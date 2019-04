Voz 0699 00:00 hola a todos qué tal buenas tardes bienvenidos al deporte en la SER todas las temporadas suele haber un equipo la revelación ese conjunto que con un presupuesto Pekín no acaba casi asomado Europa observándose con solvencia pues bien este año la revelación de la temporada es que el quinto presupuesto más bajo del año es ahora cuarto en el Campeonato Nacional de Liga su entrenador los cogió hace tres añitos en puestos de descenso a la Segunda División B ya lo tiene por encima de Sevilla Valencia Betis ese equipo mezcló este fin de un delantero de diecinueve años con uno de XXXVII como titulares esa inventó una defensa con cuatro centrales dos de ellos reconvertidos como laterales por sendas lesiones ese invento del fútbol juega en el Coliseo Alfonso Pérez y lo dirige José Bordalás no es que sea la revelación es mucho más que eso es el equipo de Astérix un reducto de luchadores que resida

P y pelea contra un imperio tanto que ahora mismo podemos decir que la palabra Champions empieza porque termina por él porque él afirma el Getafe tres y uno comentamos aquí ser deportivo

Voz 0699 01:16 con toda la redacción de deportes de la cadena ser aquí estamos dándolos de SER Deportivos hasta las cuatro vamos a acompañar un día más con el resumen de lo que hemos consumido de deporte gracias por estar ahí lo que más nos cuadre por la radio de toda la vida ahora con las emisoras Sermas en la oferta aplicación de la SER en el móvil por los enlaces en redes sociales por la web tres W Cadena Ser punto com o por lo que sea con importantes que tengáis mucho donde elegir os doy las gracias por regiones donde más en nombre de todo el equipo del programa que va desde Sonia Lus en la producción a Julio Hernández y Alicia Molina como cracks de la técnica y el Barcelona puede estar ante la semana que es sentencia el título de Liga de la temporada los azulgranas tienen dos partidos de estos días y el miércoles o el domingo podrían ser campeones de Liga y empezar a mirar a la Champions que les llegaría después de este finde ha servido para que los de arriba no fallen israelí una grande por el cuarto propuesto por el último puesto de descenso por la zona de la UEFA Europa League así que no se esperan días interesantes interesante por ejemplo para conocer cómo se despeja el cásting en el Real Madrid de Zidane con Bale como centro de todas las miradas de casi todas las críticas del Bernabéu

Voz 3 02:18 vale la pena es que ha tenido ocasión para hacer gol lo siento por poner porque hemos

Voz 0985 02:24 pero gustado ver a mascar hoy Bale

Voz 4 02:26 a poco y cuando juega poco digo y aún así le pitan Isco le aplauden usted entiende porque pitan a Bale y aplauden a Isco no

Voz 3 02:35 no la verdad es que no le pitan por su activa

Voz 0699 02:38 Tube por su nula identificación con el Real Madrid de porque la gente sabe que costó más que Cristiano y el rendimiento esta siglos del portugués por eso el evitan Zidane no le pone a caldo públicamente porque cada crítica son como diez millones menos de euros que pueden sacar porel la próxima temporada Abel lo pitó el Bernabéu el Villamarín volvió a pitar aún ya resignado Quique Setién

Voz 1757 02:59 es verdad que que

Voz 5 03:02 es que la afición ha

Voz 1757 03:04 ha manifestado su opinión aquí no queda otra que respetarla esto esto ya está claro no uno asume desde el día que decide ser entrenador asume que estas cosas pueden pasar las afrontamos con entereza Hay con humildad y nada más

Voz 0699 03:24 el vete eres un poco el Guadiana de esta Liga aparece parece por la zona alta base de un fútbol muy ofensivo que no acaba de convencer siempre su parroquia que intuyo que para sí querrían el juego de un equipo que no les gusta Setién el Getafe el equipo de Bordalás que es la revelación de primera y que está en puestos de Champions de nuevo viene de ganar al Sevilla con un ex del Betis como Jorge Molina que con treinta y siete años lo hizo un doblete acabar Ros es de las mejores goleadores nacional Molina de la temporada que bueno para Molina asunto temporada son para Bordalás el temporal de su jugador algo más que eso

Voz 6 03:53 como se dice a veces no es el el yerno que todas las horas le gustaría ganar no es un tío fantástico en todos los sentidos es un caso de padres subyace el futbolista un pedazo de hombre un pedazo de compañero no no hay más calificativos con como tú dice Hong soledad estar haciendo lo que hace es un ejemplo para para todos

Voz 0699 04:14 vamos que Bordalás lo envolver en papel de regalo se lo llevó a casa Molina el ejemplo de delantero y el Huesca Eibar el Valladolid y uno en Lleida a la vez Barça el ejemplo de que el fútbol no va a parar entre semana esta mañana su esos tres choques ya sabía que vamos a estar en esas ciudades no hace falta que lo diga ya mucho el digo es que en a vuelve a cerrar la puerta al Real Madrid o así se interpretan sus declaraciones ayer tras ganar la Liga francesa con el París Saint Germain

Voz 7 04:37 pues sí sí sí sí ni el proyecto del PSG negro por el Real Madrid se ha vuelto Si sus yo veré los partidos como admirado

Voz 0699 04:46 ver estaría feo que tras ganar un título con el PSG en papel dijera que se va no conozco caso bueno sí que lo conozco pero que Ashtiani Ronaldo sólo ayuno aunque el Madrid quiera que en papel fuera su nuevo Cristiano y hacerme caso Florentino se va a dejar la vida en ello diga lo que diga en papel Zidane o el Papa ha intentado lo está intentando y lo va a intentar y lo va a intentar con Zidane el banquillo reteniendo a Varane fichando a ir poniéndole un entorno de lo más francés para que en papel tenga una estancia cómoda en el Real Madrid no digo que venga sólo cuento que el está preparando un entorno que no haga imposible su aterrizaje yo ya que vas a fuera del fútbol prepararlos tengo el polideportivo lleno eh por ejemplo empieza el Conde de Godó de tenis donde el miércoles debuta Nadal por ejemplo los Celtics son el primer equipo semifinalista de conferencia de la NBA tras meter un cuatro cero a los Blazers el Real Madrid de baloncesto está viajando a Atenas donde mañana si gana Panathinaikos se mete en la Final Four de Vitoria bien la Champions del hockey hierba femenino juega la Real Sociedad

