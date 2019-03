Voz 0699 00:00 todos qué tal buenas tardes bienvenidos al deporte en la SER los equipos que olvidan su Historia aparecen obligados a repetirla el Atlético de Madrid fue muy fiel a la frase olvidó que para llegar a los cuartos de final enfrente tenía a Cristiano y el portugués repitió como en el paso Don luso fue el verdugo que les quitó de la Champions como lo había hecho ya entre dos mil catorce dos mil diecisiete sólo que anoche fue con estrépito con uno hat trick Icon una superioridad insulto ante ante un Atlético de Madrid nulo nulo desde el banquillo donde ayer el Cholo se hizo pequeño nulo en el campo con un Griezmann que de querer comer en la mesa de Cristiano acabó por servir la cena y nulo en la actitud de un equipo al que Simeone Le presumió un carácter en la ida de la que careció en la vuelta de así la que se presumía como una temporada para soñar del Atleti se convierte en otra pesadilla con Cristiano de protagonista y lo que es peor con el portugués de artista el seguidor colchonero casi tiene la sensación de que le ha vuelto a echar duró pomposo en el Real Madrid lo cual hoy todavía les cuesta más las y uno comentamos SER Deportivos

Voz 0699 01:16 con todo el equipo del programa que está mostados hasta las cuatro el vamos a acompañar con el resumen de lo que llevamos de miércoles gracias por estar ahí del modo que os mole por la radio por la aplicación de la SER en el teléfono móvil por nuestros enlaces en redes sopor la web tres W Cadena Ser punto com que como siempre digo lo importante era que hay mucho por donde escuchar os doy las gracias por elegir un día más este programa en nombre de todo el equipo que va desde Sonia Lus en la producción a Juan Carlos Ingelmo y Alicia Molina como cracks de la técnica el Atlético de Madrid se va de la Champions en la peor noche del Cholo casi de la última década bueno del Cholo de Saúl de Godín de Oblak ya está del que se presume su estrella Antoine Griezmann

Voz 0198 01:55 pero mal el día para cada la no todo el mundo está está jodido yo tu menos homicidios porque no entraba en juego con diferencia el el partido de ida no donde pone en Richmond donde yo hacía las Pousa observaba el el juego oí pues no no entraban

Voz 0699 02:11 ha entrado ni él ni entró nadie en el Atlético Adri Cristian quedó muy tocado tras el partido que volvió a definir Cristiano Ronaldo que lleva cuatro hat trick ante el Atlético de Madrid ha sido su verdugo de alguna forma en cinco ediciones el hecho veinticinco goles de hecho el portugués en la Champions lleva ciento veinticuatro tantos seis más que todo el Atlético de Madrid unos números brutales del siete ahora de la Juve que firmó otra noche para su historia

Voz 2 02:37 fue una noche especial no sólo por los goles pero el equipo Nati estuvo increíble esta es la mentalidad de Champions si seguimos así no ganamos la todavía pero es un motivo de orgullo instamos en un camino que favorece que tuve me ha contratado para esto para intentar ayudar intento hacer mi trabajo y obviamente que estoy muy feliz hice una noche mágica

Voz 0699 02:57 noche mágica noche soñada para Cristiano que es día de pesadilla para el Atlético de Madrid por cierto se criticó el gesto del Cholo Simeone en la ida gesto muy similar de Cristiano Ronaldo en la vuelta igualmente criticable vamos a analizarlo que basó contaros cómo fue el regreso y las consecuencias que tiene para el futuro rojiblanco el futuro que la Champions para los españoles ya pende del Barça que es favorito hoy pero ya el término vale poquito visto lo visto juegan ante el Olympique de Lyon en el Camp Nou Conde en Belén la convocatoria pero duda Icon preguntas surrealistas a Ernesto Valverde al técnico del Barça al que un periodista francés le tachó de equipo de técnico defensivo

Voz 0588 03:36 no entiendo muy bien a preguntas cuando se refiere a un equipo defensivo se recibir al Lyon a nosotros nosotros bueno si son se como muy defensivo de entraremos cerrarnos bien y que nos haga ningún gol si tenemos suerte que tenemos a Messi meter algún gol

Voz 0699 03:51 esto Valverde toda la ironía de la temporada en una sola respuesta a ver si hoy el Barça gasta todo los goles que Madrid Atlético de Madrid han dejado en el camino en estos octavos de final de la competición ahora lleva a Barcelona hablamos el siete cero que le hizo el City al Schalke del Bayern Liverpool que cierra los octavos de final de la Champions hoy pero hoy también es el día en el que Zidane ha vestido de corto ya ha puesto a entrenar de nuevo de pues un poco del postureo de Isco y Marcelo que ayer ya fueron a dejarse ver en Valdebebas en el día libre también han ampliamos y ampliamos también cómo preparan la UEFA Europa League los tres los españoles que juegan mañana Sevilla Valencia Villarreal que esperan tener mejor suerte en general que nuestros equipos Champions y fuera del fútbol pues lo vamos a contar un poco así en plan Twitter en doscientos ochenta caracteres en tenis Nadal y Muguruza siguen firmes en Indian Wells en marzo en baloncesto Unicaja y Andorra deben ganar hoy para acceder a las semifinales de la Eurocup en ciclismo Se nos juntan la París Niza y la Tirreno Adriático el surrealismo un poco en el fútbol americano han comunicado a la selección femenina que no puede ir al Europeo que no hay dinero

