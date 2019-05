Voz 1 00:00 hola qué tal bienvenido al deporte

Voz 1643 00:02 en la SER pocas veces se celebra una victoria del eterno rival como si fuera propia y eso es lo que ocurrió el pasado viernes con el triunfo de Leganés en Sevilla la victoria era se celebró en todo Getafe los gritos los tres goles delega en el Sánchez Pizjuán se mezclaron en El Bercial entre las dos ciudades vecinas enough o por la permanencia del Lega eh que fuera ella matemática ni fue porque esos tres puntos sirvieran para superar su récord de puntos en primera ni porque fuera la venganza de la final de Copa que pudo ser y no fue la temporada pasada sino porque la victoria del Leganés haya Nava el camino del Getafe para poder jugar su primera Liga de Campeones si luego ganaban el Girona como así hicieron el domingo

Voz 2 00:38 a pesar de la rivalidad Leganés Getafe yo diría que son dos vecinos que se necesita

Voz 1643 00:43 tan ya ahora al otro lado de la carretera de Toledo dicen que les deben un favor alega así que ojalá en el futuro hay una oportunidad para devolverla enhorabuena alega id felicidades arqueta son las tres y uno empieza a ser deportiva ya estamos aquí ya sabéis que escucharnos en la radio de toda la vida en la serie en Cadena Ser punto com o en la aplicación de la Cadena Ser y que pueden seguirnos en Twitter en arroba SER Deportivos o nuestra página de Facebook que es facebook punto com barra Ser deportivos como Lus en la producción Don Juan Carlos Ingelmo Pablo Hernández en la parte técnica un saludo de Óscar Egido en nombre de todo el equipo que hace esta esas deportivos y que desde ahora ya está las cuatro os vamos a contar cómo ha sido de la mañana y como viene la tarde de este lunes seis de mayo el día antes de que podamos tener un finalista español en la Liga de Campeones por quinto año consecutivo mañana a las nueve Se juegas a vuelta de las semifinales de la Champions el Liverpool con el tres cero de ventaja del Barça en la ida de la pasada semana como contaba anoche Bruno en El Larguero Sala no va a estar con los ingleses porque tiene que estar seis días de baja después de llevarse un golpe en la cabeza el pasado sábado la noticia adelantada por el director de fútbol la ha confirmado esta mañana Jurgen Klopp el técnico del Liverpool

Voz 1804 02:16 es Vox

Voz 3 02:18 nos piden pues

Voz 4 02:20 eso ni siquiera vamos a jugar esos todo es que él se siente bien pero no es lo suficientemente bueno desde el punto de vista médico está desesperado y todo pero no podemos hacerlo Macías

Voz 1643 02:33 lo de Sara ha sido uno de los sustos de los últimos días pero el susto más gordo nos lo dio la semana pasada Iker Casillas que hoy por fin va a recibir el alta médica para volver a casa cuéntanos Oporto Javier Herráez muy buenas

Voz 5 02:45 qué tal elegido muy buenas desde este hospital en la puerta principal diecisiete cámaras en torno a cien compañeros de los diferentes me de colocación estamos aquí preparados en esta puerta principal de este hospital aquí en Oporto Iker Casillas va a salir en aproximadamente cinco minutos no más aquí para irse a su casa después de estar cinco días ID pues superar un infarto de miocardio está todo preparado se quiere una imagen limpia hay un micrófono como digo puesto aquí en la puerta principal y ahora Pedro el jefe de prensa del Oporto me hace una seña cinco minutos exactos más o menos para que salga Iker Casillas que está muy contento este mediodía colgaba en Twitter diciendo eso Corazón contento evidentemente ha pasado ya el susto pasó lo peor rápidamente fue trasladado desde el entrenamiento aquí a este hospital donde fue operado y eso fue lo mejor porque ningún tipo de secuela le va a quedar abono de Iker para hacer vida normal el fútbol es otra historia Iker que quiere

Voz 1643 03:40 agradecer a todo el mundo las muestras de la de cimientos

Voz 5 03:42 precisamente al Oporto Ia O Dragao su estadio donde el pasado sábado recibió un homenaje de tres minutos cerrado de ovación cantando en nombre de Iker Casilla

Voz 2 03:51 se va a marchar a casa con sus hijos con su mujer en los próximos cinco minutos escucharemos a Iker Casillas aquí en este hospital Club pues eh

Voz 1643 03:59 el hospital para escuchar las primeras palabras de Iker Casillas que como decía Javi ha recibido dos homenajes este fin de semana uno en Do Dragao por Pardo del Oporto que fue espectacular y otro ayer en el Bernabéu antes de la victoria del Real Madrid ante el Villarreal con doblete de Mariano después del tres dos levantó la voz Lucas Vázquez para salir al paso de las críticas por el insulso final de temporada de la revolución para la próxima temporada

Voz 1313 04:23 en momentos esta faltando el respeto al a este grupo no yo creo que del año pasado a este año casi no hubo variaciones en la plantilla e ganamos tres Champions seguidas está claro que el fútbol es es presente pero no hay que olvidarse también de los logros conseguidos eh revolución o no eso no es no entra en nuestro trabajo no el club hará lo que tenga que hacer pero yo creo que hay que ser conscientes también de la gran plantilla que tres bueno un poco de todo el ambiente que se que se está viviendo de las críticas que el año pasado éramos los mejores y este año no valemos para nada no es así yo creo que hay que tener un poquito de calma

son las tres y seis tenemos poco tiempo y mucho que contar así que vamos al lío

Voz 9 07:57 Dayton para el derrame cerebral que me caí

Voz 10 08:04 mil veremos luego Gavito de la guerra entre Liga y Federación esta mañana el BCB

