Voz 0699 00:00 hola a todos qué tal buenas tardes bienvenidos al deporte en la SER la generación de futbolistas que nos hizo campeones del mundo va dando un paso al costado Xavi Hernández ha anunciado que lo deja el hombre que marcó el compás del juego de España en Sudáfrica hace diez años cuelga las botas en Qatar Iker Casillas se temen que lo saque del fútbol sus problema has de corazón Andrés Iniesta David Villa y Fernando Torres dan sus últimos pases inventen sus últimos goles en la Liga Japonesa para nuestro fútbol de selección cualquier tiempo pasado fue mejor improbable mejorar esa generación que nos hizo campeones de todo muy improbable encontrar técnicos como Luis Aragonés Vicente del Bosque que entendieron al grupo imposible repetir un grupo que sienten diera también con el balón y con la victoria he de confesar que no soy optimista pero ahora los lo digo Morata Rodri Koke Kepa Isco los dependerá de ellos que en vez de usar la frase cualquier tiempo pasado fue mejor sea sólo otra frase la obvia cualquier tiempo pasado fue anterior a las tres y uno comentamos aquí recordemos

Voz 1 01:11 la Cadena SER SER Deportivos con Francisco José Delgado

Voz 0699 01:16 y con todo el equipo de deportes de la Ser aquí estamos todos los de SER Deportivos hasta las cuatro el vamos a acompañar con el resumen de lo que hemos consumido de viernes gracias por estar ahí del modo que más nos cuadre por la radio de toda la vida por la aplicación de la SER en el móvil por nuestros enlaces en redes sociales o por la UER tres w Cadena Ser punto com que lo importante es que tengáis mucho donde elegir os doy las gracias por elegirnos un día más en nombre de todo el equipo del programa que va desde Sonia Lus en la producción a Juan Carlos Ingelmo Julio Hernández como cracks de la técnica no es un comienzo muy feliz de programa pero es el que tocaba hoy estamos pendientes de la nota

Voz 1704 01:47 dice de tres de nuestro grandes deportistas y ninguna es del todo buena la primera que Xavi Hernández anunciado en Qatar que a final de temporada es decir en nada cuelga las botas como ya lo decía Manu Carreño a finales de año en el Larguero que no le quedaba ni un telediario cuánto te queda como jugador Xavi

Voz 2 02:03 no porque no sé si he leído en algún sitio pero telediario un telediario es que

Voz 3 02:06 pese a que en abril del año que viene

Voz 2 02:09 terminas como jugador sí sí sí sí

Voz 4 02:11 ya voy mentalizando me de cara a ser entrenador vale me gusta el fútbol y creo que la mejor manera de seguir vinculado a este deporte Ése es el entrenador

Voz 0699 02:20 ya ya se pone no contaba anoche su padre el padre de Xavi en El Larguero que le haría ilusión entrenar al Barça y a la selección sin descartar ninguna de las dos opciones ahora afrontamos los planes de futuro de Xavi pero sin dar dar os vamos a hablar de cómo está el presente de dos de nuestros grandes el primero el de Iker Casillas que pasa por un hospital en Oporto en donde se recupera del infarto de miocardio que sufrió el miércoles que es lo último que se sabe pues no lo va a contar Javier Herráez desde el propio Obama al Oporto Javi muy buenas tardes

Voz 5 02:46 qué tal Pacojo Si ya que estamos en la puerta de el hospital Cooper la verdad es que Iker Casillas esta muy bien ya lo van a pasar a planta pasan cuarenta y ocho horas Iker Casillas está muy motivado con muchas ganas hoy por cierto va a recibir la visita por la tarde de la plantilla no podían ayer porque estaba todavía en un box de la UCI pero en la plantilla va a estar casi al completo antes de concentrarse para el encuentro de mañana frente al Río Ave en el campo do Dragao

Voz 3 03:09 eh para estar con Iker aquí en este hospital

Voz 5 03:12 ha estado también aquí Sara Carbonero que ha bajado la ventanilla ha hablado con la prensa nos acaba de comentar que siguen un protocolo de dos o tres días pero que en principio a dar alta el próximo lunes que está con muchas ganas y lo que te cuento es que Iker esta mañana ha sido sometido a la analítica habitual también a la ecografía de corazón todo va maravillosamente bien así que esta o como digo satisfecho con él eh bueno cómo está siendo este eh Pos yo aquí en este hospital club de Oporto donde Casillas en principio saldrá el próximo lunes por la mañana

Voz 0699 03:41 pues después del susto buenas noticias alrededor de Iker Casillas después del susto de la semana pasada malas noticias en el futuro de Alejandro Valverde el campeón del mundo nuestro mejor ciclista no va a correr el Giro Borja Cuadrado tal Paco

Voz 0298 03:53 muy buenas bueno era uno de sus grandes retos de la temporada pero la caída que sufrió hace ocho días mientras preparaba la la Lieja Bastogne Lieja le ha dejado sin tomar la salida el próximo once de mayo en Bolonia hace un par de días Movistar anunciaba que Valverde tenía un edema óseo en el sacro y finalmente no ha podido recuperar a tiempo lo ha dicho el propio Valverde hay que hacer caso al cuerpo ir recuperarse al cien por cien el equipo Movistar ha dejado claro que la recuperación se va a afrontar con calma en busca de un estado físico óptimo que le permita correr durante la segunda parte de la temporada y en esa segunda parte de la temporada el Tour de Francia que en principio no entraba en los planes del murciano allí en ese Tour estarán Mikel han dinero Quintana ahora no se descarta la fórmula del tridente con Valverde una fórmula que por cierto Pacojo lo salió demasiado bien el año pasado

Voz 0699 04:33 pues no noticias de tres de nuestro grandes deportistas Valverde Casillas Xavi Hernández ninguna demasiado buena alivian el día así con toda la vista puesta en la antepenúltima jornada de la primera división de fútbol con un partido que es un todo o nada mañana un Levante Rayo Vallecano donde sobretodo los vallecanos será juegan sino escuchada Paco Jémez

Voz 0696 04:52 pues a medida que van quedando menos partido y a medida que tal pues esto ya es ganar o perder un quedarte en primera o bajar a Segunda es decir yo estoy convencido de lo que tu dices y no ganamos en en en Levante Clemente vamos a a descender es diciendo esta posibilidad devolverían otra voy a bajar de una manera brutal de hecho yo creo que no no llegaría incluso aun ganando los dos partidos que no queda sin embargo si somos capaces de ganar mañana yo estoy convencido de que no vamos a criminales

