para que tu proyecto sea que si entra en Cetelem punto ese informe

Voz 1031 06:48 Citigroup es saber qué de traje te va mejor todavía no tenemos asesoría de imagen pero si disponemos de asesoramiento comercial especializado para profesionales y pequeñas empresas con Vodafone One Profesional y nuestros canales de ventas especializados tendrás las soluciones que mejor se adaptan a las necesidades de tu negocio informa Acn el catorce cuarenta y tres en entiendas Vodafone Vodafone Business juraría

Voz 0699 07:09 a ver antes de que los Madrid Barça marquen la semana por los cuatro costados vienen los gestos del fin de semana que marcan el lunes y que puede entrar en algunos casos sus consecuencias el Real Madrid divide su actualidad entre el VAR piel gesto de Bale lo del bar en el segundo gol es difícil de evaluar lo del gesto de la celebración esquivando a compañeros que querían felicitarle y tampoco por mucho que Solari lo en Huelva en papel de regalo sí que hemos visto

Voz 1073 07:33 a lo mejor no hasta Lucas Vázquez ha ido a chocar la mano es la esquivado iba mustio está enfadado Gareth Bale como esta aparente pletórico en el vestuario porque marcó aparte me encantó cómo entró al partido con la rabia que hubo que además de darnos la victoria digo muchísimo trabajo me pareció fantástico su partido

Voz 0699 07:52 Solari puede que sea de los poquísimos que está felices dentro de ese vestuario con la actitud de Bale en el Real Madrid Javier Herráez muy buenas tardes qué tal Pacojó muy buenas tardes hombre

Voz 14 08:01 lo que dijo ayer Solari el que estuvo mal fue Bale pero es que ayer los remató Solari en la rueda de prensa porque estuvo mucho peor el técnico argentino diciendo lo que acabamos de escuchar no le afeó la conducta al galés entiendo que es su jugador no le va a matar entre comillas hablando deportivamente de lo que fue el partido de lo que hizo con su compañero Lucas Vázquez tras marcar el gol de penalti pero de ahí a decir que estuvo imperial y que lo festejó en el vestuario pues evidentemente va un abismo ayer lo que hizo Bale Pacojo oyentes de la Cadena SER es este

Voz 0239 08:33 Car lo que está haciendo los últimos dos meses

Voz 14 08:35 suplente está no huidizo la realidad es que Vinicius le adelantado por la derecha por la izquierda y por arriba Bale es un jugador con mucho gol pero con mucho ego y que no está cumpliendo los objetivos por los que llegó al Real Madrid hace seis años no habla inglés que juega al golf en sus ratos libres es bueno pues como todo el mundo tiene su derecho pero que está lo que está mal es que llega a los campos de fútbol viendo partidos de golf en el móvil evidentemente tiene que concentrarse en el partido porque el Madrid le paga mucho dinero dicho con cariño Bale es un marciano es una isla en El Vestuario buen compañero dicen sus eso sus compañeros de vestuario pero que se está equivocando de cabo a rabo

Voz 0699 09:12 el caso de Bale se califica sólo el de Morata el gesto de Morata tras el gol fue ironía con los árbitros y el bar después de que el nuevo jugador rojiblanco habían anulado ya dos gol

Voz 0105 09:19 pues sí lo ha hecho la verdad que que bueno es es una pena que lo que ha pasado en estas últimas semanas pero no pero no esté creo que no me lo han quitado son bromas yo sé que es muy difícil lo entiendo alguna vez me puse de árbitro en algún partido mis colegas sí es es difícil de verdad o sea que hay que entenderlo oí y bueno estoy muy contento por por el gol y la celebración pues yo creo que ha sido una broma ay ya

Voz 0699 09:46 Morata se reivindica a base de goles ya no queda ni rastro de los que gritaban contra su fichaje Miguel Martín Talavera qué tal Pacojó buenas tardes pues no la verdad

Voz 1284 09:53 se ha caído de pie el madrileño lo dijo

Voz 1576 09:56 en esa celebración necesitaba un equipo que lidera confianza un grupo que le diera cariño un entrenador que confiara en él y creo que lo encontrado en el Atlético de Madrid no recuerdo muchos ejemplos de jugadores que en tan poco tiempo en apenas unas semanas hayan encajado también en el equipo de Diego Pablo Simeone que además eso provoca competencia con Costa el que sale beneficiado es el equipo por lo tanto está feliz Morata está feliz su entrenador con él y sobre todo una gran semana con tres victorias consecutivas

Voz 0699 10:19 no de gestos en el Atleti ayuno de Vitolo que ante la Juve ha tenido consecuencias Pedro Fullana

Voz 15 10:22 sí porque hay Vitolo se marchó del Wanda antes del final del partido frente a la Juventus enfadado por quedarse fuera de la convocatoria vio el partido desde su palco pero se fue a su casa antes de hora y sin celebrar el gran triunfo con sus compañeros pidió perdón eso sí al vestuario hace unos días la realidad es que evito lo está enfadada porque juega poco quiere jugar más de ahí el cabreo tras quedarse fuera de la lista de convocados en la Liga de Campeones y la relación ahora mismo Pacojo pasa por su momento más distante porque Simeone también está enfadado con el futbolista entre otras cosas porque por ejemplo no le gustó que se borrara del partido de vuelta de la Copa del Rey ante el Girona cuando iba a ser titular así que de momento ayer apenas tuvo cinco minutos testimoniales veremos si juega más o no en el futuro