Voz 1643 08:10 había citado a Luis Rubiales en Javier Tebas para negociar

Voz 10 08:12 el convenio

Voz 1643 08:13 Monterde competencias en disputa pero hay uno de los dos capos de nuestro fútbol que no se ha presentado a esa reunión ya mandado representantes quién no ha ido Antón Meana muy buena no ha ido

Voz 0231 08:23 Javier Tebas qué tal buenas tardes Oscar son dos formas diferentes de afrontar una reunión Tebas no ha ido Luis Rubiales si la Liga ha salido del CSD con rostro muy serio discutiendo en el parking sin hacer declaraciones la Federación prefiere ser un poco más transparente el presidente Luis Rubiales ha mandado el siguiente mensaje delante de los medios de comunicación

Voz 3 08:41 no no hago ninguna lectura son una cuestión de la Liga nosotros respetamos a todos los que vienen a nombre de la Liga y hablamos con con quién de ellos decidan au puedan en cada momento no creemos que tenemos que hablar de su agenda todas las reuniones han tenido sus cosas bueno no todo lo que sea reunirse a escuchar la otra parte a hablar y dialogar bueno vamos a ver todavía obviamente muy pronto ya que no podemos doce donde estamos porque tenemos que estudiar bien el el documento que no han hecho llegar y esperemos también que ellos estudien nuestro para ver si hay posibilidades de acercamiento

Voz 0231 09:12 habla de documentos se han intercambiado borradores que tienen que estudiar ambas partes antes de volver a sentarse en otro punto de Madrid Javier Tebas ha dicho que está dispuesto a negociar con la Federación noticia queda la Cadena SER hasta hora de la tarde la Liga ha bajado hoy el tono en esa reunión pero marca una línea roja se atrinchera con los lunes considera que están vendidos que es fundamental que el año que viene haya partidos de Liga los viernes los sábados y los domingos los lunes seguirán negociando pero repetimos la Liga ha bajado el tono pero no quiere bajarse del fútbol

Voz 1643 09:43 pues habrá más episodios de este Juego de Tronos y seguro que con la presencia de ambos protagonistas pero ahora el trono que nos interesa es el de Europa mañana tendremos ya el primer finalista de la Liga de Camps la cita este martes a las nueve en Anfi el Barça defiende el tres cero de la ida Hay esta tarde entrena al Barça en el escenario de la vuelta de semifinales y hablarán Ernesto Valverde Luis Suárez Adriá Albets Liverpool muy buenas

Voz 5 10:15 hola qué tal muy buenas pues el Barça que ya está instalado aquí en Liverpool el equipo ha viajado esta mañana con una expedición formada por veintitrés futbolistas

Voz 0017 10:23 el verde sea llevado a toda la plantilla menos al lesionado de velé ya todo hubo que además de lesionado no está inscrito en la Champions sí ha viajado sin embargo Rafinha que lleva lesionado desde el mes de octubre y también dos chavales del filial Musa Baqué el portero Iñaki Peña el Barça va a entrenar esta tarde a las siete hora española en Anfield y una hora antes escucharemos en rueda de prensa a Valverde ya Luis Suárez que cinco años después vuelve a la que fue su casa donde guardan evidentemente un gran recuerdo del delantero uruguayo Suárez que es uno de los ocho titulares que descansaron en Vigo y que mañana volverá al once para intentar sellar el pase a la final de la Champions el Barça llega

Voz 5 11:02 con un excelente resultado del partido de ida pero

Voz 0017 11:05 en El Vestuario la verdad es que nadie está tranquilo nadie se fía de este Liverpool a pesar de que el equipo de Klopp tiene bajas muy importantes así que la mentalidad del Barça para mañana será la de marcar un gol en Anfield para liquidar esta eliminatoria de Champions

Voz 1643 11:21 enfrente el Liverpool que como nos contaba anoche Bruno Alemany en el Larguero además de la importante baja de Mino tiene

Voz 12 11:26 sumar la de su otra estrella Bruno buenas tardes qué tal elegido muy buenas

Voz 0301 11:30 pues si Mohamed Salah hoy ya es oficial lo ha Jurgen Klopp no podrá jugar el partido de mañana porque ese golpe importante que recibió en el Madrid lo Bruno que están saliendo Iker Casillas

Voz 1643 11:40 da al deporte aquí está aquí está el portero Iker

Voz 5 11:43 Casillas camisa blanca cerca su mujer Sara Carbonero mano sólo bolsillos vaqueros azules y zapatillas a juego Blancas vamos a escuchar a Iker Casillas escoge hay de emoción un poco

