Voz 0699 00:00 hola a todos qué tal buenas tardes bienvenidos al deporte en la SER hace once meses Antoine Griezmann nació un documental para informar que se quedaba en el Atlético de Madrid el documental decía ser un ejercicio de transparencia para que la gente conociera lo que vivió un jugador de élite ante una decisión así se olvidó este documental de contar que el francés pide un sueldo hizo para quedarse que exigió una rebaja de la cláusula hasta ciento veinte millones de euros este verano y que pidió el fichaje de su amigo le mar para sentirse más arropado más que un documental fue un anuncio pero un anuncio propagandístico un año después estamos en las mismas gris mantiene dudas el Barça aparece en el horizonte el error Atlético de concederle una cláusula asequible y un sueldo hizo ahora le pasa factura pero la directiva ha aprendido algo hoy se reúne con el francés para que el documental del año pasado no sea un culebrón este se queden seria concretamente en una hoy Simeone le va a decir a Griezmann que sea valiente y convierta el culo Brown en una sesión en la sería eh

Voz 1804 00:53 a las tres yo no comenzamos aquí ser Deportivos la Cadena SER SER Deportivos con Francisco José Delgado

Voz 0699 01:16 toda la redacción de deportes de la cadena ser aquí estamos todos SER Deportivos hasta las cuatros vamos a acompañar con el resumen de lo que llevamos de martes gracias por estar ahí un día más de modo que más os cuadre por la radio de toda la vida por la aplicación de la SER en el móvil por nuestros enlaces en redes sopor la web tres W Cadena Ser punto com que lo importante es que tengáis mucho no al elegir os doy las gracias por elegirnos un día más en nombre de todo el equipo del programa que va desde Sonia Lus en la producción a Juan Carlos Ingelmo y Alicia Molina como cracks de la técnica un año después de la primera decisión de Griezmann de esta decisión

Voz 1 01:46 te dirigido quedan Kiko y para mí no prisión demostrar a todo el mundo que no que no me he equivocado y que es el que confió en este club en los compañeros si los están intentando Anaya prevé el título El quince de agosto

Voz 0699 02:03 pues un año después de la primera decisión el Atlético de Madrid le fuerza a la segunda Miguel Ángel Gil Diego Pablo Simeone ya Andrea Berta se van a reunir esta tarde con el francés para que les diga si la decisión es la misma o la tentación del Barça Real piensan cambiar esa decisión de quedarse por la de irse el francés tiene pie y medio ahora mismo fuera del equipo pero el Atleti va a jugar la baza del Cholo para tratar de dar la vuelta a la tortilla ahora vamos a contar lo último del asunto desde donde pasa el presente de Griezmann al futuro de sustitutos que se piensa en Barcelona y en San Sebastián algo que vamos a hacer igual en el asunto Keylor Navas darle la vuelta como un calcetín el viernes Zidane le dijo al chico que gracias pero que se buscara equipo a pesar de que el guardameta blanco quería quedarse pero que algo intuía

Voz 2 02:49 bueno yo siempre voy a tratar de dar lo mejor de mí de convencer al míster que puedo jugar este ya no lo que él diga lo que él piense sólo sólo en los Saëns mente yo tengo contrato y quiero estar aquí pero bueno vamos a ver qué pasa si el míster me habéis hecho vaya a ser que te voy a hacer pero entonces no yo sabes como siempre he dicho que yo tengo contrato y voy a pelear mientras está aquí

Voz 0699 03:15 pues el míster el pasado viernes Le dijo váyase Keylor Navas se despide el próximo domingo previsiblemente como titular aunque claro Zidane lo pone el Bernabéu se entrega forzaría un plebiscito que en el club sinceramente no quieren ni en pintura y encima como Enzo Zidane portero pues cualquier decisión sobre la portería que toma Zinedine Zidane es puesta en una lupa así que hoy los grandes clubes madrileños tiene noticia pero no son la única noticia el Sevilla se queja del horario de la última jornada de Liga de Marcos de la justicia que haya tardado en llegar a Bilbao nada más y nada menos que tres meses la Liga se queja de la Superliga que tratan de impulsar hoy en una nueva John Nyon y estamos pendientes de las selecciones sub diecisiete masculinas y femeninas que están de enhorabuena el que no tiene motivo para enhorabuena algunas Pau Gasol hoy le ha contado Sergio Scariolo el seleccionador nacional a los compañeros de las que cuenta con que no irá Pau al Mundial ha sido más tajante de lo que es la Federación y el propio Pau pero es evidente que Scariolo sabe de qué habla aunque por poner luz en el asunto Ésta es la opinión de la lesión de Pau Gasol un traumatólogo que fue jugador de baloncesto jefe de los servicios médicos del Real Madrid

Voz 3 04:22 de Alfonso del Corral en Play Basket Román este Jan decidio ya adoptado por la intervención quirúrgica lo razonable es que pasadas seis semanas es que hueso estará consolidado si se ha consolidado estamos hablando en plazos porque ese día aproximadamente a finales de junio por eso me prácticamente sin molestias y demás con lo cual quedaría para hacer un trabajo progresivo todo julio iba iba bastante agosto eh de un hombre que podría llegar al Mundial eh pero estamos hablando un poquito de de que todo vaya perfectamente y que no haya ninguna complicación claro

Voz 0699 05:00 en ese caso Si no hay ninguna competición complicación y todo perfecto llegaría junto justito siempre en el mejor de los casos aunque Scariolo ha puesto en el peor de los casos como escucháis el día viene de grandes nombres pero además tenemos la cuarta etapa del Giro en marcha el Masters mil de tenis de Roma en marcha y esta madrugada se pone en marcha la final del Oeste de la NBA entre Warriors y Blazers así que fuera del deporte rey la cosa también tiene su diversión y estamos dispuestos a informar ya divertirnos juntos o lo demuestran un son las tesis muy

