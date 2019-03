Voz 1643 00:00 hola qué tal bienvenidos al deporte en la SER este fin semana con los partidos de las selecciones no hay Liga en Primera pero sí la hay en Segunda y siempre que hay un parón por selecciones en la Liga dos tres se plantea el mismo debate debe parar también la segunda cuando para la primera por los partidos internacionales muchos técnicos la segunda piensan que si el problema de la segunda es que tiene cuarenta y dos jornadas y acaba nueve de junio eso es casi un mes después que la primera dos semanas más si le sumamos el play off así que para tener los mismos patrones debería reducir la Liga a veinte equipos

Voz 1038 00:29 seguramente eliminar los play off

Voz 1643 00:32 eso no creo que gusta tanto a todos esos que dicen que hay que parar así que deben asumir a lo que se exponen a que cuando fichan a un jugador internacional saben que corren el riesgo de perderle al menos tres jornadas de la temporada tendrán que valorar si eso les compensa o si eso les perjudica aunque supongo que conviene un mal menor para conseguir un bien mayor es uno arranca SER Deportivos ya estamos aquí el día en el que arranca el fin de semana yo diría que de las nuevas oportunidades como por ejemplo la nueva oportunidad que tiene Messi la selección argentina el delantero del Barça va a jugar hoy nueve meses después de su último partido con la albiceleste que fue la derrota por cuatro tres ante Francia en los octavos del Mundial ha estado en los últimos días con molestias en el pubis pero hoy a las nueve en el Metropolitano Messi va a jugar contra Venezuela lo confirmaba ayer el seleccionador argentino Lionel Scaloni

Voz 1 02:14 si mañana con cualquier jugador sea Leo o sea quién sea si no está en condiciones de jugar el partido no lo vamos a dejar pero no no no no puedo saber el futuro mañana va a jugar nada más es eso lo que te puedo decir a mi no no me ha llegado ningún comentario ni el Barcelona y nadie al contrario está todo más que habían

Voz 1643 02:32 además también vuelve a jugar Cristiano con Portugal tampoco lo hacía desde el Mundial va a ser a las nueve menos cuarto ante Ucrania en Lisboa mañana la nueva oportunidad va a ser para Luis Enrique para la selección española La Roja ha viajado esta mañana a Valencia ya esta tarde entrena en Mestalla donde además de técnico asturiano van a hablar Rodrigo Gayá dos jugadores del Valencia que hablan en la semana de las fallas del centenario los noruegos han hecho lo mismo entrenar y hablar pero durante esta mañana los dos partidos que se vienen el de Noruega mañana a las nueve menos cuarto el partido del martes ante el Malta son también una nueva oportunidad para los convocados eh para los nuevos sobre todo para los que vuelven como Iker Muniaín que ha regresado a la selección siete años después no estaba anoche en El Larguero pueda estar ahí otra vez porque Luis Enrique existen las oportunidades

Voz 0783 03:18 sabes eh que bueno que está rindiendo a gran nivel que haciendo las cosas bien y un buen momento de forma eh vas a tener la posibilidad de poder estar aquí de puede estar lista del míster eh antes hace tiempo sí que sí que bueno era un poco más complicado pero yo creo que es bueno no para todos los jugadores nacionales para los que puede ser seleccionados por porque te obliga bueno pues a estar con ese puntito a estar con esa buena actitud que que bueno que te exige hay que te puedo ayudar a entrar en la convocatoria

Voz 1643 03:48 luego os contamos en el resto de partidos que se juegan hoy durante el fin de semana porque son muchos si son buenos pero vamos a seguir hablando de oportunidades como la que tiene Paco Jémez en el banquillo del Rayo después de dejarles tirados en palabras suyas hace tres años cuando el equipo bajó a Segunda ahora tiene diez finales por delante para cambiar la historia tiene muy claro a quién se debe agarrar al pichichi Raúl de Tomás al que les exige todos estos goles

Voz 1 04:12 tiene que ver con veinte como venimos jueves hasta que se ponga las pilas que te estoy oyendo con la cama que bueno no ya se lo digo yo que que se va a enterar Paco Bello es algo y todos que si no les dijimos que muy bueno que a lo mejor hay que exigirle al máximo tiene capacidad para hacerlo no me cabe ninguna duda

Voz 1643 04:34 además tenemos duelo español en la Euroliga a las ocho y media quiero del Baskonia Real Madrid con la clasificación para los vitorianos en juego no hay primera pero si hay segunda con dos partidos en viernes en uno de ellos en el Tenerife Osasuna las nueve Se la juega a José Luis Oltra en el banquillo tinerfeñista con todo esto y mucho más solas tres y cinco tenemos poco tiempo y mucho que contar como por ejemplo todo lo que vamos a ver ya vivir este fin de semana en Movistar Plus cuéntenos Ricardo Serra muy buenas

Voz 2 04:59 qué tal menudo fin de semana tenemos esta misma tarde Movistar Deportes dial cincuenta y tres a partir de las ocho y media partido de Euroliga entre españoles Baskonia Real Madrid y es que este encuentro es un aperitivo del partidazo de la Liga Endesa que no se espera el domingo a las siete y media en vamos os recordamos diales ocho eso y cuarenta y cinco os acordáis de la final de la Copa del Rey con tanto jaleo pues eso Real Madrid Barcelona ya que estamos con el básquet NBA doble ración en vamos esta noche a las doce y media Raptors Thunder y mañana a las once Hornets Boston Celtics a la el fútbol derbi asturiano en la Liga Un dos tres domingo a las veinte cuarenta y cinco en Movistar partidazo dial cuarenta y seis Sporting de Gijón Oviedo para que no lo sepa ya el fútbol femenino Liga Iberdrola que es ajustado mucho el sábado a las seis en vamos Barcelona Valencia y el domingo a la una Sevilla Granadilla Tenerife cerramos con tenis porque todo el fin de semana Master mil de Miami

