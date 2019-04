Voz 0699 00:00 hola a todos qué tal buenas tardes bienvenidos al deporte en la SER el Real Madrid está en una doble reconstrucción la de la plantilla y la del estadio hoy Florentino ha presentado la de su estadio el presidente blanco ha puesto en bonito el proyecto de modernización del Bernabéu metros más de altura marcador de trescientos sesenta grados y cubierta retráctil para tapar y destapar el estadio que sale por un pico quinientos veinte millones de euros hay que decir que el crédito para obtener ese dinero fue aprobado por los socios compromisarios en asamblea eso sí me da que es la pregunta se la hace a todos los socios la respuesta no hubiera sido la misma los aficionados prefieren tapar los agujeros del equipo más que los del estadio por quinientos veinte millones vienen unen va va casi de la mano yeso eso más que te echar un estadio es romper el techo del equipo sinceramente creo que a la hora de hacer reformas el socio prefiere ahora mismo es un refuerzo de lujo aún estadio de las tres y uno comenzamos aquí SER Deportivos

Voz 1 01:11 la Cadena SER SER Deportivos con Francisco José Delgado

Voz 0699 01:16 y con todo el equipo del programa aquí estamos todos los de SER Deportivos hasta las cuatro vamos a acompañar con el resumen de lo que llevamos de martes gracias por estar ahí un día más del mundo que más os mole por la radio por la aplicación de la SER en el móvil por los enlaces en redes por la web o por donde queráis que lo importante que tengáis mucho donde elegir para escuchar más os doy las gracias por elegirnos un día más en nombre de todo el equipo del programa que va desde Sonia Lus en la producción a Juan Carlos Ingelmo y Alicia Molina como cracks de la técnica empezamos la semana nacional del fútbol entre semana todos los días hay alicientes de sobra para que no os perdáis Carrusel incluso cuando parece que no hay nada en juego sí que lo hay como le pasa al Real Madrid de Zidane que está en la Operación Triunfo que es un no parar aunque el francés no quiere que a lo suyo esta temporada y de cara a la próxima Se le llame limpia

Voz 1994 02:03 no es que es igual sabes hay muchas cosas que se habla ahora para cambiar este lo que lo que será el próximo año hay que hablar de ni de es que además hay que respecta a toda la gente a todos los jugadores que están aquí a toda la gente que ha hecho muchas cosas aquí a hablar de limpieza es bueno soy una falta de respeto

Voz 0699 02:27 podemos estar de acuerdo en la dureza del término pero sí del actual equipo del Real Madrid salen seis jugadores la próxima temporada llamarlo pequeña restructuración del orden establecido me va a quedar como muy fino hoy vais a oír hablar del papel de Pogba en este programa pero después desborda repasar lo que es noticia lo partidos del día que empiezan en un Atlético de Madrid Girona en el que en la previa todos Griezmann casi se va que si se queda que sí ha dicho que se queda que es lo que a mí me cuentan y esto es lo que cuentan Enrique Cerezo el Cholo Simeone sobre Francia

Voz 0527 02:57 el Atlético de Madrid por muchos años van podría haber si por favor yo nunca miento a ver si por favor dejan ya al tema de Griezmann y el tema adoptó entre otros jugadores del Atlético de Madrid que no se van a ir los que sepan a se van a ir los que se queda se queda sumamente

Voz 0501 03:16 tranquilo en consecuencia del rendimiento que está teniendo Eamon fíjate que el otro día salió hoy en juego hasta que hacer en el momento que salió que ganáramos a serio salir mojado porque quería seguir jugando sí tendrán que informar algo informará lo informará él

Voz 0699 03:29 pues nada si hay algo que comunicar estaremos pendientes de las pantallas y si va con segundas viendo los pretendientes de documentales televisivos del futuro del francés Griezmann será titular contra el Girona veremos si Messi lo es con el Barça ante el Villarreal partido en donde Ernesto Valverde ya empieza a hacer cuenta

Voz 2 03:44 más no se me escapa que que nuestros rivales están esperando un tropiezo pues para alimentar esa esperanza de poder alcanzarlos nosotros no los tenemos que darle ninguna posibilidad queda han nueve partidos y ganamos seis somos campeones esa es la realidad y a eso no seremos que aplicar pero en el que ganar seis partidos no significa tener la Liga ganada que hay que hay que remar mucho para conseguirlo

Voz 0699 04:05 Ernesto Valverde quedase pone a las matemáticas de a las rotaciones que una cosa y otra más que técnico parece científico a ver si me da la ciencia mi para contarnos también el Espanyol Getafe que se queda para jugar hoy hay que oír también a te a hablar de fútbol femenino a Paco Jémez valorar como jodido de cojones lo que le queda al equipo viendo el calendario es textual Iago Aspas que anoche estuvo en el larguero pero además es martes día de oyentes hoy buscamos al secretario técnico que todos lleváis dentro bueno que llevamos dentro todos nos preguntamos qué jugador de los importantes sería bueno que dejar a su equipo a final de temporada seis treinta nueve dos cero seis cuatro seis de Primera no han salido Bale Coutinho o Lehman pero estamos abiertos a sugerencias y que nos explicara porqué a base de notas de voz en el seis treinta nueve dos cero seis cuatro seis abierto de par en par para todos vosotros hoy es un día futbolero a tope en polideportivo hay poquito lo más llamativo es ver conduciendo un Mclaren de nuevo a Fernando Alonso pensar que el número uno del draft de la NBA puede estar en el Mundial de Baloncesto con Estados Unidos o el duelo de fútbol sala entre dos de los mejores de España el Inter Movistar Barça por cierto con eso ya aprovecho dado que hay un partidazo de fútbol sala de ese calibre tengo la biografía del mes el jugador del mundo de fútbol sala para regalar la de Ricardinho pero la demo firmada la tengo dedicada a modo de conseguirla vamos a poner un tuit en la cuenta arroba SER Deportivos hay que seguirnos reiterarlo entre todos los tuit sorteando Si publicamos ganador a eso de las seis de la tarde pero antes eso tengo programa noticia protagonista para dar y regalar a las tres y cinco vamos allá