Voz 0699 06:31 vamos al acontecimiento del día empezamos los octavos de final de la Champions con tres equipos españoles y si yo fuera seguidor del Barça tampoco las tendría conmigo ya no Ojeda uno y casi es mejor no confiarse a las nueve en el Camp Nou con empate a cero en la ida Barça Olympique de Lyon actualidad deportiva última hora de los dos equipos detalles previos Adriá Albets Barcelona muy buenas tardes

Voz 0017 06:51 hola Pacojo qué tal muy buenas pues den velé centrar toda la atención en la previa del partido porque el francés como decías ha entrado en la convocatoria a pesar de no estar al cien por cien aunque es proco poco probable que sea titular esta noche sería una sorpresa verle en el once porque Valverde no quiere asumir riesgos y por eso ha convocado a veinte futbolistas de los que va a descartar a dos antes de el partido sin velé Coutinho sería el elegido para completar la delantera con Messi con Suárez aquí en el resto del once a priori pocas dudas Se espera Sergi Roberto en el lateral derecho con Piqué y Jordi Alba en defensa y en el centro del campo seguramente Artur acompañará Rakitic ya Busquets el vestuario del Barça está más que avisado tras los fracasos de Madrid París Saint Germaine de Atlético ir especialmente motivado con la Champions lo reconoce vale

Voz 0588 07:37 perder yo creo que lo notamos todos los entrenadores por la importancia de la competición también por el glamour que tiene también porque es más definitiva la liga son treinta y ocho partidos que partidos bueno que se llevan los focos y los otros en los que tienes que tener un poco de cuidado pero en la Champions todos los partidos tienen focos encima y éste especialmente porque es partido definitivo

Voz 0017 07:57 motivados pero prudentes ante un Olympique de Lyon que llega con la duda del central Marcelo aunque parece que podrá ser titular Icon Nabil fe Kiir como gran amenaza del equipo Nabil que no jugó en la ida por sanción

Voz 0699 08:10 para hacernos una idea la pregunta sin mala fe lo prometo es el Lyon más que el Ajax por ejemplo Bruno Alemany expertos fútbol internacional muy buenas

Voz 0301 08:16 hola buenas a mí no me parece el mejor equipo que que el de ayer sobre todo un equipo que no puede jugar también como por ejemplo la Ajax en el Santiago Bernabéu me parece que es un equipo eso sí con más pegada arriba con más capacidad a la contra para para hacer daño que tiene jugadores arriba con muchísima potencia con con piernas para correr y hacer daño a la contra debe seguir será pues una pesadilla según seguro en algún momento el partido para el Barça porque es un pedazo de futbolista a pesar de que esta es la liga francesa

Voz 0699 08:42 aunque quiere decir que en la previa en la previa del partido están preocupando nos tanto los jugadores del Olympique de Lyon como los ultras del Olympique de Lyon Adrià

Voz 0017 08:51 sí sobre todo porque vienen cuatro mil quinientos aficionados franceses de estos a unos mil Se los considera radicales cerca de doscientos son directamente violentos por eso el partido sea declarado de alto riesgo y habrá un dispositivo de seguridad especial coordinado por los Mossos d'Esquadra en el que participan también la Guardia Urbana la seguridad del Barça y la policía francesa en la previa del partido se van hacer controles en diferentes puntos de Barcelona y también en los locales de encuentro habitual de los ultras para evitar que pueda haber incidentes antes de este partido

Voz 0699 09:22 ojalá no suceda nada que es lo que deseamos todos aunque son demasiados los ultras que están viajando mimo o que están en Barcelona con el Olympique de Lyon vuelve a la Deportiva cuanto es de importante hoy el factor de envíele que juegue hoy o que no juegue Marcos López

Voz 10 09:35 supuesto Pacojó que influye mucho que juegue de melé un futbolista indescifrable para sus propios compañeros imagínate para los rivales el Barça necesita de su juego descarado atrevido punzante venenoso un fútbol alegre que contrasta con la melancolía que desprendido hasta ahora Coutinho pero juega uno el francés ni Valverde ni su equipo o en buscar coartadas esta noche están avisados más que avisados diría yo el dolor de Roma aún perdura yeso que ocurrió hace casi un año a la tragedia deportiva italiana se han unido ahora tres avisos en una sola semana el Ajax le ha enseñado el camino a la Olympique el United también irá allí ve Cristiano ha demostrado que la Champions no entiende de ventajas cómodas además el Barça no tener renta alguna de Francia cero cero noventa minutos por delante el Camp Nou Messi al frente pero si tienes en velé mucho mejor aún pues

Voz 0699 10:26 que juegue que juega un rato y que marque esperamos por lo menos meter a uno de nuestros equipos de los españoles en los cuartos de final que sólo tener un Espanyol con opciones de cuartos no se daba en esta competición desde hace nueve años desde el año dos mil diez desde las ocho y media lo contamos en Carrusel como contamos también el Bayern Liverpool que también tienen un cero cero de la ida y es un gran partido Bruno

Voz 0301 10:46 sí eliminatoria igualadísimo con el regreso de Klopp además Alemania para jugar contra su eterno rival cuando era entrenador en la Bundesliga con bajas importantes sobre todo en el el Bayer Química un futbolista fundamental de estar en la ida fue mejor el Liverpool a pesar de que no materializó las ocasiones que tuvo así que todo en juego casi al cincuenta por ciento de posibilidades para cada