Voz 0699 11:02 ahí los gestos el que más se comenta en el fin de semana pasada en Inglaterra en donde quepa se negó a ser cambiado por Caballero en el Chelsea cuando su técnico pidió el cambio porque presumía de unas molestias que padecía no tener en fin así lo aplicó su entrenador Sarr después

Voz 1284 11:14 se vea la es de de situación no me di cuenta de la situación después de tres cuatro minutos cuando el doctor volví otra vez al banquillo así que es sólo un gran malentendido Kepa tiene razón pero creo que lo expresó de una manera errónea Rowe y hay Think

Voz 0699 11:29 que se dice hoy en Inglaterra Álvaro de Grado muy buenas tardes

Voz 16 11:32 bueno pues sigue en comen tanto los dos comunicados del del Chelsea por parte de Farr el de que fallero en redes sociales tanto la versión de lo sucedido que fue un malentendido pero lo cierto es que suena tanto la versión de uno como de otro Un poco a excusa porque también antes de los penaltis justo cuando ha acabado la prorroga que pase acercó al grupo de futbolistas le increpó y no llegó a nada porque Rüdiger se puso al medio para para frenar los los ánimos de cada uno así que bueno restableciendo muchas críticas Kepa con la duda de si va a jugar el próximo partido y por haber desobedecido usted

Voz 1185 12:05 como ayer eche el cierre pues de haber perdido la final

Voz 16 12:07 los pierde un poquito más de de poder Sarr y prospectos plantilla

Voz 0699 12:11 en castizo un movido in Ojeda algo que más que un gesto es una foto la de ver a un ex presidente del Barça en el banquillo Jordi Martí sí

Voz 0985 12:19 ha habido cuestiones previas Pacojó la declaración de Rosell será mañana recordemos que la Fiscalía le pide once años y una multa de sesenta millones la acusa de blanqueo idea organización criminal para liderar una trama que conseguía comisiones ilícitas que revertirán Ricardo Teixeira ex jefe de la Confederación Brasileña de Fútbol Rosell pide la nulidad de la investigación que se vulneran dice sus derechos y que a la audiencia no es competente pero la Fiscalía Pacojó niega que haya persecución en su persona y menos que tenga que ver con el Fútbol Club Barcelona no

Voz 0699 12:51 hasta Jordi el último gesto la última imagen es escuchar a Neymar llorando al hablar de lo que él ayudó Messi a su llegada al Barça

Voz 17 13:03 claro porque y fue un

Voz 18 13:12 el Barcelona conquistó el mundo que no me toma expresó de

Voz 0699 13:20 en declaraciones a globos porte en Brasil impresiona oírlo impresiona verlo e hilando fino alguno dice que este buen rollo público le abriría las puertas del Barça habrá que verlo vamos a Barcelona

Voz 1 13:33 será el sonido de tu coche nuevo serán los fogones de tu nueva cocina será que sí

Voz 13 13:40 en Cetelem tenemos un préstamo de hasta sesenta mil euros sin comisión de apertura sin contratar otros productos para que tu proyecto sea que si entra en Cetelem punto ese informe

Voz 10 13:52 en una obra hay veces que cuando dicen mañana lo tiene en realidad quieren decir con suerte pero si tú eres de los que dicen mañana lo tiene Iker es decir mañana lo tiene

Voz 11 14:03 es necesitas una porque cuando en Toyota te decimos que ésta es una furgoneta fiable sabes qué queremos decir que es

Voz 12 14:10 eh fiable prócer toda la confianza de Toyota

Voz 19 14:17 hay quienes odian y quiénes aman hay quien aprende a quién enseña hay quienes hablan y a quienes hacerlo

Voz 20 14:26 esto que piensas que el país

Voz 1 14:32 llega la tarifa más grande y abundante que jamás ha presentado ya

Voz 7 14:35 de la doblemente irresistible veinticinco pedazo de gigas dos líneas de móvil llamadas ilimitadas para fijo y móvil Ibra cien megas a un precio irresistible sólo Esteves date prisa llama al quince de Jazztel

Voz 0699 14:52 jugador de la semana Leo Messi en Barcelona que sigue agrandando su leyenda

Voz 0017 14:56 sí es sin duda la mejor noticia para el Barça que en la semana de el doble clásico Messi esté enchufado y con ganas de dar guerra otra vez en un estadio que se le da bastante bien como es el Bernabéu el argentino es el máximo goleador de la historia de los clásicos y en el campo del eterno rival ha marcado quince goles en diecinueve partidos sabe Messi que en cuatro días el Barça puede llegar a una final dar el golpe definitivo a la Liga yeso evidentemente le motiva esta mañana el equipo ha vuelto a entrenar tras un día de descanso y en el Camp Nou ha hablado el portavoz Josep Vives para defender el bar a pesar de lo que pasó ayer en el Levante Madrid escucha crema

Voz 21 15:32 es el bar radicalmente si creemos que uno de los árbitros radicalmente si sería mejor el fútbol sino el bar radicalmente no a veces el bar pues nos puede beneficiar porque una decisión que se revisen los precintos perjudica o no pero en definitiva nosotros no podemos estar enjuiciado una herramienta como esa de un modo coyuntural cuando lo más importante es tener una visión estructural de las cosas

Voz 0017 15:51 Sara vive sería ventajista revisar el protocolo del bar basándose sólo en el penalti que no era a Casemiro según el portavoz del Barça se necesitan más ejemplos como éste para poder revisar el protocolo del bar así que el Barça por lo tanto sigue defendiendo la aplicación del bar a pesar de todo

