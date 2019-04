Voz 0699 00:00 hola a todos qué tal buenas tardes bienvenidos al deporte en la SER sabemos que la posesión es una de las claves del fútbol pero no imaginábamos que en el partido que definía el campeonato en el Camp Nou entre Barcelona y Atlético de Madrid lo iba a ser tanto Diego Costa puede dar fe de ello porque con una presunta confusión en un posesivo se cargó lo que quedaba de Liga lo hizo con la diferencia entre un mil YouTube entre ser egoísta con una madre acordarse de la del árbitro anduvo la clave del encuentro el caso es que Diego Costa se calentó confundió el posesivo hoy descarriló a su equipo de la vía para ganar un partido de la vía del gol pasó a la vía de la alteración se acabó la historia de esta Liga calentito por una falta previa entre mil o el tú pasó al sur Le puso al Barça su liga en bandeja Messi sentenció de una forma totalmente merecidas sólo una cosa para el citado Diego Costa ya tiene la edad para no confundir lo importante de la posesión con lo inútil de parecer un poseído porque así uno pasa de títulos a perderemos tres si uno comenzamos a que ese reportaje

la Cadena SER SER Deportivos con Francisco José Delgado

con todo el equipo de deportes de la cadena ser aquí estamos todos los de SER Deportivos hasta las cuatro vamos a acompañar con el resumen de lo que hemos consumido de este lunes gracias por estar ahí de modo que más os mole por la radio de toda la vida por la aplicación de la SER en el móvil por nuestros enlaces en redes sociales o por la web tres W Cadena Ser punto com que cualquier forma no mola para que estéis Isaías os doy la gracia por elegirnos un día más en nombre de todo el equipo del programa que va de de Sonia Lus en la producción a Juan Carlos Ingelmo Julio Hernández como crack de la técnica pues entramos de semana Champions después de que la Liga quede decidida en favor el Barça que los azulgrana son protagonistas hoy prácticamente casi todo de la sentencia del campeonato doméstico de intentar avanzar en Europa costa del United con la duda de Denver pero lo que más se habla de lo que no hay dudas de que la acción que decide la Liga es la de Diego Costa en el partido ante el Camp Nou su expulsión la redacción del acta la posibilidad de que recaigan incluso ocho partidos todo eso está en la mente de todos y la pregunta es el Atlético de Madrid va a presentar alegaciones Miguel Martín Talavera buenas tardes qué tal

Voz 1576 02:16 yo buenas tardes va a presentar alegaciones antes de que falle competición el próximo miércoles entienden en el Atlético de Madrid aunque no ha trascendido un poco por dónde va a ir la defensa que lo que dice el árbitro en el campo lo que dice Diego Costa y lo que ponen el acta son tres cosas completamente distintas y que por lo tanto esa la interpretación del árbitro que ha podido entender mal lo que dijo Diego Costa y apoyan la versión de su futbolista por lo tanto en ese defecto de forma de lo que dice el acta oficial de Gil Manzano de lo que dice el a los jugadores en el campo de lo que dice Diego Costa su versión ahí va a estar la defensa del equipo

Voz 0699 02:48 luego lo empleamos pero la resaca de ese Barcelona Atlético de Madrid va CER por el Metropolitan lo que quisiera ver pasar el Real Madrid más pronto que tarde y verse en la próxima temporada porque en estas casi todo sufrimiento o pitos este finde sufrir ante el Eibar y pitos aún Bale que está así de sentenciado

Voz 0520 03:04 su actitud y su juego escruta Zidane hay un jugador que recibe muchos pitos como Gareth Bale usted ha sido contundente con Varane respecto a la temporada que viene pero no lo ha sido tanto con con Gareth Bale en el madridismo está en el ambiente como que Bale no va a seguir la próxima temporada Éste puede ser contundente con Gareth Bale como lo fue con Raffarin para que para que siga la próxima temporada veremos

Voz 2 03:27 ya veremos ya veremos yo no te voy a decir lo que va a pasar un jugador del Real Madrid le queda dos año no entonces

Voz 0699 03:36 ya veremos lo qué va a pasar pretende ser momento si comparamos lo que habla de Varane de disco de Asensio de Benzema lo que habla de Bale Zidanes Blanco y en botella lo que nos blancos el panorama que se está quedando la Liga por el descenso los de abajo se resisten a irse el Huesca remontar empata el Rayo ganó en Valencia que no perdía desde hace meses Yago Aspas resucita al Celta día gordo lo tiene en Valladolid hasta el Levante aunque la situación más ilusionante es la del cuarto puesto que trata de amarrar un Getafe ante el Sevilla que ayer tuvo este anuncio de Joaquín Caparrós que eclipsó a todo lo demás

Voz 3 04:07 ustedes saben que yo siempre he dicho que me hierve la sangre roja Issam picado la sangre roja con la sangre blanca me han bien diagnosticado que tenía una leucemia pero es una decencia que no me impide entrenar no necesito ni tratamiento han cogiera el tiempo y por lo tanto puedo seguir entrenando no solamente esto sino eh sí que confían en mí muchos más años y quiero transmitirle a mi gente a la gente que me quiere que tranquilidad que voy a saber

Voz 0699 04:36 nuestro apoyo acabar un montón de gente que pelea día a día con el cáncer y que pelean como Jabato para sacar el día a día precisamente adelante nosotros vamos a tratar de sacar este SER Deportivos con la misma ah porque fuera del fútbol el lunes es un aluvión Garbiñe gana en Monterrey en tenis empieza la Vuelta al País Vasco en ciclismo el Barça celebra un nuevo título de balonmano Alonso presenta su coche para las quinientas millas de Indianápolis dos voces la de un piloto feliz Álvaro Bautista que arrasa ganando todo en Súper

Voz 0953 05:01 ahí aparte luego pues es lo que dice que si una guerra llueve que si la otra no lo que sí está siendo cruzó el circuito y no somos con tan competitivo en es muy difícil de XXXIX carrera vamos a yo creo que que es posible con posibles formaría Coca Cola notas con vistas creo que ya estaría ya bueno

