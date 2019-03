Voz 0699 00:00 hola a todos qué tal buenas tardes bienvenidos al deporte en la SER los presidentes de Federación y Liga van a llevar al fútbol español a una guerra este verano a lo grande al masculino y el femenino Rubiales ha llegado a la federación con ganas de mejorar cosas y con ganas de ganar protagonismo algunas de sus medidas para el masculino tiene lógica Copa del Rey un partido horarios de Liga Anti lipotimias otras son más de calado económico propio como la de gestionar publicidad y balón Tebas se sabe fuerte y la Liga aguanta el pulso agarrándose a contratos de televisión en vigor para mantener un modelo que eh de horarios y formatos y la continuidad de ese modelo que venía siendo así toda la etapa de Villa en el femenino Rubiales se vuelca ahora en la creación de una nueva competición cuando el mérito del Boonen España ha sido de Tebas que ha hecho más fuerte la Liga con patrocinios y con medios tengo una una intuición cuando Rubianes si te vas dicen que luchan por el fútbol a mí me da que luchan la pasta y un poco por ver quién la tiene más grande me refiero a la cuenta bancaria aunque no sólo Lastras yo no comenzamos a que SER Deportivos

el Real Madrid avanza en la contratación del centrocampista bosnio de la Juventus Milan le Pjanic de cara a la próxima temporada avanzamos la reunión entre el agente del jugador Fali Ramadán ni con José Ángel Sánchez para empezar a hablar en serio de la operación Pjanic tiene veintiocho años tiene gol porque lleva setenta y cinco en la élite y le gusta Zidane casi yo diría de toda la vida el fichaje obviamente no está hecho pero la disposición del jugador es buena y en Italia se comienza a hablar de un trueque Pjanic Cross entre Juventus y Real Madrid entre los dos equipos esa es la noticia del día las declaraciones las arrastramos de anoche el protagonista es Piqué que estuvo con David Broncano en la resistencia y que en un tono muy distendido como es el programa descubrió sus secretos los del vestuario del Barça como este que sorprenderá Messi y los mensajes de Whatsapp

Voz 2 02:34 en el vestuario nunca por favor no no es de los más Tros serio eso es bastante todavía más

Voz 3 02:39 con un humor muy muy irónica

Voz 2 02:43 muy jodido de de los jodidos de los que huele salir que décadas tocaba horas Messi no faltando pero pero mal además es CSS es un disgusto pero bueno descojono joder la descojono hay buen ambiente de aparecer desde del vestuario es una mierda

Voz 0699 03:06 la diga también dijo Piqué que su patrimonio personal supera al de todo el Espanyol justo en la víspera de jugar contra el Espanyol y habló de cosas personales en un duelo por ver quién era más gracioso que ganó Broncano pero en el duelo al jugador más singular y de los que mola más entrevistar en primera yo creo que gana Piqué eso sí suena muy prepotente decir que el solito superan patrimonial Espanyol por muy verdad que sea habrá que oír esta tarde al entrenador Perico Rubi que están en la víspera de jugar contra ellos al que ya hemos hay dos a Valverde que ha dejado estas dudas sobre el estado físico de Leo Messi que lleva con molestias meses cosa que acaba confirmando Leo Messi en una entrevista en Argentina

Voz 4 03:41 LO vine llega arrastrando

Voz 5 03:44 de esas molestias desde hace gracia

Voz 0588 03:46 hace tiempo les hace meses deshacer pese antes de Navidad ha vuelto ha tenido unos días de descanso se me está mejor y tendremos cuidado con él pero sobre todo por lo fundamental quieres afrontar esos partidos sábado la radio

Voz 6 03:57 de que Luengo con una pubalgia se paran de diciembre entrenando poco jugando no todos los partidos de los últimos años que menos minutos sigo jugado en este año Yes poner por eso mismo porque vengo arrastrando molestias y me vengo cuidando de cuando juega el partido el técnico en las sesiones cargo ni de todo esto

Voz 0699 04:19 ojito así esta Messi en la víspera del partido ante el Espanyol que es el más Vinton de los de mañana aunque hay más hay un Alavés Atlético de Madrid por arriba a un Getafe Leganés que es el derbi del sur de Madrid un Celta Villarreal que ya pinta dramático porque son tercero y cuarto por la cola para el que recupera a Iago Aspas el equipo gallego ahora estamos en todos los lugares donde se juega al fútbol próximas horas el fútbol por el que Liga y Federación siguen enfrentados entre otras cosas por los horarios y el Consejo Superior de Deportes de por medio que de momento da la razón a la Liga de Tebas el que habla de ello es otra parte Luis Rubiera

Voz 1642 04:48 es solos vamos a ver qué han dicho pero tenemos muy claro que vamos a seguir defendiendo a los aficionados te vamos a seguir defendiendo a los que están al césped no se puede jugar a determinadas horas a determinada temperatura yo creo que eso lo de cualquiera aquí a cuarenta grados no treinta y tantos grados pues tampoco podemos jugar hasta determinados sobran no sí y estoy convencido que la salud que parte también de la obligación en el fomento de las abrió el deporte deporte tendrá que estar dentro de los planes de de nuestra Administración en serio que esto va a dar para un serial pero

