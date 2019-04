Voz 0699 00:00 hola qué tal buenas tardes bienvenidos al deporte en la SER cuando Cristiano Ronaldo abandonó el Real Madrid Florentino Pérez decidió entregar los galones a Bale pasó de discutido por Ancelotti por Zidane en la última etapa a indiscutible de Lopetegui Solari siempre que no estuviera lesionado Bale es más que nadie el reflejo del equipo esta temporada el título de líder le queda tan grande como la camiseta de Sabonis y su campaña ha sido un desastre lo contrario que la de Benzema el líder real cuando nadie lo señalaba el único que ha sumado hoy con orgullo calidad goles ha sujetado este Real Madrid otras temporadas era secundario en frío quizás tapado por el brillo de Cristiano este año es decisivo y caliente con el de ayer el francés lleva veintisiete goles en el global de la campaña el que fue llamado gatito por Mourinho resulta que ahora es un tigre de hecho Karim Benzema es el único que ha sido capaz con su goles de provocar el rugido de la grada del Bernabéu esta temporada en el pasado tenemos claro que es el hizo de menos en el presente blanco es el único que ha dado un paso de las tres y uno comenzamos a Rebordinos

la Cadena SER SER Deportivos con Francisco José Delgado

el equipo del programa aquí estamos todos los de SER Deportivos hasta las cuatro os vamos a acompañar con todo lo que ha ocurrido en este martes a las nueve de la noche el mundo sale para el Barça los de Valverde quieren acabar con la mala acción de los cuartos de final de la Champions para ellos tienen que terminar con la resistencia de un Manchester United experto en remontadas desde año y experto en remontadas históricas algo que tiene muy presente el experto entrenador azulgrana Ernesto Valverde

Voz 0588 01:58 qué será importante los que empiecen desde luego pero también será importante de los que terminen el partido porque al final el más de los últimos minutos tiene tiene algo especial de Chopin una copa agrupa aquí en apenas dos minutos así que entonces qué pensar en todo lo que más temo de ellos es el espíritu que tienen la potencia de sus jugadores la velocidad les sobre todo pues un poco como equipo bueno al extremo les respetamos como equipo Roqué han hecho por lo que son por la historia que tiene detrás así que bueno porque ese espíritu que se ve a los todavía en el campo y supongo que hubiera también mañana

Voz 0699 02:27 lo bueno es que Valverde recupera todo el mundo lo mejor es que los tiene descansados la duda es si tirará de de embeleso de Coutinho como titular pero no tengáis duda vamos a contaros el partido desde todas las perspectivas que son noticia con la última hora de los dos equipos con el marcaje a las dos aficiones como están las apuestas que no desahuciar al Manchester y un poquito vamos a mirar de reojo a la otra eliminatoria de Champions hoy que es un Juve Ajax y que tras un empate a uno de la ida un Cristiano Ronaldo con los focos puestos en él y sin ningún problema de que así sea ya entramos de lleno en un día Champions con una ligera resaca de lo que ocurre anoche en Butarque para cerrar la Liga que fue un empate a uno más soso que una baguette sin sal y con la noticia que recorrió la noche que avanzaba Antón Meana en Carrusel el entorno de Bale está más que molesto con Zidane y con el club por la poca bola que tiene en el final de temporada ayer el galés fue suplente jugó un ratito diez minutos y en la sala de prensa Zidane justificó así la decisión de darle sobre ese tramo final del partido a la estrella Abel que Zapata

Voz 1994 03:19 es su plantilla es importante el hoy quería ser campeón ahí está y al final es como Lucas Vázquez es verdad que bueno jugando diez quince minuto a lo mejor es es complicado para ellos entrar el partido pero los cambios se hace para cambiar el partido y no lo hicimos

pues eso que estará muy mosqueado Bale concedan pero no está muy mosqueado cuando tiene que terminar el partido con lo vestuario porque es el primero que lleva siempre cuando termine el debate sobre la operación salida no cesa y como martes que es la pregunta a la audiencia hoy va sobre el Madrid y sobre la frase de hacer caja decidan con qué jugador no áreas Caja tú si fueras Zidane porque de los que pueden salir me refiero y que ya se cayó otros intocables seis treinta nueve dos cero seis cuatro seis es nuestro Whatsapp para que no cuenta con notas de voz Si te quedarías con Isco con Bale con Marcelo con Cross por daría a una segunda oportunidad a alguno de ellos seis treinta nueve dos de los seis cuatro seis y tuvimos a eso de las tres y media de la tarde antes oiremos la noticia del día que a mi me parece que es que el Betis acaba de ejercer la opción de compra gasta a veintidós millones de euros encerrar a Giovani lo Chelsea vamos a oír al entrenador de el Sevilla que ha sido noticia Caparrós en la boca de su presidente de Pepe Castro eh a labrar de la Conti cuidar al de la Real Sociedad al presidente también vamos a oírle hablar de la reunión con la plantilla al que manda el el Inter hablar abiertamente sobre el fichaje de Godín y ya puestos pondremos voz a la presentación del nuevo entrenador del Málaga ha sido presentado Víctor Sánchez del Amo como flamante técnico del equipo andaluz todo eso para que nos falta el fútbol y en polideportivo esto va aparecer Play Basket juega Baskonia en Moscú ante el CSKA su primer partido de los cuartos de la Euroliga en la NBA brutalidad de Los Angeles Clippers que han remontado XXXI puntos ante Golden State Warriors en la primera ronda de playoffs que es algo que nunca jamás se había producido en un partido de esa serie tampoco sabía producido nunca que un equipo ganara la Eurocup por cuarta vez ayer lo logró y se clasificó para la Euroliga del año próximo Valencia Basket Jaume Ponsarnau el técnico lo contaba anoche lo que significa realmente son El Larguero

Voz 2 05:20 ese será el reto está en a la ambición no pudo al final del club cuando empezamos la temporada el club parcial a volver a la Liga uno de los caminos era la Eurocup hemos conseguido pero antes tenemos que hacer muchas cosas entre otras cosas celebrar esta Eurocup que tenemos

