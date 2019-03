Voz 0699 00:00 hola a todos qué tal buenas tardes bienvenidos al deporte en la SER la peor mezcla posible del deporte es con la política siempre es lo que peor casa des como chorizo en un gazpacho lograba y fijo que deja un sabor raro viene esto a cuento porque hoy se enfrentan en Girona Cataluña hay Venezuela en un amistoso viene a cuento por la que se la semana pasada cuando Valladolid

Voz 1576 00:17 el Rayo se negaron a ceder sus jugadores en algo

Voz 0699 00:20 lo que se ven amparados por FIFA al ser un amistoso de selección autonómica pues bien riada de críticas a los dos equipos a los que se les llegó a llamar fachada Soliz el Rayo Vallecano flipa el Rayo facha que es como llamar comunistas a los de Vox pues bien hoy Se anuncia que Xavi Hernández no estará tampoco en el partido de esta noche con Cataluña y lógicamente nadie le llaman nada unos compromisos con su club en Qatar le impiden jugar el el derecho a la renuncia que la gente del Rayo Vallecano o la gente del Valladolid ahora que estamos en precampaña en fútbol se comprueba que no hay nada peor que convertir el partido de fútbol en otra clase de partido el partido político las tres yo no comenzamos el deporte

Voz 0699 01:16 y con todo el equipo aquí estamos todos los de SER Deportivos un día más hasta los cuadros vamos a acompañar con el resumen de lo que hemos consumido en el deporte del lunes gracias por estar ahí del modo que más os cuadre por la radio de siempre por la aplicación de la SER en el móvil por nuestros enlaces en redes sociales o por la web tres W es cadenaser punto com que lo importante es que tenga hay mucho donde elegir os doy las gracias por elegirnos un día más en nombre de todo el equipo del programa que va desde Sonia Lus una producción a Juan Carlos Ingelmo ha valido como cracks de la técnica portada de la revista France Football una de las revistas más prestigiosas de toda Europa Zidane pone en marcha la operación en va P con una oferta de doscientos ochenta millones de euros sobre la mesa del París Saint Germain esos de publica hoy esta mañana en Francia a mí no me consta que sea así pero ya os dije que el objetivo número uno del nuevo Real Madrid M AP y que lo iban a intentar por todos los medios y en el intento están pero más que con contactos con el club es más bien con el entorno del jugador para saber qué disposición tiene de venir al Real Madrid por lo que yo sé lo que sé es que el Real Madrid y la selección junto con el Barça un poquito se reparten el protagonismo de este lunes nuestro equipo no el combinado nacional está ya en Malta donde juegan mañana ante la selección de aquel país tras ganar a Noruega dos uno Ahora toga concretar más las ocasiones que hacemos todo la verdad es que sería mucho más fácil y mucho mejor aunque lo mejor es que no tarde mucho en llevarlos a La Valeta a que no cuenten desde allí en un lunes muy de selección jugar hoy partidos oficiales Francia Inglaterra Portugal y la sub veintiuno nuestra y la sub diecinueve también juegan o está jugando la sub diecinueve incluso Grammy hoy venimos de una victoria los tres de Alemania en Holanda con lo que tratan poquito teñido por la fase de clasificación para la Eurocopa sobre todo con el parón de la primera aunque hemos tenido segunda división cumbre un poquito reclama para sí cierto el mismo con dos voces Ésta es la de Juan Cala poniéndola a la indignación en la Unión Deportiva Las Palmas con los árbitros

Voz 2 03:11 sí hace la cuenta Hay llevamos más de quince puntos menos en el balance yo entiendo que bueno que está en una isla allí aislado y no puede uno no puede ser eh lo que lo que pasa hoy dos penalti ya no es otro la mano que no no lo pitan como pasó en Tenerife lo forajido que no pasa la semana pasada lo pita no no sabe ya uno coma actuar que incluso hábito que quedan equivocado piden perdón pero oye pero es que después llega el mismo árbitro me puso a mí puedo decir que me estoy jugando la vida cuando otros se caga en la madre que lo parió no lo puso el mismo árbitro domine la función mía hace dos semanas ya está bien

Voz 0699 03:49 como rajarse de cero a diez yo creo que está en el sobresale de este es Enzo Zidane que juega en el Rayo Majadahonda en la Segunda división hablando de la operación retorno pero la de su padre al remate

Voz 0239 03:58 pero muy contento como como un hijo para su padre

Voz 3 04:00 sí ya está espero que que salga lo mejor posible que yo confío en su trabajo como siempre la decisión en el siempre toma decisiones con el corazón les salió así entonces que seguro cuando hace las cosas de corazón pues salen bien entonces estoy seguro que saldrá genial

Voz 0699 04:15 dicen que Zidane constipado también me lo creo la verdad es que hablan muy parecido su parte parecido cualquier programa el fútbol va a mandar en la primera parte con Messi con Zidane con los descansos de primera hay lesionados de los equipos y también Javier Tebas como protagonista

Voz 4 04:28 las aunque hay más en polideportivo empieza la bola

Voz 0699 04:31 Cataluña con el atractivo de ver a Alejandro Valverde en tenis David Ferrer va a luchar por llegar hoy a los cuartos de final de Miami tras cargarse a Zverev en baloncesto resaca dulce del clásico en Barcelona y en Madrid tras la victoria de los de Pesic anoche en el Palacio piel cerramos esta portada tristes con el adiós la despedida de Marcos Garrido el chaval de catorce años que ayer fallecía en una prueba de motociclismo en el circuito de Jerez Éste que habla es el presidente de la Federación Andaluza de motociclismo tras hablar

Voz 0985 05:00 con el padre Marcos padre

Voz 1642 05:02 estaba encantado de que su vida corriera en la categoría lo que estaba ocurriendo son una moto que no tienen una potencia excesiva son las circunstancias osea no esto es como cuando un chico era un balonazo con nueve año cuando al fútbol el Ebro una lesión cerebral en Norman no pero podría pasar