Voz 3 05:33 sí somos los neumáticos de tufo alargara como haberte comenta

Voz 4 05:36 Nos para tu escapada de Semana Santa nos caemos del plan es que nos ha surgido una cosilla

Voz 3 05:41 venga Nos vemos si tus neumáticos fallan

Voz 5 05:44 planes también visita tu taller Four antes del doce de abril disfruta de una oferta dos por uno en neumáticos de primeras marcas consulta convicciones en Fort punto es

Voz 6 05:55 seis coma primos con el

Voz 0699 05:57 el Real Madrid que hoy tiene puntos de actualidad como casi para parar un tren en lo deportivo premian el partido contra el Valencia que ya es un gran partido entre semana con novedades con ruedas de prensa con convocatoria Dunn Zidane que ha dejado titulares Javier Herráez muy buena hasta

Voz 7 06:11 sabes qué tal Pacojo si en lo deportivo rápidamente no está Llorente con una sobrecarga muscular amén de los ya conocidos Carvajal Vinicius in Courtois mañana Keylor Navas portero del Real Madrid en Mestalla deja fuera de la convocatoria a Valverde ya Prime uno jugó e hizo el mejor Brahim Valverde fue un ratito así como siempre Zidane va dosificando al personal eh la portería eh le han preguntado al técnico francés ha dicho que mañana habrá debate dependerá de lo que se quede en la portería en la plantilla del equipo blanco evidentemente se quedan los tres

Voz 0699 06:46 a partir la tarta uno jugar a Chaves

Voz 7 06:48 Nos otro liga hay otro Copa de El Rey ese va a uno de los grandes pues jugará ese otro que quede el resto de competiciones en cuanto al futuro de Raphael Varane que últimamente quiere o ha dicho al club que quiere marcharse que cambiar de equipo lo trajo hiló acreditó evidentemente del Lens del propio Zidane lo quiere en su plantilla ha hablado hoy claro y concreto Si su sobre su compatriota Rafael Varane

Voz 1994 07:14 porque es un jugador todavía que es joe es un ocho años que está aquí lo está haciendo bien no creo yo creo que lo que lo que me estás tú diciendo es bueno muchas cosas que sale hacia fuera para decir que está molesto pero estos son cosas de la vida de jugadores pero yo lo veo no vio bien a mí no me dijo no me dijo nada luego si tú sabes algo yo qué te voy a decir yo por jugador lo que me dice a mí está en el mejor club del mundo Él lo sabe ha ganado muchísimo como muchísima cosas yo lo veo

Voz 0699 07:51 dice no me imagino un Madrid sin Varane no quiere un Madrid sin van ha dicho Zidane de lo deportivo a lo social hoy como contábamos ha presentado el proyecto de reforma del estadio Santiago Bernabéu con cubierta con marcador y con un dinero grande para la reforma Mario Torrejón muy buenas

Voz 1501 08:05 hola muy buenas todavía desde el palco del Santiago Bernabéu donde aún está por aquí Florentino Pérez ya ha ido Manuela Carmena que ha estado junto con él presidiendo este acto además de todos los portavoces de todos los grupos parlamentarios del Ayuntamiento de Madrid porque este proyecto ya lo habíamos visto es simplemente escenificar que ella cuerdo que hay quórum y que este verano para empezar ya las obras de hecho cuando termine el último partido frente al Betis la última en la segunda semana de mayo casi casi ser el pistoletazo de salida luego tiene el Corazón Classic Match a partir de ahí ya empieza la demoliciones de la esquina el Santiago Bernabéu y empiezan las obras que van a durar aproximadamente cuatro años y que como tú dices es una inversión de unos quinientos veinticinco millones de euros que ya en asamblea decidieron los socios que es una deuda que iba a asumir el propio club iba a ir pagando unos veinticinco treinta millones más o menos por temporada y que efectivamente tiene una cubierta retráctil basta va a ser una joya arquitectónica la ciudad de Madrid desde luego el orgullo de tanto el presidente como el club que como digo ahora sí dan el pistoletazo de salida y en unos cuatro años veremos el nuevo estadio Santiago Bernabéu en el estadio pinta

Voz 0699 08:59 bonito hacerlo bonito cuesta unas hasta quinientos veinte millones de euros y una pregunta se puede pensar en reformar el estadio y la plantilla Un tiempo sabiendo lo que vale todo Antonio Romero muy buenas tardes

Voz 8 09:10 hola qué tal muy buenas a todos los hombres yo creo que el año para una institución como el Real Madrid no es una cosa descabellada me parece que Florentino Pérez suele pueden discutir muchísimas cosas pero no el manejo de los números el manejo el presupuesto del club y creo que es absolutamente compatible ahora bien al ente que explicarle muy correctamente porque no se pueden traer a grandes futbolistas no por una cuestión de hacer o no el estadio sino porque por ejemplo en mate no te lo vende el jeque yo creo que el músculo financiero del Real Madrid da para dos vías paralelas hacer un pedazo de campo ya un pedazo de equipo el problema es que en las últimas temporadas de la sensación de que Florentino estaba más pendiente de hacer un trabajo de campo quiere un pedazo de Quito

Voz 0699 09:47 seguramente ha faltado explicación y hablando de refuerzo gracias Antonio quiero que escucháis la opinión un francés sobre otro este es el internacional Robert Pirés hablando sobre el futuro del PP con los compañeros de doble u Radio

Voz 9 10:00 tiene esa edad el salto para Madrid pero debes que es que si es va este año para el edil el año en que bien el cielo a ir seguro porque es un jugador muy muy bueno con mucha calidad entonces es mi escuela que es este yo creo que ya sabe lo que quiere hacer para parar su futuro ahí mismo unas diferencias enormes entre semana

Voz 0699 10:28 un crack francés hablando de otro dejando claro que el futuro Demba P pinta en blanco lo demás pinta de otras maneras os contamos cuáles ya

Voz 3 10:37 Juan si somos los neumáticos a haber te comenta

Voz 4 10:41 Nos para tu escapada de Semana Santa nos caemos del plan es que nos ha surgido

Voz 3 10:45 una cosilla venga venga

Voz 5 10:47 Titus neumáticos fallan tus planes también visita a tu taller Ford antes del doce de abril disfruta de una oferta dos por uno en neumáticos de primeras marcas consulta convicciones en for punto es

