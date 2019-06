SER Deportivos (27/06/2019)

Voz 0699 00:00 hola a todos qué tal buenas tardes bienvenidos al deporte en la SER el Atleti va a pagar ciento veintiséis millones de euros por Jon Félix más que el Madrid Hazard que el Barça Griezmann o la Juve por Cristiano por resumir sólo Neymar Coutinho Gemma P han movido más dinero que el portugués que tiene este chaval que justifica lo que vale pues sobretodo a futuro porque con diecinueve años ahora viene buena pero el Atlético espera que sea espectacular invertir tanto sólo tiene la justificación si va a ser la competencia de AP en la próxima década es verdad que yo Félix lo quería el City precio no hasta el final por llevárselo por el mismo precio así que si dos pujan en esa cantidad será porque el chaval lo vale eso sí el fútbol está lleno de promesas no reventaron Boyan Robinho Adriano Cicinho Chigrinski o ejemplos del Atlético de Madrid como Óliver Torres que es suplente en el Oporto simbolizan lo que pudo haber sido y no fue pero ya Félix ya es algo es el hombre récord del Atlético de Madrid lo es con sólo diecinueve años

os doy la razón por la que un día más en nombre de todo el equipo de programa que va desde iban Álvarez en la producción a Juan Carlos Ingelmo ha valido como cracks de la técnica no me entretengo porque el Atlético de Madrid están al anunciar la llegada de Joao Félix batiendo todos los récord Pedro Fullana muy buenas

Voz 3 01:47 de muy buena si todos los récords conocidos hasta el momento el Atlético de Madrid el Benfica ya dado a conocer la oferta ciento veintiséis millones de euros ciento veinte millones de la cláusula como contamos h El Larguero los seis más son porque el pago va a ser con varios plazos Hinault al contado es el mayor desembolso en la historia del club y evidentemente uno de los mayores de la historia del fútbol

Voz 0699 02:06 el Atleti rompe el mercado pero el Atlético de Madrid se cruza en el futuro de James Rodríguez Antón

Voz 1501 02:11 Ana hola qué tal Pacojo buenas tardes

Voz 0231 02:14 me Rodríguez le han dicho que el Atlético de Madrid estaría dispuesto a negociar su fichaje Si durante el mes de julio salen jugadores tan importantes como Vitolo o Correa la puerta de James no la quieren cerrar todavía en el Atlético de Madrid al jugador que le llueven las

Voz 0699 02:29 CERT y que tiene sobre la mesa la petición de ancho

Voz 0231 02:32 el Oti no le desagrada la idea les gustaría vivir en Madrid y por ese motivo estaría dispuesto a esperar ser atlético le promete que no es solamente un rumor sino una posibilidad real vestirse de rojiblanco

Voz 0699 02:44 que todavía hay más el Barça por primera vez habla públicamente de Neymar lo ha hecho el vicepresidente Jordi Carbonell que dice una cosa y la contraria en menos de un minuto

Voz 4 02:51 en cuanto a la primera afirmación de que el Barcelona quiere fichar a Neymar salimos de una premisa que no es correcto lo que sí que es correcto es que Neymar quiere volver al Barça pero que el Barça esté preocupándose de fichar a Neymar que es la parte que no puedo estar de acuerdo

Voz 5 03:10 me decías que la realidad es que Neymar quiere

Voz 1415 03:12 devolver al Barça que el Barça no le quiere

Voz 5 03:15 eh fichar yo creo que lo he dicho esto lo he dicho

Voz 4 03:18 que probablemente Neymar quiera volver al Barça porque así se ha manifestado pero nosotros no nos hemos planteado en junta directiva no este tema nos ha puesto encima de la mesa tenemos que tener claro que no estamos fichando

Voz 0699 03:31 a nadie los este jugador

Voz 4 03:34 con el que no hemos entrado en contra el calor calienta lamenta

Voz 0699 03:36 es los fichajes en Barcelona se consume además el intercambio de cromos con el Valencia en la portería entre Cibeles Sanguinetti en Italia del va a firmar hoy por la Juve el Sevilla va a cerrar la Jordán Osasuna fichada Chinea Ávila al que querían cinco equipos de Primera y el Depor se ha cargado a su entrenador a Pep Martí tras no subir aunque el técnico más noticia Guardiola que está en Barcelona a su ciudad cerca del Barça su equipo al que no descarta volver eso sí lo de presidentes se lo deja a pique PP no se ve