Voz 0699 05:20 pues que no pase más esto sí que es una tragedia con todas las letras y las noticias que no queremos nunca contar el abrazo desde aquí a toda la familia de Marcos y por extensión a la gente de las motos que no disputan un deporte como escucháis exento de riesgos las tres y cinco vamos a Lula

Voz 0206 07:25 otros el hijo del mítico bonito va a ser el portero también mañana de este partido entre Malta y España hombre muy favorito el equipo de Luis Enrique que ya dijo que va a meter cambios va a meter algún lateral veremos si da descanso a Jordi Alba aunque oigo hablar en rueda de prensa el lateral del Barça lo va a hacer junto con Luis Enrique a las seis y cuarto a las siete bases entrenamiento tan sólo a puerta abierta quince minutos a las siete como digo es entrenamiento aquí en Malta donde España debe de conseguir sus segundos tres puntos sumar seis para ese caminar de cara a la Eurocopa dos mil veinte donde España tiene depositadas muchas esperanzas buen juego ante Noruega más que como tú decías los goles tan solo dos aunque España mereció más con el capitán Sergio Ramos que es el líder indiscutible de esta selección

Voz 0699 08:08 cuando vimos bien contra la selección de Noruega en juego no así en goles porque de hecho si te pones a buscar la tabla de clasificación llevamos lo mismo goles a favor y en contra que la selección de Malta después de la primera jornada junto con Suecia todos estamos empatados después de un dos uno de la primera jornada de nuestro grupo de clasificados no pararemos a Jordi Alba ya Luis Enrique en la rueda de prensa de la tarde aunque lo de nuestra selección en juego queda para mañana pero la fase de clasificación para la Euro no para hoy se disputa la segunda jornada de los grupos A B H con dos partidos que para mí destacan sobre el resto el Portugal Serbia y el Francia Islandia Bruno alemán muy buenas tardes hola Pacojó muy buenas pues

Voz 0301 08:47 sí ese Portugal Serbia va a ser un auténtico

Voz 4 08:49 partidazo además de Portugal porque

Voz 0301 08:52 empató jugando en casa en la primera jornada ante Ucrania además puede ser un duelo perfectamente entre Cristiano Ronaldo

Voz 4 08:59 Djokovic ese delantero del Inter de Frankfurt lo que quiere

Voz 0301 09:01 Media Europa entre ellos el Barcelona Francia Islandia es verdad que con el uno cuatro de Francia en la primera jornada pinta muy favorito el equipo de Shams el actual campeón de El Mundo que recuperó esa pareja de centrales con Varane

Voz 4 09:12 y un Tití para jugar ya de inicio

Voz 0301 09:15 juega también Inglaterra lo harán de Montenegro seguramente Pacojó el equipo que dejó mejores sensaciones en la jornada número uno con ese debut de Jade Don Sancho como titular ganándole por cinco goles a cero a la República Checa

Voz 0699 09:25 es semana de no parar para Bruno para hoy el fin hemos tenido partidos también para parar un tren pero del que más se habla es de la victoria de Alemania en Holanda José

Voz 4 09:33 así en el Johan Cruyff arena en Ámsterdam dos

Voz 1038 09:36 tres ganó a Alemania a Holanda del cero dos Se puso a Alemania que jugaba con un falso nueve con Leroy Shane al dos dos porque empató en la segunda parte Holanda pero llegó el gol definitivo en el noventa con un héroe inesperado Nico Schulz carrilero del Hoffenheim que le dio los tres puntos al conjunto germano también tuvimos suben en el grupo E la verdad es que un grupo bastante emocionante con el Gales uno Eslovaquia cero buen partido el conjunto de Giggs con Gareth Bale de Capitanich jugando los noventa minutos además el Hungría dos Croacia uno comenzaron adelantándose a sus y los croatas también jugó Modric los no venta minutos triple empate a tres puntos entre Eslovaquia Gales Croacia y Hungría y eso que son los de Gareth Bale los únicos que aquí

Voz 0206 10:14 dado sólo un partido recordamos que solo

Voz 1038 10:16 se clasifican dos para esta Eurocopa también ayer el Chipre cero Bélgica dos con otro gran partido de Eden Hazard que marcó uno de los tantos titular Courtois que en este caso no tuvo problema no como en el anterior partido del viernes destaco el Italia dos Finlandia cero Cobeja uno en partido sencillo para la nueva obra de Mancini que destaca muy Pekín el delantero de diecinueve años de la Juventus que marcó un gol

Voz 0699 10:36 parece que estemos en un tramo de fútbol entre Bruno

Voz 4 10:39 por eso selecciones pero hay más volviendo a la nuestra

Voz 0699 10:41 pendientes de los partidos de dos categorías la sub-veintiuno se enfrenta en Algeciras Austria último amistoso de preparación para la Eurocopa una pregunta para el compañero del diario a Tahrir Gabilondo quiénes son la base de esta selección sub veintiuno Arik muy buenas

Voz 4 10:52 tardes hola qué tal buenas tardes bueno pues

Voz 1031 10:54 estamos ante la generación del noventa y seis que va a jugar la Eurocopa el próximo mes de junio y hoy efectivamente afronta ese último partido antes de viajar a la euros no va a jugar ninguna amistoso previo por lo tanto éste de hoy ante Austria es tan importante que va a aprobar a los que probablemente van a ser titulares en esa fase final Mayoral va a ser el delantero centro el otro día estuvo bien pero le faltó puntería como a todo el país

Voz 10 11:20 tipo y eso es lo que tiene que corregir

Voz 1031 11:22 el equipo Félix de la Fuente frente a Austria que también estará clasificada para ese para esa Eurocopa

Voz 0699 11:27 la puntería que nos falta en la sub-veintiuno de ahí en la absoluta gracias a su XXI perderemos patinan en juego en la categoría sub diecisiete España está jugando desde las dos de la tarde contra Grecia Toni López

