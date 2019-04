Voz 0699 00:00 hola a todos qué tal buenas tardes bienvenidos al deporte en la SER el pacto parece la palabra de moda en España una moda que desgraciadamente no ha llegado al fútbol Tebas y Rubiales no pueden estar más alejados de esa opción que amenazan con embargar al fútbol español que los temas administrativos son un rollo lo sé pero este rollos importante porque está en juego lo que vais a ver cómo verlo en los próximos años podemos decir que ayer Rubiales hizo un Tebas el presidente de la Liga en la época de Villar extendió horarios y acumuló derechos a su antojo ayer Rubiales aprobó una nueva Copa una nueva Supercopa y una nueva Liga Femenina pasando por encima de la opinión de la mayoría de la Liga de Tebas que no votó en esa reunión ambos te Bassi Rubiales pasan de pacto y piensan que el fútbol es su chicle lo quieren expirar a su antojo ningún chicles estira hasta el infinito si siguen tirándose va a romper y recuerdo que el chicle lo mastica la afición

Voz 0699 01:16 con todo el equipo con toda la redacción de deportes de la cadena ser aquí estamos todos los de SER Deportivos hasta las cuatro vamos a acompañar con el resumen de lo que llevamos de martes gracias por estar ahí un día más del modo que más cuadre por la radio de toda la vida ahora con las emisoras de ser más incluida por la aplicación de la SER en el móvil por nuestros enlaces en redes sociales o por la web tres W Cadena Ser punto com que lo importantes que tengáis mucho donde elegir os doy las gracias lejanos un día más en nombre de todo el equipo del programa que va desde Sonia Lus en la producción a Juan Carlos Ingelmo Julio Hernández como cracks de la técnica mañana el Barça va a dar el primero de los dos pasos que les puede poner el próximo uno de junio en el Metropolitano disputando la final de la Champions el Liverpool de separa de esa cita no lo pondrá fácil además el equipo azulgrana viene con la lección bien aprendida salir regulando a los partidos de Champions es sinónimo de derrota Luis

Voz 1325 02:05 lo que pasa en Champions no tiene que tener ningún segundo de distracción porque lo pagas caro creo que este equipo tiene demasiada experiencia como para asumir ese papel saber qué qué clase de partido se nos viene bueno ser consciente que que si queremos llegar a la final y cumplir con nuestro objetivo no te tienen que distraen ningún momento de ninguno de los partido y que hacer el mejor partido de la temporada superar hemos compartido puede sabiendo la dificultad de que el Lior el

Voz 0699 02:31 el Barça va a salir con tensión el Liverpool va a salir con tensión y los dos van a entrenar y hablar esta tarde los entrenadores lo harán espero sin tensión los dos verán en el hotel de concentración la otra semifinal que se juega hoy en Londres entre dos equipos felices Jack que no pensaban verse ahí pero qué dirán ir a semis de Champions para nada de tontería ya que estamos pues vamos a intentar ir a por todas nosotros iremos a Inglaterra a que nos cuenten nos cuenten el ambiente de esa semifinal que va a estar mucho más con el equipo local que lo que la grada del Villamarín está con su técnico ayer Betis uno Espanyol uno para cerrar la jornada de Primera para abrir más la herida entre afición

Voz 1572 03:07 que se tiene

Voz 2 03:18 nunca tenía que haber sido en diciembre si yo creo que hay que aguantarlo ya no vamos a ganar da lo mismo que aguantan los proyectos luego cuando empiece la próxima temporada

Voz 3 03:27 sólo hay que echarle lo ya hay que echarlo ya hace dos meses lo hubiese hecho vamos yo sí llamado dándoles apoyo de de

Voz 4 03:35 decir bueno estamos con mucha porque está sufriendo no es un sufrimiento no

Voz 1757 03:38 escucha que que yo no soy un muerto viviente yo escúchame estas situaciones las he vivido otras veces es verdad que me afecta cómo no me va a afectar pero yo estoy entero yo veo a mi equipo jugar y hay muchas cosas que me que me agradan de mi equipo

Voz 5 03:57 ahora muchos Halo y lo harán total ya no se ve

Voz 0699 04:01 de Canals hoy ha muerto el vídeo ante la verdad que el futuro de Setién escuchando la grada pinta muy negro no pasaremos por Sevilla para saber qué se dice allí y por Madrid hablar de la nueva posición de Saúl en el Atlético para el fin de de la protesta de la afición del Getafe ante los arbitrajes y de lo mucho que descansa al Real Madrid en los entrenamientos y lo poco que descansan los despachos en esta recta final de campeonato of la verdad es que hay cosas claras en este final de campaña pero por fortuna hay cosas que se van a decidir de aquí a final de temporada y hoy nos hemos propuesto un juego a los oyentes de Ser deportivos como martes que es apuntar nuestro Whatsapp para dejarnos notas de voz el seis treinta nueve dos cero seis cuatro seis la pregunta hoy es cuál de las siguientes opciones que os vamos a daros parece más posible sólo vale elegir una eh la Champions del Getafe la permanencia del Rayo el triplete del Barça o que el Valencia gane la Copa seis treinta nueve dos cero seis cuatro seis contarnos por qué esas cuatro opciones son posibles pero cuál dais más opciones lo que nos digáis lo llevamos adelante en un poco más tarde que es de lo que nos queda por saber lo que resta de temporada lo que no es fútbol mezcla hoy muchos sabores el primero es el de la tragedia que es el fallecimiento de un deportista española en la Titan Desert Fernando Civera que perdió la vida por una parada cardiaca por el esfuerzo ayer hoy se ha suspendido la etapa desde aquí el abrazo a la familia desde SER Deportivos también está pasando un momento chungo Alejandro Valverde que se cayó la semana pasada en un entrenamiento no es segura su participación en el próximo yo de Italia lo que sería un faena con lo que siga adelante la lucha por estar en la Final Four de el Barça eh en la Euroliga mañana dices Barça en Estambul ha hablado Pesic lo más simpáticos que en la previa del Gran Premio de Jerez que es este finde Márquez le ha enseñado montado en su moto a Joaquín

