Voz 0699 00:00 hola a todos qué tal buenas tardes bienvenidos al deporte en la SER si Solari hubiera puesto a su hijo de portero y Lopetegui hubiera ganado al colista en el descuento con el Bernabéu medio vacío hoy esto sería un escándalo pero lo hizo a Zidane y el francés tiene mucha más bula que sus predecesores de este año lo de ayer confirma que Florentino ha fichado un entrenador que es un paraguas le perdona casi todo se le perdona que incidan un Bale que la carrera mayor que se pegas para llegar primero a la ducha se le perdona que ya asentado al canterano con mejor proyección de la temporada refilón para revalorizar a Marcelo hice le perdona que Luca ocupe la portería de un Bernabéu que le queda aún un pelín grande Zidane está en su casting y eso le da carta blanca para casi todo en su Operación Triunfo hay ya nominados ya habrá expulsados pero a Zidane Florentino le ha dado un poder que ningún entrenador ha tenido decisiones que para otros técnicos serían la tumba para Zinedine Zidane son la anécdota pero es verdad que con tres Champions en la mochila anécdotas como las de anoche al Bernabéu hasta le parecen divertidas Lastras y uno comentamos aquí esas deportivos

Voz 0699 01:16 sí con toda la redacción de deportes de la cadena ser aquí estamos todos los de SER Deportivos hasta las cuatro el vamos a acompañar un día más con el resumen de lo que hemos consumido de lunes gracias por estar ahí del modo que más os mole por la radio de toda la vida por la aplicación de la SER en el móvil por nuestros enlaces en redes o por la web tres W Cadena Ser punto com que lo importante que tengáis siempre mucho donde elegir os doy las gracias por elegirnos Un día más en nombre de todo el equipo que va desde son el la producción a Juan Carlos Ingelmo Julio Hernández como cracks de la técnica nos despiste es que esta semana va a volver a ser un no parar de fútbol a falta de competiciones europeas Nos va a salir la Liga por los cuatro costados mañana tres partidos de Primera el miércoles cuatro jueves otros tres nos va a quedar una semana futbolera de lo más entretenida porque encima esto se acaba nun Barcelona Atlético de Madrid que veremos si sentencia el campeonato o le da aún un poquito de Bicing en espera de la semana la vida extras el ha dado la actualidad deportiva Zidane con su Operación Triunfo y su pruebas hasta final de temporada ayer turno para Brahimi para Lucas su hijo que anoche llamó la atención ver al hijo de entrenador tercer portero como titular en el Bernabéu la explicación empieza siendo muy de padre que acaba siendo bastante de entrenador me alegro

Voz 1994 02:23 por él por su debut aquí con una victoria es Lucas ser tercer portero oí estaba mal

Voz 1 02:33 bueno creo

Voz 1994 02:34 dar un poco de después de la selección a a que lo iba a dar la oportunidad al HUCA voy

Voz 0699 02:40 pues acabó Zidane que es noticia por las pruebas y por el diseño del equipo de cara a la próxima temporada por cierto sorprendió escucharle el sábado hablando públicamente de Pogba y sorprendió mucho porque reconocer un interés en un jugador o el gusto por el jugador es subir el dinero que le piden porel Si realmente interesa bajar el de otras operaciones a ver si Pogba no va a ser un despiste el que le cuadra al Real Madrid vaya a ser otro esto un poquito por especular no hay especulación posibles sobre que el jugador del momento es Leo Messi lleva treinta goles se inventó el gol de falta lo Panenka y ayer Évole se atrevió a preguntar al mismísimo Papa Francisco en La Sexta

Voz 2 03:19 es un sacrilegio decir que que Messi es Dios

Voz 3 03:22 en teoría es un sacrilegio no se puede decir los críos o el Jerez yo si no la gente dice dio así como valorar solamente halló son expresiones que este es un hundió con la peor nota en la cancha somos los populares expresarse como juega claro que sí a gusto pero no pues no si no

Voz 0699 03:44 será Dios pero a veces parece que le ha tocado el espíritu Santa veremos si descansa mañana no al séptimo día sino en el segundo de la semana en el Villarreal Barça que junto con el Espanyol Getafe y el Atlético de Madrid Girona solo partidos del martes en el equipo del Cholo en Portugal se da por seguro que dos jugadores del Oporto Téllez y Herrera van a jugar en el Atlético de Madrid la próxima temporada ahora ampliaremos y os contaremos la racha de puntos del Valencia de goles anulados por el al Valladolid que tienen a la gente en Pucela más que medio mosca por cierto como decía el finde desemboca en el duelo entre el primer y segundo que ya

Voz 2 04:16 tiene árbitro lo va dirigida

Voz 0699 04:19 Gil Manzano ya os dirijo hacia lo que es fútbol y allí el que manda es Marc Márquez e ayer se pegó un paseo por un circuito aprovechando ganó una carrera metiéndole ya segundos al que venía detrás que fue Rossi porque al final el español levantó el pie del acelerador como Le contaba anoche a Manu Carreño en El Larguero

Voz 1415 04:34 tenía ganas de hacer una carrera sí porque no te lo voy a negar el año pasado pasó lo que pasó aquí y tenía ganas de demostrar la velocidad que demostró el año pasado pero junto con la precisión mi yo esté pues el el punto éste de mejorar de o aprender de los errores y bueno todo lo hecho y he hecho una gran carrera

Voz 0699 04:52 gran de Márquez el como grande también eh Federer que sigue desafiando a la edad de su pasaporte ganando torneos como el Master mil de Miami para desafíos el de España en el Europeo de kárate que ha sido un no parar de Medhat este fin de cinco horas para liderar el continente en esta especialidad poner la sonrisa de optimismo de cara a los Juegos Olímpicos de toca pero bueno los juegos quedan lejos el contaron lo que pasa en el día de la muchísimo más cerca son las tres y cinco vamos al lío ya