Voz 0699 05:18 largo eh en el mundo del fútbol lo que no el fútbol es una pasada ayer Real Madrid Barcelona se clasificaron para el Top ocho de la Euroliga de baloncesto si hoy gana Baskonia en Turquía Efes lo hace también hay Gran Premio de Motociclismo en Argentina de Fórmula uno en Bahrein en karate Nos estamos saliendo metiendo finalistas en los Europeos en la vuelta tras el etapón de ayer con liderato victoria para Miguel Ángel López hay una nueva etapa un poco más tranquila así que el día va de fútbol baloncesto ciclismo motos y Fórmula uno ya os lo cuento hoy en SER Deportivos Dani Garrido lo hace el fin en Carrusel pero un dos por uno o llevó la redacción de Movistar para saber que no lo están preparando ellos para no movernos de el sillón de la tele Ricardo Serra muy buenas

el Movistar partidazo dial cuarenta y seis partidazo en Segunda División Domingo seis de la tarde Real Oviedo Deportivo de la Coruña en Movistar partidazo en Italia Juve Empoli Sábado seis de la tarde en vamos diales ocho y cuarenta y cinco ver Liverpool Tottenham el domingo a las cinco y media en Movistar Liga de Campeones dial cincuenta baloncesto Liga Endesa el domingo en vamos a las siete y media Iberostar Tenerife Real Madrid tenemos el segundo Gran Premio del año en el Mundial de Fórmula uno el de Bahrein todo lo veréis de Movistar F1 dial cincuenta y siete La Hora de la carrera el domingo a las cinco y diez Tenis Open de Miami hoy las dos semifinales en vamos a las seis y a las doce de la noche del domingo a partir de las seis la final en Movistar deportes uno dial cincuenta y cuatro el golf mundial de match play desde Austin todo el torneo hasta el domingo Movistar Golf dial cincuenta y nueve

Voz 10 07:59 estas redes pues aquí desde la sede de la Liga con esa reunión que sobre todo sobre los horarios mire ese que empieza este domingo el de las dos de la tarde que Rubiales dice que si ha saltado una norma Ike de que Ike verá si a partir de de ese horarios y los clubes no están de acuerdo tendrán que tomar medidas y también sobre reducción de la franja horaria esa que quieras desde a partir del veinte de mayo el quince de septiembre de forma que no se jueguen partidos antes de las siete y media de la tarde además también sobre los partidos de lunes dice Rubiales que le ha dicho Tebas que comunique al Fesser de que siguen negociando Ike no le gustaría llevarlo por la vía judicial

Voz 11 08:37 escuchamos a Rubiales intentar con este suceso pero no veo que no hay gran entendimiento y le repito previendo lo que es

Voz 1642 08:47 Le del al presidente de la Liga que comuniquen al CSD que vamos a seguir negociando sería maravilloso porque yo era un acuerdo que creo que es importante también para ellos porque ya hemos dicho que que los lunes no se va a jugar a partir de la temporada que viene pero tiene todavía la posibilidad de que el viernes

Voz 0699 09:04 en ese jaleo está el fútbol masculino el femenino tiene también enfrentados a la liga ya la Federación y el lío va a más de momento Pedro fue

Voz 4 09:10 en un IVA era mucho más porque dentro de abril es cuando se va a aprobar la nueva competición femenina junto a la Copa del Rey y la Supercopa el plan es inamovible la Federación se sigue reuniendo con la Asociación de Clubes para tratar de que según han a esta competición dos cuestiones importantes que ha podido avanzar la Cadena SER la Federación va a sacar a concurso los derechos de la nueva competición los derecho van a ser íntegramente para los clubes y ojo ha enviado una carta a los presidentes de clubes con femenina recordando que UEFA y FIFA ampara la nueva competición sino se unen se salta harían la normativa de ambos organismos y por tanto eso podría acarrear problemas no sólo a la sección femenina sino a todo el club

Voz 0699 09:46 cuidadito eh de las reuniones de la mañana el partido del fin de semana que se nosotros que el Barça Espanyol derbi catalán al que los dos llegan con ganas y el Barça con alguna duda además ante Ovalle muy buenas

Voz 4 09:55 qué tal muy buenas sin sin Files SEM que tiene molestias por decisión técnica quedan fuera Vermaelen todo Ivo hizo Murillo sigue entre en la lista Luis Suárez que es la principal duda sale de lesión pero ya tiene el alta médica está en principio a disposición de Ernesto Valverde para un derbi eh que empieza una semana de tres partidos una semana que Ernesto Valverde considera vital para el desenlace de la Liga desde luego que puedo

Voz 0588 10:21 serlo porque estamos hablando de nueve puntos sobre treinta y nosotros llevamos diez de ventaja ahora mismo entonces depende como se ven los resultados que puede ser clave desde luego una semana en la que te juegas tres tres partidos nueve puntos a estas alturas empieza a ser hoy parece que puede ser definitiva con ganas de darle un golpe a la Liga

Voz 1621 10:44 el Barça en esta semana Valverde protagonista en la sala de prensa hoy con

Voz 0699 10:46 ayer lo fue Piqué con David Broncano en la resistencia en donde en el tono desenfadado del programa hizo esta alusión a su dinero comparado con el presupuesto del Espanyol

Voz 12 10:56 yo hablo por España e le quiere quienes ponen lo quieres ponerlo en contexto sacro igual puedes decirlo por el di por el presupuesto

Voz 2 11:02 en alguna ciudad no por el presupuesto español con el año en patrimonio tengo más que pues pues

Voz 0699 11:10 pues como la referencia al Espanyol fueron constantes e esta tarde la rueda de prensa de Rubi seguro bastar divertida aunque de momento ya hay respuesta del español Elena de Diego muy buenas tardes

