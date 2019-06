SER Deportivos (06/06/2019)

Voz 0699 00:00 hola qué tal buenas tardes bienvenidos al deporte en la SER cuando en dos mil trece llegó Neymar al Barça el club parecía tan feliz como un crío con Un juguete con el brasileño se fichaba el jugador con más futuro y con el juego más espectacular del mercado el relevo de Messi Cristiano en el Balón de Oro llegaba con la excentricidades sus amigos los Toys que en la presentación ya auguraban que si la tendencia al cachondeo no se frenaba la cosa traería más ligas y desde entonces Neymar fue noticia más por lo que pasaba fuera del césped sus fiestas pesaban más que sus goles el cumple de su hermana en Brasil tenía más valor que una Champions ya horas el acusa de violación esta madrugada se ha lesionado en el partido contra Qatar se pierde Copa América sería una pena que Neymar al final se quedara en lo que pudo haber sido y no fue pero volviendo al principio cuando el Barça fichó a Neymar parecían tan Phil tan felices como un crío con Un juguete ahora Neymar en su juguete roto la duda es cuánto se ha roto el cuánto han tirado del los demás para romperle la duda mayores es si esa rotura Se puede ya reparado las tres y uno comenzamos SER Deportivos

Voz 0699 01:14 Francisco José Delgado y con todo el equipo de él programa aquí estamos todos los de SER Deportivos hasta las cuatro el vamos a acompañar con el resumen de lo que llevamos de jueves gracias por estar ahí del modo que más cuadre por la radio de toda la vida por la aplicación de la SER en el móvil por los enlaces en redes sociales por la web tres W Cadena Ser punto com que lo importante que tengáis mucho donde elegir os doy las gracias la que un día más en nombre de todo el equipo del programa que va desde Paco Hernández la producción a Juan Carlos Ingelmo Julio Hernández como cracks de la técnica hemos vuelto atrás como cinco años tres jugadores vienen en la portada del programa como protagonistas del día neymar que se pierde la Copa América se ha lesionado esta pasada madrugada en un amistoso contra Qatar y aunque su seleccionador cite quería ser optimista como que no les salía

Voz 1709 01:58 por eso yo aquí está mucho mejor de lo que estaba por ejemplo en la Copa del mundo pero apostaría a que llegue a la final Jona puesto sólo trabajo no apuesta por la recuperación no no no ha puesto en el transcurso de las semanas veremos cómo está Neymar es un jugador diferente yo voy a querer tenerlo hasta el último momento por su calidad técnica es difícil para mí hacer proyecciones yo quiero creer que no es un problema grave y quiero creer que va a llegar

Voz 0699 02:24 no quería creerlo pero al final el problema fue grave no le quedó más remedio animarse pierde la Copa América y en el momento en que suben a las redes un segundo vídeo de la chica que le acusa de violación en el momento en el Paris Anne Germaine con un desgobierno con muchos problemas en el futuro es decir en el peor momento de Neymar ampliaremos en el programa lo que ocurre a Neymar que comparte con Messi el protagonismo del día el argentinos noticia por su hijo si por su hijo Mateo por una confidencia que el astro del Barça desveló en el canal TIC de Argentina su hijo futbolísticamente digamos que es un poquito rebelde

Voz 2 03:00 para el si la última partíamos así me decía eso sí de Liga porque le ganó ustedes líderes porque a este no otra

Voz 3 03:13 eh no no él Orense también

Voz 2 03:15 en el Valencia decidió está la tele te gritar gol el Madrid se lo puedo decir hermano por ahí tengo del Madrid hace Glory se caliente no del Madrid y lo mira sí

Voz 0699 03:31 quién le iba a decir al madridismo que abrió un Messi que les haría sonreír hiel que sonría es Cristiano Ronaldo que anoche a ritmo de hat trick metió a su selección en la final de la Nation

Voz 0231 03:40 cero

Voz 4 03:42 momentos proclive no dudo no

Voz 6 04:05 el zurdo eh le hizo los tres

Voz 0699 04:07 goles a Suiza espera Portugal al ganador hoy del Holanda Inglaterra para saber quién se enfrenta en la final de esa competición así que Cristiano Messi Neymar noticia que como meter el fútbol en una máquina del tiempo salir como en dos mil catorce más o menos pero como estamos en dos mil diecinueve en este día pasan cosas por ejemplo Rubi rescinde como técnico del Espanyol acaban de anunciar como entrenador del Betis el Espanyol a su vez anuncia al entrenador del filial David Gallego como sustituto de Rubi está a punto de llegar la hora H en el Real Madrid la hora de Hazard en la que se llegue al acuerdo con el Chelsea irse anuncie lo del belga cien millones de euros del traspaso el Inter se cruza precisamente con él el Real Madrid por edictos en el equipo italiano ofrece ochenta millones al Tottenham para empezar a negociar el Valladolid llama al Real Madrid para pedirle jugadores por pedir le han podido pedir hasta Vinicius y la Real oficializa el interés por el jugador del Borussia Alexander Isaac el fútbol va a ser un no parar pero el resto no se va a quedar atrás estamos pendientes de Roland Garros después de la suspensión de la jornada de ayer fijan el partido de Nadal para mañana a la una menos diez de la tarde del baloncesto con las semifinales de la ACB y con la final de la NBA en donde Toronto tontorrón d'Orsay ha puesto en ventaja ganando hoy a Golden State en su casa de Fernando Alonso que descarta a corto plazo su vuelta a la Fórmula uno para ponerse a pelear por la que se denomina Triple Corona y nosotros no ponemos en la pelea de hacer tratar de tratar de hacer un buen programa son las tres y cinco vamos a Saviola muy cool que Mendi hija eso sólo protagonistas en el Real Madrid la pregunta es a cuánto estamos de la hora H deja SAR en el conjunto blanco Antón Meana buenas tardes

Voz 0231 05:45 por ello diría provocó que estamos sobre la hora ya pasando un poco el tiempo reglamentario buenas tardes porque el objetivo era que hoy se hiciera público el fichaje de Hazard lo defendí según la prensa gala se cerró ayer en les Fontaine con el reconocimiento médico pero el nombre que más ilusiona es el el jugador belga del Chelsea que juega con Roberto Martínez en este parón de selecciones y el objetivo es que la semana que viene esté en el Bernabéu con la camiseta blanca como contó el Torrejón por cierto se acaban ya los fichajes por ahora llega un periodo para cerrar salidas y en el mes de julio se buscará al centrocampista con van de Beck del Ajax con Eric del Tottenham con el United en la posición

