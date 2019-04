Voz 1 00:00 hola qué tal buenas

Voz 0699 00:02 tardes bienvenidos al deporte en la SER el Fútbol Club Barcelona se planta esta noche en Old Trafford a disputar un encuentro que sabe historias su choque de cuartos de final de la Champions es una paradoja en la Europa del Brexit los ingleses

Voz 2 00:13 son más numerosos en esta ronda de la Champions que nunca

Voz 0699 00:16 sacando a los españoles del dominio a estas alturas supongo que será cuestión de rachas que sigue haciendo buena la nuestra de esta temporada depende del Barça del equipo que hace exactamente un año cayó ante la Romay Bartomeu se planteo dimitir así cambia el cuento en trescientos sesenta y cinco días ahora el Barça tiene la Liga agarrada con las dos manos la Copa la toca con los dedos y hoy comienza a tratar de abrazar una Champions para que el teatro de los sueños no les sea la pesadilla de casi siempre el Barça jamás ha ganado en Old Trafford así que ya va siendo hora de vencer al United los azulgranas luchan por su Champions hacer que en el Teatro de los sueños hoy se acaba de representar bien el que termine por resolver su Champions esta temporada es un ser o no ser las tres yo no comenzamos aquí SER Deportivos

Voz 0699 01:14 con Francisco José Delgado si con todo el equipo del programa aquí estamos todos los de SER Deportivos hasta las cuatro el vamos a acompañar un día más con el resumen de lo que llevamos de jornada gracias por estar ahí del modo que más cuadre por la radio de toda la vida por la aplicación de la SER en el móvil por nuestros enlaces en redes sociales sopor por la web tres W Cadena Ser punto com que lo importante que tenga hay mucho donde elegir os doy las gracias por elegir los día más en nombre de todo el equipo del programa que van desde Sonia Lus en la producción a Juan Carlos Ingelmo Julio Hernández de Alicia Molina como cracks de la técnica los cuartos de final de la Champions no tienen partido pequeño pero un Manchester United es el Barcelona suena grande se juegue en la ronda que se porque hoy la máxima competición europea no regala ese encuentro de dos históricos con mejor pinta para el Barça que encima ayer la prevenido la cita hace un año exacto que la Roma al echaba de los cuartos de la competición

Voz 4 02:03 Ernesto Valverde ese tropiezo

Voz 0699 02:05 los en la olvidado aquella derrota la vemos más comunes

Voz 4 02:07 estímulo que como otra cosa este año hemos respondido

Voz 5 02:10 sobre todo en los momentos fuertes

Voz 4 02:12 tanto en liga como en Champions con buenas actuaciones no es una garantía pero si nos da cierta confianza yo diría

Voz 5 02:17 depresión no no no sentimos llevamos muchos años en esto tenemos mucha ilusión mucha ilusión por poder levantar otra vez prisión sería si lleváramos diez o quince años sin ganarla que no la hubiéramos ganado nunca

Voz 0699 02:28 Piqué que voluntarioso antigua casa por Navidad con presión por lo que parece nosotros impresión pero sin pausa vamos a pasarlo por Inglaterra donde sucede todo lo que es noticia hoy con esa Champions de ayer y de hoy de hoy también juega Christie a Ronaldo de titular con la Juve ante el Ajax recuperado de después de la lesión y fuera de la Champions sin duda el protagonista del día es claramente Diego Costa para hoy a esta hora esperábamos conocer la sanción por lo ocurrido en el Camp Nou pero ha pasado una cosa que no es habitual hice va a retrasar veinticuatro horas Miguel Martín Talavera muy buenas tardes queda Joe buenas tardes

Voz 1576 03:01 sí porque el Comité de Competición le ha pedido a Gil Manzano que aclare eh o si tiene que alegar alguna cosa más alguna aclaración respecto a lo que puso en el acta porque las aleaciones del Atlético de Madrid dicen una cosa las imágenes Deep ve dicen una cosa en el acta puso otra por lo tanto le han pedido a Gil Manzano veinticuatro horas por si quiere aclarar matizar o incrementar alguna cosa respecto a lo que puso contra el punta de lagarto cuando les acaba la tarjeta roja si lo hiciera en las próximas horas esta tarde daría tiempo a conocer la sanción de Diego Costa sino ya sería mañana cuando se conocería el castigo al delantero del Atlético de mal

Voz 0699 03:36 no sé si eso le da ciertos motivos para el optimismo en el Atlético o las cosas serán peor aún para el hispano brasileño lo que vas en mejores rebasar ya todo lo que es noticia alrededor del fútbol este miércoles lo es la previa del Villarreal Valencia con el portero visitante Jaume al que tenemos en un hospital con una gastroenteritis de cara el chóped de Europa League de mañana los sólo movimientos del Real Madrid en una operación que es el metro en hora punta con el antes de entrar dejen salir con Bale Marcelo Kroos y Mariano como hombres en la puerta de salida lo es también que el delegado del Espanyol ha puesto a disposición del club su cargo tras los insultos racistas aún seguido rival este pasado fin de semana hilo es que el capitán del Betis Joaquín a tres días del derbi ante el Sevilla cuente cómo se vive ya en la capital andaluza el choque de la máxima rivalidad

Voz 0969 04:18 yo creo que en esta semana todo todo los bético y sobretodo todos los sevillista pues lo que quiere es que su equipo gane no entonces de Tele cinco a a ganar a veneno a huevo a pues todo lo que se pase por la cabeza un sevillista para encontrar por la calle bien claro el sábado no te puedo desear suerte siempre con SA en Hoy esa alegría que siempre favorito que se viva este esta fiesta en que represente para para toda una ciudad este tipo de partido que la gente lo vive con esa ilusión con esa creía yo que es muy bonito