Voz 4 05:26 otra contarle la montaña

Voz 0699 07:06 es claramente el protagonista del día hoy es la jornada en que la directiva del Atlético de Madrid va a apretar a su jugador para conocer de primera mano qué quiere hacer con su vida y sobre todo con su vida deportiva

Voz 4 07:16 si la sospecha de la directiva del Atlético escrito

Voz 0760 07:18 si se quiere ir tiene la certeza de que será así porque una parte el entorno del jugador admite que lo tiene hecho con el Barcelona por eso no quieren rodeos ni películas se van a reunir con el jugador como viene contando El Larguero de la Cadena SER los últimos días cara a cara Antoine Griezmann frente a Gil Marín Andrea Berta Diego Pablo Simeone con una única pregunta sobre la mesa te vas o te quedas la cláusula hoy es de doscientos millones el uno de julio será sólo de ciento veinte

Voz 0699 07:42 el Atleti pendiente de Griezmann de esa reunión el Barça pendiente de Griezmann y también de esta reunión la directiva azulgrana está dispuesta a cometer un fichaje para el que va a tener que convencer Un sector de la afición que piensa que Griezmann el año pasado les dejó tirados que te dice hoy en Barcelona habría

Voz 0017 07:55 hola qué tal juega muy buenas pues en el Barça hay unanimidad en el fichaje de Griezmann tanto la directiva como la dirección deportiva creen que calidad precio es el mejor fichaje que se puede hacer para reforzar la delantera pero no se fían del jugador porque el año pasado ya les dejó tirados y encima anunciando su futuro con el ya famoso documental por eso en el Barça evidentemente están también hoy pendientes de esa reunión porque además saben que Griezmann se ha ofrecido a otros clubes de Europa y quieren saber si realmente tiene intención de jugar en el Camp Nou el año que viene así que pendientes de Griezmann trabajando también en el fichaje de Delhi del central de el Ajax del que puede haber novedades esta misma semana

Voz 0699 08:34 Nos quedamos también pendientes de héroe del hijo y la tercera pata del banco de Griezmann es la Real Sociedad Si la real que en el traspaso cogería algo más que un pellizco estamos como el año pasado Roberto Ramajo

Voz 4 08:44 hola avezado al pago Home muy buenas pues sí

Voz 1825 08:46 exactamente igual que el año pasado la Real Sociedad se llevaría el veinte por ciento del traspaso de de Griezmann al Fútbol Club Barcelona el año pasado eran doscientos millones de la cláusula entonces al cuarenta millones de euros si este año son cien la Real se llevaría veinte millones de euros hay relativo optimismo con el asunto porque hay que recordar que la Real estuvo reunida con Atlético de Madrid el pasado fin de semana con motivo de la final de la Copa de la Reina se reunió estuvo durante bastantes horas el presidente Aperribay con Gil Marín

Voz 0760 09:14 si el ex preso las dudas sobre el futuro Antoine

Voz 1825 09:16 más eso sí el Larrea recuerdan que el año pasado también había cierto optimismo y al final no pasó nada se quedaron a dos velas

Voz 0699 09:23 es comprensible que Griezmann un año después del documental de la decisión pueda dar marcha atrás a la decisión que tomó y se vaya el Barça director del Larguero Manu Carreño que opina muy buenas

Voz 1375 09:30 qué tal Pacojó es comprensible que un futbolista firme

Voz 0699 09:34 trato de su convirtiéndole en el segundo mejor

Voz 1375 09:37 pagado de la liga sólo superado por Messi y que un año después estén planteándose cambiar de aires y dejar tiraba a mismo equipo no no es comprensible ni entendible a mí no me lo parece ahora es comprensible que sólo haga Griezmann si es que Griezmann me espero cualquier cosa que se ofrezca al Madrid y al Barça al Atlético y al United a la vez el mismo verano hice deje querer al mejor postor y eso lo saben en el Atlético en el Barça en el Madrid en el United y en todo el mundo sabe que Griezmann es tampoco eh fiable como buen jugador saben que es tan buen futbolista como veleta depende de salga el sol como sople el aire el compromiso con el Atlético quedó claro que parecía ser de corto plazo por eso lo de la cláusula me quedo pero a partir del uno de julio bajarme la cláusula error que cometió el Atlético de Madrid y que no debió haber aceptado así que resumiendo me parece comprensible no en el resto de futbolistas si en un jugador del estilo de Griezmann

Voz 0699 10:36 vale pues queda claro gracias Manu vamos a estar pendientes de cualquier novedad que se pueda producir sobre Antoine Griezmann e que venimos contando desde Larguero ya está ahora a las tres y diez de la tarde podemos decir que desde dentro del Atlético de Madrid Cesc muy pesimista muy pesimista con respecto a la continuidad de Griezmann en el conjunto rojillo en el francés es el puente aéreo que une la actualidad entre Barcelona y Madrid pero Madrid tiene otro protagonista en Keylor Navas eh una de opinión es una cesión decidan a los deseos de la directiva al cargarse a Keylor es una falsedad decir que Zidane se carga Keylor para hacer hueco a su hijo que piensas Antonio Romero muy buenas tardes

Voz 3 11:11 hola qué tal va Congo hombre yo creo que a la primera pregunta la respuesta así que placer que Zidane ha pasado de su portero a tener que plegar velas y darle la razón a los que piensan dentro del club que son la mayoría de Courtois tiene que ser el portero titular del equipo en los próximos años por calidad por inversión de club yo creo que por ahí sí que ha plegado velas y por eso le ha dado la razón al club hilo de la falsedad yo creo que Luca Zidane está en el Real Madrid desde hace un montón de tiempo me parece que Zinedine Zidane ha demostrado que quiere a su

