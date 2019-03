SER Deportivos (07/03/2019)

Voz 0699 00:00 hola a todos qué tal buenas tardes bienvenidos al deporte en la SER el Real Madrid se entrega la lógica ya en la locura al mismo tiempo la lógica eje tras el fiasco el edificio se vuelva a construir desde los cimientos lo primeros elegir un entrenador y luego fichar en sólo hace bien la locuras que duden entre cimientos de madera o de metal no tiene nada que ver pensar en fichar a Zidane otra era Mourinho el francés es la apuesta por la normalidad pero no quiere venir ya mismo y exigiría para hacerlo una limpia previa de la plantilla el portugués es la apuesta por el ruido y el látigo podría venir ya aunque exigirá un contrato por lo que resta de temporada y dos más la limpia la haría él el madridismo prefiere Zidane ya puesto juntarlo con en pe pero surgen prole en el horizonte anoche el París Saint Germain cayó también de la Champions y no sería descartable que el jeque del PSG pensara lo mismo que Florentino iba ojo a la Juve que anda en el mismo sentido decía la semana pasada Solari que el banquillo del Real Madrid tiene muchos novios pero lo mismo es Zidane el que tiene más novios que Julia Roberts lastres y uno comenzamos aquí SER Deportivos

Voz 1 01:11 la Cadena SER SER Deportivos con Francisco José Delgado

Voz 0699 01:16 el de deportes en pleno de la Cadena SER aquí estamos todos los de SER Deportivos hasta las cuatro el vamos a acompañar con el resumen de lo que llevamos de jueves gracias por estar ahí del modo que más os cuadre por la radio por la aplicación de la SER en el móvil por nuestros enlaces en redes o por la web tres W Cadena Ser punto com que lo importante es que tengáis mucho donde elegir os doy las gracias por elegirnos un día más en nombre del equipo del programa que va desde Paco Hernández en la producción Juan Carlos Ingelmo y Alicia Molina como cracks de la técnica como era de esperar la reconstrucción del Real Madrid no va a dar para una serie de varias temporadas de Netflix la cosa en sí pieza en Zidane y termina en Mourinho pasa por saber lo que dura Solari que puede ser cuestión de horas de semanas o de meses dependiendo de resultados de la confianza que le tenga aún parte de la plantilla y entremedias pues entremedias surge en nombres más o menos clásicos como Klopp como Pochettino como Allegri en medio del caos ofrecimientos como el de Hugo Sánchez yo siempre western dispuesto contribuir

Voz 2 02:13 a colaborar cuando se me necesite así que el presidente Florentino Pérez ya ya lo sabe de forma directa así que cuando yo levante la mano en su momento y que me criticaron y me dijeron Si estoy preparado preparado para el gran Marie dije por supuesto que estos

Voz 0699 02:29 lo que si el banquillo de el Real Madrid primero el diseño de la próxima temporada después que va a ser digno de estudio a día de hoy a día de hoy es siete de marzo a esta hora a las tres y dos minutos Bale Marcelo Kroos e Isco no tendrían sitio en el proyecto y Keylor Modric estarían en el mercado pero la vida da más vueltas que una peonza y el fútbol más vueltas una peonza así que calcular vamos a estar atentos a cómo gira todo ya lo que le cuesta a Simeone el giro a la grada contra la Juve agarrándose los genitales

Voz 3 02:57 en cuanto al gesto y la verdad que lo sentí porque poner a costa de poner algo que de puede un mes y medio mes que no jugaban había que tener huevos y lo puse misterio bien

Voz 4 03:07 además por escrito el otro día el cual puede claramente una expresión

Voz 0699 03:14 jurado pues la mala expresión ya tiene sanción le ha costado al Cholo veinte mil euros pero es desayunar sin partido eh lo que es una buena noticia para el Atlético de Madrid no hay partido de sanción ahora ampliamos lo de los protagonistas de los banquillos de fútbol en España pero vamos que no todos era mirarse al ombligo hay mucho en nuestro país pero la gran noticia del fútbol europeo de las últimas horas es un poco que Casillas sigue vivo en la Champions con el Oporto y un mucho que el United se ha cargado al París Saint Germain tras un desastre de partido de lo francés desde vuelta anoche en el Parque de los Príncipes uno tres en contra con Juan Bernat defendiendo lo definiendo lo muy claramente anoche en El Larguero

Voz 5 03:53 bueno sí a ver somos un día normal si hacer vestuarios un palo muy duro para nosotros que no nos no lo esperábamos para nada tengo que era otra estuviera delante elige este año menos que un otras dos competiciones son la Liga la Copa ahí

Voz 0699 04:05 cuidadito dando una Champions muy para que haya sorpresa grande en su ganadora la verdad es que está todo muy en plan europeo porque es de Europa League Se juegan un Valencia Krasnodar un Sevilla y un Zenit Villareal en la ida de octavos de la UEFA Europa League además estamos en la previa de la Liga de los viernes con un Athletic Espanyol para mañana han presentado a Javier Clemente como seleccionador de Euskadi en lo que no fútbol bueno pues hoy citas coprotagonistas enormes vuelve Nadal aún Master mil en Indian Wells vuelve el Mundial de Motociclismo este fin de semana con la primera prueba en Qatar vuelven a final de la Euroliga pasan en formato Liga regular de baloncesto en Madrid juegan hoy Real Madrid bache vuelve a quedarse nos corta la hora para todo lo que tenemos así que menos rollos míos hay nuevo parte médico del Real Madrid tiene el parte médico del Real Madrid hay un lesionado inesperado también cae Carvajal son las y cinco vamos a ya con en el día

Voz 9 06:12 veinte donde estoy te empezamos por la que va a ser la canción del verano en primavera