Voz 13 11:18 buenas tardes Pacojó la hay a través de Twitter con han colgado una imagen de una balanza en la que un periquito pesa más que una bolsa de dinero dice el Espanyol nuestra afición el equipo que se deja la piel nuestros ciento diecinueve años de historia el minuto veintiuno la cantera ese es nuestro patrimonio su valor no se mide en euros y también ha hablado su vicepresidente Carlos Garcia Pons que ha restado importancia a las palabras de Piqué

Voz 1642 11:39 es decir hará que cuando se dedica en vez de a fomentar el deporte a fomentar que la gente se pelea interna que dar mucha importancia no hay que tomárselo muy en serio cuando hay hace declaraciones que lo que hacen es no de alguna forma minusvalorar los valores que el deporte debería fomentar hay que tomárselo con calma tranquilidad Grassley dice pero todavía hay algo entre gente

Voz 13 12:02 el equipo se entrena esta tarde después conoceremos la lista de convocados tarde es baja por sanción que sí estará Sergio García ya recuperado de la lesión en el tendón de Aquiles

Voz 0699 12:10 de momento la reacción institucionales contundente con muchísima ironía pero muy dura a Piqué el otro partido de mañana por la parte alta es el Alavés Atlético de Madrid los rojiblancos esperan a la tarde para entrenar al Cholo lote Vittorio ya lo han hecho repasamos novedades Kevin Fernández

Voz 1264 12:24 pues Pacojó el Deportivo Alavés quiere sumar la victoria para mantener la quinta posición seguir soñando con Europa e incluso si no gana al Getafe asaltar posiciones de Champions tiene dos bajas la de Guillermo Marín Iván que se ha lesionado en el tobillo con su selección Ilha de Burgui que ha sido operado de la rodilla vamos a ver si mantiene el cuatro cuatro dos

Voz 4 12:40 o lo que parece más probable que vuelva el trivote

Voz 1264 12:43 frente al Atlético de Madrid en una semana marcada por la salida de Lucas Hernández al Bayern Icon la posibilidad alta porque ayer así lo probó el Cholo de que repita tridente Congreso a Morata y Diego Costa en el frente de ataque el partido a las nueve menos cuarto con ambientazo en Mendizorroza y arbitraje del andaluz

Voz 0699 12:58 Melero López más fútbol a la voz de ya Juan sí

Voz 4 13:01 somos los neumáticos de la caja como

Voz 1621 13:03 a ver te comentamos para tu escapada de Semana Santa

Voz 0699 14:59 muy fallón partió esta mañana que se las trae es un duelo por lo bajo entre el Celta y el Villarreal con muchas urgencias y el retorno de Yago Paula Montes

Voz 1694 15:07 una novedad estriba la convocatoria pero lo más destacado sin duda es el regreso de el lateral del internacional de Moaña que lleva les sino del pasado veintidós de diciembre tres meses a ese aferra el Celtic como como salvador porque ya ha ejercido como tal en otras ocasiones la única baja del equipo vigués es la de Juncker en el lateral bastante más problemas tiene Calleja porque no tiene ni a Gerard Moreno ya Trigueros Javi Fuego Bruno Miguelón Jaume Costa todos lesionados y Funes Mori sancionado aunque recupera habaneras se lleva dos laterales de la cantera ambientazo que se espera mañana en Balaídos no hay entradas desde el pasado lunes el afición recibirá al equipo a las cuatro y media

Voz 0699 15:43 Nos queda el partido que abre jornada mañana ante Getafe y Leganés a la una de la tarde Antoni

Voz 1621 15:46 el derbi especial en el sur de Madrid clubes cinco kilómetros con el Geta defendiendo la cuarta posición y con el Lega en puestos medios pero con la premisa de no descuidarse las bajas en los azulones pasan por Márquez pero el nombre prohibió la actualidad del partido de Siri lesionado se va a perder las próximas semanas de competición con el Lega también es importante la baja dominio en la zaga el partido abre el sábado lleno en el Coliseum quedada en la previa por parte de ambas aficiones lo dirige González Fuertes Martínez Munuera en el bar un nuevo derbi Getafe

Voz 0699 16:11 el Leganés y antes de esos dos citas una de primera con el Girona Athletic donde es protagonista el técnico visitante Íñigo Marquínez

Voz 0802 16:16 dicen que cuando dos no quieren cuando uno no quiere dos no se pelean no en este caso no quieren ninguno de los dos pelearse

Voz 22 16:22 no no no el problema el club Losada me ha comunicado que quiere que siga yo quiero seguir osea que eso es cuestión de un minuto dos minutos cuando haya un tiempo para no hay ningún problema para eso vamos con ellos tienen que yo siga yo quiero seguir

Voz 0802 16:36 pues ya está prácticamente renovado a falta de la firma oficial el partido vecinas a las nueve de esta noche con Bono el portero del Girona baja de última hora les va a sustituir a Iraizoz enfrente un Athletic que sigue persiguiendo Europa es baja Yeray UNED Núñez será su sustituto en el centro de la defensa

Voz 0699 16:53 ellos renuevan en dos minutos Joan un minuto cuanto tres noticias la primera en Segunda Un Málaga Sporting que suena primer han aparecido

Voz 0090 16:59 pasa lo que pasa que el partido alguno de los dos va a prolongar su racha al Málaga lleva cuatro partidos sin ganar en La Rosaleda y el Sporting cuatro triunfos seguidos en el Málaga cinco novedades baja Pacheco de última hora el Sporting no podrá jugar Carmona recupera a Hernán hiló Se espera un gran ambiente esta noche en La Rosaleda