Voz 0699 10:58 si no de estamos a pegarnos una Vuelta a España por los partidos del día martes tres partidos empezamos el recorrido en Castellón con el Villarreal Barcelona los locales intentando huir de la zona del descenso los visitantes intentando que nadie se les acerque a pelear por el título no de protagonistas cuéntanos Adriá Albets muy buenas tardes hola Pacojo qué tal muy buenas

Voz 1621 11:21 ya desde Villarreal donde también ha llegado el Barça con diecinueve jugadores Valverde no ha dejado nada en Barcelona

Voz 0017 11:27 convocatoria con todos los cracks lo que demuestra la importancia que le da al partido lo que lleva a pensar que habrá muy pocos cambios en el once del Barça para el partido de esta noche escuchando a Valverde en la previa no parece que Messi vaya a descansar aunque sería un partido seguramente ideal and

Voz 7 11:43 desde recibirá al Atlético y de enfrentarse al Manchester

Voz 0017 11:45 de pero el chin Gurría quiere resolver la Liga cuanto antes Joy va a tocar

Voz 7 11:50 lo justo teniendo en cuenta el calendario que tenemos seremos que

Voz 0588 11:52 días de todo el equipo porque los partidos vienen muy seguidos y entonces era normal que haya algunos cambios ya veremos si si Leo es uno de ellos sonó una vez que hemos terminado este partido que lo consigamos muy importante ahora vamos a decir que el siguiente también es importante ya lo veremos si

Voz 0017 12:06 podría reservar a Rakitic que está apercibido y en defensa tiene opciones de entrar Samuel Umtiti los únicos jugadores que se han quedado en Barcelona son Murillo descartado los lesionados desvele ICIT en antes del partido Valverde tendrá que descartar a un futbolista más el Villarreal que llega con muchísimas bajas al partido hasta seis futbolistas no podrán jugar este encuentro que para el equipo de Calleja es clave para evitar entrar en zona de descenso

Voz 0699 12:32 tiene pinta de que va a haber rotaciones pero hay que esperar a ver cuáles son gracias Adrian partido a las nueve y media de la noche el Barça va a salir a la cerámica sabiendo lo que ha hecho su perseguidor en la tabla el Atlético de Madrid que recibe al Girona que hay que decirlo no le trae grandes recuerdos con la Copa esta temporada Pedro Fullana no ha de ser verdugo de la Copa

Voz 0760 12:48 aborte de final pero es que además el Atlético de Madrid no sabe lo que es ganarle al Girona cinco partidos cinco empates el consuelo quizás que no estará Stuani que es una pesadilla ha marcado cuatro goles al Atlético de Madrid el conjunto rojiblanco y quiere seguir con su fortaleza en casa donde sólo ha perdido un partido en Liga en lo que llevamos de temporada dos desde que se inauguró el nuevo estadio eso sí además contará con la con el refuerzo de Rodrigo que vuelve al equipo tras la sanción entre en la lista Arias también el canterano hoy no van a estar por lesión Diego Costa y lesionados cuarenta y uno y cuarenta y dos de esta temporada por tanto hay tantos que Simeone entona el mea culpa

Voz 0501 13:20 seguramente no hemos tenido una pretemporada acorde a las necesidades que nociva exigir la Liga iraquí en esos seguramente hemos fallado hay evidentemente servirá para para el futuro

Voz 0760 13:32 y alerta amarilla si Griezmann Giménez o Thomas ven tarjeta esta tarde no jugarán el sábado en Barcelona

Voz 0699 13:38 pendientes de esas posibles tarjetas y en medio de los dos partidos está el choque de Cornellà el encuentro en el que los dos vienen de perder el Espanyol Getafe los dos buscando salir de la última derrota polémica con Pedrosa que le pidió una camiseta Messi bueno cuéntanos Raúl González muy buenas tardes

Voz 1025 13:52 qué tal Pacojó sobre el tema Pedrosa ya dijo ayer Rubi que son cosas de la juventud que les sabe mal que todo el asunto haya podido afectar al jugador para el partido contra el Getafe Pedrosa no ha entrado en la lista aunque es algo habitual porque es un futbolista con ficha del filial del partido como decías los dos vienen de perder aunque el español tiene más urgencias que el Getafe los de Rubi sólo están seis puntos por encima del descenso y si no quieren complicarse necesitan esta victoria Rubi volverá a jugar con defensa de cuatro tras hacerlo con cinco en el Camp Nou Sergi es la principal novedad del once para esta tarde en el Getafe a olvidar la derrota contra el Leganés ya seguir haciendo en la temporada histórica para el club actualmente la Champions Flamini por sanción es la principal baja es la novedad en la convoca

Voz 0699 14:30 a las siete y media de la tarde Atlético de Madrid una ocho y media Espanyol Getafe nueve y media Villarreal Barça eso de hoy los de mañana el partido de Mestalla es el que más cartel tiene el Valencia Real Madrid del que hemos oído antes a Zidane aunque en Valencia el dios con la afición por las entradas pero no para este partido Pedro Morata si en lo deportivo Pacojó el balón

Voz 1716 14:46 sí ha lanzado lanzado a por la cuarta plaza de Champions el Valencia tiene a tres puntos y por lo tanto se toma el partido de mañana en Mestalla ante el Real Madrid como la posibilidad de acercarse al Getafe alcanzarlo incluso porque tiene de momento con habrás ganado al Getafe

Voz 0760 15:01 de Puccini sí que va a poder ser de la partida

Voz 1716 15:04 principio estará recuperado no van a llegar de momento sobrino y coquetean el problema aquí es que esta mañana el Valencia ha hecho público los criterios de adjudicación de las veintiuna mil cuatrocientas entradas para la final de la Copa del Rey ávido algunos colectivos como las peñas ir el pequeño accionista que van a recibir cuatro mil entradas de las veintiuna mil cuatrocientas La Curva Nord la grada de animación de Mestalla que son unas dos mil cien personas y abonados en gran mayoría no van a recibir ninguna entrada han hecho un comunicado público diciendo que manifiestan su absoluta disconformidad por la discriminación y que desde mañana ya cesa la actividad de animación en Mestalla

