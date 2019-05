SER Deportivos (23/05/2019)

Voz 0699 00:00 hola a todos qué tal buenas tardes bienvenidos al deporte en la SER el Atlético de Madrid ha instituido este fin de temporada tres clases de despedidas con homenaje en el campo como hizo con Godín con una nota fría en redes sociales como hizo con Griezmann y en una rueda de prensa conjunta con el club como ha hecho hoy con Juanfran el lateral rojiblanco ha dicho adiós entre lágrimas victoria con el Atlético de Madrid quedará tras nueve temporadas de colchonero y una entrega permanente y absoluta sus colores desde los momentos buenos como un título de Liga dos UEFA dos Copas del Rey entre otros a los malos como su fallo en la tanda de penaltis de la final de la Champions con el Real Madrid trescientos cincuenta y cinco partidos Le contemplan treinta y cuatro años les sostienen les sostienen penalizan en rojiblanco esa edad hace que el club sólo el ofrezca uno cada renovación en lo que es muy estos campos mejor lo joven y la novedad que la experiencia y el conocimiento el tiempo dirá quién gana y quién pierde pero en este adiós me da que no hay ganador en este adiós de Juanfran al Atlético de Madrid me dan la impresión de que pierden los dos lastres y uno coma estamos aquí esas deportes

Voz 1 01:11 en la Cadena SER SER Deportivos con Francisco José Delgado

Voz 0699 01:16 toda la redacción de deportes de la cadena ser aquí estamos todos los de SER Deportivos hasta las cuatro os vamos a acompañar con el resumen de lo que llevamos de jueves gracias por estar ahí un día más del modo que más os cuadre por la radio de toda la vida por la aplicación de la SER en el móvil por nuestros enlaces en redes sopor la web tres W Cadena Ser punto com que lo importantes que tengáis mucho donde elegir os doy las gracias por elegirnos un día más en nombre de todo el equipo del programa que va desde Juan Carlos Ingelmo y Alicia Molina como cracks de la técnica a Paco Hernández en la producción el Real Madrid no quiere pagar por Jobbik lo que cuesta Hazard os acordáis que ayer os decíamos que era día clave de Reunión en Fráncfort pues de ahí salió la petición del Eintracht y el enfado del entorno del bosnio porque se hayan subido a la parra hay dificulten la salida del jugador hay que decir que el Real Madrid es optimista a pesar de todo pero tiene un plan B para la delantera mientras Raúl de Tomás y Mariano esperan por ejemplo decisión por cierto Parador del Paris san Germain acaba de decir ahora mismo Mari Demba P que espera que sigan pero que estos fútbol Ike en el París san Germain no son unos ingenuos signifique esto lo que significa claro lo vamos a poner y ampliamos el movimiento doy del Real Madrid que va a animar el mercado de fichajes en el día con varios protagonistas el primero un jugador que se despide del Atlético de Madrid un club al que llegó con pasado blanco hoy ha colgado la camiseta rojiblanca un hombre que ha sufrido una transformó acción es Juanfran

Voz 1187 02:33 toda mi familia a todos mis amigos a todo mi entorno vino un vikingo y ese va un indio soy indio A ahora hay siempre y es algo que que vivido durante estos años la magia que es el Atlético de Madrid los valores que tenemos aquí es un orgullo para mí que la gente piense que soy una leyenda de este gran club que tiene grandísimas leyendas grandes jugadores que han estado históricamente y que han dado mucho de que la gente les quiere mucho

Voz 0699 02:57 una leyenda del Atlético de Madrid que se ha rodeado de amigos en su adiós desde García luego lo escuchamos y luego le hacemos aquí con estos estudios en el larguero y pasaremos por Barcelona y Valencia que ya caliente motores para la final de Copa del sábado a las nueve en el Villamarín sin Ter Stegen seguro lo locales con un ratito en los visitantes ahora visitamos el lugar de concentración de Valencia que se ha bajado al sur y lo que subimos han abortada son las reflexiones del hombre que mandan los árbitros Carlos Velasco Carballo que anoche estuvo sentado aquí en El Larguero Manu Carreño ya Iturralde González les desveló dos no

Voz 2 03:27 vicios que tienen su interés mucho interés a día de hoy Carlos tú puedes asegurar que va a haber en Segunda no pero es deseo de la Federación Española de Fútbol que sí yes deseo del presidente del Comité Técnico de Árbitros que sí veremos no tardando una mujer pitando dirigiendo partidos en Primera División creo que a día trabajamos cada día para ello pero creo que eso no lo vamos a ver en un tiempo inmediato porque necesitamos varios años hasta que consigamos que eso sea realidad

Voz 0699 03:58 pues queda claro que os quede claro también que vamos a buscar lo último de dos banquillos de Sevilla y Celta que tienen noticia aunque la noticia más comentada la hasta ahora del día tiene que ver con el presidente del París Saint Germain que está en hundió nuevamente gordo Pedro oye Naser al que Life imputada por corrupción

Voz 1250 04:13 el Mundial de Atletismo de Qatar habría pagado supuestamente tres millones cien mil euros por la adjudicación del Mundial que se celebró en dos mil diecisiete el juez que investiga el caso sospecha de dos transferencias bancarias irregulares desde las cuentas de la empresa de al que la bici a una empresa del hijo del ex presidente de la Federación Internacional de Atletismo que eligió curiosamente Qatar como sede del día