Voz 0699 16:06 todo muy radical radicalmente el Getafe es el equipo del fin de semana ahora es cuarto en Champions y empiezan a creer en sueños de Caballero sí porque tras la dictó

Voz 1509 16:15 si ante el Rayo Vallecano por dos a uno se han situado cuartos con treinta y nueve puntos el conjunto de Bordalás se ha asentado como gran revelación de la temporada está en puestos Champions en Getafe están viviendo un momento único y todo ello gracias a los goles de Jaime Mate Jorge Molina ambos suman un total de veinte dianas diez cada uno y forman una dupla de garantías que representa el sesenta y tres por ciento de los tantos del Getafe el próximo compromiso de los azulones será ante el Betis en el Villamarín el domingo a las cuatro y cuarto de la tan

Voz 0699 16:39 declaraciones de la mañana las ha hecho Javier Tebas el presidente de la Liga de Fútbol Profesional que ha sido para responder entre comillas al entrenador del Real Madrid Solari Antón Meana

Voz 1284 16:47 sí en un acto Pacojó con Disney estaba presente Mickey Mouse muchas preguntas sobre dibujos animados Fútbol pero cuando le han preguntado por los horarios el calendario y los partidos previos clásico se ha puesto serio Javier Tebas

Voz 22 17:00 nosotros tenemos un valor que a veces la igualdad es aplicar cuando exista más el género promover la igualdad pues aplicarán están más que tomamos tirad histórico de veréis como como siempre ha sido en esas

Voz 0699 17:12 Palito al Real Madrid si quieren preguntarle del calendario que lo hagan en Girona donde juegan hoy el partido de lo lunes entre Girona y Real Sociedad ultima hora novedades rol Musac muy buenas

Voz 1673 17:20 qué tal buenas tardes Girona Real Sociedad cierran la jornada con la tranquilidad en el punto de mira de los primeros se consiguen la victoria tras los pinchazos de los rivales directos

Voz 23 17:28 el Girona puede acabar la jornada con más siete sobre él

Voz 1673 17:30 ascenso mientras que con la victoria la Real se metería en zona europea el conjunto txuri urdin se presenta a la cita en un gran momento de juego y resultados pero con bajas de mucho calado Willian José Theo Hernández por sanción Ibarra ya Musac Kevin por lesión Eusebio en cambio por primera vez en toda la temporada no ha tenido que echar mano del filial para completar la lista vuelven Bernardo Borja García Dunia inmunes a los dos primeros podrían ser titulares en el nuevo dibujo que estrenó en el Bernabéu el cuatro uno cuatro uno en la Real Sandro podría ser la alternativa Willian José allí Muñoz ocupará el carril izquierdo arranca a las nueve Montilivi Pita Prieto

Voz 0699 18:03 sí gracias Raúl dos apuntes más el Córdoba acaba de destituir a Curro Torres ha pitado a Rafa Navarro están a seis de la salvación y cerramos con la imagen fea del fin de semana que la sufrida la categoría de la Segunda B en el Écija Jerez con ultras del equipo visitante Emilio Jiménez

Voz 1185 18:16 qué tal compañero pues como tú bien dices pues el pasado sábado tarde y al término del partido un partido que le enfrentaba Club Deportivo pues bueno al final del partido en este caso uno el saltaban aficionado del conjunto jerezano ir bueno agredían a tres jugadores del Écija Balompié posteriormente hechos tienen que pasar pero lo quita afortunadamente todos acaban susto y cuarto la última hora y aficionado por llamarlo de alguna forma han pedido disculpa a jugadores que a los jugadores agredieron del Écija o no

Voz 0699 18:50 ante esto tolerancia cero y los ultras alzó insisto que si luego hay multa la pagará en el resto de los aficionados del Jerez ya que su club no podrán mejorar las cosas porque habrá que pagar las imbecilidad de estos ya al polideportivo

Voz 1 19:02 en polideportivos

Voz 0621 19:03 primero baloncesto España juega ante Turquía el último partido de las ventanas antes

Voz 0699 19:07 mundial de China para el que estamos clasificados Javier Saisó

Voz 1982 19:09 Asia será a las siete y media hora peninsular en Tenerife España está clasificado como decías para el Mundial hace dos jornadas y quiere que el partido de hoy se convierte en una fiesta Albert Ventura espera Tomás vuelven al rostro de una selección en la que en once partidos han debutado hasta veinte jugadores España quiere acabar líder de grupo ante una Turquía que ganó en Ankara setenta y uno sesenta y siete y que también está

Voz 0699 19:29 cerramos con Álvaro Bautista protagonizan el fin de semana Álvarez el atleta español ha hecho historia tras con

Voz 24 19:34 tres victorias en las tres carreras en Australia

Voz 1284 19:37 su debut en el Mundial de Superbikes Bautista lo ha calificado

Voz 24 19:39 en un fin de semana fantástico siente de australiana

Voz 0103 19:42 dices que voy a empezar así el campeonato de Wall Superbike no no no te hubiera creído no pero bueno creo que hemos hecho un buen trabajo en estos dos días que que tuvimos de tés me equipo trabajo genial fin de semana fantástico agradecer a Ducati mi equipo con todo el trabajo que han hecho que no han hecho fantástico y creo que también

Voz 1 19:56 enhorabuena para todos fantásticos lo que va a pasar de aquí a las cuatro en SER Deportivos