Voz 9 11:43 no como segundo portero pero si hubiera podido querer

Voz 3 11:45 según Keylor Navas seguramente Luka hubiera seguido de tercer portero yo creo que ahí sí que se puede ver mala intención no mal pensamiento de la gente me parece que eh es obvio que Zinedine Zidane quiere a su hijo en la primera plantilla pero tanto como cargarse aquel

Voz 0699 11:59 pero sinceramente no

Voz 3 12:01 con esa Grecia Romero Keylor Navas el plató

Voz 0699 12:04 en el Real Madrid eh cómo está el asunto en el futuro del portero hoy en el presente todavía del jugador blanco Javier Herráez

Voz 4 12:11 pues está mal Pacojó la verdad es que está hundido no daba crédito Keylor Navas el pasado viernes porque Zidane hace un mes y medio le dijo que iba a ser pues uno de esos porteros junto con Courtois pero que Keylor Navas iba a ser portero decidan cómo ha sido en la pasada etapa del técnico francés consiguiendo tres Champions y bueno pues tiene que pensar en el futuro pero el futuro está lejos y eso si gana diez millones de euros brutos cinco limpios son dos temporadas son veinte millones a ver qué equipo paga esa cantidad a a Keylor el sé que hay en la Tierra es verdad que estuvo mirando la Juve en la época Solari pero la Juve tiene al portero polaco Hinault va a hacer ningún tipo de inversión por ahí queda el mercado inglés pero tampoco el equipo de campanillas ya no está el United salvo que se fuera De Gea Alpes ll y ahí entra la opción de Keylor Navas el está muy tocado no viajó a San Sebastián en fin de semana con su familia

Voz 10 13:02 no entiende mucho lo decidan si le dijo

Voz 4 13:04 hace un mes y medio que era su portero ya le dice que no puede que está presionado y que es una decisión de club hombre llame perspicaz pero Zidane se ha clavado

Voz 0699 13:13 hay cosas que son muy difíciles de entender este tramo final de temporada y quizás Keylor Griezmann simbolizan de una manera muy clara asunto las tres y trece hay más protagonistas

Voz 11 13:24 la cuarta revolución digital está construida sobre las estructuras Tíber físicas conectadas a un sistema bloque Chain donde el ex computing es tan flexible como Flex Juan ir Machine Learning se ha visto claramente influenciado

Voz 0760 13:34 por el de un dominio nosotros hablamos el mismo idioma y además podemos ayudarte con todas las soluciones que necesitas para hacer crecer tu negocio y que tribute resulte más fácil Telefónica Empresas tu Partner integral en la transformación digital información telefónica empresas punto es

Voz 12 13:54 la mejor plantilla del mundo sólo se consigue jugando apunta el Campus Barça Academy Sport y convierte en un crack blaugrana este verano hoy en exclusiva también el primer campus femenino Barça de mis por informa en la web Campus FC Barcelona punto com plazas limitadas organizado por diario Sport Barça Academy

Voz 13 14:15 premios Cinco Días a la Innovación Empresarial si tienes un proyecto tecnológico innovador si apuestas por una nueva responsabilidad social corporativa hostias puesto en marcha una acción empresarial novedosa ligada una universidad presente de los Premios Cinco Días bases publicadas en cinco días punto com recepción de candidaturas hasta el viernes

Voz 4 14:33 siete de mayo con el patrocinio de Caixabank y Repsol ya escucho través de olas rompían de la orilla del un preciosa tarde

Voz 14 14:43 no sabrás de qué quejarte porque reservar los mejores hoteles de playa con Halcón Viajes y Viajes Ecuador sólo tiene ventajas viaja a las costas con un siete por ciento de descuento reserva ya en tu oficina de Halcón Viajes Viajes Ecuador pues nuestras huevos hacemos de tu viaje una gran experiencia

Voz 15 14:58 para hacer senderismo debería estar me crema pero sólo tengo de quince Si me he hecho dos veces la del quince café como si fuera del treinta

Voz 16 15:07 cuando tres tu coche a Ford tus preocupaciones son otras aprovecha el mantenimiento motor Kraft por sólo noventa y nueve euros hasta el treinta y uno de mayo lleva te un Kuga de sustitución sin coste Ford la increíble sensación de de preocuparse condiciones en Fort punto es queda más al resto de protagonista

Voz 0699 15:24 con noticias en el fútbol en el Athletic además de Griezmann es noticia el futuro de los dos laterales que avanzó vamos aquí también Pedro Puyol sí levantó anoche largar

Voz 0760 15:30 Juanfran Torres rescate eh descarta ya definitivamente la oferta de renovación por una temporada y por tanto pone punto final a su etapa como rojiblanco después de ocho años y la confirmación de lo que venimos contando hace meses Filipe Luis no va seguir Atlético Madrid porque no lo han hecho oferta para renovar no le iban a renovar atribuirse noticias no son

Voz 0699 15:45 ya no es ni de ser buen periodista ni de ser buena persona sólo diré que no es la primera que no pasa con el Athletic por eso lo comento con educación pero concierto cabrio SO con el repaso dejó el cabreo de Marcos en Bilbao pensará que más vale tarde que nunca es una frase que hará sí valora

Voz 17 15:57 Íñigo Marquínez sí pero a buenas horas mangas verdes no

Voz 0802 16:00 es que tres meses después el Tribunal de administración deportiva le ha dado la razón al Athletic por una tarjeta amarilla una decisión que no sirve para nada ya que el jugador en este caso como decías Óscar de Marcos perdió un partido por esa amarilla recuerdo la historia rápidamente partido Athletic en San Mamés diez de febrero Del Cerro Grande muestra una amarilla que supone la expulsión de Marcos por una mano inexistente en el altas argumenta que fue por jugar el balón con el brazo cortando una jugada del equipo contrario evitando un ataque prometedor el Atleti recurre competición al asunto de Marcos el partido contra el Huesca y ahora el TAD da la razón al Athletic lo he dicho a buenas horas mangas verdes

