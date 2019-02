Voz 0699 00:00 hola qué tal buenas tardes bienvenidos al deporte en la SER hoy el partido que importan los político el centro no disputa Ciudadanos el Brexit que interesa no lo firma el Reino Unido el bar donde se reparte una copa Nos con b y el presidente que manda es Pedro Sánchez el partido que importa es el Madrid Barça el centro lo van a pelear Benzema y Luis Suárez para rematarlo a gol el Brexit es el de Bale el bar importante en la copas con v el presidente que mandaran las once será Florentino Bartomeu el clásico lo cambia todo cambiamos la importancia por el interés y hoy a la mayoría nos interesa más el fútbol que el resto del universo no digo que eso esté bien pero sí digo que es lo que nada de lo que haga España es comparable en repercusión próxima a un partido así Sergio Ramos y Piqué en hoy un poquito nuestros embajadores en el mundo su comportamiento y al de sus equipos va a ser el espejo donde nos miren todos durante un tiempo así que hoy se confirma en parte la frase exagerada de York Best que decía que el fútbol a veces no es cuestión de vida muerte sino algo mucho más importante la expresión uno comentamos aquí está deportivo

Voz 1 01:11 la Cadena SER SER Deportivos con Francisco José Delgado

Voz 0699 01:16 la redacción de deportes de la cadena SER en pleno aquí estamos todos los de SER Deportivos hasta las cuatro vamos a acompañar con el resumen de lo que llevamos de día gracias por estar ahí del modo que más os cuadre por la radio de siempre por la aplicación de las en el móvil por nuestros enlaces en redes sociales o por la web tres W Cadena Ser punto com que lo importante es que tenga hay mucho donde elegir os doy las gracias por elegirnos un día tan en especial en nombre de todo el equipo del programa que va desde Sonia Lus en la producción a Juan Carlos Ingelmo y Julio Hernández como cracks de la técnica os sonará que hoy se disputa un Barça Madrid de vuelta de semifinales de la Copa del Rey verdad Solaria prescindido de Isco hoy de Mariano en la convocatoria para hoy el Barça ha llegado a Madrid a media mañana tenemos un partido inmenso tremendo decisivo en la Copa o como dice Solari

Voz 0763 01:56 el partido guapísimo no es el gran clásico del fútbol español este partido siempre pone a España como como capital mundial del fútbol es el fútbol es otro de los elementos que hace de España un país fantástico Un país maravilloso

Voz 0699 02:14 suena genial por lo menos a priori a posteriori a saber si mañana primarán los golazos un juego espectacular o la polémica la del bar La del árbitro polémica que ya le han traspasado a Valverde mudó de pregunta por si está preocupado ya por el VAR

Voz 0588 02:27 no en absoluto estamos tranquilos al respecto a todo eso intentaremos ganar resolviéramos de lo demás y lo demás es accesorios

Voz 2 02:34 el penalti a Casemiro usted lo obvio lo entendió incluso lo escuchó la patada

Voz 0588 02:40 no me digas que no fue una respuesta genial no puedo no voy a decir nada de eso es algo que deseamos que dure se recupere cuanto antes no es ninguna agonía por lo demás que puede decir

Voz 0699 02:51 es decir ya puede decir poco hacer pues y contribuir a que el espectáculo sea enorme e ir responder alguna pregunta hasta ahora pero como él no puede lo vamos a hacer nosotros jugará Bale de titular en el Madrid lo hará Marcelo doblará la banda Valverde para frenar a Vinicius qué portero será titular en azulgrana todo lo vamos a responder en los próximos minutos de Ser Deportivos que prepara un especial a la altura de lo del Bernabéu que no va a ocupar casi en pleno el programa pero dicho casi eh noticia de la mañana relacionada con el Barça que Sandro Rosell ya ha sido puesto en libertad con medidas cautelares tras dos años de prisión preventiva casi es noticia en clave blanca el expediente a Ramos de la UEFA por la tarjeta en el partido del Ajax por cierto el Comité de Competición acaba de dejar sin sanción el gesto de Bale en el partido ante el Atlético de Madrid por lo tanto puede jugar todos los clásicos que que queda es noticia de la semana el Valencia Betis de mañana que también se juega para el que Marcelino ha dado una receta a los suyos desde Mestalla

Voz 1757 03:43 sufrir jugar

Voz 0699 03:46 acertar y al final disfruta les parecerá mal a los valencianos mira los béticos escuchar esto de sería no sabemos las cosas que tenemos que controlar

Voz 1757 03:56 de las hemos visto en todos los partidos que hemos jugado contra ellos aprovechar esos errores porque al final siempre se van a producir vamos a ver después el acierto porque al final todo se decide en las áreas de la cierto que uno y otro equipo tienen en ellos

Voz 0699 04:13 la desgracia para Betis y Valencia es que hoy se juega este Madrid Barça la suerte es que pitan a los grandes hasta la final no vamos a evitar hoy centrar el programa en la cita del día porque hoy todo el mundo habla de el Madrid Barça todo el mundo sabe que se juega el partido y bueno todo el mundo no mirad lo que le ha pasado ya Jorge Lorenzo cuando le han preguntado esta mañana por el encuentro de esta noche un poco desinformado

Voz 3 04:35 bueno tal vez sí que parece que ha vuelto a ser el teatro sexual al la Copa del Rey indeclinable las semifinales de la Copa a la final de Copa del Rey eso con que juega con el Madrid esta noche esta noche estaba afuera ves al Barça la final por este tal Messi a pesar que

Voz 1001 04:57 a ver si está complicado a mediodía el Barça complicado complicado a ver si tenemos suerte

Voz 0470 05:03 ha estado fuera pero desde la tierra parece que Lorenzo haya vivido en Júpiter los últimos días

Voz 0699 05:07 en fin que en esta parte hoy a las nueve separa un poco el mundo nosotros lo comenzamos a parar desde ya hasta las cuatro en SER Deportivos es un Madrid Barça decisivo nosotros hemos decidido sacar todo nuestro arsenal informativo para contarlo las tres cinco vamos al lío ya

Voz 4 05:21 hay quienes dicen que está mal hay quienes defienden que está bien hay quien piensa que entre el blanco y el negro hay muchos grises

Voz 5 05:31 esto qué piensas El País

Voz 6 05:35 en una obra hay veces que cuando dicen mañana lo tiene en realidad quieren decir con suerte pero si tú eres de los que dicen mañana lo tiene y quieres decir mañana lo tiene entonces necesitas una prueba

