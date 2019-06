SER Deportivos (13/06/2019)

Voz 0699 00:00 el deporte en la SER Miguel Ángel Gil dijo anoche que sabía desde marzo que Griezmann jugarían el Barça es decir en abril el francés jugó y perdió dos cero en Liga en el Camp Nou contra el que sería su futuro equipo cuando aún los del Cholo andaban disputando la Liga muy mal han tenido que acabar las cosas entre el Atlético de Madrid y Griezmann para que mi el Ángel Gil diga eso sí existen las pruebas debe existir la denuncia porque Griezmann ha tomado por tontos a directiva hay compañeros pero si no hay denunciar los que quedan con cara de tontos son los aficionados que verían como a su clubs puede tomar un poco como al pito de un sereno es innegable el salto de calidad que ha dado Griezmann al Atlético de Madrid su hambre de gol ha llevado al club a luchar por títulos pero fruto de esa hambre con ambición desmedida ha estado el francés tan preocupado de comer en la mesa dichosa de Leo Messi hiló acabado haciendo tan mal que si el Atlético al final denuncia a Griezmann en esa mesa lo mismo puede acabar atragantado el

Voz 0699 01:18 con todo el equipo de SER Deportivos aquí estamos los de este programa hasta las cuatro el vamos a comenzar con el resumen de lo que llevamos de jueves gracias por estar ahí del modo que más os mole por la radio de siempre por la aplicación de la SER en el móvil por los enlaces en redes sociales sopor la web tres W Cadena Ser punto com que lo importante es que tengáis siempre mucho donde elegir os doy las gracias por el ajenos un día más en nombre de el equipo del programa que va desde Paco Hernández en la producción a Julio Hernández Alicia Molina como cracks de la técnica Griezmann jugara en el Barça la próxima temporada vosotros lo sabéis desde hace más de un mes desde hace quince días avisa además que el Atlético de Madrid sabía que lo haría en el club en el club azulgrana desde esta primavera y ayer Miguel Ángel Gil le dio la oficialidad que nosotros y vosotros ya sabíamos que tenía con los compañeros de los toros en Movistar

Voz 4 02:02 por último saben ya dónde va y Griezmann no les preocupa les importa yo lo tengo claro

Voz 0699 02:07 el Barcelona el Barcelona que guarda silencio sobre este tema porque cualquier cosa que diga como diría aquel será utilizada en su contra será interpretada por el Atlético de Madrid como si quisiera darle gasolina a una posible denuncia ahora ampliamos de ampliamos dos nombres propios que dos avanzo tienen el cartel de transferible en dos de los grandes del fútbol español Asensio en el Real Madrid que contábamos anoche en El Larguero si llega una oferta interesante se va a estudiar Ivan Rakitic en donde pasa exactamente lo mismo en el Fútbol Club Barcelona así que vamos a coger el puente aéreo el AVE en nada porque esta tarde además el Bernabéu va a tener entrada en la grada de partido grande hará siete presentan a Hazard y es posible que el belga reúna más aficionados que un choque contra muchos equipos de Primera división expectación y con la presentaciones del Real Madrid que comparten protagonismo estos días un poquito con la resaca de la operación Oikos que también hay que decirlo va a movida por vía la de hoy el Valladolid responde al Girona y a su denuncia ante la Liga José Luis Ramón Gil muy buenas

Voz 5 03:09 hola Pacojo muy buenas tardes parece la historia interminable la verdad pero por fin el Real Valladolid ha roto el silencio y en un comunicado de siete puntos viene a decir lo siguiente el Valladolid no va a perder

Voz 1070 03:20 decir que se cuestionen sus resultados deportivos obtenidos lícitamente después dice que rechaza la imputación de los hechos que de forma interesada son objeto de denuncia por parte de Girona soportada esa denuncia en simples recortes de prensa insiste en que presentará las oportunas alegaciones en los plazos legales muestra su máximo respeto a las actuaciones judiciales e insiste en que se siente gravemente perjudicado y que se reserva el derecho de emprender acciones de gol legales contra terceros para la protección de sus intereses así que el Valladolid rompe su silencio de esta manera

Voz 0699 03:52 va a dos títulos capítulo que vamos a tener con el playoff de ascenso a Primera en fútbol ayer Deportivo de La Coruña cuatro Málaga dos Joy Mallorca Albacete que supongo va a reventar somos pero lo que hemos estado a punto de dinamitar de reventar es el Mundial Femenino de Fútbol ayer jugamos contra Alemania una selección que hace una década no hubiera goleado y que ayer no ganó uno cero gracias bueno gracias a una desgracia la desafortunada acción en el gol teutón de Marta Torrejón de pasaban ocho por el larguero

Voz 6 04:15 es una pena perder así porque si te queda la sensación nada más

Voz 7 04:17 creo que estoy de que hemos peleado de los apuros en que hemos puesto Alemania pero es Cuba y no no llega justo de todo y bueno todavía no ha cartucho contra China

Voz 0699 04:26 contra China jugamos el lunes en Francia estaremos en minutos en este SER Deportivos y fuera del fútbol hablado Pau Gasol en Barcelona Real Madrid y Barcelona hablan de la final de la Liga Endesa que empieza el sábado en Barcelona también hay Gran Premio de Motociclismo este fin de semana la peor noticia Nos en Barcelona es la confirmación de la noticia con la que habríamos ayer Froome se pierde el Tour de Francia se abre el abanico de opciones de triunfo el mes que viene que hará nosotros abrimos el Deportivo son las tres y cuatro vamos más lejos

Voz 6 04:53 yo te esta tarde

Voz 0699 04:55 el Bernabéu a aparecer que se juega al fútbol el estadio blanco se abre de par en par para la presentación de los fichajes más importante del último lustro hoy se presenta a Eden Hazard Antón Meana

Voz 0231 05:03 con el protocolo habitual a las siete de la tarde con Florentino Pérez aparecerá el palco de honor del estadio después bajará por primera vez al verde del Bernabéu vestido de blanco y luego ofrecerá conferencia de prensa hay muchísima expectación muchos medios de comunicación

Voz 0699 05:16 John nacional y extranjero en el club esperan

Voz 0231 05:19 que miles de seguidores vean por primera vez a Hazard vestido de blanco el jugador no va a debutar hasta la pretemporada en el mes de julio pero hoy es un día especial para él