Voz 4 05:45 yo me he dicho hay una sorpresa pero sí que la Xunta avisó a ayuda médica

Voz 6 05:52 al brochazos o lo que pasa es que reglados

Voz 4 05:59 que lo bueno es que llego nunca te ha pasado que ha notado el menisco que eso tasa

Voz 7 06:04 no hay que te van alerta pero aquí cuando la recta y Araba Juanjo

Voz 4 06:18 claro que a trescientos mil trecientos que barbaridad en lo que es una barbaridad

Voz 0699 06:23 contarles todos porque siempre salen cosas de lo más

Voz 4 06:25 pero aquí en Ser Deportivos no no va a quedar todos

Voz 0699 06:28 Dati pero con que no quede chulo ya nos conformamos Lastras y seis vamos al lío ya

Voz 0699 07:12 de la Champions estamos a menos de cuarenta y ocho horas de que el Barça juega la ida de las semifinales contra el Liverpool en el Camp Nou esta tarde último entrenamiento granas rueda de prensa novedades deportiva que conozcamos de momento Adriá Albets muy bueno tardes hola Pacojo qué tal buenas tardes

Voz 0017 07:27 a seis va a entrenar el equipo en la Ciudad Deportiva y una hora antes a partir de las cinco hablarán Valverde y Rakitic en rueda de prensa veremos si el entrenador del Barça nos da algún detalle hubo alguna pista sobre el once de mañana que está bastante claro pero que presenta sobretodo la duda de quién será el jugador que complete el tridente si Coutinho o den velé la sensación es que el brasileño parte con ventaja porque descansó media parte en el último partido él cree está convencido de que va a ser titular pero veremos qué decide Ernesto Valverde va a ser un partido especial para Coutinho

Voz 11 07:58 igual que para Suárez se enfrentan por primera vez

Voz 0017 08:00 a su ex equipo así explica el brasileño cómo vive esta eliminatoria frente al Liverpool

Voz 12 08:05 seguramente un partido muy especial e claro como como todos los compañeros con con muchas ganas de hacer un buen partido Chon es un grande o bien activo del grupo hoy tenemos una mentalidad fuerte para para los partidos es

Voz 0017 08:21 el vestuario sabe que está ante el gran momento de la temporada los jugadores son conscientes también de que el Liverpool les va a exigir su mejor nivel pero saben que no pueden fallar porque la Champions es el gran objetivo de este año la mejor noticia es que Messi llega al cien por cien y habiendo descansado más que nunca en

Voz 0700 08:39 el último mes de los últimos ocho partidos el ar

Voz 0017 08:41 en ti no ha descansado en la mitad casi está el mar

Voz 0700 08:44 cómo está el Liverpool Inglaterra Álvaro de Grado

Voz 0699 08:47 muy buenas tardes hola buenas tardes

Voz 0107 08:49 Liverpool llega después de no haber jugado desde el viernes pasado golearon al Jaber Phil siguen dependiendo del Manchester City para la consecución de la Premier League aunque faltan sólo dos jornadas Si dependen de que el City no que gane todos los partidos y que el Liverpool sí lo haga entonces tienen un ojo puesto en la Premier y el otro en la Champions League en la Premier han ganado siete Vic siete partidos consecutivos de hecho no pierden desde el pasado tres de enero y la única duda la alineación será la presencia uno presencia de Robert

Voz 0301 09:19 la entero que este pasado viernes

Voz 0107 09:21 contra el hall perfil no disputó ningún minuto por una pequeña lesión muscular y la noticia positiva es el regreso de Oaks le Chamberlain después de un año entero de baja

Voz 0699 09:30 el partido es inmenso marca parte de la temporada allí está rodeado de más detalles que lo meramente deportivo Barcelona ante Ovalle

Voz 1296 09:36 sí partido marcado sobre todo en las horas previas por esta frase del técnico del Liverpool Jurgen Klopp

Voz 1325 09:44 Toxo harán

Voz 4 09:46 el Camp Nou es un estadio más grande que el nuestro caben algunas personas más inseguro que bastó

Voz 11 09:51 bueno pero es sólo un estadio de fútbol no es

Voz 4 09:54 en templo o algo así tenemos que jugar bien y a ver qué podemos conseguir después de la respuesta del Barça en la red

Voz 1296 10:03 sociales un vídeo diciendo This is Camp Nou esto es el Camp Nou en referencia al mítico This is Anfield y añaden los azulgrana este es nuestro tiempo templo nuestra fortaleza un templo que va a lucir mañana o Moix hay un mosaico en inglés ready to color Europe preparados para darle color a Europa va a ver cuatro mil seiscientos ingleses que van a llenar esa zona lateral destinada al equipo visitante partido declarado de alto riesgo dispositivo de seguridad especial centenares de medios acreditados para un partido que traspasa lo meramente futbolístico

Voz 0699 10:34 que hay es ya pique entre el Liverpool y el Barça ya hay otra semifinal de la Champions hoy no nos despistemos Tottenhan hayas las dos sorpresas frente a frente volvemos a Inglaterra cuéntanos Álvaro de Grado

Voz 0107 10:45 hola buenas tardes el Tottenham lo va afrontar las semifinales de este el esta noche con las ausencias dos sin jugadores importantes de Harry Kane ideas son gente Ming los dos líderes ofensivos de el equipo de Mauricio Pochettino con lo que Fernando Llorente será probablemente el delantero titular del equipo de un equipo que sólo lleva tres victorias en los últimos diez partidos de la Premier pero que a pesar de eso sí que metido en el top es decir sigue metido en los puestos que dan acceso a la Champions League