Voz 13 11:59 hay que bueno pues nada hace unos días tuvo un acontecimiento la verdad que fue bueno pues algo que puede suceder en en cualquier momento de la vida cualquier persona me tocó a mí y bueno pues aquí estamos Dios es difícil hablar pero también entiendo que hay que estar agradecido porque he tenido mucha suerte sobre todo darle las gracias a mucha gente que está preocupado estos días porque me han hecho sentir he querido y por tanto hay que sacarse una sonrisa de estos momentos yo creo que lo voy a sacar la verdad que me emocionó un poco vio tanta gente que ha venido aquí intentar mostrar de cariño no quiero olvidar a agradecer a al Hospital Doctor Nelson que que bueno toda la gente que hubo en en Porto que me ayudó a venir rápidamente aquí al al hospital y ponerse manos a la obra a toda la gente contribuyó a que viniese muy rápido para poder eh bajar el efecto que de del infarto que teme que quede que tuve y agradecer por supuesto a Felipe Macedo Isabel gracias a ello Carlos que fue la persona que me hizo el catéter y agradecer las muestras y muestra así miles de muestras de cariño quemada mucha gente a través de las redes sociales de vídeos de de mensajes is también en diferentes ámbitos de fútbol ahora ya voy mejor ya me me encuentro mucho mejor será un reposo de un par de semanas o incluso de un par de meses no lo sé la verdad es que me da igual lo importante es estar aquí hoy también agradeceros un poco a vosotros todo este tiempo lobbies estaba aquí que tampoco es fácil porque Sartorius esperando a ver qué sucede pero bueno había que esperar había que que dejar el codazos asentarse que el cuerpo sesenta se que las clases a se hay está morir un poco emocionado pero lo que hay pero estoy bien lo puedo contar lo puedes ver así que muchas gracias una vez

Voz 1643 14:13 vas a todos a la Familia también por supuesto que me han apoyado mucho

Voz 13 14:19 hay además a la gente y también a mi club por supuesto por el gesto que tuvieron el sábado es de agradecer miles y miles de personas las que han mandado muchísimos mensajes que no he podido contestar que contestando porque va a tener tiempo para ello inhala muchas gracias no sé lo que será el futuro vuelvo a repetir por si acaso alguien me pregunta Otín incertidumbre pero creo que lo más importante era estar aquí y poder hablar tranquilamente y poder transmitir cómo me encuentro así que muchas gracias gracias por la espera y no lo veremos pronto

Voz 5 14:58 bueno bueno pues una maravilla una maravilla Iker Casillas que se marchará con Sara Carbonero muy contento emocionado Le hace un cariño su mujer en la espalda se suben ya su automóvil para irse a su domicilio su casa en la playa de Foz y la verdad que ha estado Imperial como siempre Iker Casillas sencillo en lo que quería transmitir el cariño a la gente que ha estado pendiente de él en España en todo el mundo es un portero es una leyenda del Real Madrid y la selección española también cero Oporto así que Iker se sube al coche con Sara París a su casa descansar del futuro quién sabe qué va a pasar ha estado aquí cinco días completos Iker Casillas va a tener una vida plena

Voz 14 18:00 ya tenemos dos equipos descendidos a Segunda División raya

Voz 1643 18:04 Leo y Huesca como ha sido el día después José Palacio muy buenas muy buenas pues la verdad es que sabían que necesitaban tres victorias para la permanencia y esa derrota abultada cuatro uno en el Ciudad de Valencia les deja con

Voz 1038 18:16 los dos pies en Segunda División treinta y seis jornadas ha durado ni siquiera estuvieron pendientes de los rivales Celta de Vigo mide ayer tampoco Valladolid y Huesca porque necesitaban un milagro un cuádruple empate a treinta y siete puntos a eso sí desde ya desde que se perdió en el Ciudad de Valencia trabajan en el proyecto en Segunda Aneri que van a seguir y Paco Jémez como entrenador David Cobeño como director deportivo

Voz 1643 18:35 algo parecido Huesca Luisa vadear muy buenas pues todavía verdaderamente espectacular la despedida que se vivió ayer por parte la afición al equipo dando una auténtica lección de compromiso hoy con sus con lo que nos quedamos más allá del descenso nadie Ése fue el estadio hoy todo el mundo está orgulloso de este busca a pesar de haber perdido la categoría mañana será presentado el nuevo director deportivo Rubén García está a la espera de saber si Francisco sí o no como entrenador del Huesca todas todo el fútbol en tenis ha empezado hoy el Mutua Madrid Open ayer Nadal no entrenó por problemas estomacales la buena noticia es que ahora Iván Álvarez sí lo está haciendo muy buenas

Voz 0889 19:06 qué tal buenas tardes si lleva aproximadamente cinco minutos peleando Rafa Nadal junto a su entrenador Carlos Moyá también está por aquí su fisio y es una herramienta importante para conocer el estado de Rafa que ayer no se entrenó por un virus estomacal ya lo está haciendo y haber cuando comparece también en rueda de prensa porque estaba previsto cabras esta mañana las doce y media lo ha suspendido Rafa entrenando y mañana debutará contra el canadiense en primera ronda del Mutua Madrid Open

Voz 1643 19:27 la última noticia de ciclismo porque el Movi Star ha dado ya el equipo para el lleno Borja Cuadrado muy buenas

Voz 0298 19:32 hola Óscar un ocho que va a estar liderado por Mikel Landa que viene de retirarse en la vuelta a Asturias por una molestia en la uña del pie que pasa a ser el jefe de filas único tras la ausencia de Alejandro Valverde además van a estar Richard capaz el costarricense Andrey Amador José Joaquín Rojas Antonio Pedrero ya se Suter Lin y dos debutantes como son Luisma