Voz 3 04:32 los problemas crecen en el PSOE ya estaré

Voz 0699 04:34 atentos y fuera del fútbol un día más tenemos el polideportivo repleto con los entrenamientos libres del Gran Premio de Mónaco de Fórmula uno con el primer contacto del Giro de Italia con la montaña con el sorteo del cuadro esta tarde del Roland Garros Icon la presentación esta mañana de la selección femenina absoluta de baloncesto que va a luchar el mes próximo por ganar el Eurobasket con una baja que para su técnico para el seleccionador Lucas Mondelo es la bomba la bajada dato

Voz 0615 04:55 Torrens e una baja insustituible la gente está llorando la baja de Pau Gasol que es la de Alba como mínimo es igual o más eh no tenemos más más jugadores como Alba no pero tenemos que ella pensar que no la tenemos aquí la gente tiene que dar un paso adelante

Voz 0699 05:10 lo harán aún sin ella va a luchar por lo máximo en esa cita yo voy a luchar por contarlo todo lo del deporte del jueves ordenador

Voz 10 07:30 el Sutton Si se no puede fue uno la somos procure pruebas claro Sansó de época mucho come pero si me preguntas a Messi el entrenador buah si Chávez quiere aquí la próxima temporada pero si no es así ponemos a Coté sí o sí

Voz 0699 07:57 cierto que ni en el París Saint Germain están seguros a día de hoy del futuro de sus estrellas Javier Herráez muy buenas tardes

Voz 11 08:03 es hola qué tal Pacojó Si no hay que ser muy listo para darse cuenta que es una jaula de grillos no el París Saint Germaine alguno puede hacer ya la frase fácil Arde París a lo deportivo porque el presidente imputado con lo que decía armó Fullana el asunto de atletismo y esa comisión Bush El el técnico el alemán dice que quiere que sigan pero ponen la condición de que si se van tampoco va a pasar nada osea hablamos de Mapei de Neymar que sol las dos banderas de Qatar para el próximo europeo el próximo Mundial que se va a jugar precisamente allí en en Qatar ya lo dijo en papel que había un proyecto sino con el Paris Saint Germaine en otro sitio y Neymar evidentemente que tampoco sería muy bien con empate uno gana veinte o treinta y seis millones así que esa encrucijada el Marie a esperar recordemos que no hay cláusula de rescisión que aquí tiene que es el PS allí el que quiera vender al futbolista hay que el futbolista se quiera ir a ese equipo así que el Madrid no mueve ficha tranquilo eso sí expectante y al acecho

Voz 0699 08:57 hace un mes estaban a millones de kilómetros los de esa posibilidad de recalar en el Real Madrid ahora podemos decir que están a miles es decir están lejos pero están más cercas ese va a ser un titular que va a dar que hablar lo que acaba de decir el entrenador del París Saint Germain y otro titular que han dado que hablar es en los últimos minutos lo que he dicho una agencia de noticias en Italia que afirma que Pep Guardiola puede entrenar la próxima temporada a Cristiano Ronaldo es decir P Guardiola sería el nuevo entrenador de la Juve cuántas naciones hay que hay de cierto compañero de la caseta Italia Alberto Cerruti muy buenas tardes

Voz 12 09:29 muy buenas tardes palco lo cierto es que el sueño de la Juventus es Guardiola es el primero en la lista pero no hay nada oficial es una historia con el número cuatro porque parece que era no ofrecido cuatro años Guardiola con veinticuatro millones de euros por temporada ya se habla de las firmas que sería el cuatro de junio isla presentación sella el catorce de cuño hoy lo cierto es que tras Vito cuatro por ciento en las acciones de la Juventus osea mucha mucha qué situación este Italia se habla de Guardiola desde esta mañana pero de momento simplemente se trata

Voz 27 42:45 SER Deportivos

Voz 12 10:13 aquí esperando que sea una noticia oficial que sería la noticia del verano como con la noticia del verano hace un año en traspaso de Cristiano a la gente

Voz 0699 10:24 Contrapunto cuatro parecer la Cábala pero de momento las cábalas que hace Pep Guardiola según nos comenta el entorno del entrenador es seguir en el City sería más Un sueño de la Juve que una realidad lo que no es su sueño es ahora sí llevarnos a la Copa del Rey que se va acercando esa final entre el Barça y el Valencia lo primero que hacemos hoy el uno con el Valencia a su nuevo lugar de concentración donde va a preparar la final de Copa Ximo más mano

Voz 13 10:47 muy buenas Paco pues si va a estar

Voz 14 10:49 en Jerez además una

Voz 13 10:52 no hotel lo residencial grandísimo Le Monte Castillo que va a ser el cuartel general en los próximos cuarenta y ocho horas para el equipo de Marcelino tanto es así que ni se ha entrenado hoy en Valencia ocho lo han pisado Valencia han reunido para irse a Manises coger el avión ir a irse a Jerez donde entrenarán esta tarde también lo harán mañana donde comparecerá ancha UME Parejo y Marcelino eso mañana hoy solamente entrenamiento a puerta cerrada pero antes de irse han sentido los jugadores el calor de entorno a quinientos seiscientos aficionados que han despedido al equipo rumbo a Jerez después a Sevilla

Voz 0699 11:31 hice el calor de la afición del Valencia en el equipo de Marcelino al protagonismo del presidente en el Fútbol Club Barcelona y otras cosas anti Ovalle muy buenas

