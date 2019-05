Voz 1643 00:00 hola qué tal bienvenido al deporte en la SER por primera vez desde el dos mil trece no habrá ni finalista Nick campeón español en una final de la Liga de Campeones que además se juega en Madrid el Barça vivió el Liverpool una noche aún más vergonzosa que la de hace algo más de un año en Roma y es que se puede perder te pueden remontar te pueden eliminar pero lo que no se puede es hacer el ridículo lo que no se puede es aún tú destruirse y cometer un error tan infantil como no estar concentrado atento en un córner cuando el otro equipo ya te ha pintado la cara el Barça así superado en Anfield tanto por el ambiente como por el Liverpool que ni siquiera tenía a sus dos mejores jugadores Salah firmó sino el único que no se fiaba de tres cero de la ida era Ernesto Valverde que como su defensa estaba tan distraído que ni siquiera vio cómo le metía en el cuarto muchos se acordaron de la que perdonó de melé en el último minuto Camp Nou mientras que lo que cuesta es perdonar tanto al Barça como Valverde que ha quedado más señalado que en Roma solas tres y uno empezamos SER Deportivos ya estamos aquí ya sabes que puedes escucharnos en la radio de toda la vida en la SER hoy en Ser Cadena Ser punto com o la aplicación de la Cadena Ser Ike puede servirnos en Twitter en arroba SER Deportivos o en nuestra página de Facebook que es facebook punto com barra Ser Deportivos con Sonia Lus en la producción Icon Noema Valido y Juan Carlos Ingelmo la parte indica un saludo dos carecido en nombre de todo el equipo que haces deportivos y que desde ahora hasta las cuatro os vamos a contar cómo ha sido la nefasta mañana como bien la tarde de este miércoles ocho de mayo el día después de la eliminación del Barça en la Liga de Campeones o lo que es lo mismo el día después del ridículo azulgrana ante el Liverpool con un cuarto gol vergonzoso quede has retratado a todo el Barcelona ya su falta de concentración de atención de motivación el batacazo azulgrana se resume en esa sentencia en ese cuarto gol de orilla que pilla distraído a los jugadores y al banquillo del Barça Valverde ni lo obvio y Luis Suárez yo diría que se queda hasta corto la autocrítica

Voz 1269 02:14 ya lo sé nos ha sorprendido supongo vuelve a decir no lo he visto claramente la jugada porque ella contexto la pelota estaba estaba entre supongo que que no estábamos virando estado eh

Voz 1325 02:26 en el tan buena base y que en un minuto te marcando goles y después en el cuarto gol parecían de cómo te marcan el el último o el y creo que por eso hay que hacer mucha autocrítica ser consciente de todas las críticas de no van a llover ahora y responder a ante todo es

Voz 1643 02:42 para conseguir la leyenda ahí deseada no se pueda apostar todo a Messi ya un gol que nunca llegó además de Messi al resto de jugadores el que sale más tocado de esta humillación es Valverde por su once por sus decisiones yp renunciar al control de la eliminatoria lo que en en el Camp Nou fue todo un espejismo en Anfield en resumen un merecido cuatro cero sin sala infirió sino de un Liverpool que fue superior a los ciento ochenta minutos y que es el primer finalista y que va a jugar su segunda final de la Champions consecutiva hoy conoceremos a su rival que va a salir del Ajax Tottenham que se juega a las nueve en Amsterdam fuera de la final del metropolitano del uno de junio nos queda esperar que un equipo español haga la gesta al revés ante otro equipo inglés porque el que tiene que remontar mañana es el Valencia que la nueve de jueves recibe al Arsenal en Mestalla contra uno en la ida para los gunners además hoy debuta Rafa Nadal en el Mutua Madrid Open va a ser a partir de las cuatro de la tarde ante el canadiense Félix Auger luego a las ocho juega a Fernando Verdasco contra luso Cata no ya a las nueve y media David Ferrer se enfrenta al alemán es ver en baloncesto hoy en partido de la jornada treinta y uno en la Liga Endesa a las ocho y media de y contra Zaragoza frente a San Pablo Burgos en la NBA Marc Gasol Ibaka Juancho Hernangómez están a sólo un triunfo de jugar las finales de conferencia porque Toronto ganó a Philadelphia ciento veintinueve ochenta y nueve Denver hizo lo mismo ciento veinticuatro han noventa y ocho La dos eliminatorias están tres dos y esta próxima madrugada serán Pau Gasol y Mirotic los que intenten meter a Milwaukee en la final ganando a Boston con todo esto y mucho más solas tres y cuatro tenemos poco tiempo y mucho que contar así que vamos al lío

Voz 1 04:17 el lujo crece por echar un cable nada

Voz 2 04:19 estaba practicaba el examen sino con pelo natural

Voz 1 04:22 bueno lo mismo

Voz 3 04:24 esto nunca

Voz 2 04:27 pues el viernes spot yo ahí lo dejo a favor es que sólo noventa millones de euros pueden devolver este viernes puzle de noventa millones con el euro Jacob de la once millones para dar

Voz 4 04:39 los Cinco Días a la Innovación Empresarial si tiene un proyecto tecnológico innovador así apuestas por una nueva responsabilidad social corporativa hostias puesto en marcha una acción empresarial novedosa ligada a una universidad presente en los Premios Cinco Días frases publicadas en cinco días punto com recepción de candidaturas hasta el viernes

Voz 5 04:58 siete de mayo con el patrocinio de Caixabank y Repsol

Voz 2 05:01 sí respuestas treinta litros o más de carburantes BP Ultimate disfrutas de más kilómetros cincuenta y seis puntos extra también también tienes un código con el que opta a cincuenta y seis premios

Voz 5 05:10 carburante durante un año a también también también opta a cincuenta y seis cofres de experiencias también esta promotora hemos contado el cincuenta y seis palabras más información en Pepe Damas punto com BP Cerca de ti para llevarte más lejos

Voz 6 05:22 tras un verano con Halcón Viajes Viajes Ecuador y Royal Caribbean posible en barca hace a bordo de la flota de cruceros más innovadora aquí vibra con los ritmos del exótico Caribe o del Mediterráneo más insólita reseca pero el tendón hasta un treinta por ciento de descuento recuerda que tenemos precios especiales para familias con Halcón Viajes Viajes Ecuador Royal Caribbean

