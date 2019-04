SER Deportivos (11/04/2019)

Voz 0699 00:00 dos qué tal buenas tardes bienvenidos al deporte en La Ser en un mismo deporte relacionado con un mismo país te puedes encontrar con Jekyll Hyde en cuestión de un día el fútbol italiano dio vergüenza ajena cuando ayer ciento veinte ultras fueron detenidos en los accesos del estadio de playas porque portaban armas y bengalas antes de entrar al partido de la Juve fueron requisados cuchillos porras a gente como mucho con serrín en la cabeza y luego está lo de Eva el jugador del Inter ha decidido pagar de su bolsillo el comedor de una cría a la que el colegio le daba galletas de atún en vez de los platos que disfrutaban los demás niños porque la afán Emilia de la niña inmigrante no tenía el dinero suficiente para pagarle el comedor galletas ella mientras el resto comía platos de risotto pasta enfrente no conozco a Eva pero quisiera quisiera decirle que no sé cuantos goles meterán lo que le queda de su barrera pero el pagarle una comida decente a esta niña es sin duda el tanto más importante que va a marcar o ha marcado en su historia Lastras y uno comentamos aquí esas reportados

Voz 0699 01:15 Don José Delgado puesta aquí estamos los de SER Deportivos hasta las cuatros vamos a acompañar con el resumen de lo que llevamos de jueves gracias por estar ahí de modo que me las dos cuadre por la radio de siempre por la aplicación de la SER en el móvil por los enlaces en redes sociales por la web o por donde sea que lo importante que tenga hay mucho donde elegir para escucharnos os doy las gracias donde a más por elegirnos en nombre de todo el equipo del programa que va desde Óscar Egido una producción a Juan Carlos Ingelmo y Julio Hernández como crack de la técnica Diego Costa conocido esta mañana lo que cuesta su expulsión contra el Fútbol Club Barcelona entrábamos a las doce de la mañana antes de que lo hiciera público la federación española Pedro Fullana muy buenas

Voz 0852 01:51 muy buenas ocho partidos de sanción porque son dos sanciones diferentes como apuntábamos este mediodía cuatro partidos por el insulto cuatro por agarrada al árbitro para evitar que sacara las tarjetas a Godín y Giménez por tanto Se acabó la temporada para Diego Costa hay Enrique Cerezo acaba hablar así de la sanción

Voz 2 02:06 no esperaba que fueran tantos partidos pero bueno la verdad es que es una pena porque todos los jugadores tienen un temperamento diferente en el campo no y la verdad que a Diego le estaban haciendo mucho de faltas ilegalmente uno se tiene que cabrear pero eso no es justificable porque un insulto nunca justificado otros a recurriremos vamos a ver si nos dan la cautelar ya que lo que pasa es un momento difícil para él pero no porque se vaya contiene no vaya a continuar eso motos bebo porque es una sanción fuerte de todas las maneras enough por defender al jugador pero realmente todos a Aubisque en un momento determinado se pueden decir cualquier cosas que no significa para nada lo que quizá la palabra lo que dice la frase

Voz 0852 02:44 lo dicho el Atlético Madrid va a recurrir a Apelación pero sabe que es muy difícil que les rebaje la sanción al ser la mínima en cada caso

Voz 0699 02:49 no deben esperar rebaja alguna sí esperamos un partido enorme entre Villarreal y Valencia un encuentro español que se juega en Europa ida y vuelta por un puesto en semifinales de la Europa League parecen favoritos los visitantes pero a pesar de lo que dice Calleja en lo locales Marcelino en el banquillo del equipo ché

Voz 0699 06:41 lo que viene son las consecuencias de la victoria del Fútbol Club Barcelona en Old Trafford la indignación del Atlético de Madrid con la sanción de ocho partidos a Diego Costa y primero de todo la desde al Villarreal Valencia de Europa League a las nueve en la cerámica todo casi dispuesto nosotros dispuestos a contarlo último última de los locales Villarreal Xavi Isidro muy buenas

Voz 1038 07:00 tardes qué tal muy buenas bueno pues quince años después se vuelven a encontrar Villarreal y Valencia es verdad que la Liga la cosa va muy distante con unos por arriba y otros por abajo pero en Europa chico la cosa parece que se va a igualar sin presión va a jugar el Villarreal cambia su cara ya eliminó al cénit ya eliminó al Sporting de Portugal IPS acabe rotaciones y muchas bajas porque no van a estar Jaume Costa Miguelón bolera Bruno Trigueros y Javi Fuego por lesión va a ver caras habituales son menos habituales mejor dicho con Andrés Fernández Cáceres Fornas Gerar Moreno Carlos Bacca en el equipo titular el Villarreal quiero olvidar la Liga pensar en Europa Santi Cáceres

Voz 1893 07:33 tres cuartos de final de Europa League es una competición muy importante muy prestigiosa hay que separar el momento que estamos viviendo hoy en Liga y aislarse de ese momento para afrontar de la mejor manera lo que viene en Europa que que la verdad que no hemos ganado un lugar muy importante en esta competición y hay que aprovecharlo de la mejor manera

Voz 0699 07:56 ilusión en Villarreal saltamos ahora lo último de los demás el y no flash de novedades desde Valencia Ximo más mano muy buenas tardes

