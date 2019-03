Voz 0699 00:00 hola qué tal buenas tardes bienvenidos al deporte en la SER la Malta fue usada en la posguerra del siglo pasado como sucedáneo del café ayer España jugó contra Malta en la fase de clasificación para la Eurocopa nadie esperaba perder muchos esperábamos pruebas sucedió lo que todos preveíamos ganamos y hubo pruebas es decir el partido respondió a lo esperado fue previsible y soso en realidad es un trámite que ha servido para recordar un doce uno para recordar la existencia de una isla preciosa entrar los tres puntitos poco futbolístico y más allá de los dos goles de Morata casi nada vistoso lo previsible del resultado hizo que el partido de la selección superará por poco los cuatro millones de audiencia en la tele muy lejos de los ocho o de los once millones que se reúnen en partidos importantes es decir que estos choques interés han lo justito y ahora que estamos de inventos de competiciones y calendario ellos no estaría de más que nos inventamos una fase de clasificación atractiva para enganchados al final al país le pasó lo que al producto España ganó a Malta en un sucedáneo de partido y uno comenzamos a reporteros

Voz 1 01:11 la Cadena SER SER Deportivos con Francisco José Delgado

Voz 0699 01:16 toda la redacción de deportes de la cadena ser aquí estamos dos de SER Deportivos hasta las cuadros vamos a acompañar con el resumen de lo que lo hemos consumido al miércoles gracia puerta a raíz del modo que más os mole por la radio de siempre ahora con las emisoras de ser más incluidas por la aplicación de la SER en el móvil por nuestros enlaces en redes sociales por la web o por donde sea crea importantes que tenga hay mucho donde elegir os doy la gracia por elegirnos un día más en nombre de todo el equipo del programa que va desde Sonia Lus en la producción a Juan Carlos Ingelmo hoy no hemos sido como cracks de la técnica España se viene de Malta contrapunto más Morata S viene con dos boletos La Roja con seis en total seis puntos todos con descanso de selecciones por una temporada porque ayer el partido no enganchó mucho y sólo valió al delantero del Atlético de Madrid para reivindicarse porque

Voz 1 01:59 como que se siente muy examina Bono muchos gente esperando que sí

Voz 0105 02:04 que no para pues para opinar allí bueno es normal estoy en la sección española en el que Madrid es normal que se me exija Hay bueno y está claro que que estoy quizás muy muy observado oí muy criticado pero bueno lo estaba o creo que desde que desde que empecé a jugar en el primer equipo oí bueno además que intentó a trabajar siempre lo mejor posible y ayudar a mi equipo y la selección yo puedo hablar por nosotros y nosotros

Voz 0699 02:29 estamos a Morata como uno más el problema es que con tanto ruido de contertulios en programas muy ruidosos pues a saber lo que dicen todos lo que digo es que repasaremos la actualidad de España y el resto de las elecciones europeas que han jugado estos días estos días han jugado todos y entre ellos la selección de Bélgica con Courtois que no ha tenido su mejor actuación tampoco que se tragó un gol que ha dicho que la prensa española le maltrata será la del corazón porque la Deportiva me da a mí que trata de ser justa lo justos que hoy avancemos más allá de las selecciones en el Barça Madrid Atlétic se hable ya de refuerzos más que de lo que queda de temporada en papel rabioso y Lucas

Voz 2 03:04 los tres son noticia hoy

Voz 0699 03:06 también lo es el pollo que no cesa entre el Oviedo y el Sporting tras el derbi con cruce de acusaciones comunicados y con muy poquita cabeza porque lo que habría que hacer rebajar tensiones en vez de crear más por cierto hablando de derbis observa que contar que se va a jugar un Real Madrid Atlético de Madrid en el mes de julio seguro y fuera del fútbol la cosa va de grandes nombres hoy el primero de Roberto Bautista que esta madrugada se cargado al número uno del mundo Novak Djokovic en Miami por el tono se demuestra la paliza que se pegó el Espanyol porque el cansancio ganaba sin duda a la alegría de ganar uno

Voz 3 03:39 partidazo así han impartido realmente estaba casi imposible no tenían muy pocas opciones de ganar el partido después de perder seis uno contra uno va ir de la manera que que el acabó jugando el primer set final su viene Bentley acabe jugando muy bien esto ya frente a un número uno siempre a uno le pone muy contento muy feliz de llevo no quiero dedicarle la victoria a mis padres porque han dedicado su vida para que yo pueda jugar al tenis si bien nacido se agradecido

Voz 0699 04:07 tanto el trono que deje vacante ante Nadal en España empieza a buscar sucesor no será igual que Rafael pero seguro que otros relevo buenos tenemos lo que tenemos también ex jugadores españoles buenos en la NBA el que mejores han este tramo es Ricky Rubio el jugador de los Jazz que anoche pasó por El Larguero hizo

Voz 5 04:24 digamos hizo una quiniela con Manu Carreño quién crees que va a ser campeón del Este ahí tienes a dos amigos campeón del Oeste venga me atrevo

Voz 6 04:36 de la NBA Pulguitas jazz el rookie del año quién crees que va a ser el en Viti yo creo que ya tiene un poco más a la europea dijo el texto

Voz 0699 04:48 tanto tiempo eh en la europea por el envío pide la temporada ver cuántos acierta cierta Ricky Rubio en el pronóstico lo que acierta contarnos además es que en baloncesto estamos pendientes de un partido de Champions entre Hapoel e Iberostar en Jerusalén la tercera etapa de la Volta con Froome como noticia pero no lo bueno sino en lo negativo hay mucho hay tiempo pero mejor no perderlo son las tres cinco vamos salió ya Juan si somos los neumáticos de Truffaut como

Voz 7 05:13 a ver te comentamos para tu escapada de Semana Santa nos caemos del plan es que nos ha surgido una cosilla venga a Nos vemos luego

Voz 2 05:20 Titus neumáticos fallan tus planes también visita tu taller Four antes del doce de abril disfruta de una oferta dos por uno en neumáticos de primeras marcas consulta convicciones en for punto es

Voz 8 05:30 qué bonito cuando tu hijo aprende la primera

Voz 9 05:33 ahora mamá pero que sepas que luego aprende más palabras como no seas pesada mamá te has preguntado si ser madre compensa como pensaba