Voz 6 04:01 el ardores así al Barça como preside nucleados no inversiones densa tenía al president ha de estar preparado siempre yo no lo estoy yo intento ser buen entrenador a mala a tener que está de de que comenzaba todo un Saëns iba lleno no

Voz 0699 04:21 las condiciones son muy aburridos acaba diciendo Guardiola que no sirve para preparar las noticias y lo protestas de un días honestos que además tiene varias citas a las nueve la sub veintiuno de Luis de la Fuente CB fuerte para llegar a la final del Europeo de esta categoría ganando ya

Voz 0855 04:35 la fuerte fuertes psicológicamente estamos a tope veo al equipo con unas ganas bárbaras yo tengo muy buenas sensaciones está destinado a lo que hay que buscamos es ser otra vez nosotros mismos y que los jugadores esos el disfrute de ese encuentro en agosto yo creo que es el mejor mensaje les pueden enviar

Voz 0699 04:54 eso es a las nueve a las ocho será el debut de nuestra chicas en el Europeo de baloncesto de Letonia ante Ucrania del puerto una preparación larga de las de Lucas Mondelo

Voz 1610 05:02 prácticas es también están preparadas Izquierdo punto de cansancio mental de la espera no de de empezar ya hay estar es dejar de estar en capilla hay colocarnos con lo que haya que empezar a ajustar jugando oí ganar claro

Voz 0699 05:17 dos citas para hoy dejando para el lunes el comienzo en serio de un Wimbledon que ha degradado a Nadal del dos mundial a tercer cabeza de serie porque sí porque

Voz 7 05:25 alejaba falto de respeto sobre todo el circuito que hay uno de ellos actúan según su criterio y su criterio prevalece por encima

Voz 8 05:35 en el resto del año de actor todos los sorteos con final pues esto su grandioso soy yo soy de supongo que con actuar así porque se muy especiales

Voz 0699 05:48 Toni Nadal con Yago en El Larguero que cuenta Toni con el respaldo de todos es de Ser deportivos lo que hace es contar todas las noticias de un jueves caluroso no sólo en lo meteorológico son las tres y cinco claro está la avalancha la que trae el día que yo voy a hablar muy poco para que lo compañero cuenten la noticias el Barça ya habla públicamente de la opción Aimar Sandoval

Voz 0017 06:05 ayer el vicepresidente Jordi Cardone ha asegurado hoy hasta cinco veces que Neymar se ha ofrecido al Barça pero dice que no está sobre la mesa de la junta directiva traerle desde el club lo califican como una operación complicadísima citó textualmente de fuegos artificiales de hecho un alto mando del Barça me decía esta mañana que el Barça no ha movido ni un músculo para ficharle admiten eso sí que sería una delantera de ensueño Neymar Griezmann Messi Suárez difícil de asumir en cuanto a salario pero recuerdan que ya tuvieron al tridente ya era viable económicamente pero eso sí le piden a Neymar que de dos pasos antes de abordar el fichaje pedir pero

Voz 0699 06:41 Don retirar la demanda contra el Barça aparte

Voz 0017 06:44 de ahí que empiece lo que en el club consideran que será el culebrón

Voz 0699 06:47 el verano bueno pues veremos si ese culebrón dura mucho el que no va a durar muchos el de Joan Félix y el Atlético de Madrid Fullana no porque era la prioridad

Voz 9 06:53 el Atlético de Madrid para sustituir a Griezmann empezó el Atleti ofreciendo ochenta millones más jugadores el Benfica pedía lo ciento veinte millones de la cláusula el City los daba ya acaba pagando pues la cláusula ciento veinte más otros seis por pagar a plazos Hinault al contado así desbloquear esa situación que Semenya retrasando en los últimos días se pueda anunciar en breve el Benfica trasladó anoche la oferta al mercado valores de Portugal porque cotiza en bolsa están subiendo las acciones del Benfica los últimos días un catorce por ciento y este es el paso previo al anuncio oficial de los clubes que llegará en horas o en días porque el Benfica prefiere que se firme el lunes al ser otro ejercicio diferente a nivel económico así que pase lo que pase sea cuando sea Simeone le espera ya el cuatro de julio para empezar la

Voz 0699 07:35 en por rápido con las demás Unics exinternacional vuelve al fútbol español con el Villarreal Xavi Isidro ansía ser submarino ya pagado los cuatro millones de euros por Raúl Albiol por lo que en próximos días el submarino hará oficial ese fichaje para las próximas tres temporadas tiene treinta y tres años lo intentó el submarino el año pasado no lo consiguió este año va a vestir de amarillo más allá de lo de James movimientos en el Real Madrid Javier Herráez

