Voz 0699 00:00 hola a todos qué tal buenas tardes bienvenidos al deporte en la SER unos cuantos aficionados ponen a caldo un entrenador de Primera división ante la pasividad del resto un jugador se pone como un loco frente a un árbitro se acuerda de su madre un delegado de un club de Primera División realiza insultos racistas a un seguidor de color del equipo rival Si el deporte pretende ser un ejemplo de integración y de valores estos tres comportamientos que se produjeron todos juntitos este fin de semana nos alejan mucho y es verdad que tres cafres en Vallecas no son el espejo de una afición pero la afición tiene que aprender a señalar esos comportamientos Hinault atacarlos es verdad que Diego Costa se calentó tras una entrada pero en los clubes deben multar más que alegar ante comportamientos que penalizan al equipo y la imagen del club

Voz 0335 00:42 lo de el delegado del Espanyol con aficionado de color del Girona ya sinceramente ni tiene justificación si con el deporte pretendemos también educar no caben comportamientos que siendo muy benévolos son como mínimo de gente muy maleducada las tres y uno comentamos aquí SER Deportivos

Voz 0699 01:15 el con toda la redacción de deportes de la cadena ser aquí estamos los de SER Deportivos hasta las cuatros vamos a acompañar con el resumen de lo que llevamos de martes gracias por estar ahí del modo que más os cuadre por la radio de toda la vida por la aplicación de la SER en el móvil por nuestros enlaces en redes sociales o por la web de La Ser o por donde sea importante que hay mucho donde elegir os de la gracia por elegirnos un día más en nombre de todo el equipo del programa que va desde la producción a Juan Carlos Ingelmo y Julio Hernández como cracks de la técnica estamos en la previa del partido que empieza el cuánto nos va a interesar la Champions de aquí a final de temporada Mañana se disputa el Manchester United Fútbol Club Barcelona con Valverde que ha llevado a toda toda la plantilla para decidir luego quién jugará Oltra por lo que tiene decidido su presidente es que el rival el Manchester es un hueso habla Josep Maria Bartomeu tipo

Voz 2 02:00 con pacto no hay superestrellas pero hay excelentes jugadores cuando un equipo tiene como elección de es que cada vez juegan de forma mejor su poder eh pero bueno yo te puedo decir tengo muchas esperanzas en que tenemos buen equipo tenemos a Leo Messi tenemos a así el centro en el Barça al Barcelona ilustrado o o por supuesto adiciones es pasar esta eliminatoria

Voz 0699 02:26 declaraciones de Bartomeu en La Haya espían en la que le cuesta claro que vienen detrás de Leo Messi es difícil estar a la altura de Messi engañaron o llevo enseguida a Inglaterra por vas a todo hoy porque basa la Champions con el Barça pero con los partidos también hoy entre Tottenham City Liverpool Oporto pasa el futuro del Real Madrid con Pogba hija azar como protagonistas

Voz 0231 02:46 por el segundo por Hazard

Voz 0699 02:55 millones de libras unos ciento dieciséis millones de euros para formalizar el traspaso así que todos los caminos llevan a Roma era antes ahora todos los caminos pasan por el Brexit o sus alrededores amplia moría estamos pendientes del otro foco de interés futbolístico de la semana que va a ser el Comité de Competición de la Comisión Antiviolencia el primero por la sanción que eleva a Diego Costa el segundo por lo ocurrido con Marcelino en Vallecas lo ocurrido ya tiene la primera consecuencia uno de los aficionados del Rayo ha sido expulsado después de ir avergonzada las oficinas de Vallecas bueno tras sexto de este fin de semana

Voz 1 03:40 Cordero hice hace Ortí

Voz 3 03:43 tu mujer como a tu suegra te pido perdón punto mano por estamos

Voz 4 03:50 identificar pues a las otras dos personas pero bueno pues con la dificultad que tiene que no tenemos ningún elemento por decirlo así de reconocimiento facial aquí estamos intentando pues identificadas las otras dos personas

Voz 0699 04:00 a ver si los identifica Martín Presa el ex aficionado en el larguero y esperemos que aparezcan los otros dos lo que aparecerá quién será el resto de la actualidad deportiva del día con un Villarreal era el Valencia que el jueves se juega en Europa League como otra de las citas de los próximos días aunque el susto de la mañana lo ha sufrido el seleccionador argentino Lionel Scaloni que ha tenido un accidente mientras montaba en bici en Mallorca que ha pasado Pedro Morlán muy buenas

Voz 5 04:24 sabes qué tal Paco buenas tardes pues el seleccionador argentino Lionel Scaloni y ya ha sido dado de alta tras sufrir un accidente cuando iba en bicicleta y un coche chocó con él el suceso sucedía a las diez de la mañana en Calvià concretamente en un colegio donde estudian sus hijos ir desde su paso por el Real Mallorca el futbolista ha sufrido varias contusiones pero tras varias pruebas efectuadas por los médicos sea descartado que tenga lesiones cerebrales o de visión incluso el futbolista ha publicado una foto en las redes sociales para agradecer el interés

Voz 0258 04:54 él la cara que purga Scaloni la quedado

Voz 0699 04:57 he hecho un cristo pero por fortuna se ha quedado tono sus signos alegramos Ivor fortunas día de oyentes y como tenemos cinco equipos madrileños en primera Se nos ha de una pregunta un poco de aquí pero bueno o preguntamos hoy a quedaría más mérito de cosas que pueden pasar y porque seis treinta nueve dos de los seis cuatro seis ese es nuestro Whatsapp vale eh me explico una posición de Champions del Getafe una permanencia del Rayo una segunda posición del Atleti una posición de Europa League del Leganés que tendría más mérito que pasara seis treinta nueve dos de los seis cuatro seis ese es nuestro Whatsapp para notas de voz Palacios apetece no dejéis hay muchas nosotros dispuestos a otros lo que nos dejéis que es nuestra vía principal de contactos Whatsapp y fuera del fútbol el martes tras el comienzo del que puede ser en un título para el básquet español la final de la Eurocup al mejor de tres choques entre Valencia Basket de Alba Berlín habla de la dificultad de lo de hoy que ve mucha el técnico local Jaume Ponsarnau