Voz 7 05:48 porque cuando en Toyota tres decimos que ésta es una furgoneta fiable sabes qué queremos decir que es fiable Proaza toda la confianza de Toyota en uno

Voz 5 05:59 de Azón

Voz 8 06:02 Tazón es razón es de Azón es

Voz 9 06:10 de Azón es puro deporte GP en exclusiva hay más sin permanencia cuatro noventa y nueve al mes primer mes gratis

Voz 5 06:17 a Z tiene razón

Voz 10 06:20 no llegue a la tarifa más grande ya abundante que jamás ha presentado ya estén la doblemente irresistible XXV pedazo de gigas dos líneas de móvil llamadas ilimitadas para fijo y móvil fibra cien megas a un precio irresistible sólo este mes date prisa ya más de diez ya estén

Voz 0699 06:42 Madrid Barça lo que os ofrecemos ahora un viaje por todos los puntos que tienen actualidad desde todos los lugares donde hay noticia y con los mejores para con haberlas lo primero va muy deportivo eh saludamos a los dos expertos de Real Madrid Barcelona hora Javier Herráez muy buenas tardes hola qué tal Pacojo muy buenas hola Adriá Albets muy buenas qué tal Pacojó muy bueno con el Madrid que duda tienes al respecto del posible once de Solari Javi

Voz 11 07:03 tengo una que es el lateral zurdo Marcelo refilón creo que está un poquito nada por delante el brasileño esa la única duda arriba van a jugar Lucas Vázquez Benzema Vinicius a las siete siete fino aproximadamente Solari dará el once a sus jugadores

Voz 0699 07:18 ya que duda tienes tu sobre el posible once de Valverde básicamente

Voz 0017 07:20 de la de quién va a acompañar a Busquets ya Rakitic en el centro del campo la primera opción es Sergi Roberto y las otras pasan por Arturo Vidal a leña o por un cambio de sistema como vimos en la segunda parte en Sevilla donde Valverde apostó por un cuatro dos tres uno que le funcionó y ahí podría tener sitio Filipe Coutinho el que no en el once es Arthur a pesar de que ha viajado y tiene el alta y la otra duda está en la portería tiene el alta civiles en pero no está al cien por cien de hecho Valverde se ha llevado a tres porteros y descartará a uno antes del partido pinta Pacojó que jugará Teresa

Voz 0699 07:50 perdona parece haber más dudas en el Barça que en el Madrid así que vamos a poner un once el que tú apuestas Javier Herráez en el Real Madrid

Voz 11 07:57 pues el horno abren Keylor Navas en portería con Carvajal Varane Ramos Marcelo en defensa Luka Modric Casemiro Kroos centro de campo en punta Lucas Vázquez vence My Vinicius

Voz 0699 08:07 apuesta por el Barça Adrià apuesto por el equipo que va

Voz 0017 08:10 hemos frente al Olympique de Lyon Ter Stegen en portería se miedo Piqué lane Let it Jordi Alba en defensa Busquets Rakitic Sergi Roberto y arriba Messi Suárez Eden Belén

Voz 0699 08:21 bonito no está quedando más allá de Bale que podemos rescatar de declaraciones de Solari algo de la estrella que viene quizá de Vinicius Herráez

Voz 11 08:28 sería lo único salvable de la rueda de prensa de ayer

Voz 12 08:30 de Solari bueno ayer el pasado domingo en el campo del Levante porque no afecta en ningún momento la conducta de

Voz 11 08:36 Gareth Bale por cierto veinte convocados no estáis con lo contábamos ayer en Hora Veinticinco se lo esperaba el malagueño vamos a ver si lo llama o no Luis Enrique vamos a escuchar lo que dijo Solari entorno a la figura de Vinicius Junio

Voz 1001 08:49 yo creo que él y sus compañeros lo lo han ayudado mucho desde que llegó el llega el demuestra su humildad y su talento y entonces el resto del equipo lo respeta acerca para dudarlo y eso es lo que ha sucedido con con vicios me parece que la intersección más importante en su crecimiento ha sido por supuesto es lo que trae el de de talento esfuerzo y de trabajo de ganas de aprender ir humildad

Voz 0017 09:13 lo que le han dado sus su compañero David

Voz 0699 09:16 yo hablo Solari de Vinicius habló también Adrià Valverde

Voz 0017 09:18 sí muy bien habló del brasileño reconociendo que está haciendo una gran temporada y que es muy importante para el Madrid pero dejó claro Valverde que no le condiciona para elegir el once al

Voz 14 09:29 condicionar la alineación pero sí en cuanto que es un jugador desequilibrante esta señora temporada está entrando está probando cosas al Madrid porque tiene desparpajo porque tiene velocidad me refiero que no me condiciona porque si no pueda Benicio es juegas Asensio sí

Voz 12 09:39 no puedo sino juega Isco en fin Madrid tiene grandes jugadores

Voz 0699 09:43 pues hablando de jugadores de grandes uno por equipo el cliente parece hoy decisivo en el Real Madrid Antonio Romero muy buenas tardes

Voz 0239 09:49 hola buenas tardes Pacojo teniendo en cuenta que el Barcelona necesita al menos marcar un gol de parece que hoy Keylor Navas que además se lo merece puede ser el hombre fundamental de estas oficinas sí sillas sé que

Voz 0470 09:59 mira un montón de talento por parte de los dos

Voz 0239 10:02 los equipos dentro del terreno de juego que Sergio Ramos viene descansado que los focos están en auge Karim Benzema está haciendo una buena temporada que Leo Messi evidentemente es el mejor futbolista del mundo pero repito teniendo en cuenta el resultado de ida hay que el Fútbol Club Barcelona necesita imperiosamente cosa del Madrid no marcar un gol yo creo que las paradas de Keylor Navas ante el tridente el gran en ataque para ser decisivas y pueden ser el foco que sitúe el Real Madrid en la gran final del próximo mes de mayo en el estadio Benito Villamarín además me alegraría porque Keylor Navas no ha dado ningún motivo para ser suplente desde que llegó Thibaut Courtois a la primera plantilla del conjunto blanco se merece un gran triunfo sobre un gran éxito y creo que hoy