Voz 0699 06:40 en semana de doble jornada de Liga en Primera división puede que estemos en la semana en la que el Barça gane el campeonato así que primero situemos cuáles son las cuentas del Barça hay las opciones para poder lograr los ante Ovalle Barcelona muy buenas

Voz 1084 06:52 de qué tal muy buenas Pacojó seis puntos es lo que necesita el Barça para ser campeón por lo tanto lo fácil ganando los próximos dos partidos el Barça campeón de Liga hay más opciones si el Barça gana mañana contra el Alavés y el Atlético pierde el miércoles contra el Valencia los azulgrana celebrarían el título desde el sofá de casa ya el miércoles en diferido Si gana el Atlético contra el Valencia el siguiente match ball será el sábado los del Cholo juegan a las cartas

Voz 1732 07:18 el cuarto en el Wanda contra el Valladolid sí Pierre

Voz 1084 07:21 el Atleti el Barça podría saltar ya al campo el sábado contra el Levante como campeón matemático Easy el Atleti no pincha no pierde ninguno de los dos partidos el Barça tendrá que ganar mañana contra el Alavés volver a hacerlo el sábado en casa contra el Levante para campeonato ante su afición sea como sea el objetivo del Barça es proclamarse campeón antes de las semis de Champions contra

Voz 0699 07:43 las cuentas están claras y la semana parece clave el equipo de la semana es el Barça el protagonista del fin de Karim Benzema el jugador del Real Madrid que se marcó un hat trick ante el Athletic partir hacia su mejor registro goleador histórico en la peor temporada por mucho del Real Madrid Javier Herráez

Voz 1732 07:58 pues Pacojó es el ejemplo evidentemente Karim Benzema que además dijo no al quirófano para operarse de ese dedo meñique se quedó y lo hizo muy bien hay quién le critica porque no marcó muchos goles el marco goles al Ajax en la Champions al Barça en la Liga o en la Copa pero Benzema es el camino ha hecho una temporada de Díez es un hall que es asocie y encima este año con gol lleva treinta y los que le faltan su récord son XXXII los pitos a Bale levantó la mano derecha puño cerrado el dedo pulgar hacia arriba bueno imagino que en ese gesto ven dice que le da igual que el epíteto no evidentemente el futuro de Bale el próximo año no va a estar en el Real Madrid llegará Hazard llegará veremos si al final justifican las operaciones con el francés pero que Hazard casi casi hecho un Real Madrid que habla de Karim Benzema un futbolista que analiza así lo que ha sido esta temporada

Voz 1260 08:47 subimos en del Madrid entonces tenemos que siempre ganar partidos pero como he dicho siempre el fútbol adversas Second este año fue fue una temporada dieciséis que bueno es que faltan cinco seis partidos queremos que ganan los impostores para prepararla

Voz 0699 09:04 Benzema protagonista hablando de delanteros es noticia el líder del equipo revelación de la temporada Jorge Molina que llega su cumpleaños a punto de firmar su renovación con el Getafe y con el equipo en Champions y marcando a pares Sofía Álvarez

Voz 0047 09:15 sí con los dos goles de ayer ante el Sevilla el delantero azulón que hoy además cumple treinta y siete años suma trece tantos y es el líder del equipo junto con Jaime Mata el goleador valenciano termina contrato el treinta de junio ya está en marcha su renovación el delantero podría seguir una temporada más unido al club madrileño

Voz 1371 09:30 ya que tanto el jugador como el presidente Ángel Torres

Voz 0047 09:32 si quieren que siga vinculado al club más allá del treinta de junio de este año escuchamos a Molina tras la victoria ante el Sevilla insurrección al escuchar la sintonía hecha

Voz 12 09:40 postrada en la celebración mejor no era era un partido muy difícil encontrar a encontrar un rival directo ahora mismo que no superaba en la clasificación y y bueno y ganar con un tres cero pues pues creo que es para estar muy contentos la música muy bonito pero Jorge pero bueno porque vamos en la misma línea jugamos contra contra el Madrid el jueves otro partido dificilísimo e intentar conseguir doce puntos y seguir sumando

Voz 0699 10:03 de momento prohibido hablar de Champions el Getafe y cerramos los equipos Champions con el Atlético de Madrid su racha de lesiones que la verdad no tiene fin el último crear un central que jugó con una fractura ante el Eibar Miguel Martín Talavera

Voz 1576 10:12 era el Pacojó buenas tardes y Josema Jiménez parecía que se habían lucrado uno de los dedos de su pie de Chu tuvo que retirarse cambió un vendaje le pusieron como una especie de esparadrapo pudo terminar el partido setenta minutos y al final cuando sí

Voz 1084 10:24 dice realizaron pruebas ayer se vio que tenía una fractura en ese dedo del pie en el país

Voz 1576 10:30 por situaciones similares más o menos así un mes mes y medio se acabaría la temporada pero conociendo a Jiménez y desde luego el club no descartan que vaya a jugar en lo que queda de temporada en cualquier caso cincuenta lesiones yo no recuerdo desde Madrid no pero ningún club cincuenta lesiones en una temporada sin terminar todavía y es que desde agosto no ha tenido a los siete defensas sanos el conjunto rojillo

Voz 0699 10:50 cincuenta lesiones que son muy cerca de los puntos que tiene el Atlético de Madrid ya hablando de lesiones ha caído Cheryshev también en el Valencia aunque lo mismo no es tan grave Pedro Morata sí

Voz 1716 11:00 ha ido Cheryshev tiene una lesión en la rodilla ayer una pisada fortísima con primera afectación en el tobillo muchísimo dolor dolor pero finalmente tras las pruebas realizadas la afectación es en la rodilla lo grave es en la rodilla no es una lesión grave no hay ligamento cruzado pero la lesión es lo suficientemente importante como para que el cuerpo técnico del Valencia ya no cuente con él hasta que acabe la temporada por lo tanto salvo milagro Cheryshev para el Valencia esta temporada se ha acabado y acaba también sucesión la idea del Valencia y del entrenador es hacer posible estar la próxima temporada al futbolista en el Valencia hay una opción de compra de siete millones de euros