Voz 0699 05:24 Bautista feliz anoche en el Larguero con las victorias Nico Almagro en tenis ha dejado de sentirse feliz y anunciado en Murcia que lo

Voz 4 05:31 aquí lo dejo porque en los últimos años no podía hacer lo que lo que de verdad quería que era jugar jugar al tenis hechos realidad todos mis sueños lo dejo y quiero hacerlo aquí ante mi gente ante todo mis amigos tenía que ser aquí en un torneo que me hace especial ilusión que sea el último en Murcia

Voz 0699 05:48 Almagro top quince en tres años dos títulos ATP y muy mala suerte con las lesiones nosotros tenemos la suerte de contar con vosotros hay que queda muy bonito y muy lado pero es muy sincero

Voz 5 05:56 las tres de cinco vamos al lío ya está la semana la

Voz 6 06:00 la Semana Santa

Voz 7 06:01 y ahora la semana cross over the Four

Voz 0699 07:08 tras ser matemáticamente campeón de Liga virtualmente héroes de el sábado poco antes de las diez y media de la no

Voz 0295 07:13 como extremo de banda izquierda toca para Suárez Suárez Gil a Suárez golpe

Voz 13 07:23 dos

Voz 14 07:25 a su juicio hay puros donde acabamos de decidir el segundo Messi dentro del área para rematar

Voz 0699 07:38 estos goles ponen al Barça en modo esquí exclusivamente Champions esta semana porque la Liga está sentenciada virtualmente a su favor yo ya el nombre propio del Barça es den velé su participación en el partido contra el Manchester United Adrià Albert muy buenas

Voz 0017 07:52 hola Pacojo buenas tardes sí porque el francés ha entrado en la convocatoria del Barça para viajar mañana a Manchester

Voz 1576 07:57 aunque todavía no tiene el alta médica

Voz 0017 08:00 veremos si la recibe antes del partido el miércoles se cumplen cuatro semanas de su lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda dependerá de cómo Valverde y los médicos le vean en el entrenamiento de mañana en Old Trafford para que reciba el alta Valverde se lleva veintidós futbolistas a Manchester viajan todos menos Vermaelen y Rafinha que están lesionados está en la lista todo vivo aunque no puede jugar la Champions y mañana a las siete de la tarde todos van a entrenar en el escenario del partido en Old Trafford un campo donde el Barça no ha ganado nunca como recuerda Valverde analizando al Manchester Unite

Voz 0588 08:32 por eso un equipo potente un equipo del que bueno desde el punto de vista de su moral me están atravesando una buena racha a pesar de que perdió el último partido el lobo es un equipo que físicamente es fortísimo luego la estrategia también te pueden hacer daño a un clásico del fútbol europeo este partido que vamos a jugar el Barça históricamente no ha ganado nunca en Old Trafford creo que bueno intentaremos cambiarlo

Voz 0017 08:57 el Barça jugado cuatro partidos allí el balance es de dos derrotas y dos empates un campo en el que Piqué jugó tres temporadas mañana once años después Gerard Piqué vuelve a su casa y será el protagonista en rueda de prensa porque mañana a las seis de la tarde hablarán Piqué

Voz 0239 09:13 Valverde en Old Trafford mañana escuchamos a los dos

Voz 0699 09:16 la semana empieza a escribirse en clave europea pero venimos de un finde que ha definido el campeonato con un Atlético de Madrid peleón ante el Barça con calidad con entrega con raza con un muro atrás en la portería icono del protagonista en Diego Costa Talal así es Diogo está

Voz 1576 09:29 este protagonista lo va a ser en los próximos días porque como hemos dicho con las alegaciones esto es fallo de Competición veremos a ver al final cuántos partidos se pierde de los siete que quedan de Liga pero la realidad es que el Atlético de Madrid se dejó gran parte de sus opciones al título es verdad que salió reforzado en cuanto la idea fue e igual o trató tú a tú al Barça con once por momentos con diez incluso fue mejor en el Camp Nou pero al final no le dio para rascar nada positivo ahora hay que pensar en el próximo compromiso será ante el Celta de Vigo donde no va a estar el propio Diego Costa por sanción pero tampoco Giménez y Thomas que vieron tarjetas amarillas de Gil Manzano y también se van a perder ese partido por cierto lo de Jan Oblak gran protagonista en los próximo días no va a tardar mucho en hacer oficial el Atlético de Madrid que renuevo al portero

Voz 0699 10:11 mundo del campeonato el Atleti el terceros el Real Madrid que queda a tiro del Atlético de Madrid lo malo es que se aburre se aburre al mismo tiempo Antón Meana muy buenas

Voz 0231 10:18 tardes si qué tal buenas tardes Bernadeu prácticamente vacío otra vez cincuenta mil espectadores que pitaron ni mucho al equipo de ahí la bronca de Zidane a los suyos al descanso hoy jornada libre mañana a las diez entrenamiento en Valdebebas pensando en el partido contra el Leganés del próximo lunes muchos días sin hablar de fútbol en Valdebebas y pensando en los fichajes con el nombre de Jafar sobre la mesa el de pop pueblo va ICOM Vinicius que se marcha a Brasil para presentar la camiseta de la canarinha

Voz 0699 10:44 próximo rival del Real Madrid el Lega hijo la iniciativa del Leganés una victoria de los de Pellegrino ante el Madrid qué efecto causa además del Deportivo Óscar Egido

Voz 1643 10:52 todos los que hayan comprado una camiseta de Leganés esta semana les va a salir gratis todo ha comenzado con una conversación de Whatsapp de Symantec y con el club en la que el argentino les ha retado a que no había huevos literalmente a regalarle ganaban al Madrid el Leganés ha pedido mil RTS en Twitter Hi5 mil gustas en Instagram para regalarles Iván ya más de ocho mil quinientas en Twitter y más de seis mil en Instagram

Voz 0699 11:12 pues veremos si gana un dinero o se deja una pasta yo me dejo ya minutos para hablar de los demás otra vez de compras con tu madre

