Voz 0699 00:00 hola a todos qué tal buenas tardes bienvenidos al deporte en la SER a France Football publicaba ayer una oferta de doscientos ochenta millones del Madrid al París Saint Germain para fichar en papel el Real Madrid cursó todos sus canales con los medios para desmentir la oferta es más avanzando un paso daban por imposible fichará el francés este verano y afirmaban que no iba a haber oferta este año no tengo por qué no creer que ahora mismo sea así incluso me parece inteligente que filtren eso primero porque así no enfadar al jeque del equipo francés con anticipación en segundo porque si generan esas expectativas a la afición del Real Madrid luego no viene en papel sería una decepción sin un fracaso pero pensar en esto Zidane convenza en vez de jugar en el Madrid la directiva llevan un acuerdo con el jugador el jugador manifiesta su deseo de venirse no habría oferta entonces Florentino ya jugó con el Never never never con Beckham Cani vino ya se puede poner a aprender cómo se dice nunca en francés en los próximos meses va a necesitarlo porque la negativa en va P en el presidente ve con el presidente de Beckham ya no se la cree del todo el lastre sí1 comenzamos aquí SER Deportivos

Voz 1 01:12 la Cadena SER SER Deportivos con Francisco José Delgado con

Voz 0699 01:17 la redacción de deportes de la cadena ser un día más hasta las cuatro el vamos a acompañar con el resumen del deporte de lo que llevamos de martes gracias por estar ahí del modo que más os mole por la radio de toda la vida por la aplicación de la SER en el móvil por nuestros enlaces en redes por la web tres W Cadena Ser punto com o por dónde queréis que lo importantes que tengáis mucho donde elegir os doy las gracias por elegirnos un día más en nombre de todo el equipo del programa que va de Sonia Lus en la producción a Juan Carlos Ingelmo de Alicia Molina como cracks de la técnica España juega esta noche su segundo partido de la fase de clasificación para la Eurocopa del verano dos mil XXI partido en el que no va a estar Luis Enrique en el banquillo el seleccionador nacional no estará por un problema personal grave que le ha hecho abandonar la selección ya esta noche no se sienta dirigirla desde aquí lo primero nuestro abrazo y nuestro deseo de que sea lo que sea se solucione con buenas noticias en el aspecto deportivo venimos de hacer muchas ocasiones y pocos goles ante Noruega el rival de esta noche es más Flo GT pero el gol Se no resiste está en todos los debates menos para el seleccionador que no ve bastante bien de cara al gol llegó

Voz 1336 02:19 vamos en los siete partidos que nosotros llevamos como seleccionadores diecinueve goles a favor lo cual significa entre siete partidos dos coma siete goles de media por partido el equipo más goleador de la Liga española ahora mismo creo que es el Barça hay hace dos coma seis hombres restar faltos de gol no pinta mal

Voz 1 02:34 a ver si tuviéramos tan sobrados

Voz 0699 02:36 lo dice Luis Enrique estaremos en la Final Four de la liga de naciones con Portugal Holanda y Suiza pero esta Inglaterra no estamos nosotros así que tanto con lo tenemos por lo que hoy os trasladamos una pregunta como el martes que es el Día de consulta la audiencia de SER Deportivos en qué jugador confías tú para que sea el nuevo goleador de esta España tuvimos a Villa tuvimos a Raúl tuvimos a Torres como goleadores de la selección entre otros ahora el trono está un poco vacío así que seis treinta nueve dos cero seis cuatro seis ese es nuestro Whatsapp para notas de voz valdría Morata valdría Rodrigo valdría Jaime Mata valdría Diego Costa al día Sergio Ramos no sé lo que veáis al seis treinta nueve dos cero seis cuatro seis os escuchamos un poquito después nuestra selección es protagonista del día los que están por los que no entre los segundos figura Gerard Piqué que ayer jugó con Cataluña y que se encaró con los aficionados que en el partido ante Venezuela en Girona gritaban puta España

Voz 2 03:30 respeto por encima de todo sea una o de otro preso que tener

Voz 0699 03:34 es que ver predicar con el ejemplo todos eh

Voz 2 03:36 hay nada eh o lo que sea una falta de respeto pues es intolerante

Voz 0699 03:41 pues mira eso es una lección de tolerancia de educación que nos vendría muy bien a todos así que me quito el sombrero en esto con Piqué en una jornada que va de grandes nombres además Griezmann dice que está harto de que se hable de su salida del Atleti Messi empieza a recuperar la lesión con Argentina en Barcelona para llegar al derbi ante el Espanyol y Cristiano se ha lesionado con Portugal ante Serbia hice dice que tiene para dos semanas de baja in Aimar bueno Neymar en más su padre que dice que Neymar se va a quedar en el París Saint Germain y que incluso ya se está planteando renovar

Voz 3 04:11 a casi siempre sale en los mercados siempre se especula con un fichaje pero eso no significa

Voz 1576 04:19 que vaya a ocurrir en subida sólo ha fichado por

Voz 3 04:22 dos equipos el Barcelona y el PSOE llega la probabilidad de no salir de aquí es muy grande primero porque su segundo año tiene tres años más de contrato y estamos hablando con el PS llenos para renovar modelo uvas no

Voz 0699 04:34 pasa con el padre de Neymar que su credibilidad en este de más parecida que hoy un hombre del tiempo me dijeran que mañana en Madrid llueve como que con los precedentes número pero bueno sí creo que hay que arreglar lo que ha pasado en Oviedo y Sporting que han roto relaciones tras el derbi asturiano en Segunda por unos cacheos que en Oviedo consideran demasiado exhaustivos y luego con un vídeo que ha puesto esta mañana orden de Gijón de destrozos en la grada en donde estuvieron los aficionados de Oviedo dentro de la movidas que no cesan tenemos juicio de Sandro Rosell reunión de los grandes clubes europeos en busca de cargarse las ligas Reunión de los clubes femeninos para cargarse el proyecto Nueva Competición de la Federación eh todo lo vamos a ampliar en nada es fútbol bien polideportivo marcha tenemos en marcha la segunda etapa de la Volta a Catalunya marcha le va a tener que meter Bautista en su juego en Miami en el Master mil para ganar a Djokovic y una marcha más al juego Iberostar Tenerife que viene de perder mucho en Liga para ganar su partido en Champions del Barça que mañana que se juega en Jerusalén en Jerusalén con la que hay Iliada allí pero bueno el lío lo tenemos aquí con contarlo todo eh y hay que contar lo ordenado y bien así que no Monroyo son las tres cinco

