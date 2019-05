SER Deportivos (09/05/2019)

Voz 1643 00:00 te en la SER el Imperio español dominó Europa hasta el siglo XVII justo cuando comenzó el dominio inglés y algo parecido ha pasado en la Liga de Campeones más emocionante imprevisible y sorprendente de la historia ha sido la Champions de las remontadas inesperadas imposibles en semifinales de hecho hemos vivido la más espectacular la del Liverpool al Barça y la vuelta al calcetín que le ha dado el Tottenham al Ajax en el noventa y cinco antes vimos la remontada del Ajax ante Madrid tricampeón de Europa después eh eliminaron a la Juventus de Cristiano que antes la había remontado al Atlético de Madrid por ejemplo el Manchester City de Guardiola se quedó fuera tras celebrar un gol en el minuto veintitrés después del reinado del Real Madrid Atlético Barça Liverpool Tottenham van a jugar la próxima al final de la Liga de Campeones en el Metropolitano no sé si será porque en Inglaterra el reparto televisivo el más equitativo que en España pero la hegemonía actual inglesa en Europa es para que nuestra Liga se lo haga mirar sólo tres y uno empieza a deportiva ya estamos aquí ya sabes que puedes escucharnos en la radio de toda la vida en la serie en Cadena Ser punto com la aplicación de la Cadena Ser y que puedes seguirnos en Twitter en SER Deportivos o en nuestra página de Facebook es facebook punto com barra Ser Deportivos con Paco Hernández en la producción con Juan Carlos Ingelmo Hernández en la parte técnica un saludo dos carecido en nombre de todo el equipo que hace esta SER Deportivos y que des ahora ya está las cuatro os vamos a contar cómo ha sido la mañana como bien en la tarde de este jueves nueve de mayo el día después de una nueva locura en las semifinales de la Liga de Campeones porque cuando creíamos que lo habíamos visto todo tras esa espectacular remontada del Liverpool al Barça en noventa minutos su cedió es increíble su cedió la remontada del Tottenham playas en sólo cuarenta y cinco minutos levantando un dos cero al descanso en Ámsterdam sin Harry Kane con un triplete de Lucas Moura con gol de la victoria en el minuto noventa y cinco Poquetino acertó cambios y una español Fernando Llorente lo vivió en primera persona los dos fueron anoche protagonistas en el larguero

Voz 1835 02:17 siempre creer y tener fe en esa fe es lo más importante en el fútbol

Voz 1 02:21 no tenemos nada que perder hemos dicho que salir a por todas Si somos capaces de meter un gol vamos a tener opciones y así ha sido hemos metido un gol ellos quizás les entra un poco el miedo en el cuerpo oí hemos seguido

Voz 2 02:35 el peleando hasta el final ir SAE muchísima suerte de meter otro oí ahí

Voz 3 02:39 sí que no ha costado un poquito el tercero pero bueno ha sido buah inquirir acceso al final te aquí una locura uno

Voz 1643 02:45 la locura que acabaron Tottenham Liverpool jugando la final del Metropolitano el uno de junio poniendo fin a la hegemonía española en Europa de los últimos cinco años los ingleses van a disfrutar de una final como aquella de Madrid y Atleti en Lisboa hoy en Milán y una noche como la de Liverpool la del Tottenham la quieren protagonizar hoy los jugadores del Valencia que a las nueve reciben al Arsenal en Mestalla Contreras uno para los gunners en el partido de ida Marcelino lo tiene claro la remontada es posible

Voz 1835 03:35 vencido y creo que la afición también lo está

Voz 1643 03:39 el Valencia que ya protagonizó una remontada esta temporada fue ante el Getafe en la Copa en el tiempo de descuento si pasa el Arsenal se puede dar otra final inglesa en la UEFA Europa League porque la otra eliminatoria la juegan Chelsea e Inter con empate a uno en Frankfurt por lo demás es noticia de ayer por la tarde la renovación de Pellegrino con el Leganés hasta dos mil veintiuno Illa emocionante despedida de David Ferrer del tenis profesional la derrota ante el alemán Zverev en el Mutua Open de Madrid fue el último partido de Ferrer se cerró era todo para mí

Voz 5 04:09 ha sido algo maravilloso pero de verdad que se crearía muchos menos muchas

Voz 10 06:03 es extrajo que has oído tantas veces has bailado tantas veces

Voz 0300 06:12 no sólo no colecciona con él

Voz 12 07:10 cedidos

Voz 13 07:28 bueno vale

Voz 14 07:37 en los medios

Voz 1643 07:38 los ingleses es el tercero de Lucas Moura para el que suponía el dos tres que dejaba fuera de la final de la Champions Alaya seny pero inglés vuelve a dominar Europa como hizo ya en el siglo XVII y hasta finales del XX tras la remontada del Liverpool ante el Barça llegó el milagro del Tottenham para vivir una final inglesa que va a ser la primera final de la Champions para el Tottenham corresponsal de la Cadena SER en Inglaterra Álvaro de Grado hoy es un día feliz en Londres muy buenas

Voz 15 08:04 hola buenas tardes pues efectivamente hoy por ejemplo en el Gardian había