Voz 0699 05:16 pues esas frase es el partido que marca la parte baja de la tabla ya la estaremos con los dos equipos Icon el Espanyol Athletic y el Alavés Real Sociedad y el Celta Barça que se juegan mañana aunque antes hoy se disputa un Sevilla Leganés importantísimo paralelo locales venimos de un Arsenal tres Valencia uno que supuso un bajonazo para los chiíes en las semis de la Europa League que se jugaron anoche en Anfield hay mucho fútbol como cada viernes con noticias sobre el Europeo sub diecisiete que comienza hoy hizo la mejor futbolista del mundo que acaba de renunciar al Mundial de Francia de este verano pero fuera del fútbol de la mala noticia de Valverde y el giro tenemos el Gran Premio de Jerez de motociclismo el domingo hoy baloncesto europeo con Iberostar Tenerife en la Champions y un Barça Baskonia de Liga Endesa en tenis día de prensa de las mejores del Mutua Madrid Open antes del torneo que se juega la próxima semana así que la cosa va de motor de baloncesto de ciclismo mucho de fútbol y ahora ampliamos aquí en La Ser en SER Deportivos el finde lo hace Dani Garrido en Carrusel pero para conocer que no prepara en la tele Movistar Plus el fin de semana vamos a ver que no cuenta desde su redacción Iñaki Cano Iñaki muy buenas

Voz 1296 06:11 hola qué tal este fin de semana en Movistar Plus buscamos campeonas de Liga el domingo en vamos en el dial ocho a partir de la una de la tarde conexiones con los dos partidos con el título en juego Real Sociedad Atlético de Madrid Granadilla Tenerife Barcelona A ah y también conexiones con los partidos que se juegan el descenso en la Liga Santander ya tenemos campeón que es el Barça pero es que visita a Vigo y es que el Celta se está jugando el descenso lo veremos el sábado nueve menos cuarto Movistar partidazo dial cuarenta y seis también Movistar partidazo nos ofrece a las seis de la tarde el Zaragoza Deportivo en Italia esta misma tarde en vamos derbi de Turín ocho y media Juventus Torino en Alemania buscamos campeón doblete vamos lo veremos mañana a las tres y media Bayern de Munich Hannover ya las seis y media Werder

Voz 1 06:53 deben Borussia Dortmund en la Premier mañana sábado

Voz 1296 06:56 Movistar Liga de Campeones dial cincuenta nueve menos cuarto Newcastle Liverpool en la NBA en vamos esta madrugada dos y media tercer partido entre Boston IMI Milwaukee mañana tercer partido también entre Houston y Golden State también a las dos y media y ojo Liga Endesa atletismo tenis en Estoril Menudo Fin de semana Movistar adiós

Voz 6 07:16 nada puede compararse a lo que sientes Puerto equipo

Voz 1 07:19 hasta que piensas en lo que se siente al volante de un descapotable de trescientos caballos tiene dices que lo sientes a tu equipo

Voz 4 07:26 sí porque acabas de ponerle que pierde en la quiniela el todo por el bote de un millón seiscientos mil euros que tras esta jornada perdona los porque sabe lo que hace la quiniela la apuesta deportiva que hace millonario

Voz 1203 07:37 los Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y sólo si eres mayor de edad

Voz 7 07:41 el Gran Premio de España este domingo a las catorce horas MotoGP sin límites cada carrera en directo y bajo demanda en razón el primer meses gratis después cuatro noventa y nueve euros al mes

Voz 6 07:58 activa tu prueba gratis en razón punto com memoria

Voz 0699 08:01 del por lo que más mola por lo que vais a poder vivir en Carrusel deportivo que es la antepenúltima jornada de Liga en Primera División y lo que se puede decidir en ella el partido que es una final para abajo se juegan Orriols Levante Rayo Vallecano para los locales respirar para los visitantes seguir respirando última hora del Levante José Manuel alemán Olaf

Voz 0356 08:18 el Levante que esa como dices al efecto Orriols para sumar una victoria que le dejen incriminada la permanencia al concurso de Morales que por tercer día consecutivo no se ha entrenado con el grupo después de sufrir el pasado martes un esguince Quique podría darle la titularidad a Roger Martí junto a Borja Mayoral no obstante el comandante hará una última prueba mañana mismo sobre el césped del Ciudad de Valencia decidirá si puede forzar para no perderse el partido más importante de la temporada aún

Voz 8 08:41 que Paco López ha querido pasarle

Voz 4 08:43 toda la presión al Rayo es más definitivo para el Rayo que para nosotros pero para nosotros es como si fuera definitivo y lo vamos a tomar tal cual porque el partido pues ya veremos lo que sí que tenemos claro también es que después de del partido todavía no nos van a quedar dos finales más

Voz 0356 09:00 se ha colgado el cartel de no hay billetes y los socios no fallan habrá un lleno técnico con veinticuatro mil quinientos espectadores en las gradas del Ciutat de Valencia

Voz 1704 09:08 reventón y cómo viaja el ratio novedades y palabras de sí

Voz 0699 09:10 técnico Sofía Álvarez fuese el conjunto vallecano viaja

Voz 1704 09:13 al Levante con veinte jugadores incluido Uche que hoy se retiró del entrenamiento por un golpe después de este entrenamiento habló en rueda de prensa Paco Jémez donde explicó la semana que llevan después de ganar al Real Madrid y que nadie se debe confiar porque todavía no está nada

Voz 0696 09:26 jurado ni los entrenadores ni los jugadores solemos interpretar muy bien las las palmadita en la espalda no ha sido una semana donde no dorado demasiado la píldora no me han dicho que bueno que este equipo como puede estar ahí porque somos mucho mejor es el gran problema de llegan al Real Madrid que alguno lo mejor no hemos creído que ya está todo hecho cuando realmente no hemos hecho nada todavía queda para hacer entonces esta semana hace una semana de demasiados halagos de demasiadas palmaditas en la espalda y eso me preocupa y no puedo hacer bajar nuestro nivel cuando realmente estoy totalmente convencido de que el partido de mañana va a ser mucho más difícil mucho más complicado fue el partido del Madrid