Voz 15 12:15 enterado ahora de la situación de Joaquín Caparrós

Voz 5 12:18 que saldrá de ésta

Voz 0985 12:20 a favor tiene la fuerza

Voz 16 12:23 le mandamos una enorme es un tío que lleva demostrando esa fuerza tanto años refuerza profesional que estoy convencido de ahí vamos a salir va a ser el primero

Voz 17 12:31 desde aquí mis mejores deseos muchísimo ánimo muchísima fuerza que se que la tiene que servir de Oriente que lo va a sacar segurísimo

Voz 5 12:38 pues mandarle todo mi apoyo

Voz 18 12:40 sí bueno grandísimo como

Voz 19 12:43 no hay que dar ánimos parece que no

Voz 5 12:45 nada que no pueda llevar de momento

Voz 19 12:48 hay ojalá que se recupere pronto Escribá

Voz 0699 12:50 a Francisco Calleja Paco López Setién mandan toneladas de ánimo y solidaridad a Sevilla Fran rojillo

Voz 0700 12:57 lo bueno es que esto no no le impide hacer vida normal ni trabajar te va a confiar incluso en que no vaya más de hecho no requiere todavía tratamiento y no de restar fuerzas ni siquiera para preparar el derbi es Isaza el sistema de la sangre que ver roja Irlanda tú lo has dicho muy arropado entre familia amigos aficionados del Sevilla incluso por el Betis que ayer a nivel de institución de club envió nada más enterarse de la noticia un mensaje de ánimo a través de las redes todo está controlado Caparrós va a hacer vida normal está como loco ya que llegue el partido ya hay árbitro para el partido Hernández Hernández designado como árbitro para el Verdi noticia que también ha adelantado la hacer aquí en Sevilla ir ya esperar la semana que toca que una previa bonita porque luego viene la zona las santas para uno será de pasión para otros de calvario y quién sabe si sino hay que recurrir a la resurrección

Voz 0699 13:45 pues veremos a todo esto Caparrós tiene a su Sevilla a tiro de Champions que ahora mismo es una posición que ocupan Getafe feliz tratar cuenta del Athletic de Bilbao Paco Hernando sí con un gol de Ángel Rodríguez el número seiscientos del club azulón en Primera División el Getafe volvió a ganar después de tres jornadas lo hizo ante un rival directo en una jornada redonda para aumentar distancias con Valencia y Alavés el equipo es cuarto pero la feria de José Bordalás está claro en el vestuario Ángel goleador ayer en Carrusel

Voz 20 14:08 era pequeña pero con los pies en el suelo los tres partidos malo no vamos de Champions en Europa lo que mejor sabemos que al final hemos competido durante toda la temporada contra grandes rivales al máximo nivel y somos conscientes de que partido partidos desde que no puede dar estar entre los mejores

Voz 0699 14:22 si el Getafe estará mismo entre los mejores gracias a los goles de sus delanteros treinta goles entre Mata Molina el propio las mención de Champions a la disputa en Getafe y Sevilla por abajo tratan de huir de descenso Celta Villarreal con distintos resultados en Vigo todo pasa por un Aspas espectacular Paula Montes

Voz 1694 14:38 sí Pacojo porque fíjate lo que son los números Yago Aspas estuvo sin jugar el once partidos lo que vienen a ser tres meses y el Celta en ese tiempo sólo fue capaz de sumar cuatro tantos y marcar ocho goles Yago Aspas ha jugado una semana tres partidos El Celta sacado siete puntos ha resucitado su equipo ha marcado el cinco goles y dos asistencias el conjunto ha marcado nueve goles así que mira cómo ha cambiado el cuento para el Celta con Iago Aspas y sin él

Voz 0699 15:04 Delta Aspas plus de fútbol hizo en Vigo Sagarra en Villarreal se quejan de la mala suerte como una semana que pudo ser histórica ante Barça Levante y que se ha quedado muy poquito Xavi

Voz 1576 15:12 sí una semana negra entre Vigo la Plana y Sevilla se pasó del cero dos momentáneo en Balaídos que dejaba al equipo siete puntos por encima virtualmente del descenso a perder ese partido empatar a cuatro con el Barça fallar ayer el penalti que al menos te daba un punto en Sevilla un cúmulo de fatalidades que esperemos no trastocan psicológicamente a un equipo que eso sí

Voz 5 15:28 va bien al fútbol pero está negado de cara a la suerte escuchamos a Javi Calleja

Voz 17 15:32 está siendo muy cruel el fútbol esta semana ha sido muy dura porque hemos tenido muy poca recompensa los encuentros que hemos hecho al nivel sobre todo ofensivo que me han mostrado encima ha venido todo gana a última hora

Voz 0699 15:47 vaya casi una semana negra y tanto que sí mala noticia para el Villarreal a la espera de cómo son esas noticias con las lesiones del fin de la Day by con el Athletic Club no tiene muy buena pinta Iván Martín muy buenas

Voz 0838 15:56 a la espera del parte médico oficial que el muy buenas tenemos parte médico del propio Ibai Gómez de esta misma mañana a través de sus redes sociales el jugador del Athletic escrito que cuando baje un poco más la inflamación del tobillo podrá saber mejor el alcance de la lesión pero qué nota bastante mejor a los trece minutos se lesionó ayer en el Coliseum Alfonso Pérez en un mal gesto puede que se pierda lo que queda de temporada con capa Ibai lesionados problemas en la banda derecha para Gaizka Garitano

Voz 0699 16:18 tanto que si todo eso en Primera en Segunda una destitución en la recta final del campeonato la del entrenador del Depor que ya tiene recambio Adrián campal muy bueno

Voz 0018 16:25 las muy buenas Pacojó es Pep Martí llega al Deportivo para agarrarse al ascenso firma por lo que resta de temporada podrá seguir si asciende esta tarde iba a ser presentado y va a debutar ante el líder ante Osasuna el próximo sábado y como dices pues cambio de entrenador el Depor se estaba derrumbando derrota ante el Rayo Majadahonda que fue la gota que colmó el vaso pañolada no había vuelto atrás Se van Nacho González después de nueve meses y fíjate que dato y ahora llega Martí es el noveno entrenador del Deportivo desde la llegada de Tino Fernández en dos mil quince así que esto sin

