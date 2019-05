SER Deportivos (30/05/2019)

Voz 0699 00:00 qué tal buenas tardes bienvenidos al deporte en la SER Eden Hazard se hizo anoche un Cristiano Ronaldo nada más ganar una final europea puso su voz a lo que era un secreto a voces no seguirán el Chelsea ya espera en breve ser presentado por el Real Madrid con el belga viene al Madrid un crack cercano a lo que en su día fueron los galácticos Florentino Pérez ha decidido volver a sacudir el mercado del fútbol europeo inmueble ficha el primero fichando a un jugador decisivo anoche para ganar la Europa League el belga marcó dos goles y una asistencia y repartió XXXIX pases buenos por seis imprecisos lo que hace un jugador grande en una cita grande no al nivel de los Beckham Figo y Zidane qué fue lo primero galácticos pero con pinta de poder acercarse espero de Florentino en la presentación diga aquello de Hazard ha nacido para jugar en el Madrid pero los madridistas esperan que ya que anoche hizo algo que firmó Cristiano ganar un título y anunciar su marcha esa acción de Hazard sea la primera de muchas que haga el belga para parecerse al portugués Lastras y uno comentamos aquí en Ser Deportivos

Voz 0699 01:17 con toda la redacción de deportes de la cadena ser aquí estamos todos los de SER Deportivos hasta los cuatro el vamos a acompañar con el resumen de lo que llevamos de jueves gracias por estar ahí del modo que más os cuadre por la radio de toda la vida por nuestros enlaces en redes sociales por la web tres W Cadena Ser punto com que lo importante es que tengáis siempre mucho donde elegir os doy las gracias elegirnos un día más en nombre de todo el equipo del programa que va desde Paco Hernández en la producción a Juan Carlos Ingelmo Julio Hernández como crack de la técnica atentos Sergio Ramos el capitán del Real Madrid valora la posibilidad de dar una rueda de prensa esta tarde para explicar su situación lleva su entorno Yell toda la mañana valorando la situación y esa es una posibilidad que hasta ahora hasta ahora las tres de dos minutos toma cierta fuerza porque el capitán del conjunto blanco quiere aclarar todo lo que se ha contado ya ha contado también el presidente del Real Madrid con respecto a su situación eso es lo que está pensando ahora mismo Sergio Ramos insisto ahora mismo es una posibilidad no es una certeza absoluta pero esa opción la lleva barajando Sergio Ramos el capitán del Real Madrid en torno a lo largo de toda la mañana en espera de novedades el Real Madrid presentará la semana que viene Eden Hazard como nuevo refuerzo del equipo blanco el acuerdo con el Chelsea avanza tras el deseo ya explícito del jugador de dejar el club y poner rumbo a la capital confirmado después de su exhibición en la final de la UEFA Europa League ayer se

Voz 1509 02:38 a la Liga de Campeones el año que viene seguramente sin ti puede que te enfrentas al Chelsea con el Real Madrid de Zidane

Voz 2 02:46 cómo es eso espero como espero enfrentarme

Voz 2 02:50 contra Libby el Chelsea sería genial Jesús Cardenal

Voz 3 02:54 muchas gracias y enhorabuena como Johnny Spain

Voz 0699 02:58 además de agradecer las gracias en español Hazard se marcó un partidazo ya no ocultan absoluto que Madrid será su destino el primero en llegar pero no el último en un verano que va a ser un no parar porque el Madrid mueve primero ficha grande pero el Barça y el Atlético de Madrid no se van a quedar muy atrás y os vamos a contar en el programa a Kenny Bell se empiezan a mover ya aunque todo queda un poco parado por la final de la Champions Madrid ya os digo va subiendo de tono de expectación y de ganas de fútbol en espera de que el sábado se juegue el Tottenham Liverpool que va a paralizar la capital de España e Inglaterra entera vamos a contaros lo último de los dos equipos con él de Pochettino ya antes de pegarle el repaso a lo más bonito del finde os tengo que contar lo más feo de las últimas horas que os la operación Oikos la que se realiza contra la corrupción en el fútbol español hoy declaran todos en Huéscar ahora toca a los jugadores antes lo han hecho presidente y médico del equipo aragonés cuyo dueño peatón tuvo que pasar ayer también por la como

Voz 4 03:47 sabia estamos aquí para defender la verdad la verdad también tiene que amparar a la Sociedad Deportiva Huesca mientras tanto se escuchan barbaridades y locuras como que hay partidos en cuestión como el del Betis All del Valencia y luego pasaremos a esa ofensiva inmediatamente ponernos en marcha porque hay una temporada por delante y queremos hablar

fútbol yo más que incluso sopetón pero los compañeros del diario El País contra Manuel que fuentes policiales fuentes policiales cifran en doscientos mil euros lo que costó mañana el partido ante el Huesca y el Nástic en dos mil dieciocho la mitad entregado por la red encabezada por el ex jugador del Real Madrid Raúl bravo antes de del encuentro cuanto más se sabe más vergüenza da Imaz pena para qué engañarnos nos engaños les digo que el fútbol no va a llevar un rato pero sí nos gusta el fútbol lo prometo que hoy tampoco os vais a aburrir porque hay jornada con españoles en Roland Garros allí etapa llana del tiro pero con Mikel Landa nada del pódium hay baloncesto con el comienzo de los play off por el título con un Baskonia técnico hasta Zaragoza y un Real Madrid Baksi Manresa ya Final de la NBA que comienza esta próxima madrugada con el Raptors Warriors con Scariolo en el banquillo del equipo canadiense Banyoles Marc Gasol e Ibaka en la cancha el último además de la cancha en el Larguero pensando en la final y en la selección española

Voz 1385 04:57 siempre sino cuando los el astro a como como como se ha dicho que no concretó los toros lo ha hecho por mí sabes aquí se plantea que mediciones de copera la selección uruguaya