Voz 6 05:49 es un gran rival rival que que tiene su capa el mejor entrenador dos jugadores del mejor quinteto inicial están los tienen también que es el mejor contraataque de Europa yo creo no

Voz 0699 06:04 pues bueno va a ser dificilísimo bares difícil pero tampoco son los barrios eh no nos vamos a engañar luego llegó a Valencia con el baloncesto a Euskadi con la vuelta al País Vasco a Ciudad Real con el sorteo de Copa de Fútbol Sala ya más sitios que no cuento para no acabar con todos los secretos así central son las tres y seis vamos al lío ya está

Voz 0699 07:01 ya está aquí ya vuelve a la Champions mañana nuestro único superviviente empieza a jugarse el acceso a las semifinales de la competición en un escenario que no se les dan nada bien como es Old Trafford Manchester United Barcelona para mañana pero el equipo azulgrana ya están Inglaterra y con ellos los enviados especiales de la Cadena SER a última hora de Álvez muy buenas tardes

Voz 0017 07:18 hola Pacojo qué tal buenas tardes ya desde Manchester desde el mítico Old Trafford donde el Barça va a entrenar a partir de las siete de la tarde y donde ahora mismo está hablando Solskjaer el entrenador del Manchester United el Barça como decías ha llegado esta mañana a Manchester con veintidós jugadores en la convocatoria con DVD como principal novedad aunque la vía no tiene el alta médica esta tarde va a entrenar con el equipo en las sensaciones siguen siendo buenas en las próximas horas tendrá ya el ok de los médicos para reaparecer mañana aunque no se espera ni mucho menos que sea titular hace frío en Manchester soportable doce grados de temperatura ahora mismo y además ha salido un poco el sol lo cual es noticia evidentemente en Inglaterra así que el Barça va a tener en principio buenas condiciones para entrenar esta tarde como digo en el Teatro de los Sueños donde a partir de las seis hablarán en rueda de prensa

Voz 0699 08:07 Valverde Gerard Piqué estaremos pendientes de lo que digan Valverde indique eso para mañana pero la Champions ya tiene citas hoy dos partidos que también pasan por Inglaterra Tottenhan City Liverpool Oporto abren hoy los cuartos más británicos que se recuerdan en mucho tiempo cuéntanos Manchester Álvaro de Grado muy buenas tardes

Voz 10 08:25 hola buenas tardes efectivamente al menos como mínimo un equipo inglés va a estar en semifinales porque del Tottenham Manchester City que por cierto se va a jugar en el nuevo White Hart Lane es decir los de Pochettino ya abandonan Wembley de ahí saldrá uno de los semifinalistas y luego depende de la fortuna que tengan tanto Manchester United contra el Barcelona como Liverpool esta noche contra el Oporto saldría otro probable y semifinalista recordemos que el año pasado ya hubo finalista de la Champions Lake inglés que fue el Liverpool esta noche contra el Oporto de Casillas ya los eliminaron en el año pasado en octavos de final con goleada veremos si este año es igual el resultado no

Voz 0699 08:59 busquemos un pronóstico para lo de hoy experto en fútbol internacional empecemos por lo del duelo Pochettino Guardiola Bruno Alemany muy buenas Pacojó muy buenas pues es favor

Voz 0301 09:07 ha sido el Manchester City pero también es verdad que el año pasado ya le eliminó un equipo inglés como fue el Liverpool ayer advirtió Guardiola que tiene jugadores el Tottenham en ataque e con calidad de sobra para materializar goles con pocas ocasiones y eso es lo que cuenta más en en la Champions

Voz 0699 09:22 lo más importante en cuanto a novedades es que va a volver

Voz 0301 09:25 el Kun Agüero ya recuperado de su lesión así que a las nueve partidazo en el nuevo estadio del Tottenham que además estrenarán la Chaves

Voz 0699 09:32 en tanto que es un partidazo eh Tottenhan City el partido por todo lo alto pero un vistazo también al Liverpool Oporto en teoría con favoritismo para los de Klopp pero cuanto de claro Bruno

Voz 0301 09:42 yo creo que bastante claro que es un equipo el Liverpool muy complicado de eliminar a doble partido de los más peligrosos de de Europa y que además está en un momento bastante dulce de de una temporada que ha tenido altibajos tiene bajas además el Oporto no tiene a jugadores tan importantes como Pepe en el centro de la defensa o Héctor Herrera el jugador que suena con tanta fuerza para el Atlético de Madrid va a ser un buen examen para Eder militado pero sí creo que el Liverpool es favorito claro en esta eliminado

Voz 0699 10:10 pues escuchamos las dos eliminatorias en Play Fútbol a partir de las nueve de la noche en la web de La Ser y aplicaciones móviles gracia Bruno y mañana la cosa la completa un Ajax Juventus con todas las miradas puestas en Cristiano Ronaldo como está el portugués viaja a cuéntanos Italia compañero de achatada los Bono Alberto Cerruti muy buenas tardes

Voz 11 10:27 hola muy buenas tardes poco si Ronaldo sale con el equipo a las cuatro y media dentro de una que cuarto se entrenando muy bien esta mañana sonriente ha dejado entender es que está listo para volver a Cuca a las siete en Amsterdam a las cuitas de prensa y quizás podríamos saber algo más

Voz 1963 10:46 lo cierto es que

Voz 11 10:48 Don no podrá jugar los noventa minutos sea la duda será empieza al partido o entrar después el que desde el primer minuto es muy probable que va a juzgar con Berna de esquí y Mandzukic como siempre

Voz 0699 11:00 sí lo empieza no lo termina sin oro empieza lo va a terminar pero Cristiano Ronaldo va a estar en ese partido ante el Ajax gracias Alberto pues las cuatro eliminatorias de Champions repasan as en una semana que empieza hoy en Europa eterniza el fin de la Liga aunque por medio un Villarreal Valencia de lo más europeo también