Voz 0699 05:27 esa noticia esta tarde Asensio es noticia desde que anoche contábamos en El Larguero que el Real Madrid escucha ofertas sobre el bueno buenas ofertas la noticia es

Voz 0231 05:35 muy fuerte lo avanzaba ayer la Cadena Ser en El Larguero la postura que el club quiere transmitir al mercado es que Asensio ya no es cien por cien intransferible a Marco no se lo han dicho él se quiere quedar pero que el Madrid Man de este mensaje a los clubes deja claro un cambio en la política del club

Voz 0699 05:51 el mensaje es muy importante lo movimientos del Real Madrid tienen dos nombres propios y los del Barça otros dos el primeros de Griezmann con las declaraciones de Gil Marín que hemos ido al principio y que señalan una negociación ilegal desde marzo alguna reacción del Barça dio Vallet que no van a

Voz 0788 06:03 el pondera a Gil Marín que no van a entrar al juego del Atlético de Madrid ni de su consejero delegado admiten eso sí el interés por Griezmann admiten que también lo tenían el año pasado pero nada más eso a nivel oficial el Barça lo que nos dicen es que no tienen nada que comentar sobre las palabras de Gil Marín

Voz 0699 06:20 no hay nada que comentar pero si hay que comentar algo del futuro de un jugador con mucho cartel al que se le abre la puerta santa

Voz 0788 06:27 sí sí a Ivan Rakitic Valverde y Pep Segura se reunieron el pasado martes llegaron al acuerdo de que si llega una buena oferta por Rakitic una oferta que le vaya bien al jugador también al club Valverde no se va a oponer a esta salida Halladay Ivan Rakitic que recordemos para él ha sido un jugador fundamental es un jugador con cartel al que el Barça y de esta manera ponen en el mercado por si puede sacar una gran cantidad de dinero

Voz 0699 06:51 Rakitic y Asensio en el mercado realmente son dos noticias muy importantes de cara a lo que puede moverse el mercado este verano y el otro nombre del día es el de Lorenzo Serra Ferrer que esta mañana se ha despedido de la afición bética Sant Jordi

Voz 6 07:06 hola qué tal buenas tardes ha sido una larguísima rueda de prensa despedida de Lorenzo Serra Ferrer que entre otras cosas Si a modo de titular esencialmente no está de acuerdo con los términos en los que le proponían continuar en el club por tanto ha decidido no aceptar esa oferta un tema siempre principal Setién Él lo quiso destituir el club no es todo bien

Voz 2 07:29 es cierto que yo creo que esto es consecuencia que hace que Josemi tome esta decisión en relación a apartarme diríamos a mí de de de las funciones que tenía y lo creo creo eh que que se ha hecho un buen trabajo

Voz 8 07:50 apartado destituido a pesar de el buen trabajo

Voz 0699 07:53 gracias Santi el mercado se va a mover en Sevilla sin Lorenzo Serra Ferrer pero se va a mover en Valencia y no sólo en el Valencia sino en el Levante José Manuel Alemán sí

Voz 0802 08:02 porque tal y como adelantábamos anoche en El Larguero el Levante quiero obtener la cesión de Cannes y Lille la joven estrella del Valencia que triunfó en el Mundial sub veinte de Corea además el conjunto granota también se ha interesado por Roberto Soldado que quiere regresar a la Liga española tras su paso por el Fenerbahce turco tiene abiertas las negociaciones con el Valencia por Rubén Benzo Icon la Sociedad Deportiva Huesca por el centrocampista Gonzalo Melero

Voz 0699 08:23 desde Valencia desde Sevilla desde Barcelona desde Madrid hay protagonistas en el fútbol en SER Deportivos también los llevo a Francia con la selección la selección femenina de fútbol que cayó ayer ante Alemania en el partido más difícil del grupo la primera fase cayó casi diríamos injustamente pero las de Jorge Belda pasan rápido página inocentes plan en el próximo rival vamos a Francia conocer cómo es el día después con protagonistas Sonia Lus muy buenas tardes hola Pacojo muy buena sí

Voz 1914 08:50 con protagonista una de las futbolistas importantes de la selección una de las de los santos y señas de este equipo de Jorge Bildu tiene cara de cansada pero yo creo que están bastante satisfechas a partir a par además del resultado de ayer Alexia botellas muy buenas hola buenas como habéis encajado la derrota imagino que contentas por el juego no tanto por el resultado pero hay que ir a

Voz 0268 09:10 sí no sí bueno el día de hoy es para recuperar para terminar de bueno cerrar el partido de ayer oí a partir de mañana ya preparar sino

Voz 1914 09:20 Pacojó te escucha en SER Deportivos Alexia pude ya

Voz 0699 09:22 tres preguntas antes de que se vayan a la siesta o la Alexia muy buenas tardes os compensa en algo que se diga que perdisteis injustamente Alexia

Voz 0268 09:31 bueno lo que te digo o no pues a ver no no no es que compense al final queríamos ganar ahí bueno estamos con un poco de rabia también por el hecho de cómo se dio el partido porque lo tienes muy cerca yo creo que la vez que más cerca estás de ganar a Alemania al final no lo consigue porque no pero bueno toda derrota te hace aprender

Voz 0699 09:52 para China también te digo Alexia que si hace cuatro años te digo que íbamos a estar jorobado porque había perdido uno cero contra Alemania lo mismo se

Voz 0268 09:59 sí exacto por eso te digo que que al final es a la vez que más cerca estás de ganar a Alemania es una potencia mundial que lleva muchos años de ventaja y al final pues tenemos que estar tranquilos porque eso quiere decir que vamos por el buen camino

Voz 0699 10:15 en lo personal Alexia necesitó Consuelo Marta en el vestuario por lo del gol

Voz 0268 10:18 no al final en sonora tópico no pero falle quien falle al final es una cuestión de equipo todo sucede porque no somos once en en el campo tanto lo bueno como lo malo

Voz 0699 10:33 aún quedan cuentas de China en que os pueden exigida Alex sea más que que Alemania si es que hay algo

Voz 0268 10:38 mira lo que lo que vi de China es que es una selección muy incómoda en jugar es una jugadora son jugadores que que son muy intensas que bueno siempre llegan muy bueno intentan tocar balón pero si no lo consiguen pues siempre te da Nati y bueno al final eh jugadoras muy incómodas esperamos un partido difícil

