Voz 0480 00:00 hola qué tal bienvenidos al deporte en la once meses han pasado desde que Griezmann mantuviera en vilo a dos aficiones de dos equipos grandes en aquella innovación documental llamada la decisión once meses después Icomos anunció El Larguero de la Cadena Ser el pasado domingo ayer en la reunión Antoine Griezmann le dijo a la cara a Miguel Ángel Gil Marín que se va que se quiere marchar en busca de nuevos desafíos y aunque no les dijo dónde ese desafío se llama Fútbol Club Barcelona en contra de lo que se podría esperar la marcha de la estrella rojiblanca no ha anulado el cielo del Wanda Metropolitano es una marcha deportiva importante no hay duda pero no deja un páramo tras el francés yeso que del Atlético este año al año que viene van a cambiar muchos jugadores pero la única marcha

Voz 0672 00:42 es la única que de verdad haría daño en el Atlético de Madrid es la de su estrella

Voz 2 00:47 que no es Griezmann se llama Diego Pablo Simeone tres y uno empezamos el deportivos

queda la que empezamos SER Deportivos gracias por escuchar

la radio de dispositivos móviles o de la página

ver tres w Cadena Ser punto com se cumplió lo que os venía contando el larguero desde el domingo primero el mosqueo del Atlético con la continuidad de Griezmann esa reunión que también adelantó Manu Carreño entre Miguel Ángel Gil Marín Andrea Berta Griezmann y sus agentes y finalmente el desenlace probablemente a Tino te ha pillado de sorpresa porque insisto sea Telegraph fiado lo que venimos contando en el larguero desde el pasado domingo hasta la consumación de la noticia pero por si acaso te lo hemos contado así

Voz 1621 01:51 esta hora de la noche os cuento eh cómo está el asunto de Griezmann en el Atlético de Madrid en el club en varios estamentos dan por hecho que Griezmann lo tiene cerrado con el Barça

Voz 0480 02:03 lo que no quieren de del Atlético es que este año haya documental segunda parte por eso la cumbre

Voz 1621 02:08 esta semana porque en el Atlético como os conté anoche saben que Griezmann se quiere ex el Barça vuelve a la carga Griezmann se deja querer como ya os conté ayer desde su entorno aseguran que lo tiene hecho el Atleti está con la mosca tras la oreja por eso mañana van Miguel Ángel Gil Marín Cholo Simeone y Andrea Berta

Voz 0596 02:26 a reunirse con la parte Antoine Griezmann para qué para decirles no quiero documentales dime si te vas a ir

Voz 0672 02:34 quise lo dijo vaya que si se lo dijo primero en esa reunión y luego comunicado del club vídeo de Griezmann anunciando que dejaba el Atleti que ha enseguida a hablar con

Voz 3 02:44 con vosotros atléticos eh nada para deciros que he tomado la decisión de de irme de otras cosas tener otros desafíos mal consta o no coger el a ese camino pelo es lo que siento es lo que necesito

Voz 0672 03:06 mientras eh mientras hace oficial esto en la noche de ayer en Barcelona en el estadio de Cornellà la Liga celebra

Voz 0480 03:12 más su noventa aniversario con una fiesta con muchos invitados entre ellos Josep Maria Bartomeu presidente del Barcelona que no pudo quedarse por un tema personal también estaba Clemente Villaverde único representante del Atlético de Madrid que después de haberse hecho ya oficial por el club habiendo emitido un comunicado el propio jugador no sé porqué salió por la puerta de atrás del estadio del Espanyol donde también estaban Tomé

Voz 0231 03:32 Clemente disculpe déjeme que lo hago una pregunta directa en favor es que se marcha Clemente Villaverde por el ascensor del portavoz Radio del español se quiere ir directamente al parking la Liga querido esconder a Clemente Villaverde no han querido sacar por la puerta de atrás se va con cara seria Clemente un segundo para el larguero para hablar de Griezmann por favor se cierra la puerta del ascensor se marcha sin hablar

Voz 0480 03:55 el único directivo al Atlético de Madrid lo dicho no se termina de entender toda vez que ya era vox populi pero no fue la única noticia que os contamos anoche en El Larguero también os adelantamos que este verano va a llegar un club para depositar los setenta millones de la cláusula de rescisión de Rodri tres equipos como más firmes candidatos el Bayern de Munich el Barcelona el Manchester City como diría aquel Guardiola

Voz 0231 04:16 bebe los vientos por Rodri estas

Voz 0480 04:18 Dida provoca que se reactiven las conversaciones con Marcos Llorente como viene contando también Antón Meana el entorno de Llorente ya se había ofrecido al Atlético de Madrid quién se interesó por el mediocentro la temporada pasada pero entonces se encontró con la nueva con la negativa del jugador Llorente viendo que Zidane no cuenta con él se ha ofrecido al Atlético de Madrid como relató anoche Meana la próxima semana está programada una reunión entre el Atlético y los agentes de Marcos Llorente que sería el sustituto de Rodri anda que no dio de sí la noche en la Cadena Ser por lo demás si tienes ojeras es que también te has quedado a ver el primer partido de la final de conferencia en la NBA ganaron los gordos a los Portland se anota en el primer punto de la final hemos tenido media day de cara a la Final Four de Vitoria Viernes nueve de la noche Real Madrid CSKA de Moscú en el Giro de Italia quinta etapa ayer Landa perdió tiempo

Voz 0672 05:04 en una caída a seis kilómetros del final mucho peor le fue

Voz 0480 05:07 atónomo Elaine quién se acaba de retirar de la ronda italiana Illa tenemos Premio Princesa de Asturias de los Deportes es la esquiadora estadounidense Lynn