Voz 7 05:43 Corelli que invita a escuchar la información de la UEFA Champions League después con todas las claves de la jornada entre en Codere punto es ya aprovecha su triple Bono de bienvenida hasta trescientos cincuenta euros Godella acepta el reto de

Voz 8 06:26 sí de acuerdo

Voz 1269 06:43 el resume y refleja cómo fue el partido del Barça en aquel derrota cuatro cero elimina el hoy apeado de la final de la Liga

Voz 1643 06:52 campeones se juegan el Metropolitano el uno de junio como

Voz 1914 06:56 es el día después de la decepción azulgrana habrá B

Voz 1643 06:59 sí buenas

Voz 0017 07:00 hola qué tal muy buenas pues un día muy duro un día complicado en el que se intenta asimilar lo que pasó ayer en Anfil y en el que toca sobretodo reflexionar buscar explicaciones a esta nueva debacle del Barça en Europa la directiva del club azulgrana quiere dejar pasar unos días a analizar a fondo la situación Innova tomar ninguna decisión en caliente entienden que Valverde tiene parte de respuesta seriedad porque es el entrenador pero valoran el trabajo que ha hecho durante la temporada y creen que no hay que cargarle todas las culpas a él por lo tanto se apunta también a los jugadores fue una derrota muy dolorosa porque el Liverpool sin estrellas aplastó al Barça con el apoyo de Anfield y quedó claro que en realidad nadie del Barça aprendió al final la lección de Roma porque el equipo repitió errores del pasado falta de fútbol falta de actitud falta también de concentración ya los futbolistas e tras el desastre al final sólo les quedó pedir perdón como hizo Sergio Busquets el segundo capitán del Barça

Voz 1643 08:01 no mejor que nosotros

Voz 9 08:04 sí claro

Voz 0017 08:26 Busquets Messi Suárez que por cierto fueron los únicos que dieron la cara tras el partido los jugadores se marcharon de Anfil completamente abatidos Messi fue el último en abandonar el estadio porque le tocó pasar control antidoping en el aeropuerto se encontró con aficionados cules que le recriminaron la imagen del equipo aunque al final acabaron ovacionando al crack argentino

Voz 0044 08:49 de la debacle del Barça en Anfield a parte de la plantilla aparte de Messi como decía Adrià

Voz 1643 08:54 que sale más tocado señalado es Ernesto Valverde por su once por su planteamiento por sus erróneas decisiones y por eso yo quería preguntarle a Jordi Martí que fallo como se podía haber evitado si debería Valverde poner incluso su cargo a disposición tuviera Jordi muy buenas o muy mala no lo sé

Voz 0985 09:12 qué tal Óscar el propio Valverde ya nos decía anoche que le toca asumir la responsabilidad que no sabía cómo le afectaría a la debacle de Liverpool lo cierto es que esta derrota la de Liverpool sumada a la de Roma son dos años seguidos marcan quiérase o no su carrera deportiva no supo dar con la tecla anoche en Anfil hiel debe reflexionar y preguntarse si va a ser capaz de reconstruir de relanzar a éste pero en el foco de la responsabilidad hay que poner otros ámbitos hay que poner a los jugadores preguntarles por su autoestima por la intensidad por la agresividad por sí supieron estar a la altura de la exigencia de una semifinal contra el Liverpool de tanto nivel también a la dirección deportiva y también a la directiva esta es una derrota que tendrá consecuencias son dos años seguidos y es hora de pasar factura

Voz 1643 10:02 hay que pregunta a los jugadores hay que preguntar al técnico hay que preguntar a la directiva como dice Jordi ya hay que preguntar a la calle hay que preguntar a los aficionados de el Barcelona y por eso la redacción de Barcelona hoy se han bajado a las calles de la ciudad condal ya han preguntado cómo es el día después de la derrota en Liverpool

Voz 10 10:19 no hay un culpable un nombre adhesivo más esa que creo que el entrenador siempre es el apuntado máximo responsable es el entrenador ya pesó mucho la derrota en Roma dos veces en la misma piedra algo pasa hay algo tienen que analizar la culpa es de dos entrenadores jugadores no es de Osaka la una no quedan más que es el entrenador el que dirá

Voz 11 10:38 el equipo para Mike de mitos ya le quedó grande en la Champion League claro lleguen a Valverde claramente hacerlo de entrenador y eso que tiene toda la responsabilidad se ha cargado el sistema el tiqui taca el rondo del fútbol espectáculo que hacíamos desde Cruyff yo creo que si tiene un poco de dignidad tiene que dejará el cargo soy profesora

Voz 10 10:57 tengo alumnos ahí es fácil decir que la culpa es el profesor porque no enseña bien

Voz 12 11:02 Nos de Valverde o de un jugador de otro

Voz 10 11:04 se todo el equipo fue el peor día de su vida creo que he cometido los mismos errores que en Roma Industria aprendido nada de estos de estos años como aficionado me gustaría que siguiera pero la realidad es otra creo que necesitamos un entrenador nuevo con nuevas ideas y que empiecen a pensar en un equipo de cara al futuro que no todo estoy alrededor de mes se creo que puede seguir pero al cincuenta por ciento ahora mismo la gente está en contra pero si se gana la Copa del Rey se suavizará las cosas

Voz 13 11:30 el hombre ha hecho una una campaña en magníficas

Voz 2 11:32 se ha equivocado equivocado

Voz 13 11:35 Valverde por el bien del Barça debe continuar

Voz 0044 11:38 el culpable que más veces sale es Valverde gracias a Paul Martín

Voz 1643 11:42 el otro compañero de Radio Barcelona que ha bajado a la calle para recoger estos testimonios en un día que en las calles de Barcelona eran difíciles la deseada era el objetivo de Messi lo era desde que lo dijo en la pretemporada y en el momento clave no sé si decir que no ha aparecido o más bien que no ha decidido si Messi no decide y el resto del equipo no parece el Barça suele naufragar compañero del periódico de comentarista del Barça en Carrusel Marcos López es negativa tanta Messi dependencia cuando no está en sus compañeros desaparecen es perjudicial que les busquen siempre Ile necesiten tanto muy buenas