Voz 0699 15:41 pues estaremos pendientes del partido grande del miércoles al protagonista grande del fin de que es Yago Aspas mañana juega una final con el Celta ante el Huesca anoche pasó por El Larguero Paula Montes

Voz 1694 15:49 sí explicó Pacojo lo que sintió en el momento en el que se asentó en el banquillo esa rabia ese alivio es alegría esas lágrimas que dieron la vuelta al mundo sufrió muchos no tres mesas sin podrá ayudar a sus compañeros y ha vuelto para salvar al Celta el internacional no se ve en Segunda División tampoco lejos de su club

Voz 10 16:05 espero quedarme en Primera que ciclos básicos la expulsión yo no contemplo otra cosa en el fútbol nunca sabes lo que puede pasar de otro estoy pensando que nos vamos a ir hacen una división pero bueno siempre hay que ponerse en el peor de los casos llevamos tres cuatro semanas gente expensas quieren tolerar la cuenta situación cuando acabe la temporada ya veremos

Voz 1694 16:23 es que nadie en Vigo entiende el Celta sin Yago Aspas ni Yago Aspas en el

Voz 0699 16:27 es lógico y hablando de finales el Rayo ya tiene una por jornada y la definición gráfica de su nuevo entrenador de Paco escolar

Voz 1038 16:32 José pala si es que son ocho jornadas sin ganar siete derrotas y un empate no gana desde el veintiocho enero cuando lo hizo en Mendizorroza ante la Alavés son nueve jornadas las que tiene para remontar cinco puntos al Villarreal además del gol habrás preguntaban sin treinta segundos podía decir cómo convencer a la afición rayista y la respuesta ha sido muy explícita

Voz 0696 16:49 que viene el partido que me han sobrado veintisiete veintiocho que buena parte del partido debates cualquiera puede pensar que no podemos salvar ahora que no va a ser fácil joder jodido Coscubiela mi pueblo joyero de cojones

Voz 0699 17:01 pues eso la verdad es que la definición es muy gráfica el han sobrado segundos y me quedan dos la primera tiene que ver con el fútbol femenino y el futuro de la competición de la que ha opinado esta mañana el presidente de la Liga Javier Tebas Sofía Álvarez

Voz 11 17:11 si el presidente de la Liga ha recalcado que el fútbol femenino ha sufrido una explosión y que lo importante ahora es continuar con este modelo y no quedarse parados que todos los cambios que quiere realizar la Federación se cargará en el fútbol femenino me ha dicho que es el problema para la Federación es la liga que ésta se aparta

Voz 12 17:26 eso sí aquí cabe continuidad con recelos comida son ocurrencias lo vamos a tragar llamó la atención me preocupa es tiene que tomar la decisión de futuro saber las consecuencias graves de ahí como suplente ya triste para rodar no yo deseaba gracias de clubes la mayor de las suertes así en estos días de crear falsa emplea hiciera el problema existe que carece adiós a la Liga sea aparta dice el mensaje es claro

Voz 0699 18:00 pero también es que cuando nadie le prestaba atención el fútbol femenino Tebas lo hizo hoy prestó dinero también en la noticia a nivel internacional yo pongo la pregunta Zubizarreta al Arsenal en Inglaterra Álvaro de Grado pone la respuesta Álvaro muy buenas

Voz 0107 18:12 hola buenas tardes pues es lo que publica L'Équipe el actual director deportivo del Marsella se puede sentir tentado para este verano ocupar el puesto director deportivo del Arsenal recordemos que en las últimas semanas también se asoció a Monchi antes de su vuelta al Sevilla y como digo según L'Equipe Zubizarreta es un candidato para ser el nuevo director deportivo del Arsenal a partir de verano

Voz 0699 18:32 gracias estaremos pendientes llegará al polideportivo Teresa Ponte Fórmula uno Fernando Alonso se vuelva subieron McLaren Manu Franco

Voz 1385 18:40 está en Bahrein Palín que por cierto está lloviendo veremos que me visto en pleno desierto una isla acerca de Terminator árabes aunque está lloviendo pues ha podido rodar unas treinta y dos de los dos asturiano con un Mclaren haciendo que es para Pirelli tu tiempo décimo no es gran cosa pero hay que tener en cuenta que yo digo está tiramos prometedores para Pirelli cuarto está Carlos Sainz en muy buen tiempo y el mejor hasta ahora está siendo Romain Grosjean y hay una circunstancia yo es que en el martes

Voz 8 19:06 cuánto hay un fuma que suma que el dijo del gran Michael Schumacher se ha subido al Ferrari está octavos echaban

Voz 0699 19:11 es día de grandes nombres por ejemplo en el baloncesto es día de un nombre muy grande con una pregunta puede que la nueva estrella del baloncesto universitario forme parte de la selección de Estados Unidos para el Mundial Marta Casar

Voz 1509 19:22 pues puede ser Pacojo hablamos decían Williamson ala pívot de dieciocho años el favorito para ser el número uno del draft de dos mil diecinueve el combinado nacional americano tiene la intención de hablar con el jugador sobre la posibilidad de que esté en el Mundial de China después del draft William Saab no se encuentra en la lista de treinta y cinco jugadores que ha dado Estados Unidos en la que sí que está Lebron James que se ha auto descartado para la cita en China no sería la primera vez que un jugador va con Estados Unidos sin haber llegado a debutar antes en la NBA en dos mil doce en los Juegos Olímpicos lo hizo Anthony Davis

Voz 0699 19:51 pues hasta aquí el repaso a lo general recordemos que hay un partido de fútbol la importante entre Movistar Inter Barça y que todo lo contamos hasta las cuatro en la sintonía de este SER Deportivos en la SER