Voz 1643 07:10 la clasificación para la Eurocopa dos mil veinte basar mañana sábado a las nueve menos cuarto en Mestalla con una selección remozada con hasta ocho novedades después del fiasco de la liga de naciones esta mañana viaje y por la tarde entrenamientos y rueda de prensa lo ponemos todo en orden Valencia Javier Herráez muy buenas

Voz 1293 07:27 hola qué tal Ejido muy buenas desde Valencia día luminoso bonito aunque un poquito fresquito el aire corre con fuerza aquí en la capital del Turia la selección que está en El Saler en la playa muy cerquita evidentemente de Valencia

Voz 1786 07:39 pero alejado del centro de la ciudad hemos llegado a la una menos cuarto la selección española de fútbol al completo con un buen Marco Asensio contábamos ya ayer aquí en la SER que ha recuperado bastante de ese gemelo izquierdo Quique podría jugar mañana veremos lo que decide finalmente Luis Enrique Si se encuentra jugador para estar en el once inicial lo hará porque el técnico asturiano confía plenamente en el balear sería pareja con Rodrigo el resto lo habitual veremos a Busquets a Ceballos a Parejo Canales en defensa Ramos Iñigo Martínez Jordi Alba Sergi Roberto en la portería De Gea vamos lo esperado es eso veremos lo que pone mañana en liza Luis Enrique y Zidane una pista imagino que no por la tarde a las siete entrenamiento a puerta abierta a las seis y cuarto rueda de prensa como tú decías de Gayá ir Rodrigo Moreno obviamente también de el técnico asturiano Luis Enrique íbamos a escuchar

Voz 1643 08:26 lo que decía ayer Jordi Alba

Voz 1 08:28 el jugador del Barcelona recién renovado

Voz 1786 08:31 sobre su tú bueno su pasado con Luis Enrique lo decía en vamos escuchamos muy buenas

Voz 7 08:37 hemos llevado muy bien en la zona aquí el tiene sumó su opinión

Voz 1806 08:43 yo respeto a todos los jugadores

Voz 7 08:45 muy bueno nunca vio ningún problema que enteramente más al final pues habla mucho de los rumores de la gente de fuera pero sabiendo que yo con el que llevo muy bien final es un buen entrenador que te exige mucho está claro entrenador que se exija el mismo y también a a a los demás y luego una persona muy muy cercana

Voz 1643 09:07 como decíamos al principio en la portada Luis Enrique

Voz 0962 09:19 sesión de entrenamiento esta mañana han viajado desde Oliva donde han tenido sol y buen tiempo a Valencia Herráez dice que hace un poquito de viento es cierto tenemos diecisiete grados pero

Voz 1038 09:30 Sol de justicia que es el que ha encontrado hoy en el estadio

Voz 0962 09:32 de Mestalla la selección noruega con Ortega

Voz 1 09:35 el madridista cedido al Vitesse como principal

Voz 0962 09:38 atractivo Lage airbags después de la primera toma de contacto con el estadio en el que jugará mañana frente a España ha hablado así de sus posibilidades el seleccionador noruego

Voz 8 09:49 voy a ser un partido duro que España está jugando muy bien tanto en tiene muchísima calidad tanto a nivel de equipo como a nivel individual por lo tanto va a ser un partido duro lo que tenemos que mirar es lo que vamos a hacer nosotros pero os hemos preparado bien hemos estado entrenando bien depende de nosotros que consigamos hacer algo si jugamos con una con calidad equipo tenemos la oportunidad porque en el fútbol siempre se tiene una oportunidad

Voz 1643 10:12 el Club hoy ha matizado que vea las

Voz 0962 10:15 elección en la misma línea de aquella que se encontró cuando

Voz 9 10:17 dirigida a Suecia en el año dos mil ocho y que todos

Voz 0962 10:20 recordamos con una sonrisa en la boca porque es la que ganó la primera de las Eurocopas de la nueva era la segunda en el historial de España

Voz 1643 10:28 enfrente en la selección de Noruega que como dice Chimo tiene el madridista Martino como uno de los principales atractivos Ikea más Bruno Alemany director de fútbol muy buenas

Voz 0301 10:37 hola Óscar muy buenas pues es un equipo que juega muy directo no tiene como dices ninguna gran estrella es una selección muy física normalmente juega con si cámara pareja de delanteros bastante potente no físico y con gran zancada pero somos una selección que compite bien que nos Ártico comete pocos errores nuevamente con un cuatro cuatro dos esperan bien de salir a la contra o como digo en juego directo así que una selección que al menos en la última edición de la Nations Leica rendido a gran nivel

Voz 10 11:09 es semana de del Centenario del Valencia es semana

Voz 1038 11:12 vallas así que cómo está el ambiente iba a presentar buen aspecto Mestalla Ximo

Voz 0962 11:16 pues hace catorce años que no bien aquí la selección española

Voz 1038 11:18 no creíamos yo por lo menos a esta hora que

Voz 10 11:21 iba a ir mejor el ritmo de entradas vendidas

Voz 0962 11:24 las por ahora son veintiséis mil recordemos que en Mestalla pueden entrar unas cincuenta mil el día siguiente es el partido las leyendas que llevaba vendidas treinta mil entradas para ver a leyendas del Valencia hay leyendas de la selección por como tú dices el centenario pero para el partido de la selección a esta hora veintiséis mil entradas se confía en pegar un último arreón entre esta tarde y mañana para que España se sienta bien arropada en su vuelta catorce años después al coliseo valencianista obviamente