Voz 0699 11:38 veremos qué ocurre y para terminar el fútbol cercano importantísima victoria en el femenino con dos vertientes la Champions del Barça en donde granas han tomado ventaja para estar en la final a costa del Bayern Santa

Voz 1084 11:47 sí sí hizo historia al Barça ayer es el primer equipo español que gana en unas semis de Champions lo consiguió con gol de Keira en la recta final del partido supo sufrir el Barça ahora lo que toca rematarlo en el Mini hoy ha anunciado el club que ya se han agotado las entradas para el domingo por lo tanto más de trece mil personas para llenar el Mini yacer historia el domingo a las doce del mediodía para clasificarse por primera vez para la final de la Champions

Voz 0699 12:11 allí en la Liga ocho jugaba hoy en el RCD estadio en un partido clave por arriba el Espanyol Atlético de Madrid Jordi Martí

Voz 0985 12:17 eh ya ha ganado al Atlético cero uno y lo ha celebrado el Atlético el gol de Ángela Sosa en la primera parte golazo por la escuadra tras error defensivo de Inés tres puntos de oro para el Atlético que a falta de dos jornadas le arrebata el liderato al Barça emoción Pacojó en el marcador y emoción en la grada récord de espectadores de fútbol femenino en Cataluña en Cornellà más de veinte mil personas himnos dice la capitana del español Paloma que tienen que venir pasos todavía más firmes

Voz 0716 12:45 siempre nos ha dicho que bueno que va a ir dando pasitos y uno de los pasos que se dará el año que viene si es el entrenar por las mañanas pues bueno para poder profesionalidad esto eh habrá que subir un poco los sueldo no para para que la gente que quiero

Voz 1371 12:56 fuera vivir de ello no es trabajar con las mañana así

Voz 0716 12:58 bueno en este sentido es es lo que el club no ha planteado

Voz 0699 13:25 sí va a ser un no parar entre semana tenemos fútbol la jornada trae por ejemplo una final por abajo en Pucela mañana allí se enfrenta en Valladolid Girona separados por dos puntos a favor de los catalanes y con la sensación nuevamente de una final por evitar el descenso José Ignacio Tornadijo

Voz 14 13:41 si hablamos poco aguantar es un ambiente tremendo en Valladolid mañana se van a movilizar los aficionados las peñas desde horas antes del partido mañana es el Día de la Fiesta de Castilla y León bueno está todo preparado para que el Valladolid luche por ganar y salir porque Si gana adelantaría el Girona ir momentáneamente también mañana adelantaría dormir ya por delante del Levante y el Celta al que esperaría a verdad por tanto es mucho lo que tiene mejor equipo de Sergio que también sabe que si no es capaz de ganar deja una bala importantísima en la recámara IU tendría que jugársela ya en los últimos partidos finalísima en lo deportivo hay que decir que el Madrid recupera a Moyano y a Borja que parecía que no iban a poder estar en el Girona vienen diecinueve con algunos hombres un poco tocados cinco derrotas seguidas para los hombres de Eusebio lo dicho finalísima mañana Valladolid era una ocho inmediaciones

Voz 1371 14:25 sí lo de Valladolid es una final que decírtelo de Alcoraz

Voz 0699 14:28 mañana el Huesca recibe al Eibar y es de las últimas opciones de soñar con la permanencia local ganando y esperando tropiezo

Voz 15 14:32 a última hora Luisa varias buenas tardes qué tal Pacojó pues efectivamente apurar opciones alargar un poquito más de vida para el Huesca que está ahora mismo con ocho puntos de desventaja Francisco que no podrá contar con Pulido capo lesionados en el Eibar Mendilibar tan sólo dispone de dieciséis jugadores de la primera plantilla pues lo que echa mano del filial para completar la convocatoria hay como dato anecdótico Líbar mañana va a jugar de azulgrana ya que el Huesca han solicitado jugar con la segunda equipación en la que luce la cruz de San Jorge en el pecho es que mañana es el día del patrón de Aragón

Voz 0699 15:01 sí me queda también para mañana el Alavés Barça en ese partido al margen de lo azulgrana es noticia Abelardo que ha rechazado la oferta de renovación del equipo vitoriano que me Fernando

Voz 1264 15:11 hola Pacojó sí ha rechazado lo ha contado esta mañana el diario garantías de Álava lo ha podido confirmar la Cadena Ser en la primera reunión que hubo entre Abelardo y el club hace tres semanas no se pusieron de acuerdo vio Abelardo que había diferencias entre sus pretensiones y las del club a la hora de planificar la próxima temporada en cuanto a materia de fichajes etcétera y ha anunciado que les anuncio de manera privada que no va a continuar la próxima temporada aunque de manera pública dice esto

Voz 16 15:35 nada en ningún momento eso pero sigue siendo la estamos pelando problema objetivo todavía hay libros creo que es bueno desviar la atención del equipo hacia mi persona queda aparcada hasta hasta finales

Voz 1264 15:48 hola te cuento Pacojó que castigó abierto uno de los que gusta es Asier Garitano pero a día de hoy no es la primera opción de la dirección deportiva de la nave

Voz 0699 15:54 yo cuento Abelardo el Betis de momento no cuento más todo eso en primera división hoy en segunda jugó Osasuna el líder de la categoría de plata en busca de su ascenso a Primera y gana en Elche metería seis puntos sobre segundo y tercero Javier Laquidain

Voz 0888 16:06 qué tal muy buenas tardes Pacojó si victorias durante esta jornada de todos los aspirantes al ascenso directo que va a cerrar esta noche el líder Osasuna en Elche con el objetivo de alcanzar esos setenta puntos y mantener así la renta de seis puntos respecto a sus perseguidores cuando faltarían siete jornadas para el final de la Liga pendientes de la lluvia caída durante los últimos cuatro días en Elche aunque se confía en el buen drenaje del Martínez Valero para ver a partir de las nueve de la noche un buen partido en Elche osas

