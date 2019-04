Voz 0699 00:00 hola a todos qué tal buenas tardes bienvenidos al deporte en la SER es muy de estas fechas lo que ha hecho Diego Costa tras el calvario de su temporada con sólo cinco goles y dos tercios de partidos sin jugar esta semana ha decidido convertirla en un viacrucis después de su expulsión en el Camp Nou llegó sanción de ocho partidos del Comité de Competición primero los ciento cincuenta mil euros de multa por ello del club después ese cabreo y ayer no entreno nada que no fuera algo propio de Costa y eso provocará un nuevo castigo económico y un deterioro de la relación con los que mandan en los despachos que no con el que manda en el banquillo siguiendo con las comparaciones de las fechas el Cholo espera la resurrección de su delantero la temporada que viene dado que hoy ha pedido perdón a la plantilla ayer que no se le crucifican en los segundo llega un pelín tarde porque la directiva le esto la Cruz pero aquí va a haber pelea mientras que los que dirigen al club darían Diego ya a la playa Simeone quiere a su delantero Diego a toda costa Lastras y uno comenzamos a que es al revés peor

Voz 0699 01:20 todo el equipo toda la reacción de deportes de la cadena ser aquí estamos todos los de SER Deportivos hasta los cuatro vamos a acompañar con el resumen de lo que le hemos quitado ya al día gracias por estar ahí del modo que más cuadre por la radio de siempre por la aplicación de la SER en el móvil por los enlaces en redes por la web por donde sea que lo importante es que tenga mucho donde elegir os doy las gracias por el ajenos un día más en nombre de todo el equipo del programa que va de Sonia Lucena producción a Carlos Ródenas Carlos Higueras como crack de la técnica ayer abríamos este SER Deportivos con la rebeldía de Diego Costa que se negaba a entrenar tras el expediente abierto por el Atlético de Madrid por su expulsión en el Camp Nou en la reunión que iba a ver por la tarde entre el club y el jugador a las ocho y media en Hora hora25 contábamos que la cuantía de la multa era de ciento cincuenta mil euros que abrió un expediente más por faltar al entrenamiento en el Larguero bucear vamos en la reunión conocéis que habían limado asperezas y hoy iba a ir a entrenar tras pedir perdón a los compañeros eso Choi y hoy esperábamos las explicaciones de Simeone pero nos hemos encontrado más bien con esto lo que le puedo contar en el que

Voz 2 02:20 es una situación interna que

Voz 0501 02:22 la resolvemos en el día a ser obviamente yo estaba entrenando naturalmente como ha entrenado siempre considero de que no tuvo una buena temporada demasiado mucho lesione que lo acompañara no lo permitieron tener la regularidad que cualquier futbolista más con su característica necesita ignoto tengo ninguna duda aquí la temporada que viene todas la rebeldía todo el jugador que es en todas las situaciones que ha vivido esta temporada lo hará muy bien hola Cholo ojos antes

Voz 3 02:52 el euro en la Cadena SER quiere preguntarte si seta consultado e la sanción a Diego Costa después de lo de ayer si crees que el club ha sido demasiado duro con el jugador

Voz 0501 03:04 es un tema interno que obviamente lo resolveremos internamente que son la Familia cuando sucedían situaciones lo vas contando por la case a la gente que pasa

Voz 2 03:15 que no conoces

Voz 0699 03:21 se acabó la rueda de prensa la sala de prensa estaba repleta había más de veinticinco periodistas han preguntado cinco ha durado la rueda de prensa tres minutos y treinta y seis segundos Se acabó la historia pero la historia no acaba aquí la semana que viene se va a decidir el futuro de Diego Costa al que el Cholo quiere pero el club no están abiertos una oferta que sin llegar a la cláusula de rescisión le permita irse pues rumbo a Estados Unidos por poner un ejemplo ahora ampliamos todo lo que no nos han dejado preguntar hoy en la sala de prensa al Cholo Simeone el técnico del Atlético que hablado poco en la previa del partido ante el Eibar que es uno de los cuatro que se juegan mañana de hecho hay dos por la zona baja que pueden resolver el futuro de equipos involucrados en Vallecas juegan los dos últimos Radio contra Huesca en Balaídos dos que tratan de huir de los últimos puestos como Celta Girona aunque los que no huyen de su buena semana europea son Barcelona y Valencia que además de ser los finalistas de Copa son semifinalistas de sus competiciones europeas anote fue el equipo de Marcelino al que accedió a esa ronda a costa del Villarreal al que en el global le puso un cinco uno en la UEFA Europa League con la única mala noticia de la amarilla un poquito absurda Koke

Voz 4 04:20 si hubiera sabido que les sacaban a María no hubiera sacado pero con un resultado tan favorable sin tener una necesidad de disputa lo lógico era que nuestra Casino Marine Le pega primero y creo que la pierna o el cuerpo

Voz 0501 04:33 luego Lama eso normalmente no Seaman

Voz 4 04:36 pero el árbitro les Juanjo mucho en este partido por lo visto decidió sacar culpa entrenador sí porque decidió ponerlo en el campo

aprovecho para deciros que ya que os habéis venido no os vayáis que hoy que se escucha este SER Deportivos en España entera al ser festivo os tengo historias de lo más chulas vamos a hablar con un deportista que vuelve a la élite de lo suyo en busca de una medalla de oro en Tokio dos mil veinte y os vamos a llevar a conocer la escuela de fútbol que está más cerca de Dios aprovechando el Viernes Santo vamos a visitar Bolivia con un sacerdote del Atlético de Madrid que podría escribir la biblia del fútbol modesto y además fuera del deporte rey están los reyes del deporte y entre ellos Rafa Nadal que se encuentra jugándose los cuartos en Montecarlo bueno montadas y parece que desde dejando la pasta en el Casino aclaro Rafa Nadal está jugando contra Aguido pela el partido de cuartos de final de ese Master mil como Miguel Ángel Zubiarrain muy buenas tardes