Voz 1643 11:38 sí bueno ahora minuto cincuenta y cuatro de ese España cero Grecia cero la selección dirigida por David Gordo juega desde hoy la ronda élite buscando el pase a la fase final del Europeo que se juega en mayo que a su vez da acceso al Mundial de Brasil de noviembre por lo tanto partido importantísimo en el grupo ya ha jugado el Kosovo cero Ucrania dos selecciones contra las que España jugará el jueves y el domingo hoy contra Grecia como te digo cincuenta y cuatro cero cero entre España

Voz 0699 12:00 diecisiete sub veintiuno la absoluta los partidos de clasificación de los grupos AVE IHE siguen dominando las selecciones nacionales en el panorama futbolístico del día pero los clubes van a ir retomando protagonismo con el paso de la semana ahora centavos

Voz 0699 13:48 la mayoría de los equipos de Primera división han aprovechado el parón para dejar descansar el fin de semana sus plantillas las noticias que van del Real Madrid al Fútbol Club Barcelona como os contaba al principio son en París France Football habla de la puesta en marcha de la operación en papel con una foto de Zidane que es el reclamo para en papel y una cantidad doscientos ochenta millones de euros que según France Football habría puesto el Real Madrid encima de la mesa del vistan Jermaine a nosotros no nos consta eso pero si no cosa que el Real Madrid quiera en va P y que eh el primer acercamiento se ha producido a través del círculo del jugador no tanto con el del Paris san Yemen en Barcelona tenemos el regreso de Leo Messi tras el amistoso ante Venezuela con la lesión de la que se va a tratar en la Ciudad Condal Messi ha dejado la selección hizo supone que estará disponible para el derbi del fin de semana ante el Espanyol pero fuera de la foto deportiva otros asuntos toman el protagonismo por ejemplo en Madrid hablado Tebas del conflicto con la Federación Española de Fútbol una vez más de Caballero

Voz 1509 14:43 sí en la presentación de la aplicación de la Liga Sport TV donde se emitirá al deporte español en directo ha hablado el presidente de la Liga ya ha contestado a las declaraciones que hizo Luis Rubiales el sábado en Valencia sobre qué Tebas no dialoga con la Federación y también ha contestado si se como ministro de Deporte como dijo Rubiales no

Voz 15 14:58 porque ya sabéis mi forma de pensar no tenemos posibilidad de gobernar ha habido ocho reuniones y en las cuales un esta mucho tiempo de hablar nos hemos tenía de para quién va de buena fe en ninguna de las órdenes hola de la reforma a la Supercopa en es habla hoy afecta azul pues ya les ha hablado la reforma de la Copa Rey y afecta a clubes profesionales que aún no sepa ha ido de buena fe no va estar unidades no

Voz 0699 15:21 con fina ironía de Javier Tebas en Madrid y en Barcelona En Barcelona se sigue con atención el juicio de Sandro Rosell Jordi Martí muy buenas tardes muy buen

Voz 0985 15:30 las mañana o la defensa de Rosell va a completar su informe final el juicio que está visto para sentencia Pacojó la defensa pide la absolución porque a su juicio la Fiscalía no ha podido acreditar ni la prueban y el delito es más la defensa de Rosell lanza un ruego al tribunal que los veintidós meses de prisión preventiva para Rosell no les fuercen ahora a condenarlo para salvar los muebles para salvar de alguna forma la cara la justicia pero fiscal José Javier Polo mantiene la acusación por agrupación criminal para blanquear hice pregunta porque Roussel construyó tantas tapaderas ha dicho si tan convencido estaba de que sus ganancias con la Confederación Brasileña de Fútbol eran lícitas

Voz 0699 16:09 estaremos muy pendientes de lo que pasa en el juicio del ex presidente del Fútbol Club Barcelona en Segunda división ya que la primera para Se disputa un partido Jenson Mons que ha sido de primera muchos años un Mallorca Zaragoza Pedro Morla

Voz 16 16:20 eso es el Real Mallorca afronta el partido de hoy en somos contra el Real Zaragoza con positividad en el peor de los casos acabará la jornada séptima Un punto de playoff en el mejor consolidará la sexta plaza y se meterá en la lucha por el ascenso pese a que dentro del club no quieren hablar de playoff los zaragozanos quieren ganar para aumentar la distancia cuadro con el descenso ya que son décimo séptimos a cuatro puntos de la zona baja curiosamente este será el primero de tres lunes seguidos que jugarán los aragoneses en Liga

Voz 0239 16:48 hoy en Son Moix nos espera buena entrada

Voz 16 16:51 dados entrarán cinco minutos después del pitido inicial tiene el doce darán la espalda al césped para mostrar su malestar a Tebas por los horarios de los lunes

Voz 0699 16:59 estamos Un vistazo a la segunda que tiene Osasuna Granada ahora mismo estos de ascenso directo Gonzalo conejo pero con sus perseguida

Voz 17 17:04 es muy pegadizos con la derrota de los navarras ante el Tenerife y el empate los granadinos ante el Almería la parte alta de la clasificación Se apretado muchísimo si el Mallorca gana o empata esta noche los siete mejores equipos de la Liga dos tres estarían separados por sólo once puntos a falta de diez jornadas pero es que va la parte baja también está al rojo vivo si bien el Córdoba El Nàstic parecen ya sentenciados están a ocho y nueve de la salvación el último puesto de la quema aún no está decidido ahora mismo está el Extremadura pero sólo tiene a dos puntos en Lugo y a cuatro al Zaragoza

Voz 0699 17:31 hay una última cosa bien vimos una jornada clave hoy de negociación entre Federación y Liga con los derechos de competición e ingresos de cuando Pedro Fullana sí operación se ha reunido