Voz 11 11:39 sabes qué tal muy buenas sí porque en una final en la que el Barça no está muy motivado después de lo de Anfil Josep Maria Bartomeu

Voz 13 11:47 ha hablado hoy para arengar a los suyos arengar a la afición decir que hay que darle valor a esta Copa

Voz 0699 11:52 el Rey señala llega tengo Meré

Voz 1622 11:55 ganar la Liga tiene un mérito extraordinario digan lo que digan aquellos que tratan de desmerecer la creo que la temporada ha sido muy buena la espera evidentemente del resultado de la Copa hoy quiero hacer también una llamada unánime para centrarnos en la final de la Copa no podemos desmerecer este título tu arenga del presidente

Voz 11 12:12 ante Coutinho ha entrenado con el grupo sin no pasa nada raro va a estar en la final también echó parte del entrenamiento y Arthur que lleva toda la semana entrenando

Voz 13 12:21 esta mañana habla Ernesto Valverde ya atención habla acompañado de Gerard Piqué y Leo Messi Piqué y Messi protagonistas mañana antes de la

Voz 0699 12:31 la final contra el vale a lo grande en las ruedas de prensa otros detalles de la final información útil recordamos arbitraje lo que rodea a la citada Sofía Álvarez muy buenas tardes

Voz 16 12:39 hola qué tal buenas tardes el encuentro estará dirigido por el colegiado Undiano Mallenco partido que será su despedida del arbitraje después de diecinueve temporadas en la elite Ésta será la tercera final de la Copa que pite Undiano ya que recordemos que arbitró la final entre el Valencia Getafe de la temporada dos mil siete dos mil ocho y la final entre el Barcelona Real Madrid de la temporada dos mil diez dos mil once y en el bar actuará Del Cerro Grande asistido por Sánchez Martínez

Voz 0699 13:01 a las nueve de la noche del sábado es ese partido que desde las tres de la tarde contaremos en Carrusel antes do preguntas con banquillos de Primera División como protagonistas ayer contábamos hasta ahora que Joaquín Caparrós siguen en Sevilla sustitutos de Ortega muy buenas

Voz 1870 13:14 qué tal Paco buenas tardes te dice que ayer se supiera que Joaquín Caparrós no va a continuar siendo técnico del Sevilla lógicamente ha empezado la cuenta atrás para saber quién lo va a sustituir se produjo un hecho en el tiempo de prácticamente a la vez que sacaba el comunicado el Sevilla Rudi García el técnico del Olympique dimitía entrenador captado en varias ocasiones en la órbita de Monchi pero no significa que vaya a ser el francés candidatos han sonado desde Bordalás este francés Rudi di Francesco el entrenador que Monchi tuvo la Roma de momento el director deportivo del Sevilla lo lleva muy en secreto pero no se va a tardar demasiado hoy juega el Sevilla en Tanzania a la vuelta anunciarán el técnico la próxima semana que va a dirigir al Sevilla en este nuevo proyecto de Monchi

Voz 0699 13:55 qué ha pasado con Fran Escribá en el Celta Jacobo Z

Voz 17 13:58 pues era la primera opción del Celta la primera opción también del técnico valenciano así que el acuerdo se cerró entre las dos partes dos años a uno más uno eso sí defendiendo los resultados el treinta de junio del año que viene dos mil veinte ya trabajan Carlos Mouriño y Fran Escribá en el equipo del próximo año transferibles baja renovaciones ahí está el caso de Gustavo Cabral tocará ponerse ya a pensar en los fichajes el nombre de Portu es el que más está sonando en Vigo a estas

Voz 0699 14:23 vamos a despedir a un jugador y hablaros del resto del mercado

Voz 0699 16:33 que el estudio hasta arriba hay cuatro minutos para contar el resto de las noticias la primera Juanfran que se ha despedido hoy como jugador del Atlético de Madrid Miguel Martín Talavera

Voz 1576 16:42 qué tal buenas tardes trescientos cincuenta y cinco partidos entro siendo o no bien lo sé bien su fichaje por su pasado madridista ha ganado el corazón de todos con su compromiso con su entrega y sobre todo con su comportamiento a quién le dijo primero que se iba como se lo han tomado esto decía hoy Juanfran

Voz 1187 16:59 y nadie se lo cree porque dice pero como te vas de Boozer Aimar Mis amigos nadie se cree como pues es Atlético Madrid quiere que seas un año más lo importante quiénes aquí para el vestuario se va mucha gente importante bueno a mi entorno sólo dice y no sólo creía por la magnitud porque al Atlético de Madrid no hay ningún sitio o hay pocos sitios mejores que el Atlético de Madrid

Voz 0699 17:23 los ciclos acaban hoy Juanfran han puesto el punto final a la al suyo vamos a mover un poco el árbol de los fichajes el Barça ha fichado un jugador joven con una cláusula de rescisión estratosféricas

Voz 11 17:31 Di si lo ve Reis dieciocho años llega para el filial aunque hará la pretemporada con el primer equipo ha costado tres millones doscientos cincuenta mil euros es pivote Nos dicen de recorrido y recuperador pero con buen toque tendrá una cláusula de cien millones de euros quién interesar a la vez Kevin Fernández