Voz 0699 16:33 quejas del Athletic con la justicia deportiva quejas del Sevilla con el horario de el último partido contra el Athletic Fran rojillo

Voz 0700 16:39 sí ha emitido un comunicado para que tenga en cuenta la Liga que la temperatura del estadio del Sevilla va a ser muy superior a las cuatro y cuarto de la tarde que la que haya en Getafe Barcelona o Valladolid por lo que el Sevilla sus aficionados del Athletic Club saldrían perjudicados parece que no va a ninguna parte el comunicado porque en principio todo apunta que será inamovible esa tanda de partidos pero hasta Caparrós hoy en una visita a Isla Mágica se ha sumado a la queja

Voz 0956 17:03 aceptamos pero no entendemos que se juegue ese partido a las cuatro y cuarto hay otros horario no a otros Agrario para poder fijar ese partido no estamos contentos ninguno pero bueno hay que jugarlo y ya no hay que justificar nada vamos a prepararnos durante la semana para conseguir un resultado importante

Voz 0699 17:20 gente la Liga que hoy se reúne en Barcelona Antón Meana

Voz 0231 17:23 a la del noventa aniversario de la Liga Teba reúne en Cornellà a los presidentes de Primera y Segunda con leyendas y glorias de las primeras nueve décadas del campeonato español será bonito por ejemplo ver la imagen de Raúl representante del Madrid junto a Tebas en el momento más tenso de relaciones entre los blancos y la Liga

Voz 0699 17:39 en esa gala de la Liga estarán pendientes de la súper de la Superliga

Voz 0231 17:43 sí porque Tebas que esta noche va a charlar con Carreño en El Larguero insiste en que la AECA y la UEFA quieren acabar con las ligas nacionales y buscan una Superliga europea hoy se reúne en Nyon la ECA y ayer Rubiales decía lo siguiente sobre la Superliga a la Cadena Ser no hay no

Voz 18 17:58 cerrado hay un modelo planteado si un modelo en el que habría más parte

Voz 4 18:02 todos

Voz 18 18:03 esto nos ha hablado de fines de semana al menos de momento

Voz 4 18:08 pero hay quien parece quiere poniéndose la medalla de que ha conseguido evitar algo no sigue la guerra y para finalizar tengo una noticia con Raspall

Voz 0699 18:15 todos los árbitros de la final de la Champions José Palacio y que va a haber presencia española aunque no con el protagonismo que nos gustaría a nosotros Mateu Lahoz va a ser el cuarto árbitro en la final del Wanda Metropolitano el árbitro principal va ser Damir es conmina al esloveno en el bar bastar un holandés Dani Makelele bueno por lo menos hay representación aunque sea escasa al polideportivo la noticia del día a Pau Gasol se aleja casi definitivamente del Mundial de baloncesto del próximo verano en China Xavier Saisó

Voz 1982 18:40 buenas tardes Pacojó pues se confirmaron los peores pronósticos Pau Gasol se perdería el Mundial de China con la selección el pívot de treinta y ocho años no llegará a tiempo tras su reciente operación en el pie izquierdo Gasol no ha llegado a recordemos a debutar en los Milwaukee Bucks que disputan una de las finales de conferencia ante los Raptors de Marc Gasol será el primer Cantona al primer campeonato perdón sin Gasol Navarro veremos que pasa de cara a los Juegos de Tokio dos mil veinte

Voz 0699 19:06 los de Xavi de la noticia del día el directo de la jornada lo que están directo es la cuarta etapa del Giro con un final muy para uno que no está

Voz 0298 19:12 Alejandro Valverde Borja Cuadrado impago son doscientos veintiocho kilómetros pero es que en ese tramo final pica hasta el siete por ciento la carreteras una pena que no pueda estar Valverde pero bueno de momento tres italianos encabeza Zara Corti Maestre Cheema siete minutos de ventaja cien kilómetros de mete por cierto el Emirates apartado del giro al corredor colombiano Molano tres encontrar resultados fisiológicos aparentemente normales en un examen interno en salud a ver qué es lo que pasó a ver qué es lo que pasa lo que vas

Voz 0699 19:35 que tenemos quince segundo partituras la jornada del día en el Master mil de Roma Miguel Ángel Zubiarrain

Voz 19 19:40 hola buenas tardes pues soy a Juancho es español que conquista Iker verdad Verdasco Muguruza perdió Carreño ya sabemos que mañana debutará Nadal y que lo hará contra el entonces Chardy

Voz 0699 19:52 hemos de saber que Carla Suárez ha ganado su partido en Roma tenis ciclismo baloncesto para llegar a la cosa de las tres de veinte que asumimos respiro y seguir con lo más próximos trabajos las cuatro vamos a hablar de Griezmann que

Voz 1804 20:14 eh

Voz 0699 20:14 entre otras con un delantero que fue del Atlético de Madrid aquí con vosotros que tenemos el seis treinta nueve dos cero seis cuatro seis que nuestro Whatsapp para que nos mandáis notas de voz de unos contéis que os parece es su posible marcha al Barça repito el número seis treinta nueve dos cero seis cuatro seis que creo que alguna respuesta ya va empezando a tener también hay que buscar la respuesta al futuro de Keylor Navas la portería del Real Madrid un asunto que ya barruntaba moje que podía acabar como finalmente

Voz 1375 20:42 pues en cuanto le den lo que publicamos los medios de comunicación pero hay un sentir general el portero decidan los Navas pero el club le va a imponer a Courtois cuando escucha o lee todo esto os en horas leído Se lo digo yo que le produce yo

Voz 1994 20:58 la verdad es que nada más entrar en tu comentarios de lo que piense el club lo que pienso yo o lo que la única cosa aquello de si en su momento que que nosotros tenemos que estar claro y lo voy a es el voy a hacer nada más luego tú verás lo que va a pasar

