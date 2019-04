Voz 1 00:00 hola a todos qué tal

Voz 0699 00:02 buenas tardes es bienvenidos al deporte en la SER no sé si Messi será Dios pero está cerca de ser el Espíritu Santo su ausencia del Barça hace del equipo algo terrenal y su presencia genera un halo de juego que salva a sus compañeros e hipnotiza a sus rivales el Villarreal aprovechó su ausencia en la titularidad cuando en quince minutos los de Valverde se pusieron cero dos la no presencia del argentino en el campo dio la confianza para una remontada su regreso en la segunda parte le hizo marcar primero y asistir después para pasar de un cuatro dos a un empate a cuatro en cuestión de tres minutos la ausencia del dios Messi ha hecho que cuando la emoción por el campeonato parecía muerta ahora resucite porque el fútbol es así de bonito prescindir del mejor sale así de caro volviendo al principio como decía el Papa Francisco quizás Messi no sea Dios pero como el Atlético de Madrid con el Cholo y sus apóstoles este próximo sábado

Voz 2 00:49 la Ali en el Camp Nou lo que se va a armar es un buen Cristo en el final del campeonato

Voz 0699 01:17 y con toda la redacción de deportes de la cadena SER aquí estamos todos los de SER Deportivos hasta las cuatro vamos a acompañar con el resumen de lo que llevamos de miércoles gracias por estar ahí un día más de modo que más os mole por la radio siempre por la aplicación de la SER en el móvil por los enlaces en redes sociales o por la web tres W Cadena Ser punto com que ya sabéis que lo importante es que tenga mucho donde elegir os doy las gracias por elegirnos un día más en nombre de todo el equipo del programa que va desde Sonia Lus en la producción Alicia Molina Yeray Martínez como cracks de la técnica pues cuando la Liga parecía muerta resulta que estaba de parranda el empate del Barça in extremis ante el Villarreal al combinado con la victoria del Atlético de Madrid deja alguna opción lejana de que el campeonato no muera en abril si los del Cholo dan la sorpresa en el Camp Nou este próximo fin de semana y Valverde

Voz 4 02:00 en la Liga queda mucho esto es difícil Hoyos ha recortado dos puntos todos los partidos que jugamos fuera casa así no podemos permitir que el contrario los recoja tantas veces situaciones de inferioridad por qué pues porque ahora mismo vamos a jugar con equipos de uno está cuando la liga otro en la Champions que que bueno que sólo podemos no lo podemos hacer

Voz 0699 02:27 lo próximo del Barça es Sábado Atlético de Madrid en Liga miércoles próximo el United en las cambios pero como diría el Cholo partido a partido y el próximo es ante un Simeone así de reivindicativo

Voz 0501 02:40 me sale decirles que si la temporada esta tirad con un Atlético de Madrid peleando por acercarse al Barcelona un Atlético de Madrid peleando por poder terminar segundo en una liga donde reina hace diez años Real Madrid Barcelona habrá que a mí me sorprende

Voz 0699 02:57 pues es lo que me sorprende el mensaje es muy clarito pero es que estamos en día de mensajes muy claros anoche el presidente del Villarreal dejó este a los grandes que vienen a pescar pequeñín que en su casa era en los micrófonos de moda

Voz 4 03:10 dar nuestra cartera yo creo esto la mejor cantera de España que que para eso se viene todos los equipos de España a robarnos jugador lo cual de aquí lo denunció públicamente me parece fatal que los grandes equipos se dediquen a robar los jugadores de quince años con contratos anterior llegan a los profesionales eso que queda y qué coste y que y que que para para todos los Barcelona Atlético Madrid uno

Voz 0699 03:35 cada uno más claro Roche no pudo hablar lo chungo no sólo robar jugadores de quince años es que a esa edad enzimas el español un dineral que en ocasiones los despista cuando no están formados y hacen que no lleguen a lo que podrían llegar a ser pero bueno el fútbol profesional está así de lamentable en ocasiones por fortuna también hay cosas bonitas como todo lo que tiene que ver con la competición que hoy nos deja cuatro partidos en Primera División el más chulo el Valencia Real Madrid con parte de la grada de Valencia en huelga de animación para un partido en el que juega Keylor como titular y en el que parece que Bale e Isco que se están jugando también un puesto en el once prometo estar en Valencia también prometo pasarme por todos y cada uno de los sitios donde hay fútbol hoy y también mañana de lo de mañana quiero que escucháis lo que pasa cuando a Joaquín Caparrós el entrenador del Sevilla le preguntan por el futuro del equipo

Voz 5 04:20 el diese de cara a la próxima temporada Caparrós Nos ha aseverado ya con Monchi de cara al año que viene sin ella un apoyan común con Monchi para una temporada que ha tomado cargo a la posesión del cargo a la be a la be a la be a la vez mayúsculo una por favor quedando aparte era la beca ADO como queda una semana parar derbi se mira ya de reojo a uno

Voz 0699 04:48 a la vez lo sé por qué me da que Caparrós parecen estar centrado en el Alavés el presentes importante en el fútbol y en lo que no es fútbol en baloncesto cita de la temporada para Iberostar Tenerife en busca de la final de la Champions en ciclismo primera cita con la Vuelta a España con la presentación de los maillots en Fórmula uno última cita de entrenamientos en Bahréin con Fernando Alonso como gran protagonista e los cuento porque ahora cuento fútbol para abrir las trece cinco vamos a ella

Voz 0699 06:28 has jugado ayer en el Metropolitano con el Atlético de Madrid primero en la cerámica con el Barça después podemos decir que se reabre el duelo Barcelona Atlético de Madrid en el final de Liga más sabiendo que este sábado tiene piezas no se enfrentan entre sí en la Liga así que Ave Barça Madrid Barcelona Adriá Albets muy buenas tardes hora Pacojo qué tal muy buenas Madrid Pedro Fullana muy buenas