Voz 2 05:44 ya puedes comprar el cupón del extra a día de la madre de la ONCE el cinco de mayo diecisiete millones de euros

Voz 1 05:52 ser madre compensa mucho once

Voz 2 05:56 hasta dejarlos por perderte íntimo

Voz 10 05:59 el gran hazaña el Robinson porque nuestro país ha dicho fue hecho a conciencia a Vila te gusta calidad gracias Angels

Voz 0699 06:20 tenemos que empezar por dónde debemos y tenemos que empezar por la selección que España sacado los seis puntos que estaban en juego en este comienzo de la fase de clasificación para la Eurocopa eso sí lo ha hecho

Voz 11 06:31 sin el brillo de otra

Voz 0699 06:33 generaciones Si compruebas

Voz 11 06:35 pero contando con que lo importante era ganar

Voz 0699 06:38 pues hay que decir que lo importante esta hecho se ganó contra Noruega irse ganó anoche contra Malta la selección ha regresado hoy con ello los enviados especiales de la Cadena Ser que no cuenta Javier Herráez muy buenas

Voz 4 06:49 es que tal Pacojo sí la verdad es que a ver qué pasa del día como fuera el partido era un trámite si Un partido oficial pero un trámite después de lo vivido por los que estaban en ese hotel muy cerquita de La Valeta Hotel Westin pues ha sido una estancia dificilísima para evidentemente todos los que conocen mucho a Luis Enrique algunos en el hotel no sabían porque Luis Enrique quería llevarlo de forma privada y hay que respetarlo y rápidamente se marchó hacia Barcelona ahí bueno pues la verdad es que los jugadores el cuerpo técnico y todos los que estaban con él pues como todos los que estábamos allí todos en España deseamos lo mejor para Luis Enrique así que apoyo y respeto para el técnico de la selección española de fútbol y yo creo que el reflejo en la cara de los futbolistas en la zona mixta también el campo Robert Moreno no el segundo de Luis Enrique amigo personal que la verdad que se llevó ayer un día un trago complicado como botón la muestra es el capitán habla Sergio Ramos

Voz 1896 07:42 jodida para el grupo también pensar desde mitad del míster pero bueno qué mejor manera tiene que conseguir una victoria tres puntos más que era el objetivo y dedicárselo con tal como se familias es prácticamente una familia hay sentimos no los problemas personales como si fuese en prácticamente nuestro también por lo tanto no ha sido un día eh nada fácil positivo que sacamos da quiso los tres puntos que era lo importante lo que teníamos que hacerlo hemos hecho que era lo Victoria aunque es evidente no que se pueden mejorar en muchas facetas

Voz 0699 08:11 día difícil para el grupo lo de ayer era un trámite que como dice Javier Herráez el partido de ayer estaba imbuido por una lo personal que es lo que le ocurre a Luis Enrique que todo el mundo estaba pensando más en el seleccionador español que en el encuentro de hecho ayer el protagonista inesperado fue como decía Red Rover Moreno el ayudante de Luis Enrique que ayer dirigió al equipo desde el banquillo

Voz 12 08:32 por ese problema personal que le ha surgido nuestro seleccionador aparte de jugar un partido para la selección teníamos que hacerlo bien

Voz 13 08:39 para qué pues para que Luis desde casa Nos pudiese ver a hacer lo que él había preparado sido muy raro sí la verdad es que no se o curioso porque encima cuando salió la noticia la gente te escribía felicitando decías no hay nada que felicitaron es es son circunstancias que no deberían pasar no es la mañana como te imaginas que vas a estar sentado en el banquillo Ubis

Voz 14 09:01 eh había decidido que que quería ver a esos jugadores que era también era una buena opción para para afrontar el partido y esa es la idea

Voz 0699 09:09 la idea se concretó en una realidad la realidad fue en Malta cero España dos y antes España dos Noruega uno la realidad es que lo más importante

Voz 4 09:17 el que lo problemas personales de Luis Enrique se resuelvan con bien y eso es lo que deseamos desde eh

Voz 0699 09:24 en lo deportivo así en fila a España su grupo de clasificación un grupo que ayer tuvo un partido que le va a beneficiar se supone mucho en el resultado José Antonio Duro muy buenas tardes

Voz 15 09:33 qué tal muy buenas porque tuvieron que irse prácticamente hasta el minuto cien de partido los nórdicos Noruega y Suecia al final firmaron tablas tres tres en el choque que ayer les enfrentaba en Oslo a falta de cinco minutos los locales dos uno y en el resto del partido pues entre unos y otros marcaron esos mismos goles evidentemente le viene bien a España son junto a Rumanía los rivales de más entidad este grupo F y se quedan con cuatro puntos los suecos y con un punto los noruego

Voz 0699 09:55 en torno a Manel pero después de tantos partidos en tantos grupos de clasificación para la Eurocopa queremos hacerle preguntas e para saber cómo empieza todo para el resto Bruno Alemany al experto en fútbol internacional de la Ser hola Bruno buenas tardes qué tal muy buenas que has sido como diría Javier Herráez Party lo esperado

Voz 0301 10:11 bueno lo esperado seguramente selecciones como Bélgica como Francia como Unió Inglaterra han ganado sus partidos es verdad queda contra rivales inferiores algunos con más brillantez por ejemplo la delantera de Francia con Griezmann y embate Inglaterra en su conjunto ha funcionado muy bien pero han ganado nuestros partidos y seguramente era lo que esperaba todo el mundo tanto Bélgica como Inglaterra como la selección campeona del mundo Francia

Voz 0699 10:34 cuál o cuáles serían perdí la sorpresa habrá sorpresas

Voz 0301 10:37 las sorpresas de la pondría en el Holanda dos Alemania tres eh puede sonar raro porque al final que gane Alemania que fue campeona del mundo en dos mil catorce y que es una selección histórica en el mundo del fútbol no debería sonar entraron iniciar ninguna sorpresa pero tal y como venían Holanda y Alemania me parece que he por cómo se dio además con ese gol en el tramo final seguramente de las principales sorpresas que hemos tenido en estos dos partidos de fase de clásicos