Voz 3 05:35 yo sabía que al que tenemos jugadores muy buenos como muy comprometidos trabajadores y que y que saben ser tan competitivos como para ganar esa una tanto

enhorabuena Valencia Basket esto significa por cierto que ningún equipo más que no sean los tres grandes del citado jugará la Euroliga de baloncesto la próxima temporada ya puede ganar la Liga aquí el Joventut y Unicaja remontar Iberostar Tenerife que no hay tu tía según la nueva norma de la Euroliga y fuera del baloncesto el tenis con el Nadal Bautista de mañana noticia y sobre todos los horarios confirmados de los Juegos Olímpicos de Tokio que son el año que viene pero bueno e hay uno que llama la atención un montón la final de la maratón será a las seis de la mañana hora de Japón para evitar el calor supongo que evitar que duerman no ha sido una prioridad precisamente para nosotros es una prioridad contar todo lo que pasa en este SER Deportivos son las tres seis minutos vamos al lío

Voz 0699 06:38 más allá a la vuelta de las semifinales de la Champions se abre no se cierran esta noche en el Camp Nou Barça Manchester United en la ida cero uno para los de Valverde pero la ida ya que dale los repaso por todo lo inmediato en la vuelta encima de los dos equipos con el Barça cuéntanos Adrià Albets muy buenas tardes

Voz 0017 06:53 hola Paco fuego qué tal muy buenas pues en cuanto al once esperamos los mismos que jugaron en Old Trafford con la duda eso sí de si va a repetir Coutinho en el tridente o Valverde apostará de inicio pierden velé que el sábado demostró que está totalmente recuperado de su lesión la otra incógnita está en el lateral derecho entre ese miedo que jugó en Manchester y Sergi Roberto que sea recuperado de una sobrecarga en el gemelo en cualquier caso el once de gala o muy parecido con el regreso de todos los cracks que descansaron en Huesca Messi Suárez Busquets Piqué y Rakitic y posiblemente con Artur en el centro del campo dejando Arturo Vidal para según

Voz 3 07:29 aparte que tanto le preocupa a Ernesto

Voz 0699 07:32 Valverde eso en el Barça lo mismo en el United última hora hay posible once de Ovalle muy buena

Voz 4 07:38 de qué tal muy buenas Pacojó los red devils descansando ya en el hotel Sofía de Barcelona muy cerquita del Camp Nou veintiún convocados tendrá que descartar a tres jugadores Solskjaer será pocas horas antes del paro pido el posible once es el siguiente De Gea en portería da Lott es Molin Lindelof Young en defensa Mc Dómine y Fred O Matic fruto es la única duda Pogba en el centro del campo el enganche y arriba Lukaku Israel Ford en el once del Manchester United con Alexis apunto para

Voz 0699 08:12 tras desde el banquillo capítulo para declaraciones los protagonistas en la sala de prensa en clave azulgrana Adriano

Voz 0017 08:17 pues Valverde que ha insistido mucho en tener cuidado con los minutos finales del partido donde el Manchester tiene algo especial como demostró en los campos de la Juve del París Saint Germaine ganando en el último tramo del encuentro ha hablado de ilusión y no de temor ante esta barrera de los cuartos de final ya ha dejado claro que no van a especular con el cero uno de la ida que el objetivo dice es ganar el partido y en la misma línea Ter Stegen dice que el resultado es peligroso y que no pueden dedicarse a defender el Barça dice el portero alemán tiene que ir a por el partido

Voz 5 08:47 son muy peligrosos e ir ha resultado que hemos sacado de ahí es igual de peligroso porque es una ventaja muy pequeña al que que no es necesario solamente defenderlo es dar un paso encima hay hacerles Almagro a ellos mantener el balón

Voz 1146 09:05 a tener ocasiones buenas para puedo

Voz 5 09:08 SER marcarle Si que sea todavía más lejos el resultado esperado de Meño

Voz 0017 09:14 Ter Stegen que lleva tres partidos consecutivos sin encajar un gol y que hoy cumple cincuenta partidos en champán

Voz 0699 09:21 eso en clave azulgrana enclave United enclave red que contamos

Voz 3 09:24 sí pues mira qué Ole Gunnar Solskjaer le pida

Voz 4 09:26 su equipo que repita la heroicidad que hizo contra el París Saint Germaine en los octavos de final dice que son más altos y más fuertes que el Barça y que sólo tienen que aprovechar Diallo dijo que no iban a ser tan defensivos como fueron en la ida pero acaba de hablar en la comida de directivas Gary Lineker dice que va a ser muy difícil para el Manchester United

Voz 3 09:45 va a ser un partido mucho mejor que el

Voz 4 09:48 al de la semana pasada

Voz 3 09:51 creo que el más bajo

Voz 6 09:53 van mucho mejor

Voz 1963 09:55 me Ocampo

Voz 1994 09:57 hay entonces muy para

Voz 4 09:59 el Manchester sesionó así dice que necesitaría un milagro Gary Lineker para que el Manchester pasa

Voz 3 10:05 así esta eliminatoria turno de opinión

Voz 0699 10:08 hoy el Barça al margen de lo obvio que su paso a semifinales Marcos López muy buenas

Voz 7 10:11 se juega mucho Pacojó buenas tardes antes que nada y no hablo sólo de pasar a semifinales de la Champions se juega mucho porque hay muy pocos equipos en Europa muy pocos que tengan la posibilidad de estar cerca de conseguir el tercer triplete de su historia el Barça tiene prácticamente la Liga en la mano el Barça está en la final de Copa con permiso el Valencia y el Barça si eliminará hoy al Manchester United tienen la posibilidad de asomarse a la Champions una Champions que se le resiste desde hace prácticamente cuatro años desde Berlín dos mil quince el Barcelona de Messi está fuera del podio europeo no está al Madrid el dueño del trono