Voz 16 08:08 Ana bueno publicaba en un artículo donde se hablaba de

Voz 15 08:11 a final de la década el dominio el fútbol español precisamente por estas dos remontadas de los equipos ingleses y sobre todo en todas las webs inglesas se puede ver dos vídeos uno el el Lucas Moura emocionando se en la zona mixta cuando le pusieron los periodistas su gol lo vio en un móvil y se puso a llorar delante de todos los periodistas y otro vídeo como ya pasó la semana pasada Ferdinand Lineker celebrando ese último gol del Tottenham que culminaba la remontada contra el Ajax como ya celebraron con muchísima posibilidad el gol de Messi hace una semana

Voz 1643 08:42 la alegría de el Tottenham es sin embargo la tristeza y la decepción de playas que vio como el cuarenta y cinco minutos se le escapaba esa final del Metropolitano en Ámsterdam está todavía enviado especial de la Cadena SER Sique Rodríguez como amanecido la ciudad de los canales se sigue

Voz 1906 08:58 pues Óscar hoy Amsterdam ha amanecido triste en la portada del The Telegraph decepción y es lo que se palpa en la gente porque había mucha ilusión para llegar a la final de la Champions veintitrés años después la afición lo veía cerca con ese dos cero en la primera mitad pero al final el destino fue cruel para el Ajax y sorprendente grato para el Tottenham una gran fiesta de los jugadores y del cuerpo técnico inglés lo escuchábamos en el Larguero lo acabamos de escuchar ahora en SER Deportivos y un Tottenham que de la mano de Pochettino se mete en la primera final de de su historia hoy todavía quedaban bastantes ingleses en Amsterdam pero como te digo el ambiente en la calle es de de tristeza de desilusión porque la gente se veía en la en la final

Voz 1643 09:45 normal e como muchos seguidores del Barça se veían el martes en la final pero no va a ser así la Premier manda en Europa Liverpool Tottenham en la Champions y lo mismo esta noche Chelsea y Arsenal son finalistas en la UEFA Europa League director de de Play Segunda Bruno Le Pain a qué se debe esta de hegemonía inglesa en Europa muy buenas qué tal Oscar

Voz 0301 10:03 pues el fútbol inglés se dio cuenta que tenía un problema que su competición la Premier era muy seguida y molaba mucho pero que no les daba para competir en Europa ficharon a a los mejores y eso ha nevado muchísimo el nivel de la competición local también de la Premier ficharon a Guardiola ficharon al Jürgen Klopp y además se han dado cuenta que tenían que ver cobrar las canteras ya están surgiendo cada vez más jugadores muy interesantes desde las canteras inglesas de hecho no en vano la selección inglesa se campeona de varios torneos de categorías inferiores en los últimos años y amenaza de manera muy clara a ser uno de los equipos que luchan por ser campeón en la próxima Eurocopa del dos mil veinte

Voz 1643 10:41 pues tienes razón Paco Bruno Alemany director de Play el director de segundas hoy a demolido a ver si en la final de la UEFA Europa League la juegan Chelsea Arsenal será la primera vez en la historia qué cuatro equipos de un mismo país juega en las dos a finales europeas que esto ocurra no puede impedir el Valencia que quiere conseguir otra remontada

Voz 1643 11:53 en ese punto es extremeños cinco días

Voz 19 11:56 innovación empresarial si tienes un proyecto tecnológico innovador así apuestas por una nueva responsabilidad social corporativa hostias puesto en marcha una acción empresarial novedosa ligada a una universidad presente en los Premios Cinco Días bases publicadas en cinco días punto com recepción de candidaturas hasta el viernes

Voz 0300 12:13 siete de mayo con el patrocinio de Caixabank y Repsol

Voz 1643 13:06 la cita de este jueves es a las nueve en Mestalla el Valencia recibe al Arsenal y los ingleses traen un tres uno de la ida en la vuelta de las semifinales de la UEFA Europa League pero ese gol del Valencia en el Emirates puede ser un gol decisivo además el Valencia remontó al Getafe en la Copa en un final de infarto y Marcelino ha visto los ojos de sus jugadores que la remontada es posible Valencia cuanto no pero Morata muy buenas

Voz 1716 13:30 hola qué tal Oscar otra final que se juega el Valencia ya está en la final de la Copa del Rey y hoy se juega remontando Siri puede hacerlo ese tres uno

Voz 1643 13:39 de desventaja que trae de Londres el pase

Voz 1716 13:41 otra final una final europea que el Valencia no juega desde el año dos mil cuatro en aquella ocasión ganaba en la final de la UEFA al Olympique de Marsella y además jugar esa final de la Europa League Si el Valencia logra remontar es otra puerta abierta a una posibilidad de jugar la Champions directa la próxima temporada si el Valencia primero logrará jugar la final después ganar la la principal novedad que Marcelino puede contar con Copeland no está sancionado está por lo tanto disponible eso haría que Marcelino pueda hacer un cuatro cuatro dos en el habitual con neto vas o Pichincha Garay Gabriel Gayá Parejo coquetean Soler Guedes Rodrigo y Gameiro el Valencia va a llenar su estadio esta noche

Voz 1643 14:27 para tratar sus aficionados

Voz 1716 14:30 sus jugadores de tomarse la venganza con el que fue su entrenador Unai Emery que dejó apeado de una final de Europa League en el año dos mil catorce Valencia cuando Unai dirigía entonces al Sevilla

Voz 1643 14:41 el partido a partir de las nueve de la noche en el en el hemos escuchado a Marcelino diciendo que él viendo sus jugadores viendo a la gente confía en que se pueda hacer irse puede remontar cree lo mismo el comentarista de Carrusel deportivo Santiago Cañizares se puede Santi muy buenas