Voz 0699 16:31 la última futbolera es un reflejo del refrán es de bien nacido ser agradecidos el Córdoba felicita públicamente a su único seguidor que fue a la grada del Tartiere este fin de semana José Antonio Balboa

Voz 14 16:43 efectivamente que tan buenas tardes Pacojo pues si se llama Javi Jiménez es de la Peña Córdoba varía desde luego esos son amor a unos colores ni hacerse tantos kilómetros está de camino ahora mismo a Córdoba y ayer fue el único seguidor blanquiverde que estuvo viendo el partido en las gradas y al menos se llevó

Voz 0699 16:59 citó de vuelta y una mejor imagen del equipo

Voz 14 17:02 temas mérito incluso porque hace el viaje después de la derrota por cero cuatro que condena al Córdoba ya habitualmente al descenso de categoría

Voz 0699 17:08 seguidores que son uno pero que valen por muchos y esto se puede decir del seguidor de él contaba José Antonio por cierto el Lugo en Segunda destituir a su técnico tras cara a posiciones de descenso Eloy Jiménez se hace desde hoy con las riendas de el equipo vistazo como se debe a lo que no es fútbol que llena yo diría hoy más que un polideportivo vamos a empezar con el tenis con el Conde de Godó Rafa Nadal debuta el miércoles contra Mayer y con algo inédito sin haber ganado un torneo Nadal a estas alturas de lo que llevamos de temporada

Voz 1774 17:42 evidentemente hay Vengo de una época complicada muchos problemas encadenados uno detrás de otro y ahora me ha ganado ningún título en dos mil dieciocho dos mil diecinueve pero una estar en la final de Australia estaban semis de agua el estado con más problemas de los que me hubieran gustado sin ninguna duda y a partir de ahí pues ilusión y trabajo ayer para intentar hacer una una buena temporada de tierra

Voz 0699 18:02 Nadal no debutan miércoles cómo va marchando el torneo Miguel Ángel Zubiarrain muy buenas

Voz 14 18:06 bueno pues estado es Pacojó de momento un españolidad salió adelante por partido ha sido yo me mudar tres se salvado van a jugar Feliciano López y Verdasco hoy entre ellos partido cosa empezar que también lo va a hacer Granollers así que pues eso es lo que hay de españoles en la jornada de hoy también veremos cómo mañana Ferrer que hacer un homenaje despedida como es lógico se lo hizo lo está haciendo en todos los terrenos del mundo eh cuando unos bueno es que es bueno de acuerdo en que sino humanamente yo en lo que todo me ha sido bueno analizó

Voz 0699 18:40 ha merecido en tenis también hay noticias buenas y merecidas en la Copa Federación montó

Voz 1621 18:43 bueno pues sí porque ganó España ganó gracias a Suárez que ganó su partido individual y el de dobles junto a Muguruza estábamos dos uno abajo partidos ya pareciera Canaria para liderar a España el regreso dos años después al Grupo Mundial como ya hizo Giorgina García en la primera ronda contra Japón Suárez salvó los muebles de la selección con sus dos triunfos individuales y el de dobles junto a Muguruza como pareja poniendo así el dos tres final con el que nos impusimos

Voz 0699 19:05 en baloncesto partido clave mañana del Real Madrid en la Euroliga en Atenas Caballer

Voz 1509 19:08 a partir de las ocho y esta mañana ha hablado Pablo Laso que ha confirmado que Sergio Llull viajará a Atenas pero que no jugará y sobre la posible duda de ni Cala jugador principal del conjunto griego ha dicho que no sé lo que

Voz 17 19:17 a me preocupa bastante más el Madrid que el Panathinaikos porque yo estas historias no me las creo que estamos hablando de playoff me preocupa mi equipo lo que yo sé de mi equipo que mañana espero al mejor Panathinaikos yo estoy seguro que tampoco iba a jugar dice el primero el jugó eh tampoco bajó Alcalá te es el tercer el jugó

Voz 1084 19:33 pensar en mi equipo que es obviamente lo que más me importa no sé

Voz 0699 19:35 de ahí tenemos final de la Champions del hockey hierba femenino con la Real Sociedad en la lucha

Voz 1704 19:39 Alberto Ramajo a las cuatro y cuarto en casa del anfitrión del campeón de Holanda en Amsterdam primera fina en la historia de un equipo de la Real Sociedad primera final por tanto para la Real Sociedad que evidentemente contra pronóstico se ha metido en la gran final de la euro hockey

Voz 0699 19:53 no te preocupes Robert querelló un poquito mal para que tú puedas cambiar la Mesa ha repasado el deporte a nivel genera al ahora no ponemos el Lupa en lo más cercano hasta las cuatro tenemos más SER Deportivos

Voz 18 20:07 SER Deportivos Madrid

Voz 0699 20:11 hasta las cuatro lo vamos a pasar bien ya os lo digo yo el Real Madrid se encuentra con que todos los jugadores a los que quiere traspasar quieren quedarse Isco Cross Keylor o Marcelo que tienen un mercado que diría Zidane ahora quieren quedarse porque cada vez que alguien del club les va diciendo que sería bueno que se buscarán su futuro ellos dicen que lo que quieren es tener el futuro en el Real Madrid un botón de muestra Marcelo

Voz 19 20:38 todos saben que la felicidad que demuestro todos los días entrenando jugando vistiendo esta camiseta sombra las las cosas que dicen de fuera no hace falta más decir sí sí bueno si el Real Madrid es mi casa y quien me conoce sabe de verdad

Voz 0699 20:51 bueno fuera del Madrid hace mucho frío debe pensar ahora los jugadores del Real Madrid del Athletic también hace mucho frío limar eh después de la temporada que lleva tras el gol de este finde tampoco quieren moverse en fin ahora mismo todo se quedaría más que irse aunque el equipo de moda no es el Madrid y el Athletic de donde nadie se quiere ir sino el Getafe que es estás saliendo y recupera una posición Champions Champions que es noticia en el fútbol sala que juega el Inter Movistar este finde ir salvando las distancias el Real Madrid de baloncesto como a su equivalente el equivalente a la Champions su acceso a la Final Four de la Euroliga desde mañana en Atenas así que la cosa va de mucho nivel empezando por la barra libre