Voz 1142 17:39 la Liga con la y con los clubes de Primera División por primera vez desde que presentó su nuevo proyecto de nueva competición la Federación quiere que todas las jugadoras tengan ficha profesional el año que viene no sólo la mitad como pasa actualmente quiere mejoras como que las jugadoras por ejemplo coticen la jornada completa Hinault por horas efectivas como pasa en la actualidad ante la falta un convenio colectivo enfrente los clubes y la selección dicen que han regulado el fútbol femenino hasta ahora que nada o poco va a cambiar salvo pagar la licencia profesional y que muchos clubes no se lo pueden permitir están molestos por este pulso hoy no contar en esta propuesta federativa

Voz 0699 18:11 polideportivo

Voz 18 18:13 como primera etapa de la Volta a Cataluña con la presencia de

Voz 4 18:15 el bar de Borja Valverde para cojo que defiende la víspera

Voz 19 18:18 durante las dos últimas ediciones pero no lo va a tener fácil porque la participación es digna de Tour de Francia en Movistar va a correr junto a Nairo Quintana pero se van a tener que medir al ex

Voz 0239 18:26 Sky de Froome invernal a los hermanos

Voz 19 18:28 dicha Superman López a los franceses Vardy Pineau por supuesto la gran esperanza del ciclismo español Enric Mas hoy primera etapa ciento sesenta y cuatro kilómetros con final en Calella ojo tres puertos de primera categoría el primer líder seguro que es de mucho nivel

Voz 0699 18:40 Dennis protagonismo David Ferrer que llevó a Miami con una invitación ya está en tercera ronda cuando de lejos puede llegar Miguel Ángel Zubiarrain muy buenas

Voz 20 18:46 con lo cual el migran David Ferrer está ahí metido Miami después de ganar el Bd número tres del mundo cuando está a punto de retirarse pero la verdad es que Estados indicando muy bien las juezas en Garoña alguien región volcar la verdad que está jugando francamente bien cuanto a dudar en su próximo rival es muy duro muy difícil ibamos a ver cómo le ha ido el descanso de la jornada de ayer para venció puede plantar cara le puede ganar pero va a ser difícil

Voz 0699 19:16 en baloncesto metamos la casa del líder que es el Barça y más ayer tras vencer al Madrid Xavier Saisó

Voz 21 19:21 un Barça que renueva autoestima con esta victoria el dos de margen en el liderato más el basket a ver a ver la fórmula que sigue funcionando poco a poco el Madrid cuatro victorias de cinco clásicos ayer gran defensa dejando al Madrid en setenta puntos y efectividad en ataque donde destacó Heurtel Kubrick invictos claro

Voz 0699 19:38 en fútbol sala insinuación de mejor jugador del mundo de posibilidades de dejar España Toni entrevista en una televisión de portugués

Voz 22 19:43 Ricardinho a que abre las puertas a la salida de Movistar Inter reconoce que no se casa con ningún club y preguntado por el Benfica el portero del Sporting el año pasado afirma que tiene una ambición volver a su país en Twitter eso sí Across ver si de que

Voz 18 19:54 todo el mundo quiere volver a su país pues aclarado ya aclaramos Mancuso hasta las cuatro en SER Deportivos

Voz 0699 20:15 en Canal Plus Francia ha dicho el portugués sobre el francés que ahora mismo no se puede hablar de una carrera de Zidane que es muy pronto como entrenador para poner la palabra carrera al lado de Zidane poquito no sé yo diría que está el portugués

Voz 4 20:32 expectante el aficionado del Real Madrid ante todo lo que

Voz 0699 20:35 escucha sobre el futuro de su equipo con la operación en papel de fondo según cuenta France Football hemos comentado esos doscientos ochenta millones de euros encima de la mesa dice los compañeros de France Football del París Saint Germain por parte del Real Madrid aunque de fondo esta semana lo que hay es un debut de Paco Jémez con el Rayo Vallecano para el domingo ante el Betis el derbi del sur entre el Getafe Leganés el sábado y el Atlético que entrena esta tarde pendientes de Griezmann que todo está alrededor de Griezmann y su amor desamor con el Atlético de Madrid fuera del fútbol pues tenemos un partido del Real Madrid Barça de baloncesto con el Barça que le tienen tomada la medida desde que está Pesic al conjunto de Pablo Laso íbamos a darle bola a unas campeonas de hockey hielo que han sido campeones de Liga que lo malo pero ante la barra libre

Voz 4 21:39 el ruido son las ocho las siete en Canarias

Voz 0699 21:53 porque tenemos gente en el estudio urgente por un Quantum gente por una RIC entre voluntad si de aquí Antonio Romero Malta muy buenas tardes

Voz 0239 22:04 por cuanto presente hola qué tal muy buenas a todos

Voz 0699 22:06 Manuel Esteban diario As RBS y muy buenas

Voz 4 22:09 tardes encantadísima me permito rápidamente una cosa que ya va implícito en Madrid no se olvide queda si se cierra esa operación habrá doscientos millones de euros que volarán a Metropolitano al

Voz 0699 22:26 veo que que el PSOE

Voz 4 22:28 Allen por ciento no ciento veinte cientos ahora ciento veinte a partir de julio yo creo que la operación de más menos

Voz 0239 22:37 cerraría ahora y como vosotros habéis venido contando la Cadena Ser en esa operación tan rara Griezmann vale doscientos y resulta que eso lo van a poner en ciento veinte o ciento treinta en julio no no creo que el Paris san Germain Seat de no aguantar hasta luego

Voz 4 22:52 esa nada

Voz 0239 22:53 no pero contesta me tú crees que un club sabiendo que en cinco meses baja sesenta setenta ochenta millones de euros la cláusula de rescisión no se aguanta para hacer la operación se va a pagar la cláusula te aguanta no

Voz 4 23:07 tienes tú razón he ciento veinte ahora hay doscientos analizarán harán no te preocupa que el Atleti lo tiene bien claro te lo agradezco mucho eso es lo que ya que es de viaje no te voy a amargar el día por pero por estar de viaje no por otra cosa vale eh Jordi Martí