Voz 23 14:55 hola estamos en un año donde precisamente se puede decir perfectamente que se puede remontar un partido hoy es turno para el Valencia y efectivamente lo puedo hacer lo puede hacer además porque el Arsenal es un equipo que no basa su estructura en la defensa yo creo que el Valencia puede tener muchas ocasiones para hacer dos goles y el problema es que el Arsenal es un equipo que tiene dos delanteros excelentes de primer nivel y habrá que hacer un gran control sobre ellos pero evidentemente que es posible e incluso si no se produce yo creo que Emery sus muchachos saben perfectamente que en Mestalla van a sufrir

Voz 1643 15:29 enfrente ese arsenal de un viejo conocido en Mestalla de Unai Emery un equipo con mucha pegada que quiere estar en la final de Bakú y más después de la ventaja que tiene en la ida la otra semifinal se juega también a las nueve iba a ser en Stamford Bridge en la juegan Chelsea e Inter con empate a uno en Frankfurt habrá otro finalista inglés o será alemán Bruno sí

Voz 0301 15:46 con el Chelsea además como favorito ha sido una temporada de tobogán de emociones separa el equipo de esa Rick empezó muy bien eh luchando incluso con eh el Manchester City y el Liverpool por las primeras plazas en el tramo inicial de la temporada luego llegó un bajón el problema entre que hay guisar di llegará con este tramo final de la temporada en el que sean asegurado plaza de Champions y pueden llegar a una final parece que se ha arreglado un poco la cosa aunque dependerá mucho como dices del partido de esta noche en el que sí pero el resultado de la ida por las diferencias de plantillas yo creo que el Chelsea es favorito

Voz 1643 16:17 la final de la UEFA Europa League va a ser en Bakú Illa de champán va a ser en Madrid sin ningún equipo español y esta mañana se han presentado algunas de las iniciativas para esa final del metropolitano con un protagonista de excepción quién José hubiera muy buena

Voz 1610 16:30 Ronaldo Nazario más de una hora Ejido muy buenas ha estado hablando de todo lo que se ha vivido toda esta semana en la Champions era un acto el Santander para prever sentar la final del Metropolitano de los grandes nombres del mercado por supuesto de su Valladolid de las infusiones que se tiene que tomar para estar tranquilo antes de los partidos pero no

Voz 1621 16:45 a mí me quedo con un sonido a de la eliminación del Barça en el que habla también de Messi

Voz 1835 16:50 pues pierden el de pedir continuo tiene de otros jugadores no citan a Messi cuando Ana pues gana Messi yo creo que esto es una injusticia tremenda con todos los jugadores y cuerpo técnico habría que tener un poco más de cuidado con con con las críticas de temporada bazar qué quieres que te diga la puede tira a la basura todo esto

Voz 1643 17:13 pues hoy Messi el Barça han descansado vuelven a entrenar mañana pero vamos a ir a Barcelona porque queremos saber cómo están los ánimos en el Camp Nou horas después de la debacle del martes del muy buenas

Voz 0017 17:23 hola Óscar muy buenas bueno pues poco a poco se intenta recuperar la normalidad y levantar la cabeza aunque el batacazo fue muy duro y costará recuperarse los jugadores tienen hoy como decías el segundo día libre y mañana volverán a entrenar y a verse las caras tras esta nueva debacle en Europa algunos como Rakitic han aprovechado para viajar a Sevilla visitar la Feria de Abril pero la mayoría se ha movido poco de casa de sus sitios de confianza con su familia y amigos El Vestuario hace autocrítica los jugadores admiten que son responsables de lo que pasó creen que no es justo culpar sólo a Valverde algunos apuntan a los despachos del club donde se decide la confección de la plantilla se toman las decisiones importantes de momento decisiones no habrá porque todos muy reciente y queda todavía un título en juego

Voz 1643 18:10 pues me llama la atención porque no son las cosas para irse de fiesta ni para dejarse ver por ahí pero bueno ayer contamos en El Larguero que el entorno de Marcos Llorente ofreció al jugador al ético de Madrid cómo fue esa llamada Antón Meana buenas tardes

Voz 1716 18:22 qué tal buenas tardes el lunes por la tarde

Voz 0231 18:24 sí después de que Zidane comunicara a Llorente que se busque equipo el entorno del futbolista llamó a la dirección deportiva del Atlético de Madrid le comunicó que Marcos estaba buscando destino y la respuesta rojiblanca fue que hace un año le querían le llamaron El prefirió quedarse en Madrid y aunque sigue siendo jugador del gusto de Simeone ahora mismo el Atlético cree que Rodri no va a salir del Atlético de Madrid piensan que Rodri mejorando su contrato se va a quedar en el Metropolitano Easy Rodri sigue Egido se cierra la puerta de Llorente al Atlético de Madrid

Voz 1643 18:56 son las seis y diecinueve

Voz 24 19:03 en tenis cuarta jornada del Mutua Madrid

Voz 1643 19:05 Open y tras la despedida de Ferrer hoy juega Nadal

Voz 24 19:08 sí verdad Cover voy ahora muy buenas tardes y buena Sierra

Voz 25 19:10 Nadal que va a jugar a eso de las ocho de la noche los octavos de final ante otro de las jóvenes valores del tenis mundial el estadounidense tía fuego XXXVII del mundo y al que Nadal ya ganó en Australia extraño un Rafael Nadal que ayer ganó con buena imagen y que reconoce que ha pasado mal momento mental