Voz 0699 05:51 bienvenidos a una semana de no parar enlazando con jornada entre semana que tras lo sucedido este fin de mañana tiene tres partidos Hinault tres cual Piedad en todos hay algo en juego Villarreal Barcelona la pregunta es Messi va descansará Adriá Albets muy buenas tardes hola Pacojo

Voz 0017 06:08 qué tal buenas tardes pues es la pregunta del millón que todavía no tiene una respuesta clara veremos si Valverde da esta tarde alguna pista en la rueda de prensa previa al partido lo que está claro es que algún día tendrá que descansar Leo Messi que el sábado jugó los noventa minutos a pesar de que venía arrastrando estas molestias en el pubis y mañana puede ser un buen día para dosificar Le con el objetivo de que en perfectas condiciones al partido del sábado frente al Atlético y al de Champions frente al Manchester United donde habrá mucho en juego para el Barça así que no es descartable que mañana Messi pueda descansar como insinuaba el propio Valverde sin querer dar muchas pistas después del derbi frente al Espanyol teniendo en cuenta el calendario que tenemos tenemos que tirar de todo el equipo porque los partidos vienen muy seguidos

Voz 1 06:49 que entonces era normal que haya algún cambio ya veremos si si Leo es uno de ellos sonó una cosa viendo ese partido Le consigamos muy importante vamos a decir que el siguiente también es importante ya lo veremos

Voz 0017 07:00 seguro que habrá algún cambio mañana en el once del Barça

Voz 0239 07:03 pero no esperamos rotaciones masivas

Voz 0017 07:05 este partido frente al Villarreal el Barça entrena esta tarde a las seis y a las cinco hablará Valverde en rueda de prensa

Voz 6 07:15 buena con Atlético de Madrid y Manchester United después

Voz 0699 07:17 Villarreal es posible que Messi descanse en Villarreal por cierto la derrota ante el Celta ha vuelto a encender un poquito la alarma en el equipo amarillo Xavi Isidro Castellón que está por ahí Xavi Sidrón a la una a las dos y casi a las tres

Voz 0470 07:33 Valero David Ara decía que el psicológicamente este resultado en Balaídos alejado muy muy tocado al Villarreal fíjate de pasar de un cero dos y detener el descenso siete puntos acabar perdiendo tres dos quedarse a un punto y además con el golaveraje perdido con el Celta le espera al Barça que llega en racha y además su rival directo va a jugar nada más y nada menos que contra el colista una situación complicada así que donde esté el contrato que ponga aquí se firma para que no juegue Messi lo firmamos con los ojos cerrados

Voz 0699 07:58 a la cerámica en el Metropolitano se enfrentan Atlético Girona con las dudas de Diego Costa en los rojiblancos un dato se ha perdido el delantero más de veinte partidos este año Pedro Fullana

Voz 7 08:07 sí concretamente veintidós partidos la mitad

Voz 8 08:10 con la operación en el dedo del pie la otra mitad por lesiones musculares veremos si se confirma nueva lesión muscular en este caso sería la quinta de esta temporada cuatro como digo serían de índole muscular Se retiró en el descanso

Voz 7 08:20 el partido ante el Alavés por precaución esta mañana ha sometido a pruebas médicas de momento a la espera del diagnóstico concreto parece poca cosa y la gran duda es saber si estará el sábado frente al Barça mañana por precaución no va a estar

Voz 0699 08:31 el gol en el Metropolitano fútbol en la cerámica mañana la jornada en martes tiene también un Espanyol Getafe los dos llegan al choque en horas un poco más bajas tras perder sus partidos del fin de semana de momento ya se puede escuchar la opinión del técnico visitante del Getafe Usua

Voz 9 08:44 cayeron los dos perdieron por cero a dos el español está

Voz 1509 08:47 a seis puntos de la zona baja hoy para mañana no podrá contar con Ferreira y Piatti la buena noticia es que Mario Hermoso ir Diego López que sintieron molestias en el derbi estarán en condiciones de jugar el Getafe llega a cuarto con cuarenta y seis puntos las bajas para mañana son las de Markel Bergara Jamaat por lesión y Flamini por sanción la novedad en la convocatoria es la entrada de Samu Saidi ha hablado Bordalás esta mañana ha dicho que el español hace las cosas bien

Voz 10 09:08 es un equipo que maneja muy bien que que tiene jugadores muy bien dotados técnicamente que arriba con Borja Iglesias es un jugador fantástico que tiene jugadores en medio campo muy creativos con mucha visión de juego de equipo en definitiva que juega muy bien un equipo una gran plantilla sin duda Hay que

Voz 0699 09:30 eh bueno viene haciéndolo bastante bien como no es lo habitual recuerdo Espanyol Getafe Atlético de Madrid Girona Villarreal Fútbol Club Barcelona partidos en martes todos mañana de ayer lo último lo último de la jornada de Primera División fue ver a un Real Madrid cargado de pruebas jugar yo diría sufrida bastante contra el colista Javier Herráez muy buenas tardes

Voz 11 09:53 qué tal Pacojo si debe ser complicado aunque sean profesionales este ciudad en el banquillo jugar cuando te eso no te juegas nada no en el terreno de juego el IVA Sar en la Champions la próxima campaña y eso que esta Zidane no sé si de cásting pero sí al menos dando ocasiones oportunidades a todos incluso a Luca Zidane que para es el tercer portero no solamente su hijo Ibrahim que fue el mejor del Real Madrid suya es la jugada

Voz 0699 10:18 que al final Isco convierte en el primer gol del

Voz 11 10:21 la noche bueno el segundo porque marcó primero el Huesca que hizo un buen partido y quizá mereció el empate al final fue un golazo de Benzema puso el tres a dos en el marcador en cuanto a popa que tú decías al principio de este SER Deportivos es que a Zidane le encanta leer la sonrisa cuando hablan de popa quizá les suban el sueldo quizá les suba el precio pero le gusta mucho el francés vamos a escuchar lo que decía precisamente Brahim el futbolista que jugaba nada con Solari y que ayer tuvo su ocasión Illa cumplió evidentemente la disfrutó en el terreno de juego el jugador malagueño