Voz 0699 06:23 de momento llegan tres de una tacada luego para el mes de julio se deja a la que puede ser la guinda de el proyecto para finales eh llegaría la pues así es que llega el Real Madrid en la recta final por Hassan y Mendi pero en más operaciones como contaba amenaza con la de Ericsson del Tottenham de por medio esa salida la de Ericsson deja un hueco puede ser hueco ese para el bético lo Chelsea Florencio Ordóñez muy buenas tardes

Voz 7 06:48 hola qué tal buenas tardes por supuesto que puede ser para Lo Celso en cualquier caso sea o no el Tottenham su destino en el Betis se asume que el argentino máximo goleador del equipo la pasada temporada con quince goles en las tres competiciones va a salir este verano mediante el traspaso más importante de la historia del club y además con mucha diferencia en Inglaterra están hablando de cifras mareantes entorno lo setenta y cinco millones de euros el Betis ha rechazado ofertas en torno a sesenta dado que el jugador tiene una cláusula de cien millones y lógicamente en el club verdiblanco se frota las manos porque van a tener mucho dinero disponible para nuevos fichajes estando prevista la gran inversión en ese delantero determinante que tanto se ha echado en falta esta recién finalizada temporada

Voz 0699 07:30 siempre se habla de la cláusula pero en el caso de Lo Celso no sería por la cláusula Si es por algo menos el Betis tendría obligación de negociar síes con un club grande el mercado se empieza a mover por todas partes porque el Espanyol ya le busca sustituto a Rubio entrenador que se ha desvinculado hoy rumbo para el Betis en donde ya también es oficial su fichaje cuenta no sale nadie

Voz 1315 07:50 llegó hola Pacojo si este mediodía rubia ha rescindido su contrato con el español después de abonar la cláusula de salida de novecientos mil euros Rubi hasta ahora había guardado silencio por respeto al club dice pero en un comunicado en la Agencia EFE ha explicado los motivos de su adiós ni han negociado de espaldas al español apunta ni me voy por dinero explica que se marcha porque el español no tenía intención de reforzarse de cara a la próxima temporada a pesar de haber conseguido la clasificación para Europa el español también ha hecho oficial que su técnico para las dos próximas temporadas será David Gallego el hasta ahora técnico del filial mañana será presentado

Voz 0699 08:25 el español que presenta a su nuevo entrenador Rubi tardará un poquito más en presentarse aunque firmó por tres años con el Betis en Barcelona noticia al Espanyol y la entrevista a Messi el capitán del Barça que no tiene la costumbre de hablar en la Ciudad Condal pero sí cuando Argentina Adrián

Voz 0017 08:39 pues sí allí es casi ya tertuliano en pocos días ha concedido dos entrevistas en las que habla de muchos temas de actualidad sobre todo de la selección de la Copa América explica también como hemos escuchado ya en la portada las travesuras de sus hijos a los que dice que echa mucho de menos cuando se marcha de viaje ya habla de las sensaciones que tuvo al acabar la temporada con el Barça tras la decepción de la final de Copa y sobretodo tras el batacazo de Anfield uno de oro

Voz 2 09:06 pues bien en lo físico también también Emma Mc cansado ha mostrado de la cabeza que que lo físico por por cómo se dio el último quince día sobre todo en la eliminación de Champions pero a nivel físico bien la verdad en el parten en el medio del torneo de tuve partido para descansar también creo que fue de lo último año lo que menos minutos juguetes pero entonces

Voz 0017 09:32 acabó más cansado mentalmente que a nivel físico el disgusto le duró varios días ahora parece que ya está mejor pero veremos cómo le va en la Copa América con Argentina alto

Voz 0699 09:41 las noticias con fichajes y protagonistas de San Sebastián la Real Sociedad oficializa su interés en el que llaman el nuevo Ibrahimovic en Roberto Ramajo

Voz 1825 09:49 se llama Alexander Isaac se parece Ibradovich en su altura uno noventa tiene diecinueve años es el futuro de la delantera de Suecia pertenece al Borussia Dortmund la Real ya está negociando con el club alemán la pasada temporada estuvo en el Willem II hizo muy buena temporada Roberto Olabe en un encuentro informativo con las radios que siguen habitualmente la información de la Real confirma así el interés y las negociaciones

Voz 8 10:14 es un jugador que estamos siguiendo como de otros tantos ex jugador joven supuesto decía antes que ese perfil de muchos delanteros jóvenes estamos viendo que tiene velocidad que tiene desmarque que interpretar el espacio que si perfil había

Voz 1825 10:28 otro de los jugadores jóvenes que siguen es el danés tiene diecinueve años Scholl Olsen extremo que juega en el land is y nos sale este extremo ojo porque la Real podría ir a por el jugador del Sevilla

Voz 0699 10:39 la Nolito pero el gran nombre del día es el de Neymar la lesión del brasileño es la noticia futbolística de la jornada no sólo en Brasil sino en el mundo entero Gonzalo Conejo noticia las malas noticias no cesan estaba en lo futbolístico Name

Voz 0017 10:50 no estará en la Copa América anoche en el partido que jugó habrá

Voz 0699 10:53 contra Qatar tuvo que ser sustituido en el minuto diecisiete detrás

Voz 0017 10:55 doblarse el tobillo derecho salía del terreno de juego llorando y cojeando del estadio antes de acabar antes de que acabara el partido con muletas camino al hospital para realizar pruebas unas horas más tardes la Confederación Brasileña de Fútbol informa a los peores presagios rotura del ligamento del tobillo derecho por lo que Tita ha decidido desconvocar le de la Copa América

Voz 0699 11:11 neymar no sirve para unir el fútbol de clubes con el de selecciones ahorros contamos

Voz 9 11:14 sí

Voz 0699 11:16 cuatro de selecciones en telegramas la absoluta ya está en las Islas Feroe Javier Herráez muy buenas tardes