Voz 0699 11:01 hay veinticinco medios de comunicación españoles allí los partidos de transmiten en Carrusel o lleva la que estáis Armando es decir o llegas a sensación de que en España se está siguiendo mucho

Voz 0268 11:10 bueno sí que llevaba cuando vienes aquí a la sala de prensa ahí ves todo lo que está montado pero bueno es que al final yo creo que era lo necesario para llegar a muchas más cosas en en España hay que esto empieza a ser una normalidad

Voz 0699 11:24 pues Alexia que sepa que seguimos con vosotras y que estamos tan ilusionado como los vosotras de seguir en el Mundial y haciendo cosas es muchísimas gracias por estar aquí en Ser Deportivos odiados pues muchas gracias a vosotros la próxima cita con la selección el lunes a partir de las seis de la tarde con el grupo de España hoy con el China Sudáfrica en ese mundial femenino con el que hemos hablado con Alexia pude ya pero el fútbol femenino lo vamos a hacer en Cádiz en donde que va a suceder con el Carranza este verano Ignacio De la Varga

Voz 1047 11:53 pues que en su próxima edición esta que viene ahora la número sesenta y cinco va a ser un trofeo de fútbol femenino va a mantener el formato cuadrangular la puesta de Cádiz Club de Fútbol por el fútbol femenino espera que vengan equipos de nivel la idea es que hay cartel lo conformen el Atlético de Madrid el Barcelona Athletic de Bilbao Betis o Sevilla también se mira al fútbol europeo será intentar que llegue el Olympique de Lyon pero va a ser realmente complicado esta edición la de agosto la número sesenta y cinco va estar conformada por cuatro equipos

Voz 0699 12:26 pero el sambenito de lo más chulo y de lo más innovador dejamos atrás el fútbol femenino vamos con el resto un vistazo a la segunda qué quiere ser de primera hoy primer encuentros de playoff Exomars entre Mallorca ya Albacete última hora Mallorca Pedro Morlán muy buenas tardes qué tal Paco buenas tardes somos

Voz 0570 12:43 legislará la mejor entrada de la temporada con el objetivo de cobrar ventaja en la ida de la fase de promoción a Primera ante un rival que le ganó los dos partidos de liga regular el Mallorca no pierde en la isla desde hace seis meses esa solidez en casa es una de las principales bazas del equipo que dirige el técnico Vicente Moreno que no podrá contar con el defensa lateral izquierdo Salva Ruiz sancionado pero recupera en ese puesto al ecuatoriano pelvis Estupinyá han el Albacete viaja con la más que probable presencia de inicio del central Gorosito en lugar del habitual titular Álvaro arrolló quién se pierde el Pello por una rotura de menisco en su rodilla derecha

Voz 0699 13:17 el gran partido para esta noche ayer se jugó el Depor cuatro Málaga dos el post partido tiene noticia en el jugador del Depor implicados en el caso Oikos Adrián Condal si Íñigo López el central está desde ayer han suspendido recordamos por Competición por esa supuesta trama de amaño de partidos en el está involucrado después de la entrevista en El Mundo el Depor ha tomado ya cartas en el asunto lo ha apartado Pacojó de los entrenamientos hoy se ha ejercitado en solitario en el gimnasio ya se ha quedado fuera del viaje a Málaga por lo tanto el Deportivo que va a emitir un comunicado en las próximas horas ya confirmado que Íñigo López ha escrito después de esa entrevista su último capítulo como jugador blanquiazul podrían en la segunda repaso al panorama internacional tenemos a la sub veintiuno en Italia desde el domingo comienza allí la Eurocopa Mario Torrejón muy buenas la última hora de la Selección Sub Veintiuno Pacojó pasa

Voz 1501 14:02 por ese viaje efectivamente que han realizado esta mañana ya a Italia a Bolonia la ciudad donde vamos a debutar el próximo domingo frente a la anfitriona precisamente con esos veintitrés futbolistas que se ha llevado Luis de la Fuente incluido Paul lo ir que ha sido la última incorporación después de la baja inesperada de Pedro por Roy estos como digo van a ser los XXIII que salvo sorpresa inesperada de última hora esperemos que no ningún contratiempo más en lo que nos representen en esta Eurocopa sub veintiuno que recordemos noruega en el pase directo a los Juegos Olímpicos de Tokio dos mil veinte lo siguiente Pacojó será a las siete de la tarde primer entrenamiento en tierras italianas

Voz 0699 14:33 desde de la sub veintiuno ya de la Copa América que comienza mañana ya la que ya miramos hoy de de que se habla en la previa a Brasil enviada especial de la Cadena SER y Dobleu Radio Javi Sánchez muy buenas

Voz 0931 14:43 sabes qué tal muy buenas tardes Pacojó pues así ese diez y cuarto ahora mismo de la mañana tocan en Salvador de Bahía veintiocho grados la verdad es que no me puedo quejar en absoluto te cuento

Voz 1501 14:53 el Pacojo eh que bueno aquí debe por

Voz 0931 14:56 ayer no hay mucho ambiente en Salvador sí que lo hay en Sao Paulo hoy también en Río de Janeiro en Sao Paulo está en la selección brasileña que mañana debutará a las dos y media de la noche hora española ante Bolivia y bueno en la que se prevé que sí que este Arthur que ya está prácticamente recuperado ya de hecho ayer entrenó en la que ya sabemos que no Neymar pero acá no le dan ningún tipo de valor

Voz 0699 15:19 bueno pues nada eh Neymar no estará pero nosotros sí que estaremos en la Copa América hay para finalizar la Premier decido horarios de la primera jornada dos meses antes de que se juegue a mandar gala

Voz 0419 15:27 ha dado mucha prisa la primera anunciado el calendario completo de la temporada y además también ha hecho oficial los horarios de todos los partidos de la primera jornada así que ya sabemos que Liverpool Norwich será el encuentro que abrirá la temporada el día nueve de agosto a las nueve de la noche en el estadio de

Voz 0699 15:43 ah sí que van adelantados dejamos el fútbol vamos al polideportivo vamos a empezar por el ciclismo confirmado Froome se pierde el Tour de Francia como nos debíamos ayer tras la caída en la Dauphiné Íñigo Marquínez

