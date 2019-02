Voz 1 00:00 hola a todos

Voz 0699 01:17 toda la redacción de deportes de la cadena ser aquí estamos todos los de SER Deportivos hasta las cuatro el vamos a acompañar un día más con el resumen de lo que llevamos de martes gracias por estar ahí del modo más cuadre por la radio de siempre por la aplicación de las en el móvil por nuestros enlaces en redes sociales au por la web tres W Cadena Ser punto com que lo importante que tenga hay mucho donde elegir os doy las gracias por elegirnos un día más en nombre de todo el equipo del programa que va desde Sonia Lus en la producción a Juan Carlos Helmut Yeray Martínez como crack de la técnica estamos en la previa del primer Madrid Barça de la semana que viene marcado por lo ocurrido en el fin de semana sobre todo con Gareth Bale negarse a calentar al no ser la primera opción de cambio irse al banquillo no celebrar con sus compañeros el gol no tener ningún tipo de reprimenda pública en el Real Madrid por parte de hoy ha salido el entrenador del Real Madrid ha rueda de prensa y no ha recibido una ni dos ni tres ni cuatro pregunta por Bale le han hecho casi seis pero no ha respondido a una eh en realidad hecho de electricista dedicado a hablar de focos

Voz 3 02:18 el foco no esto te ha puesto así no el otro sitio el de el de todos los jugadores estamos todos unidos con el objetivo claro de ganar mañana hay muchos lugares donde uno puede elegir poner la mirada nosotros elegimos ponerle a partido no no puede estar puesta en la periferia de lo anecdótico esta puesta en donde los intereses interesa nos importa

la periferia de lo anecdótico Stella hay que decirlo pero bueno sobre todo hablado Solari de donde tiene el el foco y lo ha repetido tanto qué le va a dar calambre como ponga tanto foco la resistencia de Solaria hablar sobre lo que se le pregunta sobre lo que es noticia ha hecho cambiar el foco de las preguntas hacia Bale y precisamente ha cambiado ese foco hacia Bale por la falta de respuestas de su entrenador se hubiera estado claro en alguna seguro que el resto de la juez tienes hubieran ido hacia el aspecto deportivo que es lo que más interesa después de Bale pero claro es empecinamiento nos ha hecho perder el tiempo en preguntar lo mismo aún muro ahora oímos lo que merezca la pena del entrenador del Real Madrid ante una cita que ya digo yo que merecen mucho la pena porque es un choque de trenes porque tiene un Messi Benzema aún kurdo a Ter Stegen y todos tenemos unas ganas de partido grande que dejará al que no llegue a la final de la Copa con la primera estocada grande de la temporada pero bueno es que encima martes tenemos consulta obligada con los oyentes y cómo no la cosa va de clásico que va a pasar en el partido de mañana seis treinta nueve dos cero seis cuatro seis quién acaba pasando a la final y de qué manera seis treinta nueve dos de los seis cuatro seis que jugador beige determinante y porqué o voy a recordar nuestro número de guasa para notas de voz yo despacito el seis treinta sobre dos cero seis cuatro seis ya vamos a escuchar un poquito más tarde pero vamos a escuchar con mucha atención porque la cita de la semana más de Madrid Barça pero el equipo de el momento pues de esos dos es el Getafe el equipo azulón que está en puestos Champions en la mejor temporada de la historia sólo por detrás de los que juegan mañana en el Bernabeu Inter Atlético de Madrid así que anoche abordarlas en El Larguero le pusimos la música de la Champions

Voz 1621 04:13 cómo te suena esto

Voz 5 04:26 cómo suena suena muy bien lavadora suena bien yo creo que es es el campeonato más importante no modelo más importantes del mundo si a todos los amantes de fútbol no me encantaba Liga de Campeones pero bueno eso son palabras mayores para nosotros

Voz 0699 04:47 un sueño con final de Champions así le gustaría que terminara la temporada el entrenador del Getafe y a mí me gustaría hablaros mucho de fútbol pero bueno metiendo a una espiral en el que tenemos a Sandro Rosell y Ángel María Villar como protagonistas en la Audiencia Nacional tenemos a la UEFA abriendo un expediente a Simeone por sus gestos en la Champions ya el Chelsea Montt multando a Kepa por los suyos en la cara Bab así que pasaremos por los juzgados por la actualidad futbolística fuera de ellos y lógicamente por el Real Madrid Barcelona de mañana y fuera del fútbol pues al Pedro Valverde acaba de ganar la tercera etapa del Tour de Emiratos que es la primera victoria con el maillot arcoiris vamos a ir a Pepu Hernández a hablar el Real Madrid de baloncesto estaremos en Montmeló con los desde Fórmula uno últimos de la temporada y hay que escuchar ya la alegría y la sinceridad de Sergio Scariolo después de ganar ayer a Turquía en el último partido de baloncesto de las ventanas previas al vial

Voz 4 05:36 la verdad que sí la realidad ha superado a la imaginación

Voz 6 05:39 he tenido buenas sensaciones de Bricio pero aún así lo repito por encima de lo que se puede estar no por menospreciar sino porque la verdad que diez partos de doce que han realmente estado a un nivel altísimo

Voz 0699 05:55 pues un nivelazo así que las gracias a los que nos han llevado hasta el Mundial de China de baloncesto pero allí como mucho irá uno entre Beirán y Quino Colom de todos los que nos han clasificado en las ventanas pero ahora abrimos la Ventana al fútbol las tres seis vamos al lío ya