Voz 1576 16:53 toma Pacojó de que las cosas no están haciendo nada bien

Voz 0699 16:55 aquello eléctrico ya que estamos de segundo un partido que siempre es una primera completa la jornada el lunes el Cádiz Zaragoza Ignacio De la Varga muy buenas qué tal Paco

Voz 1047 17:03 buenas tardes el Cádiz sabe que si gana va a ser cuarto empatado a puntos como el Zaragoza pero eso sí si empata o pierde se quedaría momentáneamente fuera de los puestos de play off de ascensos esperan al menos cuatro cambios en el once en Zaragoza por su parte no va a poder repetir once todavía no lo ha podido hacer Víctor Fernández lesiones necesita un buen resultado el cuadro maño que está a cuatro puntos del descenso lleva tres derrotas seguidas fuera de casa dirige el choque el colegiado a las nueve de la noche Díaz de Mera

Voz 0699 17:32 polideportivo oye mucho realmente mucho fuera de el fútbol por ejemplo en tenis Garbiñe vuelve por su camino de las victorias ya ganado en Monterrey

Voz 0239 17:43 muy buenas Pacojó Garbiñe

Voz 21 17:45 Muguruza en Monterrey título de la temporada que no le va a venir bien ganó a Karanka que acabó lesionada por seis tres tres uno y abandono la verdad es que estaba jugando mejor vamos a ver sus torera coral para seguir adelante

Voz 0699 18:01 pues ojalá sea así de momento lo que sigue es acumulando un nuevo título eso en tenis en motociclismo fuera del Mundial tenemos un español Álvaro Bautista que está saliéndose está arrasando en las Superbikes

Voz 1509 18:11 Caballero porque el talaverano ha vuelto a destacar en la primera carrera de casa en Aragón logrando su mayor victoria de la temporada con quince segundos de ventaja sobre el segundo clasificado Bautista sigue arrasando ya son siete victorias en siete carreras en Superbikes la próxima cita del Mundial será el fin de semana del doce al catorce de abril en Holanda

Voz 0699 18:27 en balonmano Se acabó la Copa del Rey el resultado sigue siendo un Barcelona acumulador de títulos a lo grande dio

Voz 5 18:32 hola qué tal Paco pues si un título más para

Voz 0497 18:34 Iván XXVI seguidos en nuestro balonmano sexta copa consecutiva XXIII ya en sus vitrinas y por mucho arrojo y coraje que ponga enfrente como ayer en la primera parte Cuenca pues es una plantilla imparable en Asobal ha perdido tan solo un partido empatado dos en los últimos ciento setenta y siete ir a ver si poner la guinda a la Champions felicitar a Cuenca eh pues su torneo que le lleva a Europa y a poder disputar la Supercopa la temporada que viene

Voz 0699 18:54 ciclismo comienza hoy la Vuelta al País Vasco de hecho tenemos en marcha la primera etapa Íñigo Marquínez muy buenas

Voz 0802 18:59 buenas tardes desde Zumárraga hace una hora aproximadamente ha arrancado la Vuelta ciclista al País Vasco dos mil diecinueve una contra reloj individual aquí en Zumárraga muy peligrosa porque ha aparecido la lluvia descensos realmente vertiginoso y la lluvia que no ha cesado desde que a las dos y cuarto seguirá el pistoletazo de salida a la presencia atractiva de Jeremy Thomas ganador del último Tour de Francia de Julien a la Filipe corredor de moda también de Mikel Landa el corredor vasco que aspira a ganar esta Vuelta ciclista al País Vasco que se ha puesto ya en marcha aquí en Zumárraga

Voz 0699 19:28 cerramos con más que tanto la enhorabuena al Betis por su ascenso a la Liga Endesa y esperando el inicio de la final de la Eurocup mañana de Valencia Basket francés

Voz 7 19:34 esta mañana con la baja sensible de Guillem Vives uno de los mejores defensores de perímetro ante Alba de Berlín el primero de la serie Fonteta el segundo el viernes en Alemania si tienes faltón III lunes quince de nuevo en la Fonteta pues

Voz 0699 19:47 con la amplia agenda polideportiva ya que hoy no exageraba llegamos a las tres y veinte una hora menos en Canarias y seguimos llamando

Voz 7 19:53 no contándolo más cercano respetar deportivo a las cuatro en punto de la tarde hay mucha opinión y alguna que otra noticia la opinión llegan nada de noticias

Voz 0699 20:17 el Nápoles quiere al jugador del Real Madrid Fede Valverde el Borussia Dortmund quiere al jugador del Atlético de Madrid Filipe Luis Zidane quiere que Keylor Navas juegue para revalorizarse y que consiga un buen equipo la próxima temporada porque sabe que el costarricense no va a seguir en el Madrid Ángel quiere la Champions para el Getafe esto pasa cuando un delantero en Getafe

Voz 5 20:44 escucha la musiquita de la Champions en Carrusel si Bordalás me escucha esto me mata parará estará igual echando casi a esta sintonía mira mira mira mira cómo son estos

Voz 22 20:55 quién me va a matar pero bueno eso pero yo no quiero saben a acento que sepas que nos lo nuevo de Rosalía que es una cosa ya ya

Voz 20 21:04 no hay que hay que enseñar pero con los pies en el suelo los tres partidos malo no vamos de Champions de Europa y lo que mejor sabemos que al final hemos competido durante toda la temporada contra grandes rivales al máximo nivel y somos conscientes de que partido partidos desde que no puede dar estar entre los mejores

Voz 0699 21:19 Ángel quiere la Champions Zidane quiere premiar la fidelidad de Keylor el Dortmund quiera Filipe Luis el Nápoles a Valverde yo quiero la barra libre

Voz 1 21:29 el Reino la noche de doce años en los últimos diez años el actor Antonio de la Torre ha protagonizado ha participado en Adén cuatro películas que este lunes día ocho de abril de dos mil diecinueve esté en La Ventana con Carles Francino sino un estreno detrás