Voz 13 20:04 SER de

Voz 1 20:05 divos Madrid

Voz 0699 20:09 qué día más bonitos de nuestra quedado para hablar de deportes en Madrid tenemos dos partidos de Primera hoy en el Metropolitano el Atlético de Madrid Girona a las siete y media horario rarito el Espanyol Getafe en Cornellà a las ocho y media los dos lo contamos desde las siete y veinte en la sintonía del Carrusel Deportivo de la Cadena SER como martes Guest eh toca cucharas la pregunta hoy a la Audiencia va de traspasos no limpia quiero que de falta de respeto que diría Zidane qué futbolista consideras que debería salir de su club este verano seis treinta nueve dos cero seis cuatro seis el nuestro número de guasa hemos sugerido Bale Coutinho le pero estamos abiertos a vuestros sugerencias que son las de verdad en en seis treinta nueve dos de los seis los seis no podéis dejar notas de voz para escucharon después si más que de hablar es del eres de leerte en un libro para regalar firmado por el mejor jugador del mundo del fútbol sala la biografía de Ricardinho lo estamos sorteando a través de Twitter entre todos los que no red Twitter mensajes sobre eso que hemos puesto al principio en la cuenta de SER Deportivos arroba SER Deportivos en fijar bien hemos puesto dos al al final el el bueno es el último ballet hay que seguirnos y luego a las seis publicamos el ganador lo digo por si alguna vez ha dado el recluta al primero que sepa que tiene que dar tu último que hemos tenido una compulsión eso si eres de leer insignes del Madrid que sepas que hoy se cumplen años del fallecimiento en accidente de tráfico Juan Gómez Juanito un dos de abril de mil novecientos noventa y dos perdía la vida el el mito de del Real Madrid un futbolista que por si los jóvenes no lo saben lo hubiera cambio todo por ser torero

Voz 1 21:51 un juego bonito bueno mi madre mi padre me hicieron no porque por sentimiento y por todo hubiera sido yo hubiera cambiado Tommy todo mi pequeño triunfo en mi título de Liga con el Madrid por cortar una oreja en la Maestranza por la puerta grande de la cosa descensos vamos seguro

Voz 0699 22:18 cuando a Raúl con el capote obesa Sergio Ramos pensar que esa tradición la inició Juanito en el Real Madrid ya era e inicie el repaso del Madrid del Atleti del Rayo del Getafe del Lega tengo un entrenador que es el más joven de España que dirige un equipo profesional en el mundo del fútbol ya está esperando así que mováis

Voz 3 22:36 este martes te va sonar

Voz 14 22:38 me van a cerrar tal el Atlético de

Voz 1 22:41 a Girona

Voz 14 22:43 Raúl González te cuenta el Espanyol Getafe la emoción hecha voces a segunda Lluís Flaquer con el Villarreal el Fútbol Club Barcelona te da la Cope todo esto desde las Carrusel deportivo el británica Dani Garrido quieres información desde las nueve

Voz 3 23:08 Hora veinticinco con Ángels Barceló

Voz 0699 23:11 de Nasser el Madrid ha tenido hoy primero foco de actualidad en la Ciudad Deportiva continuó luego en el Bernabéu con Florentino vamos a empezar por lo deportivo oyendo el técnico francés Javier Herráez que ha estado si sus bueno hasta interesante

Voz 7 23:22 sí sí hombre no estuvo como el sábado que Samuel estuvo imperial a del todo vamos va

Voz 0699 23:28 no todos los días de fiesta harás

Voz 7 23:29 los respondía hoy evidentemente ya bajó un poquito el el nivel pero bueno estado como es el la verdad es que no engaña a nadie no es así te en la distancia corta y también cuando hay que dar un mensaje y hoy lo ha dado no sobrellevar hayamos escuchado que no se imagina en Madrid sin Barac veremos lo que decide el francés yo creo que es un tema

Voz 0760 23:45 la económico yo tiempo lo el tiempo lo dirá

Voz 7 23:48 sobre la portería eh te esbozaba un poco en el tramo nacional hombre eh dependerá de quién se quede se quedan los tres va a repartir la tarta

Voz 15 23:55 me imagino Courtois Liga que la Champions Si

Voz 7 24:00 Luca la Copa parece raro pero si algo tiene es que le gusta repartir el pastel vamos a escuchar lo que ha dicho porque dice que se acabó el debate o al menos eso va a intentar

Voz 1994 24:09 depende depende de los los portero que voy a tener el próximo año de momento hay tres buen portero vamos a acabar las la la temporada con con estos tres porteros veremos lo que vamos a hacer oposición pero te lo digo ya no no va a haber debate no os voy a dejar la posibilidad de hablar bueno si vosotros sabéis hay lo que queráis pero digo que no vamos a tener el tema de de el próximo año de los dos portero va a ser bien claro te lo digo yo no vamos a día un día hablar de esto la semana a otro otro episodio de de los porteros no esto va a ser ven claro para el próximo año

Voz 0699 24:53 también me gusta eh yo decir no que haya debate deje de verlos sino que haya rotaciones en la portería porque me parece un puesto de confianza por lo que hablo yo con los porteros quiero decir cómo comportarse pierde un poco no digo que tengan que jugar porque es una barbaridad aunque sí es bueno si es el mejor para mí tendría que hacerlo pero en opinión particular pero hablando con lo portero de esto el estar una semana si luego no la Champions la juega otro luego no sé qué como que yo se pierden pero bueno e doctores tiene la Iglesia Zidane es doctor en esto así que quién soy yo para llevar la contraria como el tiempo dará y quitará razones eso a la espera de ver quién se queda que a lo mejor luego con los que se queda pues no tiene no tiene problema pero hoy ya lo ha dejado clarito en la rueda de prensa como ha dejado Claret lo de la limpias sí

Voz 7 25:39 en cuanto a la portería coincido contigo en un puesto de confianza pero ha cambiado bastante no yo recuerdo bueno de chavalín cuando estaba yo no se lo tenían cromos Miguel Ángel y García Remón hasta que no se lesionaba uno o expulsaran a otro no voy a cambio en la portería luego ya cambió el asunto ya para la Copa del Rey entraba otro hijo y ahora ya las rotaciones oye hemos visto en en el en el Barcelona hemos visto aquí

Voz 15 26:02 sí lo orilla ya Iker en en el Real Madrid Illán

Voz 7 26:05 no choca tanto no eh bueno sí podría parece raro el próximo año toda vez que Curto ha venido para jugar todo pero estando Keylor incida en el banquillo yo si fuera Courtois estaría con las orejas tiesas y en cuanto esa mal llamada limpia esto ha dicho el técnico francés