Voz 7 11:16 cuando ganas te sientes distinto mira es distinto e incluso hadas distinto

Voz 12 11:20 las parcelas más

Voz 13 11:22 súper súper me da paz cuando ganas se te nota

Voz 1 11:27 participa en los siete retos con el más grande de la historia

Voz 7 11:30 la en la final de Champions y que se te note entra en Codere punto es si acepta el reto mayores de dieciocho años juega con responsabilidad otra vez de compras con tu madre

Voz 0419 11:38 que no que he ido a Midas y me han regalado una tablet por cambiar los cuatro neumáticos Continental claro estos auriculares inalámbricos se los han regalado a mi madre sólo por cambiar dos del suyo pero ojo que son para la niña si quieres tu regalo pide cita en Midas punto es antes del veinticuatro de Abrines Elige neumáticos Continental

Voz 0699 11:56 es seguir rebasó futbolístico en el Real Madrid todo empieza a sonar al futuro el primero en la lista que quieren que sea presentes Hazard que ayer se marcó una nueva exhibición en Inglaterra Javier Herráez muy buenas

Voz 14 12:08 pues sí señor Pacojó la verdad es que Hazard es muy bueno lo hizo muy bien en el Mundial con su selección pero lleva ya muchos años cinco seis haciéndolo francamente bien en el Chelsea cuando vino desde el fútbol francés es el ojito derecho o uno de ellos de el técnico francés del Real Madrid de Zinedine Zidane anoche como tú decías con el Chelsea hizo dos golazos a todo el primero que es un slalom tiene todo para que no haya visto en televisión velocidad destreza maneja las dos piernas y una gran definición para hacer el primero de la noche bueno esperemos los próximos meses pero si todo va bien Hazard el próximo año la próxima temporada en tres meses vestirá de blanco

Voz 0699 12:47 es el primero en la lista eso en el Real Madrid Atlético de Madrid la lesiones toman protagonismo a la espera de las sanciones para jugar este próximo fin de semana la Liga Miguel Martín Talavera

Voz 1576 12:55 queda el yo buenas tardes si entre otras cosas porque

Voz 0699 12:58 está sancionado sancionado Diego Costa veremos mañana lo que hice competición pero va estar saciado estaciones toma parte

Voz 0258 13:04 mi hijo José Jiménez ir recordemos que ayer se tuvo que retirar

Voz 1576 13:09 o con el tobillo dañado otra vez Álvaro Morata no remiten las molestias hoy no es ejercitado con sus compañeros y tampoco lo ha hecho Diego Costa que tiene de tratamiento también personalizado y que tampoco está es Thomas limar y La Habana noticia se completa con el montenegrino Stefan Savic se ha tenido que retirar mediado el entrenamiento con el doctor Celada todavía no se conoce el alcance de las molestias pero si no pudiera jugar tan sólo tendría a Godín ya no When Pérez de la primera plantilla uno ni siquiera ha debutado para jugar el próximo sábado ante el Celta

Voz 0699 13:37 el IVA el Atlético de Madrid cada palabra que dice Talavera ID el fin de semana arrastramos lo ocurrido en el estadio de Vallecas con la afición del equipo local y el técnico del equipo visitante como protagonistas y eso empieza ya a tener las primeras consecuencias José Palacio muy buena

Voz 1038 13:50 qué tal muy buenas Pacojó pues sí porque ayer ya vimos todas esas imágenes de los insultos a Marcelino en el estadio de Vallecas el pasado sábado después de a esas imágenes uno de los tristemente protagonistas se presentó en las oficinas del club en la SER el ex del Rayo Vallecano con una carta escrita pidiendo perdón y disculpas por lo que pudiera ocurrir tanto a él como al Rayo Vallecano en el club se reunieron en la tarde de ayer y decidieron suspender la condición de donado por lo que resta de temporada está además están tratando de identificar a las otras dos que también aparecen insultando gravemente al técnico del Valencia Andrés elaborado seis mil novecientos setenta y tres que es el hombre que escribió esa carta de arrepentimiento pasó por los micrófonos Larguero al igual que Martín Presa al presidente el Rayo Vallecano que pidieron perdón ambos a Marcelino

Voz 4 14:36 prefiero disculpas a Marcelino es decir lo que hayan hecho ayer dejar hacer nadie tiene porque soy insultado ni tiene justificación alguna

Voz 3 14:43 quiero pedir perdón a Marcelino todas las ofensas que hay tanto a mujeres como a tu suegra pues te pido perdón punto

Voz 0699 14:54 está bien pedir perdón pero debería ser el punto y final en temas más deportivos Valencia Villarreal están preparando la otra cita de la semana su cruce de cuartos de final de la UEFA Europa League

Voz 0258 15:04 en la cerámica como partido de ida

Voz 0699 15:06 cómo va el ambiente en los locales de entre el Villarreal Xavi Isidro muy buenas tardes

Voz 1576 15:09 bueno pues recuperándose poco a poco sobre todo porque Santi Cazorla parece que ha levantado el ánimo y al mismo tiempo se levanta también el ánimo del submarino pero es evidente que el Villarreal llega tocado en descenso con tres palos muy duros en una situación complicada es verdad es que ya se llegaba en situación complicada ante el Sporting de Lisboa y el Zenit de San Petersburgo y el Villarreal pasó yéndose a la intención que tiene su marido escuchamos Santi

Voz 1867 15:29 bueno nosotros no tenía ninguna competición Perera que liga tenemos las cosas complicadas y mantenerse en Primera División pero pero para nada yo creo que el equipo va a tirar la Europa League no está claro que que por el momento el Valencia puede ser favorito pero yo creo que la favorito el cénit era favorito el Sporting de Lisboa porque al final todo el mundo decía que olvidar se tiene que entrar en la Liga y en ello estamos en Liga pero pero el equipo no va a renunciar a nada parece que es fan

Voz 0699 15:50 mérito al Valencia pero que no se confía en el Valencia como prepara el partido tras el tropiezo en Vallecas como están las cosas hubo más mano muy buenas