Voz 5 05:26 hola buenas tardes pues es al partido porque Djokovic que está jugando con tener están empate a un set Djokovic perdió el primer el segundo seis cuatro así que hay que empezar a veces partido

Voz 6 05:39 yo quiero que menos de cuarenta y cinco minutos no será y por lo tanto ustedes pues o a Nadal con Guido que ya ves un partido que Nadal debería dar más o menos bien ya hemos visto que hay sorpresas ahí el pedidos Bd premio cien yo que me qué está pasando apuros por lo tanto esperemos que sí que gane claramente

Voz 0699 05:57 hemos cambiado el Ter el tiempo verbal del como leva hemos eh incluido cómo le irá volveremos por allí a ver si contamos que Rafa empieza ese partido y accede a las semifinales de ese máster y estaremos muy pendientes del baloncesto europeo que juega el Barça en Turquía ante Anadolu Efes primero el Real Madrid en casa ante Panathinaikos después en busca de una victoria que anoche logró Baskonia en Moscú robándole el factor cancha al CSKA de la mano de un impresionante al que Perasso Villa no tuvo más remedio que reconocer de todo el mérito

Voz 7 06:23 creo que hemos tenido un jugador muy dominante como pudiera lo ha hecho un partidazo en veinte minutos que tener quince rebotes es algo espectacular también otros jugadores han hecho su trabajo excelente con un marino ustedes que no puedo ahora a unos fusilar difícil se olvidó de amanecer en todos estos ha jugado toco hay conocer que que cuando nos unimos todos los años a la causa es complicado ganarnos

Voz 0699 06:50 desde luego el CSKA puede dar fe de que héroes primero y después el resto impresionante Barnier impresionante Baskonia eh anoche ya sé que tenis baloncesto triatlón un buen carro de fútbol para contarnos en festivo en fin de semana primero en SER Deportivos y luego en Carrusel pero ya sabéis que esto lo completamos conectando con Movistar Plus para ver qué podéis ver por la tele deportiva este fin de Ricardo Serra muy buenas

partidazo de primera el sábado a las nueve menos cuarto Barça Real Sociedad en el dial cuarenta y seis partidazo de segunda el sábado a las seis Albacete Las Palmas en Movistar partidazo también fútbol femenino o Paqui Liga de Campeones ida de las semifinales Bayern de Munich Barcelona el domingo a las seis en vamos dial ocho en la Liga Iberdrola también el domingo también en vamos Sevilla Athletic Club de Bilbao a las once de la mañana en Italia veremos si la Juve campeón necesita un punto juega en casa ante la Fiore lo veremos en vamos diales ocho y cuarenta y cinco a las seis del sábado en Francia a las nueve el domingo Movistar Liga de Campeones dial cincuenta Pese llamó Paco de la Premier tenemos un City tótem a la una y media Movistar Liga de Campeones mañana allí el domingo a las cinco Cardin Liverpool también en Movistar Liga de Campeones los playoff de la NBA a la una esta noche Magic Raptors y mañana a las once y media en vamos San Antonio Spurs Denver Nuggets también tenemos el tenis final del Masters de Montecarlo a las dos y media lo podremos ver en vamos el domingo

Voz 0699 08:14 Architects con extrema Diego Costa que es la noticia de esta Semana Santa su ausencia en el entrenamiento de ayer tras el expediente reunión anoche con el club la conversación de esta mañana pidiendo perdón y las explicaciones digamos muy recortó desde el Cholo José Antonio Duro

Voz 1621 08:27 porque sabía que hoy en la muy corta rueda de prensa tenía que hacer de parapeto ante la afronta sobre esta semana cumplido ha hablado del futuro de Costa dando prácticamente por hecho que el jugador va a continuar en el Atlético de Madrid y como hemos escuchado el técnico rojiblanco se basa en el régimen interno en algo así como que aquí no ha pasado nada las cosas de casa se dentro en familia de esa forma se protege el Atlético de Madrid y precisamente por eso la opinión ya habitual no la cambia de Simeone sobre Costa no cambio

Voz 0501 08:52 yo pienso que considero de que no tuvo una buena temporada invasión mucho lesione que lo compañero no lo permitieron tener la regularidad que cualquier futbolista y más con su característica necesita no tengo ninguna duda que la temporada que viene que todas las rebeldía Ito y todo el jugador que es en todas las situaciones que ha vivido esta temporada lo acompañaron situaciones que no lo permitieron poder tener continuidad y bueno ni que hablar dice pulsión que lo aleja de la competición de acá al final

Voz 0699 09:23 como las declaraciones no queda muy claro una de opinión es el futuro de Diego Costa reconducirse en modo Atlético de Madrid es más probable una salida a final de temporada Pedro Fullana ha

Voz 0765 09:30 ahora mismo Pacojó diría que la situación es completamente imprevisible y en gran medida dependerá de la voluntad de Diego Costa porque si bien en la entidad están molestos con su actitud en Barcelona muy enfadados con la reacción de ayer hay algo capital en todo esto es la opinión de Simeone luchó mucho por traerlo en el pasado lo quiere la próxima temporada y eso es lo que hace a día de hoy la situación sea reversible sea reconocible porque casi siempre la voluntad de Simeone se impone la Directiva nunca ha escondido que si llega una buena oferta por él le abren la puerta de par en par porque ha jugado poco este año su rendimiento ha sido bajo es el segundo mejor pagado de la plantilla y no se lo puede permitir el Atlético de Madrid y encima no se conforma con su sueldo la alternativa de Álvaro Morata ha funcionado y lo sucedido en los últimos días en las últimas semanas no ayuda pero si Simeone lo quiere y el futbolista se queda tendrá que ser comprometido sin celos por los sueldos de otros futbolistas como el caso de Griezmann que su carácter sea siempre en beneficio del equipo no le perjudica

Voz 0699 10:29 parece difícil fuera del asunto Costa esta el partido que juega mañana al Atlético de Madrid ante el Eibar plagado de bajas en el equipo de El Cholo duros iba

Voz 1621 10:35 que que los problemas es anhela entera sin Diego Costa Griezmann que recuerdo que está sancionado Jiménez debe inventar arriba Álvaro Morata estará acompañado

