Voz 1643 00:00 hola qué tal bienvenido al deporte en la SER hoy podemos tener finalista español en la Liga de Campeones una final que se juega en el Metropolitano el uno de junio una final y un estadio donde le habría gustado estar al Atlético de Madrid finalista en dos ocasiones en los últimos años en la primera en Lisboa Un gol de Diego Godín les hice incluso soñar con el título y el uruguayo hoy se ha despedido de la Atlético después de nueve temporadas será una parte de los rojiblanco un defensa que pasará su historia como lo hicieron Pereira Arteche grifo o capón seguramente Godín quería seguir pero la ley el Atlético ha hipotecado su límite salarial con los sueldos de Griezmann de Black de Simone y además el Atlético tiene una política estricta de renovaciones a partir de los treinta años a Godín le habría gustado jugar esa final en su estadio Jan que su gol no dio la Liga de Campeones sí que puede presumir de que un gol suyo sirvió para ganar una Liga en el estadio del que puede ser finalista de la Champions solas lo soy uno empezamos al Deportivo ya estamos aquí ya sabes que puedes escucharnos en la radio de toda la vida en la SER y en su en Cadena Ser punto com o en la aplicación de la Cadena Ser y que pueden seguirnos en Twitter en arroba hacer deportivo o en nuestra página de Facebook que es facebook punto com barra Ser Deportivos con en la producción Icon Alicia Molina Juan Carlos Ingelmo la parte técnica un saludo de Óscar Egido en nombre de todo el equipo que hace este SER Deportivos y que desde ahora ya está las cuatro os vamos a contar cómo ha sido la maña como bien a la tarde de este martes día siete de mayo el día en que podemos tener por quinto año consecutivo otro finalista español de la Liga de Campeones el Barça defiende a partir de las nueve en Anfield el tres cero de la ida ante el Liverpool con Coutinho en el once titular sin sala ni Faemino enfrente y pueda hacer pensar que el Barça lo tiene más fácil pero por si acaso Ernesto Valverde no se fía para el técnico azulgrana la mejor defensa es el ataque

Voz 1774 02:10 cada equipo tiene su estilo de lo que se trata siempre de llevar el partido al terreno lo dejamos interesa desde luego es tener la sensación de que nosotros tenga el control no tengo ninguna duda nosotros pensamos en el control es un absurdo muchas de algunas tronos Incasòl hacia ellos como lo es nuestro zapatos de tatuajes de que nosotros la tengamos para apretarnos y para que no para no dejarnos progresar atacar

Voz 1643 02:37 hoy sabremos el primer finalista mañana el otro porqué este miércoles a las nueve juegan la vuelta de las semifinales haya sí Tottenham con cero uno de ventaja para el equipo holandés de los cuadros semifinalistas dos dirán adiós en las próximas horas aunque la despedida que hoy es noticia es la de Diego Godín en el Atlético de Madrid el central uruguayo sea despedido a la una en el Metropolitano rodeado de sus compañeros de su familia a la que no esperaba como si que era de esperar ha roto a llorar en varias horas

Voz 0503 03:04 tienes han habido son más que que ante un partido bastante más se desató con la presencia

Voz 1576 03:10 aquí mi familia necesidad

Voz 0503 03:13 mi padre misión que Bruno cumplirá once son mis últimos días no te digo de Mario quería comer gaseoso que éxito se salió de mi boca porque que tengo a todo el cariño que tengo este de crudo camiseta o se jamás poder respeto véngame decisión porque para mí esto no solamente entró les dio casa que difícil de actrices de la casa de uno sedes otra vez rasa simplemente hacia dato

Voz 1643 03:59 y muy emocionado lo de Godín era una despedida confiada al menos para los que escucháis El Larguero porque el pasado catorce de enero Manu Carreño ya contó que Godín no iba a renovar con el Atlético de Madrid que se iba al Inter de Milán para las dos próximas temporadas y con opción a otra más el de Godín no es el único adiós en las últimas horas de un jugador que lleva un atacada de años en un club porque el Athletic de Bilbao ha anunciado que Susaeta deja San Mamés después de doce años Susaeta será recordado con cariño en el Athletic seguramente con más cariño que alguno de los jugadores del Madrid que semana a marchar a este verano Zidane ya se lo ha dicho a alguno a la cara entre ellos a Gareth Bale que como nos contaba ayer Meana está muy mosqueado pero hoy no vamos a interesar por los que van a llegar al Bernabéu por lo que se van a ir es que es martes todos los Martes en SER Deportivos Nos gusta escucharos a vosotros en tu opinión cuenta la pregunta de hoy es de todos los que suenan que fichaje del Real Madrid os ilusionara más porque las opciones son casar Pogba Ericsson cuatro Nos decís quién podrá podar de Abellán nuestra cuenta de Twitter en arrobas deportivo dos o así como a mí me gusta más hablar Poder dejarnos una nota de voz en nuestro guasa qué es El seis treinta novecientos veinte seis cuatro seis repito seis treinta novecientos veinte seis cuatro seis ya eso de las cuatro menos veinte os leemos yo os escuchamos cómo al final hemos escuchado hoy a Rafa Nadal que ayer no dejaba con las ganas

Voz 1774 05:19 por qué sensaciones tampoco súper positivas anega a nivel corporales porque todo un proceso político estrella ha podido entrenar son menos una hora y media espero mejorar para mañana un poco más yo estoy mejor hoy que que ayer ayer estaba mejor de Olleros