Voz 1994 26:21 esto eso la vida además mismo ganando tres Champions cuatro cinco Champions hay jugadores que juegan menos pero en una plantilla es siempre va a ser así que no cuento yo con un jugador no esto no es no va a pasar conmigo pero luego si hay cambios voy a tener que un jugador que no no voy a contar con él voy a ser sincero con con el con un jugador como como siempre yo no voy a cambiar mi forma de de ser

Voz 0699 26:51 bueno en esto la verdad es que hay que decir que un técnico como Zidane que sea clarito que te hable a la cara y que se basa en que aquí a tenerte en eso tiene una ventaja los jugadores del Real Madrid porque si lo dice en público tan claro imagino que en privado los era más que eso esta mañana en en la rueda de prensa que es la previa Herráez al partido ante el Valencia en donde ya intuimos cambio seguro en el en el once titular

Voz 7 27:14 bueno ya sólo la convocatoria que hizo para el último partido frente al Huesca sabemos que van a jugar pues eso Asensio Varane en defensa nada además Nacho sancionado en el centro del campo a formar la tripleta habitual Casemiro Kroos Modric e no está Llorente también por unos problemas físicos una sobrecarga amnistía fue vista me encanta a mí me ha abierto los ojos yo pensaba que jurista para completar plantilla y creo que es un futbolista para jugar muchos minutos y arriba pues la UDA saber si meterá Isco Bale porque Benzema y Asensio parece en fijos la portería para Keylor y la defensa Odriozola Varane Ramos y como digo Marcelo y un detalle con el tema este de la limpia que claro no es lo mismo que hay algún jugador que se quiera marchar no me explico Jorge tiene mercado y otros que se les puede buscar el mercado si tienes mercado por ejemplo aún este pasado verano Modric se quería marchar al Inter no se dejó porque Cristiano era imposible a lo mejor este verano cambia la cosa hay hablo de Modric que el que más me gusta mi Yemen

Voz 0699 28:10 delante estuviera aquí pero si se va a Modric

Voz 7 28:12 por lo mismo para Cross au para Isco ya es una situación diferente o jugadores como Belle que evidentemente pues antes de que acabe el partido casi otros no exageración pero no pita el árbitro ya está duchando pues hombres

Voz 0760 28:23 que está ya fuera rampa de lanzamiento

Voz 7 28:25 que cada situación es diferente no me imagino a Zidane con jugadores que le han dado Champions decirle oye te tienes que marchar yo creo que habrá un término medio aseguró que el club lo hará muy bien hicieran también para que la gente como dice él que ha ganado mucho aquí se vaya de forma como debe de ser no forma honorable

Voz 0699 28:42 las situaciones son distintas y además son complementarias porque claro no es lo mismo que salga uno a que salga otro porque la salida de uno puede llegar la permanencia de otro o viceversa o que otros más bañar esto suena tetris pero cuando vayan ensamblado las piezas seguro que lo vamos a entender todo el mejor buen viaje

Voz 7 29:01 gracias hasta luego abrió te amaneció está lloviendo osadas Vallaure

Voz 0699 29:04 es el mundo al revés ha estado tres meses sin llover ya la Juve en todas partes y en fin bueno bien esta que va mal hasta aquí el momento meteorológico y luego depués de de Valdebebas el interés ha desplazado al Bernabéu donde hoy se ha presentado el nuevo proyecto de reforma del estadio que sean podía de como un arquitecto Mario Torrejón Mario que que te ha gustado más de de lo que ha visto esta mañana

Voz 1501 29:26 bueno a mí lo que más me flipa no es que me guste pero me flipa para que la gente lo entienda que en cuatro años se vaya a seguir jugando al fútbol mientras está haciendo una obra tan mastodóntica como la reforma de luego Santiago Bernabéu que parece una cosa extraordinaria evidentemente compleja y que por esos está retrasando os ha retrasado que el anunciar quién es el que quiénes son las empresas que van a llevar a cabo la reforma de hecho será al final de este mes de este próximo mes de abril cuando se anunciará esa esa reforma es a esas empresas que que van a ser un conglomerado nuevas es solamente una por lo que parece la que va a llevar esa esa reforma adelante indicó que es flipante porque se va a seguir jugando tal cual al calendario se va tras súbitamente nada es verdad que hay períodos Pacojó bastante amplios en verano para hacer es la parte más gorda por así decirlo no que es que desmantelar las torres Guitar cubierta de ahora ponerla nueva eh pues la la parte más mollar por así decirlo de la obra sí que va a tener unos periodos largos de tres meses aproximadamente piensa que por ejemplo de esto no hay nada la Liga termina a mediados de mayo luego es verdad que hay un Corazón Classic Match pero que practicamente en breve se pueden meter las máquinas ya ha de Morer la gira de Santiago Bernabéu que va a ser lo primero que lo más flipante luego te metes ya en el proyecto porque ya lo hemos visto todos eso no ha cambiado nada respecto a la última presentación lo que era esto hoy Pacojó es dar el pistoletazo de salida a que van a empezar ya las obras en verano ya que hay consenso porque ha estado aparte de Manuela Carmena que ha estado cariños iba con el Real Madrid particularmente con su presidente al que ha llamado amigo varias veces de contar hasta cinco seis veces que ha dicho que su amigo eh aparte estado todos los portavoces de todos los grupos parlamentarios que representa al Ayuntamiento de Madrid con lo cual es pues eso debe escenificar el consenso ideó que una vez que Sasso hinca el diente un poco más al proyecto es alucinante quinientos veinticinco millones de euros que tiene permiso Florentino Pérez para para endeudar al al Real Madrid por así decirlo que le dieron permiso a sus socios sólo unos veinticinco treinta millones al año aproximadamente con dos entidades financieras estadounidenses con el apoyo alguna española también pero eso esos detalles que se firme a finales de esta semana también conoceremos en breve y que digo que qué es

Voz 16 31:25 es una hora decía antes Antonio Romero que

Voz 1501 31:28 domingo treinta aviones para un club como el Real Madrid no es

Voz 16 31:31 no es nada vamos se fueron poco

Voz 1501 31:33 fuerte decirlo pero no es nada se se va a pagar con mucha tranquilidad y luego va la el aforo prácticamente no se toca Pacojó pienso en la cubierta para todos los asientos que hay en el estadio que por cierto no cambia la aforo como