Voz 0699 06:17 el banquillo del Real Madrid empieza la ruleta de búsqueda del elegido para pilotar el nuevo proyecto blanco la próxima temporadas con Solari que no sabe si terminará siquiera esta y antes de eso como decíamos antes de la pausa sorpresa en el parte médico Javier Herráez muy buenas tardes sí

Voz 10 06:33 hay otro que se cae sabíamos lo de Vinicius ayer para dos meses sabíamos el problema debe en el tobillo que es lo menos importante conocíamos

Voz 0200 06:42 de Lucas Vázquez es una rotura grado I

Voz 10 06:45 tiene Izquierda en el estará unos quince veinte días de baja y hoy Dani Carvajal rotura grado II recto anterior de su pierna derecha esto al Cristiano Pacojó es aproximadamente pues eh un mes mes y una semana cinco casi casi la mitad de lo que queda

Voz 0699 07:03 uf pues es otra malísima noticia para el Real Madrid lo de Carbajal de verdad es una sorpresa inesperada para el seguidor blanco lo que no le va a sorprender él lo del banquillo Javi que va a dar para escribir muchos capítulos eh sí

Voz 10 07:15 pero mira a comienzo de este SER Deportivos

Voz 0699 07:17 en la en la diana de Gil

Voz 10 07:20 tan es un poco un poco bastante indescifrable es un a mí me cae muy bien la verdad que el conocida jugadores la Juve la selección francesa cuando ganó el Mundial luego en el Real Madrid como jugador y como técnico el equipo blanco se ha salido dos años y medio tres Champions creo que sería la mejor opción o una de las mejores para el banquillo del Real Madrid aunque dicen que la segundas partes nunca fueron buenas hombre que Zidane hace la limpia eso sí que no me lo creo porque bueno y se marchó hace poco por este tema no va a venir ahora mañana sentarse en el banquillo para dirigir al Madrid en Zorrilla frente al Valladolid pero decidan como digo es indescifrable veremos lo que decide los próximos meses que no sólo a tomar ni mucho menos a la ligera sino fuera él la decisión depende de Florentino Pérez y de la junta directiva en cualquier caso cuando sala de altas y bajas hay que tener muy en cuenta quién va a dirigir ese equipo sin ir más lejos por ejemplo e Isco que parece que está más fuera que dentro pero la ciudad le encanta eh otro como Keylor Navas un portero que está ahora mismo en el ostracismo le encanta también a a Zinedine Zidane con esto decir que vaya quitar a Courtois pero que en para que la gente saca un idea va a depender mucho del que esté del inquilino que esté en el banquillo la decisión final de lo que va a ser la confección de la plantilla primero es saber quién coge el timón

Voz 0699 08:29 y luego quiénes eran los marineros con los que cuente

Voz 10 08:31 en el que dirija el barco me los lesionados

Voz 0699 08:34 el Real Madrid y el banquillo del Real Madrid protagonistas en clave Blanca pasa igual en Clegg atlética los rojiblancos estaban pendientes de la sanción de la UEFA el Cholo de los lesionados del equipo así que cuenta no Miguel Martín Talavera buenas tardes

Voz 1576 08:47 qué tal Joe buenas tardes pues sí calentito ha salido la resolución de la UEFA ese expediente abierto a Diego Pablo Simeone por supuesto de tocarse los genitales después de uno de los goles frente al Juventus de Turín tiene sanción pero sólo va a ser el de dinero por lo tanto multa de veinte mil euros a Diego Pablo Simeone que se va a poder sentar en la vuelta en el banquillo de Turín para intentar meter su equipo en cuartos de final eso como te dio acaba de salir esta mañana entrenamiento donde se ha visto ya con botas y sobre el césped eso sí con un recuperador y al margen del grupo a Diego Costa muy complicado que va a llegar el fin de semana al Leganés y también se ha visto trabajando en solitario a Lucas por lo tanto Filipe Lucas Diego Costa sigue lesionado recordemos que está sancionado Koke y que está sancionado Godín y por tanto habrá una mini revolución por las bajas por lo del martes en el Atlético de Madrid el próximo sábado ante el Leganés todo esto

Voz 0699 09:35 la Champions en el Atlético de Madrid la manera en el Real Madrid de otra y el Barça aprovechó su pausa de Champions para jugar y perder la Supercopa de Cataluña donde habló Valverde aunque también se habla de refuerzos de futuro para la delantera Adrián

Voz 0017 09:46 ver si para reforzar la delantera a uno de los nombres que el Barça tiene en la agenda es el de Maxi Gómez el jugador del Celta del que la dirección deportiva azulgrana tiene muy buenos informes y gusta mucho porque es joven conoce la Liga porque tiene buena relación con Luis Suárez encajaría en El Vestuario tiene una cláusula de cincuenta millones de euros que se reduciría a veinticinco Si el Celta baja segunda de la Supercopa de Cataluña ganó el Girona cero uno con gol de Stuani de penalti frente a un Barça con suplentes con jugadores del B debutó divo media parte de pivote y veinte minutos de central pero acabó fundido Valverde decía en rueda de prensa que el fracaso del Madrid en la Champions les debe servir de aviso

Voz 11 10:23 eso nos hace ser precavidos porque nosotros todavía no estamos en cuartos si queremos un ellos veían con ventaja y no pudieron pasar de nosotros no tenemos ventaja en el partido de vuelta y tenemos que queremos pasar vamos

Voz 0017 10:33 el Barça entrenado esta mañana con toda la plantilla preparando la visita del Rayo este sábado al Camp Nou donde veremos rotaciones pensando en el Olympique de Lyon