Voz 1038 08:01 hola qué tal muy buenas recordemos que se van a perder el partido por sanción Carlos Soler por lesión con Dogville Jaume con enfermedad en los últimos días por ese problema de gastroenteritis aguda que le ha llevado incluso hasta el hospital además sobrino innato se quedan fuera de la convocatoria de la que ofreció anoche Marcelino después del último entrenamiento estos por decisión técnica vuelven a la lista son las mejor noticias como decíamos el relevo se cae y vuelve Koke leen que creo que directamente va ir al once a la medular junto a Dani Parejo vuelve también Pichincha la lista aunque creo que se mantendrá vas en el lateral derecho arriba la dupla atacante de lujo Gameiro Rodrigo que le ha dado tantos goles al Valencia sobre todo en el último mes en esta competición que está siendo fetiche y en la que el Valencia quiere seguir con vida

Voz 0699 08:44 los la información de un partidazo buscamos una o varias claves del encuentro de hoy tú qué piensas Santi Cañizares

Voz 0498 08:50 bueno las claves del partido realmente pasan por el la situación no de cómo el el momento que atraviesa sobre todo el Villarreal si esto fuera un partido de Liga seguramente veríamos son un equipo amarillo muy nervioso en defensa con mucha ansiedad por conseguir los puntos con mucho miedo a los minutos finales como estamos viendo Liga teniendo en cuenta la situación que atraviesa pero no es un partido de Liga es un partido de Europa League donde el Villarreal pues no tiene nada que perder realmente no entonces hay yo entiendo que el partido va a ser mucho más igualado de lo que parece eh parte como favorito al Valencia así eso es una obligación para el equipo valenciano

Voz 15 09:28 pero eh

Voz 0498 09:31 no hay digamos no no creo que que sea acá

Voz 0852 09:34 a ninguno de los dos equipos demostrar

Voz 16 09:53 si en el Emirates al equipo de Unai Emery recibe al de Carlo Ancelotti inundó de favoritos es el décimo Encuentro de Nápoles en Inglaterra los anteriores nueve no ha ganado ni uno con las bajas de Houellebecq en un equipo ya Albión en otro

Voz 0852 10:04 las dudas de que saca en los

Voz 16 10:07 locales no se queda atrás como partidazo del Benfica entras de Frankfurt el Benfica abrir y favorito porvenir de Champions pero enfrente tiene al equipo alemán en el que juegan dos de los máximos goleadores Luca Jobbik y Sebastián Aller y que lleva quince partidos sin perder en los portugueses será baja el delantero ex del Valencia Jonas Gonçalves llena la intranet acumulan hasta cinco bajas el único que parte como claro favorito es el Chelsea porque juegan paga contra el Slavia al equipo de Hazard y el pichichi llegó visitan al equipo que eliminó al Sevilla aunque los ingleses no deben confiar por Slavia aún no ha perdido en esta edición de la League como local

Voz 0699 10:38 desde las nueve lo contaremos todo en el Carrusel deportivo con Dani Garrido en la Cadena SER eso en la UEFA la Champions victoria del Barça en Old Trafford con Messi y su nariz como principal preocupación del día después Adriá Albets buenas tardes

Voz 0017 10:49 hola Pacojo buenas tardes si el argentino se llevó un golpe tremendo de Smolensk y tuvo que ser atendido con heridas en la nariz en el pómulo y en el ojo esta tarde los médicos le van a examinar para saber si tiene una pequeña fisura como parecía ayer tras el partido aunque en principio no existe preocupación el equipo ha llegado de madrugada muy tarde a Barcelona Valverde había programado el entrenamiento para laguna pero finalmente lo ha cambiado lo ha puesto a las cinco de la tarde el Barça consiguió ganar por primera vez en Old Trafford sin jugar un gran partido pero compitiendo hasta el final con un gran Luis Suárez Llum Piqué de nuevo imperial Piqué que a pesar del buen resultado pedía calma

Voz 0645 11:25 después de visto lo el PSC yo creo que no no hay que confiarse para nada no es que se venía con resultado mejor he también era muy muy favorito y mira lo que pasó el fútbol puede pasar cualquier cosa sobre todo equipos y en clubes grandes como es más te que te pueden dar la vuelta en cualquier momento ya que salir con mucha concentración y con las afición seguro que nos ayudará a intentar clasificarnos quedar

Voz 0017 11:47 la vuelta en el Camp Nou los jugadores prefieren ser prudentes pero el Barça está hoy un poco más cerca de las semifinales además varios jugadores llegarán descansados a la vuelta el propio Piqué o Luis Suárez están sancionados para Huesca donde tampoco viajará muy posiblemente Leo Messi

Voz 0699 12:02 esta el Barça más cerca de la seny como lo están la Juve con Cristiano Ronaldo otra vez como protagonista marcando un gol al Ajax en el empate a uno en ese partido marca el comienzo de Ser deportivos pero el día no olvidamos que tiene un nombre que es el de Diego Costa que como contábamos abriendo sanción de ocho partidos pocas esperanzas rojiblancas de rebaja y reacciones en la plantilla Fullana

Voz 0852 12:20 sí iban a recurrir a Apelación pero saben que la sanción al ser la mínima en cada supuesto de los dos que ha sido sancionado es prácticamente imposible que le quiten partidos hay un precedente por ejemplo el de Cristiano Ronaldo en la Supercopa de España en dos mil diecisiete fue sancionado con cuatro partidos por un leve empujón al árbitro apelación le mantuvo la sanción ya su compañero Thomas los ocho partidos le parecen excesivos