Voz 25 20:06 SER Deportivos Madrid

Voz 0699 20:19 bueno creo que no hace falta recordar que estamos en semana de dos Madrid Barça de fútbol uno de baloncesto que después de lo que ocurrió en la final de la Copa del Rey de basket también me temo que va a tener sueño desde mañana todo lo que sucede alrededor de los clásicos va a monopolizar la información deportiva así que antes de que se me pase una pequeñísima reflexión sobre los equipos no tan grandes como Getafe y Leganés que son criticados por los equipos con un presupuesto que los multiplica por mucho que quieren quitarle mérito a base de reflexiones que a los que hace pequeños esa ellos Setién Marcelino sobre el Leganés

Voz 0013 20:57 normalmente los porteros son muy buenos y creo que meto hizo un buen partido cuando paran siete ocho pero nosotros tiramos dos palos dos tuvimos más ocasiones o más situaciones claras que el Leganés de remate y por eso desde mi modesta opinión merecimos ganar en Leganés hizo menos méritos que nosotros jugando en su campo siquiera para empatar

Voz 26 21:18 Ellos han hecho las cosas bien las cosas que hacen habitualmente unas veces les sale y otras no pero eso están ahí abajo esto no no sale siempre lo que propones

Voz 1 21:27 la realidad es que el fútbol tiene muchas vertientes

Voz 26 21:30 es cada uno libremente adoptada que cree conveniente todo es muy respetada

Voz 0699 21:35 si todo muy respetable pero la crítica de por medio en Leganés ni medio Lago y quitándole méritos habría que ver cómo jugaría en el Betis el Valencia con cincuenta millones de presupuesto que es el delega y no cien como tiene el Betis o ciento sesenta cinco como tiene el Valencia a ver si entonces

Voz 14 21:53 juegan un raro

Voz 0699 21:54 o simplemente palpan lo que hacen ambos está para un mal partido tanto Setién como Marcelino quitándole méritos al rival es también opinión pero bueno la de los que opinan de verdad bien llega ya en la barra libre

Voz 27 22:07 este lunes la ventana se abrirá en la pantalla de un móvil Éste es nuestro mensaje en red

Voz 28 22:17 desde el Mobile World Congress con Núria Marín alcaldesa de L'Hospitalet Rafa Vila Sanjuan Alex Rovira Toni Martínez Especialistas secundarios El Mundo Today Benjamín Prado y la música de la escritora y cantautora Adriana Moragues con Carles Francino en la SER

Voz 1284 22:43 hoy estoy por no decir de que va a ir estoy dejarlo fluir Antonio Romero muy buenas tardes

Voz 0239 22:48 hola qué tal muy buenas tardes a todos Manolo

Voz 0699 22:51 estaba muy buenas tardes

Voz 16 22:53 bueno edifico factura suele chillón con respecto al legal

Voz 1284 22:58 gracias Adrià

Voz 0699 23:00 Betts Barcelona sustituto del juicioso Jordi

Voz 1284 23:03 Martí que responsabilidad buenas tardes a todos

Voz 0699 23:07 Madrid Miguel Martín Talavera muy buenas

Voz 1576 23:09 seis eh como contempla tal esta semana de Madrid Barça

Voz 0699 23:12 la el Atlético desde la barrera cómo

Voz 1576 23:15 bueno me imagino que tranquilos contentos porque han hecho una semana perfecta cinco goles a favor cero encajados tres victorias dos en Liga una Liga de Campeones ante seguramente el mejor equipo de Europa cuando el el sorteo de los octavos de final desde la tranquilidad de recuperando futbolista ese que ya todos son de la primera plantilla ver si se recupera Lucas en esta semana en blanco la siguiente y puede echar una mano al equipo en Turín es el gran objetivo yo creo que en el mejor momento de la temporada viviendo pues lo que se ve semana tras semana que el bar es un auténtico desastre que bar es un engañabobos quién se deje engañar por supuesto que lo que no hace el fútbol más justo sino que lo hace más caótico que ayer vimos una demostración más de que el bar es una auténtica ruina y que el bar cuanto antes lo quiten mejor para todos

Voz 0699 24:02 podría seguir me permite

Voz 16 24:05 Egipto al Barça o al menos ser honrado y justo que defiende Albal que Kahlo

Voz 29 24:10 el suelo del no no

Voz 16 24:13 Madonna es que estamos hablando de lo de ayer del caro es que el Barça todavía está alcanzado con el penalti que señalaron a Piqué la semana pasada con lo cual los donde deben estar calladitos destaparlo

Voz 0239 24:24 Soria te gusta menos no área el Barça siempre ha defendido el bar Le judío siempre lo ha defendido de momento sin que honra al al portavoz del Barça que hoy un día como hoy defienda Alvar después de lo que pasó ayer yo no me creo nada en la defensa salvar a mi me parece bueno primero hay una cosa evidente ayer hubo tan Garzo

Voz 30 24:47 al al Levante en el

Voz 29 24:49 en Ciudad Juárez por cierto no no no voy tan ofendía

Voz 0239 24:53 pido al presidente del Levante ayer en El Larguero como por ejemplo el día que Le tanguero en Metropolitano recuerdas Talavera que también el Levante hizo una nota hay tal porque el Atlético de Madrid también fue entonces en el tema