Voz 1643 11:51 es España noruegas el partido que más nos interesa de los próximos días pero no es el único que se juegan más partidos internacionales tanto oficiales como amistosos y el fin de semana yo diría que tiene más partidos que setas en temporada que destacamos que no hay que perderse Bruno

Voz 1786 12:04 sí

Voz 0301 12:05 pues lo más importante el regreso de Cristiano Ronaldo de Messi y a las selecciones de Portugal y Argentina respectivamente Portugal Ucrania esta noche a partir de las nueve menos cuarto a las nueve con ese Argentina Venezuela en en Madrid también va a jugar la campeona del mundo Moldavia Francia también a las nueve menos cuarto pero seguramente el plato fuerte de todo el fin de semana y no sé si decirte Oscar de todas la fase de clasificación en Europa El Holanda a Alemania Holanda perdón mejor dicho de el próximo domingo a las nueve menos cuarto dos selecciones con una historia de enfrentamientos entre entre sí que además han visto las caras en la última mente

Voz 1643 12:44 y uno de los encuentros más atractivos que juega este fin de semana se juega aquí en Madrid ese del Argentina Venezuela hoy en el Metropolitano con la vuelta de Messi a la selección doscientos sesenta días después de la fracasó en el Mundial porque dijo ayer Scaloni que Leo juega lo que falta saber José Palacio es cuanto muy buenas qué tal muy

Voz 1038 13:00 buenas educar sobre todo saber cuánto va a jugar que no parece que juega todo el partido completo por esas molestias de pubis que tiene lastró el Fútbol Club Barcelona y sobre todo si luego va a ir a Rabat para jugar el partido contra Marruecos si le van a liberar o no de ese segundo encuentro pero bueno es la principal atracción Leo Messi cuyo último partido fue el treinta de junio de dos mil dieciocho en esa eliminatoria del Mundial de octavos de final ante Francia que cayó la selección argentina hoy va a ser titular ya es todo un honor para su seleccionador Scaloni

Voz 1 13:27 es una alegría que el vuelva a poder entrenar lo lógicamente que son pocos los entrenadores que tienen esa oportunidad hay sopesa mi juventud tengo esta esta oportunidad hacerlo y estoy estoy contento ahora lo que resta es intentar de que el equipo lo acompañe y que le dé lo mejor de sí estamos todos muy contento de su vuelta

Voz 1038 13:48 primer partido Escalonilla como seleccionador confirmado dio el once ayer aunque tiene la duda de si jugar con esquema de tres centrales o tres delanteros enfrente una Venezuela al mando de Dudamel que llegan mucha ilusión y muchas ganas de darle una alegría a un pueblo que vive una profunda crisis de una gran generación de futbolistas jóvenes que fueron subcampeones del mundo sub veinte en dos mil diecisiete que tienen como gran estrella a Salomón Rondón lo pita a un Espanyol Sánchez Martínez hay más de treinta mil entradas vendidas aunque se espera un tirón de última hora entradas a la venta por treinta hay ciento ochenta euros

Voz 1643 14:19 ayer estuvimos pendientes de otro amistoso el que jugaba la selección sub veintiuno en Granada ante Rumanía que acabó José Antonio Duro con victoria corta para todas las ocasiones que hubo muy buenas

Voz 1621 14:27 ha sido muy buenas y mereció más la selección de Luis de la Fuente en el amistoso de ayer un uno a cero que la verdad podemos calificar con un buen un aprobado el gol lo marcó Mikel Merino de cabeza sobrepasada la hora del choque también Mayoral Vallejo que fue titular el jugador del Real Madrid cuajaron un buen partido y La Rojita que ya piensa en el Europeo del próximo verano tras el choque ayer a leña que debutó en El Larguero

Voz 11 14:46 otro sueño cumplido y sí sí la verdad que que es muy feliz también por la victoria la verdad que ha salido todo redondo cuando ya te digo ahora aprovechando las oportunidades ya te digo muchas minutos valen los que me esperaba ahí estoy muy feliz

Voz 1643 14:59 el lunes a las siete menos cuarto el Nuevo Mirador de Algeciras segundo partido amistoso ante Austria hasta aquí toda la actualidad internacional vamos ahora de lío

Voz 1 15:07 Juan si somos los neumáticos de goma

Voz 20 17:18 hola muy buenas el Barça le ha mostrado a Jobbik su interés en ficharle ha habido contactos con su agente según reconocen fuentes de la secretaría técnica del Barça el entorno del jugador nos dicen eso sí que no hay ningún acuerdo cerrado todavía Jobbik ha cambiado de postura hace unas semanas el Barça no estaba en la pole para ficharlo y ahora nos dicen que prioriza al Fútbol Club Barcelona su seleccionador Krasic dice que tiene nivel para jugar de azulgrana

Voz 21 17:42 los dos

Voz 22 17:44 no soy su representante así que no te sé decir si interesa o no del Barça pero si hablamos de potencial de capacidad te puedo decir que Llopis tiene nivel para jugar en un club como el Barcelona

Voz 1038 17:55 ese juego además de otro amistoso con mucha carga emotiva es el homenaje a Antonio Puerta del Sevilla buenas

Voz 0962 18:01 hola buenas tardes allí iban a alzar compañeros de la época de Antonio Puerta se espera una buena entrada aficionados del Schalke ya paseando por Sevilla con camisetas del Schalke el nombre a la espalda de Antonio Puerta la décima edición de un trofeo que va a rememorar aquel minuto piden en el que la zurda de diamantes metió al Sevilla frente al Schalke en la final