Voz 0699 10:40 se le cruzan al Barça y el Atlético de Madrid dos rivales antes de lo esencial que es la Champions la semana que viene a la actualidad de los nuestro relacionada con la Champions contada la Champions que no se relaciona con nosotros también tiene dos noticias la eliminación del París Saint Germain a manos del United ya escuchábamos a Juan Bernat abriendo programa Ilan las dedicación del Oporto en la prórroga ante la Roma con penalti con bar de por medio Oporto Mario Torrejón

SER Deportivos en Cadena Ser punto com y en las redes sociales e Inter arroba SER Deportivos tío Facebook SER Deportivos

Voz 0699 11:35 el que si Iker Casillas agrandando la leyenda con el Oporto en Portugal y en general estará cosa muy europea en el fútbol más que lo va a estar en los próximos minutos porque de la Champions que ya dejamos atrás hasta la semana que viene tenemos en esta la UEFA Europa League

Voz 19 13:38 el resultado es es bueno no encajar pero nunca sabes nunca sabes porque luego te machetazos un ejemplo que nos vale para todos en que nosotros tendríamos de aprovechar el Real Madrid vino con un gran cuadro ellas hicimos lo que sucedió ayer

Voz 0699 13:52 así que oido lo que piensa el entrenador del Valencia escuchamos la última hora del choque entre el Valencia y el conjunto del Krasnodar Pedro Morata muy buenas tardes

Voz 1716 14:00 hola Paco el Valencia que está en la Liga española y que está lejos aunque después de la última jornada más cerca de las posiciones de Champions de la cuarta plaza ve la Europa League como otra puerta posible para poder jugar la Champions la próxima temporada lógicamente a eso queda muchísimo llegar a la final y ganarla para el partido de hoy que es lo que importa y lo que cuenta enfrentamiento ante el Krasnodar no podrán jugar Garay que está lesionado Roncaglia y con doble que están sancionados con novia con este partido ya cumplirá al que le quedaba porque le retiraron uno el Krasnodar tres meses sin jugar en Liga es el segundo de su liga hay solamente ha jugado el último partido ante el Leverkusen de competición oficial once partido lleva el Valencia sin perder en partidos de competición

Voz 0699 14:46 no oficial en el Krasnodar sólo una vez

Voz 1716 14:49 a la de un futbolista que está en prisión Pável mamma ed porque se metió en una pelea descomunal

Voz 10 14:55 con un compañero y amigo del

Voz 1716 14:57 a las nueve de la noche el partido en Mestalla antes

Voz 0699 15:00 T Zenit Villarreal habla Calleja el entrenador sobre prioridades del Villarreal en la temporada

Voz 20 15:04 ya lo dije en su día hay lo repito pero vamos a tirar ninguna competición sabemos que la Liga es la prioridad queremos estar el año que viene en Primera División nuestro principal objetivo pero también queremos llegar lo más lejos posible en Europa League tenemos que competir tenemos que jugar bien tenemos que coger confianza partido tras partido

Voz 0699 15:23 así que hacemos lo mismo con el encuentro de Valencia previos del partido del Villarreal Rusia Xavi Isidro muy buenas tardes

Voz 21 15:29 qué tal Pacojó muy buenas desde San Petersburgo donde nieva intensamente ahora mismo donde el Villarreal va a intentar como decíais dar un pasito hacia los cuartos de final menos mal que el partido se juega en un estadio fantástico en el Gazprom arena totalmente cubierto por tanto las temperaturas vuelvan van a ser dentro del estadio perfectas para jugar al fútbol afrontar el partido el Villarreal sin moneda sin ticket sin Bruno Soriano Issing Javi Fuego todos ellos baja para este encuentro habrá entre cinco y seis cambios respecto al partido de Liga ya que la prioridad como decía Calleja aunque no se tira Europa pasa evidentemente por mantener la categoría en primera división y por el encuentro del próximo domingo en el Ciutat de Valencia ante el Levante el objetivo del Villarreal dar la sorpresa ya se hizo la anterior eliminatoria ante el Sporting de Lisboa por qué no se puede repetir

Voz 1576 16:13 aquí en Rusia dando el primer paso con escenas de san Peter

Voz 0699 16:15 como no hay dos sin tres Sevilla Slavia habla Machín de su valoración del año en el Sevilla

Voz 0804 16:19 lo que tenemos que hacer es cambiar un poco esa dinámica de resultados pero clasificatoria mente hoy por hoy no es ningún desastre donde donde está el Sevilla eso no quita para que el primer ambicioso aparte de todos el primero y el mayor interesado seguro que eso yo yo lo que quiero es estar lo más arriba posible de la clasificación eso no cabe duda

Voz 0700 16:40 apunta de última hora desde Sevilla a Franco aunque ello buenas tardes hola Pacojó muy buenas Mudo Vázquez no va a estar es la gran baja del equipo de Machín por sanción ha salido a la sociedad de la lista vuelve Carriço a la convocatoria siguen fuera por lesión Jean John ligón Alonso iba a estar en la expedición el canterano Brian posiblemente Andrés y el bebé Heather en el ataque con Banega junto a Roque Mesa y Sarabia en la defensa alguna que otra duda pero en principio parece que mercado que junto a Sergi Gómez promesa en lugar del lesionado Escudero resto de los partidos

Voz 0699 17:10 los importantes en Europa hoy Toni López en el primer turno

Voz 22 17:13 las siete menos cinco el partidazo será céntrate Frankfur Inter de Milán los alemanes confían en sus goleadores Luca Jovovich y Sebastián Khaled los italianos llegan sin Ricardi supuestamente con molestias en la rodilla aunque alguno Italia insinúa que sea borrado del encuentro para forzar aún más su salida también a esa hora Rennes Arsenal Irina o el Benfica luego a las nueve Nápoles Salzburgo al equipo de Ancelotti recibe al equipo del torneo el Chelsea recibe al Dinamo de Kiev donde juega el español Fran Sol que eso sí no podrá jugar por una lesión en el hombro