Voz 0699 10:42 el tema Tomás Le mar canario Vitolo

Voz 1621 10:44 tiene todas las papeletas y son las opciones que tiene arriba por lo demás Jiménez y Godín el uruguayo que probó ayer ha entrenado hoy está entre los titulares y precisamente en la zaga está a la baja principal la línea defensiva en el Eibar dio puede volver veremos Rubén Peña Mendilíbar tiene problemas en defensa Sergio Álvarez como en Anoeta podría jugar junto con Oliver

Voz 0699 11:02 partido marcado por un ausente Diego Costa pero los partidos de más interés semana jugar en la zona baja de la tabla Un final o una final en Vallecas entre el penúltimo y último esa palabra la de final eh desde luego ha estado muy en la rueda de prensa

Voz 1153 11:14 el técnico local Gonzalo con el juez sí porque como dices donada Huesca último Rayo penúltimo así de cinco puntos de la salvación y sólo vale ganar los vallecanos Sinead vincula por sanción ni aquí M Bordes y decisión técnica sólo llevan dos laterales así que lo que está claro es que Álex Moreno volverá al lateral derecho y Tito ocupará la banda izquierda tampoco entra y que sigue fuera de forma tras ausentarse la semana pasada por el fallecimiento de su hermana escuchamos a Jémez que como decías declara el partido como fundamental

Voz 0696 11:37 pero para lo cual fundamental no de cara a la expiración ha de poder seguir recortando puntos si de llegar al final con opciones de poder salvar la categoría para los dos es fundamental es te mentiría es un partido que el que el que no sea capaz de ganar por lo va a tener muy complicado

Voz 0699 11:55 tanto que si el Huesca afronta la final intuyo también con desplazamiento de la afición y que novedades Luisa va a días

Voz 9 12:00 qué tal buenas tardes Pacojo pues efectivamente esta sí que es la final de las finales no

Voz 10 12:04 como decía Francisco porque lógicamente el equipo ya no

Voz 9 12:06 puede ser más terreno es el que peor lo tiene la verdad es que la situación es complicada prácticamente podemos decir imposible pero en el Huesca no arrojan la toalla ya saben que sumando como mínimo trece puntos podrían tener opciones al final pero todo pasa por ganar en Vallecas primero para dejar el puesto de colista el preocupan desde la octava posición segundo con una buena noticia allí es que Francisco fue disponer de toda la plantilla ya hace muchísimos meses que no sucede esto y por lo tanto veremos a ver qué novedades introduce de cara a un partido que aquí

Voz 10 12:35 se ha calificado como final como decías no

Voz 9 12:37 tanto los aficionados como nuestros desplazamientos pero más de doscientos estarán en Vallecas mañana para animar al equipo oscense

Voz 0699 12:42 gracias Luis la pelea por debajo se dilucida en Vallecas mañana hay en Balaídos donde se juega un Celta Girona vital vence para huir de la quema de abajo Paula Montes

Voz 11 12:49 el Celta de Volvo ha encomendado Pacojó a su recién renovada estrella cierre cree haber cumplido su partido de sanción en el cuanta metropolitanos era la principal novedad en un once del que se cae por lesión entre More exhiba quiere volver a ser siete de nueve en esta semana entre el partidos

Voz 5 13:04 bien se apartara fácil cultivo cinco entradas total hay dos recibimiento chocolatada para los Celtics

Voz 0699 13:09 esos son los partido por la parte baja pero mañana también juega el líder mañana juega el Barça

Voz 12 13:13 nada puede compararse a lo que sientes Puerto equipo hasta qué piensas de lo que se siente al volante de un descapotable de trescientos caballos tiene dices que lo sientes a tu equipo porque acabas de ponerle que pierde en la quiniela y todo por el bote de tres millones trescientos mil euros que tras esta jornada perdona los porque saben lo que hacen la quiniela la apuesta deportiva que hace millonarios

Voz 13 13:34 las loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y sólo si eres mayor

Voz 15 13:40 hay todo el mundo

Voz 0699 13:41 os decía mañana también hay fútbol en el Camp Nou el equipo de Valverde el Barça se pone en modo Liga traer la Semana Europea recibe a la Real Sociedad en tuyo con la pretensión de sentenciar el campeonato y cerrarlo lo antes posible Adriá Albets

Voz 0017 13:52 sin duda esa es la intención liquidar la Liga en los tres próximos partidos para poder dedicarse al cien por cien a las semis de la Champions frente al Liverpool sin otra cosa en la cabeza por eso el objetivo es ganar los tres próximos partidos empezando por el de mañana ante la Real sumar los nueve puntos que le faltan al equipo para ser campeón y olvidarse ya de la Liga aunque es el Atlético pierde mañana el Barça incluso podría ser campeón el martes en Vitoria mañana en el Camp Nou el once de Valverde quizás pueda presentar algún cambio pero en general será un once con la mayoría de titulares para intentar sumar otra victoria Valverde que habla esta tarde a las cinco a las seis vuelve a entrenar el Barça tras descansar ayer veremos cómo está cojo la rodilla de un Tití que el otro día no pudo entrenar con sus compañeros el resto menos Vermaelen están todos disponibles para este partido de demanda

Voz 0699 14:38 por cierto Coutinho han tratado de explicar en redes sociales Adrià su inexplicable gesto a la grada tras el gol en Champions

Voz 0017 14:43 ha tardado un par de días en intentar dar una explicación debería estar pensando en cómo justificar ese gesto de taparse los oídos y cerrar los ojos pero al final lo hizo ayer en Instagram con un mensaje en inglés en el que dice que nunca debemos escuchar a la gente que nos desmotiva porque sus palabras sólo nos desvían de nuestro objetivo y añade que él nunca en su vida ha faltado al respeto a alguien ni en el fútbol ni fuera de él este es el mensaje de Coutinho intentando explicar ese gesto que dedicó a todos los que alguna vez le han criticado