Voz 0802 15:55 sí ese está haciendo raro no la quinta etapa de la Dauphiné una prueba de fuego en la que estaba participando uno está disputando su quinta etapa sin el cuatro veces ganador de la ronda francesa una golpe tremendo con rotura de fémur de codo y también en varias costillas a ese pierde el Tour de Francia y vamos a ver cuándo puede volver a montarse en la bicicleta por lo demás tres modestos en esta jornada la quinta de la cocinera a la que le quedan todavía A62 kilómetros uno veintinueve sobre el pelotón en principio llegada al sprint

Voz 0699 16:26 del baloncesto al perdón de baloncesto que hay un carro Real Madrid Barça el sábado se inicia la final hoy hablan los equipo Marta Casares

Voz 1509 16:31 si en algo más de cuarenta y ocho horas va a comenzar la Final ACB con Real Madrid y Barça como protagonistas es la octava final consecutiva para los blancos que hoy han entrenado en Valdebebas les hemos escuchado ilusionados motivados y sobre todo con muchas ganas de que la final empiece también ilusión y ganas en el Barcelona los blaugranas que van a llegar mañana por la noche a Madrid vuelven a una final que se han perdido en las dos últimas temporadas en la memoria de ambos equipos lo ocurrido sin ir más lejos en la final de la Copa del Rey

Voz 0699 16:53 han compartido protagonismo con Pau Gasol en Barcelona Javier seis

Voz 1982 16:56 sí que ha tenido un acto ha reiterado que le gustaría jugar con la selección en los Juegos de Tokio de que lo que han conseguido hacer junto a Marc es un sueño la final de la ACB ve muy reñida sólo piensa en recuperarse y sobre el sexto partido de la final de la NBA dice la escuchamos que ojalá sea el último de este año fue dos en el partido me hubiera gustado

Voz 1692 17:15 para poder presentarlo por eso hice el esfuerzo de de de ir para allá con las muletas son importantes y bueno no pudo ser pero para que todo alguien está y en el partido de cara

Voz 1509 17:33 veremos que pasa es que esta madrugada Martas Goa

Voz 0699 17:35 el que puede ser el último partido de la final de la NBA a partir de lastre

Voz 1509 17:38 desde la mañana el segundo más ball de las finales para los Raptors de Marc Gasol una posibilidad en los hermanos Gasol se conviertan en los primeros hermanos en la historia en ganar un anillo de la NBA

Voz 0570 17:46 ya es una seguridad que hasta las cuatro y más deportivos

Voz 1 17:58 que tiene interesante en los próximos minutos vamos a viajar a Francia a Estados Unidos y a Turquía con el fútbol con la final de la NBA

Voz 0699 18:09 y con un historial en aros cuento que prepara el Real Madrid con Hazard que el Atleti al Barça con lo de Griezmann la verdadera historia de la salida de lega yo oímos a los que pueden ser los protagonistas del último clásico que es el Real Madrid Barça pero de baloncesto pero me voy a pasar un minuto por Inglaterra no sé cómo contar esa historia allí se ha conocido la historia del jugador de la Premier y el hotel del pánico cuéntanos Álvaro de Grado muy buenas tardes

Voz 6 18:36 hola buenas tardes Pacojó pues mira el defensa el Manchester United Marcos Rojo el argentino se iba de vacaciones a apuntar las aplazado porque en el hotel en el que se ha estado esperando en Punta Cana pues en la semana pasada falleció un turista americano después de beber whisky del minibar pero no es ésta la única muerte sino que en las últimas dos meses han fallecido otros tres turistas en varios sitios cercanos de Punta Cana carné por lo tanto Marcos roja el tirón de vacaciones por tres fallecimientos de turistas por consumir bebidas allí en su estancia vacaciones

Voz 0699 19:12 esto lo coge Netflix y hace una serie de vetarla grandes Álvaro vamos a una serie pero de noticias que urbana Molar las tres XXI animo

Voz 10 19:22 desde la ventana todo se oye que yo me pinte a mí misma como a alguien tan peculiar cuando era niña un poco rara mediática poco neurótica muy cariñosa otra forma de mirar contarlo yo era sí sufrí sellando así kurdos

Voz 2 19:48 lo yo quiero hacer

Voz 0699 19:49 comprobar la percepción sobre el fichaje del día y uno de los fichajes de la temporada Eden Hazard bueno que según han ido llegando a Madrid ya no sé si se deben casar Hazard o cómo se pronuncia exactamente porque he ido cambiando a lo largo de las últimas horas bueno por calidad y coste es un vintage de los más grandes de la historia del Real Madrid pero hemos trasladado la gente si yo lo voy a seguir llamando Hazard le parece un galáctico lo hemos hecho aquí en Madrid que dice Gonzalo conejo muy buenas tardes muy buenas pues si por aquí por el centro pocas horas

Voz 0231 20:16 desde que atarse al presentado como nuevo jugador

Voz 11 20:19 el Real Madrid me da una vuelta para ver si los machista estaban muy ilusionados con uno galáctico y la verdad es que yo esperaba mucho más unanimidad si es cierto que hay mucha gente muy ilusionada con él Berga pero también hay muchos otros que aunque les gusta el fichaje no creen que se puede catalogar como galáctico por lo menos todavía

Voz 12 20:36 es difícil cincuenta cincuenta pues si yo creo que

Voz 0802 20:40 es un fichaje perfecto que está a la altura de lo real

Voz 12 20:42 de Garachico otros para el Getafe rendimiento medio alto no dotando como Cristiano

Voz 13 20:48 jugar desatada ya es un poco

Voz 12 20:50 en un escala un escalón por detrás de los galácticos

Voz 14 20:53 si Cristiano es si va a ser un gran fichaje y este año pero yo creo que la con la lleva a dejar que otros fichajes que ha hecho

Voz 0802 21:01 va a ser un no es garantía

Voz 14 21:03 es trofeos como la Liga la Champions que mostraron al tiempo porque compararse sea a Ronaldo Zidane Beckham que difícil le vaya bien

Voz 15 21:14 y puede ser galáctico para el Getafe un fichaje jamás

Voz 12 21:17 ahora se queda poco escasez es el síntoma más acertado depende de cómo sea

Voz 2 21:22 el equipo no se haga a Irán

Voz 16 21:24 ando con el equipo hoy dependiendo como si debe poner en la táctica que pues me imagino que era mejor