Voz 1038 18:21 el veinte en primera final europea el

Voz 0962 18:23 por el Sevilla va a ser bonito a las nueve menos cuarto en el Sánchez Pizjuán hay en Primera pero sería que hay que la hay en segunda ronda

Voz 1643 18:30 partidos para la jornada treinta y uno que se juegan en bonos a las nueve Tenerife contra Osasuna y líder visita al Tenerife en la que se juega el puesto José Luis Oltra en el banquillo tinerfeño y además Deportivo Almería para el lunes hay una reunión importante entre Federación y clubes para aplicar el nuevo proyecto Pedro Fullana muy buenas muy buena si uno de los

Voz 23 18:47 hombre requisito según ha podido saber la Cadena SER es que se va a obligar a que todas las jugadoras tengan un contrato estén dadas de alta en la Seguridad Social además de la ficha profesional puede parecer algo lógico y obvio pero la realidad dista mucho de serlo sólo el cincuenta por ciento los equipos de la actual primera división tienen a casi toda la plantilla con contrato es decir el cincuenta por ciento restante sólo tiene algunas jugadoras mayoritariamente son las extranjeras

Voz 1038 19:13 James polideportivo esta noche a las ocho y media partida importante Baskonia Real Madrid sobre todo para el conjunto vitoriano fue el buenas tardes

Voz 1 19:19 qué tal muy buenas si es Euroliga doce mil quinientas entradas ya vendidas bajas en Baskonia Shengelia Granger Garín hoy jogging por lesión tampoco podrá jugar en el Madrid DEC por un esguince de tobillo el día del Milán

Voz 1643 19:32 la Eurocup Sofía tenemos eh final con presencia española si el Valencia quiere cerrar su pase a la final ya que está a una sola victoria de meterse en ella el partido se disputará a las cinco de la tarde a las ocho y cuarto tendremos el Andorra el Alba Berlín pues el Valencia buscando la final elaboraban Andorra buscando no quedar todavía eliminado así llegamos a las tres y veinte de la tarde desde por esta las cuatro Se pasan por aquí el resto de compañeros de la Cadena SER para contaros muchas más cosas

Voz 24 20:04 de

Voz 1284 20:04 por tipos Madrid

Voz 1643 20:17 desde ahora y hasta las cuatro vamos con más pausa y con menos prisa ampliamos algunos de los temas de los que ya hemos hablado os contamos el resto de la información deportiva de Madrid de este viernes lo vamos a dar otra vuelta por Valencia para saber cómo la selección antes de debutar mañana en la clasificación para la Euro dos mil veinte una Eurocopa que va a tener sedes en toda Europa incluida la de San Mamés en España nos esperan jugador español que juegan Noruega para hablar de ese partido de mañana en Mestalla además han entrenado Atlético Rayo os vamos a contar cómo va a ser la nueva camiseta de el Atleti descansa al Getafe y Leganés a una semana del derbi pero no descansan en algunos de sus jugadores porque ya han jugado algunos de sus internacionales de hecho del legado está jugando ahora hay otros empieza a jugar en en un ratito a las cuatro de la tarde se liga el segunda el Alcorcón visita mañana al Elche el Rayo Majadahonda recibe el domingo al Numancia vamos a ver cómo está el club de fútbol femenino antes

Voz 1038 21:08 en un partido crucial basen ante el Málaga el colista

Voz 1643 21:11 partido por no bajar el Real Madrid de baloncesto visita a Vitoria con más presión para del Baskonia que no quiere quedarse fuera de los cuartos de final aunque eso sí el Real Madrid todavía aspira a la segunda fue a la segunda plaza ya quedar por delante de él AECA así que aún si fútbol en Primera tenemos muchas cosas que mola esto no para hasta las cuatro horas

Voz 25 21:30 que escuchen luego SER Deportivos y recuerda que esta noche desde las once y media una hora menos en Canarias te espera en El Larguero te contaremos todo lo que tienes que saber de esta jornada de Liga

Voz 26 21:45 en Nasser

Voz 10 22:02 en Valencia con ese aire fresco hoy con sol

Voz 1643 22:07 la Comunidad Valenciana está todavía en Javier Herráez hola de nuevo Javi qué tal elegido muy buenas comienzas a andadura de España para la Eurocopa de dos mil veinte lo hace después del fiasco de la liga de naciones que empezó muy bien todos nos acordamos del gran partidazo ante

Voz 1786 22:21 a Croacia pero luego se fue

Voz 1643 22:24 diluyendo soy una pena una pena porque España

Voz 1786 22:26 jugó bien en Wembley ganó incluso aquel día pudo empatar porque hubo un balón ahí que no atajó De Gea que hizo un buen partido aquel día para mí de los mejores de el portero madrileño con la selección española luego no trajo ese balón el balón bueno es ese tanto no subió al marcador España ganó ese partido luego se ganó a Croacia como tú decías haciendo un gran partido en el campo de del Elche en el Martínez Valero y bueno pues pensábamos que estábamos ya en en Portugal en esa fase final de Liga Final Four no de la liga de las naciones Yuma al partido una mala primera parte ante Inglaterra con un Hurricane que es un pedazo de peloteros buenísimo Hurricane destrozó a España estar de inicio en los goles y el equipo de Luis Enrique se quedó fuera de de meterse en esa final a cuatro que habría estado muy bien no para levantar un poquito laboral ahora toca pues caminar por esta fase de clasificación