Voz 4 05:36 nos vamos al lío ya Juan sí

Voz 5 05:38 somos los neumáticos de Truffaut la como haberte comentamos para tu escapada de Semana Santa nos caemos del plan es que nos ha surgido una cosilla venga a Nos vemos

Voz 6 05:48 si tus neumáticos fallan tus planes también

Voz 1371 05:51 Estatut ayer Ford antes del doce de abril disfruta de una oferta dos por uno en neumáticos de primeras marcas consulta convicciones en Fort punto es

Voz 0340 05:58 oye Juanjo yo creo que me merezco un buen sueldo

Voz 7 06:01 Juanjo cuando tiene razón tiene razón de unos cinco mil euros al mes más o menos Juanjo pues claro que sí Juanjo veinte años a Juanjo IVE vendrían genial trescientos mil euros

Voz 1 06:13 Saura tuvo que pueda surgir Juanjo si te pones así que es fácil

Voz 8 06:19 les subirse el sueldo ahora mismo con el sueldo del Fin de Semana de la ONCE cara

Voz 0699 06:22 cinco mil euros al mes durante veinte años tres

Voz 8 06:25 en dos mil euros al contado

Voz 9 06:27 súbete el sueldo de Azón Tazón es de Azón

Voz 10 06:39 de Azón es puro deporte MotoGP en exclusiva hay más sin permanencia cuatro noventa y nueve el mes primer mes gratis

Voz 9 06:46 A Z tiene razón en una obra hay veces que cuando dicen mañana lo tiene en realidad quieren decir con suerte

Voz 11 06:55 pero si tú eres de los que dicen mañana lo tiene Iker es decir mañana lo tiene entonces necesitas una aprobación porque cuando en Toyota te decimos que ésta es una furgoneta fiable sabes qué queremos decir que es

Voz 9 07:07 fiables toda la confianza de Toyota

Voz 0699 07:15 nueve menos cuarto de la noche en La Valeta segundo partido de clases canción de cara al Europeo ante uno de los dos rivales a priori más flojos del grupo jugamos un Malta España e desde el banquillo pinta que cambiará algo el equipo con respecto al caímos ante Noruega pero no demasiado aunque la última hora viene precisamente desde el banquillo porque el partido no lo va a dirigir dice Enrique Javier Herráez Malta muy buenas tardes

Voz 12 07:39 qué tal Pacojó buenas tardes y lo hacía oficial la Federación Española de Fútbol a la una y cuarto de la tarde en la mañana deseo tranquila pero evidentemente había una llamada personal y Luis Enrique abandonado en Malta para dirigirse a nuestro país por causas familiares de fuerza mayor Luis Enrique ha pedido intimidad y que bueno pues no trasciende evidentemente ese tema personal y como tú decías al principio te SER Deportivos lo importante es que se solucione de que todo vaya bien para Luis Enrique y su familia como digo bajo en relación con el con Joaquín con su amigo el psicólogo de de la Federación y a través de la embajada han partido a a España desde aquí desde Malta va a dirigir el el partido frente a Malta e Robert Moreno que es su segundo a las veinte cuarenta y cinco en lo deportivo es decir que hoy se cumplen catorce años del debut de Sergio Ramos que lleva ciento sesenta y dos partidos que está con ganas de marcar un gol de seguir la racha porque no para sería su sexto partido consecutivo marcando gol y podrá igualar a hombres como Pirri como Hierro como David Villa Ike de cara al partido cambios posibles cambios hombre pues creo que Sergi Roberto jugará también canales se perfilan como titulares y otros futbolistas como Busquets que tiene ha jugado mucho y sigue jugando bastante quizá Rodri pueda entrar en el centro del campo ayer no probó nada en ese entrenamiento y otro que podría descansaron qué quiere jugar es Jordi Alba le preguntábamos ayer en la rueda de prensa como lo pasó esos dos meses que no lo convocaba Luis Enrique para selección

Voz 0977 09:05 está claro que después de tantos años pues no venía aquí pues no te hace reflexionar quizá pues se pregunta sería seleccionador pero siempre lo he dicho que ya me conoce a la perfección que también pues entiendo pues llegar a entender que también pues tiene que ver a muchos jugadores no sólo mi posición sino en otras muchas hombre yo son siempre ha sido querer venir que como tú dices pues quizás tuvieron mejor momento de mi carrera cuando volvía Benin está tapado de Luis Enrique pues quizá fue como la primera que que me llamo por primera vez Vicente del Bosque no y ahora pues ojalá que pueda estar ya para siempre hasta que hasta que quiere decir ahora

Voz 0699 09:38 la ilusión se ha convertido en realidad y Luis Enrique ha hecho una buena rectificación análisis del rival que es mal dar el concierto del fútbol europeo experto en fútbol internacional de la SER problema muy buenas qué tal va

Voz 0301 09:48 muy buenas es una selección realmente muy floja hacía años que no conseguía una victoria para que la podamos poner en un baremo es prácticamente una quimera que pueda ir a una Eurocopa seguramente hablamos en los próximos diez años mucho tendría que mejorar la la cosa a pesar de que ese ampliado para que la gente se haga una idea la gran mayoría de sus futbolistas todos de hecho juegan en la liga local y apenas han tenido experiencias en ligas de primer nivel lo más parecido a una experiencia en una Liga de élite lo tiene el delantero Mis Food que ahora juegan la Liga local pero que llegó a estar en el Coventry de segunda división en Inglaterra

Voz 0699 10:27 vaya que no nos tienen que dar demasiado problema pero ya puestos eh ocho juegan más partidos hoy en el grupo de España que se juega

Voz 0301 10:34 bueno pues habrá duelo nórdico entre las selecciones de Noruega y Suecia buen partido para ver las opciones de los locales sobre todo de meterse en el lío de tratar de luchar por las dos primeras plazas aunque creo que Suecia es favorita para ser segunda en este grupo de España como son impares en el grupo de la selección española en ese grupo F siempre hay una selección que queda sin jugar en cada jornada en esta ocasión de Rumanía que descansa da no tiene partido oficio