Voz 0699 17:38 dos noticias rápidas antes del polideportivo la primera la cara B del fútbol adhesiones que se han cebado esta semana en el Espanyol Raúl González

Voz 23 17:44 va cojo David López ligamentos de la rodilla izquierda hay Pablo Piatti ligamentos de la derecha ambos han sido operados con éxito y estarán entre seis y ocho meses de baja mañana al Espanyol juega contra el Athletic Club y además de los lesionados tampoco podrá contar con Borja Iglesias y Darder Ponsa ción ida Vilà por decisión técnica al español no gana dos partidos seguidos desde octubre

Voz 0699 18:03 está en cuadro el español y una más de fútbol femenino reunión en Madrid de los clubes para estudiar la nueva propuesta de la Federación usó Caballero

Voz 1509 18:09 están reunidos en la sede de la Liga los presidentes de los equipos que forman la Asociación de Clubes femenino para hablar y sacar conclusiones a la propuesta de la Federación de crear una liga femenina paralela ojo porque Rubiales lo aprobó en el Comité de fútbol femenino de la Federación en el que sólo estaban presentes dos equipos el Barça y el Athletic Club de Bilbao esta tarde a las cinco rueda de prensa del resto de presidentes darán su opinión sobre esta propuesta de la Federación

Voz 0699 18:29 claro al resto lo que no es fútbol es muy grande todo en baloncesto y Zalguiris Granca ir reedición de la final de la Euroliga en Madrid y Marta Casas muy buenas muy buenas pues sí

Voz 1509 18:39 eco de la Euroliga entre dos asiduos de la Final Four Real Madrid Fenerbahce los turcos que son líderes ya ganaron en el partido de ida sólo tres derrotas acumula mientras que los blancos que luchan por asegurar el factor cancha en el playoff son terceros si vienen de perder en la última jornada contra el Barça duelo de entrenadores en el banquillo con Pablo Laso y Obradovic dos de las mejores plantillas de la competición Tom Kings es la única ausencia en el Real Madrid

Voz 0699 19:00 sí prácticamente todo el papel vendido para un parque

Voz 1509 19:02 lazo que comienza a las nueve de la noche gracias Marta conocida bestial

Voz 0699 19:05 en el fallo en el basket a una grande en el motor comienza este domingo el Mundial de motociclismo en Qatar Mela Chércoles muy buenas

Voz 24 19:11 hoy ráfagas Pacojó desde el circuito de los aquí estamos en la rueda de prensa oficial en el cual siete pilotos invitados haya cuatro españoles Mali Viñales Aller que imprime Pixar es el buen rollo exilios en la recta de Losail entre Marc Márquez y Jorge pero el pueblo nuevos compañeros del Repsol Honda

Voz 0699 19:30 siempre es bueno que haya buen rollo y terminamos con veinte segundos de tenis vuelve Master mil empieza Indian Wells Miguel Ángel lugar

Voz 25 19:36 venga empiezo ya está en marcha las mujeres lo han empezado el año estas todavía jugarán probablemente Mariola Muguruza hay Carla Suárez Muguruza tienen cuando terrible va a tener Willian en Halle dio saca los chicos bajo hablo vamos con muro si Nadal empezará probablemente también mañana lo tiene bastante mejor toda Alfonso Altman

Voz 26 19:59 que quizás Belbeder Cachao no IFE desde

Voz 0699 20:03 en vez de dar las tres y veinte hasta las cuatro más SER Deportivos la palabra en la gente bueno hasta las cuatro de la tarde así en clave más cercana en Madrid toca hablar de el banquillo del Real Madrid en su futuro el banquillo del Atlético de Madrid y sus gestos el protagonista de esta noche en el banquillo del Real Madrid Fenerbahce de baloncesto de Euroliga el hombre que sentó en el banquillo al portero titular del Rayo y el hombre que desde el banquillo ha revolucionado el Getafe vamos que el próximo tramo de ser Deportivos parece ser jurídicos en vez de ser deportivo con tanto banquillo bueno sin dando misterio los nombres de Solari Zidane Mourinho Poquetino Simeone Obradovic Dimitri esquí Bordalás van a sonar mucho hasta las cuatro en este programa en vísperas de los ocho

Voz 27 21:05 el feminismo no representa ninguna amenaza también no me gusta que me pongan esta etiqueta yo soy una mujer tiene

Voz 0699 21:10 no fue la misma íntimo apareció

Voz 27 21:13 a los de querer inventarse un nuevo Fenin y yo no voy a recibir lecciones de feminismo de nadie que diga portavocías o que ponga un cartel que ponga nosotras con tres son se mujer y no seré dócil y sumisa callada ante el feminismo suprema

Voz 0867 21:28 un año después de la histórica movilización de dos mil diez Future

Voz 1 21:32 las políticas de igualdad a examen motivos cinco mujeres un debate la campaña empieza el Lassad este jueves a partir de las nueve de la noche Carmen Calvo PSOE Dolors Monserrat PP Irene Montero podemos Inés Arrimadas C's y Rocío Monasterio dos estarán en Hora veinticinco con Ángels Barceló Cadena SER

Voz 0699 22:05 lo mismo voy a abrir un melón pero bueno el Real Madrid se debate entre Zidane que tiene muchas novias Mourinho que tiene muchas ganas pero si fuera Pochettino

Voz 29 22:18 no Álvaro de Grado Inglaterra muy buenas tardes hola buenas tardes qué tal el

Voz 0699 22:22 el Madrid ofrece ciento setenta millones de euros más Bale por Pochettino en Hurricane cómo sonaría

