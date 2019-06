SER Deportivos (20/06/2019)

Voz 0699 00:00 hola a todos qué tal buenas tardes bienvenidos al deporte en la SER el fútbol es una actividad preciosa si le añadimos de élite la cosa es mejor aún debe ser la leche acabar siendo una estrella en lo tuyo y que te paguen mucho por ello ganar partidos lograr títulos estar en el foco pero siendo algo muy bonito no tiene por qué ser lo más importante Luis Enrique anunció ayer que dejaba la selección un problema personal de hace dar un paso al costado para ocuparse de resolverlo renuncia a sueldo renuncias repercusión renuncia éxitos es evidente que a todos nos gustaría tan sin poder haber tenido una vida que nos permitirá tener la opción de hacerlo si se da el caso pero llegado el caso hay que se de una determinada manera para realizar no no voy a caer en el tópico con de que Luis Enrique ahora juega el partido más importante de su vida pero sí dieron una cosa con esta decisión no ha ganado un partido ni dinero ni repercusión el lo busca con esta decisión ha ganado algo mucho más importante el reconocimiento el respeto y el afecto de muchos que antes no sabíamos que era así la presión no comenzamos aquí SER Deportivos

Voz 1 01:13 la Cadena SER SER Deportivos con Francisco José Delgado

Voz 0699 01:17 con toda la redacción de deportes de la cadena ser aquí estamos todos los de SER Deportivos hasta las cuatro vamos a acompañar con el resumen de lo que llevamos de jueves gracias por estar ahí de modo que más cuadre por la radio de toda la vida por nuestros enlaces en redes sociales por la aplicación de la SER en el móvil lo por la web tres W Cadena Ser punto com que lo importante importantes que siempre tengáis mucho donde elegir os doy las gracias por elegirnos un día más en nombre de todo el equipo del programa que va de Paco Hernández en la producción a Julio Hernández Pablo González como cracks técnica no es muy común que Real Madrid Diallo Tico de Madrid lleguen a un acuerdo para el traspaso de un jugador pero hoy se ha dado es oficial que Marcos Llorente es nuevo jugador del Atlético de Madrid Antón Meana muy buenas tardes

Voz 0231 01:56 hola qué tal Pacojó buenas tardes la operación se ha cerrado por cuarenta millones de euros el Madrid empezó pidiendo cincuenta el Atlético sólo quería pagar veinte más bonus pero la marcha de Rodrigo activó la operación Llorente quería vestir de rojiblanco petición expresa de Diego Pablo Simeone está previsto que mañana pase el reconocimiento médico una operación más rápida de lo esperado y finalmente el jugador va a estar en el equipo que él quería

Voz 0699 02:21 es la gran noticia del día el Atlético de Madrid tapa de esta forma el agujero que le va a dejar Rodri pero por menos dinero Miguel Martín Talavera muy buenas tardes

Voz 1576 02:29 da algunas tardes Pacojó si con una diferencia de treinta millones que se quedarán las arcas del conjunto rojiblanco para reforzar sobre todo la zona de los laterales estaba claro que editaban un mediocentro

Voz 0231 02:38 pero la primera opción más importante

Voz 1576 02:40 la en Marcos Llorente como venía contando Antón Meana no habido ninguna otra opción más en cuanto Rodri dijo esta semana que no iba a seguir en el Atlético de Madrid en el conjunto blanco redoblaron sus esfuerzos y Marcos Llorente cuyo abuelo y padre ya jugar en el Atlético de Madrid va a vestir la roja

Voz 0699 02:55 en resumen marcó Llorente se convierte en el recambio de Rodri en el conjunto rojiblanco el Real Madrid ingresa en la cantidad importante en una de las operaciones que yo diría hemos ido marcando más que un defensa a Messi luego vamos a ampliar en un día que deja además gran protagonista de los técnicos el primero es nuestro nuevo seleccionador Robert Moreno que como contábamos ayer llega para suplir a Luis Enrique con la rémora de la falta de experiencia como primer entrenador de un equipo

Voz 0065 03:19 lo que va a marcar que esa experiencia o no sea importante van a ser los resultados si nosotros ganamos partidos ir llegamos a la Eurocopa el hacemos un buen papel y la ganamos nadie sabe acordar si yo tenía de más a menos experiencia en este momento

Voz 0699 03:31 lo digo que Guardiola Zidane tampoco tenían gran experiencia como entrenadores cuando acogieron al Real Madrid al Barça y pasó lo que pasó lo que pasa también hoy es que dos equipos están jugando la ilusión de ser de Primera División en Riazor primer asalto de la final del play off de ascenso entre Depor y Mallorca y los entrenadores ya que están bajón entrenadores Pep Martí Víctor Moreno se lo toman así

Voz 2 03:51 vamos por detrás en el marcador el condicionante de haber quedado por delante les permite el hecho de si no encajan un gol estar en prisión

Voz 3 03:58 si no conseguimos lo que buscamos los enteramos unos desgraciados que no queremos en ese extremo

Voz 0699 04:03 somos muy conscientes y lo va a pelear la pelea hoy a las nueve de la noche pelea que ayer ganaron nuestro sub veintiuno en el Europeo de la categoría ganaron a Bélgica el resultado de Italia además palpando contra Polonia les favoreció que somos terceros ahora mismo pero dependemos básicamente de nosotros mismos para estar en la siguiente fase estaremos en Italia con la sub veintiuno en Francia con la absoluta femenina que hoy va a conocer rival de octavos de final del Mundial que saldrá del Suecia Estados Unidos es sobretodo estamos atentos al zoco de los fichajes de en Velez declarado intransferible por el Barça se empieza a calentar bastante la opción Neymar en Inglaterra se habla de Pogba de Ericsson y el Real Madrid Zidane sigue pidiendo a Pogba el Betis pie pide a Borja Iglesias y el Espanyol que no quiere vender barato pide también más al Atlético de Madrid por Mario Hermoso así que vamos a los por todos los lugares en donde hay fichajes hizo noticia quién polideportivo pues en polideportivos sobre todo la cosa va de baloncesto Ricky Rubio ha anunciado esta mañana a través de sus redes sociales que deja Utah Jazz esta madrugada es el draft de la NBA pero lo más próximo la final de la Liga ACB está viva el Barça ganó ayer por un punto en el Palau al Real Madrid y alarga la serie que tendrá un cuarto partido el viernes con Pesic Laso que serán protagonista como lo fueron anoche