Voz 29 25:04 o una denuncia pero que escucharía de la Unión

Voz 0239 25:09 pero que cuché digo que quizá por la buena relación que mantiene con el presidente del Real Madrid de todos conocida Kiko Catalá que es un fenómeno le vi bastante más mesurado en la critica que el día por ejemplo que se tiró a los micrófonos cuando pasó lo del Atlético de Madrid o con la nota pública en la que estaban todos de derecho de reclamar cuando pasó lo de la Copa del Rey del Fútbol Club Barcelona

Voz 1576 25:30 pero una lesión y yo creo que fue impecable tanto ayer como el del metropolitano todos

Voz 29 25:35 bueno yo creo que el día d'Ebre

Voz 0239 25:38 pero Talavera G estoy yo en quiere decir que en mi opinión entonces seguramente no coincida con la tuya yo lo ayer afortunadamente seguramente para todos lo bastante más mesurado tanto a él como a los jugadores que el día del Barcelona o el día del Atlético de Madrid dicho esto lo de Casemiro merece medio segundo es un tanga eso impresentable de para mí uno de los peores árbitros de Primera División que Iglesias Villanueva lo explique yo dio la noticia Itu en el larguero a mí me dio la sensación de que fue el árbitro asistente todavía peor si el que tarda en pitar lo es Él lo pita porque está muy cerca es decir que es que muy malo Inti también quiero decir que este es el mismo bar yo yo he criticado el bar desde que se puso el bar pero yo no creo que sea una culpa del bar ayer el VAR ve un penalti que no vimos casi nadie en el campo que es el penalti de Vardy por tanto haya cierta luego no acierta porque no puede acertar porque no le dejan acertar con lo cual no es un problema del bar sino un problema del corporativismo de la procesión arbitral es un problema de que hago mías las palabras de Mariano

Voz 29 26:39 con Antoni del protocolo no no algo no hablamos del protocolo

Voz 0239 26:43 estrangular van quiero decir que hoy están tapados todos los voceros algunos de ellos a sueldo que vienen relajando del bar cuando ha perjudicado al Real Madrid durante una buena parte de la temporada durante momentos puntuales de la temporada yo les veo callados con el Twitter cerrado

Voz 1576 27:00 no no yo creo yo creo perdona Tarancón Albert por por corregir esto último no no nos tan callados ni con el Twitter cerrado ahora la siguiente que Erdogan claro de Fernández es el que han designado para el clásico es polémica que perjudicó ya en un clásico y que persigue al Real Madrid o sea que eso no no a parar ni va a acabar

Voz 0239 27:18 pero para mí lo de lo de ayer deja

Voz 0017 27:21 a tres conclusiones muy simples una es que para mí el bar es una buena herramienta mal aplicada la segunda es que las declaraciones y la presión que hace el Madrid y su entorno en boca de su presidente en boca de Emilio Butragueño que por cierto ayer dijo que nunca han hablado de los árbitros cosa que evidentemente y todo el mundo lo sabe es mentira eso

Voz 0239 27:41 los mentira exactamente igual de mentira que el Barcelona que el Atlético de Madrid que lo que da igual pero es mentira es mentira que el Madrid el árbitro es mentira pero es que el problema Adrià ese es el problema que es el problema es que todos hablan de los árbitros cuando les perjudican bueno eso Madrid Barcelona Atlético de Madrid Levante Getafe Leganés Mendilíbar todos exactamente todos lo que decías que

Voz 0017 28:04 la segunda conclusión es que eso todo eso sobretodo fijando en el Madrid porque estamos analizando al partir

Voz 0239 28:09 lo de ayer lo que pasa con el bar todo esto no beneficia

Voz 0017 28:12 Alvar ni a los árbitros porque mete presión que me parece que acaba influyendo en las decisiones y la tercera es que Casemiro al final se libra de una amarilla que le hubiera evitado jugar el clásico iba a poder jugar por lo tanto para mí estas son las tres Conquense

Voz 16 28:26 no es mi ya el oído lo oído tan fino que entienden que al bajar por favor Dani que eres un peloteros de lujo

Voz 29 28:34 ahorita Manolete a ver si vas a molestar a alguien te digo también tengo una cosa dicho eso

Voz 0239 28:38 ayer ayer hizo el papelón Carvajal hay el mismo papel que esto te te a los a Talavera es decir correcto con el mismo papel itinerante ayer del Atlético de Madrid después pero lo que vale perdona me pasa lo tengo es que lo que he dicho no perdona

Voz 29 28:55 lo he dicho sería la primera vez que hubiera

Voz 1576 28:58 lo fino de Carvajal ahora lo hubo de baja Carvajal para mí Carvajal nuevo contestando al al feo de cómo iban ayer perdona yo estoy impecable ético Madrid para mí está bien hace siempre estamos desde el comienzo del Bayern Madero estaremos de acuerdo estaremos de acuerdo que lo de escucha de la patada a veinticinco metros hace el ridículo qué hace un papelón bueno se ríe de todo

Voz 1284 29:20 eres salen está ahí dice que que ser

Voz 29 29:23 bueno soy Antonio

Voz 1576 29:27 que si ahora ya vamos a decir que está bien que un tío salga intenta pues ya está bueno yo no

Voz 0239 29:32 eso que esté bien pero yo digo que los profesionales lo que pasa entre los profesionales en el terreno de juego se puede justificar por un falso corporativismo que yo no entiendo a me parece que ayer y estuvo perfecto supera en ridículo pero creo que Carvajal queda en ridículo con esas palabras pero el community manager del Atlético de Madrid a tener que comer porque la temporada es muy larga llegará un momento que ya llegado volverá a llegar en el que el bar meta la pata a favor del Atlético de Madrid y entonces mánager