Voz 23 19:25 mentalmente tuve un momento bajo no momento de bajón me costó mucho

Voz 26 19:29 esta vez ponerme en forma hay

Voz 0231 19:32 o como energía hay

Voz 25 19:34 en cambio en relación al oyes

Voz 1643 19:37 anoche en la Liga Endesa baloncesto Marta Casas destaca el derbi madrileño muy buenas

Voz 1509 19:41 muy buenas el seis partidos de la jornada número treinta y uno se van a jugar hoy en la ACB con el derbi madrileño como plato fuerte desde las nueve y media de la noche Real Madrid Estudiantes las novedades vuelve Gentile los colegiales y Rudy Fernández en los blancos

Voz 1643 19:52 clavado así llevamos a las tres y veinte de la tarde les da órdenes a las cuatro Se pasan por aquí el resto de compañeros de la Cadena SER más cosas pues venga hasta las cuatro vamos con la pausa y con menos prisa ampliamos algunos temas de los que ya hemos hablado en el tramo nacional yo contamos el resto de información deportiva de Madrid de este jueves la noticia a esta hora están un restaurante donde salen de la plantilla del Getafe antes de visitar Barcelona el próximo domingo han aprovechado fue un acto en el que Ángel Rodríguez ha recibido una placa por marcar el gol seiscientos del Getafe en Primera y le han dado otra Portillo por sus cien partidos como azulón en la máxima categoría con el Getafe y a la vez están en una comida de conjura para asaltar el Camp Nou el domingo y asegurar esa cuarta plaza que da acceso a la Liga de Campeones podrá vienen siguiendo al Getafe el Valencia el Sevilla vamos a contaros sí la ratificación de la sanción al Chelsea de no fichar puede afectar a esa llegada de Hazard Madrid este verano y más vamos a contaros cómo fue la llamada del entorno de Marcos Llorente el Atlético de Madrid el pasado lunes para ofrecerse después de que Llorente supiera que Zidane no cuenta con él en el Atlético de Madrid mientras sigue haciendo pruebas en defensa antes de recibir al Sevilla Leganés anunció por la tarde la renovación de Mauricio Pellegrino hasta dos mil veintiuno una ampliación de dos años de contrato que ya dijimos ayer a estas horas que estaba hecha y que había habido avances en el día con la presencia en Butarque eh Horacio Rossi que era la gente de peregrino y que se reunió ayer con la dirección deportiva delega con eh Chema India director deportivo y con Felipe Moreno el secretario técnico ahora que ya se ha cerrado esa renovación e os puedo contar que viendo cómo se alargaba esa negociación por si acaso el Leganés había preguntado por la situación de otros entrenadores porque no querían que les pillara eh sin plan B una posible ruptura de esa negociación con Pellegrino una de las situaciones por las que había preguntado el Lega es por la de Pablo Machín el que fue técnico del Sevilla ida Girona además hoy jueves y tenemos que pasar consulta con Antoni Daimiel para ver cómo van a quedar la finales de conferencia de la NBA Javier Fernández el patinador nos va a contar cómo es su nuevo espectáculo sobre hielo que ha presentado esta mañana en Madrid y que se lleva jabón íbamos a escuchar todavía más de Ronaldo Nazario de Lima porque no tenemos ningún español en la final de la Champions pero el escenario de la final es el metropolitano y esta mañana han presentado una serie de iniciativas para el uno de junio ya estado brasileño hablando

Voz 27 22:38 todo de todos con todo hecho con todo esto y mucho más vamos hasta las cuadras y que nevó

Voz 21 22:45 desde la veintena

Voz 12 22:46 todo se oye en el arte es el lenguaje que hemos sacado los humanos para hablar con el alma arte el artista pone algo en la obra IS algo de alguna forma interpela al espectador no

Voz 21 22:57 que el del Pozo los jueves en La Ventana con Carles Francino en la SER

Voz 13 23:04 sí

Voz 1643 23:17 me ha gustado estar en esa final que estuviera en el Real Madrid fue el Athletic como ocurrió en Lisboa como pasó en Milán no va a ser así pero la vamos a vivir muy de cerca porque que se jugó en el Metropolitano el día uno de junio vamos a hablar de esa final íbamos a escuchar más de Ronaldo Nazario en la presentación de esas iniciativas del Banco Santander para ese día pero mientras tanto hay que centrarnos en hablar de los fichajes del futuro Real Madrid que hasta que se juega la final entre el Liverpool el Tottenham es el actual campeón de Europa durante los últimos tres años Antón Meana muy buenas olas

Voz 0231 23:52 ha sido muy buenas lo primero que hay que contar

Voz 1643 23:55 noticia que nos contaba ya anoche en El Larguero de cómo fuese cada del entorno de Marcos Llorente el Atlético de Madrid para ofrecerse al conjunto rojiblanco después de saber que en el Madrid ya no tuvo opciones para el próximo año

Voz 0231 24:07 si una llamada que se produjo el lunes por la tarde el entorno del futbolista se puso en contacto con el Atlético de Madrid para informar revisa su situación que no contaba para Zidane que buscaba equipo como avanzó en esta emisora Javi Herráez quiere irse traspasado del verlo la veo no cedido al Atlético de Madrid le recordó que hace un año quisieron ficharle que él priorizó quedarse en el Madrid porque quería triunfar en Concha Espina y que ahora mismo aunque sigue siendo un jugador