Voz 10 11:22 hola qué tal Pacojo estamos ya en tos Jan a Bono tres horas de viaje desde Madrid hasta las Islas Feroe hace fresquito diez grados amenaza lluvia España que va a entrenarse a las ocho de la tarde hora española hora española que es una hora menos a las siete y cuarto rueda de prensa de Robert Moreno Dani Parejo se juega es curioso en césped artificial porque aquí ya estaba algunos tejados de algunas casas están recubiertos de hierba natural pero se va a jugar como digo en césped artificial mañana que va a conseguir tres puntos España recordemos el partido Gordo será el próximo lunes en el Bernabéu frente a Suecia

Voz 0699 11:55 eso de la española absoluta la sub veintiuno tiene jornada de preparación en Las Rozas Mario Torrejón

Voz 1501 12:01 eso es Paco juego hoy por la mañana charlas motivacionales exactamente así como lo ha calificado Luis de la Fuente así que no había entrenamiento para como te decía ayer descargaron poco las piernas y las siete de la tarde ya así en Las Rozas sin la presencia de la absoluta así que a sus anchas en la ciudad deportiva de la selección española va a entrenar esta tarde los de Luis de la Fuente que esta misma este mismo día cuando termine el anoche tiene que dar la lista definitiva de veintitrés futbolistas que van a viajar a Italia así que dos de los están ahora todos los Veinticinco convocados seguían a esa lista

Voz 0699 12:27 estaremos pendientes de los descartes iba avanzando la femenina hasta cuarenta y ocho horas de su debut en el Mundial de Francia con los entrenamientos blindados Francia Sonia Lus

Voz 1914 12:34 sí Jorge la quiere esconder las bazas a los rivales Pacojó que hoy estará blindado todo la selección tenía programada una excursión pero lo han descartado por el tiempo por el mal tiempo y por las celebraciones del desembarco de Normandía así que por la mañana gimnasio dinámicas de grupo y por la tarde a las seis penúltimo entrenamiento de cara al partido ese debut el sábado ante Sudáfrica y como dices entrenamiento blindado sólo se podrá ver los primeros quince minutos y después rueda de prensa de Mariano de Alexia puta ellas el día D para España el sábado contra Sudáfrica

Voz 0699 13:02 tenemos hoy partidazo de selecciones entre Inglaterra y Holanda en la lid Guimaraes Jacobo Z buenas tardes buenas tardes Pacojó Inglaterra que se

Voz 10 13:10 ergo España Croacia contra Holanda Francia y Alemania se cargó la selección de Koeman van a jugar en el Afonso Henriques de Guimaraes quince mil ingleses cinco mil holandeses ya habido ayer los primeros incidentes el Oporto dos ingleses detenidos y uno identificado hay un despliegue policial impresionante a quién Guimaraes para que no haya problemas por cierto el protagonista antes de este partido Cristiano Ronaldo el diario Récord sin precio o Yoigo incomparable a Bola Cristo Rey tres pasos de Cristiano rumbo a la inmortalidad

Voz 0699 13:38 no me extraña entre tanta selección tenemos a los principales clubes europeos de fútbol reunidos en Malta para discutir el nuevo modelo que quieren que sustituya a la Champions cuéntanos Malta Jordi Martí muy buenas

Voz 0985 13:48 muy buenas pues mira a coincidiendo con el arranque de esta asamblea de la CECA ha trascendido Pacojó un informe de la Liga que prevé consecuencias funestas para la liga española rapadas competiciones domésticas si arranca este proyecto de Superliga con una nueva Champions C32 equipos con grupos de ocho veintiún jornadas a partir de dos mil veinticuatro la Liga vierte que muy posiblemente los grandes jugadores rechazarían jugar la Liga Nacional para centrarse en la nueva Champions que se va a producir un desplome del valor de las ligas domésticas de sus derechos audiovisuales aquí en Malta sin embargo entre los partidarios de nuevo proyecto no sorprende el rechazo de Tebas tampoco el del grueso de los clubes españoles dentro de la ECA y creen que las instrucciones y orientaciones que hoy se va a nadar van a suavizar la posición de los que la red

Voz 0699 14:35 el futuro del fútbol europeo a debate el presente del polideportivo llame Roland Garros donde la gente mira a la pista por el tenis y la final masculina podría acabar jugándose más allá de lo esperado pero bueno cuéntanos cómo marcha la cosa hoy Miguel Ángel en muy buenas

Voz 11 14:51 hola muy buenas pues estaban jugando en este momento Orange ensayo tres cuatro tres para Djokovic así que de momento adquiere ventaja el serbio está jugando en la Suzanne Lenglen quién con quién gana seis dos El primer set ya hay semifinales femeninas con tal contra Bono se va ir a mismo va a diecisiete años

Voz 0699 15:13 el tratado

Voz 11 15:15 Halle el orden de juego mañana es muy curioso a las once de la mañana en la pista Suzanne Lenglen Badajoz Basket y a nisimos va a esa misma hora en la pista Simone Mathieu en la nueva pista que ayer se va pero después doce cincuenta pista Philippe Chatrier Federer Nadal seguido de los ganadores de Djokovic es Beret el Tien Kasiánov así que se espera la tormenta perfecta

Voz 0699 15:43 bueno pues esperemos que haya mucho juego también tenemos mucho en juego y en baloncesto semifinales de la Liga Endesa en Madrid Marta Casals

Voz 1509 15:49 la que va a ser la tercera semifinal en los últimos cinco años entre Real Madrid y Valencia los blancos que vienen de eliminar al Baksi Manresa no hay bajas en los de Pablo Laso aunque con algunos tocados sobretodo Rudy Fernández que está con anginas en los de Ponsarnau terminaron su serie de cuartos el martes no va a estar Mac Thomas a partir de las nueve primer partido en una eliminatoria al mejor de cinco

Voz 0699 16:05 mañana es el Barça el que juega contra el revelación Javier seis

Voz 1982 16:08 pero así es obligación contra ilusión así se podría titular este play off entre Barça en cuanto a Zaragoza mañana a nueve de la noche en el Palau primer partido el Barça sigue sin activar la ficha de Kevin Seraphin Nos lo azulgranas que abran esta tarde no se fían del Zaragoza mientras que los maños que no tienen nada a perder quieren rascar algo

Voz 0699 16:23 una cosa en Barcelona pues eso es lo que trae el miércoles jueves contado en plan general y rápido en plan Paulson y cercanos seguimos haciéndolo como cada día hasta las cuatro en este SER Deportivos