Voz 0699 05:16 puede ser noticia este verano también lo va a ser desde esa noche pero antes hay muchas noticias que rebasar así que para que tardar son las tres

Voz 0699 06:31 seis minutos abrimos con la noticias del Real Madrid que tienen Sergio Ramos cazar quien va P a sus nombres propios tu dirás Javier Herráez muy buenas tardes

Voz 7 06:39 la verdad que viene complicadísimo el día eh pendientes evidentemente de lo que tú dices en este inicio de SER Deportivos de esa posible rueda de prensa en Valdebebas a las cinco de la tarde de Sergio Ramos recordemos después de lo que dijo el presidente hace unos días de esa oferta que era imposible porque no se puede ir a China gratis evidentemente Sergio Ramos tiene contrato Zidane no contempla aún Madrid sin Sergio Ramos iba a continuar en el equipo blanco porque tiene contrato él quiere montado aquí que siempre piensa en blanco lo de Hazard que decir de Hazard que jugador ficha el Real Madrid a sus veintiocho años ya lo recomendó Zidane cuando trabajaba para el presidente había técnico este futbolista que estaba en el Lille y luego se fue al Chelsea porque no tenía sitio en el Real Madrid ha hecho siete temporadas increíbles en el equipo de de Elche si ayer campeón de la Europa League pues fíjate promedia veinte goles al año estando lleva veintiuno diecisiete asistencias lo tiene todo es un hombre que encara que tiene Driver uno contra uno y encima tiene gol así que la próxima semana Hazard que llegada equipo blanco el asunto de Mapei iremos contando poco a poco a poco eso próximos días el Madrid ya lo dijo públicamente evidentemente de relación es muy buena con el PS oye pero el futbolista y el padre están muy muy incómodos en París más tras la renovación de Tusell que le puso a caer de un burro hace una semana y dentro de poco profesional así que iremos contando pero evidentemente es un sueño en papel quiere salir del PSD aunque esta en una jaula de oro y él fue el que firmó ese contrato

Voz 0699 08:03 eso en el Madrid eh hoy tenemos que estar muy pendientes en él Barça una vez confirmada la continuidad de Valverde que avanzamos en la SER harán lo que Samantha en el diseño de la plantilla de la próxima temporada aunque antes de la llegadas quieren que se produzcan las salidas

Voz 0788 08:14 son días de reuniones en el área deportiva pero con esa consigna eh vender antes que fichar el Barça tiene que hacer caja tiene a futbolistas en el escaparate como Files en un Tití o Felipe Coutinho tiene que hacer caja porque necesita sacar un balance positivo entre ventas y fichajes lo tiene prisa el Barça por vendrá a los jugadores que los jugadores por salir por ejemplo en que tiene contactos con el Benfica iniciados sus agentes pero que quiere ir a un a un club de una gran Liga europea Donato por eso no quiere ir al Benfica el Barça tiene esa necesidad de Pacojo un central un lateral izquierdo y un delantero pero sobretodo prisa por agilizar la operación salida

Voz 0699 08:53 el Atlético de Madrid como ya han salido muchos lo que están a Fernando VI en que lleguen lo antes posible los que faltan Pedro Puy

Voz 0765 08:59 trabajo a destajo más trabajo que nunca los despachos para llevar a cambio un cambio radical de personal para la próxima temporada sobretodo cambio en defensa la faceta más sensible importante para Diego Pablo Simeone ya llegado Felipe Monteiro llegará a otro central preferiblemente si puede ser que sea un central que también sepa jugar de lateral zurdo el decir un nuevo Lucas Hernández y hay que reforzar también el centro del campo llegará Héctor Herrera que ya está cerrado y sólo falta la oficialidad del fichaje y el sustituto de Antoine Griezmann

Voz 0699 09:26 bueno pero los culebrones que se pueden cerrar antes son los de los banquillos de los equipos sevillanos llevamos varios días diciendo que hoy es el día de hoy es el día de quizás hoy Florencio Ordóñez sea el día de en los dos equipo buenas tardes

Voz 8 09:39 qué tal buenas tardes en el caso del Betis sí parece que es cuestión de horas ya terminando de cerrar los flecos para esa cláusula indemnizatoria que tiene que pagarle el Betis al Real Club Deportivo Español el técnico tiene ya ha avisado a su abogado a su representante de que el le llamen para oficializar el fichaje pruebe Twizy venir a Sevilla seguramente sea en las próximas horas la tarde de hoy en la mañana de mañana en el Beti están esperando este OK para hacerlo oficial y en el caso del Sevilla Lopetegui es el hombre Lopetegui es el entrenador que quiere Monchi Lopetegui que no es que haya sido especialmente bien recibido por la afición del Sevilla a través de redes sociales que se manifiestan en mucho

Voz 0699 10:21 el casos pero lo tiene claro el diré

Voz 8 10:24 por deportivo también se espera que pronto se pueda hacer oficial por parte de los

Voz 0699 10:27 miramos la ronda de los grandes con el Valencia que acaba de anunciar el traspaso de un jugador al Getafe Ximo más mano

Voz 9 10:32 si se trata de Máximo Buch que es un jugador que ya traspasó el verano pasado por cinco millones de euros al Getafe tenía una opción de compra el Valencia para este verano de siete millones y medio de euros pero lo que hace el Valencia ahora ya es vender la totalidad de los derechos renuncia a cualquier opción de compra cobra cinco euros más a cinco millones de euros más ahora por tanto ya al futbolista le cuesta el Getafe diez kilos entre dos veranos Illa renuncia a esa opción de compra lo que sí se guarda el Valencia es el treinta por ciento de un futuro traspaso de Máximo Buch del Getafe a otro club

Voz 0699 11:07 gracias Ximo repaso rápido al fútbol de nuestros grandes ahora la gran cita del fin de semana la final de la Champions