Voz 0699 11:10 bueno es noticia de última hora la UEFA acaba de abrir un expediente disciplinario a Neymar por sus declaraciones tras la eliminación del París Saint Germaine ante el Manchester United Neymar que estuvo lesionado y no jugó ese partido fue muy crítico y calificó de vergüenza la decisión arbitral en el final del partido dijo en las redes sociales eso ponen a cuatro tíos que no entienden de fútbol para analizar una jugada las cosas son las que pasan el penalti no existe escribió en Instagram ahora lo que existe es un expediente disciplinario por parte de la UEFA Se espera sanción esperan emociones fuertes en esta ronda de la Champions la sean más positivas que lo de ayer tiene

Voz 11 11:48 cierto uno segundo palo el remate pero Cristiano Ronaldo menos poderoso por arriba Cristiano estarán a poner el rebote amiguito Cristiano Ronaldo recortó dentro del área se va a pierna derecha públicos coparon

Voz 1 12:22 otra vez Cristiano siempre cristianas

Voz 0699 12:24 estarán pensando los aficionados del Atlético de Madrid que fue de nuevo la pesadilla del conjunto rojiblanco y casi él solito aunque le acompañó el resto del equipo sacó al equipo del Cholo de la Champions el sólo un planteamiento desarrollo del encuentro sonrojante del Atlético de Madrid Pedro Fullana

Voz 12 12:39 veinticinco goles de la bestia negra en treinta y tres partidos pero más que eso Pacojo lo que escuece verdad es la imagen del Atlético de Madrid

Voz 0017 12:44 acabaron el partido sin tirar a puerta acabaron sin un solo

Voz 12 12:47 saque de esquina vuelta larga de madrugada desde Turín caras largas en silencio y te diría que sin reproches en el vestuario porque estaban abatidos estaban desolados e incrédulos ante un partido en el que fueron una sombra de lo que suele ser habitual en el Atlético de Madrid el plan era defender el resultado oí como reconocían en el vestuario de forma textual nos han arrollado sin oposición ni capacidad de reacción ni en el campo ni en el banquillo Simeone vive un momento amargo y no puso ni un solo pero al triunfo juventino

Voz 0501 13:15 porque no creo que haya sido falta de carácter falta de de trabajo falta de compromiso eh no superaron cuando yo veo un equipo que no supera la verdad que tengo que felicitarlo porque voy a nosotros intentamos no juega el partido que jugamos pero el segundo tiempo tuvimos muchas situaciones juego para poder parecernos pasa no hace las situaciones que tiene que generar para para poder pasar la eliminatoria hay que felicitar

Voz 0699 13:47 el Atlético de Madrid se trajo lo que mereció viene a decir el Cholo Simeone en la victoria por KO de la Juve y ante el Atlético tiene su reflejo en la prensa nacional y mundial aquí enseñar a la prensa que es lo más llamativo iban Álvarez muy buenas

Voz 1038 13:58 muy buenas Pacojó pues hay muchos dedos acusadores sea algunos apuntan directamente al banquillo como el diario As que habla de otra noche nefasta del Cholo el país que argumenta que el Atlético se entierran en el dogma de Simeone también el mundo que se refiere al rácano plan de Simeone que desembocó en The Buckley quienes señalan a futbolistas como Griezmann para el Marca al francés Le Kay la estrella toda la prensa nacional e internacional coinciden rendirse al monstruoso extraterrestre marciano devorador Cristiano

Voz 0699 14:23 Aldo pues eso dice la prensa en general lo que dice la bolsa hoy es que la Juventus ha subido en Bolsa un veinte por ciento había bajado después de la derrota en la ida un nueve hoy no sólo sube lo que perdió sino que además recto buena mucho hoy la depresión claramente atlética y aunque parezca mentira en peores circunstancias la ilusión ex madridista el motivo se llama Zinedine Zidane

Voz 0699 16:54 ha realizado su primer entrenamiento de la operación retorno expectación reuniones conversaciones hoy cada gesto era noticia cómo ha sido Javier Herráez muy buenas

Voz 18 17:02 qué tal Pacojo si una puesta en escena muy sencilla no como les gusta a Zidane carisma y magnetismo evidentemente no le faltan al francés primero un saludo individual con toda la plantilla uno a uno me cuentan que más cercano con los nuevos los que le conocen Brain Odriozola ocultar Courtois el portero belga y luego ha hecho una charla en junto y otra sobre el césped bueno que que ha dicho pues que el pasado pasado está a pensar en once partidos que del futuro bueno pues vendrá en verano y que ahora sólo hay que levanta el ánimo está bien físicamente porque tienen talento y con un poco de suerte pues pueden pelear todo no así que ha saltado al césped con sus ayudantes ha colocado la gorra ya ha dirigido suprimió entrenamiento también me cuentan que ha sido espectacular lo que antes no salía ahora sale de María ya y es que el fútbol pues tiene algo de ánimo de de ganas ilusión evidentemente y el Madrid lo había perdido después de caer en todas las competiciones Zidane que ya piensa en el partido lo el próximo sábado su debut ocurre debut en el Bernabéu frente al Celta a las cuatro y cuarto sin Lucas Vázquez sin Vinicius tampoco Carvajal Marcos Llorente los cuatro lesionados

Voz 0699 18:07 en apuntes para terminar de la competición europea de la UEFA Europa League con nuestros tres equipos Valencia Villarreal y Sevilla que juega mañana José Antonio Primo

Voz 19 18:15 el de las siete el del Valencia que tiene ventaja de dos uno para jugar en Rusia en Krasnodar están sancionados con ecos Roncaglia y además con dos partidos a las nueve el del Villarreal que recibe al Zenit en El Madrigal con un tres uno y el del Sevilla también a las nueve que ya está en República Checa con Bakic convocado y que con un ajustado dos a dos visita al Slavia de Praga al público