Voz 12 10:53 Zidane es espectacular es la la palabra

Voz 1623 10:55 yo tengo espectacular ha sido como jugador

Voz 12 10:58 impresionante eh lo es como entrenador estoy en este gran club aquí ahora mismo no no hablar en mi futuro pero quiero estar muchos años Si con los jugadores que hay pues intentar dar mucho hacerlo

Voz 0699 11:09 Brahim feliz por tener bola ayer con Zidane después de su fichaje en el mercado invernal con el Real Madrid hablábamos de Pogba pero entre tanto mientras el Real Madrid esconde en el baúl el interés por MAP el francés lo que está haciendo en sus países no esconder el gol sigue saliéndose en la liga francesa Toni López

Voz 0298 11:30 sí lleva veintisiete goles en la Liga han este fin de semana le dio otra victoria al PSC cero uno ante el Toulouse lleva siete jornadas seguidas marcando ha marcado nueve goles en esos últimos siete encuentros de los veinticuatro partidos que ha jugado en Liga ha metido gol en diecinueve de ellos su mejor registro ligueros de hace dos temporadas que marcó quince goles en su último año en el Mónaco ya hasta a tres goles de superar de doblar esa cifra el PSG es líder sacándole veinte puntos al segundo el Lille así que habrá que ver qué llega antes si los treinta goles en Liga o un nuevo campeonato de los franceses

Voz 0699 12:01 los datos son alucinantes con veinte años eh veintisiete goles una temporada siete partidos marcando de manera consecutiva en la Liga francesa cada gol que enmarca sin lograr títulos no se sabe si lo acerca un nuevo contrato con el jeque para tenerlo feliz en el PSG lo acerca al Real Madrid o simplemente le aleja de Francia a lo que yo me acerco es al resto de la actualidad futbolística del día que tiene más protagonistas más números que contar

Voz 14 13:28 rico

Voz 15 13:29 el euro

Voz 0699 13:33 el tramo de SER Deportivos en la mirada hacia la jornada de entre semana empezando mañana martes a vamos a mirar un poquito a la jornada del fin de semana números que llaman la atención virando a lo que dejamos atrás en positivo claramente los del Valencia de Marcelino que con dieciséis partidos sin perder se pone de momento en posición europea acecha incluso los puestos de Champions que no le quedan demasiado lejos Pedro

Voz 1623 13:58 hasta hace diez jornadas Pacojó

Voz 1716 14:00 el Sevilla le llevaba diez puntos de ventaja al Valencia ese día Marcelino dijo que veía ya muy difícil la clasificación para la Champions el Valencia en este momento le gana el gol average al Sevilla le ha reducido los diez puntos Le ha empatado está a tres puntos en este instante Valencia de la Champions después de que en los últimos cuatro partidos el Valencia haya ganado tres por lo tanto el Valencia de Marcelino el Valencia de los dieciséis empates en Liga está vivo en todo como decíamos a tres puntos de la cuarta plaza en cuartos de final de la Europa League

Voz 0985 14:33 es otra posibilidad otra puerta para llegar a Champions

Voz 1716 14:36 a final de la Copa del Rey así que el Valencia está a día de hoy a tiempo de todo en todas las competiciones

Voz 0699 14:43 no se puede decir que la racha del Valencia sea otra cosa que no cuadre con el término espectacular otro números que llaman la atención los del Valladolid por otro motivo eh eh los del Valladolid con el bar el equipo pucelano con el de ayer lleva cuatro goles anulados porel vidrio arbitraje José Ignacio Tornadijo

Voz 1938 15:00 jo si buenas tardes en total ya son hasta nueve en algunos de ellos como dices tú ha intervenido el bar en otros no ha hecho falta pero nueve gol el día en Valladolid hace ocho intervenciones del bar siete han salido siempre contra el Valladolid solamente una la de Éibar de la semana pasada salió a favor les hay enfadados les hay disgustados desee resignados o los hay indignados aquí en Valladolid con los árbitros como por ejemplo el alcalde Óscar Puente que ha dicho en redes sociales que esto es una vergüenza insoportable ya Se piensa que aquí no es que se aplique el bar sino que van con un microscopio a buscar ya una hormiga en las jugadas de ataque del Valladolid por tanto pues a la espera de lo que pase y el equipo ayer que vio cómo se escapaban dos puntos que podían haber sido

Voz 0699 15:38 yo me río del ingenio no porque desde luego la situación del Valladolid esté para muchas risas y hasta ya al alcalde interviene otro número que al lado de una reacción los doce goles de Yago Aspas con el Celta con dos en su regreso este fin de semana que le hicieron acabar pues no es una exageración entre lágrimas en el partido contra el Villarreal Paula Montes

Voz 1694 15:56 sí Pacojo lágrimas de alegría de sufrimiento y también de alivio el de un jugador que durante tres meses no pudo ayudar al club de su vida y que este sábado si pudo por fin hacer los más obró el milagro como lo hizo en otras ocasiones marcó dos goles y salió ovacionado por un Balaídos que se puso en pie para agradecer el esfuerzo de Yago Aspas el Celta ha echado mucho de menos al internacional del equipo vigués

Voz 0699 16:18 está claro pero con Iago Aspas el Celta empieza poder soñar con la permanencia ahora un número que es una cantidad cincuenta millones de euros Ésa es la cláusula cincuenta millones de un canterano en el Athletic Club Iván Álvarez

Voz 1453 16:33 eficaz que que a lo mejor tiene título no lo aprovecha pero me gusta angustia eso no va a ser Iván Martín es el que nos tiene que contar cómo es la cláusula en el Athletic de Bilbao del canterano que ha renovado

Voz 0699 16:45 esa mañana ahora ahora lo retomamos ir luego hay un número más en Segunda Zaragoza treinta y cuatro puntos eso sólo son cuatro dos puestos por encima de la salvación hoy juega un partido vital con el que se cierra la jornada de la segunda división ante el Nàstic Juan Carlos Yubero