Voz 12 16:35 no bueno

Voz 0699 16:43 de Neymar el brasileño es el gran protagonista del día su lesión que le deja fuera de la Copa América un nuevo vídeo de la presunta violación que se ha hecho público hoy su futuro en el PSOE oye todo lo que rodea al astro carioca realmente es noticia en Brasil en Francia en España en realidad en medio mundo hemos tirado de uno de los periodistas que mejor conoce a Neymar para pasar el próximo Rato en SER Deportivos nos ayudó en el Mundial de Rusia aquí en las a seguir a la selección brasileña compañero del diario As Fernando Galán muy buenas tardes

Voz 13 17:14 buenas tardes qué tal lo primero lo deportivo

Voz 0699 17:16 cuando como ha caído en Brasil la lesión de animar que Lesaka de de la Copa América

Voz 13 17:20 hubo mucha gente que incluso se porque pareció muy conveniente no entiende nada sonado Un día después de que el vicepresidente de la de la Junta grabación brasileña dijera que él creía que iba a perder llevado sea decía daba iba a dar la baja no quiere salir o sea no ir no jugar la la la la Copa pero no se tiene una lesión es la tercera lesión en el en el topillo en el pie derecho en los últimos años es es grave Xosé Carlos técnicamente estará de seis a ocho semanas de baja parece que no no hace falta eficiencia pero bueno es es un problema serio porque no se lo puso muchos puede que aunque no parece que tienen problemas serios que derecho no oí otra preocupación más relación jugado inicialmente hablemos de todo menos de fútbol unirlo Acciona él

Voz 0699 18:10 desde luego que sí aquí a España ha llegado la posibilidad que Vinicius pudiera ser el que le sustituyera pero es una posibilidad yo creo más querida por el aficionado brasileño que por el seleccionador no

Voz 13 18:21 yo creo que son sueño no

Voz 0699 18:23 todo el mundo todo el mundo quería

Voz 13 18:26 que fuera él pero conociendo matice a lo mejor se algo mejor pueden porque yo quería que fuera el inicio de la Copa América las Confederaciones usted yo sé de gente muy cercano al presidente que él sería que venía esos fuera curioso él personalmente al lado de The Night llevar una Viñals para comenzar la camiseta de Buzz de America's todo esto es a lo mejor por esta presión y también por toda la mala imagen que sentimos Miller de Amara Vinicio es seguir una forma también de marketing no agradar de Brasil yo el que está enamorada en misiones no a lo mejor eso sí pero poner prescinde de hice Tíncer es un es un entrenador muy de los suyos muy del grupo yo creo que el nombre más probable conociéndole que estuvo jugando la final de la Champions de Benito ya lleva dos semanas de vacaciones o entonces un cuadro como humillan el Chelsea también que se adopten no está en Copa América pero que siempre tuvo la confianza vendrán otros

Voz 0699 19:28 estaremos pendientes de la decisión de tinte pero además estamos pendientes de todo lo que le ocurre animar no sólo en el campo que es malo sino fuera del campo que también es malo porque al tiempo que se lesionada se hacía público otro vídeo de la mujer que le acusa de violación bueno no sé qué opina la gente en Brasil sobre eso sí ven Aimar como culpable como víctima que se comenta allí

Voz 13 19:49 se comenta es más que el el crimen en sí porque eso al final la justicia es la que va a definir

Voz 11 19:57 trozo que se comete es que como puede

Voz 13 19:59 por como él no con un jugador más caro el fútbol francés Tsonga en situaciones como ésta no se presta su pasión es supo coincidiendo pero que que estabas pensando no cuando te has metido en este lío eso es yo creo que el debate más corriente en Brasil incluso hay gente hay gente que te dice que bueno Veneman pero a toda pero todo el mundo está de acuerdo de cines de quién se puso en esta situación los este fue fue el problema

Voz 14 20:29 no no pero bueno eso da igual que que

Voz 0699 20:32 ese comenta en Brasil en Paraguay en Francia o en España eso es evidente que cualquiera con sentido común es lo primero que qué le pasa por por la cabeza y en cuanto a su futuro deportivo Fernando en el pues se habla de una unas relaciones un tanto tirantes con en va P también llega eso a Brasil

Voz 13 20:50 sí pero al final quién es otra cosa no lo sé la la gestión por iba a la gestión económica es maravillosa es que me Aimar su su padre Juanjo se lo tiendan a en los últimos años ha sido una cosa entonces gestión deportiva la peor posible móvil estaba él se ha ido aunque ahí aún aún a una liga a un equipo con poquísimas tradición pero con mucho mucho dinero no de una Liga donde es ilegal se resolución entonces que él está atraparlo prácticamente no me parece que si quiere es que vimos en el café de Razzie por ejemplo que que y no le dejaron salir yo también puedo otro caso no bueno mientras

Voz 0699 21:34 Steely mal

Voz 13 21:35 no es sólo el contrato que tiene con el hermano es tiene contrato con el Mundial de Qatar con el tono de Fatah él yo yo muy pero muy difícil que la máquina

Voz 0699 21:49 Sardinero tiene veintisiete años y es una pena porque entre todos intentan convencernos casi lo consiguen de que un jugador de veintisiete años tiene más pasado que futuro estaremos pendientes de todas maneras de todo lo que ocurra sobre Neymar porque cualquier cosa sobre Neymar es noticia no en Brasil sino en el mundo entero Fernando muchísimas gracias por pasado por SER Deportivos un día más

Voz 13 22:12 nada un abrazo Chacho también os digo no sé lo que haría haríamos

Voz 0699 22:14 sí con Neymar pero también es una realidad ha sido irse de la Bella de la y meterse en Un mar de problemas que hacen que cualquier interés por ejemplo del Real Madrid que lo había haya caído ahora mismo en el olvido del Madrid del Atleti en olvidos habló en uso

Voz 15 22:29 estoy atacada esto es la historia de la promo más corta de la Ventana de Carles Francino este jueves hablaremos del estrés en la SER

Voz 0699 22:47 hoy voy a hacer una cosa rara porque para hablar del Real Madrid os voy a llevar de paseo por Italia porque hay muchas cosas que hay que preguntar y que confluyen también en el Real Madrid y compañero de achatada los Bono Alberto Cerruti muy buenas tardes muy buenas puede Alberto que el Inter de Milán se haya cruzado en el interés del Real Madrid por el jugador del Tottenham