Voz 0699 18:33 el tenis Nadal y Garbiñe siguen adelante en Indian Wells Miguel Ángel también

Voz 20 18:40 puso su alma por seis tres uno seis tres y unos resultado Ivo usa lo pasó pedante medieval

Voz 21 18:48 estuvo GPRS cinco si estoy teniendo seis cinco y saque pero luego es capaz de hacer sesudos y cuarto ganar hoy va a jugar patinó vi una malversación peligrosa serbio Muguruza contra la cada día se han ayer de recordar que perdieron es Djokovic y le mucho eso

Voz 0699 19:07 Baloncesto Unicaja Andorra se la juegan en la acaba todo nada más

Voz 1509 19:09 Bakambu buscando las semifinales el Unicaja va a jugar desde las siete de la tarde en Berlín frente al Alba de Berlín de Aíto García Reneses también se la juega Mora Banc Andorra desde las ocho y media en la pista del Villeurbanne además tenemos Champions vuelta de octavos a las ocho y media Iberostar Tenerife Patras ir UCAM Murcia Amberes toples

Voz 0699 19:24 cita en el mundo del ciclismo dos carrerón es la París Niza y la Tirreno Adriático coincidiendo Borja

Voz 1704 19:28 ahora sí es habitual cada año que coincide en estas dos carreras la París Niza la etapa más larga doscientos doce kilómetros cuatro puertos en el tramo final de momento con trece hombres en fuga y en la Tirreno Adriático la primera etapa una crono por equipos de veintiún kilómetros

Voz 0699 19:40 la surrealista como decíamos la selección de fútbol americano femeninos se está quedando sin europeo por falta de dinero parece que el europeos en Inglaterra hay exigen noventa mil euros para participar el presupuesto de la Federación Española de Fútbol Americano es de ciento diez mil así que habría que pagar mucha pasta no hay que pagar nada para seguir escuchando SER Deportivos hasta las cuatro puntos

Voz 22 20:05 SER Deportivos Madrid

Voz 0699 20:11 Irán es Simeone los cuatro son protagonistas de parece que hayamos retrocedido un daño un año en el calendario porque están sonando lo cuatro mismos que hace un año os digo ya que el mosqueo en la planta noble del Atlético de Madrid es de los que yo no recuerdo un a ver si es cojo bien la palabra

Voz 6 20:34 se sienten estafados

Voz 0699 20:37 por tanto pedir en los contratos tampoco rendir en momentos claves general ahora voy a contar más estaremos en Italia con la Juve con el subidón que tienen por allí con Cristiano ibamos a mirar también a Zidane que ha entrado esta mañana por primera vez con el Real Madrid hoy cada gesto de Zidane era noticia en Valdebebas del resto Michel ha miércoles sigue dirigiendo al Rayo Vallecano sujetado sólo por el presidente Martín Presa el Getafe ya sabe a ver como adelantar hemos aquí que subdirector deportivo Nico Rodríguez se va va a llegar Braulio hay un Rayo Atlético femenino hoy a las ocho y media antes de que la rojiblancas jueguen contra el Fútbol Club Barcelona en el Metropolitano reventando el próximo domingo a la una de la tarde pero hoy sinceramente todos cristianos se rinda el portugués el Madrid el Athletic desde anoche Maradona

Voz 10 21:32 hay que decir que son que son y hay deshagan dijo nada de nosotros los ascendidos me estamos orgullosos de que Messi sea Argentina que no se yo quería llevar no ING ya es mayor y el otro es un animal Aldo pues era un potencia y ahora también porque el gol

Voz 0699 22:06 ahora también el Brujo dice Maradona si era brujo ya puede haber dicho la combinación de la Primitiva de esta semana que estaremos todos más felices vamos a contarnos cosas pues del Atlético quedarse sin Champions

Voz 6 22:18 escuchando SER Deportivos

Voz 1 22:20 y recuerda que esta noche desde las once y media una hora menos en Canarias Manu Carreño te espera call girl te contaremos todo lo que tienes que saber de esta jornada de Champions si Europa League

Voz 0699 22:33 cadena SER bueno ya habrá aficionados del Atlético de Madrid que notarán por hoy explicaciones ni oír la radio ni escuchar a los suyos ni nada no tienen el cuerpo para Cristian les ha roto la ilusión las esperanzas les ha roto media temporada bueno Cristiano el nivel que dieron ayer los de la Juve eh el nivel que dio ayer el Atlético de Madrid que fue muy poquito digno Pedro fuelle

Voz 1509 22:55 la Doom club si es que es una sensación de contraste de sensaciones

Voz 12 23:00 eh fuera hay enfado por la imagen del equipo reproches pero en cambio de puertas hacia dentro en el vestuario están abatidos están desolados porque no entienden exactamente qué pasó si la idea era muy clara a que tenían que jugar defender un dos cero de la ida que era lo que mejor saben hacer están confiados que iba a salir perfectamente el el guión establecido porque sabían que los centros laterales de la Juve era lo que iban a poner en práctica lo estoy ensayando toda la semana pasada todo