Voz 1621 24:34 del agrado del Cholo no tiene sitio en el

Voz 0231 24:36 banda metropolitano son optimistas con la permanencia de Rodri en el Atlético creen que mejorando el contrato Rodri Se va a quedar no se va a ir al City por mucho que haya negociado con el equipo de Guardiola Easy Rodri sigue en el Metropolitano la respuesta que le dio el entorno debieron el Atlético de Madrid al entorno de Llorente es que se quedaría sin sitio en el equipo del Cholo

Voz 1643 24:57 oye si quiere seguir viviendo en Madrid y jugando en un equipo de aquí seguir cerca del Madrid yo creo que Pellegrini no le acogerían Butarque con los brazos extendidos pero los habrá

Voz 0231 25:05 leía antes a forjar en el as que les seduce mucho la Premier que le llaman mucho de la Premier pero bueno yo yo tu petición la punto Easy puedo la la transmito pero eso que decía antes forjadas en la web de Lass que la Premier luce mucho a Marcos Llorente que también es del agrado por lo que yo sé del técnico de la dirección deportiva del Dortmund que encima de un equipo que tiene una relación buenísima con el Real Madrid a mí no me extrañaría nada que sigue el Dortmund finalmente una oferta formal Florentino Pérez eso de hablara con su amigo del Borussia Dortmund fáciles

Voz 28 25:38 para la salida de de Llorente ha

Voz 0231 25:42 a la Bundesliga a ver si tiene suerte porque Marcos se lo merece buen futbolista buen profesional buena persona ojalá que el año que viene donde esté juegue muchísimo

Voz 1643 25:50 yo decía porque en el Alavés tuvo Mauricio Pellegrino allí fue titular prácticamente toda la temporada un técnico que le conoce y que le he dado minutos en la Liga española hace dos temporadas ha sido el técnico que el pasado martes te acuerdas preguntamos en SER Deportivos que fichaje ilusionar a la afición madridista el ganador fue pasar por eso después de que contáramos ayer en esta SER Deportivos que en han ratificado la sanción del Chelsea a no fichar en las próximas dos ventanas Ike no puede contratar hasta dos mil veinte puede eso afectar a la posible llegada de Hazard este verano a al Real

Voz 27 26:25 David o esa puerta está abierta del jugador no la va a cerrar por

Voz 0231 26:28 la información que traslada a la gente que habla

Voz 27 26:31 Hazard no no va a cerrar ninguna puerta Jacek

Voz 0231 26:34 quiere jugar en el Madrid el Madrid tiene avanzadas las conversaciones el hecho de que termine contrato el año que viene Hazard por mucho que el Chelsea no pueda fichar facilita un poco la operación veremos si por las buenas veremos si con un tran ferry Quest pero Jafar ha elegido el Madrid Zidane ha elegido a Jafar por eso hoy muy pendientes de Stamford Bridge lo comentabas ahora en el programa el partido contra el Eintracht ese Hazard Jovovich a las nueve de la noche en Londres pero es el objetivo número uno Eden Hazard el belga que sería la primera gran pieza del nuevo Madrid de Zidane para el año que viene

Voz 1643 27:09 estoy seguro que ningún aficionado del perder ese partido porque está arrasar en el que puede ser su último partido europeo con el Tottenham Si cayera con el Chelsea si cayera eliminado perdón también puede ser el último partido de Jobbik cocinó cualquiera los dos puede jugar una final algo venirse a Romaric llevamos toda la semana tamén Antonio hablando de el nuevo proyecto y el futuro de la Superliga que Tebas está intentando por supuesto boicotear el tenemos de nuevos capítulos también de ese tema

Voz 0231 27:37 si ayer estuvo el presidente de la Liga Javier Tebas en Nyon Suiza se reunió con Ceferino se dio venta Javier Tebas de una cosa que ya sabía que la UEFA va de la mano de los grandes clubes de la ECA a la hora de querer reformar la próxima Champions a partir del año dos mil veinticuatro para los oyentes que no entienda muy bien el cambio la Champions tiene digamos vendido su formato hasta el año dos mil veinticuatro desde ese año no se puede modificar la competición mismo los grandes clubes de Europa eh que forman la ECA quiere una revolución quieren que la Champions en dos mil veinticuatro sea diferente que sea más o menos una Liga cerrada como mucho con dos categorías con ascensos y con descensos pero que para jugar la Champions no tenga importancia como quedes en tu liga doméstica eso por ejemplo dejaría fuera a clubes como el Getafe que después de hacer un gran año en no tendrían opción de jugar esa no

Voz 1643 28:26 la Liga de Campeones ayer les dijo Ceferino

Voz 0231 28:29 Tebas que todo eso que sale en prensa que te estoy contando es mentira que son rumores que solamente hay ideas y que no hay ninguna propuesta cerrada Tebas no se lo cree yo tampoco creo que los grandes clubes de la ECA están convenciendo a la UEFA para o lo haces conmigo o lo hacemos Inti es muy peligroso que lo ponga en manos de los ricos y que quieran romper el fútbol tal y como lo conocemos ahora mismo hizo una situación muy delicada hay por eso ayer Javier Tebas como contamos en Hora Veinticinco le dijo hace Ferine que van a trabajar las ligas europeas ya sea negociando o por otros medios con todas las armas para que los ricos no acaben con los modestos y por tanto no acaben con el fútbol tal y como lo conocemos

Voz 1643 29:08 pues si quiere santón de escuchando al menos porque vamos a escuchar a Ronaldo yo creo que te interesa tanto por la de la Superliga como por el tema del Madrid porque José Antonio Duro muy buena