Voz 0699 31:45 digo pero si se acomoda es decir hay más

Voz 1501 31:47 espacio entre asientos e con la nueva reforma con lo cual los socio para estar más cómodos digo que que va a estar cubierto incluso el césped porque hay una cubierta retráctil que tarda no si son exactamente doce doce minutos hora aproximadamente en

Voz 0699 31:59 cerrarse para cuando llueva o cuando se seca

Voz 1501 32:01 ahora que que así sea y luego todo lo que rodea al Santiago Bernabéu con un nuevo tour con un museo más grande con la plaza en la en la los Sagrados Corazones justo donde ahora la gira

Voz 0699 32:11 no la veo con la nueva aplazara en el Paseo de la casa

Voz 1501 32:14 bueno pues es flipante y lo vuelvo a repetir es el objetivo poco quizá no demasiado técnico pero es que

Voz 0699 32:20 lo de somos arquitecto desde luego todo esto

Voz 1501 32:22 a mí me sorprende bueno te digo una cosa Pacojo animen eh

Voz 9 32:25 además de tengo que despegan los aviones época imagínate que estén en que está

Voz 1501 32:29 cuatro años con una obra que ahí no haya ningún problema ese jueguen partidos de fútbol pues una auténtica maravilla que va a tener en cuatro años aproximadamente el nuevo estadio Santiago Bernabéu como referencia arquitectónica de Madrid España y seguramente gol mejor esto

Voz 0699 32:41 todo el mundo me da que regresa de la presentación convencido de que visto es una intuición que Gamec gracias al después de la arquitectura isla deportivo lo del futuro tengo dos declaraciones desde fuera de España sobre el equipo va sobre el jugador del Paris Saint Germain habló anoche Pirès exinternacional exjugador de fútbol español con los compañeros de Dobleu Radio

Voz 9 33:02 sí de esa edad salto para Madrid pero sí pero se lleva este año para el Madrid el año en que bien él es decir a ir seguro porque es un jugador muy muy bueno con mucha calidad el gallito que es muy joven solamente que tienen ya nos escuche que gente yo creo que ya sabe lo que quiere hacer o lo que es de que saber hacer para parar su futuro está aquí en París

Voz 8 33:30 el éxito del tú

Voz 9 33:33 goles hay unas diferencias enormes entre el y eso es la nada la presión goles tan fácil de jugar ahí yo pienso que es el mejor club del mundo pero cuidado que la afición esté aprietan mucho te pone mucha presión yeso del eso no eso no lo tiene todo eso que hay que tiene cuidado con el encuentro que puede jugar en el Madrid pero cuidado que aún es muy joven tiene que aprender mucho sobre todo lo que ha pasado en la otra Coltrane y esos son partidos ahí tienes que crecer un poco en todo el nivel pero yo duda yo pienso que ya tienen pues pues el futuro yo creo que dicho un par de de años él está estará jugando con el Valencia

Voz 0699 34:24 pues ahora no se puede decir más claro y luego en el análisis de todos los pros y los contras de ese posible fichaje por el Real Madrid por parte de Pires jugador internacional francés jugador que ha jugado en España me da que queda claro está claro que el entrenador del United Solskjaer quiera Pogba con él explica las declaraciones de ex jugador sobre Zidane en el digamos exceso de Educación cuando se está con las

Voz 17 34:46 la tesis Challenge hubiera esto es otra consecuencia de los parones internacionales porque Pol es un hombre amable y educado que respondió a una pregunta general sobre Zidane que es un icono en su país en Francia es un fantástico entrenador era un jugador increíble cuál está feliz aquí va ser una parte importante un jugador con el que construir el equipo a su alrededor y eso en absoluto ha cambiado sí sí claro

Voz 0699 35:17 no comprendo a todo el mundo pero no cuela es decir tú puede ser muy educado en una respuesta y no tener que poner en el altar al entrenador de un equipo que te pretende entiendo pero como que no repito Herick Campos Pogba yo diría que dos la próxima temporada visten de blanco pero tiempo al tiempo eso es a día de hoy y a día de hoy no todos el Madrid toca hablar del resto

Voz 1 35:41 escuchando se Deportivos y recuerda que esta noche desde las once y media una hora menos en Canarias Manu Carreño te expira con te contaremos todo lo que tienes que saber de esta jornada de Liga cateto

Voz 0699 35:59 Atlético de Madrid Girona esta tarde siete y media hora de Corralillo Pedro Fullana

Voz 0588 36:04 lo bueno es que York del bocadillo la cena pero sí

Voz 0699 36:08 bueno Horario raro Miguel Martín Talavera muy buenas tardes

Voz 8 36:11 qué tal buenas tardes tú te tienes el bocata almacena once

Voz 0699 36:14 tras media

Voz 9 36:16 no hay en ella va de prensa diez y media llorar me ha todavía una hora depende para ganar no

Voz 0699 36:20 bueno vale eso es el carrusel no

Voz 0588 36:22 media posible que sea tarde bueno es que eso espero llana

Voz 0760 36:28 bueno pues esperaban poquitos cambios algunos obligados por ejemplo a la baja de Diego Costa lesionado número cuarenta y uno del Atlético de Madrid tiene una pequeña contractura más bien por precaución diría incluso que no juega hoy para hacerlo en el Camp Nou donde tiene la vista puesta ya reconoció incluso ayer Diego Pablo Simeone que espera que pueda jugar el próximo sábado ya contábamos ahí en el programa que mañana no se había visto nada ninguna lesión importante y por tanto no iba a jugar por precaución no está en la convocatoria tampoco le mar este si sufre una lesión muscular por tanto no está hoy tampoco jugará el sábado en el Camp Nou y a partir de ahí vuelve Rodrigo que en principio también volverá al once en el centro del campo jugará junto a Thomas Saúl ICO que arriba veremos a Morata un además junto a Antoine Griezmann que en este caso dejará la banda para jugar de segundo punta en el momento que no está Diego Costa y en defensa la defensa habitual de las últimas jornadas así que poco va tocar Diego Pablo Simeone hoy no va a tener a Diego Costa pero sí espera tenerlo la próxima temporada