Voz 0107 22:29 bueno suena no demasiado creíble así a primera vista pero lo que estoy sola creíbles el Madrid trenzado de uno en el la llegada de Pochettino al banquillo blanco dos en que en según qué momentos salga Bale de la plantilla en cualquier caso lo más interesante que me ha parecido y de la prensa inglesa con respecto al entrenador del Tottenham es una decía de lista que ha hecho el Daily Mail de cómo encajaría Pochettino con respecto a Mourinho es decir una especie de mini batalla en torno a cuatro puntos uno el de disponibilidad a Pochettino le dan dos de cinco porque acaba contrato en dos mil veintitrés y porque bueno ya sabemos cómo difíciles de negociar con el Tottenham estas cosas luego otro punto es la plantilla ha pues que no le dan un cuatro de cinco porque tiene mucho talento joven el Real Madrid podría

Voz 26 23:12 no darle darle cancha ahí evolucionar en base a ello el tercer punto la trayectoria porque le dan con tres de cinco el único

Voz 0107 23:21 la única pega es que todavía no ha ganado ningún título Pochettino a pesar de que está construyendo su nombre en el Tottenham no ha conseguido ganar ningún título y el último de los puntos es el de los fans también le dan un tres sobre cinco por su pasado con el español y por lo que eso significa con respecto a la rivalidad con el Barcelona

Voz 0699 23:35 no es un buen estudio por parte de la prensa británica de algo que va a dar mucho de sí porque primero es verdad que el candidato que quería el año pasado el Real Madrid era Pochettino ya vio lo difícil que era negociar con el Tottenham es verdad que estuvo pensando en Harry Kane pero también dio cuenta de que a lo mejor en esta temporada podía confiar en Benzema en Bale ahora se ha dado cuenta de que el proyecto de la temporada pasada podría ser el proyecto del futuro lo va a intentar el Real Madrid sobre todo pescando en jugadores lo de Pochettino dependerá Un poquito de Zidane sobre todo como primera opción y ahora mismo me preguntáis creo que la segunda no sería Mourinho la segunda pasaría por esperar a Pochettino si hubiera alguna posibilidad pero insisto eh esto va a cambiar muchísimo en cuestión de horas en cuestión de días en cuestión de semanas íbamos a tener que ir marcando poco a poco el tema así que te vamos a dar curro un abrazo Álvaro de Grado muy buenas tardes un abrazo hasta luego a a Javier Herráez El Tetris del banquillo de el Real Madrid bueno el presente es que tampoco se puede garantizar que Solari siga hasta final de temporada claro

Voz 10 24:38 claro ahí es casi partido a partido hombres en Valladolid y luego ya gana en casa al Celta Huesca pues a lo mejor llega hasta el final pero va a tener que ir demostrando que que es capaz de aguantar el tirón y de llevar a al Madrid hasta buen puerto que sería segundo tercero de del campeonato no dejarse ir y esa es la es la máxima no luego hay futbolistas que están enganchados o que se ha encargado de ese enganchar no por un motivo por otros y que todo mundo ya conoce que no vamos a repetir así que esa dinámica de Solari con el vestuario que no ha sido mala porque es un tío educado pero ha dejado por ejemplo fuera no da bola a Marcelo porque la verdad claro estaba horroroso y la puesto injustamente cuando merecía otros ese puesto el caso de Marco Asensio que tampoco estaba boyante pero que ha ido mejorando poco a poco con el paso del tiempo y además Marco tiene gol y era un baluarte de de esta plantilla y veremos qué pasa en pero hablabas tú de Álvaro de del Tottenham que vendrá es Eric Sen

Voz 0699 25:37 el centrocampista se que vendrá al Real Madrid

Voz 10 25:39 los de Pochettino y negociar con Levi su es complicadísimo casi yo diría que imposible aunque bueno el fútbol ya se de negocio con Ellis atrajo a Modric sin ir más lejos ya Gareth Bale hace ya bastantes años no me equivoco seis ID el futuro pues Zidane que sí que tienen obvias como tú decías al comienzo de este SER Deportivos el pasado año tenía oferta del United a principio de campaña antes de que to hell cogiera el TS te tenía oferta de el París Saint Germaine eh siempre la tendrá al igual que de la Juventus también del Madrid osea que puede elegir hasta país y ciudad elegido Madrid está encantado de estar aquí en nuestra ciudad veremos lo que decide decidan que como te decía en el tramo final en el creo que es un poco indescifrable es un buen tío para mí un grandísimo técnico lo ha demostrado aunque muchos dicen que ese dejaba manejar pueblo futbolistas bueno pues mira qué manejo más interesante no conseguir tres Champions en dos años y medio pues equipo veremos lo que decide decidan que será el hombre que que marque un poco los tiempos salimos del del Real Madrid porque los jugadores tienen contrato en vigor algunos saldrán otros no pero sí es ciudad en el que se encarga de hacer

Voz 0699 26:48 altas y bajas que creo que no sería ahora

Voz 10 26:51 que el silo coge lo coge efectivamente en el mes de junio si lo cogiera insisto eh hay futbolistas que a él le gustan y que ahora mismo pues está más fuera que dentro