Voz 0699 11:03 gracias Bruno no paramos ahí fuera del grupo de España la cosa

Voz 0301 11:06 ese no para tampoco si hacemos unas

Voz 0699 11:08 lección de partidos destacados cuáles serían José Palacio muy buenas muy buenas Pacojó

Voz 0301 11:12 destacamos el Italia Liechtenstein a las nueve menos cuarto de la noche busca el dos de dos el equipo de Mancini hacer cambios pero va a ser titular muy check in el delantero diecinueve años desde la Juventus que dejó ya muy buen sabor de boca en el partido ante Finlandia en ese mismo grupo se juega también a la misma hora el Bosnia Herzegovina Grecia ambos debería luchar por ese segundo puesto en el grupo G nota del grupo de destacamos el Suiza Dinamarca es el primer partido para los daneses de Ericsson Suiza ganó ya la primera jornada y ambos sólo favoritos para clasificarse aunque podría dar la sorpresa que ya tiene tres puntos Irlanda que hoy recibe también a las nueve menos cuarto a Georgia ahí destacamos también un par de amistosos a las ocho de la tarde ese Marruecos Argentina en Rabat sin Leo Messi lo va a hacer del crack del Barcelona y a las nueve menos cuarto el República Checa

Voz 0699 11:55 Brasil en Praga eso de hoy pero esto es un no parar de partidos como os digo ayer jugaron Griezmann Cristiano muchos más que fue lo mejor de ayer iban Álvarez poesía

Voz 0340 12:04 fíjate Pacojo que la situación no es nada positiva en Portugal donde hay preocupación por Cristiano Ronaldo que anoche a la media hora de partido contra Serbia se retiró del campo por un tirón muscular en la pierna derecha el encuentro terminó con uno uno y ojo porque la campeona de Europa ha empatado sus dos primeros partidos en casa y ahora mismo se quedaría fuera de la Euro dos mil veinte el líder de ese grupo es Ucrania con mejor pie ha comenzado la fase de clasificación Francia autoritaria la campeona del mundo dos goleadas la de ayer cuatro cero ante Islandia marcaron Giroud Umtiti Griezmann y en P también jugaron Varane Pogba y otra selección que ha pasado por encima de sus rivales en los dos partidos es Inglaterra Amanita que comenzó con remontada en Montenegro uno cinco con goles entre otros de Sterling Hurricane

Voz 0699 12:42 ya puestos sobre España no sólo estamos pendientes de la absoluta que estamos pendientes y mucho pero ayer Juan la sub diecisiete en la sub veintiuno hoy turno para otras categorías cuéntanos José Antonio Duro

Voz 1621 12:49 resultados positivos además último amistoso para la sub veintiuno

Voz 13 12:52 antes del Europeo ganó tres cero a Austria en el Nuevo Mirador en Algeciras marcaron en dos ocasiones Vallejo que volvió a ser titular aunque sólo cuarenta y cinco minutos además la sub diecisiete venció dos cero a Grecia en el inicio de la ronda élite de Lyon la el siento partido va a ser el jueves ante Kosovo también jugarán el domingo ante Ucrania hay tenemos citas del día la de la sub diecinueve en Holanda muy importante porque juegan Abel Ruiz Moya fue compañía ante la selección local para estar en el trofeo continental y la femenina sub diecisiete también camino europeo desde a las seis y media Suecia España

Voz 0699 13:19 pues todo lo contamos en Carrusel con Dani Garrido desde las ocho y media carrusel de los grandes como siempre que juega la selección grandes los nombres de los protagonistas

Voz 4 13:26 Paul hoy ahora junto a Juan sí

Voz 5 13:29 somos los neumáticos de tufo La Roja como a verte comentamos para tu escapada de Semana Santa nos caemos del plan es que nos ha surgido una cosilla venga venas

Voz 6 13:38 si tus neumáticos fallan tus

Voz 1371 13:40 tan están bien visita tu taller Ford antes del doce de abril disfruta de una oferta dos por uno en neumáticos de primeras marcas consulta convicciones en for punto es

Voz 14 13:48 el premio es Cinco Días a la Innovación Empresarial si tienes un proyecto tecnológico innovador

Voz 4 13:53 así apuesta por una nueva responsabilidad

Voz 14 13:56 el corporativa hostias puesto en marcha una acción empresarial novedosa ligada a una universidad presente en los Premios Cinco Días bases publicadas en cinco días punto com recepción de candidaturas hasta el viernes diecisiete de mayo con el patrocinio de Caixabank y Repsol

Voz 4 14:11 hola soy el planeta ha llegado a mí ahora el próximo sábado treinta de marzo de ocho y media a nueve y media celebramos la hora del planeta DW humedad

Voz 15 14:20 luego se en un momento de apagar la luz por la naturaleza las emisiones de gases están cambiando me clima por eso te pido que durante este día te convierta no consuman combustibles fósiles cundía cero emisiones te atreves Hora del Planeta punto puntos

Voz 0699 14:36 los cuarenta atún contra el cambio climático

Voz 0017 14:40 Aíto televidente de nombres enorme con noticia Messi

Voz 0699 14:46 para para jugar contra el Espanyol de Albets Barcelona buenas tardes hola Paco

Voz 0017 14:49 qué tal buenas tardes pues dependerá de las sensaciones que tenga esta semana a día de hoy es duda para el partido pero sí la Evo

Voz 1576 14:54 loción durante los próximos días es buena le desaparecen

Voz 0017 14:57 las molestias en el pubis estará disponible para el derbi lleva más de un mes arrastrando estas pequeñas molestias que no le impiden jugar pero a veces sí le molestan bastante aunque los cuatro días de descanso que ha tenido ahora le han ido muy bien para recuperarse mañana se le espera en la Ciudad Deportiva y el viernes se va a decidir si entra en la convocatoria el que ha vuelto hoy en perfectas condiciones es Piqué que jugó cincuenta y un minutos ayer con la selección catalana hay que descartaba el retorno a la roja

Voz 16 15:23 es una decisión que se tomó en su momento que fue muy pensada ya lo dije que la verdad que no me arrepiento estoy muy feliz de de poder esprintar es necesario son muchísimos partidos en el calendario y la verdad es que me da la vida y creo que se está demostrando este año de las patas de la las piernas funcionan físicamente estoy bien es porque