Voz 0672 05:15 ese Ivonne tres y cinco empezamos SER Deportivos

Voz 8 07:03 eh eh

Voz 0672 07:11 que no se diga que no lo contamos Pedro Fullana muy buenas muy buenas ayer por fin se consumó que Griezmann deja al Atlético de Madrid sí

Voz 0852 07:17 acabó el culebrón se indocumentado sin película directo y al grano me voy el uno de julio un club a abonar muy clausurar lo quería dijo Griezmann a Gil Marín a Simeone ya Andrea Berta en esa reunión una decisión que ya tenía tomada como avanzó la Cadena Ser el pasado domingo el club ya sabía daba por hecho que el futbolista se quería marchar pero quería escuchar a él porque ése va a Griezmann bueno pues por lo mismo podríamos decir que quería irse hace justo un año porque quiere ganar títulos importantes si él considera cree que el Atlético de Madrid no los va a conseguir hubiese estado ya en el Barça por ejemplo como mínimo tendría una Liga así que Griezmann ha entrenado hoy como uno más del equipo como si no pasara nada ya la salida de la ciudad deportiva ha estado cerca de diez minutos firmando autógrafos a los aficionados

Voz 0480 07:58 la cronología desde el pasado catorce de junio cuando se emitió el doce

Voz 0672 08:00 mental de la decisión hasta el día de ayer hay que ver cómo han ido evolucionando y cambiando la cosa no hay más que escuchar a Griezmann a Koke a Gil Marín incluso a Messi recopilado por Sonia Lus no tiene desperdicio

Voz 9 08:29 todo el mundo que no que no me he equivocado de que

Voz 0596 08:32 en fin confió en este IV en los compañeros y con una alegría no no sólo yo sino todos los atléticos estaremos dentro

Voz 10 08:39 se decantó han se quede aquí evidentemente él es protagonista en Barcelona no dejaría de ser un soldado al servicio de de Leo Messi nosotros queremos ser el mejor equipo de Monde para eso tenemos que tenerlo lo mejor

Voz 11 08:50 pero obviamente que podrás hay sido quedarse en el Atlético de Madrid no creo que se hubiese ido estoy muy muy feliz no como confianza hay

Voz 1038 09:02 el el club ha hecho con el mismo esfuerzo

Voz 12 09:05 parece que no me he equivocado y ojalá pueda seguir así de Atlético de Madrid por muchos años yo nunca miento a ver si por favor dejan ya al tema de Griezmann y el tema desde otros jugadores del Atlético de Madrid que no

Voz 13 09:15 no se van a hay que está en su casa es nuestro jugador más importantes nuestro jugador bandera oí nosotros siempre hemos dicho que la gente que está comprometida

Voz 0596 09:25 creo que nuestro líder que tiene que dar un pasito más disfruto de jugar para hecho lo para mis compañeros para

Voz 1390 09:30 ellos creemos que seguirá con nosotros no tengo ningún temor a perderlo en nuestro capitán igual lo que suceda posteriormente se ha no depende de nosotros pero bueno cuantas veces lo tengo que decir Griezmann es un jugador del Atlético de Madrid

Voz 0480 09:44 vale otro poco ATC Valle del Genal Antoine hará lo que quiera como ha hecho siempre

Voz 3 09:49 la decisión de de irme me ha costado no coge el ese camino pelo es lo que siento y lo que necesito

Voz 0596 10:02 su próximo equipo el Barcelona Fullana si irá

Voz 0852 10:05 el Barça como confirmaba también anoche Larguero hace tiempo que recuperó esas conversaciones que había mantenido la pasada temporada para decirle al Barça

Voz 0596 10:11 este año sí que se va que si se mantiene esa opción

Voz 0852 10:14 pie pues por mucho que esté interesado el PSD social

Voz 0596 10:17 el Barça bueno eso de

Voz 0672 10:19 eh de Griezmann y su opción de el Barça

Voz 0017 10:22 Barcelona Adrià Albets muy buenas qué tal muy buenas como se recibió ayer el comunicado de Griezmann con satisfacción porque es el primer paso para que el delantero francés llega al Camp Nou que diga que se marche del Atlético ya lo ha hecho pero también con mucha prudencia por lo tanto al final la reacción del Barça fue

Voz 0672 10:37 de alegría pero muy contenida

Voz 0017 10:40 porque ya nadie se fía de Griezmann después de lo que pasó el año pasado cuando daban por hecho que la decisión era irse al Barça ya Bartomeu suele atragantar on las palomitas viendo el viendo el documental así que esta vez mucha calma porque hasta que no se pague la cláusula de ciento veinte millones de euros y Griezmann sea ya oficialmente del Barça nadie del club a dar por hecho absolutamente nada porque además ya lo hemos ido contando en las a que les consta en el Barça que Griezmann se ha ofrecido a otros clubes como el Paris Saint Germain por cierto que muchos dirigentes del Barça se enteraron de la decisión de Griezmann ayer mientras cenaban la gala de la Liga aquí en Barcelona e incluso el director general Óscar Grau se levantó de la mesa para comentar un poco la la noticia con Clemente Villaverde con el portavoz del gerente del del Atlético de Madrid

Voz 0672 11:23 ya hemos escuchado antes con con Antón Meana como como se marchó lo único Adrià que hay que hacerles sitio en el equipo

Voz 0596 11:28 yo a Griezmann si ese será el trabajo del del entrenador que sino hay un cambio radical será Valverde de él dependerá

Voz 0017 11:36 el encaje de Griezmann en la en la delantera del Barça lo bueno es que el francés puede jugar en varias posiciones de hecho por eso gusta tanto en el Barça por el precio pero también por su versatilidad podría jugar en banda izquierda con Suárez en el centro Messi por la derecha si podría jugar como delantero centro puro o quizás en otra opción

