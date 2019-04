Voz 0699 00:00 hola qué tal buenas tardes bienvenidos al deporte en la SER Leo Messi ha ganado por mayoría absoluta una nueva Liga para el Barça el azulgrana ha cambiado el color de los títulos del blanco al azulgrana sin discusión mientras eso pasaba el bar generaba una mayoría absoluta de discusiones como cada fin de semana en primera división y cuanto más se acerca el final de la Liga la cosa va a más el metropolitano ya no ETA vieron cómo se cometían errores de bulto en contra de los débiles y como Valladolid y Getafe salían perjudicados por el nuevo vídeo arbitraje a los pucelanos les Urtaran un penalti a los getafenses de Bordalás dos antes se puede decir que los árbitros no los veían ahora no verlos es imposible pero interpretar lo que ven Se está poniendo más difícil que interpretar una encuesta preelectoral así que visto lo visto queda claro que ya somos mayoría sólo en la que no comprende el bar lo malo es que la mayoría de los árbitros parece que tampoco lo peor es que en esta recta final de temporada no hay pacto que arregle ya este desgobierno arbitrar plas tras y uno comentamos aquí ser deporte

SER Deportivos con Francisco José Delgado

Voz 0699 01:15 toda la redacción de deportes de la cadena ser aquí estamos todos los de SER Deportivos hasta las cuatro el vamos a acompañar con el resumen de todo lo que hemos consumido de lunes gracias por estar ahí del modo que más cuadre por la radio de toda la vida por la aplicación de la SER en el móvil por nuestros naces en redes o por la web tres W Cadena Ser punto com que lo importante es que tengáis mucho donde elegir os doy las gracias por elegirnos un día más en nombre de todo el equipo del programa que va desde Sonia Lus en la producción a Juan Carlos Ingelmo y Alicia Molina como cracks de la técnica el fútbol español decide decidido parte de su futuro en la Asamblea de la federación más importante mínimo del último lustro en Las Rozas se han reunido la mayoría del fútbol de Primera Segunda y Segunda B para hablar ya aprobar los nuevos formatos de competición de Copa y Supercopa ida asuntos que colisionan con lo que quiere la Liga con lo que el jaleo está asegurado os prometo que ahora vamos a intentar de tratar de explicarlo facilitó cortito y al pie lo hacemos en cuanto cuente lo que ha quedado sepultado este finde electoral en el deporte ha quedado en un segundo plano el enfado mayor que les recuerde yo a Zidane tras perder un partido con el Real Madrid es que anoche los blancos cayeron ante el colista seguimos nadie

Voz 1994 02:23 a todos los nivel a veces no puedes no puedes marcar pero puedes tener ocasiones no hemos tenido y tenemos que estar muy muy enfadado yo yo estoy enfadado porque nuestra imagen hoy ha sido ha sido mal yo soy ir al después abre de de eso no sólo no sólo jugadores a quién pedir perdón por lo que hicimos hoy no podemos jugar asistirán pide perdón hizo

Voz 0699 02:45 pudiera pediría que acabara ya la Liga una Liga que ganó de manera matemática el Barça eh un Messi que si recordáis a principio de la temporada ya hizo una promesa

Voz 0239 02:54 y no ir a la vez ganar la Liga con respecto a este año

Voz 1994 02:59 creo que Ximo sacó para ilusionado pero también es verdad que todo lo que amo con con la espinita el Champions de la eliminación por por cómo fue así que hoy nosotros prometemos que este año vamos a hacer todo lo posible para que esa copa tan linda y tan deseado por todo vuelve otra vez a buscarlo eso

claro está pero sólo dos sigue el balón dentro de la que tomes

Voz 4 03:35 el presupuesto tiene que jugar hoy

Voz 5 03:39 más tarde no pero es verdad que cuando ha entrado veo

Voz 0699 03:42 hay cosas pues Messi ha ganado la Liga ha seguido marcando goles ha marcado tendencias llora esta semana se pone en el mundo que quiere en modo Champions porque tras la Liga le llega el Liverpool al Barça el miércoles en la ida de la semifinal que son considerados como una final anticipada ahora estamos en Barcelona con Europa y en el resto de España con la Liga que saca el Girona del descenso mete al Valladolid con un cabreo del XXX con el que comparte con el Getafe que según el expulsado Bordalás no quieren que esté en la pelea por la máxima competición europea

Voz 6 04:09 sancionador

Voz 7 04:11 pero bueno ha sido injusta totalmente no yo hice un comentario en el banquillo como muchos que que se hacen está claro que el Getafe no no puede estar donde está y bueno pues el cuarto arbitro eh para ayudar no para para entorpecer bueno pues al hábito viene me molesta digo que ha habido dos penaltis y me acusa simplemente eso

Voz 0699 04:35 pulsado le pueden caer dos partidos de sanción que significaría que no dirige al equipo hasta la última jornada de Liga antes de esa última jornada van a pasar muchas cosas se va a seguir hablando del futuro de Rodri en el Atleti de un posible expediente a Ever Banega en el Sevilla Joy pendientes de la grada del Villamarín se juega el Betis Espanyol que cierra la jornada y que abre de nuevo el debate del beticismo con su técnico con Quique Setién ahora ampliamos todo el fútbol lo que no lo es la verdad que no son todo hoy buenas noticias de hecho la primera semana porque Alba Torrens Se va a perder el Europeo de baloncesto por una lesión de rodilla ya es nuestra mejor jugadora de la selección la segunda no es buena porque Rafa Nadal no llega a la final finales en tierra batida del tenis en Europa no llegó este fin de la del Godot luego está que España no ha metido un representante en la final de la Champions del fútbol sala por primera vez yo diría que en una década por lo menos en Fórmula Uno Carlos buen fin de semana con su séptimo puesto en Bakú en una nueva prueba dominada por Mercedes pero ahora para empezar lo que dominas el fútbol las tres y cinco vamos allá