Voz 0699 23:24 muy buenas tardes

Voz 4 23:25 muy buenas tardes Pacojó por Tailandia desde Madrid desde la sede de la

Voz 0985 23:30 ciencia nacional a pie de césped para seguir el juicio a Sandro Rosell y muy sorprendido al ver cómo aquí en Madrid en contraposición a lo que es Barcelona donde tuvo habla de triplete pues aquí esta larga pretemporada en este carrusel inacabable de nombres para confeccionar la próxima plantilla señor Zidane

Voz 1576 23:48 los que quedan Jordi los que queda siguiera tiempo Jordi en una mañana a saber lo que dice Martín Talavera muy buenas tardes qué tal muy buena sí que esté tranquilo Manuel que momento yo sé que le duele mucho y le molesta pero que de momento Antoine Griezmann mejor de Atlético de Madrid quiere jugar en el Atlético de Madrid la próxima temporada iba a ser una de las cabezas visibles del proyecto de cara a la diecinueve veinte hasta que es el Levante

Voz 22 24:09 el dos mil tres nuevas cosas que bueno no su hermano o no su hermano o los lunes

Voz 4 24:14 es o los clubs que se utilice para para nada

Voz 1576 24:16 estampados digan otra Figaro que muy fácil matar siempre al mismo pero venimos de Valverde dada su hermana lo único que ha dicho es que está en el Atlético de Madrid y que no va a hacer caso a rumores porque evidentemente no les da ningún tipo de creía todo lo que ha dicho nada

Voz 4 24:31 toca es que el de quince hace empanadas mentales

Voz 1576 24:34 bueno pero de ley L'Equipe se puede hacer empanadas mentales con alguien que le diga algo del Real Madrid que se lo diga del Barcelona que se lo diga el París Saint Germaine que se lo diga Eric Abidal lo que se lo diga el tiene que ser la hermana de la hermana de Griezmann sólo aposta sólo habla con la gente

Voz 22 24:49 pero de ahí te te la importancia que tiene ayuda

Voz 1576 24:53 deben ayuda siempre dijo que no que no

Voz 22 24:56 pregunte mente a Griezmann cuando

Voz 24 24:58 es cuando hay que matarles pretendía matar matar no tiene ni es un verbo una expresión muy feas a la según donde podría por ahora ya pero me podría por favor

Voz 0239 25:09 ligar cuanto vale Griezmann si lo quiere el Paris Saint Germain o cualquier otro club a partir del uno de julio

Voz 1576 25:16 lo más importante lo que valdría es que el jugador quisiera irse y no quiere irse

Voz 0239 25:20 no no no pregunta es otra esto parecería una explicación parece un accidente relató si hay alguna explicación racional aquí un futbolista que cobra veintitrés netos es decir que tendría que haber que tenía que tener una ahí fuera proporcional por encima de quinientos seiscientos millones de euros que se haya una explicación racional para un futbolista que cobra veintitrés netos o veinte o los XXI lo que sea

Voz 1576 25:44 si a cobrar de dos cientos haciendo

Voz 0239 25:46 veinte si hay alguna explicación racional pues yo te lo digo

Voz 1576 25:49 no tener una jaula de oro en el sentido de que no pueda salir si él no está a gusto en el proyecto si él no cree en el proyecto si él no se ve con fuerzas de liderar el proyecto del Atlético de Madrid tiene una cláusula accesible al mercado para que si quiere irse se vaya dejando cierres

Voz 0239 26:02 a ver a quién te vuelves que te vuelves te quiero mucho pero que te vuelvo a repetir que doscientos millones de euros para un futbolista que tú consideras tu repito consideras en el Top tres no es una jaula de oro es un regalo que cualquier futbolista masa

Voz 22 26:17 la Real Madrid luego cristiano entonces el dos por ciento que tiene que ver lo que verle vale vale

Voz 0239 26:24 no tiene nada que yo te digo que no que utilizan que que utilizan no es real porque Leo Messi que es el topo uno tiene una cláusula

Voz 1576 26:33 sí pero mira pero pero no será más importante que un jugador se quiera quedar tenga ciento veinte tenga doscientos venga trescientos

Voz 0239 26:41 pero espera si tú me contesta no notan los argumentos tú sabes porque sabe contar pero escuchando dice no lo sabe y eso es mentira

Voz 1576 26:52 me Hotusa por millones para un delantero top tres

Voz 0239 26:54 es un recargo ilustraban a ciento veinte

Voz 1576 26:57 ves tú sabes porque se montó la cadena seis fueron dando paso traspaso que la negociación el año pasado no fue fácil no fue fácil porque había varios club pero sobre todo uno que pujó y me gritan

Voz 0239 27:07 es esta cláusula no es tan difícil entonces recibieron una milonga

Voz 1576 27:14 como gesto de dice como gesto

Voz 4 27:17 vale bueno pues nada

Voz 0239 27:19 es importante pero sé que es mucho más fácil de aplicar mira que esto es una algo que Griezmann su representante puso como condición sine qua non para renovar el Atlético de Madrid tuvo que mamar yo te digo Talavera Chapo fantástico pero no me quieras contra una milonga no me quiera contar lo de la jaula de oro lo de no sé qué no me cuentes eso

Voz 4 27:36 a ver cuéntame que era una obligación de la no gracias

Voz 0239 27:39 John yo me callo digo pues fantástico interrumpió el

Voz 0699 27:41 con con Jordi Martí os voy a pedir que dado que estamos en sitios diferentes no os interrumpa hay mucho porque hay cierto problema sino si os dais ancianos escuchen mucho dar a Jordi

Voz 0985 27:50 no no si yo Pacojó sólo quería decir que es una pena enorme que llevemos dos semanas hablando de Griezmann y su salida cuando no hay tema osea lo que nos dice en Talavera y nos lo creemos a pies juntillas es que jamás ha pasado por la cabeza de Griezmann no ya no ya no me lo creo ya pero Antonio tengo que hace caso de lo que dicen mis compañeros entonces yo hago pongo la mano en el fuego