Voz 0699 17:14 la segunda nueva jornada el Congreso Internacional de fútbol y mujer que se está celebrando en Madrid sueca

Voz 1509 17:19 ayer fue una jornada en la que se ha tratado el papel de las instituciones deportivas sobre la mujer en el fútbol y también ha habido una presentación la de Gloria así se llama la aplicación para descubrir jóvenes promesas del fútbol y hemos hablado con su fundadora Vitoria coche Leguina nos ha explicado mejor que es y quién se pueda

Voz 23 17:32 juntar Viloria es muy simple es una plataforma que cuarenta jugadores amateurs y seis mil profesionales con federaciones y ligas profesionales cualquier chico o chica muy importante porque las plataformas tecnológicas no incluyen a las mujeres así este esta así eh de Dios

Voz 4 17:50 y la tercera un grande

Voz 0699 17:51 que deja una selección Fullana si Higuaín pone punto

Voz 4 17:53 la etapa con Argentina los treinta y uno años y tras casi ocho años y setenta y cinco partidos ha dicho en Fox Sports que se ha acabado su ciclo para alegría de muchos que quiere disfrutar de su familia y que así que ya a partir de ahora muchos pueden dejar de pensar si va o no Higuaín a la selección Paul

Voz 0699 18:06 Deportivo Baloncesto Euroliga partido decisivo para Baskonia Javier Lejona eso

Voz 0889 18:11 pues a partir de las ocho y media contra el Efes de Estambul ojo porque eso se consigue la victoria en el Buesa Arena a las ocho y media matemáticamente Top ocho para el equipo vitoriano que tiene las bajas de Granger Ghalyoun hoy Janine IN el Efes no están inhibirse coche y media Baskonia Efes

Voz 0699 18:26 mundial de motociclismo este finde hay prueba en Argentina Mela Chércoles buenas tardes

Voz 1623 18:33 pero para que finalice el PP uno manda Marc Márquez coche mate ventajas sobre Andrea Dovizioso ante Paul condenando el valenciano mafia mutuos fue Marini con Márquez y me cuando por los españoles

Voz 0699 18:49 hay motos en Argentina Fórmula uno en Bahrein y noticia con Fernando Alonso Manu Franco buenas tardes

Voz 24 18:55 después de probar para el Dakar estos es gástrica la próxima semana va a aprobar en Mclaren de Fórmula uno de alguien que con cara

Voz 10 19:03 los siglos VII los primeros comprar un torneo desde el Gran Premio de Bahrein mejor tiempo hasta ahora ha sido para echar después con Ferrari

Voz 1623 19:10 vamos a hacer algún ciclismo con una etapa más tranquila

Voz 0699 19:12 al a priori de la Volta de lo que hemos vivido hasta ahora Borja Cuadrado muy buenas

Voz 0298 19:15 la quinta Pacojo entre San Cugat del Vallés quedan ochenta y nueve kilómetros ojo una escapada con nombres ilustres Andrey Amador el costarricense del Movistar y el alemán Maximilian Schell el holandés Linde Man hizo un golpe ganador de etapas en grandes vueltas como es el norteamericano Van Garderen de momento tres diez de ventaja sobre el pelotón de una vuelta que recordemos lideran Miguel Ángel López el colombiano del Astana con catorce segundos de ventaja sobre Adan Gates diecisiete sobre el también colombiano

Voz 0699 19:39 no eran Bernal pensaba que no iba a dar la vida pero os cuento que esta madrugada ha habido una despedida muy emotiva en la NBA a Manu Ginobili le han retirado el número de San Antonio Spurs que ha sido inolvidable para el baloncesto para el argentino para todos los que estaban allí congregados eh una pausa ya hasta las cuatro afrontamos todavía bastante más en SER Deportivos

Voz 0699 20:07 es verdad que hay tres protagonistas de los que se habla mucho he aquí cerquita en Madrid y alrededores en las últimas horas el más cercano el más reciente Rudy Fernández el jugador del Real Madrid que anotó ayer una de las canastas más increíbles que yo recuerdo un triple a una mano cayéndose con una décima de segundo de tiempo para el final de un partido para ganar por uno un encuentro que llevaba en Madrid perdiendo desde que empezó ante Panathinaikos con el que llegó abajo hasta por dieciocho puntos dicho así queda frío escuchando la narración lo mismo la cosa se calienta más hemos elegido la narración en griego de la canasta y en inglés paso trata

Voz 26 21:00 bluetooth Dorna chatos de o la música Jovi pues ahora nos quitan Ángel Edo rifles los tocado curvo llora de humedad y le habló dos Bud viste

Voz 27 21:16 Uri Fenández Campo Singer Jaycee Carroll

Voz 28 21:21 juego y que se unen a tope Faith puedes

Voz 0699 21:35 tal el final el partido de lo más intensos que uno recuerde en Madrid se clasifica por cierto para el Top ocho de la Euroliga ya veremos si III II y espera todavía arriban reduce de Rudy Se habla mucho de Piqué a su paso por la resistencia con Broncano más siguiendo su lenguaje el millennials pero leo en toda regla o lo que es menos millennials vacile total un duelo de humor al que se prestó la azulgrana sobrados en ocasiones aunque hay que entender el contexto programa de humor Jay se siente cómodo Piqué al que se le vio la verdad muy metido en su papel