Voz 0017 15:42 bueno es que descanso bueno pues con las patas au las piernas en perfecto estado ha empezado Piqué a preparar el derbi al que llegará muy justo si llega Luis Suárez que hoy ha hecho trabajo específico y que sigue recuperándose del esguince en el tobillo

Voz 0699 15:55 el otro lesionado Cristiano Ronaldo también cayó anoche con Portugal fue sustituido en el partido contra Serbia jamás

Voz 17 16:00 el me muy corto también usted Contés se observó pues creía que y por eso tranquilo porque sé que voy a votar de aquí un motu es mal asunto está tranquilo porque dices

Voz 0699 16:15 estará bien de una dos semanas Griezmann lleva dos semanas escuchando que se va a ir del Athletic ha cansado Miguel

Voz 1576 16:21 Talavera normal el francés tiene claro qué tal Pacojó buenas tardes que de momento se están Atlético Madrid lo ha dicho su hermano y representante de la única que pudo hablar en su nombre lo ha dicho por activa y por pasiva en más de una ocasión ayer al término del partido que ganó a Islandia

Voz 0699 16:35 a su selección cuatro cero gol y asistencia

Voz 1576 16:38 bueno pues así estuvo de contundente

Voz 0198 16:40 me distrae todo esto que retiren de cara al verano no yo estoy acostumbrada bien poco acto no es siempre es lo mismo cada año pero es así ya ha sido un palo duro pero siempre estoy con gente sé que el equipo viene estoy exquisita hay ahora nos queda aunque en buen final para parar la Liga

Voz 12 16:57 la contundente Griezmann en el campo y también después

Voz 0699 17:00 declaraciones los líos de la jornada el que hay entre el Oviedo y el Sporting de Gijón Gallego

Voz 1576 17:05 buenas tardes todo empezó ayer a las doce de la noche

Voz 0470 17:07 con el comunicado que emitió el Real Oviedo defendiendo los derechos e intereses de esos aficionados por el trato recibido esta temporada diferentes momentos y lo del Molinón había sido la gota que colmó el vaso pero en el escrito también anunció la suspensión de las relaciones cordiales con el Sporting y con esto se refiere por ejemplo a los actos previos que organizan habitualmente las directivas antes de enfrentarse estos respondió Fernando Corral portavoz de Oviedo cuando se preguntaba cómo estaba la situación con el Sporting Easy este comunicado también podría tener su repercusión en la Liga

Voz 18 17:33 no ahora mismo están en suspenso es decir no ha habido comunicación hasta que los ex presidentes a nosotros no nos enfrentamos a nadie nosotros formamos parte de la Liga estamos seguros que esto es un plus que también piensa de esa manera que si todos los clubes de la Liga Profesional somos capaces de corregirlas las aficiones visitantes se encontrarán en los estadios de manera más cómoda no tendremos estas crispaciones estos problemas que al final lo que hacen es que el aficionado no vaya al fútbol

Voz 0470 17:58 esa suspensión de relaciones con el Sporting ha sido lo que más ha llamado la atención pero la finalidad del comunicado del olvido no es otra que un club que lucha por unas medidas que a día de hoy alejan al aficionado de una manera desmesurada del propio Food

Voz 0699 18:08 lo que no cesa lío que acaba el de el juicio de Sandro Rosell Jordi Martí

Voz 0985 18:14 si el juicio contra Sandro Rosell por agrupación criminal por blanquear supuestas comisiones ilícitas por valor de veinte millones ha quedado Pacojó visto para sentencia una vez los acusados han renunciado a su derecho a dirigirse al tribunal la defensa Andrés Maluenda ha cargado contra la juez instructora Carmen Lamela que acusó a Rosell de hacer del delito una forma de vida ya ha pedido la absolución porque no hay prueba ni delito ni en el caso en el que Rosell hubiera pagado comisiones irá a escucharle

Voz 19 18:41 antes del juicio el señor Rajoy era una persona capaz de cometer cualquier delito

Voz 4 18:45 después de la gente

Voz 19 18:48 dado a entender como el Ministerio Fiscal sigue acusando solicitando penas tan elevados

Voz 0699 18:52 queda claro no sé si está claro en qué ha acabado las de la ACA los principales clubs europeos de quieren promover un cisma la Liga nacionales de Álvarez

Voz 1951 18:59 si los grandes clubes de Europa se han reunido durante ayer y hoy en la ECA para debatir sobre el futuro del Mundial de Clubes y la Champions entre otras competiciones sobre la Champions la Asamblea ha iniciado conversaciones para renovar esta competición a partir de dos mil veinticuatro según ha asegurado el presidente Andrea Agnelli la beca quiere que la Champions ocupen los fines de semana in interrumpiendo de esta manera las ligas nacionales y mandar a esta a los miércoles

Voz 0699 19:21 en los que no cesan tengo veinte segundos para el día del fútbol femenino Pedro Fullana

Voz 0017 19:25 a tres a favor de la Federación Barça Athletic de Bilbao y un equipo de Segunda cuarenta y nueve en contra es decir se alinean con la Liga Iberdrola a los clubes piden serenidad que se pacte entre todos el futuro de la del fútbol femenino

Voz 0699 19:37 me da Borja para situar cómo va la etapa de hoy de la Volta a Cataluña es muy buena

Voz 0017 19:40 es cojo pues bueno es la segunda quedan setenta y cinco kilómetros tres ciclistas en punta y lo más destacado ha habido una caída en el pelotón se ha producido el abandono de José Herrada el ciclista al

Voz 4 19:48 es lo lógico es que hoy se llegue al sprint que finaliza en esta etapa de San Feliú de Guixols