Voz 0699 06:21 menos cómodos que lo que viene es la cita de la mañana a la cita de la noche y la cita de la semana desde las doce en Las Rozas se ha debatido el futuro del fútbol español en la Asamblea de la Federación Española de Fútbol que se ha tratado allí y que ese aprobado Javier Herráez muy buenas tardes

Voz 6 06:36 qué tal Pacojo vamos a hacerlo como tú decías cortito y al pie bueno e había no veintiocho de ciento cuarenta asambleístas ha sido por goleada

Voz 0699 06:44 ha ganado Rubiales con noventa y cuatro a favor

Voz 6 06:47 sea de noventa y ocho noventa y cuatro a favor Luis Rubiales el presidente que acusa a la Liga acusa a Tebas de estrangulamiento económico reivindica el derecho a gestionar pues sus competiciones la Copa y la Supercopa y la Copa base la partido único Icon ciento dieciséis equipos aprobado conmigo por goleada y la Supercopa de Europa Final a Cuatro que va a ser en el mes de enero días ocho y nueve semifinales la el día doce de enero domingo la final bien en Arabia Saudí o bien en Estados Unidos equipos profesionales asambleístas ha habido más pero asambleístas con derecho a voto la Cadena SER ha confirmado que han venido del Barcelona con Bertomeu he visto las imágenes Atlético de Madrid con Cerezo que dijo una cosa un día lo dijo otra ha votado a favor el Athletic Club de Bilbao con el reggae Zaragoza Español cinco como digo con derecho a voto que qué va a pasar que que va a hacer la Liga bueno pues lo normal es que lo impugne que acuda a los tribunales quién sabe si quieren parar el fútbol español pero aquí dos cosas claras en ese barro están los aficionados que querrán que en el mes de agosto comienza la Liga también evidentemente los operadores de televisión IMI lectura tras una mañana completa Pacojó los cuatro equipos históricos del fútbol español

Voz 11 08:07 Real Madrid Barcelona Atlético de Madrid y Athletic Club

Voz 0699 08:11 Bao están con la Federación eso sea debatido esta mañana aprobado en la Federación le ponemos voz Iván Álvarez

Voz 12 08:19 era Alvaro buenas tardes sí conocemos el modelo y las fechas pero no donde se va a disputar esa final a cuatro de la Supercopa de España hay varios propuestas la comentado muy Benjavid Arabia Saudí o Estados Unidos pero cuando vamos a conocer dónde se juega Supercopa responde Rubiales yo no tengo no tengo

Voz 1346 08:34 ningún problema en que en un par de semanas otra podamos estar en disposición porque es verdad que que se ha hablado de Arabia que es una opción que no lo hemos negado no ahí hay otras pero tenemos que trabajar y buscar lo mejor para para los equipos pero también para los jugadores para a los árbitros que vayan para todo el fútbol español asentadas en Estados Unidos era una opción también lo han hecho propuestas desde Estados Unidos bueno ahí hay que buscar pues qué es lo que es mejor para todos

Voz 12 08:59 a falta de saber la sede Rubiales ha explicado el reparto de ingresos de la Supercopa el caché de cada equipo Madrid y Barça percibirían lo que generen es decir más que los otros dos equipos que disputen esa Supercopa Supercopa pero eso sí los clubes más modestos ingresarían como mínimo uno coma ocho millones de euros explica el presidente de la Federación

Voz 1346 09:15 seguramente los patrocinios que recoge el Real Madrid con respecto o el Barcelona Atlético Madrid con respecto a la Champions por participar en la Champions no son los mismos patrocinios salimos retorno que recoge un equipo que no quiero nombrar a nadie de otra Liga para que nadie se sienta entonces qué es lo que hemos hecho nosotros utilizar que cerramos el acuerdo para sellar por abajo un suelo que permita a todos los clubes tener al menos un millón de euros más un millón de euros más que sabemos que el noventa y tantos por ciento de los clubes que vaya no va a poder conseguir solamente dos clubes grandes que cuando vayan sabemos que vamos a ir eso seguramente mucho más nos vamos a limitar a los clubes que tienen ese poderío económica consideran lo más

Voz 12 09:57 pues el reparto de la Supercopa Pacojó que a priori beneficia más a los equipos y en unas semanas conoceremos donde se va a jugar eso sí será fuera de España copa

Voz 0699 10:04 un partido hasta el final dieciocho de abril Supercopa a cuatro entre primero y segundo de Liga y de Copa sino coinciden entre ocho y doce de enero ahora bien Estados Unidos con posibilidad de que el albergue en noventa y ocho de ciento cuarenta clubes han presentado noventa y cuatro de ellos han votado a favor de las propuestas de Rubiales pero de fondo está la Liga y la Liga parece que va a impugnar no todo hice va a encontrar con un club como el Valencia que va a ir de la mano de temas Pedro Morata

Voz 1716 10:26 claro es que el Valencia levanta la mano y dice yo también soy un club histórico yo Valencia Club de Fútbol me he ganado el derecho lo tengo adquirido desde que el Barcelona el sábado quedó campeón de Liga a jugar la final de la Supercopa de España con las normas actuales porque o bien ganando la Copa del Rey el Valencia o bien perdiendo la el Valencia tiene el derecho con la normas actuales a jugar la Supercopa de España que es una consecuencia de los resultados deportivos de la temporada actual la dieciocho diecinueve por lo tanto el Valencia se niega a que esa norma se cambien para esta temporada dice que es como si al Levante le dijeran que descendería hasta el quinto clasificado por la cola el Valencia dice que le puede interesar este formato pero ya para la próxima Thiem

Voz 13 11:12 nada dice el Valencia que si tiene que

Voz 1716 11:14 ver su derecho que tiene ya adquirido a que jueguen más equipos debe ser de acuerdo con el Valencia que no es una cuestión económica que es una cuestión de no verse Abbás hallado

Voz 13 11:25 en su derecho deportivo que va a hacer el Valencia Paco

Voz 1716 11:27 bueno de momento envió un burofax avisando a la Federación de posible ilicitud va estar al lado de la Liga va a ir al Consejo Superior de Deportes después al TAD Easy hace falta acabará en la vía civil por un juzgado