Voz 0962 15:57 hola muy buenas será el primer tropiezo después de diecisiete partidos consecutivos sin conocer la derrota esto ha hecho que los jugadores y Marcelino autocrítica pero que se centre en una competición que gusta mucho en Valencia y en la que hay puestas espera muchas esperanzas ya que si se complica lo de la cuarta plaza pues la Europa League podría permitir el acceso a la Champions el año que viene tiene dos bajas seguras Marcelino una la de Carlos Soler por sanción y otra de Colombia por lesión pero esto es como una carrera de relevos con Dogville se queda fuera por lesión vuelve Koke para este partido bueno por lo menos tiene

Voz 0699 16:29 una buena noticia eso de clubes nos quedan dos vistazo al fuera de ellos en la junta directiva de la Federación que esta mañana se ha reunido para hablar entre las cosas de la Supercopa que contamos Antón Meana muy buenas tardes

Voz 0231 16:40 pues mira provocó calentito acaba de terminar ahora mismo la Reunión robarle ha explicado a la Junta que tiene prácticamente cerrado que la Supercopa de España a partir de ahora se juegue en vez de en agosto en el mes de enero fuera de nuestro país en formato Final Four lo adelantaba la semana pasada Cataluña Radio lo ampliaba la Cadena Ser y se confirma lo que decíamos en SER Deportivos los cuatro qué equipos que disputen la Supercopa no van a jugar la ronda de dieciseisavos de la Copa del Rey por tanto los cuatro de la Supercopa entrarán directamente en octavos de la próxima Copa del Rey por cierto lo firma el mundo la Guardia Civil acusa al vicepresidente de Rubiales de desvío de fondos de la Federación pues bien la Cadena SER ha hablado con Antonio Suárez se muestra sorprendido de hecho dice que desconocían la noticia Nos hizo leer Sela cuando le llamamos por ahora prefieren no responder en antena

Voz 0699 17:28 muchas sorpresas enero fuera de nuestro país estilo Final Four la Supercopa hice remojo en la cita del fútbol de selecciones el partidazo de combinados absoluto femeninos hoy entre Inglaterra y España manda gala

Voz 0545 17:39 sí las de Jorge Belda llegan con ganas de revancha sólo han ganado dos de los doce enfrentamientos ante las británicas de hoy intentarán que sea la tercera victoria en este partido amistoso que se disputa con vistas a preparar el Mundial de Francia además las nacionales llegan fuerte tras presidir por primera vez en la historia yo intentarán seguir el conjunto inglés lo dicho la cita Inglaterra España a las ocho de la tarde

Voz 0699 18:00 vamos a lo que no es fútbol hay varias piezas en el polideportivo en baloncesto comienza esta tarde la final de la Eurocup al mejor de tres encuentros entre Valencia y Alba Berlín con premio añadido al título estar la próxima temporada en la Euroliga Fran Guaita

Voz 0691 18:13 hola Pacojo ISS estar en Euroliga la próxima temporada el objetivo del equipo de Jaume Ponsarnau la ilusión de Valencia Basket es la octava Final europea para el equipo de La Fuente de San Luis que cuenta con la baja importante de Guillem Vives uno de los mejores defensores que tienen el perímetro tendrá que redoblar se y Antoine Diot con Sam Van Rossom el primero hoy el segundo el viernes en Berlín si hiciera falta un tercero ojalá que no quedan de Valencia dos partidos el lunes quince de nuevo en la Fuente de San Luis

Voz 0699 18:39 título de la Eurocup por decidir en Estados Unidos Se decidió ayer el título de campeón universitario Marta cazas un partido Pacojo que paraliza el balance

Voz 1509 18:46 esto americano de hecho anoche no hubo ni partidos NBA más de setenta y dos mil personas vieron en las gradas la final universitaria en la que alzaron el titulo los favoritos los Cavaliers de Virginia controlar red Riders de Texas en la prórroga de la mano de Kyle gay el envío y candidato al próximo draft es el primer título de su historia para los de Virginia

Voz 0699 19:01 como tenemos la segunda etapa de la Vuelta al País Vasco Íñigo Marquínez

Voz 0802 19:05 con lluvia que está acompañando los corredores determina quién Raich en Navarra muy cerquita de Pamplona quedan ochenta kilómetros para que concluya esta jornada los últimos kilómetros A hay cierra en una parte del recorrido cuatro corredores por delante en dos minutos de ventaja sobre el pelotón entre los españoles Garikoitz Bravo Julen Amezketa repito dos y medio al pelotón llueve en esta segunda etapa de la Vuelta

Voz 0699 19:26 el sorteo en la Copa del Rey de fútbol sala Toni López

Voz 15 19:29 habrá partido grande en las semifinales de Copa del Rey se enfrentan Movistar Inter y Barça Lassa odisea sorteado el cuadro de esta final four que se celebrarán en el Quijote Arena de Ciudad Real ese Inter Barça será la primera semifinal el sábado cuatro de mayo a las cuatro de la tarde a las seis y media será el PIL vida Ribera Navarra Jaén Paraíso Interior la final será el domingo cinco por

Voz 1 19:50 a Darren es la novena edición de la Copa del Rey de las Andreas ocho Barça ha ganado cinco el pozo dos Inter sólo una noticia ultimado

Voz 0699 19:57 la Copa del Rey será a partido único en fútbol hasta las semifinales de la competición ya hasta el final hasta las cuatro más SER Deportivos