Madrid Pedro Fullana muy buenas

Voz 0699 06:54 la locura ante el Villarreal Adrián

Voz 0017 06:57 bueno pues el Barça se dejó dos puntos en el estadio de la cerámica pero tal y como fue el partido Valverde los jugadores no se marcharon con muy mal sabor de boca porque al final Se rescató un punto que puede ser importante si hubo cosas preocupantes como la fragilidad defensiva del equipo reflejada sobre todo en un Tití tuvo que aparecer Ter Stegen más de una vez y el centro del campo tampoco funcionó el Barça empezó ganando dos cero pero encajó cuatro goles de forma previsible y al final Messi Suárez salvaron los muebles Valverde tiró de rotaciones reservando a Messi Piqué Rakitic el equipo lo notó pero por suerte se pudo llevar un punto demostrando que el Vestuario no piensa dejar escapar

Voz 0699 07:34 la liga lo mismo resaca en clave rojiblanca tras el sufrimiento que sufrió ante el Girona Pedro

Voz 8 07:39 sufrieron y no ganaron el partido hasta los minutos finales y con la ayuda del pero la victoria el empate del Barça hace que crezca la confianza además Griezmann volvió a marcar siete partidos después y eso es importante tanto como por ejemplo dejar otra vez la portería a cero de Jan Oblak los dos jugadores clave en el Atlético de Madrid Simeone les dijo que seguro habría alguna opción hasta final de temporada Illa van a tener pero todo pasa por el sábado es la gran final para el Atlético de Madrid y la gran oportunidad si ganan se pondrán a cinco puntos y además el golaveraje

Voz 0699 08:08 declaración a que destacamos de lo que dijeron los de Valverde Adrián

Voz 0017 08:11 la frase de Luis Suárez autor del gol del empate en el último segundo poniendo en valor el carácter competitivo del equipo que a pesar de tener un mal día peleó hasta el final para rescatar un punto porque los jugadores quieren esta Liga

Voz 9 08:24 el equipo en el final de no baja los brazos de ponerse e4

Voz 0699 08:44 qué es lo que rescatamos de lo que dijeron los del Cholo llaves

Voz 8 08:46 Nos quedamos por ejemplo con Rodrigo le preguntamos en Carrusel Deportivo cuando el Barça todavía ganaba dos a uno si asegurar el segundo puesto era una buena opción a la espera de tener opciones para la Liga y la respuesta fue rotunda

Voz 4 08:58 pues coincidimos con faldas que todos los años

Voz 10 09:01 es que pueda porque es un jugador fundamental para nosotros hoy la vuelta demostrar es cierto que venía de varios partidos sin marcar hay eso siempre el equipo lo acusa hay siempre que marca es sinónimo de victoria entonces está claro que es el jugador más determinante que tenemos a día de hoy muy bueno desde el punto de vista pues que se que todo

Voz 0699 09:19 tiempo que te puedas la verdad bueno pues clave

Voz 8 09:22 a Griezmann para Rodrigo de cara al Camp Nou

Voz 0699 09:24 Nos al futuro altas dudas bajas para el sábado en el Barça Adrià

Voz 0017 09:28 baja segura para el sábado de momento Arturo Vidal que ayer vio la quinta amarilla y por lo tanto el chileno se perderá este partido den velé está entre la duda y la baja dependerá de si entrena mañana pero parece que llega muy justo y que será muy complicado que esté para un partido de tanta

Voz 2 09:43 exigencia veremos si se recupera civiles en que sí

Voz 0017 09:45 qué arrastrando molestias en la cadera y el resto en principio es tanto

Voz 2 09:49 bien bien el Atlético de Madrid los apercibidos salieron bien librados pero ojo a Morata puyas

Voz 8 09:54 sí estarán Griezmann Giménez y Thomas que salvaron el partido sin ver la tarjeta a la baja segura de Thomas Le mar yo juego a las dos dudas importantes la última la de Álvaro Morata arrastraba problemas en un tobillo desde la selección recibió un golpe se retiró cojeando sufre un esguince en el tobillo derecho y es seria duda para el partido también es duda Diego Costa pero el Cholo confía que esté para el encanto

Voz 0699 10:14 miremos más lejos de calendario para ambos más allá del fin de que se cruzan que resta de Liga para el Barça

Voz 0017 10:18 tío bueno después de recibir al Atlético de viajar a Manchester para la Champions en Liga el Barça visita al Huesca recibe a la Real Sociedad en el Camp Nou viaja a Vitoria para enfrentarse al Alavés le viene el Levante Ile quedará ya ir a Balaídos para jugar frente al Celta recibir al Getafe hice cerrar la Liga en Ipurúa frente al Eibar

Voz 0699 10:37 en la del Atleti Fullana a priori tiene peor cara

Voz 8 10:39 Dario el Atlético va a jugar eso sí cuatro de los siete partidos que quedan en casa donde no suele perder pero ojo van a pasar por el metropolitano el Celta el Valencia el Real Valladolid y el Sevilla iba a jugar fuera en Eibar ante el español cierra en el campo del Levante

Voz 0699 10:54 oye tenéis todas las claves de este final de Liga para primero y segundo y no diré que al acecho porque la distancia es mayor pero por si acaso ahí sigue el Real Madrid y que hoy juega en Mestalla a las nueve y media con el cásting decidirán esta temporada para preparar la próxima última hora novedades Javier Herráez muy buenas

Voz 11 11:08 ves qué tal Pacojó muy buenas tardes pues firma debajo Zidane no sé si al acecho pero sumar puntos y a ver qué pasa evidentemente el Marie está muy lejos es un sueño o algo más porque el Madrid además tiene perdido el golaverage con el Barça y falta saber qué pasará el próximo sábado entre el Barça y el Atlético de Madrid además del equipo de Zidane tiene que ganar y no va a ser fácil en Mestalla toda vez que el Valencia se está jugando su plaza en Champions en lo deportivo vuelve Varane al eje defensivo después de que no ha hecho esté sancionado