Voz 29 30:01 como último momento tiene bastante artillería preguntárselo al Levante perjudicado

Voz 0239 30:07 es una pregunta sólo al pregunta sólo al Levante se trata Morata tendrá que

Voz 0017 30:12 enviar la celebración el día que pase eso también

Voz 0239 30:14 por ejemplo el día que mí me pareció fantástica la celebración de quinientos ocho de marzo

Voz 1576 30:20 poco más acogedora con papel de fumar Adriana un chascarrillo no acabará este no me anula lo del bar pero tampoco hombre eso ya da Messi vamos a primero el día

Voz 0239 30:29 me da beneficiaba Morata este tipo de Celia

Voz 0017 30:33 Naciones supongo que no bueno pero repito Adrián

Voz 0239 30:36 ha sido una ayuda al final pero no ayuda son profesionales del fútbol que están a doscientas pulsaciones y qué tal pero que un tío de Túnez

Voz 29 30:43 Pacho no conozco no tengo el gusto permite

Voz 16 30:46 no él está rojo permite enferma también

Voz 0239 30:49 de esa manera salvo que se lo haya dicho un alto ejecutivo del Atlético de Madrid hoy tendría

Voz 16 30:54 oye es porque ninguno hace días aquí ilumina mi hijo me ha visto el espectáculo tan lamentable del déficit

Voz 29 31:03 es como si es que como Messi llegue

Voz 16 31:06 con el distrito de el otro día lo de el miércoles y sábados más del Bernabéu los menos no lo va a ver

Voz 0239 31:13 bueno cuidará tenemos saliendo que cuidadito que es el Madrid Green y tiene la mitad dice

Voz 29 31:18 dice es que no lo sé

Voz 16 31:21 increíble baja

Voz 0239 31:23 partido Adrià recuerdan que conlleva más complicado entablar te tengo a ti provecho en el de Liga no jugó

Voz 0017 31:29 si no no en el de ida de Copa del Rey en Copa

Voz 0239 31:32 sí como quedó pero estaba plantea

Voz 29 31:34 bueno estaba mermada debes saber si no llegaba al cien por cien a hombre si puedo llegar te recuerdo que no fue titular

Voz 0239 31:40 por eso pero algo no jugó pero no estaba

Voz 29 31:43 cien por cien que creo viene de marcharme propuso

Voz 1576 31:47 sí sí con cemento email con que estaba ya casi fuera del equipo icono conforme Mangold tanto recuerdo taller así como cuatro con cuatro cosita más al Madrid Romero

Voz 29 31:59 no sé si le metió cinco el Barça al Madrid yo no digo

Voz 0239 32:04 para mí el favorito en la Copa del Rey es el Madrid

Voz 29 32:07 juega en casa que tiene un resultado que les vale tenerle vale al Barça yo creo que es pero

Voz 1576 32:10 más favorito también en Madrid

Voz 29 32:13 pues todo tomate la temperatura de la cabeza

Voz 16 32:16 bicis en los entrenamientos marca algún gol porque en en lo que ya sé que en partidos normales

Voz 29 32:21 esta es la leyenda que es la leyenda que si Manolete no no pero yo creo que no yo creo que mira yo yo

Voz 0239 32:27 al yo sido crítico con el fichaje no con el fichaje sino con la manera de vender a Vinicius desde el principio la temporada

Voz 16 32:34 en todo lo que la tengo que comer

Voz 0239 32:37 porque me parece un pedazo de futbolista creo que es la bandera del Real Madrid

Voz 29 32:41 eso me parece que se está echando el equipo a la espalda

Voz 0239 32:43 cuando llegan los tramos finales de o los metros finales del área pues todavía se atropella a un poco porque tiene dieciocho años pero que me digan un futbolista de élite de dieciocho años que llegue a un equipo como el Real Madrid en crisis y que sea capaz de echarse al equipo a la espalda como a Vinicius

Voz 1576 33:00 sí siendo siendo un gran proyecto de jugador y un gran jugador de futuro yo creo que ya estéis en el filo de la navaja Romero de ya encumbrar le en demasía

Voz 0239 33:12 ayer fue el mejor ayer una espectáculo

Voz 1576 33:14 yo ayer he oído y he leído cosas del partido de ayer de Vinicius ya hace una gran jugada que le hace un paradón el portero del Levante Aitor y otra que se va de viaje

Voz 0239 33:22 poquito más muy bonito más muy poquitos o futbolista hasta del partido yo yo cuando te digo que me parece mucho mérito lo que tiene este chaval es que va a cualquier estadio o por ejemplo al Ciudad de Valencia ayer y con el Madrid dando cinco pasos para atrás el único futbolista que tiene con perdón pelotas para atreverse a ir a por el partido el Vinicius y el resto de los compañeros del Real Madrid que te recuerdo el calentón que tiene este olvida recordarlo es trece veces campeón el campeón de Europa en el campo hay futbolistas que han ganado tres consecutivas levantan laca cabeza buscan a Vinicius y eso me parece la pera que eh un tipo como Luka Modric levante la cabeza busca Vinicius PP Toni lemas eso sea su referente habla muy bien eso es lo primero estos otra cosa yo estoy de acuerdo con el siglo según

Voz 1576 34:10 lo que le busquen significa que ayer Vinicius hizo un gran partido y salió

Voz 0239 34:14 no que le buscan significa que ayer era el único tío capaz de desequilibrar en los metros finales era algo que no desequilibrio comercial