Voz 0672 11:55 se podría plantear Valverde es cambiar el sistema

Voz 0017 11:57 a formar con un cuatro dos tres uno con Suárez arriba con Messi de enganche Griezmann por la derecha a pierna cambiada lo que tampoco pues parece que sería una una mala opción

Voz 0672 12:08 lo que también hay que vender Coutinho no algún jugador es el nombre que viene a la cabeza

Voz 0017 12:13 Coutinho velé algún jugador importante tendrá que salir porque todos no caben en el equipo y porque además el Barça tendrá que hacer caja para afrontar ya no sólo el fichaje de Griezmann sino también el de Matisse de Lied

Voz 0596 12:25 el central del Ajax que veremos si Si se acaba cerrando pero habrá salida seguro con nombres importantes sobre la mesa no sólo en la delantera veremos qué pasa con Umtiti veremos qué pasa con Rakitic así que bueno

Voz 0017 12:38 hay varios jugadores que que no tienen garantizada su continuidad en el Fútbol Club Barcelona gracias Adri un abrazo aquí en Madrid nos hemos bajado a la calle para ver qué se dice de la salida de Griezmann

Voz 1038 12:49 bueno decepción yo creo que el fútbol es

Voz 14 12:51 precio es un jugador si él decide marcharse otro

Voz 1038 12:54 que puede ganar más títulos hacerlo mejor

Voz 13 12:57 pues es su decisión no pues que ha sido un poco Judas Griezmann porque bueno pueden no el verano pasado pues este verano coge se va hay bueno la verdad es que no Hague destinado mucho a todos

Voz 0596 13:09 pues sí que sí

Voz 0672 13:11 en esto se decía en las calles de Madrid y la gente de Barcelona

Voz 0480 13:15 CS ha bajado a la calle Alba Cabrera yo creo que esta

Voz 0672 13:17 la sería lo correcto por mí perfecto

Voz 15 13:20 verdad es que es un jugador me excelente ejemplar e aunque a veces sí que se

Voz 0672 13:28 Se contradice con sus propios valores si todo pero bueno para mí perfecto todo lo que sea Can Barça espectacular

Voz 16 13:35 yo creo que será una buena aportación me encanta

Voz 0672 13:38 hay más deportivamente sí que les gusta evidentemente Fuji además el Atlético va a ingresar otros setenta millones por Rodrigo el pago de esa cláusula de rescisión que se va a realizar este verano

Voz 0852 13:48 sí porque el jugador tiene tomada la decisión de marcharse y el Atlético lo sabe ese va a ir marchando ese va a ir pagando es acaso la recesión como contó anoche también El Larguero de la Cadena Ser el Manchester City el Bayern de Múnich y el Barça ponen los setenta millones de euros de la cláusula de rescisión eso sí el City de Guardiola es el que más está pujando por llevarse al futbolín

Voz 0672 14:06 para suplir a Rodri la próxima semana reunión del Atlético de Madrid con Marcos Llorente es una información de Antón Meana hola Antón muy buenas qué tal Escorial cómo estás muy buena así reunión planificada para la próxima semana se activó el lunes cuando el Atlético

Voz 0231 14:18 Madrid ya sabía lo de Rodri su marcha

Voz 0852 14:21 pagando la cláusula por ese motivo está programada

Voz 0672 14:23 le pedimos una reunión entre los agente de marcó Llorente y la dirección deportiva del Atlético de Madrid sólo hay un problema que el Madrid quiere vender caro este verano de van a cobrar mucho por los Hazard y compañía y quiere vender caro Llorente tiene una cláusula muy alta así que si se ponen de acuerdo Llorente y el Atlético luego tendrán que negociar con él Real Madrid gracias Meana Zidane no quiere a Llorente Un Zinedine Zidane que

Voz 0596 14:46 está pasando ojo no digamos que está en su mejor momento digámoslo así Javier Herráez muy buenas qué tal es

Voz 16 14:52 sí semana muy dura cara

Voz 0596 14:54 ahora con los jugadores vamos el despacho de menciones también el despacho de Zidane en Valdebebas es como el camarote de los hermanos más Chano para

Voz 16 15:01 entre gente aquí a a la torció el gesto Los intocables ya no son intocables son intocables si llega una buena oferta en Madrid evidentemente pensaba escucharla incidirán también eso sí no va a echar a uno que quiera quedarse aunque luego lo vaya a poner eso dependerá de la futbolista está muy molesto con los últimos partidos del equipo incluido el de San Sebastián aunque públicamente no lo dijo es verdad que tuvo mala suerte con la expulsión pero el equipo comenzó bien y luego se dejó ir mucho a pesar del aviso que ya dio el propio Zidane en Vallecas así que vamos a lo que ocurre pero las cosas tampoco complicada eh Valdebebas eh

Voz 17 15:42 pocas conversaciones centro futbolistas Keylor muy serio muy serio ha hablado muy poco con la gente y que lo que quería Inglaterra

Voz 16 15:49 quizás si se puede hacer bien la cosa con el Oporto luego Iker que que esperar porque evidentemente el quiere continuar veremos lo que dicen los médicos quizá puede ser un destino para Keylor que insisto quiere ir ahí

Voz 0672 16:01 Inglaterra pero si no hay un buen equipo porque no

Voz 16 16:04 corto podría ser una segunda opción cuidadito con

Voz 0672 16:06 esto que cuenta Javier Herráez gracias Javi Tres y dieciséis seguimos

Voz 19 17:16 este fin de semana jornada de Liga el Valencia

Voz 0480 17:18 depende de sí mismo para entrar en Champions juegan en Valladolid

Voz 19 17:21 John cheques ha volcado Pedro Morata hola hola qué tal

Voz 1716 17:23 seiscientas entradas tiene el Valencia del Valladolid para poder vender a sus aficionados se han acabado esta mañana todas ellas los aficionados las han comprado inmediatamente porque además el club ha pagado los autobuses para que los SAF los seiscientos aficionados que compraran las entradas pudiesen desplazarse hasta Valladolid para animar a su equipo le esperan ver allí como se clasifica matemáticamente para Champions