Garbiñe Muguruza vuelve al equipo de Copa Federación para jugar contra Bélgica se está disputando la tercera etapa de la Vuelta al País Vasco Valencia Basket de pone en ventaja uno cero en la final de la Eurocup al mejor de tres en la NBA el mítico Magic Johnson dimite como responsable deportivo de los Lakers sorteo de la Final Four de la Champions de baloncesto Iberostar Tenerife juega contra la Amberes para empezar que es el anfitrión en Bélgica y mañana empieza el Master de Augusta de golf con españoles desde Sergio García Cabrero Bello con opciones de título de habéis como realmente hay cosas y además hoy nos han dado las notas de la audiencia lo primero gracias a todo por hacer líderes con vuestro escucha lo programas deportivos de la cadena ser líderes a todos desde el carrusel al larguero pasando por este SER Deportivos en el que nos juntamos casi cuatrocientos mil en este gen menos hemos dejado muy poquitos en el camino así que eh meteremos mucho trabajo pasión X acuerdo para recuperar esos pocos casos vuelvan acompañados de familia amigo tiene el próximo JEME ya no salimos seguro ahora seguro que hay mil cosas que le interesa más que la audiencia del programa así que son las tres y cinco vamos a ya

Voz 9 06:36 Covite te invita a escuchar la información de la UEFA Champions League después con todas las claves de la jornada entra en Codere punto es ya aprovecha su triple Bono de bienvenida hasta trescientos cincuenta euros Codere acepta el reto

Voz 0699 06:51 el día al Manchester United Fútbol Club Barcelona el partido desde la semana para nosotros para el fútbol español el dato Schumacher el equipo azulgrana no ha ganado nunca allí el dato bueno que el Barça llega mejor que nunca a ese partido así que buscamos todos los puntos que son noticia hasta ahora último Ana de los equipos como Estado en vela tú dirás Adriá Albets muy buenas

Voz 10 07:09 hola qué tal muy buenas pues eh

Voz 0017 07:11 Denver le está bien tiene ya el alta médica las recibió ayer tras entrenar en Old Trafford pero los médicos creen que llega muy justo y que es mejor que no juega esta noche en cuanto al once la principal duda está en cómo Valverde va a organizar el centro del campo si mantendrá Arthur con un cuatro tres tres en el que estaría Coutinho arriba si apostará por Arturo Vidal o meterá Sergi Roberto formando incluso un cuatro cuatro dos muchas opciones pero un solo objetivo ganar por primera vez en Old Trafford y acercarse un poco a las semifinales donde el Barça no ha conseguido llegar en las tres últimas temporadas a Manchester el que ha llegado esta mañana es el presidente Josep María Bartomeu que va

Voz 0672 07:49 eh verá el partido indirecto y que ahora mismo está

Voz 0017 07:51 la comida de directivas donde por parte del Manchester e participan mitos como Ferguson o Bobby Charlton esta noche habrá unos mil setecientos culés animando al Barça durante el partido en Old Trafford

Voz 0699 08:03 declaraciones de los protagonistas hemos ido muy en cortito al principio lo que dijeron ayer Piqué y Valverde en sala de prensa ampliamos lo que tú quieras Adrià

Voz 0017 08:11 de lo que dijo Valverde me quedo con su mensaje sobre la debacle de Roma dejando claro que ya no le da más vueltas y que ese partido les sirve de estímulo entiende que alguien considere al Barça favorito pero dice que eso no les va a ayudar a ganar y está convencido de que su equipo competirá frente al Manchester porque en los grandes partidos ha dado siempre la cara el Barça esta temporada y Piqué habló de ilusión pero no de obsesión con respecto a la Champions advirtió de los peligros del Manchester ID que el público de Old Trafford va a apretar lo sabe él que jugó aquí tres temporadas Iker recordaba así su etapa en Manchester

Voz 5 08:45 veo que me antes de un partido muy especial aquí es donde pasé de ser niño a ser un adulto pase parte mi juventud aprendí muchísimo no sólo en el terreno de juego sino fuera hoy desde los diecisiete hasta las veintiuno pues tuve mis primeras experiencias como profesional jugando partidos con grandes nombres como ya sabéis Si fuera del terreno de juego también con mis locuras como las hemos tenido todos pues aprendiendo un poco dejé mi familia

Voz 11 09:10 amigos me vine a vivir aquí sólo oí ya

Voz 5 09:13 desde aprendes muchísimo y cuando volví pues era una persona completamente nueva

Voz 0017 09:17 ha venido a su familia su padre su hermano y su abuelo que trabaja en el Barça Piqué que está en un momento de forma espectacular y que esta noche será el líder de la defensa azulgrana formando en el

Voz 0699 09:27 G con Clement Lenglen todas la familia hablemos el vistazo partido grande turno para la opinión que es lo que tiene que hacer mejor hoy Valverde para ganar al United Marcos López muy buenas tardes

Voz 12 09:35 lo mejor que tiene que hacer Pacojó buenas tardes antes que nada lo mejor que tiene que hacer el Barcelona hoy es evitar el descontrol tiene un ejemplo clarísimo lo que le sucedió hace apenas una semana en el estadio de la cerámica contra el Villarreal aquellos cuatro goles tienen que servir de ejemplo de aviso y sobretodo Hervelle tercia para entender que no puede a cometer esos errores esos fallos defensivos para ello necesita tener el control del partido para ello necesita no concedo acciones a balón parado donde Unai te un equipo potente fuerte y físicamente mucho más poderoso que el propio Barcelona fundamentalmente lo que necesita es sentirse reconocible al juego a través del control de la pelota a través del control del balón porque eso es lo que le va a dar contundencia en ataque si el Barça es capaz de hacer todo eso seguro que tiene muchísimas más posibilidades de estar en las semifinales de la Liga de Campeones dentro de unos eh