Voz 4 28:16 no sé quién le dijo Griezmann cuando le llamó entre otros Luis Suárez agregó Ban para darle ánimos por caer eliminado Chantelle Ayub pregunta Griezmann no lo sé yo lo que acabo de escuchar es que jamás ha pasado por la cabeza de Griezmann

Voz 1576 28:32 a día de hoy Johnny

Voz 4 28:34 la semana que no te puedo decir no al día de hoy al día llegada habrá posibilidad de salir del Atlético de Madrid así

Voz 0985 28:44 ante donde él se siente bandera punta de lanza del proyecto por lo tanto oye celebrar que el caso Griezmann haya quedado nada nunca hubo tema nunca hubo oferta nunca hubo nadie ni él ni nadie que llamara a su puerta y aquí paz Antonio y después Gloria

Voz 4 29:00 el año pasado no paso nada con el Barça ahora sabe cuál es el latiguillo que quieren la Champions que quiere la Champions y que está convencido que en el Athletic la champú es que cuenta cada bacalada podía tener en cuenta

Voz 1576 29:14 pero kilo cuenta pero cuando no hay espejos

Voz 4 29:17 sí pero pero quiero seguir cuando lo ha dicho alguien ate el hombre

Voz 1576 29:22 que cuando dijo lo de coqueteo del United cuando dijo lo del Barça que tenía que tome una decisión que tenían una oferta encima no esa pues yo yo entiendo que la gente esté molesta por es por por hacer público ese tipo de negociaciones que pasan todos

Voz 0699 29:34 seguimos en todos los clubes y ahí estoy de acuerdo con vosotros

Voz 1576 29:37 los pero tratarles sabe que no he dicho absolutamente nada es más salió la semana pasada que va a jugar la Champions del verano otra vez el Atlético de Madrid el póster pro social está Koke que va a ser el primer capitán el año que viene porque va a salir Godín está Griezmann está Jan Oblak jugadores que es que que son la cabeza del cartel para la próxima temporada subrayó esto puede cambiar porque es fútbol creo que todos los que estamos en esta barra libre las hemos visto es todo lo

Voz 22 30:00 no una Talavera con detalle

Voz 24 30:06 dos pico de Madrid que ya no contempla sale del Atlético eh pero que sólo el Atlético en vale vale espérate un momento

Voz 0239 30:14 no pero si Griezmann realmente tuviera tan claro que quiere quedarse en el Atlético de Madrid esto no tendría porque cambiar la próxima semana lo tiene muy fácil utiliza las redes sociales que es un crack al margen de para decir que que el encanto de la NBA al margen de para decir que celebra logal eso no se le pues lo tienen muy fácil mira esto no va a cambiar soy futbolista del Atlético de Madrid pase lo que pase el año que viene estaré aquí se acabó el problema

Voz 0985 30:40 dicho ver aquí lo que sí que es una anomalía es que normalmente las cláusulas tienden a crecer en el caso de Griezmann tienden a disminuir pero creo Antonio qué tal ha también ha explicado él si quiere dejar una puerta abierta porque a la mínima

Voz 0239 30:56 no se va a mí me parece muy bien pero que no sé que quiere ser la cabeza de el nuevo proyecto del Atlético y se lo tiene tanto el caso necesita tanta milonga

Voz 0985 31:09 cómo casa atada a ser cabeza porta estandarte portaaviones abanderado con rebajarse la cláusula por si algún día me siento inquieto irme casi

Voz 0699 31:18 ya que voy a divorciar ya del tema eh lo pasara

Voz 1576 31:21 sí si tú tú tú tú con el fuistes conocer el año pasado de lo cerca que estuvo de ir al Barcelona entonces una negociación aparte de subida de sueldo aparte de decirle que se va a construir un proyecto que sólo lo dice el entrenador sus compañeros y los que van a Atlético Madrid en torno a él para ganarlo mayores títulos posibles que luego al final quitando la Supercopa de Europa no ha habido ningún título más ni va a haber ningún título más salvo hecatombe el liga del Barça pero es que todavía para que para que crea más que no haber ningún problema si un día el día de mañana quiere salir pero que ir ponen una cláusula accesible al mercado

Voz 4 31:56 no querría salir es bueno pues a lo mejor no quiere salir nunca

Voz 1576 31:59 pero qué más te da tener una clausura te repito que más te ha de tener en cuenta millones de mercado sin

Voz 0239 32:04 me permita a mí lo diga escúchame Koke tenía una cláusula Koke

Voz 1576 32:06 de unas dos horas excesiva accesible no tiene el Barcelona la

Voz 0239 32:09 no tiene nada que ver con que no quiso salir en comparación con nada mira que doscientos millones y entiendo que Pacojo quiera cambiar el tema porque te has enrocado entrena a está atacado que una cláusula de rescisión de doscientos millones de euros para un futbolista como Griezmann tal y como está el mercado ya es asequible que no hace falta bajarla que doscientos millones para un delantero como Griezmann al que tú yo no al que tú consideras en el Top tres mundial yo repito

Voz 1576 32:37 me lo dio con francés Foster

Voz 0239 32:40 Zaragoza entonces estás está siendo todavía mucho más contradictorio porque si lo consideras en el Top tres mundial y crees que doscientos millones de euros no es una cláusula acorde Correa mercado pues no está diciendo la verdad

Voz 0699 32:52 bueno portada de France Football en operación en va P doscientos ochenta millones de euros insisto eh la portada France Football del Real Madrid para fichar al jugador del Paris san Germain

Voz 0239 33:03 según Talavera en papel no es topten mundial doscientos ochenta doscientos ocho en que no hay nada nada no es porque no hay

Voz 1576 33:10 cláusulas y eso es un traspaso que acabas de pagar por Neymar que para mí tampoco es topten mundial cuánto pagó en su día el el germen Jordi