Voz 1643 05:41 Rafa Nadal que debuta mañana en el Mutua Open de Madrid hace Federer en un ratito a las cuatro se enfrenta a Bautista con todo esto y mucho más son las tres y cinco tenemos poco tiempo mucho que contar así que vamos al lío

Voz 1643 07:19 el Barcelona lo tiene todo a favor para estar otra vez en una final de Liga de Campeones que no pisa ya desde el año dos mil quince defiende un tres a su favor el Liverpool está mermado sin sus dos mejores jugadores la cita a las nueve en Anfil pero el Barça Ernesto Valverde no se fían ultimar azulgrana del Liverpool a veces muy buenas

Voz 0017 07:41 hola buscar qué tal muy buenas pues los jugadores del Barça están a esta hora concentrados en su hotel a orillas del río Mersey hilos del Liverpool acaban de llegar a su hotel de concentración donde les esperaban un centenar de aficionados con los que Jurgen Klopp hasta un buen rato haciéndose fotos y firmando autógrafos en la expedición del Barça hay tranquilidad mucha confianza para pasar a la final Nos decían algunos directivos que están convencidos de que hoy todo saldrá bien pero también existe cierta prudencia porque el recuerdo de Roma está presente y porque el Liverpool lo va a intentar con el apoyo incondicional de Anfil que esta noche empujará como nunca a su equipo en cuanto al once del Barça la gran sin duda es si jugará Coutinho con un cuatro tres tres aussie Valverde sacrificará al brasileño y apostará por el cuatro cuatro dos con Sergi Roberto en el centro del campo pero lo que será asegura es un equipo para atacar para intentar ganar este partido con un Luis Suárez que si marca por respeto al que fue su público el uruguayo no lo va a celebrar

Voz 1325 08:40 con todo respeto El mundo hacia los hinchas Liverpool de puede que lo marque en la era mi forma con mi público porque es entendible pedí perdón y la gente que aplaudía después especuló con otras cosas pero sí soy un agradecido al al Liverpool le tengo muchísimo respeto al club y a los aficionados que obviamente está claro que acá no se haya un gol como lo celebré cuando mal que en Groningen la camiseta Lasa por el respeto que le tengo a la gente en en su casa

Voz 1643 09:09 incluso en un rinconcito está la camiseta de Luis Suárez con el nueve del Barça firmada el Liverpool está el corresponsal de la Cadena Ser en Inglaterra Álvaro de Grado que esperanzas tienen los ingleses entrada ambiente última hora de los de Jürgen Klopp cuéntanos no muy buenas

Voz 7 09:24 hola buenas tardes pues espera un recibimiento masivo en los alrededores de ágil para recibir a la plantilla del Liverpool a los que quedan sanos porque recordemos que hoy sala vivir Mino Nadj Keita son baja pero apunta un nombre porque ya lo dejó caer ayer Jurgen Klopp en rueda de prensa el joven Ryan usted un joven de delantero de dieciocho años no ha debutado todavía con el primer equipo pero hoy va a estar en la convocatoria seguramente tenga minutos

Voz 1643 09:50 está por ahí también el hombre de la Cadena Ser que ha adelantado en la última semana las bajas más importantes de Liverpool porque nuestro director de Play Fútbol dijo que firmó se perdería la ida lo clavó y antes que nadie dijo que sala no jugaría hoy y ayer lo confirmó Jürgen Klopp sin al aire Mino contrastan en contra a pesar de que juegan en casa tiene opciones de remontada el Liverpool Bruno Alemany muy buenas

Voz 0301 10:13 hola muy buenas pues creo que tiene aunque pocas evidentemente porque son dos futbolistas que más allá del talento que tienen tienen muchísima importancia a la hora de hacer jugar al equipo en la manera en la que juega el Liverpool no tiene sustitutos que lo puedan cubrir con con garantías creo que va a ser un equipo que presione desde el principio y muy arriba creo que va a tener sus opciones sobre todo a balón parado así que puede meterse en la eliminatoria pero veo muy complicado que acabe pasando

Voz 1643 10:39 las casas de apuestas de hecho dan cincuenta veces más favorito a que pase el Barça el árbitro de esa vuelta de semifinales será el turco Kate que aquí hoy sabremos el primer finalista que va a salir ese partido ante Barça Liverpool mañana vamos a conocer el segundo que esperamos que sea el rival del Barça porque el miércoles a las nueve en Amsterdam el hayas recibe al Tottenham con cero uno en Londres para el equipo holandés una eliminado era Bruno que está mucho somos más igualada Claudi

Voz 0301 11:05 si va a hacerlo así igualada Zelaya es va a ser la primera vez prácticamente en todo toda

Voz 8 11:10 la competición en la que tenga algo que que

Voz 0301 11:12 defender en la que puede perder alguna cosa se puede perder la gran final que les hace muchísima ilusión Veintitrés años después aunque es verdad que tiene bajas muy importantes el Tottenham la cara visible va a hacer min son importantísimo marcando goles cruciales para el Tottenham en las últimas semanas Hurricane finalmente parece deba ser baja está llegando ahora mismo el alma Ansterdam así que todo apuntó también para que harán que sea el segundo partido partidazo de el de la sala

Voz 1643 11:39 desde las ocho y cuarto en Carrusel con Bruno Alemany Garrido con todo el equipo de Carrusel deportivo viviremos esa primera semifinal de la Liga de Campeones y mañana la segunda el Barça sigue luchando por jugar ganar la deseada por el argentino Leo Messi mientras que dos de los que ya cayeron eliminados en la máxima competición continental están hoy pendientes de las despedidas enseguida estamos perdidos