Voz 5 11:12 cuarta revolución digital está construida sobre las estructuras Tíber físicas conectadas a un sistema Blocher donde les computing es tan flexible como flexión ir Machine Learning se ha visto claramente influenciado

Voz 0979 11:23 el de un bidón en un momento un momento nosotros hablamos un mismo idioma y además podemos ayudarte con todas las soluciones que necesitas para hacer crecer tu negocio y que todo te resulte más fácil Telefónica Empresas tu Partner integral en la transformación digital información telefónica empresas punto es

Voz 4 11:42 nada puede compararse a lo que sientes tu equipo

Voz 0978 11:47 hasta qué piensas en lo que se siente navegando en un yate de cuarenta metros de eslora tiene dices que lo sientes a tu equipo porque acabas de ponerle que pierde en la quiniela dictó el bote de novecientos mil euros que trae esta jornada perdona los porque sabe lo que hace la quiniela la apuesta deportiva que hace millonarios

Voz 4 12:04 loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y sólo si eres mayor de edad

Voz 10 12:08 y este es el mejor momento para decir amantes del fútbol estáis de enhorabuena esta semana Madrid está vibrando al mismo ritmo porque la final de la UEFA Champions League se juega en casa y Master Card patrocinador oficial del evento quiere darnos la oportunidad de conseguir unas entradas para la final como sólo tienes que encontrar el código QR de su campaña en el aeropuerto marquesinas kioscos capturarlo para participar comienza algo Price

Voz 0643 12:34 a quién iba a decir no que con estos treinta y cuatro años pues iba volver a una final de Champions detrás de disfrutar muchísimo oí ojalá que seamos capaces de ganarla porque

Voz 0699 12:49 John Fernando Llorente anoche con Manu Carreño en El Larguero simbolizando su ilusión y la del Tottenham por ganar la Champions los de Pochettino ya están en Madrid el Liverpool aterriza mañana a última hora José Palacio muy buenas tardes

Voz 1038 12:59 hola qué tal buenas tardes Pacojó llegaron ayer a eso de las ocho de la tarde después en fueron a Otegi después Fernando Llorente atendió la llamada de Larguero con Yago de Vega y esta mañana ya han entrenado en territorio madrileño lo han hecho en la Ciudad Deportiva del Real Madrid en Valdebebas en una sesión con mucha risas muy distendida sobre todo con sol que era lo que necesitaban los del conjunto londinense y luego buscar aquí a Madrid como decías el Liverpool se espera que llegue mañana en la previa del partido se vayan a su hotel Illa justo luego vayan al entrenamiento oficial a las cinco menos cuarto en la rueda de prensa de Klopp mañana el estadio Wanda Metropolitano cinco y media delantera tanto en abierto y el Tottenham mira justo después a las siete menos cuarto la rueda de prensa de Pochettino siete y media al entrenamiento en el Wanda Metropolitano

Voz 0699 13:43 el sábado se decide el campeón de la Champions ayer se decidió el campeón de la UEFA Illa ganó el Chelsea cuatro uno al Arsenal con un Pedro Rodríguez titular multi campeón June Emery que deja la corona los dos pasaron anoche por el larguero

Voz 11 13:56 si en la primera ya han tenido más ocasiones no hay bueno así un poco así los goles han aparecido ahí a partir de ahí hemos jugado más cómodo y eso pues no ha permitido acabar

Voz 12 14:05 en muy buen momento muy buena forma ahí la verdad que hemos disfrutado todos los jugadores dentro del campo no está estamos dolidos hemos tenido dos buenas oportunidades para conseguir un objetivo en la Liga que no lo hemos hecho al final ni la hemos muerto en la orilla

Voz 5 14:19 comprimen es pero hemos dado un paso más y bueno eso es el proceso nuestro nuestro camino

Voz 0699 14:23 el camino del Arsenal es mejorar el de Pedro es un camino de rosas el canario ha ganado Champions Europa League con la selección ha ganado el Mundial y la Eurocopa la Liga española la Premier ya ha marcado en casi todas las finales europeas es tocar el cielo mientras otros están a la puerta de Carolyn

Voz 13 14:39 el Tour

Voz 0699 14:40 la operación Oikos contra el fraude estas ilegales primeras decisiones procesales en libertad con cargos presidentes y médico del Huesca mientras el resto de los acusados va declarando acabo de salir del capitán del Valladolid Luis muy buenas tardes efectivamente Borja Fernández te quedan

Voz 0451 14:55 libertad con cargos antes habían también salido Juan Carlos Galindo el médico de la Sociedad Deportiva Huesca es el acusado un presunto delito de corrupción entre particulares una actividades deportivas is de momento lo más grave el presidente del Huesca UCI las Aussa ha quedado en libertad bajo fianza de cincuenta mil euros imputado por un presunto delito de estafa blanqueo de capitales y corrupción entre particulares Natividad deportiva en el tema de Borja que decías su abogado Joan Castelló quería que su defendido en este caso lo decía así no tenía ningún tipo nada que ver con esta trama hasta que una

Voz 14 15:28 que está determinado qué participación tiene si hay indicios no hay indicios siempre está en la misma imputación pero se descarta blanqueo y hasta el final esto no se sabrá pero de todas maneras por lo que yo he visto les puedo garantizar que esto es lo que hace referencia a Borja no va a saber nunca

Voz 0699 15:47 hasta el final no se sabrá pero que el final llegue cuanto antes por el bien de todos seguimos con asuntos farragosos aunque menos tenemos un cambio en el bar para la próxima temporada cambio de jefes de control Antón

Voz 1385 15:56 sí sí es un cambio muy importante Pacojo porque media pero ya no es la empresa que gestiona el bar esto molesta a la Liga que quería seguir con Media Pro Rubiales apuesta por la empresa que organiza el bar en la lo decía ayer en El Larguero con Manu Carreño

Voz 1346 16:10 hoy no han podido a mí en este caso dos dos empresas nosotros seguimos pensando que que Mediapro no cumple y aunque hubiese cumplido