Voz 17 12:39 para mí yo pienso que es demasiado no porque eh en un partido así que no se expuso a uno y luego un compañero que nos ayuda mucho le cae ocho partidos bueno espero que intentan hablar con ellos Si le dan la estancia

Voz 6 12:57 Costa la Europa League y la Champions como primeros temas lo próximo van

Voz 0699 13:00 girando alrededor del Real Madrid de la próxima jornada de Liga

Voz 6 13:02 fin de semana Juan si somos los neumáticos como

Voz 18 13:07 a ver te comentamos para tu escapada de Semana Santa nos caemos del plan es que nos ha surgido una cosilla venga

Voz 6 13:12 a ver si tus neumáticos

Voz 12 13:15 hallan tus planes también visita tu taller Four antes del doce de abril disfruta de una oferta dos por uno en neumáticos de primeras marcas consulta convicciones en Fort punto es

Voz 7 13:24 en BP cada repostaje te lleva más lejos porque los carburantes BP Ultimate con tecnología ayudan a limpiar tu motor eliminando y ciertos carburantes pueden dejar y quedan hasta cincuenta y seis kilómetros más por depósito afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología el beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com

Voz 13 13:44 de Azón Tazón es razón

Voz 14 13:53 de Azón es puro deporte Gran Premio de las Américas Domingo catorce de abril en las veintiuna horas solo en tazón cuatro noventa y nueve el mes sin permanencia primer mes gratis de AZ N de Azón

Voz 7 14:04 nada puede compararse a lo que sientes por de equipo

Voz 0978 14:08 hasta qué piensas en lo que se siente navegando en un yate de cuarenta metros de eslora tiene dices que lo sientes a tu equipo porque acabas de ponerle que pierde en la quiniela y todo por el bote de tres millones de euros que trae este domingo perdona los porque sabe lo que hace la quiniela la apuesta deportiva que hace millonario

Voz 7 14:25 loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y sólo si es mayor

Voz 0699 14:29 edad si atentos a esto el Comité de Apelación de la FIFA está reunido para estudiar la sanción al Chelsea que le podría mantener hasta dos mil veinte sin fichar de eso deben de Hazard deben de Kovacic depende un poco la operación Morata en el Atlético de Madrid Inglaterra Álvaro de Grado se sabe algo buenas tardes

Voz 19 14:45 hola buenas tardes se sabe que se han reunido hoy como acabas de comentar pero no se espera probablemente que haya un veredicto hasta la semana que viene así que de momento están exponiendo los problemas Si todos los interrogantes que han surgido con respecto a los mercados de fichajes pero seguramente no haya un veredicto final hasta dentro de unos días

Voz 0699 15:03 tendremos que esperar el Real Madrid está pendiente de eso y hoy está de libre si de jueves de libre porque juegan lunes ante el Leganés aunque ellos noticia un jugador del equipo blanco que tampoco está teniendo una gran temporada respecto por ejemplo la pasada y que hablado Javier Herráez buenas tardes

Voz 20 15:15 hola qué tal Pacojo si se llama Casemiro el brasileño un hombre como siempre educado reflexivo autocrítico con la temporada del Real Madrid no podía ser de otra forma ha defendido a la plantilla cuatro Champions en cinco años avisa que el Madrid siempre vuelve hizo volverá más fuerte también ha hablado de Almargen de Neymar que bueno eso eso no toca ya hemos contado aquí en la SER que lo de en papel no toca este verano se ha hablado de Pogba que sí puede tocar este verano y hablado así del jugador francés que juega todavía en el United

Voz 0336 15:44 son jugador de su nivel es compatible que en jugadores del mundo sabemos que que porque para cometer ha dicho pero nosotros no podemos darla ante un que no está en la plantilla estaremos que se viene el Madrid será muy bien nietos nosotros sabemos que son jugadores pero bueno valses no está en el Real Madrid

Voz 0699 16:04 Casemiro hablando de lo que puede ser noticia de futuro en el Real Madrid en el Athletic la noticias son las lesiones de presente

Voz 6 16:09 cuya Nancy otro más en Godino ha entrenado por unas

Voz 0852 16:12 bestias musculares y es duda para el partido del sábado portando sólo está Neuquén como central de la plantilla jugaría junto a él Montero el sábado la noticia positiva es que Morata al menos ha realizado una parte el entrenamiento y es optimista de cara al sábado a día de hoy sólo tienen Simeone once jugadores de campo para el partido

Voz 0699 16:26 Nos que nos acercan al fin de que se abre con un Espanyol Alavés en donde es noticia y el delegado del equipo local Elena de de hola Pacojó sí porque José Maya

Voz 0133 16:35 son ha puesto su cargo en manos del club después de llamar negro de mierda a un aficionado del Girona en Montilivi que increpaba a los pericos a su llegada al estadio calzón se disculpan una carta dice por haber perdido las formas por primera vez en cuarenta años trabajando en el Espanyol era el delegado más veterano de Primera todo un emblema del club y ahora será el consejo de administración quién decida su futuro

Voz 0699 16:56 pues tendrán que decidirlo y decidimos nosotros que el Sevilla Betis es el partido con más tirón del fin de semana y la cosa va calentándose deportivamente en Sevilla Manolo Aguilar Sevilla Manolo Aguilar

Voz 6 17:08 pues podemos escucharlo con dicho Joaquín y Carriço sí pero ya lo vamos a escuchar luego dale

Voz 21 17:12 Ingelmo sobre eso no es que no voy a opinar cada uno es consciente de lo que hace de sus actos de yo sí sí sí cree que que que es su manera de actuar yo yo respeto pero no estoy de acuerdo pero respeto es seguir así

