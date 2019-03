Voz 0699 00:00 hola a todos qué tal buenas tardes bienvenidos al deporte en la SER el baloncesto tiene muchas cosas chulas que exportar al fútbol la efectividad en ataque que lo hace más espectacular las transiciones más rápidas con límite de posesión la deportividad posterior aunque haya momentos tensos en realidad casi todo menos un calendario que roza la locura por un sistema de competición europeo que choca en muchos casos con el nacional pues bien hoy están reunidos Laika y la UEFA la Asociación de clubes europeos de fútbol con el máximo organismo del fútbol continental en el estudio de una Champions con grupos de ocho equipos con ascensos y descensos compartido los fines de semana que jugarían los grandes relegando a sus ligas domésticas Real Madrid Juventus encabezan la revuelta entre comillas con París Saint Germain el Barcelona muy convencidos también en realidad es un poco un Todo por la pasta más partidos en días festivos más ingresos más audiencia un Cristo de confusión y pérdida de ligas nacionales en fin mira que tiene cosas buenas y copiar el basket el fútbol va a elegir justo la peor Lastras yo comentamos aquí es al revés

Voz 0699 01:16 toda la redacción de deportes de la cadena ser aquí estamos todos hasta los cuatro os vamos a acompañar con el resumen de lo que llevamos de martes gracias por estar ahí del modo que más os mole por la radio de toda la vida por la aplicación de la SER en el móvil por nuestros enlaces en redes sociales por la web tres W Cadena Ser punto com que lo importante es que tenga mucho donde elegir os doy la gracia unos un día más en nombre de todo el equipo del programa que va de Sonia Lus en la producción a Juan Carlos Ingelmo Noema Valido como cracks de la técnica noticia de la mañana Michel se despide como entrenador del Rayo suena Paco Jémez como candidato número uno a sustituirle imagen de la mañana pancartas de apoyo al Cholo en el entrenamiento del Atlético de Madrid con la cara impresa del técnico rojiblanco lo más comentado de la mañana el informe de Mourinho sobre el Barça que hizo en dos mil seis en donde el portugués no la va títere con cabeza venimos dispuestos a contarlo todo pero ordinal grito y bien eso en titulares en voces pues en voces manda a la selección y sus alrededores anoche desveló Iker Casillas en El Larguero una conversación con Luis Enrique para declararse digamos dispuesto volver

Voz 1867 02:18 sí tuvo la oportunidad y la verdad es que la atendió gentilmente Hay yo le quise comunica que oye que si en algún momento dado precisaba o echar mano de alguien de veteranía o en un momento dado que no a la selección porque que la gente diga o que pueda pensar igual me dijo que no qué le había parecido muy bien que inhibirse mucho puesto por cierto con el para transmitir

Voz 0699 02:39 Luis Enrique un poco sorprendido a priori dejando pasar el ofrecimiento del que no dejó pasar el ofrecimiento fue uno de los nuevos Sergio Canales el jugador del Betis que ha sido el primer protagonista de esta nueva selección para jugar contra Noruega el sábado y Malta en una semana helvético bueno helvético un momento en el que no confiaba para nada ya vestir

Voz 2 02:55 la roja y en lo que ha pasado sino dejar de pensar en ello no sí que es verdad que siempre tuve la ilusión pasé por las categorías inferiores jugado muchos momentos que que sí que sentí que que bueno que ya no no era un objetivo no bueno una vez cumplido todo lo que tenía en mente que era recuperarme que era estar bien el coger continuidad hay intentar volver a a un buen nivel eh lo supera con con muchas expectativas y bueno muy feliz pero yo

Voz 0699 03:23 uno de los nuevos Uno de los nuestros las elecciones va a mantener bien ocupados y más porque por ejemplo la Argentina de Messi está en Madrid más porque el tirón de las selecciones femeninas ha hecho llegar un récord de peticiones para albergar el Mundial de dos mil veintitrés es decir que todo en el día se viste de combinado nacional pero hay dos técnicos de los que tienen noticias que contar el Athletic de Bilbao que puedo anunciar en nada la renovación de Asier Garitano el Rayo

Voz 3 03:45 que anoche despidió a Michel y que hoy se ha despedido así

Voz 0699 03:49 el resto los números están ahí

Voz 4 03:51 yo poco puedo hacer lo intenté todo trabajamos y los jugadores trabajaron a cien por cien para sacarlo adelante pero pero muchas veces por pequeños detalles no salieron las cosas si es así hay que hay que reconocerlo en el fútbol son números no sentimientos Si las cosas no han salido bien hay ya había que tomar la decisión y bueno está tomado y espero que sea para para bien porque

Voz 0699 04:15 porque confió en ellos pues confía en ellos pero será sin él como el Rayo intente salvarse Michel es noticia como lo es Gaizka Garitano que dicho Asier dentro de un día muy futbolero pero de posa con la selección y en medio como martes que es sondeo de oyentes pregunta de la semana esto es un poquito de recopilación que momento de la temporada de fútbol te resulta el más inesperado hasta ahora puede ser la caída del Madrid de la Champions del Atleti del Sevilla de la UEFA el regreso de Zidane al Madrid el de Monchi al Sevilla en la riada de técnicos del Celta lo que sea seis treinta nueve dos de los seis cuatro seis a nuestro Whatsapp notas de voz

