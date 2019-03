Voz 0699 00:00 hola a todos qué tal buenas tardes bienvenidos al deporte en la SER hoy el madridista y el Atlético se unen en un mismo sentimiento el de la ilusión el madridista deprimido hasta hace unas horas ven la llegada de Zidane un motivo para albergar esa sensación pensando en la próxima temporada el Atlético expectante durante las últimas dos semanas nota que el día de la vuelta de la Champions contra la Juve ya hasta aquí tras el repaso qué le pegó su equipo en la ida la diferencia del sentimiento es el de la proximidad de los objetivos del Athletic sea lo que sea lo de Madrid este año tendrá que esperar pero doble lo del Atlético de Madrid no con dos cero de la ida con Real Madrid Dortmund PSG caídos en la batalla por el camino se le está quedando una cara de Champions que ni pintada al metropolitano Zidane y Simeone son un poco como la peli Dos hombres y un destino el destino es la Champions lo que pasa es que

Voz 1643 00:46 este año sólo el argentino tiene la opción de la que disfrutó el francés durante los tres pasados y me parece que hoy tener opción es tener ilusión las tres y uno comenzamos a Kirchner deportiva

SER Deportivos con Francisco José Delgado

Voz 0699 01:16 toda la redacción de deportes de la cadena ser aquí estamos todos los de SER Deportivos hasta las cuatro el vamos a acompañar con el resumen de lo que llevamos de martes gracias por estar ahí del modo que más os mole por la radio

Voz 0571 01:26 lo de siempre por la aplicación de la SER en el móvil

Voz 0699 01:29 por nuestros enlaces en redes o por la web tres W Cadena Ser punto com que lo importantes que tenga mucho donde elegir os doy las gracias por elegirnos un día más en nombre de todo el equipo del programa que va desde Lucena producción a Juan Carlos Ingelmo y me ha valido como cracks de la técnica al que le gusta el fútbol este martes tiene un día comparable al de un crío como en la jornada que va a un parque temático las sensaciones y la emoción van encadenadas la cosa empezaría en una cita de Champions única un Juventus Atlético de Madrid que a las nueve de la noche comenzarán decidir un puesto en cuartos entró un equipo la Juve que lleva jugando el partido tres semanas que el Atlético de Madrid que tiene a Simeone ya Koke así

Voz 0501 02:05 partido memo en dos tiempos entonces es muy difícil en un entretiempo de un partido de si hay un favorito hay un partido que se está jugando hay algunos que lo han jugado hace veinte días nosotros lo venimos jugando hace tres meses va a ser como un

Voz 1006 02:18 a ver dentro del terreno de juego somos once contra once y tenemos que pensar en nosotros mismos no de cómo salir del partido de están enchufados desde el segundo uno hasta que evite el árbitro el final y con eso pues yo creo que si hacemos bien las cosas y somos humildes y trabajamos en equipo como hemos pasado eliminatoria

Voz 0699 02:32 en esa guerra entre comillas Enfrente estará el soldado Cristiano en la grada los ultras de la Juve que estaban en huelga y que la dejaran este partido lo pita Kuipers que no gusta a nadie el Cholo piensan someter a Jiménez en el centro del campo y Allegri dudas y dar entrada de inicio con Cristiano Iman Djukic en punta así que vamos a estar en Turingia y pasaremos por Barcelona en la previa del choque ante el Olympique de Lyon de mañana de Champions con DVD como duda máxima para el conjunto de Valverde pero el ciclón Zidane lo arrasado todo en las últimas horas la operación el retorno del francés que os contamos aquí ayer justo a esta hora y que se hacía realidad tres horas después de que lo Yeray en este SER Deportivos

Voz 1 03:11 me la decisión de volver porque me llamó el presidente como quiero mucho también al presidente de este club aquí estoy en algún momento tuvo dudas devolver ahora o esperar hasta final de temporada

Voz 1509 03:22 no

Voz 2 03:22 no yo no puedo decir no al presidente y le dio el sí el sí quiero

Voz 0699 03:26 el presidente le dio lo que resta de temporada hay tres años más y serán más de tres los que vengan Hazard Ericsson y hasta en papel suenan en la agenda de Florentino Pérez que yo diría que no cabía en sí de gozo después de Álava

Voz 1643 03:41 está

Voz 3 03:42 lo está haciendo muy bien a usted se quedó con los dos hermosa ha dicho cambio no así mucho dar tiende sabe que dicen que es amigo es el que francés podría hacer algo pero no para ya

Voz 4 03:59 ahora lo que se trata es de acabar bien la temporada

Voz 3 04:03 aquí preparar de lo que se trata es decir contando

Voz 0699 04:06 cientos de el Real Madrid con en va p Zidane que el francés podría hacer algo llega a decir Florentino Pérez el Real Madrid que amenaza con hacer saltar el mercado la próxima temporada de hecho le

Voz 2 04:16 aquí en Francia dice hoy entre comillas eh es

Voz 0699 04:21 está escrito que en papel llegará algún día a la Casa Blanca y en portada L'Équipe titula Hazard y objetivos del Real Madrid así que como buen martes pregunta a la audiencia de SER Deportivos que es más importante para que Zidane pueda volver a triunfar de nuevo en el Real Madrid hoy el Whatsapp del programa seis treinta nueve dos cero seis cuatro seis podría ser no ser refuerzos una buena limpia plenos poderes el regreso de Cristiano un bloque nacional fuerte lo que sea mensajes de Whatsapp de Ser Deportivos al seis treinta nueve dos de los seis cuatro seis yo soy hemos después aunque el día va marcado por la Champions y también por el retorno de Zidane aunque hay más fútbol y fuera de él hay más noticias como nuevo partidos de no rally Muguruza en el Master mil de Indian Wells el regreso de Pedro Martínez como entrenador de Herbalife Gran Canaria y la nueva etapa de la París Niza con Luis León Sánchez que de momento es tercero en la general pero antes del tercero lo primero es lo primero es la Champions Lastras cinco vamos a ella