Voz 0699 11:40 las partes he visto criaderos con mucho menos pollos de los que vamos a encontrar entre la Federación Española de Fútbol y la Liga de Fútbol Profesional de aquí a final de temporada donde hay que ir ahora Sevilla juega esta noche el partido que cierra la jornada de Primera no va a ser tranquilo tampoco se Button Betis Espanyol con un nuevo plebiscito a Quique Setién Fran rojillo

Voz 0700 11:57 sí aunque el club ha mantenido lógicamente la grada va a ser como siempre en esta última racha un auténtico debate para la afición del Betis una grada que no va a registrar la entrada de siempre hace ya varias jornadas el Betis tiene metiendo menos gente en su estadio juega hoy el duodécimo al equipo verdiblanco que se pondría noveno a cuatro puntos tiene todavía muy complicado pero lo va a intentar sólo pasa por ganar poder agarrarse a la posibilidad de estar en Europa recortaría por tanto con respecto a la séptima plaza ya que empataron Athletic y Alavés Easy no gana cuidado porque se va a convertir en el peor equipo de Primera División en las últimas ocho jornadas queda fuera William Carvalho lo deportivo en el españoles baja Granero con la quinta amarilla por tanto sancionado y también Naldo lesionado va a jugar en su lugar Óscar Duarte Pita del Cerro Grande a las nueve de la noche no se espera lleno como te digo en el Benito Villamarín

Voz 0699 12:47 cita de la mañana en la Federación cita de la noche en el Villamarín cita de la semana con el Barça el campeón de Liga que ahora se pone en modo Champions Adriá Albets

Voz 0017 12:54 sí porque no ha habido mucho tiempo para grandes celebraciones porque toca preparar ya esta semifinal del miércoles frente al Liverpool Valverde les dio ayer el día libre a sus jugadores para recuperarse de la resaca después de la celebración de Liga que hicieron juntos el sábado por la noche pero esta mañana el equipo ya ha vuelto a entrenar pensando en Europa ha sido una sesión de recuperación la primera pos partido y en la que Valverde ha podido contar con todos sus futbolistas mañana por la tarde a las seis volverá a entrenar el Barça ya antes hablarán el propio Valverde e Ivan Rakitic en rueda de prensa por cierto que el miércoles habrá mosaico en el Camp Nou con un lema en inglés preparados para colorear Europa

Voz 0699 13:31 puesto en orden lo más importante del día lo que viene no lo es menos

Voz 0699 14:18 acabar ya la Liga iniciarán es capaz de disimular anoche el colista fue capaz de vencer a un Real Madrid muy in inoperante indolente y hasta casi indecente habla Zidane tras el choque

Voz 1994 14:28 en pedir perdón por lo que hicimos hoy a Podemos Horacio actitud entregado en en nada porque por ejemplo el día de del Getafe esto Mohsen poco enfadado pero había cosas el Atlético de Madrid en nuestra casa hicimos cosas bueno hoy nada cero

Voz 0699 14:49 uno hasta noventa minutos el Real Madrid con ganas de acabar el campeonato y que acabe la Premier cuyo mercado a través del United Chelsea Tottenham va a ser el que explora lo que el Sevilla es el comportamiento de su jugador Éver Banega el carácter del argentino puede acabar costándole caro Fran

Voz 0700 15:03 sí sí muy caro diecisiete amarillas ha acumulado Banega esta temporada una cartulina roja y ayer auto expulsión de Montilivi de pueden caer cuatro partidos dependiendo de cómo falle el Comité de Competición hice les puede acabar filas nación es esta la temporada pero ojo que también se les puede acabar su etapa en el Sevilla lo están sopesando mucho en el club de momento lo que valoren a día de hoy es estudiar una sanción económica para el futbolista que tantos quebraderos de cabeza le está dando ahora Caparrós

Voz 0699 15:30 Banega se queja mucho y hay clubes que este finde se han quejado tanto más que lo perjudicados del bar los encontramos hoy en dos lugares primero en Valladolid donde Ronaldo a reventar José Luis Rojas hola Pacojó muy buenas muy buenas tardes a todos

Voz 1070 15:41 en Valladolid llueve sobre mojado esta campaña ya ha llovido

Voz 0699 15:43 que la indignación ha terminado por calar después de

Voz 1070 15:46 muchas tal vez demasiadas decisiones incomprensibles e injustas incluyendo al bar de por medio la gota que colmaba el vaso de la paciencia de los aficionados llegaba

Voz 6 15:54 en el Wanda Metropolitano el gol del Atlético de Madrid

Voz 1070 15:57 era anulado por empujón y falta previa a Joaquín que terminó marcando en propia puerta y además el último suspiro nadie sabe que vio o novio Melero López para no señalar penalti por manos claras de áreas la federación de peñas del Real Valladolid ha pedido a la directiva es decir a Ronaldo como decías que se quejen condiciones porque ha publicado en Twitter o no demasiado contundentes ya ha convocado la propia Federación una protesta en el entrenamiento del miércoles día de fiesta y luego apoyarán a los jugadores al Valladolid le quedan tres finales el Atlético de global domingo a las guerrillas el Rayo y el Valencia

Voz 0699 16:25 aquí del reventón de la afición en Valladolid al del míster del Getafe José Bordalás Uslé Caballero

Voz 1509 16:29 sí porque el Getafe estalló cuando ni evitaron y se revisaron dos acciones dentro del área la primera fue cuando Willian José golpeó con el hombro en la cara de Hugo duro los jugadores pidieron penalti pero el colegiado Prieto Iglesias no señaló nada la segunda acción se produjo entre Rulli Jaime Mata los azulones entendieron que arrolló al al delantero el banquillo del Getafe protestó pero ni el árbitro ni el bar confirmaron las penas máximas tal fue el mosqueo del Getafe que José Bordalás terminó expulsado por cierto al árbitro que estuvo en el bar medía Jiménez la han mandado a la nevera no arbitrará la próxima jornada