Voz 1643 23:15 es un grupo asequible pero ojo que está a Rumanía

Voz 1786 23:18 día que sabe jugar muy bien al fútbol está noruega que es un equipo tosco pero físicamente fuerte siempre ha costado a España ganar esos partidos esta Suecia no lo más complicado va a ser el mes de octubre cuando haya que salir a jugar dos partidos fuera de casa precisamente habrá que ir a hasta Estocolmo y hasta Oslo para jugar ante Suecia y Noruega respectivamente ya hay España se jugará las habichuelas hombre clasifican dos e imagino que España va a estar como tú decías en esa fase final de año dos mil veinte donde San Mamés va a ser la sede española

Voz 1643 23:48 pero hay muchos cambios para mañana respecto al último once debutarán algunos de los nueve

Voz 1786 23:53 sí sí sí se esperan porque es que ha revolucionado la selección Luis Enrique es que del centro de campo que todos pensábamos que iba a estar eh pues muchos años y que quizá éste no por ejemplo caso de discos que no jugaba con Solari por eso no lo ha traído pero que no le gustaba desde el minuto uno no lo trajo en su primera convocatoria luego sí que ha venido pero no ha jugado mucho Saúl iba a ser el hombre de José Enrique el Boss tubos y luego resulta que ni lo trae en esta convocatoria así que ha venido porque cayó enfermo Fabián el futbolista Fabián Ruiz el futbolista del Nápoles ITA Thiago Alcántara que después de Xavi decían que era el que le va a reemplazar no está convocado el futbolista del Bayern de Múnich así que esperamos a Busquets yo espero haya canales a Parejo a Ceballos si arriba si está bien Asensio que ayer estaba muy bien creo que podrá jugar de inicio a pesar de ese pequeño problema en el gemelo no se va a arriesgar si marco está bien jugará el partido con Rodrigo que sea el delantero del Valencia de la selección española que está muy bien en defensa no creo que haya novedad ser Sergi Roberto por la derecha Jordi Alba por la izquierda Iñigo Martínez Sergio Ramos pareja de centrales en la portería David De Gea que es el portero de Luis Enrique

Voz 1643 24:59 pues esta tarde entrenamiento hoy ruedas de prensa de lo que diga Luis Enrique Gallas Rodrigo nos cuenta Aragón Javier Herráez en Hora veinticinco Deportes Javi muchas gracias

Voz 1786 25:08 Aouate hasta luego ya estaba deben Antena honrada Antonio Román

Voz 1643 25:10 el narrador de la selección española en la Cadena Ser Holanda en muy buenas

Voz 27 25:14 los abrazos todo dice Javier

Voz 1643 25:16 qué va de muchos cambios que va a los nuevos lo estás de acuerdo en dar galones ya desde el principio la gente nueva o los experimentos a la mejor hacerlos con Malta que a lo mejor más asequible

Voz 28 25:27 hombre yo creo que ya va siendo hora de que lo que no se enseña todo quiénes son intocables eso tienes dejando el experimento no llevaba mucho nueve meses en el cargo por en medio saqueado la eliminación en el primer campeonato que vamos a dar paso a finales de julio me parece que hay año y pico por delante para conseguir la clasificación para formar un equipo y un grupo los experimentos está muy bien llamara mucho futbolistas en cada convocatoria me parece que en un momento puede estar a bien para meter un poco de El Vestuario pero para el sábado a partir de mañana comienza lo serio yo tampoco creo que corra riesgo la clasificación pero tampoco jugar demasiado y me parece que a partir de mañana es cuando Luis Enrique hemos debería enseñar a casi todos somos debería servir a todos tiene su núcleo duro luego en cada convocatoria habrá dos tres El momento de forma de las lesiones todo eso que tiene que tener en cuenta cada seleccionador pero también el sesenta por ciento década once titular en cada convocatoria me parece que no es bueno para el equipo porque son necesito hacer grupo

Voz 1643 26:29 no sé si el objetivo en esta clasificación para la Eurocopa Romero además de clasificarse por supuesto es empezar a recuperar el prestigio perdido en los últimos años hubo a mejorar la imagen que hemos dado en las últimas temporadas

Voz 28 26:42 bueno yo creo que hacer una buena foto es la ubicación te devuelve cierto prestigio pero no no te pone al nivel de hacer una buena fase final no oí y me parece que todos los equipos que han tocado techo luego tienes

Voz 29 26:53 eh bueno pues no

Voz 28 26:56 el derecho ganado Sí Se Puede decirse a sí para dar un pequeño bajón lo que pasa que en nuestro caso el bajón ya dura demasiado tiempo me parece que entre estar abajo y competir por todo un término medio que es que no hemos terminado

Voz 29 27:08 se le ve encontrar yo creo que es más que

Voz 28 27:12 devolver el prestigio hacer una buena fase de clasificación con los rivales que nos han tocado encontramos por obligación para una selección como la española que tiene pues sabe que no son ya los mejores han supuesto como llevarlo a ser campeón del mundo tiene pedazo de futbolistas yo creo que una buena esposa de prestigio es obligación

Voz 1643 27:30 no hay que confiarse pero sí que es cierto que España debería estar en la próxima Eurocopa en el dos mil veinte la Eurocopa de la muchas sedes Romero muchas gracias un abrazo pues vamos a ver cómo se están tomando este partido en Noruega para saberlo nos escucha futbolista español que juega en Noruega Isidoro Gómez muy buenas

Voz 0513 27:48 hola buenas tardes Isidro del lateral derecho le conocía

Voz 1643 27:51 porque sale de la cantera de el Betis ganó la Copa del Rey con el primer equipo y además jugó en Numancia el Elche y el Almería ya está en el modo de Noruega me dejó algo creo que si no me dejo alguno por Polonia

Voz 0513 28:02 bueno sí uno más dedillo Pekín una corta pero estuvimos en Polonia pero leve

