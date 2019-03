Voz 0699 00:00 hola todos qué tal buenas tardes bienvenidos al deporte en la SER durante los años ochenta noventa y dos mil La República del baloncesto europeo fue soviética yugoslava agrega jugadores como Taschen con Alice Bodiroga y más recientemente Spanoulis Papaloukas se quedaban todos los récord de títulos y partidos jugados en esta década España asaltado la banca antes fue la bomba es el Rey del Madrid el que coge el mando hoy Felipe Reyes bate el récord de partidos en la Champions del basket Reyes juega su encuentro trescientos cuarenta y dos en la Euroliga ya tiene el récord de la ACB con setecientos ochenta y tres pasando Navarro en ambos campeonatos ya adornando los partidos con veinte títulos en veintiuno temporadas con seis ligas y dos Euroliga como los más grandes es la leche que hayamos cambiado la República del basket europeo por la monarquía española viene esa Monarquía somos Bones a Navarro le sustituye Reyes es decir a Juan Carlos le pasa hoy Felipe el nuevo Rey del basket europeo Lastra y un minuto comenzamos aquí SER Deportivos

SER Deportivos con Francisco José Delgado

Voz 0699 01:16 el equipo aquí estamos todos los de SER Deportivos hasta las cuatro el vamos a acompañar con el resumen de lo que lleva el deporte escrito miércoles gracias por estar ahí del modo que más os mole por la radio de siempre por la aplicación de la SER en el móvil por nuestros enlaces en redes o por la web tres W Cadena Ser punto com que lo importante es que tengáis siempre mucho donde elegir os doy las gracias por elegirnos un día más en nombre de todo el equipo del programa que bares de Sonia Lus en la producción Juan Carlos Ingelmo y Alicia Molina como cracks de la técnica en Cataluña convoca a Piqué Xavi Hernández para el amistoso ante Venezuela de el lunes próximo Valladolid Rayo igual SCA le niegan jugadores por lo mal colocado que está siendo un amistoso de Combinado Autonómico al ser una selección no reconocida por FIFA no es obligado que los equipos se dan a sus jugadores entrenando España está preparando su partido ante Noruega con menos polémica y más lesiones podían ser unen las dudas de López y de Marco Asensio y hoy hay una Alemania Serbia un amistoso de lo más chulo es decir que la cosa iría de selecciones de no ser por Vinicius la perra de futuro del Real Madrid presentó anoche con Manu Carreño en El Larguero Yoyes portada de periódicos e informativos de toda España entre otras cosas por la naturalidad con la que contó cómo tuvo que elegir entre Real Madrid y Fútbol Club Barcelona en su futuro

Voz 2 02:26 sólo dice cuando el eco de de Madrid ilegal en el Madrid y luego el Barça o fue el Barça y luego en Madrid vas a la madre y hay que piensas pensé allí todo es pedazo muy bien en vez de estar aquí viene dar baza ahí el giro por aquí pero como que un proyecto muy muy bien qué más ha dicho e hijo Woo hace eso jugada no eso no es saldar para elegir a madre cree que basa quería para gama es elige bueno no no prueba cuánto diría pagá contenidos va a pagar queríamos lo mejor soy elegíamos por aquí me gustaría

Voz 4 03:06 toda tu carrera estar en el Real Madrid al Barça no iría nunca

Voz 0699 03:11 yo creciendo hasta luego el seguidor del Real Madrid no podría esperar declaración mejor de su nuevo ídolo el seguidor azulgrana pensará que bueno que Vinicius aún es un jugador por formar luego oímos más del entrevistó de anoche ellos cuento la peli del día que es la familia y uno más familiares noticia la madre de rabiosa que en Francia ha hablado de su jugador con el Barça de fondo y la hermana de Griezmann que tranquilizan Francia con el Athletic de fondo así que hay fútbol más allá de selecciones hay noticias el Oporto anuncia la renovación de Iker Casillas por dos temporadas el rollo acaba de anunciar la contratación de Paco Jémez por lo que resta de temporada y una más el Alavés recibe con estupor una rajada de Guidetti contra Abelardo desde su selección pero el que no rojas Álvaro Morata el protagonista consciente de lo que es la nueva etapa del combinado nacional esta mañana en Las Rozas

Voz 0105 04:00 no tenemos un reto muy importante que es clasificarnos para jugar la Eurocopa creo que lo importante empieza ahora lo lo bueno de verdad ahí tenemos un bonito reto por delante primero hay que hay que dejarlo todo para intentar clasificarnos lo antes posible

Voz 0699 04:13 amplió en nada lo de la selección que será lo primero de SER Deportivos fuera del fútbol la cosa está bastante más tranquila va muy de baloncesto juegan Euroliga Baskonia ante Panathinaikos y el Real Madrid recibe Armani Milán con Felipe Reyes ante un nuevo récord el del jugador con más partidos en la máxima competición europea en la historia del baloncesto con unos números

Voz 5 04:31 espectaculares mezclen a ver porque claro

Voz 0621 04:34 el mundo le buscaba batir récords si yo nunca llegué a soñar cuando era pequeño no conseguir todo lo que esté consiguiendo no pero pero sí que es verdad que lo que quiero es el me pueda baloncesto en aportar cosas el equipo y ayudar