Voz 0895 05:13 el equipo demostrado entusiasmos si tú no tienes entusiasmo es muy difícil ganar partidos importantes que hemos dado otra vez una menor que lo hemos tenido cerca nos jode seguro pero ya tan rápidamente darle la vuelta están preparados para el partido de no perder un partido no nos va a cambiar es un playoff sabíamos que iba a ser muy complicado no

Voz 0699 05:38 lo complicado realmente hoy va a ser comprimir todo lo que nos trae el jueves porque esto ha sido sólo para abrir boca para que esto sea sólo el aperitivo no ponemos a funcionar de ahora mismo son las es Hi5 vamos al lío

Voz 1 05:51 si fuera una película habríamos ganado once oscars once Si fuera un periodista Easy fueron científico once premios Nobel pero como es para muchos el mejor motor gasolina del mundo hemos ganado once premios al mejor Motor Internacional terreno en las últimas siete ediciones la última este año dicha que este mes en estamos de celebración Idepa uno de nuestros quinientos por Kuga Eco Boost por dieciocho mil ochocientos euros con recompra garantizada financiando conforme qué opción de FC que hasta fin de las condiciones en punto es

Voz 4 06:18 sólo necesitas escucharlo

Voz 1 06:19 segundos para saber mejor redescubre a Jimi Hendrix en el cincuenta aniversario de su concierto en una edición única de doble cd más libro con textos y fotos exclusivas domingo veintitrés por doce con noventa y cinco euros con el país

Voz 5 06:38 disculpe el un tal Nemo tiene una marisquería están buscando haremos Ben aquella joyería que pone La joya del Nilo es y dónde está el señor Cantando bajo la lluvia no me doblen esas quienes lo encuentran que bien La La Land vive un verano con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google llevarte un google com Mini de regalo

Voz 1 06:56 el reservar hazlo por sólo sesenta euros paga están diez meses se encuentras un precio mejor te igual igualados consulta condiciones en Viajes el Corte Inglés financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación

Voz 6 07:07 a mí uno no está de lo que le puede cambiar la vida hasta que ponen huerto en su ático además de cultivar alimentos siento siento que cultivó Mian como si la paz florecieron en mi interior

Voz 7 07:22 quizá los quince millones que te han tocado

Voz 1914 07:25 lo tendrán que ver en esa floreció

Voz 8 07:27 sí es con el Cuponazo de la ONCE Jaime un antes y un después del tamaño de nueve millones de quince con el XXL Cuponazo de la ONCE como para no aprobarlo

Voz 9 07:38 si tu bis del valor de rodar con tu moto en enero

Voz 0699 07:42 tras el valor para avenidas Forlán dos

Voz 1 07:45 mil diecinueve la única Concentración Motera Debedado el circuito profesional más cinco en datos punto com

Voz 9 07:52 en dos mil diecinueve con la colaboración de la Cadena SER otros motero

Voz 0699 08:01 el día viene a tope le ruego brevedad al compañero para que podemos contarlo todo vamos a la fiesta del día lo primero en los dos equipos que quedan en la pelea por la primera juegan su primer asalto en Riazor se enfrenta Deportivo de la Coruña en Mallorca con vuelta el domingo última hora A Coruña Fran Hermida muy buenas tardes hola qué tal Pacojo buenas tardes bueno pues

Voz 0444 08:17 en el Depor todos concentrados va a afrontar el partido con las bajas de Pablo Maric Krohn Dehli Víctor Silva e Iñigo López tendrá que hacer tres descartes Pep Martí mientras que en el Mallorca también solos ha traído todos A Coruña Vicente Moreno en su caso son seis los futbolistas que se quedarán sin vestir de corto esta noche la novedades Woody Mir Stoichkov se quedó en Mallorca no hay entradas para el partido de esta noche e incluso el Deportivo le ha solicitado a la policía un dispositivo especial para combatir la reventa ahí es que ya se han detectado anuncios pidiendo entradas en este caso vendiendo entradas a ciento ochenta euros

Voz 0699 08:50 madre mía de la ciento del día que se está a la canción del verano que son los fichajes de traspasos primera noticias Goss contábamos ayer el Barça declara intransferible además Santa

Voz 0889 08:59 Valle si así se lo comunicaron ayer a Abidal y Bartumeu a la gente de de en Belén una reunión que se celebró en Barcelona Se habló de las esperanzas que hay depositadas en DVD para la próxima temporada El comunicó su voluntad de seguir ya ambas partes rechazaron salir en un intercambio con el París Saint Germain y Neymar de por medio Bartumeu les dijo al clan velé que tranquilos porque el fichaje de Neymar es imposible

Voz 0699 09:23 Santi cómo evoluciona realmente el asunto Neymar

Voz 0889 09:25 es es una operación muy difícil de un calibre económico prácticamente inasumible para el Barça la plantilla el Barça quiere que vuelva pero en el club lo ve muy difícil casi imposible más aún con la presencia de Krugman en la ecuación Neymar se ofrece sus compañeros le quieren pero el Barça cree que es una operación prácticamente inasumible

Voz 0699 09:42 eso en el Barça vamos al Real Madrid fuera del asunto Marcos Llorente qué es el hombre el día Paul Pogba es el objetivo número uno de Zidane para acabar de formar el equipo el United se pone duro pero el Real Madrid quisiera incluir a Abel en la operación para que no se les vaya de millones que sabemos Antón Meana

Voz 0231 09:56 que los blancos siguen filtrando que están buscando la forma de fichar a Paul Pogba quieren que esté contento Zinedine Zidane quieren que su entrenador sepa que están trabajando duro para fichar al francés y aunque el Manchester no pone precio considera que sus jugadores intransferible el Madrid a pelear para que Zidane sepa que Pogba tiene opciones de vestir de blanco

Voz 0699 10:14 si falla Pogba el danés de cn está en la recámara Joy de hecho en Inglaterra informa de un nuevo movimiento Londres Álvaro de Grado cuéntanos buenas tardes

Voz 10 10:23 hola buenas tardes por la prensa inglesa informa de una posible oferta del Real Madrid en la que sería cuarenta y cinco millones de libras además de Dani Ceballos o Eric salen a pesar de que la prensa española