Voz 16 23:08 es cierto es cierto porque el Inter estaba en las final de Metropolitano el sábado pasado con todos sus directivos el presidente chino Sun que hizo porque totalmente me todo nuevo Conthe se han convencido que dicen puede ser el crack de la nueva Inter que empieza la temporada dentro de pocas semanas entonces el Inter está luchando para fichar este Cougar dos del Tottenham se habla de una cifran entre sesenta millones ya han hablado con su representante entonces el Inter y la verdad es que que lucha para fichar este gran en cubra todo del Tottenham Eriksson

Voz 0699 23:50 empieza la puja empieza en setenta por parte del Inter el Tottenham quisiera el doble pero claro por pedir que no quede el Nápoles de Ancelotti quieren pescar también en el Real Madrid Alberto quiénes están realmente interesados los napolitanos

Voz 16 24:05 bueno sea platos de Isco que se gótico no sé muy bien podría ser un Cuca todo muy importante en el medio campo del Nápoles que ha perdido el capitán que la pasada temporada pero también está interesado en Vinicius el problema es que no quiere que hasta demasiado dinero si no quiere ponerse luche con otros clubes Isco es el perfil ideal para Ancelotti para el Nápoles pero el propio Ancelotti que conoce muy bien todo los puristas Madrid está está hablando con el president de la gente es comer director deportivo y al final quizá uno de los además de la próxima temporada podrá curar en Nápoles

Voz 0699 24:51 en la atentos eh que no estamos hablando de lo que se decía al principio de marcó Llorente otras cosas no el Nápoles sube la puja el interés serían Vinicius pero Vinicius es complicadísimo pero el Real Madrid sí que podría estar dispuesto a escuchar ofertas por Isco y la última se ha hablado de que Cristiano Ronaldo habría pedido a James Rodríguez para la Juve lo ve factible Alberto

Voz 16 25:13 bueno es posible posible pero al mismo tiempo es difícil porque la Juventus busca el descenso es porque pactar creado hay que Leni tiene un año más eh las palabras de Cristiano pero son importantísimas entonces si cristiano convence a para activar si al presidente Nelly que tiene que se otro ficha que es yo creo que la Juventus hará todo lo posible para hacer un equipazo en el cual Cristiano pueda sentirse aún más Celia que hay de este equipo

Voz 0699 25:47 vale quedarnos con las noticias porque van a cada hora abrazo Alberto

Voz 16 25:51 hasta pronto un abrazo en el Atlético de Madrid

Voz 0699 25:54 Pedro Fullana tenemos noticias del club de la postura también con la ECA que es interesante con lo que están debatiendo en Malta sobre el futuro del fútbol europeo

Voz 0760 26:02 sí porque el Atlético de Madrid se alinea con los clubes que quizás no son tan élite Europa que son diez doce clubes él es más la clase media europea donde están equipos como el Atlético el Valencia el Sevilla que se podrían ver perjudicados en el caso de que salga adelante esa súper liga europea la idea del Atlético de Madrid firmó una carta junto a los otros siete equipos españoles que no son Bart el Real Madrid es que lo que no pueden hacer es tomar decisiones y organizar una nueva Super Liga una competición europea que haya cambios sin tener en cuenta a la Liga nacionales por ejemplo o las federaciones que se van a ver afectadas con estos cambios lo que piel Atlético de Madrid el Valencia el Sevilla el Villarreal el Málaga el Athletic o la Real Sociedad en este caso es que la ECA no vaya por libre la UEFA no vaya por libre que la FIFA no vaya por libre que la Federación y la Liga no vayan por libre y que entre todas se sienten busquen el equilibrio y buscar una propuesta que sea o que afecten lo menos posible a todos o beneficie a todos pero una postura común y que no estén cambiando cada día de tema y cada uno tirando de la soga porque resulta que tiene intereses personales y particulares es lo que ha puesto el Atlético de Madrid y como te digo gran parte de los clubes que no se van a ver reflejados en esa nueva Liga porque no son quizás la élite del fútbol europeo que el Atlético de Madrid sí que estaría pero en este caso prefiere alinearse con los humildes por decirlo de alguna manera

Voz 0699 27:16 vale pues dar la postura del Atlético de Madrid nos queda escucharon protagonista de fútbol que no lo está esperando pero antes un apunte del Getafe que quizás lo que más llame la atención sea que están buscando un delantero en un ex del Atlético Óscar Egido

Voz 1643 27:29 ex del Atlético del Deportivo del Villarreal y del Oporto que es el equipo en el que ha quedado libre hablamos de Adrián López pretende también el Betis en Sevilla en España y la Fiorentina en Italia vendría taparon hueco que esta temporada Bordalás ha tenido cojo porque la izquierda juega Antúnez Portillo hasta Mata también han estado cojo por la derecha y ahí han pensado en la vuelta de Faisal Fahim el marroquí fue el CAEM el pasado verano porque su familia le necesitaba en Francia además el Getafe está buscando en el mercado un mediocentro

Voz 0699 27:54 para cerrar el fútbol os voy a llevar a Huesca con un entrenador al que hasta hace unos meses no Tina vamos entrenando otro club que no fuera de toda su vida Michel muy buenas tardes

Voz 9 28:05 hola buenas tardes enhorabuena por tu fichaje

Voz 0699 28:08 el Huesca

Voz 9 28:09 muchísimas gracias como han sido estas veinticuatro horas

Voz 0699 28:11 de de locura supongo que no de un no parar no

Voz 9 28:15 si bien la verdad que muy contento sobre todo por el Golfo me encuentran la predisposición para para que un club siga creciendo a pesar de de un descenso pues bueno ya estamos manos a la obra para parecer un buen proyecto Frau forman evidentes

Voz 0699 28:31 te pregunto con el futuro déjame que bucea en el pasado un minuto porque hace tiempo que no hablamos los meses entre tu salida del Rayo tu llegada al Huesca como han sido Michel

Voz 9 28:42 puede haber recesión de desconexión Sonny Bono sobre todo eso de hace muchísimo tiempo que no paraba más de un mes de vacaciones y bueno pues presto para pensar en lo que hemos hecho en este tiempo como entrenadores igual es sobre todo hay está ahí y también descansar y estar un poco más más plastilina