Voz 14 12:12 no en absoluto Óscar no es Messi el problema ni mucho menos ha sido una solución para un equipo que ha ido perdiendo encanto y contundencia además de los rasgos esenciales de su estilo ha sido el arma decisiva en España donde se ha convertido en el dueño de las ligas lleva ocho el soporte para ir avanzando en Europa hasta que una vez llegados los momentos decisivos todos ha derrumbado va mucho más allá de una simple cuestión futbolística diríase que incluso trasciende el balón el Live pueblo eliminó como hizo hace un año la Roma inyectando energía y pasión a su juego creyendo en que todo era posible mientras el miedo inicial del Barcelona Se acabó transformando en pánico sólo había que ver sus caras en Anfil eran idénticas a la del Estadio Olímpico Roma no Messi no será nunca problema el verdadero problema por encima incluso de la cuestionada figura de Valverde es que el base del tridente el el dos mil quince el de la última Champions era mucho mejor equipo que el de dos mil diecinueve que decir si lo comparamos con el Barça del dos mil nueve de Guardiola Messi sí que ha ido evolucionando a mejor el equipo no ayer por ejemplo dio tres pases de gol el primero a Coutinho el segundo a Jordi Alba y el tercero a Suárez además disparó dos veces con peligro repetidas ambas ocasiones Paul soberbio Alison si el Barça llegó hasta ahí fue gracias a él el problema es que todo lo que rodea a Messi no se ha mejorado en estos últimos años

Voz 1643 13:28 así que para Marcos López el problema no es Messi sino todo lo que le rodea nos queda saber la opinión del mundo entero a parte de la prensa española que ese cuenta José Palacio de esa sorprendentes de

Voz 1038 13:38 hombre pues buenas tardes qué tal muy buenas Oscar pues en el As trueno en Anfil una nueva catorce del Barça en Champions y adiós al triplete portada en negro del es porque son los más críticos el mayor ridículo de la historia el Barça escribe la página más negra al caer eliminado en Champions de manera imperdonable en Anfield en Mundo Deportivo sonrojo un Barça sin alma vive una debacle en Anfield del Liverpool sala femenino le pasa por encima en el País fiasco monumental del Barcelona al Liverpool el equipo de Valverde pierde cuatro cero y se queda a las puertas de la final de la Champions y Si ya pasamos lastrar fronteras vamos a Inglaterra en San dicen increíble en el Mirror el milagro de Anfil los Red destrozan al Barça para alcanzar la final de Madrid en The Gardian de otro mundo Horrillo Vietnam Doom completan una remontada espectacular del Liverpool en Francia L'Equipe dice rojos locos en Italia la Hachette habla de un Liverpool de locura a la final

Voz 1643 14:27 Sport dice un Liverpool de leyenda

Voz 1038 14:29 por ejemplo siguen nos quedamos en Argentina el diario Olé dice para el culé volvió a fracasar el Barça en Champions el Liverpool lo arrolló el cuarto gol pareció amateur Hinault tuvo reacción el equipo ni Messi

Voz 1643 14:40 sin embargo lo que para el Barcelona una mala noche para el Liverpool para su afición es una hazaña que ayer en Anfield al terminar el partido sonaba así

Voz 16 15:00 a bueno cuenta esa comunión

Voz 1643 15:04 la afición jugadores después de dejar en la cuneta

Voz 16 15:07 la al Barcelona como es el día D

Voz 1643 15:09 pues de lo que fue una gran noche corresponsal de la Ser en Inglaterra Álvaro de Grado muy buenas

Voz 0107 15:14 hola buenas tardes pues con muchísima alegría hay justo ahora que es escucha Walk caló hondo cabe recordar las declaraciones de ayer de Klopp en rueda de prensa por qué dijo que el este club el Liverpool es una mezcla entre ambiente emoción deseo y calidad futbolística que si quitas una de esas cuatro características el club no funciona pero ayer funcionaron todas entonces a partir de ahí se pudo bueno culminar esa masa de remontar al Barcelona hay también han ido mucho calado en la afición en la prensa inglesa unas declaraciones de José Mourinho analizando la clasificación del Liverpool dijo Mou como analista envites por qué esta remontada desgracias a Clos porque es el reflejo de su personalidad su espíritu luchador y que gracias a su mentalidad este Liverpool ha cambiado el pudo remontar un partido así

Voz 1643 15:59 yo ya el Liverpool espera rival en la final del metropolitano a las nueve en el Johan Cruyff Arena el hayas defiende ante el Tottenham el cero uno de la ida ya allí hay un hombre de la Cadena SER última hora de los holandeses y de los ingleses Sique Rodríguez Sara muy buenas

Voz 1906 16:12 qué tal muy buenas Oscar pues eh llueve y hace frío en Amsterdam pero la ciudad está ilusionada con ver a su equipo volver a una final de Champions veintitrés años después

Voz 0231 16:23 Ajax todos disponibles de ley eje de John

Voz 1906 16:25 en el Telegraph hoy leímos en Jaca entrenador que dice que vamos a disfrutar en el Tottenham que tener que remontar un cero uno del partido de ida bajas importantes como la de Cain ida Vinson Sánchez pero recupera a Mauricio Pochettino Asón que se perdió la ida por

Voz 0231 16:38 por acumulación de tarjetas

Voz 1643 16:41 partido de la nube la noche en el Johan Cruyff Arena haya Tottenham saldrá el rival del Liverpool no del Barça

Voz 17 16:46 cuando ganas te sientes distinto mira es distinto

Voz 2 16:49 incluso hadas distinto

Voz 18 16:52 a plasmar Super PAC

Voz 19 16:54 súper mega para cuando ganas se te nota participa

Voz 2 16:57 en los siete retos más grande

Voz 19 17:00 Historia juega la final de Champions y que Sete no

Voz 2 17:02 te entra en Codere punto es si acepta el reto mayores de dieciocho años juegan con responsabilidad la cuarta revolución digital está construida sobre las estructuras Tíber físicas conectadas a un sistema blog donde el ex computing es tan flexible como flexión ir Machine Learning se ha visto claramente influenciado

Voz 0979 17:17 el DW en momento un momento nosotros hablamos ciento mismo idioma y además podemos ayudarte con todas las soluciones que necesitas para hacer crecer tu negocio y que todo te resulte más fácil Telefónica Empresas tu Partner integral en la transformación digital información telefónica empresas punto es