Voz 2 21:29 quiere escuchando SER Deportivos recuerda que esta noche desde las once y media una hora menos en Canarias Manu Carreño te espera con El Larguero te contaremos todo lo que tienes que saber de esta jornada de Liga

Voz 0699 21:49 la barra libre empieza en la fosa de publicidad bueno va Tengo una pregunta en la Navarra libre por Bale por Costa Coutinho que es algo que no va a dar un ratito de conversación pero vamos que hay unas cláusulas de renovación del Atleti las presas entre Morata y el árbitro la posición del Getafe como temas también a repasar lo primero mandamos un abrazo desde aquí Antonio Romero que está pasando por el taller saludamos a al resto de Manolo Esteban diario As muy buenas tardes en Cannes esta tarde sobre todo felicidad para el Atlético Femenino que está todo partido del doblete Barcelona Jordi Martí muy buenas tardes buenas

Voz 0985 22:22 tardes eh Pacojó desde una Barcelona que quiere cantar ya el alirón necesita cantar el alirón indicase de lleno a la eliminatoria contra el Liverpool Ike también desea lo mejor en la pronta recuperación para no

Voz 1371 22:36 el saludo Atala muy buenas buenas he visto la cuesta un poco en la crónica que ha hecho de Español cero Atlético de Madrid femenino uno a Jordi no le he visto muy emocionado cuando ha de la que hablaba de esa de esa Liga tiran mucho

Voz 0985 22:51 mi crónica Pacojó tú eres testigo eso hay como le has dado paso ha hablado de un golazo que ha sido un golazo en el minuto once de la primera parte tras un error defensivo del Espanyol y el Atlético ha causado una magnífica impresión eh

Voz 0699 23:06 lo que soy testigo de que jamás pensé que te iba a dar paso con una crónica entre el Espanyol del Atlético de Madrid con menos curioso no bueno oye vale

Voz 0985 23:14 exactamente nunca es tarde cuando la dicha es buena pero quiero decirte una cosa ahora mismo que decía anacrónica que hoy creo Pacojó que todos tenemos que está satisfecho por el hecho festivo que supone que más de veinte mil por tanto que acerquen a ver un partido de fútbol femenino que es el récord en Cataluña hay gato ojo mala noticia para Barcelona que ve como el Atlético le arrebata el liderato quedan dos jornadas creo que juega el sábado a las siete y media de la tarde veremos qué pasa en el en en Madrid y a partir de aquí bueno vamos a ver eso está muy en pareja

Voz 1371 23:40 pensar en la Champions yo antes el Barça no sé

Voz 0699 23:43 ya entre semana en fútbol femenino hola Antón Meana muy buenas tardes hola Pacojo buenas tardes cree

Voz 1371 23:48 si la Jordi por favor Jordi no entras al trapo de Talavera porque tú crónica ha sido brillante sin embargo yo estaba de la crónica de Talavera es que era lo del Atlético de Madrid es algo casi bélico maravilloso una epopeya como Josema Jiménez juega al fútbol sobreponiéndose a cualquier obstáculo las es de un equipo legendario jugar con Juan roto que no te eso no tiene mérito no hay nadie que Talavera ha sido de verdad yo no sabía si era una crónica de una película de piratas o que era maravilloso los pelos de punta a un equipo con cuenta Zidane lesión en cuenta lesiones vamos hay mucha gente uno evidentemente muchos más años que otros pero aquí hay mucha gente yo no recuerdo lo sintió

Voz 1576 24:35 dos equipos que que ha seguido durante su carrera

Voz 1371 24:37 profesional o Meana o no dejó o no o Manolete cincuenta lesiones entrenador es la batalla de Braveheart no sé no lo hará cuando deje de hacer la chanza que no lo va a ver si ahora lo dices en serio yo no recuerdo una cosa igual el señor Meana sólo está de Palma edito para el porcino que ahora todos se quieren quedar en Madrid y la verdad es que ni uno tiene una oferta eso es que si es fichar a un jugador del Madrid a los cuales ha depreciado Zidane con su Piqué y todo

Voz 0699 25:09 me dejáis hacer una rápida porque así que de pregunta respuesta en y con quién tiene su equipo un problema mayor en Madrid con Bale Atlético con Costa el Barça con Coutinho

Voz 1371 25:18 Meana el Madrid con Belle claramente en Talavera perdonó porque lo quiere vender y no encuentra aquí en Madrid comenta

Voz 0699 25:24 tal

Voz 1371 25:24 yo creo que por precio el Barça con Coutinho y Jordi

Voz 0985 25:27 número uno Bale número dos Costa número tres con gente que ha ordenado perfecto me viene

Voz 0699 25:33 estupendo Manolete

Voz 1371 25:34 el número uno Bale Di soy al revés todo lo que diga Jordi campismo

Voz 0985 25:40 en el tema de Bale te voy a decir una cosa ellas yo me parece que se está produciendo una devaluación del jugador

Voz 1371 25:47 bueno de la lesión

Voz 4 25:49 el Jordi

Voz 0985 25:52 la cosa en yo no sé ahora mismo no tengo la memoria quizá no lo sepa el salario de Bale

Voz 1371 25:57 sí muy el diecisiete millones limpios lo que se lleva adelante no no no no no no lo dije lo no no esto es poco más que nos llega a los diez no no creo que sí doce otra está como con Ramos pero no son diecisiete no

Voz 0985 26:16 pero para que se produzca el fichaje de Bale el día yo creo que renunciara a una a una parte de su salario yo no sé si Bale está dispuesto a esto menos

Voz 1371 26:24 no llega lo bueno que tiene pinta Manolete Jordi novecientos como tenéis razón con lo que decís

Voz 0465 26:31 el Madrid tendrá que regalar a Bale porque Bale nos iba a bajarlos

Voz 1371 26:35 a que no sea bajar el sueldo

Voz 0465 26:38 pues eso con como ocurrió con James James no seguiría bajar el sueldo y en Madrid tuvo que hacer una operación con el Bayern te lo que dar dos años este no lo paga así con lo que no me voy a su porque realmente el fútbol