Voz 0672 17:43 gracias Pedro el Athletic puede ser sexto Si gana el Sevilla pero puede salir de Europa si pierde y el Espanyol Real Sociedad ganan

Voz 0480 17:49 pero hay malestar por el horario cuatro y cuarto en Sevilla y el calor Diego González hola hola qué tal

Voz 19 17:54 primero fueron los clubes después eh ayer Caparrós y hoy sacaba de quejar de Chichén el lateral zurdo de la verdad es que no tiene desperdicio ni su protesta ni el recado que le manda Tebas

Voz 13 18:03 pienso a veces que nos toman el pelo no porque cambia el horario ya tres veces creo que que hay un señor que se está riendo de nosotros a las cuatro y cuarto de la tarde en Sevilla pues bueno que intente ponerse las botas y que salga a jugar en el Sánchez Pizjuán no con el calor que hace colombiana que hay bueno lo mismo vemos a Tebas en el once gracias Diego y ensalada

Voz 0672 18:22 a las seis cita histórica para el fútbol femenino final de la Champions

Voz 22 18:25 en Budapest soy rueda de prensa Raúl González hola qué tal muy buenas con ganas de que llegue ya la final de la Champions contra el Lyon para ponerle la guinda a un año fantástico para el fútbol femenino español no faltará a la ilusión pese a que saben que el es el equipo favorito son tres Champions seguidas para las francesas aunque creen dentro del Barça que ese factor puede ser algo positivo para ellas Luis Portero es el entrenador azulgrana

Voz 0596 18:44 de no ir con el la etiqueta de favorito yo creo que esto nos ayuda porque no estamos acostumbrados has Diego vamos al polideportivo Raúl Sonia estamos pendientes de la

Voz 0480 18:56 Final Four quedan dos días para ese partido viernes CSKA de Moscú Real Madrid última hora Marta Casasola

Voz 1509 19:01 la hola Escorial en el que para muchos es el plato fuerte de las semifinales el Real Madrid que ya está viajando a Vitoria para afrontarla que su sexta final en siete años la tercera de manera consecutiva en semifinales se verá las caras con el CSKA de Sergio Rodríguez y por el otro lado del cuadro Anadolu Efes Fenerbahce el Real Madrid que quiere seguir haciendo historia sueñan con su segunda Euroliga consecutiva Rudy

Voz 0596 19:19 sería algo increíble no se diría vamos haciendo historia con este club

Voz 0672 19:23 tiene gracias Marta ahí en el Giro de Italia hoy quinta etapa lo más destacado es la retirada de Tondo Molin Iván

Voz 23 19:28 que ha dejado la carrera al campeón de dos mil diecisiete tras la fuerte caída de ayer entró a meta sangrando con la rodilla izquierda muy hinchada hoy lo ha intentado se ha subido a bicicleta pero el dolor le ha impedido pasar del tramo neutralizado en marcha la quinta etapa quedan noventa y cinco kilómetros para meta llueve en Italia y el eso escapados tienen un minuto y medio de ventaja sobre el pelotón gracias Ibáñez balonmano

Voz 0480 19:46 era un mito como Juanín García jugador de ABANCA Ademar León cuarenta y un años más de dos mil quinientos goles en activo desde mil novecientos noventa y seis una Champions mundial bronce olímpico en Pekín dos mil ocho plata europea una pasada son las tres y veinte seguimos en SER Deportivos en este día de San Isidro Labrador felicidades a todos los madrileños por cierto sacudido por el terremoto Griezmann que es agitó ayer por la tarde y que tantos comentarios atraído ahora parte de saber a qué equipo irá Griezmann tras la segunda parte de la decisión que ha contado el Larguero punto por punto desde el pasado domingo que también os ha contado que va ir al Barcelona hay que saber cómo llevará el Atlético de Madrid la marcha de Rodri y lo que se viene porque claro se van muchas piezas importantes la exigencia pues va a seguir siendo alta también la posible llegada de Marcos Llorente procedente de un Real Madrid que vive horas extrañas Zidane viviendo además sus horas más extrañas y no sé si más difíciles como entrenador del Real Madrid aunque eso sería decir bastante después de cómo terminó su última etapa que sigue terminó con la Champions pero terminó con el francés haciendo las maletas pero desde luego incómodas son esas horas tras anunciar el club a que Keylor Navas no va a seguir el año que viene y atención porque el asunto insisto ahora nos va a seguir contando Javier Herráez puede traer cola estamos en la semana en la que el Getafe se puede meter en Champions sábado cuatro y cuarto recibió al Villarreal con la necesidad de sacar un mejor resultado que el Valencia que juega en Zorrilla ante un Valladolid ya salvado el Leganés que Juan pues casi nada en juego hoy el Rayo que puede ser juez del descenso aunque es un poco atrevido decir que puede ser juez porque la carambola es tremenda juega en Balaídos ante el Celta para ayudar a que ese es Albert Girona hay que baje el Celta y el Rayo debería a golear en Balaídos hay quien dice que el Rayo tiene ganas de devolver la de Fran Beltrán pero es que el Jonathan hombre también debería golear en en Mendizorroza así que es una carambola lo que necesita el Girona además de una gran ayuda del del Rayo Vallecano en la Liga dos tres Las Palmas Rayo Majadahonda por la salvación y el Alcorcón que recibe al Extremadura en baloncesto tenemos la Final Four en Vitoria el Real Madrid CSKA de Moscú a partir de las nueve de ganar los de Laso pelearán por el trofeo en la final domingo a partir de las ocho y media esperemos que estén en ese partido también como no pendientes de la Liga Endesa ACB Movistar Estudiantes ante Obradoiro un partido fundamental para la salvación de los colegiales Domingo doce y media también tenemos el Montakit Fuenlabrada ya salvado en cancha de máxima y veintidós