Voz 0497 21:46 es o un proyecto en marcha que sea lo que

Voz 1 21:49 dar miente vamos en los medios una entrevista porque si es un milagro Antonio de la Torre en la SER hágase tu voluntad gordos Tarde para la ira hablar

Voz 23 22:03 el Icex ciento cuarenta La isla mil

Voz 7 22:08 lo vio que pensarlo prohibirlo

Voz 0699 22:11 Antonio Romero muy buenas tardes hola qué tal muy buenas a todos Manuel Esteban Godall encantado y felicidades al campeón de Liga Jordi Barcelona Jordi Martí buenas tardes

Voz 0985 22:21 buenas tardes muchas gracias eh te saludo os saludo desde Barcelona donde me cuentan que en Madrid ha vuelto el más frío invierno invierno que hay un clima gélido

Voz 0699 22:34 sí que hace frío en Madrid Miguel Martín

Voz 5 22:36 hola buenas tardes queda yo buenas tardes buenas tardes a todos eh

Voz 0699 22:39 una pregunta los árbitros deben tener más cintura en partido sobre revolucionados con tanto en juego o Diego Costa debe tener más

Voz 0985 22:45 cabeza no hay que tener tolerancia cero la instrucción es tolerante Cía cero para con el insulto para todos para los aficionados para periodistas y por supuesto para los jugadores y cuando más en la élite mejor tolerancia cero tolerancia cero con los insultos y eso sí pedirles a los clubes que sean responsables Ike cuando un jugador incumpla esta premisa tan elemental perjudique además a los intereses del club sea pertinente mente sanción

Voz 0295 23:14 espero que te marca mucho para Suárez pero que a lo mismo con esto va a ser muy difícil señora puedo responder por alusiones directas a mí no prospera espérate espérate que ahora pero es que ha habido una alusión directa

Voz 0985 23:29 el acuerdo yo creo que

Voz 0295 23:31 provocando la alusión porque yo debería saber deberías haber utilizado otro argumento yo compro todo lo que tú

Voz 0239 23:37 dicho ya que si lo si lo repitieran cada semana cuando Luis Suárez el fútbol y no no me quiero desviar ni un ápice de la pregunta de Pacojo que quiero responder la muy claramente pero creo que ha provocado la sólo las alusiones porqués de cachondeo de lo que pasó en el día de ayer que la foto que ilustra el partido del Barcelona Atlético de Madrid por medio de la cuenta oficial de la Liga una de las cuentas oficiales de la Liga el fair play con Luis Suárez en esa fotografía es una ofensa un cachondeo y ahora para responder directo a la pregunta de Pacojo de lo que pasó el otro día el único que tiene la culpa es Diego

Voz 0295 24:10 Costa no es la primera vez es reincidente

Voz 0239 24:12 yo creo que en el Atlético de Madrid harían muy mal en buscar comparaciones en buscar excusas y harían bien en sancionó al futbolista

Voz 24 24:21 a Diego Costa para mí

Voz 1576 24:23 el primero que se equivoca gravemente de lo que ocurrió el otro día en el Camp Nou eh porvenir irá argumentos al árbitro para que lo pueda echar a y si creemos la versión de Diego Costa si queremos la versión del árbitro evidentemente pues se equivoca

Voz 0239 24:37 yo no me da igual la versión de la manera que sede es elevar el abrió pasa como lo que dijo creo que Antonio Romero ha podido

Voz 1576 24:43 ha podido pues poner sus nadie le interrumpido

Voz 0239 24:46 dale puta alude tiene razón pero quiero decir que da igual la versión es que os estáis escuchando en la verdad

Voz 1576 24:51 pero si te acabo de que acabo pero pero si te acabo de decir que el primer que se equivoca responsable

Voz 0295 24:58 damos después volvió el sábado no pero perdona que bueno dejó te lo prometo perdona que te dejo te lo prometo

Voz 0239 25:05 pone pones pones ponéis el latiguillo en el en en lo que dijo Diego Costa bueno en una falta en el minuto veintiocho

Voz 25 25:14 la ascendente falta que hay que verse los faldero escucha Mónaco si le espera en el minuto veintiocho intranscendente pero maneras que se levanta poco efecto irse va por el derbi cara ya sin que ya han cambiado ya que estuviera callado roja ya estuviera callado

Voz 1576 25:29 equivocado estoy de acuerdo contigo pero por lo que le a sancionar es por lo que dijo por lo tanto

Voz 0295 25:34 el tema eso es otro y eso que dices tú para nosotros

Voz 1576 25:37 eso es para mí

Voz 0295 25:40 sanción a mí sí es importante

Voz 1576 25:42 me dijo Diego Costa totalmente luces hay dos versiones bueno tres Si hacemos caso al acta

Voz 0239 25:48 la cuantificación de la sanción Alan en hebreo pero no

Voz 1576 25:51 el el hecho en sí que se equivoca Diego Costa por levantarse e irse al árbitro independientemente de lo que pasara te estoy dando la razón desde el segundo uno como te la día anoche lo que pasa es que no ha querido escucharlo te lo dije anoche te lo vuelvo a repetir ahora pero una cosa es eso y otra cosa es o lo siguiente es la sanción que le puede caer porque para mí es importante que el árbitro malinterpretar a una frase por muy ofensiva o por muy ofuscado por muy de expulsión que ya fuera encararse con el árbitro para mí sí es importante porque luego por lo que dice el acta es una tercera cosa que no tiene que ver ni con la versión queda Gil Manzano en el césped a los jugadores y lo que hemos podido leen las Pelegrí ver en las televisiones lo que dice Diego Costa que dijo lo que impone el acta es una tercera cosa por lo tanto

Voz 5 26:34 a las dos y luego una persona que Manolete no habla árabe Jordi lamente Te doy una noticia los que sí han toma una decisión es el Atlético ya los seguidores atléticos pueden dar por hecho que Diego Costa no volverá a vestir de rojiblanco que no que no volverá Esteve un puro quedaban en la Liga toda que toda las ofertas que tengan van a ser estudiada ya esperan que sea verdad la de diciembre que hablaba de una oferta de Chema vale