Voz 0699 06:56 somos un partido tremendo esta noche a las nueve en punto en el Juventus Stadium Juventus Atlético de Madrid tras el dos a cero del conjunto rojiblanco en la ida vamos a abrir un arco de comunicaciones para que tengáis todos los detalles previos importantes a la cita con el Atlético de Madrid Miguel Martín Talavera cómo va a salir el Atlético muy buenas

Voz 1576 07:13 tardes qué tal buenas tardes Pacojó descansando ya después de la comida en sus habitaciones en el Golden Palace de la capital turinesa el Atlético de Madrid tiene más o menos claro el plan de ruta Diego Pablo Simeone lo puede variar durante el partido pero a priori apostamos porque con Jan Oblak bajo palos con áreas en el lateral derecho con Juanfran el lateral izquierdo con los uruguayos Godín y Giménez como pareja de centrales en el centro del campo Rodrigo Saúl Koke y Thomas limar arriba el gol para un ex de la Juve como Álvaro Morata el jugador franquicia de los rojiblancos Antoine Griezmann

Voz 0699 07:46 tipo ballet valiente y pida a equipo solvente Biz estafa la Juve cómo están los de Allegri para el choque de hoy que novedades esperan Pedro Fullana también Turín muy buenas tardes

Voz 7 07:54 qué tal Pacojó muy buenas evidentemente liderados por Cristiano Ronaldo arriba junto a Mandzukic el ex jugador del Atlético de Madrid y a partir de ahí se abre la ventana a la duda quién va a jugar junto a ellos de bala es la opción que ya jugó también en el estadio del Wanda Metropolitano que apunta a que va a ser de la partida en el día de hoy pero también con lo que hemos estado viendo los últimos días puede haber cambio de sistema con tres centrales si fuese así el gran perjudicado sería diva hay bajas importantes Cuadrado Douglas Costa Barça Ugly siglo Khedira ya Alex Sandro que no estará por sanción así que seis bajas con las que no contará Allegri para este partido

Voz 0699 08:28 tras la información de los dos equipos las opiniones la última la ha dejado el presidente del Atlético de Madrid que hablado Fuji hace nada

Voz 7 08:34 sí que ha hablado precisamente del partido de todo lo que rodea a esta eliminatoria de si es favorito en el Atlético de Madrid por el resultado de la ida y sobre todo tiene clara una cosa Enrique Cerezo Él quiere estar en la final

Voz 0571 08:45 esperamos que si no pero no va a ser un partido muy importante para nosotros es quizás el partido más importante de toda la temporada íbamos a ver qué pasa tenemos ventaja pero no hay que fiarse

Voz 10 08:54 el partido se espera hoy una guerra como dijo que allí no pero aun buen partido y esperemos que

Voz 11 09:00 eh lo vencedores seamos nosotros yo creo ser un buen partido

Voz 0571 09:03 no hay ninguna encerrona entrenada bueno nosotros tenemos un deseo que llegar a la final y jugar en nuestro campo que es una cosa que nos prometimos desde hace mucho tiempo y vamos a ver si lo conseguimos hoy sería un paso muy importante para poder llegar

Voz 0699 09:15 sí tanto que sería un paso muy importante ampliamos lo del rival que es uno de los grandes de Europa que podemos esperar hoy de la Juve experto en fútbol internacional de la SER Bruno alemán muy buenas

Voz 0301 09:22 tal muy buenas pues vamos a ver a una Juventus volcada al ataque prácticamente desde el primer minuto pero con algunas dudas

Voz 0699 09:29 yo creo que hacen que el once

Voz 0301 09:32 que vaya a presentarse a menos temible de lo que podríamos esperar para empezar porque no tiene lateral izquierdo es muy importante Alexandro en este equipo por lo que se proyecta por esa banda izquierda a la hora de atacar no le van a tener en la noche de hoy y además de arriba tienen la duda de diva la no está Douglas Costa que se volvió a resentir de una antigua lesión en el entrenamiento de ayer así que pierde un efectivo importante y no se sabe si el argentino Di que pone la magia en tres cuartos va a ser titular así que una Juve punzante desde el primer minuto pero algo venida a menos por los problemas y las bajo

Voz 0699 10:06 no te muevas que tengo que de preguntarte luego más pero vamos a seguir de opinión la clave del partido cuál es el gran Kiko Narváez muy buenas

Voz 12 10:12 hoy buenas Pacojó más que la clave yo diría que las claves puede haber muchos mini partidillo tomar era uno de ellos es importante que la puesta en escena no en los primeros compases de partido con su afición contagiando lo que te metan presión Hinault replegar en demasía por esos problema que puede tener en centros laterales no

Voz 0571 10:30 con con gente en banda

Voz 12 10:33 que no son muy alto y con un Matsuki un cristiano que que ahí con su envergadura te pueden ganar de de cabeza no da personalidad es otra de las cosa son noventa minutos un partido largo y sabe que tú una jugada aislada puede marcar ya hay casi dejar la eliminatoria solventada no tirar de de personalidad Isabel que encontró tiempo los primeros compases pues no ocurre nada que el partido va a ser muy muy muy largo ir después que no le puedan ansiedad a Morata en caso de jugar arriba tocar poco balones al principio porque en una de las contra no con los riesgos que va suma asumirla la Juve puede quedarte no con la conexión Griezmann Morata en un mano a mano no preso ya te digo partido que debes el narco personalidad y sobre todo la puesta en escena Pacojo los primeros compases finales repliega mucho hoy ese man su que Cristiano y sobre todo Force Atleti