Voz 11 10:33 de Madrid niega cualquier interés

Voz 12 10:35 el Real Madrid en el que en los próximos meses

Voz 0699 10:38 bueno veremos no todo el Real Madrid Barça el Espanyol también tiene su miga su delantero Borja Iglesias interés al Betis de las conversaciones toman forma Florencio Ordóñez Sevilla

Voz 0579 10:47 hice puedo decir que ahora mismo es el mejor colocado porque lo quiere Rubi que lo ponía como gran referente en ataque del equipo este último año en el Espanyol y porque el Betis trabaja para pagarle al club españolista el dinero de la cláusula de Borja Iglesias que es de veintiocho millones de euros mientras desde Italia se habla de un fuerte interés de la Roma también no sólo por el portero Pau López sino surge ahora el nombre de Marc Bartra será un verano movidito en el Betis mucho trabajo para Ari catalán cuyo trabajo va a ser

Voz 1259 11:15 mirado con lupa por los aficionados tras el adiós de Serra Ferrer del club esta tarde a las siete por cierto está convocada la manifestación contra los dirigentes del Betis por la salida de Serra

Voz 0699 11:27 esta entretenida la cosa por allí queda armó los a cuya negociación con el Atlético de Madrid entre el Espanyol se atascan

Voz 13 11:33 el González qué tal Pacojó muy buena se pone duro el español porque desde la dirección deportiva del club lo que exigen los cuarenta millones de euros que es la cláusula de rescisión que tiene Mario Hermoso el Atlético de Madrid no quiere pagar esa cantidad quiere dejarlo por unos treinta millones de euros pero en el español a día de hoy exigen esos cuarenta kilos au una cifra muy cercana a los cuarenta millones la cláusula que tiene Mario Hermoso de salida y en el caso de Borja Iglesias a día de hoy lo que nos cuentan desde el club es que no ha llegado ninguna propuesta y que cuando lo haga si es que lo hacen van a exigir los veintiocho millones que tiene Borja Iglesias declara

Voz 0699 12:08 están las cosas tensas en las negociaciones entre equipos eso sí el Atlético también a Fran avanza en el frente Jon Félix y esa operación ya casi puede ser cuestión de horas tala

Voz 1576 12:16 qué tal muy buenas Joe de nuevo si está prácticamente todo cerrado que la gente no se ponga nerviosa es verdad que el chico ya ha salido otra vez a Portugal así con sus vacaciones pero está todo cerrado y finiquitado es una operación que va por buen camino simplemente es darle forma y la forma cuando el uno de julio se en el Barcelona los ciento veinte millones al menos de la sala Vida de Antoine Griezmann pero como te digo está todo acordado simplemente la forma de pago yo Félix será jugador del Atlético de Madrid por cierto respecto hermoso que hablabas ahora con Raúl ni de cerca va a pagar el Atlético de May los cuarenta millones de luctuoso de rescisión Sines Le puede entrar este año el acuerdo con el chaval está completamente cerrado y él ya lo sabe vendría gratis la próxima temporada

Voz 0699 12:57 Ellos entre muchos equipos de hecho hay un portero dos equipos Óscar Egido porque entre esta tarde y mañana la Alegret

Voz 1643 13:02 a la renovación del Pichu Cuéllar por dos temporadas y el portero alcanzó un acuerdo verbal con el Valladolid el pasado verano irme y firmó un precontrato por dos años después de Navidades con el equipo de Valladolid pero en teoría hay una cláusula en condiciones que permite a cuya casa en Butarque Leganés está muy tranquilos aunque desde Valladolid anuncian acciones legales si Cuéllar no va con el pues en la temporada y el precio de su cláusula es de doce millones de euros

Voz 0699 13:23 Toni López del resto del mercado que destacamos muy buenas

Voz 14 13:26 muy buenas Joe en nuestro país Carlos a deja Huesca destino Cádiz el lateral no renueva con los oscenses y con la experiencia de más de mil minutos en Primera afirma tres temporadas por los gaditanos en el Foro internacional tres renovaciones la del técnico del Ajax Eric T en jaque hasta dos mil veintidós y la de dos laterales zurdos en la Premier una las revelaciones Oleksandr cien checo hasta dos mil veinticuatro en Manchester City Leighton Veïns por una temporada

Voz 0699 13:45 el mercado resuelto vamos de selecciones selección de noticias es en la absoluta el protagonista es el recambio de Luis Enrique que como contábamos ayer hasta ahora ya se ha producido Antón Meana si Robert

Voz 0231 14:00 Moreno que va a debutar el día cinco de septiembre

Voz 15 14:02 contra Rumanía en Bucarest su primer partido en España va a ser el día ocho domingo de septiembre contra Islas Feroe en El Molinón ya tomó una decisión importante sentó a De Gea contra Suecia impuso a Kepa veremos qué pasa en la primera lista del mes de agosto pero la experiencia va a ser continuista y él está convencido Pacojó que va a salir bien y que está preparado para dirigir a España en la Eurocopa del año dos mil veinte

Voz 0699 14:25 la absoluta espera de buenas noticias la sub-veintiuno unos dio ayer una alegría en Italia Mario Torrejón

Voz 1501 14:30 una sorpresa Pacojo que ha hecho recuperar el optimismo al grupo porque hace apenas veinticuatro horas el pesimismo cundía en toda la expedición pero después de lo visto de Bélgica no demasiado brillante y sobre todo después de la derrota de Italia ante Polonia cero uno ahora mismo España depende de sí mismo para clasificarse hay muchas cuentas Pacojó pero la más clara es que si ganamos tres cero a Polonia estaremos en las semifinales y por lo tanto clasificados automáticamente para los Juegos Olímpicos después de un partido de ayer que no fue como digo demasiado brillante hoy ha habido sesión de recuperación sin un entrenamiento a puerta abierta

Voz 0231 14:59 que hemos visto que Fabián Ruiz evolucionan muy bien

Voz 1501 15:01 de su lesión y que podría ser titular en el partido frente a Polonia así que lo dicho se recuperan el optimismo ahora volvemos a depender de nosotros para estar en las semifinales de está loco

Voz 0699 15:10 que temario de Italia Francia hablamos de mundial femenino con el partido clave que va a decidir nuestro cruce hoy Sonia Lus muy buenas tardes eh