Voz 0699 11:13 no hay periodista más educado que Álvaro de Grado que saluda las veces que sean necesarios e repetía una hora afro una d'Opinió abrió alemán quién es el favorito para lo de hoy donde estarían las claves del partido tótem Anaya muy buenas

Voz 0301 11:25 muy buenas pues yo creo que el favorito es el Ajax a esas alturas de la competición hay que decirlo así los holandeses vienen con el viento a favor con la confianza por las nubes han sido capaces y además con merecimiento de eliminar a dos equipos como Real Madrid Juventus a los jugadores y cracks de del equipo estar en su mejor momento de de forma muchos de ellos de sus carreras así que creo que eso combinado con la cantidad de bajas que tiene el Tottenham se juega el partido de vuelta en Holanda me parece que el Ajax parece un puntito por delante de la clave seguramente la cantidad de bandas que pueda robar otra vez el Ajax en campo rival es una de las señas de identidad de este equipo

Voz 0699 12:03 contaremos el partido desde las nueve menos cuarto en las aplicaciones móviles con el mejor equipo de fútbol internacional de la radio española europea y mundial para quedarnos cortos en Play irnos queremos grafias cortos Bruno en las citas de la semana del fútbol europeo recuerdo que el jueves es día del Valencia que disputa la ida de las semis contra el Arsenal algún detalle deportivo Pedro Morata

Voz 1716 12:21 sí hay dos huecos fundamentalmente en la alineación inicial del Valencia que preocupan a Marcelino García Toral no está con dos vía que está lesionado Koke Lan está sancionado por lo tanto el hombre que da el equilibrio como pivote defensivo al lado de Dani Parejo no tiene ninguno el Valencia ir Marcelino considera que el equipo es vulnerable cuando no juega alguno de estos dos hombres al lado de Dani Parejo se tiene que invertir una solución táctica o técnica que está pensando será es muy probable que puede recuperar casi seguro a Pichichi como lateral derecho con lo cual liberaría a Abbás probablemente para poder jugar al lado de Dani Parejo y luego recordar que en la banda izquierda está lesionado ya Cheryshev se pierde el resto de la temporada al igual que con dos vía

Voz 4 13:01 hay por lo tanto eso obliga estando Can Geely con su

Voz 1716 13:04 su selección aunque sea Guedes el hombre que juegue en banda izquierda

Voz 0699 13:07 Europa resuelta no viene ni una ni dos vienen ocho noticias de fútbol de importancia en esta

Voz 4 13:11 día si es que cuando gana se te nota porque a ver yo sé que estoy sentado pero es que yo me gano

Voz 5 13:16 ando sobre un caballo que galopa sobre un dragón que galopa sobre tiranosaurio que me lo noto yo tú el señor ese de ahí que me está mirando apuesten Codere con nuestro triste Bono CAM hasta trescientos cincuenta euros y que se te note entra en si acepta el reto

Voz 4 13:30 Mayores de dieciocho años juega con responsabilidad de Azón

Voz 13 13:35 razón es razón es de Azón

Voz 8 13:43 Garzón es puro deporte Moto GP en excluir

Voz 4 13:46 Viva hay más sin permanencia cuatro noventa y nueve

Voz 8 13:48 mes primer mes gratis de A

Voz 9 13:50 Z M razón y es el que más sabe de la UEFA Champions League entonces estamos bueno dan más cerca patrocinador oficial de la UEFA Champions League en Carrusel deportivo organizamos el torneo definitivo dieciséis concursantes a tandas de cinco preguntas hasta que son lo que de uno el ganador se llevará dos centradas para la gran final apunta en Cadena Ser punto com participa en comienza algo Price les

Voz 0699 14:21 ocho noticias cuanto menos diga Yoma noticias protagonista del día Luis Enrique Javier Herráez

Voz 11 14:27 Luis Enrique que va a dirigir Pacojó a España frente a Suecia en el Bernabéu oí ante las Islas Feroe el próximo mes de junio después de su salida de Malta justificada evidentemente un tema personal y que hay que respetar Luis Enrique la Federación tiene un contacto diario va a estar el próximo mes de julio como digo sentado en el Santiago Bernabéu un partido clave frente a Suecia el próximo mes de septiembre si todo va bien también en esos partidos de clasificación para la próxima Eurocopa

Voz 0699 14:52 primera noticia Luis Enrique segunda resaca de la Asamblea

Voz 0700 14:54 de la federación Jordi Martí los clubes ven

Voz 0985 14:57 con incertidumbre el combate que mantienen Rubiales y Tebas son aceite y agua dicen y libran una batalla por el poder por las competencias tono todo tiene pinta de que va a ser Pacojó judicializado y eso genera incertidumbre incluso contó Meana sobre el inicio de la próxima Liga la última la impugnación de Tebas a lo aprobado por la Federación prosperará esa impugnación difícil nos dijo el jurista Rafael Alonso en el Larguero escucha le

Voz 14 15:22 yo creo que la federación tiene bastantes boletos para que desde la razón porque al fin y al cabo la Asamblea General es el máximo órgano de gobierno es el que puede modificar hasta los estatutos y por lo tanto también podría modera era una circular en la que celular

Voz 0700 15:37 muy difícil no imposible pero sí muy difícil tercera noticia el futuro inmediato de Quique Setién tras lo de anoche en el Betis Fran rojillo así es con el equipo practicamente fuera ya del objetivo europeo el fracaso deportivo no es suficiente para un entrenador que sigue convencido de lo bien que lo está haciendo

Voz 1804 15:54 si fuera presidente cambiaría entrenador yo no seguramente hay muchas cosas positivas que hace este equipo que merece la pena seguir confiando

Voz 0700 16:05 la temporada que viene o sigue El que no lo creo o sale Lorenzo Serra Ferrer juntos no los veo otro curso

Voz 0699 16:12 Marta noticia el Getafe va a hacer algo más que quejarse de los últimos arbitrajes la indignación se traslada a la grada Uxue Caballero