Voz 1177 17:00 era como dices decisivo para el Zaragoza para ampliar esos cuatro que tenía de colchón sobre el Extremadura para el Nàstic casi definitivo porque vive a nueve de la salvación que marca Lugo Víctor Fernández mantiene la duda el acompañante de Gillian en defensa de completar el medio campo con Guti Rosso Biel como candidato ya Enrique Martín Monreal ratifica

Voz 0985 17:17 la pasada semana apostará por el equipo habitual

Voz 1177 17:19 defensa de cinco en una de las últimas balas por disparar el partido a las nueve con arbitraje de esa guisa Scott

Voz 0985 17:24 aquí veremos con cuánto público en la grada habitualmente

Voz 1177 17:27 te Pacojó más de veinte mil esta noche

Voz 0699 17:30 con la gente responde pero es lunes Si la situación del Zaragoza es complicada no ve quedarse de sin saberlo de la cláusula del canteras desde el Athletic de Bilbao a la segunda sí que va a sonar Iván Martín verdad va muy buenas

Voz 0838 17:41 eso espero Pacojo qué tal muy buenas Unai Simone muy buenas es la nueva cláusula del portero titular de la sub veintiuno española pero suplente de Reding el Athletic Simón que jugó los siete primeros partidos de esta temporada pasa también a tener contratos del primer equipo con solo veintiuno años

Voz 0699 17:53 veintiún años cláusula de cincuenta millones de euros canterano pero ya miembro de el primer equipo de el Athletic deia

Voz 0239 18:00 no y ahora sí después del fútbol con ciertas dificultades vamos a la página

Voz 0699 18:08 claro que no es fútbol lo primero el Gran Premio de Argentina de motociclismo ayer Fiona firmamos un doblete y una pasará de carrera de Mar Márquez que arrasó literalmente a los rivales en Moto GP para ponerse líder de la categoría Mela Chércoles muy buenas tardes

Voz 16 18:23 pues sí ráfagas Pacojo saber cómo lo cuentas con diez segundos de ventaja y pudieron ser más sobre Valentino Rossi y Andrea Dovizioso muy buenas también la remontada Tele Rins desde la decimosexta plaza hasta la quinta y la cosecha fue muy buena porque Moto2 estuvo el podio de Alex Márquez Carme quedaron Harry porque Moto3 Asia estrena su Chávez en el poder Feli fue por la puerta grande consiguiendo la victoria

Voz 0699 18:46 gran fin de semana en el motociclismo no del todo el motor con Carlos Sainz que iba muy bien en la prueba de Bahrein pero al final se vio obligado a abandonar en un choque con Verstappen de momento la buena noticia es que los Mclaren funcionan aunque Carlos Sainz a principio de temporada no haya tenido demasiada suerte con ellos en las carreras hablando de grandes nombres el de Carlos Sainz Loeb del de Mar Márquez también noticia del fin de semana Roger Federer al que su edad no le impiden seguir ganando títulos importantes sobre superficie rápida

Voz 1623 19:14 Caballero no porque consigue su título número cien

Voz 1509 19:16 lo uno al ganar en Miami el estadounidense Isner en dos set seis a uno y seis cuatro Federer solo necesitó una hora y tres minutos de partido para derrotar a Isner que jugó tocado por una lesión en la pierna izquierda Ésta es la cuarta victoria de Federer en Miami y la vigésimo octava en torneos Masters mil

Voz 0699 19:31 el fin de semana ha sido positivo para un deporte los españoles ha sido en el cara de Toni

Voz 17 19:34 sí porque en el Multiusos de Guadalajara se disputó hasta ayer el Europeo de Karate con cinco oros y un bronce España acabó liderando el medallero aunque fue en la tercera con más medallas por detrás de Turquía e Italia al bronce fue encubierto por equipos para la selección masculina y campeones de Europa se proclamaron Damián Quintero Sandra Sánchez en cata Laura Palazón comité hilos combinados de cata masculino y femenino

Voz 0699 19:53 pues aquí lo que no el fútbol días aquí la actualidad del deporte en general ahora lo que viene es lo más cercano hasta las cuatro en serlo

Voz 0985 19:59 eh

Voz 0699 20:09 el cuento de quédame más a menos hasta las cuatro se ha lesionado a su rap con el Borussia Dortmund el lateral del Real Madrid deja al manía servían a la capital a ser operado de una fractura en el pie derecho adiós a la temporada con el Borussia veremos qué opciones de estar el año próximo de blanco con Zidane en eh el río en Madrid los que serán rojiblancos van a ser al Esteller Héctor Herrera jugadores los dos del Oporto lo que contamos nosotros hace quince días el mexicano llega libre el lateral va a costar en torno a treinta millones de euros no va a tardar mucho el Oporto en hacerlo público Gemma llega con bastante menos dinero invertido bastaría pero ya no moriría hacerlo partido con más luz y menos agua el agua porque los aficionados tengan que en venir con un pantalón impermeable achicar en sus asientos luz por aquello de que podamos transmitir a la liga se le llena la boca de pedir dinero por las cabinas cuando alguna de las que hay en Vallecas no llega ni a la categoría de Chamizo tercermundista hay que tener pero para que no nos dé calambre bueno lo que viene ahora justo lo contrario es de mucho nivel Icon

Voz 1 21:15 sorpresa en la barra libre

Voz 18 21:18 mientras escuchando este tema de Andrew Bird les voy a anunciar tres historias la de una librería sevillana que tuvo que cerrar la de una biblioteca que ardió en Los Ángeles y de una jugadora de baloncesto española ganadora de tres anillos de la liga profesional americana

Voz 1 21:37 Belén Rubiano que era la libre Susan Ordín la autora de la Biblioteca llama jugador Amaya Valdemoro lastres estarán este lunes en La Ventana con Carles Francino a que es un tema de este Manifesto de Andrew Cooper buenos oyentes tiene las eh

Voz 0699 22:05 esto va a estar hoy divertido bueno lo está siempre Antonio Romero aquí en los estudios muy buenas tardes hola qué tal va a sólo dos Manolo Esteban ahí en el diario As hola Manuel placer Barcelona Jordi Martí muy buenas tardes