Voz 0699 11:30 pero sobre todo gracias Kiko bueno esperamos que no sea determinante el árbitro pero hay quejas en la previa de los dos equipos Iturralde González

Voz 13 11:37 tenemos a Clippers bueno creo que ha generado cierta polémica por sus eh actuaciones pasadas pero es que siempre estamos en lo mismo no es decir a este pasó ningún árbitro poder arbitrará ningún equipo porque siempre vamos a sacar una jugada hace cuatro cinco años ya estén IB el generalmente a partir de octavos de final siempre arbitrar los mismos árbitros no pues es un árbitro top que ha pitado finales Castán mundiales hasta en el copas para mí es un árbitro de total garantía no tiene total confianza lo importante Se si está en forma física Si está actuando bien está teniendo buenas actuaciones yo creo que lleva para ser su último año que generalmente el último año los árbitros hay artículos quieren quedar bien y al final quedan mal las actuaciones que he este año para mí está en su mejor momento yo creo que no Leopard pesar ni el ambiente ni el partido ni yo creo que va a ser un arbitraje de total garantía lo que atléticos tranquilos nada a sufrir que lo que toca hoy un abrazo un abrazo de bulto

Voz 0699 12:37 tú así se ve el partido desde todas las perspectivas bueno no queda una el vistazo la afición porque ante un encuentro así el desplazamiento ha sido masivo tala

Voz 1576 12:45 sí mil ochocientos rojiblancos que están viviendo ya las principales plazas de de Turín de de esos colores de rojo y blanco cantando muy animosos como te digo el grueso ayer hubo algo de de problemas con con los aviones que no podían aterrizar en Turín han pasado por Milán han pasado volver Bérgamo pero como te digo ya el núcleo principal está aquí se espera que las últimas horas se complete en mil ochocientos rojiblancos apoyando en un campo absolutamente repleto como has el de Turín al equipo de Diego Pablo VI

Voz 0699 13:13 en los doscientos allí el resto escuchando no en el Carrusel Deportivo desde las ocho y media en la sintonía de la Cadena SER y mañana turno para el Barça en Belén como el centro de atención Adrián

Voz 0017 13:22 sí qué tal Pacojó muy buenas el Barça sigue muy pendiente del estado físico del francés que está haciendo todo lo posible para llegar al partido pero al final dependerá de las sensaciones que tenga esta tarde la idea es que se apruebe en el entrenamiento para ver si ha mejorado de esta pequeña elongación que sufrió el sábado en el bíceps femoral y si está un poco mejor por lo menos entrará en la convocatoria veremos qué dice a partir de las cuatro Valverde que hablará junto con Artur en la previa de un partido que ha sido declarado de alto riesgo porque Se espera en Barcelona cuatro mil quinientos aficionados del Lyon mil de ellos considerados radicales por eso se ha preparado

Voz 11 13:56 dispositivo de seguridad especial tal y como es

Voz 0017 13:58 en la SER el inspector ven Teo coordinador de seguridad de los Mossos d'Esquadra en el Camp Nou no te preocupes si os presión

Voz 14 14:06 en este caso si hay una preocupación especial porque tenemos información que nos obliga a estar más atentos de lo que estaríamos en un partido normal si tengo que reconocer que el Barça no está ayudando mucho colaborando siempre con todas las actuaciones policiales teniendo también iniciativas en este sentido hay que reconocer que el Barça es muy

Voz 8 14:20 colaborativo que no

Voz 0699 14:23 asentada Pere domine prive del espectáculo deportivo que es lo que queremos mañana hoy que hoy hay otro partido ante el City el Schalke recuerdo con tres dos en la ida para los de Guardiola y el resto del fútbol va decidan

Voz 15 14:34 cuando ganas te sientes distinto millas distinto e incluso hadas distinto

Voz 16 14:39 las hablas más súper súper Mela Paul cuando quienes se te nota

Voz 1643 16:17 fuera de la Champions el retorno decidan al Real Madrid se lleva toda la atención

Voz 1994 16:21 después de ocho meses tengo tengo ganas de devolver a entregar después de la la el final de temporada lo que había que hacer tome esta decisión para el bien de todo había que hacer un cambio estoy aquí porque presidente me me llamo yo quiero mucho

Voz 0699 16:37 ayer estuvo en el Bernabéu pero como ha sido el día la de hoy de Zidane el primer día tras su regreso Javier Herráez muy buenas tardes

Voz 11 16:43 qué tal Pacojó muy buenas tardes pues quizás se pase por Valdebebas no se ha pasado todavía pero está trabajando ya con su cuerpo técnico para preparar los once partidos que restan ha vuelto la alegría ha vuelto Zidane un hombre eh bueno pues indescifrable hace lo que cree oportuno Hinault se maneja por los cánones del fútbol habituales e un tío sencillo ese toque timidez que atrae a todo el mundo y que tiene ganas de cambiar muchas cosas y no solamente jugadores sino también en forma de trabajar aunque insisto su cuerpo técnico va a ser el mismo que le dio tres Champions en dos años y medio

Voz 0699 17:18 dentro de la dificultad en lo de descifrar a Zidane quiénes son los beneficiados y los perjudicados a corto plazo en la plantilla Javi