Voz 3 04:49 Nos contáis Easy el momento creéis que está

Voz 0699 04:51 por llegar lo mismo seis treinta noventa y dos cero seis cuarenta y seis abierto desde ya para hoy los más tarde Ibarra lo que no esperamos a más tarde para contaros lo que no es fútbol Joel polideportivos un Play Basket hoy se juega Euroliga con un Barça Herbalife Gran Canaria y las semifinales de la Eurocup con Valencia Basket y Mora Banc Andorra con opciones de plantarse en la final lo que finaliza hoy es la Tirreno Adriático de ciclismo que es de las pruebas más chulas del comienzo de temporada y con eso acabamos El comienzo del programa las tres y cinco vamos a Juan

Voz 12 07:29 tardes si mala suerte para Fabian Ruiz el centrocampista que fuera del Betis que fichó por el Nápoles de Ancelotti que era su primera convocatoria y la mala suerte una fuerte gripe por la tarde fue al hospital tenía mucha fiebre hacía que dormir el hospital baja haya entrado Saúl Ñíguez uno de los cuatro iba a decir magníficos que no metió Luis Enrique el pasado viernes en la lista digo de centro campistas importantes el caso de Koke su compañero Atlético de Madrid tampoco estaba Thiago un está Thiago Alcántara del Bayern de Munich e Isco Alarcón del Real Madrid cuatro futbolistas llamados a ser el presente y el futuro de la selección española de fútbol así que está Saúl Ñíguez no está como decimos Fabian Ruiz que ya se recupera pronto Zidane domicilio ya hablado canales la verdad es que da gusto escuchar a este futbolista que hace Pacojo nada nueve años llegaba del Racing de Santander al Real Madrid para comerse el mundo era un chaval que apuntaba muchísimo mala suerte con las lesiones hasta tres gravísimas de rodilla que le dejaron parado en momentos muy importantes de su carrera deportiva pero la verdad es que ha evolucionado para bien muy maduro Canales que ha dicho esto en la rueda de prensa hoy en Las Rozas

Voz 2 08:34 no me he parado a pensar un poco de hacer un análisis e siempre he visto que después décadas lesión es un jugador diferente no sé por qué circunstancias igual he visto diferente el fútbol eh bueno ahora después de esta evolución creo que que me siento mucho más fuerte en todos los ámbitos y capaz de estar bien colocado también aprendido mucho creo que antes era más pues me movía pone veían cada momento no ahora entiendo mucho mejor las necesidades del equipo oí bueno lo que se necesita también la lectura del partido que creo que en estos momentos del fútbol es muy importante

Voz 0699 09:11 no lo ha tenido fácil canales con las lesiones y sin embargo ha sabido evolucionar después de ellas como futbolista y ahora en la selección sobre la selección sobre más cosas habló anoche Iker Casillas el jugador del Oporto con Manu Carreño en El Larguero para gobernar a rebasó todos los temas de

Voz 13 09:27 actualidad sobre la selección deja la puerta abierta como hemos escuchado en la portada hay otros temas como por ejemplo el Real Madrid Casillas incidan coincidieron cinco temporadas jugando en el club blanco Iker parecía el portero la Vuelta del Francés al banquillo

Voz 1867 09:39 todos los madridistas hemos respirado un poco como que tenemos ese oxígeno que nos faltaba durante estos meses atrás me parece genial que Zidane vuelve otra vez y de esa motiva de cara al futuro caen por un lado pues es un poco triste que haya vuelto no musa me explico el descendido cosas más o menos bien seguramente hubiese seguido Lopetegui en su día bólido Solari no pero mantiene la otra velocidad en tercer entrenador Bolzano mejor es otra cosa no no han salido también como esperábamos Casillas no

Voz 13 10:04 Viavélez volver a jugar en la Liga española y entre Zidane y Mourinho dijo que se quedaba coincidan Iker Casillas

Voz 0699 10:09 hablando de la Liga de el Real Madrid ahí también de la puerta abierta va a volver a la selección entre tanto hay otras selecciones que son noticia como por ejemplo la argentina que ha hecho de Valdebebas en Madrid su base para preparar el partido contra Venezuela Sofía Álvarez

Voz 14 10:24 si la selección Argentina con Lionel Messi al frente se entrena desde ayer en Valdebebas para preparar el amistoso ante Venezuela que se disputará el próximo viernes en el Wanda Metropolitano un entrenamiento en el que faltaban cinco jugadores que todavía no han llegado y que no realizó Nicolás Otamendi por lesión recordemos que no es la primera vez que la selección albiceleste se entrena en las instalaciones madridistas ya que también las utilizo el marzo del año pasado además los argentinos también disputarán un amistoso frente a Marruecos el próximo veintiséis de marzo

Voz 0699 10:49 todavía hay una más hablando de selecciones el Valladolid no está digamos muy a favor del amistoso de Cataluña contra Venezuela cuéntanos José Ignacio Tornadijo muy buenas

Voz 1051 10:58 hola buenas tardes bueno Albal y le Nine Bani en el partido lo que no le gusta es que sus jugadores tengan que ir puesto que corren riesgo de lesión y por tanto la decisión que ha tomado el club es que ni Masip ni Rubén Alcaraz que estaban convocados aunque la lista será oficial mañana ya habían sido comunicada

Voz 12 11:13 la petición por parte de la Federación de Cataluña Nyman

Voz 1051 11:16 Quini Rubén Alcaraz van a acudir no tienen permiso el club para jugar el día veinticinco en Girona el Cataluña Venezuela recordemos que es lunes y que ese fin de semana siguiente ya hay fútbol el Valladolid entrena por la mañana ante el riesgo de lesión ha decidido que no acudan pero tampoco acudirá Sergio González que es uno de los dos seleccionadores de Cataluña por tanto ni el entrenador ni sus futbolistas tienen permiso del club para acudir a ese partido Cataluña Benet