Voz 1371 26:50 ha cambiado mucho y ahora mismo Bale no tiene el mercado que tenía creo yo hace un par de años al máximo recelo

Voz 1576 26:55 ahora en situación de Bale e Bay eso es indudable

Voz 1371 26:59 era matar a Bale pero yo creo no precisamente no no no precisaba en Grecia

Voz 1576 27:04 esa mente como cómo estáis matando me parece que que es muy injusto y ayer en los que estáis alrededor del Romay callaste is todos todo lo que pasó lo que pasó en Le me parece gravísimo porque igual de responsable que Bale es Isco igual de temporada no hablan de break Nadal es Isco igual de desplantes de que Isco incluso Pisco más en redes sociales

Voz 1371 27:24 pero no entrenando no calentando con mala actitud

Voz 1576 27:27 cargando en redes sociales contra el entrenador

Voz 1371 27:29 lleva una ovación como si hubiera salido el Cid Alcampo y habéis es raro o le gusta algo no habla con nadie no castellano

Voz 1576 27:37 se le puede matar a mí me justo lo que pasó ayer

Voz 0985 27:39 atiende me desde la distancia y con toda la prudencia digo que me temo que el madridismo Ice Cole quiere recuperar y que sin embargo el madridismo Abel le abre la puerta de

Voz 1576 27:49 pero es otro tema a Jordi a ti te parece justo lo que pasó ayer

Voz 0985 27:52 no es que por ejemplo si habla injusticias por ejemplo de Quique Setién a mi test mira te voy a trazar un paralelismo hay también me parece injusto pero sin embargo entiendo que ahí hay algo que chirría es que no le quieren por la razón que sea produce rechazo la figura de Quique Setién en el Betis no sé si me estoy explican

Voz 1371 28:08 si te estás explicando pero lo que sí que sí

Voz 0985 28:10 tiene mala nota X tiene mala concedería tiene mala salida mala no no no no lo sé

Voz 0699 28:17 más o menos tendente entendemos de todas maneras por por ser un poquito tú ficharía a Bale para el Barça Jordi no imputa la hábil para el Atleti no vale entonces porque ve que no le caben más Eva

Voz 1371 28:35 el Atlético de Madrid no ni puede pagar sus puede pagar un traspaso Wanda

Voz 0465 28:42 la verdad es que hasta que hasta le maravilla mira qué malo lema que está bien

Voz 1371 28:51 que lo está haciendo bien y está haciendo una mala temporada ahora

Voz 0465 28:58 el único problema el único problema de Bale Jordi es que el año se ha torcido porque esto era para terminar más o menos de manera digna hacer una despedida con la chilena de que en la foto del gol de Bartra en Mestalla el remate de cabeza al Atleti en Lisboa el dos uno ya con eso pues hacer una especie

Voz 1371 29:13 ha recordado Antonio falta liarla agote ya estaba no hace falta

Voz 0985 29:17 pero es que además ya Tello continua estuve Bale Pacojó Meana Ana le preguntó con acierto a Zidane oiga por usted no le parece porque cree que a uno le pitan y a otro no le pitan dice no se dos eh le pitan y levanta el puño

Voz 1371 29:29 si ustedes los oyentes lo

Voz 0985 29:31 han escuchado en la radio

Voz 1371 29:34 pero el gesto no el gesto que significa el gesto de esta semana de desafiar al público de meterse con el público desde Coutinho Bale pitaron hace que es que no te he visto tan beligerante con el gesto de Butiña donde mandó callar me importa lo que diga y me pongo todos los los oídos

Voz 0985 29:56 perdona estoy sigue

Voz 1371 29:58 en cinco días después padrino la prensa no es que lo voy a explicar que fue un ridículo más bien las vacaciones tal no

Voz 0985 30:06 pero es que el director del programa nos propone un guión que era

Voz 1371 30:12 Toño Coutinho

Voz 0985 30:15 atado Costa Maradona

Voz 1371 30:18 el director propone ideas dispone

Voz 0985 30:20 así pero entonces aquí esto es como una liebre que en el campo va pegando botes de mala manera quitarte estamos seguros de que costaba seguir en el Atlético de Madrid no no estamos seguros perdonó tengo más preguntas además existe siempre la tentación de China a ver es que tú estás regando y haces bien muchas partes que no se te abra una vía de agua con el gol

Voz 1371 30:39 me preocupa mucho Jordi lo de China no gustaría que talaveranos explica la sierra en vez de una oferta de China porque lo de China sería un alivio preguntas desempolvó basta acabaría por fin lo de Costa en la selección sería un alivio importante sería fundamental

Voz 1576 30:55 sobre todo para los que habéis odiado a la matizado desde el día uno sería para desde luego para vosotros

Voz 1371 31:00 es un alivio pero desde luego la gente Morata Rodrigo ya que nuestra gente Enrique Luis Enrique ya habló con él

Voz 1576 31:08 en cuanto esté bien y encontrar una buena

Voz 1371 31:11 la oportunidad yo creo que lo llevó os quiere que Diego tiene que analizar evidentemente su situación con el club no es la mejor Él sabe que tanto en el

Voz 1576 31:21 caseta entrenador como jugadores quieren contar

Voz 1371 31:23 con el de cara a la próxima temporada vuestro noble si es verdad que tiene una oferta encima de la mesa de China desde hace ya unos cuantos meses puedo preguntar yo otra cosa lo que títulos de Diego Costa lo dar cincuenta lesiones del Atleti van a tener por fin este verano algún responsable que se vaya a hacer el Atlético no sé si se va a ir el Atlético pero ya lo tiene de hecho ya sé si tiene ansias ha dicho públicamente que la pretemporada no se hizo bien a Paul no supera Los Ángeles de San Rafael eso es una cabalgada pero bueno no no te te digo lo que creo yo es importante va a pero déjame terminar bacalada guión noble que es nueva gracia alada yo creo que la pretemporada o bien se hizo según iban viniendo jugadores yo creo que nunca han estado y luego a diferencia de otros equipos porque ha tenido lesiones el que tiene lesione sobre todo equipos que ha tenido mucha gente en el Mundial el handicap del Atlético de Madrid es que tiene muy pocos futbolistas y que prácticamente no se les daba tiempo recuperarse y han tenido