Voz 0699 21:16 no va a pasar ya está claro Courtois primer portero entre el in a repartir entre el segundo del Madrid y el primero del Castilla Keylor a buscarse la vida como decía Herráez el Manchester United podría ser una opción Si De Gea va al a que es algo que blandito la Javier Herráez Hierro keniana vuelto a contar a mí esta mañana así que sería una solución yo creo dentro de muy buena para el tico de cara a la próxima temporada no parece muy bueno el árbitro que ha caído al Getafe para el último partido de Liga ante el Villarreal en donde está jugando la Champions el árbitro Estrada Fernández que tuvo ofrecieron un buen pollo con el equipo azulón en Copa ante el Valencia con un acta demoledora que incluso recuerdo impugnó el Getafe tras ese partido si tengo noticias sobre bueno esta es rara pero sobre la NBA el Alcorcón sobre el Rayo Majadahonda y supino Le temporal sobre el Leganés y en el último entrenamiento a puerta abierta de el año pero yo cuento todo pierde el factor sorpresa y tampoco va a ser tanto

Voz 20 22:19 qué se llevaría a una isla desierta un transistor a escuchar la Ventana La ventana con el transistor sería yo Feli ya en la isla de lunes a viernes bueno me llevaría a Cala Francino que con su inteligencia y su brazo fuerte construiría una embarcación para salir de ahí creo que no me equivoco en mi decisión

Voz 0699 22:44 eso sí de muchas decisiones Laborda asunto Griezmann es sigue aquí Pedro Fullana Fuji cómo ha sido la mañana del Atlético de Madrid

Voz 0760 22:51 bueno pues bastante entretenida ha comenzado a primera hora con la visita al estadio de la alcaldesa de Madrid Manuela Carmena en la visita ha estado guiada por Gil Marín y Enrique Cerezo que han dejado de pensar por un momento en Antoine Griezmann han hecho la visita previa a la Champions al estadio para ver cómo avanzan esas obras de los jardines de alrededor y el es de la Champions y a partir de ahí ha continuado con Gil Marín ya las oficinas del club allí sigue hasta ahora ha recibido a Koke a Oblak ya Jiménez el primer capitán del Atlético Madrid dos de los que tienen todas las papeletas la ser capitán es la próxima temporada no sabemos en hablado o no de Griezmann pero bueno también hay que decir que la entrada de salida jugadores en esta época hay más esta semana que es la última a los futbolistas en Madrid es habitual cada temporada

Voz 0699 23:30 al turrón ese sabe algo de cuándo se va a producir la reunión tema tabú top secret por la inflación

Voz 0760 23:35 que maneja la Cadena Ser será en las próximas horas esta tarde se mantiene en secreto la hora y el lugar en el que se van a ver las caras con el futbolista para que les diga de forma clara ya hay sin pantallas de por medio sin rodeos que se quiere marchar del Atlético de Madrid eso es lo que quiere escuchar hoy Gil Marín Andrea Berta Diego Pablo Simeone y a partir de aquella poner en marcha la maquinaria para reforzarse de cara al año que viene

Voz 0699 23:58 cómo han sido las últimas horas de los entornos de de Griezmann del de la directiva como están

Voz 0760 24:02 bueno el dailys mantenía que gran parte de su entorno y de su familia quieren que se vaya el Fútbol Club Barcelona sólo mismos que querían que se fuera ya el pasado verano es más te diría que la mayoría de la Familia salvo su mujer Erika que es la que siempre ha apostado porque se queden en el Atlético de Madrid y en Madrid quieren que se vaya el Barça sí que recibe esas presiones para que su opinión sea firme ese vaya al Barça un poco ahí está entre la mujer y el resto de la familia Antoine Griezmann y en cuanto al Atlético de Madrid te diría que la situación es muy diferente a la de hace un año hace un año estaban dispuestos a le todo a Griezmann se lo dieron las llaves de la entidad veinte millones hipotecaron el club todo para que se quedaran en un año importante porque era la final de la Champions lo que está claro es que han visto que Griezmann al final tiene una decisión más que tomada se quiere marcharse que el Atlético Madrid tampoco no va a poner ningún reparo hoy sólo quieren escuchar no se trata de convencerle Se trata de que les diga me voy y es definitivo

Voz 0699 24:52 el entorno de Griezmann parece trabajar en un contrato con el Barça de cinco temporadas y la cantidad que manejan no sería en ningún caso inferior a lo que cobra en el Atlético de Madrid como todos entenderéis es decir parece más resuelto a irse que para quedarse pero la última opinión fue una cree que el Cholo cara a cara puede convencer de que dé marcha atrás a es

Voz 0760 25:13 es difícil te diría que muy difícil porque la realidad además es que el club tienen claro que no pasa nada se Griezmann se va ya han aprendido la lección de la pasada temporada sí que es verdad que al Cholo le interesa que que Griezmann porque entiende que con Morata Griezmann Diego Costa y con los que van a venir para reforzar en defensa puede hacer un muy buen proyecto para la próxima temporada pero también me da la sensación de que era ha aprendido la lección que es difícil que se quede Griezmann el esa

Voz 4 25:37 lo que haya pasado hizo todo lo posible difícilmente

Voz 0760 25:39 le va a prometer más cosas de las que hizo hace un año así que es muy difícil que le convenza

Voz 0699 25:44 a ver para hablar de un delantero del Atlético de Madrid vamos a llevarnos con otro que estuvo en el Atlético de Madrid bueno vamos a hablar de Griezmann y vamos a hablar de muchas cosas más preséntanos Álvarez muy buenas tardes

Voz 21 25:57 hola qué tal Paco pues mira aquí me he vuelto encuentro en la sede de Christie's con Javier me el ex jugador del Getafe y del ballet ya que acaba de presentar la carrera Trainspotting que tiene un objetivo como el de presentar la discapacidad intelectual y que no es un obstáculo para conseguir cualquier reto como es la de superar la carrera traspiés así que te paso ya como con Javier ya resuena otras preguntas