Voz 20 17:37 para hacer senderismo debería echar me crema

Voz 21 17:39 eh

Voz 20 17:41 pero sólo tengo del quince Si me he dicho dos veces la del quince café como si fuera del treinta

Voz 5 17:46 cuando tres tu Ford tus preocupaciones son otras aprovecha el mantenimiento Kraft pues sólo noventa y nueve euros hasta el treinta y uno de mayo lleva te un Kuga de sustitución sin coste la increíble sensación de de preocuparse condiciones en Fort punto es

Voz 22 17:59 en primavera se les convences este de coges el paraguas y sonido este te queda una cara de igual que cuando veces a la varita de la cita en el coche que parece la del genio traer por eso Midas te concedemos tres deseos aceite filtro y revisión de treinta puntos desde sólo cuarenta y nueve cuando veintinueve pide cita en idas punto es y deseos concedidos

Voz 23 18:21 te has oído tantas veces has bailado tantas veces frío no

Voz 24 18:29 colecciona con el país y los cuarenta Classic la discografía completa y cinco directos de una banda tan grande que ni siquiera hemos tenido que mencionar su nombre cada fin de semana en tu quiosco una nueva entrega por nueve con noventa y cinco dos con el país

Voz 2 18:41 disculpe tiene una marisquería están buscando haremos Ben aquella joyería que pone La joya del Nilo es y dónde está el señor Cantando bajo la lluvia no ha mía doblen doblones quienes lo encuentran que bien Alan vive un verano con Viajes el Corte Inglés el asistente de Google llevarte un Google Home mini de regalo

Voz 3 19:00 el reserva lo por sólo sesenta euros en diez meses se encuentra un precio mejor te da igual consulta condiciones en Viajes el Corte Inglés financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación

Voz 25 19:13 a ver si lo que el fútbol no es quitó Noruega mañana en la vuelta

Voz 1643 19:16 la semifinales de la UEFA Europa League entre el Valencia y el arte

Voz 25 19:18 al con tres uno para los enclaves Pedro Morata muy buenas olas

Voz 26 19:21 las tardes lo principal en el Valencia es que va a recuperar a Koke Lan para que de ese equilibrio en el medio campo defensivamente hablando que no tuvo ni en Colombia ni en Cochrane por diferente motivo

Voz 0231 19:30 los en el partido de ida la palabra aquí en Valencia

Voz 26 19:32 es real apuntada jugando con a Moon Amón Valencia hay jugando con remontada Soler Garay Gameiro que descansaron el otro día seguramente serán del once inicial el valencianismo confía

Voz 1269 19:43 en remontar el tres uno de ida hablarse además esta mañana decidido Susaeta en el Athletic de Bilbao y no ha contado los motivos del porque después de doce temporadas así llegamos a las tres y veinte de la tarde del día gastarán cuatro se pasan bueno aquí al resto de compañeros de la Cadena SER para contar

Voz 2 19:58 más cosas

Voz 1643 20:18 desde ahora ya está las cuatro vamos con más pausa y con menos prisa ampliamos algunos temas de los que ya hemos hablado yo os contamos el resto de la información deportiva de Madrid de este miércoles un día que es normal es lógico hubiese entendible que algún aficionado del Real Madrid pues haya despertado con una ligera sonrisa recordando lo que ocurrió anoche Liverpool lo entendemos porque la rivalidad entre Real Madrid el Barça es tal que las alegrías de uno son las penas de el otro y viceversa enseguida hablamos del futuro de el Real Madrid para volver a ganar la Liga de Campeones la Liga que Zidane tiene claro que es uno de los ejecutivos para la próxima temporada además Simeone ha hecho pruebas en defensa de cara al partido del Sevilla vamos a escuchar a Gabi anoche en El Larguero hablando de la marcha de Godín que el abrazo del ex capitán rojiblanco estuvo claro y bastante interesante en el Leganés hoy pueda haber avances en cuanto a la renovación de Pellegrino porque su agente Horacio Rossi está en Leganés hoy tenía prevista una reunión con la dirección deportiva del Lega con Felipe Moreno con Chema indias para seguir avanzando en la negociación de la renovación el acuerdo está cercano ahora en un noventa y cinco por ciento y en principio a ser al final dos años hay buena predisposición de las dos partes después de que Pellegrino dijera en público que se quiere quedar y me consta que si todo va bien la próxima semana como muy tarde puede haber noticias pero esta fútbol así que veremos luego lo que pasa el Getafe ha vuelto a entrenar para empezar a a su visita a Barcelona con el objetivo de mantener la cuarta plaza ídem no pagar los platos rotos de la derrota anoche del Barça como el miércoles tenemos decir habitual de deporte femenino íbamos a hablar de la final de la Copa de la Reina entre Real Sociedad el Atlético de Madrid y lo vamos a hacer con una infiltrada que juegan al equipo donostiarra y estamos pendientes del debut de Rafa Nadal en el Mutua Open de Madrid en la Caja Mágica con todo esto y mucho más vamos hasta las cuatro

Voz 0231 22:05 sí que no mováis

Voz 27 22:07 qué se llevaría a una isla desierta un transistor escuchar la entrada La ventana con el transistor sería yo Feli ya en la isla de lunes a viernes bueno no me llevaría a Cala Francino que con su inteligencia y su brazo TC construiría una embarcación para salir de ahí creo que no me equivoco en mi decisión

Voz 1643 22:43 el Real Madrid prepara su visita a la Real Sociedad pero lo primero que quiero preguntarle Antón Meana do muy buenas qué tal cómo estás los que es muy buenas lo he dicho ya hace minuto eh no sé si se alegran en en Madrid de la eliminación del Barça pero sí que más de uno y más de dos y más de cien aficionados anoche esta mañana sonreían por ese batacazo del Barcelona

Voz 0231 23:03 por supuesto y dentro del club alegría es enorme cuando el Barça gana la Copa de Europa el año del Madrid es peor cuando el Barça no la gana y encima les remonta el Liverpool como ayer es como que el Madrid salvar a parte de su temporada aparte en el vestuario del Madrid sabes que llevan años molestos no que parece que ellos son los malos y el Barça los buenos que todo gira en torno a Messi que no se puede discutir nada del equipo azulgrana así que si ayer se celebró en el madridismo el triunfo del Liverpool la remontada del equipo de Jurgen Klopp y eso también se vive en el vestuario del Madrid que está muy feliz porque el Barça no vaya a ganar el día uno de junio la Copa de Europa en el Metropolitano