Voz 1914 15:16 hola buenas tardes y a las nueve de la noche todo vendido en el estado sean LA para el Suecia Estados Unidos del que saldrá como dices el rival de España en octavos de final están empatadas a seis puntos pero a las norteamericanas les vale el empate porque tiene mejor diferencia de goles además Estados Unidos quiere venganza porque la suecas las eliminaron en las semifinales de Río dos mil dieciséis España espera en Reims hoy primer entrenamiento con la ausencia de Lucía García el cuerpo técnico español por cierto viaja Alea para ver in situ el partido

Voz 0699 15:43 y hablando de selecciones Nos queda el flash de la Copa América en donde podemos decir que esta madrugada Argentina ha vuelto a decepcionar Brasil Javi Sánchez cuéntanos muy buenas tardes

Voz 16 15:51 qué tal va como buenas tardes pues si escuchamos y leemos vemos saben lo que dicen los medios argentinos sí ha decepcionado es último de grupo jugará el domingo todo ante Qatar a las nueve de la noche también jugó ayer Colombia que se decidió bueno que ganó con un gol en eh

Voz 17 16:05 Joana de Zapata para hoy tenemos un Uruguay Japón a las doce de la noche hasta aquí el fútbol lomos echarle un

Voz 0699 16:10 estafa al polideportivo deportivos mucho baloncesto el Barça y forzó ayer el cuarto encuentro de la final ante el Real Madrid el conjunto azulgrana venció por uno en un encuentro tan eléctrico casi como la anterior día después del

Voz 1982 16:22 por San Javier Saisó hola buenas tardes Pacojó el Barça cree Faye entusiasmo para situar el dos uno el equipo gana autoestima hoy jornada de recuperación y confianza en llevar la serie otra vez a Madrid Heurtel veintiún puntos de media gran protagonista del Barcelona este Barça que sigue vivo y pide otro esfuerzo a su afición que ayer estuvo extra ordena

Voz 0699 16:42 lo que se dice en el Real Madrid también en Barcelona Marta Casas muy buenas tardes

Voz 1509 16:46 muy buenas Pacojó pues tranquilidad absoluta en el conjunto blanco que ahora mismo está en su hotel descansando después de esta en medio día entrenar en el Palau son conscientes de que anoche se les escapó la victoria en el último segundo pero también de que esto es una final y que ya sabían que ganarla no iba a ser precisamente sencillo los blancos que todavía tienen dos oportunidades por delante para sellar el título de Liga confían en hacerlo mañana la primera oportunidad será a las nueve de la noche

Voz 0699 17:06 además tenemos tenis varios españoles por el mundo en competición usó acaban

Voz 1509 17:09 pero Feliciano López en el torneo de Queen's pasó a cuartos al remontar al húngaro Marton Beach y otro español que está jugando los mismos Roberto Carvalho es que pierda ante Keith Joseph y Roberto Bautista está compitiendo en Halle ha ganado ante Richards

Voz 0699 17:19 pues eso son los tenistas que tenemos por el mundo junto con el baloncesto que además deja noticias fuera de lo que es España como os contábamos al principio Ricky Rubio ha anunciado a través de sus redes sociales que deja Utah Jazz va a ser agente libre este verano veremos qué equipo consigue hilos que conseguirán tener equipo van a ser todo lo Gesa presentada al draft de la NBA que esta madrugada se va a decidir en los Estados Unidos con lo que la NBA el baloncesto español ocupan básicamente la mayoría de la página polideportiva ya hasta las cuatro hasta SER Deportivos ocupa básicamente del resto del deporte más cercano lo que viene a los cuatro de la tarde os va a interesar porque además de profundizar en el asunto el Marcos Llorente vamos a hablar de los movimientos que están haciendo Real Madrid Atlético de más es para el proyecto de el año próximo el estado de los fichajes vamos he leído a través de las redes sociales que hay es cierto run run entre seguidores del Atlético de Madrid al Real Madrid porque se ha ido Llorente y se queda Casemiro yo digo una cosa si Llorente se va del Real Madrid es porque el Real Madrid está pensando lógicamente en reforzar la posición de la que se va Marcos Llorente no van a dejar a Casemiro digamos sin competencia La competencia de Casemiro entrecomillas tienen que se llame Paul Pogba así que no parece poca competencia bueno también vamos a hablar del análisis de la final de la Liga ACB el último clásico de la temporada entre Barcelona y Real Madrid que ayer no se acabó anoche el Barça ganó por un punto en el Palau mañana va a ser el día en donde sacaba la final o el ya que se sabe que la final acaba pero el domingo en Madrid tampoco se acaban los problemas de Savia Alonso con la justicia hoy hemos conocido acabamos de conocer una segunda querella por defraudar quinientos setenta y dos mil euros durante el ejercicio fiscal de dos mil trece esto de la historia de los fraudes de los futbolistas al fisco sí que la historia sin fin lo que no sacaba tampoco aún es el análisis de la noticia del día que es el traspaso entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid que da con Marcos Llorente en el equipo sólo Simeone para las próximas cinco temporadas vamos a ocupar más de cinco minutos en este análisis

Voz 2 19:23 el hombre más te voy a mes

Voz 19 19:31 escuchan al cantante portugués Antonio zambulló una voz y una mentirosa también son brillantes Rafael Matesanz como creador de organizaciones de éxito Pedro años como Geo estratega militar Nuria Oliver la mejor ingeniera mundial de telecomunicaciones este jueves harán un cruce de caminos en La Ventana con Carles Francino en la SER

Voz 0699 19:57 no el nombre del día como entenderéis es el de Marcos Llorente hasta hace unas horas jugador del Real Madrid desde hace las horas jugador del Atlético de Madrid sigue hay Meana hay tala pero Gonzalo Conejo cuál ha sido la tres historia hasta ahora de un jugador que ha costado cuarenta millones de euros al Atlético de Madrid pues