Voz 0419 16:17 sí porque la Federación de Peñas del Getafe ha mostrado su intención de recibir con una pañolada los árbitros del partido que disputarán frente al Girona en protesta por los arbitrajes que vienen sufriendo y en repulsa a la injusta expulsión de su entrenador José Bordalás la afición azulona está muy molesta por el arbitraje en Anoeta de Prieto Iglesias sobre el césped de media Jiménez en la lavar recordamos que le han mandado la nevera en órbita la próxima jornada

Voz 0699 16:38 quinta noticia el Athletic no va a renovar a dos de sus jugar tres clásicos llevo Martín Ander Iturraspe y Mikel

Voz 0838 16:43 Rico Iturraspe treinta años cierra tabaco como rojiblanco tras once temporadas en el primer equipo y trescientos veinte partidos rico treinta y cuatro años CR tapan en las seis temporadas y ciento setenta y seis partidos oficiales falta por saber que pasarán con Aduriz y Susaeta que también terminan contrato a final del treinta de junio

Voz 0699 16:58 sexta sin encuentra una nueva ubicación para Saúl Miguel Martín

Voz 1576 17:01 a ver qué tal Joe buenas tardes si central no terminó el entrenamiento Stefan Savic y ante las ausencias porque recordemos que Jiménez está lesionado y Lucas ya

Voz 0699 17:09 jugador del Bayern pues aprobado con Saúl Ñíguez

Voz 1576 17:12 como central zurdo al lado de Godín de Juanfran ID Filipe Luis

Voz 0699 17:16 fuera de las noticias dos apuntes uno del Real Madrid y otro del Barça en el Real Madrid mucho descansan en los entrenamientos en espera del futuro

Voz 11 17:23 a Herráez si eh otra jornada más de descanso mañana vuelven al trabajo los hombres de Zidane pensando en el Villarreal es un partido casi casi amistoso la frase la dijo ayer Pedja Mijatovic estaba tocado evidentemente un hombre como Luka Modric que el próximo año si quiere resarcir concedida en el banquillo

Voz 0699 17:40 finalizamos en plan capicúa regresando a Barcelona con un premio a Leo Messi

Voz 4 17:44 dio Valle sí distinguido con la Creu de Sant Jordi es el máximo reconocimiento de la Generalitat de Cataluña premio concedido cito textualmente por su fabulosa trayectoria deportiva que le ha llevado a ser reconocido como el mejor futbolista de todos los tiempos pues enhorabuena

Voz 0699 17:58 ahora enhorabuena a los que les guste algo que no sea el fútbol en baloncesto el Barça juega mañana estar en la Final Four de Vitoria Barça Anadolu Efes en Turquía Raúl González qué tal Pacojo el Barça jugará con

Voz 15 18:10 Efes y contra la historia porque nunca un equipo visitante ha ganado el quinto partido en una eliminatoria previa a la Final Four esta mañana ha hablado PES dice el serbio que la defensa será clave considera fundamental empezar bien el partido ya ha dicho que no le preocupa el ambientes esperan dieciséis mil personas al encuentro viene calentado por Amán que presionó a los árbitros al finalizar el cuarto duelo pero pre Pesic cree que si sus jugadores salen intensos el arbitraje les respetará

Voz 0642 18:34 nosotros tenemos que jugar nuestro partido demostrar también los árbitros que estamos aquí para ganar Si árbitros tienes sensación que jugadores de

Voz 0699 18:46 el equipo se ha preparado

Voz 0642 18:49 para

Voz 15 18:50 a darte oportunidad el Barça Pacojó hace cinco años que no juega una final four de la Euroliga

Voz 0699 18:55 tenemos buenas noticias del Barça Nos han llegado malas muy malas de la Titan de ser Gonzalo Conejo pues sí porque Fernando Civera de Corea

Voz 0700 19:01 seis años falleció en la segunda etapa de la tailandeses en el kilómetro cincuenta y cinco organización recibió una alerta activó el protocolo de rescate con un helicóptero pero los servicios médicos no pudieron hacer nada por su vida las primeras hipótesis que se barajan son una parada

Voz 0699 19:13 Hardy respiratoria reiteramos el abrazo la familia ciclismo Tour de Romandía Luis León Sánchez como baza española la puesta de largo del nuevo equipo de ayer en Thomas aunque la noticia está en el Giro y Alejandro Valverde Borja Cuadrado

Voz 0509 19:23 qué tal Pacojo bueno pues es posible que el próximo día once de mayo en nuestra línea de salida de Polonia ayer se sometió a radiografías en Murcia para comprobar la relevancia de las heridas que había sufrido el jueves mientras preparaba la Lieja Bastogne Lieja bueno pues sufre un edema óseo en el saxo y el propio equipo reconoce que es duda mientras sus arranques a Tour de Romandía prólogo de tres coma setecientos kilómetros con la presencia el estreno del tintineo sustituto el equipo Sky también como decías con las buenas bazas del español Luis León Sánchez

Voz 0699 19:50 pues con ciclismo vamos a cerrar este tramo de Ser deportivos pero hay mucho más hasta las cuatro muchos compañeros se van a encargar de contarlo en las distintas emisoras de la cadena

Voz 0642 20:06 SER Deportivos Madrid

Voz 0699 20:08 hasta las cuatro sabemos a deportivos como muy listo tengo que llevarnos a París ya oir lo último sobre el futuro de Luka Modric os tengo una queja de la afición con los arbitrajes en el caso del fútbol el Getafe una queja de la afición con el rendimiento de eso equipo que juega mañana como el el día antes en el baloncesto yo tengo un ejemplo de una frase célebre decía Groucho Marx en una de sus pelis geniales esos son principios sino me gusta tengo otros el Athletic estaba en contra de la Supercopa de la nueva Supercopa de España hasta ayer algo pasó ayer y me da que relacionado con un aumento del dinero que percibe por jugar esa Supercopa eso hizo ver a Enrique Cerezo las cosas de otra forma