Voz 15 16:21 jugar por las puntuaciones según me informa

Voz 1346 16:24 no no no ha llegado pero yo tampoco estoy en el Comité de apertura de esos ya ex aplican estaba otros profesionales delante de notarios han tomado la decisión conforme a las reglas de el tándem nada pues bueno tendremos lo que hayan John presidido hoy

Voz 0699 16:40 por cierto que el presidente de la Federación es noticia también Antón por un cargo que va a ocupar en la UEFA

Voz 1385 16:45 sí muy importante vicepresidente de la UEFA estaba vacante para España esa plaza porque tuvo que dimitir de ello Villar por la operación sólo le tiene Rubiales cuarenta y un años el vicepresidente de la UEFA más joven de

Voz 15 16:58 todos los que tiene preferían la próxima semana

Voz 1385 17:00 que estrena cargo en París en un Congreso de la FIFA

Voz 0699 17:03 gracias Antón el presidente de la Federación que estará pendiente también desde la semana que viene de las selecciones la sub veintiuno tiene noticia para el europeo que comienza en diez días Gonzalo con

Voz 7 17:10 sí porque se ha hecho oficial esta mañana que el jugador del Real Madrid indie hace Gay por lesión de la prevista del Europeo y entran en la mañana comienza la concentración en Las Rozas donde estarán hasta el trece de junio cuando viajarán a Bolonia ya que el XVI comienzan el europeo ante la anfitriona Italia

Voz 0699 17:23 la femenina absoluta ya se encuentra en Francia donde desde la semana que viene empieza a disputar el Mundial Sonia Lus

Voz 1509 17:27 han aterrizado en París a mediodía después de un vuelo en el que

Voz 1914 17:30 han sido protagonistas asientos personalizados y ánimos y aplausos de la tripulación y del resto de pasajeros ahora están a punto de llegar a la Duquet por carretera ciudad en la que van a disputar el último amistoso de cara al Mundial este domingo ante Japón una de las favoritas al título el debut oficial de España sábado día ocho ante Sudán

Voz 0699 17:45 de Carvalho demasiado rápido desde el lunes seguimiento especial de la selección en el Mundial ahora seguimos con la página política vamos a la habitual ronda de noticias fuera del fútbol tenis jornada de Roland Garros tras el pase de ronda ayer de Nadal y Garbiñe también con participación española Miguel Ángel Zubiarrain

Voz 16 18:01 hola buenas tardes así es una victoria en la Liga bolso van a expensas de ganar su partido asiste hay por lo tanto avanza otra ronda está jugando Fernando Verdasco con un desconocido francés son está perdiendo seis cuatro seis uno uno en el segundo esperemos que desde la vuelta porque entonces yo Mile había oído por lo tanto no puede ser muy bueno pero absolutamente desconocido y luego a última hora del día jugará de Bautista contra Taylor Fritz el partido

Voz 0451 18:37 Giraud

Voz 0699 18:38 Dalia ahora tras el tenis tras el nuevo golpe de Landa ayer hoy jornada llana de doscientos veintidós kilómetros Borja

Voz 0451 18:43 es la única etapa Pacojo hasta el final en la que los ciclistas

Voz 1704 18:46 con a poder tomar un respiro tres ciclistas van a en punto al alemán Denis los italianos Maestre Cheema ventaja de cuatro veinte respecto al grupo de favoritos recordemos tras la etapa ayer líder sigue siendo capaz uno cincuenta y cuatro sobre Nibali dos dieciséis Rogue Leach tres cero tres en Mikel Landa que está a cuarenta y siete segundos del podio

Voz 0699 19:02 baloncesto empiezan los play off por el título con dos partidos Real Madrid Baksi Manresa Marta caserío

Voz 1509 19:07 cuartos para los blancos los vigentes campeones que se miden al Baksi Manresa de Joan Peñarroya desde las nueve y media de la noche los catalanes que vuelven al play veintiún años después la última vez levantaron el título todos los jugadores sanos para Pablo Laso Fischer Tulsa animar a las bajas en el Manresa

Voz 0699 19:22 y ante este jugará el Baskonia técnico Zaragoza Javier Lekuona qué tal

Voz 8 19:25 qué buena se un técnico tonta que viene con todo

Voz 0451 19:28 por todas escucha Porfi Fisac sabemos las

Voz 17 19:30 sí contada es porque a los que nos enfrentamos es su trasatlántico que ha recuperado absolutamente a todo el mundo

Voz 0451 19:36 que probablemente vayamos a una batalla donde yo eso

Voz 17 19:39 ten con pistolas y nosotros con cuchillos pero tenemos que pelear como si fuera

Voz 0451 19:43 en nuestro último partido en Baskonia Gianni no fascitis plantar ya Allen Jones si dos partidos

Voz 0699 19:50 de cuartos de final en el play off de la Liga Endesa que comienzan hoy como también comienza esta próxima madrugada la final de la NBA y ahora no comienza sigue a SER Deportivos hasta las cuatro

Voz 18 20:04 ser de Porto

Voz 1 20:05 divos Madrid

Voz 18 20:08 Antonio Romero muy buenas tardes

Voz 0699 20:11 hola buenas tardes a todos podemos estar ante un día en donde se aclare bastante el futuro de Sergio Ramos

Voz 19 20:17 bueno pues yo creo que sí yo creo que como ha apuntado al iniciar el programa Nostra dejar ni mucho menos una comparecencia pública del capitán de Sergio Ramos para aclarar algo que me parece que han hecho ver en cortar de raíz porque creo que no tratadas no era beneficioso ni para la imagen del capitán ni para la imagen del Real Madrid que se subastará el contrato de Unió tan importante El Vestuario ya te digo que aunque no hay nada confirmado tiene pinta de que a lo largo de la tarde puede haber una comparecencia un comunicado oficial para acabar el culebrón que no duró mucho pero que ha sido un culebrón que ha seguido de manera bastante la todos los seguidores del Real Madrid no estamos hablando cualquiera estamos hablando seguramente del futbolista más importante del Real Madrid junto con Cristiano Ronaldo de la última década