Voz 0699 11:37 hola no acude nadie ha contado en Valladolid digo el fútbol a nivel más global vamos con el fútbol a nivel más cercano como ayer apuntábamos ha caído ya otro técnico en prime

Voz 5 11:45 la división Juan si somos los neumáticos de tufo como a ver te comentamos para tu escapada de Semana Santa nos caemos del plan es que nos ha surgido una cosilla venga Nos grabenlo si tus neumáticos fallan

Voz 0699 13:33 pues como presumía pues al final el Rayo Vallecano ha cambiado de entrenador en la recta final de temporada el equipo en descenso el presidente ha cedido a las presiones del entorno y Michel ya historia Isabel pedido hoy José

Voz 1038 13:42 nadie lo despedían ayer a eso de las ocho y media de la tarde cuando se lo comunicaban también a todos los jugadores hoy se ha despedido en la Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano esto ha estado acompañado Michel por los cuatro capitanes del equipo portó el consejo de administración también estaban eh Martín Presa Cobeño pero ninguno los dos se ha sentado al lado del ya ex entrenador del Rayo Vallecano por su cuerpo técnico y por muchos trabajadores del club eso habla de la persona que había detrás del entrenador de Michel primero de Vallecas que se ha querido despedir

Voz 17 14:11 nuevo consejo no sé

Voz 4 14:14 no lo sé yo me he ido dos veces ya me fui como jugador en contra mi voluntad hoy me voy como entrenador encuentran bondad Si y un rayista nunca se aprende francés pues que puede ser que haya alguna tercera que podamos aulas

Voz 1038 14:34 habrá una tercera dice Michel lo que no haber es continuidad en el club porque el club no le ha ofrecido ningún cargo para que se quede algún feo detalle del Rayo Vallecano el sustituto todo apunta que será

Voz 0699 14:44 Paco Jémez aquí contábamos desde hace varias semanas

Voz 1038 14:47 que eran dos los nombre Julio Velázquez preferido por la dirección deportiva pero finalmente el que ha decidido hoy el que va a decidir lleva las riendas en la negociación negociaciones el presidente Raúl Martín Presa y su elegido es Paco Jémez que quiere cerrarlo cuanto antes ya esta misma tarde

Voz 0699 15:00 de técnicos noticias en Vallecas a técnicos noticia en el Athletic de Bilbao Garitano al que van a tratar de renovar Iván Martín

Voz 0838 15:06 de hecho ya negociaron Pacojó muy buena si ambas partes parecen dispuestas a llegar a un acuerdo maliense podría pesar que están obligadas a llegar a un acuerdo habida cuenta de los resultados y de los números de Garitano con los mismos partidos que su predecesor dicho ha logrado quince puntos más cogió al equipo a tres puntos de la salvación y Lotina seis de la Europa League falta por saber si el acuerdo será más allá de una temporada pero la renovación de Garitano está en camino

Voz 0699 15:26 además de entrenadores con esta bolsa Philip Arce ha publicado hoy un informe en informe Mourinho que es un documento sobre el Barça de Rijkaard cuando jugó contra ellos en dos mil seis y es cuanto menos curioso en Inglaterra Álvaro de Grado cuéntanos muy buenas

Voz 0107 15:38 hola buenas tardes así es el Mirror publicó el informe del Chelsea de Mourinho cuando se va a enfrentar al Barcelona en los octavos de final de la Champions ya hay frases llamativas por ejemplo de Ronaldinho decía que era un engaño constante que su trabajo defensivo era muy pobre de Iniesta destacaba su dinamismo y lo complicado que era como futbolista de Pujol remarcaba que era muy agresivo y emotivo aunque a veces sedes colocaba tácticamente y lo más interesante los detalles sobre Messi del cual decía que tenía calidad más velocidad que era muy zurdo un gran contra uno aunque en su contra tenía un con

Voz 12 16:11 por tanto defensivo muy similar al de Ronaldinho son alguna

Voz 0107 16:13 desde las perlas de este informe táctico del Chelsea de Mourinho

Voz 0699 16:17 la plagado de perlas y la imagen de la mañana también tiene que ver con un técnico con el del Atlético de Madrid que ha tenido apoyo de su afición en el entrenamiento Pedro Fullana si once pancartas con la cara de

Voz 1250 16:28 es Simeone para pedir once hecho los en el campo es la forma que han elegido para defender a su técnico una decena de aficionados digieren la figura del entrenador creen que los está respetando al Cholo esta semana y creen que él representa mejor que nadie el futuro para el Atlético de Madrid le piden a la afección que tenga memoria

Voz 18 16:43 es un mensaje de apoyo en una semana se le está cayendo palos totalmente injustificados si la gente ha perdido la memoria recordábamos que no esperábamos con el Villarreal para entrar Intertoto que aparece ya con la Politécnica de Timisoara yo al Athletic

Voz 19 16:57 tipo respetado sabe perfectamente lo que la afición siente por él pero creo que es más para recordará mucha parte nuestra propia afición lo que este hombre hecho no

Voz 0699 17:07 dentro de una parte de la afición y el apoyo al Cholo y una más del Real Madrid que ha aprovechado la pausa para presentación de eventos en el Bernabeu el próximo verano iban Álvarez

Voz 0107 17:16 la décima edición del Corazón Classic Match concretamente el equipo invitado este año es el Chelsea que se va a enfrentar el próximo veintitrés de junio al Real Madrid jugarán leyendas de ambos equipos como Roberto Carlos sesión Butragueño Carvalho o Raúl algunos han vestido la camiseta ambos equipos el último Courtois la pregunta es si Hazard será o no el siguiente han hablado el fichaje del belga Florentino Pérez y los dirigentes londinenses el mensaje oficial Pacojó es que hoy sólo se hablaba del Corazón Classic Match