Voz 0699 04:48 la utilidad trescientos cuarenta y dos partidos en la máxima competición que se dice pronto dos partidos llenan casi los días de un año entero para hacernos a la idea de lo demás el año los salva el Sky de ciclismo al que le ha llegado un multimillonario Salvador bien patinaje a ver si salvamos los primero mundiales sin Javier Fernández que comienzan hoy

Voz 5 05:07 ahora vamos a contar más que salvar son las tres y cinco vamos al lío ya Juan si somos los neumáticos de la comarca

Voz 0699 06:51 España que juega el sábado su primer partido hacia la clasificación de la Eurocopa de el año que viene con las grutas del estado físico de Asensio y de Pau López la presencia ante la prensa hoy de Álvaro Morata que la verdad es que ha estado simpático aunque la noticia viene más de una reunión esta mañana nos lo cuenta usted Javier Herráez muy buenas tardes

Voz 15 07:07 qué tal Pacojo sí aquí en Las Rozas la noticia es esa reunión que le gusta hacer a Luis Enrique en todas las concentraciones tres junta en el salón Villalonga ahí sentaditos en otra rueda de prensa pues ahí les junta antes del entrenamiento Illes alecciona pero en parte hasta les viene bien para que sepan que no solamente esto es un oasis y que hay que clasificarse para Europa que es el deber y la obligación de la sección española de fútbol sino también para meterle un poquito más de de caña al asunto

Voz 2 07:32 sí evidentemente España tiene que conseguir

SER Deportivos en Cadena Ser punto com

Voz 0699 08:12 en el gemelo tocado pero creo que estarán

Voz 15 08:15 convocatoria para para Noruega iba a continuar aquí en Las Rozas lo de Pau López es el una sobrecarga en el cual

Voz 2 08:21 yo un pequeño esguince sin importancia

Voz 15 08:23 dicen que también va a continuar sección española aquí a nadie se le va a forzar pero en principio van a estar entre los convocados lo que ha dicho Morata como siempre su figura el futbolista bético de Madrid que ha dejado este mensaje para su amigo Iker Casillas que ha renovado iba hasta hasta los cuarenta años y aquí les deja un mensaje a ese lo deja Álvaro Morata a su amigo Iker

Voz 0105 08:43 bueno no sé que decir la verdad ojalá ojalá pudiera venir que es un una leyenda un crack no sabía que había renovado ahora les mandaré un mensaje por porque habrá atracado hay un poco más nada estoy muy contento por él y todo lo que sea haberle pues ojalá ojalá no yo creo que que demuestra cada fin de semana hay en Champions un nivel yo estaría muy contento personalmente

Voz 0699 09:09 habrá atracar un poco más lenguaje entre amiguetes entre Álvaro Morata Iker Casillas como decíamos en la presentación ha renovado dos temporadas más con el Oporto de Morata protagonista de la absoluta juegan absoluta esta semana pero también lo hace en la sub veintiuno y la sub diecinueve Toni López

Voz 1643 09:22 sí empezando por la sub diecinueve que tiene esta semana la ronda élite que da acceso al Europeo del próximo julio hay siete grupos Si se clasifican sólo los ganadores de cada grupo que se unirán a Armenia que ya está clasificado por ser el país organizador España está en el grupo IV con Holanda Gales y Eslovenia contra quién juega hoy a las cuatro y media la subveintiuno tiene dos amistosos el primero de ellos mañana a las siete menos cuarto en Granada en Los Cármenes será contra Rumanía el próximo lunes jugarán en Algeciras contra Austria partidos amistosos para preparar el Europeo de este verano en el que estarán estas tres selecciones que vamos a ver por primera vez con las veintiuno jugadores como reggaetón Carlos araña o Pedro

Voz 0699 09:55 la semana juega mucho España la semana que viene juega Cataluña partido amistoso pero la convocatoria se ha complicado mucho por prohibiciones de equipos a ceder jugadores a esa selección en un tramo que los equipos consideran difícil de Liga ante Ovalle

Voz 16 10:08 sí tres minutos antes de dar la lista el Huesca ha comunicado que no dejaba a Gallinari gallego para jugar contra Venezuela se suma la decisión de Rayo Valladolid sigue van jugadores del Sevilla como Aleix Vidal Bartra el Betis ocupar ella hijos del Eibar Piqué y Xavi Hernández son los nombres estrellas de la lista de Gerrard para el partido del próximo lunes Gerard López dice que entiende la decisión del Rayo Valladolid Huesca escucharle

Voz 17 10:32 el motivo lo entiendo ningún club ningún jugador tienen la obligación de de venir me entonces todo el mundo tiene la libertad de de poder mirar para casa mirar para sus intereses y yo lo entiendo perfectamente no no tengo ningún problema

Voz 0699 10:46 pues si no hay ningún problema tanto mejor aunque parece que lo haya habido en las últimas horas viendo la polémica que se ha generado por cierto hablando de selecciones backstage el portero del Sevilla sido desconvocado de la suya por lesión vuelve a la capital andaluza el día ya trae hoy dos amistosos Toni

Voz 1643 10:59 sí a Bach ha dado permiso a la República Checa para no estar en los amistosos contra Inglaterra y Brasil el portero de Sevilla lleva un par de semanas con problemas musculares en el abdomen que le han hecho perderse los dos últimos partidos de Liga volverá a la capital andaluza para recuperarse aunque eso sí en su país el pasado lunes recogió el premio de mejor jugador checo de dos mil dieciocho y hoy como dices dos amistosos con Europa las no menos cuarto en la Alemania Serbia con una fuerte revolución de Jacques en la selección germana Gales Trinidad y Tobago rival David para los de Gareth Bale que lo más seguros que descanse pensando en el partido del domingo oficial contra Eslovaquia en la selección