Voz 0699 20:59 además hasta ahora hemos escuchado la versión por parte del club Bono también escuchar la versión del capitán del Real Madrid que es el que está en el centro del asunto Antonio

Voz 1385 21:09 lo que pasó yo llevo aquí ahora me sabes yo yo me acuerdo en el dos mil quince que también una película bastante parecida hay cuando se llegó a un acuerdo al final la culpa la habían tenido los habíamos de los periodistas que lo habíamos enredado todo no yo creo que ha contado todo perfectamente creo que ha habido esa discrepancia creo que desde el primer momento era prácticamente imposible que Sergio Ramos Se fuera uno a jugar a China dos eso fuera gratis del Real Madrid por tanto yo creo que esto no tenía demasiado sentido para hacer una comparación otra dejó Cristiano Ronaldo del portugués fue absolutamente diferente porque dijo me voy tengo esta oferta

Voz 0699 21:47 ahora cantarla pero claro esto no se ha producido

Voz 1385 21:49 con Sergio Ramos aunque todos más o menos sabíamos que esto iba a terminar en una conversación privada con el presidente del Real Madrid en un abrazo y que se iba a quedar todo ahí sí que lo tengo que tengo la sensación de que en esta ocasión la imagen de Sergio Ramos podría haber estado más tocada que en aquella ocasión porque no sé ganar la Copa de Europa se eh que hacer una temporada muy mala no jugó en los dos últimos meses y creo que es una buena medida cortarlo de raíz como parte de ese cortarlo si puede ser esta tarde mucho mejor

Voz 0699 22:18 el osea que en teoría bueno si se produce esa comparecencia o esa nota de prensa ahí se zanja quiero decir no va a ser aclarar sino que Sergio remó va a decir me quedo en el Real Madrid a pesar de tener una oferta de China

Voz 1385 22:31 no sé si va a decir que eres decidida a reconocer públicamente la oferta de China pero Si se produce la comparecencia que ya te digo hasta ahora el bastante posible no mucho bueno Dorta descartada es para eso para anunciar públicamente que se queda en el caso que dar el Real Madrid de manera definitiva

Voz 0699 22:46 en los que seguís al Madrid va a tener un verano divertido ya ya lo veo estamos en primavera

Voz 0765 22:51 así que lo mejor

Voz 1385 22:53 a la final de la Liga Campeones masón

Voz 0699 22:55 eso es desde luego lo periodista fijo y los aficionados también el si hay novedades no nos cuentas vale

Voz 1385 23:01 ok un abrazo la otro fuertes

Voz 0699 23:03 tres y veintitrés minutos esa es la noticia con la que habríamos SER Deportivos y que va tomando cuerpo a lo largo de de los minutos esa posibilidad que lleva valorando Sergio Ramos y todo su entorno de dar esta tarde bien una nueva una rueda de prensa bien un comunicado público para aclarar definitivamente su situación es decir que se queda en el Real Madrid a pesar de las ofertas eh que tiene para para salir e insisto con cualquier novedad estaría puntualmente informados hasta las cuatro de la tarde en este deportivos sino a lo largo de toda la tarde en la programación de la cadena SER pero ahora vamos a ir al acontecimiento no que marca la tarde sino que marca el fin de semana en Madrid que es la final de la Champions League

Voz 0645 23:52 no es una fiesta ahí este es el comienzo aquí está la verdad es que hablaba con Fernando que jugador y no por ninguna

Voz 1 23:59 pero that

Voz 0645 24:03 al final particular va a ganar Madrid la pena es que no haya ningún equipo español pero pero yo creo que vamos a demostrar al mundo que Madrid es una ciudad que puede albergar y acoger a cualquier evento importante este es uno de los eventos deportivos más importantes que hay en el fútbol europeo yo creo que vamos a demostrar que que bueno que podemos acoger a una gran final como él bueno otros años sabrá la verdad que el fútbol en el fondo es bonito que haya posibilidades a todo el mundo lo bonito usaré equipos españoles todos los años pero también es es muy difícil yo personalmente todo el mundo sabe mi pasado red si deseo y espero que el Liverpool lo que pasa es que el pálpito es un hoy en la final es otra cosa

Voz 18 24:47 la Champions y la Copa el trofeo ya está aquí la voto

Voz 0699 24:50 dos gran porque son las de Roberto Solozábal y Fernando Morientes que han hecho de portadores de un trofeo que ansían los sesenta mil seguidores ingleses que hay que decirlo están empezando ya llegar madre al optarse en Madrid a comer en Madrid a vivir en Madrid Iker se van a encontrar en Madrid pues esto es lo que ha trabajado nuestro compañero y bueno

Voz 13 25:09 para ello la final de la Champions es el evento del año en la capital de España se esperan hasta setenta mil aficionados ingleses por las calles de Madrid gran afluencia que muchos han aprovechado para hacer el negocio del verano el primer reclamo de los hinchas británicos son las entradas para el partido lógicamente ya no queda papel a la venta a través de los medios oficiales conseguir una entrada es tarea imposible salvo que estés dispuesto estés dispuesta a rascarse el bolsillo

Voz 20 25:36 los mi mi siete mil diez mil una barbaridad la verdad tengo para vender ahora mismo cuatro entradas a siete Leele euros la banda a medida que se va acercando el paso si me llamas mañana te puede costar ocho eximió a pasado

Voz 13 25:50 las entradas en un principio costaban entre setenta y seiscientos euros ahora los reventas aprovechan Internet para publicar sus anuncios la entrada más cara en la zona VIP asciende hasta los veinte mil euros y atención con las estafas que son muy comunes iban aterrizar veinte mil ingleses sin entrada a Madrid lleva meses preparada para acoger la quinta final de la Champions de su historia y un evento de esta magnitud siempre genera beneficios económicos para la ciudad Juan José bolardo ni es el director general de hostelería Madrid