Voz 0985 22:18 buenas tardes Pacojó desde una espera espera espera

Voz 0239 22:22 no me repito lo de ayer del Larguero portón viaje dormido poco y una sobredosis hacerte una pera con perdón en la presentación que sea algo diferente a la noche

Voz 0985 22:31 pues mira desde una Barcelona

Voz 0239 22:34 eh

Voz 0985 22:34 con con con

Voz 0699 22:37 Mata no es con acierto el Congreso el papel de ayer

Voz 0985 22:41 Nokia el diario Marca que esto es lo que te quería comentar Pacojó al parecer va a reunir a un comité esta tarde para revisar su decisión de no conceder el gol a Messi y parece ser que en este comité todo apuntaría a que finalmente también el diario Marca va a conceder el gol a Messi

Voz 1623 22:58 está la gente

Voz 0985 23:01 tema también no lo sé

Voz 1623 23:03 a una pregunta Jordi qué opina de Gil Manzano porque en el Metropolitano están dando palmas de las orejas ya que Palma de las orejas las orejas orejas gracias a este árbitro el Barça se clasificó dos veces de manera injusta en la Copa del Rey que me cuentas amén

Voz 0985 23:23 ante este contexto pero Antonio antes de de de de amonestar a nuestros compañeros cuando cometen estos pequeños errores recuerda que tu anoche en vez de decir Zeep hostio dijiste

Voz 9 23:34 es deja creo que no perdona los vale muy bien que estaba mal

Voz 0239 23:39 utilizar la palabra pero lo dije apuesta porque quería decir exactamente añoranzas

Voz 0699 23:44 vale para terminar la presentación vale eh

Voz 19 23:47 y para terminar la personación el cuarto integrante de la barra libre Bilbao Íñigo Marquínez muy buenas tardes

Voz 9 24:01 se echaba mucho de menos algunos pero bueno yo

Voz 20 24:05 algo que tenga alguna explicación no la tenemos no tienen la la conocemos porque va al fútbol pero no tiene tiempo para venir a la barra libre la vez talaverana desconozco salvo eso me me parece que es baja médica baja médica sale bienvenido Íñigo sale bien añadió que abandonó el barco no puede ahora cuando el Athletic se puede venir a mitad de camino claro curiosamente ha sido cuando el Athletic ganando curiosamente era cuestión de tener un director deportivo serio en ese club eso también Íñigo todo bien todo muy bien muy bien vale vale pasamos dando la tertulia de Cañete de la comida o no

Voz 9 24:39 yo puedo hacer las dos cosas a ver qué es eso para driblar yo estoy con vosotros bares ya luego escucharé yo la tertulia Radio Bilbao que sí lo está haciendo en directo de Sepang

Voz 0699 24:47 se eh zidanes haciendo un casting quién lo está probando Romero su hijo mejor

Voz 0239 24:53 bueno yo creo que ayer su hijo no tuvo ninguna incidencia en el resultado le tiraron dos marcaron dos no pudo hacer para mí nada más en los goles a mí me da la sensación de que no es un portero con el nivel para defender en un futuro la portería del Real Madrid pero los que saben de esto por ejemplo Álvaro Benito dijo ayer durante la trasmisión de Carrusel deportivo que era un portero que habían progresado mucho en las últimas temporadas y que para él sí tenía el el nivel

Voz 1 25:15 Máximo nos ha sido el Real Madrid pero sí para jugar por ejemplo en primera división me gustó Brahim me gustó algún

Voz 0239 25:22 el rato intermitente de Isco y a partir de ahí no me gustó casi nada de los que tenían los que tienen que aprobar el castillo creo que marcó Llorente estuvo por debajo de su nivel yo creo que Marcelo todavía está fuera de forma y me parece que hay jugadores que es muy difícil de tocar un enchufe on off recuperarlo después de haber una temporada togados colorido

Voz 0985 25:40 con la venia Pacojó venia concedida antes de entrar en Si Luca Zidane es un jugador que reúne o no las condiciones para jugar en el Real Madrid que en esto yo no voy a entrar creo que deberíamos empezar por el principio preguntarle a Antonio Romero qué opina de que fuera alineado pero lo remite hoy no terminaba preguntaba no era pregunta teniendo en cuenta que Keylor Navas que ha ganado por tres veces la Champions ya ha estado toda la temporada chupando banquillo crees que si en vez de de llamarse Luca Zidane se llamara Luca

Voz 9 26:12 que te vaya quiera fugado

Voz 0985 26:16 este partido crees que ha podido influir el hecho de que sea hijo de Zidane su alineación

Voz 0239 26:21 yo creo que Zidane quiere

Voz 0985 26:23 y yo respondo bueno cuando como concretas yo he visto pregón

Voz 0239 26:26 todos bastante más concretas pero es que si no fuera así no

Voz 0699 26:29 a un colectivo hubiera jugado sí

Voz 0239 26:32 Jordi con una nariz haberse sacará lo que tú me preguntas lo que no lo que no quiera ser preguntarle por cierto estos ella se llama Pacojo Si no ha cambiado el formato nunca se llama barra libre Hinault entrevista o rueda de prensa con Antonio Romero Jordi libres sino a cambiar el formato yo tú me pregunta al que Ángela Rueda pensé me tú me preguntas yo te contesto conociendo a Zidane Zidane quiere dar oportunidades a todos incluido al tercer portero que además eso

Voz 1623 26:55 porque no se la dio a Kepa

Voz 0239 26:58 Manolete igual tas perdió algún episodio pero que a Kepa lo que le dijo Zidane es eres un gran portero pero no te necesito es diferente echado

Voz 1623 27:06 se lo dijo al que manda fichado

Voz 0239 27:09 si bien fichado fantástico persistente de la razón pero que le dijo al que manda le dijo no quiero a Kepa y Kepa hubiera estará del Real Madrid hubiera sido el tercer portero hubiera tenido algún partido al tema

Voz 9 27:19 la sensación da la sensación que me das que Zidane hacen Real Madrid puede hacer lo que les de la porque eso no ganó bien