Voz 0985 33:18 dos dos dos

Voz 0239 33:19 por veintidós veintidós veintidós hasta entonces evidentes

Voz 1576 33:22 de no vas a vender a otro jugador que está en el top cinco top diez llama lo que quiere es de lo mejor jugador del mundo no vas a vender más barato que tú has comprado animar es de lógica es al final hacerla matemáticas Antonio no sobre pitado

Voz 4 33:33 edad de dónde va a sacar los doscientos ochenta al Madrid

Voz 0239 33:37 bueno yo creo yo es que estoy día últimamente muy asombrado por la posibilidad que tenemos por la capacidad que tenemos todos los periodistas de analizar económicamente la situación de los equipos yo creo que el Real Madrid si tiene algún problema no va a ser de dinero otra cosa es lo que diga el jeque no mira me pague lo que me paguen en papel no va a venir al Real Madrid esos otra película pero repito me parece que la disposición fundamental del Real Madrid no es generar dinero sino hacer que los socios ilusionan creo que económicamente el Real Madrid puede acometerlo operación que otra cosa

Voz 4 34:08 la plantilla no se te olvide que en cuanto llegue con el que la plantilla Neiro yo creo que la plantilla meterle permíteme simplemente Sergio Ramos primero que llama la puerta hiciera subida de sueldo subida de sueldos subir

Voz 0239 34:24 pero no es lo mismo una subida de sueldo cuando vienes de ganar una Copa de Europa que cuando vienes de fracasar en una temporada no tiene nada que hacer

Voz 0985 34:33 cuando tú a cometes una operación de doscientos ochenta que yo no digo que no la pueda cometer el Real Madrid pero es posible que haya que hacer caja eh

Voz 1576 34:42 no nos al Caja de futbolistas el más te digo eh Jordi Turull bien lo sabe porque no si ibais contándolo de los fichajes caros de el del Barcelona es que son doscientos ochenta entiendo por traspaso

Voz 4 34:55 que a eso lo puedes poner el sueldo

Voz 1576 34:58 que firmará no me imagino que no menos de seis años y estamos hablando de la ópera el pico te sale por quinientos millones de euros

Voz 0239 35:04 es la postura de operación tú tú preocupante por la cláusula de Grease que se preocupe la brazos hasta por la pasta que les van a pagar a Oblak pero acaso tú de la pasta de cómo maneja Florentino Pérez las finanzas del Real Madrid yo creo que yo soy el primer crítico lo deportivo en lo económico hay poca duda de si nada

Voz 1576 35:24 se podía no había liquidez había

Voz 22 35:27 no era una operación

Voz 0239 35:29 no yo sin que nadie ha fichado

Voz 4 35:32 el chaval y todos los tres años es diferente

Voz 0239 35:35 es decir que no hay liquidez aquí hombre cuando tú ganas

Voz 22 35:37 Pere guante está había algún problemilla pasando a jugar

Voz 0239 35:41 en Liga de Campeones a lo mejor entiendes que traer a un a un tío como el embate entonces hace dos tres temporadas con dieciocho años a ganar doce neto

Voz 1576 35:49 el año pasado meter un es meter una bomba

Voz 0239 35:51 para entonces el año pasado volvió a ganar el Real Madrid no si te acuerdas Talavera Pedro del Madrid podían ganar la Liga de Campeones pero eso fue el artífice del triunfo pero el año pasado el pelo el año pasado Florentino Pérez llamó al jeque le pregunto oye que posibilidad y le dijeron ninguna Se acabó el tema no es cuestión de dinero es cuestión de que el París Saint Germain no quería vender la Penya Neymar Se acabó no tiene nada que ver con el dinero o no sólo con el dinero este año veremos a ver

Voz 4 36:16 da compra te vaqueros donde está que está empatito

Voz 22 36:21 lo suyo a lo mismo Vaquero de mil

Voz 0239 36:24 cientos de los allí

Voz 22 36:26 que salieron a precio de saldo vale

Voz 0699 36:29 de dónde va a comprar Manolete los

Voz 4 36:31 que los a La Valeta Malta e IAC

Voz 0699 36:34 estamos bueno ya que esa torció el tema hacia la selección

Voz 4 36:36 de la selección Romero esta selección de

Voz 0699 36:39 ante avión jugadores que lotería con Noruega que pinta

Voz 0239 36:42 la esto bueno son cosas diferentes la de cuarenta y un jugadores entiendo las pruebas pero el otro día me dio la sensación de que Luis Enrique dio una rueda de prensa como si fuera su primer partido oficial ya no somos deja un torneo por el camino me encantó lo que vi el sábado en Mestalla es verdad que no terminamos de embocar pero me gustó la la manera en la que tácticamente estuvimos sale el partido en la que físicamente recuperamos la pelota atrás pérdida eso me gustó mucho luego faltó el acierto de Morata Ikeda venga enfrente un claro queda que vengan mal mayor pero todo lo que vi el otro día me gustó y las dos apuestas de Luis Enrique al que criticábamos por dar palos de ciego las dos apuestas de Luis Enrique precisamente para ese partido parejo y Navas creo que les salieron inmejorable

Voz 1576 37:27 ya no perdona perdona momento una cosa importante porque es que me decía un amigo y mira ahí lo corrobora y Antonio Romero la perfección

Voz 0985 37:35 eh

Voz 1576 37:35 Morata se siente más del Atlético de Madrid porque ahora que va a la selección mejora de tipo de Madrid ya se les culpa absolutamente todo que da morada porque no dice esto para acabar marear tu hace treinta segundo porque no has dicho no has visto que fue partido grata porque yo no he dicho que no puede decir que fue decisivo en el penalti en el dos uno que que provocó el con el portero