Voz 2 13:39 lo de la falta de Madrid le tome fue el Madrid y luego el Barça o fue el Barça y luego el Madrid va a su madre yo creo que va a quería paga más elegíamos por aquí conmigo y me ayudaron mucho para elegir un grandísimo ha ganado pero no no ha concedido hace bien las escuelas aquí jugaba ahí sí casi la Solari se pero me servía muy bien también dio la oportunidad que siempre me decía es distinto que hable Zidane aquí hable Solari sí un poco y no sé quién es el mejor para ti cómo va a ser el mejor del mundo ha yo

Voz 22 14:15 ah y el segundo ahora

Voz 2 14:17 Neymar Neymar Neymar si te gustaría venir al Madrid a no sé no hablo de dos jugadores que que no estoy madre te ves ganando el Balón de Oro con veinticinco veintiséis

Voz 0699 14:27 hoy es Vinicius portada del diario As del diario Marca nos han dado bola muchos compañeros a los que desde aquí damos las gracias y fuera de Vinicius hay dos de familias que se comentan mucho hoy y las dos pasan por Francia una interés al Barça iba de la madre de rabiosos

Voz 16 14:40 sí es la representante también del futbolista entrevista en el diario L'Equipe cito textualmente Mi hijo es un prisionero del PSG un rehén les Sancio a no viajar a Qatar cuando se murió su abuela su padre estaba moribundo en el clubs es sancionar a los jugadores que llegan seis minutos tarde a una charla de un partido en referencia a rabioso y en cambio a otros se les permite viajar por el mundo e ir a los carnavales clara refería hacia a Neymar es la rajada de la madre y representante de rabioso pero ni Craviotto en el diario L'Equipe con los ecos del Barça de fondo parece que se ha enfriado un poco el interés del Fútbol Club Barcelona en el jugador francés

Voz 0699 15:19 Madre de rabia que es la gente de rabiosa de la madre de rabieta Ana hermana de Griezmann que además es la agenda de Griezmann hablando del futuro del delantero del Atlético de Madrid Miguel Martín Talavera

Voz 1576 15:28 buenas tardes sí Mahut que es como se llama la hermana Antoine Griezmann hermano representante como tú bien dices también ha hablado

Voz 5 15:33 en L'Equipe parece que es el altavoz de elegido por los familiares de los futbolistas de primer nivel

Voz 1576 15:38 sí para cerrar cualquier tipo de rumor ha dicho que si hay algún club con el que están en contacto con el Atlético de Madrid no otro que Antón está decepcionado por eliminación de Champions pero como lo puede estar su entrenador otro de sus compañeros y que por lo tanto no habla con nadie de nada que no sea con el Atlético de Madrid y en la misma línea más o menos hoy Álvaro Morata en la rueda de prensa con la selección

Voz 0105 15:58 sinceramente creo que sí que que yo creo que que está en su casa es es nuestro jugador más importante nuestro jugador bandera Hay tanto yo como todos toda la plantilla Hay todo el club y seguramente la afición también queremos que esté con nosotros porque es nuestro nuestro jugador referencia

Voz 0699 16:14 cuando responde sinceramente si es pregunta si se creía que se iba a quedar en el Atlético de Madrid el futuro del Athletic depende del delantero el del Rayo de un nuevo técnico Paco Jémez que entrena hoy se presenta mañana ya ha sido ya confirmado de manera oficial Iván Álvarez

Voz 1643 16:26 sí lo ha anunciado el club hace unos minutos en las redes sociales firma por lo que resta de temporada y una más hasta junio de dos mil veinte ya lo adelantó José Palacio en la antena de la Cadena SER que Paco Jémez era el técnico elegido por el presidente Raúl Martín Presa para sentarse en el banquillo del Rayo esta tarde dirigirá su primer entrenamiento mañana a las doce y media Jémez será presentado en la ciudad deportiva como nuevo entrenador del Rayo Vallecano

Voz 0699 16:45 por cierto los entrenadores han caído este año para récord excepto en la temporada noventa y seis noventa y siete Iván

Voz 1643 16:49 once entrenadores han sido cesados hasta el momento en primera división los equipos que más han cambiado de inquilino en el banquillo son el Celta el Villarreal y el Real Madrid que van por su tercer técnico de la temporada para encontrar unas cifras similares hay que remontarse veintidós años atrás hasta la campaña noventa y seis noventa y siete cuando a estas alturas sabían producido quince destituciones y en total pasaron cuarenta y dos entrenadores entre fijos y provisionalidad

Voz 0699 17:11 el entrenador al que lo mismo les suenan los oídos de Abelardo cuando puchero de Guidetti Kevin Fernández

Voz 1264 17:15 sí porque es con cuatrocientos dos minutos el tercer jugador de campo que más minutos ha tenido esta temporada después de ser muy importante la campaña pasada hiel esta mañana lejos de hacer toda autocrítica ha cargado contra Abelardo y su estilo de juego escucha le

Voz 4 17:27 tú no juegas difícil marca difícil jugar bien no poquito frustrado también tu entrar último

Voz 0699 17:35 de quince minutos en un partido

Voz 4 17:37 es no seguro tengo un ocasión de gol yo me gusta la presión yo me gusta la gente habla no pasa nada por después mata goles entre los dos más