Voz 0962 10:43 pocos poder estar perfectamente alumbrar

Voz 0239 10:45 todo al todavía portero suplente del Real

Voz 0699 10:48 punto gracias Romero llene el Barça jugador decisivo me vas a decir Messi Lluís Flaquer muy buenas

Voz 1296 10:52 hola jo qué tal muy buenas sobre todo lo que no sea decir Leo Messi a esa pregunta sería un poco extraño la verdad es el argentino evidentemente no es que sea el factor diferencial del Barça es que es el factor diferencial del clásico creo que sí está al ochenta por ciento del nivel que mostró en Sevilla muy mal Setién que darle el resto de cosas al Barça para no clasificarse para la gran final de Copa esta noche en el en el Bernabéu pero para intentar huir del tópico de Messi EEI sin que se enfade el argentino pues buscaremos algún socio que creo que tiene que ser clave para que el argentino luz cavas para que el Barça pueda tener mayores opciones de eliminar esta noche al Madrid y creo que las opciones pasan por de vele Baser su primer clásico de titular ha recuperado ya sus sensaciones tras la lesión que le apartó justo el momento en que mejor estaba y me parece que puede ser un auténtico festival aprovechando los espacios que pueda dejar el Madrid cuando el equipo de Solari se descuelguen ataque así que evidentemente Messi va a ser el jugador clave pero ojo mucho ojo con lo que puede hacer esta noche de con espacios veremos si el francés está a la altura de las expectativas

Voz 0699 11:52 Seremos se lo contaremos en Carrusel Gracia Flagey gracias Romero He hablado de jugadores lo voy a decir rápido el árbitro lo pita Sánchez Martínez y ahora números con empate a uno en un partido de ida de la eliminatoria que número registrar los dos equipos José Antonio

Voz 1645 12:04 la historia estará el AVE el Real Madrid Pacojó que pasó treinta y cuatro de XXXVIII eliminatorias tras empatar en el partido de ida es el caso así que con uno a uno el Madrid superó al rival en tres ocasiones aunque con equipos de un nivel inferior como Éibar Écija y Alicante sí que es verdad que los números favorecen a los blancos en las eliminatorias entre ambos que comenzaron en el Camp Nou y con empate cada uno se llevó una termino con un dato azulgrana ya que si empata en casa en Copa el Barça diez veces ha ocurrido únicamente supera la mitad

Voz 0699 12:30 todos los datos son importantes pero vuelvo a la deportivo hay un detalle que no quiero que eso pase el partido acceso a una final quién será pierde si ve tarjeta en el Madrid Herráez

Voz 11 12:38 pues hay dos jugadores uno Nacho que va a ser suplente y otro del capitán Sergio Ramos que se perdería efectivamente esa hipotética final del día veinticinco de mayo en Sevilla un Sergio Ramos que por cierto ha llamado ya los madridistas la quedada es a las siete en la plaza Sagrados Corazones

Voz 0699 12:52 en el Barça Adrià también dos jugadores muy importa

Voz 0017 12:55 antes dos titulares como son Jordi Alba Luis Suárez el uruguayo que ya se perdió la final de Copa de hace dos años ya esta noche si viera una amarilla se perdería también una hipotética final en el Benito Villamarín

Voz 0699 13:06 tenemos los detalles alrededor del partido que no son noticia del encuentro pero sí de Madrid Barça la Audiencia Nacional ha puesto ya en libertad a Sandro Rosell tras dos años de prisión preventiva Jordi Martí

Voz 13 13:14 sí de forma que a esta hora de la tarde en Soto del Real en el centro penitenciario se espera que llegue el furgón de la Guardia Civil que traslada a Rosell ya es sólo AQMI se tiene que hacer el trámite el para que puedan salir ya en libertad condicional sin fianza algo que les ha notificado a las diez de la mañana la presidenta de la Saba de la Sala de la Audiencia Nacional Concepción Espejel con estas palabras y con estos motivos escucha

Voz 0763 13:39 dos

Voz 15 13:40 acusados que se encontraba en prisión ha sido decretada su libertad provisional por esta causa por lo tanto continúan libres con el mismo estatus procesal e que los demás a vigilancia en la sala y demás que que sepa la República que están en libertad por la causa

Voz 0470 13:55 es la noticia de la mañana alrededor del Barça

Voz 0699 13:57 la noticia de las últimas horas alrededor del Real Madrid va sobre la UEFA que ha decidido abrir un expediente a Sergio Ramos por la amarilla ante el Ajax que puede dejarle sin dos partidos de Champions dándome Ana

Voz 0017 14:07 pues sí Pacojó porque esto va de comités y comisiones ayer el Comité de Disciplina de la UEFA decidió abrir expediente a Ramos por recibir

Voz 0470 14:15 es una tarjeta amarilla a propósito así que

Voz 0017 14:18 mañana jueves día veintiocho le toca a la Comisión de Control Ética y disciplina Si Ramos tiene que perderse más de un partido todo hace indicar que sí porque la UEFA considera que Ramos forzó la amarilla después de lo que dijo en la zona mixta del Ámsterdam Arena los

Voz 0699 14:33 echáis alrededor de Madrid Barça pasa de todo pero lo que va a pasar esencialmente es que hoy uno de los dos va a seguir optando a un título dejando a otro en la cuneta será a las nueve desde las ocho menos veinte lo contamos en Carrusel antes de volver con el clásico pongo el foco qué diría Solari en otras cosas

Voz 1 14:49 será el sonido de tu coche nuevo serán los fogones de tu nueva cocina será que si en Cetelem tenemos un préstamo de hasta sesenta mil euros sin comisión de apertura sin contratar otros productos

Voz 0699 15:01 para que tu proyecto sea que si entre

Voz 1 15:04 Cetelem punto ese informe

Voz 16 15:06 a Garzón

Voz 8 15:10 es es de Azón es

Voz 9 15:18 de Azón es puro deporte MotoGP en exclusiva hay más sin permanencia cuatro noventa y nueve del mes primer mes gratis de A

Voz 10 15:26 ETA razón llega la tarifa más grande ya abundante que jamás presentado ya en la doblemente irresistible veinticinco pedazo de gigas dos líneas de móvil llamadas ilimitadas para fijo y móvil Ibra cien megas a un precio irresistible sólo este date prisa llama al tinte de diez estén lo de dejarte la cartera cuando vas a pagar perdón es que me he dejado la cartera en el coche