Voz 1153 20:20 mira comenzó su carrera en el Club Deportivo Las Rozas después pasó al Rayo Majadahonda hay tras un año allí comenzó su andadura en la cantera del Real Madrid fue ascendiendo por las diferentes categorías hasta que en la temporada dos mil catorce dos mil quince con diecinueve años ascendía el Castilla que por aquel entonces dirigía Zidane estuvo dos temporadas siendo indiscutible filial blanco llegando incluso a debutar en octubre de mil quince con el primer equipo la siguiente campaña el mail sí al Alavés para darle minutos en Primera División y consiguió consolidarse tanto que fue titular indiscutible en un equipo que fue finalista de la Copa del Rey acabó noveno en Liga su buen hacer allí hizo que el Madrid hiciera ficha el primer equipo de cara a la temporada dos mil diecisiete mil dieciocho bajo las órdenes de Zidane jugó veinte partidos once titular la pasada campaña no tuvo el protagonismo esperado a excepción de la etapa con Solari donde llegó incluso a ser titular en la final del Mundial de Clubes donde marcó un gol y fue declarado mejor jugador del partido en definitiva cincuenta y cuatro partidos en Primera

Voz 0699 21:07 visión tres en la Champions teniendo Sober una Champions una Copa

Voz 1153 21:10 el Rey y dos Supercopas de Europa dos Mundiales de Clubes

Voz 0699 21:13 esta es la trayectoria de Marcos Llorente como el caso puede sonar excepcional es decir es un trasvase entre el Madrid Atlético de Madrid Nos hemos preguntado esta mañana cuánto jugadores han sido traspasados de esa manera usó Caballero

Voz 1509 21:24 pues Marcos Llorente Se convierte en el segundo jugador de todo el siglo XXI que firma por el Atlético de Madrid tras cerrarse un acuerdo entre clubes con el Real Madrid José Manuel Jurado es el otro que en el verano de dos mil seis cambió el equipo blanco para jugar en el Atlético y nos tenemos que ir hasta mil novecientos noventa y cinco cuando fue el traspaso de Juan Eduardo Sneijder del Real Madrid al Atlético antes lo hicieron Sebastián Losada es usted Pablo Olmedo Garmendia Jaime Lazcano Eduardo Ordóñez Valderrama o José María

Voz 0699 21:50 todo Puig que fue el primero que lo hizo en mil no

Voz 1509 21:52 vientos XXIX no son pocos se Gustavo López

Voz 0699 21:55 muy buenas tardes

Voz 0749 21:56 qué tal buenas tardes Paco de cero a diez cuánto

Voz 0699 21:58 me gusta este fichaje para el Atlético de Madrid

Voz 0749 22:01 pues me gusta mucho ahora mucha mucho es un jugador el muy interesante es verdad que no tuvo continuidad la temporada pasada el Real Madrid el por circunstancias en momentos puntuales que ha tenido minutos pero quiso un unos minutos y a mí la temporada el Alavés por ejemplo tú a préstamos Mi Cato uno de los pilares pese a la vence que tanta alegría le dio al aficionado que se va a la final de la Copa del Rey que estuvo también muy metido en Liga y creo que se puede ser un pilar importante para la filosofía de El Cholo

Voz 0699 22:32 ellos porque tiene criterio

Voz 0749 22:35 ahora tienen el balón que mantiene muy bien la posición que el equilibrio y sobre todo que tiene mucho sacrificio a la hora recuperar la pelota

Voz 0699 22:42 ahí como en teoría en teoría él luego no es exacto pero viene por Rodri en que mejorar Rodri que pierde eh Atlético de Madrid sin Rodri por Marcos Llorente si es que se puede comparar Gustavo a los dos jugadores

Voz 0749 22:55 sinceramente Pacojo no me gusta comparar muy bonita pero no te digo porque creo que Rodríguez tuvo un crecimiento brutal un jugador indispensable para la fila de Atlético de Madrid Un soldado del Cholo en esta en esta temporada creo que tiene muy buena salida de balón mucho criterio a la hora de circulando con una velocidad que fue aumentando esas circulación de lo que recordemos lo primero Rodri la Ser Alicia va mucho la pelota ahora era mucho más vertical alimentaba mucho más a los medios juntas también tenía un vuelto del balón osea es fue mejorando los registros con el Cholo Simeone y ahora llega por por el tema de Rodri que hay que ver o no se va a Rodrigo y todavía creo que son en esa posición tan específica para lo que quiere el Cholo los dos son importantes ahora Llorente tiene más equilibrio creo que tiene algo más de robo pero después cualquiera los se puede ajustar perfectamente a lo que quiere el Cholo no son comparables son diferentes los dos pueden dar muchas alegrías al Atlético de Madrid uno se lo dio al que siguieron Toquero Dori hizo creo que va a ser un un fichaje espectacular de cara al futuro el Atlético de Madrid eso está claro

Voz 0699 24:01 Rodrigo alegría que va a dar es que va a dejar setenta millones de euros esa va a ser la última alegría te gusta no pero creció mucho sí sí hecho

Voz 0749 24:08 con el Atlético de Madrid y creo que Llorente que obliga a un Atlético de Madrid con dificultades en esa zona

Voz 0699 24:14 tiene un buen profesor hay que es el Cholo

Voz 0749 24:16 nos ignore en todo porque la posición a nivel de motivación y a nivel emocional

Voz 0699 24:20 tanto oye si te parece que este año el Atleti va a montar a ver cómo te hago la pregunta el equipo marcho lista de la historia por el perfil de jugadores

Voz 0749 24:29 no sé si va a ser chorizo que si va a ser un año complicado en cuanto a verano digo por qué porque tiene reestructurar prácticamente todo el equipo anteriormente hacia pequeños fichajes para potenciar a las blanquillos una plan una plantilla tenía una base sólida y ahora tiene que reestructurar todo se tiene que vetar el Atlético Madrid y hay que ver cómo se quiere reinventar ante fue cambiando muchas veces en posesión algunos futbolistas vinieron jugadores que Leiro más preciso más calidad y ABC resultó ya venciendo ahora tienen que hacer un cambio importante vamos a ver qué es lo que quiero he dicho yo vamos a ver no sólo en la pretemporada sino la primera jornada de Liga que es donde va al al mercado que es lo que quiere para sus equipos pero tiene para mí un verano muy muy complicado en cuanto a fichajes para el futuro del Atlético de Madrid

Voz 0699 25:16 vale y la importante y me han hablado muy bien del asado los de Carrusel para cuando el asado de SER Deportivos

Voz 0749 25:23 pues eso es tienes que poner fecha a la vuelta de la temporada cuando quieras hay una experto espectacular uno Cho Vito sensacional