Voz 13 07:55 hola qué tal Pacojó muy buena si me preguntas por peras y contesta manzana la verdad es que da igual lo que le preguntes a Solari que se en su mundo entiendo que quiera defender a su jugadora Gareth Bale pero bueno no pasa nada por reconocer que se pudo equivocar el el hombre que se equivoque raramente se jugó dos veces una por sentarse y no calentar y otra no dando la mano a Lucas Vázquez que contábamos ayer anoche en El Larguero que Luca no tienen cuentan y mucho menos que tiene buena relación con Gareth Bale que le conocen perfectamente que saben cómo es que Abel le gusta jugar a golf está en su derecho en sus ratos libres otra cosa llegar al campo viendo partidos de golf o está en la concentración con el golf a cuestas pero bueno que va con sus hora jugar después de entrenar por ahí ningún problema pero claro es que Solari hoy ha ha vuelto a decir bueno no he dicho nada realmente vamos a escuchar lo que le hemos preguntado y lo que contestado en veinte segundos

Voz 3 08:42 Nuestro foco ya hemos hablado nuestro foco está puesto en el partido en partido hermoso repito el foco nuestro el de todos ha puesto en el partido repito entiendo lo de las viradas o poco nuestro está puesto lo importante es estar todos unidos estar todos metidos foco está puesto cien por ciento en el partido de mañana

Voz 0699 09:02 entiendo que ponga el foco Solari en el partido de mañana pero es que el fin de semana ha pasado con Gareth Bale como protagonista como en la primera rueda también en la primera rueda de prensa también Solari quiso despejar Albo León toda la pregunta sobre Gareth Bale Hicham conocido cosas a través de las imágenes lo lógico es que se le preguntara ahora lo ilógicos que no obtengamos ninguna respuesta por eso se pregunta tantas veces Javi sí es una evidencia bueno eh

Voz 13 09:28 veremos lo que ocurre mañana que jugara un rato creo que de inicio jugará otra vez Vinicius que esas el problema de Gareth Bale que Le adelantar por la derecha izquierda del brasileño Lucas Vázquez Benzema y Vinicius la única duda saber quién jugará por la izquierda en defensa como lateral Marcelo Red Quilón más opciones para el brasileño en este partido donde Madrid se juega media temporada para meterse en la final de Copa

Voz 0699 09:51 así que Marcelo apunta a titular Bale apunta a suplente pero con posibilidades de que pueda jugar bastante parte de el Pardo eso del Real Madrid del Barça como es un poco tradición últimamente esperamos a la tarde a conocer qué opina de todo Ernesto Valverde también las novedades deportivas aunque algo podremos avanzar Adriá Albets Barcelona buenas tardes

Voz 0017 10:09 qué tal Pacojo buenas tardes si Valverde va a Olarra a las cinco de la tarde a las seis va a entrenar el Barça y sobre las ocho tendremos ya la lista de convocados para viajar mañana a Madrid esperamos pocas novedades en la convocatoria porque Artur les es verdad que están en el tramo final de su recuperación pero parece complicado que puedan recibir el alta para jugar mañana en el Bernabeu Vermaelen sigue lesionado y los descartados serán todas

Voz 1621 10:32 algo Samper y un futbolista más que puede ser

Voz 0017 10:34 este caso el central colombiano Jason Murillo El resto están todos bien especialmente Messi que es verdad que ayer no saltó al césped para entrenar como suele hacer en el primer entrenamiento pos partido pero está en perfectas condiciones para viajar mañana a Madrid Valverde medita doblar el lateral derecho con su remedo Icon Sergi Roberto y se espera que vuelvan al once Lenglen hijo Osman den velé acompañando a Messi ya Suárez en el tridente ofensivo

Voz 0699 11:00 la doblar el lateral para tratar de parar a Vinicius en Hora veinticinco vamos a oír a Valverde pero no quiero que tardemos más en poner los otros datos del primer clásico de la semana encima de la mesa Gonzalo Conejo

Voz 1621 11:11 pues será la vigésimo primera eliminatoria entre ambos igualdad pues es máxima cada equipo ha superado a el otro diez veces su primer duelo tuvo lugar en la Copa de la coronación que ahora se conoce como Copa del Rey y fue en mil novecientos dos fue ese primer Real Madrid Barça la historia ganaron los cules tres a uno mientras que el primer clásico liguero que como él el fin de semana se lo llevó el cuadro blanco el diecisiete de febrero del veintinueve por uno dos Además Leo Messi el artillero por excelencia de los clásicos con veintiséis goles en treinta y ocho partidos entre todas las competiciones Alfredo Di Stefano Cristiano Ronaldo marcaron un total de dieciocho un último dato Sergio Ramos ha disputado cuarenta y un clásico es el cuarto que más lo ha hecho por delante suya sólo Gento y Xavi con cuarenta y dos Sanchís con cuarenta y tres

Voz 0699 11:54 capítulo todos los días aprendo algo nuevo yo he aprendido que el primer partido entre Madrid Barça fue en la Copa de la coronación mañana a las nueve de la noche es el partido mañana a las ocho y veinte es carrusel de hoy a mañana nos queda mucho clásico que contar fíjate en atentos que tengo una sorpresa pero antes vamos a repasar el resto del fútbol del día

Voz 1804 12:11 por ser será el sonido de tu coche nuevo serán los fogones de tu nueva cocina será que si tenemos un préstamo de hasta sesenta mil euros sin comisión de apertura sin contratar otros productos para que tu proyecto sea que si entra en Cetelem punto ese informa

Voz 4 12:32 hay quienes piensan que está todo perdido

Voz 14 12:34 quiénes dan razones para creer hay quienes piensan que no se trata sólo del que

Voz 4 12:40 también el porqué

Voz 15 12:43 tú qué piensas

Voz 0699 12:46 en país

Voz 8 12:47 en una obra hay veces que cuando dicen mañana lo tiene en realidad quieren decir con suerte pero si tú eres de los que dicen mañana lo tiene Iker es decir mañana lo tiene