Voz 0699 10:27 seguro que sí gracias Marcos eh tengo una cosa más aún la prensa y el ambiente Manchester que dicen los periódicos ingleses ante la cita grande de hoy Manchester Álvaro de Grado muy buenas tardes

Voz 13 10:35 hola buenas tardes pues en la prensa se reconoce la superioridad

Voz 14 10:39 Barcelona a priori antes de esta eliminatoria hay también resaltan unas declaraciones de José Mourinho ex entrenador del Manchester United que recuerda que este año el United ya le ha ganado a la Juventus con él en el banquillo y que ya le ganó el otro día al PSOE ya ya sin él por lo tanto el Barça tiene que tener cuidado para esto hace sol en Manchester no está mal aunque el frío siempre en esta ciudad así que con muchísimas ganas la ciudad para el partido

Voz 0699 11:04 el mejor que el buen tiempo gracias Álvaro en la cita de la jornada para el fútbol español pero no es la única de unos cuartos de final de la Champions que den un pelín entre lo de ayer y lo de hoy experto en fútbol internacional de la SER bueno alemán muy buenas hola a Pacojó muy buena del Ajax Juve de hoy juega Cristiano no

Voz 0301 11:17 sí como has contado en portada Cristiano Ronaldo va a ser titular así lo anunció ayer Massimiliano Allegri el técnico de la Juve de hecho habían contado que tuvieron que frenar para ser

Voz 1038 11:26 titular en el partido del fin de semana en la serie

Voz 0301 11:28 la ante el Milan el que es baja es que el INE baja muy importante porque el jefe de la defensa de la Juve se queda fuera ante un Ajax que no tiene absolutamente nada que perder que va con todo jugará de Lied de Young también Tadic que está rindiendo a un nivel formidable en Champions así que partidazo ese Ajax eh

Voz 0699 11:44 de ayer el Liverpool Oporto Bruno está sentenciado tras el dos cero

Voz 0301 11:47 bueno la experiencia en la Champions nos tiene que decir que la respuesta debe ser un no pero si te soy cien por cien sinceros

Voz 0699 11:52 consiguió pero que es muy complicado que el Liverpool no pasé

Voz 0301 11:55 no está en semifinales eh si marca un gol simplemente un gol en el partido de vuelta en Portugal el obligan los portugueses a meter cuatro goles así que yo creo que el resultado de ayer es buenísimo y que el Liverpool está con pie y medio en semis

Voz 0699 12:06 yo una cosa más en el Tottenham tiene más importancia el uno cero a favor contra el sitio de Harry Kane

Voz 0301 12:10 pues igual lo segundo porque estaba jugando un partidazo Hurricane es verdad que no había marcado pero estaba siendo el mejor de su equipo de del Tottenham es clave en el ataque de los Spurs así que yo creo que en una vuelta en un partido tan complicado como el del Etihad va a necesitar a un jugador de su talla me da que el

Voz 0672 12:27 remontadas algo factible no seguro pero factor

Voz 0699 12:29 el Manchester City gracias Bruno hasta aquí la Champions no Europa

Voz 15 12:33 cuando ganas te sientes distinto miras distinto e incluso es distinto a las más

Voz 16 12:37 esta bueno pues te dices aquí mismo llega of course han Cuina ver a CC a vos aquí no a mí cuando ganas setenta

Voz 4 12:45 apuesta hipotecar nuestro triste Bono en hasta trescientos cincuenta euros y que se te note entra en Codere punto es si acepta el reto mayores de dieciocho años juega con responsabilidad

Voz 0699 12:54 la votación de hoy de la Champions ver mañana de la UEFA Europa League tenemos una eliminatoria que nos va a dejar un Espanyol en semis esta eliminatoria Villarreal Valencia tenemos eh novedades palabras de técnico en un sitio en novedades en otro empezamos pro locales en donde ha hablado el entrenador Javier Calleja Xavi Isidro muy buenas tardes hola qué tal Pacojó

Voz 0672 13:12 buena si es en un partido que rompe de nuevo con la dinámica de la Liga que esperemos por tercera eliminatoria consecutiva permita ver una imagen diferente del Villarreal un submarino liberado de presiones que además no sale como favorito y que confía seguir utilizando Europa como balón de oxígeno eso sí con muchas bajas sin Jaume Costa Miguelón poner a Bruno Trigueros Javi Fuego por lesión con esto va a afrontar el Villarreal la eliminatoria ICO máxima ilusión escuchamos a Calleja

Voz 1992 13:36 yo pienso que es una materia muy bonita quiso que el espectador se va a divertir nosotros la verdad es que jugamos con con seguridad y confianza y sobre todo poco y estamos disfrutando y tenemos que seguir disfrutando de de esta competición las cosas bien con responsabilidad pero sabiendo que bueno ellos parten como favoritos vienen de Champions si no tenemos ningún tipo de presión que es lo lo contrario que no está pasando Liga

Voz 0672 14:04 pues ojalá al Villarreal les sirva para seguir la buena dinámica en Europa mejorar también en la competición local

Voz 0699 14:10 a la espera de lo que diga Marcelino ha un susto en la portería local

Voz 0672 14:12 el timo más mano sí porque se tiene que quedar fuera de la convocatoria no va a estar mañana en la convocatoria no va a estar en Villarreal porque está ingresado en un hospital de Valencia por un cuadro de Gastro en TDT colitis es decir es un problema más que arrastra un jugador que ya se tuvo que quedar fuera por problemas gástricos