Voz 0699 17:46 es un CSKA bastante grande y cerramos el fútbol con la Champions con el Barça femenino el partido de cuartos de final en la ida Elena de Diego

Voz 0133 17:52 así es Pacojó y con el sueño de poder repetir la gesta de hace dos temporadas y lograr lograr lograr jugar unas semifinales de Champions para ello las azulgranas tienen que deshacerse del S K a un equipo duro y fuerte advierte el Barça con mucho nivel a pesar de no tener tanto nombre la jugadora Mapi León ha explicado en Cataluña que les incomoda la etiqueta de favoritas

Voz 1643 18:12 desde entonces este y bueno no conoce nadie aquí en España no se puede hablar de es el favorito cuando cuando al otro equipo no lo conoces te estás enfrentando al líder de allí is están aquí es por algo

Voz 0133 18:22 el partido es a las siete de la tarde en el Miniestadi las entradas son gratuitas ya se han recogido más de seis mil quinientas el Mini no se llenará pero se espera la mejor entrada de la temporada para ver al Barça femenino

Voz 0699 18:32 hasta aquí el fútbol al resto baloncesto hoy Felipe Reyes bate récord con el Real Madrid en su partido de Euroliga Marta Casas

Voz 1509 18:38 el hombre récord que sigue sumando éxitos a su ya de por sí exitosa carrera Felipe Reyes afronta su partido número trescientos cuarenta y dos en la Euroliga superando en uno a Juan Carlos Navarro y convirtiéndose en el jugador con más partidos en la historia de una competición en la que ya es además el máximo reboteador histórico los blancos

Voz 0699 18:53 que hoy reciben a las nueve de la noche al Armani Milan también partido importantísimo de Baskonia en Grecia que Bin

Voz 1264 18:58 sí encontró rival directo que ganándole se dejaría prácticamente hecho el billete para el Top ocho aunque un rival difícil porque el Baskonia está con sólo ocho jugadores y ante un conjunto griego que le plantea una gran batalla física con cuatro bajas Velimir Perasovic quiere sumar la victoria a partir de las ocho en el infernal OAKA de Atenas

Voz 0699 19:14 hora Del Bosque doy comienza el Mundial de patinaje el primero sin Javier Fernández que ha sido noticia esta mañana a mandar gala

Voz 0419 19:18 así empieza como muchos dicen esta nueva era pues Javier Fernández y no es para menos porque es todo un mito del patinaje artístico primer mundial por lo tanto en el que no estará el español Nos ha dicho que aunque siga soñando con sus diferentes proyectos era el gusanillo cuando pienso en este Mundial de Japón

Voz 0699 19:32 ciclismo multimillonario inglesa ha salvado al equipo más grande

Voz 1704 19:34 hay Borja Cuadrado nada menos Pacojo que el empresario más rico del Reino Unido Se trata de Jim Rat Clyde dueño de la empresa petroquímica Neos tomará el relevo de Sky a partir del uno de mayo según la lista Forbes Radcliffe tiene un patrimonio de doce mil millones de euros si ya intentó comprarle el Chelsea Abramovich es el equipo de Chris Froome toma así

Voz 0260 19:51 oigan Bernal debutarán el Giro de Italia la nueva marca no hay como ser multimillonario para comprarse algo en este caso las tres y veinte a todas las

Voz 0699 19:58 otro más a reporteros

Voz 23 20:10 y quiénes son los reyes de la información

Voz 0699 20:13 Felipe Reyes que Loeb por apellido

Voz 23 20:15 que Corell el récord

Voz 0699 20:17 como Delon madridista vamos a hablar ya mismo sigue por aquí Tana vamos a hacer un test que son pregunta rápido y respuesta de Talavera el Atlético tal está tranquilo realmente con Griezmann si te fijas de la Armani representante y las palabras de

Voz 24 20:32 tranquilidad en L'Equipe por lo que yo conozco es situación sí

Voz 0699 20:36 no ser tan rotundo qué porcentaje darías a la continuidad del francés en el Atlético de Madrid la próxima temporada noventa y cinco por ciento y que nota así de coleta la de pondrías a Griezmann por la temporada que ha hecho hasta ahora

Voz 13 20:47 eh cinco y medio Heights

Voz 5 20:50 bueno ya está el luego aplomo más de Griezmann y De

Voz 0699 20:54 el Atlético de Madrid además hoy firma Paco Jémez como entrenador del Rayo como comenzamos aquí lo hizo José Palacio hace tiempo eh otro habrán contado pero lo primero fuimos nosotros no somos muy de época cuando todo el mundo

Voz 24 21:05 no lo adelantamos nosotros va bueno pues no esta vez

Voz 0699 21:08 eh sí manos que es noticia en el Lega por un partido que han montado hoy para su reaparición quince meses después de su lesión ha pegado un palo la afición de Leganés además de reaparecer tengo una historia muy chula sobre una

Voz 3 21:21 jugadora escritora entrenadora de fútbol jugadora

Voz 0699 21:27 a alucinar en cuanto a las tres XXI

Voz 1 21:39 vuelta casa

Voz 24 21:44 el ruido son las ocho las siete en Canarias

Voz 1 21:51 hora veinticinco Ángels Barceló Cadena Ser

Voz 5 21:58 anoche Vinicio pasó por El Larguero ilíaca apunta futura estrella blanca la verdad habló de todo lo hizo con el desparpajo de