Voz 9 12:58 once es necesitas una porque cuando en Toyota te decimos que ésta es una furgoneta fiable sabes qué queremos decir que es

Voz 10 13:05 fiable Proaza toda la confianza de Toyota

Voz 11 13:13 que la tarifa más grande y abundante que jamás

Voz 0699 13:15 dado ya estén las

Voz 12 13:18 Clemente irresistible veinticinco pedazo de gigas dos líneas de móvil llamadas ilimitadas para fijo y móvil Ibra cien megas aun precio irresistible sólo Esteves date prisa llama al quince de Jazztel

Voz 1914 13:37 la Bella

Voz 0699 13:37 es que los alrededores del fútbol más allá del Madrid Barça de mañana están bastantes puestos a Isabel la UEFA expediente al Cholo o abre un expediente informativo por su gesto testicular ante la Juve y lógicamente el Atleti va a mandar alegaciones

Voz 1142 13:53 la comunidades si las banda porque entienden que el gesto puede ser de mal gusto pero no provoca nadie ni va contra nadie que fue un gesto fruto de la tensión del momento además Simeone también pidió disculpas la voz abierto es expediente una investigación pese a que el árbitro no reflejó nada en el acta y el delegado de la UEFA tampoco reflejó los gestos en el informe del partido y que va a pasar pues se puede acarrear uno o dos partidos de sanción por tanto no estaría en el partido de vuelta en Turín o bien quedar en nada la realidad es que no hay ni un solo precedente de este tipo de acto

Voz 0699 14:23 no hay precedentes por lo tanto todo va a ser por primera vez cabe posibilidad de que sea cualquier cosa veremos si sanción donde sí la hay es en la Premier tras la extendida que levantó que pasar en el Chelsea el club el al jugador con una semana de sueldo que bueno es una pasta Álvaro de Grado muy buenas tardes hola buenas

Voz 16 14:39 el resto efectivamente son alrededor de doscientos mil euros lo que va pagar Kepa Banes todo a una fundación del Chelsea así que irán a buena causa dijo ayer Sarre que estaba todo solucionado y que él no iba a sancionar al portero que sería la política de club la que la que lo haría finalmente va a ser estoy esta mañana en la prensa inglesa dice que a pesar de todo sea Reed no se plantea de momento quitara que de la titularidad para los próximos partidos de la Premier

Voz 0699 15:04 habrá que esperar a ver si le quita o no de momento lo que la invitados dinero doscientos mil euros que no es una multa pequeña a Kepa pero ha ocurrido el fin de semana un paso más en el lío del fútbol se vive en los juzgados en donde son protagonistas dos personas que en la última década atesoraban casi el máximo poder del fútbol español en una sala de la Audiencia es protagonista el ex presidente del Fútbol Club Barcelona Sandro Rosell Jordi Martí buenas tardes

Voz 0985 15:24 buenas tardes Paco forro se que ha negado mordidas y haber pagado comisiones ilícitas hacéis se irá ni menos en cuentas ocultas a Hacienda la Fiscalía en cambio sospecha que Rosell ideó una trama de sociedades instrumentales en paraísos fiscales para blanquear hasta veinte millones de dinero ilícito

Voz 0699 15:43 Rosell por cierto han aceptado preguntas de Osiris Calpe

Voz 0985 15:45 quién quién de que su escrito de acusación escucha le está lleno de errores y falsedades

Voz 17 15:51 escrito de la Fiscalía tiene tantos errores y falsedades no voy a contestar la Fiscalía sí por supuesto voy a contestar a mi defensa para intentar dejar claro al Tribunal todos esos errores y falsedades

Voz 0699 16:05 pues los que antes serán protagonistas en los palcos ahora son protagonistas en la Audiencia Nacional porque en otra sala cerquita el protagonista de la semana es el ex presidente de la Federación Española de Fútbol Ángel María Villar José Palacio buenas tardes

Voz 18 16:18 qué tal muy buenas tardes Paco Jose porque hay ha comenzado el juicio de la operación según le que acababan con la detención en julio de dos mil diecisiete El que fuera presidente de la Federación Española de Fútbol durante veintinueve años Ángel María Villar se el imputan delitos de administración desleal apropiación indebida estafa falsedad documental y corrupción entre particulares hoy en el primer juicio tendrían que declarar tres personas en realidad sólo lo ha hecho una la secretaria de Pedro en calidad de investigada para explicar el supuesto cobro de más de ochenta mil euros mediante una falsa jubilación además habría estado cobrando setenta mil euros al año de media entre el dos mil diez y dos mil dieciséis las otras dos personas que estaban citadas son dos nonagenarios que en teoría se sospecha que cobraban dinero de la Federación sin prestar ningún servicio al cambio el día clave en este juicio va a ser el próximo jueves veintiocho a las diez y media donde se espera la comparecencia de Ángel María Villar

Voz 0699 17:08 la realidad empieza a superar a cualquier ficción hasta en el ámbito directamente deportivo porque lo más comentado en las últimas horas es la lesión del jugador del Levante duré tras el presunto penalti a Casemiro José Manuel Alemán

Voz 19 17:19 sí además hay preocupación con la situación en la que queda el centro del campo del Levante después de su grave lesión que sufrió Cheek to Qurei que se rompió el ligamento cruzado interno de la rodilla izquierda en el apoyo tras esa patada voladora que supuso el segundo penalti señalado en el partido ante el Real Madrid la recuperación del jugador se estima entre seis y siete meses dice por lo tanto adiós a la temporada a su concurso en la Copa de África con Costa de Marfil el club ha decidido que no va a acudir al mercado para cubrir su ausencia se confía Nicola Vukcevic en el canterano Fran Manzaneda

Voz 0699 17:47 del resto del Alfredo son noticia en el Celta el momento del Girona entre otras cosas José Antonio Duro