Voz 1249 09:59 recordemos que el partido será el sábado a la una de la tarde

Voz 0699 10:01 ligas bajo en el Ciudad de Valencia del que estará pendiente el Celta que roza la salvación gracias a Iago Aspas y que juega este finde contra el Barça visitamos primero Vigo lo último de los locales Paula Montes

Voz 1694 10:10 no ha querido dar Pacojó pistas Escrivá de sus planes de mañana pero la buena noticia es que Aspas ha recibido el alta médica haitiana todo su plantel disponible porque también recupera o Cayo nunca ha querido hacer cuentas para salvarse reconoce que sería muy importante hacer más de cuarenta puntos y también se sincera cuando asegura que prefiere que Messi se quede en casa lo tiene claro además su mejor regalo de cumpleaños está hoy el tres de mayo sería la victoria ante el Barcelona

Voz 0699 10:32 pues felicidades a Fran Escribá que cumpleaños ya Paula Montes que los cumplís memoria Iker lo último de los azulgranas anti

Voz 3 10:37 oye rotaciones extremas es lo que esperan los azul granas con seis siete jugadores del filial entrenando hoy con el primer equipo van a descansar la mayoría de los titulares por ejemplo Leo Messi que es posible que ni viaje para jugar en Vigo ir está encaminado hacia su sexto Balón de Oro hemos entrevistado al director de France Football a Pascal Ferrer la gradería en Cataluña ya ha dicho que no tiene bien encarrilado Leo Messi

Voz 9 11:03 es que algo queda

Voz 3 11:05 te tengo que decir que no el Balón de Oro no es una esprín

Voz 10 11:07 es una maratón sólo llevamos cuatro meses y tengo que reconocer que Messi ha empezado en una gran posición pero todavía hay muchas cosas en juego

Voz 3 11:15 lo que sí que te puedo decir es que lo que ha hecho hasta el momento es excepcional como os sin Balón de Oro es posible que Messi descanse para el partido

Voz 0699 11:22 en medio de la jornada quedan dos encuentros más un Espanyol Atlético con la hora en juego y el Cholo Simeone siendo un tanto críptico en la rueda de prensa Pedro Fullana sí

Voz 3 11:29 le queda un punto para ser segundo de forma matemática por segundo año consecutivo terminara por delante del Real Madrid y el mensaje extraño cuando la cadena se ha preguntado si él va a celebrar la segunda posición

Voz 0501 11:40 cuando competimos buscamos siempre llegar a lo más alto trabajar para para llegar a ser primero siempre lo que indica la lógica que Si no puede salir primero tenía que intentar salir segundo que eso es lo que año tras año te va a poder dar la la posibilidad de mantener una regularidad que es lo que podemos en algún punto festejar yo creo que cuando uno habla de regularidad habla de esto años tercero año segundo alguna vez campeón y creo que esta es la línea que tiene que seguir el Atlético de Madrid con Simeone sin Simeone porque la historia del Atlético de Madrid tiene que ser esa

Voz 3 12:14 con os recordamos que renovó en febrero de momento para mañana va a contar con Savic que está disponible el Espanyol va a regresar Granero

Voz 0699 12:21 después en Mendizorroza nuevo derbi vasco entre Alavés y Real Sociedad que tratan de perseguir el puesto del Athletic Kevin Fernández

Voz 1264 12:27 eso eso la Pacojo el Deportivo Alavés está a tres puntos del séptimo puesto más complicado lo tiene en la Real que está a seis en los albiazules las bajas de los centrales Mari pan Rodrigo eligieron entrenan con el equipo la vuelta de Pacheco y Duarte que eran duda pero van a llegar al partido enfrente en la Real Sociedad descartado por lesión Asier Illarramendi por decisión técnica se quedan fuera Diego Llorente y sobre todo Theo Hernández el partido mañana seis y media con buen ambiente desplazamiento de aficionados de la Real Sociedad y la curiosidad va a pitar el castellanomanchego Alberola Rojas que vuelve después de dos partidos en la nevera tras su famoso colleja incidente llámalo como quieras de Albo con Álvaro Morata

Voz 0699 13:02 lo que sea todo eso para mañana pero hoy ya hay fútbol Se juega un Sevilla Leganés en el Pizjuán un partido en el que las opciones de Champions para los de Caparrós dependen de lo que allí pase aunque

Voz 0700 13:10 yo lógicamente si no gana tiene todavía posibilidades pero para estar en la cuarta plaza todo pasa por ganarle al Leganés con grandes novedades en la lista la principal Nolito que ha entrado por es fue puede superar una grave lesión

Voz 3 13:23 junto a gol Alonso son los que entran en

Voz 0700 13:26 la convocatoria de Caparrós donde hay otras bajas importantísimas la de Banega que se borró practicamente y que se pierde la temporada sancionado y Carriço por lesión el objetivo es cuarto el Lega posiblemente sumando un punto batir el récord de puntuación en la primera división del fútbol español con la baja de Rubén Pérez que no va a llegar a tiempo y apenas ha entrenado esta semana

Voz 0699 13:48 el fútbol de competición puro y duro ahora sin competición lo que viene no sé si es duro pero sí es interesante

Voz 4 13:52 en BP cada repostaje te lleva más lejos

Voz 1203 13:55 porque los carburantes BP Ultimate con tecnología

Voz 3 13:58 ayudan a limpiar tu motor elimine ante las oficinas

Voz 1203 14:00 los carburantes pueden dejar hasta cincuenta y seis kilómetros más por depósito afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología el beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto

Voz 1704 14:14 pero la mala noticia de la semana en Europa el resultado del Valencia ayer en la ida de las semifinales de la Europa League Pedro

Voz 11 14:20 morada el universo final del gol de agua Nahyan hizo que el Valencia se exhibiese hasta Valencia pues precisamente con cara de pocos amigos verdaderamente el dos uno de los ortografía de entrenador del Valencia o Pacífico resulta algo magnífico por lo menos a tenor de lo que el Valencia había propuesto en el estadio del Arsenal hubo resultados lo suficiente como para poder sacarlo adelante pero el Valencia ya está Pacojo desde esta mañana posibilitando se lo primero que está haciendo es Mestalla para empezar a pensar inmediatamente a las noches épicas está ya lo segundo que no tendrá que hacer una alineación Frankestein entrenara porque parte porque falte Copeland Koke la AMPA estar para el partido de vuelta en cualquier caso todavía a pesar de que el resultado es duro ese tres uno el Valencia del valencianismo consideran que es una eliminatoria remontar de pero siempre desde la más absoluta humildad el balón