Voz 14 13:59 para Elder si nada ya aquí

Voz 1643 14:01 luego en el Atlético de Madrid ha sido un día duro porque hace dos horas en el Metropolitano será despedido Diego Godín el central uruguayo Se marcha final de temporada hice escuches El Larguero ya sabes que se va al Inter porque lo contamos el pasado mes de enero firma dos temporadas con opción a una tercera hizo adiós con sorpresa ha sido muy emocionante en cuanto al Miguel Martín Talavera muy buenas

Voz 1576 14:20 qué tal se buenas tardes pues se muy emocionante porque no lo sabía pero hayan venido sus padres han venido a amigos suyos uruguayos por supuesto estaba prácticamente toda la plantilla hay algunos como correa como Diego Costa que como tenían dos días de permiso han estado con viaje transoceánico no les ha dado tiempo a llegar pero seguro que estaban con su capitán han estado los fisios han estado recuperadores han estado los de los ACS han estado los médicos bueno así una auténtica pasaban había querido perder y es que se va en trescientos ochenta y siete partidos veintisiete goles once asistencias pero sobre todo una gran ascendencia dentro del grupo un líder natural al que había que preguntarle los motivos si él quería continuar viviendo su emoción estaba muy claro porque sabe que se va de casa Atlético Madrid quería contar con él qué ha pasado

Voz 1774 15:06 hemos dio mínimos munición el señor el poner lo que está claro es Begino lo hemos llegado un acuerdo a partir de ahí si se acaba una etapa el más bonito de mi carrera deportiva sin lugar a dudas no lo lo lo el pueblo despedirme pero con la cabeza muy alta de que me he entregado en cuerpo y alma Iker plus ya que siempre para mí suero para hablar de agradecimiento respetar el club

Voz 1643 15:39 si hablamos de adioses en el Real Madrid va a haber varios el próximo treinta de junio y algunos ya lo saben incluso de la boca del propio Zidane es el caso de Gareth Bale y el entorno del galés Antón Meana está muy calentito buenas tardes

Voz 0231 15:50 sí sí consideran que es momento Egido de no hablar para ellos nada ha cambiado la situación es exactamente igual que antes de que Zidane le dejara fuera del partido contra el Villarreal B no tiene ninguna prisa la situación está muy tensa la relación está rota entre el galés el técnico francés Zinedine Zidane veremos cómo transcurre el verano porque la operación es muy complicada Bale gana diecisiete millones de euros netos por temporada iba a ser muy difícil sacarle del Madrid

Voz 1643 16:16 más despedida porque en el Athletic de Bilbao Se marcha un hombre que ha vestido el escudo durante doce temporadas quién no sé hay porque Íñigo Marquínez buenas tardes

Voz 0802 16:24 sigues Susaeta porqué según el Athletic porque no quiere habrá que esperar a mañana para conocer la versión del todavía capitán del Athletic que se va a despedir en una rueda de prensa no sabemos si tendrá la oportunidad hacerlo desde el campo ante su público ya que este próximo domingo se despide del Athletic también de esta temporada frente al Celta pero la verdad es que Susaeta no está contando prácticamente nada para Garitano ha estado veintidós años en el Athletic en el club dentro de alevín ha pasado por todas las categorías llegó a ser internacional doce temporadas en el primer equipo quinientos seis partidos oficiales vistiendo la camiseta rojiblanca mañana dice adiós en sala de prensa y si la oportunidad lo hará el domingo también sobre el campo se envía

Voz 1643 17:05 no hay salidas de históricos en la Real Sociedad son noticia dos nombres importantísimos para la historia pierden los doce llaman Xavi y los dos son protagonistas hoy Roberto Ramajo buenas tardes

Voz 1825 17:16 hola qué tal muy buenas Oscar pues por partes primero Savia Alonso al que Jokin Aperribay el presidente de la Real junto al director de fútbol Roberto Olabe le han ofrecido regresar a la Real Sociedad para formar parte de la esto

Voz 1643 17:28 tiro de técnicos de Zubieta es decir

Voz 1825 17:31 para acoger uno de los equipos de la cantera de la Real Sociedad bien al juvenil el tercer equipo que está en Tercera División la realce o incluso el filial que está en Segunda División B el Sanse eso sí

Voz 5 17:42 con vistas a un futuro no creo que Mueller

Voz 1825 17:44 Jano sea el entrenador del primer equipo de la Real Sociedad pero de cara a la próxima temporada sería entrenador de la cantera de la Real Sociedad si él quiere y el otro nombre propio el de Said Prieto que está estudiando gestión deportiva en Madrid porque ya tiene encima de la mesa el ofrecimiento para entrar dentro de la dirección deportiva de la Real Sociedad un sabiendo que por cierto ha apadrinado una iniciativa muy bonita si algún chaval del fútbol base de cualquier lugar de España

Voz 1643 18:12 tiene un problema de acoso

Voz 1825 18:14 en el mundo del fútbol o un problema de violencia en el mundo del fútbol y no sabía quién contar

Voz 15 18:19 se lo que apunte este número de teléfono Óscar seis ocho ocho seis cinco cinco cero nueve nueve manda Hugo Atxa País se ponen en marcha para poder ayudar

Voz 1643 18:29 ha apuntado que prepara al futuro de su banquillo algo que tiene que tiene que hacer el Betis en el presente porque Quique hacían rojillo sigue pendientes

Voz 0700 18:36 pero muy buenas hola Óscar muy buenas todo aparcado hasta que concluya la liga así lo ha dicho Ángel Haro que hoy ha comido con el resto de empleados de la entidad en la feria como es habitual los martes de Feria en Sevilla no avanza nada ni da ninguna pista cuando se habla por el técnico cántabro

