Voz 0699 00:00 hola a todos qué tal buenas tardes bienvenidos al deporte en la SER el Barça da sentido a este uno de mayo los azulgranas juegan esta noche su partido más importante de lo que llevamos de temporada en las semifinales de la Champions ante el Liverpool campeón de Liga frente al líder de la Premier Messi frente al tridente y vino Si este último acabó jugando es decirlo más potente en ataque de toda Europa y los técnicos en su particular bata ya de quitarse la presión con Valverde diciendo que no no tienen la obligación de ganar la Champions y Klopp afirmando que desde agosto ya se sienta amenazado por lo que dijo Messi un choque de trenes y seguramente la final anticipada antes de un metropolitano en donde previsiblemente le espera el Ajax el Ajax más descarado de todos los tiempos pero antes del Ajax esta el Liverpool que es lo que da sentido a este día para el Barça porque hoy uno de mayo es fiesta para todos y lo será para el Barça si gana porque hoy es fiesta por ser el Día del Trabajo que es lo que le va a costar al Barça que el día de hoy acabe en una fiesta trabajo probablemente mucho las tres y uno comentamos el Deportivo

SER Deportivos con Francisco José Delgado

Voz 0699 01:17 y con toda la redacción de deportes de la cadena SER en Diamant aunque sea festivo en este SER Deportivos hasta las cuatro vamos a acompañar con el resumen de lo que llevamos de miércoles gracias por estar ahí del modo que más os mole por la radio de toda la vida por la aplicación de las en el móvil por nuestros lazos enredo social paso por la web tres W Cadena Ser punto com que lo importante es que tenga hay mucho donde elegir os doy las gracias por elegirnos un día más en nombre de todo el equipo del programa que va desde Sonia Lus en la producción a Yeray Martínez y Noema Valido como cracks de la técnica el Barça encuentra hoy en el Liber a la última piedra en el camino que conduce a la final de la Champions del metropolitano esa que pedía Messi al principio de temporada el camino que señalaba al argentino en el discurso de comienzo de año y que poco a poco han ido cogiendo el testigo el resto a ese sentimiento le pone voz Iván Raña

Voz 1385 02:01 cuando nuestro capitán llega algo estamos todos los demás para para seguir al camino que el que el de para todo su equipo así que también eso te engancha Si un Leo tiene tantas ganas no solamente de de conseguir los títulos de ganar cada cada latido que van a hacer todos los demás poder seguir al mejor jugador de la historia costó habrá da mucha confianza nada como en una conga todos los como

Voz 0699 02:25 a seguir a Messi estamos ante el partido del año para el Barça así que el primer tramo desde SER Deportivos basar por Barcelona con los dos equipos con el marcaje a la afición rival en la comida de directivas con la última hora deportiva sobre los de Valverde y los de Klopp las apuestas el árbitro todo la opinión de los comentaristas de Carrusel sobre el acontecimiento de la semana que contaremos desde las ocho y cuarto con Dani Garrido toda la pena así que como el Barça Liverpool Coutinho y firmó además nos van a ocupar un rato os cuento antes rápido el resto que también va de Champions con el Ajax alargando el año mágico con su juego anoche en Inglaterra Tottenhan cero Ajax uno y los holandeses que se asoman a la final de Madrid contagia Fico que lo explicaba así en El Larguero

Voz 2 03:01 pues muy bien si visitante pero bueno Baser y también la primera vez que no

Voz 3 03:06 de sí misma así que

Voz 2 03:09 Nos vemos que pasa si bien creo

Voz 0699 03:12 eh eh

Voz 2 03:15 el local también se puede activos da mucha de entonces creo que va a ser un partido abierto también porque eso también parece compartir

Voz 0699 03:22 esta gráfico que lo mismo juega la final en el estadio que puede sea el suyo la próxima temporada y es que el final de temporada coincide este año más que nunca con los rumores sobre la próxima que tienen en Atlético de Madrid y Real Madrid a los clubes que generan más noticias hoy hablaremos de ambos y de las sanciones que dejan a Banega sin jugar en la Liga con el Sevilla ya Bordalás con dos partidos de castigo tras las resoluciones anoche del Comité de Competición así que el festivo va a ser mucho fútbol pero no sólo fútbol hoy es día importante muchos deportes en baloncesto lo de porque el Barça se juega la final four en Estambul es ganar al Efes o quedarse en la orilla IP sic desde el banquillo azulgrana avisa a sus jugadores

Voz 4 03:59 los colegiados nosotros tenemos que jugar nuestro partido que demostrar también los árbitros que estamos aquí para ganar siempre si arbitro Sabanés a nivel sin piensos tienes sensación que jugadores de un equipo serrucho no hablan no se callan no discutan son preparado para

Voz 1 04:22 a dar oportunidad para tu consejo

Voz 0699 04:25 avisados quedan Zidane con el Baloncesto Euroliga la tarde cita con la Liga en la mañana hoy se ha jugado ya un partido importantísimo en la Liga Endesa entre Estudiantes y Unicaja Madrid con victoria de los andaluces que deja al equipo colegial asoma el descenso además de noticia Alejandro Valverde que está haciendo lo imposible para llegar al Giro a pesar de no lesión el atleta Caster Semenya noticia porque el TAS la obliga a medicarse si quiere competir porque su cuerpo genera mucha testosterona y eso le daría ventaja un peligrosísimo precedente regular las sustancias que produce tu cuerpo de forma natural para poder competir hijo también a esto que no quiero que se me pase hay una noticia sobre el futuro de Fernando Alonso Manu Franco cuéntanos buenas tardes

Voz 1385 05:05 pues sí la verdad es que esta mañana muy tempranito a eso de las ocho y media o así recibía una llamada a ver va a haber noticia y efectivamente la noticias que Fernando Alonso no sigue en el Mundial de Resistencia con Toyota no siguen el web cerrará este fin de semana seis horas de de veinticuatro de Le Mans y a partir de ahí nuevas aventuras nuevas aventuras también con Toyota probablemente que es el Dakar el Dakar del próximo año ir quita un posible retorno a la Fórmula uno están muy avanzadas las negociaciones con algunos equipos no solamente con McLaren y atención que podemos ver a Alonso de nuevo los grandes premios