Voz 0699 15:09 ya espera la remontada la semana próxima en Mestalla el Real Madrid espera ver a Vinicius Iber cuando se recupera a Sergio Ramos en esta recta final de temporada

Voz 3 15:15 pues sí Pacojó porque la vuelta de Vinicius que a Zidane le gusta pero que tampoco le vuelve loco es lo más importante del partido de mañana contra el Villarreal sigue fuera Sergio Ramos lesión de grado unión el sóleo día doce de abril va a estar fuera un mes más de lo pensado lo que demuestra que está aprovechando para dosificar algo que no pudo hacer las últimas temporadas en el presente la cosa

Voz 0699 15:36 capaz de recuperaciones en el futuro va ir muy de fichajes pero no son el el Madrid hablábamos ayer del interés del Betis en el delantero de la Real Juan ni pero la Real no va a poner el traspaso

Voz 3 15:43 en en bandeja Roberto Ramajo hola qué tal muy buenas pero es verdad que dan por perdido al delantero de Coín al delantero malagueño porque el tren

Voz 1825 15:52 presente de Juanmi Jiménez me Manuel García Quilón sea presentado ante el presidente de la Real Jokin Aperribay Il ha dicho textualmente que Juanmi Jiménez no quiere seguir la próxima temporada en la Real la Real le abre la puerta de salida pero es verdad que no va a regalar al delantero

Voz 8 16:10 Cohen que es uno de los jugadores importantes en las últimas temor

Voz 1825 16:12 todas en el conjunto txuri urdin es verdad que hay negociaciones no está cerrado pero dan por perdido a Juanmi Jiménez hice cerrar la operación en torno a los ocho millones más dos en varias

Voz 0699 16:22 mientras del mercado español se mueve el fútbol mundial genera noticias relacionadas con España como la retirada de Xavi Hernández un hombre que lo ha sido todo en el fútbol español y que ahora vincula al futuro a banquillos

Voz 3 16:32 hay treinta y cinco títulos como futbolista veremos cuántos consigue como entrenador porque ahora el siguiente paso es formarse acabar de obtener ese tipo

Voz 0699 16:40 culo y empezar su carrera en los banquillos en eh

Voz 3 16:42 el Al Sadd su club del que se retirará es cuando acabe esta temporada lo contaba Quim Hernández su padre en El Larguero

Voz 12 16:49 de momento Xavi no quiere precipitarse el Osea nada ella está del Estado ha estado feliz contento muy a gusto jugando al fútbol ha terminado una etapa bueno hemos comentado me ha comentado que quiere ir paso a paso no es luego la interviene dice que quieren que se haga entrenar ya veremos ya ver de aquí a final de temporada

Voz 3 17:11 en el Barça cuentan los días hasta que llegue Xavi Hernández al banquillo

Voz 0699 17:15 imagino y dos de selecciones hoy comienza el Europeo sub diecisiete con España que estrena seleccionador y con la Inglaterra como favorita a abandonarla

Voz 1509 17:20 si Inglaterra es la clara candidata llevas el europeo tiene un equipo muy fuerte sigan siendo campeones del mundo en su categoría por su parte España debuta mañana ante Austria la Sección encuadrada en un grupo muy complicado porque es debe ser la cara con Austria hablará ante Alemania e Italia el punto fuerte sin duda es David Gordo nuevo seleccionador que llega con experiencia en las inferiores y con ganas de aprovechar ha dicho esta gran oportunidad

Voz 0699 17:42 que una última muy llamativa el Balón de Oro femenino renuncia al Mundial con Noruega usó el caballero

Voz 1509 17:46 sí Ada de Herbert delantera del Olympique de Lyon y Balón de Oro en dos mil dieciocho no disputará el Mundial de Francia ha sido una decisión propia la jugadora noruega no acudirá a la cita con su selección en señal de protesta por la desigualdad que existe en su país entre el fútbol masculino y femenino

Voz 0699 17:59 ahora lo que nos futuro en el polideportivo pero la gran cita del fin de encarece el Gran Premio de Motociclismo que está en marcha con su primer libre en Blatter goles esta jornada para Moto GP

Voz 13 18:09 Dani López mucho al frente de la tabla de tiempos el italiano ha sido el único capaz el registro de la mañana de Marc Márquez que terminó la primera jornada en segunda posición por delante de Dovizioso su compañero Jorge Lorenzo ha extendido sus equipo en la segunda sesión de Moto GP porque ha pues cuarenta y dos atendiera perder la arroja al caerse la curva cinco Sito Pons dime lo que Ávila habrán y segundo Prandelli Smith que daban en medio de la pista ahí Dani López trucha teñido la vida para esquivar al club inglés no atropellar luego los que terminan antes fueron los pilotos de Moto tres El español Rudy Fernández tercero fue el mejor de los nuestros supera los cursis en estos momentos acaba de arrancar el segundo libre para pocos

Voz 0699 18:45 la doble cita en baloncesto el equipo español lucha por la Champions FIBA el Tenerife en Amberes Carlos Elorrieta

Voz 14 18:50 tendrá como rival en la semifinal de esta noche alterne Giants Amber por el conjunto belga anfitrión que tiene a dos jugadores importantes a vigilar por fuera París Lee el escolta que está haciendo auténticos estragos en lo que anotación y asistencias se refiere por dentro el pívot belga Ismael Baco que es uno de los mejores cincos de la competición el encuentro arranca a las nueve y cuarto de la noche en el Palau Sport de Amberes

Voz 0696 19:13 también hay un partidazo de Liga Endesa entre Barça y Baskonia Javier

Voz 0699 19:15 eso sí podríamos decir el partido de la depresión

Voz 0318 19:18 en la noche Palau Blaugrana un Barça cansado triste por la eliminación y con el Real Madrid al acecho decide a un Baskonia que lleva ya más tiempo de duelo

Voz 3 19:26 qué quiere pescar en el bajón azulgrana el Barça uno At

Voz 0318 19:28 la Liga en el Palau IPS que es un maestro a la hora de volver a conectar un vestuario veremos el veredicto del Palau tras caer en Estambul Barça Baskonia a partir de las

Voz 0699 19:36 cerramos contó con la previa del Mutua Madrid Open hoy con protagonismo para las tenistas iban Álvarez