Voz 0699 11:03 ya tenemos que buscar un cante encuentras alguna Bruno

Voz 0301 11:06 el de Portugal es verdad que juega ha jugado mejor tanto en el partido desde Ucrania como en el segundo ante Serbia yo creo que mereció por ocasiones la victoria en los dos partidos que han sido accidentes pero hay que acabar con ilusiones y es una selección a la que si Cristiano no está bien Cristiano no estaba como le pasó en el segundo partido por por la lesión del jugador portugués de de la Juventus le falta mucho mucho gol creo que son dos empates que le pueden complicar mucho la la clasificación creo que va a pasar pero seguramente el principal a Portugal por esos dos empates en dos partidos

Voz 0699 11:37 yo que soy buen tío no te bacilo con Rumanía un abrazo Bruno

Voz 0301 11:40 un abrazo hasta nuevo los próximos meses

Voz 0699 11:42 tras

Voz 4 11:43 pues dos partidos ante Islas Feroe se va a jugar allí también otra permitan luce el partido evidentemente S de junio se va a jugar en el Bernabéu va a ser un lunes ojalá se llene el campo iba a ser frente a Suecia que en principio debe ser el principal rival de España o a los dos favoritos para clasificarse se clasifican dos está luego Noruega está Rumanía España no va a tener problemas para estar en la próxima Eurocopa pero sí importa la forma de juego y ayer vimos a futbolistas como Asensio Morata Sergi Roberto y sobre todo Jesús Navas que dan un paso hacia adelante veremos lo que decide la próxima convocatoria el técnico asturiano gracias

Voz 0699 12:16 ya que estamos en categorías inferiores de la selección vamos a dar bola a las diecinueve y alguna más a banda gala

Voz 0419 12:20 sí porque esta semana brillante no sólo para el absoluto sino también para el resto de categorías la sub-veintiuno ganaba este lunes en su amistoso ante Austria cero para el equipo de Luis de la Fuente Victoria con doblete de Carlos Soler y con tanto de mar Roca que sentenciaba el encuentro y por su parte la sub diecinueve consiguió anoche el pase para el europeo al equipo Se de Santi Denia logró la victoria en el último momento con un tanto de Marqués del gol de chilena del internacional metía a España en la fase final del Europeo y nos vamos con la sub diecisiete que se encuentra en Suiza disputando los encuentros de la ronda élite clasificatoria y la selección vienen de ganar ante Grecia mañana tiene el próximo partido que será ante Kosovo un encuentro en el que será baja por lesión Illa

Voz 0699 13:00 y ahora viene la actualidad de los clubes Juan si somos los neumáticos de Truffaut polaca Anna como

Voz 7 13:06 a ver te comentamos para tu escapada de Semana Santa nos caemos del plan es que nos ha surgido una cosilla venga Nos vemos y luego si tus neumáticos fallan tus

Voz 2 13:15 tan también visita a tu taller Four antes del doce de abril disfruta de una oferta dos por uno en neumáticos de primeras marcas consulta condiciones en Fort punto es

Voz 1509 13:23 quiero agradecer a todos los que me han acompañado te han venido

Voz 16 13:26 haberme y que y que sólo con Subirana

Voz 12 13:28 da la Liga por Tibi tu nueva del deporte español en directo gratis porque cuantos más lo veamos más Serantes

Voz 9 13:37 descarga que la en Google Play Apple Story Samsung Smart y lo es fútbol es la Liga

Voz 0699 13:43 lo de dejarte la cartera cuando vas a pagar pero

Voz 7 13:46 es que me he dejado la cartera en el coche te paso

Voz 17 13:48 en pero un BP lo que te pasará siempre es que ahorrará hasta ocho céntimos por litro repostado cuarenta litros siempre siempre ahora ayer dentro de un rato siempre promoción validan en Península Baleares consulta a las bases legales en mi PP

Voz 18 14:02 punto es de Azón Tazón es

Voz 8 14:09 de FON es de Azón es puro deporte Gran Premio de Argentina domingo treinta y uno de marzo a las veinte horas cuatro noventa y nueve el mes sin permanencia primer mes gratis de AZ N

Voz 19 14:24 el montante alrededor de Real Madrid Atlético de Madrid y Barcelona hay una cumbre en París por rabiosa está pendiente del Barça en esta cumbre Adriá Albets muy buenas tardes o la Pacojó muy buenas Laver

Voz 0017 14:33 es que muy poco porque el interés por el futbolista francés se ha enfriado muchísimo por no decir que se ha congelado tras el fichaje de de John el Barça le hizo una propuesta en su día arrabio te espero una respuesta que no llegó y el club al final aceleró las negociaciones con el Ajax

Voz 20 14:47 apostando fuerte por Frankie de John por lo tanto al

Voz 0017 14:49 sale preocupa poco o nada la situación de rabia con el París Saint Germain que le tiene apartado en lo que piensa el Barça horas en el derbi del sábado frente al Espanyol en recuperar efectivos Messi

Voz 1621 15:00 ha vuelto hoy con buenas sensaciones ante

Voz 0017 15:02 Senado aparentemente bien y pinta que podrá jugar Luis Suárez también ha trabajado un rato con el grupo y también apunta al derbi casi recuperado ya del esguince en el tobillo hoy han vuelto hasta nueve jugadores del Barça tras

Voz 20 15:15 los compromisos internacionales con sus selecciones más

Voz 0699 15:17 pregunta Getxo el Paris san Germain con en papel después de los rumores que le vinculaban al Real Madrid con López

Voz 21 15:22 pues Pacojó Si hacemos caso a la campaña de abonos de París Anne Germaine Kilian en papel no irá al Real Madrid la próxima temporada en las dos imágenes que ha publicado el club francés para que esos aficionados se apunten a la lista de espera de abonado

Voz 0699 15:33 nos sale el delantero parisino hay que R

Voz 21 15:36 lo que hace unas semanas dijo en papel que iba a seguir en el PSD pero que hace unos días France Football sacó en portada que el Madrid preparaba casi trescientos millones este verano por el delantero francés con esta campaña de abonados con la imagen de en va al lado por cierto de otros posibles futuribles del Madrid Barça como Neymar Errazti el PSC parece intentar despejar las dudas que puedan tener incluso sus propios aficionados sobre la marcha

Voz 0699 16:00 no hay dos sin tres hay un tercer protagonista franceses Lucas en el Atlético de Madrid Pedro Fullana