Voz 0699 15:13 intento pero yo diría que no lo consigue el Barça que trata de dejar atrás su Semana Europea como hace el Valencia Granier más próxima porque los de Marcelino ya son equipo de semifinales de la UEFA tras eliminar al Villarreal anoche y ahora es el Arsenal el que les va a tratar de subir la exigencia Pedro Morata

Voz 5 15:26 sí Pacojo buenas tardes la verdad es que el Valencia está practicamente flotantes los aficionados también después de un comienzo liguero donde Balenguera entre parte de ti muchísimo menos al término de la primera vuelta los valencianistas esperaban que a estas instantes el Valencia podría estar vivo en tres competiciones con dos puertas abiertas para jugar la Champions cien a través de la Liga o bien atrás es de estas semifinales de la Europa League el Valencia es capaz de llegar a la final y ganarla también es otra puerta abierta ya parte estar en la final de la Copa del Rey satisfacción en Valencia lo único negativo es el hecho de la cartulina amarilla que vio ayer porque Lahm que junto con con dos vías esta lesionado ahora coquetean sancionado y además no es una tarjeta recurrible es una posición sensible para el Valencia que no tendrá para el partido de ida de semifinales el próximo día dos primero en Londres

Voz 0699 16:13 ojo hay noticia en el Real Madrid lesión de uno de los defensas del conjunto blanco Antón Meana

Voz 15 16:19 si hablamos Pacojó de Odriozola que se ha fracturado la clavícula izquierda lo avanzaban los compañeros del diario As en su página web ya es oficial parte médico del Real Madrid le han hecho pruebas diagnósticas una fractura de la clavícula izquierda

Voz 0699 16:32 lo que le faltaba al Real Madrid en semanas en donde no se juega nada también tiene lesiones el Real Madrid que juega el domingo ante el Athletic de Bilbao ante la jornada se abre con un Alavés Valladolid que no pinta que vaya a reventar precisamente en Mendizorroza Kevin Fernando

Voz 1264 16:45 no ni mucho menos Pacojo porque hay mucho vitoriano de vacaciones sí parece que el Alavés ya ha dado lo mejor de sí esta temporada eso sí te cuento que los vitorianos vuelve Tomás Pina vuelve Maristany vuelve Martín pero pierden por sanción ad Víctor Laguardia Rubén Duarte enfrente del Valladolid que está en posiciones de descenso y que tiene las bajas de Rubén Alcaraz por sanción además de verde Moyano ya noir por lesión aunque ese recupera a Tony Villa lo pita el catalán Estrada Fernández con el cántabro Cordero Vega en el bar partió a las nueve Mendizorroza a ti que te gusta el frío hoy buena noticia catorce grados en Vitoria Bono estaba mal

Voz 0699 17:16 eso no es única los para para Victoria pues bueno más bien es calor hay fútbol en Primera en Segunda se produce el debut de Víctor Sánchez del Amo en el Alcorcón Málaga con pretensión de recuperar la racha en los visitantes Enrique Aparicio

Voz 0841 17:29 además con la intervención de los siete finales que tiene por delante cometido ganarlo todo el nuevo técnico madrileño veinte convocadas dos descartes fuera jugadores indica

Voz 5 17:36 sirve para cuando iban a Diego González

Voz 0841 17:39 era Miguel Torres que no ha jugado ni un solo minuto en todas las temporadas y además apunta a titular aunque se esperan pocos cambios en el once y enfrente un Alcorcón que viene de ganar las Saragoza esta Arregi blanco así que es Duero girando hacia arriba en la clasificación

Voz 0699 17:52 todo es fútbol en tenis pendientes del comienzo del partido de Rafa Nadal en Montecarlo y pendientes de un Bélgica España de Copa Federación por el ascenso este próximo fin de semana Álvarez

Voz 16 18:01 si este fin de semana el equipo capitaneado por Anabel Medina buscará su ascenso al Grupo Mundial de la Copa Federación frente a Bélgica que hará todo lo posible por no descender del grupo está en esta eliminatoria el equipo español estará formado

Voz 1509 18:12 por Muguruza Carla Suárez Giorgina García

Voz 16 18:14 Ana María José Martínez Muguruza será la encargada de abrir la eliminatoria el sábado olor a la una y media frente a pique

Voz 0699 18:20 hay mucho tenis pero hay mucho baloncesto Euroliga para hoy el primero que juegas el Barça Javier seis

Voz 1982 18:25 con la necesidad de ganar para no volver a Barcelona con un cero dos en contra que nunca ciudad remontado en Euroliga pese a sus jugadores han analizado los errores del primer partido sobretodo a la pobre defensa intentarán hoy dar un paso adelante a nivel físico Se mantiene la duda es si Seraphin entrará en el rostro sin han Erden volverá a estar lleno en lo que es una gran oportunidad de los locales de acercarse a la faena fue todo a partir de las siete

Voz 0699 18:46 cuarto después juega el Real Madrid ante mantiene como buscando su segunda victoria Marta consigue

Voz 1509 18:50 buscando poner el dos a cero antes de que la serie viaje a Atenas después de lo sufrido del primer partido en el que los blancos ganaron por tan sólo tres puntos y también de las quejas arbitrales de los griegos las claves volverán a ser muy similares la defensa el juego interior y la lucha por el rebote los de Laso están avisados y saben de lo importante del partido desde las nueve y cuarto de la no

Voz 0699 19:07 si ayer ya ganó Baskonia Kevin

Voz 1264 19:09 una hazaña si Pacojo catorce años llevaba sin ganar en Moscú partidazo para ganar por diez puntos al empatar a uno la serie con un arbitraje que ayer sí fue igual de condescendiente con uno y otro equipo a pesar de las quejas de Ituri la serie viaja a Vitoria empatada uno por tanto el sueño de jugar la Final Four en casa está más

Voz 0699 19:24 lo que nunca y en basket España lucha por el Europeo femeninos de dos mil veintiuno manda gala