Voz 1709 19:41 si esta mañana ha atendido a los medios de además ha sorteado el cuadro femenino hay mucho nivel le complicado para las españolas Garbiñe jugará contra la trata Petra Martínez Carla Suárez contra la griega Maria sacar un duelo español entre Río Barrena Isar las Ribes

Voz 0699 19:54 iban pues hasta aquí esta primera parte repaso general del día lo próximos más cercano causado hasta las cuatro serlo

Voz 7 20:05 SER Deportivos Madrid

Voz 4 20:15 finde más bonitos se nos ha quedado

Voz 0699 20:18 muy bonito no se emocionante va a ser un puñado va a ser emocionante ver cómo el Rayo se juegan la permanencia ante el Levante espero que sea emocionante bueno va a ser emocionante ver cómo el Getafe se juega la Champions ante el Girona de paso Si gana el Getafe le hace un favor al Rayo luego sería emocionante y bueno será emocionante para la afición blanca ver el retorno de Vinicius Easyjet bueno sin marcar algún gol ante el Villarreal aunque no soy sincero bueno y emocionante tiene pinta de ser lo próximo que vienen sí

Voz 1 20:48 deportivos escuchando SER Deportivos y recuerda que esta noche desde las once y media una hora menos en Canarias Manu Carreño te espera con que te contaremos todo lo que tienes que saber de esta jornada de Liga

Voz 7 21:05 apenas se

Voz 0699 21:09 que no se olvide este finde el domingo es el día de la madre madre no hay más que una aunque en este SER Deportivos vamos a juntar a tres María Guerrero es la madre de Jorge Lorenzo la María muy buenas tardes Toñi Martín es la madre de Carolina Marín hola Toñi muy buenas tardes

Voz 15 21:31 buenas tardes María Juncal

Voz 0699 21:33 David es la madre de Iago Aspas ola amarilla muy buenas

Voz 16 21:37 hola buenas tardes así que lo que viene es él

Voz 0699 21:39 testimonio de las madres de tres deportistas de élite como han vivido el ascenso de sus hijos por ejemplo este fin desde el Gran Premio de Jerez de motociclismo como lo pasa María la madre de Lorenzo viendo una carrera María

Voz 17 21:52 yo lo paso fatal fatal y ahora mismo acaban de acabar los entrenos si ha habido en un accidente bueno no ha sido nada al final bandera roja pero te pone de los nervios estoy

Voz 9 22:02 tal y encima consta que ni siquiera los entrenamientos los paso tranquila

Voz 0699 22:10 vale ya veo cuál es el primer recuerdo que le viene a la cabeza de Jorge y una moto

Voz 17 22:16 pues cuando cuando con cascando un nació cuando empiezo a a los tres aquí pese a montar en moto con una moto que hizo es padre y ahora ya estamos ya en deportes que del Mundial un y muy asustada muy contenta a la vez pero también muy poco nerviosa

Voz 0699 22:36 a Jorge desde fuera ve como un terremoto como querido también era así muy movido

Voz 17 22:43 sí es muy nerviosillo pero bueno a su pasión siempre ha estado entrenando desde pequeñito oí lo lleva en la sangre

Voz 0699 22:55 estoy pensando que con tres años la moto sería más grande que Jorge

Voz 15 22:59 o sea el chasis de de de

Voz 17 23:03 en la moto lo unas ruedas pequeña lo adaptó porque no había eran muy grande las motos para él

Voz 0699 23:09 quiero hacer una pregunta como madre es decir de su hijo no como deportista que es lo que más le gusta de Jorge su mejor virtud

Voz 17 23:16 pues su trabajo su constancia no era nada por perdido oí que es muy trabajador

Voz 0699 23:23 a eso de Jorge Lorenzo Toni a la madre de Carolina Marín ahora Toñi sufre con la lesión de de Carolina

Voz 15 23:31 hombre muchísimo muchísimo aunque te digo una cosa es sufrí en el minuto uno digamos pero pasado el minuto uno yo bueno la ella estaba muy buenas manos la actitud positiva de ya por supuesto le hizo actitud puede puede hacer que el sufrimiento haya sido más llevadero

Voz 0699 23:53 pero es verdad que desde el primer momento Carolina lo que es apostó ha sido a ver no diré con una sonrisa en los labios pero sí en modo positivo totales desde el principio de la agresión

Voz 15 24:01 pues la verdad es que sí que se lo se vino abajo se derrumbó pero pero bueno si rápido salir la bajadas rápidos pues la subida de ánimo eh

Voz 0699 24:13 de pequeñita me la imagino con una raqueta están así o estoy exagerando yo

Voz 15 24:18 bueno ya tenía ocho años cuando come cuando yo cuando vimos nosotros la primera vez las raquetas pasa que no de Ci de de más pequeña era más bien lo está con él vestido de volantes en fin ese cloro nuestro propio

Voz 0699 24:34 es verdad que yo recuerdo en alguna entrevista con Carolina escucharle decir que le gustaba mucho el baile no

Voz 15 24:40 le gustaba si le gusta eh pero bueno no los flamenco ella me gusta baila lo que pasa es que que lógicamente pues el tiempo no lo hay

Voz 0699 24:50 bueno ya luego luego ya baila la rivales en las pistas que eso está bien

Voz 9 24:54 sí

Voz 0699 24:54 el como hija Toni no como deportista he lo mismo cuál es la virtud que destacaría de su hija de Carolina

Voz 15 25:00 yo es que yo no tengo muchas veces mi hija he de verdad no tiene yo también eh

Voz 0699 25:08 con él son no no vamos a entrar en los defectos hoy

Voz 15 25:11 a esa no de las madres estamos aquí para muchas cosas

Voz 12 25:15 no

Voz 15 25:15 entonces yo no sé si es que no cariñosa lo positiva no sé yo la veo siempre con muy buena actitud su buena actitud que que fundamentan pienso yo

Voz 0699 25:32 la madre de Iago Aspas es muy del Celta María usted fue sí sí sí soy de las que le gustaba al fútbol antes de ver a su hijo jugar o no

Voz 16 25:42 bueno pues no pero yo es que tengo tengo dos mayores que que han Yago que jugaban ya empecé a Berna Jonathan a mi hijo mayor pero y luego claro ya seguir con Yago eh soy yo ahora soy la más forofos soy yo de todos