Voz 0699 22:07 un chaval joven desde comienzos de su llegada a Madrid de sus aspiraciones del Barça de sus amigos en el vestuario de un futuro Balón de Oro esto es un extracto de la entrevista que sinceramente escuchando la noche yo repetiría al completo pero bueno me voy a acordar un poquito porque quiero escuchar opinión también Vinicius con Manu Carreño anoche en El Larguero

Voz 2 22:29 primera entrevista notado ninguna hasta ahora no sólo en España ninguna no tan nervioso no no no cuando ya tenía siete siete noches cuando aquí con la selección hizo de americano serpientes de los dice cuando Lego de de Madrid ir me y fue el Madrid y luego el Barça o fue el Barça y luego el Madrid va sola con madre ya hay que piensas pensé hay muy bien de estar aquí vienes dar vas ahí el giro por aquí como un proyecto muy muy bien que más estos ocho e hijo jugó hace eso está bajo gano eso no saldar para elegir madre cree que basa quería para gama es elegimos no no no prueba contra diría pagada contenidos va paga queríamos lo mejor soy elegíamos por aquí trece en quizá sería mejor para mí hay yo y mi familia quería jugar en Madrid quería viví Madrid hizo fue desde los principios más se habló conmigo y todo Casemiro se pare y me ayudaron mucho para elegir cuando empezó la temporada ya hemos jugando en campos de Segunda B tú cómo te sentías yo estaba tranquilo desde que salí de Brasil yo ya sabía que iba pasa por eso todos los jugadores de casino aquí me ayudaron mucho desde mi llegada aquí es un grandísimo entrenan a dos pero no ha conseguido hace bien las cosas aquí hablaba Papa algo hablaba muy bien decía la mejor para yo seguir siempre y cuando yo jugaba a mí casi la Solari siempre me servía muy bien también tengo un cariño Mangado porel porque nunca Schiele decía para hacer ver a la escuela aquí no veais iba jugase Guru con con la primer equipo después de un hombre y viene va al primer equipo y me dio la oportunidad que siempre me decía es distinto que hable Zidane a que hable Solari sin un poco y no eh Le llegan es porque jugó mucho que no todo te doy Express ya todos los Luca torería ya conocía yo no pero yo creo que que va a hacer bien la escuela para para vi que estrena como como es uno sí sí

Voz 25 24:44 todo muy deprisa y a esta calle más creo que está todo muy rápido que tenga un poco lo mismo

Voz 2 24:54 aquí hay ya me desbocada tengo sólo ocho eh no no tengo todo formado todavía hay por eso Rajoy alguna alguna

Voz 5 25:06 hombre

Voz 2 25:07 no mucho a Karim mismo habla conmigo para hacer teatro aquí cuando voy voy finales a la jugada yo hago con con mucha velocidad a la de a pero desde que llegué aquí estoy trabajando mucho pero me siento un poco para sigue jugando jugamos tanto y gol Godó Nozal y tenemos un poco pero quién es el mejor para ti cómo va a ser el mejor del mundo quién es el mejor

Voz 22 25:36 ah yo y el segundo si el jugador de

Voz 2 25:42 de fútbol que más te gusta del mundo que días este es un crack ahora es Neymar Neymar Neymar hace bueno igual algún día quién sabe si en el mismo sí pero en la SER yo creo aquí poco tiempo boca juntos te gustaría venir al Madrid a no sé no hablo de dos jugadores que que no estoy madre te ves ganando el Balón de Oro con cuántos años te ves con veinticinco veinte se dice ya es todo bares cuyos hecho en cuanto convite se está haciendo todas las encuestas muy bien yo creo que dijo queden aquí como los jugadores y ayudan se pero yo creo que que pues si gana Obama de

Voz 5 26:21 qué naturalidad que Fontanilla peloteo porque la entrevista es la primera que concede y lo hace con nosotros pero juro que si lo hubiera hecho en otra emisora de radio pensaría exactamente lo mismo es un lujo escuchar a un jugador que habla sin cortarse es decir sabiendo que

Voz 0699 26:37 lo que pasa por la cabeza es lo que van a su boca y así con esa naturalidad

Voz 5 26:41 gana como jugador hace disfrutar también ha no son en el campo sino supongo al toda la gente que que lo escuchó ayer una de opinión

Voz 0699 26:50 el Vinicius de las distancias cortas en una entrevista se parece al de CP cuál tiene más desparpajo te han ganado para su causa responden el orden que quieras Antonio Romero es

Voz 0662 26:59 pues en cómputo no muy buenas ha ganado para la causa sí empezó ganas no me yo era un poco descreído e master no pero piensa que me da personales de dieciocho años que ha sumido en el tesoro es un respaldo a la responsabilidad de un equipo como el Real Madrid esos más todo al alcance de superclase es el último que lo consiguió estamos hablando de palabras todavía mayores que fue Raúl González Blanco por eso con la cuesta de la experiencia en un poco descreído en el Camboya ha demostrado de lo que es capaz aunque evidentemente queda mucho por crecer el desparpajo que demostró en una entrevista a mí me encantó fue inteligente Pacojó para no decir lo que no quería decir por ejemplo cuando le preguntaron por me preguntó mano por el mejor jugador del mundo pues soy un purista dieciocho años lo normal lo normal es que ahora Rajoy no