Voz 1264 17:47 las Pérez el delantero centro que explotó hace tres temporadas con el Deportivo de la Coruña que quiere salir del West Ham quiere salir de Inglaterra e volver a España para ello estaría dispuesto a rebajarse su ficha de tres millones de euros netos el Alavés es el mejor colocado ahora mismo pero no está cerrado y hay otros equipos de la Liga española también interesados en el delantero de treinta años

Voz 0699 18:06 miramos más al futuro el Mundial de fútbol que queda lejos pero ya está delimitada su participación Toni López

Voz 0034 18:11 si la noticia noticias que finalmente no hay noticia a pesar de los de de Infantino de aumentar el número de selecciones participantes a cuarenta y ocho la FIFA hizo oficial anoche que el de Qatar será el séptimo mundial con XXXII elecciones esto viene provocado porque no ha encontrado un anfitrión ya que hay un bloqueo comercial y político acatar de los países de la zona liderado por Arabia Saudí y otros países como Omán o Kuwait no salen capacitados para manejar mundial al

Voz 0699 18:31 el primer contacto de Aramón dañan el Giro de Italia Borja Cuadrado bueno pues así

Voz 20 18:36 tres kilómetros de línea de meta Pacojo ojo veinticinco ciclistas con una ventaja de catorce minutos sería líder

Voz 0699 18:42 visionar el esloveno ese puerto de

Voz 20 18:44 las rampas del catorce por ciento y a dos kilómetros de meta tramo pavimentado rampas del veinte por ciento hoy van a pasar cosas bonitas

Voz 0699 18:50 acaba de hablar Mar Márquez en Barcelona Javier Saisó

Voz 21 18:53 sí es Márquez ha recibido el premio Sport Cultura a Barcelona ha aprovechado para hablar de

Voz 11 18:56 arranque de temporada la escuchamos

Voz 0699 19:01 bueno

Voz 22 19:02 donde sí te despista un entreno estás quinto no voy a los jóvenes aparecen cada dos o tres pilotos jóvenes que va muy rápido sí que estoy ganar tres carreras estoy parece que todo vaya bien pero estamos a ocho puntos el primero y el segundo y bueno lo lo importantes esto no la regularidad porque se va viendo no que poco a poco pues eh van pinchando y se va se va seleccionando quién puede luchar porque cree que es

Voz 0699 19:28 precioso será su gran rival protagonista Márquez en Barcelona en Madrid la presentación de la selección española de baloncesto femenino José Antonio

Voz 23 19:34 si la selección que define torneo que en Letonia en Riga el veintisiete de junio Ucrania Gran Bretaña Letonia rivales en el grupo y con un cruce que podría ser más favorable la verdad una ausencia la de Alba Torrens eso sí la presencia de la incombustible Laya Palau en la selección de Mondelo esta tarde el sorteo de Roland Garros usual Caballero

Voz 20 19:48 jardineras y de la tarde se van a conocer los cuadros individuales masculino femenino de Roland Garros Rafa Nadal irá en busca de su duodécima Copa de los no

Voz 0699 19:54 el tenis ciclismo baloncesto mucho fútbol hasta en estos veinte minutos del comienzo en SER Deportivos hasta las cuatro tenemos mucho

Voz 1 20:05 SER Deportivos Madrid

Voz 0699 20:12 yo de vosotros no me movía de la hasta las cuatro de la tarde hoy pero que voy a decir yo que cientos de emisora hay otras cosas no pero hoy os merecerá mucho la pena estará ahí ten noticias del Real Madrid vamos a entrevistar al entrenador perdón al presidente más feliz de la Primera División y hoy se ha despedido una leyenda de la historia moderna del Atlético de Madrid siete títulos más de trescientos cincuenta partidos la bandas del Calderón llevan su pisada yo y Juanfran se acordado de mucha gente en su adiós

Voz 1187 20:43 a mí fue el primero que me puso en esta posición tan tan marcada por porque gracias a esa posición e ir a la selección he sido un jugador muy importante quién al Atlético de Madrid

Voz 0699 20:54 Gregorio es Gregorio Manzano míster muy buenas tardes qué tal

Voz 0811 21:00 buenas tardes usted qué recuerda

Voz 0699 21:03 de Juanfran

Voz 24 21:05 pues vamos muchas cosas y todas positiva la verdad que sí es un

Voz 0811 21:11 el jugador que en el poco tiempo que estuve trabajando con él pues dejan sensaciones de que al final que con el paso del tiempo ves que que esas primeras impresiones de de lo que da en todos lo aceptan no solamente en el aspecto profesional sino también en el personal pues que con el paso del tiempo insisto pues ha merecido la pena que se haya perdido a un jugador que con esos valores de esfuerzo de son de compañerismo de de de ser querido por toda la gente de un vestuario pues ya ha conseguido todo lo que habéis dicho pues parte de la historia moderna hay positiva del Atlético

Voz 0699 21:49 entre comillas usted fue el que se atrevió a ponerlo donde acaba el jugando