Voz 11 17:25 hombre pierde veis seguro por lo que dijo nada más acabar la final de Champions marcó un golazo fue suplente de Isco marcó un gol para la historia hay dijo que tendrá que con su agente y marcharse quizás ese verano hombre pues blanco y en botella leche Bale si pierde bastante con la llegada de Zidane también regaló aunque creo que Marcelo va a estar ahí eh hice Bayos ganan pues hombre gana a Marco Asensio que va a tener muchos minutos Benzema que es asienta seguro como nueve aunque vendrá al Real Madrid también seguro y también dos futbolistas como Isco y Marcelo que hayan estado en Valdebebas no han estado porque Zidane ha llegado a Madrid no han estado porque los que no juegan los lesionados aunque sea hacía libre de tienen que está nació deportiva de de Bali Sebas y quizá Keylor Navas también pueden mejorar un poquito el porteros Courtois pero Keylor bueno pues algo jugará y luego su futuro lo decidirá el el costarricense mucho que contar al respecto

Voz 0699 18:16 lo del Real Madrid en los próximos días ya en las próximas horas gracias hoy Iago de contar con respecto al resto del fútbol español José Palacio convocatoria de Sevilla para la vuelta de la Europa League

Voz 1038 18:23 con la buena noticia de la recuperación de en meta checo Thomas Bach Leach se lesionó el partido de ida no pudo jugar el fin de semana en Liga también regresa a caer siguen fuera la convocatoria por decisión técnica harán Amadou Aleix Vidal además Escudero insólito por lesión el Sevilla necesita marcar en Praga porque empató a dos antes del Slavia en el Pizjuán

Voz 0699 18:43 vi también tenemos la convocatoria del Valencia José el con

Voz 1038 18:45 lo Marcelino que está volando en estos momentos hasta Rusia Krasnodar para jugar la vuelta a octavos de la Europa League el jueves el técnico no puede contar con los Antonio Pareja y Roncaglia Icon el lesionado Ezequiel Garay dos a uno ganó la ida en Mestalla vio al polideportivo

Voz 5 19:00 Benito juegan Nadal Impreza en Indian Wells Miguel Ángel Zubiarrain

Voz 20 19:04 bueno es de reojo la general de la tarde hora española lo dan ante la holandesa a pista Nadal frente a la encendido pueden cerebral tiene dieciocho años Suiza

Voz 0699 19:20 en baloncesto el Granca se ha hecho en Zidane vuelve Pedro Martínez Francisco Mata que da el sí un hombre muy querido por la afición del gran

Voz 1643 19:26 Canaria firma hasta final de temporada tercera

Voz 21 19:28 equipo eh gran de Gran Canaria y ahora mismo Ouka remontar el vuelo en la competición liguera bien

Voz 0699 19:33 cómo estamos pendientes de una nueva etapa de la París Niza que la prueba más importante del comienzo del calendario

Voz 0779 19:37 la tercera Pacojó una apariencia marcada por el parte de guerra han abandonado Michael Matthews ayer Rigoberto Urán se fracturó la clavícula remarcó en una vértebra hoy no ha salido Cavendish acaba de retirar Fabio Arús hoy presumible llegada al esprín líder en holandés Groningen que ha ganado las dos etapas el mejor españoles Luis León Sánchez a trece segundos de la cabeza

Voz 1643 19:53 pendientes del ciclismo pendientes del baloncesto pendientes del tenis dependientes del fútbol seguimos hasta las cuatro en este Serra

Voz 22 20:05 SER Deportivos Madrid

Voz 0699 20:09 queremos perder este martes doce de marzo vuelve a venir intensiva no tardó un minuto en volver a Italia porque no está esperando un jugador que ha sido campeón del scudetto en dos ocasiones con la Juve y campeón del Mundo con la selección azzurra al margen de toda la información en la previa de un partidazo del nivel del que vamos a vivir en Italia con la Juventus de Turín Tico de Madrid nueve de la noche desde las ocho y media en el Carrusel Deportivo de la Cadena SER pero hoy vamos a mezclar un poquito los dos temas del día en este tramo casi en exclusiva el partidazo de Turín la llegada de Zidane al Real Madrid por la que hoy os estamos preguntando a los oyentes desde de como buen martes que es la pregunta de hoy es que es más importante para que Zidane pueda volver a triunfar de nuevo en el Real Madrid los recuerdo el número de guasa el seis treinta nueve dos Pero seis cuatro seis aunque me dice Sonia Lus cabría Whatsapp casi para llegar hasta las cuado delata de de hoy pero bueno yo lo recuerdo los que lleguen el tiempo que tengamos Irán antenas seis treinta nueve dos cero seis cuatro seis guasa

Voz 1 21:04 no He was Arboz Whatsapp

Voz 0699 21:08 no sé cómo se diría algo porque bueno y fuimos después no lío además seguimos pendientes del futuro de los banquillos que no son Madrid Athletic en Primera División hidra sin presiones de Carolina Marín que ha estado en Madrid hablando de la evolución de su les

Voz 1643 21:20 John

Voz 23 21:21 pero nos vamos de nuevo a Turín escuchando SER Deportivos y recuerda que esta noche desde las once y media una hora menos en Canarias Manu Carreño te espera con quién te contaremos todo lo que tienes que saber de esta jornada de Champions y Europa League

Voz 24 21:39 del museo

Voz 0699 21:42 era de la Champions para un encuentro de Champions ante la Juventus de Turín y el Atlético de Madrid en Turín tala en nos decías hay mil ochocientos aficionados del Atlético de Madrid sede bandera rojiblanca por por la ciudad