Voz 1576 27:04 pero yo te digo que sí son menos de siete partidos que quedan a la Liga Diego Costa va a volver a jugar va camiseta del Atlético Madrid seguro al fin salvo ciento diez

Voz 5 27:12 salvo que estemos en novena posición en hornos nada te digo que no es la pareja Morata Griezmann vale estoy ya es cuestión de perro Jordi bueno acaba de soltar un bom bombazo eh

Voz 0985 27:23 al calibre que lo que iba a decir ahora quedará pequeño

Voz 0295 27:28 al no te Brown ahí está la noticia que ha dejado el

Voz 0985 27:30 añoro Manolete no bien a mí y estamos en horario protegido

Voz 5 27:37 Quito no las tres debería que sabes

Voz 0985 27:39 como como porque tala nos dice que lo que consta en el acta

Voz 0295 27:44 te vas a leer el acta no no te estoy preguntando y como director mira Pacojo la pregunta

Voz 5 27:50 yo creo que estaba pero es que quizá demos

Voz 0985 27:51 decirlo porque lo que nos dice tala es que lo que aparece en las imágenes es totalmente distinto

Voz 0295 27:58 lo que aparece en el ámbito perdona he dicho que es distinto entonces decidió leerlo para que los oye

Voz 0985 28:05 de nuestros puedan ver hasta qué punto es distinto

Voz 0295 28:09 los adelante hemos pasado lo sabemos todos vamos a no esta esta noche mira estos creo que todo

Voz 1576 28:22 Jordi tú eres jurista y cuando te interesa si puedes hablar de jurisprudencia si puedes hablar de sanciones si puedes hablar de alegaciones puedes hablar de figuras jurídicas yo no te di yo yo te digo hiló vuelvo a repetir por quinta vez para que quede claro Antonio Romero que el que se equivoca número uno y el que mete la pata

Voz 0295 28:38 hasta hasta el Torrejón hasta lo demás ya Liga

Voz 1576 28:42 bueno creo que todo el mundo tiene derecho en este país a defenderse en Vigo en Madrid para defender a Diego Costa yo creo está claro su día Jordi Martí destacó que el París Saint Germain había cometido un error en el fair play financiero pero

Voz 0295 28:54 pero queda por lo tanto de forma cosa que no le

Voz 1576 28:59 importancia puede haber puede averno que hay una

Voz 0295 29:02 efecto de forma en la en la redacción del art que evidente no pero no por lo que tú no tienes no por lo no no por lo que tú vas a decir que ahí

Voz 0239 29:11 se puede decir el árbitro que la interpretación de los compañeros de cuatro que me parece que son absolutamente claras pero pero que la interpretación no es no se ajusta a la realidad el defecto de forma en el acta leyendo el acta además se equivoca gravemente en la redacción porque cuando trata de decir impedir por no impedir pero hasta en eso tiene razón al Atlético de Madrid pero me refiero que estamos errando el tiro a mí particularmente creo que a muchos oyentes

Voz 13 29:35 ya la dejó

Voz 0239 29:37 pero claro una cosa responsabilidad absoluta de Diego Costa la sanción que le quede con la Liga ya decidida yo creo que es pecata minuta ahora me gustaría ir al segundo acto el segundo acto es tratan los árbitros de la misma manera a Diego Costa que a un tío que ilustra la fotografía de la Liga de Fútbol Profesional dicen fair play cuando es el futbolista más antideportivo

Voz 0295 30:00 pero aquí es que algo muy grave dato amor

Voz 0985 30:05 a ver aquí la sanción mira muy rápido la sanción que le va a Diego Costa por más que Antonio se empeñen decir no sé qué es por aminora con la Liga decidida pecata minuta es por los GRAE seis ocho cuatro es la sanción Antonio atinó vamos

Voz 0295 30:21 a hacer un esfuerzo para entenderme

Voz 0985 30:24 al cien por cien la seguro que me cuesta bueno las Annecy bueno vamos a ver la sanción que le vaquera Jou Costa es por los graves insultos que profirió contra el árbitro visto ahora vamos a según gracias ahora bien hablar al árbitro Antonio en tono enojado a dos de los de su cara a llamarle Tagle

Voz 0239 30:45 llamarle cajón que es lo que hace Luis Suárez en el noventa y cinco por ciento de los partidos se dirige al árbitro Vidic Cuenca agarrón lo sabe de todo tipo en la Liga de Fútbol Profesional utilizo una fotografía de Luis Suárez

Voz 1576 30:57 claxon para pues para fomentar el fair play en uno

Voz 0239 30:59 ya como el del otro día en un partido como el del otro día es de cachondeo

Voz 5 31:03 estaremos de acuerdo Jordi en que hay jugadores que fomentan más

Voz 0295 31:05 el play que Luis Suárez dos hombres totalmente que yo lo he dicho en Carrusel

Voz 0985 31:09 veces yo en esto no soy nunca sospechoso

Voz 0295 31:11 ahora mira es es una tarea pero eres bastante menos

Voz 1576 31:14 demente que hoy no no no en estos casos no pues otro

Voz 0295 31:16 que os bandola dijo Nos para no ser sospechoso en cuanto Luis Suárez utiliza la palabra cajón partido tras partido allá se merece serios cansado a los rivales Antonio te aseguro que supiera que todas las veces que vemos en televisión te vale lo de cuatro para para Costa pero no te vale para Luis Suárez cuando les subtitula todas la veces no te aunque pero es que tú tienes una certeza comprobar ahora claro que tengo la certeza y tengo la certeza de que hay muchos hemos partido payaso no le han hecho bien bueno pues es gente que hoy tenemos argumentó pero no no

Voz 1576 31:52 por tontos a los demás porque tú has visto como todos hemos visto cómo se ha pronunciado a Luis Suárez muchos partidos ante muchos árbitros muchas situaciones como te está diciendo Romero entonces escúchame que tú no has querido ver lo que tú has querido ponerte un parche como le ponen a los a los caballos de los picadores me parece perfecto pero no los dejes no nos deje portón