Voz 0699 25:29 por si Chacho pende

Voz 0749 25:32 pro Bolonia hecho sillón

Voz 0699 25:35 pues no te digo más

Voz 0749 25:37 pues tienen que traer el virus que de nada más no hay ningún problema

Voz 0699 25:40 me ha gustado gracias

Voz 0749 25:42 el enorme chicos que ha estado muy bien pero nadie es perfecto pero

Voz 0699 25:45 luego siempre con gustado me quedo con hambre y Antón Meana así que por ahí no

Voz 0231 25:49 aquí sigo Paco José Miguel Martín Talavera

Voz 0699 25:51 también está estuvo en algún lado no aquí estábamos se me Ana hemos ido marcando este fichaje desde el principio hasta el final y esta mañana ha habido lo que hay de los dos

Voz 20 26:00 pues

Voz 0231 26:00 si se han puesto de acuerdo estaban enviando se Mail desde ayer faltaba la documentación lo típico de un traspaso complicado con cuarenta millones de euros como para dejarte cualquier cosa en el tintero IU tenía mucha gana el Atlético de Madrid hacerlo oficial Marco John en también él quería jugar en el Atlético ya ha sido muy importante el papel de Marcos Llorente como ha hablado con el Real Madrid cómo le ha explicado que él se marcha del Madrid porque Zidane se lo pide que no es un capricho que él estaba contento en el Madrid pero que Zidane enseña a la puerta de salida y que él considera que sacaba allí su etapa de blanco y que era tan fuerte el interés del Atlético que el Madrid según Llorente tenían que sentarse por lo menos a hablar y a permitir que las ético llegar a una cifra razonable los cincuenta millones que pedía al principio parecían insalvables pero el Atlético sabía que se marchaba Rodri sabía que tenía dinero en caja y que si por cuarenta al Madrid aceptaba tendrán que hacer un esfuerzo apretaron el lunes lo pidió Simeone ya está es un hecho en principio mañana pasa reconocimiento médico iba a ser un jugador que le puede dar mucho al equipo de del Cholo no quiero decir

Voz 0699 27:05 la burrada y tú me corrige si la digo a mí me han contado que Marcos Llorente en la lista de prioridades de fichajes del Cholo de esta temporada estaba en entre el primero y el segundo fíjate lo que te veo

Voz 1576 27:17 sí sí sí es un jugador que le gusta mucho más te lo explico

Voz 0699 27:20 precisamente Bush porque salvando las distancias

Voz 1576 27:22 el Alavés de Abelardo juzgado parecido o tiene muchas similitudes con el Atlético de Madrid de Simeone y él entendió que aquella temporada que hizo en el Alavés una temporada magnífica luego en la élite en el Real Madrid que es verdad que ha tenido a cuenta gotas las oportunidades pero cuando se lesionó Casimiro y tuvo que jugar para que lo hizo también a buen nivel y en ese sentido agua dar la presión de un equipo como el Real Madrid también le gustaba a Simeone pero sí ha sido muy del gusto de siempre de Diego Pablo Simeone te diría que incluso eh porque Rodri Elda ha gustado mucho ya peleado el Cholo porque se quedara pero no lo conocían y su fichaje partió de él a priori cuando lo repescar ante el Villarreal está bastante más contento con la posibilidad de de hacerse con con Marcos Llorente que yo creo que es un jugador que le va a dar mucho mucho equilibrio y mucha estabilidad ese centro del campo de Atleti

Voz 0699 28:11 mira que no quería ser contundente pero lo ha sido tala es decir si ahora mismo lo puesto en una balanza si tiene que prescindir de algunos en serio por lo que habían contado sin entre Pedro y Marcos se tiene que dar con uno el Cholo elegir Marcos Llorente perdón Antón decirme una cosa

Voz 0231 28:25 importante de la negociación eh la primera llamada se produce del entorno de Marco Llorente al Atlético de Madrid porque saben que es del gusto del Cholo el Atleti les responde a principios del mes de mayo que le tienen en sus oraciones pero que la respuesta es no porque creen que Rodri Se va a quedar Talavera lo ha contado en esta radio hay un momento en el que el Atlético de Madrid es optimista con Rodri a principios de mayo piensan que no va a pagar su cláusula en el momento en el que saben que Rodrigo a pagar la cláusula ya que lo cuenta Carreño en el Larguero ese día llaman de vuelta del Atlético a los agentes de Llorente y quedan para la semana siguiente tienen la primera Reunión prácticamente se ponen de acuerdo hay un momento en el que se ponen muy nerviosos los Llorente porque creen que el Madrid les va a vetar la salida al Atlético le van a mandar a Dortmund a Milán o donde sea que no sea el Manzanares o en este caso el Metropolitano pero al final el esfuerzo de llegar a cuarenta kilos pero de que se haga un fichaje que para mí es histórico porque de todos los nombres que repasado Uxue

Voz 9 29:28 no hay un movimiento de un jugador tan bueno tan joven tan

Voz 0231 29:32 arma con tanta proyección en los últimos años del Madrid al Athletic

Voz 0699 29:36 el ojo al siguiente por apuntalar la información que daba

Voz 1576 29:39 Meana se produce esa llamada de los Llorente al Atlético de Madrid porque saben del interés no sólo por el gusto porque ya en su día cuando estaba todo por el Real Madrid en Vitoria el Atlético de Madrid ya hace un acercamiento para intentar las condiciones de de Joe indica estaría dispuesto a salir e incluso lo intentan meter en la operación de Theo Hernández cuando firma la clase paga la cláusula de rescisión pero por aquel entonces el Real

Voz 0699 30:02 Madrid ni él ni el Real Madrid lo dejan sabes bueno lo que está claro es que es buen jugador ya es un jugador con muchísima progresión el madridismo está averno tiene que que este mosca con con la salida de Marcos Llorente pero es un jugador que cuando ha jugado en el Real Madrid al aficionado madridista no le disgusta en absoluto es más en esta temporada mil muchas dudas con Casemiro el run run la red social durante toda la mañana en el madridismo era no te dejan salir a Marcos Llorente al Atlético de Madrid seguirán con Casemiro y esta situación queda floja como si Casemiro no fuera tener competencia pero claro de fondo Meana está que el Real Madrid lo que quieres fichar en esa posición