Voz 0017 10:47 los tres últimos años y es el momento en que el Barça

Voz 7 10:49 que pueda acoger el relevo por eso es tan importante llegar a semifinales por eso el Barça se juega mucho más

Voz 3 10:55 que siempre pase a una semifinal

Voz 7 10:58 las está jugando la posibilidad de tener acceso a un tercer triplete algo que no consiguió ningún otro club en el mundo

Voz 0699 11:04 gracias Marcos más opinión cuál es el peligro real del United experto en fútbol internacional de la Ser un alemán muy buenas

Voz 0301 11:11 hola muy buenas pues es un equipo que tiene más de lo que parece yo creo que futbolistas como es foro Lukaku en el aire estuvieron bastante flojos yo creo que son mejores jugadores de lo que vimos en el partido en Old Trafford también si tomamos como medida por ejemplo el partido que jugaron contra el padece Anne Germaine y clasificó marcando tres goles es el Manchester United pero hay que decir que ese día los franceses se tragaron un tiro en el en entiendo compitieron bien y por eso sí con el Manchester United yo creo que tiene peligro para meterse en la eliminatoria eso sí lo puede conseguir temas es muy complicado

Voz 0458 11:43 el favorito para clarificar que se vaya crucifican esta noche el United

Voz 0699 11:46 tengo más afición el United llevará su gente del Barça movilizará la suya que se espera en el Camp Nou Adri ya

Voz 0017 11:51 pues esperar un ambientazo espectacular no queda ni una sola entrada disponible en las taquillas así que el Camp Nou va a estar lleno hasta la bandera evidentemente

Voz 8 11:59 con gran mayoría de aficionados del Barça pero

Voz 0017 12:02 hora cuatro mil seiscientos hinchas del Manchester United se reforzará el dispositivo de seguridad habrá más efectivos de los Mossos d'Esquadra y seguridad privada del del Barça se realizarán controles exhaustivos a la afición rival con la colaboración de la policía de Manchester para evitar cualquier tipo de incidentes a esta hora como decías anti están comiendo las directivas del Barça y del Manchester United y acaba de hablar también el presidente Josep María Bartomeu que ha dicho es

Voz 1146 12:29 bueno estamos en cuartos si hay que trabajar mucho y hacer un buen partido espero que sea bueno siempre en Champions siempre se sufren todos los partidos e mayor es un gran un gran club gran equipo oí

Voz 0699 12:42 está jugando bien

Voz 1146 12:43 en el último partido en liga a la Premier

Voz 0699 12:45 es verdad que no se concibe sin sufrir pero si se sufre para pasar también compensa y una más de United es remontada esta temporada lo mantienen vivo aún en las apuestas de Caballero

Voz 1509 12:54 sí aunque es claro favorito el Barcelona en todas las ganas de apuestas ronda el uno XXXV a la victoria de los culés y un uno cero cinco a la clasificación para semifinales el goleador más probable del partido es Leo Messi que marque durante el choque se paga alrededor de uno cincuenta en todas las casas de apuestas detallando un poco más en William Hill la remontada del Manchester United se paga a ocho euros por euro apostado en Lucky se paga ocho setenta y cinco siendo la casa que ofrece la cuota más alta en Broadway y Codere se paga a siete cincuenta

Voz 0699 13:18 pues así están las cosas está claro que el Barça es muy favorito y luego tenemos el Juve Ajax con empate de la ida con ultras detenido y atractivo Bruno alemán

Voz 0301 13:28 sí veremos si juega y de John finalmente porque está lesionado ayer su entrenador no aclaró si va a ser titular o no porque viene con molestias de siendo en el último partido de la Ajax por parte de la Juventus bajas importantes no a estar Nyman Djukic ni tampoco quién Mini que ya fue baja en la ida ahí atrás parece bastante claro lo que iba a ser la pareja en el eje de la defensa de Luccin ya veremos si juega Cristiano sólo o es más ofensivo al Madrid y le acompaña con dos balas

Voz 9 13:54 todo esto enclave Champions de contamos desde las ocho y cuarto en el carrusel es que cuando gana siete nota porque a ver yo sé que estoy sentado pero es que yo me gano

Voz 1 14:02 ando sobre un caballo que galopa sobre un dragón que galopa sobre un tiranosaurio que me lo noto yo optó el señor ese de ahí que me está mirando

Voz 10 14:11 apuesten Codere con nuestro triste Bono caen hasta trescientos cincuenta euros y que se te note entra en Codere punto es

Voz 3 14:16 acepta el reto mayor de dieciocho años juega cuando experto

Voz 10 14:18 brida

Voz 0699 14:19 Pizarro rápido al resto del fútbol ayer Leganés uno Real Madrid uno con un titular Grande mosqueo del entorno de Bale con Zidane y el Real Madrid cuando el galés se vio suplente lo contaba en Carrusel Antón Meana muy buenas

Voz 0231 14:31 tardes qué tal Pacojo buenas tardes sobre todo con Zinedine Zidane piensan que el club está siendo claro en las negociaciones pero no entienden porqué el entrenador Lenin

Voz 3 14:39 une a consideran quién no le trata como la estrella

Voz 0231 14:42 que merece faltan capítulos por escribir en este cuento le preguntábamos en carros en la Zidane por su situación con Gareth Bale

Voz 3 14:49 quería saber cómo piensa recuperar Abbey da la estación de que de que lo incómoda que le preguntemos por Bale que no es tan contundente como tú puedes preguntar todos

Voz 1994 14:57 los días hasta ver no no es un jugador a eso jugadas la plantea importante eh voy quiere hacer cambie hoy ya está al final es a lo mejor es es complicada para ellos dentro a ver un partido pero los cambios se hace para para para cambiar el partido y no lo hicimos

Voz 0699 15:20 Bale en la puerta de salida que saber qué ocurre con un central del Atlético de Madrid Markota desde Italia ya habla abiertamente de Godín Pedro Fullana

Voz 3 15:26 ahora otra vez dijo hace algunas semanas que esperaba hacerlo oficial en breve ahora vuelve a hablar de él en la RAI sin que nadie le pregunte y él no se esconde