Voz 0336 26:20 bueno ya veremos si a todas esas colas Arizmendi muy buenas

Voz 9 26:25 hola qué tal buenas tardes

Voz 0336 26:26 la toma chulo no

Voz 9 26:28 sí la verdad es que es una iniciativa preciosa en la que llevan haciendo tres is es desde hace tres años Si bueno que no sirve también a a los participantes para aprender muchísimo y para llevarnos unas vivencias increíbles junto a a personas con con esta discapacidad que nos demuestran que que todo es posible y que con tenacidad con constancia las cosas pueden conseguirse

Voz 0336 26:51 es un palizón por una buena causa Se puede decir

Voz 9 26:55 sí sí sí es un palizón pero bueno lo que lo que yo digo no es por una buena causa pero es que además te vas a traer la mochila pues un montón de valores un montón de experiencias vividas con con estos cracks y impagables entonces bueno pues yo creo que aprendemos más nosotros de de estos chicos que que ellos de nosotros cuando las seis en qué consiste Javi pues consiste en cruzar los Pirineos de costa a costa salimos desde rosas en Gerona llegamos al dar Libia y en siete días y te tapa las que acumulamos un desnivel de unos diecisiete mil quinientos metros con uno se tema algo más de setecientos kilómetros hayan entonces bueno pues es una prueba dura para la que que ir bien preparados

Voz 21 27:44 sí

Voz 9 27:44 icono que tener que vamos a sufrir pero creo que lo conseguiremos

Voz 0336 27:51 estaba tratando de recordar vamos que la tengo fresca la memoria tu etapa de jugador de fútbol que ya tenía pierna pero para esto hace falta muchas piernas eh

Voz 9 27:59 yo creo que muchas más y si tampoco entran a la tanta profesionalidad como la ciudad con el con el fútbol no pero pero bueno allí es un es un bonito reto oí a poner toda nuestra parte para poder eh ayudarnos entre todos además de actor

Voz 0336 28:14 de solidaridad de integración a qué se dedica Arizmendi ahora

Voz 9 28:19 pues yo llegó al tres años trabajando en una empresa que se dedica las patrimonio servicios de tradicionales de banca privada por así decir

Voz 0336 28:27 de cómo paso un futbolista a ser asesor financiero como en la Transición

Voz 9 28:33 bueno para mi fue una transición fácil

Voz 0336 28:36 dónde

Voz 9 28:37 bastante claro no me tu tío años Monteys últimos años como jugador que quería dar un poco un giro no y bueno pues me he adaptado bien al cambio es que no es fácil está claro no porque son actividades muy diferentes pero pero bueno creo que que he tenido una buena transición Ny bueno me gusta lo que hago estoy contento con mi etapa actual siendo consciente de que bueno pues satisfacciones como te da el fútbol va ser muy difícil volver a conseguirlas en una actividad ajena a lo que es el deporte pero bueno también con una estabilidad mayor a lo mejor que cuando la que era futbolista

Voz 0336 29:15 sigue habiendo fútbol

Voz 9 29:17 sí le veo fútbol habitualmente bueno pues fíjate pues lo que ha hecho durante casi toda mi vida no ven pues bueno yo creo que eso siempre siempre llevas en la sangre

Voz 0336 29:27 de qué parte de corazoncito pesa más el Getafe la del Valencia la del Depor la del Athletic

Voz 9 29:32 hombre al fin y al cabo no soy futbolista profesional gracias Atlético de Madrid que me que me dio la oportunidad de debutar en Primera guarda el recuerdo de todos los clubes por los que he pasado y estoy agradecido a todos ellos pero corazón corazones atlético en la realidad esa

Voz 0336 29:48 vale pues te voy a hacer antes de actualidad muy breve vale de qué le parecería aún ex delantero del Atlético de Madrid que

Voz 0699 29:54 el delantero del Atlético de Madrid se fuera al Barça

Voz 9 29:58 ya ha sonado bastantes veces si es su deseo pues no tendría reparo muy grande sinceramente en mi opinión tiene ganaría

Voz 0336 30:07 yéndose y que ganaría quedándose Javi

Voz 9 30:10 el mismo

Voz 22 30:13 ah sí

Voz 9 30:15 es que en el fútbol arbitrario que nunca sabes lo lo que puede pasar ya te digo si él llevaba barruntando esta decisión durante el tiempo será porque piensa que tiene más cosas que perder

Voz 0336 30:28 el Valencia del Getafe cuál de los dos equipos haría más ilusión que tuviera en Champions el año que viene

Voz 9 30:36 ambos por igual es solo hay una plaza para los dos equipos Si bueno sido ex jugador de los dos guardan silencio así pues podrán recuerda se ambos no puedo decirte sinceramente me gustaría que fuera los dos pero es imposible

Voz 0336 30:49 es verdad que la temporada del Getafe ha sido bueno ha sido el lo que tú me digas que ha sido pero es la leche

Voz 9 30:54 ha sido espectacular Si bueno pues quizás un poco por se concluye poco más humilde y por Bono pues por todas las inconvenientes que ha podido vivir de sería especialmente bonito

Voz 23 31:08 que que pudiera disfrutar de esa competición

Voz 0336 31:11 el ex asesor financiero asesoras algún futbolista bajo secreto de cadera

Voz 9 31:16 Nos deportistas sí que sí que confía en mí pero bueno como comprenderás esas cosas hay que mantenerlas en en el anonimato claro

Voz 0699 31:25 lo comprendo para qué es entrenar más para un partido grande o para una carrera como la que tenéis que pegarnos en nada