Voz 15 21:31 no me parece lo mejor jugador del mundo India fichajes igual como todos los fichajes que hecho a veces no cuadra O S de Barcelona para el Getafe fichaje Jafar

Voz 0699 21:42 Antón Meana es Hazard un galáctico para mí

Voz 0231 21:44 es el galáctico creo que no se puede sacara en París san Germain y creo que Messi no es transferible me parecen mejor que Neymar me parece mejor que Griezmann y por tanto creo que es el galáctico creo que sí que tiene esa categoría y que el Madrid necesitaba un fichaje así para ilusionarse para que la gente crea que el proyecto decidan no solamente Zidane sino que tiene jugadores de un nivel superlativo

Voz 0699 22:05 qué previsión tenemos pues no te diría yo

Voz 0231 22:08 bueno de delitos reventón pero casi a la gente está ilusionada el Madrid tiene preparado un dispositivo para que vayan miles de madridistas mucha prensa española y del extranjero que veremos en una tarde calurosa muchísima gente en la grada saludando a Eden Hazard cuando a eso de las ocho más o menos baje por primera vez al verde vestido de foto

Voz 0699 22:27 y como esto es un no parar anoche el Real Madrid también hizo oficial lo era un secreto a voces pasaba faltaba el reconocimiento médico pero ayer ya

Voz 0231 22:34 se cerró ya pasó el reconocimiento médico por cierto lo acaba de pasar Jafar en Madrid en Sanitas La Moraleja el de medirse pasó fuera de España y la próxima semana le presentan el miércoles a la una de la tarde presentan este jugador de veinticinco veinticuatro años perdón firma hasta el año dos mil veinticinco cuarenta y ocho millones más cinco en variables Forlán vendí del Olympique de Lyon lateral izquierdo para quitarle el sitio a Marcelo con la sensación de que es un fichaje que al Madrid le puede dar recorrido durante muchos años como te digo veinticuatro así que tiene posibilidades de crecer este lateral que la próxima semana se vestirá de blanco

Voz 0699 23:09 creo que si se cumple este finde y como tenemos la operación salida que también interesa a los seguidores del Real Madrid buenos seguidores del Real Madrid

Voz 0231 23:15 las al fútbol mundial y sobre todo al presidente blanco regular tirando a mal porque no se quieren marchar ahora mismo se fletará un jumbo de dos plantas para poder viajar a la pretemporada el día ocho de julio a Montreal

Voz 0699 23:26 más de treinta sigue tienen para hacer en varios partidos

Voz 0231 23:28 entre ellos en la Ciudad Deportiva del Montreal impacto posiblemente el más complicados Bale que sigue convencido el entorno del galés que va a hacer la pretemporada con Zidane y luego está el caso de Marco Asensio es dice que adelantaba ayer Larguero de la Cadena Ser el Madrid ya no le descarta como posible salida ya ver cómo transcurre las semanas porque Marco no se quieren marchar del Real Madrid

Voz 0699 23:49 bueno todavía queda un nombre por rebasar el de Rodrigo nuevo fichaje del Real Madrid que ayer se despidió de su equipo en Brasil también hablando en español

Voz 17 23:58 cómo puedes decir es como yo siempre o hablar es cómo es posible que equivalentes en casa para ponerlo todo a mi familia con hilo

Voz 0699 24:15 una cueva pero de verdad hablaba en español en la sala de prensa despedirá del Santos a Rodrigo fue Antón como si fuera un crack mundial

Voz 0231 24:23 ya así lo va a recibir el Real Madrid la despedida fue mayor de Rodrigo que en la que tuvo por ejemplo en Neymar en su día se Santos ha tenido un reconocimiento diferente por parte de su club el Madrid una frase que a mi me gusta bastante te gusta Vinicius yo respondo sí pues Rodrigo mejor que Vinicius y están convencidos de ello el Madrid va a presentar ante de la pretemporada basta con Zidane veremos cuál es el rol el año que viene pero sí la fe en Vinicius es

Voz 18 24:49 el todavía es mayor en Rodrigo

Voz 0699 24:51 has Isabel la carta de presentación de dentro del Real Madrid es te gusta Vinicio si Rodrigo mejor pues imagínate las expectativas de la gente con con Rodrigo

Voz 12 24:59 se vayan rebajarla un pelo por si acaso

Voz 0699 25:03 luego hay que adaptarse ya te escuchamos luego el Bernabéu gracias a un abrazo e todo eso rodea el Real Madrid al Atlético de Madrid bueno al Atlético de Madrid le rodean estas declaraciones de Miguel Ángel Gil ayer en los toros

Voz 19 25:15 bueno la temporada del Atlético de Madrid y de qué manera la la valora

Voz 2 25:18 no

Voz 20 25:19 la pasada yo creo que muy buena otro título europeo otra vez por encima del Real Madrid segundo buscáis a partir de ahí planificar la temporada que viene con toda la ilusión del mundo que no todos los años

Voz 4 25:41 le quería preguntar en muchos aficionados del Atlético de Madrid que se preguntan de Barreiros tiros para la nueva temporada el Atlético de Madrid porque hay que armarse para esta novela

Voz 20 25:48 Prada amigo que podemos decir es que estamos trabajando mucho en muchas horas con el fin de poder tener un grupo que tenga talento y sobre todo que volvamos a recuperar sensaciones de equipo que son los que no se ha hecho grandes yo creo que no creo estoy convencido el grupo es muy muy bueno el talento que es

Voz 4 26:16 el equipo hoy el colectivo está por encima de los nombres no aparte de que la marcha marcha una bajito puertas al Rosendo por último salen ganando Griezmann no les preocupa les importa yo lo tengo claro

Voz 0699 26:41 en Barcelona nos que obligan a Miguel Ángel Gil e podía ser pero que estaban los toros entonces claro lo que eso ya de fondo era la ovación Manolo Esteban muy buenas tardes o amigo denunciarán Atlético de Madrid al jugador al Barça por negociar en plena temporada con contrato en vigor y esto va a quedar en como tú dirías una bacalao

Voz 1372 26:59 no yo yo más bien creo que es un gol por la escuadra qué le ha metido Miguel Ángel Gil Tomeo principalmente porque se niegan a sentarse y hablar ya me la operación hace Amedo del Barcelona incluso están necesitando un traspaso por sesenta millones para que el balance económico de esta temporada les cuadre la escuadra no funcionan ni consiguen traspasar jugadores le ha dejado en evidencia para que tanto ella como Manchester United estén atentos a crema