Voz 17 15:51 de paso de vez en cuando pero un BP lo que te pasaras siempre es que ahorrarán hasta ocho céntimos por litro repostado cuarenta litros siempre siempre ahora ayer dentro de un rato siempre promoción válida en Península y Baleares consulta a las bases legales en mi BP punto apoyaría

Voz 0699 16:08 partido a Madrid un Real Madrid Barça porque es en el Bernabéu pero seremos muy burros que nos olvidamos de la otra semifinal hay un Valencia Betis en donde ambos buscan lo mismo que Madrid así con paso por la ciudad de Jan Flash deportivo de los dos equipos para los de mañana de los locales que contamos Pedro Morata

Voz 0962 16:22 bueno pues chicos bueno te puede contar que echó vemos jugar de titular seguro es lo único que ha revelado Marcelino esta tarde en el entrenamiento último entrenamiento veremos si con dos hubiese recupera de la lesión de tobillo que ayer no lo dejó trabajar parece que sí

Voz 11 16:37 Ike eh otro

Voz 0962 16:39 jugador que está entre algodones que es Gayá va a poder jugar también con el problema en la nariz la única baja Garay

Voz 0699 16:45 como Manolo puede contar igual que Pedro Morata ayer habló Marcelino y lo ha hecho Setién en el Betis habría cierto Frank banquillo muy buenas tardes hola Pacojó a ciertas aciertas habló Marcelino ayer y hoy Setién en el Betis yo soy rojillo para contarte que se apunta Tello a jugar aunque Setién no lo ve desde

Voz 0700 17:00 el inicio que Hesse también está ok Iker júnior es el único no disponible aunque viaja a Valencia porque viajan todos esta tarde a partir de las seis ilusión Hadid Simo el entrenador del Betis como la tantísima gente que veía ayer en ese entrenamiento

Voz 18 17:15 no veo pues como como todos los béticos con mucha ilusión con muchas ganas con grandes expectativas de poder superar el partido a este equipo ID poder jugar una final en nuestro estadio

Voz 0699 17:28 gracias Fran gracias Ximo pendientes de ese partido de mañana de semifinales Joy de otro además de el Real Madrid Barça en la Premier un Chelsea Tottenham que ha ganado en morbo por ver qué pasa con Kepa en la portería local que se intuye Inglaterra Álvaro de Grado muy buenas tardes

Voz 0962 17:41 hola buenas tardes pues según ha publicado la prensa inglesa arriba a seguir contando con que como portero titular del Chelsea se llevó una multa de pagar una semana de su sueldo pero en teoría va a ser titular hoy el Chelsea puede recuperar los tres puntos que les separan de la Champions League y el Tottenham que sigue a seis del liderato

Voz 0699 17:59 el resto de la información futbolística del día por donde pasaban

Voz 19 18:02 pues seguimos en la cavidad donde además del clásico también es noticia al Atlético de Madrid que esta mañana ha presentado en el Metropolitano Neuquén Pérez central de dieciocho años que en verano firmó por seis temporadas con los rojiblancos llega ahora tras estar cedido en Argentinos Juniors en Girona Juanpe lesionado severa de era el partido contra el Rayo un apunte en Almendralejo Manuel Mosquera es el nuevo entrenador del Extremadura hoy Pacojó nos acordamos del brujo porque se cumple un año del fallecimiento de Enrique Castro Quini del

Voz 0699 18:24 a toda la Familia Sporting que estallara el vistazo rápido al pues el motor Jorge Lorenzo ha sido el protagonista de Los desayunos de los compañeros de Europa Press llamando a Gala

Voz 0419 18:32 sí Jorge ha hablado de muchas cosas entre ellas de la mala suerte que tiene con los lesiones de cómo llega a esta próxima cita el diez de marzo y como no Pacojó también ha hablado de su nuevo compañero Marc Márquez del que ha dicho esto

Voz 1001 18:43 están enfrente a compañero más más complicado

Voz 20 18:47 en en en en cuanto a

Voz 1001 18:49 a ferocidad agresividad en cuanto a hambre de victoria no porque me he enfrentado Marquéz en su plenitud de facultades físicas con veintiséis años siendo actual campeón del mundo y conociendo la conduciendo su actual moto muchísimo mejor que yo

Voz 0699 19:02 eso pasaba en Madrid en Montmeló siguen los últimos entrenamientos de la pretemporada de Fórmula uno Manu Franco

Voz 0962 19:07 sí efectivamente con con buenas noticias sobre Carlos Sainz

Voz 21 19:10 están donando el mejor registro está por delante de estos productos raro impostado mismo si a usted en voces

Voz 22 19:20 con la que también ha vuelto a un Fernando Alonso ya ha anunciado hoy Arturo embajadores de no Laren para las próximas temporadas es decir cohabitan en alguna obra no en la configuración e intentar que sea más rápidos y que Carlos III para falta poco poco

Voz 0699 19:36 Fernando Alonso noticia y Rafa Nadal también que ha vuelto con victoria en Acapulco tras su final del Open de Australia

Voz 19 19:41 a lo grande Rafa ganando en dos sets por un doble seis tres a Mischa Zverev en el torneo de Acapulco se ha sentido bien sobre la pista mexicana no la Bunia que Alá funcionado bastante bien esta noche jugará contra Kyrgios en octavos de final

Voz 0699 19:50 se acabó lo que se daba en plan general Aaron lo ponemos en plan más cercano como siempre hasta las cuatro en este serlo

Voz 23 20:07 un poquito más de Madrid Barça

Voz 0699 20:09 sí que vamos a hacer de hasta los cuatro pero además en titulares en Madrid han pasado pasan otras cosas el Atlético de Madrid ha presentado hoy Ana Belén Pérez que hacerlo hoy en medio de un Madrid Barça es que el chaval no le cae bien a alguien en el Athletic porque poca bola Le Le vamos a hablar el Rayo Vallecano prepara el partido ante el Girona

Voz 0962 20:26 digo del viernes sabiendo que Juanpe va a ser baja eh

Voz 0699 20:29 los visitantes el Leganés Getafe están más tranquilo preparando los partidos del fin de los azulones deseando una prórroga mañana en el Valencia Betis porque juegan contra el Betis hiló segundos pensando en el Levante ya en Madrid de baloncesto con la vista puesta en el Barça si en el Barça porque el viernes hay un Barça Madrid de Euroliga me temo que con el ambiente en la grada del Palau carga he llamado a intuitivos si queréis ahora vuelta a un partido que me han dicho que se juega esta noche en el Bernabéu y que tuvo la ida en el Camp Nou