Voz 9 31:33 que tener armas entrenar más quizá para esta carrera no en bicicleta cómodo como hemos hablado pero pero bueno la realidad es que somos profesionales vulgo Louis estamos muy bien remunerados por ahí yo hoy tenemos que que poner todos los sentidos en entrenar a lo mejor posible porque nosotros para poder conseguir los objetivos textual que al que pertenezca a cada momento

Voz 0336 31:54 Juan ya hablaba bien cuando era futbolista ahora como asesor financiero ya es la leche y estamos muy cerca de vosotros es no es la primera vez que os damos bola no será la última que estemos cerca de de cualquier iniciativa que permita la integración a través de la solidaridad el deporte Javier Arizmendi muchísimas gracias en la SER gracias a vosotros un delantero que se moja en la solidaridad y que se moja también sobre el asunto del día sobre Griezmann vamos a ver cómo vosotros hombre que tengo curiosidad

Voz 24 32:26 mi vida

Voz 1804 32:28 a ganar

Voz 24 32:30 pero de la semana pregunta

Voz 0699 32:33 el día que desaparecería la posible mancha de Griezmann al Barça es la pregunta que estamos haciendo hoy a los oyentes de SER Deportivos en tu opinión cuenta modo antes protagonistas dejarnos una nota de voz en nuestro Whatsapp en el seis treinta nueve dos cero seis cuatro seis ahí no podía decir que os parece la posible marcha de Griezmann al Barça también podéis estar cerca de la Gran Vía al tío del micrófono inalámbrico poder opinar en directo en nada podéis escribir una una frase edita en Twitter en arroba SER Deportivos una frase más larga en el muro de Facebook de el programa en SER Deportivos o votar en la encuesta que tenemos en las redes sociales con cuatro opciones con la cosa bastante igualadas Sonia Lus muy buenas tardes

Voz 1509 33:14 las Pacojó la verdad es que hacía bastante que no teníamos una encuesta con la opinión tan dividida y ha llegado en el día de hoy con el futuro de Griezmann Illa decisión del jugador francés ahora mismo la opción mayoritaria en cuanto a votos es que si se van el Barça Griezmann cometería una traición al Atlético de Madrid es la opción más votada pero como digo muy ajustado porque tan solo en el treinta y cinco por ciento de los votos la segunda opción normal que se vaya es un profesional aquí no hay colores que valgan Mi amor es que valgan tiene ahora mismo el veintiocho por ciento de los votos como ves muy seguida de la gente que opina que es una traición al Atlético de Madrid tercera opción más votada sería una operación buena para las tres partes para el Atlético para Griezmann y para el Fútbol Club Barcelona veinte por ciento de los votos pero cierra la votación diecisiete por ciento de los votos que sería una operación mala para las tres partes ahora mismo mil trescientos cincuenta y cuatro votos la encuesta de Twitter en arrobas

Voz 0699 34:09 dónde está la cosa muy muy igualada eh vamos a dar un poquito de tiempo a Toni Lope para que consiga opinadores en la Gran Vía lo primero que vamos a hacer entonces es ver cómo están las redes sociales Twitter y Facebook de SER Deportivos con muchas opiniones abandonarla

Voz 1490 34:24 pues si es que hay enfado generalizado con el francés

Voz 0699 34:27 sobre todo por parte de la afición rojilla

Voz 1490 34:30 en lágrimas Cotino dice que como atlética la molesta pero es no es partidaria de que el jugador tiene que jugar donde él quiera y como lo que él quiere dice es comer en la misma mesa que Messi esta es la única forma de que lo haga porque argumenta que en el juego está a años luz y acaba con un que te Pires Jorge Moraleda dice que no le gustaría pero él sabrá Pablo López es más tajante dice hace esa referencia a esa primera decisión que ya famosa dice que haga otro documental con Piqué riéndose de todos yo le mandaba a China porque esto es lo que nos dice y hay más hay mucho enfado Beto Fernandes uno de nuestros habituales nos dice que si por él fuera y fuera el el presidente del Atlético de Madrid el Frontex no pisará llamas el Wanda porque ante todo hay que tener respeto por el club adiós y gracias por los servicios prestados que dice están pagados bien pagados y luego también tenemos diversidad de opiniones por el basa dicen los aficionados cules que no sé qué piensan los atléticos pero para mí como culé Antoine Griezmann se puede ir a la mierda cito textualmente Jan y Car nos comenta que puede ser un buen fichaje para el Barça dice que se puede entender Bin con Messi aunque sería un gran apoyo para el argentino

Voz 0699 35:37 sobre todo está la gente calentita con respecto al asunto Griezmann muchas opiniones y bastante pasión en el asunto a ver cómo está la Gran Vía Toni López muy buenas tardes

Voz 0006 35:48 hola Pacojó hace un tiempo para no trabajar no te algo el que que no te cuenta entonces cómo había trabajado por no voy a tomarme un algo me estoy aquí con Antonio cordobés mira casi como yo porque soy medio cordobés y también como estas Antonio eh aficionado al Barça me has dicho Jarre leído la pregunta hasta enseñante mientras que te parecería la marcha de Griezmann al Barça hombre la verdad es que muy bien veo un grandísimo delantero pasa que el año pasado y hubo una cosita mala pero bueno iré a las cuatro opciones quedamos cuál elegiría usted lo deba votar porque estoy un Twitter que no todavía para votar normal es un profesional que al final quiere mejorar no eso ocre claro un al Barça piensa que queremos que quiere mejorar Sisi no dejan de ser trabajadores bueno pues el héroe aquí anormal es un profesional si fuera Atlético le fastidia que se fuera

Voz 25 36:40 muy pocos supongo pero bueno

Voz 0006 36:42 es ley de vida nanotubos es decir si vaya al Barça el yo no voy a disfrutarlo claro pues nada pues Antonio que quiere su Barça Griezmann humano claro a punto e normales