Voz 0699 05:39 pues es una noticia gracias Manu que llena de esperanza a los seguidores de Fernando Alonso ya era nosotros llenamos el arranque de SER Deportivos de buen fútbol lastres cinco vamos al lío vamos a la Champions ya

Voz 0699 06:06 llegó el día a las nueve de la noche se empieza a decidir si la final del Metropolitano tiene representante del fútbol español último partido de la Champions de la temporada en el Camp Nou ida de las semifinales y con los dos líderes de las ligas más potentes de nuestro continente la Liga la nuestra y la Premier Barça Liverpool preparados que lo vamos a contar a lo grande que es un partido inmenso eh vamos hacen hacerlo mezclando información y opinión en la previa de este partido abrimos no voy a exagerar una decena de comunicaciones siguiendo los equipos al Barça Adriá Albets muy buenas

Voz 0461 06:38 tardes hola Pacojo qué tal buenas tardes al Liverpool Santi Ovalle muy buenas qué tal Pacojó muy buenas novedades de los azulgranas dudas y posible once Adrià en la convocatoria del Barça pocas novedades

Voz 0017 06:49 es por no decir ninguna dieciocho convocados sin sorpresas se quedan fuera los cuatro habituales Boateng Murillo todo vivo Iber mal en el resto están todos Si en perfectas condiciones para afrontar el partido más importante de la temporada en cuanto al once semanas en la gran duda en el tridente entre Coutinho idea velé aunque parece que el brasileño parte con ventaja para acompañar a Messi a Suárez el Barça por lo tanto podría formar con Ter Stegen en portería Sergi Roberto Piqué le Anglet Jordi Alba en defensa Busquets Rakitic y Arthur en el centro del campo y arriba Messi Suárez Icod

Voz 0699 07:23 lo mismo en versión Liverpool Santi

Voz 0461 07:25 duda principal Fihri no es noticia de Bruno Alemany lo contaba ayer en El Larguero

Voz 7 07:30 Junta a que no está para jugar los noventa minutos y lo más seguro es que arranque de suplente según comentan fuentes cercanas al vestuario del Liverpool el once Alison en portería la primera duda Gomes o Arnold en el lateral derecho Matic Pandit pareja de centrales Robertson lateral izquierdo Keita Milner Fandiño en el centro del campo y arriba Salah Mané y la otra duda Sturridge o Shaquille O

Voz 0699 07:53 vinieron en cuanto depende la eliminatoria de ver un Messi al nivel habitual narrador de Carrusel Lluís Flaquer muy buenas tardes

Voz 0461 07:59 qué tal Pacojó pues depende mucho

Voz 1296 08:02 que todo se reduzca Messi pero casi deberá el Barça defender bien organizarse casi perfectamente a través del balón pero como en las películas iban mal dadas lo que necesita

el Whatsapp de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco

Voz 1296 08:12 poderes en el Barça ha sigue equiparando a los de Valverde y los de Klopp la eliminatoria estará igualada siempre y cuando no aparezca el factor Messi Él es el hilo conductor de este Barça hay suele pasar que cuando él aparece deja de haber partido así que dependerá en mucho la eliminatoria de lo que pueda hacer el argentino lo bueno es que confiar en esta carta es lo más alejado a ir de farol Messi propuso el mandato de la linde deseada Yell ha sido el primero en mostrar el compromiso para hacer realidad el deseo de reconquistar Europa la eliminatoria precisará del mejor Ter Stegen del mejor Piqué del mejor Busquets del mejor Luis Suárez pero la eliminatoria se podrá encarrilar de verdad si el que aparece es el mejor Messi

Voz 0699 08:45 Messi que hablarán el campo escuchamos a los que han hablado en sala de prensa en el Barça

Voz 0017 08:49 ya empezando por Valverde que ha querido rebajar un poco la tensión antes del partido diciendo que ganar la Champions no es una obligación

Voz 0461 08:57 para nadie sino una ilusión para todos

Voz 0017 08:59 no se ha tomado mal las declaraciones de Klopp en las que dijo que el Camp Nou no es un templo del fútbol escuchas

Voz 0588 09:05 el verdadero bueno el público del Camp Nou ya está jugando como factor decisivo en los últimas semanas llevamos varios partidos con más de noventa mil personas en el campus anota los contrarios lo notan

Voz 8 09:16 esperamos que sea lo mismo yo creo que las palabras

Voz 0588 09:18 es el héroe de Jurgen Klopp iban más con la idea esa que tenemos los entrenadores de esta matizar muchas veces lo que son los partidos no que al final parece que se acaba el mundo y al final Cambó dos porterías veintidós ahí a intentar meter el balón dentro de una de ellas

Voz 0017 09:33 Valverde que ha insistido mucho en evitar despistes esta noche porque dice que en diez minutos malos el Liverpool te puede arrollar ir Rakitic también habló en la previa además de seguir el camino que Marca Messi ha dicho que llegan con mucha confianza tras ganar la Liga y que hoy es tan importante marcar como no encaja

Voz 0699 09:52 Opinión azulgrana que ponemos a la de los Red en el Liverpool Santi del Liverpool

Voz 7 09:57 Paul compareció ayer por la noche Jurgen Klopp sonriente tranquilo con una sonrisa gigante sorprendido cuando les recordaban que nunca había ganado en España pendiente de Leo Messi dice que es el mejor jugador que ha visto nunca y que la famosa frase de la Copa Linda indeseada en agosto ya les sonó a amenaza b6 Sert force is Messi

Voz 0461 10:17 creo que quería ganar esta Copa en agosto ya entonces mencionó como una amenaza así que será muy difícil pero aquí estamos y sólo podemos decir que queremos ir también a la final también habló Savio Mané que le echó un cable a su amigo Felipe

Voz 0699 10:32 en opinión de nuevo Coutinho desvele quién de la jugaría en un tridente Si fueras Valverde Marcos López