Voz 2 11:35 de que descansará el francés también volverá

Voz 11 11:38 el centro del campo que el eje habitual Casemiro con Cross y Luka Modric y arriba Benzema y Asensio veremos si mete a Isco que tiene más opciones que el galés Gareth Bale hoy si en la portería estará

Voz 5 11:49 Keylor Navas gracias Javi Valencia Real Madrid es el gran partido de hoy pero el día da para más para

Voz 0699 11:55 mucho más en la jornada de liga entre semana

Voz 5 11:58 es muy interesante Juan si somos los neumáticos de Coma

Voz 12 12:04 a ver te comentamos para tu escapada de Semana Santa

Voz 0699 12:07 Nos caemos del plan es que no ha surgido una cosilla

Voz 12 12:09 venga a Nos vemos y luego no

Voz 13 12:12 ticos fallan tus planes también visita tu taller Four antes del doce de abril disfruta de una oferta dos por uno en neumáticos de primeras marcas consulta convicciones en Fort punto es

Voz 14 12:24 ellos parece lo vamos a pegar un vistazo a los partidos

Voz 0699 12:26 hoy que van más allá del de Mestalla

Voz 14 12:29 grúa duelo distintas necesidades en

Voz 0699 12:31 entre Eibar Rayo Vallecano última hora novedades escudo muy buenas

Voz 1104 12:37 muy buenas duelo por conseguir la permanencia en Ipurua entre Eibar y Rayo Vallecano aunque con urgencias bien distintas lo que Paco Jémez llegan con veinticuatro puntos en puestos de descenso Javi Guerra vuelve a la una convocatoria cinco meses después di Santo se pierde su primer choque por doble sanción el míster rayista se ha traído a tres porteros por precaución entra en la lista Uche y por sorpresa decisión técnica deja fuera a Santi Comesaña además de Gálvez Velázquez al carril derecho podría volver a a los locales con treinta y seis puntos tienen la calavera ríe Pedro Bigas lesionados juré ya se lo pierde por cinco amarillas pero Mendilíbar recupera a Pape Diop medio centenar de aficionados del Rayo animarán en Ipurua donde no se espera una gran entrada por aquello del día y la hora con arbitraje del navarro Undiano Mallenco a partir de las ocho y media Éibar Rayo

Voz 0699 13:16 pues ya puestos seguimos en Euskadi en San Mamés en Bilbao el Athletic intenta asomarse a Europa el Levante dejarte asomarse al abismo Athletic Levante que abre la jornada de miércoles Verónica Gómez muy buenas muy buenas y dinámicas opuestas ambos

Voz 1951 13:29 pues un Athletic que desde la llegada de Garitano tiene números de Champions que incluso remonta lo consiguió el pasado viernes en Girona por primera vez esta temporada y tiene a tiro a los puestos europeos así que el entrenador sabe que es el momento de rematar de estos partidos ya

Voz 15 13:41 a finales todo el mundo se juega mucho oí afrontamos con la esperanza de seguir escalando posiciones el ganarnos acercaría más a los puestos de arriba tratar de de seguir escalando no ese es nuestro objetivo

Voz 1951 13:53 sin embargo al Levante en caída libre que sólo ha sumado once puntos en lo que va de segunda vuelta tiene cuatro de renta con el descenso en el capítulo de bajas Paco López pierde Vardy sancionado Garitano recupera a Yeray pero tiene la baja de Dani García que va a cubrir Mikel San José siete y media en San Mamés con Munuera Montero en el césped y con Alberola Rojas en el bar

Voz 0699 14:08 pero lo último de hoy es el duelo del abismo las últimas opciones del Huesca casi contra la ilusión que despierta el regreso de Iago Aspas al Celta Huesca Celta a las ocho y media en el Alcoraz que contamos Luisa Buddy al buenas tardes qué tal buenas tardes Pacojó pues que se juegan algo más que tres puntos gallego llegan con la Oporto

Voz 16 14:25 bien salir incluso el descenso tras el empate del Villarreal y a encontrar a los locales con la posibilidad de volver a creer en la permanencia si ganan partido de máxima tensión en el que escriba no puede contar todavía con el lesionado David Juncal y cuenta con el resto de toda su artillería con Yago Aspas a la cabeza en el Huesca vuelve Ferreiro tras cumplir sanción y Andriy gallego apunta a la titularidad Melero podría reaparecer tras varios meses de lesión dirige el choque Corder a Diego con eh a partir de la tarde con el Alcoraz lleno ya que no

Voz 5 14:53 al entrar ahí sí que habrá lleno porque

Voz 0699 14:55 ha partido de Huesca lo llenará la gente de allí Huesca Celta Athletic Levante Eibar Rayo Vallecano Valencia Real Madrid todos esos partidos se juegan hoy recuerdo desde las siete y veinte lo contamos todo en el Carrusel Deportivo de la Cadena Ser con Dani Garrido y compañía y mañana más José Palacio muy buenas tardes muy buenas Pacojó por ejemplo siete hora de la tarde Sevilla Alavés la Champions en juego en el Pizjuán

Voz 1038 15:18 si gana al Alavés igual a cuarenta puntos en la cuarta plaza con el Getafe lo de Caparrós están fuera de puestos europeos un punto menos que los vitorianos que una victoria les salía dormir en Europa pero ambos equipos van a estar muy pendientes de ese Valencia Real Madrid de esta noche no hay convocatoria en los sevillistas Webber va a ser baja va Leach casi seguro también Banega que cumple sanción puede volver Escudero Sarabia y Andrés Silva viajan dieciocho hombres con Abelardo sin Burgui y Mari Paz lesionados ni Manu García que está sancionado

Voz 0699 15:44 es el partido de las siete y media las ocho y media Leganés Valladolid otra final por la salvación para el Pucela