Voz 0107 07:56 pues a punto de cerrarse ya el fichaje por parte del Chelsea de Mateo Kovacic llegó al Madrid hace cuatro temporadas la última estuvo cedido al equipo londinense en torno a cuarenta y cinco millones de euros más variable recordemos que costó treinta más cinco hace como digo cuatro temporadas tiene que cerrarse porque además el Chelsea no puede fichar este jo si estaba cedido lo pueden evidentemente en robar en sus filas Raúl de Tomás en cuanto al tema de Joao Félix al Benfica veinte millones

Voz 1415 08:22 es de euros en cuanto acabe el campeonato sub

Voz 0107 08:24 que uno Borja Mayoral a la Real quince o veinte ahí va a estar la cosa para Borja Mayoral futbolista de internacional del Real Madrid y el caso lunes a esperarlo cada Keylor Navas de momento el Madrid hace bien si no hay dinero para el equipo blanco no seguirá Keylor Navas quedó todavía de vacaciones junto con Sergio Ramos en Costa Rica entonces Looking tendría que irse cedido se queda Keylor en el equipo

Voz 0699 08:45 y entre tanto Barça y Valencia cambian cromos o mejor dicho Santi cambian porteros

Voz 10 08:49 sí neto por fieles en Hoy se ha hecho oficial el fichaje de neto por el Barça veintiséis millones fijos más nueve en variables de fácil cumplimiento como por ejemplo partidos jugados doscientos millones de cláusula cuatro años de contrato en el Barça dicen que es una buena operación tanto económica como deportiva porque fichan a un buen portero que compita con tres Stegen y que pueden vender en dos años si es necesario para que suba Iñaki Peña del filial

Voz 0699 09:11 el días un no parar fuera de los de Champions la operación que destaca la de un delantero que querían varios y que acaba en Pamplona Javier la vida

Voz 0888 09:16 I'm Elche mi Ávila ya es nuevo jugador de Osasuna el segundo fichaje rojillo de la temporada tras Mar Cardona llega por dos coma siete millones de euros de San Lorenzo de Almagro que era el propietario del cincuenta por ciento de sus derechos tras hacer la temporada pasada diez goles con el Huesca en primera división Osasuna se anticipado a otros equipos de Primera que querían a este atacante argentino el Chinea Ávila nuevo jugador dos años

Voz 0699 09:36 por cierto Carlos Clegg deja Osasuna ficha como lateral del Levante y otro en el que Samantha es en la operación Jordania el Sevilla Manuel Aguilar buenas tardes

Voz 11 09:42 hola qué tal buenas tardes se cumple un paso más en el fichaje de Joan Jordán por parte del Sevilla pero aún no es oficial Un fichaje que se está alargando muchísimo esta mañana ha llegado el futbolista Sevilla tiene que pasar reconocimiento médico tiene que firmar contrato tiene que cerrarse también el acuerdo definitivo con el Eibar entorno a los trece millones de euros pero nada es oficial a esta hora todavía no lo ha hecho oficial ni el Eibar ni al Sevilla lo normal es que se haga en muy breve espacio de tiempo Ike el jugador sea presentado la próxima semana sería el segundo fichaje del Sevilla de Monchi después de la llegada del brasileño Diego Carlos

Voz 0699 10:20 parece mentira pregunten cómo Alavés el que llegas un jugador del Dépor Kevin Fernández es el quinto fichaje en lo que va de verano Saúl García lateral izquierda veinticuatro años llega libre y firma para las cuatro próximas temporadas tras acabar como titular en el Depor de Pep Martí el jugador va a llegar a Vitoria en próximos días va a hacer la pretemporada Ibai

Voz 0107 10:37 se decidirá si bien el aussie bien Adrián Marín

Voz 0699 10:40 se queden en la plantilla para hacer competencia a Rubén Duarte y hablando del Depor su entrenador tras el ascenso no logrado no sigue Fran Hermida qué tal va

Voz 1179 10:48 jo así es esta mañana el club anunciaba esa decisión de prescindir de José Luís Martí ya están buscando sustituto el mallorquín se va después de sumar siete victorias dos empates y cuatro derrotas pero una de ellas la de somos se llevó por delante el crédito del técnico suenan algunos nombres uno de los que más ha sonado en las últimas horas Francisco el ex del Huesca bueno la nueva economía del club hay que apretarse el cinturón lo descarta para hub para entrenar en A Coruña