Voz 16 18:51 bueno como he dicho haremos balance a final de temporada hemos demorado parte y veremos pues Keith ha hecho bien que no ha hecho bien a partir de ahí pues yo creo que una persona honesta que está realizando un buen trabajo y cuando llegue el momento puedan hablaremos

Voz 0700 19:06 ya lo veo el año que viene con Serra pero sobre Serra tampoco ha dicho que vaya a seguir o no ya no

Voz 1643 19:11 minuto para contar que esta mañana la policía ha registrado la Federación andorrana de fútbol y ha detenido a varias personas acusadas de delitos económicos Marisol fuentes muy buenas

Voz 17 19:18 muy buenas pues efectivamente la policía andorrana registran desde primera hora de este martes diversas empresas y entidades de Andorra entre las cuales la Federación andorrana de fútbol en el marco de una operación por presuntos delitos económicos y financieros apodada caucho bajo la supervisión y dirección de los juzgados de primera instancia el cuerpo policial andorrano ha iniciado esta investigación en la cual secretario de la Federación andorrana de futbol Tomás Gea ha quedado detenido entre otras personas el caso se encuentra bajo secreto de sumario y no se descartan más detenciones está relacionado con el uso presuntamente de ayudas y subvenciones de la FIFA ahí de la UEFA de manera irregular

Voz 18 19:57 consiguiéramos seguimos en el partido

Voz 1643 20:19 desde ahora hasta las cuatro vamos con mapa los hay con menos prisa ampliamos algunos temas de los que ya hemos hablado yo os contamos el resto de la información deportiva de Madrid de este martes que ha centrado su atención esta mañana en el estadio donde se va a disputar la final de la Liga de Campeones el uno de junio el Metropolitano pero la noticia no estaba en esa final sino en la despedida de Diego Godín que se va al Inter de Milán el próximo treinta de junio además estamos pendientes de despedidas en el Real Madrid que no va a ser una sino varias entre ellas la de Bale y su entorno no está nada contento después de saber que Zidane no cuenta con él en Valencia creen que el Barça puede adulterar la cuarta plaza sin no alinea a los titulares contra el Getafe el próximo domingo así que vamos a ver qué piensan en el Coliseum sobre el posible once del Barça en un partido que va a ser crucial en la lucha por la cuarta plaza en el Leganés hoy hemos tenido acto social de esos bonitos que hace el Lega con presencia además de El Langui de Emilio Moro a sigue en un rato Nos cuenta Uxue de que iba a ese llene el Rayo hay lesión porque Gálvez se pierde los dos partidos de Liga que quedan por una lesión muscular y mientras os contamos todo eso pude seguir votando y opinando sobre la pregunta que hacemos hoy en tu opinión cuenta de todos los que suenan que fichaje del Real Madrid os ilusionar y además porque las opciones quedamos son Hazard Pogba o Ericsson cuatro que Craig ponerse el nombre Nos cuenta es el porqué podéis votar les les ya nuestra cuenta de Twitter en arroba a SER Deportivos así como a mí me gusta más hablar poder dejarnos una nota de voz en nuestro guasa que es él seis treinta novecientos veinte seis cuatro seis repito el número que ya lo muy rápido seis treinta novecientos veinte seis cuatro seis en unos veinte minutos os escuchamos y leemos mientras tanto tenemos muchas cosas que contar como por ejemplo que si ganábamos entradas para el Denis para esta noche tenemos otras dos para que veáis mañana durante el día a la Caja Mágica haber el tú a Open de Madrid mañana es el día que debuta Nadal así que yo creo que son unas entradas codiciadas y que no va a quitar de las manos está Usua Caballero ya poniendo en Twitter el texto de lo que tenéis que hacer para a ganar una de esas dos entradas y ver en directo el debut de Rafa Nadal al que vamos a escuchar además en SER Deportivos antes de las cuatro

Voz 19 22:31 desde la veinte de enero todos lucieron vistas por qué me resta es no está demostrado que no he visto televisión que llevamos detrás de ti no sé cuánto tiempo para que te acercas es que para mira hemos de decirlo reconoce que tienes ochocientos Whatsapp míos pidiendo te venta de lamentar Mariola Cubells

Voz 2 22:51 todos los martes en La Ventana con Carles Francino en la SER

Voz 1643 23:14 ha ganado ocho títulos con el Atlético de Madrid ha jugado casi cuatrocientos son trescientos ochenta y siete partidos como rojiblanco que van a ser trescientos ochenta y nueve Si juega en las últimas dos jornadas de Liga es el décimo jugador de la historia del Atlético de Madrid en vestir la camiseta rojiblanca hizo soñar al Athletic con su gol en Lisboa en la final de la Champions ante el Real Madrid y aunque su gol quedó en nada sí que hubo otro tanto que pasará a la historia porque Godín marcó en el Camp Nou el gol que le dio al Atlético de Madrid su última Liga en la temporada dos mil trece dos mil catorce hoy entre lágrimas ha dicho adiós al Atlético de Madrid Diego Godín que no sé si llega a la altura de Pereira Arteche Grid Paca López Solozábal pero sí sé que ha sido un defensa importantísimo en la historia del Atlético de Madrid Miguel Martín Talavera