Voz 20 16:05 ya recuperada después de mes y medio de baja no juega desde el pasado nueve de febrero ante el Real Madrid reaparecerá en la convocatoria frente al Alavés este fin de semana listo por tanto para jugar los últimos partidos de la temporada con el Atlético de Madrid y los que van a ser sus últimos partidos con la camiseta del conjunto rojiblanco Koldo con el Bayern está cerrado ha desechado las ofertas de renovación del Atlético de Madrid y en Francia ya dan por cerrada la operación

Voz 0699 16:26 divorció derbi esta temporada si están

Voz 20 16:29 ahora mismo los emparejamientos de la International Champions Cup habrá derbi en verano Real Madrid Atlético de Madrid el veintiséis de julio en el Met Life Stadium de New Jersey estadio en el que juega los fans y que va a ver el gran derbi en Estados Unidos

Voz 0699 16:43 pero derbi más hablando de derbis la tensión no CD y después del partido entre Sporting Oviedo que es lo último en Gijón David González muy buenas tardes hola Bacon

Voz 0480 16:51 lo que el Sporting quiere pasar página ya se da por satisfecho con la respuesta de ayer defiende que cumplieron la norma escrupulosamente otra cosa es que no guste siguen sorprendidos por la reacción del Oviedo la convivencia entre consejos fue más que cordial sospechan de Joaquín Del Olmo el hombre fuerte del Grupo Carso que esté detrás de la reacción y consideran que la imagen de la vicepresidenta de las peñas del olvido en ropa interior fue forzada lo explicaba anoche en El Larguero Javier Martínez el vicepresidente del Sporting el concreto

Voz 2 17:16 entre a esa chica que sale diciendo de que tú llegas a un ropa interior yo creo que está un poco intencionado porque nos consta de nuestras hubiera privada de casa personales

Voz 0699 17:25 en el Sporting y en Oviedo que ese responde así rápido y González

Voz 0470 17:28 buenas tardes el Sporting no entiende que cuando terminó el partido ningún miembro de la directiva del opio manifestase su molestar desde el balón dejan claro que en ese momento no tenían constancia de todo lo que estaba pasando que han esperado a tener todas las imágenes y testimonios posibles para poder hacer un juicio real de lo ocurrido y sobre todo insiste en que el foco no está puesto únicamente en el Sporting que es lo que más ha llamado la atención sino que se busca también igualdad en cuanto a a las restricciones para cualquier tipo de afición en diferentes estadios

Voz 0699 17:52 vamos a tranquilizarnos todos para finalizar con el fútbol tenemos un partido de Champions lo juega hoy el Barça femenino Elena de Diego

Voz 0605 17:59 hola Pacojó si quiere el Barça confirmar que se encuentran en el mejor momento de la temporada clasificándose por segunda vez en su historia para unas semifinales de Champions para ello las azulgranas quieren ganar el partido contra el el SK de Noruega porque dicen que no se fían del tres a cero de la ida el encuentro se juega a las seis y media en el estadio de Lille Stone que presenta un pésimo estado del terreno de juego de clasificarse el Barça se encontrará en semis con el Bayern de Munich o el Slavia de

Voz 0699 18:24 a ver si tenemos al Barça en las semifinales vamos al polideportivo que eran de protagonistas un español se carga el número uno del mundo Bautista a Miami a costa de Djokovic Miguel y muy buenas

Voz 22 18:34 hola Paco bueno otra nueva victoria en daría ni de Bautista ante Djokovic ya este año en Doha y aquí lo ha vuelto además empezado mal uno seis Crime esté se mete en cuartos de final de tres cuartos de final a ver las caras con Isner que no va a ser enemigo fácil pero está visto que cualquiera está

Voz 0699 18:56 tanto que si Bautista no en Miami Ricky Rubio noticia en Jutta y en El Larguero con Manu Carreño anoche pensando en los objetivos de los Jazz esta temporada

Voz 23 19:03 el seguimos mucho nuestras metas están muy a pesar pero bueno también a ver cómo llevábamos el play off y cómo funciona todo no pero no sólo brilló mismo pasar uno o incluso dos rosas no un poco nuestro objetivo el año pasado pasamos primera ronda esperemos que este año no

Voz 0699 19:20 cerramos en los grandes nombres con la vuelta a Cataluña hablando de grandes había noticia Froome no por algo bueno Borja Cuadrado no precisamente Pacojo

Voz 0298 19:28 porque ayer se cayó Se dejó catorce minutos en meta aunque hoy ha tomado la salida ya con la única intención de ayudar al colombiano Egan Bernal hoy una jornada que debe ser decisiva ciento setenta y nueve kilómetros final en Valter dormir dos mil es un puerto de doce kilómetros con rampas de hasta el catorce por ciento Valverde es el mejor de los favoritos después de conseguir nueve segundos de bonificación así que hoy podría haber cambio de líder de momento cincuenta y nueve kilómetros para meta once ciclistas en poco entre ellos dos españoles Óscar Cabedo y Sergio Samitier

Voz 0699 19:53 sí cargados de noticias y protagonista venido el miércoles y tenemos más de dos

Voz 5 19:58 quedan más cerquita

Voz 1 20:05 SER Deportivos Madrid

Voz 0699 20:16 lo que vamos a contar hoy el bueno hoy Real Madrid Atlético de Madrid han pasado a la tarde al entrenamiento para recuperar internacionales dispersos por el mundo Rodrigo el internacional brasileño que fichó el Real Madrid internacional categorías inferiores era miembro de la primera plantilla la próxima temporada cedido en Brasilia ningún equipo a priori lo quieren probar en la pretemporada ya lo han dicho a todos incluso a Paulo que habían pedido sucesión será posible un año más el Atlético de Madrid está pendiente de Portugal porque el Oporto va a tener que comunicar a no mucho a no mucho tardar el acuerdo con Óscar Herrera con el Atlético tuvo que hacerlo con militares y el Real Madrid Herreras centrocampista llegaría libre habría que pagarle una pasta de ficha pero no sería tan alta como la eh fichas de las estrellas del Atlético de Madrid y firmaría por tres temporadas en el Atlético de Madrid luego lo cuanto más de Getafe Leganés y Rayo que se han entrenado esta mañana de basket tenemos noticias con Llull y la NBA Gentile que se ha lesionado con el Estudiantes pero hoy se juega el EGM del fútbol siete en teoría desde las tres de la tarde se enfrentan los equipos de fútbol de la serie de la COPE sin presión para nuestro que sabe que o gana o mejor que no vuelvan a pisar la redacción uso de Caballero cómo va eso muy buenas tardes