Voz 2 20:53 la gran solución para que la Supercopa tenga un valor muy importante no las cuatro Final Four pues a nosotros ahora nos parece muy interesante y sobre todo que les parece bien a la Federación que es la que monta el negocio de la que dependemos

Voz 0699 21:09 estoy por repetir el corte pero no lo voy a hacer desde luego es de lo más legítimo cambiar de opinión pero es difícil de justificar en el tono y en el contenido de lo que dice el presidente del Atlético de Madrid labrarse nota kilómetros el recuerdo que el martes el día al hablar con vosotros y con los dientes de este deportivos la pregunta hoy es un poquito que de jugar cuáles son de las siguientes opciones Weissmahr posible sólo elegir una la Champions del Getafe la permanencia del Rayo el triplete del Barça o del Valencia gane la Copa las tres son opciones posibles pero sólo podéis quedaros con una con la más probable seis treinta nueve dos cero seis cuatro seis nuestro Whatsapp contarnos que luego se escuchamos eh ya era una posibilidad la de que de imposible un fichaje del Real Madrid haya pasado en siete días a improbable pueda pasar a ser probable

Voz 0642 22:00 vamos a París examen recuperarme tras el sistema

Voz 1572 22:04 Luis Tosar no hacía una serie en televisión desde dos mil uno con su personaje Andrés Domínguez en mareas vivas de la T Vega dieciocho años después volverá con los favoritos de vidas una serie para Netflix dirigida por Mateo Gil nos lo cuenta Luis Tosar este martes en el plató de televisión de La Ventana

Voz 1804 22:25 con Carles Francino en la SER

Voz 16 22:33 hay un run

Voz 0699 22:33 por eh que me ha llegado aquellos tanto entender la diferencia era un rumor en noticia el rumor es que el Real Madrid ha vuelto a hablar con el entorno de Neymar y que lo hizo hace unas semanas desde ahí desde estas semanas lo que ha pasado es que el el brasileño ha salido ya ha dicho en una entrevista qué le gustaría jugar con Hazard eso lo escuchaste y la semana pasada e Iggy después Neymar se ha ganado una bronca de su entrenador por darle un manotazo a un espectador cuando este fin de semana regó Gea su medalla de subcampeón de Copa Francia una bronca pública en sala de prensa

Voz 17 23:11 París compañero del equipo Antoine mamó muy buenas tardes

Voz 18 23:14 hola buenas tardes ya te dije que íbamos a hablar

Voz 0699 23:16 por qué dijo exactamente tu de Neymar tras el incidente de de Kop Antoine

Voz 18 23:22 bueno tantas cosas que te has dicho tú después de de de la pérdida y bueno se claro que que que aglutine y mal pero bueno es lo que en Francia hace su prueba llamar es más la crisis de de de lo que no ha consultado para para su equipo ha hablado también de una frase que que que dijo Neymar cuando después del partido ha dicho que que los jóvenes no escuchan y suficientemente lo que lo que dicen los jugadores el entrenador incluso era aquí no no esto ya entonces ha hablado nosotros hablamos más de todo este entorno de más que de reproches de de de tu joder hacer Neymar porque porque porque no culpable de de una crisis mayor mayor School que para muchos es menos presente pero para nosotros es un tremendo porque puede cambiar muchas cosas para el país y otros clubes

Voz 0699 24:29 quién está acabando Antoine la temporada más revuelta de lo que se esperaba en el equipo parisino

Voz 18 24:35 sí bueno la la la temporada no Nicky sirven difícilmente puede haber sido más más difícil para ir con lo que lo que pasó de de Manchester

Voz 19 24:50 con la la nueva adhesión de Neymar

Voz 18 24:52 con la la Copa ni que es un es importante pero luego vino la Nacional de Copa lo han perdido todo también esto estaban no está mal con un equipo que parecía ser equipara para para que era la Champions por fin pero pero bueno es una mujer parece hacer el mejor entrenador de para el París pero es el entrenador Kike no de otro de los últimos tiempos muy bueno esta crisis ahora a pesar de haber ganadora al haría falsos va en esta crisis

Voz 0699 25:28 supongo que el que más tocado Ésta es el el entrenador no Antoine

Voz 18 25:32 sí hubo el entrenador también nacer el presidente que a pesar de de los episodios de la remontada

Voz 20 25:41 de de de

Voz 18 25:43 la contra el Manchester que esta porque es maníaco de de G de

Voz 17 25:49 bueno de Qatar

Voz 18 25:51 quién quién porque los resultados y y no no había sido tan ha sido un Tour Un mundo decía que que que era un buen buen chico un nuestra chico pero bueno a un tu ánimo en los últimos tiempos no han gustado a algunas declaraciones

Voz 21 26:14 sí es que

Voz 18 26:16 sí a Bode podríamos decir que también no jugadores estado son culpables pero no serlo esto me hizo ir a una intensa al nuevo embate hizo una temporada buenísima es el entrenador es el presidente también es del conflicto con Antero en el Deportivo y el entorno que se habla mucho de de gran necesaria renovación de efectivo que viene duty que que va a venir

Voz 0699 26:47 a ver cómo te hago yo esta pregunta sabiendo cómo están las cosas las es decir lo que se habla del entrenador lo que la solidez de la plantilla lo jugadores importantes que tienen hace tres meses la pregunta era imposible Osán Aimar estaba claro que no se iban a mover de del PSC ahora si tú no se mueve existe posibilidad de que Neymar pudiera moverse el París san Germain

Voz 18 27:12 hacía tres meses a mí no habría sido una pregunta tonta porque a cuestiones de atención no que no que el tiempo dirigir ya

Voz 19 27:23 que ya no existe pero bueno

Voz 18 27:26 con lo que pasaron bueno esta vez en el fútbol nunca se que se parecía imposible que que se vayan a Neymar parece también muy muy difícil pero pero bueno nuevos eh