Voz 0699 27:43 el mejor ha seguramente sea Leo Messi no

Voz 0662 27:46 eso va por los brasileños dicen Aimar no no quiere entrar en ningún tipo de polémica en ese sentido pero en todo lo demás contexto con el corazón en la mano yo creo que es un futbolista del desparpajo que hemos que muestra dentro de lo muestra fuera me sorprendió

Voz 26 27:59 muchísimos lo de la personalidad de muy difícil

Voz 0662 28:02 según en Oyón futbolistas en un chaval de dieciocho años que que rasgo de tu carácter o de tu actividades lo que más te guste es decir la personalidad mirándose a los ojos y con una sonrisa a mí me impresionó y luego lo más importante para crecer es la autocrítica y él demostró que escuchan los compañeros tiene más afinidad con los brasileños es lógico que escuchan los compañeros y que tiene muy muy claro en lo que debe mejorar es muy rápido es muy fuerte físicamente muy potente estrechando muchísimas horas ayer lo comprobamos en Valdebebas para recuperarse lo antes posible pero tiene claro que si quiere llegar a ganar el Balón de Oro que hay que meterla entre los tres palos en eso está trabajando en eso está dejándose asesorar cuando eres joven tienes todas las condiciones cabeza y encima te dejas aconsejar lo normal es que llegues

Voz 5 28:46 está claro eh su fútbol progresa día a día en el césped entrevistas como esta hacen progresar según la simpatía como persona y para el aficionado en general al fútbol supongo que en particular para la aficionado del Real Madrid escuchando lo que escucho en la comparación las ofertas con el Fútbol Club Barcelona Un gana o la causa de Vinicius como Meana

Voz 27 29:07 en como largo esto muy largo aquí te dan así te da ganas e muy muy muy de Medea no es que a mí yo también mala

Voz 5 29:15 la para la causa iba a decir pero bueno es que como ya cogido

Voz 28 29:18 no yo perdedor este año que acogido Le Bron pero bueno muy bien

Voz 5 29:20 bueno es caballo perdedor con Le Bron pero no desde el poco gusto por el buen baloncesto sí que tiene también hay que decirlo gracias Romeo

Voz 0662 29:27 lo ha Tello un abrazo yo estoy aquí como el baloncesto el fútbol

Voz 5 29:31 el Real Madrid de fútbol llama Vinicius el presente del Real Madrid de baloncesto se llama Felipe Reyes que oyes Marta Casas el hombre récord del día si él

Voz 1509 29:39 hombre récord Pacojo hoy va a jugar su partido trescientos cuarenta y dos en la Euroliga el hombre con más partidos en la historia de la máxima competición continental dejando atrás ya a Juan Carlos Navarro ya todos los demás jugadores su estreno en la competición fue en el año dos mil con la camiseta del Estudiantes con veinte añitos el sábado cumplió treinta y nueve ya no volvió a jugar hasta el año dos mil cuatro cuando fichó por el Real Madrid desde entonces sólo ha faltado una edición la del curso dos mil seis dos mil siete no ha dejado de crecer convirtiéndose entre otras cosas en el máximo reboteador histórico de la Euroliga en el tercer anotador ya en el cuarto en valoración eso sí Felipe Reyes Se lo toma de la misma manera que siempre es un partido más y sus objetivos

Voz 5 30:15 ayudar como sea a que el Real Madrid siga ganando

Voz 0621 30:17 me lo tomo como partido más este muy contento por conseguir ese objetivo muy difícil llevar tantos años jugando al máximo nivel y me siento muy orgulloso lo he conseguido mi carrera de todos los logros que estoy viendo en unos años sí bueno pero ahora mismo quiero que es conseguir que el equipo llegue lo más normal posible conseguir títulos que parece es

Voz 5 30:44 Lolo Sainz fue el entrenador que fichó a Felipe Reyes

Voz 29 30:48 para el Real Madrid hola Lolo muy buenas tardes

Voz 26 30:51 las tardes sinceramente esperamos ver a Felipe

Voz 5 30:54 Reyes tan lejos donde ha llegado

Voz 26 30:57 bueno sino nuevo IVA bueno digamos que nos hoy no era el entrenador entonces donde estaba además nadie

Voz 5 31:08 bueno mira al que lo ha hecho

Voz 26 31:10 sí sí los ficheros hombre de equipo necesitaba un revulsivo cuando cuando eran esa época ahí al principal objetivo era pues el con gente dinámica con gente ganadora y con gente que no tenía aún proyectó un futuro importante no lógicamente la feliz

Voz 5 31:30 qué te atrajo para para ficharle para para el Real Madrid

Voz 26 31:34 sí que me atrajo del pues eso que te he dicho en su espíritu ganador su espíritu de lucha ya conocido a su hermano Alfonso de algo

Voz 5 31:46 estamos un poco

Voz 26 31:48 eran parecidos pero yo creo que Felipe aunque entonces enfadé conmigo era un poco más incisivo y un poco más y El luchador inclusive eso no porque ya que ya lo era

Voz 5 31:59 giro era digamos

Voz 26 32:00 los mostrar una imagen de que la gente tenía que convertirse en un equipo

Voz 5 32:07 de de todo lo que he mejorado Felipe desde que el fichaje hasta hoy que es lo que más te sorprende en la evolución