Voz 1576 21:54 sí sí en las principales plazas además muy animosos además hemos visto cómo incluso a los de artistas callejeros que estaban cantando tocando un instrumento les han insuflado el el móvil de esto de las tecnologías y con el y no del Atlético de Madrid se han puesto a cantarlo a a todo trapo en las principales plazas cómodo digo la verdad que muy buen ambiente y hasta ahora no no tenemos conocimiento de ningún problema que es la mejor noticia Pacojó como te digo mucha tranquilidad muy animosos confiado saben que les va a tocar sufrir como lo sabe el equipo que también está confiado y tranquilo sabiendo que va a ser un partido largo pero que sabe lo que tienen que hacer para estar en los cuartos de final de la Liga de Campeones y como te digo esta mañana se han activado un poco en el gimnasio de de su hotel de concentración a las órdenes de Del Pozo Ortega de Oscar Ortega han comido están descansando sabía habitación acciones con la idea clara de que tienen que hacer un gran partido para estar en los

Voz 0699 22:45 quiero nombrar poquísimo a Cristiano sí de hecho no gustaría verlo poquísimo esta noche en el estadio de Turín pero claro en las preguntas a todo el mundo Fullana está Cristiano e incluidas las preguntas que la hagáis al presidente no

Voz 7 22:58 claro es que una cosa es lo que tú quieras en la otra la realidad es que Cristiano Ronaldo al final lidera la Juventus Cristiano es el segundo máximo goleador de este año en el calcio y Cristiano evidentemente le ha marcado veintidós goles en treinta y dos partidos al Atlético de Madrid va a ser sin duda uno de los protagonistas esta noche junto a los más de cuarenta mil tifosi que van a estar en la grada animando a el equipo Enrique Cerezo dice que no es que pase mucha pena con Cristiano no es que tenga miedo pero sabe que es un futbolista que puede ser decisivo

Voz 0571 23:27 nada cristiano es un gran jugador es un magnífico jugador defiende al club que estás jugando lo mejor nosotros defendemos el Atlético de Madrid no todo el mundo tiene la suerte de tener las Champions que tiene Ronaldo

Voz 11 23:37 temen Cristiano

Voz 0571 23:38 no es un gran jugador indiscutiblemente es jugado muy peligroso y que creo que dará un buen resultado aquí en la Juve

Voz 0699 23:44 sí pero que lo de otro día a ver si es posible que no de ningún tipo de resultado como en realidad el pasó en el encuentro de ida

Voz 7 23:50 sí lo hizo muy bien en la ida Cristiano como hoy

Voz 0699 23:52 si no se puede repetir la imagen repite lo firman todos los aficionados del Atlético de Madrid tala a esta hora en qué orden van las preocupaciones de el Atleti ambiente árbitro rival bajas Cristiano como situar la cosa

Voz 1576 24:05 bueno pues yo creo no te engaño si tengo que preocupación con Kun Kuipers por mucho que no les guste ahí tú que antes se escuchaba te digo que preocupación por el ambiente porque va a ser un partido caliente no miedo pero sí preocupación sobre todo por el nivel de la Juve pero si tiene que tocar algo que dependa de él el Atlético de Madrid lo que más le preocupa es no estar a su nivel creen que tienen las armas creen que tiene todo a pesar de las ausencias de esa banda izquierda en defensa de Lucas de Filipe de los sancionados Tomas y Costa para hoy estar en cuartos de final a las once de la noche ellos tienen claro que va a depender de ellos ellos es también por más que lo de fuera pueden fluir creen que pueden hacer un gran partido y estar en los cuartos de final como decía ante la duda es saber sin esos micro partidos que antes comentaba aquí que plantea el Atlético de Madrid va a empezar con Jiménez de medio centro y el trivote yo creo que va a empezar con el de central y con Thomas limar en banda es lo que ha trabajado la semana pasada pero

Voz 0699 25:00 según vaya el partido podría cambiar el sistema pero como

Voz 1576 25:03 le digo es lo único que preocupa estar bien dar la talla de del equipo que está compitiendo ya desde hace siete años conseguía

Voz 0699 25:10 pues seguimos en Italia lo que viene es un lujazo en deportivos vamos a hablar un rato con un campeón del Mundo con su selección siete temporadas en la Juve dos scudetto entre otras cosas es jugador del Fútbol Club Barcelona entrenador ahora mismo Gianluca Zambrotta muy buenas tardes hola buenas tardes a todos qué tal está el creo que estás en Italia no

Voz 25 25:34 sí sí sí ahora estoy aquí en Italia en como con mi familia con mi mujer Valentina mi hijo Ricardo ahí de cumplimiento me dedico a la a la gestión de dimisión dentro deportivo crecía maneras les posee Enter y además formó parte desde la que la asociación italiana

Voz 0699 26:01 soy

Voz 25 26:02 ahora la Federación Italiana

Voz 0699 26:05 está claro que no tienes tiempo para aburrir te Gianluca hacía casi alguien conoce bien el ambiente que serán contra el Atlético en Turín eres tú siete temporadas en la Juve trescientos partidos jugados qué le espera al Atlético esta noche

Voz 25 26:19 la creen que se un partido difícil no para para ambos equipos y la Juventus tiene que claro que marcar para intentar de seguir en la competición sabemos que claramente no es no es fácil que el Atlético defiende muy bien considere poco dobles porque sólo cuatro creo en el últimos nueve partidos me parece

Voz 0699 26:44 sí

Voz 25 26:45 está segundo en la Liga pero yo creo que las la Juventus se últimamente es muy fuerte y tiene todo el apoyo de la afición

Voz 0699 26:55 la pregunta es sencilla de hacer pero a lo mejor es formula formulada por la es más complicado para responderlas para ti quiénes favorito hoy para pasar la eliminatoria