Voz 0699 19:54 los pendientes de lo que ocurra muy futbolero nos ha quedado el primer tramo de hasta las cuatro hay más en la este próximo tramo de programas a las tres de de la tarde seguís en SER Deportivos Bair De Gaulle esta noche como ya hemos contado mil veces a juega el Malta a España en el que esperamos muchos pero contra Normaa contra Noruega hicimos un carro de ocasiones y no marcamos demasiado así que os hemos preguntado a vosotros quién creéis que va a ser el goleador de esta nueva España de Luis Enrique o recuerdo lo primero el Whatsapp en seis treinta nueve dos cero seis cuatro seis para que nos dejéis digamos el goleador nuevo de La Roja notas de voz en las que ya digo suena mucho Morata suena mucho Rodrigo suena mucho Costa suena Sergio Ramos suena Asensio sí suena muchísimo Jaime Mata lo que digáis al seis treinta nueve dos cero seis cuatro seis yo es lo ponemos en nada eh hoy es día de mucho gol con Malta de por medio les

Voz 20 21:00 metimos muchos en el partido histórico ya nosotros sólo nos metieron uno

Voz 21 21:06 ha rechazado hoy con el gol de de Giorgio gol de de Giorgio en ese rechace en ese despiste del equipo

Voz 16 21:19 daño al gol de de jazz

Voz 21 21:29 observen el disparo que rechazan indefensa hay Buyo totalmente despoblados

Voz 1 21:32 dado no tiene más opción que ir a recoger al fondo de las mallas Paco Buyo muy

Voz 0699 21:36 buenas tardes

Voz 22 21:38 hola qué tal buenas tardes sentiste en ese momento

Voz 0699 21:40 de cuando en vez de tener que marca bronce teníamos que marcharnos

Voz 22 21:45 lo imagino no recuerdo muy bien pero que una tensión tremenda no porque tiene que era un gol de esas características dado que el señor yo de Peque en la espalda uno que yo tipificar el inicio de la nación no sé qué bueno militar de Dolly bueno habíamos y además así que lo que escasamente un minuto que habíamos fallón penalti no entonces posibles dos a cero en ese momento paseamos uno no es bueno y a partir de ahí pues pues a remar no pero pero bueno fue un momento amargo es que tienes encuentros no fue un momento en liza para mí para todos los equipo español que que necesitábamos once y a partir de ahí pues se incrementaba en un tanto más a la hazaña no pero bueno

Voz 0699 22:36 ya en qué momento Paco comenzase Caixa creer o comenzase a creo

Voz 22 22:40 mira yo recuerdo que perfectamente que llegamos al vestuario en el descanso con el tres uno a nuestro favor no bueno pues mucho que digamos que tengan buena había había de todo no pero yo recuerdo que no centrarnos intención de provocar prácticamente no todo el mundo Callao hasta que bueno pasaron dos tres cuatro minutos y ya hemos estado en alguno de convicción teniendo eran intenso Poli Rincón Alencar impar de otra parte de dentro empezamos al final lo que podemos procederemos a la verdad que habíamos creado muchísimas situaciones de gordo hoy no vayamos nosotros capaces de hacer más goles que tres bueno en ese momento después de la conjura con

Voz 0699 23:25 el creador con Vicente

Voz 22 23:27 nieve con unos añitos en El Vestuario salíamos otra vez y tuvimos bien todo lo que diez minutos mágicos no tiene puntos mágicos que pasamos del tres uno ya ahí yo creo que es donde quiere estuvo ya convencidos de que íbamos a lograr la hazaña Lito el éxito de llegar a los once goles no se pero con una circunstancia curiosa bueno era el veinte de diciembre en Sevilla invierto duro debido hacía hacia el campo creo que comenzamos con el espectador parece ser que en la segunda parte abrieron las puertas ya hemos quedado en logrando gol ese campo se iba llenando el campo así hay terminó completamente lleno me acabamos siendo un reventón aquí

Voz 0699 24:11 yo he pasado mucho como tú dices pero deportivamente fue el día más feliz de tu vida Paco o con la selección algo voz lo tu

Voz 22 24:19 se fue un día muy especial museo una buenos días junto a cuadros de juega el Real Madrid

Voz 0699 24:24 no consigue sigue segundo con

Voz 22 24:26 en ese caso juega el Real Madrid no puede competir puede conseguir títulos son situaciones muy similares Pedro por defender para mí era muy especial todo diputada con la selección española no un sueño que siempre persiguen que el futbolista profesional no entonces claro te juegas un par de un partido histórico no un partido que ha quedado grabado en la retina de que los españoles además veníamos de un momento de gran inflexión porque recordamos que qué hacía un año escaso España se ha preparado mundial con mucho mucho mucho cariño y las cosas no salieron bien no creo que un momento también muy dramático para el Fondo Español le damos un papel bastante negativo bueno yo creo que que que que ese momento fue un punto de inflexión para el fútbol español no yo creo que repito yo no tuve la fortuna de igualmente jugaran muchísimos partidos con la selección que se que ha seleccionado con de en época no lo hago con Vicente Miera en la selección no jugué mucho pero o el partido los partidos más importantes e interventores de de de la historia de nuestra selección dan mucho todos sabemos porque no por el capricho hemos seleccionado pero bueno son aliado otro costado

Voz 0699 25:52 mi tanto que sí bueno mejor no vamos a entrar en ese costado

Voz 22 25:56 a lo mejor cuando vamos a recordar momentos felices y esperemos que el que lo de esta noche no se ha también Morán catorce Leach que estoy convencido de que si no español que consigue una victoria holgada que hagamos balance apuntábamos al frente de la clasificación con seis puntos

Voz 0699 26:14 a las cosas y la vida tienen casualidades y curiosidades hoy en la portería de Malta Paco va a estar el hijo del portero que que esa noche encajó doce

Voz 22 26:26 sí sí es que la vida no es cuestión es curioso señor sin que por cierto un penalti no división Tate Psicosis que no puede mucho mucho tiempo gana un partido oficial M

Voz 0699 26:38 si hoy fuera tu hijo que estuvieras defendiendo la portería que que le dirías

Voz 22 26:43 hombre yo imagino que ya lo hubiera bombardean agua consejos diciéndole cosas no pero me atacó con sus mucho en estar de de yo creo que también como lista yo creo que que hay que dejar a veces suelto la inspiración no le lo sido yo tuve hijos del hombre yo les diría que fuera el mismo que no tuvieran billete lo que queda un centro histórico que evidentemente va a Esther mucha gente pendiente pero que disfrutar el momento no que otros lo más importante

Voz 0699 27:14 tú hijos portero Paco

Voz 22 27:15 no no me dijo un extremo reconvertido a la izquierda Belloch tres Yemen ocho tremenda ahí con buena calidad no afortunadamente acoso elegidos no son responsables pero que que no está siempre al filo de la navaja