Voz 0596 22:30 todo se oye me parecía interesante y me parece creíble y me parece

Voz 24 22:36 estremecer por lo lo que cuenta no me gusta lo cual no quiere decir que mucha Carlos Boyero todos los miércoles en La Ventana con Carlos

Voz 13 22:49 el Francino en la SER

Voz 0672 23:08 el que más goles ha cantado de Griezmann probablemente sea Miguel Martín Talavera narrador del Atlético de Madrid o la tala muy buenas que tales con buenas tardes bueno imagino que va a echar de menos cantar los goles de de Antoine Griezmann el Atlético de Madrid o no tanto

Voz 1576 23:21 bueno mucho al fin al cabo importó poco yo creo que se va a echar de menos seguramente va a ser el Atlético de Madrid porque yo creo que una cosa es en ese vínculo emocional que se rompió el verano pasado incluso la anterior diría con el coqueteo con el Manchester pero el verano pasado con parte de la afición y el francés por por el tema del documental y de la decisión y otra cosa distinta es el nivel deportivo de Griezmann yo creo que a día de hoy hay muy pocos jugadores por no decirte ninguno que puedan suplir la categoría deportiva del francés y en ese sentido pero el Atlético May le va a echar mucho de menos lo que pasa es que bueno si algo ha hecho fuerte al equipo de Simeone en este periplo de casi ocho años ha sido que el colectivo esté por encima del individuo a lo que quizás ha perdido un poco esta temporada con la renovación el año pasado de de Griezmann pero con el gran objetivo de volver otra vez a conformar ese bloque que siga compitiendo con los mejores

Voz 0672 24:12 a colación de eso que has dicho tú crees que el año pasado se hipotecó demasiado el club para que se quedará este año o dicho otra forma Sí Se Puede incluso decir que fue un error la renovación de Griezmann

Voz 1576 24:22 lo que pasa es que ya a toro pasado

Voz 0672 24:24 hola claros encima de la mesa pues evidentemente ha

Voz 1576 24:27 todos nos parece que seguramente fue un error pero yo quiero recordar a todo el mundo como se celebró que el Atlético de Madrid fuera capaz de frenar a uno de los grandes del mundo como era el Barça hizo que no le quitará su jugador franquicia que era el número tres de del mundo del Balón de Oro que es el mejor jugador de la Eurocopa que estaba el Mundial en el horizonte sí sobre todo con una final de Liga de Campeones en el Wanda Metropolitano que ilusionaba hay mucho todos los rojiblancos por lo tanto con aquel en aquel en aquellas circunstancias con aquel caldo de cultivo yo entiendo que el club seguramente hizo demasiada eh renuncias en favor de del francés pero que la situación así lo lo requería por lo tanto yo creo que hay que vivir un poco de la actualidad sino de lo que pasó el verano pasado

Voz 0672 25:12 ahora hay que encontrar un sustituto para para el ataque para Griezmann hombre dinero encajaba ver el problema que el que te lo venda sabe que tú tienes dinero entes Se va a encarecer

Voz 1576 25:23 de esta te están esperando no con el vuelo de bandolero para quitarte para quitarte de todo todo todo el dinero no sí está claro no yo creo que el Atlético de Madrid eh ahora con contento yo creo que la experiencia Griezmann sobre todo en este último año la enseña a no perder la cabeza porque hay nombres que evidentemente gustan y encajan como puede ser la como pues Eric Hardy y sobre todo Edison Cavani que seguramente la dirección deportiva que al cuerpo técnico sí que más gusta el problema es que el sueldo que tiene el el uruguayo en París que parece que va a salir este verano bueno pues evidentemente tendría que acomodar Louis mucho porque el Atlético ha y no está dispuesto a cambiar un cromo por otro y seguir pagando lo que le pago al francés a otro jugador IS va a ser el problema yo creo que el Atlético de Madrid SCO ha tenido una buena ha tenido una algo positivo de todo este asunto y es que el mitad de mayo ya conoce que no se sigue Griezmann ya conoce con lo que va a contar ya conoce tiene tiempo para conformar un equipo yo creo que ahora la precipitación puede ser lo peor creo que va a ser un verano como no recordamos en en los últimos años de movimientos y de cambios yo creo que ahora hay que estar dos cosas primero firme inmóvil hay moviendo te muy bien para saber la situación de los jugadores y luego dos no precipitar T porque a lo mejor lo que hoy pagas a finales de mayo o primeros días de junio caro ideó una determinada la forma a lo mejor mediado el mes de junio o incluso cuando Vallaure ver equipo que vuelve sobre el cuatro cinco de julio es un precio bastante más asequible es un jugador que te encaja mucho más

Voz 0672 26:53 la marcha de Rodri que te parece Marcos Llorente como alternativa

Voz 1576 26:57 hombre marcó Llorente es un gran futbolista eh lo que pasa es que que bueno al final el tema de Rodri yo sí me apurar lo entiendo un poco menos es verdad que es un jugador muy cotizado por la direcciones deportivas de los grandes clubes europeos es verdad que su precio setenta millones de euros para cómo ha puesto el mercado no es demasiado y que evidentemente hay equipos como el City que es el número uno para llevárselo que ofrecen cinco veces lo que cobra en el Atlético de Madrid pero yo sinceramente de qué es al final como contó anoche Manu Carreño se lleva a cabo esa esa ese pagar la cláusula de rescisión del del madrileño lo entendería poco porque creo que cuando el año pasado fuera de Madrid entiende que tiene un proyecto de futuro y yo creo que un proyecto o por lo menos a corto plazo no es sólo un año por lo tanto también no te digo la palabra decepción pero si no entendería mucho a Rodri que es un tipo que tiene la cabeza muy bien amueblada que piensa las cosas que no se va a mover precisamente porque le ponen un contrato más cuantioso menos cuantioso me sorprendería que tan sólo le diera a un equipo el que se crió antes de irse al Villarreal un año Hinault no no fuera parte de esa amalgama del proyecto que tiene futuro no y en ese sentido sí me sorprendería