Voz 0811 21:54 bueno a veces sí cierto es pero las circunstancias del fútbol son a veces es muy muy distintas en todo lo aspecto Hay y aquellos surgió de una forma no natural porque el cuando decíamos la temporada pues correspondía su posición de estudio dentro de la plantilla hacer un interior derecha como si había jugado anteriormente en Osasuna incluso en el Real Madrid en el Castilla pero sucedió que con el paso de las jornadas tuvimos la desgracia de las lesiones de Silvio Perea que eran los jugadores que estamos en la demarcación de lateral derecho oí en un entrenamiento de al principio de la semana recuerdo que le dije a a Rubén Baraja acércate niveles diciendo a Hong para que se vayan mentalizando semana para que es domingo que vamos a Granada lo vamos a utilizar de lateral derecho gráfico le comunico mi decisión inconformismo a la semana pues yo entrenamiento mentalizando y entrenando Louis haciéndole ver que es que estaba dispuesto a jugar allí y la respuesta fue muy sencilla MR donde usted diga ahí donde el equipo necesite si estoy yo y ahí empezó a bonita y bella historia que les marca como unos dado el lateral derecho de la victoria del Atlético de Madrid por supuesto de otras anécdotas

Voz 0699 23:10 si tuviera que destacar una virtud de Juanfran Gregorio Manzano cuál destacaría

Voz 0811 23:16 pues el tipo de persona que es creo que que viera que podemos hablar de su trayectoria deportiva mucho y bien pero por encima de todo no había un mal gesto no había una mala conducta no había una un mal entrenamiento yeso no casi hace porque un jugador a veces juega y otras veces no y eso como te digo nunca se hace en el fondo no eres una buena persona este hombre tiene un gran corazón ha sido una grandísima persona ahí punto o si Ximo reconocimiento por parte de del Atlético de Madrid que que su club para toda la vida

Voz 0699 23:56 sea sincero esperaba que se acordara de usted en la despedida

Voz 0811 24:01 pues no lo sé tampoco no no no bueno depende muchas veces hay jugadores que tienen despedida y otras no pero sí recuerdo que bueno que se haya despedido cuanto marche del Atlético de Madrid guarde un mensaje muy cariñoso de su parte de muchos jugadores casi toda la plantilla de veintitrés exactamente de veinticinco mandar un mensaje porque lo relación personal y cordial pues pues muy buena en el periodo otra cuestión fueron los resultado que no pudimos seguir hacia adelante en el trabajo pero la relación no tiene nada que ver co con esta situación y la verdad que sí lo ha hecho pues lo agradezco no he podido escucharlo salvo ahora con puestos está estas palabras suyas ahí la verdad que le deseo todo lo mejor ejecutivo profesional y personalmente

Voz 0699 24:50 no nos deje con la miel en los labios que le puso Juanfran en en su despedida como técnico del Athletic

Voz 0811 24:55 pues mira te y la verdad es que estamos hablando de hace ocho años sin los habría

Voz 0699 25:02 es verdad no sé si ahora sí

Voz 0811 25:04 te no el de Juan eh sino entonces Felipe Louis de todos entre todos prácticamente alguno lo que estaba fuera de España que no recibí eran una vida de recuerdo aquella fecha pero vamos por ahí en alguno de los lo que que muchas veces ya lo proponemos

Voz 24 25:21 por otro clavo estarán Guardado y la verdad que

Voz 0811 25:24 es un recuerdo muy bonito el que tuvo de todo lo que sí

Voz 0699 25:27 me queda la última tiene treinta y cuatro años Juanfran a mi me parece que está todavía para para seguir en un club como el Atlético de Madrid lo que pasa es que el Athletic sólo ofrecía un un año no da la impresión de que se desaprovecha talento y veteranía en este fútbol moderno donde se va buscando la novedad cada día

Voz 0811 25:46 bueno en parte es una cuestión de gestión interna si desgraciadamente digo desgraciadamente entre comillas ha correspondido este año de que ha habido secuencias veinte varias despedidas de jugadores por esa circunstancia que tú me preguntas si que han coincidido en el tiempo pero quizás he estudiado o han visto las partes que no era conveniente y seguir con jugadores no el de juegan para sí Filipe Luis incluso voy de continuar con con jugadores de una higa con unos compromisos de contrato y han decidido cambiar pero si me apuras a mí personalmente yo creo que para todo el staff técnico del Atlético de Madrid viendo el rendimiento de Juan Prats seguro seguro que podría haber seguido dando un buen rendimiento en el Atlético de Madrid estoy completamente de acuerdo con

Voz 0699 26:35 míster muchísimas gracias por estar en esa

Voz 24 26:38 a vosotros un fuerte abrazo para todos

Voz 0699 26:41 Martín Talavera como ha sido la mañana

Voz 1576 26:43 bueno pues ha sido intensa emoción es yo creo que al final Si cualquiera que trabaje en una empresa nos gustaría salir por la puerta grande que ha salido Juanfran sin ninguna mala palabra para nadie con el amor y el cariño de todos sus compañeros de toda la gente que ha trabajado y ha coincidido con él a un lado y a otro de de de las trincheras y la verdad es que trescientos veinticinco partidos siete títulos estado su familia yo creo que uno de los que peor lo ha pasado ha sido Oli Oliver su hijo mayor que no dejaba de llorar porque claro él la han nacido con Juanfran en el Atlético de Madrid entonces verle que no se va a poner esa camiseta además el cómo no a jugar en España va a tener que dejar también lo benjamines de Atlético de Madrid por lo que le obliga su padre entre comillas a dejar la camiseta que tanto quiere pero bueno muchas emociones tú fíjate que jugadores como Raúl García Gabi que ya no pertenece no Tiago Atlético Madrid