Voz 0962 14:32 del partido contra el Sevilla hace apenas dos semanas pues bien sume le persigue la mala suerte no podrá estar mañana en principio iba a estar en el banquillo porque el portero titular también en esta competición es neto así que se une a las bajas de Carlos Soler por sanción también la vía por lesión esta tarde el Valencia acabará de preparar el partido esta tarde entrenamiento en Paterna

Voz 0699 14:54 los Ximo y el resto de las editoras de la Europa League dice que tiene de novedad José Palacio

Voz 1038 14:59 en el mismo horario nueve de la noche la eliminatoria estrella al Arsenal Nápoles con la ida en el emires sin favorito claro pero la estadística la verdad que no beneficia a los italiano no saben lo que es ganar en Inglaterra y además el Arsenal ha ganado los últimos siete partidos como local en todas las competiciones tendremos un Espanyol N dirigiendo el encuentro Undiano Mallenco más decanta parece la eliminatoria a favor de los ingleses en el Slavia Praga Chelsea con mucha mirada puesta Thein Hazard y por último que de la eliminatoria entre el Benfica y el Eintracht de Frankfurt con la ida en Lisboa la atención la centra el joven delantero Luca Djokovic que es el arma ofensiva en los alemanes y al que se rifan en toda Europa ya que no va a estar seguro por lesiones el ex valencianista Jonas Gonçalves

Voz 0699 15:35 el resto del fútbol está la Semana de la moda

Voz 0699 17:06 el de Madrid además de Diego Costas está pendiente de las lesiones

Voz 0672 17:09 Julián sí de Savic y de Morata que siguen renqueantes además Tommasi Jiménez están sancionados por tanto Simeone a día de hoy sólo tiene doce jugadores de campo disponibles para el partido el sábado antes

Voz 0699 17:19 en el Real Madrid en lo que esto está pendientes de la operación salida Javier

Voz 19 17:22 Herráez evidentemente porque va a haber salidas eso saltó al mundo Pacojo peruana ser dolorosas porque son futbolistas que han ganado cuatro Champions en cinco años pero no desagradables Zidane no tiene un doble lenguaje no es una cosa a los jugadores y otra la prensa o a club contamos aquí en la Cadena Ser que hablado con todos lo ha CSIC eh cortito y al pie sin ninguna echar la extraordinaria ir el futuro de unidad pero evidentemente piensa siete partidos hombre Hazard está casi casi en la mochila popa Se va a intentar falta un delantero ya están militar Luis Rodrigo eh bueno que quién va a salir pues parece que Bale y hay más jugadores a margen evidentemente de Jesús Vallejo de ayer

Voz 0699 17:58 arrastramos la reestructuración de Copa y Supercopa de España bien acogida por los pequeños Antón Meana

Voz 0231 18:02 sí ciento veintiocho equipos en la próxima Copa del Rey los veinte de Primera dieciséis desde la primera ronda los cuatro que disputen la Supercopa de dieciseisavos ya atención los veintidós de Segunda XXXII de segunda B XXXVI de tercera ir dieciocho de regional una copa distinta que tienen que aprobar el día veintinueve en la Asamblea de la Federació

Voz 0699 18:23 con una copa como Dios manda un partido como Dios manda entre Inglaterra España de fútbol femenino en el que dimos Guerra José Antonio Duro

Voz 0672 18:29 tenemos dos uno volvió a ser como el de Brasil un choque muy exigente esta vez se perdió pero las de la que estuvieron a la altura después de prácticamente igualar un dos uno en el tramo final puede roto Inglaterra es una de las mejores del mundo pero la verdad es que con un gol de Aitana Bonmatí España compitió al resto

Voz 0699 18:43 baloncesto Valencia Basket golpea primero la final de la Eurocup

Voz 0672 18:46 no hay hola Paco jugó ocho nueve siete cinco Alba de Berlín veintidós puntos de Will Thomas dominio del rebote parando el basket tengan de García Reneses el viernes el segundo en Berlín a las ocho de la tarde Si gana Valencia campeón ya en la Euroliga si pierde el tercero el próximo lunes en la Fonteta

Voz 0699 19:03 NBA estamos a una jornada para el final con puedo pues resolver en el último día Gonzalo Conejo

Voz 0672 19:07 exactamente tres cosen eléctrica por jugarse octava plaza entre Hornet y pistón todo parece que se lo llevaran los de Ditroi dinero este dos puntos de Uche importante por ser cabeza de serie y evitar la octava plaza la octava plaza que enfrenta Warriors en esa lucha entre suerte VII VIII los Clippers son los que más facilidad tienen de llevarse el Gordo jugar primera ronda ante Golden State además

Voz 0699 19:24 como decíamos Magic Johnson deja de ser director de operaciones

Voz 0672 19:27 de los Angeles Lakers y cerramos con el ciclismo con la otra

Voz 0699 19:29 trataba de la Vuelta al País Vasco como marcha Íñigo Marquínez muy buenas tardes

Voz 0802 19:34 muy buenas tardes es la más larga quedan todavía no veinticinco kilómetros para que concluya sólo hay una dificultad fonográfica importante un puerto de primera categoría pero muy lejos de la línea de meta hay una fuga de ocho corredores por delante entre ellos dos españoles Garikoitz Bravo y José Joaquín Rojas tres cuarenta al pelotón controlar los equipos de los líderes hoy

Voz 20 19:51 el gran candidato para conseguir el triunfo de Pal tapa Julien en la Philippe que podría convertirse en el nuevo maillot amarillo de la carrera hasta las cuatro más próximo más ser deporte