Voz 0699 17:39 imaginaba ya que hablamos del Real Madrid aprovechó para contarnos que Vinicius estará esta noche en El Larguero con Manu Carreño en lo que sin duda va a ser una entrevista súper interesante la primera desde que Vinicius en el Real Madrid a un medio de comunicación y para terminar una sobre fútbol femenino la FIFA ha recibido un récord de peticiones para albergar el Mundial de dos mil veintitrés Sofía

Voz 14 18:01 un total de nueve países han presentado su candidatura a la FIFA para albergar el Mundial femenino dos mil veintitrés lo que supone un récord para una competición internacional una muestra más de que el fútbol femenino está en pleno auge estos países son Argentina Bolivia Brasil Colombia Australia Nueva Zelanda Japón Corea del Sur Sudáfrica las sedes se dará a conocer el próximo veinte de marzo de dos mil veinte cuando se reúna el Consejo de la FIFA

Voz 0699 18:21 estas Sofía en directo no crea que esto agravada tras diez ocho al polideportivo

Voz 21 18:26 muy de baloncesto semana doble de partidos de Euroliga que empiezan con un duelo español hoy en Barcelona

Voz 1982 18:30 Xavier Saisó a las nueve en el Palau el Barça recibe al nuevo Herbalife de Pedro Martínez duelo desigual porque mientras el Barça lucha para la cuarto quinto aplaza los insulares ya están eliminados Hanga hay Pau Ribas son dudas en el Barça mientras que Pedro Martínez no quiere sorpresas de cara a la Liga ACB que su objetivo deja en Gran Canaria a Albert Uribe partido marcado por las críticas de pesca sus jugadores por el inicio de partido ante el Estudiantes

Voz 0699 18:52 el doble cita en la Eurocup semifinales para Valencia y Andorra Ximo

Voz 0107 18:56 no

Voz 1867 18:56 ah decían Azizi de jugar a Valencia y antes de que queremos a jugar al Valencia Basket en la protesta ante el Unics Kazan si Dios Sergi García apuntan a ser los descartes en este partido ha ganado los nueve partidos como local en la competición del Valencia Basket que sigan a las ocho de la tarde Alba Berlín tiene el alma de Aíto García Reneses recibe al Pobra Banc Andorra tiene las bajas el equipo andorranos que este Beat it David Walker

Voz 0699 19:24 terminamos con el ciclismo con el vistazo a la última etapa de la Tirreno Adriático Borja cuadrar una Pacojo de diez

Voz 22 19:29 otros que va a provocar que el final sea apasionantes un recorrido para rodadores con dos aspirantes a la victoria es líder el británico Adán Gates tiene veinticinco segundos de ventaja sobre el esloveno Rogue Leach que es mejor especialista así que vamos a ver si se produce la remontada Robert saldrá a las cuatro y uno a las cuatro y tres de momento el mejor tiempo para el belga Víctor campera ers del equipo Lotto social

Voz 0699 19:48 pues ciclismo baloncesto y mucho fútbol en el primer tramo

Voz 21 19:51 en SER Deportivos del segundo es toda una sorpresa pero va de lo que tenéis más cerquita Os seguimos contando hay muchos compañeros más hasta las cuatro en SER Deportivos

Voz 5 20:04 SER Deportivos Madrid

Voz 0699 20:08 el hay con Griezmann depende la fuente que consulte su cláusula es de doscientos ahora hay ciento veinte después ciento veinte ahora hay doscientos después o doscientos para todo el contrato el mosqueo es grande porque en general dice temen verano calentito con el delantero como protagonista al Athletic le quiere pero no están seguros de que el siga queriendo del todo al Athletic además Michel subió al Rayo a Primera en la pretensión de salvarlo el Rayo lo de Amy tiene el detalle de ofrecerle seguir en el organigrama muy feo ahora está a punto de llegar el que se denomina por allí como él Zidane de Vallecas Paco Jémez que salvando las distancia llega con el objetivo de meter ilusión insalvable

Voz 5 20:46 a meter son cocida en el Real Madrid

Voz 0699 21:25 recuerdo que es martes y como él ya que ya sabes que siempre te escuchamos la pregunta de hoy va sobre fútbol así cogiéndolo a nivel general sobre la temporada que momento del año del fútbol T ha resultado el más inesperado nuestra pregunta seis treinta nueve dos cero seis cuatro seis es nuestro Whatsapp para notas de voz está por llegar el momento más inesperado decirnos lo también que tenemos la oportunidad de escucharlo un poquito más tarde está abierto desde ya para otros un poco después para lo que no hay que esperar para ampliar el resto de la actualidad del día por cierto Neymar está en Madrid las trece veintiuno

Voz 9 21:25 con sólo dieciocho años se ha convertido en la mayor alegría del madridismo

Voz 12 21:28 la temporada conjurados que las llegadas

Voz 24 21:31 yo de joven la idea tantos motivos de satisfacción no puedo dejar de verlo como como una buena noticia

Voz 1 21:38 Vinicius el futbolista llamado a liderar el Real Madrid en la próxima década concede su primera entrevista a un medio español desde que viste la camiseta blanca será en el Larguero esta noche a partir de las once y media una hora menos en Canarias con Manu Carreño hemos también en Cadena Ser punto com

Voz 21 22:02 el vacile Neymar está en Madrid está rodando un anuncio pero está aquí la proximidad pues es lo que tiene que lo mismo hay no