Voz 0231 29:18 déjame que te diga sólo no pasa nada más que ven que Benzema ha estado que le ha entrenado hoy antes de que me pase el tren de duro muy potente Benzemá ha entrenado hoy recuperado así que si quiere contar con el Zidane el domingo en Anoeta puede contar con él

Voz 1621 29:31 ahí sabes que hasta que no acabe es el resto no ni empezamos Antón nada nadie te escucha la que yo he visto casi duro como descarrila vamos a ir ustedes a hablar la pena

Voz 1643 29:41 he estado esta mañana duro con Ronaldo el dueño de el Real Valladolid que noticia siempre que viene allí por su pasado madridista porque es una leyenda porque el Pucela se juega el domingo en Vallecas contra el Rayo Vallecano la permanencia porque ha sido el padrino de varias iniciativas para la final de la Champions estado con él el gordito respecto a esa a Superliga que Tebas no quiere él también bueno Florenci ha sido repasa como Dios manda

Voz 1621 30:05 pero en en una nueva sede del Banco Santander en el norte de Madrid dado a la final de la Champions el metropolitano y lo que dices ahora hablado brasileño de absolutamente todo por supuesto los grandes del Barça del Atlético el Real Madrid el mercado de sus posibles fichajes de salidas y también de esta Superliga europea de la que tanto se habla últimamente

Voz 1835 30:21 yo personalmente no creo que vayan a nace la Super Liga yo creo que lo que consiguió todo lo que la Champions representa hoy en día es algo que tardará mucho tiempo en en en en acercase yo creo que llegará muy pronto un acuerdo en lo que los grandes clubes cada vez van a recibir más dinero ahí así quedarán todos tranquilos yo creo que me una nueva competición con el éxito que tiene la Champions Ligue para mí es eso es una tontería una tontería dices Ronaldo

Voz 1621 31:02 Leo europea no le gusta absolutamente nada lo que sí le gustaría tener a un jugador del Real Madrid la plantilla del Valladolid a uno o a los que hicieran falta porque al Real Madrid lo siga con devoción sin ocultarlo por ejemplo este extracto como vientos de mercado lo demuestra en este orden habla Ronaldo de Neymar de Vinicius termina con Bale y la planificación de cara al año que viene de Zinedine Zidane

Voz 1835 31:20 lo de más es una historia que ya viene arrastrando bastantes años Si no creo que haya agua en concreto pero por lo que veo no está en el CIE de Madrid me lo deja yo encantado lo decisivo y bueno y lo haya trataremos muy bien a El día que me deja el Madrid así como como Rodrigo el que viene es un talento increíble Zizou su tiene todo el derecho oí

Voz 1621 31:48 toda la confianza del Real Madrid

Voz 1835 31:51 para para hacerlo no oí yo creo que es de una planificación los Mali está preparan delito

Voz 1621 31:58 el próximo año yo creo que está deja entre otras cosas querer un poco Ronaldo de cara a un futuro mercado en el que entre nuevo el Real Valladolid lo que no sé

Voz 1643 32:07 si el Madrid le va a dejar a Vinicio para la próxima temporada por mucho que

Voz 1621 32:09 de Ronaldo la deja caer

Voz 0231 32:11 a Vinicius no se le pasa por la cabeza e cree que está para cosas mayores yo creo que es para quedarse en el Madrid para pelear por el puesto y lo más importante el equipo de SER Deportivos sabemos que se ha puesto en contacto Ronaldo con el Madrid para decirle que si el Valladolid se queda en primera división el año que bien le tiene que echar una mano tiene que reforzar al Pucela con jugadores blancos pero yo creo que no va a ser Vinicius

Voz 1643 32:32 Arnaldo lo sabe pero me parece inteligente

Voz 0231 32:35 su parte no poner encima de la mesa el nombre de uno muy grande para que aunque no sea Vinicius sean otros jugadores blancos que a lo mejor no tienen minutos los que se vayan a Pucela en teoría no será Valverde que ayer dijo fue del uruguayo en una radio

Voz 1621 32:46 de su país que Zidane le ha dicho que no está a prueba

Voz 0231 32:49 qué le gusta cómo juega y eso parece que le hace pasar el famoso casting ha comenzado ya Zinedine Zidane

Voz 1643 32:54 pero que tampoco sanos el unen que quiere el Leganés que sigan jugando en Butarque la próxima temporada último

Voz 1621 32:58 el lunes Looking jugando eh al unir allí entrenando y día en Leganés porque

Voz 27 33:03 jugando jugando con la verdad que no juega Nadal fin cinco partido bueno cuadro

Voz 1621 33:08 en medio encajó cuatro y medio más que tú a juego eso sí que el en primera división no es como decimos que tú el último son

Voz 1643 33:16 ha ido de Ronaldo de esta mañana el de la actualidad del partido de El Rayo que tenía lío con el precio de las entradas Arnaldo tampoco le gusta lo que ha hecho presa con esa localidad

Voz 1621 33:27 problema acababan las entradas de del Valle casi Ronaldo deja este recado contundente también para los mandatarios del Rayo Vallecano

Voz 1835 33:34 ah sí es lamentable porque no me parece bastante oportunista no oí bueno pero es política de Rayo y no tenía nada que dé con nosotros vamos a contar con ochocientos aficionados pucelanos aquí en Madrid igualado y ojalá podamos darle una gran alegría veo también que muchos aficionados del Rayo pues eh no están de acuerdo con esta política de de aumentar el precio de las entradas y que pone disponibles las entradas nuestros aficionados hay mucha gente con gran corazón Mi que que quiere ayudarnos