Voz 20 17:51 Bingo al Celta le ha levantado el castigo en el jugador turco que ha sido apartado hasta en tres ocasiones desde su llegada hoy ha vuelto a entrar con los de Miguel Cardoso después de un mes haciéndolo en solitario en Villarreal por ejemplo ha hablado Álvaro esta mañana dice que nota cierta mejoría en el equipo y que el próximo mes va a ser clave para el futuro el conjunto castellonense en descenso con veintitrés puntos y el Girona empató ayer ante la Real Sociedad en un partido de la jornada a cero a cero su fuerte no está Montilivi acumulan siete de Liga sin ganar allí los de Eusebio vencieron en el Bernabéu pero el rendimiento ha caído en las últimas semanas están cinco por encima del Dexter

Voz 0699 18:20 así está el fútbol en general adjunto cómo está el polideportivo en particular con la selección española de baloncesto ganó anoche su último encuentro oficial antes del Mundial de China en Tenerife Carlos Elorrieta muy buenas

Voz 21 18:29 tardes buenas tardes la selección española doblegó sin problema al conjunto de Turquía en un partido en donde tuvimos una cara y una cruz la cara Darío Bree suela fue el mejor de su equipo y demostró maneras para que siga siendo llamado por Sergio Scariolo Lacruz Rodrigo San Miguel el base del Iberostar Tenerife que resultó lesionado en un hombro y es seria duda para el partido que jugará su equipo el próximo fin de semana ante el técnico Zaragoza

Voz 0699 18:52 gracias Carlos para que no todo sea basket nuevos test de Fórmula uno en Montmeló que son los últimos de la pretemporada cómo marchan enviada especial del diario As de de la Cadena SER Manu Franco muy buenas tardes

Voz 1385 19:01 hola muy buenas tardes bueno pues Sebastian Vettel Ferrari de nuevo está dominando esta jornada es que si ha visto alborotada por la presencia de Fernando Alonso que ha venido bueno pues saber un poco el ambiente a recordar viejos tiempos pero como digo Vettel dominando los pies

Voz 0699 19:17 bueno pues Vettel domina los test y Alonso la actualidad de Montmeló y además en tenis Rafa Nadal va a volver a jugar en Acapulco tras la final del Open de Australia Gonzalo debuta esta madrugada ante Mischa Zverev

Voz 1621 19:27 el manacorí ya sea coronada en este certamen mexicano dos veces en dos mil cinco y dos mil trece pero en esta ocasión en esas dos ocasiones Se jugaba en arcilla ahora se juega en pista dura también ha comentado que se tomó un descanso después de Melbourne donde acabó agotado y que no ha podido entrenar lo suficiente antes de este torneo si consigue imponerse ante Federer en esta primera ronda en octavos se enfrentará al vencedor del partido entre Kyrgios Seppi Themis

Voz 0699 19:50 incesto Fórmula uno ciclismo con Alejando Valverde ganando en Emiratos y fútbol en este primer tramo de Ser Deportivos en el próximo tramo lo que viene es lo que tenéis más cerquita hasta las cuatro en punto de las

Voz 1804 20:05 SER Deportivos Madrid

Voz 0699 20:10 voy sinceramente el te recomiendo creo te muevas de la radio te mola el deporte no es soy muy dudoso yo de vender burradas se va a pasar por aquí en nada un galés hablar de otro vamos a ir con calma José Bordalás hablar de la temporada del Getafe y el Atlético de Madrid intenta casi me sancionen en Champions por sus gestos testicular esa aunque no hay precedentes de las Nos espera Pedro Martínez de la Rosa para hablar del comienzo del Mundial de Fórmula uno eh en menos de quince días además recuerdo la pregunta los oyentes SER Deportivos que es múltiple y que va de lo mismo que va a pasar en el partido de mañana quién acabó pasando a la final de Copa y de qué manera que jugador veis determinante seis treinta nueve dos cero seis cuatro seis Llanos está llamando un montón dice Sonia Lus dejándonos Whatsapp de eh notas de voz que mejor dos noticias una del Getafe el Getafe está buscando nuevo director deportivo para la próxima temporada ISAF fijado en Braulio el director deportivo de Osasuna de Pamplona que acaba de renovar contrato para romper ese contrato tendría que pagar doscientos cincuenta mil euros por su salida pero lo quiere tanto Ángel Torres que no me extrañaría que pagara esa indemnización para que fuera el director deportivo del Getafe la próxima temporada y otra de baloncesto el Real Madrid espera ya con poca paciencia una respuesta al requerimiento por escrito a árbitros ya ACB de reconocimientos de algún error en la final de la Copa del Rey a día de hoy Martes tienen un silencio total que a mí no me parece no sé si un silencio incomprensible o incompetente llegara al Madrid Barça desde la periferia de lo anecdótico que ha dicho Solari al centro de lo inherente por seguir la terminología Solari no habla de Bale nuestro próximo protagonista canción que silbaba John Benjamin Toshack muy buenas tardes

Voz 1311 22:10 muy buenas el míster no necesita mucha presentación

Voz 0699 22:12 para la gente de mi generación sobretodo pero para los más jóvenes Tosac fue entrenador del Real Madrid en dos etapas en el ochenta y nueve y en el noventa y nueve ganó una Liga y una Supercopa también fue seleccionador de Gales Mister Le puedo preguntar por un recuerdo de un Real Madrid Barcelona y que le venga a la cabeza con usted en el banquillo

Voz 1311 22:29 bueno yo el relato no ha sido aún ha tenido un poco de poco tesoro en actores viendo en todo lo poco empatando dos dos con el Van Gaal con el famoso gesto poniendo los desde las doce a Sara que hay acreditados lo que de eso me acuerde de luego un uno de victoria por tres goles creo venía demandando también sigue teniendo Tosac