Voz 0699 27:00 te puedo contar y ayer el Real Madrid era muy del Manchester United Bale perdón muy del París Saint Germain quería que el París san Germain continuara en la Champions porque sabe que si ese proyecto el Paris san Germain se consolida por ejemplo de Zidane no tendría una oferta del Paris san Germain como el eso el Paris san Germain que era el que interesaba era el de la Champions se fue ayer al cuerno como le ha pasado al Real Madrid pues en el Real Madrid tienen la intuición de que el París Saint Germain va a pujar muy fuerte portarán como tiene la intuición de que lo va a hacer la Juve es decir va a tener mucha competencia lo segundo hay un sector de muy cercano a Florentino Pérez que le insisten mucho en Mourinho no es el presidente del Real Madrid el que por lo que me cuentan a mí tiene en la cabeza como solución número uno la de Mourinho pero sí los más próximos al presidente el que el están insistiendo con que sea Mourinho el que coja al equipo como solución de futuro en tercer lugar la paradoja total Se da que Solari va a tener que tirar de los que ha denostado para salvarla jornada en parte porque las lesiones le han puesto la cosa tan difícil que ahora jugadores como Isco Asensio o Mariano van a ser imprescindible para que funcionen bien de cara acabar el año en este Cristo está metido ahora mismo el Real Madrid Si me dejó algo Javi no

Voz 10 28:27 a la ojal exponga que dejar a Mariano y a Isco en el banquillo perdón en la grada pues el banquillo bueno está en su derecho sólo deja la grada que no puede usarlos para un partido como es el Real María hayas pues es un error de bulto de Solari tiene nombre y apellidos hay que decir que con Mariano y con

Voz 0699 28:43 Lisa Marie hubiera pasado

Voz 10 28:45 pero más opciones tenía seguro de que quiero que dejarles en en la grada y en cuanto a la evidentemente lo de Mourinho es una broma pesada osea yo yo creo que este hombre ya estuvo aquí tres años ya yo no ganó nada más que una Liga y una Copa del Rey fracasó en Europa yo creo que lo de Mourinho es una broma pesada tiene sus seguidores hay que respetarles porque su opinión como tal hay que respetarla pero sinceramente creo que lo que hizo el Madrid fue dividir al madridismo

Voz 0699 29:10 iremos contando gracias Javi hasta luego en el Atlético de Madrid tenemos la actualidad dividida entre el Cholo Simeone la plantilla Talal

Voz 1576 29:17 si el Cholo Simeone ya ha sido la noticia de última hora a primera hora de la tarde ya se conocía que ese expediente que le abrió la UEFA por su gesto de celebración de uno de los goles frente al Juventus de Turín pues ha sido sancionado por parte del organismo europeo lo único que no va a ser sancionado con ningún partido por lo tanto va a poder estar en la vuelta en Turín el próximo martes pero si le van a tocar el bolsillo veinte mil euros le cuesta ese agarrarse los genitales a Diego Pablo Simeone girando hacia su grada eh como gesto e inapropiado de júbilo después de uno de los goles del conjunto rojiblanco por lo tanto hay sanción al gesto pero va a está en el banquillo pero la buena noticia para los atléticos y luego en clave deportiva te decía antes Diego Costa todavía no está con el equipo tampoco Lucas siguen trabajando al margen aunque ya hemos visto a punta de lagarto con botas y con uno de los recuperadores Óscar pitillos trabajando en uno de los campos de la Ciudad Deportiva de Majadahonda pero ya tiene que estar pensando en Leganés quedan cuarenta y ocho horas y el equipo va a sufrir de mucha mucho mucho cambio por lo del martes por las ausencias que tiene recordemos que no tiene el lateral izquierdo lo va a tener que improvisar el que ahora mismo tiene más papeletas el chaval el canterano Solano el colombiano para jugar en ese lateral izquierdo en el lateral derecho estaría áreas los centrales serían Josema Jiménez Savic ya que Godín está sancionado todo el centro del campo también cambia bastante porque a Saúl se eleva a dar descanso porque creo que está sancionado como Thomas no va a poder jugar en Turín por sanción va a ser la pareja junto a Rodrigo por la derecha aprobado con Ángel Correa por la izquierda con Víctor Machín y como no está en Turín también por sanción dio Costa badén que jugárselo Si Álvaro Morata Nikola Calin y va a poder ser la pareja de baile en ataque junto a Antoine Griezmann por lo tanto mucho cambia por arriba lo que no cambia la portería Jan Oblak ha sido elegido el mejor jugador del mes de febrero en el Atlético de Madrid y hablaba de su momento hablaba del Club Deportivo Leganés Hydro que tiene por delante el equipo rojiblanco

Voz 1627 31:13 lo estamos llegando es estamos preparado para este tramo que que no queda quienes quieren muchos partidos importantes

Voz 30 31:21 eh nos sentemos bien eh

Voz 1627 31:23 espero que vamos seguir en línea que estamos espero que hasta el final vamos a pelear para para las cosas para las cosas importantes pero espero también que yo voy voy a seguir en ahí a que estoy ir ayudar al equipo para conseguir los retos que tenemos

Voz 0699 31:40 bueno pues se lo mismo Black también es noticia en las próximas semanas por buenas cosas esta vez

Voz 1576 31:44 sí porque va a renovar es mucho tendría que torcer las cosas ya las conversaciones como ya hemos contado aquí lo contó Pedro Fullana van por buen camino oí su falta hacerse oficial yo me imagino que cuando pase eliminatoria contra Juve si termina todo bien ese hará oficial que Jan Oblak va a seguir ligado a la a la entidad Blanca Se va a subir su sueldo por supuesto Se va a subir su cláusula por supuesto iba a ser el puerto y muchos años

Voz 0699 32:09 por cierto que el Real Madrid eliminó al Atlético de Madrid en los octavos de la ya obliga en la cantera blanca ganó uno dos del Atleti dos equipos pactaron no hacer declaraciones así que enhorabuena gracias no sólo gran que en vez de diez minutos los medios dediquen diez segundos a Las Canteras vamos todo un acierto por fortuna al equipo más dispuestos a que se hable de ellos en la prensa y ayuno que este finde recibe al líder José Palacio muy buenas tardes