Voz 0699 27:32 es verdad que es el portero Paco la posición más ingrata del fútbol

Voz 22 27:37 sí por eso porque además bueno cuando miles ingrata en todos los equipos no pero en grandes equipos que siempre siempre está digamos en el punto de la polémica no oí voy tienes que tener una gran fuerza aumentara muchos casi sentí bueno ser portero de alto nivel de es competencia el parecido complicada vi bueno yo y creo que que mucho más no porque las exigencias son máximas tanto la selección como los grandes y entonces bueno al año ya te pasa que me gustaba no líder con o poner disfrutar no me comí con mi profesión en la verdad que eran retos constantes no los que motivó a seguir electoral donde yo otra vez

Voz 0699 28:24 estamos hablando con el portero de la selección pero portero del Real Madrid y estamos hablando de portería así que aunque sea una pregunta de la portería del Real Madrid te voy a hacer Paco cómo ves el el duelo Keylor Courtois hay alguno que son dos muy buenos hay alguno que te guste un pelín más un poquito más

Voz 22 28:40 mire yo creo que eso comentaba un compañero tuyo por fin ya ha sido el mejor portero te Champions de la temporada pasada el mejor portero del Mundial los dos excelentes porteros garantía total para defender la aporte día del Real Madrid pero bajo muy puntuales pero yo creo que Keylor eh digamos que no soy intérprete porque un hombre fue Facundo con el mundo pero quizá que que Keylor bien mejor a sus características el juego del Real Madrid

Voz 0699 29:16 vale yo creo que es que es bastante claro el el argumento final hizo Paco veintiuno de diciembre de mil novecientos ochenta y tres cierras los ojos y qué imagen te viene a la cabeza de todo lo que viviste ese allí de todo lo que viviste tú que te viene

Voz 22 29:32 bueno pues yo creo que me viene al final del partido cuando hay campo llegamos al vestuario como como pudimos no ahí la fiesta alegría bueno los abrazos llorando vuelven algo que que jamás sino a todos porque pueden digamos un sueño que se hizo realidad porque aparte nadie por nosotros porque era muy difícil hacer once goles algo doce y al final bueno pues yo creo que sí consiguió la algo merecido y que luego se certificó no aunque fuera en el segundo puesto que iban oí una jugada en la fija recuerdo también que tiene un replanteo que podría haber sido bonos no pero que con el bar igual nos llevábamos una alegría mayor no

Voz 0699 30:21 pues voy a cumplir un sueño yo era muy chiquitito pero jamás pensé que iba a poder darle las gracias al portero de la selección hacer explotar tanto Sánchez así que Paco a ti y a todos muchas gracias por noches así

Voz 22 30:32 así que yo creo que que que si los encargado no

Voz 0699 30:37 en si es que esto siga cinco y que

Voz 22 30:40 bueno que primero que hace instantes de igual que lo importante pues recordando argentino iban de gas notición pues durante todo el año no hay ni viajar en el tiempo pues lo que hemos tenido la oportunidad de formar parte de ese histórico pues eh es negro

Voz 23 30:59 pues gracias por ayudarnos a rebobinar lo también Paco Buyo muchas gracias por estar en SER Deportivos un póster se Raquel todos los que vimos ese partido recordamos que estábamos haciendo vamos a hacer un ejercicio de memoria hombre aquí en Ser Deportivos

Voz 1 31:17 este martes juega desde las ocho y media de la tarde una hora menos en Canarias Malta España

Voz 24 31:25 no hay rival más mítico para seguir sumando de cara a la Eurocopa de dos mil veinte tenía

Voz 0699 31:53 un poco más de nostalgia o de Revival o de fútbol vintage antes de meternos con el fútbol de oyentes

Voz 26 31:59 de Malta y España

Voz 0699 32:01 el veintiuno de diciembre del ochenta y tres y la verdad es que es difícil de olvidar para los que vimos ese partido les hemos venido recuerdos a la gente a ver cómo lo digo más veterana de la redacción y Carreño Garrido Gallego Santi Cañizares nos han contado sus recuerdos como espectadores de un España doce Malta uno la música que va sonar era el número uno de los cuarenta cuando se jugó el partido los millennials que estar ahí al otro lado del cristal no saben ni quiénes son son cultos

Voz 1 32:38 el grupo que esa es la música la letra la ponen Manu Dani Jesús Carreño Garrido gallego y Cañizares pues yo dónde estaba ese día de diciembre de mil novecientos ochenta y tres en casa viendo el partido con mis hermanos y mis padres que volviendo un poco locos porque recuerdo que mi madre estaba más preparando la cena y tal mi padre viendo el partido con nosotros en torno a un televisor que además habíamos comprado he hacía muy poquitos días en color será como la leche vamos a ver el partido en color espectacular y vaya partidos hay que fue vamos lo vimos en en muchos colores los era una cosa de locos no dábamos crédito era como dado daba la sensación de que habíamos ganado un título no los vecinos por la ventana por el patio por la escalera era era algo de lo que no podía extraerse nadie todo el mundo se fue sumando a una fiesta que clara empezó con uno dos tres parecía que era imposible al descanso pero al final te das cuenta de que todos los vecinos de la calle parecía que España había ganado algo el gran partido para estar en una Eurocopa nada más que eso pero no supo a título y desde entonces esa tele en color

Voz 20 33:50 todavía la tengo

Voz 1 33:53 no la cambió por otra bueno yo era demasiado pequeño para para tener un recuerdo nítido

Voz 0458 33:57 de la propia retransmisión no de de del día de del partido sí recuerdo algún algún pasaje de de verlo con la moción de mi padre en la cocina en una tele en una tele pequeñita lo que sí recuerdo de una forma mucho más nítida es que después los días y las semanas posteriores los críos

Voz 0699 34:12 días de del cole

Voz 0458 34:14 Ava en Legazpi en en Guipúzcoa intentábamos imitar el gol de Juan Señor que era el más mediático acompañado además de de la narración pura de José Ángel de la Casa que sabes que es algo que seguimos haciendo la en la reacción y que ha llegado hasta nuestros días y además que que decirte que el Athletic Club entonces era campeón de Liga también manolos