Voz 22 17:29 bueno pues segregación racial en rueda de prensa que en el Sánchez Pizjuán le va a recibir con con mucho cariño no sé cómo crees tú que va a recibir a Joaquín mañana

Voz 21 17:40 bueno pues gracias a los sistemas que quiere pensar es normal que no lo vayan a recibir con GRE

Voz 0699 17:45 pues eso eso es lo que dice Carriço con respecto a Joaquín y su recepción Sevilla noticia por eso hoy un pueblecito de Madrid se ha convertido ya noticia por juntar en su premios de deporte a cuatro presidentes de equipos de Primera División iban Álvarez

Voz 23 17:58 Nadal Pardo concretamente Pacojo al norte de la colonia de Madrid estaba Enrique Cerezo no Raúl Martín Presa María Victoria Pavón también Ángel Torres el presidente del Getafe ya sabemos que no es muy partidario del bar varias jugadas han perjudicado al conjunto azulón a lo largo de la temporada ya Pinto el mensaje de Ángel Torres sobre el bar sobre aquellas personas que lo manejan

Voz 1339 18:15 el arbitro hay que protegen yo creo que tenemos buenos árbitros en España posiblemente a lo mejor en Europa pero tienen que dedicarse a arbitrar el bar para otra gente que que especializar que que educar que que darles cursos si se equivocan y no sirven pues despedirle

Voz 0699 18:33 si se equivocan y no sirven de pedirles el mensaje es claro al polideportivo

Voz 7 18:39 Alejandro Blanco el presidente del Comité Olímpico Español noticia esta mañana uso de Caballero y ha sido protagonista en los Desayunos Deportivos no ha descartado seguir von presidente del Comité Olímpico Español y también ha confirmado que el piragüista Saúl Craviotto si se clasifica será el abanderado de España en Tokio dos mil veinte por estos motivos

Voz 24 18:54 pues pensaba que la abanderado sea el deportista que mejores resultados olímpicos tiene sólo hace falta mirar quién tiene más horas en caso de empate quién tiene más platas y así sucesivamente ya vosotros podéis decir quiénes Álava

Voz 0699 19:07 pues está claro quién será el abanderado cita del día en el ámbito internacional comienza el Masters de Augusta de golf Héctor González muy buenas tardes

Voz 25 19:14 qué tal Pacojó hace apenas media hora que ha arrancado esta nueva edición el primero de los españoles en comenzar su participación más es John Ram que lo hará en torno a las cuatro de la tarde comparta además partida con Tiger Woods después llegará el turno de Sergio García campeón en dos mil diecisiete más tarde él le Chema Olazábal y Rafa Cabrera yo

Voz 0336 19:30 ya Jon Ramiro la jerarquía jerarquías a ver

Voz 25 19:32 esperanzas españolas aunque la gran terna de favoritos la ocupan y MacCain Dustin Johnson Justin Rose

Voz 26 19:38 cerramos con la NBA tenemos emparejamientos de playoff José Santoña del oeste Golden Stade Clippers Houston Utah Denver San Antonio Portland Oklahoma en el este Milwaukee Detroit y Boston Indiana por otro lado Toronto Orlando Brooklyn Philadelphie así un no parar este primer tramo de Ser deportivo la verdad lo próximo es en plan más cercano más tranquilo hasta las cuatro de la tarde

Voz 27 20:05 SER Deportivos Madrid

Voz 0699 20:07 lo que nos queda más cerquita yo os cuento aviso a los seguidores del Real Madrid va quiere jugar un clásico de momento anoche jugó contra el Barça en la Champions

Voz 7 20:18 los jugado contra el Barça en un partido de Champions te gustaría jugar contra el Barça en un partido como un clásico por ejemplo

Voz 28 20:24 sabes cómo uno cuando jugamos la Champions siempre siempre lindo de Jodar con contra un equipo como Barcelona allí pero hoy día perdemos ahí próximo queremos ganar pero siempre un sueño para todo de de jodían Champions encontró un equipo así como las patas gustaría jugar

Voz 0852 20:42 para el Barça un clásico de esto

Voz 6 20:44 por eso bueno pero ahí hay una sonrisilla aviso a los seguidores del Getafe Jorge

Voz 0699 20:49 Molina quiere jugar la Champions Le contaba Manu Carreño anoche en El Larguero que la Europa League como que ahora mismo no la firma

Voz 19 20:56 ahora en el mundo ser ambiciosos sabiendo que trata de Europa liguillas

Voz 29 21:01 eso la temporada el equipo va a dar pelea pues todo lo que se pueden hacer objeción desde que empezamos la permanencia hay y entonces pues bueno ahora

Voz 19 21:11 la de pues la gente tiene tiene la ilusión

Voz 0699 21:16 están soñando y es lógico que sea así aviso a los seguidores del Athletic el Atlético de Madrid teme que el Manchester United pueda ir con el dinero que ingrese por Pogba si el Real Madrid no consigue meter a Bale en la operación ha por Saúl lo teme el Atlético de Madrid hilo teme muy seriamente y aviso a los demás que vais a oír a él portero que el domingo salvo al Rayo Vallecano parando un penalti al Valencia vais a oír al periodista que más sabe de baloncesto del mundo yo os voy a llevar al acto en el que han estado esta mañana todos los presidentes de primera división del fútbol madrileño a excepción de Florentino Pérez el plan a mí me mola luego me decía