Voz 11 15:36 yo experiencia más afortunada

Voz 3 15:39 al a nivel de experiencia y de Cultura ganadora y los jugadores que lleguen tienen que representar necesariamente estos aspectos de suma último ganando con Putín estamos definiendo y tratando con Godín que es un jugador que representa estos valores es lo que dice Maroto dice definiendo luego rápidamente pasa negociando lo que está claro es que no se esconde

Voz 0699 15:58 tres de los grandes la noticia del día tiene el nombre de Giovanni Loché

Voz 3 16:01 eso Fran rojillo si Pacojó porque el Betis ha ejercido la opción de compra por Giovani lo Celso ha hecho quince goles esta temporada ha jugado cuarenta partidos tenía pactado un precio de veinticinco millones que ya ejecutado con el París Saint Germain así que por tanto el argentino tiene contrato lo acaba de anunciar el Betis hasta dos mil veintitrés

Voz 0699 16:18 más de mercado el Tottenhan ya no se corta a la hora de hablar de Maxi Gómez la Montes en primera división el Celta

Voz 1914 16:24 es muy poco probable que Maxi Gómez continua en Vigo en el club lo dan por perdido ya tuvo ofertas de temporada pero este verano será difícil retener a Inglaterra a su nombre ha vuelto a salir a la palestra es el Tottenham el que lo tiene en su agenda

Voz 9 16:35 aunque no estarían dispuestas a pagar esos cincuenta millones de su cláusula de rescisión

Voz 0699 16:40 Fuentes es noticia el de la Real Sociedad por una reunión con la plantilla

Voz 1825 16:43 ha vuelto Ramajo reunido el presidente de la Real Jokin Aperribay en Zubieta con los jugadores con el cuerpo técnico con el director de fútbol Roberto Olabe porqué el equipo realista se ha caído en los últimos partidos una victoria en ocho partidos hace que la Real se queda ya muy lejos de pelear por Europa esto podía hacer pensar que se resquebraja la confianza en agua que su efecto revulsivo ha quedado hecho añicos en los últimos encuentros pero nada más lejos de la realidad tiene contrato el técnico etarra Iñaki O'Shea la próxima temporada va a dirigir la nave txuri urdin

Voz 0699 17:14 hablando de presidentes que hablan de técnicos lo ha hecho el del Sevilla esta mañana sobre Caparrós Fran

Voz 3 17:19 sí delante de la Hermandad de San Benito habido ofrenda ya confirmado Pepe Castro que Caparrós es una opción para la temporada que viene

Voz 12 17:26 si el propio Monchi el cual todo estamos enormemente contento de que esté de nuevo con nosotros y él mismo dice que Joaquín ha evolucionado mucho y que además está consiguiendo resultados pues evidentemente claro que Joaquín es una es una opción pero en todo caso hay que esperar siempre a final de temporada

Voz 0699 17:45 así terminamos del fútbol escuchando otro técnico el nuevo del Málaga Enrique Aparicio

Voz 13 17:48 sí aquí siempre residente porque el presidente Abdalá Al Thani una estar acompañando a Víctor Sánchez del Amo que ha firmado hasta final de la temporada deja entrever que una cláusula en caso de subir a Primera División de mantener ese llega con un cuerpo

Voz 3 17:59 eco de cuatro componentes el objetivo

Voz 13 18:01 el subir por ello que yo creo

Voz 14 18:04 lo que les proponemos que el objetivo por supuesto de San cazaba irrealizable íbamos a a trabajar para lograrlo a partir de ahí ya toca enfocarnos a cada partido tenemos el viernes el primero en

Voz 3 18:15 Alcorcón a las nueve de la noche partido partido al Polideportivo equipo feliz del día Valencia Basket tras la Eurocup Fran Guaita así es campeón después de jugar veintitrés partidos en la competición ayer cuyo

Voz 0692 18:26 eso en la final uno de los más cómodos ocho nueve seis tres paliza Alba de Berlín con diecinueve puntos de Mazo más fiesta tremenda en la Fonteta ocho mil doscientas personas hoy celebraciones en la ciudad y el equipo clasificado para Euroliga

Voz 0699 18:39 Euroliga que hoy juega el Baskonia primer partido de serie de cuartos ante el CSKA de Moscú Kevin Fernández

Voz 1264 18:44 a las siete de la tarde con más Gianni en la expedición por tanto recupera jugadores Velimir Perasovic la única baja es Jayson Granger le interesa Quirós vez Baskonia un partido de mucho ritmo y sobre todo cargar en su juego interior porque cualquier forman incluso toco Shengelia tiene mayor potencia que el conjunto ruso el partido a las siete de la tarde el megas por Arena una cancha donde el Baskonia no gana desde el año dos mil cinco

Voz 0699 19:06 Dennis todo el protagonismo para el regreso de Rafa Nadal en Montecarlo Miguel Ángel Zubiarrain muy buenas Pacojó

Voz 15 19:12 veinte Nadal debutará mañana miércoles ante el español Roberto Bautista Un partido que creo que puede ser muy interesante Bautista está en buena forma mientras que Nadal no lo sabemos lleva tiempo sin jugar aunque es cierto que cada vez que vuelve vuelve haciéndolo francamente bien

Voz 0699 19:28 gracias UVI uno de olimpismo iban Álvarez ya sabemos horarios que llama la atención de los Juegos Olímpicos de Tokio del año que viene como

Voz 0691 19:34 por ejemplo los de la finales de baloncesto que se jugarán a las cuatro y media de la madrugada hora española hoy por primera vez en la historia el oro se decidirá antes que el bronce y la final femenina después la masculina las de tenis todavía más tarde a las seis de la madrugada no tendremos que madrugar eso sí para los cien metros lisos o para el balonmano que serán entorno a las dos de la tarde

Voz 1 19:51 la verdad es que los japoneses son muy suyos Emerson los Juegos Olímpicos muy alta