Voz 0501 37:26 yo quiero que digo se quede ojalá que que pueda tener una continuidad porque tiene una edad ideal para el futbolista donde ya conoce todo y sabe lo que tiene que hacer y confío a muerte en él si es que se quede quiero que se queda me gustaría que se quede porque siempre que ha estado Costa con nosotros no se ha permitido cosas importante no será no es casualidad que su regreso a partir de enero de la temporada pasada si no me equivoco no se hizo con a la Europa League no se esos llegar segundos en en en el campeonato ganamos la Supercopa

Voz 7 37:54 P a principio de temporada con el el campo mal

Voz 0501 37:56 la ayuda de todos sus compañeros su presencia no jerarquizado

Voz 0760 38:01 defensa a ultranza de Diego Pablo Simeone para la próxima temporada quiere contar con Diego Costa consta tiene contrato por tanto sino viene con una buena oferta en todo caso no se podría marchar otro caso diferente es la situación aquellos que terminan contrato con Godín fuera con Felipe fuera veremos qué pasa con Juanfran Ile preguntábamos ayer a Simeone si esta situación de renovar año a año a los veteranos no crea una clara desventaja de su club hacia el resto ya esto contestó

Voz 0501 38:25 es una pregunta más para lo dirigen el club que son lo que obviamente toman la decisión de manejarse de esta manera a nivel contra actual con los futbolistas

Voz 0699 38:33 bueno me parece un mensajito cruzado bastante importante hacia la directiva cuando partido lleva sin marcar

Voz 0760 38:40 exactamente son siete su peor racha en el Atlético Madrid fueron ocho la pasada temporada con los dos partidos del cava vale entre octubre y noviembre de de la pasada temporada una pues

Voz 0699 38:50 qué tal la marca hoy Griezmann

Voz 18 38:52 pues puede ser tan Marco contra un poco que

Voz 0699 38:55 esa es eso sí o no

Voz 18 38:57 va a marcar hoy va a marcar Griezmann de todas formas está el otro día no marcó una gran parada de Pacheco pero luego realmente bien yo asistencias pero si yo creo que va Marga Fullana

Voz 0699 39:06 Marca sí sí Palace es un partido haciendo hace

Voz 0760 39:08 cuenta en el día de hoy de Griezmann se venga vamos a una ronda

Voz 0699 39:11 Marca marca Griezmann doblete que lo tengo en viven duro marcas Bismarck Griezmann previendo Leganés si Sonia Lus dice que nos dice que no Ingelmo dice que no yo digo que no me mojo como soy el director de programas de alguna tiene que servir os escuchan carros célticos un abrazo hasta luego un abrazo días en Cornellà El Español Getafe es un duelo de equipos un poco de Press que vienen de Palmar el fin de duro

Voz 1621 39:34 sí derrotas de cero a dos en ambos casos en Derby es ante Barça y sobre todo la derrota dolorosa del Getafe Leganés es un partido importante para los azulones porque son dos partidos consecutivos sin ganar el Geta que perdió en casa y ahora bueno que tiene la cara fuera sobre todo si quieren mantener ese cuarto puesto de Champions una posición delante sabes que Bordalás no quiere oír ni hablar pero que entiendo que en el vestuario ese objetivo prioritario alcanzarlo pasa por ganar este tipo de partidos como el de hoy que va a contar con cambios en el once del sábado por ejemplo se reservó el otro día Antunes al portugués que va a ser hoy titular en el lateral izquierdo Samu Saiz es la novedad en la convocatoria y a la baja entrabamos hay porel que es en este caso la de Flamini en el centro del campo que está sancionado el Geta que hizo un partidazo en la primera vuelta aquí en el Coliseum tres cero ganó el Espanyol veremos cómo será esta tarde desde las ocho y media en Cornellà lo contamos en Carrusel en Carrusel Madrid bajar a Gran Vía con una

Voz 0699 40:20 todo lo cuenta vuela vuela vuela Gran Vía ya diciendo y cuatro punto tres está noche contamos el partido del Getafe y me tiene de la realidad para escuchar a Paco hablar del Lega antes de la de dos minutos y medio vamos a escuchar a Paco Jémez José Palacios vamos a escucharle

Voz 1038 40:33 rápido porque hoy ha sido el último entrenamiento antes de medirse mañana ante el Eibar ha hablado en rueda de prensa y había que preguntarle en cómo iba a afectar y cómo ha afectado al vestuario en estos dos días que han pasado de ese empate ante el Betis sí ha sido moral por la imagen que dieron un poquito de presión por la oportunidad perdida

Voz 0696 40:48 nosotros cualquier cosa que no ocurra medianamente bueno tenemos que agarrar a ella creo que hemos recobrado muchísima confianza en nosotros mismos creo que no hemos demostrado que teníamos dentro va más para dar de lo que había dado hasta ahora volvimos a enganchar con nuestra gente que yo creo que es la la parte más importante es el partido del otro día ahí estamos un punto más cerca es decir yo firmaría ahora mismo recortar un punto cada jornada porque eso seguramente no iba a dar la permanencia mantenemos la distancia con el Valladolid hemos robado puntos Villarreal bueno pues vamos a agarrarnos a lo bueno que tenemos a lo positivo no es que estamos un puntito más cerca el Villarreal que la semana pasada

Voz 1038 41:23 viaja esta tarde el equipo a Durango para luego marchará Éibar convocatoria con muchas novedades entran Javi Guerra buche tres porteros Eva Miguel Morro al portero del filial las baja la de impulso Elustondo por lesión Galve de las que Santi Comesaña sorprende por decisión técnica también la de Franco y Santo por sanción sabes que el expulsado en el último minuto el partido por insultar a Mateu Lahoz ojo al recadito que la deja o Paco Jémez cada uno para

Voz 0696 41:47 por superado sin decir él ha cometido un error no sólo le ha costado caro a él está costando al equipo ni puede que le cueste caro también en sucesivos partido

Voz 1038 41:57 yo estoy en el recuerdo queda claro el último minuto

Voz 0699 41:59 antes del Leganés que la cosa va de porteros Óscar Egido