Voz 1963 28:07 de allí la temporada pasada en Noruega ha sido

Voz 1643 28:09 pero y cómo es el fútbol noruego que esperamos para mañana para ese partido de la selección

Voz 0513 28:14 bueno aquí otra filosofía de fútbol en el que sistema hoy y otra y otra mentalidad pero pero bueno se pasan en el fútbol algo más más físico que el tiki taka como uno llamado nosotros sólo a España

Voz 1643 28:31 que se dice noruega de este partido en hay mucho la afición por la selección no pasa no poquito

Voz 0513 28:37 bueno aquí se otra manera aquí es como que es todo más más Lay digo yo pero pero sí que es verdad que para ello una una oportunidad a buena porque sabe que la importancia que tiene España en el mundo del fútbol si es una buena cortina para ellos para para ponerse pero pero bueno a asuma negra yo digo que que yo lo llevan a a su manera aunque aunque sí que hablan como un partido importante para él

Voz 1643 29:01 de manera que la Liga noruega allí todavía ha empezado una empezar la próxima semana

Voz 0513 29:04 si la semana que viene

Voz 1643 29:07 base contra el Rosenborg un equipo en el que creo que está el el Nico jugaré internacional de Noruega que juega de verdad en otra liga extranjera no

Voz 0513 29:16 sí sí bueno creo que hay una otra izquierdo central pero creo que que solamente juega en Inglaterra Alemania o en otros países pero aquí a Queipo

Voz 1643 29:27 en el Rosenborg juega even y cómo es que lo mejor ese juegan fuera es es por el nivel del fútbol noruego o es por el sueldo

Voz 0513 29:36 bueno yo creo que un poco de todo es más bien por el dinero no creo que sea porque hay club que que bueno que que valoran a los jugadores y demás más bien el clima la nos llevamos él nos llevamos continuo a la competición europea por ejemplo ahora empezamos la liga el estadio hay algunos campos de ese partido ya ponen artificial

Voz 29 30:02 el nivel es diferente

Voz 0513 30:04 de ahí que que que bueno que va más allá del dinero que también que también otra cosa porque bueno a mí me aterra en otro nivel pero que optan y se porque el el nivel en todo en todo lo que con conlleva al fútbol es más alto después de fuera de Noruega

Voz 1643 30:20 se vive bien en Noruega es supongo que debe hacer un frío del carajo pero bueno todo jugada de Soria ahí debe estar ya vacunado de eso no

Voz 0513 30:25 sí es en frío y encima de vivo embudo al norte que hace más frío todavía pero bueno sí que sí que por lo demás ve muy Familia ahí en la verdad que la calidad de vida personal por eso decidió mire para un año y me voy a quedar mínimo otro así que es otro otro tipo de vida

Voz 1643 30:46 a dónde vas a ver el partido de mañana o no puedes

Voz 1963 30:49 encaja en casa quiten todo lo contratado para no perdernos de vela de la Liga española o extranjero hay mucho de la selección

Voz 1643 30:58 no sé si recordaban ayer que Noruega ganó a España en el dos mil dos no sé si ellos creen que pueden dar la sorpresa

Voz 1963 31:05 nada bueno pues ello hablan más como una oportunidad para para por que juega como disfrutan los porque saben y son consciente de la diferencia de nivel no no digo que no pueda ocurrir evidentemente pero que ni mucho menos es subjetivo mejor pasar por encima sino más bien disfrutar porque es una buena oportunidad para para ello que que bueno que no

Voz 0513 31:25 no no recuerdo si ellos tienen mucha día

Voz 1963 31:30 opas no no suelen llegar muy lejos así que es una buena opción para

Voz 1643 31:34 pues vamos a Don otras nosotros también en eso disfrutar del partido de mañana pues si se hubiera muchas gracias que lo pase viendo el partido que vaya muy bien esta temporada y te prometo que un día en SER Deportivos te llamamos no para hablar de Noruega sino para ver lo bien que te va

Voz 1963 31:48 perfecto no agradezco mucho

Voz 1 31:50 pues será mañana

Voz 1643 31:52 a las nueve menos cuarto en Mestalla es España Noruega y hoy en Madrid como hemos dicho en el tramo nacional estamos pendientes de otro partido que se juega en el Metropolitano es un amistoso en el que se enfrentan Argentina Venezuela es importante porque vuelve a Messi con la selección aquí en Bari José Palacio muy buenas una vez qué tal muy buenas nuevo Oscar que Madrid Hay muchos argentinos hay muchos venezolanos y también tienen una oportunidad de ver a su gente como ejemplo Messi con la selección que no sean partidos

Voz 1038 32:18 sí hay una gran Colombia

Voz 1643 32:21 la gran colonia sudamericana quería decidir por lo menos me venía

Voz 1038 32:24 a la cabeza que hace poco se jugó en Getafe ese Colombia Camerún que también se jugó en el Calderón un Colombia Egipto así es que las selecciones sudamericanas se pasan mucho por España para jugar por aquí hoy todos con ganas de ver a Leo Messi que la máxima atracción de la selección argentina es verdad que con una convocatoria con muchos jugadores de la liga de la Liga argentina que es un poquito más desconocidos para el gran público pero hay muchas ganas de volver a ver a Leo Messi doscientos sesenta y cinco días después con la camiseta albiceleste va a jugar como titular tanto es el foco de atención Óscar que ayer en la rueda de prensa de Scaloni una rueda de prensa en torno a los quince veinte minutos fueron hay más de la mitad de las preguntas sobre Leo Messi sobre su estado sobre cómo bueno acá