Voz 17 19:29 sí hay proposición Pacojó conjunta entre España y Francia para organizar ambas selecciones el próximo Europeo dos mil veintiuno el sistema por lo tanto cambiaría porque España y Francia se repartirían la fase de grupos de cuartos de final París acogería así las semifinales y las finales

Voz 0699 19:41 la penúltima jornada de la Liga de fútbol sala Toni López

Voz 18 19:44 hoy el Barça recibe a Valdepeñas Si gana confirma al primer puesto de cara a los play off contra un equipo que lucha por la permanencia juegan Levante y Antequera Si Antequera no gana será el primer descendido a Segunda Levante será equipo de play off seguir

Voz 0699 19:55 Nos con más noticias y con más protagonistas a las tres y veinte minutos en SER Deportivos hasta las cuatro de la tarde pues ya que estamos con el polideportivo antes de regresar al fútbol me vais a permitir que saludemos a un mega crack en Viernes Santo en cuestión de días va a viajar a Bermudas donde vuelve a comenzar el camino para ir unos nuevos Juegos Olímpicos en donde volverá ser opción clara de medalla tiene cinco campeonatos del mundo en lo suyo ya tiene también medalla olímpica había dejado su disciplina sólo un añito para dedicar ese algo más duro aún bueno el jeroglífico se resuelven cuanto oigáis el nombre y el apellido Javier Gómez Noya muy buenas tardes que Javi que van en la maleta de un triatleta cuando hace un viaje

Voz 20 20:42 demasiadas cosas es yo lo peor de nuestra profesión tenemos que gallega siempre

Voz 5 20:47 David si un montón de cosas toda la bici

Voz 21 20:49 sí ropa diferente de los deportes cosas recorrer cosas de nadar bueno vamos vamos bastante cargados de verdad

Voz 0699 20:56 a ver si nos a decir llevo peor hacer la maleta que hacer la prueba

Voz 21 21:01 pues yo tengo tenemos experiencia también hay que montar dificulta es bastante rápido ya

Voz 0699 21:06 oye cómo es la operación retorno a tu deporte después de un año de probar en el Ironman que es aún más duro que el triatlón

Voz 21 21:14 bueno Diamond es es diferente no tampoco diría que que es más duro porque cada disciplina tiene sus sus particularidades pero pero bueno es un reto importante porque quizás son no no válido natural es decir pasando dista ciertas compras a instancias superiores y el año pasado yo estoy la distancia más larga lo pues pretende volver a la distancia olímpica e intentar conseguir buenos resultados bueno pues es un reto difícil pero la verdad que los entrenamientos están saliendo bien kilos que iba hace unos años Si bueno pues esperemos seguir progresando y ojalá pueda conseguir la clasificación para los Juegos de Tokio que es el objetivo

Voz 0699 21:51 no residentes el cosquilleo ese del regreso a la hoy la ilusión con cinco mundiales atrás no no tanto

Voz 21 21:57 sí sí era ilusión siempre está ahí está el año pasado compitiendo en alguna cosa nueva ahí estaba igual de ilusionado y ahora pues por volver porque son objetivos que me motiva pues pues también tengo esa ilusión y ese cosquilleo no podía hacer caso a una carrera

Voz 0699 22:14 Javi como es la clasificación para para los Juegos Olímpicos de Tokio cuantos entran a través de las series mundiales au cómo va

Voz 21 22:20 bueno España esperemos que tenga tres plazas que somos los países que más complicado casi para clasificarse hay bueno hay varios criterios uno importante que aspiro a hacer bien la prueba antes en el mismo circuito

Voz 20 22:36 agosto el pues Carranque olímpico

Voz 21 22:39 da una plaza Hay y luego pues hay un criterio el seleccionador tanto es bueno yo creo que lo importante es demostrar que estoy entre los tres mejores español de Messi así sí sí podemos clasificarnos

Voz 0699 22:50 ni uno diría que por palmarés Si por trayectoria y por estado de forma importó tendrías que estar pero jorobando en el triatlón español es es un no parar porque desde la barrera como como has visto el año pasado

Voz 21 23:03 sí sí luego delegado español está a un nivel altísimo no ya te digo que es un palmarés tanto como él muy orgullosos palmarés no se ganan carreras que ha salido a parte del de cero todo el mundo tiraba mismas posibilidades y dice que si quiero estar en en Tokio el otro que demostrar las carreras no no quiero ir desde luego pero

Voz 10 23:23 el papales que fue a eso lo de Madrid

Voz 0699 23:25 hola por ejemplo está siendo impresionante

Voz 21 23:28 sí Mario ya lleva muchos años no lleva los últimos mundiales que gane yo ya estuvo en el podio ahora llevo tres mundiales seguidos yo creo que está en un buen momento en su madurez deportiva oí yo ahora mismo pues es un poco el referente para todos Si a las carreras

Voz 0699 23:45 tú lo tú has sido un no parar yo te digo lo lo último que debía Cerati fue la Media Maratón de Madrid puede ser

Voz 21 23:53 sí sí sí hace un par de semanas competir

Voz 5 23:56 de media maratón como entrenamiento y Bono

Voz 21 23:58 no están muy contentos con los resultados como contento

Voz 0699 24:01 no me gusta cuando habléis de eso competir como entrenamiento bueno la competición como entrenamiento me parece que bajaba en la media maratón tu registro en más de un minuto eh

Voz 21 24:09 sí es más yo tengo respeto al año anterior

Voz 10 24:12 aquí ya te digo estén tramita también eso

Voz 21 24:14 precisamente el año anterior Itzik contento contento por cómo está yendo las cosas

Voz 0699 24:20 he estado mirando los horarios de las pruebas de de Tokio admirado el horario de la prueba de triatlón

Voz 20 24:27 creo que a las siete y media de la mañana sábado siete inmigrantes que bueno

Voz 0699 24:32 digo una cosa los de la maratón salen a las seis y Javi

Voz 21 24:35 bueno si era verdad que una vez que que viejas a Tokio tienes cambio de hora pues casi una hora quedaba otra todo lo bueno lo bueno lo bueno hecho Iron noche que todas las carreras empiezan temprano también a las siete de las mañanas y media la mañana entonces bueno pues hay que el aclame desacostumbrado en tus entrenamientos se eh entrar en esa rutina desde temprano a la cama ahí te bastante pronto no para que no sea demasiado grande para el club