Voz 9 10:37 si fuera Valverde Pacojo que no lo soy yo me la jugaría por orden le entiendo que la velocidad la profundidad el veneno que traslada os Pelé en su fútbol será necesario esta noche en el Camp Nou ante el Liverpool entiendo que su jugador desequilibrante que le puede dar mucho miedo a la defensa del Liverpool entiendo también que vale verde que sabe mucho más que yo de fútbol y que tiene más conocimientos sobre todo lo que vive su equipo en el día a día pueda pensar que Coutinho el pase el control Asociación y sobre todo el pasado de Coutinho Nancy le puede ayudar esta noche pero a mí me encanta el deber de melé me encanta un jugador capaz de sorprender incluso a sus propios compañeros y entiendo que podía ser una de las grandes armas que puede presentar del Barcelona para llegar a la final del Metropolitan

Voz 0699 11:25 antes de lo del metropolitano gracias Marcos lo del Camp Nou que reventara hoy con el ambiente de los días grandes

Voz 0017 11:31 sin duda va a haber una de las mejores entradas de la temporada el ambiente será el de las grandes noches en el estadio del Barça es la última vez que sonará el himno de la Champions en el Camp Nou esta temporada y la gente pues evidentemente está con muchas ganas de apoyará al equipo además es festivo y eso va a ayudar a que el público acuda en masa al campo ya no quedan entradas se repartirán noventa mil cartulinas para el mosaico que tendrá un mensaje en inglés preparados para colorear euro

Voz 0699 11:57 parte de la afición será la del Liverpool que vienen más allá

Voz 8 11:59 bueno qué ha pasado

Voz 10 12:02 se ha pasado con la cerveza ha pasado la noche al fresco

Voz 0461 12:06 fija el fresco o mejor dicho en el cuartelillo porque seis aficionados detenidos ayer por una disputa en Plaça Reial hoy tienen reservada la sala Razzmatazz para hacer una fiesta preparando y luego la policía los en cápsula los conduce directamente aislados hacia el estadio bien en cuatro mil seiscientos aficionados con entrada partido catalogado de alto riesgo la policía del condado de Merseyside colabora con los Mossos d'Esquadra el Liverpool ya hecho un comunicado denunciando los hechos violentos de ayer por la noche pues

Voz 0699 12:35 la opinión ya que estamos hablando del Liverpool habrá que preguntar dónde está el peligro de el equipo experto en fútbol internacional de la Ser hablarnos de los ingresos uno alemán muy buenas qué tal

Voz 0301 12:44 buenas pues en la velocidad de sus delanteros Salah y Mané son jugadores rapidísimos muy potentes en carrera en conducción eh capaces de hacer muchísimo daño jugando a muchísimas revoluciones y a la espalda de la defensa del Barça está el principal peligro además es un equipo que roba muchos balones en campo rival es capaz de activar a esos futbolistas del último tercio de de campo e insisto con espacios cuando la defensa rival está desguarnecida así que esa verticalidad del equipo de Klopp es el principal peligro

Voz 0699 13:15 si hay un equipo inglés de por medio gracia Bruno las apuestas pesan como se ve el partido desde los porcentajes de las casas de apuestas llevan Álvarez

Voz 1643 13:21 con claro favoritismo azulgrana Pacojo aunque es verdad que la victoria del Barça se paga bastante bien vamos a traducirlo en cifras

Voz 0461 13:27 en William Hill la cuota es un ochenta y ocho por él

Voz 1643 13:30 lo apostado en Codere se paga a un ochenta y cinco y sube hasta los dos euros por cada euro apostado mucho mejor se valora el triunfo del Liverpool a más del doble se paga la victoria red en el Camp Nou a cuatro euros en William Hill cuatro veinticinco preeuropeo estado en Codere a cuatro veinte en vez Wei el empate tampoco está en torno a los tres euros y medio

Voz 0461 13:47 ibamos a los resultados determinados donde mejor se paga que éstas

Voz 1643 13:50 Pita el tres cero de cuartos contra United en William Hill a diecisiete euros por cada euro apostado esta noche Marca Messi y sintonías carrusel de puedes llevar doble premio escuchar la narración de aquí y ganar un ochenta por cada euro

Voz 0699 14:01 dado las apuestas pesan pero el árbitro tiene mucha importancia en la SER Pita Iturralde González en el campo y tú

Voz 0514 14:06 hoy tenemos a que UPS

Voz 1385 14:08 dirigiendo el partido oí la verdad es que puede ser hoy en día

Voz 0514 14:12 árbitros más en forma en Europa árbitro veterano ya su último año como internacional e totalmente una garantía para el partido de hoy no lo mejor que puede pasar en el partido de hoy es que se hable simplemente de fútbol de los futbolistas de los goles el árbitro quede como director de orquesta no que esté ahí que sea imprescindible que esté ahí pero que no suele vea ningún momento

Voz 0699 14:34 bueno abrazado abrazó de vuelta estamos totalmente de acuerdo y cerramos en Barcelona que hacen de aquí al partido los azulgrana jugarán la rutina Adrià

Voz 0017 14:41 pues la rutina es la misma de cada partido Valverde no ha cambiado nada los jugadores están en sus casas cada uno comerá con su familia o amigos y a partir de las siete siete y media de la tarde llegarán al Camp Nou en sus coches particulares cada uno por su cuenta menos Messi Suárez que siempre van juntos los que están comiendo juntos hasta ahora son los directivos del Barça del Liverpool en el palco del Camp Nou allí se celebra hoy la comida de directivas con invitados especiales como Michael Robinson ya Ari lid Manent también está Kenny Dalglish a esta hora como digo están comiendo en el Camp Nou después bajarán al césped donde se va a nacer una foto para el recuerdo

Voz 8 15:16 lo que daría yo por tener esa comida de saberlo

Voz 0699 15:18 agenda de los de Klopp Santi hoy han hecho una sesión

Voz 0461 15:21 suave por la mañana en Cornellà El Prat ahora están descansando y han comido están en el hotel Sofía a diez minutos del estadio andando irán en autocar por lo tanto dos horas antes saldrán hacia el Camp Nou desde ese hotel de concentración