Voz 1804 19:47 Easyjet por Carretero huyó Italia que arrancará el próximo sábado en Bolonia un acuerdo de ocho kilómetros y que como siempre se resolverá en la segunda parte que es donde está concentrada la dureza hacia

nos salimos desde ahora y hasta las cuatro vamos con más pausa y con menos prisa ampliamos a algunos de los temas de los que ya hemos hablado os contamos el resto de la información deportiva de Madrid de este lunes empezando por las tres campeonas de la Liga Iberdrola con hat trick de Esther González ayer en Zubieta tercer título consecutivo del Atlético que el próximo sábado además vuelve a jugar ante la Real Sociedad en la final de la Copa de la Reina la Liga del Atlético no ha sido la única buena noticia de este fin de semana en fin de semana que se completa con la victoria del Getafe ante el Girona un triunfo que le permite seguir dependiendo de sí mismo en la lucha por esa cuarta plaza antes de viajar al Camp Nou para enfrentarse al Barça y al Getafe por el viernes el Leganés que ganó cero tres en Sevilla para certificar su tercera permanencia consecutiva en Primera División estas tres alegrías contrastan con la decepción con la tristeza por el descenso del Rayo Vallecano que tras caer en Valencia ante el Levante bajó ayer por la tarde tras esa victoria del Valladolid ante el Athletic de Bilbao además perdió un apático Atlético contra el Espanyol ganó el Real Madrid al Villarreal con homenaje previo a Iker Casillas de todo esto vamos a hablar en La barra libre de cada lunes en esta ser deportivo pero antes nos está esperando una de las tres campeonas de esa Atlético Femenino y por cierto tengo que deciros que tenemos dos entradas para ver en directo e partidos del Mutua Madrid Open eh dos entradas completamente para verlas lesión de mañana por la noche va a poner uso Caballero un tuit en arroba SER Deportivos ya están todas las instrucciones para poder ir mañana a la Caja Mágica a ver el tenis solas les XXI con todo esto vamos hasta las cuatro

Voz 20 21:54 qué se llevaría a una isla desierta un transistor a escuchar la entrada La ventana con el transistor sería yo feliz ya en la isla de lunes a viernes bueno no me llevaría a Cala Francino que con su inteligencia y su brazo fuerte construiría una embarcación para salir de ahí creo que no me equivoco en mi decisión

Voz 0277 22:21 que quedan ocho segundos quedan siete esto está a punto de terminar

Voz 1804 22:26 esta terminado

Voz 0277 22:30 la al Atlético de Madrid ganó la Liga el conjunto rojiblanco el que dirige José Luis Sánchez verá la tercera Liga de manera consecutiva para el Atlético de Madrid gana a las rojiblancas en Zubieta terminó el partido Real Sociedad uno Atlético de Madrid tres el Atlético de Madrid campeón de la Liga Iberdrola

Voz 21 22:48 eh

Voz 1804 22:50 con todo

Voz 1643 22:52 pues así cantaba Marta Casas ayer en Carrusel Deportivo esa victoria por uno tres el Atlético de Madrid al meta ante la Real es que suponía el tercer título de Liga consecutivo para el Atlético de Madrid y como os he dicho no se escucha una Tri campeona y además trigo goleadora Esther González muy buenas enhorabuena por los tres goles sí por el título cómo ha sido la la celebración como ha sido la tarde la noche lo que se pueda contar tampoco entre muchos detalles

Voz 22 23:22 vender acabó el partido la verdad tenemos que la doble ha te tenso de trabajo despreció de disfrutar porque creo que hemos disfrutado años que si hasta tres temporadas que más rápido se llama pasado y la verdad es que la vuelta en el Tribune celebrándolo pero sabíamos que era el día de celebrarlo porque a partir de hoy se concentran en el blog de la Copa de la Liga porque queremos ya puedes doblete

Voz 1643 23:43 no vienen nada en apenas seis siete días tres títulos consecutivos qué fácil es decirlo cuando luego pronuncie hoy y qué difícil hacerlo

Voz 22 23:52 sí hemos creo que algo realmente que parece como dijo en el tres veces campeón pero creo que que realmente el Atleti está haciendo las cosas muy bien y estamos trabajando realmente muy bien como equipo por la base siempre vengo se veían jugador andaban el equipo es mantener una misma dirección y al final pues con mirar también es verdad que que somos modos lo mejor equipo te lo que no se nos dice que tenemos al Barça y al final no cumplan presupuesto Gemma que tiene muchísimo un delito por eso

Voz 1643 24:25 además dice buenos caddie conseguido veintiocho victorias en treinta partidos dicho así parece parece sencillo pero hay que vivirlo por dentro para saber cómo ha sido

Voz 22 24:34 si hay que vivirlo al final tome en cada partido no todos los partidos que me ha ido bien la primera parte cero Hawk como ayer al final son partido que los que hemos tenido que tengo una madurez jugaran sólo que sabe que daba igual mascaba noventa exitazo gana Anta bueno creo que al final esto también lo que no ha hecho llegan a la última jornada podían no ser campeona del timo

Voz 1643 25:03 no faltaba un punto dependía de vosotros para ser campeonas por si acaso como decías el Barça perdió en Tenerife y eso lo ibais sabiendo durante el partido Xavier lo que ocurrió en el otro encuentro