Voz 0699 25:01 ya pero a mí ya me parece quiero decir bastante pronto a la cama te tienes que ir muy pronto levantarte para estar a las siete y media para para competir el día debe ser muy muy diferente Un día normal

Voz 21 25:12 sí levantarte a las cuatro y media o algo así que bueno pues acostumbrar te Mocus como como otros países no a las siete y media ocho de la tarde bueno pues tratando de entrar en esa rutina porque si no lo haces luego el día antes de la carrera quiere siete temprano no acaba ahí tampoco el pero bueno porque nosotros fuimos al cuerpo pero bueno ya te digo la diferencia horaria con toque posiblemente ser unas siete horas

Voz 20 25:37 durante su propio cambio aquello

Voz 21 25:40 ya

Voz 0699 25:41 obviamente no obstante comida ya no que no hemos vuelto en modo olímpico a que te suena lo de el relevo mixto como de triatlón como disciplina olímpica

Voz 21 25:51 bueno yo creo que todo lo que sea aumentar pruebas en el en el triatlón el programa diríamos Juegos Olímpicos creo que es positivo una prueba muy espectacular y que se han visto pues yo creo que es un acierto

Voz 10 26:05 igual a distancia yo no soy

Voz 21 26:07 gran fan de distancias tan cortas pero pero bueno entiendo que es muy espectacular para el público oí bueno mientras se siga manteniendo pues el triatlón olímpico como se bueno entiendo que es una prueba de resistencia que se mantener

Voz 10 26:20 pues encantado de que entre en cuantas más pruebas mejor

Voz 0699 26:22 vale me queda la última pronóstico más certera y y fuiste plata en Londres vuelves por un oro en Tokio

Voz 21 26:31 bueno he evidentemente ser objetivo máximo no lo máximo que puede aspirar pero siempre qué pasó paso oí y lo primero que tengo que hacer es clasificarme y esta salida y una vez que me clasifiquen si eso ocurre pero si me plantearé dos objetivos pero lógicamente si decido volver a instante olímpicas porque creo que tengo posibilidades de estar peleando el allí en la carrera con lo mejor es que bueno muy bien este deporte y sé que estar pues mejores que ha ganado te puede llegar a llevar a quedar décimo o peor no entonces el nivel es muy alto oí ya te digo sí estoy en esta historia porque creo que que poco competitivos mejores

Voz 20 27:10 vale decidido está en cine

Voz 0699 27:14 así para la maleta cuenta con nosotros aunque creo que eso te va a dar a ti mejor que tienen más experiencia

Voz 21 27:19 el Valencia caso

Voz 22 27:22 hay que te ve muy bien

Voz 0699 27:24 pero no sólo la puedo bermudas sino el retorno no porque para nosotros siempre es una opción clara de medalla en unos Juegos Olímpicos Javier Gómez Noya muchísimas gracias por estar un Viernes Santo en SER Deportivos

Voz 21 27:35 muchas gracias a vosotros un saludo y un abrazo

Voz 0699 27:37 en protagonista para cerrar el polideportivo vuelve al fútbol he con más en cuestión de Nathaniel Moix

Voz 0699 28:22 no os voy a engañar llevo desde el principio del programa dándole vueltas a cómo contarlo del Atlético de Madrid lo que ha ocurrido hoy que contarlo no contarlo

Voz 3 28:29 porque no sé si es algo que como diría yo

Voz 0699 28:31 Asuntos Internos ballet como dicen los equipo no es que los trapos sucios se lavan en El Vestuario tan ya hay veces que lo que ocurre en las salas de prensa no sé si es algo que tenemos que debatirlo periodistas con los clubes el que vosotros tenéis que saber al final después de veintiocho minuto pensándolo he decidido que eh o lo voy a contar os voy a contar lo que ha pasado esta mañana en en la rueda de prensa el Cholo Simeone o lo que es lo mismo para mí eh cómo se tele dirige una rueda de prensa lo que nos encontramos a veces primero cuando la pregunta se ponen tensas sobre un como tema por ejemplo hoy un suponer Diego Costa queda el asunto protagonista de la rueda de prensa de Simeone pues da la palabra un medio del club para que cambie el tema por ejemplo un suponer eh de el chaval de la web bendito sea sin culpa alguna pregunta sobre el Eibar vale si volvemos a preguntar por Diego Costa que es lo lógico e se corta la rueda de prensa impar tres minutos treinta y seis segundos de de rueda de prensa ver eh a mí me sienta mal pero no por nosotros sino por vosotros lógicamente los aficionados del Atlético de Madrid estaré buscando una explicación sobre lo que es el tema de debate de la semana el que no tengamos la oportunidad de preguntarse hay veintiséis periodistas tapó yo creo que un protagonista no tiene que tener ningún tipo de problema there y XXVI compañeros que van a hacer su trabajo porque es que no van en

Voz 0231 29:49 de libre allí a ver a la cara de nadie sino a trabajar en el deje trabajar y hasta luego

Voz 0699 29:55 no desde luego tiene el suficiente empaque de inteligencia y la manera de llevar la rueda de prensa de responder como quiera lo que le de la gana pero por lo menos que la prensa el dejen preguntar en hoteles dirigen las ruedas de prensa ni traten de romperla esto lo cuento en el Atlético de Madrid lo contaré igual con el Real Madrid porque el otras veces o con el Barça porque ha pasado también el Barça en el Barça en el Real Madrid Atlético de Madrid van copiando el estilo rueda de prensa Torquemada con censura que yo creo que no está nada bien pero no está bien ni para ellos ni para nosotros ni sobre todo para vosotros que es a los que defendemos a los oyentes que para mí creo que son los que tiene que estar informados de lo que pasa pero bueno claro como cada vez no pone más difícil preguntárselo protagonistas hemos ido a promotores a vosotros eh José Antonio Duro ha estado esta mañana en entrenamiento de el Atlético de Madrid puede preguntar al Cholo que el sí ha tenido el privilegio de poder preo juntar ha preguntado a los oyentes a los oyentes seguramente también pero sobre todo a los aficionados del Atlético de Madrid sobre el caso costado