Voz 1509 21:34 hola qué tal Pacojo pues te cuento que estamos en los campos de fútbol de Villarolla buenas noticias para la Cadena SER porque marcado no damos arrancar este partido Iván Álvarez da una asistencia maravillosa de Roberto Trashorras como no podía ser de otra manera así que de momento gana la Cadena SER a la Cadena Cope y te mienten cuento Pacojo que el que gane de este partido de los cuartos de final de esta Liga de medios se va a enfrentar al chiringuito que han disputado un poquito antes ese partido ante el país ya han ganado cuatro tres penaltis así que de momento lo está haciendo muy bien los nuestros Cadena Ser uno Cadena Cope cero

Voz 0699 22:04 nota en Talavera que está narrando ondeando

Voz 24 22:07 muy bien iba metiendo la pierna frenando no le atrae de nuevo moviendo era atrás COPE ahí está la pelota sale con todo José Palacio el balón lo va a rifar se equivoca habrá de

Voz 0699 22:21 Puerta para la Cadena SER bien plantado sí claro en Talavera como para rajar en fin nuestro equipo bien plantada la Cadena SER no iban no ponen mal bueno el partido se puede seguir en streaming a través de Youtube de Carrusel deportivo ahí lo tenéis lo voy a seguir en streaming no mola mucho vale volveremos el partido bueno volveremos sólo en caso de victoria en caso de derrota informaremos a través de los boletines informativos pero solo ya en el mejor de los casos las tres y nos vamos con más

Voz 1 22:49 no

Voz 12 22:49 cuando los primeros no es una prioridad esta semana espero rodando mis últimas escenas de Cuéntame aquí horas colgado esto me debían ser las tres menos cuarto tercero cuarto hay poco saber que las mejores respuestas están en la segunda se pregunta una alumna pero profe tú crees que algún día vamos a mejorar ir para mí esa es la alzó la respuesta voy profesora tengo que creerlo La Ventana séptima temporada con Carles

Voz 0699 23:22 acaba de sortear la International Champions

Voz 25 23:25 eh la International Champions en la que

Voz 0699 23:27 este verano participan Real Madrid Atlético de Madrid se cruzan como contaba Pedro Fullana en en el grupo pero ya tenemos la configuración de grupo y de partidos de este verano no

Voz 20 23:35 sí por ejemplo te puedo contar que el Real Madrid hemos contra la pena parte como ahora ese gran derbi de en Estados Unidos en New Jersey el Real Madrid Atlético de Madrid es uno de los platos fuertes sin duda de esta competición pero además por ejemplo el Real Madrid se va a enfrentar al Bayern de Munich en Texas y también se enfrentarán Arsenal que son dos emparejamientos importantes los tres partidos serán en Estados Unidos el Atlético de Madrid ese derbi ante el drama dice ojo a Atlético de Madrid Juventus será un partido a jugar en Suecia en Estocolmo también se va a enfrentar al Chivas de Guadalajara mexicano bueno algo tendrá que ver a lo mejor el fichaje de Herrera por el Atlético de Madrid pero es muy curioso así que esos son los enfrentamientos y otra curiosidad la Juve va a jugar en Europa en Suecia contra Atlético de Madrid iba a jugar en Asia ante el Inter y ante el Tottenham es decir no va a jugar

Voz 0699 24:25 Estados Unidos EEUU vale porque en Estados Unidos tenía Cristiano cierto problema con la justicia sin resolver publican los compañeros de Lass que a Zidane le gusta Ndombele os sonará porque es un mediocentro muy físico que tiene el Olympique de Lyon Itzik Le gusta IS una operación factible en la que podría entrar Mariano de nuevo porque el Real Madrid va a fichar arriba no tiene demasiado sitio Mariano que en el Dion sí que funcionó funcionó como un tiro otro que gusta en medio mundo bueno medio mundo media España tampoco voy a exagerar el Raúl de Tomás que está cedido por el Real Madrid en el Rayo Vallecano y que puede tener tirón para un traspaso desde Valencia hasta Getafe ya está ahí puedo leer de momento eh pero hablando del Real Madrid este fin de semana hay un partido en el estadio Santiago Bernabéu lógicamente de liga entre el Real Madrid Huesca ya hemos elegido la peña más representativa de el equipo visitante la Peña fenómenos oscenses para saber lo que es jugar contra el Real Madrid y el desplazamiento de afición hay que es mucho Fernando lo ha muy buenas

Voz 26 25:23 tardes hola qué tal buenas tardes cómo estáis bueno pues muy ilusionados muy contentos de ir a la capital de España a enfrentarnos contra todo un Real Madrid quién lo iba a pensar que nuestra andadura en Tercera División Segunda B de que un día por porque podríamos ir a a jugar con el Real Madrid increíble la gente está lesionada con unas ganas tremendas de asistir al Santiago Bernabéu cuánto tiempo llevas tu siguiendo

Voz 0699 25:46 sí Fernando Huesca bueno yo tengo bueno

Voz 26 25:49 varios son los amores y desamores quiero decir de los amores empezaron porque yo ya tengo una cierta edad empezó hace un montón de años ya Easy pues luego cuando el equipo que estuve con el digamos a Segunda División tanto Bilbao Atlético leonesa cómo no San Andrés asistía la segunda Tercera División fuerte sea un acuerdo luego esos solucionó y vuelvo pues ahora los diecisiete años últimos injusto cuando viene una buena está nueva Junta Directiva coger en trece años descontó más ilusión

Voz 0699 26:18 cuando decidimos

Voz 26 26:21 de la Peña formaba en el dos mil ocho porque íbamos por los campos igual hoy los compañeros allí pues igual que va a lo más que nada por los viajes más que nada paisajes Si el tema de comida para juntarnos con otras aviones porque realmente tenemos mucha gente amiga por toda España

Voz 0699 26:36 no estaba pensando yo que si llevas tanto tiempo siguiendo al Huesca que campus habrá visitado tú porque este fin de semana vienen al Bernabéu pero