Voz 13 27:35 han querido estar hoy ir muchos otros

Voz 1576 27:38 dado vía mensaje como Fernando Torres como el Guaje Villa como Radamel Falcao García el Tigre de Santa Marta como Mario Suárez y te hablo a las claras del futbolista que oí que hoy se iba hice va porque él quiere porque Diego Pablo Simeone habló con él dijo que era importante le dijo que quería contar con él la próxima temporada y así lo ha desvelado hijo

Voz 1187 27:58 con Diego no ha sido fácil en una charla con él hace unos meses ya aparte esa charla viene después de que contra el Real Madrid y que perdamos ir ahí me transmite que quiere que me quedo un año más ya finalmente el otro día vuelvo a hablar con él ya le transmito que tomar la decisión que muchas gracias por todo lo que me ha dado estos años por si quieres seguir confiando en mí pero Diego lo comprende y lo respeta y él me dijo que que es una buena decisión para mí me porque me voy fuerte me voy jugando bueno está claro que no está contento con la decisión como no lo está nadie en el club o como nos lo están los aficionados pero los respeta

Voz 1576 28:33 lo respetable no queda más remedio como todo el mundo porque todo el mundo veía como tú acabas de preguntar a Gregorio Manzano que todavía había lateral para ayudar a un Atlético de Madrid competitivo y evidentemente se va Juanfran se va Griezmann que ha querido estar también ha estado hoy al igual que Diego Godín se van jo es importante si el sueco que queda y que se le dice a la gente que viene bueno pues Juanfran Torres todavía ejerciendo de capitán se lo dejaba claro

Voz 1187 28:56 ya estoy ejerciendo de deportivo en la sombra del esposo sino que tirarme los jugadores que vengan pues que lo tiene fácil pero parecerá Gabi me quiero parecerá hoy me quiero para hacer algo que no tiene muy Face los jugadores ya te digo espero que sean vistos llegan conseguido todos estos chicos cómo lo han conseguido sólo que se tienen que preguntar el jugador que venga al Atlético de Madrid y el jugador que está día en ciclo Madrid como lo han conseguido y la respuesta es muy fácil parece sea para todos ellos

Voz 0699 29:23 seguro que el Atlético de Madrid lo tiene muy bien estudiado a mí de ser más listo que Miguel Ángel Gil y que el equipo técnico pero yo esta pérdida de valor con Juanfran con Godín con esta gente que dicen es que ya tiene treinta y tantos y lo de ir renovando daño año mono pues supongo que es la política de el club y que hay que hacerlo así pero si haces una encuesta hoy ante los aficionados del Atlético de Madrid ni Godín Juanfran ninguno de los dos hubiera salió de club Si pones unas urnas a votar pero aquí el que manda y supongo que decide lo mejor para el Atlético de Madrid fijo es el que toma la decisión eh Juanfran hoy se va pero hoy viene esta noche estarán el larguero gracias tal a las tres y treinta del jugador protagonista del día al presidente protagonista del año desde la ventana escucho doscientos

Voz 0811 30:45 hacer enhorabuena

Voz 24 30:47 muchas gracias que temporada no

Voz 0811 30:50 se que hemos ocho años por la regularidad que ha mantenido el equipo tanto en Copa como en Liga y bueno tengo muy contento aquí estamos empezando por permiten en la Copa del Rey que empezar a valorar el mérito que tiene la mejor liga del mundo al pinta

Voz 0699 31:10 no yo llevo un año diciendo que la temporada es sobresaliente osea no se me cae ese término de de la boca pero quiero escuchar a usted qué nota le pondría la temporada de su equipo el presidente

Voz 0811 31:18 no creo que la la máxima tanto la afición como a los futbolistas como al cuerpo técnico que ya sabes yo todo todo bien en peleas hicimos un esfuerzo en fichajes para nosotros no estábamos acostumbrados sí ya ha sido un año a pesar de que hemos tenido dos rotura del cruzado y los muros de de Michael que de no sentir otro fichaje fichajes titular de ese hemos terminado posiblemente en el en el último tramo de la Liga lo sutil hemos ingleses partido por no no otra cosa más pero la verdad es que sea porque yo creo que el desvíe la hemos hecho

Voz 0699 32:02 cuando empezó a ver que este equipo podía conseguir algo como eso el presidente

Voz 0811 32:07 bueno ahora a toro pasado cualquier cosa que dieron genera que que que se lo tenemos claro tanto el míster como digo que era un años existe pero que entre el que extiende y el que quiera aquí entonces todo iba a haber quince puntos por la guarda pues muchas de ya hicimos un esfuerzo de victoria que desde el primer año pero el Getafe pues no subasta el tinto excepto que más en olvidadas por la Liga española el fichaje muy bueno la verdad es que no tenemos claro que teníamos que pelear doblemente primero objetivo era hacer buen papel la Copa y en la en la salvación y luego porque eran lo lo más lejos posible que este podía ser sobre todo posiblemente en Champions no ponemos muy Pipo

Voz 0699 32:56 o muy viendo el Sueño Champions ahí a tiro le da rabia al final no haber llegado hasta ahí presidente

Voz 0811 33:05 yo llevo treinta años he vivido todo oí que tengo las ideas claras yo creo que es un exitazo para para la petición para lo que es el haber queda ahí quintos yo creo que tenemos que es ella empero de quince días empezar a valorar cuando empieza la competición más que se hable tanto de nosotros aunque estemos para que vayamos a adaptar nueve años después oye volver a hacer otra contento y lo que hay que hacer bueno por Asturias forzar el equipo acertar en los fichajes IT le Relaño porque viene el año pasado fuimos octavos este año viento podamos del el año que viene el pueblo la cuarta