Voz 0699 23:26 el mundo lo tenía todo claro para la verdad

Voz 12 23:29 potencia abatimiento porque no jugaron practicamente nada a un viaje de vuelta con un silencio sepulcral hoy en el entrenamiento te diría que incluso parecía un delito que hubiese alguna mueca en en alguno de los jugadores de los pocos que se han entrenado la única noticia positiva por cierto que dio costaba a perecer el el fin de semana nadie esperaba como te digo caer menos de la forma que que lo ha hecho el Atlético de Madrid suele ser un seguro de vida cuando se pone a defender pero la realidad es que no hubo reacción ni en el campo ni en el banquillo por parte de Simeone están ahora a haberse los jugadores como Le mar que no aparecen dentro del año ya en este partido en todo el año Griezmann que es el que más cobra uno de los que más cobra en el mundo y que de momento en estos partidos no aparece Saúl que es de los que quiere tocar a la puerta para subir su contrato cuando es el mejor el tercero mejor pagado de la plantilla también lleva un año horrible bueno como te digo sensación de abatimiento desolación de incredulidad en El Vestuario y ahora vendrán los porqués iras consecuencias desde los despachos Saúl hablaba así del partido horrible del Atlético de Madrid anoche

Voz 1883 24:34 no no hemos consiguió llevarlo de ni no puede pegar patadas hacer faltan y a demostrar el carácter que que tiene el equipo no no hemos llegado a afrontar la Ladero para afrontar todo lo que venga porque lo que lo que nos merecemos bueno al final vas con un resultado favor siempre juegas con el gol con el resultado creo que hoy nos ha faltado muchas muchas cosas que en sus mejores que nosotros pero que tampoco es mucho mucho que explicar aquí a verlas a verlas venir como vengan

Voz 14 25:00 darlas

Voz 1883 25:02 de frente todo Si pensar y no hemos sido lo inteligente que tenemos que que haberse no creo que hemos sabido mover el balón pero no no sirven al balón cuando no no finaliza una juega

Voz 12 25:13 más allá de que es la primera vez que remontan una eliminatoria Diego Pablo Simeone no se tiró a puerta no hubo un saque de esquina hubo jugadores como Rodrigo que tiene que dar más evidentemente los limar y compañía aquí hay que recordarlo el Atlético de Madrid este año había hecho una inversión la mayor de su historia un esfuerzo enorme para intentar estar en la final cae otra vez en octavos

Voz 0699 25:34 es un desastre sin paliativos desde el banquillo hasta a los que jugaron casi los que entraron porque Correa que va a ser el revulsivo que hizo el penalti el tercer gol de de la Juve vamos a hablar yo diría casi con un mito de la Atlético de Madrid pero antes dejadme que me pase un minuto por Turín Alberto Cerruti Italia muy buenas tardes

Voz 23 25:55 muy buenas tardes Paco supongo que allí el subidón

Voz 0699 25:57 es enorme no por parte de la Juve

Voz 23 26:00 sí hubo una fiesta que sí que la verdad es que han sido una noche inolvidable se habla de milagro y presa de monstruos yo la Bolsa ha respondido con un veinte por ciento más de la Juventus osea que no solamente un triunfo deportivo sino un triunfo económico paga la Juventus Si sus aficionados y ahora la Juventus se espera el sorteo y deseo de todos es enfrentarse al Porto esperando que el día Boné pueda eliminar el Barça porque el Barça es considerado el gran rival paga la Juventus

Voz 0699 26:39 hombre ya claro pero esto ya es casi pedir a los Reyes Magos de tal y como se le ha puesto la cosa la Juve bueno la yo veía a otros grandes como el City dentro del panorama continental europeo gracias Alberto un abrazo

Voz 23 26:54 bueno pues nuestro

Voz 0699 26:56 lo siguiente protagonista en el análisis no necesita presentación con sólo oír el nombre y el apellido muy buenas tardes hola buenas tardes que lo que sí estrictos explicación la tuya o a lo que le pasó ayer al Atlético de Madrid

Voz 24 27:10 cómo quieres que te lo explico cómo es aficionado como entrenador

Voz 0699 27:14 como tú quieras que es complicado

Voz 24 27:17 lo difícil es durísimo durísimo bueno una de una eliminación no inesperada para mí que bueno después de dos cero más demostrados quedando cero nos fuimos todos muy felices porque la verdad Joventut sección en la que partido pero pero ayer hemos visto lo nunca delante Ukic ante Oliver que es un equipo que ante una historia generado en en todos los sentidos la verdad he escuchado la instrucción mucho mucho mejor no un partido de verdad no de partido

Voz 0699 28:03 si tú crees que el Atlético de Madrid a ver es que no sé porque es difícil explicar se asustó un poco al principio y luego ya no se recuperó que que los primero mazazos cómo afrontó el partido la Juve descolocó al Atlético de Madrid tanto que que no fue capaz de

Voz 24 28:17 pero no te crea una buena situación ITA perfecta y te quita sendos ese planteamiento ha dado mucho lo que iba a eventos se da cuenta que que Atlético y la conservar el cero tienen ahí va a salir quién lo iba a hacer daño a Arida eres tú has crecido primero el cinco minutos ha habido selectivos dos o tres veces el área Gol anulado y el equipo allí ha crecido de nuestro equipo no salía estaba esperando intentando de de de de de cero para mí es una equivocación pero bueno yo te llamo yo cómo me ha quitado horas después de la quieras hacemos generales pretenden citó estamos eh pero yo quitad como entrenador saldría de otra manera pero ya te digo ahora cuánto cuánto aparato tanto tantas horas no quiero que pienses como desde que lista es ahora sale bueno todos sabemos cómo es como si no planteamiento Simeone en su manera de pensar y el no no iba a cambiar no ha cambiado ahora ardor o no quitad yo no te he dicho yo como yo yo lo está de otra manera pero yo te hablo llevo como entrenador