Voz 22 25:13 ya no se en el banquillo imagino que sí que lo sabrían pero es verdad que nosotros desde el campo locos dice quiere saber cómo al Baça no

Voz 23 25:21 si el Bayern y el Atlético de Madrid

Voz 22 25:23 ya realmente en el partido está focalizado el partido de de la Real Sociedad y nada más tendríamos que hacer que no tenemos que mira ningún momento basta oye cuando lo para con el Barça es Holy cómo se tiene que dar más cuando todo el mundo aquí no vive increíble yo es que tenía aunque fíjate nosotras teníamos que hacer partido que como si eso lo hacíamos bien realmente íbamos a sacar adelante

Voz 1643 25:50 como tú decías el Barça o dobla en presupuesto la habéis sacado sí puntos de ventaja a un equipo que va a jugar la final de la Liga de Campeones osea a un equipazo yo creo que eso da más mérito a la victoria del Atlético o pone más en valor lo habéis conseguido

Voz 22 26:04 sí está claro que al final lo que digo que no gana una Liga en la que es el mejor lo que te cae dando vas y estás compitiendo corta e imagina de cara presupuestos

Voz 1643 26:17 para el Barça están bueno tiene tanto presupuesto que se quieren llevar incluso a la temporada

Voz 22 26:24 bueno cada uno tiene que reforzar su equipo normal miremos una grandísima jugadora ahí bueno todos los equipado la quería

Voz 1643 26:31 bueno yo no sé si el Barça se va a llevar a Jennifer Hermoso lo que sí sé es que el Atleti se llevó el título en propiedad y que como autora del hat trick te llevarían el balón

Voz 22 26:41 sí me lo lleve a la compañeras del cuerpo técnico no sí sí sí todo el mundo

Voz 1643 26:47 el acuerdo cosa tener para para siempre pero no va a ser el único porque los siguientes esa final de la Copa de la Reina como tú decías otra vez contra la sociedad el sábado a las ocho y media en Granada una ciudad que en dos partidos que había jugado esta temporada todavía no ha ganado esperemos que siga así el próximo fin de semana no

Voz 22 27:05 bueno sabemos que va a ser mucho más difícil la motivación de que te he podido aún título no tiene por ejemplo hay ella no se juega nada entonces creo que va a ser un partido mucho más duro de lo que no me afecta o Liga pero bueno creo que en absoluta vamos seguir en la misma línea en la que estamos intentaremos afrontaba el partido para para ganarlo

Voz 1643 27:26 me pasa lo que pasa en la final Esther me han dicho que el domingo antes del Atlético Sevilla tenía un merecido homenaje en el Metropolitano no sé si os lo han dicho o te lo adelanto

Voz 22 27:37 sí sí sí sí que lo sabía si bien las que también que reconozca todo el trabajo yo no gana o pierde cambiar realmente creo que ha llegado a la final creo que da igual lo que pase porque estoy segura que todas todas todas todas las jugadores no vamos a dejar todo para llevan a la victoria pero también es verdad que tienen un IVA que bueno confiemos en que realmente allí que sea porque yo hago la Copa

Voz 1643 28:06 bueno pues ahora un merecido homenaje por ese título de Liga el tercero consecutivo y esperemos que como dice Esther González la trío goleador ayer ese celebre el domingo antes de sea Atlético Sevilla el Metropolitano el doblete del Atlético de Madrid Femenino Copa de la Reina Liga Iberdrola Esther muchas gracias Si nada a disfrutar de lo conseguido pero poquito que a partir de manera que sólo en la sociedad en Liga el Atlético de Madrid femeninas y una de las grandes noticias de este fin de semana otra nos llega desde Girona dependen de eximir para esa cuarta plaza aunque su próximo rival yo creo que no es tan fácil como al Celta el sábado porque usted caballero en Getafe ni Bordalás y el equipo se fían de que Ernesto Valverde vaya a sacar otra vez el equipo Pew el próximo domingo muy buenas

Voz 1509 29:00 sí que ya lo dijo Bordalás en rueda de prensa que no se fiaba ni un pelo del Fútbol Club Barcelona pero el conjunto azulón continúa cuarto con cincuenta y ocho puntos tras la victoria ante el Girona cero en el Coliseum con esos goles de Jorge Molina y Ángel el Getafe depende de sí mismo para quedarse en esa posición tiene ganado el goal al Sevilla pero no al Valencia eso sí Bordalás en su línea pide calma

Voz 24 29:21 nosotros tenemos que tener mucha calma cautela respeto máximo porque no hay que olvidar que estamos peleando con auténticos equipazo por lo tanto quedan muchos puntos en juego que así puntos y pueden parecernos poco junto pero los compromisos van a ser dificilísimo por lo tanto tenemos dos partidos muy difíciles a mí no me atrevo a a decir en un favorito

Voz 1509 29:47 el próximo partido ante el Fútbol Club Barcelona las seis y media el domingo saben que será complicado y para ese encuentro Bordalás no podrá contar ni con uno ni con Jaime matan porque vieron ante el Girona la quinta amarilla en principio jugará Ángel por matan e Ignasi Miquel por Bruno hoy y mañana descansan volverán al trabajo el próximo miércoles en la Ciudad Deportiva