Voz 4 34:31 Arabia marcó que que bueno es para mí era uno de los de los

Voz 28 34:34 de sido ídolos no aquel doce uno yo lo recuerdo como una feria increíble de verdad es uno de los partidos míticos que recuerdo de de mi infancia yo entonces tenía catorce años creo vivía en en Alcorcón yo estuve viendo el partido en mi casa con mi familia vivieron una organización que el el bloque de lo que de dónde estaba mi casa enfrente tenía otros bloques donde vivían amigos míos ir recuerdo que estamos viendo el partido salíamos a la terraza que es una locura no bueno la euforia fue tan brutal cuando España se clasificó porque además veníamos del fracaso del Mundial ochenta y dos que ese día luego nos encontramos todos en la calle bajamos después del partido a la calle recuerdo que hicimos una especie de cacerola hora por los caminos de la urbanización cantando sí sí si España va a París recuerda además que nos encontramos con con amiguetes de otras de otras urbanizaciones de la zona que normalmente éramos rivales porque jugamos al fútbol unos contra otros y demás y ese día íbamos todos juntos con una locura en la cabeza así estuvimos hasta las doce de la noche quizá puede algo impresionante una una un un recuerdo imborrable de ese partido

Voz 29 35:42 el partido les recuerdo bueno en mi niñez no estaba en Puertollano y la verdad que tengo una anécdota curiosa porque claro empezaron a marcar goles y no había regresado del trabajo estaba lloviendo el partido mi madre que no le gustaba el fútbol pues el alboroto que yo estaba montado

Voz 30 35:57 lo que empezó a molestarle estuvo a punto de matar a la Cámara porque claro uno tras otro los iba celebrando yo deseando que llegara a mi padre a casa para que hiciera un poco fuerza conmigo lo sino mi madre me va a privar de ver el final del partido por suerte Endemol un poco y bueno pues célebre aquella noche como una de las más importante de la selección española

Voz 1 36:18 fue muy importante la barra está muy lejos pero todos los que tenemos una hace eh

Voz 20 36:24 hemos aquel partido recordamos perfectamente lo que hicimos aquella noche Javier Herráez te acuerdas tú te estoy perfectamente

Voz 12 36:32 bueno yo venía de COU de clase iba a trabajar trabaja al bar de tíos que estudie trabajar no solamente una cosa que cerrar el bar pues Ivor la tele que era en blanco y negro y yo la segunda parte ya me salir de Navarra de me puse una mesa allí a ver el partido embistió me decían que trabajar yo decía que ahí no me movía y luego cerramos elevar claro casi barra libre allí para todos si fuera noche inolvidable aquel de cerramos la sede de la mañana ir recuerdo que fue una pasada yo yo era de los que pensaba que sí que España era capaz de hacerlo pero claro en el descanso habían tres uno había llovido hoy recuerdo a luego se lo dije a a ellos no precisamente han trabaja con ellos con José Ángel de la Casa ahí se a no que me acuerdo que terminó el partido hijo el césped porque hubo invasión de campo dijo ojo que la UEFA puede entrar y con esta invasión no pueden quitar la victoria yo se me quedó grabado y casi no duermo no

Voz 1621 37:26 el Toledo de Chicote

Voz 12 37:29 cuidado quedé muy buen profesional pero me dice un miedo a la gente que no veas así que fue una noche inolvidable para todos

Voz 1 37:35 sí una maravilla la verdad habrá que fue un enganche total a Alfonso Azuara hasta N

Voz 0699 37:40 la buena noticia es tenía el punto es Se de dejar coger la posibilidad de que podía pasar algo un abrazo para Alfonso por cierto se está escuchando Antonio Romero seré multi cañito Romero hola Antonio muy buenas tardes

Voz 31 37:52 qué tal muy buenas manera pequeñito era pequeñito pero que yo me acuerdo perfectamente yo le decía ayer a Manu que Inés recuerdo nítido de estar noventa minutos sólo dura partido pegado a la tele en el salón de mi casa entonces vivíamos en Moratalaz iba mi madre nunca bueno nunca me ha interesado demasiado al fútbol y menos verlo por la televisión a mi padre sí estado Mi padre millones está el tirito luego fue la habitación de mi hermana y a medida que nos íbamos volviendo locos que iban hemos son los goles incluso mi madre abandonó un poco eso desde que tenía con el futbolista puso luego nosotros no lo recuerdo perfectamente cómo Mi padre era un tipo bastante más sobrio que yo a venderle un poco la compostura con el gol narrado por José Ángel de la Casa he con el gol de Señor yo la pérdida de todo lo que está por el pasillo no entendiera muy bien pero me volví loco pero lo que sí tengo muy muy muy presentes que es mi primer recuerdo Pacojo deber que de una manera va completa concentrada noventa mil

Voz 20 38:55 Parker ves todo

Voz 0699 38:58 todo lo que vimos es que el partido tenemos algún recuerdo nítido de de cómo fue esa noche esto no esto va a ser más normalita Herráez de no sé por qué Jean el partido nace un poco raro con con que no lo dirigía Luis Enrique

Voz 12 39:11 sí claro bueno pues basta su segundo Moreno evidentemente un hombre que tiene toda la confianza de los grupos de Luis Enrique y bueno es es Malta con todo el respeto pues no va a haber ningún tipo

Voz 1 39:23 de de problema aunque fuera Alemania da igual muy bien

Voz 12 39:27 sí bueno yo espero un cambio no lo dijo Luis Enrique en la zona mixta después del partido frente a Noruega hombre creo que Rodri por Busquet me parece que es lo normal luego también Sergi Roberto Gayá y arriba un poco canales no enganchando puede ser un poco las novedades que presenta una por línea no lo normal y que deje a Moratalla ya Rodrigo Moreno que hagan goles que le vendrá bien para tener más más confianza todo lo que sea eso me sorprendería no pero veremos lo que deciden finalmente el cuerpo técnico y lo que vemos esta noche con un Sergio Ramos que cumple hoy su bueno es catorce años con la selección se dice pronto cada dos años te ciento sesenta y dos partidos está cinco de Iker Casillas máximo goleador con Luis Enrique en la selección española Chico por este hombre no pasan no pasan los años debutó en una semana santa recuerdo en Salamanca contra China pues han pasado catorce años él sigue siendo el capitán y uno de los mejores centrales del mundo