Voz 0699 33:48 claro que sí hombre hay que siempre intentarlo un poquito más le voy a hacer una pregunta que hecho a lo largo de la temporada a su entrenador ya lo jugadores y me han dado respuestas diferentes pero en realidad algo parecida explíqueme presidente el secreto del éxito de su equipo cuáles el secreto según Ángel Torres para que el Getafe y ha sido la gran revelación de la temporada

Voz 0811 34:09 el tener las ideas claras que sólo manda para bien y para mal una persona que decir aquí sólo se equivoca uno a unos y asume estos problemas decir aquí no hay sobre todo luego el éxito del vestuario de tenemos un vestuario y un entrenador que que los hemos sabido dirigir que los el máximo que con pepero o compite o no juega lo de lo ha tenido claro y los puristas lo han asumido yo creo que es trazó que no es fácil manejarlos los vestuarios queda cada día más

Voz 0699 34:46 le voy a hacer la pregunta que todo afición la del Getafe quiere escuchar la respuesta no la pregunta la pregunta les da igual Bordalás seguirá el año que viene presidente

Voz 0811 34:55 bueno las dicho públicamente que si a mí me ha dicho que si él tiene un año de contrato pero en fútbol lo que ahora es blanco un rato decir puesto hemos incluimos este digo no dependemos de muchas circunstancias pero no tengo por qué es lo que en la idea que el interrumpieron no tiene es continua pero que hay que saber si luego mucho más pero vamos yo yo creo que sí yo lo he dicho yo me estoy convencido porque si no lo hubiese dicho tan todos los futbolistas de como a mí que esto lo vi adoptamos junto con la dirección deportiva planificando ya las bajas y las tartas no tenía por qué podría haber hecho pero bueno pero no los síntomas en ningún momento de de que de que se vaya yo creo que no está en su todo esto marcharse entonces está claro que los dos años pero que te haces ningún plazo y no me extrañaría que un equipo grande de aquí o de fuera los dos tantear Hay lo hiciera plantea era pues bueno yo creo que en esas cosas y ocurre lo que hay que hacer es estar contentos si no a dos años y medio que no es fácil dos años un equipo modesto que los entrenadores y lo hacen bien antes

Voz 0699 36:19 le voy a ser sincero yo temo al Sevilla que ahora se ha quedado sin Caparrós que pueda ser alguien que pueda llamar a la puerta de Bordalás presidente

Voz 0811 36:29 bueno pues no se ha acertado Stilton que decidiría que Tomares según las declaraciones de Monchi hace diez días no no lo tenían en cartera pero ya digo estuvo imprevisible lo que voy estamos hablando de que Mandela dentro de un rato otra pero bueno yo confío en que tiene que disfruta del éxito del equipo y esperas en Europa que también lo por Sevilla junto con nosotros que viaja un equipo superior histórica exteriores el Geta hace bueno de lo que se merecen que respetemos extensión hicieron a puede darle la enhorabuena quítale bueno pues van trabajo que tendremos nosotros ya que adrede pero confiemos en que no aunque este año se este país

Voz 0699 37:24 vale Le tengo preparada una sorpresa presidente en vez de seguir preguntando yo le van a preguntar los suyos presidentes de peñas del Getafe felices

Voz 0811 37:31 pregunta para el presidente hola

Voz 1995 37:33 si Fanny borrar de la Peña azulones punto y además miembro del departamento de Prensa de la Federación de Peñas del Getafe queremos saber si en la nueva temporada que comenzará

Voz 11 37:44 en la que orgullosamente estaremos

Voz 1995 37:46 Europa la colaboración del club con las peñas la Federación y los peñistas seguirá siendo igual ir por supuesto así será

Voz 0995 37:55 aún más estrecha la colaboración con

Voz 1995 37:57 vosotros un saludo

Voz 0699 38:01 presidenta esas para usted es posible que si no se acordó justo justo cuando lo vayan a preguntarlo los peñistas ahora recuperamos la llamada con el presidente de del Getafe pero estaba yo pensando ahora si no le preguntó al presidente si la colaboración va a ser más cercana a la próxima temporada sobre todo con la presencia

Voz 0811 38:26 con las peñas indudablemente el desacuerdos que tenemos y la colaboración y además ha agradecido el comportamiento que han tenido no solamente la hazaña sino toda toda la afición seguiremos Guaro o mejorando porque tenemos que seguir creciendo todos juntos

Voz 0699 38:43 tengo más otra pregunta

Voz 17 38:46 José Antonio de la Federación de una pregunta es que ahora que deportivamente el equipo más muy bien qué ideas hay en el club para afianzar el día mental la la masa social los abonados todo lo que recetan a la ciudad de Getafe con el club trajes

Voz 0699 39:01 el presidente lo que se pueda contar

Voz 0811 39:04 es que no es que no no les digo bien vale a ellos

Voz 0699 39:06 yo le decía que que ideas importa si que quede ideas hay para la próxima temporada para consolidar a la masa social iba a hacer de El club más cercano a la ciudad