Voz 0699 15:34 así de cierre como pasan las horas previas Jordi Martí qué sensaciones tiene para esta noche como te pillo Jordi muy buenas qué tal Paco buenas

Voz 0985 15:40 me pillas aquí estudiando la adversario al Liverpool rápido contragolpe Manex a la velocidad criterio con el balón

Voz 11 15:49 nosotros tenemos otras articule Busquets concentrar

Voz 0461 15:51 los vigilancias defensivas vagar ojo

Voz 0985 15:54 las desconexiones porque éstos tienen velocidad calidad gol en fin te pueden hacer un destrozo si te descuidas en una desconexión pero bueno esto está apuntado y los central

Voz 12 16:06 les Matisse Van Dyke

Voz 0985 16:09 el fuertes corpulentos sólidos pero un pelín lentos habrá que llevar de un lado para otro balón para buscar grietas para desajuste seguro que seremos capaces de hacerlo ya así me pillas Pacojó estudiando la adversario pero con la garantía de que tenemos antídoto para hacer frente a sus virtudes

Voz 8 16:25 Dios San Martín gracias Jordi segundo de Valverde en un día que ahora es de estudio luego

Voz 0699 16:28 de la de nervios y contaremos en Carrusel es que

Voz 0298 16:31 cuando ganas se te nota porque a ver yo sé que estoy sentado pero es que yo me gano

Voz 13 16:35 han sido sobre un caballo que galopa sobre un dragón que galopa sobre un tiranosaurio que me lo noto

Voz 8 18:02 en primer tramo va a ser muy de fútbol europeo porque al protagonismo en la Champions hoy de el Barça Liverpool sumamos al que tuvo ayer el Ajax Pedro Fullana

Voz 15 18:11 pero de moda en Europa que ya está cerca de la final tras ganar cero uno al Tottenham en su casa con gol de Van dB otro gran partido los jóvenes que evolucionan el continente europeo que quieren meter al Ajax en otra final de Champions veintitrés años después

Voz 0699 18:23 mañana toca Europa League con el Valencia Arsenal Valencia a las siete y cuarto habla Marcelino pero ya ha habido entendiendo esta mañana con qué novedades Londres Pedro Morata muy buenas

Voz 1779 18:30 hola Pacojó buenas tardes desde Londres donde la expedición de la Cadena SER se encuentra ya pero todavía no el Valencia que viaja desde las tres de la tarde con destino a la capital londinense donde se dirige hacia una de las puertas que todavía tiene abiertas el Valencia para poder jugar la Champions la próxima temporada contó vía ICO que Lang no pueden ser de la partida porque dos fiesta lesionado y Copeland sancionado para este partido por otra parte Cheryshev en la banda izquierda no puede darle descanso a Gonzalo Guedes y esa es una de las dudas del partido sigue les va a jugar en punta os iba a jugar en la banda izquierda

Voz 8 19:04 la novedad es positiva al menos pichichi está ya dispone

Voz 1779 19:06 doble para jugar por lo tanto muy probablemente Marcelino lo va a utilizar en el lateral derecho

Voz 8 19:12 pues estaremos atento y esta tarde lo contaremos en el carros el cierre del bloque la frase del día desde Bilbao vincula la Champions y al Athletic

Voz 0298 19:20 González si es buena nueva Pacojó quedan nueve puntos por disputarse del Getafe está a cinco pero la ambición por parte del Athletic que no falte mira le preguntamos a David Gómez por la necesidad del Valladolid y nos ha contestado esta necesidad

Voz 4 19:31 tenemos los dos unos para una cosa que otros para para otra nosotros sabemos que tenemos estalla pues incluso en el cuarto puesto tenemos que intentar conseguir los tres partidos que dan por delante el primero es el de Valladolid

Voz 8 19:45 y tanto que sí porque no la ambición tiene que estar ahí para tratar de conseguir los objetivos pero en Bilbao se sueña con la Champions

Voz 0699 19:52 hasta aquí el fútbol vamos nosotros ahora a vuelta de pausa hablar de otras cosas y también de la página polideportiva lo que no es fútbol esta interesante y mucho en baloncesto el todo o nada en la Euroliga para el Barcelona en Turquía quinto partido de cuartos ante Anadolu Efes Barça en Estambul el que gane estará en Vitoria Javier seis

Voz 1982 20:27 así es buenas tardes Paco juega el Barça luchará hoy contra todo en Estambul contra un gran equipo contra la historia que dice que nunca el visitante ha ganado el quinto partido de la Euroliga contra el ambiente y contra la presión a los árbitros pero el Barça tiene un plan cimentado en la defensa en para Alan Arkin

Voz 1385 20:42 a este hombre Víctor Claver

Voz 1982 20:44 pondré sobre qué les preocupa más del Efes

Voz 17 20:47 pero nos preocupa al equipo no los jugadores lo lo motivados que Esteban después de haber perdonado

Voz 18 20:53 Artero que Atresmedia ya son forma for Arau entonces

Voz 17 20:55 está claro que van a estar muy motivado si cuando ellos juegan con fluidez decir que el balón son un equipo muy difícil de parar entonces yo creo que está preocupado

Voz 1982 21:06 el partido a las siete con un entradón turco calentando el ambiente todo a una carta eso

Voz 0699 21:12 en la Euroliga en la Liga ACB disputado en un partido clave en la lucha por evitar el descenso o ser cabeza de serie entre Estudiantes y Unicaja que ha ganado Marta Casas muy buenas tardes

Voz 1509 21:20 muy buenas pues ha ganado el que aspira a terminar entre los cuatro primeros que es el Unicaja de Luis Casimiro setenta y dos ochenta han ganado los malagueños en una derrota dolorosa para el Movi Star estudiantes buen partido de Wilshere el mejor en los de Casimiro buen partido de Whiting y Hakan son los de Josep María Berrocal es la séptima derrota en ocho partidos para los colegiales que se quedan con diez victorias Pacojó a una del UCAM Murcia que juega mañana un partido atrasado contra el Real Madrid con Sergio Llull por cierto que vuelve a las órdenes de Pablo Laso sin Felipe Reyes se quedan a una también del GBC del Breogán que son los dos equipos que están cerrando la clasificación con cuatro partidos por delante y un mensaje que se manda tanto desde el vestuario como desde las oficinas del club aún el Estudiantes no está muerto