Voz 0699 16:57 la Liga que comparte protagonismo con la Champions y la Champions que tiene mañana su primer partido de semifinales entre Tottenhan y Ajax José Palazón

Voz 1038 17:03 la semifinal de la sorpresa del elusión Pacojó nada que perder para ambos sólo las ganas de seguir asombrando a toda Europa el todo eran jugó el sábado viene de perder en casa ante el Huesca empezando obviamente más en la Champions pero también Pochettino de quejarse de que la Liga holandesa aplazará el partido de el Ajax además cuenta con dos bajas clave la lesionó Harry Kane el delantero y también la del héroe de la eliminatoria contra City que un millón

Voz 0699 17:24 su coreano se pierde la ida por acumulación de amonestaciones

Voz 1038 17:26 es el haya como te decía llega liberado de presión tras cargarse a Real Madrid Juventus y también más descansado por eso de no jugar el fin de semana la novedad en esta eliminatoria que va a tener que jugar primero como visitante porque tanto en octavos como en cuartos lo tocó la vuelta a remontar en el Bernabéu en el Juventus Stadium no tienen bajas reseñables es verdad que todos los focos estos en los de siempre los friki de Johnny matiz de Delaye

Voz 0699 17:47 por si fuera poco lo pitan el español lo pita Mateu Lahoz tenemos de todo y hablando de Champions histórico lo del Barça femenino en esa competición Elena de Diego hola

Voz 0133 17:55 jo si jugarán las blaugrana su primera final europea el próximo dieciocho de mayo en Budapest siete años después de haberse estrenado en esta competición aunque la final en sí ya es un premio para ellas porque lo cierto es que las grandes favoritas son las rivales las jugadoras del Olympique de Lyon las francesas son las reinas de Europa han ganado las últimas tres Champions consecutivas en total tienen cinco títulos europeos en su palmarés eso sí de lo mejor de esta final de Champions es que no hay problema con las entradas ya están a la venta desde hace semanas cuestan entre un euro y medio tres con trece euros

Voz 0699 18:26 sí tanto que si nuevo el problema al polideportivo vamos con la peor de las noticias del día la baja de la estrella de la selección española de baloncesto femenino para el próximo Eurobasket Marta Casas

Voz 1509 18:36 a ver si España no podrá contar con una de sus mejores jugadores de las más emblemáticas para la disputa del Eurobasket de Letonia Serbia no va a estar Alba Torrens después de arrastrar durante todo el año una lesión muscular en la rodilla derecha que no le ha permitido rendir a su máximo nivel los médicos recomiendan Alba que pare y que dedique este verano a descansar para que desaparezcan esas molestias y recuperarse al cien por cien será la primera cita a la que falte desde el verano de dos mil ocho cuando debutó con la selección absoluta

Voz 0699 19:00 mala noticia también para nuestro tenis ver que Nadal no alcanza la primera en finales en tierra de la temporada Miguel Ángel Zubiarrain

Voz 7 19:05 hola Pacojo bueno ya dijimos que juega cuando estaba jugando de forma regular lo mismo pasión en Barcelona

Voz 17 19:11 se quién o corto en el austriaco permitió al fantásticas y pudo ser peor porque donde segundo set tuvo el austríaco al inicio para haber cinco cinco y complicarse la vida

Voz 7 19:26 ha bajado dijo en la rueda de prensa que empezaba a sentir acusaciones que quería para lograr la meta que quería este año

Voz 0699 19:34 en carros Fermax y los últimos quince segundos son para la Fórmula uno en donde Carlos Sainz por fin tiene buena noticia Manu Franco

Voz 18 19:41 por fin por fin apuntó Carlos Sainz séptimo puesto para el piloto de Mclaren tiene una carrera que ganó Walkyrie botas por delante de Lewis Hamilton y Sebastian Vettel Portas quise como líder mundial con un solo punto de ventaja sobre Hamilton pero bueno el ese séptimo puesto Carlos Sainz

Voz 0699 19:56 doce de mayo domingo seis y media de la tarde penúltima jornada de Liga de Primera División horario unificado noticia que acabamos de conocer hasta las cuatro o contamos más

Voz 2 20:16 hay que hacer una voz a las tres y veinte cuando la noticia es retener a las tres diecinueve treinta muy complicado

Voz 0239 20:21 te lo cuento ya con más calma doce de mayo domingo

Voz 0699 20:26 seis y media de la tarde es la penúltima jornada de Liga de Primera División en horario unificado sacaba de anunciar eh nos falta conocer el horario de la última que seguramente también irá a horario unificado y seguramente será el domingo diecinueve aunque en la última cuando empiezan a ver cosas resueltas hay partidos que bailan un poquito pero bueno no están esperando el capitán del Leganés y el protagonista del partido entre el Rayo Vallecano y el Real Madrid así que como lo que viene es la barra libre novias extender mucho sol me voy a pasar un minuto para el lugar donde más protagonistas han juntado en la mañana del fútbol español

Voz 11 21:00 el Las Rozas Javier Herráez

Voz 0699 21:03 e Iván Álvarez con Paco Quiroga en la parte técnica e Javi la mañana sido densa o ha sido entretenida si entrenar

Voz 6 21:10 el la verdad de viene bien para tener culturilla deportiva no Isabel

Voz 0985 21:14 poco cómo respira al fútbol español yo

Voz 6 21:16 no se me quedaba con eso en el tramo inicial de este es el Deportivo no mi lectura no que los cuatro equipos históricos no porque han estado contábamos aquí en la Cadena SER eh con voto eh asambleístas con voto equipos profesionales cinco Barcelona con Bertomeu Atlético de Madrid con Cerezo Atlético de Bilbao con el dice Guy el Zaragoza y el español pero a mi lectura es que cuatro equipos históricos del fútbol español que son Real Madrid Barcelona Atlético de Madrid y Athletic de Bilbao están con la Federación el resto habrá muchos que estarán con con con conté básicos la Liga pero pero esto está en con con con Rubiales y con la Federación y bueno pues que ha sido una goleada como se esperaba de ciento cuarenta asambleístas han estado noventa y ocho noventa y cuatro a favor en la Copa a partido único que me parece a mí personalmente un acierto ciento dieciséis equipos a ver como bueno pues se va conjugando como contaba el otro día el hecho de que los equipos profesionales puedan jugar en en césped natural no artificial cuando jueguen los como digo los profesionales y la Supercopa Europa nos falta saber la sede de no como si se va a Arabia pues tendrá que entrará a mujeres al fútbol