Voz 0699 22:12 desde algún contacto bueno vamos a empezar por el Rayo Vallecano que es el equipo que deja la noticia de las últimas horas con la destitución en la despedida de Michel la destitución fue ayer José la despedida ha sido esta mañana

Voz 1038 22:21 sí la verdad que una sentida y muy emotiva despedida porque la veíamos al principio no decían los compañeros de de prensa de de el Rayo Vallecano que dejáramos libre las primeras en la primera fila de asientos no sabíamos para qué era en los decía no vienen los capitanes vienen jugadores viene gente del del filial categorías inferiores también muchos trabajadores del club viaje Michel es una persona muy querida es un entrenador que cogió un marrón hay que recordarlo un marrón tremendo que era cuando el Rayo lo dejó Sandoval a puertas de la Segunda División B en lo salvó practicamente burguesía sale va a bajar a Segunda B el Rayo no te digo que hubiera desaparecido hubiera quedado una situación trágica y luego al año siguiente lo asciende a Primera División mucho decían que se había ganado el poder descender al equipo entre comillas y bueno son decisiones como ha dicho hoy hemos escuchado en el primer tramo de Ser Deportivos el fútbol ahora no sentimiento sino números los números que era muy malos está ahora mismo a seis puntos de la permanencia después de siete derrotas consecutivas pero lo que se ve es una persona enorme detrás de un gran entrenador hoy lo hemos visto lo hemos escuchado en un discurso muy emotivo en el que ha tenido que parar varias veces porque es emoción

Voz 4 23:32 nada sólo palabras de agradecimiento espero no emocionarme mucho lo primero al club por todos estos años que que me ha dado me emociono por los por los recuerdos tan maravillosas que pasaba aquí y sobretodo sobre todo por la gente por la gente que forma que forma el club que que es una gran familia hay dique los lo grandes éxitos sobre todo son gracias a ellos y a mi gente a los que viven en el cuerpo técnico del primer equipo desde desde y sí que ya no está Kiko hasta mi segundo entrenador Salva pues todos han sido un gran equipo de trabajo y yo hemos conseguido muy buenas cosas así y es de agradecer a los jugadores porque siempre he notado su respeto en los buenos y los malos momentos Si bueno un entrenador cuando cuando ve que que uno lo que intenta es mejorar y hacer lo que lo que el cuerpo técnico pide unos sesenta

Voz 0107 24:34 el entrenador tieso en estos tres años

Voz 4 24:37 en estos dos años lo lo he lo he vivido así a pesar de de estos último malos resultados del Rayo pierde un entrenador ahora pero gana gana un aficionado más

Voz 0699 24:49 no sólo ha derramado

Voz 1038 24:52 Michel sino que también ha derramado lágrimas trabajadores el club veíamos a Alberto García el capitán del del equipo muy compungido también Jordi Amat Trejo Adrián Embarba que han sido los cuatro que que han estado apoyándole también Luis Cembranos en entrenador del del del Rayo Vallecano B estaba también apoyando a al que fue su compañero también como como jugador Bono pues ahora hay que pensar en lo siguiente en lo próximo en lo que quiere el Rayo Vallecano es que esta nave Ike El milagro lo pueda conseguir el milagro de permanecer en Primera División lo puedo conseguir yo creo que uno de los mejores entrenadores de su historia es el segundo entrenador con más partidos Paco Jémez con ciento cincuenta y dos partidos el que firmó por por historia en la mejor temporada del Rayo Vallecano que por en simple problemas bueno simples somos la administración concursal no se pudo no pudo jugar el Rayo en Europa porque sino esa temporada el Rayo Vallecano hubiera estado jugando la la Europa League así que es el entrenador yo creo más idóneo para la situación en la que hasta ahora el club con diez finales por delante e hizo de todo como en con una racha para remontar bastante complicada que son seis puntos respecto a los puestos de la permanencia hoy volver en el equipo a a entrenar a las cinco de la tarde a puerta cerrada en el estadio una sesión que va a dirigir el único de los miembros del cuerpo técnico del Rayo Vallecano que nos en marcha que es Rubén Reyes

Voz 0699 26:14 eh Míchel Paco fijados de qué nombres e alrededor del Rayo estamos hablando Si a esto le añadimos Roberto Trashorras ya tenemos la historia de El Rayo en presente olas Robert muy buenas tardes muy bien tu leve solución al Rayo esta temporada

Voz 26 26:31 bueno a ver la situación se es muy complicada echó vi sobre todo por la por la sensación que el que el equipo transmite hasta día de hoy yo entiendo de que haya un cambio es lógico después de siete derrotas seguidas tramo de liga que estamos pues es difícil de aguantar entiendo también que pues que la gente pues se quiera mucho a Mikel es un emblema en el rayos una leyenda lógicamente y duele pero también es obvio que algo hay que cambiar entonces salían de hoy la situación es complicada pero pero entiendo cambio porque algo tiene que cambiar para para

Voz 0699 27:07 agotar por lo menos la última bala que creo que es la que tiene te gusta Paco como como solución Roberto

Voz 26 27:14 me gusta Paco como entrenador es obvio me parece para mí lo mejor de la historia del Rayo Vallecano por por todo lo que conseguimos juntos y sobre todo por cómo lo hicimos de Joss yo soy muy muy dado a mirar cómo estás de las cosas no sólo el el resultado final y creo que la forman en la que lo hicimos en este caso la que lo hizo Paco el paran fue muy buena pensé creo que bueno puede ser una zona una acción que no olvidemos que que el Rayo está en una situación muy muy muy mala de baja el siete jornadas seguidas perdiendo está a seis puntos casi siete con una a mano necesita una reacción quedan sólo diez partidos a una reacción cuanto antes es posible sí pero es muy difícil también