Voz 1643 30:06 otra de las buenas noticias de fin de semana es la tercera permanencia de Leganés en primer además una permanece a José Antonio Duro de récord muy buena

Voz 1621 30:13 María permanencia Ejido llegó en día de Viernes con esa contundente victoria en Sevilla con cero a tres para el conjunto de Pellegrini con un Leganés que a falta de dos jornadas casi tres confirma su presencia en primera división por cuarta campaña consecutiva este es Óscar pase lo que pase

Voz 1643 30:24 sí es el mejor año de la historia

Voz 1621 30:26 día del club desde su fundación el legal que firmó treinta y cuatro y cuarenta y tres puntos en las campañas anteriores en la máxima categoría estado mil dieciocho mil diecinueve que firma ya cuarenta y cinco puntos eso por un lado y por otro que esta mañana escucha a varios aficionados allí en la instalación deportiva Butarque a cuánto queda Europa pues Europa queda a cinco puntos del séptimo al

Voz 0231 30:44 TIC pero eso sí entremedias están la Real

Voz 1621 30:46 el Espanyol el Deportivo Alavés y también el Eibar se refleja esto esa tranquilidad ese trabajo hecho con el objetivo cumplido por ejemplo en el entrenamiento esta mañana un entreno corta con muchas risas con ambiente distendido y con muchas ausencias nos han ejercitado en el césped ni en Cuéllar tampoco hubo Recio ha estado al principio un poco nada más y además seguimos sin ver a Rubén Pérez que no entrenado y que a ver si juega de aquí a final de campaña por el mismo precio teniendo también que acabamos de conocer

Voz 12 31:09 que este fin de semana se va a celebrar el Día del Niño en los exteriores de Butarque así

Voz 1621 31:13 qué otro motivo más de celebración para cerrar la temporada pues llevan todo

Voz 1643 31:16 para el domingo a Butarque miraba al futuro ya no aproveche gracia duro para contarnos cosas de Leganés con la permanencia conseguida la renovación de Pellegrino no debería tardar dos resolver ese uno de los temas que está alargando la firma es que el técnico argentino quiere que el Leganés cubra su nuevo contrato la subida del IRPF además Pellegrino está pendiente de las posibles altas y bajas del cuarto proyecto en primera división además el Leganés busca portero y uno de los primeros nombres en su agenda es el de Tomeu Nadal el guardameta de Albacete pudo traer ya gratis el año pasado pero Tomeo uno estaba convencido de ser suplente en Primera prefirió ser titular en Segunda en octubre renovó hasta dos mil veintiuno pero si el Alba no sube el Leganés pueda hacer esta operación este verano yp pagar por traerse al que es uno de los mejores porteros de Segunda el español también se ha interesado por el portero del Albacete y otro nombre es el de Sergi Enrich el delantero acaba contrato con el Eibar le hicieron una propuesta antes de Navidades la parte del jugador ha presentado su propuesta al Eibar hace unas semanas aquí de momento por parte del club eibarrés no hay respuesta por la situación de Enric ha preguntado no sólo el Leganés sino también el Levante la Real Sociedad en primera división en España y en Inglaterra también se han interesado en él tanto en Norwich como el Watford todo esto en cuanto a la buena noticia del fin de semana en cuanto a las malas vino Paco Jémez José Palacio para conseguir un

Voz 1038 32:35 milagro que al final no pude llevados a cabo no

Voz 0116 32:37 el agro no se ha podido conseguir sobre todo por lo mal que lo ha hecho fuera de casa el Rayo Vallecano que es lo que le ha lastrado sólo ha conseguido diez puntos a domicilio vimos también la mala imagen que dejó el pasado sábado en el Ciudad de Valencia ese cuatro uno

Voz 1038 32:50 ante el Levante que es lo que ya le lastraba no definitivamente ni matemáticamente a Segunda División pero sí en el club leonés directamente me decían esa mañana que ni vieron el partido del Celta Barcelona ni el partido el Valladolid Athletic Bilbao ni el Huesca Valencia porque dependía de esos encuentros que se viera una carambola era que hubiera un triple empate a treinta y siete puntos a final de temporada ese cuádruple empate eh entre Girona Huesca Rayo Valladolid eh ese dejaba en primera división al Rayo Vallecano cargará prácticamente un imposible así que sabían que tenían que ganar los tres partidos va a depender de sí mismo una vez que no ganas set incluso el empate con el empate se veían en Segunda división pues ya estaban trabajando en el proyecto en Segunda al proyecto de Segunda se va a sentar según me cuentan en dos pilares que es el dentro Paco Jémez que va a seguir va a continuar con ese año que tenía firmado Icon también el director deportivo David Cobeño que es uno de los máximos responsables de este descenso a segunda división que ha durado treinta y seis jornadas el Rayo Vallecano en el que tienen