Voz 0699 36:51 el ronda de Whatsapp seis treinta nueve dos cero seis cuatro seis un par de opiniones venga

Voz 26 36:55 van opino que le ha dado una puñalada trapera Atlético Madrid es un jugador veleta hoy pan norte sur pasó padecí o el oeste carretera y manta gracias buenas tardes

Voz 1375 37:12 lo de Griezmann va a ser culebrón más corto que el de la temporada pasada

Voz 1168 37:17 pero lo que está claro es que el Atlético de Madrid no puede permitirse el lujo de que le vuelvan a muchos Nahr e que le vuelvan a chantajear espero que el Atleti tome buena nota que le diga el juego si quieren o no seguir y si tiene dudas la Fito y a otra cosa mariposa

Voz 0699 37:37 está la cosa muy encendida e la opinión de la gente y en las redes sociales que siguen llegando opiniones Amanda

Voz 1490 37:42 sí siga ardiendo tienes toda la razón no hay mejor forma es definirlo Ohrid Candín las dice que eso lo puede decir que es el jugador más sobrevalorado de los últimos seis siete u ocho años ahora podrá servirle la comida a Messi

Voz 0699 37:55 no se Vitoria nos da varias razones

Voz 1490 37:58 lo primero nos dice que este hombre se está riendo de los aficionados II es un mercenario íter cero es bueno pero no vale tanto

Voz 0699 38:05 la Mesa de Messi le va a perseguir a Griezmann durante toda la

Voz 1490 38:08 totalmente hice Ramos con maniobras diga si te parece dice que muchos se fueron Isa repitieron algunos volvieron y otros no vendrá nunca asegura que Griezmann será uno de los que nunca vuelva

Voz 0699 38:19 opinión de dentro de la redacción hemos invitado a participar en el juego de las opiniones alguien al que le puede tocar entrevistar el año próximo a Griezmann es decir al inalámbrico de Carrusel en el Camp Nou le voy a saludar de nuevo Adrià Álvez muy buenas

Voz 4 38:32 hola Pacojo qué tal muy buenas pues me parece que las

Voz 0017 38:35 Alida de Griezmann al Barça sería una mala noticia para el Atlético y un error por parte del Barça para el único que sería positivo sería para el propio jugador que evidentemente daría un salto más en su carrera jugando al lado de Messi así que si tengo que elegir entre las opciones que planteamos hoy a los oyentes de SER Deportivos me quedo entre la primera traición al Atlético y la cuarta que es que su salida sería mala para las tres partes aunque pienso que el jugador saldría ganando en todo esto entiendo que en el Barça su fichaje desde el punto de vista exclusivamente futbolístico y sobre todo como oportunidad de mercado porque valdrá ciento veinte millones de euros genere consenso pero no se puede olvidar cómo se río de todos el año pasado con el famoso documental y eso para mí debería pesar en la decisión en este caso de ficharle el público culé le pitó en masa aunque seguro que a la que marque un par de goles en el Camp Nou esto queda atrás pero la dignidad y los valores del Barça deberían estar por encima en situaciones como ésta ya hay más opciones de delanteros en las que ya está trabajando el club que podrían hacer la misma función que Griezmann que por cierto además tiene ya veintiocho años así que

Voz 10 39:42 su posible salida hacia Barcelona me

Voz 0017 39:44 EFE mala para el Atlético no me gusta para el Barça vale

Voz 0699 39:47 pues esa es la opinión de Adriá Albets tengo dos minutos uno se lo voy a Toni López y otras Sonia Lus uno para que entrevista en la Gran Vía y a Sonia para que no nos cuenta el final de la encuesta Toni

Voz 0006 39:57 tú tienes dos minutos ya ocupó uno yo tengo dos mexicanos Alejandro Alejandro muy buenas qué tal hola Claudia lo de Griezmann decir los dos una tradición parece una traición a mí y eso quiere madridista pero si te duele que te hagas al Athletic

Voz 0699 40:11 sí porque

Voz 0006 40:16 no sé si que tú quieres que que irse al Barça después de repasar el verano pasado no debería hacerlo Griezmann usted no se debe cambiar ya en el ático de Madrid hombre de pocas palabras Claudi al pide lo mismo Peace ahora vimos decir si piensa en la misma tarde porque piensan que es una traición y lo dicen muy resumidito las cosas como son dado un abrazo Tony eh

Voz 0699 40:41 mira ha consumido menos de un minuto previsto como dejamos la encuesta en redes sociales Sonia Lus

Voz 1509 40:45 bueno pues con la misma opinión que las personas que acaba

Voz 27 40:48 de meter en antena Toni López que es una atrás

Voz 1509 40:51 acción al Atlético de Madrid como opción mayoritaria treinta y cinco por ciento de los votos con el veintiocho por ciento de los votos piensan que su marcha el Barça es algo normal porque el francés es un profesional veinte por ciento de los votos sería una operación buena para Atlético Barça y Antoine Griezmann diecisiete por ciento de los votos opción menos elegida por nuestros votantes operación mala para las tres partes implicadas

Voz 28 41:12 trece y cuarenta y un minutos a esta hora desde dentro del Atlético de Madrid Cesc muy pesimistas con respecto a la continuidad de Griezmann la próxima temporada en el conjunto rojiblanco como diría el tópico seguiremos informando

Voz 0699 43:37 cuarenta y tres minutos vamos a los del Real Madrid que sabiendo que Keylor Navas es un jugador muy querido por la afición del Real Madrid que no era fácil hacer olvidar a Iker Casillas en la portería del conjunto blanco hay que decir que Keylor Navas lo ha hecho fenomenal en esta etapa en el Real Madrid la pregunta es si después de que Zidane le ha comunicado que se busque equipo de cara a la próxima temporada le dejará Javier Herráez el club Zidane despedí S de su afición siendo titular el próximo fin de semana con el Madrid en eso no tengo ninguna duda eh