Voz 0699 23:06 algo de corazón blanco fue más duro o fue más bonito entrenaran al Real Madrid

Voz 1311 23:11 bueno la verdad yo veo la de enero ves como llegando a a la izquierda no después de cuatro años en San Sebastián exitosos fue unas de era un niño gran reconocimiento siquiera es para él el de Ramón Mendoza es que descanse en paz que haber visto doctora le hacía obtener un año era muy muy bonita muy muy interesante no con Hugo Sánchez en plena forma de Leguina o Michel Bras que es insta entonces ya ERE Chendo dos dinero Sánchez los diecinueve años de Duyos de portero con un sistema que la gente dice de este sistema de Turín que sea por presidido diera el ataque sobre todo después los dos primeros tiros fuera con promedios Lorca desearos ya era o fue había como enrachado de llevarme acabamos con ciento siete goles que te m actúe de mucho Mendoza con su sarcasmo

Voz 5 24:27 no con un poco

Voz 1311 24:29 ahora se desea la verdad dieron a la del campo que es donde ganamos Elijah donde un ojo no está he visto en vivo

Voz 5 24:46 M

Voz 1311 24:47 a mí me mucho no obtenían muy buenos recuerdos de verdad de aquí al primer está en en materia

Voz 0699 24:56 Mister a qué jugador de este Real Madrid del Real Madrid actual lo hubiera gustado dirigir en el suyo

Voz 1311 25:02 tenéis no si le da ahora mismo yo creo que igual días lo que por una sonó otro más llegando a su siendo de Felipe Neri que desea hay de maître de demodé Casemiro es Tony Cross creo que por mucho que se hablan de los dos jugadores ya daban que estos tres y no han conseguido dos mujer bien al equipo este grupo de jugadores durante unos años también tengo que decir que hace años de años cuando ven Gemma era un un delantero joven en Lyon ya me gustó muchísimo pienso ha hablado intentar saber al entonces yo creo que ha cambiado es que tiene que ser Suter Haro súper dada ha dado muchos veces el centro es es muy difícil es muy complicado y a veces no no es el el la los los aplausos que merece es que tienes que buscar mujer para otros jugadores

Voz 0699 26:24 muchos es escaso

Voz 1311 26:27 ya no de lo que se podrá hacer es donde están MI Benzema también teniendo en cuenta que dio una a otra canción un delantero también

Voz 5 26:38 después se tres

Voz 1311 26:40 trece ocho Benzema amateur

Voz 0699 26:44 en quién es el tiempo ha visto algo parecido por ejemplo de Gareth Bale que dicen que es un jugador que está aislado pero que tiene una indudable calidad que cree que el está pasando en el Real Madrid para no demostrar todo todos los que tiene amistad

Voz 1311 26:56 bueno no no lo sé yo que que que se que chillar el de ruta conmigo en la selección de Gales con diecisiete años y era un lateral de y años más caro de la gente jo esto pero es un jugador que tanto encanta o no sé qué que que tiene cojo una más arriba o más adelante pero eso es un poco más completo que vive un mejor el mundo no puede ser una cara al Esquerda de yo me acuerdo

Voz 0699 27:34 por ejemplo no

Voz 1311 27:36 ácidas propone a los delanteros centro pues yo yo no sé si el cambio de puestos de oro o lo que se ha metido en los que los lecciones también un gran perjudicado muchísimo donde actúe que sea el que el que aquí no hay además son lesiones la de gestos no sé qué gesto un poco largo o no que no son no son normales bien cae es que han paseaba ahí no se intentar un el ácido con él exhibió de TI no sé que es un muy brevemente un poco diferente eso es muy bien tienes que frenar el empezar otra vez sobre de Num que un equipo como Touré donde hay muchísimo competente leer o mal es pro vida o yo

Voz 0699 28:44 si la interpreto bien es verdad que el cambio de posición le ha podido restar efectividad es verdad que también las lesiones le han podido restar efectividad pero hay una cosa que que no le ayuda Gareth que es ese aislamiento en el que él se ha metido yo yo comprendo que es un esfuerzo y aprender un idioma pero usted lo hizo desde desde el principio

Voz 1621 29:04 porfió mucho no plan del Espanyol mientras Gareth

Voz 0699 29:07 se se encuentra aislado dicen que lo habla dicen que lo entiende pero no lo demuestra MR

Voz 1311 29:13 eso sí hay hay quiere aquí que dice además de haber siete uvas de o incluso se que va a tanto a a Málaga o a Oviedo

Voz 22 29:28 que sea este gente es que Jett así que tú eres nunca

Voz 1311 29:35 a un trabajador de ellos yo creo que la obligación de por lo menos a mí me cueste muchísimo muchísimo estuvo en Portugal tenía sólo un año antes de maître de entonces tenía un poco de de CMT porque nunca han tenido clases que mente nunca han sido lo mejor de haber español pero la gente

Voz 22 30:00 me entiende Ana Cortés entonces creo que sí

Voz 1311 30:05 las acaba de hacer lo lo lo podía haber intentado algo más de un poco en un poco mejor a la hora de de habla del dio Merkel

Voz 0699 30:18 ni la última esta reconozco que es difícil pero bueno qué le parece más factible que el Real Madrid sea capaz de ganar dos clásicos esta semana al Barça o que Bale triunfe se quede en el Real Madrid las próximas temporadas

Voz 1311 30:33 bueno no sé si hablan mucho no de tres está hace es decir no sé quién no no contra actualmente cuál es que ovación determina