Voz 1643 23:38 el Madrid que lo que tiene que pensar ahora en el futuro en la Liga que ha hecho que es objetivo que no la quiere tirar en ganar la próxima Liga de Campeones y para eso hay que conformar una nueva plantilla hay que dar salidas ya que la entradas sigue Antón el cásting de Zidane en cuanto a las posibles bajas hay alguna novedad

Voz 0231 23:55 bueno si hablamos humo en formato televisivo ahora estamos con las audiciones a ciegas no está Zidane a punto de verse Se da la vuelta o no se da la vuelta en Valdebebas con los jugadores Ceballos por ejemplo que está fuera que ya lo sabe insiste que quiere marcharse cedido no traspasado es un caso distinto de Marcos Llorente contaba Herráez hace semanas ya lo de Llorente que él se quiere marchar traspasado del Real Madrid que no quiere mantener vínculo con el club porque piensa que tiene que volar el caso de Dani Ceballos es distinto Él prefiere una cesión porque no sabe lo que apostar en el futuro puede que cuando se vaya Zidane el tenga sitio en este equipo luego está el caso de Marcelo con Marcelo digamos que hay partido estaba fuera fuera fuera del Madrid bastante enfrentado con la directiva porque no les subían el sueldo como él quería y ahora mismo el hecho de que Zidane parece que cuente con él y que las conversaciones entre capitán y entrenador sean positivas hace que no se descarte una continuidad de Marcelo que repito en enero febrero controlar en el banquillo estaba descartada y luego me gusta mucho mucho el tema de la portería y aquí tenemos información de la buena la que lleva dando mucho Mario Torrejón Courtois sabe que se queda Ike ex portero del Madrid el año que viene información de Javi Herráez Keylor Navas no se quiere marchar encima el entorno de recomiende que se quede que Pelé el puesto creo que va a ser la gran decisión traumática de Zidane en cuanto acabe la temporada dirigirse a Keylor Navas a hablar con él decirle cuál va a ser su futuro en este equipo Keylor se quiere quedar a Zidane le encanta que para mí es el punto más caliente más allá de que con Bale tendrán problemas por el sueldo el tema caliente caliente Óscar va a estar entre Courtois Keylor y Zinedine Zidane

Voz 0044 25:37 va a ser un buen bar en el que tiene ciudadana partir el treinta de junio novedades en el futuro de la plantilla del Madrid email

Voz 1643 25:43 estás ante que te preguntara por las novedades en la nueva súper liga europea que también hay cosas que contar

Voz 0231 25:49 si a última hora porque Javier Tebas en Nyon para reunirse con Ceferino para decirle cara a cara que las ligas europeas no se van a quedar con los brazos cruzados mientras la élite del fútbol continental

Voz 1643 26:00 la ECA quieren acabar con los campeona

Voz 0231 26:03 dos nacionales Tebas acusó ayer sin citarlo como siempre al Real Madrid de querer debilitar a la Liga no cree que los blancos puedan juntarse con otros quince clubes ricos montar una súper Champions cerrada por su cuenta a corto plazo él no cree en eso ya dice que todo el mundo conoce la postura del Real Madrid cada vez más enfrentado el Madrid de Florentino con la Liga de Javier Tebas ya que estamos en el tramo local de Madrid de este programa SER Deportivos ayer charlamos en el hotel Eurostar con Luis Yáñez del Rayo Vallecano y el mensaje de los Rayo Vallecano Leganés Getafe Alcorcón es muy muy claro Si no hay unidad los ricos van a acabar con el fútbol en este momento es clave que los clubes españoles y los clubes euro peor estén unidos porque repetimos los clubes grandes pero humildes de nuestro fútbol serán cuenta que están a punto de cargarse nuestra Liga que es parte de nuestra vida y por eso ayer Oscar eso los clubes en grandes de Primera y Segunda División pero modestos de la Comunidad de Madrid fueron a ese hotel a escuchar como por un lado Esteban encuentra una película como por otro lado la década Agnelli iban les cuenta a otra pero en el fondo está mucho más cerca el poner en peligro el modelo actual de fútbol que llevamos conociendo nueve décadas en la Liga española qué otra cosa así que hay que estar muy alerta para que no nos roben los partidos de nuestros equipos

Voz 1643 27:30 los pequeños luchando contra los grandes con mantener el actual formato de Liga y que no Sacresa Superliga europea Antón muchas gracias

Voz 0231 27:37 un abrazo Chao el Madrid que juega en Anoeta ante las

Voz 1643 27:39 la sociedad el domingo a las seis y media me que va a jugar el Atlético de Madrid que recibe al Sevilla en el último partido del Metropolitano de la temporada Pedro Fullana muy buena hola muy buenas no sé si podemos ver nuevo central el domingo o es sólo una de las muchas opciones que llevan ensayando Simeone

Voz 0765 27:54 Bono de momento el primer ensayo de la semana pero ese curioso hubiera

Voz 28 27:58 Rodrigo de central junto a Godín sabes

Voz 0765 28:00 Savic es baja por lesión la semana pasada estuvo probando con toma así

Voz 1906 28:04 en Saúl Saúl jugó parte del partido cuando

Voz 0765 28:06 se lesionó Savic en el último encuentro liguero yo hoy ha sorprendido con Rodrigo que no ha jugado nunca de central que habitualmente está en el centro del campo así que Rodrigo retrasaría la posición para jugar de central en el centro del campo actuarían saudí Thomas el resto los habituales de los últimos partidos así que veremos si finalmente sigue apostando por esta

Voz 1643 28:26 opción aussie simplemente ha sido una prueba

Voz 0765 28:28 de un día de eso de cara a un partido ya no tiene

Voz 1643 28:31 una trascendencia para el Atlético Madrid pero sí para el Sevilla que está jugando todavía la cuarta plaza de Liga de Campeones con el Getafe con el Valencia ellos he dicho antes al empezar este tramo a las tres y veinte de ese reportero de Madrid que habría que escuchar a Gabi el ex capitán del Atlético de Madrid que su anoche en El Larguero que Pedro habló muy claro sobre la renovación del Atleti sobre las salidas sobre jugadores que tienen que tirar del carro en el equipo de Simeone