Voz 1576 32:20 que ir de la camilla al campo y eso

Voz 1371 32:23 ha hecho que se hayan disparado Mohamed va depende el preparador físico es el máximo responsable de la pretemporada aquel Óscar Ortega te digamos Manuel sí lo hemos dicho a escasos

Voz 0985 32:35 se te ocurre a ti tal alguna explicación que crees que puede haber pasado para que el Atlético de Madrid tenga menos jugadores ves algo ahí alguna cosa que lo pueda explicar

Voz 1371 32:44 pues sí que ha querido contenga que ha querido

Voz 0985 32:47 Ari ha querido como se hará cargo por ejemplo allí

Voz 1576 32:49 unificado la Liga porque sino el Barça sería ya campeón desde hace dos meses pero por lo menos lo está peleando hasta el final tampoco le mérito eso al Atlético de Madrid

Voz 0985 32:57 no me has contestado la pregunta en estas oliendo por otra parte yo te hablo de peras habitual yo lo que te quiero decir del tema Coutinho porno porque no voy a

Voz 1371 33:07 bueno espera espera que estamos con el Athletic es que yo tengo una duda Pacojo es nombre el hombre de baloncesto en esta casa yo tengo una duda si el miércoles que desde el collado de Atlético Madrid Collado Villalba jeques y el miércoles en el Madrid vale en el Athletic Valencia o gastan en el Raptors Magic en el Sixers Nets o en el Denver Nuggets son Antonio Espert llegó a los cuatro partidos del miércoles que el guardia o va a estar en la NBA llevas treinta te llevas tres días con la cruzada Griezmann y NBA te salió mal el tiro porque cuando listas que el domingo si con Brian a comentarios de estuvo entrenando estuvo entrenando con sus compañeros el viernes siguió entrenando con sus compañeros no había ningún problema pues al final setas quedó un poco solo en esto de la abrimos el de la reportera luchas oyentes que creer que la NBA operada no Griezmann recomendados como tú no te vea cómo está abierto una puerta la decisión difícil que copió que la NBA en la Liga como tú bien sabes es la imagen es una de las imágenes de de deportistas europeos de la NBA en Europa tenía viajes

Voz 1576 34:08 amados anteriormente fue este porque estaba sancionado porque pudo ver perfectamente el partido Atlético Madrid y luego ir saber a Brooklyn el partido de los Nets pero en cualquier caso la mejor noticia para Atlético Madrid y para Griezmann es que los Jordi Martín Martí perdón los Antón Meana y compañía que odia

Voz 1371 34:25 al Atlético de Madrid en el día de Griezmann que queréis ver

Voz 1576 34:31 dejo porque cuanto menos capital humano y deportivo de ese nivel de engalanar Madrid será mejor para Barcelona por estáis dando pero no hay caso Griezmann no es razón

Voz 1371 34:40 para que Griezmann ha pegado más de un corte de mangas al señor que adelantó nacen muchos la pelota que en ser presidente Florentino Pérez yo sé yo sé lo tiene muy clavados dice que era Manu Carreño no entendía nada no no lo voy a hacerle la pelota más arriba

Voz 0985 34:56 a haber caribeño Jordi no es que en quince

Voz 0699 35:00 la mano caliente

Voz 0985 35:03 en quince segundos Se resume el mereció la pitada la pitada es objeto de su gesto

Voz 1576 35:09 a para Valverde nuevo pitada eh dijo que no que es el alimento a la gente que el no

Voz 0985 35:13 pero si sacas las cintas acabas todas porque hay una cinta de Valverde cuando le preguntan por Coutinho el primer día el día del partido en el Manchester Airlines en el que dice Coutinho el Barça y un nivel de exigencia y por lo tanto confirmó no cargo Peter en vivo y en directo entonces yo no soy el representante de Valverde suficientemente digo el público ha tenido una gran paciencia Valverde ha tenido gran paciencia hiel marca el tercer gol el tercero cuando el Manchester United ya estaba sometido hace un gesto feo ir ya desaprobación

Voz 1371 35:52 desde que al Barça Llorente mayor ruina de

Voz 1576 35:54 deportiva que tú has visto trescientos sesenta

Voz 1371 35:57 millones de euros haciendo lo que está haciendo

Voz 0985 35:59 a ver yo no he dicho que Coutinho esté desahuciado esto lo has dicho tú

Voz 1371 36:04 no no yo te preguntado dorado no

Voz 0699 36:06 cuenta yo te no perdona perdona perdona deportiva que tú conoces no bien

Voz 0985 36:12 qué te estoy diciendo es que en los últimos partidos Coutinho se había visto un brote verde y que la esperanza que tiene el Barcelona es la de recuperar a Coutinho y es una prioridad ya anuncio que ésta es una prioridad

Voz 1371 36:24 te doy otro nombre de ruina que lo vi contra el Barça lo he visto el otro día contable se llama popa y el día que alguien me explique qué es lo que me pida

Voz 1576 36:35 para quererlo fichar por el Madrid será el míster

Voz 1371 36:38 serio de los panes y los perfectos esos derbis habrá que sacar esta cinta como dice él

Voz 0985 36:43 la cinta Meana tras tendrás que sacar tú si consigue convencer a Mino Raiola que se baje el sueldo neto del señor Pogba que roza los doce millones o como Le basta explicar a Sergio Ramos ya otros

Voz 1371 36:55 al día siguiente teta pidiendo más lo que se merece Sergio sin mi mami me es sin duda lo ha montado en Yucatán a las oficina planta a la planta noble de Florentino lo suyo a ver ya que estamos hablando

Voz 0699 37:05 de fichajes movimientos y tal yo no no les va a hacer muchas gracias catalán y a a Manolete pero bueno nos parece que las cláusulas de rescisión del Atlético de Madrid están un poquito encogido para lo que es el mercado como

Voz 1371 37:19 podría Manolete habladurías no te digo pero esto es la versión oficial es queda

Voz 0699 37:23 de la de Oblak de ciento veinte millones de euros a mí me llama mucho la atención con un jugador renueve suba el sueldo solo suavemente sobre toros queda