Voz 25 27:06 bueno yo creo que hasta que en que esa es el partido yo creo que el Atleti por lo que pasó en Madrid es favorito claro que el entonces a ser obeso resultado muy positivo para el equipo de Simeone pero creo que quedan noventa minutos lodo tóxico minutos porque no era un partido de Champions es un partido muy importante para ambos equipos

Voz 0699 27:36 si estuvieras hoy en el cuadro técnico del Atlético de Madrid a qué dirías que tiene que estar atento el Cholo el Atlético de Madrid hoy

Voz 25 27:46 yo creo a a Torra tiene yo creo que tiene un equipazo como también el Madrid entonces yo creo primero y no creo que el la fisión es el punto más importante con la Juve yo creo que la la Katie está esta noche tiene que estar atento a eso al clima clima del Juventus Stadium también a la al a los jugadores de la Juventus porque quieren pasar a la el tú nos tiene que quieran quieren pasar la eliminatoria esto creo que son los dos puntos más y constantes

Voz 0699 28:33 te quería preguntar a Gianluca por Cristiano lleva veinte goles este año aquí evidentemente en España hay en Madrid lo conocemos bien pero como está haciendo la temporada en la Juve incluso se está sorprendiendo el nivel de Cristiano

Voz 25 28:47 Maíllo yo creo que el ha sido un fichaje muy importante para la Juventus con la llegada de Cristiano el club ha crecido a nivel de imagen es un futbolista creo que generan mucho interés en todo el mundo pero aparte aparte de eso es un jugador que que siempre marca la diferencia en el campo ayudado el equipo a mejorar y el técnico pero también a nivel mental eh creo que hay como se dice en España es un auténtico crack

Voz 0699 29:22 sí tanto que es un crack pero la Juve tiene más quiero decir el que piense que la Juventus es cristiano sólo Gianluca se equivocan

Voz 25 29:30 no no no no es que claro que no es sólo Cristiano es un equipo que se Press acostumbrada a este tipo de partidos entonces a la Juve Inés te momento claro que lo es cristiano

Voz 0699 29:47 estás en como partidos en Turín vas a ir al al encuentro del de los que te no

Voz 25 29:54 esta vez no me quedaré en cada partido con con amigos bueno tampoco está mal te quería preguntar

Voz 0699 30:01 además de hablar de la Juve del Atlético de Madrid por tus recuerdos en el fútbol español que todo estuviste dos temporadas Gianluca en el Barça

Voz 25 30:10 sí sí siempre he dicho que que para mí han sido humor dos temporadas líricas y eso en modo parte de uno de los equipos más importantes del mundo he tenido la oportunidad de jugar con grandes campeones hay Iber crecer a un talento del fútbol a noté del mundo es Leo Messi también de conocer una una una cultura nueva siempre siempre ha sido como recuerdos muy positivo siempre

Voz 0699 30:45 desmiento porque la gente que le conoció en Barcelona habla muy bien de Tip y terminó con con dos preguntas de entrenador entrenador como la noticia en España de las últimas horas ha sido el regreso decida han al Real Madrid que preguntarte qué te trece

Voz 25 31:00 no lo sé yo creo que que es un poco de tiempo para descansar solo o sólo sólo esto y y yo creo que ha ganado ha ganado mucho con Collier al Madrid en los últimos tres años entonces un aspecto no pues dispositivo Modric en este momento no lo sé eh hay que hay que ver un poco el clima que se vive ahora ahí en Madrid hay que ver o con los jugadores cómo cómo está mentalmente soprano todo no esto creo el tema más importante

Voz 0699 31:43 y cierro quizás con la más difícil con tu apuesta para el partido de hoy que que resulta el crees que ser

Voz 25 31:49 hablar no es en este momento es el único equipo que está jugando en Aceh en que hemos jefes en estos sueldos ellos espiaron que que que la Juve que puede pasar la eliminatoria estará esta noche

Voz 0699 32:08 de esperaba esa respuesta yo creo que tú esperas que yo te diga que ojalá te equivocas

Voz 25 32:14 la yo todos la la la fisión de de Italia que la que la Juve puede llegar hasta la final y ganar al en esta competición

Voz 0699 32:29 bueno pues nada hay ciento no estar de acuerdo pero igualmente ha sido un placer

Voz 25 32:33 tras de sí

Voz 0699 32:37 no claro pero tú tienes que decir que nuestra cabeza Zambrotta muchísimas gracias por estar con nosotros en la Cadena Ser Gustavo hola muy buenas tardes buenas tardes Paco es el primer partido a vida o muerte Leal de la temporada como hay que salir Gustavo al partido de esta noche

Voz 0749 32:57 aquí salir sobre todo enchufado concentrado y sabiendo que que ibas a sufrir entonces Silva mentalizado en el cual va a ser un partido chico cero que es el único partido que que te queda creo que el Atlético de Madrid pues hacer las cosas bien y Atlético de Madrid se siente en su hábitat natural le gusta este tipo de de partido circunstancia nadie esperaba y esa es la realidad de de de ese resultado tan favorable del partido de ida habrá tiene que administrando nadie mejor que un equipo el Cholo Simeone para para mí extraerlo para gestionarlo para hacerlo de la mejor manera posible enfrente todos sabemos Pacojo o lo que es la Juventus

Voz 0699 33:37 los registros

Voz 0749 33:38 que tiene y que hay que tener mucho cuidado en muchas facetas pero sobre todo los primeros minutos de ambos tiempo al ser fundamentales

Voz 0699 33:45 qué te convence a tiro del cuatro pivote para para hoy lo de Jiménez en el centro del campo no mucho