Voz 6 21:52 qué os ha parecido este jueves

Voz 9 21:55 desde las nueve una hora menos en Canarias en tu dial de ser Vicky

Voz 6 22:07 se el de Dani Garrido Cadena SER

Voz 0699 22:13 pero empiezo por la noticia del día en Madrid que es la sanción a Diego Costa Gustavo López muy buenas tardes

Voz 19 22:21 qué tal buenas tardes como ocho partidos a Diego Costa

Voz 6 22:23 así a bocajarro que que te parece a ti

Voz 19 22:27 son muchos partidos pero bueno el reglamento es lo que marca e insulto si es verdad lo que se comenta y lo que se dice y lo que escucharon los dos árbitros que esa cita el cual bueno es lo que marca el reglamento y hay que respetarlo ahora bien creo que esto puede llegar a servir para que no vuelva a suceder independientemente del jugador de camisetas que evitan que crea un precedente y que sea un acto en el cual cualquier insulto menosprecio pues que era un árbitro de un de un brazo sirva para que la sanción ejemplar y no vuelva a suceder

Voz 0699 23:04 Gustavo a jugadores calientes como Diego Costa les precede su fama les penalizan sus antecedentes o ni una cosa ni la

Voz 6 23:11 otra

Voz 19 23:13 no creo que los árbitros son conscientes de los jugadores son vehementes en el campo de juego que son caliente que tienen me pasión que son pasionales que a nivel emocional juegan un papel fundamental y creo que lo saben e Sasso N jugadores que están Vito con los colegiados sume consideraba un jugador también muy pasional que hablaba mucho

Voz 30 23:35 que que gritaba que que

Voz 19 23:38 era de esa forma a nivel emocional y el árbitro te conocía ahora bien llegar al Rose de la falta de respeto no está acorde con un deporte donde todos tenemos que dar un ejemplo pero por eso digo que sí esto es un ejemplo para que no vuelva a suceder que sea ejemplo para todos

Voz 0699 23:54 es cierto que tú eres calentito pero tenían más cabeza de es el golpe Gustavo que le faltaba Diego Costa para su continuidad en el Atlético de Madrid o tú crees que esto no va a influir en el futuro sea cual sea de Diego Costa

Voz 31 24:09 hombre no me atrevo a a a

Voz 19 24:12 creo que a ver el futuro no no sé lo que va a su ser querido contar pelos Ci lo que puede servirle de experiencia no como para que pueda tomar en valor lo sucedido el partido que ha dejado al equipo con un hombre menos que ha sido sancionado con ocho partidos de sanción y que sirva para tener y que no vuelva a su ser primero para no dejar a un equipo con un hombre menos y tampoco que si aparte todo por una falta de respeto a un colegiado entonces más allá hay que sí se puede quedar o no que eso no sabrá la junta directiva era comisión técnica junto con el Cholo Simeone masas sea eso que les sirva de experiencia para que no vuelva a suceder

Voz 0699 24:53 vale me decías yo también era calentito cuando tienes un futbolista tan vehemente agresivo caliente como hay que conducir para que la agresividad sean positivo en lo partido grandes Gustavo índole penalice

Voz 19 25:09 hombre es difícil es muchas veces los jugadores salimos sobre motivados eso es contraproducente entonces lo que lo fundamental en este tipo de caso es quitar esa sobre situación el futbolistas por Siria ante partidos tan importante donde se juega mucho se excita se auto motiva y muchas veces ese tipo de partidos hay que contrarrestarlo con relajación en el hecho de bajarlos de lo de Cibeles pero son jugadores que no entiende en otra forma de jugar que de esa forma Diego Costa Luis Suárez son jugadores que no entienden el fútbol de otra forma tienen que corregirlo efectivamente pero muy difícil muy complicado porque entienden el fútbol solamente esa manera eso mismo se auto motivan esos mismos de importante desde el roce de de la desde desde hablar de protestar de todo eso don tiene nací

Voz 6 26:02 vale ya a las tres y veintiséis minutos la pregunta

Voz 0699 26:05 más me cuesta cero a Gustavo López pero hay que hacérsela

Voz 6 26:08 en cuando has comido Gustavo ojo que hemos perdido la comunicación justo en la pregunta clave pero obtendremos la respuesta clave en unos momentos

Voz 19 26:19 por dónde venía hola hola dime dime si te escucho perfectamente Pacojo mira no he comido esperando si hace nada en la entrevista para decirte que voy a ser un poco a dicha

Voz 6 26:34 no hay ni un día que no comas bien macho buen provecho

Voz 19 26:40 muy unas horitas cortadas Adirasens día trocito y una ensalada de tomate ajo

Voz 6 26:46 es es que está cocinando al mismo tiempo por eso tardo un poquito más en responder un abrazo

Voz 19 26:52 un placer enorme siempre hasta ahora que tengo buena comida

Voz 6 26:55 se nos invita de vez en cuando no estaré más bueno el Atlético de Madrid que está tal Rodolfo del Comité de Apelación y el asunto está pero hay que decirlo fue muy poco esperanzas sí porque el problema

Voz 0852 27:08 es que son dos sanciones diferentes como hemos contado esta medida en la Cadena SER son cuatro partidos por el insulto a otros cuatro partidos por agarrar al árbitro en cada caso es la sanción mínima porque podía haber sido sancionado por ha supuesto entre cuatro y doce partidos y eso hace que Apelación no tenga margen de maniobra para quitar partidos porque lo que tendría que hacer es cambiar el artículo por ejemplo rebajar de insulto a la desconsideración Allard