Voz 0239 37:53 creo que ella es el charlará misión Talavera que yo te diva canciones pero que hay que usar la transmisión Morata estuvo fantástico pero cuando tú pero cuál no hay ninguna sea por Europa necesitas de cuatro cinco oportunidad lo sabe Morata el primero de cuatro cinco oportunidades meter al menos una te digo cómo mezclan Rodrigo y Morata de lo que yo he visto con Luis Enrique como mezclan Rodrigo Morata no mezclan ninguno arriba

Voz 0985 38:16 sí a mi Pacojo me gustaría decir una cosa venga lo que no vale es al casting de Luis Enrique un día atizarle y el otro día lo fiarlo cuando tú tienes que acometer una operación tan complicada como el relevo generacional de unos tipos que marcara

Voz 0239 38:31 el reinado de verdad que no es verdad que eso no es verdad que aunque sólo verdad Jordi perdona que el relevo generacional es verdad

Voz 0985 38:40 pero sí puedo continuar si puedo contemplar con las no

Voz 0239 38:43 esa es el cásting en lo que estoy totalmente de acuerdo contigo y otra cosa es el relevo generacional ese ya lo hizo Lopetegui tú y ahora tiene un casi siempre el relevo generacional Cuéntame el relevo generacional los que ganaron la Copa del Mundo ya no vinieron con Luis Enrique ya no estaban estacionados por lo tanto

Voz 0985 38:59 por tanto seguimos en la misión Iniesta de completar un relevo generacional

Voz 4 39:03 qué Guy de alguien que marcó un reinado

Voz 0985 39:06 pero les la bailarina decidir nacionales que quiere de los Parejo ídolos Ceballos comparas con los suyos

Voz 4 39:11 a tendrás cuenta de que hay un auto Kike que como

Voz 0985 39:14 tras desalojos la diferencia pero lo que Antonio es que me parece que hay que aplaudir a Luis Enrique por ha tenido el coraje de hacer dos cosas muy interesantes uno tengo una deferencia para con los míos cosa que no está mal con sus predilección es cada uno los tiene y la segunda es justo porque coge los picos de forma el otro día acertó ya me parece que este cásting tantas veces vilipendiado estigmatizado a veces con este retintín de los cuarenta y un jugadores creo que es un tanto injusto le toca mitin al derecho de mover cielo y tierra para dar con sus once porque con su idea Pacojó con su idea ya está dando a la España de Luis Enrique en España Luis Enrique ya la vimos con una idea que ese reconoce desde la presión desde la darle balón pero campo contrario ojo pero por ejemplo

Voz 1576 40:02 J Caneira nunca la selección y fue esencial su pico de forma este momento de forma pero bueno entonces habrá que darle continuidad sin el próximo partido del Valencia los partidos un tampoco más flojo yo yo entiendo lo que quieres decir Jordi pero habrá que dar primero un armazón no sé si son de diez doce quince dieciocho futbolistas y luego Manu

Voz 0985 40:21 si crees que va a ser de un día para otro olvídate y haríamos todos bien Pacojó de no darnos tantos latigazos a la espalda en comparaciones con el pasado cualquier comparación con el reinado de los que tuvimos entonces esto de cualquier comparación saldremos perdiendo puestos de academias está dando ya la de a favor el paro

Voz 0239 40:39 todo lo que se pide a Luis Enrique bueno bueno que el otro día estuvo de chapeau es que de todas las apuestas que ha tenido nueve meses en los que lleva siendo seleccionador nacional alguna le ha salido bien empezó en el lateral izquierdo sacrificando a Jordi Alba marcó puso a Marcos Alonso ha desaparecido Azpilicueta hijo de desaparecido en el centro del campo su apuesta fundamental era Thiago se lesionó luego no volvió ahora ha premiado el el momento de forma de Parejo de de Canales

Voz 22 41:05 luego la el el delantero que Bayo Asensio no han jugado en el Real Madrid también

Voz 0239 41:09 los caballos y Asensio eso sí que son apuestas personales sobre todo lo de Ceballos porque le encanta allí ante el gusto personal de su seleccionador para mí eso sí que tiene el pulpo perdida más claro tienen el de cualquier capacidad

Voz 0985 41:23 el objetivo lo aguijón

Voz 0239 41:25 pero por ejemplo arriba te recuerdo por ejemplo arriba

Voz 4 41:28 me acuerdo que el que más ha jugado aparte de Rodrigo Mora

Voz 0239 41:30 no es pasa al que en la primera convocatoria dejó fuera vino un entrenamiento lo puso de titular yo lo que digo es que la rueda de prensa del otro día de Luis Enrique dio la sensación de que lleva cinco días de seleccionador lleva nueve meses sea no es cuestión ya el cásting ya está avanzado no son cinco días nueve meses

Voz 0699 41:46 bueno pues nada como ya estoy en el descuento

Voz 25 41:49 me han ayer me pidieron que hiciera un encargo a Manolo en el Palacio de los Deportes sí que les saludara de parte de Fernando vale

Voz 4 41:58 se muerde la lengua he recibido que que debe dinero no

Voz 0239 42:05 a Fernando mencionó que la pulsiones

Voz 4 42:07 Pepe Bale que Felipe además muy bien educado Ramiro bueno pues nada simplemente que que los voy a poner un tuit que consultas con Marta fue ella

Voz 0239 42:17 a la que me llevó al mal no ha muerto no quita a la confusión no

Voz 4 42:23 mándame un mensaje Manolete con el tema de los vaqueros eh

Voz 1576 42:30 ah no puede terminar mejor ya no tengo tiempo Jordi dime

Voz 0985 42:34 vínculos que en mi tránsito por Madrid por las calles las plazas veo auténtico pánico en los clásicos de los merengues

Voz 0239 42:40 que se corta eh que haces tú

Voz 0985 42:43 a ver qué revolcones está pegando al Barcelona eh

Voz 22 42:46 pueblos y Jordi de ocho no te quiero cortar pero es que yo estoy en la semana aquí andamos más en los clásicos hasta claro