Voz 0749 33:52 no no no sé no no me imagino ese Atlético de Madrid Si me pongo a pinchar cómo se puede desarrollar el partido por ahí un poquito más tarde puede ser para los los Centros para el club a ello para los balones bombeados para para solventar esos problemas que puede ser a balón parado pero de él desde el primer momento no no no me lo imagino ese partido es verdad que pudo haber probado que puede ser una solución que he hecho lo maneja pero desde el primer momento no se me da que que no va a haber algunas sorpresas es así por parte de de la suelen incluso

Voz 0699 34:28 lo que algo alegría ser

Voz 0749 34:30 porque lo que demostró en el en el Wanda Metropolitano tiene que cambiar y mucho si quiere

Voz 25 34:35 lucrar Atlético madre que hay que hacer para Red

Voz 0699 34:37 anular a Cristiano Ronaldo como se hizo en en la ida Bush

Voz 0749 34:42 bueno y el equipo no puede ser un tema individual no puede ser uno solo Ronaldo es muy poderoso en muchas facetas del juego juego a ello a balón parado también en balones movimiento sea dime que es un equipo muy solidario ocultar muy bien las líneas ese es un equipo muy compacto marcar mucho por fuera porque los centros peligrosos y eso le gusta tirar centros para terminar por dentro tiene que ser un equipo como lo vimos en el Wanda en el primer tiempo y sobre todo lo que vimos en Ruanda en el segundo periodo ese es el Atlético de Madrid que necesita ser hoy sabiendo que enfrente es un equipo que que bueno en los registros que me te lo puede te lo puede complicar y después a la contra en las pocas posibilidades que puede llegar a tener porque cuando de visitante ante un equipo con un argumento poder aprovecharla lo mismo que pasó en Múnich en su momento tuvo un y la terminó aprovechando el Atlético de Madrid

Voz 0699 35:35 la última quién crees no quién quiere se sino quién crees que será más decisivo y Oblak o Griezmann

Voz 0749 35:44 yo creo que ojalá que va a tener trabajo Griezmann va a decidir el partido

Voz 0699 35:50 bien te lo van a comprar un abrazo pues hasta el carrusel

Voz 0749 35:55 un placer como siempre estamos a la viene

Voz 0699 35:57 seguro que terminó con Manolo Esteban que no sé cómo lo estará pasando debía no de mal hola Manuel muy buenas tardes

Voz 1372 36:03 hola muy ilusionado El lado aunque debo decir que asustado también

Voz 0699 36:12 pero bueno yo solo sólo llamaba para preguntar cómo estás osea para para ver qué impresión tienes y cómo cómo va tu corazón esta hora

Voz 1372 36:19 yo siempre he acelerado con la atención subiendo bajando porque siempre que juegue el Atlético estoy en las mismas condiciones muy bueno pues pensando que hemos una ocasión única pensando que Madrid va a poder creo que son siete ocho años con un poco de suerte salvo que una temporada es seguir teniendo un representante jugando la final de la Champions pensando que estamos en una ocasión no pues lo único que sigo deseando que a Simeone no le de por cuatro botes de un momento raro que Sagarra salgamos a ser el bueno el Atlético no que el dio buena cuenta el Chelsea de Mourinho en su casa para clasificarnos para una de las finales de Champions sí tengo claro o sea de lo que decisivo y espero que sea el que marque la diferencia sólo deseo que por una vez el mito esté tranquilo

Voz 0699 37:19 vale hemos habilitado un sitio grande en la terraza para para ti

Voz 1372 37:25 Gran Vía Gran Via o que también sabes que estás loca Jornet son muy conocido

Voz 0699 37:31 ya ya sé que ahora la terraza Gran Vía ahí vas a sufrir tuvo el partido en un abrazo Manuel

Voz 1372 37:35 espero que mañana pueda Peris el programa tan tanto tan las leyes

Voz 0699 37:39 prometidos y pasar el tiempo hasta luego en en Turín algo más del partido Tara Fullana nosotros contéis

Voz 8 37:48 yo creo que a lo mejor no ganar así

Voz 1576 37:52 pues nada que como tal están descansando en las si te decía que están descansando en las habitaciones que se van a levantar para La Sexta que a eso de las siete de la tarde City gordo a tarde saldrán rumbo al Alianza de Turín Ike confianza plena no fichados pero si confianza en qué van a hacer un buen partido iban a estar esta noche en cuartos de final

Voz 1643 38:14 pues ojalá van atención como en Turín la gente

Voz 7 38:17 qué cree que le la remontada cree la Juve decía Allegri que estaba entusiasmado Cristiano así que veremos si esa creencia que tienen pueden convertir lo que está claro es que los plenos treinta metros de partido van a ser clave aquí todo el mundo tiene tiene esa idea que así como comenzó el partido puede terminar así que veremos estar bien el Atlético de Madrid

Voz 0699 38:36 cortante no es empezar entusiasmado un partido sino terminar entusiasmado con el resultado desde las ocho y media lo vamos a contar en Carrusel y esperamos contar como el Atlético de Madrid se planta en el sorteo de los cuartos de final del próximo viernes es la cita del día sin duda pero la noticia de las últimas horas viene con nombre en francés el de Zidane

Voz 27 39:01 SER Deportivos en Cadena Ser punto com y en las redes sociales e incluso Ter arroba SER Deportivos quien en Facebook SER Deportivos

Voz 0699 41:04 es el hombre que al final ha causado el terremoto más grande de la temporada en el Real Madrid en nueve meses ha pasado de irse a volver después de ocho meses tengo