Voz 5 26:43 a ese estado en todo tipo de Campo de España

Voz 26 26:47 sí bueno fíjate pues veremos en Segunda B Tafalla fíjate tú qué es lo que suena una Tafalla Estella siempre suele ser nada Sariñena en Segunda había aquí en una ciudad digamos de aquí de Alto Aragón y ahora e ir a Barcelona ahí estuvimos en Lugo Sáenz luego estoy en el Celta de Vigo en Betis Villamarín eh pues bueno hemos estado en un montón de pero claro lo que es y lo que es el Bernabéu pues eso son palabras mayores

Voz 0699 27:12 cómo es una jornada para los cuantos venís por cierto que he leído dos mil

Voz 26 27:17 sí sí sí sí sí indio soy optimista fíjate te digo una cosa si ellos si es el pelo horario el pero añadió que puede haber el domingo nueve menos cuarto

Voz 0301 27:25 los pelos y Susa o no no presenta

Voz 26 27:28 es el mayor desplazamiento junto con el aroma de dos mil ocho que nuestra ciudad vecina hubiera sido más de cinco mil personas

Voz 0301 27:33 aún así yo creo que malo

Voz 26 27:36 mil porque hay muchos oscenses que viven en Madrid mucho familiares mucha gente que está trabajando allí iban a incorporar digamos a la marea que venimos aquí porque dos mil pero repartidos por un montón de gente como todos Frances seguido de la Sociedad Deportiva

Voz 0699 27:50 yo quiero que me cuentes qué hacéis un día de partido normal y en un desplazamiento es decir como enfoca AIS este partido hasta que llegue la hora del partido los dos jóvenes a Madrid Fernando

Voz 26 27:59 bueno pues es un lío pero bueno cada uno de Madrid Madrid difíciles de Madrid recibir una ciudad grande y encima creo que no vamos a encontrar con con una manifestación de un montón de gente pobre precisamente con los pueblos despoblados y demás pero bueno y cada uno cada uno cagas huida que pelo y luego todos juntos de hecho hay una quedada hay una quedada de todos los aficionados de la sociedad Aspeña aficionado a las siete de la tarde a la salida de hotel digamos dónde está nuestra sociedad deportiva hosca que vamos ahí a insultarle ánimos para cuando vayan ahí al estadio que que la afición se deje notar individuales bastantes ánimos para ver si podemos sacar algo positivo en Madrid

Voz 0699 28:36 ya sé que para vosotros están en primera división es eso es una ilusión pero por ilusionar temas imaginas que ganáis al Madrid

Voz 26 28:42 bueno esto sería una fiesta yo de ahí chicos y hay padres que se acogió día al día siguiente fiesta pues entonces en vez de una tendencia que se siga elaborar todavía es sí sí sí sí eso sería bueno vamos en Pekín hombres de comprado dar vamos a competir once contra once minuto cero entramos a mimadas eh instancias veremos a ver cómo se desarrolla el el partido y luego pues también a sabe a los a los jugadores porque también es un escaparate a nivel mundial ya no a nivel nacional sino a nivel mundial ellos se sólo más interesado de todos nosotros los aficionados por supuesto pero ellas como es interesa realizar el mejor partido posible

Voz 0699 29:24 yo creo que eres Un portavoz de la ilusión porque es que se nota la ilusión y la manera de contarlo

Voz 26 29:29 si de lo que está viviendo Huesca

Voz 0699 29:31 la afición esta temporada Fernando

Voz 26 29:33 si yo te digo una cosa yo de los dos mil o los de los que estemos ahí nadie nadie es decir vamos a perder va todo el mundo con el al sino ganar pues mala suerte ha competido pues estaremos orgullosos de nuestro tiempo porque es un lujo tener una ciudad pequeña estaría en primera división lo que he dicho antes ir a campos de Segunda B y Tercera División de tierra de césped artificial in y pisar el césped de de morosos deben ser para jugadores y aficionados es la mundial lo vamos a enfrentarnos contra el mejor equipo del siglo XXI a eso de las que es que son quién lo iba a pensar pero bueno esto es sólo pensaba en la junta directiva

Voz 0301 30:10 Justo cuando lo cogieron señores

Voz 26 30:13 no sé cuando pero el Huesca va a jugar en primera división

Voz 5 30:15 pero eso activamente el han cumplido eh bueno pues eso

Voz 0699 30:18 es lo que mola del fútbol el ver una afición feliz por estar en la primera edición disfrutando de cada partido de cada desplazamiento con su equipo Fernando que lo disfruté mucho vale

Voz 0301 30:28 mal es muy amable aportó no muchas veces Carlos porque Gemma buenas tardes buena estrategia pero sí

Voz 0699 30:33 eh es la que hace grande el el mundo del fútbol y el mundo de del Deporte dos mil pero pueden ser más los aficionados de Huesca en este fin de semana en el estadio Santiago Bernabéu eso del Real Madrid que entrena esta tarde en el Atlético de Madrid le pasa lo mismo Simeone recupera internacionales que vienen de sus elecciones en donde por cierto la seleccione Pedro Fullana es el escalo goles

Voz 20 30:53 sí la verdad es que volverá los jugadores cargados de moral y de goles Se marcharon practicamente en un estado de semi depresión tras la eliminación de la Champions y la derrota frente al Athletic de Bilbao pero llegaba Morata con los dos goles que marcó en la victoria de España en Malta llega por ejemplo Correa con el único gol de Argentina en Marruecos marcó también Thomas en la victoria de Ghana ante Mauritania hay según en por ejemplo al gol de Griezmann con Francia o a la internacionalidad de Godín que regresa ya como el jugador con más partidos en la historia de la selección de Uruguay la mayoría de ellos llevaban a estar esta tarde a las órdenes de Simeone para preparar el partido del sábado ante el Alavés además recordamos que Lucas Filipe Vitolo ya están recuperados a sigue también ha aprovechado el tiempo el Atlético Madrid para recuperar a los lesionados en este espacio de tiempo sólo queda áreas por recuperarse para el sábado será baja Rodrigo en este caso por sanción llevaba treinta y tres partidos consecutivos jugando el centrocampista internacional

Voz 0699 31:45 información del Real Madrid y Atlético de Madrid y ahora estamos con el derbi con el derbi del sur del nuestro luego luego como hemos ganado todavía si dos uno vamos ganando vale eso está bien digo que está bien que ganemos el derbi del sur también está bien en el Getafe Lolo locales van a preparar un recibimiento a la afición de la afición al equipo en plan grande como como es el partido José Antonio