Voz 6 27:30 es imposible es imposible o decir que no

Voz 0852 27:33 errado cuando se ven cuando sabe perfectamente que la guerra lo pronto es casi imposible decir imposible que se quiten partidos aún así el Atlético Madrid va a recurrir la sanción pero ya sabe que no va a tener efecto lo alguno como ha pasado por ejemplo en el caso de las alegaciones ante el Comité de Competición así que se acabó la temporada para Diego Costa porque son esos ocho partidos y lo hemos preguntado a Thomas y cree que las sanciones importante al tratarse precisamente de Diego Costa

Voz 17 27:57 bueno yo creo que todo depende de la ocasión aquí con quién está delante porque bueno cada uno a su forma de hacer la cosas a lo mejor no lo ha hecho bien pero para mí es demasiado como he dicho demasiado partido para él para todo el equipo

Voz 0852 28:16 así que quizás no lo hizo bien Diego Costa pero es demasiado la sanción de ocho partido así que no va a estar el sábado ni lo que resta de temporada hoy Simeone ha tenido solo ya a once jugadores de campo disponibles con las sanciones y sobre todo también por la molestia de Godín para variar una molestia muscular

Voz 1038 28:32 con más de momento es duda para el partido

Voz 0852 28:35 vamos que tomase Jiménez son baja por sanción al margen de Costa que le Mari Savic son baja por lesión y está la duda de Morata que hoy al menos ha entrenado una parte con el equipo ha hecho la estrategia es optimista cree que va a poder estar sería una buena noticia pero de momento Godín inmoral

Voz 0699 28:49 la duda no me atrevo a decir si las sanciones demasiado o no es demasiado pero sí que es una sanción que hasta ahora no se ponía que crea un precedente en donde por ese rasero semana empiezan a medir las sanciones en el fútbol español que que sean similar es como dice Fullana el Atlético de Madrid no tiene ninguna esperanza en el Comité de Apelación es más lo hace pues porque no le queda otra pero sabe que está en el rango de la sanción mínima en los dos casos llegara al Comité de Competición hila muy fino porque no les sentaba muy bien que cada vez que dictaba una sanción el Comité de Apelación les dejara por tontos entre comillas a la plana ya tienen mucho cuidado en el Comité de Competición en redactara muy mucho mucho las sanciones para que eso no ocurra de hecho este año lo que sucede es que la mayoría de las sanciones del Comité de Competición la inmensa mayoría son respaldadas y ratificada por el comer

Voz 11 29:39 la operación fíjate lo que decíamos antes el caso de Cristiano Ronaldo

Voz 0852 29:42 dos expulsado en el partido la Supercopa la ida en dos mil diecisiete cuatro partidos más por un empujón leve al colegiado cuatro partidos del Comité de Competición el Madrid apeló pero nada cuatro partidos le quedaron en en en ese aspecto

Voz 0699 29:55 bueno pues es noticia la sanción a Diego Costa hilos lesionados mañana conoceremos más de los lesionados también de la sanción a Diogo hasta el la apelación tiene eh responder ante sí pero bueno siendo una

Voz 0852 30:05 la larga posiblemente tiene diez días primero para apelar el Atlético de Madrid

Voz 6 30:09 pero la población rápido el tema

Voz 0852 30:12 al no ser una sanción de un partido inmediata que vaya perjudica este fin de semana porque es evidente que va a haber más partidos puede tomarse unos días más

Voz 0699 30:19 veremos si responden el tema si el Atlético de Madrid entre comillas utiliza el truco de intentar la suspensión cautelar de la sanción para Traviata y para eso sí que tendría que haber urgencia a la hora de decir algo el Comité de Apelación lo iremos contando gracias

Voz 0852 30:33 hasta luego es noticia la sanción a Diego Costa noticia también

Voz 0699 30:35 jugador del Real Madrid en tres semana hable eso solo pasa sigue acto publicitario de por medio Joyce han conjurado todo lo planetas ávido acto publicitario de Bono medio habían jugador del Real Madrid se ha permitido a los medios de comunicación preguntar por todo Javier Herráez

Voz 32 30:50 sí la verdad es que a mí me ha encantado ha sido un acto iba a decir de los de antes lo normal periodístico no los compañeros de Nordin Life que han presentado el agua la agua nórdica y bueno pues han hecho una presentación bastante chula en el centro de Madrid de la Plaza Callao y además han dejado pregunta a la prensa sin ningún tipo de problema es hablado de todo no del pasado del presente y del futuro y además Casemiro no que es un es un cielo de persona a mi la verdad que me tiene ganado es un tío educado reflexivo autocrítico como te decía en el tramo nacional bueno defendía sus compañeros no ponía cara de póquer cuando le preguntábamos si chico alguno tiene que marcharse no ir decía él no estaba plantilla ha ganado cuatro Champions en cinco años este año ha sido malo lo hemos hecho mal todos pero evidentemente tiene un crédito no es una plantilla que ha hecho historia hemos escuchado del extracto sobre el futbolista Paul Pogba que podría venir este verano si el jugador quiere Mary quiere bueno pues falta el Manchester falta mucho pues aquí hay dinero de por medio y cobra bastante dinero el el jugador francés pero podría ser una opción que quiere pedir lo Zidane veremos si al final llega o no al al Real Madrid esta Pogba esta Eric se está el tema de Hazard como tú decías que es el más claro de todos ellos pero alguno tiene que marcharse no es fácil para futbolistas que han hecho historia en el equipo blanco y vamos a escuchar un estricto sobre alguien que no va a venir pero que siempre gustó al equipo blanco pero bueno se fue al PSD Yes Neymar compañero de selección de Casemiro le conoce muy bien ideal hablado en este acto