Voz 0699 11:12 lo último para que no sea España en el mercado internacional lo que parece cerrado es una gran operación la de de Live in la Juve Sofía Álvarez

Voz 12 11:19 sí porque según el periodista Gianluca y marcho de Sky Italia todo apunta que el fichaje ya está cerrado solamente falta un acuerdo entre clubes el centra el firmará por cinco temporadas cobrará doce millones de euros y contará con una cláusula de rescisión de ciento cincuenta millones

Voz 0699 11:32 K2 repasado ahora vamos a repasar en este SER Deportivos las cita del día sobre todo en las competiciones como buena sintonía vamos a la cita del día desde las nueve en Carrusel Deportivo España se va a enfrentar a Francia por un puesto en la final del Europeo sub veintiuno mira que lo teníamos difícil después de la primera fase pero el partido contra Polonia nos ha disparado en las apuestas en la posibilidades nos vamos a Italia cuéntanos última hora Mario Torrejón muy buenas

Voz 1501 12:05 tardes muy buenas Pacojó desde Reggio Emilia donde para no engaña a nadie ni alarmar más de lo necesario Marc Almond termómetro treinta y ocho grados espera que apenas baja un par de ellos a la hora del partido a las nueve de la noche hasta ahora los jugadores de Luis de la Fuente descansan ya sus habitaciones la idea del míster es Red no sé si repetir once exactamente pero que apenas haya Variaciones quizá algún retoque en defensa lo cual indicaría que el bloque que ganó Polonia como tú dices sería el que apostaría Luis de la Fuente para ganar hoy a Francia veremos si con Oyarzabal sin él lo que parece es que está prácticamente recuperado que no tiene molestias en el tobillo sí que estaría disponible para formar parte de ese once

Voz 0699 12:39 España Francia con Oyarzabal recuperado con Carrusel Deportivo desde las nueve de la noche en la sintonía de la Cadena Ser con Dani Garrido y todo el equipo para contar lo que esperemos sea el pase de la selección sub veintiuno a la final de la europeo de la cita en Europa a la cita en América hoy comienzan los cuartos de final de la Copa América con Brasil como protagoniza esta visitamos a aquel país con el enviado especial de la Cadena SER cuéntanos último Ana Javi Sánchez muy buenas tardes

Voz 0700 13:05 qué tal muy buenas tardes con ese Brasil Paraguay que empieza a las dos y media de la noche en el área del Gremio de Porto Alegre lo arbitrará el chileno Tovar en Brasil no va a estar Fernandinho tocado de la rodilla ni Casemiro por sanción de tarjetas amarillas Alan el del Napoli será titular junto con Arthur el centrocampista del Barça que ayer mostró su preocupación por el estado del césped y además Pacojó recuerdo que la Conmebol cambio las reglas para estos cuartos de final si llegamos al empate después de los noventa minutos nos vamos directos a penaltis en semifinales sí que habrá prórroga

Voz 13 13:38 ahorrar porque ya estamos muy avanzados en la temporada muy avanzados en la Copa América

Voz 0699 13:42 decía Javi dos apuntes más en fútbol internacional con la jornada en la Copa África que también tiene agenda de partidos Gonzalo conozco muy buenas tardes

Voz 0017 13:50 muy buenas tardes pues si hoy tres partidos de la segunda jornada del continente africano uno del grupo B a las cuatro y media Madagascar Burundi a las siete Senegal y Argelia lucharán por el liderato del grupo C ir a mis en el mismo grupo a las diez Kenia Tanzania

Voz 0699 14:03 Copa África Copa América Partido de la sub veintiuno pero aunque no esta España no nos olvidamos que está en marcha el Mundial femenino eh que tenemos para hoy

Voz 0017 14:12 para las próximas horas Gonzalo pues sólo tenemos un partido y comienzan los cuartos de final con el Noruega Inglaterra la británica son favoritas pero cuidado con las noruegas que llegan con un día más de descanso

Voz 13 14:20 pues estaremos atentos a lo que nos de el fútbol de

Voz 0699 14:23 competición ya sabéis a partir de las nueve de la noche Carrusel deportivo con ese partido entre España y Francia por un puesto en la final del sub veintiuno tras el fútbol vamos a la página polideportiva

Voz 14 14:40 les ruego

Voz 0699 14:41 no

Voz 14 14:45 en la página polideportiva

Voz 0699 14:46 qué destaca es el baloncesto el comienzo del Eurobasket femenino con España como campeona de Europa el Eurobasket se juega en Letonia en Serbia y la intención de España es revalidar título Javier Saiz son muy buenas