Voz 0239 27:28 en la situación que ha venido después de ganar tres ligas pero no le han ido a buscar más o menos de rodillas si te parece llega Zidane lo que pero si te parece llega Zidane hacer lo que le hizo el presidente

Voz 9 27:39 yo sólo se puede hacer lo que le de la gana podrá hacer mientras el equipo está de vacaciones como está ahora de vacaciones esta situación es irrepetible el año que viene el año que viene la temporada que viene con el Madrid jugándose algo sea no les haga ni por el forro

Voz 0239 27:52 gracias señor siguió terreno yo no sé qué te recuerdo que la última vez que jugó Luca Zidane jugó un partido en el Madrigal frente al Villarreal en el que el Real Madrid también está de vacaciones no se juega nada era un premio al tercer portero porque consideraba que a lo largo de toda una temporada toda la todo a toda la gente que integra y el que eso lo haga no merece un premio todo el Giottos dos otra eso es otro tema Manolete pero que te digo ligó Íñigo Marquínez que heló la otra vez que les dio una oportunidad a Luca Zidane fue exactamente en la misma situación se la jugaban en la Liga de Campeones hay Keylor en el portero titular en la Liga no se jugaba nada y le de un partido

Voz 1623 28:25 de hecho la gente va al Bernabéu cada día a Mc Machi llenarlo

Voz 0239 28:30 a rebosar cuarenta y nueve mil doscientos sesenta y nueve alguna entrada normal no ya a nosotros mira nosotros tuvimos que trufó con todo el respeto para el Huesca que por cierto para mí no mereció perder por lo menos se mereció empatar tuvimos que triunfar la narración de de otras historias porque la realidad es que salvo el cásting lo que falta de aquí a final de temporada para el Real Madrid pues es una otra de serlo

Voz 0985 28:52 sí pero ojo porque en estos nueve partidos también a las van a ser propicios para que Zidane pueda redondear alguna de sus decisiones por ejemplo va a estar atento a Marcelo va a estar atento a Isco ninguno de los dos anoche dio un paso al frente entiendo que estos nuevos para nueve nueve nueve partidos de algo van a servir porque no entendería que estos nueve partidos no sirvieran para nada

Voz 0239 29:13 bueno yo me me fío mucho de la información que manejan los reporteros de la cadena SER y ayer te dijeron los dos

Voz 0985 29:19 los que más gastan en el Real Madrid fundó

Voz 0239 29:21 Meana que la decisión sobre Marcelo e Isco está tomada luego el fútbol es una película que en cuatro meses te puede cambiar todo pero que la decisión de Zidane sobre Marcelo e Isco pase lo que pase en los nueve partidos que restan de temporada está tomada que es

Voz 2 29:35 darse con los dos quedarse con los dos

Voz 0985 29:39 entonces la limpia famosa guía la radio Marat

Voz 1623 29:41 mientras entradas de lo dijeron el viernes en la ayer estaba viendo al Papa antes Carromero

Voz 0985 29:50 los hoy oye Bale Pacojó está jugando para aumentar su cotización o para seguir devaluando a la baja

Voz 0699 29:57 entonces ya la entrevista nuestro claro

Voz 9 30:00 son temas que pongo encima meses

Voz 0985 30:03 yo también me pregunto una cosa final la limpia la famosa limpia que hablaba en nuestro compañeros de cuatro cinco seis en que va a quedar

Voz 0239 30:11 bueno yo creo que van a venir cuatro cinco futbolistas

Voz 0985 30:14 la plantilla no da para treinta y no

Voz 0239 30:16 no pero es que tú más pregunta por Marcelo por Isco pero es que hay muchos futbolistas en la plantilla del Real Madrid yo por ejemplo creo que Bale va a salir por ejemplo creo que Mariano va a salir por ejemplo creo que Marco Llorente no tiene todas consigo para continuar la próxima temporada en la línea de atrás por ejemplo Vallejo no sé si te suena también va a salir así haciendo a bote pronto

Voz 9 30:34 había salido cuatro si bien en cuatro millones yo pensé que yo pensé que cuando hablábamos limpia perdona ellos aquí pero sé que hablábamos de calibres de calibres más gruesos hasta que llegó Zidane así que llegó Zidane porque Zidane con estos jugadores

Voz 2 30:51 con los que tiene una fe ciega e a ganar

Voz 0239 30:54 tres Copa de Europa entonces el por ejemplo no no quiere contar en el futuro con Bale Bale va a desaparecer

Voz 9 30:59 yo a cambiar la camiseta al equipo pero oye por más que pueda

Voz 0985 31:05 SER Íñigo yo tendré que poner sobre la mesa lo que me parece en exceso Iñigo ya hay por ejemplo yo os pregunto de nuevo recuperando tema de Luca Zidane realmente creéis que le hace un favor precipitando su inclusión en el once yo tengo mis dudas

Voz 0239 31:18 bueno yo no sé lo que es precipitar su inclusión en el once parece que Luca Zidane lleva creo que es la tercera temporada como tercer portero de del Real Madrid está la inició de cuarto y está siendo el tercer portero del Real Madrid lleva dieciséis años en el club y creo que ponerle en un partido intrascendente en el Santiago Bernabéu contra el centro excepcional para mí si desde el desde la visión del Real Madrid absolutamente intrascendente ponerle

Voz 0985 31:39 me da igual perder la Liga de dieciséis nueve que de treinta y dos puntos yo creo que no tienes la obligación de acabarla con la máxima dignidad posible la máxima nota la máxima profesionalidad

Voz 0239 31:51 evidentemente si Jordi como todos en nuestro trabajo evidentemente once evidentemente si bien a nivel a nivel puntajes que diría Pellegrini el Real Madrid a estas alturas en la Liga se juega no no me está volviendo porque no tenemos aquí Astrim pero se juega cero no se juega nada