Voz 1643 33:09 preguntaban a Solari morisco tal cual con Messi pero

Voz 1038 33:12 o mejor rollo también te digo eso es seguro y yo quería salirme un poquito de de de de esa vía de preguntar por Messi porque ya había muchas preguntas y es que os da la casualidad de que hace apenas un

Voz 1643 33:24 año un año y cinco días

Voz 1038 33:27 el veintisiete de de marzo de dos mil dieciocho Se jugó uno cuando Metropolitano el último partido de Argentina también aquí con un gran recuerdo para nosotros España seis Argentina uno fíjate lo poco que quiere recordarlo Scaloni cuando Yola hacia la pregunta ayer en rueda de prensa no sé si en El Vestuario con la propia Federación tienen también un poco ganas de revancha del último partido que vivieron en este estadio fuese España se o mejor aún no se ha visto especialmente motivado a Messi que también le vimos que que ese encuentro no pudo jugar y estaba en la grada sufriéndolo no sé si hay ánimo

Voz 30 33:59 pues no no creo que tanto él como nosotros pensemos en ese partido cuando mañana salía como en la cancha pero sí verdad que ese partido preferido mono no recordarlos hay tantos partidos mucho más importante que ese sinceramente como para estar solo pensando en ese ánimo de revancha pero sí es verdad que es mejor no recordarlo claro

Voz 1643 34:17 que mire mira que te gusta meter necesitó la ayuda sí sí sí

Voz 1038 34:20 veamos esas imágenes de Messi en uno de los palcos del Wanda Metropolitano llevándose las manos a la cara era un partido de preparación para el Mundial de Rusia a lo mejor pensaba en lo que lo que se le venía dio ayer el once Scaloni que va a formar con Armani el portero river en portería probablemente tres centrales con mercado Juan Foix Lisandro Martínez contagia Fico que suena mucho para Atlético de Madrid el lateral zurdo con Montiel en el lateral diestro con paredes lo Chelsea jugador del Betis en el centro del campo Piti Martínez Messi Lautaro Martínez arriba eso quiere decir que los aficionados del Atlético Madrid van a tener que esperar por lo menos a

Voz 1621 34:52 al descanso la segunda parte para ver Ángel

Voz 1038 34:54 Correa que es el único jugador madrileño entrecomillas en la convocatoria de de Lyon

Voz 1643 35:00 en el Scaloni así que veremos si puede jugar uno

Voz 1038 35:02 minutitos Ángel Correa Esteban Edú les compañía

Voz 1643 35:05 lo de Radio Continental IS el hombre que he mandado la radio argentina para cubrir la información de este partido entre Argentina y Venezuela hemos escuchado eso que eso escucha de fondo es que este banal de Dhul se cortaba en en la antena de llegar a acuerdos sobre la llamada seguida estamos con él Mañero de Radio Continental

Voz 1038 35:25 pues vienen muchos argentinos muchos periodistas y sobre todo muchos aficionados hay más de treinta mil personas esperan hoy no

Voz 1643 35:31 metropolitano estaba muy buenas normal que ven a tantos periodistas Si tanta gente porque vuelve de Messi a la selección yo creo que eso hace que hay mucha gente que acabó el Mundial de bajón recupere la ilusión no

Voz 31 35:50 sí sí la realidad de que desde que Scaloni guionista de convocado Sharon en fin ya se sabía que me iba a volver a esta gira fue para todos nosotros especial para el cuerpo técnico para para los jugadores y fundamentalmente para la gente que está esperando ese partido con mucha más ansiedad que los anteriores

Voz 1643 36:08 el reto de Scaloni ahora Esteban es hacer un equipo en torno a Messi pero que aporte algo que no sean meras comparsas

Voz 31 36:17 yo lo que pasa es que tiene poco tiempo para los próximos partidos de Copa América tiene que tratado insertar un montón de jóvenes nuevos poderes esa visión ha cambiado demasiado técnico su técnico que dicho con el propio Menotti que es el secretario de selecciones hoy está feliz evaluación para ver qué es lo que pasa futuro sea no te tiras en técnico estable sino que es un técnico interino de acuerdo lo que pase la Copa América así que panorama no es el ideal pero bueno tratará de hacerlo lo mejor posible

Voz 1643 36:49 no decía ahora nuestro compañero José Palacio que uno de los incentivos que tiene el encuentro de esta noche en el Metropolitano es Vera Tagle Zico que en Le quiere el Athletic suena para jugar en el Metropolitano también ha sonado para Barça para Madrid tú leves viniendo a España de la Liga española

Voz 31 37:07 yo creo que sí yo creo que por lo que uno sabe que puede hablar y llegó a la Shaq hizo pie enseguida y a muchos equipos los más importantes de España con los que comenzará este ente Serna pretenderlo ni él tiene voluntad de de de poder jugar acá paredes son partidos poesía el sabio quince tiene que mostrar y creo que es en estos equipos que los te así que veremos en cual pudiese terminar jugando pero es muy posible que durante el receso evita año tenga un traspaso

Voz 1643 37:41 pues estaba en un compañero de Radio Continental muchas gracias y que disfrutes esta noche de ese partido desde Argentina Venezuela hubo de todo lo que pase de ese encuentro José Palacio no lo cuenta luego Hora veinticinco Deportes la previa y luego en el ahí estaremos a partir de las nueve

Voz 1038 37:57 la noche en el Wanda Metropolitano pues hasta aquí la actualidad

Voz 1643 38:00 de las selecciones vamos a preocuparnos un poquito por el fútbol de casa