Voz 0200 32:31 hola qué tal muy buenas Pacojó la verdad es que preferirían seguro recibirá líder o visitar en este caso la cancha del Fútbol Club Barcelona en una mejor situación pero bueno es la que llega al Rayo Vallecano después de cinco derrotas consecutivas en puesto de descenso pero lo bueno para el conjunto de Míchel de todavía Michel Chelsea porque sigue siendo el entrenador del Rayo Vallecano es que está a tiro de una victoria de salir de esos puestos de descenso ya hemos visto

Voz 0699 32:54 pues a más difíciles esta semana con la eliminación

Voz 0200 32:57 el Real Madrid con la eliminación del París Saint Germain y quién sabe si pueda dar la campanada el Rayo

Voz 0699 33:02 vencer en el Camp Nou y mucho de eso tiene que pasar

Voz 0200 33:04 Pacojó por la portería a cero a cero que entre en poco goles y para eso tiene un seguro el Rayo Vallecano con el macedonio con dimitiría esquí que le tenemos ahora mismo en sintonía de SER Deportivos qué tal muy buenas muy buenas bueno cómo se afronta el partido tan importante en el Camp Nou en una semana dura y complicada en Vallecas bueno la verdad es que nosotros estamos trabajando para de mejor manera para mejoran las cosas y a juego y de defensivamente ofensivamente para ir a un campo que un equipo mejor mejor de eso uno de los mejores de España así que lo daremos todo para poder conseguir un buen resultado bueno Pacojó te escucho

Voz 0699 33:45 ya esto le Mitre esquí hola muy buenas tardes

Voz 0200 33:48 hola buenas voy a ser muy poquito original pero bueno

Voz 0699 33:50 sí te pido que me defina San Leo Messi que me dirías tú

Voz 0200 33:56 porque yo mejor no te hablaría porque para qué voy a hablar ya todos obra para hablar de Messi yo pienso

Voz 0699 34:03 para un portero ponerse enfrente del que es es el mejor jugador iba a decir de la historia sino lo es lo es casi es más un reto es una pesadilla

Voz 0200 34:13 bueno para mí es sobre todo a enfrentar este partido con Barcelona que estaban buen momento que

Voz 31 34:20 a para mí es A

Voz 0200 34:24 una reto de la portería hay dejar a portería es Europa mi sería algo lo mejor que me podía pasar esta temporada hice lo voy a intentar al máximo

Voz 31 34:36 eh

Voz 0200 34:37 en este campo tan difícil no estoy seguro de ello

Voz 0699 34:40 imagínate que me pongo mucho la camiseta del Rayo soy un seguidor fiel de todos los fines de semana me cruzo contigo por la calle como me convencerá de que vosotros podéis hacer este sábado algo que el Madrid no ha logrado en dos partidos

Voz 0200 34:54 bueno yo estoy estoy confiando mucho es siempre lo dicho esto confiando en mi equipo esto a ha convencido cada día a día que viendo el entrenamiento Si yo pienso que en las otro vamos hasta de esa situación difícil vamos a dar la vuelta a la situación que tenemos ahora

Voz 0699 35:13 a la situación de tenéis ahora es jorobadas es complicada que os está pasando en este tramo de temporada para estar ahí

Voz 0200 35:20 bueno en la verdad que nosotros teníamos

Voz 32 35:23 sí

Voz 0200 35:24 baja así altas la temporada la teníamos una buena racha y ahora no está tocando la mala yo estoy convencido que va a venir la la buena edad

Voz 31 35:35 ahí va a ser la a las

Voz 0200 35:37 por último diez partidos de la temporada para que poder salvar la salvar la temporada hay poder a salvarnos y quedarnos en Primera

Voz 0699 35:46 Soler es joven pero tiene mucha experiencia en nuestro fútbol puedes comparar lo que quiero que me digas es que te ha dado el Rayo Vallecano que que que sientes tú ahí en en el equipo porque te mola especialmente porque creo que ya lleva la franja dentro eh

Voz 0200 36:00 no él no es verdad que el primer momento es verano que tuve la posibilidad de que se celebre la posibilidad de ni quise venir aquí el club es un club familiar un club muy humilde barrio muy humilde que cada fin de semana esta a muerte el equipo pierde o gana hay todo esto oí sí como yo soy también de barrio en tose es cosa me me me gusta mucho al final estoy muy contento y muy muy feliz de estar aquí

Voz 0699 36:29 me pasa un poco con la portería una cosa rara en el Rayo Vallecano porque me habla muy bien de ti y sé que Alberto es muy buen tío quería preguntarte cómo es tu relación con él entre dos buenas personas que disputan un puesto en la portería del Rayo

Voz 0200 36:44 bueno la verdad es que en nuestro competenciales y muy sana nosotros cada día cada entreno no lo damos todo para tener mejor competencia para salir beneficiado el equipo así que va conmigo y yo con él no portaban dos grandes profesionales

Voz 0699 37:02 tengo un test rápido de cinco preguntas para determinar pero a Jose hable tú la la de verdad la buena que luego a lo mejor la son muy rapidito yo lo voy a hacer una un poquito complicada

Voz 0200 37:14 pese a ver cómo ha visto Michel esta semana una semana de muchos rumores después de la derrota ante el Girona que Sevilla pro

Voz 0699 37:20 solamente como una final no

Voz 0200 37:22 deseo o fuera a salvar Si ganaba vais pero que sí que queda muy tocado el puesto y la confianza del entrenador como has visto a Michel el equipo el vestuario está con Michel para que siga siendo el entrenador hasta final de temporada nosotros no tenemos duda de esto nosotros confiamos en el míster míster siempre ha dicho que confía confía mucho en nosotros nosotros intentamos ser el mejor trabajo posible cada entreno cada cada parte