Voz 1576 34:22 que desequilibró desequilibrado dos penaltis uno de ellos no fue fue que se es algo que te voy que ayer Vinicius no fue decisivo fue decisivo el día del metropolitano que forzudo a jugadores

Voz 0239 34:31 pero el gol de este tema dicho que fue el mejor futbolista del Real Madrid para mí en el Boya campeón que te he dicho tiene una semana

Voz 29 34:39 fantástica para demostrarle que va a ser el próximo Balón de Oro como piensan algunos una semana perfecta voy voy a hablar

Voz 0699 34:47 el Atlético de Madrid que tras lo de la Juve es decir tras el meneo que le pegó a la Juve habrá que empezar a creer en cosas grandes no Jean ya no podemos

Voz 16 34:55 déjate Shiva van grandes que es el segundo en la Liga Adelante Verlaine Teri primero anda el grupo I de Segunda División B

Voz 29 35:03 primero todos los grupos

Voz 16 35:06 los pies juveniles ir primero en la Liga Femenina

Voz 29 35:09 pues el club o Manolete del Madrid

Voz 16 35:11 Nos están viendo estarán cero desde hace tiempo es desde luego vaya penitencia que tener Romer eso Qiu quien me quito sombrero con Koke Koke con la victoria de ayer canterano que más victorias ha conseguido el lector

Voz 1576 35:26 sobre todo eso de todos demuestra Manolete en que me encanta ahora que te ha subido otra vez al carro de del del Atleti

Voz 29 35:33 Angulo que el lunes se bajará

Voz 1576 35:36 de siempre sitio pero lo que te lo que te voy que eso demuestra una cosa que el Atlético de Madrid tiene lo que tiene que como ha tenido más de media plantilla lesionado durante este tiempo la verdad ha vuelto Koke ha vuelto Koke ha vuelto otra vez a ordenar un poquito al equipo ha vuelto otra vez a jugar bien ha vuelto otra esta estar esperando y hasta recuperar la llegada los Morata ha recuperado Diego Costa Atlético de Madrid la verdad que da buenas sensaciones para la recta final programa en España estoy seguro con Manoli

Voz 0699 36:03 tengo yo la pregunta que siempre me me llega aquí ya no vuelve a intervenir hasta el final entonces el Atlético de Madrid está al nivel del Barça y al Madrid hay que exigirle eso como les vemos con la Juve no

Voz 16 36:13 ah no yo

Voz 29 36:16 un equipo que está para pelear

Voz 1576 36:18 para pelear con sus equipos sí

Voz 29 36:21 exigirle obligarle a ganar como esos dos

Voz 1576 36:24 imposible propone que tampoco te puedes obligar al Valencia a hacer lo mismo que al Atlético de Madrid

Voz 16 36:29 no es lo mismo en el Atleti estado paso ponen firma económicamente la plantilla es para que esté peleando hasta el tramo final luego

Voz 29 36:38 eso quiere decir que te has vendido

Voz 1576 36:40 va a pelear por supuesto que sí pero no está obligado a ganar

Voz 31 36:44 bueno al Reino pelea viajero

Voz 1576 36:47 la Copa del Rey que ya es una barra libre que ha pasado ya dijimos que era un fracaso un lunar vale

Voz 0239 36:53 esta temporada no que esta temporada ha apelado que el año pasado no peleó en la Liga de Campeones que el Atlético si el único que no les reconoce al Atlético de Madrid el mérito de que de de estar al casi al mismo nivel que Madrid Barcelona eres tú cuando el Atlético de Madrid cuando la gente Antonio cuánto era bético de demás no perdona como equipo pero cuando llega la hora de ganar no no yo te digo que no hay no hay ahora mismo en el mundo no creo que hay ahora mismo en el mundo un equipo que tenga una tripleta de ataque como la que tiene el Atlético de Madrid Si me dice

Voz 29 37:23 si te lo compro Romero al su Benzema y Bale no para menos político banda Bale

Voz 0239 37:31 es inferior

Voz 29 37:32 muy inferior esta temporada a la a Costas que Griezmann y Álvaro Morata para mí es una cuestión de gustos futbolísticos

Voz 16 37:41 existe ese esa final quién decide el rais él supo el campeón de Europa en la actualidad

Voz 0239 37:47 imagínate esa barra libre de qué está hecha

Voz 16 37:50 pues ya está todo no que lo diva es que habéis estado festejando los Mis días cuál es el Atleti podrá decir que en la actualidad es el Amos de Europa junto

Voz 0239 37:58 no es lo mismo el Atlético de Madrid cambiaba la Supercopa de Europa porque albergan alguna de las dos finales de la Liga de Campeones llámame

Voz 16 38:04 la empanada mental es pues nombre las aguas

Voz 0699 38:08 Manuel en una semana en donde hay un Real Madrid Barça el sábado de Liga eh el de Copa no estoy hablando del de Liga con quién va en ese partido

Voz 14 38:18 digo bueno normalmente con el Real Madrid

Voz 0239 38:20 el que recortaría la diferencia al líder no no sé yo

Voz 29 38:23 pero ha sido imposible yo me quedo tuberías pero lo veo imposible no

Voz 0239 38:29 al Atlético de ir al Atlético de Madrid que le viene mejor en el partido del sábado victoria del Madrid eh

Voz 16 38:35 bueno no es algo que a tocar vemos en San Sebastián o jugamos pues no lo sé si ganamos y jugamos y los vecinos