Voz 1576 24:03 sí seguro Oscar yo creo que por los partidos fíjate doscientos ochenta o trescientos ochenta de titular es que prácticamente lo ha jugado todo él era Simeone si no la más importante de la historia del club seguramente la la segunda más importante lo que está claro es que hoy se va algo más que un jugador de fútbol hoy se va el que ha sido ha ejercido la última temporada como capitán pero era un hombre con mando en plaza importante en el vestuario donde para sus compañeros muy con una conexión muy especial con la grada afición y evidentemente hoy el la sensación de vacío es el gran de la sensación de vacío la sensación un poco de fracaso de todos por no haber podido retener al capitán lo hemos contado ya Óscar eh él presenta esa esa oferta en el Atlético de Madrid tienen que elegir porque son habas contadas prefieren hacer el esfuerzo por por el gente pero sobre todo por el futuro de Lucas al final el tema Lucas imagínate cómo sale sale rematadamente mal y evidentemente Godín que tiene que mirar por su futuro también ya en invierno sabiendo que el esfuerzo económico si va a hacer por un central mucho más joven de veintiuno años y no porel pues se compromete como bien contó en su día en enero Manu Carreño en El Larguero con el Inter de Milán al final lo de Lucas sale mal al final han intentado que se diera marcha atrás pero ya tenía un compró Miso eh redactado y firmado con el con el conjunto italiano por eso se va Diego Godín pero las lágrimas debe demuestran que al final es un poco fracaso de todos hoy se le preguntaba eh la decisión no ha sido fácil seguro mucha gente le habrá dicho que continúe pues incluso hasta su círculo más más cercana lo escuchamos

Voz 1774 25:42 que me quedara muchísima gente atrae Familia e con mi familia con con propia señora con la que charlamos porque me han hecho persona la gente que que las consultas lastrado con eso con Sofía con mi hermana decía que en Praga está mío que me rodea olvidaría

Voz 1643 26:28 le ha costado controlarla muchas charlas

Voz 1576 26:31 incluso con el vestuario el preguntaban si el que habló con con

Voz 0231 26:35 priman para convencerle que se quedara

Voz 1576 26:37 hay muchas conversaciones con Antoine también para que se quedará él pero bueno al final la decisión y IS no acuerdo con el club ha detonado todo pero bueno te lo decía antes ver que hasta los fisios recuperadores el cuerpo técnico al completo el leyendas el todo el Hort de la plantilla que estaban en Madrid en definitiva hoy se demuestra que se iba a alguien muy especial en estas en estos temporadas en el Atlético de Madrid en su caso nueve temporadas en Atlético ocho títulos como tú has dicho

Voz 0231 27:08 algo más un personaje que ha trascendido

Voz 1576 27:10 lo futbolístico sí lo va a dejar un vacante una vacante importante en el centro de la defensa también llevando ese brazalete de capitán

Voz 1643 27:19 a recaer en otro grande como es Jorge Resurrección Koke pues decía le costaba controlar las emociones a Diego Brin en esa despedida con los compañeros y con la familia una sorpresa que él no se esperaba tal a muchas gracias un abrazo Óscar hasta luego para hablar de la importancia de Godín hasta el día de hoy en el Atlético de Madrid ha buscado tala a un defensa de de raza de pedigrí rojiblanco porque Miguel Ángel Ruiz fue defensa del Athletic de mil novecientos setenta y siete al ochenta y siete y ahora es comentarista en Canal Plus Liga Miguel Ángel muy buenas

Voz 8 27:51 qué tal buenas tardes como estábamos

Voz 1643 27:52 lo con talaverano no se sepa parte del escudo del Atlético de Madrid pero sí que es un defensa que va a ser recordado la historia del Atleti

Voz 8 28:00 sin ninguna duda es es un es un defensa le puedo puedo afortunadamente hablar este porque así lo el niño ocho pistolas de los que es muy difícil encontrar igual pero sobre todo el yo no sólo por sus condiciones físicas sino también por su compromiso hoy he visto un vídeo de esta rueda de prensa que el vamos pido que por cierto aplaudo porque la tenido la la la fortaleza de su propia voz decir que se va aunque ya se venía hablando no entonces ahí ha descrito perfectamente cuál son los jugadores del Atlético de Madrid a los que él ha sido Geli ha querido representar siempre cuando hablamos ya de sacrificio de trabajo es el típico jugador que no necesita los que hemos los de la cantera pues siempre y yo he estado quince temporadas en el Atlético de Madrid pues se dice que tenemos a veces denso jugadores buenos

Voz 1643 29:08 te has Ángel que que es un poquito para que no del aire en el en el micrófono cabezas pierda la palabra

Voz 8 29:13 en la calle perdona entonces es de esas personas que se incorporan al al club no les hace falta la cantera para demostrar que son uno más de de los nuestros si ya se lo ha demostrado con su arrojo con su entrega total

Voz 1643 29:32 yo he dicho que me han sido defensa del Atlético y diez temporadas antes estuvo en el Atlético madrileño y además ha sido que ha sido capitán del equipo tú saberlo que es esa presión y que no es un club que una posición nada fácil para estar en el punto de mira Godín ha sido el líder de esa zaga del Atleti las últimas temporadas

Voz 8 29:51 sí es verdad es verdad que yo he tenido esa fortuna de de formar parte también de esta historia de este gran club hice lo que lo que es eso lo que tú asumes de porque porque te dicen los compañeros si tienes que representarnos a todos los niveles en el campo con la con la directiva con con los medios de comunicación con los aficionados y creo que ha sido un ejemplo siempre no se le puede reprochar nada yo sinceramente estoy orgulloso

Voz 5 30:18 tiro siempre muy bien representado

Voz 8 30:21 por este futbolista porque además sus orígenes son muy parecidos a los niños en el sentido que empezó no como defensa central sino en situaciones hay en el campo mucho más adelantada que fue lo mismo con catorce o quince años que lo hacían torero