Voz 1621 32:05 sorteo que así se llama se me ha ocurrido mirarlo en la RAE sorteo como palabra no existe pero yo creo que viene de otro idioma que en este caso es el italiana en definitiva una

Voz 0699 32:13 los grifos que a recibirá

Voz 27 32:15 a los a los aficionados al jugadores

Voz 1621 32:18 el sábado por la mañana a partir de las once menos cuarto la quedada muy cerca en los alrededores del Coliseum Alfonso Pérez a las once y cuarto está previsto que llegue el equipo al estadio en definitiva la Federación de Peñas del Getafe que hace un llamamiento para recibir al equipo para estar un rato antes en los alrededores del estadio a partir de ahí once y cuarto todo el mundo que de está citado en el Coliseum Alfonso Pérez además esta mañana entrenamiento del uno objeta que va a defender puestos Champions en este derbi el sábado a partir de la una ya vuelto todo el mundo excepto de que la verdad no cuenta mucho para abordadas ha vuelto a máximo Beats también quiere Mata que ayer no jugó con España el ritmo de entradas es bastante bueno y en definitiva entrego a puerta cerrada esta mañana así que poco hemos podido ver si te puedo contar que Markel ha vuelto a entrenar y que es la gran noticia positiva de esta semana ya que está con el mito

Voz 0699 33:06 creo que sí eso es muy buena noticia que Markel Bergara en el Leganés bueno el Leganés ha hecho mandar Óscar Egido al cole en donde entre otras cosas hablará de la lesión de Nesirky supongo hola Óscar muy buenas tardes hola

Voz 28 33:16 a Miguel Hernández de Leganés a ver si por fin porcina aprendo algo de la vida del periodismo de decirle que me pregunta

Voz 0301 33:24 de haber ido lesionado de la convocatoria

Voz 28 33:27 con Marruecos no jugó ayer ante Argentina porque se lesionó en el ministro de la rodilla derecha lo hizo en el entrenamiento previo al partido León hacer pruebas cuando llegué aquí al ghanés para confirmar la lesión si hay cooperar pero a lo que queda de temporada como África y si no pasa por quirófano de origen un tratamiento conservador va a estar al menos en torno a un mes de baja en el derbi y claro hay que pensar que va a ser su sustituto ese todas las papeletas las tiene hizo Carrillo que va a hacer pareja arriba comprar argentino estar aquí en este colegio donde de Leganés punto así manos si enseñando a los niños hay hábitos saludables en ese la ya tradicional iniciativa lega

Voz 29 34:03 le haga volver al cole Carrillo tiene muy claro que sí

Voz 28 34:05 o que el derbi sobre todo la afición del legado

Voz 12 34:08 indudablemente nosotros en Argentina Asimo que los clásicos son son más que tres puntos por lo por lo que genera todo queremos ganar la gente quiere quiere ganarlo los jugadores también pueden dar un empujón final pero bueno tampoco hay que olvidarse que que es un partido tres punto justamente no volverse loco pero bueno ojalá sacáramos resultado Price esa sensación de que ganar este partido es muy importante para la catedral si no es definitivo pero pero indudablemente lo tomamos como un partido espeso

Voz 28 34:40 además en el lanzamiento esta mañana ya está después de ser suplente los dos partidos convocado con Ucrania en el primer cuarto de entrenamientos no saltó al césped

Voz 29 34:48 muy ella misma no estoy aunque sí que estaban en la zona

Voz 28 34:50 por qué ha dicho Simancas ahora en este acto que tiene molestias después ese partido ante el Rayo Majadahonda en la semana pasada ya espera estar disponible el próximo lunes y por cierto el entrenamiento de mañana por la mañana se cambia a la tarde del jueves para canciller en todos los internacionales buenos Diego Reyes que llega el viernes

Voz 0699 35:05 vale pues nada todo eso con respecto al derbi el sur que tenemos este fin de semana derbi entre el Getafe y el Leganés y estamos pendientes también del Rayo Vallecano en donde nos acercamos al debut de Paco red debut con nuevo horario porque jugar a las dos de la tarde nuevos entrenamientos en busca digamos de nuevos buenos resultados obvia Álvarez

Voz 1951 35:24 el Rayo Vallecano se estrenará este domingo en el horario de las dos de la tarde contra el Betis el club franjirrojo ha realizado esta mañana un entrenamiento matutino pero a partir de mañana se entrenará a partir de las dos de la tarde para acostumbrarse de esta manera al horario unos entrenamientos que desde la llegada de Jémez han cambiado mucho el técnico canario pide ahora a sus jugadores más intensidad prueba a estos jugadores en nuevas posiciones para poder sacar un máximo rendimiento a la plantilla

Voz 0699 35:47 pues nada está haciendo pruebas Paco Jémez como es lógico para mujer nuevos buenos resultados de el Rayo los próximos partidos el próximo ya es urgente contra el Betis el domingo a las dos de la tarde hasta aquí fútbol vamos a presentarnos ahora a una gran protagonista

Voz 5 36:01 sí

Voz 31 36:08 SER Deportivos en Cadena Ser punto com y en las redes sociales e Ter arroba SER Deportivos quien en Facebook SER Deportivos

Voz 1 36:20 creemos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del programa opina critica y vinos y lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco

Voz 32 36:34 a Diego quitado Rafal y que preguntaba

Voz 1 36:41 hola

Voz 32 36:42 si acaso vaya

Voz 1 36:46 el Whatsapp de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate David Broncano Andreu Buenafuente Berto Romero Ignatius que que Juan Carlos Ortega Antonio Castelo Manuel Burque Quique Peinado en la SER queremos que te rías cada día con los mejores humoristas ahora de lunes a sábado un nuevo programa de humor en nuestra aplicación móvil este miércoles a las ocho de la tarde la vida moderna con David Broncano en que ahora hemos tenido TDT cada un nuevo programa de humor en nuestra es una noticia que bulo viva la arena ser

Voz 8 37:30 en el deporte siempre será situaciones muy polémico

Voz 12 37:33 gasoil ha perjudicado al si lo vamos a hablar y que está en el paro es igual tema lo que está en el campo

Voz 33 37:39 es una herramienta de lo tienes tan rematadamente mal bueno no sé si nuevo eh yo estoy diciendo que para mí sí que me está diciendo que yo no estoy preparado