Voz 2 22:08 no es cuánto dinero tienes no es que a ti te que hacer porque la otra incumbe a la otra persona no quiero hagamos da igual la otro cuales cuanto a follar en el último mes a veces es a cuenta las del Bernabéu

Voz 27 22:30 el Alser teníamos Alcer al estadio

Voz 2 22:34 a ver pues dos

Voz 29 22:37 de él

Voz 2 22:38 que están diciendo esto muy repasó a todos que te pone más que saber eh

Voz 12 22:48 yo hablo por España el líder tiene que ponen lo quieres ponerlo en contexto sacro igual pues decirlo por el diez por el presupuesto de alguna ciudad

Voz 2 22:56 lo ha mirado el presupuesto español el año en patrimonio tengo más que pues pues esperemos que hoy podemos ir buscando el dinero de España cuenta

Voz 0699 23:07 son casi cien millones de euros e el presupuesto de el Espanyol estén en estado puro Piqué que es una delicia buenos así para cualquier entrevista pero uno es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras Piqué no les gusta callar ni debajo de algo que lleva haciendo Víctor Valdés mucho tiempo y es el tercer protagonista callar tras su salida del fútbol eh ahora está en el lado opuesto a Piqué Valdés ha explicado el porqué de su silencio justo cuando se cumplen cinco años de su lesión y lo que es ahora entrenar a un equipo juvenil en Madrid a los compañeros de cuatro manejó de forma

Voz 1969 23:45 cómoda en la soledad no hablado mucho públicamente de que día así que recuerdo un crujido recuerdo una noche muy fría entre semana en el Camp Nou se hizo un poco de sangre de todo aquello venía a todo junto a lo que había sido el tema de mi renovación fue una etapa muy dura la recuperación pero también por mi cabezonería de estar solo a todo el mundo es que me dejaran tranquilo pero luego el fútbol pues no dio las opciones que me podía dar se echa mucho de menos ese ambiente de vestuario de ir cada día a ver a tus platos amigos peleándose comer tengo

Voz 4 24:12 pero son son amigos casi hermanos no

Voz 1969 24:15 derechas mucho de menos estoy muy tranquilo de lo que era antes el fútbol para mí no que nada pues bueno más presión mediática estar ahí yo sabía que era un mundo que no me me sentía muy cómodo en ciertos aspectos aquí en Madrid encontrar ese ese pequeño rincón de paz el fútbol se que a veces es difícil otras veces no tanto pero sobre todo es pasión y eso no lo he perdido yo creo que el fútbol el

Voz 0699 24:37 por de tiene muchas maneras de vivirse aquí que cada uno elija la suya que sea consecuente que se divierta pero si se va entre comillas de Terol hay que saber repartir y hay que saber encajar no digo que Piqué no lo haga no digo que Piqué no sea un chollo para las entrevistas pero yo queriendo más piques si tuviera dijo hijo preferiría más los valores de Víctor Valdés pero en mi opinión y fijó que también en lo que no me equivoco que esta noticia del Real Madrid os va a interesar las tres de veinticinco

Voz 0699 25:20 cadena a dando la actualidad que el Real Madrid se muere se mueve perdón os comentábamos anoche en El Larguero la reunión de un importante agente con el número dos de Florentino Pérez en Madrid os voy a llevar a Italia Alberto Cerruti compañero de La Gaceta de los por muy buenas tardes Pjanic es el objetivo de el Real Madrid Cross por Pjanic suena factible por Italia

Voz 30 25:47 sí suena a partir como siempre no es fácil pero factible como has dicho tú porque la Juventus está muy interesada en otros podría sacrificar a pie danés que es considerado un jugador importante pero para el futuro parece más importante la experiencia y la fuerza física de Kroos pero la verdad es que en esos días la Juventus está concentrada sobre la eliminatoria con el Ajax osea que se hablara de este posible cambio por los pócima en las próximas semanas o quizá en los próximos meses y la Juventus llega a la soñada final de Madrid

Voz 0699 26:30 es verdad que ahora mismo en la Juve está focalizada en lo que está en jugar la Champions pero se van sucediendo y obviamente van involucrando a jugadores como Pjanic que ahora mismo está en la Juventus y en esa reunión también se habló de cross porque en Madrid saben que Across Le Le gusta la Juve la Juve le gusta Cross pero en qué tal temporadas haciendo Pjanic en en en Italia porque estamos todos muy pendientes de de Cristiano Pjanic a lo mejor está en un segundo plano Alberto

Voz 30 26:59 sí la verdad es que todos están en segundo plano sobretodo a viva a la ahí el propio llámense no ha repetido la temporada pasada porque en algunos partidos alegre lo ha puesto en el banquillo ha sido expulsado a metiendo un gol de Ci U la única posibilidad que de concedió Cristiano porque siempre hay que es ya no quería rematar tierra libre una temporada de seis coma cinco o sea bueno pero no excelente

Voz 0699 27:32 vale buenas sin exagerar es verdad que el anterior sí que fue muy buena por parte de Pjanic ya puestos ya que hablo contigo de la Juve cómo va la recuperación de Cristiano Alberto que que se dice por ahí

Voz 30 27:43 mucha cautela lo cierto es que Cristiano no jugará ningún partido hasta el diez de abril Henin cerraban con el Ajax están intentando todo lo posible para recuperarlo pues esto partido pues que la verdad es que prácticamente ya ha ganado la Liga dicen que no no hay que hacer que haga Cristiano antes del partido come bayas esta mañana ha hablado el presidente Andrea Agnelli ha dicho que es más importante y Cuca dos meses próximos dos meses que un partido osea que el peor de los casos tampoco juega en Amsterdam si arriesga una recuperación para el partido de vuelta si pagan los próximos partidos de la Champions