Voz 26 32:16 me sorprende pocas cosas de nuevo porque digamos que que lechero hace casi todo bien pero lo que más me sorprende porque sigue ciclo y relega es su gran evolución en la seguridad de su estilo Antena digamos que no era tan seguro no era un hombre que bueno pues y no tendrían mucha seguridad y realmente avisó el principio quisimos que falleció un tiene un jugador de sus características que siempre se está tragando el ojo al lado digamos que era una faceta importantísima no esa mejora de tiro libre porque siempre OPA o pasa siempre muy cerca de la línea

Voz 5 32:56 y que saldrá otro Felipe Reyes ya no digo al Real Madrid sino al baloncesto español

Voz 30 33:03 yo yo creo que yo soy muy

Voz 26 33:05 el partidarios decir este se parecen hombres hablarán jugadores importantes de hechos ya están saliendo importantes que pueden ser tan buenos como Felipe no pierdo yo creo que Felipe Reyes porque se va un jugador único porque por qué es así porque es su manera pues suma de afrontar las cosas con su manera de ser entonces es muy muy muy difícil que se pueda repetir una persona igual pero que indudablemente habrá jugadores que a lo mejor con otros conceptos de alguna otra manera de jugar pues se parecen mucho su estilo de juego

Voz 5 33:39 es verdad que tiene mucho carácter y

Voz 26 33:42 eso he hecho pero yo

Voz 5 33:44 digo una cosa Lolo sólo con carácter uno no llega a disputar trescientos cuarenta y dos partidos en la Euroliga quiero decir tiene mucho carácter y tiene muchas cosas más

Voz 26 33:54 muchísimas cosas más ves lo espíritu constante de siempre de siempre estar entre los mejores de mejorar en todos los obreros facetas esas fundamentales un hombre que él sabía que tenía unos efectos importantes y que hiciera lo sabido corrigiendo trabajo y eso dedicación no eso eso le ha ayudado muchísimo a hasta donde está

Voz 5 34:17 conoces a Felipe muy bien con de esa familia muy bien Si tuvieras que contar alguna anécdota así de estas que califique a Felipe y que ayuda comprenderle mejor te sale alguna te viene algún así rehabilitó la cabeza

Voz 26 34:29 uno no me absorbe rapidito hombre dio sé que en mi vida he tenido dos fichajes yo creo que es muy muy muy muy importantes fundamentales verlo siglo jugadores madre y los dos me costaron Dios ayude la uno fue Fernando Marqués indudablemente y el otro Felipe Reyes y digamos que dentro de lo que son los jugadores pues esto sí que es una similitudes muy partidazo en lo que quería el Madrid no

Voz 30 34:59 sí sí conseguí P

Voz 26 35:02 digamos que fue muy conformes no fue dieciséis y con Felipe pues también lo que pasa es que tengo que reconocer que Felipe estará muy por la labor

Voz 5 35:12 bueno estará pensando la gente no sé lo que le costaría lo Loza a través de los dos pero el esfuerzo ha merecido la pena seguro que estará pensando el madridismo

Voz 26 35:21 bueno bueno me ha merecido la pena que ha sido valentísimo eso te lo puedo asegurar comparado con otras cosas tanto que

Voz 5 35:31 sí eso del importante Lolo Sainz muchísimas gracias por ayudarnos a bueno a entender la historia de Felipe Reyes en el Real Madrid un abrazo una gran

Voz 26 35:40 Historias muy bien muchas gracias a vosotros he dicho que no

Voz 5 35:43 entrenador no fue el mánager general de Real Madrid cuando lo fichó el hombre que fichó a Felipe Reyes y hay que decir que Felipe Reyes es el protagonista a Marta de un partido que se juega esta noche porque a las nueve

Voz 1509 35:55 Felipe Reyes que bueno que sí Pablo Laso lo estima oportuno volverá a saltar a la pista en ese partido trescientos cuarenta y dos para él frente al Armani Milán desde las nueve de la noche en el Palacio de los Deportes los blancos que tras la derrota de ayer del Efes tienen asegurado ya el tercer puesto y que miran a los dos primeros para los que dependen eso sí de lo que vayan haciendo tanto el

Voz 5 36:11 anoche como el CSKA en estas últimas jornadas la buena noticia

Voz 1509 36:13 para Pablo Laso es que recupera Anthony Randolph y a Gustavo Ayón así que todos los jugadores en buenas condiciones para este partido a las nueve de la no

Voz 5 36:19 no como Marta que no estaba en buenas condiciones Gemma habría quedado fuera de la convocatoria voy a hacer una pausa para que tosa

Voz 0699 36:25 bueno más de un hombre ocupado con el basket una mujer ocupada

Voz 5 36:27 con el fútbol y mil cosas más las tres y treinta y seis

Voz 37 39:14 pues tiene en el centro penitenciario de Huelva de de monitoras

Voz 38 39:18 el Deportivo cuando ayuda a los reclusos la activa

Voz 0699 39:21 la física y el buen rollo que supongo que eso da Sara

Voz 37 39:24 pues la verdad es que que para ella una actividad bastante bastante hemos diván de disfrutan

Voz 38 39:30 se vierten después de la Racing D2 llevan allí allí dentro

Voz 28 39:35 no pues la verdad que el deporte para ellos es un premio muy bueno encantada no también de poder ayudarnos

Voz 38 39:40 y he disfrutar con ello oí sobre todo poder enseñarle todo lo que se acerca al deporte