Voz 0699 25:58 o sea que imagino que es de las que siempre que puede Favaloro no

Voz 16 26:03 yo siempre siempre y eso no no pierde un partido

Voz 0699 26:06 ya es de las que se pone nerviosa en la grada o es templa Haditha

Voz 9 26:11 sí sí me he dicho

Voz 16 26:13 me dicen que no tengo sangre porque yo no no mal cero Ny no disgusto no no nada nada

Voz 0699 26:18 ya pero no alterar siendo discutir es una cosa y luego no sufrir es otra diferente verdad

Voz 16 26:23 claro claro claro claro muy diferente sí sí

Voz 0699 26:27 el tanto como como era Yago de que María también pegado a un balón siempre ojo

Voz 16 26:32 sí sí siempre siempre con balón Él no quería el nombre celebre se cumple años me regatas unas unas botas no quiero que me hace se cumple años y me con dos un balón siempre

Voz 0699 26:45 estadio cuando Balaídos está ya coreando su nombre

Voz 9 26:48 qué siente el a la madre de un jugador

Voz 16 26:52 ay madre mía puestas no siento orgullo claro estoy orgullosa porque todo el mundo está coreando su nombre y se levantan aplaudir yo bueno cuando corean su nombre yo no lo suelo corear el de los otros del no

Voz 0699 27:06 en serio que no

Voz 16 27:07 que no no no cuando empieza a cantarle la canción que hicieron y eso yo no yo lo aplaudo cuando meter el gol yeso y bueno hay gente allí que me ves size me abraza ahí pero

Voz 0699 27:20 o sea que la madre de Yago corea el nombre de todos en Balaídos siempre que no sea el de su hijo

Voz 9 27:26 sí

Voz 0699 27:28 bueno ya ya luego lo abrazó en casa y la misma pregunta que las anteriores María cuál es la virtud que más le gusta de Yago

Voz 16 27:36 pues hago me gusta que es muy humilde muy sencillo que sabe de dónde viene ni tiene sus amigos de siempre él no cambió a sus amigos ni sugerente ni sus por ser famoso no no él sigue igual que siempre son lo que más me gusta

Voz 0699 27:52 está bien que la madre de Jorge Lorenzo Marías que momento deportivo recuerdan más ilusionada de de Jorge

Voz 17 28:00 bueno también le comentas pues cuando gano suprimir mundial que estaba muy contento muy feliz y muy excitado y lo bueno no me lo quería súper feliz por el puerto el trabajo que había hecho y porque el sacrificio

Voz 0699 28:16 pero se lo pudo ver o también lo sufrió María

Voz 17 28:18 no no es el de hecho en las últimas vueltas y nada más ahí es cuando todavía no veía las carreras

Voz 0699 28:28 bueno por lo menos ya ya algo hemos evolucionado no ya alguna sí que vemos

Voz 17 28:32 alguna la veo según cómo está está muy así muy emocionante no puedo verlo como este

Voz 0699 28:40 vale joe es que es duro ser madre deportista del y de la madre de Carolina Marín Toñín que momento no se le borra de la memoria de éxito de su hija

Voz 15 28:48 bueno hay hay muchos momento mucho momento lo bueno muchísimo te puedo decir que el Mundial de dos mil catorce son momento inolvidable en nuestra vida y medalla olímpica eso lo tengo yo de a esto pues que está Gulag tanto tanto trabajó duro entrenamiento ir de su producto ver a su sueño pues este momento es inolvidable

Voz 0699 29:19 la madre de Yago Aspas a María Juncal el debut de la selección de Yago quizás o hay otro momento que tiene así en su memoria que le viene rápido cuando le preguntan por un buen momento de Yago

Voz 16 29:29 lo hago cuando metió los dos goles al Albacete salvó al ser de desaparecer porque se basaba segunda vez y eso fue lo máximo y también cuando subió también no antes de marcharse al Liverpool que dejó al Celta en Primera ya

Voz 17 29:46 empezó a llorar y la gente

Voz 16 29:48 que luego abrazaba y no se tiraron encima de él eso fue

Voz 0699 29:54 hay una cosa que la madre suelen llevar mal que son los viajes de sus hijos los tres viaja mucho como yo amarilla los viajes de Jorge Lorenzo quizás lo llevan mejor lo viajes que las carrera no María

Voz 17 30:05 bueno ya se acostumbrada ya desde pequeñitos ya viajaba a España después a Europa de doce años y bueno y lo veo muy poquito porque como yo y Mallorca viven lejos es entonces cuando Podemos Si cuando yo me acerco más que él

Voz 16 30:19 sí sí

Voz 0699 30:21 se hace duro el no tener un contacto con con un hijo así la manera tradicional que tienen casi el resto de la madre

Voz 17 30:27 pues sí un muy muy dura ya más que con esta profesión tan peligrosa hay entrenamientos todos sus deberes son de sacrificio de digo

Voz 0699 30:40 Carolina Marín pasa mucho tiempo en Asia como son esas épocas Toñi en donde tiene a

Voz 9 30:44 la hija casi en el otro punto del mundo

Voz 15 30:49 puede agreste que bueno tengo que que mirar un mapa una bola del mundo que tengo pequeñita pero sabes que pasa que que a veces la distancia de Madrid porque ya saben el ritmo de de entrenamientos de él ya pues tampoco le permiten disfrutar de la familia ni de amigos como cosa Normaa ellas haciendo su trabajo no

Voz 18 31:15 pero hombre

Voz 15 31:18 pero este año ha sido un mes en la en

Voz 18 31:20 día ingresó adscritos

Voz 15 31:23 muchísimo tiempo hemos pensado muchos meses sin verla aquí lo hemos llevado yo lo he llevado regulan Pac Man bueno pero bueno cuando la veo feliz pues eso ya se va compensando

Voz 0699 31:35 yo imagino le quiero preguntar a María Juncal la madre Yago como fue el año que estuvo en el Liverpool pero pasó también regular

Voz 16 31:43 pues sí aunque ahora con la modernidad estos de los teléfonos lo llamamos si nos veíamos siempre te llama si pasaba unos días que no llamabas ya es poner liquidez quema te olvidas de nosotros dos días no se hablaba

Voz 9 32:01 a los dos días ya no ya no no no

Voz 16 32:04 ya él él también lo pasó muy mal en el Liverpool El muy mal así por la familia hay pueblos amigos porque es muy familia inflados chaval escuchaba a él no le gustaba el clima de allí no les ha ido personal