Voz 1994 41:14 tengo ganas de volver a entrenar pero como decía después de la la el final de temporada lo que había que hacer y yo que tome esta decisión para eso para para el bien de todo había que hacer un cambio está estoy aquí porque presidente me me llamó como ellos te decía yo quiero mucho a este club y aquí estoy se escuchaba en las últimas horas que después de la primera llamada del presidente en su cabeza ciertas dudas no devolver pero sí es el momento de volver mi pregunta es si en algún momento todo a devolver ahora o esperar hasta final de temporada no lo que te puedo decir es que el presidente cuando me llamó yo no puedo yo no puedo sino al presidente porque porque además después de de de lo que ha pasado él lo sabes lo que nos pasa a los jugadores y los entrenadores lo que lo lo de dentro cuando cuando tú has ganado muchos un bajo los puede tener algo que puede pasar este años Nos ha pasado esto vio desde fuera pero lo mismo estaba para mí dentro viendo a mis jugadores no podemos y no estoy contento de cómo cómo las cosas se han ido ellos los primeros pero yo estaba yo de entrenador también el año pasado pasó lo mismo lo cosa ahora es ver lo que no es cierto nos falta ahora los once partidos jugadas y luego ver lo que podemos hacer para parar a los a los que viene que es mucho más mucho más importantes

Voz 32 42:46 pero no sólo Isco también está Marcelo en una situación delicada habéis cree que eso es un marrón no en este caso tres marrones que se como usted por decirlo de alguna forma no cree que es una oportunidad

Voz 1994 42:58 no condenada no me voy a meter en en lo que a lo que pasó entre uno entre otros no me voy a meter nunca me he metido nunca me voy a meter

Voz 0699 43:05 no marrón no será pero trabajo sí que tiene decidan tiene mucho otra mucho más trabajo ahora que vuelve del trabajo que se dejó cuando se fue de el Real Madrid aunque es evidente Javier Herráez que estos meses hasta final de temporada van a ser de transición en el Real Madrid pero que nadie me entienda mal de transición pero muchos de la plantilla se van a jugar mucho con Zidane

Voz 33 43:27 sí hombre eh son grandes jugadores Si es verdad que hay grandes equipos fuera del Real Madrid pero como el Madrid con todo respeto al resto ninguno está en el Madrid es un privilegio no lo decía hace unos días Sergio Ramos formar parte de la historia de la camiseta del Real Madrid ha ganado cuatro Champions en cinco años eso no está al alcance de de muchos

Voz 11 43:48 sí yo coincido contigo en que tiene mucho trabajo Zidane y los futbolistas hombre son once partidos no somo Rappel pero de los once

Voz 0699 43:56 de Madrid va a ganar nueve osea es que va a ser no una trituradora

Voz 11 44:01 ni una apisonadora pero va a ser un equipo que va a estar implicado al cien por cien no porque los futbolistas ahora quedan correr porque esta Zidane para quedarse no porque ha cambió la dinámica os ha vuelto la alegría al al club al equipo no en nada más que ver la cara el presidente ayer selecta o diez años de mínima ver lo futbolista al mañana que van a estar en el vestuario coincidan iban a ver nuevamente así su fíjate hace un año y poco después del Leganés es verdad como acaba de decir Zidane decía ayer en la rueda de prensa se equivocó Zidane no dejando y lo a Cristiano en el banquillo cayó eliminado el otro culpaba llegó a Valencia en un partido de Liga Gisela la jugaba para seguir como técnico del Real Madrid ganó y luego consiguió la décimo tercera así que decidan ha recargado las pilas vuelve con muchísimas ganas y ahora el tiempo dirá si acierta o no yo lo que sí que acierta el club claramente hiel creo que también porque el mundo faltó valientes para los que se van hacia adelante nunca vale mira atrás el pasado es bonito para Zidane pero es pasado ya hay que pensar en el presente y en el futuro altas y bajas que va a tener que dar quiera o no quiera a uno que se marcharán porque la ley del fútbol y otros que llegarán para reforzar este equipo seguro que este año no va a serlo del pasado ya iban a llegar futbolistas como Eric en como Hazard un nueve un killer y otros que están ya cerrados como milita compañía para completar la plantilla

Voz 0699 45:21 el once que han puesto en de Sun en Inglaterra

Voz 11 45:24 once terrible para Flip par sea que es el Estado

Voz 0699 45:26 a la Hoya totalmente con el arte

Voz 11 45:29 pues yo con mi respeto hacia todo el mundo esté eso es una broma pesada

Voz 0699 45:32 de Gea mirar para para que vamos a empezar dejen portería y la defensa sería Reggie Love de Izquierda Carvajal banda derecha Ramos y Varane dieciséis Bono dónde está el Felipe aquí viene centro del campo Ericsson canté Pogba delantera Hassan va pena Aimar banquillo Courtois Bale Kroos Vinicius Casemiro eso es el equipo que les sale a los compañeros de desarme en Inglaterra

Voz 11 45:54 aquello ese banquillo aguanta doce en ese no es el que pone sólo sabe de fútbol con todo mi cariño creo que os hacemos mucho daño a la profesión os pegamos tíos en los pies que es una broma pesada sabes que va a estar Courtois porque acaba de firmar por el club otra cosa que Keylor se queda o no en función de lo que le de Zidane que creo que no que se marchará sabes que va a tener un lateral zurdo carguero lo ha hecho muy bien pero que hay un hotel el zurdo que traerán titular sabes que se va a quedar Luka Modric porque pasó se quiso marchar pero la conciliar la cosa va a cambiar ya saben muchas cosas Benzema no va a jugar con Zidane sabes que son una broma pesada