Voz 0672 28:08 gracias un abrazo un abrazo hasta luego fui llena hay que aclarar que si la cláusula de de Griezmann son ciento veinte euros pero veinticuatro millones ciento veinte euros seis mil ciento veinte millones y que se baratos y si no sé que será un chollo lo veinticuatro van para la Real Sociedad claro que tiene el veinte por ciento el futbolista por tanto noventa y seis ingresa de Athletic

Voz 0852 28:30 lo de Madrid son veinticuatro que va ingresar en la Real Sociedad

Voz 0672 28:33 a por la venta de del futbolista francés noventa y seis Griezmann ochenta Luca setenta Rodri son doscientos cuarenta y seis millones para reforzarse lo que

Voz 0480 28:41 esa que va a suceder lo que decíamos al antes con

Voz 0672 28:43 con Talavera que se van a tener que gastar dinero el el que le venda sabe que tiene mucho dinero

Voz 0852 28:48 sí son doscientos cuarenta y seis millones que ingresa de estos tres jugadores el Atlético de Madrid más el pellizco de que va acoger de Joel son al que ayer compró por veintidós coma cinco millones de euros y que tiene vendido por cerca de treinta al Mónaco además lo que pueda sacar por English que también se va a marchar siempre en el caso de que no se vayan ninguno más en los próximos días el Atlético Madrid en los últimos años lo que está claro es que no ha acertado en los fichajes que ha realizado más sombras que luces curiosamente el que mejor ha funcionado ese Rodrigo de inicio y ahora se se va a marchar portando tiene el reto no solo de acertar sino también de negociar bien porque es evidente que el mercado ahora sabe que el Atlético tiene dinero y lo van a estar esperando

Voz 0480 29:27 no ve muy tocada a la afición el Atlético no no lo está

Voz 0852 29:30 no lo está esta mañana por ejemplo había muchos niños muchos padres aprovechando el día festivo en Madrid en la Ciudad Deportiva esperando a jugador del Atlético de Madrid han podido estar con Antoine Griezmann durante diez minutos yo no he visto a ninguno llorando no he visto lágrimas no he visto tristeza por la salida de Antoine Griezmann todos coinciden que se pierde un gran jugador insustituible posiblemente al precio del mes dado ahora mismo pero la gente no olvida lo que hizo el año pasado lo que ha sido este año ahora se repite aunque ha sido algo más directo y la gente tiene claro que el futbolista se quería marchar que ha estado cinco temporada que ha aprovechado del Atlético de Madrid que ha dado mucho que ha rendido que ha trabajado pero no va a ser una leyenda como los frenando Torres Gabi o incluso dio Colin que se despidió la semana pasada lo que decía Kiko que no

Voz 0672 30:15 va a estar en el corazón de los de los atléticos

Voz 0852 30:18 tocado yo creo en ese caso la parte sentimental

Voz 0672 30:21 cosas extrañas que pasan en la voz del Fútbol Club Barcelona ahora mismo parece como delantero Alexandre la caset ficha del jugador con con el dorsal número nueve bueno

Voz 25 30:33 no se le se les habrá colado no los hackers sí sí será eso

Voz 0672 30:37 bueno e Antón Meana Llorente

Voz 0480 30:39 está realmente interesado en que vaya adelante

Voz 0672 30:42 tengo muy buenas otra vez si está interesado

Voz 0231 30:44 lo que está contento de vivir en Madrid y el año pasado la conversación que tuvo con el Cholo y el interior del Atlético de Madrid fue real hace un año por la información que manejamos priorizó triunfar en el Madrid él estaba contento y creía que podía tener muchos minutos pero ahora cambia la película ya informamos la semana pasada de la primera llamada del entorno del futbolista al Atlético de Madrid la respuesta fue negativa dijo el Atlético que con Rodri eran optimistas y que si estaba Rodri no había sitio para Llorente pero todo cambio hace menos de cuarenta y ocho horas otra llamada la situación de Rodri era distinta se va a marchar y por eso han quedado en verse la semana que viene representantes de Llorente y el Atlético de Madrid se van a ver las caras la próxima semana para intentar llegar a un acuerdo Le gusta mucho el Cholo no no esconde el único problema te lo decía en el primer tramo del programa es que el jugador pertenece al Real Madrid tiene contrato y aunque los blancos le enseña la

Voz 0672 31:36 puerta de salida no lo quieren regalar y menos

Voz 0231 31:39 el rival directo así que primero ponerse de acuerdo Atlético Llorente y luego ver si los blancos se lo venden al equipo de Enrique Cerezo grande

Voz 0672 31:46 es Meana dale un beso Carlos anda de tu parte ahí estamos

Voz 0231 31:49 en Javier Herreros nos contaba antes

Voz 0780 31:51 o en el estado de ánimo de Zidane

Voz 0672 31:54 no sé si el madridismo tiene que preocuparse Javi muy buenas otra vez no hombre no preocuparse

Voz 16 31:58 sé que Zidane que hoy por cierto cumple son diecisiete años sí señor