Voz 0699 27:31 mhm ya

Voz 1372 27:33 era sacarle a Florentino Pérez de popa ya llamado a Griezmann y le ha dicho tú tranquilo que existe viernes con nosotros se olvida de las rebajas del Barcelona y nosotros mantenemos los veintitrés millones de euros con lo cual creo que la escuadra antológico ya cuál me quitó el Saprissa

Voz 0699 27:52 vale pues ya veremos qué ocurre yo quería preguntarte una una cosa más Manolo ha dicho Miguel Ángel Gil y lo ha dicho claro seis jugadores Príncipe principalmente por dónde va la cosa

Voz 1372 28:03 pues yo te diría defensa principal de banda porque la intención aquí a de hoy aunque tú también lo sabes lo mismo que hoy hay uno que estamos viendo el rabito más de lo que debe pero es mantener a Diego Costa llamó trata arriba intentar lo que yo Félix que tampoco está nada fácil como segundo apunta a que sean las plantas la parte más importante del fútbol del Atlético de Madrid que estáis de Tito en tanto traer también ha llegado Felipe para cubrir la baja de Godín y analizando el mercado y sobre todo conseguir que el decir que Oblak no vayan a cambiar de ahí de ensueño Simeone está hablando mucho con los jugadores afectados de momento está concediendo paralizar por ejemplo ya es aún no tiene eso son fue de la Premier pega esa dos disgustos y yo creo que el cinco de julio cuartos es presentar el Atlético de Madrid las dos ya va a tener al menos el seis cuatro jugadores para la temporada

Voz 0699 29:07 yo estoy gastará diciendo el seguidor del Atlético de Madrid gracias Manuel un abrazo

Voz 1372 29:13 decir están dando cuenta una cosa a saber que el Atleti era lo que será es al único jugador pues cual hasta pagan cosas suele ser la sección mientras que los que sudan intentando que sea alguna de sus estrellas Edipo

Voz 8 29:27 la chinitas que tiene que estará muy caro

Voz 0699 29:32 no trae más hay una operación cruzada entre Leganés y Betis que involucra a varios jugadores el principales en de Siri que tiene una historia muy interesante

Voz 1643 29:37 claro que si el delantero marroquí del Lega hubiera marcado diez goles en la Liga habría cobrado una prima de cincuenta mil euros brutos pero al final se quedó en nueve en la última jornada no tuvo la oportunidad de poder llegar a diez fue sustituido en el minuto sesenta y seis en el partido ante el Huesca algo que no le gustó Agnes Siri que además se marchó bastante enfadado de El Alcoraz quizás sea una de las razones por las que quiere salir este verano y pudo ser desde el punto de inflexión para que ahora quiera esperar al final de la Copa de África para escuchar ofertas como contábamos aquí la semana pasada además una vez que terminó la Liga se presentó el Betis y traía una oferta creen llevarse a M Siri ya Jonathan Silva porque el lateral argentino no vería mal salir el Leganés tampoco vería mal hacer caja con Jonathan Silva ha pagado tres millones de euros por Tim de Portugal por el marroquí ofrecieron diez millones de euros el Leganés pide veinte pueblo argentino no llegaron a los doce que su nueva cláusula así que el Leganés rechazó las dos ofertas los dos jugadores interesaban cuando estaba en el pista del vicepresidente deportivo ahora los mismos ya no vuelven a la carga y aunque también oponen es Siri si se han entendido por Aitor Ruibal que la próxima semana va a llegar cedido al Leganés con opción de compra puede de dos coma cinco millones de euros si ejercen el próximo verano va a firmar por cuatro temporadas y el Betis tendría una opción de recompra de siete millones de

Voz 0699 30:52 estaremos atentos Pi antes de una Francia quiero hablar del Madrid Barça el último clásico de la temporada que nos regala la Liga Endesa la final que comienza el sábado y que hoy calienta con declaraciones de protagonistas en el Madrid Marta

Voz 1509 31:02 pero sí declaraciones que además van a seguir produciéndose en las próximas horas porque mañana Pacojo vamos a poder escuchar ambos entrenadores a Pablo Laso ya en el penúltimo día de entrenamiento para los dos equipos que el sábado van a volver a encontrarse en una final de la ACB la última fue hace tres temporadas aunque se han encontrado en otras muchas ocasiones a lo largo de un año sin en más lejos en la polémica final de la Copa del Rey en el Real Madrid en principio es tanto dos disponibles hay alguno que arrastra molestias como gusta Bayón que hoy ha estado haciendo algunos trabajos al margen pero nada de gravedad es la octava final consecutiva para los blancos desde la llegada de Pablo Laso la oportunidad para terminar la temporada levantando un título después de que se les escaparan tanto la Copa del Rey como la Euroliga hay muchas ganas en el vestuario y sobretodo mucho hambre de ganar lo dicen Facundo Campazzo ir Rudy Fernández cree

Voz 21 31:42 el hambre ganadora este equipo nunca acabó cuando se habla de un equipo como el Real Madrid se habla de pelear esta estos títulos estos partidos de de Gloria disfrutándola obviamente no todos lo dijo una final aunque parezca así era es historias ya pasó aprendimos de los errores sabemos los errores que no tenemos cometer contra un equipo como el Barça así que a eso ya es tanto la Copa del Rey como la Supercopa de principio de año como la Euroliga eso

Voz 8 32:09 son cosas que ya están olvidadas y ahora solamente tengo que tener nuestra cabeza a intentar

Voz 1854 32:12 de la Liga yo valoro muchísimo la la temporada que estamos haciendo yo creo que llegar a otra final ocho consecutivas es algo que se tienen que va a dar muchísimo en este equipo queremos ofrecer el mejor nivel posible porque creo que nos lo merecemos y la afición se lo merece

Voz 1509 32:27 muchas ganas en los dos equipos Pacojó mañana último día de entrenamientos y el sábado a las nueve de la noche en el Palacio de los Deportes el primer partido de la final al mejor de cinco partido

Voz 0699 32:35 los demás Davos del clásico del fin del clásico paso estos días en SER Deportivos por Francia vamos a viajar mucho de aquí al final del programa