Voz 0699 32:20 voy a pedir a las tres un favor que es un test personal pero vamos personal de los que se pueden hacer por ejemplo cuál es el plato favorito de cada uno lo que le pide a su madre cuando va a casa cuando Jorge Lorenzo va por casa María que le pide

Voz 9 32:34 pues vale Toñi que le pide Carolina

Voz 15 32:38 pues la tortilla es como parte fundamental de la mes

Voz 9 32:43 sí

Voz 15 32:44 perdió el Barça hasta

Voz 0699 32:46 qué le pide Yago

Voz 15 32:48 el pide dos él pide y así yo iba pizza

Voz 0699 32:55 qué hambre me está entrando en lo que guarda en su casa que le hace ilusión ver no sé una camiseta un trofeo aún guardaba un cuaderno un libro un disco que diría que Jorge Lorenzo guarda en casa en la casa familiar que dice cada vez que viene aquí Le gusta verlo

Voz 15 33:12 bueno Jorge le gusta mucho leer ahí siempre lee libros entonces siempre

Voz 9 33:17 estoy lee libros lo más Toñi algo que le guste ver a Carolina

Voz 15 33:22 yo creo que lo que más me gusta de de vernos a nosotros mismos lo digo de Godoy final no no aprecia el resto lo que disfruta es viéndolo

Voz 0699 33:35 María Juncal a Yago que Le gusta de de casa de su casa

Voz 17 33:39 Yago todas las noticias bueno yo compro todos los periódicos

Voz 16 33:44 el llega a casa IS era el periódico El Marca en la SER

Voz 9 33:50 digo el Faro de Vigo todos los periódicos madre mía qué buena colección tienen que tener ustedes el regalo más bonito que se pueda contar que ella no

Voz 0699 33:59 hecho sus hijos o el más emotivo Jorge Lorenzo que ha regalado a su madre que que no se olvide amarilla

Voz 17 34:07 bueno no es muy de regalar pero lo que más me gusta de él es de cariño cuando vemos que cuando viene a un su amor

Voz 0699 34:19 jo esto es difícil de superar Toñi que regalo recuerda que Carolina ya sea de pequeñita de mayor cuando se

Voz 15 34:25 bueno de pequeñitas tú sabes que en la guardería en el colegio pero siempre desde veían un detallito no para el día de las madre pero quizá el que más cariño le tengo muy bueno que que así igual doy incluso lo tarjeta que fue el segundo año de estar en la Blume que que me mandó una orquídea para mí aquello será que que bueno que la extrañaba tantísimo que no ha sido un regalo muy pretencioso con muchísimo cariño no me lo he visto

Voz 0699 34:54 hombre claro que sí hay regalos que tocan el corazón y María Juncal que regalo recuerdo de su Diago

Voz 16 34:59 pues a mí ya no me acerco tantas cosas siempre está regalando pero una cosa que sí me porque yo digo no con flores y cuando está Liverpool pues por la banda me llegó a casa un ramo precioso con la nota mamá te quiero un montón

Voz 9 35:16 eso fue lo que más me no me extraña y me quedo una última que

Voz 0699 35:22 es fácil pero es difícil porque les voy a preguntar qué le resta por ver de sus hijos es difícil porque son grandísimas deportistas pero bueno María que le gustaría ver de Jorge Lorenzo que todavía no ha visto

Voz 15 35:35 bueno para mí que se retire prontito

Voz 9 35:40 no el día que estoy tenerlo muy cerca

Voz 15 35:43 para mí es eso

Voz 0699 35:45 bueno eso es lo mismo la cuestión poco a Jorge pero bueno entiendo que como madres sí que es un deseo Toñi de Carolina Marín qué qué es lo que desea ver que aún no lo ha visto

Voz 15 35:55 yo sigan cumpliendo todos sus sueños tal cual ella siempre los ha planteado ir y ha conseguido y ha conseguido hacerlo realidad pues que consiga que lo sigas Doncic

Voz 0699 36:07 María Juncal de de Yago Aspas

Voz 16 36:10 pues yo que consigue un título con el Celta

Voz 0699 36:14 pues sí porque la igualdad

Voz 16 36:16 a la Champions no llega ya que

Voz 9 36:19 no ponemos diremos por lo alto no claro si ya no vamos a permitirlo

Voz 0699 36:24 pues María Guerrero madre de Jorge Lorenzo Toni Martín madre de Carolina Marín María Juncal González madre Iago Aspas de verdad casi un placer ya ha sido un lujazo el tener horas este rato en ser Deportivo porque de alguna manera nos ayuda a conocer mejor a los que son grandísimos ídolos de de mucha gente y además entiende escuchando a ustedes lo buena gente que son un beso muy grande a las tres

Voz 16 36:49 no sé si lo hacía

Voz 9 36:51 porque ha roto para las madres

Voz 16 36:54 igual me veo valores que vende Ana abordarlo hablarlo

Voz 0699 37:00 saludar las entre si no olvidó que el día de la madre es el domingo no olvidéis que ellas no se olvida nunca vamos a tratar de recordar ahora todo lo que es noticia este día en el fútbol más cercano en este SER Deportivos

Voz 1 37:21 cadena SER punto com y en las redes sociales e Ter arroba SER Deportivos Facebook SER Deportivos David Broncano Andreu Buenafuente Berto Romero Ignatius que que Juan Carlos Ortega Jorge Ponce Antonio Castelo Manuel Burque Quique Peinado

Voz 20 37:42 en la SER queremos que te rías cada día con los mejores humoristas ahora de lunes a sábado un nuevo programa de humor en nuestra aplicación móvil este viernes a las ocho de la tarde

Voz 4 37:54 me dirijo de estos micrófonos

Voz 1704 37:57 Las Noches de Ortega tiene el colegio lo que es ser un hombre de Belloch vale teléfono Juan Carlos Ortega

Voz 1 38:05 cada día un nuevo programa de humor en nuestra tendremos que Arenas ayer

Voz 21 38:13 queremos que lo

Voz 22 38:14 los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del Polo

Voz 10 38:17 dama eclipsó vídeos y lo que quiero

Voz 22 38:21 has mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco

Voz 23 38:27 nadie quita una falta de paredes gritaba pero Kutxa Lola para que Boyacá vaya

Voz 22 38:39 el Whatsapp de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 1 38:49 los sábados a la una de la tarde Andreu Buenafuente y Berto Romero en