Voz 22 27:42 eso sí

Voz 18 27:44 se va a renovar su su su guía va ir a la Copa América y después de sus claramente exhibe voy a quedarme allí yo bueno vamos a la temporada en después B le voy a ir a a Copa América su entorno supondría ha dicho cosas para para ir para que que que que que que sí que va a quedarse pero bueno y no parece muy no parece de jugador estrella no no parece poder ganarla en el parón de oro uno parece no parece cumplir su mujer chivos en este país ahora bueno tiene un contrato para el París ya un enorme perder no puede perder su su jugador estrella serias The Ride in y sabemos que que los dirigentes de París muy firmes para para para controlar a sus jugadoras que entonces tenía un una sorpresa pero que no se puede descartar por supuesto

Voz 0699 28:44 de habéis escuchado cuantos peros ha puesto Antoine en la respuesta antes era imposible ahora vamos a dejarlo aunque es improbable pero ojito eh que hay mucho verano iba a haber mucha evolución en

Voz 18 28:58 y yo ya no se puede decir que de lo de lo que va a pasar

Voz 17 29:03 te lo dije hace dos meses de lo digo ahora vamos a seguir hablando me también la impresión este verano Antoine buen viaje a Barcelona que se que vas a ver el partido de Champions muchas por en SER Deportivos gracias hasta luego e insisto ese dan poniendo cosas sobre la mesa y el Real Madrid está

Voz 0699 29:19 tanto a las situaciones de los grandes nombres del asunto Neymar que parecía haberse enfriado yo no diría que está tan frío como estaba azul mes entre tanto lo que está fría la actualidad del presente Javier Herráez del Real Madrid eso sí que congeló

Voz 11 29:34 bueno yo creo que te contaba en el tramo nacional que me quedo con lo que dijo anoche Pedja Mijatovic no con con Manu Carreño en El Larguero no que ha hablado con con Luka Modric amigo suyo el croata que hizo uno de sus peores partidos como todos ante el Rayo Vallecano muy bueno porque estaba un poco mosca consigo mismo y que te quieren resarcirse el próximo año es que no queda otra entredicho ante amistoso yo es que es porque amistoso porque son tres partidos que son tres suplicio si si ante el Villarreal ante la Real Sociedad y ante el Betis ninguno se juega ya nada el Villarreal salvado la Real Noyer

Voz 23 30:04 la a la UEFA a la Europa League

Voz 11 30:07 muy buen último partido frente al Betis fíjate como está te voy a decir aunque yo cómo está el asunto el Betis bueno en verano cuando hay un partido esto son la gente tiene ganas de ver a los fichajes saber cómo llegan los los que llevan más tiempo en fin veteranos hay otra otro aliciente pero es que ahora Vicente es casi casi nulo aunque alguno debe de dar un paso al frente y como dijo Zidane una buena actitud acabar bien la temporada ser un equipo digno iba a dar la cara yo creo que eso es un poco lo que quiere decir lo que quiere el club acabar dignamente porque es el Real Madrid es saber en la vida ganar perder este año ha sido un año muy duro muy complicado para todos y hay que saber también estará a la altura no

Voz 0699 30:45 los deseos de Javier Herráez en este deportivo son órdenes escuchamos a Pedja Mijatovic hablando del futuro de Luka Modric anoche con mano en el Larguero tú qué piensas de Modric

Voz 19 30:55 crees que va a seguir Luca seguir Luca

Voz 24 30:58 pero eso no es mucho más que eso para muchos esta situación si ha hablado con él de lo que ha pasado ayer escritas es uno de los peores partidos que ha jugado desde que ha llegado con un montón de balones perdidos sin ninguna ninguna razón digamos que sea estaba acabarían

Voz 17 31:13 te sigue

Voz 24 31:14 no es un chaval muy comprometido y seguramente el problema para motores mucho me porque es un chaval que es un buen profesional pues va a hacer todo lo posible para poder ser un jugador determinante pero depende también del resto de los jugadores no son una situación que gastan mucho si no va ser nada fácil recuperar todo es solo Cian teniendo lugar y con depende también de las de esquí van a llegar pero habla de muchos nombres ya de poco hablarás seguramente te muchísimos hombres durante el verano que viene pero quién va de eso que el mercado ha cambiado una cosa son los deseos de un entrenador y otra cosa es el realidad de mercado no

Voz 11 32:00 desde luego que no va a ser fácil Javi pasen todos muy complicada que si las salidas Yo Robot fíjate las llegadas muy complicadas porque claro dices Ericsson es es la estrella de del Tottenham que el marido pues quería este futbolista no ahora no hace ya bastantes meses aunque es complicadísimo Moneo porque aparte de que lo llevé Levy lo lleva fíjate es un dolor de muelas no negociar con El caso debe y lo que de Modric hace ya siete años y seis respectivamente y bueno pues es una locura no o buscar otro jugador que sea es que gana diecisiete millones de euros es que son es es muy complicado luego meterlo eso en la masa salarial de la plantilla los celos entre los jugadores es que es no es nada fácil y luego las salidas Modric sabemos que se va a quedar y es un activo para el Real Madrid pero hay Kroos es que Kroos está en el punto de mira de Zidane está en el punto de mira de Zidane pero no por el partido de de Vallecas lo que hizo en Getafe diez minutos sino porque bueno es uno de los que tiene que bueno que lo tiene complicado ir más jugadores tienen contrato en vigor hemos hablado aquí es que eso lo ganado en su momento nadie puso una pistola en Madrid para que firmara Toni Kross pero el equipo tiene que renovarse es muy complicado hacerlo bien y que salga todo bien no es fácil pero seguro que los dirigentes del equipo blanco lo tienen que conseguir porque el próximo año hay que hacer una buena temporada