Voz 0811 39:16 la es decir hay que hace poquito de toros del viernes y todo esto la gente está está con el público en la ciudad los precios van a ser los mismos All Good el tema de que hayan asistido más del ochenta por ciento de los partidos tengan de el del dos mil tramos del uno al dos mil que tienen un treinta por ciento de cuento del dos mil uno se mil van a tener el veinte y el resto va a tener un diez por ciento de la mayoría van a pagar un euros menos que el año pasado quemó que no hay espera ya a partir del lunes sale la campaña de renovaciones para los posibles no metemos todavía la Europa League porque no podemos el grupo los rivales ni nada luego sea que armó un eslabón total no logró que el club ahora porque no sólo te pero pero estamos bien pero hay que estar llenas el campo las intenciones de hacer crecer un poquito de hacer teatro seguir abonados la verdad es que estoy muy contento que nadie se preocupe que que la ciudad natal

Voz 17 40:19 conozco llevó yo como máximo recuerda

Voz 0811 40:22 le estoy muy contento y agradecido porque realmente que este año no la media en el campo ha estado lleno también con doce mil abonados pero estoy contento

Voz 0699 40:36 tanto que si final finaliza presidente yo sé que de nombre no quiere hablar mucho pero cuántos fichajes en números va a hacer este este verano

Voz 0811 40:44 no estamos ahí va a depender de algunos casos que tenemos haya avanzaban desde luego pero que vayan a continuar o no y luego tenemos ocho cedidos algunos hacerlas la pretemporada el caso del alcohol éxtasis medien en el lunes qué tal tiene vamos a ver qué dice que admite pero ahora pero que este respecto a la segunda más grande partido tenemos que esperar al treinta jun de todo por respeto y tiempo tendré durante todo el verano dos nombres

Voz 0699 41:15 o sea que ahora mismo no lo por preguntar por Ávila y cosas así no

Voz 0811 41:19 no no me están ofreciendo mucho estamos hablando es verdad con siete ocho pero pero ahora mismo no yo creo que te vamos a reforzar todas las líneas en la portería que que siguen los dos mismos porteros y en el resto pues la intención lo va a depender también de las salidas sin para la clase luego de nosotros la intención ya es ir a todos los futbolistas tienes intenciones clásico repetir el mismo equipo para para intentar dar el mismo nivel ahí lo que venga e intentar mejorar en el mejor de mejora en algunas positivo en esto nos hemos quedado cortos sobre todo la de la banda izquierda por el tema de de los dos proyectado y además

Voz 0699 42:03 no tanto que que

Voz 0811 42:05 eh cositas tienen mejor a el equipo los disfrutas

Voz 0699 42:11 tanto pues ya ha disfrutado esta temporada a seguir disfrutando hoy como esto de dice sí se puede dar un paso más y el año que viene Champions mejor que mejor pero de momento a disfrutar destaca ha sido un temporada presidente enhorabuena

Voz 0811 42:22 muchas gracias un abrazo muy grande

Voz 0699 42:24 sobre un rato merecido con el presidente cuyo tipo ha superado de largo los objetivos previstos a principio de temporada eso sí después de escucharle de quedo un poquito más preocupado con el futuro de Bordalás las tres y cuarenta y dos más cosas

Voz 11 44:56 para mí no para que sigue sin pasaporte que juraron un rato largo eso bueno eso es buena señal que haya buen trabajo eh bueno lo de Tusell es un secreto a voces que se lleva mal con en papel pero aquí lo curioso que de esta ecuación Tusell en papel Neymar y el que no ha hablado curiosamente eso que todo el mundo esperaba que iba hablar que neymar no exacto así que bueno lo que dijo en Madrid tiene su repercusión porque el con lo que dijo está claro que quiere buscarse otro equipo no hay que ser muy listo para saber cuál es pero claro esto no es así osea no es que yo me marcho no tu ha afirmado el PS le estás preso porque existe ir al PS oye porque consiste mucho dinero gana veinte millones limpios de polvo de paja en el XXXVI a todo esto claro hay celos entre los jugadores tus que quiere cortar por lo sano parece que ya no queda en papel pero cómo va a quedar en papel porque el presidente y Qatar está detrás es un proyecto a largo plazo ahora mismo eso un hervidero es una jaula de grillos íbamos a cómo soluciona el presidente como nos contaba antes eh eh Fullana también tiene un problema porque esta no es que esté como testigo sino como imputado en el pasado Mundial de atletismo y tiene que acudir a los tribunales y que ahora mismo Parisi el PS oye que es un equipo una torre de Babel porque el fútbol en Francia no es lo principal aunque tenga Neymar en papel a sus un Korda pero el fútbol es el fútbol y París y Francia conocerlo para saber lo que lo que es ese deporte allí y evidentemente este verano va a ser muy largo muy largo el Madrid al acecho tranquilo esperando a ver qué pasa porque los que tiene que mover ficha son los jugadores y el PS Jen Marie evidentemente si se lo ponen a tiro no

Voz 0699 46:31 ya no lo va a desperdiciar imagina Florentino Pérez acariciando el gato esperando a ver qué es lo que ocurre entre tanto y viendo como en el París san Germain se están empezando a dar los movimientos de piezas de dominó que más le conviene al Real Madrid en papel diciendo una cosa Touche el diciendo otra Neymar a la espera pero sabiendo que es una pieza que se puede ver en fin esto hace un año hubiera sido impensable pero este año ya se empieza a pensar