Voz 32 38:03 me fui de la Liga que no haya tú eres más tú y yo

Voz 10 38:15 la equipos como el Getafe

Voz 1643 38:17 como el Leganés que descansa no lo ha hecho el Real Madrid pasado esta mañana a las diez de la mañana a las órdenes de Zidane prácticamente en familia porque ya no están con sus selecciones también lo ha hecho por ejemplo el Atlético de Madrid y el Rayo Vallecano en el Cerro del Espino de Majadahonda hasta dos Miguel Martín Talavera lo Atala muy buenas

Voz 1576 38:34 qué tal Oscar buenas tardes cómo estás entrenamiento con

Voz 1643 38:37 Filipe a tope y claro si los internacional que juegan este fin de semana

Voz 1576 38:41 si alguno lo hizo ya en el día de ayer caso de Jan Oblak que fue decisivo en el empate a uno de de Eslovenia también jugó con la selección de Argentina negó en perecen de Murcia que está jugando autor feo tuvo menos suerte que el esloveno oí perdió lo han hecho Godín y Giménez esta mediodía en esa China y bueno pues poco a poco esperando que ninguno caiga lesionado y mientras tanto los que están en el Cerro del Espino que se vayan recuperando buena noticia como decía lo de Filipe ya lo contaba ayer Pedro Fullana que se le veía haciendo parte del entrenamiento pero hoy ha sido uno más lo ha hecho de principio a fin con mucha intensidad y por lo tanto será una buena noticia en la vuelta a la competición sino recae va a estar bien es verdad que Lucas que también es otro que parece que pronto a trabajar con el grupo todavía no lo hace aunque en solitario lo hacemos muy buen ritmo y a Wii muy buen nivel pero ni él ni Arias ni Vitolo a han trabajado con el equipo y sólo ha hecho el lateral izquierdo brasileño eh en último entrenamiento de la semana que hoy ha sido un poco antes eso de las diez de la mañana tienen el fin de semana libre como suele ser habitual en los días de de parón de selecciones ya volverá al trabajo el lunes a las cinco y medio de la tarde intentando que algún niño ser nacional ha sumado ya al trabajo para preparar la próxima salida el próximo partido que no es otro que en un campo complicado como es el en Vitoria frente al Alavés de de Abelardo

Voz 1643 40:01 y os he dicho hay veinte que seamos contarlo detalles de la nueva camiseta del Atlético de Madrid una camiseta Pedro Fullana de la que el Atleti va a tener que vender muchísimas unidades si quiere que Griezmann siga siendo el deportista mejor pagado de la liga francesa

Voz 9 40:12 sí porque se ha filtrado la camiseta al Atlético de Madrid como casi todas las de primera división de la próxima temporada en el portal fútil hit Lines que es el portal habitual en el que aparecen todas las camisetas de fútbol profesional vuelve la línea más clásica las franjas rojiblancas en toda la camiseta salvo en la caja roja situada a la espalda para el dorsal sin difuminado sin nada raro muy parecida a la que tenía el Atlético de Madrid hace diez años con cuello tipo collar en la parte interior e de la camiseta hay una eh

Voz 1786 40:40 decepción en mil novecientos tres que es el año de fundación del Atlético de Madrid tridente de Neptuno que también eh ahí Toquinho detalle

Voz 9 40:48 la parte interior de la camiseta pero por fuera como te digo muy clásica tendrá que vender muchas camisetas evidentemente para pagar el sueldo de Antoine Griezmann no lo paga sólo con camisetas también con dinero que viene de otras fuentes por suerte para el Atlético de Madrid porque Griezmann es El deportista francés mejor pagado del año con treinta y tres millones de euros los veinte de salario del Atlético de Madrid malos patrocinios y las primas por ganar el Mundial ese la lista de deportistas antes es mejor pagados que ha publicado hoy L'Equipe como digo la lidera por primera vez Antoine Griezmann el segundo es que en en papel con veinticuatro coma siete millones de euros y el tercero el que hasta ahora era del líder el buenas referencias del Manchester

Voz 1786 41:29 Maite Paul Pogba con veintidós coma uno millones de euros Government son once millones más que cobra Griezmann que eh

Voz 1643 41:38 los caballos digo porque cobra mucha mano en los jugadores de el Rayo Vallecano que esta mañana se Caballero entrenados en acreditado buscando la salvación no buena Atleti que está luchando por la Liga y la Champions muy buena qué tal es garcilla ha entrenado esta mañana en la Ciudad Deportiva con mucha presencia de balón y juego de ataque Paco Jémez también charló con los jugadores y les dijo que daba gusto verles entrenar así que terminó la sesión muy contento con sus hombres el técnico rayista ha realizado hoy su tercer día de entrenamientos ya anoche habló en El Larguero de lo que hay que hacer para sacar el equipo adelante

Voz 1 42:05 la racha que llevaba el equipo de de siete partidos consecutivos perdidos o cortamos esos rápido no Gomorra quedar prácticamente sin tiempo en puntos para poder luchar por el objetivo pero lo he visto hacer en otros equipos con lo cual no creo que que nosotros no seamos capaces de hacerlo y el quid de la cuestión va a estar en limpiar la cabeza de los jugadores más Ximo y en el menor tiempo posible porque eso no va a dar a ver las cosas con otra perspectiva Hay sobre todo encontrarnos a un equipo diferente no

Voz 1643 42:29 en esta sesión matutina las únicas ausencias de la sesión fueron los internacionales Luis vínculo hay Dimitrov esquí concentrados con sus selecciones dime crees que jugó ayer los noventa minutos con Macedonia en la victoria ante Letonia por tres a uno y esta noche lo hará afincada con Perú en el encuentro ante Paraguay no al entrenador del Getafe y Leganés pero también juega

Voz 33 42:45 han sus internacionales hacemos una pequeña pausa llegado Juan J