Voz 0672 32:04 de la novena línea de Glasgow no de no sé si es mejor

Voz 16 32:06 el de una final los otros golazo

Voz 0672 32:10 pero la para mí de lo que yo

Voz 16 32:12 acuerdo sí creo que fue el mejor gol de una final de la Copa Europa fue el año dos mil dos en Glasgow así que si sumas diecisiete años dos mil diecinueve ese es el técnico del Real Madrid que ha vuelto después de conseguir tres Champions en dos años y medio pero qué es el la torció el gesto de verdad que llegó hoy las cosas iban muy bien muy bien en cuanto a la reacción del equipo sea el equipo estaba ya fuera de todo pero Zidane buscaba eso la reacción de los jugadores y no lo ha conseguido osea Zidane está está molesto Zidane no está contento con la reacción de los jugadores lo dijo públicamente en Vallecas no lo dijo eh por ejemplo el el domingo en San Sebastián porque según él lo intentó la expulsión de Vallejo pero equipo se desmorona rápidamente el hecho aconsejó en nada es verdad eso va en favor dos futbolistas pero en su contra que hay que hay que acabar bien las cosas cuando no mal muy mal ese ahí los los intocables asunto cables ahora mismo osea que futbolistas pero no para el club que ya lo eran sino para Zidane eh si llegan ofertas es escucha todo hacían todo le parece bien y quiero hacer bastantes más cambio de los que pensaba hacer en un principio hilo de Keylor Navas el está muy tocado y hemos contado aquí en la Cadena Ser la dijo Zidane que contaba que contaba con él hace un mes y medio ahora ya dice Zidane le dijo Zidane que por presiones y que lo sentía pero que no que Courtois el el hombre de club y que se va a buscar la vida de Inglaterra sí puede y sino pues el Oporto pero claro son diez millones de euros brutos cinco limpios y eso Pablo Oporto es prohibitivo en Inlaterra Se podría conseguir pero los equipos de campanillas tienen la portería Bencomo

Voz 0672 33:46 es bueno que se y me decían que ya sólo queda una semana de tortura gracias Javi

Voz 16 33:51 son todos aficionados este año ha venido

Voz 0672 33:53 va a arreglarlo sí sí pero también el está haciendo largo

Voz 16 33:55 siete no se puede ganar siempre hay que entenderlo pues váyanse puede ganar lo ocurre es que hay que saber acabar las cosas en Madrid las está acabando este año mal un abrazo Javi

Voz 0672 34:06 uno de los jugadores que más ha sonado en los últimos tiempos para el Real Madrid ese fiel Palacios pero parece que en los últimos días se ha complicado la cosa José Palacio hola

Voz 1038 34:14 qué tal muy buenas Escorial pues sí la verdad que están muy preocupados en el entorno del jugador argentino sobre cómo está llevando la operación el Real Madrid era una operación que tenían cerrada apalabrada de hecho entre los dos clubes entre River Plate y el Real Madrid y también los agentes hoy el jugador iba a jugar ese que el Palacio al Real Madrid este próximo verano por un hace para cercana a veinte millones de euros y firmaría por unas cuatro cinco temporadas estaba todavía por concretar pero tanto los detalles acordados ha hecho de noviembre diciembre qué pasa ha ido pasando el curso ha ido viéndole peor las cosas al Real Madrid y sobre todo ha habido el cambio entrenador Zinedine Zidane que ya lo estamos dando Javi han cambiado muchas cosas pues tanto ha cambiado que cambió también el plan de fichajes en el el Real Madrid le dicen al entorno al jugador que tienen que seguir evaluando el que tienen que seguir viéndolo como está jugando es verdad que tuvo una lesión importante y sé que el Palacio hace

Voz 0672 35:04 en unos meses una fractura próxima al del peroné derecho

Voz 1038 35:07 no se ha recuperado bien lleva jugando cinco seis jornadas de hecho va a a la Copa América va a ser citado por Scaloni para estar con Argentina en la cita sudamericana eh pero al entorno al jugador han dicho que bueno que ya si eso después de la Copa América hablarán del posible fichaje Palacios eso todo suena filial aunque lo descarta el Real Madrid de hecho ya desde el entorno al jugador están escuchando ofertas también había hablado mucho de un posible interés del Atlético de Madrid que a mí me descartan completamente que no interés del Atlético de Madrid pero sí de clubes importantes de la Premier League

Voz 17 35:38 la idea merece quiénes exequias el ex el Barça y el Palacio queda hoy sin ese sí sí sí Palacio cuenta la noticia de Palacios exacto quédate para no has hecho ningún chiste no no ya pero ahora quédate por aquí anda menos veinticinco

Voz 24 35:57 sigue a SER Deportivos en Cadena Ser punto com y en las redes sociales que intuí Ter arroba SER Deportivos Facebook SER Deportivos

Voz 1038 38:07 pazo de crack crack que ya le tenemos por aquí en España no toalla para jugar quién sabe si dentro de poco lo pónganos jugando volviendo a los terrenos juego en España pero tenemos ya

Voz 1509 38:16 la de vacaciones ha terminado la suponga Griega llegues damos Dario Matías a Primero de Mayo no está nada mal mal no

Voz 0672 38:23 el tampoco la temporada que ha hecho el gran Francisco Medina Luna más conocido como Piti una leyenda de la historia el Rayo Vallecano

Voz 1038 38:30 que siga jugando en el extranjero en este caso una vez que terminó en su etapa en el Rayo se marchó primero a Chipre ahí estuvo un añito y ahora lleva dos temporadas en Grecia Noruega nada mal las cosas en tienes aquí con una sonrisa en la boca

Voz 0672 38:42 Seine esas eso es cómo estás en griego no es cómo estás

Voz 25 38:46 bueno no es entendido sí se pues sí sí

Voz 0672 38:49 esas horas de la pronunciación de falta un poquito sí bueno no no no tenido mucho mucho abrigo