Voz 0699 32:06 primero de la Liga ahora hablábamos ahora va a romper

Voz 0239 32:08 si el Madrid no sé si asumen otra explicación el Madrid está

Voz 2 32:13 oro todo tan mal que lo ha hecho todo Rehn

Voz 0239 32:16 dada mente mal durante gran parte de la temporada el Madrid está a dos puntos del Atlético de Madrid lo digo Manolete por sí

Voz 9 32:25 es una vale

Voz 0239 32:27 de menos me gusta es que no yo yo

Voz 9 32:29 hay ayuno que Talavera se me hace bola un saludo a Talavera comentaba Jordi que es tú has sacado el tema de Bale habéis jugado la bastante por seis

Voz 0239 32:41 yo creo que había elevan a vender por diez yo le elevan a vender porcino cine oye de Íñigo contra paraíso cotización a pedir la palabra cuánto cuánto pagaron noventa kilos que es lo que más se paga en el en el fútbol el gol no gol a lo mejor bailo Kepa tendría pelotas que tuviera más que estoy diciendo que Bale que a mí es un futbolista que no me vale para la bandera del Real Madrid en Inglaterra

Voz 2 33:10 le muchísima muchísima salida

Voz 9 33:12 fíjate no lo nuestro no es el regalo que no tiene más

Voz 0985 33:17 es el mismo Bale eso mismo Bale de el que la propaganda nos hablaba hace ahora justo siete meses que iba a ser el abanderado

Voz 2 33:24 todo de un nuevo Real Madrid cobrado

Voz 0985 33:27 el un para salvar el vacío de Cristiano a es preguntas muy precisas que hay que responder con yate voy a ser otra otra otra estoy escuchando algunas listas de fichajes Pacojó que no me cuadran la calculadora ayer yo no sé si Tomás lo decía medio en coña medio en serio está aquí

Voz 9 33:45 pero Tommaso estaba haciendo la carta a los Reyes Magos ponerlo todo en un contexto en el que habían

Voz 0699 33:53 Mondo eso se Pacojó aquí le porque yo

Voz 0985 33:56 me doy consejos que a veces son rechazado rechazada yo hubiera estado yo siempre no hubieran sido muy útiles porque te voy a a Antonio si tú crees que en esta ocasión la carta a los Reyes de Florentino ese dan el mismo contexto internacional que cuando los Figo etc etc etcétera ya hace diez o quince años que se equivoque rematarle arrebatarle

Voz 0239 34:18 lo que ya llevamos un rodaje yo creo que ya llevamos un rodaje en esta temporada como para que evitar decir perogrullada en la barra libre evidenciar pero te perdono no te quepa ninguna delatar

Voz 0985 34:30 le arrebató disco va a cabo Antonio arrebatarle al Manchester United va a resultar nada sencilla daba más nada más que están lo que es la niña

Voz 21 34:40 los ojo como se llama la los la la niña de los ojos

Voz 0239 34:43 estamos ante decida no yo yo no yo lo dije eso yo creo que le gusta mucho te gusta mucho porque la digo porque no va a resultar fácil yo no tengo ninguna ese fichaje en va P por ejemplo esta temporada para mí es imposible no tengo ninguna duda que el Real Madrid va a traer cuatro peloteros fantásticos tampoco tengo entre ellos Hazard seguro

Voz 0985 35:05 entonces Vinicio es que les dirás no eso ya es un problema

Voz 0239 35:07 Irán sí pero mi obligación es ponerle sobre la mesa no

Voz 0985 35:10 claro no poner sobre la mesa más concretamente luego el transporte aunque luego el fútbol Jordi yo tengo que poner algo

Voz 0239 35:15 el fútbol Jordi el fútbol pone a cada uno en su sitio yo por ejemplo al principio de temporada no veía Vinicio como futbolista de la primera plantilla del Real Madrid porque lo consideraba en venta de la propaganda que tú dirías de la gente que manda en el club

Voz 1623 35:27 con los goles buenista que el año que viene

Voz 0239 35:30 se ganó el derecho a estar en la primera plantilla hablan de Rodrigo yo creo que Rodrigo es un futbolista que el año que viene habrá que ver si vale para la primera plantilla de Ranieri desde luego será el éxito de una película Manolete que ha cambiado yo era dirigir el banquillo está Zidane y que como bien ha dicho Íñigo que Fira que parece que ha visto hace Zidane hace exactamente desde que está en el banquillo no pelear reviva tu tienes eso loca en el año ya más Relaño y rompe la portada porque yo creo que Zidane

Voz 1623 36:02 es lo que Zidane yo creo que decidan del Real Madrid

Voz 0239 36:05 hace lo que quiero hablar no quiero hablar de Thomas por ejemplo no

Voz 0985 36:11 a perdona háblanos antes Manolete perdona el pellizco eh pero nos tienes que hablar también de Thomas pero de dos cosas más el esfuerzo económico que se ha hecho con el descalabro salarial que ha supuesto tema Griezmann y el tema Cholo está provocando una desbandada porque no se pueden satisfacer incrementos salariales para evitar la fuga de Hezbolá la segunda cosa señor Manolete que te quiero decir es esta política que tenéis de renovar por un año cuando cumplen treinta años como si con treinta años ya estuvieron en el declive definitivo en sus carreras estos dos errores Pacojó no sé si me explico entonces quebrar la escala salarial en la gestión la cohesión salarial dos renovar de un año tras otro uno uno uno a los que tiene más de treinta años es para a mi juicio un error

Voz 1623 36:54 ahora ahora contexto la primera en el tema de la escala salarial ni de Lucas bendito que se haya ido Luca porque Thomas aparte de golazo ha demostrado lo que es de implicación con una filosofía de equipo con qué bendito se que de Thomas en el Bayern por mucho tiempo mientras que Thomas ha dicho Aline día el otro hombre lo que tú quieras o no del mundo del otro mérito no o puesto Saatchi Varane campeón del mundo en dice que no quiere está en el Madrid para el año que viene por todo el oro del mundo

Voz 9 37:28 pero habrá que ver goles no mete goles a lo barato ni pagan

Voz 0239 37:36 a mi teoría no al revés no mi teoría es que sí porqué para pagaron noventa yo creo que Bale para pagar algo más creo eh pero llámame de correr