Voz 1 20:07 SER Deportivos Madrid

Voz 0699 20:11 cuatro vamos a hablar de los objetivos del Real Madrid en el mercado premier vamos a conocer el entrenador que ha batido un récord con el Atleti vamos a hablar con los bueno con los no de los hijos surtidores de Vallecas hoy hemos reunido a dos leyendas del Getafe para hablar de la temporada de los de Bordalás también de que ha contado Meana ampliaremos el lo de los nuevos formatos de competición de la Supercopa de la Copa del Rey que van a cambiar los dos Copa del Rey a partido único esos mil finales Supercopa en enero formato Final Four por cierto ayer hubo una reunión en Valdebebas en la sede de negocios de entrenamientos del Real Madrid entre miembros del Real Madrid Ángel Torres el presidente del Getafe allí el presidente del Getafe preguntó por los cedidos que tiene el Real Madrid por medio planeta y entre ellos regresa a la petición del Getafe por Raúl de Tomás el Getafe lo vuelvo a pedir por si al Real Madrid y la cuadra al jugador también si está en Champions el Getafe la próxima temporada hay opción si el mal y fichar a otro delantero con Benzema hallo pero ahora mismo es una opción eso sí es una opción que hace gracia jugador y Getafe siempre que los azulones jueguen Champions la próxima temporada por la Champions del Getafe es una de las cosas que estamos preguntando a los oyentes hoy la pregunta muy de aquí muy de Madrid Aguirre posible logro darías más mérito porqué seis treinta nueve dos de los seis cuatro seis nuestro Whatsapp el segundo puesto del Athletic la Champions del Getafe la Europa League Laga o la permanencia del Rayo Vallecano anoche Se nos apagó la voz de el hombre gol falleció el que fuera maestro de narradores de radio Héctor del Mar los que más que ver el fútbol de peques lo escuchábamos no olvidaremos jamás su manera de contar goles muchos narramos como lo hacemos entre otras cosas por compañeros como actor el mar que entre otros medios fue historia de esta casa de la SER

Voz 1 21:55 pero el que se lleva el esférico dentro del Marta remata

Voz 0699 22:25 desde que hoy San Khadija muy bien ese Cuenca Peque perfectamente al rostro de su oponente

Voz 16 22:32 yo estoy porque he venido porque he venido aquí estoy no le gusta mi

Voz 0699 22:36 esto como he venido me voy fútbol

Voz 0258 22:38 sin Cats de todo era o un periodista todoterreno

Voz 0699 22:42 donde quiera que estén Di Stéfano Luis Aragonés hoy te tienen un narrador a la altura del juego que demostraran abrazo a la familia de los que crecimos con el ya digo que hoy lloramos su verdad

Voz 1 22:53 los primeros no es una prioridad esta semana estoy rodando mis últimas escenas de Cuéntame aquí horas colgado esto me debían ser las tres menos cuarto menos cuarto hay poco saber que las mejores respuestas están en la segundas preguntas preguntaba una luna pero profe tú crees que algún día vamos a mejorar y para mí esa es la Flamingo alzó la respuesta muy profesora tengo que creer La Ventana séptima temporada con cara

Voz 17 23:23 la se oye esta música tiene

Voz 0699 23:27 truco en SER Deportivos porque suena la música de Champions no para hablar del Atleti no para hablar del Real Madrid sino para hablaros un ratito del Getafe que ahora mismo ocupa la cuarta posición que le da acceso algo que yo creo ni soñaba el más optimista de los azulones al principio de temporada ahora la cosa es tan real que nos ha dado por mirar el calendario

Voz 1576 23:46 bueno soñar Pablo Hernández si siete jornadas por delante lo más inmediato es el partido ante el Valladolid el domingo a partir de las doce justo una semana después repitiendo el horario de las dos de la tarde en el Coliseum seguramente el partido más decisivo el Getafe Sevilla ahora mismo es el rival más directo el Sevilla al que el Getafe ya derrotó en el partido de ida de la primera vuelta por cero dos en el Sánchez Pizjuán luego a partir de ahí viene lo fuerte Si esto no era ya

Voz 0699 24:10 Cortés Getafe Real Madrid realza

Voz 1576 24:12 Sociedad Getafe Getafe Girona Barcelona en Getafe en la penúltima jornada cerrando la Liga en casa ante el Villarreal Antón Villarreal que se puede estar jugando la salvación para hablar de este Getafe de Champions hemos quedado con dos jugadores que formaron parte del Getafe que debutó en Primera División son Mariano Pernía que siendo lateral izquierdo marcó diez goles en su segundo año gracias a eso fue al Mundial con España Riki delantero titular indiscutible las dos primeras temporadas anotó catorce goles con el Getafe en dos temporadas en las que el equipo a pesar de que estaba debutando no sufrió para mantenerse en Primera

Voz 0699 24:44 seguro que tienen un hueco en el corazoncito de todos los Getafe Mariano Pernía muy buenas tardes

Voz 18 24:49 qué tal muy buenas tardes como te la vida bien muy bien

Voz 10 24:53 hola Ricky muy buenas tardes muy buenas tardes y a ti qué tal por dónde parar

Voz 1963 24:58 pues fue aquí entre Madrid y Granada

Voz 10 25:02 bueno mira eh eh bueno a Mariano creo que está un poco más lejos no si yo estoy en Buenos Aires donde Ricky a la varía no

Voz 19 25:11 así

Voz 10 25:13 pues bien y si el partido

Voz 18 25:16 mucho tiempo sí mucho tiempo

Voz 1963 25:18 lo que está bien

Voz 18 25:20 bien todo bien todo bien acá en Buenos Aires con la familia y un poquito de calorcito que que en esta época es raro

Voz 0699 25:32 Mariano cuánto te queda de getafense

Voz 18 25:35 nada un montón un montón de la la verdad que iban a medida que va pasando el tiempo oí salpicando de de haber sido profesional queda muchísimo cariño por todos los clubes que se unió la suerte de pasar pero hay clubes que son especiales y bueno el caso mio Getafe obviamente muy muy especial por todo lo que nombras te al principio de la entrevista que que tuve dos temporada realmente muy buenas las mejores sin duda ahí en en en España y me dieron la oportunidad de no sólo ir al Atlético de Madrid sino de jugar mundial que no es poco