Voz 1 37:51 de lunes a viernes desde las once y media hasta la una y media por el larguero trataremos toda la actualidad deportiva con la pasión que se merece ya Peñas

Voz 8 38:02 cuenta con la SER pase lo que pase

Voz 0699 38:08 a las tres y treinta y ocho minutos vamos con el ratito que pasamos cada semana hablando de deporte femenino en este SER Deportivos y la historia de hoy bueno en la historia de hoy va de un deporte que se ha abierto paso a golpes en la actualidad sería injusto decir que sólo a base de golpes

Voz 5 38:24 a base de golpes de éxitos que llevan tras de sí mucho trabajo

Voz 0699 38:29 hablamos de boxeo iOS vamos a acercar la historia de una mujer que pasó de no saber boxear a ser campeona de España para poder estudiar la carrera que quería que flipante Jennifer Miranda muy buenas tardes

Voz 0301 38:40 muy buenas tardes que lo hacen por estar aquí en Ser Deportivos no siempre oye diferente no

Voz 0699 38:46 no sé si decir que el boxeo femenino español está en su mejor momento de la historia

Voz 29 38:51 sí justo las la yo hace unos días como digo la verdad es que me parece increíble no de cuando empecé lo disparatado que era la idea del achican Chari ahora de deberá tantas como como el

Voz 0301 39:02 están siendo ahora mismo campeonato duro para comprar a todo el mundo es es increíble nunca nunca nunca me lo maquinaría

Voz 29 39:07 que algo así no era difícil de imaginar con el nivel que teníamos no hace unos años lucha que que la verdad es que es el mejor momento y una alegría para todos para todas nosotras boxeo sí

Voz 0699 39:18 oye es decir Jennifer que tu historia es verdad que hecho que hay que mola mucho porque cuéntalo tú tú llegaste al boxeo casi a través de de una carrera universitaria no

Voz 29 39:26 sí es muy bonito porque al final yo lo que le la puerta que me da mi historia es eco desde estar ejemplo de de que se puede no me que es muy difícil que que hacer algo así pero quiero demostrar que que se pueda hacer estudiar trabajar todo y aún así conseguir los resultados y lo mío fue de casualidad pero ya luego de empeñada en seguir

Voz 0699 39:47 que bueno

Voz 29 39:50 pues me presento al Campeonato de España porque podían entrar la universidad como como deportistas todo rendimiento si ganaba él él el campeonato de luego me enteré que hacía lo hacía falta más requisito que era ir a una un internacional pero bueno yo creía que esto lo con Galatto ya

Voz 0301 40:06 yo le dije pues mira no tengo ganas

Voz 29 40:08 instructiva otro la nota no me llega digo me voy a presentar entonces yo como ya que aquí por ciento ya tenía yo muy poquito de de los deportes de contacto sentido pues dije venga voy voy sí me preparé muy contento por mí pero pero bueno muy decidida se le pasó por encima a las dos chicas que estaban en ese momento en el que se presentaron también el Campeonato de España entonces ya fue todo rodado casualmente bueno pues ya me seleccionan para ahí da al equipo nacional que se iba a hacer en este momento para los Juegos del hombre giras es la primera vez que iba a haber consejos yo digo que si cambia había radical ya me pongo a tope con ello y desde entonces pues no paré de Goyanes de pillar crisis verdad que has vivido es una historia bonita

Voz 5 40:52 no me voy tanto

Voz 0699 40:54 de los es bonita también pero que es más duro Jennifer sacarse la carrera a carrera en el boxeo o compaginar el boxeo ida carrera

Voz 29 41:03 compaginar lo compaginar lo difícil compaginarlo porque necesitas en el alto rendimiento mucho de canto las horas de entre medio de lo de los dan competiciones de los entrenamientos mitad descansar ese a tiempo de descanso y era para estudiarlo para ayudarla clase tenía que madrugar mucho para poder ir a las clases es la cosa más tarde estudiando fines de semana se olvidaba de de de ir a ver a la familia otros desconectar que también es necesario porque no entrar en bucle y yo creo que ha sido lo más duro no además que pasa la vida en en tres segundos porque un día otro día otro día estudio estuviera desde examen estas no él ya eso es difícil compaginarlo porque yo me acuerdo que hubo una etapa en que es solamente no no trabajaba no estaba haciendo nada solamente que estudiado la carrera enterar ir y me fue mucho más fácil yo podía estar mucho más en forma osea que lo noté luego ya empecé a trabajar también entonces ya ahí es cuando digo digo

Voz 0699 42:04 pero tiene entre lo que se te pasa la vida de una manera entre que compagina es una cosa y la otra entre eso llegan nueve campeonatos de España

Voz 5 42:12 nueve No uno Niki

Voz 29 42:15 es lo más bonito que aunque no dejó se porque no pude ir a los Juegos Olímpicos pero estuve

Voz 0301 42:19 no se veía

Voz 29 42:22 enorme internacional que hay en en el box que decir para dos más importante que he hecho en mi vida porque te gane hay ya Terra algo si alegada Finlandia Francia aspirante cogido medalla luego los Juegos dos

Voz 0301 42:35 con lo justo unos meses antes

Voz 29 42:37 la donetes internacional entonces fíjate era mi mejor momento y después de eso me rompí el ligamento cruzado pero llegué a ser de las primeras del mundo porque a ese nivel yo sé que estuve entonces para mí eso fue lo más grande conseguir todo eso va para mí tu pidiendo ya todo lo demás ya está

Voz 0301 42:56 pues no me rompiera que cuesta trabajo pero

Voz 29 42:58 el podrá haber conseguido todo eso ya ha merecido la pena tal vez porque porque bueno al final lo cuenta así ir más a todo el mundo porque yo te digo que está todo esto pero cuál es que ha conseguido con tanto eso te conviertes en una persona que aprovecha el tiempo responsables segura de ti misma segura de lo que quieres luchadora entonces fue cuando sacaba el deporte con la vida sigue siendo esa persona yo creo que eso es lo más importante que se pueda deporte no

Voz 5 43:28 embobado escuchándote es verdad porque yo creo que

Voz 0699 43:32 hablas como boxeo con la con la misma pulsión preparando la entrevista ya no sé si te lo escuchado te lo he leído pero te lo he leído entero escucharlo que a las mujeres les dejan los sacos más duros que encima

Voz 0301 43:44 Paul para empezar todos un poco