Voz 0699 33:09 tienen que trabajar en silencio lo están haciendo con mucha discreción porque cualquier movimiento que salga a la luz encarece cualquier jugador pero lo malo es que el Real Madrid no puede aspirar a jugadores de tipo medio para renovar la plantilla es decir los clubes saben perfectamente a qué jugadores va el Real Madrid que seguramente los oyentes también sin necesidad de que nosotros lo diéramos K en cualquier caso según no vayamos entrando cosas las iremos contando que para eso estamos un abrazo Javi

Voz 11 33:36 te dejo una nota de la Federación y Albert Luque El que fuera futbolista del Deportivo de la Coruña de el Mallorca jugó también el Newcastle si no me equivoco en el propio vayas a formar parte de la Federación Española de Fútbol así que Albert Luque un gran jugador internacional estuvo en el Mundial de Corea forma parte ya de la plantilla de la Real Federación Española

Voz 0699 33:57 las noticias siempre son bienvenidas sean donde sean ya la hora que sean hasta luego Javi luego eso del Real Madrid de la Federación y la otra noticia del día en el fútbol madrileño están en Getafe que están muy mosqueado con los últimos arbitrajes es más como os contábamos en la primera parte este ser deportivo las peñas del equipo están preparando una protesta Juanjo Merino el vicepresidente de la Federación de Peñas del Getafe y presidente de la peña Bota de Oro hola Juanjo muy buenas tardes

Voz 17 34:21 buenas tardes yo muy bien y vosotros

Voz 0699 34:24 es

Voz 0301 34:25 nosotros les alumbra que sabemos bien deportivamente muy bien pero pues un poquito su historia

Voz 0699 34:32 de cero a diez cuánto De Grandes el cansancio

Voz 17 34:36 once doce aproximadamente mal estamos fuera de fuera estamos errando estamos fuera de rango ya

Voz 0699 34:42 vale creéis de que el Getafe molesta arriba o es un poco que a los humildes en más sencillo arbitrar los

Voz 0301 34:48 es que yo creo que los queman como hombre yo yo

Voz 19 34:53 hace el míster ya hacia el sur y yo creo que lo hemos no el dopaje es mucho más fácil pitar mal a un equipo modesto y tiene mucha repercusión y al final pues es más fácil decirle pues como nos trató el árbitro el otro día pues al final me hace una tarjeta amarilla matara a un jugador de protestas como está de que alguien que es un poco futbolero y los árbitros yo propongo supongo que lo son sabes que algo ha pasado para el momento debe saberlo sólo consiguió tampoco

Voz 0699 35:22 Boyer a la pregunta directa después de dos rodillos que estoy preparando para para el domingo

Voz 0301 35:30 pues un poco la acción que se va fer

Voz 19 35:32 es una cosa que han salido en las redes sociales a iniciativa propia de la Federación de Peñas sino que a través un poco en en la gente el año dando la han ido dando forma ahi ir por supuesto nosotros los unimos a a esa protesta la idea que quieren es hacer una a la salida de de los árbitros y un poco nosotros hablábamos Unico de la campaña que ella hicimos del respeto que esos que utiliza la UEFA utilizamos un juego de palabras aquí para pedir respeto con el Getafe un poco ya sólo estudias no sólo de los árbitros sino un poco de todo el fútbol español que muchas veces se las está ninguneando vamos a unir esas dos iniciativas íbamos a protestar en la salida de los árbitros asignada pañolada todo el estadio era un poco por lo menos para para para que se den cuenta que estamos un poco cansados que son muchas cosas a ver este señor está en la nevera el árbitro del partido del Valencia me quitaron la tarjeta llene y al día siguiente y al final pues fíjate nos van dejando fuera de de todo lo que hemos conseguido en el campo a base de quemar los Málaga hace opciones arbitrales no sé

Voz 0699 36:28 Juanjo como bailo de la Champions

Voz 19 36:31 pues hombre es una ilusión e es difícil pero llevamos viendo cuando quedaban diez jornadas Si bueno estamos ahí en la pelea para ganar es muy difícil los que era el Madrid no que no sé qué bueno pues el Madrid ya hemos pasado hemos pasado el Valencia hemos pasado al Sevilla y hemos pasado partidos está nosotros estamos somos los que estamos en en

Voz 17 36:48 en Champions el puesto champions a día de hoy yo

Voz 19 36:51 creo que sacando los dos partidos de casa podemos lograrlo eh yo tampoco te creas que ver al Sevilla ganando los puntos al Valencia ahora tiene que pelear la la UEFA Lily espérate que yo no lo veo tan fácil para ellos e normanda tener que tumba la ahí no van a tener que tumbadas ya no sólo con los árbitros sino también ello ganando eh y que los árbitros lo intenta pero no puede con nosotros

Voz 0699 37:08 veo al Getafe un equipo difícil de tumbar lo digo como como lo siento

Voz 17 37:12 sí si competimos siempre siempre tanto pueden decir que el y el equipo de todo el equipo que están enchufadísimo y tanto que sí nada Juanjo que es de bien de aquí

Voz 0699 37:23 en el de temporada que

Voz 17 37:26 a los árbitros sale debían también vale todo muchísimo

Voz 19 37:28 la gracia por darnos Bossi íbamos a ver si lo conseguimos y metemos otro equipo diferente

Voz 17 37:33 de la Comunidad de Madrid en Champions que sería una ilusión para

Voz 19 37:36 todos los males leyes hombre tanto que si escuchas conseguir

Voz 17 37:38 de la Champions efectivamente

Voz 19 37:41 las vamos y cuando todos los días al campo para que se vayan

Voz 17 37:46 donde suene raro cuando suene el peso en la UE

Voz 0699 37:48 nueva jornada una Silvana estaría bien

Voz 19 37:51 para atención a la propuesta de jefes de parece una idea

Voz 17 37:54 tomamos nota vale pues yo yo llevo grabadora nos preocupa es un abrazo Gonzo gracias Paco muchísimas gracias por darnos nada no he de la iniciativa de la gente entonces que

