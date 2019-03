hola a todos qué tal buenas tardes bienvenidos al deporte en la SER hay una frase que se repite mucho en el mundillo este la de la afición es soberana si realmente lo es hay que rendirse a dos evidencias Messi es casi Dios y el fútbol femenino ya no puede ser el pariente pobre del masculino del azulgrana poquito más que añadir podemos decir que anoche seis Iniesta una sublime actuación suya levantó al Villamarín de sus asientos y coreó su nombre común uno cuatro en su contra eso rendir un fortín en dos horas a base sólo de magia y por la tarde la magia se adueñó del Metropolitano casi sesenta y un mil personas asistían a un Atlético de Madrid Barcelona de fútbol femenino que podía decidir la Liga pero que constató que la liga sigue viva porque ganó el Barça y que el fútbol de ellas es el fútbol de todos porque llena estadios así que el público habló alto y claro y dejó un mensaje Messi ya el fútbol femenino ya son patrimonio de todos el que no lo supiera ya desde anoche queda rendido al mensaje

no me queda claro el nombre de la empresa signos queda claro que quiere ayudar a gente como yo que tiene poco pelo eh bueno Cristiano Madrid y Messi en boca de todos tras un hat trick que ayer levantó no su estadio sino el del rival el Benito Villamarín pero eres muy importante con su hat trick Leo Messi deja la Liga casi sentenciada en favor de un Barcelona que sólo tiene la lesión de Luis Suárez como motivo de preocupación inmediato estará quince días de baja más preocupación ayer en Atlético de Madrid que ha visto cómo en una semana pasaba de la euforia a la depresión dejando tapar Champions y casi Liga aunque el Atleti no dejó escapar algo un récord el de asistencia a un partido de fútbol femenino en el mundo

o como estaba aquello de voten voten esperando la llegada del casi mesías no de el hombre que aunque no quiere considerar susurrador es el que ha sido llamado a enderezar este proyecto para Monchi no ha llegado como una solución de urgencia lo hace con carácter indefinido ha explicado Castro que que va a estar el tiempo que él quiera Ike su función yo no va más allá de las director deportivo su nuevo cargo es el de director general deportivo así que mando en plaza y el propio mochila ha hablado de la visión que tiene y el hambre nuevamente con este Sevilla convencido de un proyecto de futuro que coincide mucho con el Sevilla de futuro que él dibuja en su mente y sobretodo tal ha sido la capaces ya de convicción sobre el proyecto para con Monchi que ha desechado algunas ofertas que también tenía una vez fuera ya de la Roma así que todos los felices la cara del presidente Castro era para verdad feliz de haber traído al hijo pródigo la sala de prensa llena el sevillismo practicamente de fiesta celebrando que llega un hombre que ya les dio éxitos que trajo triunfos a las vitrinas títulos y que pueda ser de nuevo un Sevilla grande

él sólo presionando un balón Amandi al central del Betis se resbaló y se torció el tobillo ya no pudo seguir con gestos muy evidentes de dolor Valverde habló de esguince fuerte después del partido pero la buena noticia es que hoy le han hecho pruebas sea confirmado este esguince pero sólo estará entre diez y quince días de baja Luis Suárez así que podría llegar al derbi frente al Espanyol además no viajará con

qué tal Paco Josu consciente Zidane de que tiene mucho trabajo por delante está contento con la actitud de los futbolistas por ejemplo con Bale con Cross que en la segunda parte trabajaron bien pero hay que mejorar mucho ir digo mucho porque fue lo que le dijo Zidane los futbolistas en el descanso con y sin balón juntarse más optimizar las jugadas que no te pillen a la contra como le pasó hasta no en ocasiones con el Celta de Vigo en cuanto a altas y bajas de momento Zidane no va a tomar decisiones que nadie piense que mañana va a quitar aún iba a poner a otro pero sí las va a tomar porque no le queda otra eh cuando acabe la Liga allá por el mes de mayo tiene que poner a tono a muchos futbolistas también recuperarla es a lesionados como el caso de Dani Carvajal de Lucas Vázquez de Vinicius de Marcos Llorente

en estoy un poco diferente a lo mejor ustedes me hace esa pregunta hay puede ser que al noventa y nueve por ciento de de mis colegas a lo mejor no tengan un pensamiento diferente echó disfrutó el día a día es lo que pase mañana a será consecuencia de hoy pero está claro que no miro muy a largo plazo

queda el nuevo buenas tardes fíjate has sido mala esta semana que ha encajado los mismos goles que en todo el dos mil diecinueve o sea que ha sido horrible desde el martes en Turín cuando el equipo se cayó a plomo en la Liga de Campeones y la derrota en Bilbao quizá no fue merecida por el Port como se fue el partido pero al final dos cero como tú bien dices la Liga prácticamente cerrada ahora evidentemente se abren dos meses y medio importantes de rumores uno de ellos bastar casi en todas las quinielas que es Antoine Griezmann en principio como ayer contamos en El Larguero Adrian Adrià at ves y un servidor a pesar de lo que dice el Équipe el Barça no está interesado ya a esta hora de este día Antoine Griezmann no tiene intención de moverse del Atlético de Madrid que ya mira al futuro reforzándose decía el otro día en México Miguel Ángel Gil Marín que iba a tener un jugador mexicano en la plantilla IS casi con toda seguridad va a ser Héctor Herrera el actual capitán del Porto hoy en juego nuestros compañeros dicen que han hablado con Inter de Milán que el otro que estaba muy interesado y que ha dicho que tira la toalla porque esa comprometido ya con el Atlético de Madrid en cualquier caso un jugador de veintiocho años mediocentro mucha experiencia será un gran refuerzo para