Voz 0699 29:38 sí está claro es verdad que ha muerto con sus ideas pero es verdad para que todo sea el Cholo que en partidos como el de ayer Milingo las estrellas en teoría tienen que dar un paso más adelante y ninguna ellas del Atleti eh

Voz 24 29:52 sí entonces no sabemos cómo cómo ha sido Ponte al metro que que se ha hablado de vestuario como ha sido oí donde quiero jugar entre todos pero quitase quita se lo único que bueno después de primer grupo lo único que Custo la pausa ahí criterio al juego de Rodrigo que intentan calmar calmar muy pobre estos canales de mover sería ofrecer se pero esto es algo muy poquito porque hemos tocado pero el fin y pensar de hacer daño al contrario porque tú puedes tocar tocar pero bueno yo es muy como atrás yo estoy seguro que otros atacamos Si nos presentamos en el área de de de de de David Weiss mesas estamos muchísimo porque lo construimos con muchísimo miedo no tenía nuevo muchísimo respecto después del primer partido lo que pasa lo que es lo que te dije una vez contra Juventus se enteró que que no está hablando es plateas es esta Ike que sí que se enteró que va a haber mucha espacio que va a ver la posibilidad de remontar Hay quizás los que otros tenemos pensado de de esta para Pjanic Si hirió hemos tapado principio peor ha aparecido APD este hombre hecha que que que no esto con la salida de balón después luego contemos veinte Tarde de destapar el turco

Voz 25 31:13 ha vuelto que nadie te estás libre sí

Voz 24 31:16 si después él me ha gustado muchísimo este italiano es bueno tener nombre de pronunciar que que puso el centro a centro que hicimos y yo no sabía se llama que es buenísimo buenísimo buenísimo después alguna vez contra ser A muy difícil devolver e iré de hacer algo algo eventos que que que eso un equipo experto que echa línea ayer bueno yo digo me gustaría tener este vídeo de este partido enseñar mis mis centrales cómo debe jugar todos centradas Michelin hijo aquí Manoteras han hecho un partido es espectacular iniciando una pregunta que Stinga

Voz 0699 31:57 sí lo reconozco es verdad que Cristiano Ronaldo a estas horas ya a estas alturas no les vamos a descubrir pero cuánto le hizo más grande ayer a Cristiano Ronaldo la manera de plantear el partido el Atlético de Madrid

Voz 24 32:10 pues Cristiano el partido como si contra el partido de tuviera alguna manera igual que Cristiano Ronaldo yo creo que que estos jugadores son de parar es impasible con Cristiano sí sí lo tesis y no te marca con la calesa sacó una falta desde que no explanada te metes algo es imposible es imposible cualquier nosotros tuvimos la mala suerte que que que no se contra un contra aun hicieron súper súper motivado usted estos cuando están jugando cuando se activan de de su manera y además con el una cavidad que tiene muy jodido hay muy jodido es es casi imposible ayer que que que un Cristiano Ronaldo supera manejo las dos mejores motos como son Giménez Godín habla habla la de lo que estamos hablando tenemos no un jugador top fue de sales cuenta esta no no no no no hay manera de de de protegerse él Andrea como que te digo y codirige son yo creo que el que

Voz 0699 33:24 ya será Leonardo espinazo hola el jugador

Voz 24 33:27 pero bueno ahora merecía este que es para mí es descubrió un reto tremendo porque la verdad no no lo he visto mucho sudor pero como jugador quién los ha hecho muchísimo estaba que vaya pero muchísimos junto copia me diversos cuando dentro de argentino oí pues toda la pausa de calidad pero lo que dije lo que dice de que eche Lily Sallés de nuestro partido esto para enseñarlo hacerlo los jóvenes centrales tienen que jugar los centrado en un partido para mí yo yo lo ves en el amistoso de les dio adquiere el futuro Ojalá en el

Voz 0699 34:07 duró tengamos algo que enseñar del Atlético de Madrid bueno

Voz 24 34:10 como la Juve desde luego ojalá ojalá ojalá no

Voz 0699 34:13 cuestión hoy es Doris

Voz 24 34:15 está a la cabeza Hay pensar partido de Sao Alarte es durísimo y además en la calle la calle cuchicheos nuestros aficionados y todos están muy muy sólidas

Voz 0699 34:31 pues es lo que vamos a hacer nosotros a ver cómo están gracias por estar en SER Deportivos

Voz 24 34:36 otras abrazo muy fuerte

Voz 0430 34:37 vamos a hacer con eso no vamos a ir a la a la calle ya que dice Pantic que se ha encontrado con muchos aficionados del Atlético de Madrid jodidos en el día después

Voz 0699 34:46 pues vamos a la Gran Vía a aficionados del Atlético de Madrid aporto sensaciones explicaciones José Antonio Duro muy buenas tardes

Voz 26 34:53 hola así hoy es fácil encontrar los aficionados atléticos en la Gran Vía hola qué tal muy buenas tu nombre buenas es Carlos sensaciones directamente Carlos pues muy decaído es muy Nos faltó chispa alegría no no rindió el Athletic como suele rendir Nos faltó por lo que la intensidad que pone el Cholo Simeone me imagino debido a que te iba a preguntar cómo solucionamos lo del Cholo Simeone que es lo hecho Simeone la falta de reacción a lo mejor del equipo ayer eso es la falta de reacción que tuvo el equipo Simeone así como como siempre sabes densidad yo creo que el Papa salió el equipo con una pájara ayer total ha echado atrás así con una pájara parte culpa totalmente que los mandas me imagino no es posible alcanzar al Barça en la Liga yo lo veo sinceramente no no lo veo veo bajísimo de ánimo que es que el partido de ayer no me mato no teníamos mucha ilusión como le ticos dos cero no meto entre cero y encima nuestro gran amigo Cristiano pues más fascismos tú lo has dicho nada muchísimas gracias a usted ahí estaba otro Atlético más Pacojo llama de usted lo mejor aunque soy cabizbajo baja la Gran Vía a la altura del número treinta y dos ataviado eso sí orgulloso con varias prendas además el Atlético de Madrid bueno pues hoy es un día chungo para sí