Voz 0699 21:59 luego tratamos de volver por los vestuarios gracias Marta en ciclismo estamos pendientes de un protagonista Alejandro Valverde y su participación en el tiro que una prueba que se está disputando de las buenas el Tour de Romandía cuentan al Borja Cuadrado muy buenas

Voz 0298 22:09 queda al Pacojó muy buenas pues bueno primero vamos a situar el deporte en directo segunda etapa del Tour de Romandía de momento un grupo de once ciclistas encabeza el más destacado es el italiano Diego rosas una etapa de seis puertos por lo tanto seguramente vamos a tener un desenlace interesante estábamos hablando de Alejandro Valverde quedan diez días para que comience el Giraud Italia como decíamos ayer sufrió un edema óseo en el hueso sacro por lo tanto va a estar aproximadamente unos cuatro cinco días sin subirse a la bicicleta podemos confirmar que desde el equipo Movistar nadie le va a presionar va a ser el propio Valverde El

Voz 19 22:41 que decida si lógicamente se remite el dolor si baja la inflamación y está listo para el once de mayo estar en la línea de salida de tiro que arranca en Bolonia ojalá sea así pero sin ninguna presión

Voz 0699 22:52 has de ciclismo fin de semana de motociclismo con el Gran Premio de Jerez el desplazamiento masivo de aficionados a una de las pruebas con más sabor del Mundial hacia haya Chércoles muy buenas tardes

Voz 12 23:01 pues sí ráfagas Pacojó y como no podía ser de otro modo

Voz 1104 23:04 en moto una fantástica Buzz IV ochocientos cincuenta euros ha llovido porque no dibujada Angeles sin que te llevas moto Jean clásico me hubiese mi dejadas un pueblecito extremeño muy cerca del de tu amigo José Calderón Villanueva de la catering él seguramente también esté atento a gas sucede este fin de semana en el circuito Ángel Nieto de Jerez porque Gran Premio de España es la prueba más importante del año para los teatros españoles haya se llega con cuatro pilotos en Moto GP en un pañuelo de once puntos liderado Vicioso por delante de Rossi Prince y Marc Márquez un mar dijese cayó en la última cita en Austin cuando lideraba con cuatro segundos de ventaja así que seguro que intentará sacarse la espina de esta cita española la que por cierto ya ganó el año pasado ya a la que llegan dos pilotos españoles también al frente de la general de Moto3 empatados a puntos tomen Asia y Aaron Canet el espectáculo está garantizado se espera que haga buen tiempo a largo del fin de semana

Voz 0699 23:51 bueno es importante bajando en moto también es importante tener cuidado como todos los que lo tienen los que bajan a Jerez para cerrar la noticias no futbolísticas una que firma una protagonista que hoy conocía la resolución del TAS sobres

Voz 0985 24:01 su duró hablamos del atleta Caster Semenya manda Galán

Voz 8 24:04 si hablamos de una tremenda noticia

Voz 0419 24:06 este resolución porque el TAS apoya a la Federación Internacional de Atletismo prohibe al atleta competir si no rebaja sus niveles de testosterona vamos a explicar la situación cestas Semenya es un atleta sudafricana que sufre imperando Genís es decir exceso de Andrés ajenos que hace que su cuerpo por sí sólo genere más testosterona esto no había supuesto problema para la deportista hasta dos mil dieciocho porque después de colgarse la medalla de oro en los Juegos de Mancomunidad de cólicos el panorama cambió días después de que consiguiera el oro la Federación decide modificar las reglas ir determinan que para competir en categoría femenina en distancia de cuatrocientas a Milla categoría en la que participa Semenia la testosterona no puede superan los cinco Nano males la sudafricana como Sevilla afecta directamente decidió llevar el asunto ante el Tribunal de Arbitraje hoy día uno de mayo se ha conocido la resolución donde dan la razón a la Federación el TAS admite que la normativa es discriminatoria aunque alega que necesaria para proteger

Voz 1509 25:02 el deporte femenino como Semenia supera

Voz 0419 25:05 en este baremo tendrá que medicarse para rebajar sus niveles si quiere seguir compitiendo en esta categoría

Voz 8 25:10 es discriminatorio pero necesario ha dicho el TAS es una resolución que se entiende en el mejor de los casos regular

Voz 0699 25:18 hasta aquí la noticia polideportivas ahora desarrollamos de forma más tranquila

Voz 20 25:21 el día en el fútbol hasta las cuatro estás escuchando SER Deportivos y recuerda que esta noche desde las once y media una hora menos en Canarias Manu Carreño te espera call girl te contaremos todo lo que tienes que saber de esta jornada de Champions si Europa League cadenas

Voz 16 25:40 eh

Voz 8 25:44 el partido de esta noche en el Camp Nou pero lo vamos a vivir desde otra perspectiva en la grada más sonar el himno de la Champions va a sonar el himno del Barça pero también va a sonar esto

Voz 5 25:58 eh

Voz 22 26:15 en boca lo estoy seguro de que también va a ganar

Voz 0699 26:19 en la grada del Camp Nou ya que es la presidenta de la Peña Madrid Red es decir una de las peñas del Liverpool en España hola que hay muy buenas tardes

Voz 12 26:27 hola buenas tardes qué tal hablamos de año en año no

Voz 0699 26:29 nosotros qué tal estás viendo la temporada de de tu equipo

Voz 12 26:33 pues muy bien que Báñez ha estado esta Liga inglesa todo base de que comer algo de esto parece y oro fans en los foros pues te cosen los ochos en Liga este año