Voz 0699 20:08 ahora os cuento el plan hasta las cuatro de la tarde vamos a contaros las claves del caso Diego Costa lo raro que es o no que aún árbitro Le pidan lo que le han pedido a Gil Manzano con la expulsión en el partido del Camp Nou de el delantero hispano brasileño vamos a contarlo por cierto con que Masaveu para eso que ha sido un árbitro pues un porrón de tiempo y un porrón de tiempo tiempos el que llevamos hablando de poco by el Real Madrid de momento el francés juega hoy contra el Barça en el partido con el United en su entrenador Solskjaer dice a estos sobrepasaba

Voz 21 20:41 estaba centrado en este partido el ex jugador del United es uno de nuestros grandes protagonistas para este tipo de partidos contra él pese yo no estuvo bien por lo que él sólo se centra en jugar bien ante el Barça no le veo no jugando con el United la próxima campaña

Voz 0699 21:01 dice Solskjaer yo voy a decir otra cosa el representante de Pogba Mino Raiola se llevaba de pena con el Real Madrid por otras operaciones Mino Raiola llamó hace un mes a los representantes de el Real Madrid para arreglarlo llamó porque por va vio de nuevo a Zidane en el banquillo del Real Madrid ilusionó el United en principio declara Pogba intransferible pero ya hay una cantidad que más o menos huele el Real Madrid que son ciento cincuenta millones de euros en esa operación el Real Madrid intentaría meter a Bale dejar la operación en torno a treinta millones de euros ya así estamos a día de hoy en el caso Pogba por lo bueno que esto varía más que las cotizaciones de SAP eh además el nuevo internacional por España del Getafe va a sonar en SER Deportivos además da mejor el de fútbol español de todos los tiempos va a sonar en SER Deportivos además el entrenador que se juega la vida este fin de semana en la Liga ACB va a sonar en SER Deportivos y espero que todos hoy no mováis de este es reportero aquí tú marcas la diferencia

Voz 3 22:06 tú eliges tú opinas no nos equivoquemos aquí tú eres el líder y una vez más la Audiencia hablar tres millones novecientos ochenta mil oyentes eligen la SER como referencia de la radio en España haciéndonos líderes en todos los programas de nuevo marcas la diferencia al qatarí era aquí

Voz 0699 22:33 lo que más llama la atención de lo próximo es lo de la sanción a Diego Costa señor Iturralde González árbitro de la Ser muy buenas tardes muy buenas tardes esto de la petición de explicaciones al acta arbitral después de un partido cuántos de normal y tú

Voz 22 22:47 en cuanto en este tema en cuanto ya es la palabra de una persona contra la otra es normal que el Atlético de Madrid es que es decir que el árbitro se equivoca Íker es un jugador no ha dicho eso entonces el Comité de Competición como hace un expediente abrirle expediente irle pide más clarificaciones al árbitro el árbitro ahora se va a ratificar en lo que ha dicho ya iba a quedar es que a ver es que ponernos en la piel del árbitro que es que es hasta tener veracidad de presunción de veracidad uno puedes mentir en unas pero es que eso es muy grave es lo más grave que pueda haber quiero pero es normal es normal

Voz 0699 23:24 mal es normal que nos quedemos allí en la línea de teléfono Iturralde yo tenemos

Voz 22 23:28 ah perdón nada tú tranquilo tranquilo tú cuéntanos

Voz 0699 23:31 ahora sí es normal te iba a preguntar si ha pasado mucho esto

Voz 2 23:34 en el que el completar el acta o mandar alegaciones o confirmar el acta

Voz 13 23:41 en dos o tres veces me

Voz 22 23:43 mandaron del Comité de Competición que hiciese ampliaciones al hasta en las tres dicen lo mismo digo nada yo me ratifico lo cual en el acta

Voz 0699 23:51 vale estoy tú es un bar arbitral no estamos viendo una cosa con detenimiento antes de un

Voz 22 23:56 luchando no ha dado los comités ampliar el recurso porque es que no estamos hablando de un partido estamos hablando que sea insulto por medio hay mínimo van a ser cuatro partidos y entonces lo que quiere el comité se recabar toda la información posible es que el árbitro dónde va a sacar más información

Voz 2 24:14 no no va a ser la

Voz 22 24:16 es que es que al final es la las protestas el problema de las protestas que se escucha no se ven y nosotros no estamos hablando de todo de lo que hemos visto por televisión pero esto no lo hemos escuchado ninguno

Voz 2 24:28 no está claro en en esta discrepancia el árbitro qué va a hacer es reiterar lo que puso porque como dice Iturralde el acta tiene presunción de veracidad diez muy grave mentir en en un acta de oye tu por cierto esto ya está fuera de todo contexto vale has visto lo del árbitro que pide el bar en la Liga Colombiana y resulta que no hay

Voz 22 24:47 sí sí sí sí te explico porque venía justo de un partido

Voz 23 24:50 de esta de clasificarse

Voz 22 24:53 de fase de clasificación es como aquí la UEFA Hay tenían va entonces ya está acostumbrado y pide el bar pero no que es que no tengo ahí

Voz 2 25:02 tiene el pobre tiene un Cristo que no veas ahora claro

Voz 22 25:05 por eso es como los jugadores por ejemplo que en UEFA cuando juegue en la UEFA el jueves el Villarreal del Valencia ya a saber cómo hay jugadores que depende que jugaban a pedir el bar no hay

Voz 2 25:14 ya pues ahí lo llevan claro más vale que vayan con la lección aprendida de la final la verdad vale pues nada te llamaremos antes de la final que te quede claro un abrazo muy fuerte abrazo por cierto el Atlético

Voz 0699 25:24 que espera Miguel Martín Talavera que ocurra en el Comité de bendición mañana