Voz 0765 28:53 eterno capitán habla claro cada vez que lo hace como lo hacía en su momento en El Vestuario y anoche se pasó por El Larguero para hablar precisamente del adiós de Diego Godín de esa norma injusta para los futbolistas veterano los mayores de treinta años a los que el Atlético de Madrid renueva año a año Hinault con contratos largos le pasó a él le ha pasado a Godín Filipe le pasa a Juanfran bueno pues fíjate él cree que hay que acabar con esa forma actual

Voz 1643 29:17 del Atlético creo que esa norma

Voz 0711 29:19 para mí injusto porque todos los jugadores no somos iguales y más cuando tiene un rendimiento tan que como digo tú cambias

Voz 0231 29:25 eso es anormal la eliminaría sí sí

Voz 0711 29:28 por supuesto que todos los jugadores Si somos diferentes

Voz 0765 29:32 bueno pues todos los jugadores somos diferentes y el acabaría con esa norma porque entre otras cosas dice Gavin no entiende que el que vaya a venir ahora en el puesto de Godin vaya a cobrar más o tener un contrato más largo

Voz 0711 29:41 es tiene una importancia un equipo es verdad que en juego es a partir tenido vamos que se dejan llevar que dejaron sí pero jóvenes como digo que que con picos de uno con lo que hay Mata que no puede reprochar nada a jugado todos los partidos juegan con la cabeza rota juega con brazo roto entonces creo que hay excepciones que que es normal bueno pues te pueden Castillo

Voz 29 30:00 ya para los beneficiados de de este equipo son los nuevos que vienen con juegos o que venía de ganar más dinero que Diego acabe tres años dio bien no

Voz 1643 30:11 dije dicen Hellboy dices dónde va porque casi piso a hablando a Gabi parece que creo para que ofrecerle el dinero uno nuevo que viene cuando se lo puedes haber ofrecido que tienes ya más que sabes que rinda al cien por cien de la camiseta eso lo que iba a decir Ingelmo que casi te pisó el corte ayer lanzase de uno con el gatillo rápido hoy

Voz 0765 30:27 Diego Godín Se marcha con esa política renovación año a año porque además el Inter le ofrece tres temporadas son dos más una tercera opcional pero de fácil cumplimiento va a cobrar más dinero en el Inter de Milán y el que va a venir porel que ese Felipe Monteiro el central del Oporto cumple en seis días los treinta años pero va a venir con un contrato de tres cuatro temporadas en el Atlético de Madrid esa es la circunstancia que hace que sea injusta es anormal de la que se quejan los futbolistas veteranos del Atlético de Madrid pero no sólo habló de Godín Gabi también por ejemplo de Griezmann

Voz 0711 30:59 no me preocupa ni me preocupa al final como lo dicho al principio pero que el club tiene que estar por encima de quiero quiero me gustaría te toda la gente que estuviera dentro tuvieran las cosas claras no no tengo con don ideas que clara año hablamos de lo que pasa es que hayan Nos no sé qué decirte alguna ya que se quedara como dice el año pasado como seguiré diciendo porque son jugadas diferente pero no me preocupa que se vaya que se quede al final Antoine hará lo que quiera como ha hecho siempre entonces bueno que tenga claro lo que quiere hacer

Voz 0765 31:26 bueno pues eso es lo más importante dice que tenga claro qué quiere hacer en el futuro Antoine Griezmann y un último nombre también ligado en este caso a Godín el de Lucas

Voz 0711 31:35 creo que fue una oferta no es poco desorbitada plátano para la edad que tenía mi decidió marcharse que que todavía no estaba en esa etapa de coger las riendas dentro dentro del vestuario pero sí podría ser una pieza fundamental en el futuro entonces bueno creo que que se va a hacer mucho más en falta la la falta de dijo que la de Lucas

Voz 0231 31:54 bueno pues echará del Atlético Madrid dice Gabi más

Voz 0765 31:57 Diego Godín que no a Lucas y además eh dijo que hay plantilla para el futuro con calidad con hombres importantes como Koke como Black y que cree que hay algunos que tienen que dar un paso al frente como es el caso de Saúl

Voz 1643 32:08 pues grave que estuvo con Manu Carreño muy bien

Voz 0044 32:10 hablando claro y directo Pedro muchas gracias

Voz 1643 32:13 hasta luego pues vamos a aprovechar hoy un ratito para hablar de Leganés si de otro paso histórico quedado en conjunto pionero con una nueva permanencia que es la tercera va a permitir jugar la cuarta temporada diga en la Primera división para hablar de eso la permanencia que mejor que uno de los capitanes de lega una Agustín está muy buenas

Voz 30 32:31 no bueno lo primero bueno lo contaba ayer uso

Voz 1643 32:34 pues bien SER Deportivos ese acto social

Voz 0044 32:36 tal en Leganés en destrozó deportiva

Voz 1643 32:39 qué donde junto a Emilio Moro junto al Langui presentadas de ese proyecto que lleva como lema No me digas que no se puede uno de los actos de estos que el Leganés de lo bonito de los que gustar a todo el mundo no

Voz 30 32:51 sí así es eso algo muy bonito pues gracias a él personal pues dejando es participar porque bueno al final no siempre es fácil a ese tipo de iniciativas Si y que que no te la oportunidad de participar hay que es precioso

Voz 1643 33:08 felicitar a ese tipo de actos enhorabuena para para toda la plantilla por la permanencia una más porque tú has estado en la primera

Voz 30 33:16 sí sí la verdad que que bueno que tenemos un un objetivo el fin de semana pasado pero pero bueno todavía quedan dos partidos que que que nos pueden dar mucho oí la verdad es que que con muchas ganas de afrontarlo pero visto desde fuera

Voz 1643 33:31 pero estará buenas la permanencia más fácil porque ha llegado antes que las otras dos habéis hecho puntos eso digo les fuera desde dentro ha sido así

Voz 30 33:40 bueno aquí que te haya sido fácil vino un poquito pongan jubiladas muestra toda la verdad que que este año pues bueno conseguir este objetivo a estas alturas no era nada fácil que podemos verlo no

Voz 31 33:52 lo Prieta de ahí la verdad es que bueno fácil yo creo que que no hay nada ahí fuera

Voz 1643 33:59 cuando el está salvado pero lo has dicho tú quedando dos partidos para intentar llegar más arriba cuál es el objetivo ahora del gas