Voz 0699 29:04 en ese tiempo de reflexión de desconexión hay una cosa de la que según desconectarse del todo que sentiste cuando se consumó

Voz 18 29:11 el descenso por decir así de tu rayo

Voz 9 29:15 bueno pues una pena porque algo que empieza lo que el el trabajo que se hizo con que nosotros por lo menos cuando estuvimos intentamos hacer era porque no dejándonos la vida para para que no se produjera ese descenso lo que pasa que bueno en la Liga española es muy complicada muy difícil pero una edición a veces te pone en tu sitio y desgraciadamente no no pudo ser lo que a mí respecta que no los dormido lo que pudieran mejorar los demás hacen todo cambia respecto a pues bueno tengo mi propio querían de de cosas que yo podía haber mejorado así que intentaré con con más experiencia que queremos vuelvan a ocurrir

Voz 0699 29:55 qué te ha dado tiempo imaginar que será para dijo en Vallecas pero dirigiendo otro equipo que no ser

Voz 17 30:00 no no voy a hacerlo bueno lo peor lo llamarlo no

Voz 9 30:06 lo más significativo que que me puede pasar porque evidentemente nunca me he enfrentado a Rayo Vallecano ni como jugador ni viendo desde de como entrenador entonces bueno será au raro es difícil de de asegurar tanto tanto pero bueno al final esto es fútbol profesional bueno a día de hoy estoy muy contento con con la decisión tomada y espero ir a Vallecas desde otro punto de vista que por lo menos con el reconocimiento de la gente Vallecas de de que de que van vallecano Marta me para allá

Voz 0699 30:38 de eso estoy seguro vamos y no te confunde de vestuario ser de milagro también dijo esto

Voz 9 30:43 sí sí una eso ya te digo que va a hacer lo más lo más raro y lo más inusual que que se vaya a pasar como entrenador evidentemente

Voz 0699 30:50 quede convenció desde el Huesca que te convenció el proyecto Michel

Voz 9 30:54 bueno cercanía y bueno un para para crecer evidentemente suficientes en crecimiento Diegos y enterrarlo oí necesitaba un sitio donde la tranquilidad que para para hacer mi trabajo y yeso en desde la primera reuniones con Rubén con peto de oí que bueno evidentemente es ese grupo manos bueno todos miramos hacia el mismo lado yo creo que que las cosas pueden ir bien y desde luego hasta el día de hoy sólo tengo bueno para agradecimiento por todos lo comerte encontrando el proyecto está hecho

Voz 0699 31:31 para volver a ascender directamente quiero decir hay como digo esa mezcla de presión y de ilusión

Voz 9 31:39 sí bueno haber porque decía que en este primer

Voz 0699 31:42 no

Voz 9 31:43 como digo yo en par de de decir bueno el reto subir Si bueno hay que hacer un proyecto nuevo es mi equipo nuevo hay que firmaron unos jugadores pero que hacen un gran año oí bueno y evidentemente el Huesca que crece yo quiero crecer hemos venido porque la idea es muy bonita hay entre todos sabiendo la dificultad que tiene la Segunda División la igualdad que tiene hacer un año donde por lo menos la idea que que hay alma que que el equipo se entrega que que el equipo juega lo que queremos y que se vaya se vayan Alcoraz y bueno con una sonrisa porque porque el equipo siempre juega bien y eso es bueno yo creo que lo podemos conseguir

Voz 0699 32:25 tampoco pudo sustraerse a lo que rodea al Huesca con el pollo tres de los amaños la operación Oikos como está Huesca con con eso Michel

Voz 9 32:33 bueno tuvieron una semana muy convulsa y de hecho yo estaba en conversaciones ahí igual para un poco todo por porque fue una semana dura para para la gente de Huesca lo que pasa es que en lo que me he encontrado luego la gente del club bueno evidentemente pongo la mano en el fuego por ellos por todo lo que no que me han contado oí bueno para ellos fue también un momento hecho pero que ya está ya está superando sea que no no ha parado el Huesca Hay que miramos hacia adelante evidentemente el hay un secreto de sumario o hay bueno y pendiente pues algún tema pero pero yo creo que ya del juez instructor me parece dijo que el Huesca era pues un damnificado de todo esto y y esos son el mejor reconocimiento que podemos tener

Voz 0699 33:25 de hecho supongo que el antiguo presidente en antiguo médico pisaran mucho bueno ni mucho ni nada el club quiere decir que esto ya va por un sitio en el día a día del club a por otro

Voz 9 33:35 el día en el día a día del club a por otro evidentemente nosotros ahora mismo estamos para planificar en lo deportivo oí ya te digo que el club no ha parado oí y ahora mismo una semana dura ya están con las pilas cargadas para hacer bueno en Huesca más grande que sigamos creciendo en ese sentido yo creo que que bueno que nos ha venido bien para sobre todo para decir una parte de ahora vamos vamos a mirar hacia hacia lo deportivo que es lo más importante

Voz 0699 34:07 qué le pides a esta etapa en en en el Huesca Michel al margen de crecer como técnico que es una cosa que ya te otro tres o cuatro veces en las respuestas

Voz 9 34:14 sí bueno sobre todo yo tenía una etiqueta que que me parece preciosa que es hombre de club que quiero bueno que quiero seguir llevando quiero decirte que me siento rayista me vallecano evidentemente pero poder demostrar en otro lado incriminar salía fuera de Vallecas que que soy un gran entrenador que puedo trabajar bien en otro sitio pero es el mayor reto que tengo por delante y es bueno seguro que se va a ver pues que soy capaz de de llevar bueno un proyecto en otro sitio fuera de

Voz 0699 34:48 esta claro de todas maneras que tengas claro también que cuando veamos el calendario de segunda veamos el Rayo Vallecano y Huesca en esa semana va a recibir muchas llamadas de aquí