Voz 0699 19:57 otro hacemos muy de los dos tiros al Deportivo

Voz 3 19:59 sí

Voz 0699 20:10 para que yo lo diga pero tenemos un menú interesante es que el Real Madrid lleva cincuenta y seis goles a favor en la Liga y que esta es la peor cifra de goles desde la temporada dos mil seis dos mil siete del equipo blanco Ike la diferencia entre goles marcados y encajados desde dieciocho favor que es la peor eh a estas alturas de la temporada desde la temporada noventa y nueve dos mil que ya pasó mucho tiempo no me extraña que estén en lo de hacer caja así que recuerdo que hoy es día de oyentes y que la pregunta es con qué jugador no Arias Caja tú Si fuera Zidane o si fuera Florentino Pérez aquí porque seis treinta nueve dos cero seis cuatro seis nuestro número de Whatsapp para eh que nos contáis con notas de voz en Twitter hemos puesto una encuesta ahí es así hemos especificado Isco Bale Marcelo otros para que podáis votar pero en el Whatsapp el que nos diga ellos oímos en un ratito pero como esto es Ser Deportivos Madrid no es Real Madrid que hay mucho Real Madrid aviso que en el Atlético de Madrid es noticia Godín por lo que habéis escuchado brota en el Rayo es noticia la final contra el Huesca porque ya es una final el partido este fin de semana en el Getafe los ánimos al mencionado Antunes en Leganés los que han comprado las quinientas cincuenta camisetas esto la semana pasada que han quedado un gol de que les devolvieran el dinero porque con el empate no les dan la mitad que los debates bien baloncesto bueno en baloncesto tengo algo especial a veinticuatro horas del comienzo de la Euroliga Marta Casas se va a encargar de que un crack del Real Madrid se entretenga tirando un rato más que está terminando el entrenamiento Nos espera los de Ser Deportivos aunque en el Real Madrid de baloncesto hay un jugador francés especialmente tocado por lo ocurrido en Notre Dame es Fabian Caser

Voz 16 21:50 es un desastre para

Voz 17 21:53 para nosotros porque si es un movimiento histórico duele mucho no algo así nada o sea no sólo es poco por Francia es ir a una imagen en el mundo que bueno si duele duele mucho pero bueno ahora vamos a lo que lo que pasa pero no no creo que haya con cosas lo puedo hacer

Voz 0699 22:10 solidaridad desde aquí porque que se queme no te dan es que se consuma un pedazo de historia no de Francia sino del mundo entero ahora para Francia el mundo entero muy para Madrid este próximo rato de serlo

hemos hablado en Carrusel deportivo el martes Suárez desde las ocho cuando sirve y cuarto en Canarias vuelta de los cuartos de final de la Champions League Barceló el tenis resurrección desde las ocho en Canarias vuelta de cuartos de la Europa League Villarreal

Voz 0699 23:02 lo primero sacó de Butarque Leganés uno Real Madrid uno que cerraba la jornada de Liga un empate de pues de lo más insulso e a tramos un rollo de partido pero bueno que deja un enfado del XXX del entorno de Bale con Zidane más allá del peñasco que fue el choque que sólo salvo Benzema Antón

Voz 0231 23:19 Rojo la sensación de que Zidane sabía que el equipo estaba mal pero no tanto da la sensación de que el efecto citó un nuevo causa demasiado efecto y que el grupo está igual de mal de antes de que llegara el el francés porque uno saben que tú les quiere fuera porque están en mala forma en el caso de Marcelo de Isco Bale otro saben que Zidane directamente les quiere fuera porque no considera aptos para el Madrid Marcos Llorente Mariano Lucas Vázquez Ceballos y otros que se van a quedar y que se quieren quedar están con la expectativa de que va a ser el año que viene cómo va a ser el año que viene y que no le va a dar Zizou entonces muy complicado el día a día en una

Voz 3 23:59 pues sí sí les sobra el día a día al Real Madrid les

Voz 0699 24:02 cobra lo que resta de temporada pero claro esto

Voz 3 24:05 hay que jugarlo habrá que hacerlo

Voz 0699 24:07 Antón de la mejor manera posible claro sí

Voz 3 24:10 si es que no deja de ser un partido de fútbol con futbolistas de un nivel muy alto y el Madrid juega mal contra el Eibar en casa contra el Valencia en Mestalla contra el Celta sin aspas contra el colista Huesca en el Bernabéu o contra el Leganés en Butarque y ayer Zidane que estaba muy tocado en la rueda de prensa mandaba el siguiente mensaje de que tienen que jugar por lo menos un poco mejor

Voz 1994 24:31 yo como entrenador de todos Roma ahí ellos como jugadores lo que tenemos que hacer es intentar no a intentarlo intentar jugar mejor porque porque tenemos de todas formas no tenemos debemos jugar mejor la primera parte fue aún no muy buena la II poco mejor jugadores que tenemos de fútbol lo mismo que no estamos en confía que esta temporada fue de a mismo tenemos que dar poco a poco más todo

Voz 0699 25:08 todo menos Benzema que Benzema Antón es muy difícil

Voz 3 25:12 de un poco más ya sí ha dado el paso al frente lo único que se le puede echar en cara es que no marcó por ejemplo en los grandes partidos la noche de los clásicos de febrero marzo contra el Barça pero lo intenta juega bien se asocia marca goles está en números muy buenos y es un jugador que con la vuelta de Zidane al banquillo se convierte en fundamental para el año que viene el delantero que venga ese nueve que el Madrid quiere ya sea Jobbik o el que toque jugará con Benzema deberá acostumbrarse a que Benzema estén el equipo juegue para él Le busca espacios Le de balones y es un jugador que está en un nivel que mucha gente no pensaba no futbolísticamente hablando discutible sino por compromiso dar un paso al frente jugar para todo el equipo creo que es el único de toda la temporada que sale más o menos reforzado

Voz 0699 26:00 sí contigo gracias Antón un abrazo hasta mañana director de Carrusel Dani Garrido muy buenas tardes