Voz 1038 15:49 el Pucela hoy con un ojo puesto en Ipurúa el otro en Alcoraz ni a la hora que fuera he puesto descenso pero sólo por dos puntos por encima fuera hecho Borja Plaza Luis Milla Hervías por lesión un Ali Anwar por sanción y un dato terrible para los de Sergio y es que el Valladolid ni ha ganado ni han marcado en Butarque dos partidos en Liga y uno en Copa con menos agobios es lo clasificatoria está el Lega mitad de tabla con ocho puntos sobre el descenso Pelegrino ha confirmado hoy las bajas de si manos quien de Siri por lesión la de Broadway por sanción y observó que es Bubba

Voz 0699 16:17 Nos queda el partido que cierra jornada mañana el de las nueve y media Real Sociedad Betis último tren por Europa para vascos y andaluces

Voz 1038 16:23 el décimo contra noveno tres puntos más para el Betis que tiene que mejorar imagen y sobretodo resultados de las últimas semanas la buena noticia para sí tiene la recuperación de Andrés Guardado parece que no va a poder contra contar con Francis is esperan rotaciones porque sobre todo piensan ni mucho en el lado verdiblanco en el derbi del trece de abril previo al Domingo de Ramos en una de las pocas alegrías que le queda a la afición bética la Real ya no es baja por lesión vuelve Mikel Merino doctor Moreno Willian José va a ser titular lo ha confirmado hoy alguacil siguen de baja Illarramendi Zurutuza ya duda Diego

Voz 0699 16:52 gracias de todo eso para mañana de hoy hay un detalle más de fútbol que os va a llamar la atención el Getafe el equipo que está en Champions ahora mismo en la tabla blinda sus entrenamientos con un muro

Voz 4 17:04 aunque el muro sea de de la propia Álvarez

Voz 1951 17:07 sí como ya adelantó en nuestra compañera Uxue Caballero el pasado veinticinco de febrero el conjunto de Bordalás aferrado por completo los entrenamientos e instalado unas lonas de seis metros de altura en los campos de la Ciudad Deportiva si quieres ver las lonas de las que hablamos sólo tenis que meteoros en el Twitter de Ser Deportivos donde hemos colgado un par de fotos

Voz 0699 17:23 pues ahí están las lonas ahí está lo que podemos ver de los entrenamientos de Bordalás aunque la gente pensará que da igual lo que se ve en los entrenamientos si no lo importante es lo que se ve a enero ya aquí dejamos el fútbol y abrimos al tiempo la página polideportiva es un poquito más de tiempo al polideportivo porque hay cosas que contar por ejemplo en Fórmula uno ayer dejamos a Fernando Alonso y al hijo de Schumacher de test en Bahrein como en el fue como les ha ido Manu Franco muy buenas tardes

Voz 1385 17:53 hola muy buenas tardes pues continúan hoy es continúan hoy en esos entrenamientos de Fórmula uno del circuito de Bahrein acaba de salir a cuatro vueltas y está con el duodécimo puesto octavo es Carlos Sainz y en cuanto al hijo de Michael Schumacher está tercero hoy con el Alfa Romeo Sauber en unos pes que de momento lideran Sebastian Vettel tienen todo había toda la tarde Alonso para intentar hacer un montón puede dejar buenas sensaciones los de Asturias

Voz 0699 18:16 pues esperemos que deje buenas sensaciones esperemos que le vaya bien a nuestro equipo en la Champions pero del basket Iberostar Tenerife que busca ante Hapoel una remontada que el meta en la final Juani

Voz 1371 18:28 saludos qué tal buenas tardes Pacojó cita con la historia para el Iberostar Tenerife a partir de las ocho y media hora peninsular en el Pabellón Santiago Martín la noticia es que no queda ni tan sólo una entrada para ver un partido en el que los de Txus Vidorreta tendrán que remontar dos puntos ante el Hapoel de Jerusalén una final anticipada con el premio del pasaporte para la lucha por el título que tendrá lugar el próximo mes de mayo You Vidorreta podrá contar con Rodrigo San Miguel podría forzar a Javi Beirán

Voz 17 18:51 esto esto no es una cosa se esforzaron esto es eh tiene que verse está en condiciones de idoneidad y no se cree que están un equipo es una fina

Voz 0699 19:00 en ciclismo doble noticia una sobre la Vuelta a España de otra sobre Alejandro Valverde

Voz 0298 19:04 a la vuelta para cojos han presentado los maillots especiales que va a tener la próxima edición el director Javier Guillén confía en que Nairo Quintana hay Fabio Aurelio estén en la salida además le encantaría que también estuviesen Chris Froome Henrik más el que está confirmado es Alejandro Valverde que corre hoy en a través de Flandes la carrera previo a la gran cita de la primavera que será el Tour de Flandes una carrera con once subidas y ocho tramos de adoquines que a eso de las cinco de la tarde acabarán

Voz 0699 19:25 la última el Comité Olímpico Español busca blindar la continuidad de su presidente con un decreto podemos decir casi anti Amanda gala

Voz 18 19:31 sí Pacojó has días del Ejecutivo busca la sucesión del actual presidente para ello ha llevado a cabo una reforma con dos requisitos ser miembro del Cueva haberlo sido en algún momento los últimos cuatro años y además durante cinco requisitos que cierra puertas nuevos candidatos como es el caso de los deportistas y favorecen la candidatura de Paco Blázquez actual vicepresidente del

Voz 0699 19:49 pues con el aviso de que fue digamos la tratan de colar llegamos a las tres y veinte una hora menos en Canarias seguimos cuarenta minutos más en Canarias y en todas partes

Voz 0699 20:08 el sábado a las nueve menos cuarto de la noche o se acaba la Liga ose revitaliza inesperadamente por si el Athletic quiere llegar tranquilo y estable aquí va esto de Guillermo Amor sobre Griezmann fue ex jugador del Atlético dijo amor lo de lo será no nos interesa no lo dijo anoche Movistar a la temporada pasada también de grifería