Voz 10 26:11 ya tila en sangre que te corres roja o es azul

Voz 1963 26:16 bueno está claro que a mí me ocurre siempre y porqué Mariano sea ésta que yo haya oportunidades de de disputas dos temporadas magníficas tanto como con romper pues bueno para mí puedo Un muy importante en mi carrera futbolística venía de estas ya quiérase o no el debut Clark tiene división con el Getafe el club de fútbol un equipo recién ascendido pues significó mucho y luego porque la poesía de de poder escapar del Deportivo hoy y agradecido siempre en de hecho bueno hasta la temporada pasada que me hice socio pues bueno siempre me para ir a los partidos no

Voz 0699 26:52 en una muy sincera Pernía estás alucinando mucho con la temporada jeta

Voz 18 26:58 sí claro claro porque nadie espera semejante temporada sobretodo por por como venía en los últimos años de del equipo es si es cierto que hay un trabajo muy grande detrás eh el cuerpo técnico y la posibilidad de Cor de que cuerpo técnico trabaje con tranquilidad en Getafe no es para nada asombroso porque lo he vivido y te puedo asegurar que es un club que para ser entrenador para hacer jugador es ideal porque son proyectos largos proxecto de Rudy de mucho tiempo y bueno eso lo sin duda que lo que más resultado

Voz 0699 27:41 Enric y siendo sinceros si yo me acerqué a principio de temporada de te digo ojito al Getafe que esta temporada los mismos en mete en Champions tú coges y me pones el termómetro no

Voz 10 27:50 hombre que es una luna

Voz 1963 27:54 la pregunta bastante complicada no el hecho de dentro unos cuarto mejor desde

Voz 18 27:59 de de España Hay

Voz 1963 28:02 este caso de de la primera división no lo que pasa es que es verdad que como dice Mariano estuvieron trabajos de atrás donde bueno estaba bajo de de Bordalás en esto de la directiva de la secretaría técnica y demás pues siendo de un club que era estable y hace quince años todo trece años no pero vamos él mismo a pesar de este tipo en el problema de división de tipo pobres te pone sobre todo a raíz de este cuerpo técnico que que está ahí el frente Bordalás oí está siendo objeto eh pues un equipo muy competitivo muy difícil de debatir si estáis propios y es verdad que ya el año pasado pruebas basada ya hizo una gran temporada pues se está consolidando en ella pero es muy compleja

Voz 10 28:49 pero hablar de de

Voz 1963 28:52 de que si va a estar en Champions no no no

Voz 10 28:55 Pernía Si yo digo que Bordalás es el Cholo de el Getafe estoy exagera

Voz 0258 28:59 Hernando o lo mismo estoy acertando

Voz 10 29:02 no para nada para nada

Voz 18 29:04 te diría que más que el lo porque bueno elogió que el Cholo ahora mismo Dios allí en en el Atlético de Madrid por méritos propios tanto como jugador como entrenador que es unido lo muy merecido el máximo ídolo me parece de una institución

Voz 10 29:24 pero hacer lo que he hecho Bordalás

Voz 18 29:28 a que tiene los mil los mismos lo más méritos de lo que ha hecho el Cholo porque sin duda de que de que está compitiendo de igual igual con con a priori con mucha menos armas que los demás

Voz 0699 29:42 yo tuve la suerte de narraron a los dos partidos de Getafe en Primera División Illa hicisteis cosas muy chulas ambos pero Ricky a Tito hubiera gustado estar en este Getafe en este Getafe que está aspirando a la Champions

Voz 1963 29:56 bueno yo sinceramente por la época ahí la etapa que viví en en Getafe pues está claro que yo viví una etapa te puedo decir Mariano poder ningún equipo recibían el como

Voz 10 30:08 de Tàpies

Voz 1963 30:09 en la primera temporada pues bueno con un entrenador que como dice venía de la del Real Madrid pero que fue quedar he puesto dos cero trece por ahí ya que tiene mucho mérito no Hay jugadores sobre todo por un carisma especial pues nada buena gente lo puede te lo puede decir tuvimos un grupo muy muy buenos durante la vimos allí tanto con también pues bueno conseguimos dispuesto el Thatcher pero vamos

Voz 10 30:40 cada etapa muy bueno tiene nada bien visto vivir esa gran estafa que que vivió el Getafe

Voz 1963 30:45 es verdad que luego pues fue cuando la y demás pero bueno yo creo que no era fácil de esa primera etapa segundo entonces está claro que siempre es es un club que une que sobre trabajar bien qué es lo que ha sabido estar en los momento importante de la temporada y bueno pues yo me suena un afortunado también de Favre ayudó al al Geta acertado en esta no

Voz 0699 31:10 desde luego cada etapa tiene su mérito esto jugadores con los que estamos hablando son los ladrillos que pusieron la base para que el Getafe está este donde está ahora mismo de Pernía que recuerda haber Ricky de aquella etapa

Voz 18 31:23 Ricky es un excelentísimo futbolista que le decíamos Pirelli me queda

Voz 10 31:32 todo

Voz 18 31:35 como mucho porque bueno era obviamente una potencia increíble no vi nunca jugador con tanta con tanta potencia física y con tantas ganas e ir más allá de eso obviamente estuvo en la cantera del Real Madrid si luego estuvo mucho tiempo cuando en primera división achique de las condiciones técnicas nadie va a dudar de él de lo que puede tener pero bueno a mí me sorprendía muchísimo su potencia física y bueno

Voz 10 32:02 supo sacar provecho de su también recuerda Ricky de perdía

Voz 1963 32:07 bueno pues debe tener una anécdota que tuve yo y jugando un partido de Copa te acuerdas Mariano digamos Fernando cero dos Luis bueno estamos en un partido de Copa que ya había Markel en los dos goles y resulta que el tercero ero de penalti Gemma

Voz 10 32:29 lo que no es el nórdico Herodes lo he hecho nunca uno pero bueno tenía que bueno Vauxhall hubiera fallado pero en esa temporada de María no

Voz 1963 32:40 antes y sobre todo ante el Atlético de Madrid que son palabras mayores eh se ha un Mundial con España en dos mil seis en Alemania y luego firmar por el por el Atlético de Madrid gracias después de que fueron Diego lesiones