Voz 24 38:54 en ver aquí lo sabe

Voz 7 38:57 no no nos vamos a alguien lo sabe

Voz 1 39:02 qué público toda una días apenada Berto Romero Pi Andreu Buenafuente el programa en el que puedes

Voz 1704 39:08 pesar de todo pero si no es tu programa Pacquiao saben ya lo sé pero yo he venido a tiempo buena semana volcando contenedores

Voz 4 39:24 porque el pero colocado desde el Rayo Paco Jémez logra la salvación de todo la verdad que pare a la cabeza seria miedo lo he me he comprado sin camiseta en la camiseta el radio con al número uno y para coger aclare si conseguimos que se mantenga pues a mi me gustaría acercarme la y me tiraría salva el Rayo ya te digo que que me va a GMAC en el culo si hace falta

Voz 0699 39:50 hala a ver quién supera es el rollo Se la juega este finde ante el Levante un fin de Mas el juega porque no le vale otra cosa que no sea ganar contra el Levante hoy es todo optimismo conjura sí así extradición de radio Sofía Álvarez como está el radio cómo estás

Voz 1249 40:05 Nico si este sábado solamente les vale ganar ante el Levante si quieren seguir con posibilidades de mantenerse en Primera División el técnico Paco Jémez se lleva veinte jugadores al Levante y afirma que todavía es posible la permanencia aunque esté muy complicada impide que los jugadores le brinden respeto a su afición dándolo todo en el campo

Voz 0696 40:21 pero es normal que la gente piense que complica ahora imposible no me mientan los números mientras las matemáticas no digan lo contrario aquí nadie da por imposible no muestra fricción lo que exige es el máximo decoro y la máxima profesionalidad posible porque esto ya no es una cuestión sólo de mantenerse en primera visión era cuestión de respeto hacia o hacia un club hacía una agente entonces ya no sólo una cuestión de brindarle una permanencia que sí que son muy importante no es la cuestión de brindarles respeto ojalá que semana semanas bueno pues dándole más esperanza a todo el mundo para que vean que es que la que la permanencia bueno pues no no está tan imposible no

Voz 1249 40:52 el partido será el sábado a la una de la tarde de lo que también se ha quejado Paco Jémez se han agotado las trescientas cincuenta y tres entradas de la zona visitante

Voz 0699 40:59 bueno no son muchas entradas pero son las que hay el Rayo que se juega la vida mañana por no sé qué qué número decirlo son muchas ya a lo largo de de la temporada el Atlético de Madrid juega bastante menos ante el Espanyol eh como protagonista hoy Pedro Fullana en la sala de prensa

Voz 3 41:14 sí Unió Pablo Simeone al que le hemos pregunta también por Diego Godín ya sabes que quedan sólo tres partidos portando sabían los tres últimos partidos de Diego Godín como capitán del Atlético de Madrid y con la camiseta rojiblanca el más importante sin duda

Voz 0699 41:25 ella la semana que viene ante el Sevilla en casa que será el de la despedida de su afición pero Simeone prefiere que esas cosas las cuente Godín no me parece

Voz 0501 41:34 sea oportuno hablar yo en su lugar y lo queremos muchísimo eh nos dio nos da en cada partido que compite la vida futbolísticamente hablando profesionalmente intachable y es un orgullo que sea el capitán de nuestro equipo Si algo tendrá que comentar él creo que es más justo que Cabriel en consecuencia de lo que está por venir o lo que pueda venir

Voz 3 42:03 bueno pues veremos si habla Diego bien porque es momento para hablar hablará pero unos hemos puede pregunta porque ya sabes que desde hace tiempo desde que se sabe que se va a marchar del Atlético Madrid no ha aparecido como para que se lo podamos preguntaré lo deportivo contarte que Savic está completamente recuperado y jugará mañana precisamente junto a Diego Godín en el centro la defensa que Juanfran apunta lateral derecho Ike Thomas lo que ha mejorado mucho en los últimos partidos seguirá en el once inicial que el Atlético de Madrid pues si consigue un empate ante el Español ya tendrán matemáticamente esa segunda posición por segundo año consecutivo siendo subcampeón de Liga

Voz 0699 42:34 quedando por delante del Real Madrid son los dos partidos de mañana con redes de camino Atlético de Madrid y luego quedan por jugar Getafe Real Madrid para el domingo la afición del Real Madrid que está pendiente de lo que sucede en Oporto con con Iker Casillas que ya nos contaba Javier Herráez en el primer tramo de SER Deportivos que ha tenido visita familiar por la mañana tendrá visita del equipo por la tarde

Voz 5 42:54 sí sí sí va a ser la foto de Líbano un autobús aquí con todos los favores de Oporto que se baje en este hospital Cup de Oporto que vayan a ver la habitación querían hacerlo ayer pero es imposible porque estaba todavía en el box en la UCI bueno era solamente visita restringir restringidas y un par de ellos tres al día no más no en este caso ya pasa a planta Iker va a recibir a a sus compañeros que luego se van a concentrar porque mañana juegan aquí a las ocho y media hora española frente a Río a Rio Ave eh te contaba que esta mañana a primera hora hay que es la han hecho pues eso lo típico que hacen a un enfermo o un convaleciente después de una operación porque hay que aún no está afortunadamente enfermos si convaleciente de su operación de de corazón y bueno pues la analítica sido perfecta también la eco la geografía

Voz 0699 43:38 qué tal muy bien casi hasta supe

Voz 5 43:41 ayer contento ayer recibió la visita de de sus hijos íbamos a escuchar lo que ha dicho Sara Carbonero su mujer que también esta mañana al llegar ha querido explicar lo que va a ocurrir los próximos días aquí porque en principio My un protocolo y hasta el lunes estará a Casillas en este hospital

Voz 7 43:54 bien bien queda alguien parte médico porque yo bien dentro de las pero no pruebas todas habrá evolucionando y yo creo que no va a haber mucha más más noticia porque esto es protocolo que por lo que yo sé cuando ocurre una cosa así hay que días simplemente por precaución vendrán las pertinentes bueno todavía estaremos unos días Joan las exactamente sino una Cedeira o o algo así creo que la familia ropa

Voz 0699 44:32 a Iker y obviamente el entrenador de Iker Casillas hoy en la rueda de prensa previa al partido Javi se acordó de él como no podía ser de otra forma claro claro hombre acababa de renovar no hablaban en broma