Voz 20 20:36 porque era un joven detuvo Hadid es que el año pasado es un jugador del Atlético de Madrid naturalmente respetamos todos los jugadores de los otros equipos sin más no tenemos nada más que decir el de su equipo en estos momentos las es que tenga que defender y nosotros pensamos únicamente en enclave Barça de nuestros partidos en ese tipo de nuestros jugadores

Voz 0699 20:55 dijo será muy niega el interés ni nada bueno que cada uno saque sus propias conclusiones lo mismo y lo muy fino la van de que el Atlético va a tener su hueco en lo que no resta a las cuatro el Madrid con lo de Mestalla lógicamente también lo de el Getafe que permanece en Champions más de lo mismo que tiene mucho mérito el Rayo con el agua al cuello e también que juega hoy ante el Eibar hilo del Lega de mañana contra el Valladolid como no en baloncesto hay dos noticias de lesiones una que Llull ha vuelto con los problemas físicos mañana se pierde el partido de Euroliga ante Zalgiris mal grave al Fuenla el la roto Popovic para seis semanas así que puede que no juegue hasta la próxima temporada aunque lo que más me va Molar es que aquí vamos a sentará cincuenta medallas aquí en el estudio las dos últimas son de oro europeas a nivel absoluto así que no voy a perder tiempo en absoluto o cuando ya

Voz 3 21:50 escuchando se El Deportivo recuerda que esta noche desde las once y media una hora menos en Canarias Manu Carreño te espera con ver te contaremos todo lo que tienes que saber de esta jornada de Liga

Voz 0699 22:12 el miércoles lo digo porque claro ordenó cuando salude a los protagonistas va sonar raro Jordi Martí Barcelona muy buenas tardes buenas tardes Pacojó manolas deba Madrid muy buenas

Voz 5 22:23 el hombre Jordi queda Liga yo Paco

Voz 0985 22:29 Pacojó si tú siempre me has escuchado decir que yo nunca dio la Liga persiguen por sentenciada eh esto te tiene que constar porque he tenido incluso discusiones con compañeros discusión eso debates con compañeros yo jamás dije que la Liga estuviera sentenciada sigo pensando que hay de hecho Pacojó ayer mismo en el Carrusel tras el gol del Atlético se pronunció por dos veces yo creo con acierto un gol de Liga dijo uno al otro dijo hay liga liga hasta que el Barça no venza al Atlético Maite en su estadio este próximo sábado habrá Liga de la misma forma te digo que si el Barça vence al Atlético disculpa queme Alargue entonces creo que ya la Liga

Voz 2 23:11 vale e Manuel cuanta Liga queda

Voz 22 23:14 pues yo discrepo de yo Henri en que creo que la Liga eh sólo la puede ganar al Athletic porque la regale el Barça

Voz 1372 23:24 pero desde luego que tengas claro que si vemos la mejor versión de Simeone que vimos en Vitoria o con tablas Calderón de ir a ganar plazos para las arcas notas y la prueba la tienes de que quieren ir a morder enlazado que están ahora mismo en Majadahonda

Voz 5 23:39 así que si esa plantilla

Voz 1372 23:42 ya tiene ganas de ver tienes ganas de comerse el mundo y tienes ganas de al menos enseñar que no son como hicieron en Turín que son un equipo que siempre da la cara tiene una deuda pendiente la de Girona las superamos a ver si conseguimos en Canal al bastante

Voz 0699 23:58 Jordi que preocupa verdaderamente del Atleti en Barcelona

Voz 0985 24:01 hombre pues lo que le hemos visto siempre al Atlético de Madrid en el Camp Nou que es dar una muy buena versión esto pregunta sólo al Barça del Tata la trastada que jugó por lo tanto preocupa la intensidad preocupa a la fortaleza atrás es no dejar espacios y salir con velocidad los duelos individuales el juego aéreo y tantas y tantas cosas que caracterizan al Atlético de Madrid el Cholo Simeone pero yo tengo una mala noticia para el Manolete a ver el Barça que ayer vio en Vila real no tendrá nada que ver con el que verá el sábado en el Camp Nou empezando por la inclusión en el once de los que son titulares que vertebran al Barça infalible van

Voz 5 24:41 pues mira perdona una pregunta

Voz 1372 24:43 ese ese el de los treinta y un goles exporta

Voz 0985 24:46 bueno es el de Os tantos goles en contra es también el de esos tantos goles a favor

Voz 1372 24:53 no eso es Messi no me vale solo en Menorca donde el otro español

Voz 0985 24:57 es que ya te digo yo que estará Messi van en yate

Voz 5 24:59 ya te digo yo que estará Messi

Voz 0985 25:02 yo lo que estará Rakitic porque fíjate Si ves Pacojo Manolete la cara ayer la cara ayer de Valverde no sé si visteis una instantánea por televisión

Voz 0699 25:11 Bin muchas caras pero la Valverde no

Voz 0985 25:13 visto momento en que es leve como abatido estaba realmente enojado irritado por el juego que desplegó su equipo el Barça fue un desastre pero ya te digo que pesó mucho hay que no jugaran Piqué Rakitic Messi especialmente Messi pero creo que en el Camp Nou contra Atlético este sábado los veremos a los tres a los tres con lo cual el Barcelona volverá a dar lo mejor

Voz 2 25:34 Manuel cuánto daría por hongos tipo de Messi el sábado

Voz 1372 25:37 el impulso un pequeño dolor de cabeza lo que viene lo que tengo ahora mismo en el palco porque yo tengo claro que sale con su traje de gala poco podemos hacer pero también tengo claro que este año el Barcelona Regal a muchos de centro el campo hacia atrás en especial su defensa

Voz 5 25:55 vuelvo a repetir

Voz 1372 25:57 en Chiva de Simeón no hacen acto de encerrarse en su área no a Efe intentos de regalar la pelota al Barça habrá partido si juega lo que ha jugado por desgracia casi todo el año puede me pasa es liso cualquier películas de dibujos de aquí