Voz 0699 28:26 el mensaje estaba por lo tanto muy claro en todos los terrenos ahora mismo a la Juve no le viene bien hablar de Pjanic y ahora mismo tampoco van a arriesgar con Cristiano un abrazo Alberto pronto pues todo pero no descarta hizo eso eh y el intercambio de jugadores no diría pelo pero sí casi entre Pjanic Cross entre Real Madrid Juventus de Turín por cierto hablando del Real Madrid esta tarde entrenamiento el domingo juegan contra el Huesca y ayer ya vistes a Red Courtois apunta a titular en la portería de el Real Madrid es son el Madrid en el Atlético bueno el Atlético de cosas hay que esperar a la tarde para para el entrenamiento para escuchar al Cholo Simeone lógicamente programa no podía ser de otra manera pero Lucas ha pedido no sólo al Bayern los alemanes se lo han concedido is se llevan aún es un integrante del filial Pedro Fullana

Voz 4 29:15 eh a Óscar Fernández que es utillero del filial si utillero pero hay que decir que es una persona que ya mucho tiempo muchos años en la estructura de la cantera del Atlético de Madrid una persona de confianza de Lucas que como sabes desde los doce años prácticamente ha estado en la estructura del Athletic de Madrid antes en el Rayo Majadahonda el vayan pues la hecho esa oferta para que se marche con Lucas a Alemania el no sólo ha pensado mucho porque la oferta era importante así que ha dicho que si será una seguro pieza clave para que Lucas puede adaptarse tenga alguien de confianza en en Munich bueno es lo que él

Voz 0699 29:46 tuvo la habitual no moderno en el fútbol moderno que que la gente se haga una idea quiero decir el Bayern tiene para pagar un pastón por Lucas para que se sienta cómodo la ficha a alguien de confianza que se lleva del filial del Atlético

Voz 4 29:59 sí eso también tiene nociones de preparador físico ha sido preparado físico en la cantera e incluso fue el entrenador personal de Diego Pablo Simeone así que alguien que he tenido contacto sobre todo con los canteranos del Atlético de Madrid lo que que el Bayern es que Luca se sienta cómodo que tenga a alguien en quién confiar además en la situación en la que llega a él es sólo joven con veintitrés años bueno pues alguien que pueda ser un poco su tutor por decirlo de alguna manera L puede ayudar en Alemania con los problemas que pueda tener y no tener que centrarse única y exclusivamente con los trabajadores y empleados del Bayern de Munich Lucas no bastar por supuesto ya este fin de semana en Vitoria como no va a estar el resto de la temporada porque ya ha empezado la supervisión de la recuperación de la operación de la lo de ella por parte de la va a hacer en Alemania como ya contamos en la Cadena SER Illano preocupan a para nada en el Atlético de Madrid el caso Lucas quién se va con él y que va a pasar si preocupa cómo van a sustituir a Lucas cómo van a sustituir a Godín y cómo van a sustituir a Filipe tienen ochenta millones de esta operación y lo que puedan recabar de otras el problema es que no pueden fallar como sí han hecho por ejemplo en el pasado sobre todo a nivel ofensivo porque porque cuando ha fichado a Gaitán Carrasco y demás no han funcionado defensivamente el equipo ha salvado la papeleta el problema es que ahora lo que hay que reforzar es el aspecto clave en el sistema de Diego Pablo Simeone así que preocupa y mucho a acertar en ese aspecto en el Atlético de Madrid de cara al partido de mañana en Vitoria otra vez vamos saber al tridente a Diego Costa con Morata Antoine Griezmann jugando de inicio bueno tridente aunque realmente un cuatro cuatro dos porque Griezmann va a jugar por la banda derecha reaparecerá Filipe Luis en el lateral zurdo nuestra Rodrigo que es baja por sanción así que Thomas Koke Saúl en centro del campo y el resto lo habitual con Juanfran en el lateral derecho

Voz 0699 31:42 la afición del Atlético de Madrid Fernando después de una mala noticia como es que se vaya Lucas una buena e Illa que están esperando la renovación de Oblak que eso se haga público que el Atlético de Madrid quisiera hacerlo público

Voz 4 31:55 posible pero estamos en una renovación que tiene todavía los últimos flecos y los flecos están alargando tiene que firmarse que es lo más importante supuesto dicho sea de paso pero el acuerdo está cerrado hasta dos mil veinticuatro como ya avanzamos en esta emisora va a firmar Suu va a estampar su firma eh Jan Oblak es lo que pretende el Atlético Madrid en los próximos días dar el golpe de efecto contrario a la salida de Lucas con otra pieza clave

Voz 0699 32:16 tanto esas muy clave gracias Fullana hasta el domingo al Atlético de Madrid juega mañana pero insisto programón pues sólo habló por la tarde para compensar Getafe y Leganés juegan mañana esos dos técnicos ya han pasado por sala de prensa lo vamos a escuchar a los dos José Antonio Duro novedades del Getafe que han dicho Bordalás