Voz 22 32:41 sí

Voz 23 32:46 que pase

Voz 2 32:49 con olas

Voz 1914 32:53 sí llenen mosso si quieren mundial en la SER

Voz 0699 32:57 pues aquí lo seguimos en la SER e lo vamos a hacer estilo pimpampum porque tengo menos tiempo porque está en el primer tramo buena protagonista pero voy a preguntar Sonia Lus cómo es el día después en Francia muy buenas

Voz 1914 33:08 hola muy buenas pues día de recuperación sentimientos encontrados porque aunque una derrota ante Alemania entraba dentro de todos los pronósticos lo cierto es que las estuvieron ahí ahí que tienen ahora mismo un viaje largo en autocar otra vez para volver a Le Havre imagino que tiempo suficiente para recuperar tanto las piernas como la cabeza que va a hacer falta para el partido del lunes contra China

Voz 1576 33:27 qué nos faltó ayer para dar la sorpresa contra Alemania Miguel Martín Talavera muy buenas tardes queda Joe buenas tardes pues yo creo que fallamos en las dos áreas y al final con a este nivel eso te condena nosotros no fuimos capaz de embocar las ocasiones que tuvimos que fueron muy claras sobre todo en la primera parte

Voz 8 33:41 no hay Cary IS gol en el minuto cuarenta y dos

Voz 1576 33:43 en medio de esa falta de coordinación de Sandra Paños sobre todo Marta Torrejón nos condenó pero por lo demás el partido notable alto tirando sobresaliente de la selección tenemos un Talat

Voz 0699 33:54 Ana Sudáfrica hoy que nos interesa ahí

Voz 1576 33:57 pues no lo sé la verdad es que todo todo todo va a depender un poco va a depender seguro de nosotros yo creo que haga lo que haga hoy China si somos capaces de ganar en Le Havre el lunes a al equipo asiático vamos a ser segunda clasificada no vamos a medir a Estados Unidos en octavos de final que es lo de menos pero estaremos a siguiente ronda en este segundo mundial que es el gran objetivo

Voz 0699 34:15 te quiero hacerle al Mundial a toda luz a ver con qué nos sorprende hoy nuestra protagonista del test más gamberro de Mundial de Francia nos decía Sonia va a haber pocas que lo aprueben eh a ver si la de hoy lo aprueba a ver quién es

Voz 2 34:30 yo creo que hoy se ha dado un paso

Voz 0699 34:32 te vamos a escuchar a a la que pasa el test hoy

Voz 3 34:41 hola mi nombre es donde a Sánchez Falcón la selección femenina absoluta Hay me han pillado por aquí por bando fácil de joya que da primera pregunta cuál es el lema del Mundial de Francia paso palabras comodín de la llamada segunda pregunta cómo se llama la mascota se que un pájaro y quitó el otro día lo vi MR cortal Piolín Diego muy lindo gatito pero pero el nombre no lo sé

Voz 24 35:18 he visto Tito gatito venga

Voz 3 35:21 la tercera pregunta qué jugadora tiene el récord de goles en Mundiales o no sé decirte no cuarta pregunta dime las elecciones que han ganado un Mundial hasta ahora estará unida si no me equivoco creo que Japón también Alemania Noruega y la quinta pregunta cómo se llama alta capitana de China fue como ofensa el partido Alemania aún no hemos llegado analiza la china sigue no me tienes que decir un nombrar Andrea hola buenas es muy si la capital seguro que tiene un nombre no te atreves no no seguro eran saudíes pronuncia sexto pregunta además de Le Havre iba Valenciennes dime tres sedes más de este Mundial Montpellier me París Lyon es la final en León séptima pregunta como se conoce a Australia cuál es su apodo creo que tiene un acompañarán al equipo que es australiana nos ha dicho nada pero nunca no la nombraba españolas y aprendiendo las pase cada uno y no tres como nombre no que otras selecciones La Roja Chile penúltimo pregunta quiénes y cuántos años tiene la jugadora más veterana del Mundial el nada noruego el hombre espera te espérate un segundo seus siento decirte que vas muy mal los pues no se quieren entonces es Formigal a brasileño si cuarenta y un años venga última pregunta décima pregunta ya respira tranquila en donde se disputó el primer Mundial en China en el noventa ahí uno bueno como te has visto fue un poco complicado hecho ello hecha este esté más difícil

Voz 22 37:36 que lo ves hombre entre la Universidad eso que lo diga el jurado que se que tiene

Voz 3 37:39 a ver cómo cómo es que dado un beso y muchas gracias Andrés muchísimas gracias

Voz 0699 37:46 dice que ha quedado regular no voy a engañar un cuatro espero que en la sede del mejor pero también a la selección sale lo mejor China que Alemania os escuchamos a lo largo de la prueba deportiva de La Ser Sonia tal un abrazo hasta luego a mí ahora me va a dar bien llevarnos pues lo prometido es deuda y en este ser Deportivos vamos a cumplir con la deuda ya nos vamos a ir a California donde esta próxima madrugada se van a ver si la final de la NBA pone su punto y seguido opone su punto final Antoni Daimiel buenas madrugadas

Voz 8 38:28 qué tal buenas tardes oye sólo una franca

Voz 0699 38:31 inicia creo en la historia conseguido remontar un tres uno y fueran los Cavaliers de Lebron contra los Warriors en dos mil dieciséis en lo vez posible que la historia se repita

Voz 18 38:41 bueno nada es imposible en en una liga como esta oí bueno pues estadísticamente hablando por supuesto ya vimos como un partido rarísimo como fue el quinto acabó con esa victoria por un punto de Golden State Warriors después de la lesión de Duran la lesión del Uni durante el partido también así que cualquier cosa puede pasar yo creo además que en el partido de esta noche Warriors juega por varias cuestiones una por Kevin Durant eh al que seguro le querrían dedicar pues cada gota de sudor que que raramente en en lo que queda de final también por el orgullo y el legado de de este equipo magnífico de estos últimos cinco años y también porque ya tenemos la seguridad de que son los últimos al menos cuarenta y ocho minutos de Lora con la arena de la cancha donde juegan los burros así que motivos tienen mucho pero lo que no sé si iban a tener tantos jugadores baloncesto algunos de ellos tienen también pero tantos jugadores como para oponer resistencia a un gran equipo como los toros