Voz 0985 26:15 bueno oye yo lo que quieren lo que tendrías que recomendara ocho dos que en vez de comer tantos asados eh que se miren las faltas e que se miren las faltas a ver cómo dan con la tecla eh para para que Messi no sea tan infalible desde esa distancia en las faltas Pacojó porque realmente tengo la sensación de que las barreras los porteros los propios entrenadores dicen mira Savic que haced lo que podáis y que sea lo que Dios real

Voz 1372 26:42 si te olvidas una cosa yo lo que tienes un genio llamado Stegen que sabes que el mejor portero del mundo es obra toda la semana se ve obligado a lo mejor Bazooka que dobla sabe cómo pararlo

Voz 23 26:55 el hablan

Voz 0985 26:57 noticia que te doy Manolete es vamos saber

Voz 11 27:00 Luisma

Voz 0699 27:01 puede Jordi puede que esta semana ha digáis que Griezmann os gusto un poquito más que otras

Voz 0985 27:06 pues no sé no sé digo eh pero Pacojó antes de la foto la foto que tenemos es que curiosamente en la historia del fútbol occidental la única renovación que hemos visto que ha ido acompañada con una rebaja de la cláusula es la de Griezmann no me encontrarás Pacojo en ninguna de las últimas treinta y dos mil renovaciones en las que la cláusula no sólo no aumenta sino que baja los ciento veinte como para enviar un mensaje de Santiago

Voz 8 27:35 está interesado sepan que yo

Voz 0985 27:38 ver la puerta portantes darme el Pyro

Voz 5 27:41 lo que pasa es que la hermana la enseña

Voz 1372 27:43 todos los tantos de las últimas Champions que es el sueño que tiene Khalifa y ha llegado a la conclusión que el Barça de Champions es come tantas paraguayas como el Athletic no está dispuesto Griezmann a vestirse de blanco porque se da cuenta que en el proyecto y pese a tener a Messi el Barcelona en Europa incluso menos que el Athletic es la le que en los últimos años ha llegado a dos finales del Barça nada de nada

Voz 0699 28:09 paraguayas que fruto más rica que no así si está bien de después de la mañana que llevamos nuestra en las redacciones también que no recomendará

Voz 0985 28:16 las cosas más exóticas Allen se eh

Voz 5 28:19 es miércoles gracias Jordi gracias nada Manuel abrazada

Voz 0699 28:23 cómo está el Atlético de Madrid tras lo de ayer en el Metropolitano bueno allí en la cerámica

Voz 8 28:27 bueno pues están con una confianza mayor creen que es posible evidentemente todo pasa por el sábado no va a ser un partido ni mucho menos fácil el Atlético de Madrid con Simeone nunca ha ganado en el Camp Nou así que va a tener que jugar contra las estadísticas por cierto el año pasado perdió el Atlético Madrid uno a cero en el Camp Nou con gol de falta de Leo Messi es el último gol que le han marcado al Atlético de Madrid en Liga desde fuera del área y fue Leo Messi de falta curioso pero bueno ahí queda el dato de que estaban hablar Jordi Martí y Manolete y evidentemente muy pendiente de la enfermería así ayer estábamos pendiente de las alertas amarillas en la salvaron todas Griezmann Thomas Jiménez podrán jugar el partido porque no vieron tarjeta ahora estamos pendientes de la enfermería el último en caer es Álvaro Morata sufre un leve esguince en el tobillo derecho lo tenía tocado ya de las LED yo ayer le dieron un golpe en la recta final del partido se tuvo que retirar cojeando hoy ha estado trabajando en el gimnasio iba a realizar trabajo de fisioterapia para intentar llegar al partido no va a ser fácil dado que evidentemente quedan pocos días también está en el dique seco Diego Costa tiene algo más de opciones pero también es duda todavía para el sábado esperas señora en contar con él el que parece una clara baja para el partido es Thomas Le Mans y sobre el futuro sobre la clasificación le preguntamos a Rodrigo porque él dice que no se conforma ni mucho menos con ser segundo

Voz 10 29:46 pues claro que coincidimos faldas ser que todos los años que pueda porque es un jugador fundamental para nosotros hoy la vuelta de mostrar esto es lo que venía de tres partidos sin marcar y eso siempre el equipo lo acusa sí siempre que el marca de sino nueve victoria entonces está claro que es el jugador más determinante que tenemos a día de hoy muy Bono desde mi punto de vista porque sé que todo el tiempo que que pueda la verdad

Voz 0699 30:09 Esteban Vigo sobre sabréis mal pero bueno

Voz 8 30:12 el clave que va a ser para el partido también hablaba de esto importante Rodrigo decía que no se conforman con ser segundos que os que luchar por ser los primeros mientras haya opciones y en segundo lugar que Griezmann es capital que cree que se tiene que quedar que está en consonancia con lo que dijo Enrique Cerezo y que espera que sean jugador clave bueno al menos lo han recuperado en cuanto a goles porque volvió a marcar Antoine Griezmann lleva siete partidos consecutivos sin marcar ocho es su peor racha en el Atlético de Madrid y marcó en los últimos segundos tras una gran asistencia de

Voz 0699 30:39 en el pronóstico de que no te mojarse entonces ya yo también acerté

Voz 5 30:44 Javier Herráez Valencia muy buenas tardes de nuevo

Voz 1372 30:47 qué tal Pacojo muy buenas y a la espera el

Voz 5 30:50 sí por si acaso no

Voz 24 30:52 sí señor pues se sí y se me gusta acaso no que es evidente es el Madrid tiene que hacer un buen partido problema que cuando hay un equipo que juega mucho Lycos fosa menos eso se nota mucho en el terreno de juego pasó frente al Huesca jugaba la vida deportiva el equipo oscense pero el Madrid se María al final Benzema con un gol de Tavira el triunfo al al equipo de de su hoy hombre si tiene que ganar sido sí para intentar que eso no sé si un milagro o doble olvidarlo pero el Valencia claros o sustancia