Voz 1576 25:28 hombre yo creo que ya ha recibido una buena noticia que esto no quiere decir que no vayan a sancionar agosto yo creo que van a sancionar de forma dura pero lo que está claro es que se le pide que esa ampliación de acta o que se ratifique si quiere matizar alguna cosa porque han atendido las alegaciones del Atlético de Madrid donde eran muy claras lo que dice Gil Manzano lo que le hizo a los futbolistas lo que dice Diego Costa y lo que dice luego el acta son tres cosas completamente distintas o al menos distintas IESA por ahí ha ido la línea argumental del Atlético de Madrid tiene momentos muy de competición han atendido a esas alegaciones y por eso le piden

Voz 0699 26:03 aclaraciones a Gil Manzano si quiere

Voz 1576 26:05 clarificar alguna cosa en cualquier caso entienden que se sancionará a Diego Costa pero entienden que también con ese defecto de forma por haber dicho una cosa o por haberle expulsado por una cosa ya de haber escrito otra que sea lo menos posible para el punta

Voz 0699 26:20 vale fuera de eso como celebra un entrenador un título contento por por los chicos

Voz 2 26:29 ya contentos por los chicos de Radio Marca a los que

Voz 0699 26:31 entrena Miguel Martín Talavera en la Liga de medios y supongo que debe ser muy duro el presentar la dimisión en es momento para entrenar a próxima temporada

Voz 2 26:39 lo que yo se lo queda Cadena SER primero y segundo no

Voz 1038 26:45 ayer ya la tiene va a llegar el momento Chamba

Voz 2 26:48 ya ya ha hecho todo lo que tenía que hacer ya eso es lo que tienes que ver si ahora sí que

Voz 0699 26:51 viendo cosas pero con tus colores ahora un abrazo

Voz 2 26:55 un abrazo para como Pedro Fullana decíamos que el Atlético de

Voz 0699 26:58 feliz está pendiente de Diego Costa pero también pendiente de que no juegues tú de recuperar jugadores contra el Celta de Vigo porque era

Voz 2 27:04 la la enfermería tiene llenísimo eh vamos pues

Voz 0017 27:07 a puede ponerse una sesión Express conmigo todo el profe Ortega

Voz 0699 27:10 voy a jugar porque vamos el ya te veo que lo tiene

Voz 0017 27:13 en chino en este caso dio Pablo Simeone si tiene que confiar en mí pero es que no le queda mucho tiene sólo doce jugadores disponibles de campo a día de hoy porque tiene dio Costa con molestias pero sobretodo pendiente de esa sanción tiene a Alemania Savic lesionados tiene eh a Morata con molestias aunque hay que decir que es el único que tiene opciones de llegar porque ha estado entrenando en solitario sobre el césped para ese partido y luego recordamos las sanciones de toma así de Jiménez así que no tiene mucho más hemos visto por ejemplo ya está pensando en el debut de Neuquén Pérez en el centro de Defensa junto a Godín e por ejemplo va a jugar corre arriba sino se recupera Morata junto a Antoine Griezmann eso es un palo para Qal y Nietzsche que está en plenas condiciones de momento no ha probado con él en el once titular va a apostar por Vitolo en la banda izquierda jugará a Juanfran el lateral derecho y qué quiere decir eso que Arias sería el único jugador de campo que estaría sentado en el banquillo junto a Dan

Voz 2 28:06 madre mía cómo está la enfermería el Atlético

Voz 0699 28:08 padre de mañana no cuenta saber si ese recupera alguno en el Real Madrid la cosa I'm hoy va de las conversaciones de Zidane con los jugadores los jugadores que están encantados del lenguaje que muestra a Zidane con ellos que no difiere mucho del que muestra con los demás en la sala de prensa no y eso es muy importante Pacojó en las duras el armaduras porque ahora mismo claro

Voz 19 28:29 Zidane que ha ganado en dos años y medio tres Champions

Voz 0699 28:33 es el mismo que está en Valdebebas

Voz 19 28:35 por que se come iba a decir un marrón Noise dirigir al Madrid es es una maravilla pero que hasta o Lopetegui hasta Solari la llega un momento muy complicado hoy mejores están encantados con él se quiere marchar pues al final nadie pues no solamente porque este Zidane es que estará el Madrid hace hace más calorcito que que fuera de Valdebebas no es fácil además todos tienen contrato lo han ganado a no tienen un contrato porque ha puesto una pistola en el pecho a nadie no porque son futbolistas grandes te han conseguido grandes metas que va a haber cambios me ha dicho Zidane en la sala de prensa lo sabemos todos que va a llegar Hazard que va trapo va un delantero bueno Madrid tiene que renovarse de ahí a una revolución en el que haya pues salida desagradables creo que no habrá futbolistas que tengan ofertas y que las estudien y que quizás se marchen pero por ejemplo preguntas a Keylor Navas y que el dice que quiere quedarse allí está Courtois que es el portero del club que ha venido para para jugar mucho sus exacciones futbolistas un poco

Voz 2 29:28 produce porque hombre estaba nostalgia de lo que ha pasado este

Voz 19 29:30 que el pasado año Ac2 hace tres que han ganado eso cuatro Champions en cinco años y que este año han queda

Voz 2 29:36 todo muy pronto fuera de todo

Voz 19 29:38 igual que en el futuro más inmediato en nada en dos meses se va a hacer un nuevo Real Madrid Zidane está en ello está tranquilo y el equipos entrenada hoy a las cinco de la tarde en Leganés se va a jugar a las nueve el próximo lunes y ahí veremos ya Carvajal en el lateral derecho veremos a Marcos Llorente en el pivote defensivo en la portería Si todo va bien Courtois veremos se recupera a Varane que haya tenía un poco de fiebre si está bien podría jugar y sino pues Nacho que también tiene ganas de demostrar que es un futbolista del Real Madrid que en largas