Voz 0480 38:53 tal por ahí bueno jugador del lámina de la Superliga griega

Voz 0672 38:57 habéis terminado séptimos este año ya había llegado a semifinales de Copa como decía José es un buen año

Voz 25 39:01 sí un éxito total creo que es un equipo muy humilde de allí de Grecia pero pero extraño pues bueno nos hemos juntado una conjunto de jugadores pues interesantes no hemos hecho una buena temporada séptimos para para para la mía es es es una posición histórica y llegar a las semifinales de Copa dejando por el camino tantos equipos históricos muy bueno la verdad es que muy feliz este año

Voz 0672 39:27 ahí hay unos cuantos españoles en Grecia estaba bueno Manolo Jiménez que ahora hablábamos ahora que ha retornado a al banquillo de la de K está también Crespo si no recuerdo mal jugando también por

Voz 1038 39:35 Grecia estará en el en el paddock que ha sido el campeón de Liga campeón de Europa está José Ángel Crespo y también eh Cañas el ex del Betis y os voy esos

Voz 0672 39:43 veis quedáis allí cada uno no estaba

Voz 1038 39:46 lejos de ahí luego luego las distancias son mayores de lo que parece allí no

Voz 25 39:49 cuatrocientos quinientos kilómetros de de Salónica de sí sí sí está un poco lejos pero sí que es verdad que que no juntamos a veces nos encontramos en los aeropuertos para volver a España hay íbamos hablando sobre yo por teléfono envidia sana no que él esté en el PAU en un grandísimo equipo hoy miras las que que bien merecido o no el el ganado

Voz 0672 40:09 el campeonato este año bueno y qué qué tal estas allí estás contento en Grecia sí muy contento voy feliz la verdad es que

Voz 25 40:17 que este año este año ha sido muy bueno creo que en lo personal ha sido ha sido

Voz 0780 40:24 muy muy bueno todo y lo

Voz 25 40:28 lo profesional pues bueno conseguir esa posición y llegar tan lejos a en la Copa ha sido todo todo un éxito

Voz 0672 40:35 ha seguido la Liga Rayo que pena eh

Voz 25 40:37 si la seguido todo el año todos los partido no me he perdido ninguno y luego bueno es el el el final ha sido merecido no creo que la temporada es muy larga ahí cuando estás tanto tantas jornadas ahí abajo al final

Voz 0780 40:48 o sea por por

Voz 25 40:51 por culpa de todos no creo que que quizá no se ha hecho una buena gestión y al final pues apagado

Voz 0596 40:57 Palace el conoce bien a Michel eh

Voz 0672 40:59 como compañero hoy como entrenador y

Voz 0780 41:01 sino que también

Voz 0672 41:03 te ha dolido especialmente no que que que haya terminado así para él después de la ilusión que él tenía con el ascenso y demás siendo sí

Voz 25 41:10 dotado rayista como es y desde pequeñito creo que que bueno que yo he hablado con él estando en Segunda con lo feliz que estaba de debe volver al Rayo a Primera División y yo este año pues bueno las cosas no han salido como ha querido no desde el principio no no ha ido no ha ido bien y al final pues bueno lo que empieza mal ha acabado peor no

Voz 1038 41:31 llegase a entender que se les sitúa a Michel es verdad que te coge la oportunidad la oportunidad que obviamente él se gana en Segunda división después de ascender al equipo de verdad que también

Voz 0780 41:42 quizá lo mejor mirándolo ahora un poquito

Voz 1038 41:45 sólo lejos le dan demasiado oportunidad hasta que le echan no sé si a ti te hubiera gustado que Michel terminara la temporada ahí demostrada su valía o a lo mejor tenía que haber llegado también Paco

Voz 25 41:56 bueno al final lo que manda son los resultados no hay como todos sabemos al final pues bueno de dos entrenadores y cuando las cosas no van bien lo acaban constituyendo sí que es verdad que que le dieron la oportunidad Michel Michel ascendió al equipo a Primera División empezó pues bueno no regular pero también creo que se le echa si le te sale tenía que haber echado sale tenía que haber echado un poco antes no yo creo que ya era era tarde me hubiera gustado que lo hubieran mantenido hubiera intentado salvar el equipo y si no tienes un equipo en Segunda División otra vez los ascendidos dos años vuelve vuelve a intentarlo

Voz 0672 42:31 está en un lado el Rayo en el otro está el Getafe e José Antonio Duro ha estado hoy en el Getafe que afrontan ese partido ante el ante Villarreal bueno pues pendientes de hacer un mejor resultado que el que tenga el Valencia en en Zorrilla cómo está el equipo José Antonio Duro muy bueno

Voz 1621 42:44 estaba anunciado muy buenas Escorial que va será a puerta abierta esta mañana Bordalás no perdona así que entrenamiento en el Coliseum que es donde el técnico alicantino lleva a cabo los ensayos importantes a puerta cerrada hasta el Getafe blindando se en esta semana en la que va a ser muy importante para él

Voz 0672 43:00 el conjunto azulón de cara a ese partido el próximo

Voz 1621 43:02 el domingo y donde el Getafe está centrando sus esfuerzos en vender las entradas que van a sobrar de la zona visitante porque el Villarreal ha dicho que no las quiere porque claro los de Calleja ya no se juegan nada Ahora Getafe tiene que rellenar que yo creo que no va a costar demasiado esa zona visitante con aficionados azulones así que otra cosa no pero se espera gran ambiente y lo que esperan en el club de aprender todas esas entradas mientras en lo deportivo lo dicho Bordalás el Geta ese blindan para preparar el importante partido

Voz 1038 43:30 militar y al Getafe este año Epi