Voz 1621 30:47 no está limitado preguntarles a ello no de momento al final cada uno lleva dentro en Cholo Simeone estamos en día de fiesta la gente esperaba los futbolistas después del entrenamiento un montón además Diego Costa que por cierto ha salido muy rápido pero cada uno tiene su opinión y según la gente esto debería decirle el Cholo Acosta tras el episodio de estos dos últimos días

Voz 24 31:03 tendría que hablar con él seriamente decirle que que no se comporta así en el campo

Voz 15 31:09 aunque el de defienda yo pienso que es un buen jugador y la verdad es que no me bien

Voz 25 31:14 pero bueno porque a su club a su equipo

Voz 0501 31:19 sea como tú fallo pues eh

Voz 25 31:21 está bien que les sancionen no está claro creo que también

Voz 0301 31:23 desde desde fuera Se intenta desestabilizar al club no es todo nos todo realidad con lo cual viendo las declaraciones de nuestro entrenador Diego Pablo Simeone esto porque como dice el debemos de arropar a los nuestros hasta que estén con nosotros

Voz 24 31:37 no tiene que tiene que esta carta al margen y nadie se pone como él pero hay que hablar con él decirle que pasa que es complicado

Voz 15 31:47 porque al un partido conlleva todo esto no

Voz 0699 31:51 hola muy empeñados que preguntaremos sobre el Eibar pero me da la invasión de que la aficionado del Atlético de Madrid es impresión eh le interesa más conocer las explicaciones sobre Diego Costa que el partido ante el Eibar pero bueno yo creo que los responsables de prensa del Atlético de Madrid no lo creo lo se han sido periodistas ha sido buenos periodistas supongo que son buenos periodistas y entenderán que los que somos buenos periodistas también queremos preguntar en las ruedas de prensa y queremos preguntar lo que creemos que es noticia cómo estás no mereció más en el Real Madrid la cosa va más de mercado pero sobre todo de una les bueno pues como son lesione vean solo gente inesperada no si en el entrenamiento de esta mañana

Voz 0231 32:29 en en Valdebebas un golpe con Vinicius según informa el Real Madrid un mal golpe para otro Zola que se ha fracturado la clavícula pendiente de evolución pero evidentemente se pierde lo que resta de temporada y una lesión inesperada un viernes santo día tonto con la meteorología jugando malas pasadas en el entrenamiento del Madrid y con la sensación de que no pueden pasar más cosas malas en el conjunto blanco una lesión de un jugador que no ha sido su mejor año pero que es un chico alegre que ayer mandaba comentó

Voz 15 32:59 en redes sociales en recuerdo de él

Voz 3 33:01 Green fíjate esta mañana

Voz 0231 33:04 los compañeros de Lass se marchaba a hacer pruebas y según informa el Madrid tiene fractura de la clavícula

Voz 0699 33:09 si mañana hay rueda de prensa de Zidane y Zidane se va a encontrar mañana más preguntas sobre Djokovic Hazard

Voz 3 33:16 sobre Beñat De Marcos Williams Antón yo que ninguna pregunta del Athletic Club de Bilbao

Voz 0231 33:21 creo que todo va a ser preguntas de mercado bueno a lo mejor los compañeros de Realmadrid Televisión la web del club sí que le preguntan directamente por el partido de mañana pero

Voz 0699 33:28 curioso Jodie que está clasificado como de

Voz 0231 33:31 días para la semifinal de la Europa League así que se preguntará por un delantero que gusta mucho y por el que están avanzando bastante Hazard está prácticamente cerrado por no decir que ya está cerrado y que va a ser anunciado en las próximas semanas cuando acabe la temporada y veremos si juega su último partido con el Chelsea en esa final de Baku ante el Valencia pero va a ser el fichaje blanco el de Pogba hasta cocinando S a fuego lento y luego están los jugadores que tienen que salir algunos no quieren como Bale lo llevamos contando muchos días aquí en la SER que la relación con ciudad no es buena pero que él es feliz en el Madrid en la ciudad de Madrid y que no se quiere marchar a ningún sitio a ver cómo negocian eso durante el verano el tema a Marcelo el tema Isco el tema de la portería hoy tampoco entrenado Courtois así que el domingo otra vez Keylor Navas titular en el estadio Santiago Bernabéu y unos meses que van a costar a Zidane más de un disgusto mental

Voz 0765 34:22 la ayer estuvo por cierto Zidane viendo al Castilla

Voz 0231 34:24 Valdebebas en el partido de adelantado de segunda división

Voz 0699 34:28 pues esa es la actualidad del Real Madrid en Viernes Santo a Abdalá la torrija un abrazo llene el Rayo Vallecano todo es una final Gonzalo Conejo

Voz 1153 34:35 pues sí porque teniendo en cuenta que se enfrentan a un rival directo como es el Huesca último clasificado dos puntos por debajo de ellos el partido de mañana a las seis y media esa vida o muerte para ambos los vallecanos a cinco puntos de la salvación necesitaban una victoria ante su público porque a estas alturas cada punto es oro se quedan fuera de la convocatoria Elustondo por lesión han vincula por sanción por decisión técnica que in bula Javi Guerra Comesaña Calcuta aquí Messi este último sólo hay dos laterales en la convocatoria por lo que Álex Moreno volverá al lateral zurdo hito hará lo propio en el diestro escuchamos a Jémez que está convencido de que mañana van a ganar