Voz 0699 28:01 el Rayo encontraron un goleador como hemos encontrado nosotros en el torneo de María Ponte

Voz 26 28:07 no se verá hasta es verdad

Voz 0699 28:10 sí sí lo es fácil meter cincuenta goles en ningún torneo el que se era

Voz 12 28:15 la pena muy bueno para en fin mantienen en enero

Voz 0699 28:17 compañero se seguro que sólo los compañeros un abrazo a todos hasta luego bueno es lo del torneo de medios de comunicación cosa fina lo del Rayo es cosa seria y vamos a esperar a las próximas horas para que se haga oficial lo que tiene pinta que va a ser que es que Paco va a acoger al equipo con un calendario súper chungo y en un momento tan dramático como encadenar siete derrotas consecutivas por parte del conjunto vallecano sí

Voz 1038 28:43 Ivana a continuar las negociaciones esta tarde es verdad que todavía no está nada cerrado nada ha afirmado que todavía faltan flecos en la negociación pero como como contábamos en el tramo nacional e se ha descartado la opción de Julio Velázquez que era preferida por parte de la directiva y sobre todo la dirección deportiva del club en el que decide ahora es Raúl Martín Presa y siempre el preferido por Raúl Martín Presa ha sido Paco Jémez y su vuelta así que esperemos que todo se cierre qué es lo que quiere también el club cuanto antes esta misma tarde y que ya mañana mismo tenga nueva en nuevo entrenador el Rayo Vallecano

Voz 0699 29:16 pues dando un abrazo José un abrazo vamos a repasar el resto de lo que ha ocurrido en Madrid antes de ponernos con los oyentes Si de pasar la recta final con un protagonista que tiene una historia muy chula muy especial pero la selección está en Madrid abramos con Javier Herráez de la mañana de la selección de la comparecencia ante los medios de comunicación de canales y bueno pues la mañana ha sido tranquilita en espera de que llegue el primer partido ante Noruega Javi sí señor que va a ser el próximo

Voz 12 29:44 sábado por la noche en Mestalla la asociación vuelve a Valencia que ganar a Noruega porque claro luego nos encanta estar oir la radio por delante de la tele ver a España jugar una Eurocopa o Mundial pero hay que clasificarse y hombre España tiene un grupo iba a decir asequibles

Voz 0699 30:00 pero bueno es Suecia es

Voz 12 30:02 Noruega ahí son partidos que a veces se pueden enredar así que ganar los primeros el el primero como digo es Noruega frente al equipo español en en Valencia y hay que sacar tres puntos con una revolución que ha hecho Luis Enrique sí que no tallo estos días en Las Rozas que lo más clásicos dicen que tampoco Luis Enrique no que que eso de tener cuarenta y un futbolistas de no confiar en jugadores como Koke Saúl ha traído porque Fabian cayó enfermo no esta Thiago que aún baluarte en la selección española y que era el futuro Xavi no está Isco que es verdad que no ha jugado nada IS que en menos canta porque no ha jugado no iba ni convocado consolar y seguro que irá en el mes de junio en la última convocatoria de este curso futbolístico sí que noto eso que que Luis Enrique no se casa con nadie pero que a veces hay que tener una selección un bloque que estábamos acostumbrados a ello no con todo con Del Bosque con Luis Aragonés también en cierta medida con con Lopetegui y ahora mismo pues no el al que debe bien le pone y el que no pues a talleres no bueno pues es la decisión de Luis Enrique que acierte que es lo más importante que España juegue muy bien a fútbol y que veamos a un a un buen equipo me encanta estabilidad verdad canales porque recuerdo lo estaba viendo en la sala de prensa y recordaba cuando llegó al Real Madrid de la mano de de Valdano como director general venía del Racing de Santander era pues la figura del fútbol español sin duda Pacojo sin duda la mala suerte de las lesiones tres eh gravísimas si ese fragmento que hemos puesto en el tramo nacional que me encanta o no sacar lo bueno de lo malo tres lesiones gravísimas y él dice que un con cada caída sea levantado ha hecho mejor futbolista así que para él un un diez ojalá que se quede aquí mucho tiempo porque es su primera convocatoria con la absoluta pero seguro que no va a ser la última y luego también acto muy bajo lo cito porque bueno es un poco publicidad encubierta pero están con la selección

Voz 0699 31:47 no seguros Pelayo y cómo estás siempre con ellos

Voz 12 31:50 hacen un buen acto con con Saúl Ñíguez y con Marco Asensio en el Día del Padre pues celebrando lo que es la ayuda de los padres a los chavales que van allí a las academias y que va un poco a poco forjando su futuro han puesto un vídeo muy bonito del padre de Marco Asensio gracias su madre falleció para Marco casi casi cada vez que el tema porque las lágrimas Isabel niegue con un padre futbolista hermano futbolistas Aaron y compañía del Estado como digo un acto muy chulo en el arroz así que ha sido una mañana muy tranquila de entrenamiento pensando lo que se avecina y bueno pues este es un una época Valle de la selección en Mogán Eurocopas ha ganado mundial sea pegado fiascos gordos en Eurocopas y también en el Mundial de Brasil lo de Rusia toca remar para hacer una buena selección ojalá que Luis Enrique D con la tecla lleva llamados a cuarenta y uno ojalá que llaman menos y que España consiga victorias

Voz 0699 32:37 la Dama estrella tiene su librillo y el librillo de momento de Luis Enrique tiene cuarenta y un páginas son lo cuarenta y uno que de momento con la selección y no se va a la cincuentena un abrazo Javi