Voz 1621 32:31 es un derbi especial en Getafe y evidentemente por la cercanía y la rivalidad de ambos también tiene ganas de volver el Geta la competición y todo a pesar de los intentos de Bordalás que esto es lo de siempre para evitar que todo el mundo incluido Ángel Torres que ayer decía que muy mal se le tiene cara al Getafe para no estar en Europa a final de temporada bueno para que todo el mundo mal que la Champions como principal objetivo el de mañana es importante porque además de ser rivales directos el resto tienen compromisos se digamos fastidiados el Sevilla se juega contra el Valencia y el Atlético de Madrid visita al Deportivo Alavés en Vitoria que es al rival directo lo dicho la plantilla muy motivada concentra ya desde esta tarde en el centro de Madrid con el siguiente mensaje de Bordalás que me ha llamado la atención recordando a Luis Aragonés

Voz 31 33:07 Luis Aragonés decía muchas cosas muy buenas también decía que si sacas pecho te lo pueden hundir yo entiendo que bueno pues la gente se ilusione la realidad es que queda tiene jornadas queda mundo el caganer es un magnífico equipo con un magnífico entrenador que está haciendo una temporada increíble

Voz 1621 33:32 no debemos de Luis Aragonés al que saca pecho lo parte de luego cosa más contundente incluso que no quiere confianzas un bordadas que sabe que el Lega es un rival muy complicado también la blandía hay una cosa más Pacojó en la rueda de prensa que me ha llamado la atención a este aviso a navegantes el entrenador del Getafe

Voz 31 33:49 pues eh mensajes que estamos en la jornada veintiocho Ike lo que cuentas ocho si yo os pregunto quién estaba cuarto la temporada pasada en esta jornada pues posiblemente algunos chicos acordes pero otros no verdad que no

Voz 1621 34:06 no como en el colegio prácticamente el Valencia Jornada veintiocho ya lo acelerado pasado cincuenta y seis puntos diez más por cierto que el Getafe a estas alturas en definitiva un partido más para guardadas pero con recibiendo al Getafe mañana el Coliseum que dada es de las once menos cuarto el equipo llega a las once y cuartos espera gran ambiente así que esto de partido digamos habitual no tiene nada más especial que otra cosa en un Coliseum que si no se llena va a ser de Mila

Voz 0699 34:30 este sincero en la sala de prensa cuantos estabais estaba bastante

Voz 1621 34:33 gente hoy aquí en cuanto sabían quién era quién era el cuarto nadie a todo el mundo así que chicas verdad que yo me he quedado con ganas de ahí el Valencia o el Atlético de Madrid pero bueno ya ya era hundir al aire hombre no vamos

Voz 0699 34:43 como un concurso acertaron no acertar lo contesta ahora que no vale

Voz 1621 34:45 pero claro no comodín bueno vamos

Voz 0699 34:48 es lo mismo que con el Leganés hace novedades del equipo que ha dicho Pellegrino que ha dado la rueda de prensa casi en horario de plena comida lo mismo

Voz 1490 34:55 pues fue qué tal pacto si el técnico ha retrasado un pelín la la rueda de prensa porque bueno Leganés ha estado ejercitando esta mañana pero ha retrasado el entrenamiento los pepineros además no han conseguido ganar este derbi hasta el momento en primera división Easy Pellegrino lo lograrse mañana sería el primer técnico a las órdenes a las órdenes del Leganés en conseguirlo partido especial ha dicho el técnico ya así nos lo contaba esta mañana

Voz 1530 35:18 es un partido muy difícil por porque es un derbi porque el Getafe está muy bien Ivano y nosotros también queremos hacer un muy buen partido y queremos brindarle nuestra gente en un partido donde bueno podamos estar orgullosos al final del y ojalá que pueda ser un buen medio día

Voz 1490 35:39 pues partido difícil que que lo intentarán ha dicho Pellegrino y además un encuentro al que Mauricio llega con tres bajas la de que me por sanción si manos aquí porque ha dicho el técnico el jugador no llega al cien por cien hilado en Siria el juego está lesionado con la selección peregrino hablaba así sobre su estado

Voz 1530 35:54 según los lo es bastante menos de lo que nos imaginamos entonces bueno está contenta nosotros también porque el pronóstico para nosotros mucho más positivo de lo que creíamos a priori no porque bueno ha tenido en el pasado pero nada vamos a seguir ignorando a ver cómo reaccionó la próxima día ahora Desire con estará es muy prematuro decirlo porque en las próximas horas van a ser importante para ante más Tiko y el trabajo que basa

Voz 1490 36:22 el técnico se ha mostrado positivo Pacojo hoy lo dicho mañana Getafe Leganés a la ONA en el Coliseum

Voz 38 39:16 hola qué tal poco G pues aquí me encuentro con Álvaro Vargas tienen que acabo de feliz de las duchas después del entrenamiento de Álvaro qué tal bueno está bueno el primero de todos preguntarse cómo ha ido el entrenamiento y estos primeros entrenamientos con Paco Jémez bueno bien por ahora estamos un poco más a lo que él quiere y a la forma de jugar de él sí la verdad que el equipo pues está está bastante motivado nuestra con muchas ganas de ICV solo en los entrenamientos la intensidad que estamos teniendo

Voz 0699 39:45 bueno pues nada no todo el Rayo que al equipo que pertenecer o Álvaro muy buenas tardes hola buenas tardes

Voz 1621 39:53 Todd esta Case la intensidad en los entrenamientos de

Voz 0699 39:56 de esta semana me me cuentas en una frase como es Paco entrenando Álvaro

Voz 38 40:01 por eso te te pide intensidad y ganas que que nunca nunca he separado durante el entrenamiento y que éste siempre dando soluciones al equipo ayuda en en defensa