Voz 8 26:47 igual

Voz 12 26:48 vamos a ver eso no sé vamos a ver

Voz 0699 26:50 dónde estás vas a verla al Camp Nou

Voz 12 26:52 sí estoy una hora si viene de este mañana así que vamos a estar plagado de horitas

Voz 0699 26:57 ah bueno pues entonces cuéntanos cómo cómo ha sido la mañana en Barcelona que ambiente os habéis encontrado

Voz 12 27:02 muy bien tiempo como a San quiere que anoche con más noticias pero asistían a gente está aquí a mi mamá a si así cruzamos a usted dos así sabemos que no va a ser fácil que claro que me decía al mundo pero también hemos mejorado mucho el año pasado queremos empotraron muy bueno ahora tenemos también los defensas que es uno de los mejores de ahí cedió no fue así que vamos a ver vamos a ver

Voz 0699 27:28 ya ha soñado con Messi o ha soñado Jackie con sala con quienes soñado

Voz 12 27:33 el chaval suma estoy aquí queremos pero tenemos que respetar el la el Barça hace y que que Messi es muy bueno pero no tiene ahí ha quedado la Ligue por razones así es son un equipo supo fuerte pero tenemos que ver

Voz 8 27:49 si pudiera ser

Voz 12 27:52 si seguimos con un gol mira

Voz 0699 27:54 pudieras hablar con Jürgen Klopp que le recomendarías tú para parar a Leo Messi

Voz 12 27:59 bueno ya tenemos a así te mando hay que es otra cosa que el dedo pues no es Manchester United Barcelona vivido Bueso hace lo madres hermanas pero no somos machos y Michael sobramos mil treinta puntos más que que mancha la Liga somos mucho mejor Ivanov ahí que es interesante yo yo ya esperando que todas las noticias sentía hablamos de que sí y una madre que dejen que echar a exhumar es tan bueno

Voz 8 28:31 no está claro mandáis es buenísimo oye a que éste

Voz 0699 28:33 año Jackie has notado en Madrid más gente que Bacon

Voz 8 28:36 el Liverpool antes de de salir hacia Barcelona

Voz 12 28:39 es mucho más que el año pasado teníamos con nuestro caña tuvimos mo puedo un montón de colchoneros que quería apoyar al Liverpool en el final este año tenemos un montón de madridistas y coche menos que va con nosotros

Voz 8 28:53 creo que fue el Liverpool por primera vez a los dos añitos quiere decir que has visto muchos partidos que partidos a más especial ya que que que has presenciado el que recuerdas más de de tu Liverpool

Voz 12 29:03 bueno él no de este ambos tiene que ser muy siempre es la memoria principal porque bueno es que esto lo digo como así fue un partido sólo emocionante desde luego esperamos lo que pasó igual claro eso es muy importante también lo cierto es mucho para los madridistas Pedro dejó damos mucho el partido

Voz 8 29:26 Diddy tan lógico recorrer parte buenos de hablar

Voz 0699 29:30 hemos el año pasado antes de la final te voy a hacer la misma pregunta

Voz 8 29:33 qué te dicen cuánto de cerca ves este año lo de poder ser campeones de Europa

Voz 12 29:40 así que estoy más cómoda Junqueras nostros dos partidos si yo yo siempre creo que dos partidos siempre podemos ganar México se ve jugar con los partidos en Bétera a

Voz 23 29:54 tengo fe

Voz 12 29:56 del estoy nerviosa no no falta de respeto para el rival de esta noche pero cree que podemos pasar con pero resultado sentiría feliz

Voz 0699 30:06 para para la vuelta cuál sería el resultado tu irían mira yo

Voz 8 30:09 con eso me conformo

Voz 12 30:12 eso sí con un gol pero pero facetas tienen que llamamos casan vale

Voz 0699 30:20 eh y qué vais a hacer de aquí a la hora del partido que que planteabais olas

Voz 8 30:23 tres y media de la tarde hasta que empieza la nueve que que hace ya

Voz 0699 30:26 qué

Voz 12 30:27 es que somos muchos aquí tenemos también pues somos amigos y muchos pequeños cedió así tenemos que es que es más pequeño a Solana con la Penya que nosotros sí tenemos tenemos Juan plan somos mucho aquí no tenía ninguna duda

Voz 8 30:44 con hasta que empiece el partido luego ya cuando termine ya veremos cuál es el plan pero de inicio estoy seguro de que se lo van a pasar bien Jackie que disfrutas con el fútbol vale

Voz 12 30:53 muchísimas gracias un beso muy grande hablamos porque al final

Voz 8 30:57 para la final vas si llegáis prometido

Voz 24 31:00 llama la atención que

Voz 0699 31:02 el apoyo que va a tener el Liverpool en la grada del Camp Nou será otra manera de vivirlo no seamos hipócritas hay mucha muchísima gente del Real Madrid que va con el Liverpool a muerte para qué engañarnos como habría mogollón de gente del año pasado que hizo lo mismo

Voz 24 31:16 y en el partido contra el Rey

Voz 0699 31:19 martes así que las cosas están así otra manera otra perspectiva de de verlo ya que estamos hablando de fútbol desde la perspectiva de la afición a la afición del Atlético de Madrid Miguel Martín Talavera le interesa ver como se mueve su equipo no diré que el Oporto es la nueva cantera del Atlético de Madrid pero es verdad que el Atlético de Madrid va a pescar mucho en el equipo portugués tala

Voz 1576 31:41 qué tal yo buenas tardes buen fíjate Radamel Falcao Jackson Martínez

Voz 1385 31:45 y también mucho juego y que ha terminado en lo

Voz 1576 31:47 es verdad que las relaciones entre los dos equipos son fan taxi fantásticas allí está Adrian libertad