Voz 21 26:20 concretamente en la ciudad de Madrid ha estado hablando de unas sesenta y seis millones de euros en lo que sería el impacto directo pues comprende alojamiento gastronomía ocio y compras lo que supone un gasto medio de entorno unas trescientos euros por persona

Voz 13 26:34 para facilitar la llegada de los hinchas ingleses las compañías aéreas han reforzado su oferta y han aumentado las rutas que conectan las islas británicas con España vuelos desde Londres Liverpool Manchester o Birmingham eso sí los precios se han disparado viajar te va a costar entre cuatrocientos cincuenta mil seiscientos euros la comparativa de precios respecto a una semana después es increíble el siguiente fin de semana cuesta cuatro veces menos entorno a los cien euros

Voz 22 27:02 el euro

Voz 13 27:04 los alojamientos también está por las nubes en Madrid capital la ocupación hotelera se encuentra al noventa por ciento según las previsiones se colgará el cartel de completo durante el fin de semana la opción más económica es una lideran en una habitación compartida por ciento setenta euros la media está por encima de los trescientos euros en hoteles de una estrella

Voz 0451 27:22 el sábado día completo lo siento tengo para escriben muy variada depende la antelación con la que se reserva entre seiscientos y doscientos unos mil doscientos treinta y tres habitaciones con con melena muy pocas habitaciones es posible esto porque ahora esté juega la Champions usted preciosa desorbitados que Serrador

Voz 13 27:43 en drásticamente ochenta euros de media por habitación unos días después de la final el mismo sábado la habitación máscaras supera los cinco mil quinientos euros en un famoso hotel de la capital

Voz 0451 27:53 la habitación clásica y la tarifa que para ese día desde dos mil euros la noche en un par de ella hace el resto ya son categorías más alta al que ya no seríamos a ocho mil quinientos y demás

Voz 13 28:03 se reservaron anoche en ese mismo hotel casi un mes después de la final no alcanza los trescientos euros pero no sólo existen los hoteles muchos particulares también ofrecen sus apartamentos este fin de semana los precios siguen siendo desorbitados

Voz 23 28:18 hay tres habitaciones cada una son mil euros está

Voz 15 28:21 Justo enfrente la foto que le está en el estadio

Voz 23 28:23 está tomada desde el nivel para nada hizo mirando

Voz 24 28:26 los núcleos en los que he estado espiando ochocientos incluso que parte baratos Botín gente que está sirviendo de euros buena oportunidad y sacar un dinero extra para poder pagar no menos en alquiler que nieve por ejemplo

Voz 13 28:38 quien alquilaba un colchón hinchable por mil doscientos euros al lado del estadio están los que también buscan hacer negocio a cincuenta kilómetros de Madrid en Guadalajara ya treinta kilómetros del Wanda en Parla

Voz 0451 28:49 tres ciento cincuenta tengo tres habitaciones mucho como mucho trescientos lo puedo deja al fenómeno no sino ellos solamente por

Voz 22 28:56 sonaron matrimonio Villa Entel tampoco

Voz 24 29:04 ciento cincuenta aclarado la que el crujido

Voz 13 29:07 precios de locura que denuncian desde Facua su secretaria general en Madrid Ángeles Castellano

Voz 0451 29:12 sí que consideramos desde Facua que debería de haber una campaña bastante intensa de y secciones muchísimas situaciones que son abusivas y que son ilegales nosotros hemos recibido muchas quejas también de usuarios usuarios ya tenían reserva ya los que han cambiado el precio a última hora o le han invitado a a cancelar esa reserva

Voz 13 29:32 la mejor opción la más económica siempre es la radio es gratuita y no hay que pagar por escuchar la lógicamente donde mejor te lo vas a pasar es en la SER con todo el equipo de Carrusel deportivo

Voz 18 29:43 de eso eso es todo lo que rodea a la final él no está deportivo gracias iban lo deportivo pues el tú te eran ya está en Madrid entre

Voz 0699 29:52 ando en Valdebebas el Liverpool aterriza mañana aloja fuera del centro y anoche el Espanyol protagonista del pase del tótem a la final Fernando Llorente ese pasó por El Larguero y cuando le preguntaban por favorito ante una cita si la repuesta era clara yo no diría que hay favoritos en esta

Voz 0643 30:07 al final la verdad que las veces que nos hemos enfrentado contra ellos ha estado muy igualada la eliminatoria está muy pareja y creo que sí ya por pequeños detalles pues ser no que la gente desde fuera igual piense que que el Liverpool es un poco más favorito no pero bueno yo creo que incluso eso nos nos puede hacer un favor no porque al final nosotros pues el el hecho de que podamos jugar con menos presión pues siempre siempre es bueno no no no nos preocupa la verdad llevamos dos semanas sí ella entrenando oí y la verdad es que sobretodo pensando en nosotros no en que si somos capaces de dar lo mejor de nosotros mismos igual Walking tengamos enfrente no porque lo hemos demostrado hemos te he echado al Manchester Manchester City para mí es el mejor equipo que hay ahora mismo bueno pues que que aporte mi mi mi experiencia hay intente que darlo por de mí en en cada cada oportunidad que tengo la verdad es que el feeling que ha habido durante estas dos semanas y media ha sido increíble y eso es lo que nos hace estar tranquilos y confiados de que si somos capaces de salir al campo y demostrar lo que hemos demostrado estas semanas no tengo ninguna duda de que nos vamos a llevar la victoria que me iba a decir no que con estos treinta y cuatro años pues iba a volver a una final de Champions hay bueno intentaré disfrutarlo muchísimo oí ojalá que seamos capaces de ganarla porque