Voz 0336 32:22 imposible gente que pregunta como yo he dicho es un grandísimo jugador verse dudas para para venir aquí sería un pero está esta pregunta quién tiene que contestar el precio de Neymar nos para para ser Naima de tener que el interés está Félix en París entonces tienes que respetar a él sin duda el parece tener que respeta mucho el el Paris pero cuando eh

Voz 0699 32:49 es indiscutible pues nada Neymar no está en los planes de futuro inmediato de el Real Madrid pero claro es un brasileño del Real Madrid es lógico es que se lo pregunten por Neymar

Voz 32 32:59 claro hombre y además es un jugador que es que es muy bueno eso es una evidencia pero chico ha llegado Vinicius que no tiene nada que ver no hay que comparar pero bueno ya viene Rodrigo que ya está firmado y será presentado pronto dentro de un mes aproximadamente en el Bernabeu pues evidentemente pues me con Rodrigo con esta Benzema muy bien pues claro lo de ella no es una prioridad nota ya que el Madrid ya dicho pasiva que con el PSOE lleno bueno pues que son jugadores en papel y Neymar que está en el PSC hay que respetar al equipo al equipo francés Yves eh sobre la plantilla algo que él quería destacar no sus compañeros que seamos a futbolistas alguno tiene que marcharse es evidente si viene Pogba pues hombre yo te digo pues a lo mejor tiene mal Cross por ejemplo es lo puede tener mal en el en el futuro no veremos lo que pasa tiene contrato el alemán Toni Kroos bueno pues está ahí un poco no en el punto de mira deportivo porque sí que lo hizo muy bien antes pero últimamente lo ha hecho un poquito peor no ir sobre ese asunto sobre la plantilla ha hablado el propio Casemiro

Voz 0336 33:56 que los que han fallado este año fueron los mismos que han ganado cuatro de cincuenta entonces y que siempre fichaje te grandísimos jugadores bisnietos pero eh los jugadores que tenemos en la plantilla que tenemos somos todos muy buenos y se los que hemos ganado foros fueron los memos queríamos que hoy que hemos pagado este año entonces eh aquí

Voz 0699 34:18 somos todos aquí pensamos como todos defensa normal de Casemiro a sus compañeros que tiene razón en el pasado han ganado mucho con el Real Madrid pero esto es el fútbol y el fútbol vive de presente y cuando el presentes chungo vive mirando al futuro y eso va a hacer que haya movimiento en el Real Madrid la próxima temporada gracias Javi un abrazo

Voz 32 34:39 pero manda Zidane jugadores fundamental sea el que manda es Zidane Zidane los conoce Zidane contábamos anoche en la Aguero no sé si transición dulce pero lo quiere hacer muy bien inmediata lo va a hacer muy bien porque he hablado con ellos y alguno ya sabe lo que tiene de presente y de futuro

Voz 0699 34:57 en el Madrid manda ciudad demos contando en la información deportiva del Real Madrid un abrazo hasta luego eh hoy es noticia que un jugador de Real Madrid hablan de semana es noticia que en un acto entrega de premios se junten con cuatro presidentes de Primera División iban Álvarez del fútbol madrileño eh

Voz 23 35:16 casi todos menos Florentino Pérez el presidente del Real Madrid se ha juntado en la localidad de Al al Pardo en el norte de la comunidad y el motivo era la presentación de la cuarta edición del Torneo de fútbol cadete de Vicente del Bosque estaba el acto lógicamente presidido por el ex seleccionador nacional también estaba el presidente de la Comunidad de Madrid Ángel Garrido esos cuatro presidentes de la Atlético de Madrid del Rayo Vallecano del Leganés Getafe para que nadie se enfade vamos a comenzar primero hablando del conjunto que va por delante la clasificación el Atlético de Madrid Enrique Cerezo que ya lo hemos escuchado hablar sobre la sanción de Diego Costa y un esto que también le han preguntado por cuál es el objetivo del Atlético de Madrid en lo que queda de temporada en estas siete jornadas bueno pues el Athletic segundo dos puntos de ventaja sobre el Madrid Cerezo le escuchamos dice que los críticos mantener esa segunda posición

Voz 33 36:01 te digo al principio de temporada que nosotros tenemos tres objetivos importantes es quedar entre los tres primeros que es la misión del Atlético de Madrid es hacer un papel magnífico en la Copa del Rey si puedo llegar a la final en y luego está la Copa de Europa que es lo que nosotros tenemos clavado que según día conseguimos llegar a la final y ganar la familia Aramón de amor

Voz 23 36:20 segundo es el Atleti Athletic tercero es el Madrid y cuartos el Getafe Ángel Torres escuchábamos en el tramo nacional referirse a que si aquellas personas que no saben manejar el bar pues habría que despedirlos está contento con la temporada del equipo le han preguntado también por el técnico José Bordalás dice que tiene contrato y que su deseo lógicamente es que se quede la próxima temporada en el Coliseum Alfonso Pérez después viene el Leganés María Victoria Pavón que también estaba en este acto el equipo pepineros que tiene prácticamente la permanencia sellada Elena que juega el lunes contra el Madrid eso es un tema que estoy un poco de cola porque el Legacy enfrentado cuatro veces al Real Madrid desde que ascendió a Primera