Voz 10 37:50 todo

Voz 0200 37:51 el club puedo ha confiado cuando a principio de temporada tenemos más Laracha ha venido vuelvo vuelto bueno de hecho ahora está volviendo otra demanda hecha pero estamos co ha sido si Mister estoy convencido que vamos a volver a una buena racha que podemos sacar la temporada y nosotros estábamos a siempre pues el club acta piense que también porque el cono se más más y mejor El Club del barrio y sabe cómo llevarla yo pienso que es la persona a perfecta para ser a hacer este trabajo hasta final de temporada

Voz 0699 38:28 vale pues prepárate que que hoy le Dimitris que es un nombre largo vale como te llaman en el vestuario

Voz 0200 38:35 bueno todo el mundo aquí en España

Voz 0699 38:38 dime vale más cortito y que las cosas como son tienes enfrente las este fin de semana a Ter Stegen Kebir tú te gustaría quitarle así durante el partido todo vale me parece bien que esto nos dedicaría es en el campo si ganáis al Barça aussie dejar la portería a cero

Voz 0200 38:59 qué gesto eh que yo no soy muy de que son muy frío también dice que nunca le dedico nada también con alguna parada tampoco

Voz 10 39:08 cómodo en este tranquilo oí

Voz 0200 39:10 pero bueno dedica a

Voz 0867 39:14 dos dos puños chocando

Voz 0699 39:17 pero como Rocky Balboa mira me parece muy bien si te digo bufón tú qué me dices

Voz 0200 39:24 Major de de mundo de últimos veinte años

Voz 0699 39:28 qué serías capaz de hacer por la permanencia del Rayo todo siguen usando tanto el metro como el coche

Voz 0200 39:36 más o menos igual los dos lo lo

Voz 0699 39:39 Bush les debe eso bastante te paran en el metro o no te conocen tanto bueno algo

Voz 0200 39:44 no ves sí pero es problema es muy muy cómodo oí por la ciudad a lo mejor yo pienso mano uno

Voz 0699 39:51 portero de Primera División con el metro de Madrid como mola es un portero grande como para parar un tren es Toledo Dimitri esquí muchísimas gracias por estar en en SER Deportivos y que te vaya bien que que si te va bien a diez que le va bien al Rayo

Voz 33 40:03 muchísimas gracias a vosotros por todo no

Voz 3 40:06 un abrazo José Pablo

Voz 0699 40:08 al café

Voz 34 40:09 sí sí sí eso lo ha ganado y además vamos a estar muy atentos el sábado a eso de las ocho y media cuando haya ganado el Rayo

Voz 0200 40:15 yo soy verlo el puño choca la luego Rocky Balboa

Voz 0699 40:17 tanto que si un abrazo a los dos un abrazo fue así hemos pasado este rato hablando de fútbol y un poco de boxeo en este SER Deportivos lo siguiente de Vásquez que hay un partidazo muy grande en Madrid

Voz 0699 42:40 voy a las nueve de la noche Real Madrid Fenerbahce la pasó a la final de la Euroliga en la fase de grupos de la competición aprovechando que el partido está recito que a las nueve hemos mandado a Marta que a que bueno nosotros somos así el cola al que pelea con Pablo Laso el título al mejor entrenador del lustro en Europa cómo voy a saludar de nuevo hola Marta muy buenas qué tal va cojo muy buenas pues un auténtico lujo en este SER Deportivos

Voz 43 43:04 a poquitas horas ya de que yo diría que es el mejor partido que a día de hoy se puede ver en la Euroliga como un Real Madrid Fenerbahce ya estamos aquí con el mejor entrenador de Europa Zeljko Obradovic qué tal muy buenas unas poquitas horas ya para

Voz 0200 43:17 jugar contra el Real Madrid es el mejor partido que se

Voz 43 43:20 puede ver en Europa ahora mismo

Voz 11 43:22 cómo esperan ese ese partido contra el Real Madrid primer

Voz 43 43:25 lo contra tercero aspirantes un año más a la Final Four

Voz 44 43:27 siempre son partidos muy interesantes con mucha intensidad

Voz 0318 43:31 lo que pegaron por cierto se mucho Carles

Voz 44 43:34 sí

Voz 0318 43:34 el equipo de Madrid también nuestro equipo pero quisieron te vas a estar mucho en este

Voz 43 43:40 el veinticuatro jornadas sólo tres derrotas cuál es el secreto de de este Fenerbahçe o no el su Cruz

Voz 0318 43:46 todos somos un grupo más así como año Posada trabajamos bien hemos tenido durante algún tiempo algunas bajas importantes pero siempre así pues entiende que tienen calidad y que puede jugar buen Montes

Voz 43 43:58 el Real Madrid viene de de una derrota muy importante en la Euroliga en el Palau también perdieron la Copa del Rey hace un par de semanas les haces un poquito más peligroso el que lleguen un poco con el orgullo tocado

Voz 0318 44:06 sí puede ser pero cada partido es DiFranco yo creo que los que para partidos como siempre no da igual Ziganda no ganan no pierden de esto es nuestra vida tenemos que estar preparados para siguiente partido hoy estoy seguro que Madrid va a preparar este partido en este sentido no de jugar un buen partido de Monza esto

Voz 43 44:28 el Real Madrid muy cambiado con respecto al año pasado es verdad que se fue Luka Doncic leve ve muy cambiado

Voz 0318 44:34 es aspectos de de juego que han cambiado tienen lo mismo

Voz 0699 44:37 porque el año pasado con diferencias que no

Voz 0318 44:40 a Luca pero han cogido nosotros o algo nosotros jugadores pero idea de jugar ahí