Voz 0699 40:11 como dicen los entrenadores cuando llegan a un club que tienen que en la primera semana hacer un poco de técnico y hacer un poco de padre es decir un poco de de psicólogo también hay ese trabajo psicológico bien ha habido en la semana opaco es más Nico qué pasa es muy directo iba

Voz 38 40:27 no no está claro no hemos estado hablando mucho hemos hemos tenido charla durante casi todos los días y al final cuando estamos ahí abajo pues la sequía también también ayudó bastante muy aquí por ahora pues

Voz 0699 40:42 Álvaro que hay que cambiar urgente ya sé que me vas a decir los resultados qué narices pero para llegar a los resultados que hay que cambiar en el Rayo Vallecano

Voz 38 40:50 pues creo que el miedo a perder porque lo último partido quizás no hemos puesto por delante hay con el miedo a perder esos puntos pues nos metemos atrás y al final pues no llegó el gol eh yo creo que tiene quién metemos un gol puede ir por el segundo y sin me temo segundo y el tercero creo que esta es la la idea y lo que no está diciendo el mito

Voz 0699 41:12 estáis a seis puntos de la salvación cuánto de lejos se ve o cuánto de cerca Álvaro

Voz 38 41:19 bueno gracias al mismo pues mostró tan lejos no son dos partidos y tenemos duelo directo con con todo lo que está muy abajo oí lo tenemos prácticamente en la mano no me tenemos que competir competir esos partidos hay darlo loco

Voz 0699 41:33 y de Michel sólo te voy a hacer una eh viste cómo viviste tú la marcha de de Michel del Rayo Vallecano

Voz 38 41:41 bueno siempre difícil no porque me haya un entrenador quiere decir que que las cosas pues no están saliendo como todos queremos no por mi parte estoy agradecido a él porque él que confió en mí para para que estuviera aquí y está claro que tanto él como el club pues apostaron por mí y por eso siempre debe estar agradecido

Voz 0699 41:59 ya como ante la temporada Álvaro

Voz 38 42:01 bueno pues ya no tú sabes está ha llegado a de menos a más quitad pero con ganas no últimamente pues las cosas un poco mejor cuando un poco más contento por eso no espero que espero que que vayan saliendo todo bien y que el equipo sobretodo consiga la salvación

Voz 0699 42:20 sí yo no se equivocaba eres el segundo máximo goleador del Rayo pero también eres de los que te llevas paleta por parte de la afición te llegan los los malos y los buenos comentarios le echas cuenta hecho cómo cómo lo llevas

Voz 38 42:32 bueno no un Si echamos cuenta todo lo que lo que aparece por ahí pues quitándonos dedicáramos a esto no está claro que uno sabe cuando hace las cosas bien cuando lo hacen mal y hay y eres tú mismo porque qué mejor autocrítica hace no si no hace autocrítica yo creo que que no pueden llegar a ningún lado eso lo tengo claro hoy estoy confiado en eso

Voz 0699 42:55 recuerdo haber hablado contigo a principio de temporada de decirme pues a mi me me llena de orgullo y satisfacción que diría el antiguo monarca el el fichaje más caro de la historia de del Rayo pero claro al final el ser el fichaje más caro de la historia del radio pues tiene también a lo mejor hay que te miren un poquito más con lupa eh

Voz 38 43:11 si son lógicos no era es el fichaje más caro hoy está claro que la afición pues espera quizás más de tino trabajo yo los la verdad que lo que intento mucho trabajo de las cosas el quitan no han salido como como quisiéramos pero todavía nos quedan diez partidos ahí seguro que lo vamos a hacer bien

Voz 1621 43:33 a que haciendo te delata eres de de Sevilla es decir

Voz 0699 43:37 el calor no te va a asustar pero lo de jugar a las dos de la tarde se nos va a hacer todo lo raro e Álvaro

Voz 38 43:43 sí yo creo que estoy no dejó raro jugar a a esas horas de también empezamos la temporada jugando a la una también que era un un dar un poco raro pero bueno tenemos Camus dando no nos queda otra nosotros lo que tenemos que hacer es a acatar las ordenes y jugar si practica comenzó

Voz 0699 43:59 sí o no comes o desayunan muerte

Voz 38 44:02 pues yo creo que desayunar fuerte ahí invicto cuando a yo creo que lo más importante en la cena del día anterior pero al final lo que lo que va a utilizar durante el partido

Voz 0699 44:10 hombre la comida de ese día si te comes al rival no

Voz 39 44:15 esto ya después del partido

Voz 0699 44:17 oye tenéis cuatro cinco duelos he Álvaro contra rivales directos eso supongo que es lo que da un poquito más de esperanza no al tratar de enganchar a los ahí de coger la salvación

Voz 38 44:27 sí claro lo que te he dicho no tenemos duelo directo con con todo lo hago con lo con los padres que estamos más más abajo oí tenemos que que ganar esos partidos porque a finales duelo uno contra uno huy ya jugando la una promesa la última

Voz 0699 44:43 de qué haría si el Rayo salvo Álvaro

Voz 38 44:47 que había es decir rayos te salvas no se lo noté mueren final porque bajo y un blanca ahora pero cualquier cosa

Voz 0699 44:54 me dejas que la piense tramando Burgos

Voz 39 44:58 por qué

Voz 0699 44:59 lo que no se entere nadie no luego ya veremos Sandra cumplió bueno del momento en que el horario de las dos de la tarde son de bien que GMAC debute con promesa ya que no ponemos marca de un golito vale