Voz 1643 30:37 Miguel Ángel quién crees o qué crees que tiene la culpa de que no siga en los altos sueldos de los compañeros como decía la son habas contadas y es lo que hay la política restrictiva que tiene el Atleti también con la con los jugadores de más de treinta años o una oferta del Inter que era irrechazable

Voz 8 30:52 pues mira ahí sinceramente no es que no quiero meterme crimen porque de respeto tanto al futbolista por un pueblo como primer término segundo porque no sé cómo han sido sus conversaciones Iggy habría que estar dentro para saber qué es lo que ha pasado si es que ha pasado algo y ha sido bueno es evidente que no han llegado a un acuerdo a él pues he oído que se asesorado de todos los seres queridos esos asesores si ya ha tomado esa decisión pero es verdad que es una decisión complicada yo también tuve que tomar la decisión de de irme del club ya de mayo lo dice teniendo una temporada más de contrato pero se dieron unas circunstancias hable con el presidente dentro de Jesús Gil como presidente vi que lo mejor para todos era era ayer hizo bueno pues eso no quita ni un ápice de de sentimiento atlético que él tiene que lo ha demostrado hoy

Voz 1643 31:50 ahora toca Miguel Ángel buscar un recambio para no de las piezas de la que es la defensa menos goleada de la Liga no va a ser fácil encontrar en el mercado Un

Voz 0231 31:58 sustituto de las garantías que tiene Godín

Voz 8 32:01 claro es que Godín pues a una a la experiencia en el puesto la experiencia en el fútbol el conocimiento del juego y además el conocimiento del cuerpo técnico que tiene que dirigir y sacar el rendimiento de ese de ese equipo y de sus jugadores y entonces el que venga se va a tener que adaptar a todo eso me imagino que el perfil el que es estará buscando me un jugador con experiencia y con el bagaje suficiente como para ponerse la rojiblanca hay que no le pese lo que esa camiseta pesa eh porque hay que ponerse ahí delante de él de los aficionados que ahora llenan el metropolitano ahí cerca de llevar por eso mucho donde ha habido grandes jugadores que han llegado al Atlético de Madrid y que no han durado mucho porque es que esa camiseta a pesa mucho no es lo mismo jugar en el Atlético de Madrid que jugar en otro buen equipo de Primera División ya de España o des de otro o de otro país

Voz 1643 33:00 jugar en el Calderón y en el Metropolitano supone mucha presión uno de los nombres en la agenda lo dijo ya Pacojo hace unas semanas es Gené el central de goles del Getafe que vale treinta y cinco millones de euros pero que el Atleti están intentando meter en esa operación jugadores jóvenes para abaratar el precio Ángel Ruiz que es un placer hablar con un defensa histórico del Atlético de Madrid dejar saca ha hecho historia en el conjunto revela que mucho gracias gracias a vosotros

Voz 5 33:26 el piso entre Rodin que siguen los pasos de Joao Miranda que también abandonó el Atlético de Madrid para irse al fútbol italiano y además al Inter de Milán equipo

Voz 1643 33:35 que por cierto esta temporada está cedido otro defensa del Atlético de Madrid que si me Vrsaljko compañero de La Gazzetta dello sport Alberto Cerruti muy buenas como recibe Eragudina porque se llevan un pedazo de fichaje de jugador de persona

Voz 8 33:51 sí en en Italia de Milán ha hecho el traspaso de Godín y es un gran profesional e internacional que tiene mucha experiencia y es considerado un líder importante Inter afeitado porque el Inter necesita jugadores con experiencia internacional para ganar la Champions y Godín en este sentido tiene todas las características porque es un internacional con Uruguay ha ganado mucho contra el Athletic si es un profesional de alto nivel te cuento un detalle curioso cuando el Athletic ganó el primer partido con la Juventus desafortunadamente simplemente una ilusión ICO le metió un gol a mí me agota estaba con sus amigos yo cometo

Voz 5 34:44 marcando uno nuestros o sea que

Voz 8 34:47 siempre siempre ha pensado que Godín ya pertenece al Inter

Voz 1643 34:51 así es que no hay ninguna duda

Voz 8 34:54 un titular indiscutible insisto es subrayó más como líder en el vestuario en el campo porque el Inter necesita en realidad es como es

Voz 1643 35:05 ha sido Godín el líder de la defensa de el Atleti y ahora ya es uno de los suyos Alberto Cerruti muchas gracias

Voz 5 35:12 bueno hasta aquí la información del Atlético de Madrid marcar

Voz 1643 35:15 por esa despedida de Diego Godín ya falta de incentivos y de títulos en juego tanto en el Athletic como en el Madrid pues nos toca hablar del futuro en el Athletic la noticia es esa despedida en el Madrid hay otro adiós anunciado que además es inevitable y es el de Bale que Antón Meana ya sabe el galés de boca de Zidane que no sigue eso es algo que no ha sentado bien ni en él ni en su entorno sobre

Voz 0231 35:39 todo lo más importante Óscar es que para Bale ya estaba claro han hablado con el club están pactando una salida es muy complicada Bale gana diecisiete millones de euros netos al año es una operación muy muy complicada no les gustan las formas de Zidane la relación está rota entre el entrenador y el futbolista y es una situación muy muy delicada yo creo que Bale podía haber hecho más este año pero creo que después de la conversación entre los agentes de Bailey José Ángel Sánchez para buscar una salida a Bale Zidane podía haber gestionado los últimos partidos de Bale de una manera diferente