Voz 25 31:23 va a ser un partido que siempre le besen vaya

Voz 24 31:25 así que veremos a un drama ICO todos cocina sana Casemiro Kroos Modric para Taylor Dent tema asistió pero te tiene un final duda es saber si jugará en que no está bingo la verdad o su mete ahí también está Lucas Vázquez pero lo que diría Isco Belinda duda que tenga

Voz 0699 31:46 bueno pues resolveremos la duda

Voz 5 31:49 no estoy seguro de que en cuanto a la resuelva Zidane la resolver Herráez a eso ya lo sé por delante ala te dejo de viaje que suena diría yo que suena de fondo el tren pero vamos es una dirección mía bueno un abrazo hasta luego juega el Real Madrid en Valencia en Mestalla

Voz 0699 32:07 juega el Rayo Vallecano en Ipurúa

Voz 5 32:11 es lo que se juega una final José Palacios ya por el Rayo jugaba ayer Pacojo

Voz 1038 32:17 estaban tirándose los celos en Vallecas cuando remontó el Villarreal daban por hecho prácticamente una victoria del Barcelona es más como se puso en la primera parte del partido que allí se tiraban de los pelos porque era recortar tres puntos al al Villarreal

Voz 1951 32:30 la obra en recortar dos como dijo ayer

Voz 1038 32:33 Paco hay que ir poquito poquito pero en la verdad que celebran acabo acabando las finales al Rayo ya sólo quedan nueve jornadas para el final

Voz 0699 32:39 pero bueno si gana hoy ante el Eibar

Voz 1038 32:41 en Ipurua ya recortaría en dos partidos tres puntos al al Villarreal también muy pendientes hoy de lo que pase en el Alcoraz posibilidad menos a muchos

Voz 0699 32:49 el otro tercer partido de la jornada para él

Voz 1038 32:51 el Rayo Vallecano hay quizá le viene incluso mejor aunque esté por debajo del Huesca esté también cerquita que el equipo de Francisco le quite puntos al equipo de Vigo pero bueno todo pasa por que el Rayo Vallecano gane eh no es fácil el campo de Ipurúa no fácil su técnico su esquema de juego sobre todo en el que ha hecho mucho hincapié Paco Jémez en los dos entrenamientos que ha tenido para preparar el partido en la presión que va a ejercer a la espalda de los jugadores del Rayo qué vallecano el equipo de Mendilibar veremos si hay cambios es verdad que ayer anunciaba que podía haber alguna modificación Paco en el once yo por lo que vi en el entrenamiento ayer puede que una de las novedades sea Luisa vincula eh porque pitos verdad que llevaba mucho tiempo sin jugar hizo buen partido ante el Betis pero vincula de puede dar algo más en ataque al equipo de eh Paco Jémez algo también algún retoque en esa línea de tres mediapuntas que pueda entrar dejó Trejo Gael capta pero no haber muchos cambios sorprendió la convocatoria por ejemplo que se cayera Santi Comesaña que es verá que jugó unos minutitos al final del partido el Betis es seguro que hay algo que no gustó Paco Jémez y ayer también supimos de la sanción en la tarde de ayer a Franco y Santo dos partidos finalmente no va a poder jugar hoy en Ipurúa tampoco va a poder jugar en en Vallecas el próximo sábado a las ocho y media tarde ante el Valencia y según lo que escuchábamos ayer de Paco Jémez el palito que le dio a Franco y Santo veremos si se vuelve a poner la camiseta el Rayo

Voz 0699 34:13 tener dificultades e jugar mucho más de los que son muy del Rayo ochocientos diez donde a media hoy damos el partido entre el Eibar y el Rayo Vallecano enterito gracias Jose un abrazo luego te escuchamos a completamos con lo de ayer y lo de mañana de ayer como decíamos el Getafe sigue en Champions después del empate ante el Espanyol ya ha levantado el muro este de bueno pues de tela en los entrenamientos Sofía

Voz 1951 34:35 si el conjunto de Bordalás empató ayer a uno ante el Espanyol con un gol de Ángel en el minuto setenta y dos Si se mantiene en los puestos europeos en la cuarta plaza y desde esta mañana aunque no lo hemos podido ver por culpa de las lonas el equipo azulón ya prepara su encuentro ante el Athletic que del domingo a las ocho de la tarde

Voz 0699 34:48 Deutsche entre otras lonas a partir de hoy y mañana que juegas el Leganés recibe en casa al Valladolid en el que puede ser el encuentro que les de casi la tranquilidad definitiva de aquí a final de Liga hoy rueda de prensa Pellegrino que ha sido protagonista él en su futuro con el presente en la portería Oscar

Voz 1951 35:03 no el sábado tras la victoria en Getafe dijo

Voz 0699 35:05 Pelegrina por primera vez en público que quería seguir

Voz 1951 35:08 ha juntado si le gustaría gestionar un proyecto a largo plazo en el Leganés ha dicho que conoce el barro en el que se mueve y que por eso debía manejarlo con precaución porque una cosa es el deseo y otra cosa es la realidad pero espera que llegue el momento en que se pueda sentar a hablar con el club sobre esa renovación y además como hemos contado el otras veces decíamos ayer también en Valladolid dicen que Cuéllar va a jugar allí la próxima temporada que incluso puede tener firmado ya un preacuerdo por eso le he preguntado si esa información que llega desde Pucela puede condicionar el portero titular en el partido de mañana

Voz 1530 35:37 bueno rumores ahora me remito a lo que veo de mi jugador todos los días no a los rumores y el comportamiento de Cuéllar todos los días de que hemos iniciado hasta hoy ha sido ejemplar eso no lo mejor es el de más experiencia que tenemos el equipo oí es un espejo para los demás en la manera que entrenan y cómo compiten yo me agarro esas cosas no no puedo controlar lo que se maneja dejé fuera poco bueno eso es así en el caso del ha sido ejemplar el profesionalismo ha demostrado de que llegados