Voz 19 34:57 es una fecha marcada evidentemente por mí también

Voz 0699 35:00 pues nada que lo que de que sea una buena temporada en en el Huesca que nos alegramos mucho de que hayas tenido rapidez en encontrar trabajo y eso es que te valoran como te hemos valorado nosotros por aquí Michel muchísimas gracias la suerte un abrazo pausa en el fútbol masculino vamos a Francia metiéndonos de lleno ya en el Mundial femenino un día menos para aquellas rodar el balón en el Mundial de fútbol femenino mañana es el partido inaugural entre Francia y Corea del Sur en el Parque de los Príncipes España ya sabéis y sino lo sabéis sólo recuerdo el sábado contra Sudáfrica en Le Havre así que hoy vamos a cerrar esta serie de capítulo sobre el Mundial sobre la selección española y lo vamos a hacer echando un vistazo a los números ya las curiosidades que no se está dejando ya este torneo Sonia Lus

Voz 1315 36:03 pues empezamos si te parece con los datos el de Francia va a ser el primer Torneo Internacional Femenino en el que se utilice el bar como ya sucediera en el Mundial masculino el año pasado en Rusia el vídeo arbitraje va a estar presente en Francia y todas las elecciones han recibido charlas sobre cómo se utiliza nosotros en La Ser tenemos a Iturralde que lo explica a las mil maravillas la cobertura mediática va a marcar un antes y después pues con respecto a hace cuatro años en Canadá casi el doble de medios de comunicación estarán en los estadios francesa eso siguiendo el día a día de las elecciones especialmente significativo el caso de nuestro país a Canadá Pacojó fueron tres medios en Francia van a estar estaremos más de veinte en cuanto a entradas vendidas la FIFA anunció hace tres semanas que van a ritmo de récord ya sabían vendí lo más de setecientas veinte mil varios partidos han colgado el cartel de no hay billetes el primero el inaugural entre Francia y Corea del Sur las semifinales y la final pero también está todo vendido para tres partidos de la fase de grupos el Holanda Camerún el Nigeria Francia Suecia Estados Unidos el Barça es el club que más jugadoras aporta el Mundial quince jugadoras del Barça van a estar en Francia a diez con España superando a las catorce del Olympique de Lyon y a las once de Chelsea y Manchester City la australiana Mary Fowler con dieciséis años y cuatro meses es la jugadora más joven del torneo la más veterana la brasileña Formigal cuarenta y un años y tres meses con este ocho Mundiales a sus espaldas es decir ha jugado todos los que se han disputado en la historia menos el primero que acaba de renovar con el París Saint Germain

Voz 0699 37:27 le llamo yo perseverancia como mínimo el Mundial Sonia huele a éxito organizativo éxito del fútbol femenino pero todo gran torneo que se precie tiene sus a ver cómo lo decimos noticias curiosas este yo diría que no va a ser menos no si comenzando por la mascota

Voz 1315 37:44 es una gallina que se llama ETI y lo curioso es que en Francia han rizado el rizo con este tema Yeti es una mascota digamos de rancio abolengo se supone que es hija de footing ex la mascota oficial del Mundial Francia mil novecientos noventa y ocho el primer Mundial de fútbol que ganó la selección francesa con Zidane como punta de lanza

Voz 4 38:01 oye que has puesto

Voz 20 38:08 acude

Voz 4 38:11 tú sí de Guirós y Don Inda H Fidalgo

Voz 1315 38:16 dejamos las gallinas y las mascotas ya hablamos de los apodos de las selecciones todas tienen un nombre de guerra y por citar algunos China son las rosas a cero Australia las celdas aunque la gran mayoría convierte no utilizan el mismo apodo que su equipo masculino es decir España es también la roja Argentina las albicelestes Brasil las canarias Camerún las Leones indomables por Sudáfrica las bayana bayana

Voz 0699 38:36 pues la selección sudafricana la valla Navallana debuta en una cita mundialista aunque ya salen con un partido ganado y no es él el sábado contra España que esperamos sinceramente que lo pierdan es el partido debut de la selección española eh no olvidamos España Sudáfrica el partido que salen con el ganado es Sonia el partido de la igualdad

Voz 1315 39:00 sí la Federación sudafricana anunció que equiparan las primas de las selecciones masculina y femenina en números cada internacional por Sudáfrica va a cobrar veinte mil dolares si pasan la fase de grupos cuarenta y un mil por llegar a la semifinal hizo cincuenta y siete mil si se llevan el título algo bastante poco probable Sudáfrica es el segundo país que toma esta decisión después de Noruega aunque como contábamos ayer a los nórdicos no les bastó para convencer a la mejor jugadora del mundo a ver qué busca igualdad en un sentido más amplio de la palabra Estados Unidos está negociando este tema porque las futbolistas demandaron a la Federación por discriminación pero es quiénes este caso Estados Unidos ingresan más dinero por la selección femenina que por la masculina y no sé si es un tema de igualdad pero la selección china ha preparado el Mundial jugando partidos contra la selección masculina todo para intentar contrarrestar a equipos como España y Alemania que son rivales de las chinas en la fase de

Voz 0699 39:51 pues ojalá en unos contrarrestar gracias Sonia no queda nada para el comienzo de campeonato un campeonato vamos a seguir muy de cerca en la sintonía de la Cadena SER contando los partidos con Miguel Martín Talavera en la narración Sonia Lus en el micrófono inalámbrico en Francia recuerdo debutamos contra Sudáfrica nuestro siguiente rival será Alemania nuestro siguiente rival será China hay que pasar la fase de grupos tampoco vamos a pedirle la final a la selección española de fútbol vamos a ir partido pasito partido por partido y desde luego tenemos mucha ilusión partido inaugural Francia Corea primer partido de España el choque contra Sudáfrica el próximo sábado el debut de la selección española y ahora de Francia California que parece como muy de película no

Voz 21 40:38 lo que pase

Voz 0699 40:38 solo bueno pues vamos a SER Deportivos al Baloncesto NBA porque esta pasada madrugada en España noche en Estados Unidos ha disputado el tercer encuentro de la final en cancha de Warriors han ganado los Raptors o lo que es lo mismo los canadienses dominan dos uno ante los de Carrie bueno los de Carrie nunca mejor dicho Antoni Daimiel este Auckland

Voz 11 41:03 San Francisco buenas madrugadas que tal como Estados Pacojo

Voz 0699 41:07 di lo único en los Warriors cuarenta y siete puntos pero muy solito eh