Voz 0699 30:42 termina en dos mil veintidós contrato con el Real Madrid

Voz 1311 30:45 bueno entonces esto es una cuestión de lo que sí era entre más de lo que lo que quieren los lo que necesita qué hago yo creo que no si es que seguro es que es que ACS un talento extraordinario es una TNS los desviaciones cabeceó otro dan holandesa Haro muchos para muchos partidos fuera Charo uno es diferente cada uno se donde nadie les gustó está sentado en un banquillo que tienes que es esconder su enfado por exacto de sus compañeros no o otros el otro día siendo que decir que el gesto agradecer a hará un foco se o no con su compañero después de semanas de gestos feos hablamos definieron y también pues ya ya tienes Comite para pensada este semana en hasta el foco de toros en pensiones eh

Voz 0699 31:51 el fútbol es muy bonito la los gestos airean si cuando cuando cuando ganas es mucho más bonito

Voz 5 31:58 veo tan bonito que cuando pierdes es que dejó de pasas noches siendo Armilla y afecta toros pero pasan los días y un segunda

Voz 23 32:14 únete a nosotros hoy lo que hemos ganado es Un rato de conversación muy chula con John Benjamin Toshack Mister eh muchísimas gracias por estar con nosotros en SER Deportivos y que les vaya muy bien unos bien gracias hasta luego pues y tras escuchar a Jonh Tosac de un entrenador que lo fue el Real Madrid de alguien que puedo juzgar a Gareth Bale desde dentro a otro que lo es y lo que ha dicho esta mañana

Voz 24 32:47 bien

Voz 0699 32:51 desde la técnica sintonía con rollito después de escuchará Tosac para un partido con rollito el Real Madrid Barça que ha tenido ya Solari en la sala de prensa de Valdebebas donde echó pregunta sobre Gareth Bale y ninguna ha respondido como ha refundido Tosar diciendo que esto es feo que hay veces que hay que tragarse de alguna manera la rabia de ser suplente no demostrarlo por compañerismo sobre Bale se ha preguntado como hemos escuchado a Herráez muchas solar sí un poco ha dicho

Voz 13 33:21 esa es la verdad acojo esa la verdad que le hemos preguntado y poco ha dicho la verdad es que estaba escuchando a Tossa con atención un bella vi de lo que fue el técnico del Real Madrid que no dejaba indiferente a nadie recuerda en una una pregunta de un compañero movida una historia bueno no sé con qué juego era quizá con Michel lo con Martín Vázquez míster que movida no ideas juego Tossa pero que movida es esta recuerdo que fue titular llevaría médicos deportivos de la marca al día siguiente porque no dejaba indiferente a nadie John Benjamin Toshack cuando era técnico del Real Madrid con esto quiere decir que todos Sasa mejor que sólo alguien ni mucho menos aquí lo que vale es ganar que esto es el fútbol el que gana consigue llevarse el gato al agua te llames como te llames ocurre es que el Madrid si miras un poco el histórico técnicos como Zidane Vicente del Bosque Ancelotti con buena mano izquierda han conseguido sacar pues mucho rendimiento a esta a esta

Voz 0699 34:14 la plantilla ya otras plantillas siempre con grandes

Voz 13 34:17 dimos jugadores el perfil del técnico por debajo del perfil de los futbolistas y ahora escuchamos que me rollo mucho con el tema de Tosac lo que ha dicho Solari que poco la verdad muy poco pero son preguntas y respuestas de la sala de prensa de este mediodía en Valdebebas a raíz evidentemente de lo que hizo Bale ese doble gesto el de sentarse en el banquillo cuando tenía de calentar bueno eso falta de profesionalidad y el segundo que bueno como te contaba antes Lucas Vázquez no da importancia no festejó con el gallego el gol de penalti conseguido en el Ciudad de Valencia

Voz 3 34:48 quería saber a Gareth Bale comprometido al cien por cien con el vestuario nuestro foco está puesto cien por ciento en el partido de mañana y lo veo tanto a él como al resto de los jugadores con el foco allí hay muchos lugares donde uno puede elegir poner la mirada elegimos ponerle han partido no no puede estar en la periferia de lo anecdótico quiere preguntarle si ha visto la tele lo que hizo Bale en el cambio que se quedó sentado un ratito no festejó el gol con con Lucas y se sigue reafirmando en que Bale estuvo bien nuestro foco ya hemos hablado nuestro foco está puesto en el partido sido el partido hermoso mañana el foco está puesto asfixió a tu juicio lo que hizo Bale el domingo en Valencia es una falta de disciplina easy to como entrenador perdería esa autoridad si mañana decide que sea titular te repito el foco nuestro el de todos está puesto en el partido

Voz 1621 35:37 poniéndose Fo con el partido mañana no sé si ha hablado usted con Gareth Bale las cosas

Voz 3 35:41 que que corresponden a la intimidad ahí permanece nuestra intimidades es nuestra blindadas de desde el vestuario

Voz 1621 35:47 que un futbolista deje de calentar porque no es la primera opción es usted

Voz 3 35:51 lo va a tener en cuenta repito entiendo lo de la mirada el foco nuestro está puesto lo importante es estar todos unidos en estar todos metidos

Voz 25 35:59 se entiende doble da miedo que después de las imágenes que se han visto el otro día de Bale si Bale fuese mañana titular algunos jugadores que están teniendo menos oportunidades bajase los brazos la formación los elaborar hasta

Voz 0699 36:13 como no estoy hace ya en tercero de esto para la gente de a no si la culpa vuestra por preguntar no la culpa es nuestra nosotros preguntamos porque queremos respuestas y el asunto de Bale quiero decir no es que lo comentemos nosotros es que los seis comentando vosotros vosotros y nosotros pero cuando preguntamos no obtenemos respuesta lo normal es que volvamos a preguntar por eso hoy la mayoría de las preguntas han ido sobre Bale porque no hemos obtenido ninguna respuesta hasta que ya no somos aburrido de preguntar hemos cambiado el foco pero claro como sólo tenemos una pregunta por medio el día que tenemos suerte pues al final el foco se ha puesto sobre Bale que era donde precisamente no quería Solari poner el foco sino no quería poner el foco sobre Bale hubiera sido muy fácil responder normal una pregunta seguramente hubiera habido más preguntas sobre el Real Madrid Barça de de mañana de ahora voy a preguntar a vosotros pero antes eh Javi me dejó algo de la actualidad deportiva fuera de Bale y fuera de la sala de prensa