Voz 0985 32:13 no no no oye te aseguro que yo no sabía que en todas y cada una de las veces que Suárez se dirige al árbitro lo hace para llamarle cajón portera

Voz 0239 32:23 eso es bueno pues ha dicho que en muchas yo he dicho que

Voz 0985 32:26 muchas veces lo ha hecho y que nunca le han expulsado Kenia inferior

Voz 26 32:30 de acuerdo cajón tiene la carga a la calle cago pero ya payaso la la carga que tiene ahora me me hago en la costa de tu madre

Voz 0239 32:41 mi madre es un poco distinto no cree se frente ese pleno igual de grave error para mí así sonarán bien Jordi Soler ofrecía destaca mismo que me pilló en tu pues a uno dos partidos pues a uno dos partidos y al otro ocho a lo que yo voy a sale hecho el hecho objetivo es que Luis Suárez ha hecho lo mismo que Diego Costa cambiando es verdad no voy a decir lo de dio paso te tengo que quedan por qué payaso perdona payaso nos lo mismo que me PIP en tu pipa

Voz 0295 33:11 para para para mí llamarle abriendo otros se les llama cajón que les ha dicho que si lo otro

Voz 1576 33:19 pues sí es un insulto directo a mí no para dárselo

Voz 0295 33:22 no perdón comparable con el que estamos viendo

Voz 22 33:27 en la que merece la pena

Voz 0295 33:31 no me gusta y yo en Roma llegó destinado a hacer yo

Voz 0239 33:37 no tú estás defendiendo defendiendo que la anulación Laga así que sitio nalgas en la misma

Voz 1576 33:42 culto

Voz 0239 33:43 P puntos suspensivos del árbitro es grave la sala unos Ayaso no es grave no es yo lo que anule el talento Antonio mira yo lo que estoy defendiendo es que dentro de un contexto deportivo merecedor de cartulina roja exactamente igual luego el comité dirá la sanción pero dentro del contexto deportivo claro si estás en el circo planteo payaso es un elogio esto Jordi gracias lo sabemos

Voz 1576 34:06 eso espero espero mucho antes pues fortísima nada de eso

Voz 0239 34:09 no es pero insultarla el árbitro siguiéramos

Voz 25 34:11 teniendo la roja pero si estamos diciendo Jordi estamos cielos que ya simplemente ella simplemente en levantarse que ya sí

Voz 1576 34:17 la gente levantarte e irte como una fiera a ponerte a dos centímetros del árbitro ya puede ser más que justificada que destaque en la tarjeta roja estamos diciendo eso vas a medida por aquí a medir con una regla que es un insulto más grave menos grave

Voz 0295 34:32 cuando es un insulto día pelín sí

Voz 1576 34:34 pero es que yo que quiero

Voz 0295 34:37 darte siempre quiere justificar justificar

Voz 1576 34:40 el insulto es el insulto ya está Jordi

Voz 5 34:43 bien y que no maravilla si el mordisco que le dio luchó Aretha Godín en un partido Barça Atlético de Madrid

Voz 0295 34:52 pues es una cosa que que te diga Manolete pues rechazable repugnante rompa

Voz 0699 34:57 ah no les damos sumo un monumento a la deportividad no

Voz 0985 35:01 es que el paro sino remontamos los tiempos yo lo que quiero decir es que al Cholo yo lo escucho decir bueno pero no a todos los

Voz 0295 35:10 árbitro es una realidad Jordi

Voz 7 35:13 a mi me parece que no

Voz 0295 35:15 este caso que estamos que es una realidad tan lamentable

Voz 0985 35:18 qué debiéramos quedarnos todos en veintidós segundos para decir Señor Señor Diego Costa no se puede insultar a los árbitros con esta gravedad mente y no esperar que no sea expulsado del Vizcaya

Voz 0699 35:31 creo que en eso en ese los cuatro seis acuerdo con los extranjeros

Voz 0295 35:35 no pero Jordi Vila Matas la peor injuria contra nuestras madres es similar a payaso pero bueno aquí queda que cada que los oyentes no

Voz 1576 35:44 no no no no si no está diciendo sí evidentemente una cosa puede ser más dolorosa

Voz 0295 35:50 pesar desafío que el firmamento pero es que está bien

Voz 1576 35:52 pero es que uno insulto un insulto directo a la autoridad sea a su madre osea la autoridad es grave gravísimo incumple bajas Itu Le bajas

Voz 0295 36:02 claro de Guardiola

Voz 0699 36:05 a ver vamos a terminar con esto fácil eh Jordi si un jugador llama payaso a un árbitro roja si pues ya está quiero decir ya estamos todos de acuerdo luego la sanción que puede llevar consigo el que uno llame payaso otro llame

Voz 0239 36:20 hombre gracias Pacojó gravoso porque no yo pues ya no no pero quiero decir ya lo pensarán es el tema Jordi que te está costando entender lo que el tema no es ese que eso es la sanción posterior pero que hay futbolistas por ejemplo Luis Suárez que lo ha hecho de manera reiterada desde que está en el campeonato nacional de Liga no ha estado nunca sí payaso vagón pero creo que no lo son a veces mira lo hayan con que lo haya hecho una con las últimas cuarenta y ocho horas en reportajes de televisión de diferentes compañeros he visto imágenes en las que lo han puesto que lo haya hecho una excusa ya está mal

Voz 5 36:53 mira perdona que has metido en una cueva no no no

Voz 0295 36:56 oye buscar las imágenes voy a ver oye la razón según vosotros

Voz 0985 37:00 en la inmensa mayoría de las ocasiones

Voz 0295 37:03 coreano sin en mucho en mi respeto que repito con que haya hecho una vez hayan expulsado ya hay un agravio justifica que no justificada lo digo Costa pero que es un agravio comparativo con uno lo quieres entender pues no lo entienda pero para pregunta a dividir a buscar esta imagen pero Jordi pregunta que a la gente nos diga en qué pregunta a dos de los del árbitro Soliz eres un perfecto payaso a la pregunta