Voz 30 34:07 club uno de sus dos partidos que quedan son sencillas

Voz 31 34:11 lo disfrutamos juntos y dentro del campo oí que

Voz 30 34:18 que todos los jugadores que hemos hubiera tenía su situación es primera en casa para acabar de una forma precios en casa oí y después se en acordadas porque porque bueno final de Podemos se conseguir que dar lo mejor considerando que hemos quedado que tenemos muchísimas ganas

Voz 1643 34:35 así que me de cuarenta y cinco Si se pueden hacer cincuenta vino me mejor Imaz después una vez de que ante el Villarreal ante el Athletic que alguno dijo parece que el Leganés ha dejado llevarse a relajado cuando escuchaba ese ese tipo de comentarios en el vestuario y fue así o cómo lo toman

Voz 30 34:50 no está claro que bueno al final son comentarios un poco resultadista cuando cuando ves lo que lo que pasa es fácil de sacar conclusiones bueno un poco anticipadas nosotros teníamos claro que que que sí es cierto que que lo hicimos una vez y no he tenido ningún problema en reconocer que con el Villarreal el no nos cuenta esto no es el mejor partido no sé otras cosas y cuando cuando no bastaba con pues muy difícil hemos tocado lo que tienes pero nosotros los partidos como tal equipo yo creo que fue a por el partido es cierto que que no tuvo algo analiza pero quedó una actitud no te digo viajar sido al vamos al revés yo creo de de de querer ir a por el paciente es bueno el otro día se ha sido mucho mejor y es la la versión y queremos seguir manteniendo

Voz 1643 35:39 además con la victoria en Sevilla queda claro que el Leganés no se ha dejado llevar bueno es que yo creo que el de Sevilla fue el mejor partido fuera de toda la temporada

Voz 30 35:50 sí bueno ya verdad que que que el equipo estuvo bien yo creo que ya tenido al tenido actuaciones muy muy buena por ejemplo con Getafe pues la verdad es que que el equipo estuvo muy muy bien pero pero con ganas de ellas digo es si con esta dinámica de seguir mostrando a la gente que que queremos sí Si queremos mostrar

Voz 1643 36:14 oye había ganas de ganarle en Sevilla que fuera un punto de revancha de venganza de esa eliminación en Copa el semi final que pudo ser y al final no fue

Voz 30 36:23 muchas ganas de ganar más que contra el Villarreal lo que pasa que que que yo te digo que bueno sí es cierto es que esos resultados no fueron positivos siempre es pues un poco así iban llenando el saco de de de ganas de guerra había Hay y eso ayuda pero lo más allá de eso no me preocupa

Voz 1643 36:46 en cuenta que en aquella semifinal de Copa que nombraba y ahora el técnico la Ser Garitano cuando se marcha Garitano mucho piensan que la transición del Leganés este año va a ser más dramática al final de que echamos la vista atrás Si tampoco ha sido tan difícil como se esperaba

Voz 30 37:02 no está claro que fue una persona porque en el club y que Ike

Voz 0711 37:07 el serán

Voz 30 37:09 bueno lo que tenemos en el mundo del uno es que nadie es imprescindible al final todos somos prescindibles que hay que hacer es que que cuando es dejarlo todo dar lo máximo ahí hacerse otras

Voz 1643 37:24 lo ha hecho Pellegrino Si iba a firmar ya en breve lo deseas cosa con vosotros no habla

Voz 30 37:28 no no eso son temas personales no bueno ese tipo de circunstancias son muy personales y nosotros no sabemos nada

Voz 1643 37:38 bueno creo que lo si se firma lo hará en la próxima semana mientras la disfrutar de los dos partidos que quedan y sobre todo de de este domingo ante el Espanyol caer va a ser una fiesta para la afición debutar que merece que llevan tres temporadas en Primera ahí llenando el estadio semana tras semana

Voz 30 37:55 sí es Le es de de de agradecer muchísimo de algo esperemos que sea una fiesta en todos los sitios y hacemos todo lo posible para para reconversión que vamos a la actitud que como en cada partido oí todo lo que nos dan no sé si son conscientes

Voz 1643 38:15 pues una que suscita muchas gracias por estos minutos en SER Deportivos una de más enhorabuena como capitán

Voz 0044 38:20 de de toda la plantilla de Leganés ha disfrutado de la dos jornadas saberes en vez de cuarenta y cinco son cincuenta y uno y el récord de Leganés esta está temporadas todavía mayor

Voz 3 38:30 no

Voz 1643 38:36 pueden ser cuarenta y ocho puntos si gana en Leganés el domingo a las seis y media al Espanyol un Leganés que estás salvado y con remotas opciones de ser séptimo de luchar por Europa todo lo contrario que el Getafe que depende de sí mismo y que mañana tiene comida de plantilla y que espera no pagar los platos rotos de esa derrota anoche del Barça en Anfield ante el Liverpool de muy buenas

Voz 1390 38:55 qué tal muy bueno si el equipo mañana se concentra después del entrenamiento de hecho de las dos y media una comida oficial donde se va a entregar una placa Ángel Rodríguez por conseguir los seiscientos de lectura de El club también a Portillo que cumple cien partidos con la camiseta del conjunto azulón comía que va a servir de concentración de qué partido del Barcelona que como tú has dicho espera el Getafe que no sea no pague los platos rotos no porque viene de que el Barça de caer eliminado en la Champions y el Getafe va al Camp Nou ante un Barça que no se juega nada Liga el equipo ha vuelto entrenamiento ya para preparar ese choque después de descansar lunes y martes y piensan en que cuatro puntos son suficiente para clasificarse de forma matemática así que un empate dejaría al Getafe dependiendo de si mismo en la última jornada ante el Villarreal para meterse como cuarto clasificado

Voz 1643 39:49 cuatro puntos de de seis tiene que hacer el Getafe para estar en Champions hay conjura mañana con esa comida la entrega las plagas a Portillo y Ángel va a tener razón Bordalás no va a sacar Valverde un equipo de circunstancias el domingo en el Camp Nou no veo yo sacando un equipo B y que Palme contra el Getafe tengan que aguantar el bochorno de su afición después de lo que pasó anoche en Inglaterra son contra el Getafe y el Rayo Vallecano ha entrenado esta mañana juega también el domingo seis y media contra el Valladolid ya el Rayo no se juega nada porque está descendido pero sí que el Valladolid todavía se juega la permanencia así está la actualidad del los cinco equipos madrileños que esta temporada han estado en primera división son las cuatro veinte hoy es miércoles y hoy nos toca hablar de deporte femenino