Voz 1621 34:13 Ronaldo que agradece también el gesto a los aficionados del Rayo Vallecano que están poniendo a su disposición a disposición de los aficionados del Valladolid se sus abonos para que puedan ir el domingo

Voz 1643 34:19 Alfonso dice Ronaldo entradas son los abonos directamente al año que se último partido es decir lo pueden vender y luego pues la basura porque la bueno ya no hace falta para el resto de la temporada Ana duró muchas gracias a ti hombre chao como la final él es en el Metropolitano habla de la Liga de Campeones la Copa de esa Champions llega Madrid este sábado a entregar a la alcaldesa Manuela Carmena para que la guarde y aunque no hay ningún equipo español en la final esa copa sí puede ganarla un jugador español el delantero Fernando Llorente que juega en el Tottenham que anoche estuvo con Manu Carreño en El Larguero

Voz 2 34:48 no teníamos nada que perder hemos dicho aquí hay que salir a por todas sí si somos capaces de meter un gol vamos a tener opciones y así ha sido hemos metido un gol ellos quizás les ha entrado un poco el miedo en el cuerpo oí hemos seguido peleando hasta el final y hemos tenido la suerte de meter otro oí ahí así que nos ha costado un poquito el tercero pero bueno ha sido bueno

Voz 3 35:11 si al final se va a recuperar una riquísima la final a ver si ahora llega un poquito con retraso y te pone titular y estoy seguro que se recupera para la final aseguro no he visto la jugada no no lo he visto todavía no

Voz 2 35:22 todavía no he visto todavía no he visto con ha sido increíble y luego otra partiría de ya al final que tiene de estoy una locura tampoco hacía falta mucho que sí porque primera parte hemos vuelto a ser dominados el no teníamos nada que perder dicho vamos a salir a por todas Si somos capaces de meter un gol y vamos a tener opciones y así ha sido y es quizás les ha entrado un poco el miedo en el cuerpo oí hemos seguido peleando hasta el final sayas hemos tenido la suerte de meter otro ahí ahí así que no ha costado un poquito el tercero pero bueno ha sido bueno

Voz 3 35:56 el acceso al final total que ibas a venir a Bilbao pero ya como campeón de Europa que te faltaba eso ya he dicho yo me me proclamo campeón y luego ya hablamos lo que creía

Voz 29 36:04 todo se verá agrupa ya eh porque mi futuro está más en el aire que se pierdan Nuria Espert oí bueno pues que sea lo que Dios quiera

Voz 1643 36:14 pues Fernando Llorente que va a estar en esa final del uno de junio en el Metropolitano el estallido del Atlético de Madrid el mismo escenario donde este fin de semana despide la Liga en casa el conjunto rojiblanco Baser ante el Sevilla que se juega la cuarta plaza de Liga de Campeones con el Getafe Pedro Fullana muy buenas muy buenas Simone que sigue haciendo pruebas en defensa de cara a ese último

Voz 0231 36:33 partido

Voz 25 36:34 sí además con Montero algo más lógico hoy de lo que vimos ayer Montero de central junto a Diego Godín no Rodrigo que es el que probó en el día de ayer pero me da la sensación fue más una prueba de urgencia para lo que pueda pasar en un momento determinado el partido buscando una posible solución como por ejemplo fue con Saúl o con Thomas la semana pasada sí que Godín Montero en principio sería lo centrales recuerda que en esta Savic por lesión tampoco Jiménez eh por otra lesión muscular yo he además en un estado Karin Nick porque sufre un proceso febril que ayer le dejó entrenar no entrenó la semana pasada pero en cambio hoy tampoco que es una cosa rara porque la fiebre parece que va por días en el caso de Nicolás en así que en el once inicial veríamos a Montero Y veríamos a Rodrigo en el centro del campo junto a Thomas con Saúl Koke por las bandas llama la atención que mantiene a Juanfran en el once titular Íñigo llama la atención porque Juanfran termina contrato es verdad que Filipe también iba a ser titular pero el caso de Juanfran está Arias y áreas está operativo da la sensación que Simone quiere mimarlo quiere cuidarlo le quiere dar cariño de cara a lo que pueda pasar en verano porque Juanfran tiene aplazada la decisión de si va a renovar su contrato con el Atlético de Madrid donde está encontrando un problema el Atlético de Madrid a la hora de reforzarse es en lateral zurdo hablaba la eh Meana de esa información de los agentes de Marcos Llorente llamando al Atlético de Madrid y el no rotundo porque cuentan con Rodrigo y además Rodrigo su opción número uno a pesar de lo donde el Manchester City es Carsen Atlético Madrid bueno pues el lateral zurdo al Atlético de Madrid de momento se encuentra qué tal gráfico ha dicho que no que continúa un año más en en el Ajax que Gaià no quiere venir por mucho que le llame Andrea Berta se queda en Valencia Ike Téllez de Oporto es muy caro el están exigiendo mucho dinero así que veremos porque lo que pase en el campo también se está viendo reflejado con mucho trabajo de Andrea Berta en los despachos

Voz 1643 38:25 pues el Atlético ERE pendiente de los fichajes y tú Fullana si no me equivoco pendiente ahora del tenis ahora pendiente el tenis me acaba de terminar el patio de no va al choque