Voz 0699 38:06 bueno pues que está cansada y y la verdad sinceramente viendo los últimos arbitrajes tienen motivos para estar cansados la última de fútbol en el Atlético de Madrid me falta preguntar qué tal para Saúl y tal

Voz 1576 38:17 qué tal bajo palos bueno pues se pone lo hace bien eh la verdad que es un jugador muy completo por muy versátil no no sólo por lo que está ocurriendo esta temporada ya sabes que cuando he tenido que Juan otra demarcación lo ha hecho a Dios en en española lo hizo en el Rayo cuando jugó de central buenas temporadas y sobre todo el litoral de la Izquierdo lo que pasa es que bueno hoy Stefan Savic el montenegrino no completado la la sesión preparatoria teóricamente desde el club lo que te dicen es que tenía estaba ya previsto que no hiciera la segunda parte pero bueno lo que es realidad es que la prueba de campo a Godín le han cambiado a central diestro siempre dejan al menos habituado a su pierna buena que ha sido a Saúl central zurdo por lo tanto si tiene algún problema o veremos cómo evolucionan semana Stefan Savic ya tiene un plan en la cabeza Diego Pablo Simeone que es educar al internacional español de central al lado de Diego Godín como te digo la prueba hoy tampoco ha estado Jan Oblak que ha tenido también entrenamiento específico en el en el gimnasio pero sí está Oblak que no le pasa absolutamente nada pues la prueba suena así con Juanfran de lateral derecho con Filipe de lateral izquierdo con Godín y con Saúl como centrales con eh Thomas Rodrigo Koke y el centro del campo y arriba Antoine Griezmann y Álvaro Morata ese es más o menos a día de hoy a falta de todavía de cuatro días el once que tiene la cabeza Diego Pablo Simeone recupera el montenegrino si tiene algún problema de cara al próximo sábado cuatro de la tarde en Cornellá El Prat donde el equipo ya sabes con un solo punto ya sería matemáticamente sin esperar a que hiciera el Real Madrid el subcampeón de

Voz 0699 39:51 Saúl lateral por la izquierda se que el Cholo eso

Voz 1576 39:54 tras al central sobre todo central por la izquierda

Voz 0699 39:57 sólo es supersticioso el amuleto de este encuentra lesiones no le ha valido estoy seguro de que el año que viene cambiada

Voz 4 40:02 en las tres y cuarenta cambio de tema vamos a oír a vosotros

Voz 0699 42:13 bable que el rollo salve la categoría que el Getafe jugó Champions que el Barça triplete que el Valencia gane la Copa son incógnitas que quedan en la recta final de temporada esa serie de preguntas hemos puesto en el Twitter arroba ser deportivo para preguntar a la gente de todas las opciones cuál es la que da más probable es Sonia Lus la cosa está decantado hacia una opción

Voz 4 42:33 sí hacía que el Barça se lleva el triple de éste

Voz 1914 42:35 año hombre encaminó está ganado ya la Liga están la final de Copa y mañana tiene las semifinales de la Champions con el Liverpool y es la opción elegida por más de la mitad de los votantes la encuesta de Twitter concretamente el cincuenta y dos por ciento de los votantes se decantan por ese triplete del Barça como si fuera la noche electoral el voto está dividido pero bastante decantado la segunda opción es que el Getafe alcanza a puestos de Liga de Campeones es decir que juega la Champions la próxima temporada a veintisiete por ciento de los votos el quince por ciento de los votos se decanta porque el Valencia va a ganar la Copa del Rey es decir Éstos no han votado lo ha del triplete del Barça demente Icon el seis por ciento de los votos última opción más votada el Rayo se queda en Primera Dama

Voz 0699 43:13 sí en nuestro técnico DJ Ingelmo está ahí tal que te pego con el ratón a la opción de el Barça y ahora con el dedo abre el micrófono de Toni López en la Gran Vía para escuchar a la gente dale Toni muy buenas

Voz 1940 43:24 muy buenas Pacojó pues bueno aquí estoy con Juanjo madridista razonables define bueno hay otro decir mis cuatro opciones que se quede el Rayo en Primera que el Rayo no descienda la permanencia del Rayo o que el Rayo no bajas

Voz 0699 43:36 tampoco se mucho mejor no no esta no te vale

Voz 1940 43:39 cojo vale pues a ver venga la que has puesto triplete del Barça si uno no copa de Valencia ojalá pero no Champions para el Getafe si esa esa permanencia el Rayo también ojalá pero lo veo difícil

Voz 0699 43:53 que sólo se puede una Toni os no

Voz 1940 43:55 ajá vale es verdad no es Champions Getafe Getafe Getafe que saque más fuerte de los cuatro en sus objetivos habilidades dentro su objetivo si yo creo que si el Barça no te gustaría mucho si estás jugando bien se lo merecerían pero oye tienen todavía rivales duros por delante Liberpul este año se tiene que tomar el equipo español el Liverpool juega bien y otros equipos Buenos Aires o sea que yo creo que el Barça no lo va a tener tan fácil aunque son muy buenos y están jugando muy bien este año por último fuera de la encuesta ciudadana que viene sí sí si queremos normalidad tranquilidad dijo ella ha demostrado que es capaz de ganar cosas a ver si el año que viene lo hace bien juegan bien divierten y si ganan mejor todavía bueno pues una cuesta completado con Juanjo con trampas con champán el Getafe con Zidane en el Madrid con todo yo no las trampas

Voz 0699 44:40 pues todo Juanjo está sí bueno pero estaba tan moderado oí bien además

Voz 1940 44:45 la zona está eh madridistas

Voz 0699 44:48 ese es el primer paso por las calles de Madrid al vuelvo ahora vamos a ver qué opina la gente en nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter Amanda gala