Voz 19 36:56 dos de ya se en Liga y dos en Copa del Rey

Voz 23 36:58 todas ellas han jugado entre semana nunca ha recibido al Real Madrid en Butarque un fin de semana hay claros vuelven a jugar esta quinta vez será otra vez entre semana será un lunes y sobre todo hemos preguntado a la presidenta María Victoria Pavón

Voz 34 37:10 bueno he por circunstancias todavía que estamos en Primera no hemos jugado con el Madrid un fin de semana siempre hemos jugado en entre media de semana en este caso por porque coincidió en la jornada que se ponen medio pero esta esta vez que si coincidía en fin de semana no lo ha puesto un lunes pero bueno pues es así está claro que nosotros vamos a llenar con el Madrid sea cuando sea pero bueno siempre me gusta más jugar un fin de semana está claro

Voz 0699 37:36 desde luego está claro pero la presidenta de Leganés en esto es muy cauta prefiere rajar de una manera light por cierto el cartel del Leganés Real Madrid el de el próximo lunes Óscar Egido es un homenaje muy chulo

Voz 1038 37:50 a un periodista si a Héctor del Mar se ve el cartel un cielo azul con nubes sobre los escudos de Leganés y del Real Madrid abajo una radio antiguas Ajedrea me abuelo con rueda para buscar la frecuencia dos micrófonos a lo largo de los antiguos parafraseando al maestro Héctor del Mar es la frase que dice el cartel es aquí estamos porque hay partido porque hay partido aquí estamos sino te gustaba cartel como hemos venido Nos vamos

Voz 0699 38:13 Jorge hasta que es estrella vienen estrellaban es muy chulo lo siguiente seguirnos en directo un entrenamiento de primera división

Voz 1 40:30 pues vámonos con el Rayo Vallecano yo contábamos ayer que el Rayo entrena ahora rara rabillo esta semana lo hace porque jugar a las tres de la tarde el domingo en San Mamés por acostumbrar el cuerpo supone José Palacio como tiene el cuerpo nuestros protagonistas muy buenas tardes

Voz 1038 40:43 hola qué tal muy buenas tardes Paco juego pues yo creo que ahora lo debe tener cansaré te porque ha sido una sesión intensa la de Los hombres de Paco Jémez aquí en el estadio de Vallecas otra vez ese entrenamiento que comenzaba a las dos de la tarde la hora el partido del próximo domingo en San Mamés otra finalísima como todas la que le van a quedar al Rayo Vallecano de aquí hasta que termine la temporada ante el Athletic de Bilbao y tenemos a uno de los grandes protagonistas del pasado fin de semana el pasado sábado en esa victoria ante el Valencia por dos goles a cero es verdad que estuvo muy bien Adrián Embarba que marcó dos goles que volvió a marcar Raúl de Tomás que vimos otro tanto de cabeza de Mario Suárez pero llamó la atención desde yo creo hora y media antes del partido cuando ya conocíamos las alineaciones la vuelta a la portería del capitán de Alberto García que desde ese tres de noviembre en el partido ante el Barcelona jornada

Voz 32 41:30 C de Liga novia ha vuelto a ver palo

Voz 1038 41:33 pues en la Primera división pasaron hasta veinte jornadas porque la del sábado fue la número treinta y uno en el partido ante el Valencia en ese dos a cero verdad que entremedias un partido de Copa pero eran cinco meses sin ver puerta de Liga Alberto qué tal muy buenas muy buenas bueno cómo se pasa ese largo tiempo y sobre todo cuando te hizo Paco que eres titular que se siente

Voz 11 41:55 bueno al final el tiempo esa pasa trabajando no yo personalmente bueno ya me conocéis Paco también lo conoce tú me conoce perfectamente al final es el tiempo que que dedico dentro del del fútbol en todos los partidos Bono a prepararme para para contribuir creo que ya lo he dicho y lo dijera pues partido no se puede contribuir a jugando jugando hoy al final pues también de cómo debe digo tiempo a la Familia ya los estudios pues al final cinco meses como aquel que dices es poco y más cuando el niño cómo crecen no claro abordaje por o por tiempo ocupado

Voz 1038 42:23 tiene bien ocupado Alberto ella te escucha Pacojo en sintonía de sí

Voz 0699 42:27 en la agenda de de Alberto

Voz 6 42:30 es amplia hola Alberto buenas tardes muy buenas tardes oye voy a empezar preguntando tesis se hace raro esto de entrenar a las dos de la tarde

Voz 11 42:37 bueno al final el míster también me cuentan lo que aquí ya tenía la cultura de de plasmar un poco los entrenamientos a la hora de alabar a un poco la que se competía sí es cierto porque al final bueno cuando vienes habituado a entrenar por la mañana tienes un poco tú tus horarios y sobre todo con tienes una vidas tan estructurada porque al final ya por un poco por mí mi mi situación familiar y personal pues ya tiene la habían poco estructurada pues si es cierto bosque que rompe un poco ese esa monotonía pero al final nos dedicamos a ello y lo primordial es el entrenamiento y es el Ministerio entiende pues que hay que entran a mediodía pues haga habituadas todo pues para para llegar las mejores condiciones al a la una de una parados que es a la hora que solemos entrenar ahora no

Voz 0699 43:15 me he preguntado preguntaba José que verte titular te voy a preguntar yo que pararle el penalti aparejo