Voz 18 26:05 qué tal buenas padre entiendes que el entorno de Bale está

Voz 0699 26:08 molesto con en Madrid con Zidane o no te cabe en la cabeza

Voz 0458 26:11 no no me cabe en la cabeza e todos conocemos a Luis Hormiga Montes nuestro querido va donde que esta noche lo escucharemos en Carrusel con el Barça y el suelo decir que hay futbolistas a los que se les da más oportunidades la plata mitos vamos torero es el caso te lo digo con sinceridad yo sí admito que Bale por supuesto es un buen jugador está claro por supuesto no está capacitado para soportar la famosa bandera que abandona Cristiano y que el club considera que el que el debe llevarla admito también que ha salido en fotografías importantes no sólo por aquella chilena fantástica en Liga de Campeones bolis importantes ante el Atlético de Madrid en finales incluso esa famosa carrera con con Marc Bartra en en la Copa del Rey es obvio que ha marcado goles que son importantes pero es un futbolista de High Lights y además los hay Lights y no son demasiado elevados por tanto yo no lo entiendo creo que Zidane no sospechoso en este caso porque siempre le puso cuando cuando estuvo bien creo que la paciencia se ha agotado allí ciclo cerrado

Voz 0699 27:03 viendo lo de ayer Daniel entiendes que al Madrid le falte tensión o como que no es normal tienen que acabar la Liga de distinta manera bueno como como no lo entendía demasiado

Voz 0458 27:14 yo he nosotros ayer en Carrusel se lo preguntamos a dos personas que solamente que va el rollo una los jugadores no Álvaro Benito Santi Cañizares que además han vestido esa camiseta y Santi que es beligerante que es un hombre que crítico y lo conocemos el decía que es muy difícil que para un jugador es es muy difícil cuadra además que está acostumbrado a ganar está acostumbrado a ganar torneos importantes como expusiera de campeón y una liga ya en más más atrás en el en el recuerdo que es es es muy complicado Por otro lado el otro contra puntos Tomás Roncero que representa si cabe un poco más a la afición Tomás un poco más herido no yo bueno entiendo los ciclos y entiendo que ahora también me parece que a Zidane se les haciendo volar desde ayer ya la carrera Anera era otra he ahí bueno yo creo que el suelo está haciendo Barber duramente cuando llega ahí y ayuda aquel comentario de que quedan once partidos se quedan de los todos gitana que hice concluye conclusiones y además yo creo que sí se les está haciendo más tedioso y largo de lo que él esperaba

Voz 0699 28:12 última quieren preguntarte por lo que vamos a hablar ahora a continuación por la portería ahora vamos a hablar de ese debate que es cíclico en en el Real Madrid yo creo que después de que fuera Iker Casillas Zidane quiere yo creo a Keylor por lo que oigo el Blue por lo que cuentan me da que quiera Courtois tules ves quedándose con los dos Dani

Voz 0458 28:35 pues sinceramente no sinceramente no creo que se vayan a quedar los los dos Si bueno si hay lío ahí significará que Zidane no tiene plenos poderes deportivos yo creo que a mí me preguntan por gusto personal que no importa en este caso demasiado me gusta más un pelín más Courtois que Keylor Navas reconociendo que es un portero pues muy importante no necesitaría un peldaño en Pekín por encima Courtois aunque les sienta mejor la portería el Madrid aquel

Voz 0699 29:03 no

Voz 0458 29:03 yo creo que si se queda se queda los dos yo he sido una visión clásica respecto de la portería yo creo que tiene que jugar siempre al mejor portero no entiendo de de rotaciones el Palacín algo muy extraño y que al final no contribuir a la estabilidad portería pero además tiene que ver con el acceso de todos los partidos son gordos en una competición en otras no así que yo creo que por ahí podría venir más que un conflicto que me parece una palabra demasiado grueso de posteridad pues bueno un primer debate no interno de clubs yo creo que no le alegra el dormido demasiado es decir Ana Courtois me da lo mismo acción la explicación se quedó aquella forma que tiene ninguna molestia aquí a llamar a cuya

Voz 0699 29:39 sí

Voz 0458 29:40 bueno el partido así que bueno yo yo no veo sinceramente quedándose a los dos pero ojo porque Javier Sáenz dijo que

Voz 0699 29:46 sí el portero lesiones Taylor

Voz 0458 29:49 como tú plantearse la pregunta es me parece magnífico debates así como un gran debate pues el club han puesto porque y los cursa también porque entiende que es una oportunidad de mercado que ha ejecutado pagando un precio relativamente asequible no para cómo están las cosas así que puede haber dio la portería claro

Voz 0699 30:04 en voy a investigar la lesión Mara cuya que esa me me interesa más es un pareado sí sí muy bonito rima consonantes creo

Voz 19 30:13 te escucho a las cuarto en Carrusel grados igual es porque tenemos ya muchas ganas de verano un abrazo

Voz 0699 30:19 el debate de la portería entre Keylor Courtois los dos ninguno en vez de resolverlo nosotros Caballero hemos ido hacia los porteros que saben más

Voz 1509 30:29 sí opiniones de todo tipo entre los dos porteros con los que hemos hablado esta mañana pero coinciden en que son dos grandísimos porteros para el Real Madrid escuchamos las opiniones de Paco Buyo Abel Resino Juan Carlos habla unido y Cañizares como él

Voz 18 30:40 bueno del Real Madrid quite problemas tiene por porteros de adelante Dios sean sin Keylor Navas el mejor portero del Mundial yo creo que porteros cosas cierto para defender del aporte de Real Madrid y a partir de ahí Schröder no del inscribiera sino dado así Courtois con dos buenos porteros no para mí quizá no sostenido un poco la la irregularidad de Courtois este año cosa que él era porque venía de hacer una gran actuaciones pues para mí supone un portero con unas garantías tremenda no decidía lo demostró en la etapa del Atlético de Madrid y quizá yo creo que he estado poco en la liguilla Greta