Voz 0699 22:21 soy un tema muy importante como llevar ya la afición

Voz 6 22:24 que se lleva a Estados Unidos que a lo mejor coge menos dinero pero es más normal eso tienen que hacerlo bien pero también me contaban hoy que puede ser la bandera del fútbol español la que haga que las mujeres también Arabia se pueda hacer bien no bueno veremos lo que pueda hacer la Federación Luis Rubiales y en cuanto al asunto de la Liga es si lo impugna que parece que lo va a impugnar pues hombre yo no me imagino el mes de agosto que hay un parón en el fútbol español máxime como contábamos ayer porque hay operadores de televisión que pagan muchos millones de euros porque se juega al fútbol también los aficionados creo que no sería muy popular para la Liga que separadas en el mes de agosto así que bueno así a bote pronto es lo que yo he barruntando aquí esta mañana en en la Federación Española

Voz 0699 23:03 sólo una cosa más hablador Rubiales llevan pero no habló de ningún presidente más después de de la Asamblea

Voz 12 23:08 no han salido todo bastante rápido es verdad que nos ha atendido el el presidente de la Federación de hecho ha subido al estrado y ha dicho que que no tenía nada que decir que simplemente iba responderá a las preguntas que lo hicieran los compañeros periodistas y el resto de presidentes han han salido

Voz 5 23:21 muy pocos lo comentado muy bien eh Jan

Voz 12 23:24 vi y además estabais hablando de la importancia de las mujeres y finalmente acaba jugando la la Supercopa en Arabia hoy también se ha aprobado el nuevo modelo de competición del fútbol femenino que chocará con la Liga Iberdrola porque es aprobado también con con mayoría que sea una nueva competición con dos divisiones una primera división en la que habrá entre ocho y dieciséis equipos y una segunda división que ya veremos si hay uno o dos grupos que será entre dieciséis y treinta y dos equipos Ésta será la competición principal porque será la que da acceso a jugar las competiciones UEFA y FIFA entonces también más allá de la Copa del Rey la Supercopa en el fútbol femenino también Rubiales ha conseguido sacar adelante su proyecto oí colgarle un nuevo hola Javier Tebas

Voz 0699 23:59 bueno yo de fondo aquí lo que me queda es el ya veremos porque me da la impresión de que hoy se ha escrito un capítulo en la Asamblea de la Federación pero la cosa va a ir para largo eh gracias iban gracias Javi Gracia Paco un abrazo a abrazo las tres veinticuatro la barra libre

Voz 0239 25:06 bueno a veces Antonio Romero buenas tardes hola qué tal muy buenas a todos el diario han Manolo Esteban buenas tardes buenas casi deseando saber saberse Romero viene llorón como Zidane Barcelona Jordi

Voz 0699 25:17 Martí buenas tardes de estar de Manolete con buen criterio porque no quería que me echaran Brando mal

Voz 0985 25:23 eh Jordi buenas tardes buenas tardes Pacojó el compañía desde una Barcelona que estaba siguiendo atentamente los datos de Herráez para apuntarse en la agenda en rojo lo que pueden ser nuevos títulos para Fútbol Club Barcelona léase veinticuatro de mayo final de la liga dieciocho de abril final de la Copa doce de enero final sobre se ha visto que las abundaban las fechas Madrid

Voz 19 25:44 el bar de Talavera muy buenas queda algo puesta es empezamos a Jordi por sí o sí

Voz 0699 25:50 la celebración de la liga del Barça o la cosa se ha pagado de más

Voz 0985 25:53 ha rápido para ganar una Liga no nos continúa celebrando con mucho brío con mucho entusiasmo van apareciendo cifras y cifras que van redondeando la proeza es difícil superar la cifra que tuyas mencionado de ocho Ligas de once pero para muchas generaciones de barcelonistas recuerda recuerda que hubo momento un tiempo en que se ganaba una liga de veinticuatro de hecho oyen misma radio Pacojó tenemos una reproducción de la Copa así de la Liga que ganó el sí señor de la Liga que ha ganado el Fútbol Club Barcelona y es un aluvión de los oyentes que se van acercando para hacerse fotografías sea ojo pan

Voz 13 26:29 desde el uno de junio y yo creo que ha preguntado el director de programa yo simplemente estaba dando un poco el detalle no hagan de la salvación añadió tampoco importa más de la cuenta eh yo yo creo que lógicamente lo perdonen yo creo que lógicamente

Voz 0239 26:43 por esta del Barcelona tuvieron mesura en la celebración lo celebraron como eh se tiene que celebrar una Liga pero yo no vi una celebración

Voz 22 26:49 eh demasiado

Voz 0239 26:51 excesiva entre otras cosas porque ellos están centrados en la Copa que diría Messi el próximo miércoles frente al Liverpool ahí sí que me imagino si si logran las Liga de Campeones habrá una celebración realmente excesiva y luego se quiero decir una cosa que pasó el otro día en la celebración

Voz 23 27:06 te del Barça pero que ya se hace

Voz 0239 27:09 es extensiva a todos los últimos títulos de los equipos españoles y me imagino que de otros equipos a mí me empieza a cansar un poco con todo el respeto del mundo lo digo eh pero yo creo que la celebración en el campeonato nacional de Liga con cualquier título en el césped es una celebración para la gente para el público está muy bien en el cual se ha yo lo entiendo eh porque todo el mundo que tiene hijos de lo puedo entender pero sigo pero anoche hay una cena ya que puede decir llevar a la familia y digo que es hoy toca el Barça pero tocó con el Real Madrid en Cardiff que tocó con el Real Madrid en Kiev que la gente se mosqueo tocó con el Atlético de Madrid yo creo que