Voz 0699 31:33 sería a lo máximo la Champions ya está aquí así que mañana hacemos programas de Ser Deportivos desde la Plaza Mayor de Madrid donde está montado en otras cosas el campo de fútbol donde bueno ayer por la tarde a las cinco las estrellas de la UEFA como Figo Roberto Carlos Futre Milito Seedorf Puyol Mc Manaman Suker Kluivert Del Piero cae Makelele Trezeguet Mijatovic y la verdad que prefiero dejar alguna sorpresa para los que vaya mañana aunque no somos los únicos la SER se vuelca con la final de la Champions como emisora oficial Sofía Álvarez

Voz 1509 32:02 sí porque como emisora oficial de la final de la Champions la Cadena SER cuenta con usted propio en la Plaza Mayor desde donde se emitirá en directo desde hoy jueves hasta el sábado hoy por la mañana ya pudieron escuchar el Hoy por Hoy Madrid con Marta González Novo mañana tendremos un gran despliegue como has mencionado antes este programa se emitirá en directo desde allí y a partir de las siete y veinte tendremos La Ventana de Madrid con Javier Casal de ocho y media nueve más información deportiva en el hora25 con Jesús Gallego el sábado de de desde las doce de la mañana a las dos de la tarde Puri Beltrán con abrir Madrid Borja Cuadrado con Camps el Madrid contarán en la última hora de la final de la mayor competición europea

Voz 0699 32:37 tenemos además un concurso a través de redes sociales con entradas como premio para la final de la Champions odia

Voz 1509 32:43 sí porque uno de nuestros oyentes puede ganar una entrada doble y otros participantes podrán ganar invitaciones para los entrenamientos de los dos equipos en el Wanda Metropolitano lo que tienen que hacer es muy sencillo lo primero de todo es seguir a la cuenta del Larguero en Instagram

Voz 0699 32:56 los segundo publicar un vídeo cantando el gol que te gusta

Voz 1509 32:59 estaría ver en la final con la etiqueta entradas Champions El Larguero incitar a un amigo ya por último el jugar el jurado del Larguero elegirán la narración más divertida y ese será el ganador

Voz 0699 33:09 hay muchos pero eh hay hueco para más eh está muy divertido escucharos van a tener trabajo del jurado del Larguero a la hora de elegir el gol eso sí claro el premio al el mejor gol es tal que yo me dejaría de cantar y eso a lo largo de las próximas horas a lo largo también de las próximas horas os vamos a dar una sugerencia tenemos una exposición de camisetas históricas en la Puerta del Sol de Madrid en la Casa de Correos se llama la Champions Leyen Gallery que pasado imágenes pasado imágenes es que uso de Caballero muy buenas tardes hola

Voz 1509 33:44 qué tal Pacojo pues es todo museo de camisetas histórica se respira fútbol por todos los costados de esta exposición a mi espalda y treinta y un camisetas de clubes y jugadores campeones de Europa como no entre ellas están las camisetas originales de Alfredo Di Stéfano Johan Cruyff Maradona Zinedine Zidane Cristiano Ronaldo Leo Messi bueno te puedes hacer una idea esta exposición se puede visitar hasta el domingo así que quien quiera ya sabe que puede venir a verla y al otro lado del teléfono está el artífice de toda esta exposición Marcelo hordas el responsable de esta colección que ya te escucha en SER Deportivos uno de los pies

Voz 25 34:17 desde la criatura hola Marcelo muy buenas tardes buenas tardes con placer saludarlo como están muy bien cómo surge esta idea Marcelo

Voz 26 34:25 bueno en realidad surgió hace muchos años he pero a ver después de intentar sin precisar

Voz 25 34:31 te pedíamos

Voz 26 34:33 salvaguardar la mayor pasión que ha creado de la humanidad y el fútbol a través de testimonios de de esos partición esas grandes epopeyas bueno pudimos completar la colección no solamente de la Champions League desde el mínimo de cincuenta y seis hasta el último campeón que quisiera que este próximo sábado el nuevo de hechos año por año

Voz 0451 35:00 se ha representado

Voz 26 35:02 yo como bien no es como no nos transmitió en su momento y no es lo que más representa a un club dos pudo una selección que la armadura su camiseta y su color es verdad

Voz 25 35:15 tienes camiseta preferida de las treinta yo no

Voz 26 35:19 saber bueno soy argentino es me me es imposible alejarme de de ese corazón albiceleste decirte que que la de Leo Messi la de Diego Maradona son son las preferidas

Voz 25 35:38 he tenido la oportunidad de fíjate en qué camiseta se para la gente más o es ya muy específico

Voz 26 35:45 bueno la verdad es que hay hay hay una preponderancia del Madrid es inevitable estamos en la capital mundial del fútbol bueno eso eso resulta ineludible la decía la de la semifinal del doping dos es una una pieza que las cerca mucho la de Johan Craig la de la final de la John ante ante el internacional y también desde el año setenta y dos Vita bueno yo obviamente los niños de manera ineludible pasan por la de Cristiano Ronaldo diga de Leo Messi

Voz 25 36:21 la exposición ya una pasada pero lo mejor

Voz 0699 36:24 por de todo es que pretenden

Voz 25 36:26 Marcelo que esto vaya a más

Voz 26 36:29 sí así es bueno como te decía no sólo es la comprende esta colección que que llevo veintisiete años completarla no solamente es la colección de la Champions League sino que comprende también de toda la historia de la Copa del Mundo fija de la web salí de la Copa europea de Naciones de la Copa América de la Copa se Copa Confederaciones Juegos Olímpicos Copa Libertadores todas las competencias de preponderancia a nivel internacional que con enseñemos fueron no resguardada he recluta año por año campeón campeón finalista subcampeón por su campeón y que comprenden todo esto bueno cuando la la completa musicalmente el año pasado dijimos eco tiene como el como esto es no es nuestro sino que de todos de cara al ciudadano del mundo de cada aficionado del mundo tenemos que encontrarle el mejor lugar posible estuvimos presentado en tonos con requerimientos muy fuerte de ciudades como Londres Buenos Aires se lo he París Roma Barcelona bueno entendimos conjuntamente con con la gente de UEFA que la capital mundial del fútbol pues varios argumentos definitivamente es madre