Voz 19 41:11 sí sí muy solo muy solo hay que considerar que que bueno pues los otros dos grandes anotadores del equipo no estaban Kevin Durant qué falta desde aquel quinto partido contra Houston en semifinales de conferencia Hay bueno pues la baja confirmada de Craig Thompson por ese problema muscular después del segundo partido efectivamente en ataque estuvo muy solo en defensa también acusaron mucho sobre todo la ausencia de Clayton que es un gran defensor y que es un con todo un especialista para llegar a tapar los triples no de del equipo rival y bueno pues salió muy agresivo e el equipo de Toronto empezó muy fuerte el partido nunca consiguieron romperlo del todo pero sí tuvieron varias ventajas de doce catorce quince puntos dieciséis ya en el tercer cuarto que Danny Green metió tres triples seguidos Si bueno y con muy buena participación de nuestros representantes no porque Marc Gasol empezó muy bien bien y luego metió a dos canastas muy importantes en el tramo final e Ibaka tuvo unos minutos muy buenos también

Voz 0699 42:13 ahí está sorprendido con que la final vaya dos uno pero para los Raptors después de otros partidos

Voz 19 42:20 pues y si me lo dicen no se antes de que empezara unos días antes de que empezara a estaría sorprendido pero viendo todos los problemas de lesiones que son la verdad exagerados en ningún ríos pues ya no tan sorprendido no de hecho en realidad todo depende suena un poco no sé si paradójico o al menos raro que el equipo dominador de de estos cinco años en el baloncesto de NBA quizá no sea el equipo dominador de esta final pero no no desde el punto de vista resultados sino que parece que todo lo que ocurre en esta final depende de si Toronto está un poco mejor peor o si Toronto motel los tiros a uno los mete porque hay una curiosidad y es que Burns ha metido ciento nueve puntos en los tres partidos de esta final entonces dependiendo de cómo juegue Toronto Raptors pues aquí así acaba el partido

Voz 0699 43:12 no pero es decir que si Toronto más de ciento diez gana el encuentro oye Kevin Durant Clayton son como están porque ya para el cuarto partido parecen imprescindibles eh

Voz 19 43:21 sí sí sí iban a tener que que apresurarse en la decisión ha sido el cuerpo técnico sobre Clayton son él quería jugar justo antes menos de una hora antes del inicio de partido concedió una entrevista Steve Hooker dijo él se muere por jugar pero la decisión fue del cuerpo técnico y prefirieron no arriesgar yo creo que está más cerca de sobre todo jugar allí y además jugar bien Clayton son arriesgando pero pero bueno está en forma ha estado jugando hasta anteayer como quien dice hilo de Kevin Durant es un proceso más largo que todavía no ha entrenado con más jugadores ha hecho dos entrenamientos intensos pero él sólo parece que han ido bien entonces mañana Ana deban aprobar y bueno pues con creo que un tres contra tres easy responde bien pues yo creo que podría estar en ese cuarto partido el viernes

Voz 0699 44:15 somos poniendo el foco sobre las ausencias de Warriors pero quizás haya que hablar de Toronto porque jugadores como Pascal sacan Danny Green Kyle Lowry demuestran que Karzai Leonard es muy importante pero que no está solo que que Toronto es un equipo

Voz 19 44:29 sí sí es un el equipo sobre todo es un equipo y sobretodo un conjunto una plantilla muy bien construida porque tienen un poco de todo tienen jugadores versátiles y cuando acaba el partido y la estadística parece que ha estado mejor de lo que realmente ha estado en en esta tercer partido bueno pues maquilló en la segunda mitad pero para mí no estuvo bien sobre todo en el segundo cuarto perdió tres balones no sabía gestionar muy bien cuando le en el dos tres contra uno pero si estuvieron muy agresivo sea acá Marc Gasol en el inicio de partido luego hubo tres triples seguidos de Danny Green en el tercer cuarto que yo creo que fueron definitivos para mí el el partido más completo lo hizo Kyle Lowry que venía de hacer dos malos partidos en en el inicio de estas finales estuvo muy agresivo e monotipos anotó metió triples asistió defendió corrió luchó por cada balón en ese sentido fue bonito porque hubo mucha pelea en los barrios tampoco se arriesgaron y mostraron corazón y orgullo pero les faltó categoría baloncesto y puntos

Voz 0699 45:37 sé que esta no te mola nada pero bueno si el tercer partido el viernes para los Raptors Golden State no lo levanta ya

Voz 19 45:45 muy difícil muy difícil levantar un tres a uno en contra en la final sólo se ha hecho una vez y fue aquella victoria del Hebrón los cabales precisamente tres a uno iban perdiendo oí ganaron de los tres siguientes dos aquí en en Auckland contra los burros pero acuérdate que hubo esa suspensión para Dream un green muy polémica y eso le valió al equipo de de Le Bron James y Acayro Iruín que que los dos estuvieron a un nivel sobresaliente yo creo que ahora mismo Warriors exceptuando a Carrie no parece que esté a a ese nivel sobresaliente por cuestiones sobre todo físicas por lo tanto este partido del viernes es definitivo para mí

Voz 0699 46:25 fíjate Warriors ha ganado un partido pero ese partido que gana Golden State después de ser revisado por la NBA en vídeo han reconocido a través de la trasparencia arbitral un error en favor de Carrie en la jugada decisiva con Iguodala que ha cometido pasos pero claro ellos ven pasos yo dos personales osea que un aborto

Voz 11 46:47 sí yo creo que

Voz 19 46:48 con ese informe al que bueno pues están acostumbrados sobre los dos últimos minutos de partido trataron de jugar un poco al despiste porque ni yo vi los pasos en el directo Ny luego se comentó nada entre la prensa aquí ellos han ya digo han jugado a ese despiste porque de hecho en esa acción el cuerpo técnico de Toronto estaba pidiendo falta y los jugadores de los Raptors primero no se enteraron y cuando se enteraron no llegaban llegaban un poco tarde entonces luego reclaman aunque sí que había habido alguna falta sobre el que no habían pitado ellos querían parar el partido

Voz 11 47:21 claro para que hubiera tiros libres si tener más tiempo

Voz 19 47:24 en el ataque siguiente Ivano no lo consiguieron pero se está viendo polémica con los arbitrajes dentro de lo que es la NBA tanto en el segundo como en el tercer partido también hubo errores de apreciación pero bueno son polémicas que se acaban enseguida nada que ver

Voz 11 47:40 con lo que conocemos nosotros