Voz 6 27:41 hay

Voz 0239 27:42 el otro escenario para que la familia sea muy feliz que esté muy junto pero que en el tapete en el césped al margen de la familia los jugadores tienen que estar pendiente de la celebración

Voz 0985 27:51 el tema central en todos los bares este tema que Barcelona no sólo se habla de esto pero debates pero hay grandes discusiones cuidado es gente que no Jordi

Voz 13 28:02 no estaba pero en cualquier caso

Voz 0985 28:04 en cualquier caso se podrá decir si te estoy haciendo un retrato de lo que sucede en Barcelona tiene razón Antonio Romero no hay cafetería no hay restaurante no hay mercado no hay cola en la pescadería que haya un griterío Gabo puede que los niños participen bueno yo no era Amena Antonio ha estado muy bien que hasta mañana vamos a centrarnos un poco el grupo de relieve lo que es trascendente lo que asustó no perdona yo digo

Voz 0239 28:27 salvo que Pacojó me diga lo contrario pones

Voz 13 28:30 Joaquín pondría de relieve lo que a mí me apetezca poner de relieve mira mira Jordi Jordi Jordi Jordi hay varias cosas

Voz 1576 28:37 Antonio lo Antonio evidentemente lo que yo estoy de acuerdo con él de principio al fin evidentemente él pone el énfasis ahí liquidado Le quita quita un poco de de brilla lo que

Voz 13 28:48 enseguida el Barça sí porque es verdad que la celebración celebraciones bueno pues da la sensación de que aquí te parecía una celebración como la que está contando Jordi Martín no

Voz 0239 28:59 entonces está soltando agitando brillo al título

Voz 13 29:01 porque yo les al Real Madrid no pero pero yo creo yo pero pero yo creo que te ha faltado decir además además de la celebración de uno en uno además de la celebración comedida además de lo de que en el campo lo PRI

Voz 0239 29:15 pero que no ha vuelto a menos el toro que tiene el miércoles me parece que la celebración

Voz 13 29:19 no pero yo creo que pero yo creo que sí

Voz 0239 29:22 perdona segundo lo que me parece ridículo es llevar cuarenta y ocho horas escuchando en la sintonía de la Cadena SER intentando tragar con ruedas de molino de que la celebración del otro día fue un fiestón no fue un fiel

Voz 13 29:33 la fiesta fue una sonada fue una fiesta evidente

Voz 0239 29:36 como merecía el título del Campeonato Nacional de Liga teniendo en cuenta que el miércoles tienes el toro de la temporada pero simplemente eso

Voz 1576 29:42 la falta una cosa te falta una cosa te ha faltado Recker reconocer que Barcelona ha sido el mejor equipo te falta lo reconozco que un super equipo gana la Liga

Voz 0239 29:49 muy bien esto tiene una intención de interpretar me que iría

Voz 1576 29:53 venga y que es una brutalidad y que es una brutalidad ocho Ligas bórico histórico ocho

Voz 13 29:58 por eso me porque yo creo porque yo creo en una cosa

Voz 1576 30:00 lo dijo anoche lo repito hoy yo creo que una Liga imagínate ocho una Liga la tiene que ganar un gran equipo yo creo que una competición como la Liga de Campeones que tiene un mérito brutal si la pueden ganar individualidades importantes sin tener un grandísimo equipo o sin desplegarse como un gran equipo

Voz 0239 30:16 te lo voy a preguntar de otra manera Talavera tú crees que si el Barcelona gana la Liga de Campeones la celebración será un poquito más desmedida

Voz 13 30:23 seguro que sí vale pues Il está agitando brillo a la liga del bajo pero no ha dicho nada no he dicho nada el campeón de Manuel que al que no hoy no Iker

Voz 0239 30:32 esto es Romero compacto todas las Transit de tales

Voz 13 30:34 a que tú también lo comparte pero perdió listo e el de no hablar nada de que Zidane Zidane está consiguiendo que bueno sobre tener cargaron al moderador de la tertulia dado

Voz 0985 30:49 empezando que no a ver más allá es que realmente ha sido un pollo de cabeza a los pies pero bueno oye brevemente no vetusto

Voz 0239 30:58 os todavía en Canaletas pero que cuidadito porque te pueden meter Palat p'alante porque creo

Voz 0985 31:02 si consigues en Canaletas Antonio no pasa nada la libertad de expresión está para que queda partidos de Barcelona te parecen mediocres mucho partido del Barcelona esta temporada me han parecido lo peor de las celebraciones que tantos niños y esto no comprende ICCAT bueno pues que es una cosa que tú te llama la atención el Barcelona Teeth de todos los datos a ti lo que más te te subleva o máster llama la atención es ver tantos niños aire

Voz 13 31:23 de poco provocó padre me pongo el babero sigo recoge no te quiere te

Voz 0985 31:27 apasionadas semana estamos en la barra libre para que cada uno quiera y ponen el acento en que te sorprende que en la celebración aparezcan tanto para llenar de gente acta ya Kike delaciones consta consta y hasta hoy

Voz 13 31:42 que lo sepa el metropolitano ya llenos de grana os esperamos el día uno y luego no podía ser menos pero oye vayamos sustanciado luego hay constancia de seguridad con eso de la Liga de Campeones son muy traicioneros

Voz 0985 31:56 no sustancial jugar aplastante del Barcelona en la Liga insustanciales sustanciales dos nombres el de Valverde de Messi empezando promueva berlineses boyas cojo una cosa que a veces tratamos o intentamos reducir el mérito de Valverde y le atribuimos sólo capacidad para la gestión no gestión si yp Pizarra también ir recursos también el hacia es que

Voz 0239 32:22 hoy tardado tanto tiempo en Barcelona en darnos cuenta que lo quería cargar la pasada