Voz 12 32:46 hasta luego eh bueno vamos a dar un abrazo a todos los padres

Voz 0699 32:49 que que no están escuchando como dicho en días anteriores que las madres son muy importantes para el desarrollo del deporte los padres también que se pongan también palizón es cada mañana para llevar a los críos ya las crías a los sitios con entrenamientos compartidos etcétera etcétera así que nada el saludo todos los padres bueno a todos los José fonema bueno poco a sino voy a terminar el que saludaba anoche en El Larguero ahora Iker Casillas fíjate qué bien hilado Paco Hernández bien para hablar de la actualidad de la selección para hablar de la actualidad de el Real Madrid y entre otras cosas para hacer una comparación entre Zidane y Mourinho que estaba claro por un debate sí

Voz 13 33:20 empezando por la selección el quiere que le valoren como

Voz 0699 33:23 es un jugador más ponía el ejemplo de Jesús Navas que a

Voz 13 33:25 los de su edad de sus treinta y cinco años ha vuelto con el conjunto nacional IU quiere que no se fijen en su DNI ni en su cool ni en su currículo aunque su currículum ciento sesenta siete partidos con la selección dos Eurocopas y un Mundial desde luego no está nada mal esto de FIA Casillas sobre su posible vuelta a la Selección

Voz 27 33:41 me gustaría porque está mucho tiempo y porque echar de menos también entiende que es treinta de hecho años que otra generación que soltó otro tiempo

Voz 1867 33:51 pero bueno porque no yo todavía no he dejado la selección lo he dicho de Estado cada Moyel me retire lo dejo se que es difícil que mucho decir que ya estoy pasado de rosca se ha metido Moyá es bueno también que tampoco sabe lo que tampoco me gustaría que mirarse en mi nombre no

Voz 28 34:10 el líder ahí mirarse en el currículum saque igual que

Voz 1867 34:15 pido unas cosas tampoco sean otras pero también tiene que es complejo eh que es difícil que que las cosas como están mucho están muy bueno oye si haces bien en tu club siempre te puede volver

Voz 0699 34:27 bueno pues la palabra sobre la selección sobre esa comparación

Voz 13 34:30 entre Mourinho y Zidane decía que se quedaba con Zidane por lo que ha conseguido en los últimos años en el Real Madrid pero el pregunta Manu sobre la posibilidad de que Mourinho volver al Oporto el dice que Mourinho eso histórico del club portugués y que bueno que sí le pues que bienvenido sea bueno pues me da esa son las inversiones de Iker Casillas

Voz 0699 34:47 el Atlético de Madrid hemos tenido entrenamiento esta mañana ya hay un lío bueno un lío hay cierta inquietud por parte del aficionado del Atlético de Madrid por conocer qué pasa con Griezmann hoy los dos protagonistas son los protagonistas de las últimas semanas Griezmann el Cholo Simeone de Griezmann y su cláusula que sabemos tala

Voz 1576 35:04 que es de doscientos millones de euros y que en principio a día de hoy como te decía ayer y es verdad que puede cambiar y Se presenta un verano convulso en el Atlético de Madrid de muchas salidas y sobretodo de muchas llegadas en el Atlético de Madrid apuntalan que para ellos el Atlético de Madrid del futuro tiene a Oblak en la portería tiene a Griezmann en la en guardia tiene Diego Pablo Simeone en el banquillo y sobre esos tres pilares el resto del equipo se tiene que que consolidar pero en principio Ny ni ofrecen al jugador ni cuentan que el jugador va a salir es más dicen que si les robaron el pasado verano es porque va a ser un jugador importante los próximos años del Atlético de Madrid pero evidentemente si el jugador en un futuro que no se ha pronunciado

Voz 0699 35:46 carencia otras temporadas dice de salir

Voz 1576 35:48 que la gente tendrá que rascarse el bolsillo y pagar mucho al Atlético de Madrid

Voz 0699 35:53 el francés estaremos pendientes de próximos documentales por si acaso por si hubiera una segunda parte del documental de el verano lo que ha habido una primera parte esta mañana en el entrenamiento de la afición apoyando al Cholo familia sí

Voz 0760 36:04 tal aparecerían once pancartas con la cara del Cholo y lo que es es una alegoría solicitar once hecho los en el terreno de juego es decir en la decena de aficionados del Atlético de Madrid que Nike que hoy han querido arropar su técnico lo que están pidiendo un poco es que los jugadores asuman ese rol que tiene el entrenador en el banquillo ese carisma ese carácter hay un poco esa forma de de animarle en el día de hoy sobre todo en una semana complicada para el técnico argentino el entrenamiento prácticamente en familia de hecho el Atlético de Madrid tiene los mismos jugadores sobre el terreno de juego entrenando en la primera plantilla que en la enfermería cuatro de campo Diego Costa Koke Juanfran y clinic además de Adán que está entrando también estos días porque no es internacional y en la enfermería Lucas Filipe áreas Vitolo que de los cuatro que se tienen que recuperar Savic que no jugó en Bilbao por lesión sí que ha viajado con su selección no va a jugar el primer partido tiene los informes médicos no va a forzar en principio pero no está descartado que juegue la semana que viene

Voz 0699 37:01 los más antes de los ciento gracias gracias y del Real Madrid decíamos que esta mañana se ha presentado el partido leyendas del Real Madrid contra el leyendas del Chelsea que es el Corazón Classic Match