Voz 1643 33:53 que asentar entre ambos ahora el proyecto y sobre todo la

Voz 1038 33:55 plantilla con la que van a contar viendo otros descenso que ha sufrido el Rayo Vallecano veíamos cómo se marchaba mucha gente porque había muchos cedido mucho que terminaban contrato pero ahora mismo sólo once jugadores de la plantilla el Rayo Vallecano se marcharía en el treinta de junio que son cinco cedidos Raúl de Tomás medirán impulso vínculo y Uche de esos cinco yo no voy a ninguno practicamente que pueda continuar la temporada que viene si acaso Uche seis terminan contrato Gálvez Tito vi Santo Elustondo Javi Guerra y Mari Suárez no creo que siga Mario Suárez porque tiene cartel para jugar en Primera división sí que están hablando con algunos de ellos para renovar el contrato por ejemplo Gorka Gorka Elustondo Tito y luego dependerá de Gálvez y Javi Guerra si quieren seguir jugando en el Rayo Vallecano ya quince jugadores con contrato además en Oscar que el club no tiene obligación ni intención de vender que es un club saneado que pueden mantener esta plantilla la Segunda División pero claro hay nombres como Amy tres Álex Moreno Adrián Embarba que ya tienen ofertas de otros clubes no sólo de primera sino de segunda con aspiraciones a censo a primera división que quieren a sus jugadores pero el Rayo se va a remitir según me dicen a la cláusula de todos los jugadores no son clausurado bajas entonces alguno

Voz 1643 35:08 que en río revuelto en esa plantilla de el Rayo Vallecano el Rayo gracias Palacio que prepara la próxima temporada todo esto en cuanto a los equipos que antes han tenido noticia este fin de semana o que sean jugado algo en la última jornada de Liga no como le ha pasado al Madrid y al Atlético de Madrid el ejemplo de Antón Meana ganó al Villarreal

Voz 1038 35:25 tres dos y hay que fijarse en ese banquillo que viene pidiendo paso al futuro proyecto decidan si un banquillo en el que

Voz 0231 35:32 ayer había jugadores muy importantes Isco Alarcón se quedó en el banquillo no jugó tampoco Asensio ninguno de los dos jugó de mano cuando entraron estuvo mejor Isco que Asensio pero me parece noticia a los pocos minutos que le está dando en estas jornadas sobre todo a Marco Asensio pero hay varios nombres que ya saben que el año que viene no van a jugar en él feliz ya sabe hace tiempo que Marcos Llorente que no le quiere Zidane y que como con Javi Herráez tiene que salir vendido que no me quiere Llorente que no le cedan que le traspasen este fin de semana Le ha quedado claro a Ceballos Gareth Bale que no cuentan para Zinedine Zidane contábamos encarna el sábado el cabreo de Bale el cabreo continúa él ya sabe que Zidane no cuenta con él repetimos Bale ya sabe que Zidane no cuenta con él pero no entiende porqué el ensañamiento del entrenador dejando incluso fuera de la convocatoria van a ser semanas muy importantes porque Bale es más conflictivo a la hora de salir que Ceballos o Marcos Llorente de lo de ayer a la vuelta de Vinicius y la titularidad de Thibaut Courtois que va a ser el portero de Zidane parece de aquí a que termine la temporada tendremos otra vez verán no de porteros con el tema Keylor Navas

Voz 1643 36:38 pues el Real Madrid que ganó el Atlético de Madrid que perdió lo hizo el sábado con el Espanyol ya algunos acusaron al equipo de apatía ida haber levantado de alguna manera el pie del acelerador Miguel Martín Talavera muy buena

Voz 12 36:51 qué tal Óscar muy buenas al final Cabo es un poco normal no es sólo quedaba

Voz 1576 36:55 un punto Es verdad que encaró bien el partido la primera parte sobre todo de que yo creo que Diego López edita un par de goles las mejores ocasiones para el Atlético de Madrid pero una pérdida de balón en cuando en una transición eh Pedrosa la verdad que hacer una carrera absolutamente brutal y acaban en el autogol de Godín yo creo que a pesar de eso el equipo en la segunda arte también eh pudiendo marcar con dos ocasiones ya ya a la contra de una de esas dos ocasiones un disparo de Griezmann que amortigua la la defensa en el área pues viene la la contra ahí viene el segundo de del Espanyol el primero de Borja Iglesias yo creo que a partir de ahí ya al equipo Bono si da la sensación de que baja los brazos de que sabe que ése no va a ser el día seguir el punto que va tomando los de la segunda clasificación matemática y ahora a esperar el próximo domingo juega han frente al Sevilla un rival teóricamente directo del Atlético de Madrid eh Se van a despedir a jugadores importantes sobre todo uno de ellos Diego Godín que se que no va a seguir en el equipo que se va a ir al Inter de Milán el próximo verano yo creo que se va a intentar hacer todo lo posible para que sea un gran partido para que uno de los capitanes o el capitán en este caso el del equipo con la salida de Gabi pues tenga una bonita despedida y con un triunfo in matemáticamente dejando al equipo segundo clasificado hoy no entrenan tampoco hicieron ayer ya lo harán mañana a partir de la ciudad

Voz 1643 38:13 la tarde Oscar pues hemos empezado este primer bloque de ser deportiva de Madrid hablando del título de Liga del Atlético de la permanencia del Leganés desde descenso del Rayo la lucha por la cuarta plaza y un poquito menos de Madrid Atlético pero yo creo que tanto blancos como de rojiblancos es de lo que vamos a hablar y mucho a partir de ahora en la barra libre de todo

SER Deportivos en Cadena Ser punto com y en las redes sociales e incluso arroba SER Deportivos quien béisbol SER Deportivos