Voz 13 32:26 ver si sale bien faltado yo estilistas tienes que decir yo leí algo no sé yo yo leí en la prensa de Barcelona unos quince minutos sí

Voz 0239 32:37 déjeme si me equivoco que lo mismo me equivoco porque me droga mucho la medicina en las dos últimas semanas estaban en las dos últimas semanas lo mismo me lo inventado puede ser que yo en la prensa de Barcelona hace más o menos un año a estas alturas de la película una vez conquista

Voz 11 32:51 a la Liga en la previa de la final de la Copa del Rey leyera

Voz 0239 32:55 escuchara viera Valverde si pierde la final de la Copa del Rey está en la calle si puede ser

Voz 0985 33:00 lo que lo que vamos a San Fernando luego puede ser no te estoy donde están a lo que ahora vamos que estaba casi en la calle pero ojo es un matiz lo que nos ha costado mucho entender que Valverde ha tenido ya su entrenador lo que leímos a Fernando Polo aquel día tras el desplome tras no sólo a Fernando el descalabro bueno es lo que lo público en primera instancia descalabro

Voz 13 33:20 Roma salieron indemnes los jugadores que fueron bastante responsable del no iban juntos

Voz 0985 33:26 activa expresó sus dudas sobre la continuidad de verdad que lo viudas o la junta directiva bueno sí hombre Mendavia o no pero bueno esto es que esto es una obviedad dice esto no perdemos más tiempo que hay temas muy importantes en prefiero no digo esto ha pasado estás hablando de una barra libre que ya hicimos si si quieres te las sacas tu Buckley que nos toca hoy toca hoy es la de

Voz 13 33:55 bueno ya hemos mencionado sí pero evolucionando

Voz 1576 33:58 Jordi detrás queda una cosa muy importante hemos hablado de los parabienes del Barça que es un super equipo y que ganar la Liga y más de forma hegemónica ocho de once me parece que es una auténtica pasada pero te ha faltado te ha faltado condescendencia para el

Voz 13 34:10 el único rival que ha tenido que nosotros los dos últimos años que viene ahora lo de la marcha hable en el Barça donde nunca mete el Barça en Liga que no has dicho nada absolutamente has dignificado al rival que le

Voz 24 34:20 sido vamos hasta allá pero a cambio pero construida la frase con él pero que no extinta más a favor de las promociones no no ideas segunda cosa es dominante tiene por terrorismo pero no silencio para que el corte quede limpio al Atlético de Madrid que no todos vosotros ha dicho vaya entrar he dicho que no

Voz 1576 34:43 ha llegado al único rival que ha tenido el Barça en la Liga de los últimos años y luego que sea un poso de normalidad de que van cayendo los puntos ya son dieciocho respecto al Real Madrid

Voz 0699 34:52 contigo no pasa nada quedando ya tres partidos igual

Voz 13 34:54 no vamos a la veintena un poco justo que al señor y fíjate chapa Eve fichajes de la cantera Coutinho

Voz 11 35:07 Arturo Vidal

Voz 13 35:09 con gente de la cantera Boateng Murillo pero bueno un poquito no quiere decir que el equipo de Valverde

Voz 0239 35:18 el mérito del Valverde es tremendo entre otras cosas porque hizo lo que en su día Zidane en el Real Madrid convencer a un tipo Zidane Cristiano Ronaldo Valverde Leo Messi

Voz 13 35:28 cierto punto no dice nada no debería por otro lado

Voz 0239 35:31 pues eso es lo que te diría yo yo les daba vacaciones al jugador del Real Madrid desde hoy no pero con ellos pero no estaban con ellos porque la travesía del desierto es insoportable para ellos también oye como las decisiones prácticamente están tomadas como las decisiones prácticamente están tomadas ha tomado que toma sólo sabrás tú en el soplo que nosotros hayamos las preguntas en la que te toque por la tarde ya que tú me

Voz 0985 35:57 diga ahora que me gustaría Pacojó decimales pregunté ha mejorado ha mejorado el juego de Madrid con Zidane no no segunda pregunta este desplome que estamos viendo en la Liga tienes a Zidane protagonizando otra Liga tres desastrosa la temporada pasada cuidad Ana siendo por lo tanto no lo sabrá que la encargamos eh perdón Antonio problema de estas Ana Basabe ese tema sí

Voz 13 36:28 perdóname temporada yo creo que dejó muy tocado a Zidane

Voz 0239 36:31 qué queréis que son realmente a la gente es serio realmente queréis que la gente os tomen si queréis matar

Voz 1716 36:38 a Zidane por lo que está pasando en este tramo final

Voz 13 36:40 temporada pero admite que dice la gente se pero como tú recuerdas las cosas que leíste es por ejemplo cómo lo de Valverde tú leísteis lo de felicidad en lo de el Estado de Río de temporadas que fue de que va a funcionar eso yo de Cáceres el golpe lo bueno que es hacia el aire que digo una cosa iría más fíjate sin freno el golpe pero fíjate cómo

Voz 0239 36:58 te digo que sí que si Zidane no estuviera

Voz 0985 37:01 como en el banquillo del Real Madrid la gente se hubiera dado ya la vuelta al palco fíjate si ha frenado el golpe solo

Voz 0239 37:06 la presencia de Figo en el banquillo independientemente de los resume

Voz 0985 37:09 dejando muy tocado al entrenador de cara al próximo curso yo no yo no lo que decía mira tú

Voz 13 37:15 vuestra tu opinión yo no lo que era mi Pacojó me gustaría

Voz 0985 37:17 a dar un consejo más gracias estamos en una luna esté crece porque yo creo que lo de Lloll de yo pero no Lobete pero creo yo ha hablado de los de hoy del que ha hablado menos

Voz 13 37:29 bueno no no sabía nada

Voz 0699 37:36 hay otras veces Jordi que a lo mejor sí pero con prudencia

Voz 0985 37:38 pero dime el próximo día quince segundos e hace tan le hemos visto gestionar con acierto plantillas cerradas planes