Voz 13 37:11 de de un bueno pues que evidentemente el equipo llega con muchísimas ganas a este encuentro que es un partido muy importante no sólo por meterse en la final de la Copa del Rey que es un título sino porque es el Barça lo juega en Liga en tres días ir para mí insisto si un poco pesado es un punto de inflexión en los que debe de ser el futuro inmediato marisqueo que va a jugar Marcelo por delante de refilón pero no tengo todavía información mañana sabemos más de esa charla que tenga sólo que con sus futbolistas que espero arriba Lucas Vázquez Benzema Vinicius júnior para medirse al equipo blaugrana y como decía antes Tosac yo también veo Abel mucho más en el carril izquierdo con mucho recorrido que arriba como pivote como hombre digamos boya en ataque o incluso por la derecha como jugó ocho últimos años lo que sería un futbolista mucho más determinante con más espacio para poder demostrar que es un velocista un hombre con carrera y que podría hacerlo viera el Madrid seis integrase un poquito hagas un poquito más de castellano de español seguro que sería un jugador pues de los mejores del mundo porque tiene evidentemente muchas cualidades para serlo

Voz 0699 38:15 cero hoy debajo de lo que de lo que tu dices o un abrazo Javi hasta luego pues mañana Real Madrid Barça ahora opinión vuestra sobre el Real Madrid Barça

Voz 26 38:28 qué hacer deportivos en Cadena Ser punto com aquí en las redes sociales que incluía Ter arroba SER Deportivos Pío Facebook SER Deportivos

Voz 1621 40:30 ahora tu opinión cuenta en este SER Deportivos que va a pasar en el Real Madrid Barça de mañana así

Voz 0699 40:36 en general modos de ser protagonistas de tu opinión cuenta en SER Deportivos dejarnos una voz de nuestro Whatsapp en el seis treinta nueve dos cero seis cuatro seis bueno tenemos un montón pero podéis seguir dejándola se estar cerca de la Gran Vía en donde está el micrófono inalámbrico de José Antonio Duro con el que vamos a hacer ahora escribirnos una frase en Twitter en arroba Ser Deportivos son el muro de Facebook del programa o votar en la encuesta en redes sociales en el Twitter de SER Deportivos que va como diga Sonia Lus Sonia

Voz 1914 41:01 bueno pues va yo voy a decir exactamente cómo va

Voz 1621 41:04 Jones como diga yo es como dicen nuestros votos

Voz 1914 41:07 antes en la encuesta de Twitter Pacojo quisquilloso si un poquito la verdad bueno lo cierto es que hoy preguntamos creen que van a pasar mañana iba a ganar el Real Madrid y el Barça se iba a ganar fácil ajustado y tengo que decir que lo que va realmente ajustada es la votación en la encuesta de Twitter porque tres de las cuatro opciones están separadas tan sólo nueve puntos porcentuales a saber van ganando ahora mismo que pasa del Barça a la final de manera ajustada con el treinta y cinco por ciento de los votos con el treinta por ciento de los votos que pasa el Real Madrid a la final con un resultado ajustado con el veintiséis por ciento de los votos que gane el Barça y que lo hace fácil y la opción que se ha descolgado la votación de Twitter arroba SER Deportivos es que pasa al Real Madrid y lo hace fácil con el nueve por ciento de los votos de momento tenemos una buena muestra de lo que piensan nuestros oyentes porque llevamos más de mil doscientos votos concretamente mil doscientos veintidós votos

Voz 0699 42:03 lo que fácil de la Gran Vía que José Antonio Duro siga buscando opinadores por ahí duro

Voz 1621 42:07 con un estudiante de Farmacia que ha estimado en Bélgica hostiles a la europea y que llamas además ya ahí está De Gea que equipo que es qué va a pasar a la final mañana Real Madrid Barça de qué forma tu dirás

Voz 31 42:19 pues yo sin donde Real Madrid por colores diría de Real Madrid Si

Voz 1804 42:24 creo que será bastante ajustado quizás por el gol al exterior que marcaron el camino a la última vez

Voz 1621 42:30 te parece que los partidos que el Real Madrid por ejemplo ante Girona el otro día esta jornada ante el Levante no sé si te da cierta desconfianza pues creo que las cosas sí que parece un poco difícil en principio pero aún así creo que hay hay manera de ganar y creo que quizás van a pasar a la final vale me el apunto el primer voto para el Real Madrid es tu nombre más has hecho Yahya Yahya Yahya sí lo he dicho a mi primer voto de Yahya Pacojo yo

Voz 0699 42:57 eh mira pues es la primera vez que escucho eso ese nombre luego volvemos a ver si encontramos más nombres exóticos en vamos a ver qué opina la gente en nuestras redes sociales a través del muro de Facebook a través de nuestra cuenta de Twitter Sofía Álvarez que que nos dice ella así de príncipe muy buenas

Voz 30 43:11 muy buenas en Twitter adivinó Pérez dice que el Madrid es claro ganador si a Messi le da por jubilarse de aquí a mañana y que él no pierde la esperanza Enrique dice que según se tire Casemiro y a la distancia que este Carvajal y en Facebook veto Fernández apuesta por tres a uno a favor del Madrid Iker permiso del bar Por su parte Dani García apuesta por un dos uno durante todo el partido en el minuto noventa empatados y adiós al Madrid