Voz 5 36:12 lo primero cualquier decisión que tome y si se va o se queda el club será afortunado no le veo mucho con el Real Madrid pero con galés siempre da el cien por cien es un jugador de clase mundial

Voz 21 36:25 eh

Voz 5 36:26 no hacen si decide dejar el Real Madrid cualquier equipo al que vaya será afortunado porque sus números en el Real Madrid son absolutamente fantásticos tiene un gran registro goleador qué pienso que los aficionados del Real Madrid deberían estar contentos cuando se enfrentaron al Liverpool marcó un gran gol que hizo que el Real Madrid

Voz 1643 36:48 ganará la Champions bueno es que está hoy Ingelmo de gatillo rápido y ya ha disparado en cuanto ha visto el hueco a un histórico de El País de Gales que además triunfó en el Liverpool en el rival de esta noche del Barça en las semifinales de la ley ya de campeones así que una persona adecuada para hablar de Gareth Bale del futuro como les Antón Meana con el que además anotó podamos hacer contigo un dos por uno porque aparte Lady de Gareth Bale y tienes que contarnos que en nada en aproximadamente veinte minutos hay una reunión en la que hoy por fin sí que vamos a escuchar a Javier Tebas no como ayer si hay una rueda de prensa la acaba de terminar la reunión de las grande

Voz 0231 37:25 es ligas europeas en contra del nuevo formato de Champions aquí estaban por ejemplo el Madrid que viene de parte de la AECA entre comillas de parte de los que quieren cambiar el formato actual de la Champions también está dan ese grupo el Atlético de Madrid y luego estaba en el Rayo en Leganés y el Alcorcón equipos de la Comunidad de Madrid que han venido a este encuentro organizado por Javier Tebas por las ligas europeas para decirle a los más ricos que no pueden cambiar la Champions en el año dos mil veinticuatro como ellos quieren porque sería a ojos de estos clubes acabar con el fútbol tal y como lo conocemos la Cadena SER acaba de hablar con Edwin van der Sar mítico portero del Ajax que es de los fuertes de la ECA está aquí a mi lado comiendo en una mesa con Agnelli presidente de la Juventus y presidente de la ECA que son digamos por hacerlo de una manera coloquial Óscar los malos no los que quieren cargarse el fútbol como hasta ahora mismo estructurado y por eso hoy Tebas y las ligas se plantan ante ellos pues bien eh Le acaba de decir Vandersar la Cadena Ser que por ejemplo eso de que la nueva Champions en el años mil veinticuatro Se quiera jugar los fines de semana es mentira que son no aparecen el concepto que ellos tienen en mente y que mañana la UEFA hace Ferine Se lo va a decir cara a cara a Javier Tebas en Nyon como te digo representado el fútbol de esto española al completo pasa ahora por delante hasta el código el presidente del Levante que catalán que se vaya para casa ha terminado la reunión pero eso oposición frontal de los clubes medios de la Liga española de las ligas europeas al formato que la ECA quiere proponer para que a partir del año dos mil veinticuatro la Champions sea distinta haya más partidos entre equipos grandes yeso entre comillas piensan los equipos de las ligas eso intermedias y los clubes más o menos modestos aunque sean grandes que esto les perjudique que se pueda acabar Óscar con el fútbol tal y como lo conocemos

Voz 1643 39:02 además tenemos que contar y todavía algo más algo nuevo el nuevo formato de la Copa del Rey que no lo va

Voz 0231 39:07 sí lo vamos a hacer la píldora no ha oficiado hoy hemos conocido quién va a televisar la final de la Copa del Rey la primera que vende Luis Rubiales bueno casi hemos conocido la final se juegan el televisar el partido Televisión Española y Mediaset hoy se abrían los sobres con las televisiones que habían hecho una propuesta a sobre cerrado a ver qué había propuesto Atresmedia venga pues no la Atresmedia eliminada a ver qué propone Televisión Española pasa el corte a ver qué propone Mediaset pasa el corte sobre de Mediapro que no sea abierto porque la Federación en su nuevo protocolo de complots considera que no puede trabajar con Mediapro dicen que tienen comportamientos que han sido una apropiados con FIFA importando ni se abierto el sobre de Mediapro así que serán cuarenta y ocho horas para que termine pulir las ofertas Televisión Española y Mediaset en los próximos dos días conoceremos quién Televisa es la primera Copa del Rey que vende Luis Rubiales Televisión Española o Mediaset del año pasado costó dos coma siete millones de euros creen que este año se venderá todo por tres millones de euros

Voz 1643 40:07 que curioso porque Mediapro es la que trabaja con la Liga la de Javier Tebas dejando a él van der Sar y Antón Meana esperando a rueda de prensa el presidente de la Liga Antón muchas gracias

Voz 0231 40:16 un abrazo hasta luego en Valencia e algún

Voz 1643 40:19 Medio ya algún aficionado temen que el Barça pueda adulterar la lucha por la cuarta plaza como creen que ya hicieron el sábado pasado ante el Celta de Vigo en en Valencia Gran que Valverde va a poner otro once b o c ante el Getafe este domingo y que eso va a hacer más sencilla la victoria de los azulones en el Camp Nou pero lo que son las cosas al final todo depende del cristal con que Sébire porque el domingo en la rueda de prensa de la victoria ante el Girona yo le pregunte a Bordalás por este posible once del Barça el técnico del Getafe no está de acuerdo con eso de que Valverde se lo va a poner muy fácil

Voz 22 40:51 el Barça ya habrá juega contra el Liverpool y alineará Si no tengo ninguna duda a su mejor once es su último partido como local y querrá e acabar de la mejor manera posible