Voz 0699 40:22 ya que vamos a preguntar por el gol a los oyentes le voy a preguntar Antonio Romero en quién confía El para el gol en esta nueva selección de Luis Enrique ese trono que está un poco vacío Romero tú ves a alguien con capacidad en esta selección para para ocuparlo

Voz 31 40:39 bueno yo yo tengo que reconocer que es pero de momento lo que pasa es que algunos condicionantes alrededor de este jurista espero el momento de digo costaba Luisa en el sentido de que lo lo lleve que considere que tiene que dar una oportunidad ahora nos ha dado yo creo creo pues tan forma su Ford España vivo en forma y comprometido de España no ahora mismo no está muy muy sobrado juego para percibir de los que están aquí gusta mucho mucho como mezcla Rodrigo y Morata yo sigo tienen dos chico mucho hacer Mora también parece que el otro día hizo muy buen partido he leído alguna crítica con la que no estoy del todo de acuerdo es verdad que uno de que exigirle gol pero creo que hizo todo bien el desmarque que cómo aguantó la pelota como se complementó con Rodrigo Moreno que se beneficia mucho el trabajo de espaldas a la portería que hace que muchas ocasiones Álvaro Morata ello en un partido hoy de perfil bajo tengo mucha fe un tipo que además yo creo para gozo que necesita mucho meter gol para creerse lo bueno que es que yo creo que está en una en un permanente permanente estado de de examen se está examinando en cada partido y me parece que son alguno ni para él ni para el equipo pero yo tengo mucha fe porque fundamentalmente va a ser futbolista muy bueno que tiene todos los condicionantes para salgo a De la Rosa

Voz 0699 41:50 en teoría hoy es día de mucho gol y en la práctica esperemos que sea así pero pase lo que pase Romero yerra en lo cuentan a partir de las ocho y media en el carrusel un abrazo a los dos chicos

Voz 4 42:01 hasta luego las tres y cuarenta y dos minutos ahora vamos a preguntarnos a vosotros a los oyentes de SER Deportivos

Voz 32 42:14 SER Deportivos en Cadena Ser punto com y en las redes sociales que impute Inter arroba SER Deportivos quien en Facebook SER Deportivos

Voz 24 42:26 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del pueblo

Voz 1 42:30 además opina critica vídeos y lo que quiero

Voz 24 42:34 mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco

Voz 33 42:40 a Diego quitaba una falta que preguntaba pero Gucci Lola para que Boyacá

Voz 24 42:52 el Whatsapp de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 34 43:02 este martes a las siete de la tarde del siete siete dime de por bueno tampoco volverán vida este martes a las siete de la tarde Lab de la cadena

Voz 12 43:10 a Pepe bienvenidos a buenismo bien bueno

Voz 34 43:13 mismo bien con Manuel Burque Iquique peina

Voz 1 43:17 la verdad es que cada día un nuevo programa de humor en nuestra

Voz 34 43:24 en la SER que nos han dicho que diga más mucho las eh

Voz 1 43:26 en la Cadena SER Cadena SER Cadena SER

Voz 34 43:29 ah bueno

Voz 35 43:32 en el deporte siempre se dan situaciones muy polémico

Voz 1 43:36 hoy la perjudicado si lo vamos a hablar de maniquís que estalle el pan es igual te malo que está en el campo

Voz 36 43:41 el piso una herramienta noticias tan rematadamente mal bueno no no sí si no sé yo estoy diciendo que para mí está diciendo que yo no estoy preparado

Voz 37 43:53 el lunes a viernes desde las once y media hasta la una y media

Voz 1 43:56 el Larguero trataríamos toda la actualidad

Voz 37 43:59 deportiva con la pasión que se merece que apenas

Voz 38 44:06 a

Voz 39 44:08 cuenta con la SER

Voz 1 44:10 pase lo que pase sólo martes lanzamos una onda el hacer para que los oyentes de estos emotivos recojan sean capaces de contestar Kane que jugador español confiáis para hacer el gol

Voz 0699 44:28 dos de la selección que tenemos los gol

Voz 1 44:30 pero marcamos pocos eh

Voz 0699 44:32 en modas de ser protagonista en el de opinión cuenta en SER Deportivos nota de voz vía Whatsapp seis treinta nueve dos cero seis cuatro seis estar cerca de la Gran Vía cerca de un señor con barba que lleva un micrófono amarillo

Voz 20 44:45 y con mucho pelo que se José Antonio Duro

Voz 0699 44:47 escribirnos una precipitan el Twitter arroba SER Deportivos son el muro de Facebook del programa yo me dice iban Álvarez que hoy habéis escrito mucho votar en la encuesta que tenemos en las redes sociales confundamos como marcha que cuando llegamos a los dos mil votos Sonia Lus se ponen muy contenta son

Voz 1509 45:00 pasamos de los dos mil ciento una orquesta cifra que tenemos ahora mismo pues más contenta la verdad es que es un tema que está levantando mucha polémica porque luego te diría iban Álvarez

Voz 0017 45:10 las hordas de haters que nos han llegado a través del Facebook de juguetes un poco haters se puede decirlo balas a dar cada uno tiene su opinión

Voz 1509 45:18 pero lo que es en la encuesta yo diría que hay un ganador claro en cuanto a la confianza para ser el nuevo goleador de la selección el hombre clave a la hora de marcar en portería contraria allí ese es el valencianista Rodrigo que ahora mismo tiene el cuarenta y siete por ciento de los votos hay muchos que piensan que es Álvaro Morata pero ahora mismo tan sólo lleva el veinticuatro por ciento de los votos su compañero en el Atlético de Madrid Diego Costa es la tercera opción más votada con el diecisiete por ciento de los votos y Asensio que no es que sea un delantero puro innato tiene ahora mismo el doce por ciento de los votos

Voz 0699 45:50 vale luego explicó a los haters aunque

Voz 1 45:52 que no podemos ir uno por uno con los oyentes que no están de acuerdo como nosotros

Voz 0699 45:58 peruano primero vamos con los oyentes que están cerca del inalámbrico de la Cadena Ser en la Gran Vía de Madrid hola José Antonio Duro muy pelos