Voz 0231 30:42 si quiere reforzar el centro del campo ya contó Torrejón hace unos días en esta radio que el Madrid tiene un poco en barbecho el tema del mediocentro pero para hacerlo en agosto que ahora están con las salidas pero es que evidentemente tiene que venir un Paul Pogba un Ericsson o un Bahn DB del Ajax que están con ello es que a Zidane le gusta tanto Pogba está apretando tanto para que venga Pogba que yo creo que sería una decepción si el Madrid no hace la operación Hinault ficha al jugador francés aunque negociar con el United siempre es muy complicado y por ahora dicen que no es transferible y que ni siquiera quieren ponerle precio

Voz 0699 31:19 yo voy a decir un precio en donde yo me puedo equivocar y esto fútbol ficción y como estamos entre amigos de conversaciones que me cuentan si el Real Madrid consigue meter a Bale en esa operación tras pasado el Real Madrid sería muy feliz que todo saliera por cien millones de euros más Bale la operación de E a día de hoy sí pero claro el día de hoy en junio y la operación se va a cerrar en agosto Sí Se cierra así que imaginar lo que puede dar de vueltas por cierto uno canción ese va cerrará antes es la de yo Félix si el Atlético de Madrid que si hablamos de que Marcos Llorente estaba entre el uno y el dos volvió a Félix puede estar también entre el uno y el dos en la peticiones

Voz 1576 31:58 o el Cholo sí sobre todo porque es un jugador distinto es un jugador con mucha progresión pero es un jugador que ya tiene cosas de de crack mundial al final también tenía muchas opciones de salir pero ha preferido el Atlético de Madrid y como te contaba antes

Voz 21 32:12 está todo todo OK llegado

Voz 1576 32:15 ha pasado reconocimiento médico ya se ya avistó el campo de las instalaciones ha visto el proyecto que Le que ofrece el Atlético de Madrid y seguido encantado a Portugal tan sólo está esperando que se oficialice el fichaje que o bien el Benfica acepta unas condiciones de pago del Atlético de Madrid de esa cláusula de rescisión hice hace cuanto antes el el anuncio os espera a lo que quién el Benfica que a priori no quiere jugadores ni quiere aplazar el pago que los ciento veinte contantes y sonantes que habrá que esperar como te digo al uno de julio cuando se depositen el dinero por Antoine Griezmann por lo tanto no

Voz 0699 32:52 así se va a ser en las próximas horas que hay opciones o hacer más

Voz 1576 32:55 adelante pero yo Félix va a jugar en Atlético de

Voz 0699 32:58 desde ayer un representante del Manchester City habló nuevamente con Jorge Mendes para ver si podía dar marcha atrás a la operación Joffé Blix Atlético de Madrid Jorge Mendes hablando por boca de yo Félix dijo que no había marcha atrás así que yo creo que en el Atlético de Madrid en esa operación pueden estar tranquilas de los que no van a tener un verano vejan hay tal acabarán tener mucho que ocurra así que ya hablaremos de las vacaciones un abrazo tiros hasta luego hasta luego se queda con ganas de decir algo bueno la semana no gusta pasarlo por Italia donde el movimiento de mercado allí va a traer como consecuencia que se animen también el mercado español lo entenderéis mejor escuchando al periodista italiano que más información maneja compañero de La Gaceta de los vor Alberto Cerruti muy buenas tardes es

Voz 17 33:41 muy buenas tardes efectivamente es así porque voy a empezar que dime dime dime no

Voz 0699 33:47 dato que sino nos vamos a a pisar con retardo telefónico cuéntanos Alberto

Voz 11 33:52 que la doctrina del día es el día que de Maldini Bob van a Madrid para establecer un contacto que ensanche el primero hizo porque todo para hablar de un posible traspaso al Milán Éste es el gran objetivo del nuevo Milán con los digestivos Fandini Bogdan porque se valiosa en presionado todos en Italia porque el gol golazo que metió a la sub veintiuno italiana el otro día así que hoy se habla mucho de este jugador

Voz 0699 34:22 quién Italia Se ve factible la salida tiene el Milán dinero para pagar lo que parece va a pedir el Real Madrid por Ceballos

Voz 11 34:29 eso es el gran problema de siempre en particular de Milán que no puede gastar demasiado dinero cincuenta millones parece ser y el valor del jugador en Milán no no quiere llegar a los cincuenta millones espera a encontrar un acuerdo lo por una fórmula cedido una recompra osea para solucionar el caso pero cincuenta millones no

Voz 0699 34:56 de James Rodríguez está haciendo también una buena Copa América el Nápoles sigue queriendo Alberto ir a por él

Voz 11 35:03 sí sobretodo Ancelotti esta presionando desde Canadá donde pasa sus vacaciones el llama todos los días de Postigo llegue a James Rodríguez porque lo aprecia mucho como siempre es cuestión de dinero

Voz 0699 35:19 de acuerdos entre los dos

Voz 11 35:21 nubes pero todos creen en Italia que al final que será el final del mercado posiblemente a Messi llega un nuevo una estrella del Nápoles de Ancelotti

Voz 0699 35:33 la Juve Alberto pensaba en Isco ha llegado a hablar de Theo Hernández y hasta de Marcelo que movimiento ven más factible si siguen esos movimientos calientes con la Juventus

Voz 11 35:43 en ese momento no no se habla más de de Isco oí de otros jugadores pues que todos están interesados en en se ha presentado esta mañana en Turín pero yo creo que la Juventus buscara una estrella no sé si en otros clubes ante ese estabas hablando de poco va va es otro futbolista que es un sueño para la Juventus pues que que que es eventos y el propio futbolista francés le gustaría volver a la Juventus para añadir algo más del miran a el está interesado también en Mariano Díaz

Voz 0699 36:20 no te digo otro no

Voz 11 36:23 hombre o de Garda que son Covent y entonces Milan quiere hacer un equipo con con jóvenes pues el día que de Maldini Bogdan no se refiere solamente a ellos sino a otros futbolistas de eso es muy interesante porque yo creo que las federaciones entre miran en Madrid y ya son muy buenas eran más buenas en el futuro