Voz 1576 41:03 es un jugador de fútbol Juan

Voz 22 41:06 sí que es verdad que este fin de semana entrenador toma la decisión de dar descanso a jugadores muy importantes pero no creo que en fin de semana que viene tome una decisión similar

Voz 1643 41:16 es importante sería que el Getafe sumara un puntito en el Camp Nou para depender de asimismo la última jornada ante el Villarreal en el Coliseum Alfonso Pérez un Getafe que hoy ha descansado y que vuelva entrenar mañana el que si ha trabajado ha sido el Leganés que además ha tenido acto el ex de las deportiva Butarque han presentado el proyecto por una vida sin barreras ya estado usó caballeros muy buenas hola qué tal cómo ha sido ese acto con el capitán del Leganés además con

Voz 1463 41:41 tres si el Leganés siempre colaborando con acciones solidarias como tú bien sabes hoy se han sumado a una más la de Por una vida sin barreras sea presentado esta mañana con la Asociación a mí no me digas que no se puede de El Langui la fundación de Emilio Moro y no podía faltar el capitán de este equipo un quince que ha estado en representación de todo el vestuario como él mismo ha dicho esta acción tiene como objetivo hacer más fácil la vida de muchos niños sin médico sin medios propios y así ha contestado el Langui a la pregunta de si el Leganés es el club que mejor representa el esfuerzo

Voz 23 42:10 pues claro que he sido yo de superación total no es mantener esa primera lo difícil que llegar luego mantenerse siendo un club humilde pues tiene doble doble mérito entonces claro es el mayor representante en en esfuerzo no por así decirlo de de clubes eh de clubes humildes no

Voz 1463 42:36 además niños de la asociación visitaran esta tarde el estadio de Butarque y conocerán a una bella Javier Eraso que les enseñarán las instalaciones

Voz 1643 42:42 Nos queda hablar del Rayo Vallecano porque estamos en la actualidad el primer equipo de Madrid que ha descendido a la Segunda dicha

Voz 24 42:48 sí

Voz 1643 44:58 los cuarto quedaba hablar de el Rayo Vallecano que hoy ha entrenado que tiene una noticia buena es una mala en el parte médico y que además tiene a la gente levantada en armas por los precios de las entradas para el partido de este fin de semana en tiene calentitos a los seguidores del Valladolid no nos del radio gala muy buenas

Voz 1463 45:14 qué tal los pues si hay hay varias noticias la mala es que Gálvez el central sufre una rotura en el bíceps femoral de Snoop del muslo derecho lesión que a ser baja para los dos últimos partidos de esta temporada la buena noticia es que hoy hemos podido ver a Elustondo saltar al césped el jugador entra ha entrenado al margen

Voz 5 45:32 supo pero con un ritmo muy bueno lo hemos visto

Voz 1463 45:35 el primer entrenamiento del equipo tras certificar matemáticamente el descenso motivo que ha hecho que esta mañana mucho rayistas hayan querido arropar al equipo y el domingo los de Jémez se enfrentan al Valladolid no será una final para los de Vallecas pero sí para los de Soriano algo que han comprendido muy bien los franjirrojo teniendo además en cuenta el precio de las entradas las esto ha hecho kilos aficionados del Rayo decía ceder sus abonos a los pucelanos Óscar

Voz 1643 45:58 lo que no es es esto estará permitido por la Liga eso ya que lo investigue quién sea no te muevas de aquí Amanda acabamos de opinión cuenta y tienes que torear otra vez con picadores da la Ingelmo

Voz 30 46:12 me envío ha sido digo a Nixon admite

Voz 31 46:24 bien que todos los martes planteamos una pregunta vosotros los oyentes la contestar ya sea a través de Twitter a través del Whatsapp o en la calle con uno de los redactores del equipo de deportes de la Ser que se baja la Gran Vía para preguntar

Voz 1643 46:35 micrófono en mano hoy preguntamos de todos los nombres que están sonando en la actualidad del Real Madrid como futuribles para el próximo verano que fichaje os ilusión haría más porqué entre las opciones Hazard bomba Ericsson cuatro es decir vosotros cuál cómo vas a encuesta que me puesto a primera hora de la mañana en nuestra cuenta de Twitter general muy buenas

Voz 1509 46:56 hola Óscar muy buenas pues si la viera Florentino Pérez se podría hacer una idea muy concisa de lo que más le gusta al aficionado del Real Madrid porque ahora mismo arrasa en la encuesta el belga Hazard setenta y uno por ciento de los votos para el centrocampista que todavía está en el Chelsea aunque todo el mundo apunta a que terminara el B bueno vestido con la camiseta blanca del Real Madrid muy lejos y esto me llama la atención porque no suele ser habitual la opción que dejamos abierta quince por ciento de los votos para otro cuál que seguro Amanda gala tiene varios nombres que nos han ido dejando tanto en Twitter como en Facebook ir todavía más lejos los nombres que también están sonando de Pogba ibéricos en tanto Pogba como Eric Shen tienen ahora mismo el siete por ciento de los votos hemos rebasado la barrera de los dos mil dos mil sesenta y ocho votos pero ya te digo Óscar que el preferido en este momento setenta y uno por ciento de los votos el centrocampista belga Eden Hazard

Voz 1643 47:50 la gente lo tiene claro así que se nos está escuchando Florentino Pérez alguien de su entorno ya sabe que tienen que los tiros al menos en la encuesta de Twitter en cuanto a las respuestas Amanda que dice la pena

Voz 32 48:00 ya pues la verdad Beto Fernandes nos dice