Voz 9 37:45 esa es embolado de quién mete goles siendo

Voz 0239 37:47 no porque no porque tú ha dicho que Navarra libro bien tú Íñigo tú has has deslizado que la mala temporada va a significar que el Real Madrid lo tenga que regalar yo tengo yo tengo una comida de La Trinca se en el restaurante de la tertulia que sale barata que me juego una comida

Voz 2 38:08 le vendan al club que le vendan por

Voz 0239 38:10 Bale van a pagar más pasta de lo que se pagó en su día por qué

Voz 9 38:13 yo te veo lo que te están quedando limpios todo una serie de Cortés claro el de temporada te los vamos a todo aquel que te dije porque tengo un acierto pero no ha respondido que te pero no ha respondido al tema de los treinta años eh

Voz 0239 38:32 eso eso también milonga además Jordi que eso es Juan Diego Costa cuando Diego Costa vino la prosa la pasada temporada si no tenía treinta tenía veintinueve y le han hecho me parece tres de contratos que eso mentira eso es quiero decir es una norma que como todas las normas el club

Voz 22 38:45 me enteré me parece perfecto y aparte que Godín se está ganando a pulso no seguir porque del ser cabeza pensante líder de este equipo ha visto que en el Inter atentar en el Athletic cosa Delhi que es decir amén a don Florentino

Voz 0699 39:04 compañías como buena semana en Barcelona sobre Griezmann eh Jordi bueno yo no mira no es que como acaban un Barça Atlético de Madrid por saber si si algo

Voz 0985 39:12 anoche atada le preguntaron sobre esta cuestión en su intervención periódicas de de los domingos en el Sanedrín él dijo ayer de nuevo yo tengo que créeme lo a pies juntillas que ni el club

Voz 3 39:23 ni Griezmann tienen ninguna intención

Voz 0985 39:25 John de abandonar el Atlético de Madrid

Voz 0239 39:28 estas son Pacojo

Voz 2 39:29 Pacojó de ha preguntado que si desde Barcelona que existe

Voz 0239 39:34 respiras en El Vestuario pero queda algún algún síntoma de que el Barça pueda volver a intentar la contratación de crédito piensa que la pregunta pero como la información

Voz 0985 39:41 en está antes que la opinión quería simplemente fijar

Voz 0239 39:44 es la posición que no no descarta que el bar

Voz 9 39:48 en Barcelona

Voz 0985 39:49 yo lo que veo es que le preguntas a uno te dice no vale dile preguntas a otro te dices vaya

Voz 1623 39:55 también en el tema afirman no se olvide que Griezmann cada vez que iba a Francia lloraba Benzema Benzema hablaba Florentino ya que Josep dos vence ha hecho Cortez demandas alma

Voz 0699 40:06 eso le pone a ver si te sobra Lucas Griezmann uno habiendo gente

Voz 1623 40:13 no Thomas me parece Mara

Voz 23 40:15 sí esos lloros de

Voz 1623 40:18 son los tres remontara dos años atrás que es lo que ya no lleva no se entera de lo que pasó tú a cómo estás también en formando ya de pelota del poder oficial blanco tal mérito de Moqtada al mérito

Voz 9 40:33 el Cholo como lo llevaba Manolete

Voz 1623 40:35 sólo matan ahora no lo mata todo los Íñigo todo lo he ayer jugó contra el punta me escucho por una vez no fue cobarde ya ahora Betsy al Girona hacen y vamos

Voz 0239 40:48 están llenas decir por ejemplo que en el resto de la temporada digo pero esto de los cortes

Voz 1623 40:52 hacía caso a Talavera

Voz 0239 40:54 no sólo era cobarde pues al titular de Manolete

Voz 1623 40:57 dar una novela el Cholo Valiente yo que arrasaba

Voz 0985 41:00 yodo el Cholo lo que tengo que decir alto y claro es que en esta época de opulencia idea su ex exuberancia para el Atlético el equipo le va para atrás es curioso e cuando el equipo tenía menos recursos y menos alternativas el relato SD podemos podemos ir partido a partido era un vestido que calzaba mejor al Cholo que esta tapa actuado donde tienen más recursos más opulencia por cierto unos jugadores más creativos de tener el balón y detener a asociarse de combinar y por lo tanto aquí Manuel te tienes que una cosa a qué quiere jugar que jugadores que me temo que está bloqueado

Voz 1623 41:37 yo no abren porque lo de Lehman ni Iker Jiménez en su programa Cuarto Misterio en junio que el año nuevo genio bueno pues tener otro que de verdad nadie entiende cómo pudo ficharle el Atlético

Voz 9 41:51 no se no se arrepiente de gente sin causar baja al extra no es cierto

Voz 0985 41:56 quizá quizá porque este misterio fue una exigencia de Griezmann

Voz 1623 42:02 eso es lo que dicen no tengo ni idea de lo que no tengo ni idea no sé como Romero que habla de oídas

Voz 0239 42:07 yo no estoy con más pero ya está honrada Íñigo nos quedan treinta

Voz 0699 42:10 segundo como no viene mucho por aquí si quieres algún mensaje para alguien no lo que sea

Voz 9 42:14 pocas echó mucho de menos a todos eh

Voz 1623 42:16 ya tiene un socio dile que no me ha contado el último Dieguito González

Voz 9 42:22 a Halle dejará de delito por favor deja un bombo estado mucho menos sé que voy a voy a venir más a menudo

Voz 1623 42:28 a vosotros además

Voz 9 42:31 esto lo pagan aparte pues es abundante la puesta

Voz 0699 42:34 desde hoy no hecho ha entendido que lo saca

Voz 9 42:37 ella para para cuando acabe la temporada

Voz 0699 42:39 algo ya te pasamos la pasta ya eliges tú en trepalense macarrones un abrazo Íñigo a cuidarse gracias Romero Jordi las tres y cuarenta y dos hasta aquí la barra libre

Voz 29 44:21 el deporte siempre se dan situaciones muy polémico