Voz 20 31:24 pues no hace un poco irregular bueno pues que lo Navas quizás ponen porque la temporada pasada y anteriores más eh titular en todos estos años yo creo que que te genera mucha dura no no entonces en el banquillo

Voz 21 31:40 será esa continuidad que se demandan en todos estos casos yo considero que son dos porteros de unos cartagenero nivel las dos tiene la calidad suficiente para acudir con plena garantía la la porque en el Real Madrid uno de ellos que en el presente

Voz 18 31:55 todo un portero de futuro

Voz 21 31:58 en cualquier caso el Real Madrid B de afrontarlas temporadas con dos porteros mínimo de plenas garantías en este momento pues los dos cubre estaban necesidades yo creo que el Real Madrid

Voz 18 32:09 una muy buena pareja de porteros tanto tanta puerta como en los nada más estar entre los mejores porteros del mundo que es lo que necesita un equipo para bueno para conseguir los dos objetivos que se marca el Real Madrid y a mí personalmente no me sobraron pudo porque a las pruebas me remito Courtois ha habido un momento de la temporada gastado versionado Keylor Navas ya la temporada pasada también tuvo algún periodo de Hay para esos momentos necesito a los dos puede ser que es el momento de bajas ese momento decisivo de la temporada no tener un portero de garantías por lo tanto a mí no me sobra ninguno siempre que la convivencia sea buena entre ambos yo creo que lo ideal sería que participaran los dos de de los partidos que hay durante la temporada hay mucho si se pueden repartir perfectamente y considero que es la una de las líneas más fuertes del Real Madrid la portería

Voz 0699 32:53 hacerle caso Herráez Zidane quiera Keylor hacerme caso a mí el club quiere a Courtois que significa esto que lo más probable es que la próxima temporada los dos estén defendiendo la portería del Real Madrid pero eso sí como dijo Zidane hace unas semanas los dos van a tener claro al comienzo de la temporada que rol tiene cada cual que jugará uno jugará otro hilo buenas saber desde el principio y ahora queda claro que es el turno de los oyentes y en tu opinión cuenta como todos los martes lanzamos una pregunta al aire de los oyentes de SER Deportivos iba sobre el Real Madrid si con qué jugador no harías Caja Si Laurent Tino Pérez de los que están discutidos esta tempo

Voz 22 33:42 nada Bale Isco Marcelo Toni Kroos

Voz 0699 33:46 a quién daría una segunda oportunidad que vuelos de participar en SER Deportivos nota de voz en Whatsapp seis treinta nueve dos cero seis cuatro seis y os escuchamos ahora Start mica de la Gran Vía a tiro de nuestro micrófono inalámbrico poder opinar en directo en el programa escribirnos un Afrodita en Twitter en arroba SER Deportivos o en el muro de Facebook de el problema o votar directamente en la encuesta en Twitter Sonia Lus como marcha muy buenas tardes muy buenas tardes pues

Voz 1914 34:12 es estamos llegando a los mil quinientos votos y parece que los aficionados del Real Madrid todo el mundo del fútbol porque no sabemos si son del Madrid sólo lo tienen bastante claro no haría encaja con Isco dice de mucha gente que el talento no se compra parece que ese es el motivo por el cual no quieren deshacerse del malagueño de Arroyo de la Miel que diría Antonio Romero el segundo en preferencias es Toni Kroos el alemán tiene ahora mismo el veintinueve por ciento de los votos que esta vez es bueno significa que la gente quiere quedarse contigo el tercero en la clasificación es Gareth Bale que ahora mismo tiene el veinte por ciento de los votos y cierra esta clasificación en las cuatro opciones que tenemos en Twitter Marcelo con el once por ciento de los votos así que el lateral izquierdo brasileño sería el elegido para salir este año del Real Madrid así ganar Isco

Voz 0699 35:02 pensando que es el de Arroyo de la Miel cómo sería

Voz 1914 35:05 delicia modelos de desarrollo de la que no se complica pongas en eso no no no no no no no lo estoy pensando

Voz 0699 35:10 el buscando si puedo enteré que Iván Álvarez en la Gran Vía busca directores deportivos del el Madrid dale iba muy buenas qué tal Pacojó buena

Voz 1963 35:19 tarde si vamos a jugar a ser un poco de Zidane no de Florentino Pérez al el próximo mercado de verano estoy con un matrimonio aquí en la Gran Vía son José María Carmen yo creo que están bastante de acuerdo con las opiniones que ha leído Sonia Lus en la cuenta de Twitter les voy a preguntar directamente primer envío comienzo pero Josemaría con qué jugador no haría caja hay porque le voy a dar cuatro opciones aunque usted puede decirme lo que quiera eh con Isco con Bale con Marcelo o con Cross

Voz 3 35:44 con Isco por supuesto porque le gusta

Voz 1963 35:48 y ha sido durante tres temporadas jugador dijeramos crucial dentro de lo que ser Madrid junto con Marcelo y en la buena defensa con Crossing the mal que han podido permitir que Air Madrid dijeramos que avanzar Adif ganara ahora le apartó el entrenador en otro por lo que fuera nos es su problema bueno no sé ahora mismo hasta que se vuelva a recuperarnos no va a ser el mismo desde luego pero pero siempre será mejor que estar en el banquillo José María es bastante de la opinión de nuestro compañero Javier Herráez le vamos a preguntar a Carmen usted con quién se quedaría con quién no haría caja porqué

Voz 23 36:31 pues porque me gusta siempre

Voz 1914 36:33 no entiendo mucho me gusta rápido

Voz 1963 36:36 entre les voy a preguntar vamos a darle la vuelta a la pregunta a quién si venderían para sacar dinero y hacer caja este verano una

Voz 0699 36:40 cuanta más cojo Bale Bale no

Voz 1963 36:43 sí claro pues ahí está Pacojó nos quedamos con Isco y vendemos a Bale Bale

Voz 0699 36:47 pues nada nos quedamos con Isco y mandemos a Bale eh como se llaman a los nacidos en Arroyo de la Miel Sony