Voz 27 37:57 sí

Voz 26 37:58 bueno hay un poco el suspenso pero sí adelantar qué qué entendemos que el año próximo todo esta hermosa historia qué te estoy contando describiendo la queremos hacer a través de una experiencia inigualable revolucionaria dos ha sido aficionado de amante del fútbol del ver el patrimonio del fútbol mundial reside se cobija al se Curto ella se exhibe en la ciudad de Madrid

Voz 25 38:29 no es una mujer muy muy sabrosa viendo ya lo que tenemos con las treinta yenes Jamis camisetas expuesto

Voz 0699 38:35 ya hay en la Casa de Correos de Madrid pues muchas gracias

Voz 25 38:39 porque como tú dices es de todos pero el detalles vuestro es un placer para cualquier aficionado al fútbol pasarse por ahí va a ser un lujazo para contemplar un pedazo enorme de Historia de el fútbol de los últimos tiempos Marcelo en hora

Voz 26 38:52 sí así es muchísimas gracias complacer siempre a disposición

Voz 25 38:56 un abrazo hasta las ocho hoy mañana y el sábado

Voz 0699 38:59 a las seis Uxue se puede ver aquello no

Voz 1509 39:01 sí se puede y esto es que hay un ambientazo en la Puerta del Sol y aquí dentro también es increíble muchísimos aficionados ingleses que ellas están divirtiendo por la capital también está aquí la eurozona eh Pacojó largas colas para hacerse una foto con ella muchísimos grupos de aficionados con pancartas que dicen se buscan tíquets así que alguno todavía no pierde la esperanza de estar el bado en esa final del Wanda Metropolitano Tickets

Voz 25 39:25 tenemos nosotros dos a través de concurso

Voz 0699 39:27 en El Larguero así que sugiere que se cantan mongoles siguen a la cuenta tiene esa opción el acto una foto con las redes sociales

Voz 25 39:35 venga un beso el viernes y el sábado

Voz 0699 39:39 llena de sorpresas lo que os va a sorprender menos Esquerra Le Pen hemos un vistazo a lo del fútbol más próximo que tras la Champions

Voz 7 42:39 van espantadas nos confirman que hay rueda de prensa es la idea que tenían pero faltaba la confirmación así que hay que esperar buenos Sergio es un hombre que siempre le gusta hablar así que esperemos que lo haga con obras que sean Valdebebas esta ha estado entrenando como lleva toda la semana después de esos días estuvo en Miami de vacaciones y esperamos las palabras de Sergio Ramos y que explique imagino que será hoy es la idea que tienen y sino será mañana pero vamos que Sergio Ramos se va a explicar seguro

Voz 0699 43:05 pero se sinceró lo hemos comentado muchas veces en este asunto es que no gana en el madrileño Sergio Ramos es un asunto que tal y como estaba enfocado estaba enfocada hacia perder los dos

Voz 7 43:12 sí evidentemente llamadas de ciudadanos se planteaba montado aquí que el siempre ha pensado en blanco y que su idea era jugar en el Madrid pero que está yendo un momento complicado y que tenía

Voz 34 43:23 un pequeño problema que quería no

Voz 7 43:25 eh bueno pues a la oferta de China era real e hemos contado aquí quedan veinticinco millones netos era imposible en tres años serán setenta y cinco millones de euros para Ramos pero imposible porque claro el Mari como él

Voz 0699 43:38 en que era de cajón de madera de pino sea que esa la historia

Voz 7 43:42 hay Isabel yo si va a China no era para competir es otra cosa eso ya es para entre comillas jubilarse y coger el dinero pero que él quiere seguir compitiendo porque se encuentra con fuerzas y quiere jugar en el Madrid esa realidad pero bueno explica

Voz 0788 43:55 Sergio Ramos un mejor que nosotros aquí

Voz 7 43:58 hay que decir que eso que la operación del Real Madrid es una operación muy buena que es un pedazo de jugador que está en plenitud veintiocho años que decir de este futbolista que lleva siete temporadas en el Chelsea que no obstante es el Madrid porque estaba Cristiano es a la realidad porque decidan ya lo lo aconsejo oí bueno era el padrino de este futbolista ha intentado por todos los medios conseguirlo habla muchísimas veces el Madrid se puso a trabajar sobre este jugador que no hace falta descubrirlo fue uno de los mejores del Mundial no pudo ser el pasado año iba a ser este año no queda libre al siguiente pero bueno es una operación que para mí creo que reúne todas las condiciones para que en el Madrid triunfe sea referencia esa forma asociarse de encarar tiene uno contra uno y encima tiene gol

Voz 0699 44:37 amar Castelló XXI la media es más o menos de eyección

Voz 7 44:39 ocho veinte goles por temporada y encima asistencias diecisiete este año creo que eso un jugadorazo que va a reforzar la la la delantera del Real Madrid para las pues

Voz 0699 44:48 la campaña sin los galácticos lo siguiente a galáctico y anoche Pedro hablaba de Hazard con Manu Carreño en El Larguero

Voz 11 44:55 a él estaba pues muy confiado de que podíamos ganar de que podíamos hacerlo bien además estaba muy metido en el partido porque quería acabar también con este título no y cerrar la temporada de la mejor manera posible en lo ha hecho de de la mejor forma que sabe hacerlo que luego le asistió nuevo partido ayer si jugando una gran final y yo creo que como has dicho tú si realmente al final se va para el Madrid pues será una pena porque aquí perdemos un grandísimo jugador de equipo que vaya la verdad que seguramente lo hacer bien porque tiene muchas condiciones en muy buen oí y bueno veremos que la liga española pero yo creo que que son grandes jugado