Voz 1576 37:32 a la pregunta de Pacojó si es que es muy clara quiere

Voz 0295 37:35 entendió lo que he dicho que si lo entendí perfectamente

Voz 1576 37:37 eh a la pregunta es muy clara es equivocó Diego Costa inmerecida expulsión si se trata de forma distinta cuatro si es muy clara me así el ejemplo de que si el ejemplo tienes no no no se lo ha ganado a pulso no se lo ha ganado ITB explica el porqué mira eh desde que va a haber ido a Segunda del han expulsado dos veces la segunda

Voz 0699 37:55 acordaros fue cuando anotar el primer gol del Metropolitano y se va a la grada

Voz 1576 37:58 les acerca al público le saca la tarjeta amarilla antes y después hasta siete futbolistas han ido a la grada abrazar al público sabes al único que le han sacado tarjeta amarilla que le costó la expulsión que no fue ni una patada ni que encararse nada a Diego Costa es evidente que esa estudiando datos si tú quieres creer tú cómo lo ha vendido ya

Voz 0295 38:18 ejemplo la camiseta me parece perdido pero que eso es una realidad

Voz 5 38:23 la suerte el sábado de estar en un estadio donde robamos el Atleti un título de liga a Barceló era eso mira eso es venga Leira eso es mentira esta eso

Voz 1576 38:34 me enseña es curioso es mentira

Voz 0295 38:36 pero qué bonito mentiras de una estás diciendo una diga esto

Voz 1576 38:42 pasa Lord estás estás diciendo una mentira porque esa Liga no se gana por ese gol esa Liga tienes que acumular puntos Si quieres regó

Voz 0295 38:48 hablamos desde la jornada una jornada treinta y ocho en los errores que hubo

Voz 1576 38:52 lo que beneficiaron al Barça o que vencieron al Atlético de Madrid

Voz 0295 38:56 yo no

Voz 1576 38:57 el que llora ser estuve encima en tiras que en quince tiro yo la cima destacas todos los días lo de que aplaudieron al público como es el Atlético de Madrid no hubieran aplaudido cuando el metió seis ir ya encantado Messi Messi les han ovacionado toda vez que el hombre foro hoy parece que sólo le tengo uno no pero siempre destacan lo mismo creciente olvidar al abre me gustaría habla de que Simeone por fin fue

Voz 0239 39:19 valiente pues venga creen no le quedaba otra eh tampoco

Voz 5 39:22 no dos oralidad

Voz 0239 39:24 si no es necesario un central de la cantera tendría estuvo muy bien el intercambio pero eso que estuvo muy bien los cambio pero es que ya no le quedaba otra solución

Voz 1576 39:38 bueno escúchame le vas a destacar o te vas a matar a Manolete

Voz 5 39:41 yo destacado al Cholo

Voz 0295 39:44 de eso nos faltó un minuto para sí

Voz 5 39:46 sí la verdad es que sí tienes lo

Voz 0295 39:49 para concluir no le pongamos paños calientes en ningún caso ningún futbolista Costa a ningún futbolista pero está ningún jugador ya lo hicimos hoy estamos en la barra libre del día pero siete no he como dices eso ya es la barra libre como en la variedad Alois hoy si Pacojo mientras el Pacojó me diga lo contrario yo apostilló a ningún futbolista pues como tú siempre dices que este programa ya lo hicimos yo te lo repito a di este programa ya lo hicimos por cierto no estamos

Voz 1576 40:19 imagen en la que Luis Suárez insulto saque ese programa no

Voz 0985 40:22 no no perdona hoy me comprometo a acudir a la próxima barra libre con voy a visionar el vídeo en el que a dos dedos Le dice payaso eres un payaso árbitro vinos espumosos

Voz 0295 40:32 que eso no todas en Madrid me tendré

Voz 0985 40:34 que que esos de mañana

Voz 22 40:37 pues venga Jordi

Voz 5 40:40 pero a ver Jordi también pendientes todo esto

Voz 0985 40:42 les van a ser las alegaciones del Atlético de Madrid espero y confío que en las alegaciones ponga cuál es la literalidad de lo que dice Diego Costa que le dijo

Voz 0239 40:51 a las alegaciones talaverano la Junta efecto Romero te cambió el tercio totalmente pero me tiene muy el tema espero que

Voz 24 41:00 el la directiva

Voz 0239 41:02 oye vallecano un coja a los impresentables recogido todas las transiciones todas las televisiones

Voz 24 41:08 de este país e insultando de una manera grave denigrante

Voz 0239 41:14 contactos injustificada e injustificable les habrá dado vergüenza verse por la televisión bueno espero que yo porque yo creo que Paco creo que es más alrededor hacia pero creo que las noticias tienen que determinar creo que hay más alrededor pero he visto dos buenas pero

Voz 1576 41:30 son tres tres en la Liga de Fútbol Profesional

Voz 0239 41:32 el Rayo Vallecano o el que sea o que se inventen una ley sino Lay que esos tipos no puedan volver a entrar a un campo de fútbol aquí están identificados con las cámaras solo unos impresentables por favor si no existe la ley que la saquen por decreto para que no vuelvan a entrar a un campo de fútbol

Voz 0699 41:49 si tienes tienes de veinte segundos me temo que mal

Voz 0985 41:52 es que la Liga es la Policía Nacional la que ya está tras la pista de la identificación de los sujetos en concreto uno que lleva muletas ya que por la mañana en los actos previos tuvo una actitud que cierto alguna sospecha me temo que más que la Liga va a ser la Policía Nacional la que está sino ya identificando o ya no tiene que está sobre la pista

Voz 5 42:15 sí hay camas noticia la policía y que no los vuelvan dejar sitio social en su casa hay a Dios

Voz 0699 42:23 cosas como ésta y además son tres identificados

Voz 5 42:25 que encima no tienen por qué hacer de menos al resto de la afición eso

Voz 0699 42:30 al final acaba Ángela del Rayo no son