Voz 1576 38:43 jugamos el sábado antes

Voz 16 38:45 ante pues su calendario Manolo

Voz 0239 38:47 bueno venga a perdóname Pacojó voy a tirar del comodín de Talavera como Talavera irá con el Madrid el sábado

Voz 1576 38:55 ha sido una pregunta directa pues evidentemente la voy a contestar si el Atlético de Madrid en San Sebastián y yo creo que lo que más le con

Voz 29 39:02 padre de tala mojes

Voz 1576 39:06 Atlético Madrid es que gane el Real Madrid político de las

Voz 0239 39:10 yo no le pregunto para el Atlético de Madrid yo a mi compañero amigo y Crack Miguel Martín Talavera le digo Talavera teniendo en cuenta que el líder puede pinchar el sábado con quién vas con Air Madrid o con el Barça

Voz 1576 39:24 a por el lo y lo disfrutará del fútbol si me dices que le viene mejor Atlético Madrid evidentemente que gane el Real Madrid porque es de las pocas opciones que tiene que pinche el Barcelona porque el ahí está por detrás y además sino tan irregular al Real Madrid quizá escapa de ganar el siguiente partido fuera Se deja a punto

Voz 0239 39:41 habría te das cuenta porque estoy

Voz 1576 39:45 increíble increíble pero no

Voz 1284 39:47 no va a decirlo no va a decirlo no no no

Voz 0699 39:50 la última que os parece que que gesto Weiss peor el de Gareth Bale en el fin de semana o el de Kepa en la

Voz 16 39:59 para el deleite en mayo tesis diga que a mí me ponen a partir de gente como Romero no es la primera vez que le calentado la cara con lo cual que acaban poniendo a parir por detrás pues Gates aunque no

Voz 0239 40:15 pero no entendió siendo los los que ha dicho que le parece peor pero luego la cosa Orlando siendo los dos feos yo creo que sí

Voz 1576 40:23 no

Voz 31 40:23 me parece más grave lo que pasa es que quepa

Voz 1576 40:26 llega a obedecer una orden de su entrenador que es el que manda y que solicita el cambio para parece

Voz 29 40:32 eso me pareció eso me parece gravísimo

Voz 1576 40:35 mí lo de Bale es una cosa muy fea sobre todo en el Vestuario yo creo que esa caseta con Bale ya roto peras hace mucho tiempo fuera mucho más

Voz 29 40:43 la velo de Bale muchísimo más grave que lo de Pepa al final puede haber unas molestias ahí un malentendido con el entrenador es verdad que el gesto feo eso Adrià si que se niega saludable

Voz 0017 40:53 si el gesto es feo para mí yo si fuera Sarr y no juega más Kepa con

Voz 0239 40:57 el Chelsea eso lo tengo clarísimo pero pero

Voz 0017 40:59 de ser un malentendido porque viene de unas molestias el dice que quiere jugar

Voz 0239 41:03 pero entra ahí el mundo malentendido pero

Voz 0017 41:07 de Bale en este caso no es interpretable osea es un gesto clarísimo a sus compañeros Geo muy feo que no casa con los valores que ente

Voz 29 41:15 quería que está muy bien tramando algo a Sant Jordi no no no no no yo digo

Voz 0239 41:22 bueno yo creo que yo creo que el gesto de que pase impresentable luego la han vendido como

Voz 29 41:27 como buenamente han podido pero

Voz 0239 41:29 la estampa de Caballero preparado allí con Manolete pero el desarrollo

Voz 1576 41:32 más desánimo ante teóricas segundo se desarrollan

Voz 0239 41:35 pero quiero decir una cosa Marte Bale es muy feo pero es que yo de Kepa al que conozco algo de la selección todavía espero algo porque creo que tiene algo encima de los hombros de Bale ya no espero nada por eso me parece que el de quepa todavía es peor vale

Voz 0699 41:49 hasta yo creo que con esta reflexión cerramos la barra libre nota para diría Talavera eh

Voz 0239 41:55 oye ocho y medio no déjalo hablar a saludar cortito sí pues un dolor de cabeza te lo agradezco mucho Pacojo eh

Voz 1284 42:05 Adrià ya sabes puede repetir vale nada le dejará esto a Jordi porque el desgaste es terrible

Voz 29 42:11 un abrazo a los cuatro tres igual hasta aquí

Voz 0699 42:14 hombre vamos al resto

Voz 32 42:21 SER Deportivos en Cadena Ser punto com y en las redes sociales e incluso arroba SER Deportivos quien Facebook ser

Voz 1073 42:29 deportivos

Voz 1 42:33 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del

Voz 33 42:38 además de que tu mensaje critica divinos y lo que

Voz 1 42:42 mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco

Voz 34 42:48 a Diego quitado grafía para estaba Álvaro pero Lola para que Boyacá vaya

Voz 1 43:00 el Whatsapp de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate David Broncano Andreu Buenafuente Berto Romero Ignatius que que Juan Carlos Ortega Antonio Castelo Manuel Burque Quique Peinado en la SER queremos que te rías cada día con los mejores humoristas ahora de lunes a viernes un nuevo programa de humor en nuestra aplicación móvil este lunes a las

Voz 0239 43:29 desde la tarde hola estoy Valeria Ross

Voz 1 43:31 ella Héctor de Miguel la lengua moderna con que Kay Valeria Ross y a las ocho moderno aquí Sagnier la vida moderna con David Broncano alguno cada día un nuevo programa de humor en nuestra cadena SER

Voz 27 43:48 en el deporte siempre se dan situaciones muy polémico