Voz 0107 37:12 tal si no es así se llama es la décima edición es una cita obligada desde hace diez años en el Santiago Bernabéu cada verano lo hacen por una buena causa con la Fundación Real Madrid para ayudar a niños y niñas desfavorecidas con esta fundación del Real Madrid otros años han pasado equipos como United la Juve el Bayern o el Milan este año viene por primera vez el Chelsea son dos equipos históricos europeos que curiosamente no se enfrentan desde hace veinte años y el presidente Florentino Pérez tomaba la palabra promocionaba el partido y hablaba de alguno de los futbolistas que estarán el próximo veintitrés de junio en el césped del Bernabéu

Voz 0665 37:43 los aficionados volverán a disfrutar con jugadores únicos como se Yi Kun Jones Tennessee en Karbala Raúl o Álvaro Arvelo a lo largo de la historia de nuestros clubes hasta un total de catorce jugadores han vestido la camiseta Chelse el Real Madrid de algunos de ellos estarán ese día en el césped de este estadio

Voz 0107 38:06 algunos de esos futbolistas como Thibaut Courtois que vino

Voz 0699 38:09 la anterior verano vendrá o no Hazard el próximo

Voz 0107 38:11 no al Real Madrid bueno algunos dicen que no hubiera sido un mal día para acercar posturas con la directiva del Chelsea poder cerrar ese fichaje de Hassan aunque ya hemos dicho en el tramo nacional que el mensaje oficial del Real Madrid el Chelsea es que hoy sólo se hablaba del corazón

Voz 0699 38:24 match ya está vamos las directivas del Real Madrid el Chelsea presentando un partido no se ha hablado de Hazard mensaje en el que sea pero deja casarse está hablando de Hazard lo que se está hablando es que de momento el Real Madrid ha hecho una oferta que antes era suficiente y ahora es insuficiente y lo que ha cambiado es la posible sanción del Chelsea que le impide fichar para las próximas temporadas eso de por lo que ahora mismo la operación está digamos frenada Camps nadie Baltasar muy listo para saber que hoy se va a hablar de eso aunque entiendo la postura oficial y entiendo lo difícil que es decir Arbeloa con el nombre de delante mucho mejor llamar por el apellido ya hasta que sino se complica mucho los discursos de lo que es el está complicando un poco así manos que Bush siguió hilando temas soy con jugar en el partido de mañana en donde iba a reaparecer Oscar

Voz 0760 39:08 si hoy no ha entrenado al extremo argentino ha sido la única ausencia de entrenamiento de hoy a puerta abierta de Leganés quitando esos seis internacionales que las selecciones ayer te contaba que se manos que ese retiro la media hora no sabemos y por precaución por prevención por lo bajo

Voz 0699 39:22 por molestias a porque está otra vez lesionado pero

Voz 0760 39:24 sí sabemos lo que vemos lo que he visto como único periodista que estaba presente ayer hoy en el entrenamiento es que si manos que ayer se marchó antes al interior de la idea a la media hora sabemos que hoy no ha pisado el césped tampoco hemos estado en el gimnasio porque en un parte médico en información es difícil saberlo lo importante es saber si mañana va a poder jugar el partido amistoso en Butarque que al final va a ser a puerta abierta para la prensa y es que uno de los adjetivo de es amistoso precisamente era darle minutos a así manos Key para que recupere el ritmo competitivo a veinticuatro horas el partido no sabemos si manos que va a poder jugar los que si lo van a jugar son quince Silva que hoy han estado con el grupo y han hecho han participado en el partidillo que si van a tener minutos mañana son otro dos que han tenido lesiones de larga duración y que también necesita jugar no son Arnáez Yeste quiere Muñoz de hecho es importante saber cómo está de que él porque vio la quinta amarilla no va a poder jugar el derbi ante el Getafe Diego Reyes casi no va a tener tiempo a entrenar cuando vuelva del partido ante México que basar la madrugada del martes al miércoles juega contra Paraguay va entrena como muy pronto el jueves así que lo normal es que sean los titulares Itar in Iker que Muñoz puede incluso hasta entrar en la convocatoria además hoy ha entrenado del B Jaguar y el portero del juvenil que se llama Alfaro

Voz 0699 40:30 mira que bien podemos presumir de tener único periodista que estado en los dos últimos entrenamientos de Leganés pero éste que me de toda la temporada gracias Óscar cerramos con el baloncesto mañana un partido de Euroliga el primero de los dos de la Semana de el Real Madrid juega contra el Armani Milán ese partido va a ser especial también para Felipe Reyes y esta mañana ha hablado Pablo Laso así que nada toda la información de la doble semana

Voz 12 40:52 la europea Gonzalo conejo muy buena pues sí será una semana muy dura para el atraco voy como decías doble sesión europea y clásico ante el Barça el fin de semana en clave europea ya están clasificados para los play off pero aún no tienen matemáticamente segura esa tercera plaza la tercera plaza una posición que les daría ese ese factor cancha un ratito para que veas lo importante que es estar entre esos cuatro primeros más del setenta por ciento del playoff lo gana el que tiene la ventaja de campo y por eso Laso aún no quieren ni oir hablar del Barça evitó

Voz 0285 41:17 mañana nos pondría los dejaría matemáticamente terceros algo que seguimos buscando el quedar lo más arriba posible en el Pello bueno y en Liga Endesa pues estamos luchando todavía por el primer puesto con lo cual si solamente pensará en el partido de los domingos

Voz 12 41:34 estaría dejando el Baskonia todos disponible para esa visita de mañana Olimpia Milano incluidos a Johnny Randolph estuvieron la el pasado fin de semana también Felipe Reyes que se va a convertir en el jugador con más partidos de la historia la Euroliga

Voz 21 41:45 más se va a convertir en el jugador con más partidos en la historia de muchas cosas ahora la historia continúa escuchando a vosotros a los oyentes de Serbia