Voz 0699 36:44 pues estaremos pendientes de ese movimiento entre el Milán y el Real Madrid porque de ahí va a salir algún jugador rumbo al equipo Rosa Alberto muchas gracias como siempre un placer un abrazo es la noticia del día e la Reunión de Bojan con José Ángel Sánchez de los números dos de Milán Real Madrid con varios nombres sobre la mesa el primero el de Ceballos que es por el jugador con el que está más interesado el conjunto milanista aunque encima de la mesa van a estar también los nombres de Mariano que es una posibilidad Reggie lo que yo diría que está más cerca del Sevilla en una cesión que de otro sitio Édgar que el Real Madrid no vería tampoco con malos ojos tratar de buscar un dinero por un traspaso de un jugador joven que no ha llegado a triunfar en el Real Madrid y me quedan lo movimientos del Leganés en la portería con Cuéllar como máximo y alucinante con esta Óscar Egido porque como Juan

Voz 1643 37:35 principio de esta SER Deportivos entre esta tarde y mañana al anunciar la renovación del Pichu Cuéllar va a firmar dos temporadas la renovación va a traer lío porque el portero alcanzó un acuerdo verbal con el Valladolid el pasado verano ese acuerdo verbal se plasmó en un precontrato a partir del mes de enero el Leganés dice que está tranquilo porque en teoría de tiene que haber encontrado una cláusula en esas condiciones que firmó que permiten a Cuéllar quedarse en Butarque en Leganés piensan que es problema del jugador de lo que haya firmado que ello no con responsables subsidiarios de Valladolid acabó a entrar con Torradijo ser Valladolid y me aseguran que me de Ohrid van a por todas es decir quieren ir a tribunales quieren exigir los doce millones de euros que ha firmado con el Valladolid quieren pedir la inhabilitación de Cuéllar hasta que se resuelva el caso en los tribunales así que el verano con Cuéllar en Leganés en Valladolid puede traer lío en las últimas semanas es cierto que la ghanesa centrado en renovar a Cuéllar sin olvidar que aparte necesita dos porteros y quizá tres han

Voz 0699 38:27 la Junta de a gozar con el Sevilla la cesión de Juan Soriano

Voz 1643 38:29 ha jugado cuatro partidos en Liga y seis en Copa se ha interesado por Roberto Santamaría que ha quedado libre por el descenso de Huesca se pueda Nadal que era otra de las opciones porque el español ya se ha movido después de que el Albacete cayera eliminado el domingo y además lo quieren también en el Levante y en cuanto Andrés Prieto me cuentan que les dijo la dirección deportiva el Leganés que sí querían contar con él él no quería cumplir os ir cumpliéndose rol de tercer portero Katyn esa temporada sino que quería tener la oportunidad de luchar por la titularidad así que el futuro Andrés Prieto ahora mismo parece lejos debutar bueno

Voz 0699 38:57 pues la portería noticia en el Leganés y en SER Deportivos ahora bien en el resto de las noticias

Voz 22 39:03 de lo que pase

Voz 23 39:09 en

Voz 0699 39:14 lo que va a pasar ahora es estar deportivos del que nos vamos a ir a Francia con un poco más de calma para hablar del Mundial femenino como cada día hasta ahora sigue por ahí Sonia Lus verdad Sonia hombre por supuesto a que esto de Pacojo vamos no pero yo menos que juega el Suecia Estados Unidos en a quién preferimos lo Suecia o Estados Unidos

Voz 1914 39:33 a ver yo creo que nadie en su sano juicio quiere a Estados Unidos pero tampoco hay miedo y creo que hay más miedo quizá en el entorno que en el vestuario hablas con ellas están tan metidos en el torneo que te diría que los partidos que han jugado han terminado de convencerlas de que han recortado mucho las distancias que pueden competir contra cualquiera selección y además pues contra Estados Unidos labrando no hay nada que perder y eso yo creo que le hace más peligroso al equipo español y eso lo saben ellas se han hecho historia ya ya lograron la primera victoria ha logrado la primera clasificación para octavos y sólo falta saber si la historia de España en el Mundial de Francia termina el lunes os sigue a partir del próximo lunes

Voz 0699 40:09 dedicas tu a hacer el test a las jugadoras del Mundial yo te voy a hacer un test pequeño ya que éste cierra la primera fase qué te ha gustado más de España

Voz 1914 40:18 pues me ha gustado el bloque me ha gustado que han competido hoy han querido ir a por la victoria en todos los partidos sin importar quién estuviera enfrente si viera a Sudáfrica China o la todo poderosa Alemania me ha gustado que no han tenido complejos y me ha gustado también la capacidad de Jorge Binda de reaccionar rápidamente moviendo el banquillo sin importarle nada sentara a futbolistas que han sido muy importantes y que siguen siendo muy importantes para la selección en lo individual bueno pues yo te daría cuatro nombres son las dos centrales paredes y Mapi León creo que han estado a un grandísimo nivel muy seguras atrás te voy a dar la el nombre de la que para mí está siendo la sorpresa que es Virginia Torrecilla ha jugado a un gran nivel en Francia va a jugar en el Atlético de Madrid pero es que se ha hecho la jefa del centro del campo y está a un nivel espectacular y luego Pollini hermoso que es la que más claridad ponen el ataque español anotó dos goles de penalti que hay que tener mucha sangre fría para anotar dos goles de penalti en el mismo partido es la que marca las diferencias técnicamente en las selección española por poner un pero porque ya así que me preguntas por lo que más me ha gustado pero te voy a poner un pero es que falta gol

Voz 0699 41:20 a falta de antes

Voz 1914 41:22 háganos condenó ante Alemania ICO otra China pues veinte disparos a puerta y ninguno dentro pues preocupa un poquito la verdad

Voz 0699 41:28 es obvio que falta Gaultier selección te ha gustado más de los que has visto

Voz 1914 41:32 pues tengo que decirte que EEUU no es que son son un ciclón potentísima también te voy a decir Francia e para que no quede menos salga quien salga técnicamente tácticamente físicamente golearon trece cero a Tailandia que puede parecer incluso abuso denunciable pero es que luego se enfrentaron a Chile con el equipo B IC y es que a la media hora iban ganando tres cero son una superpotencia y además están quieren revalidar el título que sería la primera vez que alguien revalida título bueno esto es me equivoco sería Alemania alemán ella ganó dos Mundiales seguidos y luego tienen la espinita clavada de de la eliminación en Río en semifinales contra Suecia yo creo que hoy no van a salir

Voz 0699 42:14 qué la organización del Mundial son eh

Voz 1914 42:17 bueno pues esto sería por partes en los estadios muy bien

Voz 0699 42:20 Eto'o correctamente todas