Voz 10 32:56 el fuego otros tantos

Voz 1963 32:59 siendo lateral izquierdo diciendo golazos increíbles

Voz 10 33:01 claro que dio mal yo no lo recuerda siempre

Voz 1963 33:04 bueno aunque se que Gustavo los coches pero que ella no no se está metida en el mundo de el auto pero vamos

Voz 0699 33:11 yo creo que sí

Voz 20 33:12 sí sí alguien me tira

Voz 18 33:16 es habrá problemas familiares

Voz 1963 33:18 la noche la cara al monte

Voz 10 33:22 a ver voy a terminar con un par

Voz 0699 33:24 el Pito vuestro palpito para esta temporada del Getafe Pernía cierra los ojos leves ves en Champions la próxima temporada UCI uno venga va rapidito siempre

Voz 10 33:32 sí vale Ricky Champions la próxima temporada

Voz 0699 33:35 eh

Voz 1963 33:36 le veo en Europa se en Europa vale con

Voz 10 33:40 sí vale tampoco fue de Champions pero

Voz 1963 33:43 me veo en Europa con un porcentaje bastante alto

Voz 10 33:46 yo ojalá ojalá así sea Mariano Pernía y Riki

Voz 0699 33:50 muchísimas gracias por estar con nosotros en SER Deportivos

Voz 10 33:52 ha sido un placer muy bien igualmente un abrazo Mariano campeón muy muchísima atención

Voz 18 33:57 un abrazo y los comprometo a a que me tienen que pasar el número de teléfono de Ricky

Voz 0699 34:01 eso está hecho ahora mismo lo lo hace Sonia Lus la productora desde SER Deportivos bien hasta luego dejamos el bueno el les dejamos saludando se pero ya me da la impresión de que no va a tardar mucho en llamarse dejado el pero sabemos que el Getafe llegue a lo mejor lo mejor es seguir avanzando que tenemos que hablar de otras cosas en esta es revés

Voz 0699 36:27 mira del típico día que se acumula la faena porque hay mucho que contar pero en protagonista también que está muy feliz en el Atlético de Madrid antes dos noticias la primera la hemos tenido contar a toda velocidad porque se producía justo a la hora de lo que nosotros llamamos broma la desconexión pero hemos contado que la Copa se iba a jugar un partido hasta las semifinales y Antón Meana siguen la Federación días ha sido la última noticia que ha generado en la junta directiva de de ese organismo no

Voz 0231 36:53 sí porque ha explicado Rubiales a la Junta lo que tienen que aprobar en la asamblea del día veintinueve mil la Copa del Rey a partir de la próxima temporada va a ser a partido único hasta semifinales que se van a jugar allí Day vuelta pero va a ser en el campo del equipo más pequeño había dudas de si sería sorteo en cada ronda au sería en el campo del rival más débil la ida confirmado la ida en el campo del equipo más pequeño o más débil hizo la vuelta en el campo del equipo más potente a partido único y me parece también noticioso que los equipos de Primera División empiezan a jugar la Copa del Rey desde la primera ronda es decir desde sesenta y cuatro ambos de final para ser campeón de Copa va a hacer falta ganar ocho partidos sesenta y cuatro ambos XXXII ambos dieciseisavos octavos cuartos dos de semis la final excepto los que jueguen la Supercopa que es exaltan las dos primeras rondas a partido único entran en dieciseisavos es decir para un oyente que pueda estar pendiente el Getafe siguiera ganar la Copa tener que ganar ocho partidos de Copa del Rey el Madrid sólo seis es la diferencia porque como juega Supercopa para que más o menos tengan todos el mismo número de partidos al cabo del año los equipos de la Supercopa los cuatro de la Supercopa vana entrar Pacojó en dieciseisavos de final

Voz 0699 38:07 es una copa premier a jugar un partido en el campo del rival más débil y tratar de revitalizar la con los equipos de la máxima categoría desde las rondas de comienzo para qué

Voz 0258 38:17 en el primero haya recaído

Voz 0699 38:20 acción fuertes en equipos pequeños segundo para que puede haber sorpresas desde la primera ronda a mi me gusta más pero bueno eh aquí para gustos colores

Voz 0231 38:28 yo entré en equipos de Regional comida Regional Tercera Segunda B Segunda y Primera

Voz 0699 38:33 cuanto más abramos esto mejor aunque también hay que tener cuidado con el calendario y ajustarlo todo un poquito si alguna noticia Maze micrófonos abiertos hasta las cuatro

Voz 0231 38:41 vale muchas los cinco minutos

Voz 0699 38:43 eh Javier Herráez en el Real Madrid más allá de lo de Hazard estamos pendientes de la recuperación de lesionados porque el partido próximo del Real Madrid es el lunes

Voz 14 38:52 sí señor la verdad es que yo lo diría no siempre el Mary está jugando miércoles domingo no se Ken y al final tienes nueve días sin fútbol en el Real Madrid que es noticia porque de equipo bueno pues no ha hecho bien esa es la realidad pero sí el lunes en el campo del Leganés en Butarque jugará y ahí veremos los a Cazorla perdona Cazorla estaba evidente de Cazorla de lo que pasó ayer veremos a Carvajal en su momento quizás pero luego al final se quedó

Voz 0699 39:15 el futbolista de

Voz 14 39:18 de Lequi Palermo que bueno que está dos salvarse de primera división pero a lo que iba si Carvajal que vuelve a su casa pepineros él pues estará en lateral derecho después de esa lesión Courtois me dicen que va a intentar llegar el meta belga para tener partidos también conocida en el en el banquillo ir Marcos Llorente que para mí fue el mejor el pasado mes de noviembre diciembre cuando lo puso Solaria hay en el pivote y fue para mí como digo un hombre importantísimo y su baja en el mes de enero dado mucho en el Real Madrid así que volverá Marcos Llorente y en cuanto al resto pues nada jugará Bale sí porque no que siga jugando Gareth Bale aunque su futuro pues está lejos de el Bernabéu hoy también jugarán Marcelo que ese sí decidan quiere que que se quede aunque físicamente no está todavía al cien por cien y en cuanto tema Hazard que contamos el tramo nacional el golazo de ayer es slalom maravilloso que tiene todo tiene el remate evidentemente pero antes una jugada un slalom con velocidad con precisión con ese tiqui taca con pionero de pena derecha ese baile con el esférico ante el West Ham que hizo pues eso el primer gol de la noche la cara de Sarria y no del técnico italiano diciendo Pacojo abiertamente que bueno que le encanta pero que es el deseo del futbolista asirse pues acabará yendo así que este próximo verano si todo va bien que finalmente irá Hazard vestida de