Voz 0699 30:06 haciendo la semana al Real Madrid jugando en lunes esto es extrañísimo por un equipo que como dice Javier Herráez pero bueno lo saben todos está acostumbrado a jugar dos partidos por semana es desde luego ninguno sería gracias Javi un abrazo hasta luego más protagonistas de Champions es decir del Getafe a cuatro días de jugar en Valladolid un jugador del equipo noticia en sala de prensa otro en el campo por su lesión sí

Voz 24 30:25 por la lesión la Paco Hernando vamos a muy buenas pues la lesión es el uruguayo Leandro Leandro Cabrera que tiene una microrrotura muscular ya fue baja el otro día ante el Athletic por esa lesión lesión de última hora Innova llegará al partido contra el Valladolid que se juega el domingo a partir de las doce un partido que sea especial para Jaime Mata porque vuelve a la que fuera su casa allí consiguió una temporada muy buena marcando treinta y cinco goles en Segunda División que luego valieron el ascenso a Primera bueno él ha dicho que no va a celebrar ni en si marca un gol ya pasó por allí en el partido de Copa pero la filosofía de Bordalás sigue clara en este vestuario Ésta es la prueba de Jaime Mata cuando le preguntamos por el cuarto puesto

Voz 25 31:02 no ahora mismo Mugardos está claro de gana todos los partidos cuartos queda hecha es es algo obvio pero creo que que aquí paso a paso porque quedan partidos muy complicados de todo el mundo tiene todavía opciones de todo igual eso creo que no hay que echar la vista más allá porque creo que no te da opciones eh el objetivo va marcando la la clasificación final de Génova de número de jornal Dani de partido se queden china de de los resultados que hayamos conteniendo al final es lo que te va dando él él estaba un sitio en otro y más en una liga tan igualada en la que sales que pierde dos partidos Irak trabajo como que ganas y sigue metido en la pelea es que estaba metiendo de partido a partido pero porque creo que lo primero era obtener la salvación creo que lo importante era el conseguirlo cuanto antes porque es lo que te da luego el margen de poder aspirar ya ya señora más cosas

Voz 24 31:45 el partido partido paso a paso estado muy clara la filosofía de Jaime Mata que está haciendo una gran temporada con trece goles el equipo vuelve a entrenar mañana y pasado a puerta cerrada el viernes tendremos otra sesión de fotos

Voz 2 31:55 no vale son las tres y treinta y dos minutos

Voz 0699 31:58 a esta hora qué está pasando en el Rayo Vallecano José Palacio

Voz 1038 32:01 están muy buenas Pacojó a punto de terminar el entrenamiento entrenando en la Ciudad Deportiva e empezaban a las dos de la tarde para aclimatarse al horario del próximo domingo esa final en San Mamés ante el Athletic Bilbao pero es un poco una cosa extraña lo que también habla

Voz 0699 32:16 por esta semana porque sí

Voz 1038 32:19 el a dos ayer volvieron a entrenar a las cinco y media la tarde mañana entrenará en el estadio a las dos de la tarde pero viernes y sábado entrenan a las once de la mañana y admito si adecúan poquito aire para que para que estire la pierna los chavales para que puedan entrenar un poco adaptarse a esa hora del próximo domingo a las dos de la tarde pero también esta apuesta la atención en Vallecas más en las oficinas que en el campo porque las oficinas llega arrepentido por día vimos el lunes como el arrepentido Andrés el abonó dos y mil novecientos setenta y tres llegaba con una carta con la intención de pedir disculpas por esos insultos a Marcelino ayer martes otro arrepentido en este caso Rodrigo de veinte años no quiso dar el número de abonado por lo menos no lo ha hecho público el Rayo Vallecano sí que hizo pública la carta en la que quería pedir disculpas lo por expresiones que dijo a Marcelino como de puta por haberle deseado la la muerte hijo que estaba pasando un momento muy duro o es verdad que a mí me contaban ayer que llegó en un estado bastante afectado el chaval a las oficinas de del club que dio esa carta entre esa carta la firmó y que bueno queda también suspendido el abono hasta lo que resta de temporada ahora ya sólo queda uno veremos si mañana es el tercer arrepentido

Voz 2 33:28 a ver tenemos arrepentido por día para no arrepentirse a lo mejor es no pizarra eso seguro gracias Jose

Voz 0699 33:34 me queda pasar no por un acto con el Leganés como protagonista esta mañana la presentación de una carrera solidaria y lo que sea solidario deporte siempre motivo de atención en este programa de Óscar Egido hola Óscar muy buenas o

Voz 26 33:44 bajo muy buena pues la que estamos en la Ciudad Deportiva de Leganés donde esta mañana ha presentado la carrera Pepín era solidaria contra el cáncer el día dos de junio domingo la organiza el Club de maratonianos de Leganés y la Federación de Peñas donde gana en concreto XXVIII va a haber una carrera trece kilómetros que cuesta diez euros una marcha solidaria de tres kilómetros que vale cinco euros con salida llegada en el de Butarque toda la recaudación va destinada a acción que se dedica a luchar contra el cáncer infantil y hoy exacto estaban alojados

Voz 27 34:11 desde el propio Pere muy buenas muy buena con un acto bonito habrá que correr la carrera y como animamos a la gente para Calahorra bueno al final

Voz 11 34:19 yo creo que eh que que sea solidario en este en este caso

Voz 27 34:24 es un día importante para para el mundo entero porque al final de esta maldita enfermedad esta