Voz 31 40:35 cuenta con la SER pase lo que pase

Voz 1643 40:45 retraso porque había muchas cosas que contar vamos con la habitual barra libre de todos pues bien en SER Deportivos está por ahí Antonio Romero hola Antonio muy buenas muy buenas en eh en Barcelona en capilla esperando esa semifinal de Champions de mañana Jordi Martí hola Jordi

Voz 0985 41:02 hola muy buenas en efecto en capilla desde una Barcelona que sabe que a Messi ya sólo le quedan tres partidos para alcanzar la

Voz 1643 41:09 pero no son los únicos tres partidos de que tiene que jugar al cien por cien para conseguirla Linda indeseada que quiere el argentino en esta temporada el Barça lucha por el triplete en el diario Gara está Manuel Esteban Manolete hola enhorabuena don Antonio Romero porque ayer definió perfectamente la despedida oficial del Real Madrid bueno el apoyo de oficialista del Real Madrid Iker

Voz 5 41:34 la silla a don Antonio chapeau

Voz 23 41:37 bueno no te para todos los palos que me das no es una algún carmelita no viene mal

Voz 1643 41:42 lo que usted se merece que no es pelota de Madrid mismo como otro

Voz 23 41:46 soy pelota este lunes pero que me ha llamado Palmero durante toda la temporada pero no

Voz 1643 41:51 el PAL mérito estar que se está riendo que a lo mejor con un poco de suerte me entero en este el día del Sevilla aparte de las chicas puede ser que Saúl jugar de portero o de delantero centro que es lo único

Voz 23 42:04 yo aprecio Portillo sin condicionar independientemente de tu calificativos hacia mí no hay ningún proyecto

Voz 12 42:10 para de la risa ser Miguel Martín Talavera que no hace falta que la porque acaba de qué tal muy buenas saldrá ya he llevado yo sin hablar y sin haber dicho ni hola ya ha llevado de todas formas decirle a Jordi que que no se ponga un poquito la venda y que no y que no le quedan tres partidos a Messi le quedan dos porque vamos lo de Anfil Yassin sala ahí sin y no es tienes que ir porque tienes que jugarlo porque te obliga la UEFA pero vamos eso ya está más que finiquitado

Voz 0985 42:35 bueno esto no de nada

Voz 23 42:38 pero muchísimo que se ha gustado un año reconocer que el Liverpool es un equipo es un equipazo pero bueno es un año después de que el Liverpool de la SER se presentan en la final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid ha reconocido que el Liverpool es un equipazo y luego que Valverde

Voz 33 42:52 mejoras que año tiene portero por lo menos

Voz 23 42:55 Valverde es un hay de ahí sale la voz defensor hombres Valverde Valverde es un gran entrenador como yo creo que lo decidan también para el Real Madrid da el año pasado se hablaba mucho de la flor decidan por ejemplos que años habla poco de la flor de Valverde cuando el Liverpool se presenta en el partido de ida en el Camp Nou sin firmar hoy falla bastantes goles en el partido de vuelta no sólo no está firmado sino que tampoco nuestra sala sea que yo creo que independientemente de favoritismo de Barcelona que es absolutamente inexcusables que celebro que desde la Ciudad Condal hayan tardado casi trescientos sesenta y cinco días darse cuenta del Liverpool es un equipazo

Voz 1643 43:29 por cierto enhorabuena a Bruno Alemany que adelantaba anoche en El Larguero que sala no va a estar en ese partido de mañana que supongo que después de saberlo después de que se confirme ya oficialmente respira muestra aquí

Voz 0985 43:40 bueno es que además ya nos adelantó lo deprimido también es que ha sido un doblete no se cambia triplete

Voz 1643 43:47 estar en la final Bruno llevaron exactamente ambicioso

Voz 0985 43:49 no es talentoso como es no descartes un triplete bien son dos bajas muy importantes porque en su tridente caer firmó hoy caer Salah pues es quedar muy debilitado ellos tienen un tridente ella es de sobras conocido no solo veloz para atacar los espacios sino con criterio con gol con llegada con golpeo lo tienen todo ahora

Voz 12 44:11 sí sí lo vimos los setenta minutos del Camp Nou metieron un meneo monumental

Voz 0985 44:15 Barça bueno en el Camp Nou un poco de todo la primera parte resultó más igualada en un intercambio de golpes ya en la segunda parte el Barça de volver de también es capaz de sufrir también es capaz de protegerse ID encargarle Messi Messi resuelve lo tú y esto es lo que pasó pero bien dicho esto hay que decir que Messi sostiene el tinglado seguro para eso es el mejor del mundo de la historia sí está en su mejor momento como no va a ser de otra forma teniendo el mejor del mundo de la historia en su mejor momento lo normal es que el sostenga tinglado pero te digo una cosa tala con Messi no se sostiene sólo el tinglado lo dijo Guardiola dos mil once cuando ganó la final de la Champions a Manchester United dijo por favor procure Le a Messi un entorno que te haga feliz feliz Ter Stegen si Piqué también Alba también la Anglet también Rakitic también quieres que siga esto es un equipo muy espanto es insolidario

Voz 12 45:08 lo que no han hecho feliz han ido a la calle en los que han discutido alguna vez ahí en el campo le ha mirado mal léase Tello Cuenca en su día Paco Alcácer todos han han ido por los aires osea que bueno

Voz 33 45:19 no sé si es que todas así tal como dices bueno todo no