Voz 0017 31:53 Torres pero sí evidentemente

Voz 1576 31:55 es un buen caladero en en Portugal y sobre todo porque sean varias cosas son jugadores que han jugado ya en la élite al jugar el Oporto prácticamente no falta nunca en competición europea en Liga de Campeones es saben lo que es pelear por títulos la presión sobre todo son jugadores que que muchos jugadores vienen de Brasil hacen su primera toma de contacto en Europa en en Portugal en las filas de los dragones bueno pues hay un jugador que que está muy cerquita de ser jugador del Atlético de Madrid es donde lo han puesto el ojo es Felipe Monteiro central brasileño de veintinueve años procede del Corinthians lleva desde el dos mil dieciséis en Portugal es el líder de la defensa portuguesa de de los dragones como te digo ha hecho una gran temporada me dicen gente de ese vestuario que es un gran profesional que es un tipo muy serio con su trabajo Un buen compañero y al final el Atlético de Madrid necesitaba buscar un recambio de garantías para Lucas y sobre todo para Diego Godín lo que es la jerarquía de Diego Godín y por eso no valían jugador que fuera más o menos joven y a falta de que se cierre que será en las próximas semanas porque todavía está jugando la final de Copa el el conjunto luso bueno pues está más que encauzado la posible llegada de Felipe Monteiro al Atlético de Madrid no va a ser único caso es verdad que también lo contábamos

Voz 8 33:09 se lo de al Estella es el lateral izquierdo

Voz 1576 33:12 Mendel Porto bueno pues el precio excesivo no termina de decidir bueno e parece que gana fuerza a día de hoy no digo que no se vaya a hacer pero el que gana fuerza a día de hoy es Nico que fue anoche

Voz 1385 33:23 protagonista en El Larguero jugador del Ajax

Voz 1576 33:25 el que ahora mismo está más cerca para reforzar el lateral izquierdo iba a depender de lo que va a pasar con Filipe si hay un segundo fichaje te contamos algunas semanas que Filipe ya no tenía tan claro salir de hecho ha hecho algún guiño para para quedarse en el equipo en el Atlético de Madrid piensan que lo que pasó este verano no fue nada irreconciliable hasta el punto de que pudiera renovar una temporada sea una renovación a la baja él es un hombre que tiene ya galones el Atlético de Madrid que conoce perfectamente cómo funciona la defensa del Cholo

Voz 1385 33:55 o como te digo a día de hoy esa posible llega de un según

Voz 1576 33:58 lateral izquierdo va depende de lo que pasa con Filipe que ahora más que nunca está la posibilidad de que se pueda quedar en el en el

Voz 0699 34:03 movimientos del Atlético de Madrid en el Real Madrid la cosa también se mueve eh bueno se mueve más en la operación salida que la operación entrada de momento con el nombre propio de Toni Kroos Javier Herráez muy buenas así

Voz 0461 34:15 qué tal Pacojo muy buena sí hombre ya hemos contado aquí hablábamos ayer de Luka Modric no porque estaba en El Larguero el lunes Mijatovic ya había hablado con con Luka Modric ha tenido un año muy complicado después de jugar el Mundial con Croacia Balón de Oro pues el se quiere resarcir el próximo año goza de la confianza del club de Zidane y evidentemente es un activo del equipo no podrá jugar sesenta partidos pero Modric base un hombre importante lo de cross es más complicado tiene contrato en vigor es cierto pero Zidane no lo ve igual ni mucho menos que Luka Modric lo comparó con el jugador croata Across porque se habla mucho de esa de esa dupla no de Kroos y Modric no tiene nada que ver Cross es muy buen jugador buenísimo hecho un año muy malo horroroso y a veces sin ganas no bueno Zidane el club tiene contrato pero está en la diana vamos a ver qué ocurre yo creo que va a tener complicado continuar pero él tiene

Voz 1385 35:05 hemos dicho aquí en la Cadena Ser contrató Yale quiere ser

Voz 0461 35:07 quieren Real Madrid veremos lo que pasa como digo asunto Pogba que gana diecisiete millones de euros es una operación que quiere Zidane pero es muy complicada Eric en que bueno le queda año y pico con el Tottenham y el Madrid vería con buenos ojos hacerse con el jugador del equipo de Pochettino así que ahí está la cosa con Toni Kroos complicada para el alemán que insisto el quiere quedarse hizo dan no tanto y el otro nombre propio del día evidentemente va a ser o del fin de semana Pacojó va a ser Vinicio júnior no la sonrisa del Real Madrid va a volver dos meses después de ocho largos después de caer ante el Ajax precisamente la Champions estará el próximo domingo frente al Villarreal hombre no va a jugar noventa minutos pero Vinicius bajo un ratito y al fondo está eh la Copa América vamos a ver si lo llama o notita Messi debe en forma para estar en esa Copa América ya en Madrid esperando a ver si el jugador está evidentemente para que vaya a competición

Voz 0699 35:56 el gracias Javi dos apuntes más uno que tiene que ver con el Getafe y la sanción que le ha caído a Bordalás que hasta la última jornada de Liga no va a poder dirigir al equipo Gonzalo Conejo

Voz 25 36:05 pues no porque Competición sancionó al técnico azulón con dos partidos tras su expulsión en Anoeta por lo que Bordalás no estará en el banquillo el Coliseum esta jornada ante el Girona ni tampoco en el Camp Nou la semana que viene el equipo ha presentado un recurso de alegación que el comité ha desestimado alegando que no se aportan pruebas capaces de desvirtuar la presunción de veracidad del Arc del acta arbitral así que Nacho Fernández segundo entrenador sustituirá Bordalás que volverá al banquillo en la última jornada ante el Villa

Voz 0699 36:28 y la última de fútbol el lunes desarrolló la asamblea de la Federación Española de Fútbol que fue un terremoto ahora vivimos un poco Antón Meana las réplicas de aquello no muy buenas