Voz 0231 40:34 el deseo del futbolista es irse eso está claro medidas irse o mejor venirse al Madrid

Voz 0699 40:39 Macias Herráez hasta luego pues contado lo del Real Madrid del Atlético de Madrid el tan vamos a conocer ahora un entrenador que puede presumir de un récord eh

Voz 1576 40:49 sí porque ha sido el su equipo el mejor jugador de la Gate el mejor equipo de la categoría y segunda categoría nada fáciles de Juvenil División de Honor la más alta pero ya venía de ganar el año pasado el grupo de Levante con el segundo juvenil del Atlético de Madrid ha cogido el primero el juvenil ya ha todos los récords el primer equipo que termina imbatido en una temporada y ha batido el récord de goles a favor y de haber recibido menos en contra

Voz 0699 41:12 Carlos González entrenador muy buenas tardes

Voz 20 41:15 hola buenas tardes enhorabuena muchísimas gracias

Voz 0699 41:19 ganar una Liga de juveniles invicto es bueno completa de una frase

Voz 20 41:24 sí bueno y esto es bastante difícil hacía casi imposible pero realmente el objetivo de de no no no no lo hemos dado cuenta hasta estar realmente la última jornada en ningún momento se no pase por la cabeza conseguir este récord

Voz 0699 41:42 ciento siete goles a favor sólo once en contra de que números se siente uno más orgulloso

Voz 20 41:49 bueno siempre se dice que a nosotros los entrenadores es mucho encajar pero pero realmente de los sí porque porque siempre el generar ocasiones el culminar las también es muy difícil y es cierto que teniendo jugadores de tanto nivel es mucho más sencillo pero pero bueno realmente el trabajo bien hecho que está tanto en ataque como como en defensa

Voz 0699 42:10 Carlos para que no se haya visto jugar que viendo como jugáis o los resultados casi un delito como juega tu tu equipo como juega este juvenil de del Atlético de Madrid además de muy bien porque si no jugara muy bien no tendría esos números

Voz 20 42:24 bueno sin dar mucha pista que ahora pero pero bueno no somos un equipo que no gusta tenían la pelota que queremos ser dominadores solemos hacer una profesional te gusta defender con la línea adelantada vale yo creo que eso es así uno de los secretos de no encajar muchos goles sino que que defendíamos en campo rival y eso hacía que que no llegaran poco a puerta ideas pues sobre todo eso en un equipo qué le gusta le gusta tocar la pelota pero que obviamente deja al individualidades que que hagan su trabajo

Voz 0699 42:57 si no si May también mucho la cabeza en los datos creo que llevas desde dos mil quince en el Atlético de Madrid de desde ese tiempo hasta ahora lo que tienes entre manos en el juveniles de las mejores canteras que que has visto

Voz 20 43:08 sí desde luego que sí somos unos afortunados porque estamos trabajando con un grupo de chavales de un nivel altísimo si es cierto que que esa captación de talentos ha hecho muy bien durante muchos años el Atlético de Madrid y ahora ya estamos empezando a ah bueno a que vayan saliendo fruto ahí nosotros a beneficiarnos un poquito de eso pero sí que es cierto que que la hornada que hemos tenido de tres años para cada una jornada con con chicos de mucho nivel y los que están llegando obviamente también estaban aportando muchísimo

Voz 0699 43:36 a los que vena al Atlético de Madrid me dicen que tienes un delantero que que es buen goleador

Voz 20 43:44 sí tengo tengo varios

Voz 0699 43:47 tiene uno que marcaba veintidós no

Voz 20 43:49 sí tenemos una Alberto salido que que bueno que lleva el el gol es la pena ir a un auténtico killer en el área de chicos como como Sergio camello que también ha estado

Voz 10 44:03 pues jugando con nosotros y alternando con

Voz 20 44:05 con el filial y bueno muchos chicos arriba con horror lo como Frederic como como gente de mucho nivel Herman Valera entonces el equipo digamos de tercio de campo para Rivas está está está bastante bien

Voz 1576 44:17 qué mérito Joe es que este juvenil que cuando juega la Liga pues una especie de de selección con también con los más jóvenes del filial el filial que sub veintitrés que tienen joven muy jóvenes muchos K han trabajado a las órdenes de Carlos

Voz 0231 44:30 eh que trabajan con el primer equipo Carlos me imagino que luego

Voz 1576 44:32 compaginar todo eso el trabajo del filial el trabajo cuando te ibas el equipo a la Valladolid donde por un mal partido estamos fuera que los de la Liga los que trabajan con el primer equipo no debe ser fácil todo eso

Voz 20 44:44 no desde luego que no pero realmente para eso trabajamos no para hacer con Mi para ganar el campeonato que bueno que es una consecuencia un poco de mercado del trabajo

Voz 1963 44:54 el objetivo es que los chicos estén preparados para no

Voz 20 44:57 para estar en el filial ultimamente es está contando con muchísimo juveniles en las convocatorias de del filial y también el el hecho de que juveniles entré en el con el primer equipos pues está todo normalizado durante esta temporada entonces estamos muy orgulloso de de que ST contando más arriba con con estos chicos eso que decir que están bien preparados bueno lo que decía que le compaginar el entrenamiento el esos jugadores que suben y bajan es difícil para nosotros a la hora de planificar y a la hora de de diseñar peruano también es casi más difícil para para esos chicos para nivel mental estén preparados para trae ahí bueno nosotros hacemos un trabajo especializado muy muy atento a ver a ver cómo están mentalmente para para esa situación