Voz 0699 39:39 la sombra de Kevin Durant con este partido en estos momentos me siento destrozado en lo más profundo del alma ha dicho Kevin Duran no puedo mentir pero a mis hermanos ganar el partido cinco ha sido como tomarme un pinchazo de Pekín me dieron la vida

Voz 18 39:53 sí eh hay que tener en cuenta que el el día anterior viaja a Nueva York en ese momento se informó de que el viajaba a Nueva York hacerse una resonancia ir luego durante las próximas horas bastantes horas no se dijo nada de hecho se ha anunciado e hilo anunció a través de su cuenta de Instagram Kevin Durant lo de que ya le habían operado además por una rotura del tendón de Aquiles durante la sesión de los entrenamientos de goles estoy turbios y de Toronto sí bueno no cabe duda que ha sido una noticia que que influye mucho en la final eh es una anomalía dentro de una final que un jugador tan importante que reaparece en el quinto partido que hace el primer cuarto que hace no que mete bueno pues doce puntos en once minutos juego algo así mete tres triples pone un tapón osea tremendo pues que tenga que desaparecer de la final de de manera abrupta bueno y además condiciona el futuro de la franquicia y el suyo propio que les Antonio

Voz 0699 40:54 dos para acabar con las serio o que hicieron mejor los Warriors con respecto a los primeros partidos para llevarse la victoria ponen el tres dos

Voz 18 41:01 sí bueno augurios defendió mejor llegó mejor a los tiros de de muchos jugadores de Toronto Raptors pero también falló muchos tiros otra vez abiertos como ocurrió en el segundo partido en el que ganaron también los barrios el equipo de Nick Nurse el equipo canadiense en el partido hace ocho de treinta y dos en tiros de tres pero me parece que hace tres de dieciocho en tiros de tres no defendidos o con un defensor no muy cerca así que fallaron tiros que más o menos son fáciles que normalmente pues creo en el cuarto partido se había movido el cincuenta por ciento acierto en ese tipo de triples hizo sólo tres de dieciocho fallaron mucho eh no sé si atacan por ejemplo falló los cuatro que intentó por cierto recibió de alguna manera un castigo no jugó los últimos siete minutos de de partido un jugador que estaba promediando veinte por encuentro pero falló Kyle Lowry falló Danny Green no es habitual que tantos jugadores de este equipo fallen tantos triples no eso yo creo que no se va a volver a repetir

Voz 0699 42:02 eh si hay bola de cristal en la habitación échale un vistazo a ver si te pone qué tipo de partido haber esta madrugada sino lo pone dime cuál imaginas tú

Voz 18 42:12 pues yo creo que los burros van a volver a a salir al menos con voluntad con intención muy duros en defensa midiendo el el listón de permisividad arbitral eh que es un poco algo que que a ellos les tiene que beneficiarse hay muchos contactos y los árbitros ya deciden no pitar todos los contactos que ven porque sino el partido separa área constantemente y luego para mí hay una clave que es De Marcus Cousins De Marcus Cousins en las dos victorias de Burdeos ha jugado a muy buen nivel y otra vez lo necesitan porque necesitan más puntos que los de crédito aún son y lo Decca hilos de Carrie en ese quinto partido de Marcos caucuses mete catorce en diecinueve minutos de juego me parece así que otra vez necesitan muchos puntos del pívot

Voz 0699 42:58 te voy a preguntar por dos cosas más allá de de la final te dejo dormir un ratito más que son casi las siete de la mañana allí en EEUU se habla de la preselección para el Mundial de China es una cosa más de consumo interno europeo a aquellos de momento tan sólo centrados en la final de la NBA porque no está mal la selección de Estados Unidos he visto en Anthony Davis Donovan Michel es verdad que la de Servi la de Francia también está muy bien pero los americanos van a ir con un equipo lógicamente para intentar el oro

Voz 18 43:25 sí bueno la lista está lista de veinte preseleccionados ha salido las noticias podríamos decir pero brevemente no no se ha comentado mucho ni siquiera bueno pues ha entrado Kyle Lowry en esa lista ni siquiera le han preguntado a Kyle Lowry en sus comparecer

Voz 6 43:44 días con la prensa tras dos o tres últimos

Voz 18 43:46 eso no es todo como que lo aplazan para más adelante y luego también lo hemos venido diciendo todos estos años no ellos tienen menos consideración mundial que los Juegos Olímpicos sobre todo a nivel de cobertura informativa no luego es verdad que se lo han tomado más en serio en cuanto a la selección de jugadores y bueno Popovich el entrenador y seguro que van a ir a competir y el equipo tiene buena pinta aunque yo creo que como auténticas megaestrellas va a haber sobre todo dos no que son James Harden y Anthony Davis aunque ya digo que Damián lila por ejemplo pues también tienen un estatus muy alto quema Walker

Voz 0699 44:22 han salido más en las noticias Tony Parker

Voz 18 44:26 pues mira hoy estado precisamente viendo un programa de televisión donde debatían sobre si la el anuncio de la retirada de Tony Parker

Voz 8 44:36 sí había tenido menos acogida que el de

Voz 18 44:38 andan Cani el de Manu Ginobili quizá no les falta razón pero yo no creo que sea por menor estima Tony Parker sino porque ha coincidido con la final de la NBA con el asunto Kevin Durant claro no no ha sido muy oportuno en el momento de la comunicación Tony Parker pero es verdad que que sí se ha hablado más Si bueno pues se la reconocen todos los méritos desde luego ha formado parte como pieza fundamental de un equipo dominador y bueno pues los cuatro anillos la capacidad que ha tenido de de marcar una época y también el hecho de ser uno de los tres cuatro mejores europeos no que que ha jugado en la NBA en cuanto a rendimiento durante muchos años pues sí que lo lo han puesto en un pedestal y yo creo que es un jugador bastante querido en términos generales a que no Estados Unidos

Voz 0699 45:27 al tiene es la que más cerca sí muy cerca valen pues a la que no te eché de menos te te dejo de castellano a la semana que viene hacemos el resumen de la temporada ya pero bueno que Anthony muchísimas gracias por abrazo Pacojo hasta luego y todavía me queda alguna historia más que contar en este SER Deportivos pero no el despertar a nadie ahora interactiva sí

Voz 26 45:57 no