Voz 1914 36:55 bueno se llaman de muchas maneras un hombre que te visto otro padres puso el gente nacido gracias a esa fuente inagotable de sabiduría que es Wikipedia es Chile Ndri los eh el gentilicio de la gente que nace vive en Arroyo de la Miel en Málaga es Chile Ndri yo si fuera Antonio Romero me lo pensaría para aportar lo también en las narraciones del Real Madrid y de la SER

Voz 0699 37:15 bueno pues puede ser un dato para escuchar en Carrusel y ver la reacción de el resto desde aquí desde luego eh todos los días aprendo algo nuevo y estoy seguro de que esto mucha gente no lo sabía chiquilina Gonzalo Conejo lo que sí queremos saber lo que opina la gente en las redes sociales al respecto de la pregunta muy buenas pues en Twitter Paco Cascos

Voz 3 37:34 dice que cómo es posible que quieran largar a Macron

Voz 0699 37:37 cuando en Europa no hay otro como él es verdad que ha tenido un año malo pero igual que el resto el resto

Voz 3 37:43 en a Miño dice que habéis puesto a cuatro que están para mandarlos con un lazo Juan José Sánchez que dice alguno se salvan pero es que Bale nunca es adaptada al equipo y jamás tira del carro con el sueldo lazo que tiene yo al menos si le vendería ronda de

Voz 0699 37:56 a seis treinta nueve dos cero seis cuatro seis ahí siempre tiene para todos los gustos pero sobre todo nosotros

Voz 24 38:01 los Nos gusta escuchar buenas de Denia

Voz 0699 38:06 mira que viendo las manos ante

Voz 24 38:08 pues en cuanto a la salida del Madrid y la verdad que está complicado ya que esté completa aquí en mantener el me quedo con uno aunque no sólo merece bueno por el hecho de la juventud y demás también me puede acabar con otro que me gusta pero yo conozco últimamente está está peor son ya Sancio ambos por su juventud y porque claro que que lo ponen llevará que bien

Voz 25 38:34 hola te acojo mira así es el que me el que compre el veinte les regalo al Nacho a los Odriozola ese Jalisco que vayan en el mismo pack los cuatro se los regalos de verdad

Voz 24 38:46 por el amor de Dios que noventa a Isco el talento no se compra yo sí yo lo tiene regular si saben sacar solo no hay otro como él ni en España ni

Voz 3 38:57 qué dice la gente en Facebook que me quedo con ganas de escuchar a la gente

Voz 0699 39:01 mira por ejemplo Diego Mas dice que no

Voz 3 39:03 con Isco ni con Marcelo ni con Cross que han dado mucho a este club Florin dice que bajo el escudo del Madrid hay que pensar en el presente y el pasado así que vendería a Marcelo y Across mientras que Beto Fernandes nuestro amigo dice Bailey Across the metiera una caja con Plácido y hay un último ese llama Paco Romero que se acuerda incluso dice que Isco Bailey Marcelo fuera Itu Pacojó también Ballet mirarnos vamos todos en el mismo hombre sí pagaron he a la Gran Vía

Voz 0699 39:29 a buscar más directores deportivos de bueno del Real Madrid

Voz 3 39:31 o donde sea Iván y final

Voz 1963 39:34 estamos con uno que tiene un nombre que suena bastante bien más Robinson es de Venezuela LB preguntar directamente con qué jugador no harías caja hay porque Isco Bale Marcelo o Toni Kroos Toni Kroos

Voz 26 39:45 no había caja porque porque me parece que todavía tiene mucho que darle al Real Madrid

Voz 1963 39:50 por ejemplo tamén se quedaría con Modric en el centro del campo le gusta más Croce que Modric quién elegiría ahí

Voz 26 39:55 entre los dos me gusta más Mori porque jugador más ofensivo este tienes salía con la pelota Kroos es más defensivo pero aún así

Voz 1963 40:03 dice como hemos estado hablando de porteros una rápida de pregunta respuesta Keylor Courtois o los dos Keylor ahí estaba cojo se queda con Keylor Navas y con Toni Kroos

Voz 0699 40:11 no me voy a quedar yo con la opinión dentro de la redacción de uno que bueno la opinión lo reconozco que hemos buscado que tengamos para que no saca de Florentino Pérez sí

Voz 27 40:22 Jordi Martí muy buenas buenas tardes Pacojó ciertamente estamos todos a la expectativa será el Zidane de los plenos poderes capaz de reconstruir al equipo tras el desplome alta

Voz 16 40:33 es bajas ya hacer caja y en este hacer caja está Bale

Voz 27 40:37 al comienzo de la manifestación si es que no se devalúa más y quizá también veamos Across Marcelo a Modric Isco renglón a la inmensa mayoría la inmensa mayoría está expuesta a hacer caja sólo veo fuera de ese hacer caja porque prima harían los criterios deportivos a Ramos

Voz 22 40:59 Carvajal Benzema Bale me lo apunto para el próximo barra libre también eh

Voz 0699 41:04 Sonia Lus como dejamos la encuesta

Voz 22 41:06 que si matan poquito de susto no te

Voz 1914 41:08 engañar a veces tendríamos que pensar unos la posibilidad de poner una camarilla eso porque sería muy divertido e hasta que no se lleva el tema tú bueno pues lo dejamos con los mismos porcentajes Isco es el elegido por los votantes de nuestra encuesta en Twitter cuarenta por ciento de los votos el siguiente segundo clasificado Toni Kross veintiocho por ciento de los votos ha cambiado ha caído un punto exactamente el centrocampista alemán con el veinte por ciento de los votos está el galés Gareth Bale con el doce por ciento de los votos es decir ha subido el brasileño Marcelo que sería el que estaría ahora mismo la rampa de salida para irse del Real Madrid

Voz 28 41:44 gracias a todos por participar los próximos un protagonista del Real Madrid

Voz 29 41:55 SER Deportivos en Cadena Ser punto com y en las redes sociales e incluso arroba a SER Deportivos quien estéis boogie SER Deportivos