Voz 24 21:04 le pitan cómodo como se pita al futbolista que se ha vivido acá

Voz 0763 21:42 el poco a poco así no en otro sitio el de de todos los jugadores estamos todos unidos con el objetivo claro en donde los interesa no nos importa es difícil que se dé el mismo resultado

Voz 24 22:03 para el madre comenzara el parto y lo conozco le con ello Santiago Hernán son haré

Voz 0699 22:10 ha presentado en Barcelona

Voz 24 22:13 Real Madrid uno Mar Coll gallego Lucas Vázquez en la segunda parte

Voz 0699 22:28 lo que tengo yo escuchándole a estos dos subidón a partir de las ocho menos veinte en el carrusel sabemos cómo va a estar a las nueve de la noche el Bernabéu pero como está hasta ahora a las tres y veintidós minutos estadio Santiago Bernabéu alrededores Paco Hernández muy buenas

Voz 0470 22:42 tardes qué tal Pacojo buenas tardes bueno pues ahora mismo calma tensa aquí en este estadio se

Voz 0699 22:47 muy cerquita de la Torre ha del Santiago Bernabéu

Voz 0470 22:50 cerca de la plaza de los Sagrados Corazones donde a las siete y cuarto Sergio Ramos a través de las redes sociales ha citado a toda la afición madridista para recibir al equipo como en las grandes noches de Champions estamos aquí en la calle Padre Damián y Concha Espina donde la gente va llegando a los alrededores de el Bernabéu alguno ya ataviados con su camiseta del Real Madrid también hemos visto alguno de el Barcelona hemos pasado por las taquillas para preguntar si es posible conseguir una entrada está bastante difícil para cojo ya te digo que a esta hora no se puede conseguir ninguna entró en y en las taquillas a través de Internet sólo si algún socio liberal si tienes la suerte en ese momento estar en la página web podrías conseguir una entrada que va entre setenta y cinco doscientos sesenta y cinco euros pero a esta hora prácticamente imposible ahora mismo calma tensa aquí en el estadio Santiago Bernabéu luego nos pasamos por las taquilla ver qué piensan alguno de los aficionados que van a recibir al Real Madrid aquí a las siete y cuarto en la plaza de los Sagrados Corazones

Voz 0699 23:46 de ese estadio y han jugado más de uno y de dos clásicos los protagonistas que nos escuchan por teléfono rivales en el campo uno marcaba al otro fijo que se han dicho alguna cosa regular de escuchar durante los partidos como la vida es así no sé si decir que son amigos pero bueno es mejor que que lo digan ellos Alfonso Pérez Muñoz Alfonso para los amigos muy buenas

Voz 26 24:08 hola qué tal cómo estás Miguel Ángel la mal muy buenas tardes

Voz 0699 24:11 es Alfredo de puedo decir que sois amiguetes

Voz 27 24:15 sí hombre claro además el somos han ido lo que cuando nos enfrentamos al gol ya no somos tan amigos de dar ya somos rivales

Voz 0699 24:22 malos cuando hay algún deporte de por medio Nadal es hoy rival

Voz 13 24:25 no

Voz 26 24:26 bueno yo creo que el deporte lo que hace es juntar a la gente muy segura discuta es la rivalidad de sobrepasar pues empecé aficiones que entre actualmente entre deportistas pero después una vez alejados del deporte pues no une una buena amistad

Voz 0699 24:46 osea cuando hay deporte de por medio obviamente soy rivales cuando había el fútbol de por medio Alfonso alguna marca de Miguel Ángel te llevas T

Voz 28 24:53 no

Voz 27 24:55 más de un tío que te quita el balón elegantemente te decía oye que te la voy a quitar yo le dejaba había buen buen rollo todo no no había nada de los críticos de defensas Érase un palo era lo normal era delantero defensa disputas y peleas normales del deporte de contacto como en el fútbol

Voz 0699 25:17 me veo no era verlos

Voz 27 25:19 es de los defensas que tuviesen la intención

Voz 0699 25:23 Miguel Ángel de algún dicen o algo más fuerte de Alfonso has escuchado o no

Voz 26 25:29 hombre seguramente sabes dentro de lo que es y los complejo hombre predeterminada es un derbi

Voz 0699 25:37 pues pues siempre

Voz 26 25:39 eh teníamos claro él era un jugador habilidoso aún a día de voy a un hondo es naturalmente se quedaba la dificultad y cada uno hacía lo que podía ir como ha dicho llena o sea que puede ser un deporte de contacto después está la mala intención hola poner intención de esto de lo que es es deporte pues no creo que hubiésemos tenido en entradas de infectados no

Voz 0699 26:09 José Miguel Ángel lo mejor manera de quitarle el balón a Alfonso quizás era anticiparse a Alfonso no hay que no recibiera

Voz 26 26:15 bueno no podía ser una de las cosas porque sí que con sus compañeros pues tenía la habilidad pueden adscritas giraba hecho pues hay su carrera que te donde acude salga el mejor creo que fue en el Betis pero el día de ellas el Potter ya que que tuvo y que tenía en aquel momento

Voz 0699 26:41 Alfons y la mejor manera de pasar a Miguel Ángel

Voz 27 26:45 hombre pueda arriba bastante complicado porque se potencia que dejó aéreo es es muy grande pero hubo el a pesar de su envergadura también era listos para anticiparse de te incluido el balón sacerdotes más que y lógicamente pues puede se anticipa no porque sí que es verdad que a lo mejor luego en uno contra uno y bueno será más más no digo más fácil pero lo más factible puede driblar pero él tenía esa intuición muchas veces ahora es meter la pierna o para ver por dónde podía salir que que lógicamente interceptar el balón y en muchas ocasiones perlas podía vamos

Voz 0699 27:32 no me voy a meter al turrón de lo de hoy pero Miguel Ángel Nadal de algún jugador en la plantilla del Real Madrid actual que les recuerde a Alfonso alguno que diga mira pues éste tenía cosas que a lo mejor me recuerda un poco a como era él

Voz 26 27:44 bueno saber Alfonso era una persona que data realmente el valor que te que te hacía el triple in igual salvando pues cada uno pues pues igual podría ser la juventud que tenía en aquel momento pues difícil como yo vi porque me y Alfonso ya de tuvo la desgracia de lesionarse creo que en el campo del Barcelona en un Barcelona Madrid la rodilla pero era un jugador que que ya de jovencito apuntaba muy buenas maneras