Voz 0239 37:46 yo sé que lo has dicho veinticinco millones de veces ya que sí que es verdad que si va a ser capaz de generar de de liderar la regeneración del vestuario la reconstruyó lo sabemos

Voz 0985 37:56 yo me esposaron pero oye Jordi este esta advertencia que tú haces no tiene fundamento pero estaba convencido de la solvencia para hacerlo

Voz 0239 38:06 que Zidane lleva mes y medio en el cargo y es una advertencia que llevas haciendo desde el primer lunes de Barral y chocolate que Zidane no quiere yo te lo cierto es evidente es evidente que tienes tus dudas como la tienen mucha gente pero repito

Voz 11 38:21 que intentéis hacer creer a la gente

Voz 13 38:24 Zidane puede tener algo de responsabilidad en esto que está pasa

Voz 0239 38:27 pero en el tramo final de la temporada un rato más

Voz 13 38:29 por eso Antonio Antonio que yo me imagino que esperaba con la llegada de Zidane no te digo despegar y estar casi casi con el resuelta

Voz 0239 38:41 el segundo puesto al Atlético de Madrid pero pero de lo esperado

Voz 13 38:44 desplome que ha habido yo creo que eso podía esperar nadie y por lo tanto es imprevisible lo que puede pasar porque bueno Zidane se cansa acogerá puerta dice yo para esto yo para esto no me quedo

Voz 0699 38:53 a tres minutos quiero preguntar por las cosas dime termina Jordi

Voz 0985 38:56 no la maldad de Zidane también va calle porque ayer nos dijo Antonio Romero que del once que al Madrid hay cinco que ya están sentenciados no te queda ninguna duda que nadie discuta eh o los pongo aquí para que les hagáis un retrato en color y ninguno de ellos ni de vosotros se atrevía a Guardiola limpia cuando limpia por cierto si te cargas tanta gente Antonio tienes que tener en cuenta es capaz de fichar

Voz 0239 39:21 afortunadamente nueve Sortu

Voz 0985 39:23 es Bordry ya les pueda sustituir mente decidan no están

Voz 0239 39:26 pero como la tuya a ver ahí bueno ayer mete cinco futbolistas de los que menos Bale que es el que va a costar más sacar aprecio al precio que quiere el Real Madrid yo creo que al precio que el Real Madrid elfos cuanto es yo creo por encima de cien millones de euros yo creo que el serlo

Voz 0985 39:41 el problema no es y no

Voz 0239 39:43 digo ayer Marcos Llorente salida fácil Bayos salida fácil Mariano salida fácil y me falta un cuarto que es Vallejo salida fácil y el quinto Gareth Bale si tú dices tú crees te lo pone para retratar lo lo pone porque en este tramo final de la temporada va a poner a todos

Voz 0985 39:58 pienso que si sabes que porque Antonio porque nadie lo puede es decir cuando alguien levante la voz cuidado la sopa

Voz 13 40:03 ya se va a levantar la voz pero igual la hora de la convoca las e incluso el mismo día a ver

Voz 0699 40:10 una Costa del Atlético de Madrid que si hablamos de una del Atleti el caso Rodríguez cláusulas de rescisión bajas

Voz 0239 40:15 primero Otro taconazo del Atlético de Madrid que se le olvida Talavera con el tema del bar no cazo en el ochenta y ocho de dije lo dejan a anoche

Voz 13 40:22 libre penal apostemos un penalti claro de Arias vale vale vale

Voz 0985 40:26 no perdona

Voz 13 40:29 de pie porque yo me bajé hace mucho tiendas ya pero

Voz 0985 40:31 las cosas porque hay un empujón con las dos manos de Griezmann es que yo creo Joaquín Terán

Voz 13 40:38 el chico repasa Tolo yo creo sinceramente que en esa jugada Jordi a cámara lenta parece una cosa que jugador fíjate que el jugador ni siquiera reclama la falta quedar pegando no te la Joaquín estén preocupados

Voz 0699 40:54 la directiva del Atlético de Madrid y con el asunto Rodri nombre yo creo que al final

Voz 13 40:59 pero al final el fútbol Emmanuel no está preocupado pero el Atlético Madrid saben que si ellos pueden hacer que yo puedo entender hace una cosa lo que está claro es que el City Guardiola ha dicho te aquí en la Cadena SER ha dicho textualmente que

Voz 1576 41:12 quiere quiere hacer lo posible lo imposible

Voz 13 41:14 la Rodrigo Hawes tiene una muy Medhat y te voy a dar una vuelta y te voy a dar un dato la oferta la oferta que prepara el City

Voz 0017 41:23 yo estos información control externo seis veces

Voz 0239 41:26 sobre Rodrigo quiere porqué Manolete es muy fácil porqué les sube la cláusula a sus estrellas jugaron porque les sube la ficha no la cláusula

Voz 13 41:33 por aquello de que dicen digo todavía no dado tiempo no queda Liga por ejemplo el último ejemplo más si Manolete Manolete por qué les Schubler puesta a Ballack por todos

Voz 25 41:50 porque jóvenes tienen la sartén por el mango a Madrid el Barça perdona tienen que te no es lo mismo porque tú les puedes pagan un sueldo que cobra veintitrés millones de euros en la Belloch a diecinueve perdona que me equivoque cuatro nueve pero que le

Voz 0239 42:02 dejaron la cláusula y Oblak le habrá subido la pasta no pero el veladitos la pastilla veinte millones de cien a ciento y mal

Voz 0699 42:13 ahí da la pasta ya ya sé que no tengo más pasta que no sean espaguetis y macarrones para dar de comer Pacojo quince segundos sometido diez

Voz 0985 42:19 decir que Messi no ha jugado en siete partidos en esta Liga y el Barça igualmente lo sacó adelante muy bien yo no te duele

Voz 0239 42:26 salir para ganar vaya siete no los tengo Canaletas no te vayas no te vayas a pillar los que siguen de fiesta por ahí vale si bien estoy con un abrazo