Voz 1385 36:37 sí qué tal muy buenas de hecho mira justo ahora me pasan un tuit que supuestamente ha puesto Javier Tebas digo supuestamente porque luego lo ha borrado no lo voy a leer porque tengo miedo que sea hacéis de lo que ponen ese tuit así que lo comprobaremos durante la tarde para ver si es cierto o no lo que ha puesto nada del otro mundo pero bueno no compareció un poco extraña sobre los proyectos de la Liga de una campaña que se llama latidos de futuro te cuento yo que la guerra es tan fuerte que Tebas insiste a los clubes de la Liga que la Copa creada por Rubiales y aprobada por la Federación es una chapuza mal improvisada para lograr votos de cara a la reelección el año que viene en los últimos días en reuniones diferentes con los clubes habló de aspectos por ejemplo de que obliguen a los clubes de preferente a buscar un campo acciones y el suyo es artificial piensa temas que esto va a afectar a clubes de la Liga que encima de que no quieren jugar esta Copa Magaz versus campos a clubes pequeños también dice que por ejemplo la segunda ronda de Copa que se va a jugar el doce de enero domingo en se juegan un fin de semana en el que hay segunda B y tercera no para Segunda B y Tercera y sin embargo sus clubes van a jugar en esa la ronda el hecho de que esto lo diga Tebas a la Federación no lo pone muy nerviosa consultadas esta mañana la Federación por la Cadena SER insisten en que no era dar importancia Ike ahora mismo han votado esta Copa Pacojo clubes que no son pro Rubiales federaciones que no son pro Rubiales dejando claro que es un reclamo histórico del fútbol español por cierto con un poco de suerte hoy contaremos en El Larguero una más de la crisis

Voz 0461 38:02 desde el sindicato futbolistas on es

Voz 1385 38:04 cuando afín a la Liga estamos a la espera de conseguir un documento y yo creo que esta noche lo podemos contra ellos

Voz 8 38:08 vale me apunto todo lo de futbolistas son lo de Twitter también que llamar alejado como no

Voz 1385 38:13 te lo voy a pasar el Whatsapp estoy comprobando que sea real es que todo pasan yo no lo he visto me lo pasan por Whatsapp y no quiero decir en antena un Fake entonces prefiero eh

Voz 8 38:22 el velo no nos decían ser prudente día uno de mayo

Voz 1385 38:26 tirar la tiene meter la pata hay que ser prudente el uno

Voz 8 38:28 aquí todos los días aproximadamente

Voz 0298 38:31 los abrazos otro paralizado dejamos el fútbol

Voz 29 40:42 con un día festivo por lo que tiene

Voz 0699 40:46 este programa se escucha en toda España eh y claro los miércoles hay que aplicar que hacemos un ratito en ese SER Deportivos de deporte femenino a estas horas desde maneras empiezan a disputar en Almería los Campeonatos del Mundo de petanca en esos mundiales una española es una de las cracks de este deporte cinco veces campeona del mundo seis veces campeona de Europa cinco título mundiales por equipos

Voz 8 41:08 yo diría que es la Leo Messi de de esto

Voz 0699 41:11 de la petanca Yolanda Matarraña muy buenas tardes gracias por estar en SER Deportivos Yolanda eh que siente un Alser nuevamente favorita para para ganar un Mundial

Voz 12 41:22 hay pues mucha responsabilidad

Voz 30 41:24 pero bueno contenta he trabajado durante ya bastantes veces encarnado lo suficiente y bueno pues ahora empieza empieza lo bueno mañana empezamos a las nueve de la mañana a competir ya con dos nervios así un poco a flor de piel y con ganas de empezar la competición

Voz 0699 41:42 te puedo preguntar Yolanda desde cuando juegas a a la petanca

Voz 30 41:46 llevo treinta y cinco años tengo once años así que tengo cuarenta y seis treinta y cinco años

Voz 0699 41:54 y cómo te afición a de quién te llevó como te engancha esté

Voz 30 41:57 pues mira cambiaron de domicilio injustamente en Aluche enfrente había que ir todos los días veía yo que las personas Guiding aspirar bola esto esto cómo será ahí como yo soy siempre me ha gustado mucho hacer deporte pues hasta que un día baje y me dijeron que era cubano y bueno pues siempre todo todo como una especie de hobby no y luego ya bueno pues en el año dos mil y que fui a mi primer Mundial ya con se convirtió un poco más en algo más profesional y decidí que quería dedicarme a ello pues un poco más en serio y pues dedicarle más tiempo y al final pues desde el dos mil podíamos jugando Campeonatos del Mundo y campeonatos de Europa constantemente y bueno pues hacía empezó

Voz 0699 42:40 eh

Voz 30 42:43 experiencia me

Voz 0699 42:46 no no de el parque uno retrotrae cuando Peque ve a la gente jugando en el parque a a la petanca en el parque es lugar de entrenamiento no sé si tú entrenas en un parque Yolanda

Voz 30 42:57 yo entreno todos los días el parque atrás del caza un parque infantil pero bueno busco horarios donde no haya niños no hay donde poder entrenar y estar un poco sola pues con mis bola si dedicarme un poco a un poco el brazo enorme al XX entre Nou pues alrededor de unos cincuenta minutos una hora PP también el tiempo que me ve porque yo trabajo y entonces pero bueno si todos los días leer y con ratito

Voz 0699 43:23 temple que virtudes más importante al orden ser buena en esto

Voz 30 43:27 pues un poco las dos cosas al principio la puntería importante pero luego el estómago o la cabeza en secreto mucho la cabeza yo yo creo que la concentración en en el apartado pasó importante y al final pues necesitas ah bueno pues eso es una cabeza amueblada Hay y estar tranquila sobre todo tranquilidad ya que cuando te meta haciendo una pista no novedad más que comprar las bolas y contar

Voz 0699 43:54 la buena en esto eres tú el resto de las buenas de donde son Yolanda

Voz 30 43:58 hay mucha buena hay muy buen las una potencia impresionante cómo juegan Tailandia la sala esas los países asiáticos cada vez va a contar mi mamá me trae mucha gente joven y eso también hace bastante pero ya los países incluso que eran antes es un poco más medianos ya han hecho muy grande es es es muy difícil y ganas es muy complicado ganar pero bueno vamos a intentarlo vamos a intentar la puedes no la mejor versión de nosotras yo nosotros no de todas la selección que estamos aquí para intentar hacerlo lo mejor posible llevar a nuestro país pues a lo más alto

Voz 0699 44:35 la pregunta base rara o basó una rana pero bueno como juega Zidane a la petanca