Voz 29 28:22 muy muy la estabilidad ahí en la aquella que tenía con el regate

Voz 13 28:27 acaba su diferencia de la voy a devolver estilo boomerang

Voz 0699 28:29 Alonso alguien en la plantilla del Barça actual que te recuerda Miguel Ángel Nadal

Voz 27 28:35 hombre yo creo que ahora busco el juega así más mirar que se sacando el balón con con autoridad mandando en su defensa transmitiendo a todos sus compañeros de alrededor además jugador que tenían mucho peso también en en el equipo Bono lo que más me han todo desde atrás siendo capitán como el también así en muchas ocasiones pues se asemeja un poco a lo que es actualmente Piqué

Voz 0699 29:06 mientras el ratito de fútbol Quintás al turrón Alfonso como viendo un clásico quiere decir te pones delante de la tele como lo pasas

Voz 27 29:15 hombre te pones más nervioso la verdad desde fuera que que estando en el terreno de juego yo me imagino pues pues como cualquier aficionado eh no hizo nada no no L'Espresso tanto como como aficionados que sean radicales pero

Voz 0699 29:32 dos grados

Voz 27 29:35 pero pero bueno sí que es verdad que lo que quiere es equipo y tienes esa incertidumbre de la emoción y la pasión

Voz 26 29:43 de lo que su partida supo como cualquier otro aficionado ya pasa

Voz 27 29:47 a a hacer un aficionado pues como como lo los ahí montó Campos y ya no eres el jugador que está muy abajo

Voz 0699 29:55 y Miguel Ángel Nadal al que se le nota siempre una persona templada también se ponen

Voz 5 30:00 pero eso con con un clásico o lo llevas bien

Voz 26 30:03 no sé yo cuando los psicólogos que espero es ver un buen partido un partido emocionante naturalmente estás más Adige hecho Si Si gana el Barcelona es es la realidad pero sigue el Madrid juega bien pues aceptando pues lo que es derbi que sí que pues con cierta tensión si a día de hoy pues tiene pues lo que es la incertidumbre desde el resultaba que te hace pues vivimos de una manera un poquito más intensa pero lo vive con bastante tranquilidad

Voz 0699 30:34 os voy a pedir un un jugador clave que no sea Messi vale porque yo creo que sí sí os lo dejo abierto los dos me vais a contestar el mismo si te echamos a Messi de esa ecuación Alfonso quién dirías que puede ser clave hoy en el partido me da igual que sean el Madrid en el Barça en cualquiera de los dos equipos

Voz 30 30:51 bueno yo creo que en el Real Madrid

Voz 27 30:55 jugador más bueno que pueda marcar un poquito más todo el desarrollo no juega el Real mal sabes Benzema para mí Benzema es un jugador que aunque que hemos recibido bueno rachas no tan brillantes de de cara a puerta y otras sí es verdad que de repente para ya que como que ya había aprender a meter gol las es decir los delanteros

Voz 26 31:19 estás

Voz 27 31:20 esa rachas de goles y ocasiones de gol pero el pues o por su estilo de juego también que le gusta venir mucho a recibir los aguantar mucho el balón para la salida del Real Madrid ir viendo cómo presionan el Barcelona tras transferida el valor evidentemente el el balón que el Madrid a Benzema esa recepción se aguantar dos tres segundos para que suban los los

Voz 26 31:45 bueno los extremos y demás

Voz 27 31:48 que pueda facilita la salida el Real Madrid creo que va a ser fundamental

Voz 0699 31:52 Miguel Ángel Nadal ya se lo voy a pedir el enclave Barça cita echamos a Messi que jugador te parece determinante para para el partido de hoy

Voz 31 32:00 el uno

Voz 0962 32:04 teniendo en cuenta que que hay que marca siglo sí

Voz 26 32:08 pues yo creo que queda queda la Busquets Puche Busquets pero principalmente porque mantiene una regularidad importante pues yo creo que eso te puede dar la estabilidad a lo que tiene que ser un partido marcado por los tiempos

Voz 29 32:28 muy bueno el trabajo que de alguna pescas tampoco el muy visible

Voz 26 32:34 pero sí que que te da la serenidad que necesitaremos se necesitará a día de hoy con el con el marcador sabiendo que bueno noventa creo que hay que marcar

Voz 0699 32:45 vale voy a necesitar un resultado me da igual que me lo diga con la cabeza con el corazón pero especificar me lo vale para que la gente se sitúe Alfonso que resultado ves esta noche

Voz 27 32:55 bueno no sé es difícil hacer tango

Voz 0699 32:57 no sé lo que sí está claro es que iba a haber

Voz 27 32:59 poles teniendo en cuenta que el que bueno no es un partido de Liga que puedes manejar el resultado pero aquí evidentemente es el Barcelona tiene que salir a hacer gol

Voz 0699 33:12 el Real Madrid que aprovechará

Voz 27 33:14 ah pues bueno pues ese despliegue ofensivo que a lo mejor puede hacer el Barcelona Real Madrid tiene que aprovechar los lo que sí es verdad es que quizá no se no se debería

Voz 26 33:26 hablar tanto tanto con el resultado está claro que hay momentos en los cuales son los funerales saber manejarlas

Voz 27 33:33 en el partido pero

Voz 26 33:34 yo creo que soy de los que piensa que es un equipo

Voz 27 33:38 sale a empatar al final pierden si sales a ganar probablemente parques o ganes entonces el Real Madrid en este caso no puede salir pensando cien por cien en ese esa pequeña ventaja que tiene con el resultado sino que tiene que hacer y afrontar el partido como partir de cero cero como si fuese un partido de Liga

Voz 0699 33:58 sí pero te me estás escapando de me iba a dar un alcanzó ya que tenemos confianza tu

Voz 27 34:02 bueno a ver yo me da igual el resultado pero sobre todo aventajan en algún o me da igual que sea uno cero gol pero para mí sería un resultado fantástico sobre todo porque te marcaría la siguiente fase

Voz 0699 34:18 Nadal

Voz 13 34:20 puede puede

Voz 26 34:22 a partir de del dedo uno uno pues igual puede ser un uno dos

Voz 0699 34:26 ajá vale mira ya está quién es mejor jugando al golf

Voz 13 34:32 para los dos cancelado mucha ilusión pero no falta Kabila novedad es que a mí me lo pasamos bien vale