Voz 0430 36:13 de de el Atlético de Madrid pero no para mostrar los colores de ser jugador dirigente hacer aficionado lo bueno del fútbol

Voz 0699 36:21 queda opciones de revancha dar mucho aunque esta pasada noche para el Atlético de Madrid le va a ser difícil de olvidar las tres y treinta y seis No olvidamos nosotros el resto de la actualidad deportiva madrileña

Voz 12 39:03 ha estado en Valdebebas en su primer entrenador

Voz 0699 39:06 en esta segunda etapa que como decíamos Javier Herráez iba a ser seguido por de todos con lupa para ver cuál era cada gesto cada movimiento y cada conversación que tenía

Voz 18 39:15 lugar esta mañana no si además por lo que me cuenta lo has estado en las charlas que ha tenido ciudad pues como es el nuevo esa sonrisa que cautiva a todos también a los jugadores estaban con ganas de ver a Zidane todos ha madrugado un poquito más bueno pensará que quieren hacer méritos para ganarse al jefe es normal cuando nuevo jefe en la oficina todos quién estar pues cerca de él pero ciudades así no ha estado protección desentraña nacional más cerca incluso de los que no conocía no para que sepan cómo es de Odriozola de Thibaut Courtois de hombres que no saben cómo es no de Brahim que está jugando muy poco así es ciudad muy cercano muy sencillo y habla poco no cortito y al pie no es un hombre de charlas bueno esa charla que sacaron en la final de creo que fue la de Cádiz en la que se le ve que dice la en el descanso que entren por banda que centren que es fácil saltaba línea y luego un gol no y la gente le criticó mira el chico con ese método consiguió tres Champions en dos años y medio pero al final de su estado de ánimo un estado físico porque el talento y la caída la tiene la plantilla derramaría así que les ha dicho que piensen en el presente que son once partidos hay que llegar lo más lejos posible que el futuro ya vendrá pero que ahora mismo es el presente incluso el pasado tampoco hablaron de lo que consiguieron eso sea el pasado usado está tanto lo que hizo él como lo que hizo Solari Lopetegui también dijo en la rueda de prensa sí es Zidane así que a pensar en el partido frente al Celta de Vigo el próximo sábado en el Santiago Bernabéu a las cuatro y cuarto un equipo que viene con necesidad imperiosa de puntuar porque está con el agua al cuello donde no estaba nombres como Vinicius como Lucas Vázquez como Carvajal y Llorente los cuatro están lesionados que como a Juan Mari pues como siempre con Zidane abierto en bandas un equipo que va a presionar arriba que Beteta robar el balón para sufrir poco y el sistema normalmente será un cuatro cuatro dos pues condiciones para hombres como Isco Ceballos que últimamente jugaban bueno poco o nada con Solari que les gusta jugar con un cuatro tres tres en el caso del malagueño pues era evidentemente el que menos

Voz 0699 41:06 quedaba todo lo que ocurra a partir de ahora en el Real Madrid va a ser también interesante la próxima rueda de prensa decidan ya después de haber visto a los jugadores y entrenador con ellos de nuevo la primera alineación decidan dos empezará a dejar pistas y luego llegará el futuro Inglaterra Álvaro de Grado muy buenas tardes

Voz 35 41:25 hola buenas tardes qué tal te quiero preguntar Álvaro como

Voz 0699 41:27 coge la Premier la llegada de Zidane el nuevo proyecto del Real Madrid por ejemplo el asunto has vuelve a estar en todos los periódicos

Voz 35 41:36 sí sí sí sobre todo ayer el día anterior el tema deja Sara ha salido muy a colación con un principal detalle no de duda sabiendo que le encanta azar adulta es el tema de que se confirme la sanción al Chelsea que ya hemos hablado tanto en estos última en las últimas semanas que sería hasta dentro de un año y medio no poder fichar con lo cual impediría o complicaría la llegada de Hazard el próximo verano pero en el caso de que la pudiera cometer el Real Madrid tendría que desembolsar pues por lo menos cien millones para para que el belga llegara al equipo blanco pero ya sabemos que le encanta que fatal ha dejado querer mucho que todavía no ha renovado su contrato con el Chelsea acaba en junio de dos mil veinte que es precisamente cuando acabaría esta de de fichajes que te acabo de cuenta

Voz 0699 42:23 no es el que más suena allí en la prensa bueno hay prensa como los de Design que en fin apostando por un once del Real Madrid una configuración equipo la próxima temporada han debido vender el Manchester United

Voz 35 42:35 si se han subido poquito a Parra eh porque han hecho han hecho seis fichajes para los ex futbolista ante los únicos que han dejado con con vida entre comillas han sido los cuatro defensas pero ni el portero con desean y los seis jugadores ofensivos han sobrevivido actualmente de del Real Madrid que obviamente es una mano es una exageración de todo de todos los posibles fichajes que que pueda hacer el Real Madrid pero en esto de de los rumores y el Gossip como lo llaman en Inglaterra Besançon lo los reyes