Voz 0699 43:35 muy mucha ironía ahí la respuestas en Twitter y en Facebook Whatsapp que hay bueno pues hay esto

Voz 1678 43:40 hola Joe buenas tardes va a ser un partido controvertido para el Madrid porque se juega su Prestige

Voz 1621 43:46 yo cada vez que se choca contra el Barcelona

Voz 1678 43:48 para el Barcelona ídem de medio duro el eterno rival quién se juega más probablemente el Real Madrid puesto que la baza de la Liga ya está absolutamente consumida isla Champion hay que escribir demasiadas cartas a los Reyes para que toque este año por tanto creo que el Madrid debe de quemar todas sus naves en obtener el pase a la final

Voz 13 44:12 y luego ya hablaremos

Voz 32 44:14 la Pacojo a todos buenas tardes pues mira yo por mi parte que no gane ninguno porque entre el baloncesto y el fútbol les están favoreciendo

Voz 1621 44:22 constantemente

Voz 32 44:24 eh como creo que hay un jugador que destaca claramente sobre los demás que es Leo Messi que ojalá jugase en el Atleti eh creo que se lo va a llevar el el Barça a no ser que el bar piten penaltis que no existan penalti fuera del área y estas cosas que últimamente extrañamente están están pasando bueno que paséis buenas tardes hasta luego

Voz 33 44:52 la Guardia de Madrid a ganar justamente porque no es fácil jugar determinan pues quiere la Lucas Vázquez sino quiere pues habrá que resignarse venga un saludo

Voz 34 45:07 otro hola Paco hola creo que pasará mañana que vamos a pasar los madridistas con mucho sufrimiento con mucho y seguramente no nos vendría mal tampoco otra ayudita el bar Normandía pero bueno muchos sufrimiento intenso que quiero que no jueguen por favor nivel Marcelo que se acerque a la banda Isco por por lo menos que se cambio en la grada a ver si es posible el señor este al Solari y que no le como dices con ningún ataque entrenador Rajoy pone a los que tiene que ponen hacer Paco gracias a vosotros

Voz 0699 45:41 propinar José Antonio Duro más opiniones en la Gran Vía hola tú eras

Voz 1621 45:45 es el ramal

Voz 0699 45:46 sí fui hasta los siete ocho años

Voz 1621 45:48 a mí me quité porque me gustan las chicas que equipo crees que vamos a la final mañana vamos al Real Madrid por qué porque es un equipazo en toda regla hay porque mi equipo desde luego pero hay que tener en cuenta a todo lo que está pasando por ejemplo alrededor de los resultados en Girona que comentaba antes en Valencia el otro día sí sí pero yo sigo pensando en equipo el Real Madrid luego cierta confianza lo de Gareth Bale tú no lo hace mucho

Voz 31 46:15 a mí esta gente que gana tanto dinero y que tal realmente me da

Voz 1621 46:21 igual yo es Micky pues el Real Madrid hay lo mejor el Real Madrid pasado mañana real un resultado Me das tres para el Madrid III pues así pasáis muchas gracias hombre y otra para el Real Madrid

Voz 0699 46:33 entonces el fútbol porque le gustaban más las chicas quiero decir no es incompatible ir al fútbol que que te guste la chica si lo que se eh bueno venga va el whatsapp tomados que voy a intentar digerir esta moda Paco

Voz 35 46:47 a ver estáis empeñados en que Solari hable de hablé que vosotros queréis que hable básicamente vamos queréis que hable pues hablamos del seis preguntas preguntas catorce bajaban falta hablamos de que queremos hablar de él da igual que mañana haya un Madrid Barça en fin que Solari es un crack evidentemente no entra en vuestro Jito

Voz 14 47:05 el de incendiarios él no es un incendiario el lo quieres

Voz 36 47:09 no es que no se haga una

Voz 35 47:12 el mundo de de de una pataleta evidentemente que lo de Bale es una pataleta

Voz 14 47:17 y punto ILD eh pues

Voz 35 47:20 apaciguar los ánimos irrecuperable jugador vosotros queréis incendiar los respecto al partido de mañana yo creo que jugarán los que tienen que jugar es decir Lon

Voz 14 47:31 qué inicios sin ninguna duda

Voz 35 47:33 probablemente juegue o Lucas o Asensio y en ningún caso Pell de titular espérate que no haya una sorpresa en el en el centro del campo y que no se cargue a Kroos que está también para sentarle en el banquillo que juegue o bien Valverde o bien Ceballos de titular esa sería la bomba no el tema Weil

Voz 37 47:53 venga os saludo yo creo que en mañana de que claro pero que podamos ganar un tres uno gustaría estaría bien la verdad que ese jugamos en equipo cómo jugamos contra aquí creo que que podemos ganar al Barça se la juega ganar jugando al fútbol presiona a Messi lo que salga pero bueno yo creo que son tres uno yo siempre Madrid

Voz 0699 48:18 lo que salen son muchas opiniones acerca de el Barça Real Madrid hay más eh pero ya no nos caben o del Real Madrid Barça muchas gracias por participar pero para cerrar vamos a hablar con alguien que buscamos dentro de la redacción para que opine hoy hemos buscado una opinión neutral tal en el Real Madrid Barça de el ex integrante de la barra libre Íñigo Marquínez tu opinión Íñigo

Voz 0802 48:39 una cosa es lo que quiero y otra lo que creo va en cuanto a lo que quiero japonés me gustaría que no pasara ninguno en cuanto a lo que creo no tengo ni idea te balas y Pacojó clarito lo dejado no no vamos a ver posibilidades por juego por plantilla por estado de forma sigo sin tener idea ahora yo que soy un echado para ante como dice mi pueblo Si me tengo que mojar me mojo Pacojó

Voz 0699 49:01 no no tengo ni idea yo qué sé