Voz 0699 34:43 quién es mejor jugando al padel

Voz 13 34:48 pues no lo sé no sé que a nivel tiene yo también bajo

Voz 0699 34:54 la última esta es una curiosidad personal es para Miguel Ángel Nadal como es ver un derbi con con Rafael

Voz 13 35:02 pues se lo vive de manera más intensa

Voz 26 35:05 aquí por desgracia

Voz 13 35:07 no esto fuimos andando PIB más o menos y creo que las ventajas será llevado el el Barcelona los derbis yo tengo que está contento con con lo conseguido diques construidos y pudo muy importantes pero pero creo que lo vive de manera más se va osea que hoy se que también será espectador de donde estén en Acapulco donde están aquí

Voz 30 35:34 el querrá ver el partido que tiene

Voz 13 35:37 pues en una importancia para en París

Voz 0699 35:41 esta ya chulo ponerle una cámara ahí en la casa de los nada

Voz 1 35:45 como soy un derbi entre Miguel Ángel y Rafael pero bueno son

Voz 13 35:48 eh

Voz 0699 35:48 pediremos permiso en otro año estemos muchísimas gracias por estar con nosotros en SER Deportivos hemos disfrutado mucho con vosotros en el fútbol Villoro lo haremos en el golf también

Voz 13 36:00 décadas muchas gracias hasta luego

Voz 0699 36:03 pretendemos con Alfonso y Nadal es que tengáis idea de las sensaciones que tienen los jugadores hoy ante un partido sí pero también que mientras madridistas y culés se enfrentan por los siglos de los siglos los jugadores de Real Madrid y Barcelona acaban siendo Portillo siempre ceder ahora seguimos reflexionando y con más protagonistas en nada

Voz 32 36:26 sí

Voz 34 36:33 SER Deportivos en Cadena Ser punto com y en las redes sociales que Ter arroba SER Deportivos Facebook ser

Voz 35 36:40 deportivos

Voz 12 36:45 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del pueblo

Voz 1 36:49 dama

Voz 12 36:52 aunque hay vídeos y lo que quieras mandando tu nota de voz en el guasa seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco

Voz 36 36:59 a Diego quitaba una falta para que gritaba pero Kutxa lo que Boyacá vaya

Voz 12 37:11 el Whatsapp de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco Exprés

Voz 1 37:18 a P David Broncano Andreu Buenafuente Berto Romero nativos que que Juan Carlos Ortega Antonio Castelo Manuel Burque Quique Peinado en la SER queremos que te rías cada día con los mejores humoristas ahora de lunes a sábado un nuevo programa de humor en nuestra aplicación móvil que este miércoles a las ocho de la tarde la vida moderna con David Broncano cada un nuevo programa de humor en nuestra eso nos preocupa que la arena ser

Voz 5 37:57 es el momento de poner las cartas

Voz 37 37:59 sobre la mesa de decir lo que pensamos

Voz 38 38:01 ustedes creen que debe dimitir que no lo suspender inmediatamente militancia no guarda lo tiene respuesta para suministrar

Voz 1 38:09 ni una pregunta de lunes a viernes a partir de las seis de la mañana una hora menos en Canarias Hoy por hoy con Pepa Bueno Toni Garrido seamos claros Cadena SER

Voz 39 38:25 cuenta con las eh

Voz 5 38:28 pase lo que pase

Voz 0699 38:36 desde treinta y ocho minutos vamos alternando un poquito la información y la opinión del partidazo de esta noche entre el Real Madrid el Fútbol Club Barcelona con la imagen del momento en el escenario donde se va a jugar el Paco Hernández nos decía no hay entradas es la única manera de estar dentro que alguien libere la posibilidad de de que no pueda ir al partido de esta noche estás cerquita de la salida del Bernabéu Paco

Voz 0470 39:02 sí aquí estoy muy cerquita de la Sevilla del Bernabéu junto al paseo de la Castellana un sol radiante pagos un día espectacular que bien y estoy con dos amigos de la infancia de toda la vida pero hoy iban a ser rivales porque uno del Real Madrid muy buenas o la Edad Moderna más Marc y otros del Barcelona como un nombre muy duras ciudadanía bueno e me acaban de enseñar Pacojo una foto de los dos siendo niños apenas dos tres años una foto con su camiseta del Madrid del Barça la imagen que estoy viendo ahora empiezo con el aficionado del Real Madrid que vas a pensar cuando veas a Messi esta noche pisar el césped

Voz 40 39:35 yo pues piensa como inicio saber un grandísimo jugador pero estoy hoy aquí aquí todo madridista estamos con casa Messi e va a ser un partidazo James se quede en el respeto pero yo creo que vamos a gran partido el Barcelona viene

Voz 0470 39:49 eh al Bernabéu con la oportunidad de meterse en la final de Copa eh pero a ti qué es lo que más miedo te da del Real Madrid Vinicio como he dicho tú

Voz 41 39:58 tras Kevin dices ahora es la la chispa en Madrid es la alegría de del equipo oí hablar que a ver si tenemos que no pero la verdad es que sí tengan mente está destrozando esa banda esa dando Izquierda

Voz 0470 40:11 me decía que son amigos de toda la vida cuál es el recuerdo más bonito que tenía junto viendo un clásico hoy que más caro

Voz 40 40:16 eh bueno pues yo creo que

Voz 0470 40:19 a los tú una imagen de muy pequeñitos no rico

Voz 40 40:21 por la edad porque eh pero viendo un clásico de ese extraño es una sensación de de amor odio en ese momento

Voz 0231 40:29 pero pero bueno muy bonito verdad

Voz 0470 40:32 que qué es lo que recuerdas aquí con en el Bernabéu vais a ver el partido además juntos en el estadio que eso pasa por la cabeza cuando ves el partido juntos vivís esa acción que dices vos tras marcar el Barça cerebro aceleró

Voz 42 40:43 pero hasta qué punto poder

Voz 0470 40:46 al llevar pero siempre con respeto oí con con alegría viendo el momento bueno pues a dos aficionados que van a disfrutar hoy del partido pique sano e muy buen ambiente aquí en el Bernabéu donde poco a poco va llegando a la gente muy buen ambiente muy buen ambiente día espectacular para disfrutar del partido de todo lo que haya antes