Voz 0699 43:03 los cotilleos y bueno pues nada de vamos a estar muy pendientes de de Inglaterra porque está claro que ese agujero que va a comunicar la Premier con la Liga el Real Madrid con otros equipos se va a dar para el próximo cara gracias a un abrazo hasta luego adiós por cierto sobre Zidane ha hablado esta mañana el entrenador del Real Madrid de baloncesto

Voz 1509 43:26 sí en Valdebebas en el pabellón de baloncesto pues también se habla del regreso al banquillo del Real Madrid de Zinedine Zidane hoy la valoración como dices la hecho su homólogo la sección de baloncesto Pablo Laso que habla de que en la llegada de francés al Real Madrid le das pena

Voz 1665 43:39 tras desearle la mayor de las suertes como entrenador entiendo que la gente esté contenta por los éxitos que ha tenido en los últimos años pero que el primero que ha mostrado entre comillas la preocupación de de querer hacerlo bien y de volver a buscar el mejor camino ha sido él no sí a mí sí pero pero no sé si estuviera aquí probablemente diría que de esperanza no seguir con lo cual pues la esperanza estamos es pero yo creo que él sabe que tiene un trabajo difícil hay desearle la mayor de las suertes

Voz 0699 44:07 mire tiene el Real Madrid dos técnicos más natural es que la vida misma

Voz 1509 44:10 lo menos hablan con normalidad con sinceridad

Voz 0699 44:12 está bien y hay un tercer técnico es noticia en el día de hoy que es Míchel el entrenador del Rayo Vallecano que esta pasando con Michel como está aguantando la semana en la que parecía fuera José Palacio muy buenas

Voz 1038 44:23 pues qué tal muy buena aguantando básicamente por inacción de la dirección de el Rayo Vallecano porque no ha habido reunión del consejo de administración no la va a haber antes del partido ante el Villarreal en la cerámica es decir que Míchel básicamente por temor a destituirle del presidente no se ha querido reunir la junta directiva eso quiere decir que le queda una bala a Michel pero está claro que si no gana el Rayo Vallecano ante el Villarreal Iyad bastante la permanencia entonces sí que ese día Míchel destituido

Voz 0699 44:58 bueno pues eso es lo último sobre Míchel aguanta más o menos por inacción no Poor confianza aunque claro sigan al Villarreal seguramente seguiría eh y vamos a terminar la actualidad de Madrid ante el deporte femenino con la cita del baloncesto

Voz 26 45:13 hay cosas que juega mañana el Real Madrid

Voz 1509 45:15 es que por eso hemos escuchado a Pablo Laso la expedición blanca que está viajando ahora mismo ya Rusia después de la sesión de entrenamiento de esta mañana viajan trece jugadores se quedan en Madrid Anthony Randolph could Michi panza la gran novedad es el regreso de Dayton King que ya ha trabajado con el equipo en los últimos días los blancos son terceros con diecinueve victorias vienen de ganar y convencer en la última fe en la última jornada contra el Fenerbahce y con ese objetivo de sellar la clasificación para el playoff como uno de los cuatro primeros casi conseguido de hecho si ganan mañana lo tendrán prácticamente sellado aunque eso sí en el Vestuario huyen del exceso de confianza para muestra Pacojó escucha edita bares

Voz 1959 45:48 bueno yo no sido muchas veces que el deporte me da mucho miedo siempre siempre pasa algo increíble siempre hay que asegurarlo siempre no hay que relajar y hay que intentar pensar en ganar que es lo más importante es lo que hacemos para para ganar el partido lo que tenemos que hacer el deporte me da mucho miedo porque es algo que que te puede

Voz 1509 46:10 el deporte me da mucho miedo porque siempre pasan cosas increíbles Tabares el futbolero además así que con todo lo que está pasando en la Champions cualquiera

Voz 0699 46:17 ese está la cosa como vacías lo próximo salir en la primera española en la élite de la Fórmula V

Voz 0699 47:30 a dos meses miércoles retomamos las buenas costumbres con el deporte femenino y su actualidad en esta SER Deportivos este próximo fin de semana se pone en marcha el Mundial de Fórmula uno inocentada la curiosidad de ver cómo funciona la Fórmula uno en el ámbito femenino resulta que se quiere poner en marcha la W series que es la Fórmula uno femenina este año se disputaría en Europa entre mayo y agosto estaría promovido por David Hart y Adrián sería el primer campeonato íntegro participado por mujeres porque hasta ahora la participación de la mujer en el Mundial de Fórmula uno ha sido un poquito residual siempre de reservan los grandes equipos os voy a presentar a Marta García y vais a part hola Marta muy buenas yo muy bien tú qué tal dónde estás ahora

Voz 25 48:12 tiene ahora el central tormentas Manzano

Voz 0699 48:14 lo has entrenado hoy el cómo cómo ha sido la mañana

Voz 25 48:19 es que ayer estuve me Mónaco atunera sólo las cosas Gallen ir como tú bien pues estoy un poco estudiarlo y hoy además lo que volver a hacer las cosas así que bueno

Voz 0699 48:36 vale no te voy a meter mucho más lío de que es el examen así curiosidad entre yo

Voz 25 48:42 Victoria

Voz 0699 48:44 qué tal lo llevas Marta tiene examen de Historia porque claro

Voz 38 48:51 tienes dieciocho años sí

Voz 0699 48:55 cuánto tiempo llevas dedicando al automovilismo Marta