Voz 11 34:33 en todas partes Si bueno intentaremos que que la eh

Voz 27 34:36 después con labores de Damian posible que que corriendo oí bueno independientemente de la de la carrera en sí lo que importa de poder ayudar a esa persona que tienen esa enfermedad Hay bueno esperemos que que de una vez pues desaparezca después de siete puntos que la semana pasada en la otra carrera en la de la permanencia al Leganés está muy muy cerquita de la meta sí sí es verdad que que nos queda el último tiro que que bueno tenemos en cuestión de punto importante y bueno nuestra idea sigue siendo nuestro recibo sigue siendo la la permanencia matemáticamente después pues ya ya veremos pero desde un principio la idea de la permanencia se había ganado en en el Bernabéu en Copa ha ganado al Madrid

Voz 28 35:19 en Butarque también en Copa en este campo

Voz 27 35:22 no perdió el Barça no ha ganado la letra y el Sevilla el Valencia el lunes puede ser el día en que se haga falta ante el Madrid en Butarque bueno la verdad que sería un buen día porque bueno un equipo como el Real Madrid a todos los jugadores le gusta le gusta ganarle voy estamos en casa estamos en casa que

Voz 11 35:41 que donde nosotros no sentimos muy bien donde el equipo se siente fuerte muy bueno

Voz 27 35:45 seguramente hagamos un buen partido y tendremos Strauss eh tú que veces al equipo todos los días volviera de entrenar con ellos como están es Iris llega a ese partido o todavía le queda sí bueno ella hecho parte del entrenamiento con con el grupo hoy bueno pero realmente no sé si tendrá el alta para para el lunes muchas gracias Si ya veremos el día dos de junio podemos esperemos que sí seguro que sí puede Paco juego Rodolfo Benito para acompañar nuestro gen crudamente Maratón de Madrid por ejemplo estuvo vengo como Borja como Robert como Koke como si se atreven ahí la tienen el domingo Torres

Voz 2 36:20 vale pues ellos se lo planteó a ver si

Voz 0699 36:23 hace de participar como equipo qué otros ocasiones en donde van como equipo impartirán un poquito haciendo la guerra por su cuenta la verdad Borja las tres y treinta y uno dos mil seis

Voz 0699 38:44 vamos al tiempo que dedicamos hará el deporte femenino hoy con el fútbol como protagonista venimos de dos partidos histórico para la selección ante Brasil ya ante Inglaterra de la selección absoluta venimos de récord de asistencia a un partido femenino en España que es un récord mundial ya hemos dicho ante este aluvión de Noticias buenas de fútbol femenino qué no dejamos un hueco y hablamos con la mejor de la historia de nuestro fútbol en España tres veces entre las diez mejores al Balón de Oro títulos en medio mundo Estrella ahora en los Jutta Royals Vero Boquete muy buenas tardes

Voz 13 39:16 hola buenas tardes son las tres y treinta y nueve

Voz 0699 39:19 minutos en España que ahora es en Utah

Voz 13 39:21 siete dentro del interés de la mañana fría

Voz 2 39:24 te agradezco un montón hace el madrugón oye que desayuna una crack cuando acabe la entrevista porque no habrá una todavía no

Voz 13 39:31 no pues un poco de de avena en Sevilla las de pájaros si te juegas un poquito de fruta a entrenar

Voz 2 39:40 vale menos mal que ha añadido la fruta porque si no debatir no me dan ninguna envidia pero bueno oye cómo te avala la vida por Estados Unidos Vero

Voz 13 39:48 pues la verdad es que muy bien contenta contenta aquí sobre todo ya con ganas de empezar la temporada empezará a competir empiece lo lo bueno pero a gusto

Voz 0699 40:00 no vamos a tardar mucho en que eso llegue

Voz 2 40:02 no porque debuta Asen en una semana no

Voz 13 40:05 si te empieza ya la Liga empieza este fin de semana pero al ser equipos impares nosotros empezamos a dos siguiente así que nada con ganas de de sobre todo ver que llegamos preparada ojos ya entonces la esta pretemporada con amistosos sí que ahora pues tienen siempre ganas de de ver si si todo el esfuerzo ha valido la pena

Voz 2 40:27 ya estamos en el sitio correcto

Voz 0699 40:30 lo que busca Vero Boquete en esta podemos decir nueva aventura americana

Voz 13 40:34 pues busca ganar este título que que se me escapó hace un par de años en en penaltis Si bueno pues eso todavía estaba ahí y creo que que era una parte de que al menos debía de de intentar intentarlo una vez más así que he vuelto para eso para intentar conseguir este título y ojalá pueda hacer este año

Voz 2 40:57 lo que veo pero lo que leo lo que nos llega es que te tratan como lo que eres en Jude a una estrella no sé si eso te da al margen de la ilusión

Voz 0699 41:05 don y las ganas un puntito de presión también

Voz 13 41:09 bueno le me gusta la presión eso es verdad que las expectativas son altas y aquí pues se llego pues como que no jugaba con mucha experiencia que que viene a ayudar al equipo a a poder luchar por el título muy bueno el ver que que se espera mucho de mí pues siempre te hace estar más en alerta está más motivada ahí tengo muchas ganas de hacer una buena temporada poder ayudar al equipo

Voz 2 41:37 pensando que habiendo jugado en España China Suecia Rusia Alemania en varias fases en Estados Unidos no te pasa que a veces a las siete y cuarenta y un minutos te llama no sabes en qué país se levantó

Voz 13 41:50 sí pero para eso alarman unos cinco diez minutitos antes sí entonces ya todo dinámicas con más claridad

Voz 2 41:58 hemos dado un poquito el recorrido el periplo que has hecho por todas la naciones de preguntas que no te hubiera gustado más claro ser jugadora de un solo club de esto ya sé que es muy complicado y en el foso marino incluso un pelín más pero al margen de lo que has aprendido en el trasiego te hubiera gustado decir oye mira yo hubiera sido todavía no sea el que sea