Voz 0699 41:05 a ver pues es un asunto interesante es ver un partido tan grande desde la perspectiva de dos directores de periódico deportivo de Madrid y Barcelona ya hemos elegido al del diario As y al del Mundo Deportivo que nos mola mucho leer ambos Alfredo Relaño Madrid muy buenas

Voz 0094 41:18 hola muy buenas como estamos ante hoy a Barcelona muy mal

Voz 0699 41:21 las tardes muy buenas tardes o voy a preguntar a los dos cómo imagináis lo de esta noche que es una pregunta así como muy de amplio recorrido y de amplia respuesta Alfredo

Voz 0094 41:30 hombre pues ya me imagino o emocionante bonito con con un mes y muy vigilado con carreras de Vinicius con con paradas de los porteros digamos que me imagino se lo imagina o ahora mismo con diversión no

Voz 0699 41:46 a Santi en en la pantalla de tu cerebro que qué partido ves

Voz 30 41:50 de un partido igualado la velada lo que con respecto a la al partido de de a por parte del Barça hizo evidencia yo creo que es que Messi actúa desde principio oí y lo está tocado jugó los últimos minutos ahí yo no me tocaba ahora si Messi está en buena forma y la presencia de velé que no estuvo tampoco en el partido de ida creo que llega en un buen momento y que será un partido realmente apasionante

Voz 0699 42:20 es el factor Messi Alfredo es comparable algún factor en el en el Madrid

Voz 0094 42:23 no no no no no para nada lo vemos el otro día no me me si es que me hizo tres goles en partido que ir luego ya partido vencido todavía para un con las Luis Suárez para que para que se acaban de su sequía que partidos partido no nos comprara una nada para nada el factor Di Stéfano era tremendo porque una intervención muy grande en los partidos de arriba abajo y en y hasta psicológica hay en pero factorías Messi en los en en ninguna en Madrid no

Voz 0699 42:56 a la de la portada del Mundo Deportivo hoy vuestra portada es Messi rodeado de tres jugadores del Real Madrid el término es casi KO es decir el el o luego Vega

Voz 30 43:08 pero ya alguno de los donuts alguno de los dos que no fueran sabes eso sí que es verdad que seguramente deberíamos tratar esto como un pacto de los partidos es verdad porque son dos partidos en el en el Bernabéu yo creo que ninguno de los dos equipos a los unos tengo un poco la la sensación fue que eso no se no se va a producir y a ver que pasarán pero es decir no creo que ninguno se impongan los dos que sea tan claro eso insiste en este duelo lo que sí que a ver este es un partido definitivo es un partido realmente no ha habido muerta en el otro no hay tiempo para recuperar pase lo que pasa es todo lo que sea pero sí que de alguna forma yo creo que va a incluir

Voz 0699 43:54 Alfredo tú estás con eso también que es un pack de dos partidos

Voz 43 43:57 sí sí pero

Voz 0094 44:00 quizá nadie también da más a este del sábado porque no sólo porque esté cercan sino porque en el del desde la Liga pues ya cuesta pensar que el Madrid meter es verdad que si en sábado gana pone sus puntos volveremos a pensar que tal pero en el fondo no piensa nadie esta es la puerta a una posible final una final que no va a ser con el Barça pasa con otro equipo Nicolas en Madrid no

Voz 0699 44:23 algún equipo previsiblemente nota

Voz 0094 44:25 tan fuerte hay la Copa no es una competición muy preferida para el madridismo a la tienen como un consuelo pero parece que este año pues pueda hacer faltas consuelo no dado que no amiga una vez más se va a ir en la Champions

Voz 43 44:40 ya sin signos dieciocho

Voz 0094 44:42 siete goles de Cristiano en Champions pues no no tiene porque aunque va bien encaminado no tienen porque ETA no in bueno hoy serían berrinche grande para el Madrid quedar fuera no fuera porque te echa al Barça hay porque te cierra la posibilidad de que hay de mientras que lo lo del sábado oye siempre es humillante perder en casa con el Barça pero el campeonato tal como está ahora eh poderes primero o eres quinto Rosell segundo tercero cuarto te dan lo mismo no entonces Joan e Imma quinto en Madrid no se ve no hacerse ocurre eso una vez que se ha ido el tren de la Liga ya ya te conformas hemos hablado del factor más

Voz 0699 45:19 sí que es indiscutible es el factor que marca el partido pero quiero preguntar al director de Mundo Deportivo como se ve a Vinicius en Barcelona porque en Madrid está hablando mucho de él pero quiero que nos contéis un poco como ser Weiss el entre comillas fenómeno Vinicius desde allí

Voz 30 45:33 bueno yo creo que un jugador diferente por el rápido

Voz 26 45:39 a Chile aporta

Voz 30 45:41 Eric velocidad Icahn tiene cosas nuevas no que es el el Madrid sin inicio si me sentía no es lo vía no había aportado tengo un poco de que les falta algo de definiciones en lo que son los los últimos metros que es un jugador con con mucho frío dicción y que aún tiene tiempo para para explotar pero que requiere peligros yo supongo además que Valdés han ascendido para encontrar un poco la la velocidad yo creo que tanto en el Barça con con el está casi todo basan es decir toca pues seguramente falta saber si la puesto será por por Arturo y medio campo o no y en el malí yo no creo que jugara Luca seguro

Voz 0699 46:31 Alfredo te deja para Tip el asunto Bale el cómo manejarlo como verlo el si sería justo que estuviera en once esta noche el si cabe cabe esperar algo bueno de Bale hoy todo eso

Voz 0094 46:44 bueno en negro en el once inicial no debe estar yo creo nunca yo a Being ya ya le ya veo en él no sólo por lo que hicieran otro día que que desde luego yo le veo ya como un como una baza al final en partidos que están atascados o al revés en los que el Madrid ya tengan un momento de marcador en en el cual en la última media hora en el otro equipo tiene que es ponerse y ya hay pueda entrar no dentro de eso está la mala conducta de la entradilla que no es que fue horrible pero bueno como tiene la protección de la presidente yo tampoco creo que Solari lo dejé fuera por ejemplo de sino que bueno no tendrá ahí ahí ya a lo mejor un rato no un rato a ver cómo están las cosas también dependerá cómo están las cosas porque la gente puede pitar

Voz 0699 47:29 ahora mismo sería bueno no ante esta es la semana grande del fútbol español pero es una semana más importante para el Madrid que para el Barça tal y como están las cosas