Voz 26 35:08 yo estoy convencido Huesca

Voz 0696 35:11 eso es lo principal porque todo pasa todo todo lo demás que queramos pensar y que queremos creer y que quedamos ilusionarse pasa por ahí y luego con respecto a Borja bueno buscamos un equipo que que que que ha estado ahí que sabe sufrir un equipo que no baja los brazos un equipo que ha que ha remontado muchas partido yendo para atrás lo cual dice que es el equipo que no no hinca la rodilla a pesar del resultado y bueno un equipo que va a venir aquí a ganar porque el único vale vale porque incluso está más necesitado que nosotros que tiene dos puntos menos que nosotros entonces para ello si para nosotros muy muy muy importante imagínate para ellos

Voz 1153 35:41 pues como decía Jémez un partido fundamental impresos espera que aunque no haya habido ofertas en las entradas como hubo en otros partidos así tan decisivos Vallecas se llene sea una calle

Voz 0699 35:50 mira si ahora mismo termine la Liga serían equipos de la segunda división por fortuna para ellos no ha acabado la Liga aunque por fortuna para todos los viernes hablamos de la segunda división en este SER Deportivos compañero Raúl Ruiz creo en Almería muy buenas

Voz 20 36:03 muy buenas Pacojó aquí estoy en Almería trabajando eh no lo vives no te has crecido

Voz 0699 36:08 no no tengo cierta cierta envidia por por dónde estás

Voz 1806 36:12 de sol

Voz 0699 36:12 sí sí muy sol cerca del Cabo de Gata buenas playas buena comida en fin bueno va a ser lo más noticiable de la semana ha sido el cambio de Muñiz Víctor Sánchez del Amo en el Málaga que te parece Raúl

Voz 1806 36:24 pues me parece primero las formas me parecieron horrorosas

Voz 0699 36:26 sí que se fueron Twitter con una

Voz 1806 36:29 esta hay un dedo que ponga out me parece una falta de respeto hacia un profesional que lo estaba haciendo para mí bien porque tú destituye a un entrenador que está emplee yo ya está ojo con los tres puntos que elevan a sumar dentro de dos jornadas del Reus estaba en en ascenso directo sea que estaba a nada a tres puntos del del ascenso directo a mí me parece las formas horrorosas pienso que para mí sabes

Voz 15 36:52 se precipitaba la a la hora de echar lo mismo que que

Voz 1806 36:54 le dije a la hora de echar a Nacho González en el Depor tú no puedes echar a un entrenador desde mi punto de vista estando en puestos de de de playoff pero bueno esa es mi punto de vista luego con la nueva incorporación de de Víctor vamos a ver está ahí hay un secreto en cuanto a la alineación eh tremendo vamos a ver lo que hacen Alcorcón pero yo creo que por mucho secreto que haya quizá la forma de jugar pero vamos los jugadores van a ser prácticamente los mismos

Voz 0699 37:20 imagino oye lo de arriba de Albacete y Osasuna que están ambos en ascenso a quién ves

Voz 20 37:24 pedí un poquito mejor

Voz 1806 37:26 bueno Osasuna lo vio en primera salió a la a Osasuna los veo en Primera desde hace jornadas me equivoqué con el Depor porque también me daba la sensación y el gusto de que de que podía ser uno de los de ascenso directo o que está tiempo pero Osasuna lo tiene muy muy en mano es que lleva trece victorias seguidas en el ahora es su no barbaridad es de locos eso

Voz 0699 37:48 no sé si eso que fue la casa de está costando

Voz 1806 37:51 estando pero da igual puntuar fuera hay gana en casa pues asciende seguro

Voz 0699 37:54 vamos a ver es un fortín el último puesto de descenso lo marca el Extremadura con treinta y seis puntos desde que equipo crees que se puede ver la clasificación tranquilo es decir no se Almería Alcorcón Elche por ahí por esa

Voz 1806 38:05 pues yo pues fíjate yo todavía me voy más yo me voy hacia Las Palmas la Unión Deportiva Las Palmas tiene cuarenta y tres puntos va Albacete este domingo

Voz 0699 38:14 a perder la ganan los de abajo

Voz 1806 38:17 tú ya estás porque es que a mí los equipos que no están preparados para descender que están todo lo contrario sino para extender de forma directa Isaí meten ahí uf correr muchísimo peligro yo veo muy bien al Extremadura se que tiene un mal calendario pero al Extremadura le veo me veo fuerte me veo fuerte

Voz 0699 38:33 vale me queda la Chunga y la anécdota la Chunga es que sí lo pudiera haber un partido este fin de semana de segunda cuál sería Raúl

Voz 1806 38:39 pues mira a mi hay un partido que creo que que determina mucho las cosas tanto por arriba como por abajo que se Lugo Granada para mí en Lugo Granada tanto servir Palma el Lugo que puede meterse en descenso si a Extremadura como si al Granada que lleva ya cuatro par de cuatro partidos ha ganado sólo uno que él que pueda pasar el Albacete no muy ya entrarle los los nervios a mí ese partido creo que se juega mucho los dos pero también otros otros equipos no

Voz 0699 39:05 la última muy de estas fechas le preguntaron al entrenador del Córdoba así va a ir a ver algún paso de Semana Santa antes de viajar a Oviedo dijo Rafa Navarro

Voz 20 39:12 yo ya llevo me crucé yo creo que

Voz 1806 39:16 Rafa Navarro ahora tal y como está el lleva la cruz de Cristo y la de los dos ladrones yo creo que ya lleva todas sea porque es que hay ahí sí que veo al al al este año yo veo el Córdoba no no yo creo que no se va a salvar lo veo muy difícil que el Córdoba tal y como está porque yo les veo mentalmente hundidos pero es vi cuando jugaron precisamente aquí en Almería les vi cuando perdieron que era un partido clave que se bajaron los brazos todavía quedaban quedaban partidos yo al Córdoba muy mal no me extraña que lleve la Cruz llevaba

Voz 0699 39:48 todo lo demás pobre hombre pues nada de la el calamar de Potter allí por Almería

Voz 20 39:51 con lo que se pues aquí estamos sufriendo cada tu salud venga

Voz 0699 39:58 desde el fútbol bueno medio lo dejamos porque la próxima historia futbolística pero también un poquito estas fechas

Voz 27 40:09 todos sacaría estuvo en el once inicial de