Voz 25 38:32 ha ganado seis uno siete seis a Jeremy Chardy en la pista central y acto seguido ha para hacer haya Roger Federer para jugar el partido ante Monfils después de él Rafael Nadal

Voz 1643 38:43 fíjate que cartel Djokovic Federer Nadal pues vamos a aprovechar para decir que a lo mejor mañana sois uno de vosotros los que puede estar viendo los partidos de Nadal de Federer de Djokovic porque tenemos otro día más dos entradas para regalar dos entradas de día para el Mutua Madrid Open para mañana estará en la Caja Mágica son ya cuartos de final ya son partido serio Sara pone Sofía Álvarez un tuit en la cuenta de Twitter de arroba SER Deportivos yo os da las instrucciones de que tenéis que hacer para ganar a dos entradas y no puedes ir mañana no preocupéis que Pedro Fullana nuestro equipo contamos cómo van esos partidos Pedro luego hablamos de Ferreri de Nadal hasta luego hasta luego vamos a ver unos ahora a un restaurante de Madrid e allí está comiendo el Getafe es una comida de conjura de hacerse fuertes de hacer grupo de estar unidos de pelear esa cuarta plaza hasta el final qué sacando cuatro puntos de los próximos seis sería matemática para el Getafe y además Gonzalo conejo muy buenas

Voz 1621 39:38 qué tal Oscar muy buenas el Getafe

Voz 1643 39:40 se ha entregado placas a dos suplentes habituales en las últimas jornadas para Bordalás

Voz 1621 39:45 pues sí Óscar éxodo como decías comida de conjura para esas dos finales y además ha estado toda la plantilla también ha estado el presidente hasta ahora entrenador porque como decías ha entregado dos plagas la primera a Ángel por su

Voz 0231 39:58 por el gol de seiscientos de Getafe

Voz 1621 40:01 primera ese segundo gol que marcó el pasado fin de semana ante el Girona y además también ha pues a un viejo conocido ya de aquí de Getafe a Portillo que estuvo el otro día haciendo su partido cien como azulón ambos han hablado después de entregar esas placas sí han querido hablar de la Champions llevar Getafe sin hablar de la Champions en ningún momento porque no querían ganarlo ya han hablado los dos diciendo que sería un sueño que lo tienen en la mano Ike entrar en la Europa League obviamente no sería un fracaso pero que sí podía llegar a ser una decepción por cómo lo tienen ahora mismo escuchamos a los homenajeados de

Voz 30 40:34 hay obviamente no es el objetivo espetó

Voz 31 40:37 en ningún momento la próxima temporada estar donde estamos ahora pero ahora que lo tenemos tan cerca pues intentaremos luchar con por el gran objetivo no es verdad que no no queremos decir muy alto se verá que la Champion pues no no queremos no muy alto Poor porque no es un gran objetivo nuestro pero estamos cuarto y nosotros si queremos conseguir lo que bueno

Voz 32 40:57 no era nuestro objetivo principal pero bueno ya que estamos ahí pues queremos intentar pelear por por esa cuarta plaza hasta el final no venimos aguantando esa posición durante mucho tiempo y creo que tenemos queda ya ese último pasito para para intentar seguir ahí

Voz 1643 41:11 un pasito más un punto en el Camp Nou y el Getafe de tendría asimismo la última jornada en el Coliseum ante el Villarreal esta la soledad del Getafe luchando por la Champions y el Leganés hasta ayer por la tarde luchaba por la renovación de Mauricio Pellegrino una renovación Paco Hernández que ya es oficial

Voz 28 41:27 sí desde ayer por la tarde es oficial la renovación de Pellegrino hasta el año dos mil veintiuno una gran temporada en Leganés para el técnico argentino suma cuarenta y cinco puntos la mejor del Leganés en Primera y eso ha hecho que se firme la renovación por dos años más y Pellegrino agradece esa renovación al club

Voz 33 41:45 tener en esta posibilidad de seguir trabajando en este club la verdad que tengo un gran sentido de decir gracias a la gente del club a los directivos jugadores ayudado a que este año bueno el trabajo ha sido de menos a más y ha sido muy bueno su comportamiento es decirle gracias a ellas no

Voz 28 42:02 bueno pues agradecimientos de Pellegrino que ya se va a poner a trabajar para la próxima temporada lo primero en lo que va a trabajar en Leganés y sin pagar las cláusulas de Silva tres millones de euros ir de de cinco millones de euros para que puedan continuar en el Leganés la temporada que viene el que tiene muchas opciones de continuar si Pellegrino así lo correcto es Sabin Merino que se ha desvinculado del Athletic ex jugador del Leganés hasta dos mil veinte porque el club vasco no va a ejercer la opción de compra

Voz 1643 42:28 además de Pellegrino sigue hasta dos mil veintiuno todo su cuerpo técnico y su segundo Xavier Tamarit Carlos con Panucci Miguel Herrero el preparador físico yo soy tu arte que es el entrenador de porteros así llegamos a las tres y cuarenta y dos y como todos los juegos en SER Deportivos a estas horas pasamos consulta de la NBA con Antoni Daimiel

Voz 1643 45:00 son menos cuarto me dicen Hellboy dice lo de la NBA que estos temas que controlas ahí que controlan sobre todo Antoni Daimiel nuestro compañero de Movistar Plus que es el que más sabe de toda la Cadena SER Anthony muy buenas

Voz 39 45:12 qué tal muy buenas tardes bueno tú también es un poquito