Voz 33 40:33 días SER Deportivos en Cadena Ser punto com y en las redes sociales e incluso arroba SER Deportivos quien Facebook SER Deportivos

Voz 3 40:45 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del él

Voz 27 40:50 que misma critica adivinos en lo que queda

Voz 3 40:53 las mandando tu nota de voz tener guasa seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco

Voz 34 41:00 a Diego quitado una falta que preguntaba pero Kutxa Lola Boyacá vaya

Voz 3 41:11 el Whatsapp de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 5 41:22 sé que voy a tener miedo y tengo miedo el miedo no nos hace valiente eso cobardes el miedo siempre va a estar ahí

Voz 3 41:28 pero sí el modo en el que nos enfrentamos a Jean Farrell el tercer hombre más rápido del mundo sobre unos esquís lo hace a más de doscientos kilómetros por hora

Voz 1325 41:39 el hombre más rápido entre un edificio el motor

Voz 3 41:44 este domingo a partir de la una de la tarde una hora menos en áreas Jean Farrell en acento Robinson el lado humano del deporte con Michael Roberts síguenos también en Cadena Ser punto com Nuestra

Voz 2 41:59 vale ahora no eso que la peor lo acabarían de lunes a jueves a las cuatro de la mañana una hora menos en Canarias la vida moderna con David Broncano yo tenía ya tenía los monólogo pero ya lo de mañana o no Lorraine sigue los también en Cadena Ser punto com nuestra es esto no Radio Cadena SER

Voz 35 42:25 ah

Voz 2 42:27 cuenta con las eh

Voz 35 42:30 pues sí lo que pase

Voz 1643 42:40 pues como todos los miércoles vamos a abrir la ventana el deporte femenino en este SER Deportivos y lo vamos a hacer encarando la próxima final de la Copa de la Reina que se juega en sábado a las ocho y media en Granada venta a la Real Sociedad y el Atlético de Madrid los mismos dos rivales que se vieron la cara el pasado domingo en la última jornada de Liga para ver cómo está el rival del Atlético de Madrid en esa final vamos a hacerlo con una jugadora que además pertenece al Atlético de Madrid delantero de la Real Carla bautista muy buenas hola eh tú estás cedida por el Athletic y la Real no sé si esta semana te ha llamado a alguna compañera del Athletic para ver cómo estáis qué se cuece

Voz 21 43:18 no no no me ha llamado nadie son sólo después de algunas giras dice que no volveríamos a ver las caras el sábado para nada ir hay poco más mucha suerte para para ellas y para mí poco Hypo

Voz 1643 43:34 la nota mucho que esas tranquilita y que el sábado no marque

Voz 21 43:38 ver mucha suerte que no toca muchas bolas pero pero viene bien

Voz 1643 43:44 en nota de Carla pero no tendrás al corazón dividido

Voz 21 43:48 no no porque yo eso lo tengo muy claro creo que durante toda esta temporada lo vemos todo yo soy fiel puede aquí decirlo y estoy si con la Real llegue ojalá pueda ayudar metiendo o incluso un gol y podamos ganar esa final

Voz 1643 44:07 lo que sí debe ser un orgullo Carlas que la Real Sociedad paga el Atlético de Madrid para que tú jugar la final eso es que consideran que es muy importante

Voz 21 44:16 sí bueno como como he dicho también hay que llamar compañeras es un arma de doble filo la verdad es que el clima o danza pues era confiado en mí también pues por otra parte pues ya me tengo la presión de ayudar al equipo por así decirlo pues el pagadas clausurar sí que es verdad que aunque ha pagado pagará eres tú que yo quiero que hizo el terreno de juego y que puede ser que no seré o que si se ve eso ya está en manos del vistes

Voz 1643 44:49 saber la cifra se pudo decidir hornos

Voz 21 44:52 es algo que no hace falta decir

Voz 1643 44:56 yo sé yo de los que piensan que cuando ustedes a una jugadora es para que juegue todos los partidos

Voz 2 45:00 que pueda incluso cuando juega contra

Voz 1643 45:02 yo entiendo que para es una presión pero ahora la motivación Carla tiene que ser demostrarle al Atlético que tiene un hueco también a la vez de devolverle a la Real esa confianza de lo especial que está partido para ellos

Voz 21 45:13 bueno para mí y la verdad es que es una motivación la Copa no tengo que demostrarle nada a nadie ella estoy donde quiero estar aquí lo que hay que hacer disfrutar de partido y no saber si creo que hay que ir a nadie

Voz 1643 45:32 no ha ganado al Atlético en toda la temporada pero vamos con ganar uno que sea la final vale

Voz 21 45:40 hombre claro yo lo firmado ahora mismo eh

Voz 1643 45:44 Nos decía Esther González de el pasado lunes aquí eso deportivos

Voz 0044 45:47 y es que la final de Granada

Voz 1643 45:50 va a ser distinta debajo de Liga la Real no se jugaba nada la motivación ahora para el sábado como dices tú tu firma ganar la Copa tú quieres ganar la Copa esquela motivaciones cien por cien es otra

Voz 21 46:00 hombre claro nosotras a este parque último partido de Liga pues llegas a pero tampoco la motivación porque como bien dice no juega montada ellas espacio se jugaban el título de tele oiga hablar nosotras sí que llegaba pocos con muchísima motivación a este a este partido hemos estado trabajando mucho para llegar a este momento

Voz 0711 46:22 sí ojalá ojalá ganemos

Voz 1643 46:25 el Atlético es un equipazo lo ha demostrado en los dos partidos de Liga pero bueno aún partido de pasar cualquier cosa y el claro ejemplo lo que pasó anoche en Anfield con el Barça de Liverpool

Voz 21 46:36 ya ve ya que no hay ni un ejemplo mejor sabemos que ya te daban de favoritas pero pero eso no significa que no se tenga que que no se tengan que ganar su partido al igual que nosotros que nosotros vamos a poner todo lo que esté en nuestra mano para para ganar el partido oí