Voz 1951 36:05 la respuesta deja claro que el titular mañana en la portería alega va a ser el Pichu Cuéllar puede ser un partido especial también para Arnáez que jugó en Zorrilla ha dicho que por eso ha pensado en incluir en la convocatoria como no estaba predios puede meterle en su hueco una lista en la que no va a estar si manos quién Desire que están lesionados en de Siria no ha pisado todavía campo no suele espera siquiera todavía para la Kiefer vibrante el Real Madrid tampoco está como digo que está sancionado

Voz 26 36:27 pero es duda en algún problemilla en esta semana así que mal

Voz 1951 36:29 llena puede repetir el mismo once que ganó el Getafe el sábado ha dicho que ha tenido cinco días para recuperar y que por eso puede repetir once

Voz 5 36:36 que las rotaciones van a ser para el domingo a la vez porque ahí sí que sólo tendrá poco más de cuarenta y ocho horas para recupera Florian Óscar hasta aquí el fútbol vamos a Narbona dos campeones de Europa que han tenido el detalle de venir aficionado

Voz 0699 39:00 ya se puede ver a través de streaming en Twitter en el Twitter de SER Deportivos y lo que vienes conocer mejor al futuro de una pareja que están sentados aquí Izquierda como si tal cosa pero que juntos reúnen cincuenta medallas en competiciones pero bueno

Voz 8 39:14 se dice rápido y sobre todo cuando no se gana con mucho tiempo sí pero el problema es que Sergio Galán tiene veintitrés años

Voz 26 39:19 que La al XXXII medallas Lidia Rodri

Voz 8 39:22 tiene veintiún años ha ganado ya dieciocho ptos se dice muy rápido pero es que ellos han sido muy precoces de todos los dos han destrozado prácticamente podremos decir todos los registros conocidos a nivel de juventud en las etapa Se y en las categorías inferiores vivienda hacer historia porque ganaron dos de los cuatro oros en cata bien España de conseguir cuatro medallas de cuatro posibles en cata en el Europeo de Guadalajara una pareja que se conoció gracias al karate y que comparte vida no sólo dentro del tatami sino también fuera

Voz 0699 39:52 parejos a que tienen tienen mucha entrevista tienen muchos versos dos hola Sergio muy buenas hola hola Lidia gracias por veniros eh

Voz 25 40:00 a vosotros os encantados de que estéis aquí bueno

Voz 0699 40:02 lo de los estudios de Radio ya vosotros lo lleváis como como el tatami no tenéis familiarizado esto ya no nos debe impresionar nada no Sergio

Voz 26 40:09 bueno es verdad que al principio sí que empezó a poco pero bueno ahora está

Voz 5 40:13 no es un poquito más acostumbradas a lidiar como el salón de vuestra casa pues casi pasamos ahora más tiempo esta semana

Voz 25 40:19 aquí en los sitios de la radio que que no está

Voz 5 40:22 pero eso también Sergio y eso significa que que ya empezamos a reconocerlo el mérito que tiene esto

Voz 26 40:27 sí la verdad es que desde aquí queremos agradecer a todo el mundo se interesa por por bueno por el karate y por todo lo que hemos conseguido que creo que es un hecho histórico y bueno daros las gracias por dar voz al karate

Voz 0699 40:39 nombre de Concerto para quedarte tan grande ya me me acostumbro a decir karate porque lo de kárate lo tengo también muy metido en la cabeza líder muy chula la medalla eh

Voz 25 40:47 sí la verdad que muy bonita hoy Mateo que Egipto secreto

Voz 26 40:50 a ver si es que está simbología de aquí

Voz 25 40:53 sí que es una parte de una técnica aún cata pues soy yo es de una foto mía

Voz 0699 40:58 en serio sí sí sí sí sí

Voz 25 41:00 el el logo lo ha hecho

Voz 34 41:03 a un trabajador

Voz 25 41:05 por de la Federación Txejo y bueno pues decidió ponerme a mí entonces bueno para que lo sepáis

Voz 0699 41:11 y que ese siente sabiendo que

Voz 2 41:14 la medalla lleva tu luego

Voz 25 41:15 pues es especial no porque al final yo creo que también soy como una simbología de España no soy una deportista España entonces que que la gente que lo haya conseguido tenga ahí libia aunque no lo sepan

Voz 0699 41:28 ahora ya lo sabe

Voz 2 41:30 oye pues si Sergio si el campeonato a importantes sabiendo ya la simbología que tiene la medalla

Voz 26 41:34 pudo más no sí la verdad es que si yo he de decir que dentro de un poco de envidia porque me gustaría el temor es no es sencillo es también de la selección Alejandro Molina está ahí con las cuantías puesto adicto bueno me hubiera gustado estar yo pero bueno para la siguiente le hago un llamamiento para que me ponga

Voz 5 41:52 el llamamiento ya está hecho lo narices ya que ya lo acapara Angela

Voz 0699 41:56 no abusar que los dos estáis en el logo o no en la misma medalla

Voz 25 41:59 digo a los pocos sí pero

Voz 0699 42:01 bueno vale lo que viene es típico como empezáis en esto del karate como como llegáis a este deporte de Sergio empieza tu bueno

Voz 26 42:07 yo tengo un hermano mayor eh Alberto Galán y bueno yo le acompañaba todas las tardes junto con mi madre a a entrenar y hundía pues provee a hacer lo que hacia mi hermano hay tengo que decir que el entrenador yo sólo podía hacer una hora in quería quedarme dos y el entrenador me tenía que echar porque era muy pesado quería hacer dos quería hacer dos Si bueno y así empecé un poco en esto del el karate

Voz 0699 42:29 hemos empezaste sabiendo que me gustaba no me encantaban

Voz 26 42:32 verdad es que si desde un principio me me gustó muchísimo libio

Voz 25 42:35 bueno yo lo tengo un poquillo Aimar de de historia

Voz 2 42:39 amén venga va tenía aquí

Voz 25 42:41 hacia baile porque mi hermana hacía baile flamenco

Voz 0699 42:44 ahí los hermanos pero yo era muy activa