Voz 0699 39:47 también entrenas adquiridos a jugar al fútbol no Sara

Voz 38 39:50 sí es más específicamente a los portero que que bueno aunque tengo también el nivel uno entrenadora de que es cierto que que lo mío como yo digo en la parcela del portero de una escuela de porteros aquí en Huelva llevamos funcionando dos años muy bueno este año tener ninguna duda de cincuenta y ocho portero eh portero portera porque también tenemos cinco se chica hay una súper condena también de poder transmitir todo lo conocimiento técnico táctico

Voz 39 40:18 sí a la base y sobre todo no

Voz 38 40:20 la formación en valores que que sufre importante

Voz 0699 40:23 vale adiós a reclusos en actividad física por la mañana en trenes a cincuenta y ocho porteros e hipotecas en Huelva en lo que te queda de tiempo libre has escrito un libro Sara

Voz 37 40:34 sí sí también también la verdad que sí

Voz 38 40:37 bueno es una de las tiene no todos los acompaña cada conjunto cule las ahí bueno comencé hace cuatro años a escribir semanalmente un periódico aquí me Huelva en cada semana publicaba una columna mundo ofrecieron la posibilidad de poder dar el hambre columna que se habían publicado hizo buenos y nace parando letra que que es el primero de de mi libro porque también ya la algunos proyectos más por ahí también estoy viendo que que estemos lo es también me me gusta hay que me gusta sobre todo pues poder en el papel toda esa idea que que a lo largo el día sino Juan puso a la cabeza

Voz 0699 41:19 vaya cayó un segundo libro de qué va es decir ya estructura en tu cabeza o no

Voz 38 41:24 ahí estructura es el programa todavía está poco poco vive también ven todos los pero sí que es cierto que que lo quiero encarrilar un poquito por el género de la novela

Voz 0699 41:34 toma este libro

Voz 38 41:36 el primer libro una recopilación de de las columnas que escrito en en el periódico El y un poco más a la prosa poética

Voz 29 41:48 estamos hablando no todo todo como no

Voz 38 41:51 a fin de cuentas fue quiero reflejar los loteros con con hipérbole con metáfora Consuelo literaria ahí bueno estás en este segundo libro que tengo en mente pues quiero encarrilaron un poquito más por por la novela y meterme en otro mundo completamente distinto de Carandolet

Voz 0699 42:08 vale es escritora Se puede decir entrena críos da clases de deportes en un centro penitenciario y os voy a resituar Sara Serrat es además de todo eso guardameta internacional por España hay la titular en la portería del Sporting de Huelva de primera división Sara como te cabe todo en el día

Voz 37 42:25 bueno yo creo que lo principal es saber saber eh planificar explicarte bien como no

Voz 38 42:33 todo como digo yo medido porque has been the

Voz 37 42:36 cuenta en todos los tengo

Voz 38 42:38 pues super calculado allí me cotizado a lo largo del día pero pero bueno la verdad que que todavía aún así teniendo todas esas cosas me sobra me sobra tiempo para poder disfrutar con la familia con con los amigos ahí sobre todo para poder descansar no que que después de todas las labores la verdad que me canso también en súper importante

Voz 0699 42:57 cómo llega sólo al fútbol Sara cuando y cómo comienzas

Voz 38 43:00 pues comencé con con seis siete añitos igual mi cole no lo típico Foucault pero pero cuando yo jugaba ahí comencé éramos dos chicas las que la que jugamos al fútbol sí bueno siempre nos tocaba no por el hecho de chica nos tocaba que que nos pusiéramos en portería que no fuéramos turnando también con lo cual los chicos que se les daba al fútbol igual estando confrontando pasando los años no he me así nos lo más los trece años decidí apuntarme a a fútbol coincidió que es entonces estaba ya el Sporting Club de Huelva en en la Primera división fronteriza empecé por la cantera estuvo un año y medio en la cantera ir ya a partir de ahí comenzar a contar conmigo en el primer equipo oí pues super contenta no de de poder seguir durante todo esto

Voz 0699 43:50 tengo la impresión de que aquí estamos hablando con alguien al que a la que nada le borra la sonrisa aunque a lo mejor Site nombró la lesión de codo que te hizo para pasar no sé cuántas veces fueron por el quirófano lo mismo así que te borró la sonrisa durante un tiempo eh

Voz 38 44:03 bueno aun así no la cola las adversidades digo lo tocado a hacerse un poquito más fuerte no pasen total de T4 de Cukor quirófano fue una lesión bastante complicada que que bueno me para un poco no en el mejor momento de mi carrera porque la verdad es que que físicamente me encontraba súper bien y en el campo también buena sensación sí bueno yo creo que que todo pasa por algo en ese momento que que la lesión me hicieran un poco como fuerte de de mente muy una con trabajo con esfuerzo y sobre todo con sacrificio Cué pude recuperar la movilidad en el codo porque la verdad que fue una lesión bastante bastante fastidioso ahi ir bueno que ahora mismo a dia de hoy la única secuela que me queda hay que no tenga ningún problema a mí ningún dolor

Voz 0699 44:53 tengo pocas dudas de que tú trabajar trabajas mucho después de tanto trabajar de muchas paradas llegó la llamada de la selección creo que no se te va a olvidar nunca cómo fue y cómo te lo comunicaron no Sara

Voz 37 45:04 sí la verdad es que que bueno

Voz 38 45:07 tan recuerdo la primera llamada esto a que fue con la seis la primera vez que yo fui a la a la selección alguno incluso no que que echar una lágrima

Voz 0662 45:19 porque claro yo creo que cualquier deporte