Voz 1371 37:31 cuando la filosofía quieren jugadores no cabreado imponerlo hecha esta cláusula a jugadores que puedan tener doscientos trescientos millones de euros que llegue el chollo de su Hermida no se les dejen salir hoy durante un año se estén tocando la barriga no sobre todo sobre todo yo creo que lo explicamos el otro día llegamos también creo que estaba Jordi Meana

Voz 1576 37:52 eh al final el mercado ha cambiado yo creo que ya a Madrid y Barça tiene muchos problemas para fichar los van a tener más todavía el Atlético Madrid que está un escalón por debajo mucho más y al final es retener a jugadores donde no les puedes prometer ni los títulos ni mucho menos el sueldo que les pueden prometer fuera en Europa otros clubes pues tiene que ingeniárselas para intentar retenerlos intentar retenerlos es que ya nadie quiere que le pongan una cláusula alta por Si te puedes

Voz 1371 38:16 pedí una subida de sueldo

Voz 1576 38:19 por si puede venir otro equipo imponer la la la la taleguilla

Voz 0985 38:22 la pues al final como es esa situación está como el análisis de esta frase has dicho sujeto pero me está costando muchísimo descifrar lo que acabas de decir lo que te pregunta lo que te pregunta al director es Si no te llama la atención que normalmente las renovaciones van acompañadas de aumentos de las Claudi Pérez

Voz 1576 38:41 dado el por qué porque el Barcelona ahora no puede fichar lo que quiere tiene que

Voz 1371 38:45 para que hay alguna bicoca en el mercado por qué por qué

Voz 1576 38:49 el Madrid no ha podido fichara en P por más que lo ha intentado porque ya no está hay otros clubes mucho más poderosos con Estados detrás

Voz 1371 38:55 no no no creo que el Real Madrid el dinero para pagar los no no no lo que lo que no quiere dar por encima del mercado en su día de allá pero es que por ejemplo en nuestro país ya el dinero ya está en otra vez que no va a regalar dinero porque él no pero pero

Voz 1576 39:14 tiene esto no lo quiere gastar lo que está claro es que ya los sueldos

Voz 0699 39:17 orden Belén no son competitivos

Voz 1371 39:20 eh que se Cristiano se va dijo Florentino

Voz 1576 39:24 anoche bajo el caso a Cristiano se va porque nada el sueldo que que quiere como es sabido muchos otros casos entonces

Voz 1371 39:29 al final el Atlético de Madrid

Voz 1576 39:32 quería va por intentar tener los mejores jugadores posibles para poder competir por todas las cosas pero tienes que dejarte algo lo tiene en el camino

Voz 1371 39:40 sí sí claro está interesado en defender escorada

Voz 1576 39:45 así explicó fue le multiplicaron en sueldo

Voz 1371 39:48 por cinco y la cláusula de millones acaban

Voz 0465 39:51 aquí la trama no no no es verdad escúchame Inés te digo una

Voz 1576 39:54 ya te digo una cosa y la mayor parte de la negociación la recta final de Oblak no se ha hecho oficial mucho antes porque había que hacerle entender al portero y a su representante

Voz 1371 40:04 más pena que había que subir algo que suerte yo porque no se entendía que tú

Voz 1576 40:09 mejoras encontrado mejorar el sueldo no se no se hubiera cosa

Voz 1371 40:12 era aunque ya al final y al final ha subió veinte mil euros no Pérez

Voz 1576 40:16 es así en una situación como la actual del mercado no no a equipos como el Atlético de Madrid que no estas en el primer escalafón económico respecto al resto de equipos lo que tienes que hacer es muchas veces pagar si quieres tener mejor en si no sabes

Voz 0465 40:27 es que yo me enamoré mañana ciento treinta en la sede de la Liga y Oblak presenta

Voz 1371 40:32 el miércoles Florentino Pérez pero también lo intentó con Jiménez adiós Black los dos intentó con Lucas por tanto en las narices lo intentó con un portazo te lo ha intentado con que ya ya ya lo que tú me digas con Messi también en su momento ya te lo trajo de alguna pesca retenerlo nada por retenerlo si son al Barça pero lo trajo luego lo mando San Sebastián

Voz 0699 40:55 pero no trajo vale y del Madrid Marcelo quiere quedarse con quiere quedarse Isco quiere quedarse

Voz 1371 41:00 a todo el mundo de todo el mundo y se va a quedar en red toquecito pero lo que lo del año que viene lo del año que viene es que estamos viendo otra vez en la distancia Marcelo Varane Ramos Carvajal Casemiro Kroos Modric Benzema Hazard y uno Isco Asensio Lucas aunque sólo sea por mover un poco Vinicius júnior tenía que ver caras nuevas Jordi Martí

Voz 0985 41:22 pero si lo dije anoche Si el once que vimos ya militaba no el sé que tuvimos que vimos ayer en vez de Vallejo pones a Sergio Ramos y luego en el caso de Lucas pues está al tema disco bueno es que eso es el once de de de

Voz 1576 41:38 que no que ha prometido cambios incluso hasta este tema

Voz 0985 41:40 cambio no sé hay que encajar Vinicius Hazard etcétera bueno y luego felicitar a Benzema e Benzema parece que ahora están marcando goles está marcando hasta veintiuno golpes en la Liga pero yo creo que me ahora tendría que decirnos todos los datos los ha dado todo estos veintiún goles cuántos han sido goles trascendentes cuando el determinante es lenta léase Barça o léase Atlético de Madrid no ya puede sacar el grillo cree Chris

Voz 0699 42:08 esas camboyana éramos pone Joel Walk calor

Voz 1371 42:10 desde la sintonía en los próximos días

Voz 0985 42:13 aprendo bien a ver si aprendo viene a la puedo cantar un poco mejor que la última vez que me salió un tanto desafinada

Voz 0699 42:18 la barra libre de la semana que viene está abierta a la posibilidad de que tu canta es lo que quiero

Voz 0985 42:21 no descarto nada no descarto lo que sí

Voz 0699 42:24 fíjate han sentado muy bien chicos la semana que viene más un abrazo un abrazo hasta las tres y cuarenta y dos más SER Deportivos