Voz 1982 14:59 hola Pacojo buenas tardes la selección española que junto a Francia Bélgica son una de las grandes favoritas para conseguir el título este Eurobasket recordemos da plaza las seis primeras para el preolímpico de Tokio España tiene las bajas ya conocidas de Sancho Lyttle y Alba Torrens el primer rival Ucrania con una jugadora muy destacada la escolta Lago Pogba el primer partido siempre peligroso en los campeonatos para soltar nervios el partido hoy a partir de las ocho

Voz 0699 15:25 hablando de baloncesto en el masculino renovación de Tavares con el Real Madrid cinco temporadas Gustavo Ayón que ha confirmado que no va a seguir en el club y Fotis Katsikaris que ha sido presentado como nuevo entrenador de Herbalife Gran Canaria para las dos próximas temporadas y ojo a esta próxima noticia Usain Bolt a un año de los Juegos Olímpicos deja una puerta abierta a su regreso José Antonio Duro

Voz 15 15:45 sí por lo menos parece que se lo está pensando Usain Bolt un mensaje en Instagram más o menos misterioso con un texto muy breve día uno deja muy a las claras que el jamaicano está entrenando y por tanto se abren las especulaciones con respecto a un posible regreso para los Juegos él se retiró en el año dos mil diecisiete pero claro el revuelo es grande y los medios de comunicación jamaicanos dan por hecho que puede volver ha subido dos vídeos trabajando últimamente

Voz 1 16:09 le y a sus treinta y dos años si alguien puede volver eso dicen allí ese es Usain Bolt

Voz 0699 16:14 desde luego en eso estamos de acuerdo para finalizar en golf comienza mañana el Masters de Valderrama que es la cita más importante del golf mundial que se disputa en España sociedad Alvarez si hasta el domingo el circuito europeo hace una

Voz 1 16:25 parada en Cádiz esta cita será un gran cara a cara entre Sergio García y Jon Rahm participaran un total de veintidós jugadores españoles y el torneo repartirá tres millones de euros en premios pues esto

Voz 0699 16:34 el repaso polideportivo y general del día ahora un montón de compañeros más siguen repasando la actualidad el deporte más cerca

Voz 1 16:39 hasta las cuatro en punto de la tarde en SER Deportivos

Voz 1415 16:52 hubo tres hablando de Joe Félix detalles de la operación James Rodríguez piel Athletic

Voz 0699 16:58 lo de Madrid protagonista para hablar de la selección sub veintiuno su partido trascendental de esta noche protagonista para hablar de la selección de baloncesto femenina y masculina noticias del Real Madrid de baloncesto del adiós de Ayón y sustituto de cómo se gestó la renovación por cinco años de Tabares bueno no me guardo sorpresa que con el calor que hace os tiene que merecer la pena el menú para escucharnos y no meteros en la ducha directamente además tengo el cartel de la Supercopa de baloncesto en Madrid está lejos pero bueno pues caso alguno quiera abundar el último fin de de septiembre la a jugar Real Madrid campeón de Liga Barcelona campeón de Copa Valencia Basket el mejor equipo español en Europa completa el cartel Montakit Fuenlabrada que va a ejercer como anfitrión de la competición jugándose en Madrid Leganés a partir del Estudiantes pero bueno el Estu ya fue por ejemplo anfitrión de la Copa de este año Cuevas que luego lo primero yo Félix y el Atlético de Madrid situ viste el valor de rodar con tu moto

Voz 1415 17:56 tras el valor para Avda

Voz 17 17:58 hechos Motorland dos mil diecinueve la única

Voz 0699 18:01 Concentración Motera adivinado un circuito Pro

Voz 0699 18:07 para dos mil diecinueve con la colaboración de la Cadena SER para otros motero serán Martine uno de los grandes protagonistas de El verano iba a ser uno de los grandes protagonistas de las próximas horas eh habló de Joao Félix el jugador del Benfica todavía su operación con el Atlético de Madrid entra vamos ya no en su fase final sino en su resolución y hablamos de un jugador que tiene yo diría las bendiciones del mismo Paolo Futre Pedro

Voz 1415 18:38 mañana si entramos en el desenlace el paso previo era que el Benfica comunicase la oferta al mercado de valores portugués porque el Benfica cotiza en bolsa ya pasó con Felipe Monteiro el siguiente paso es que los clubes hagan oficial

Voz 0231 18:50 acuerdo evidentemente lo que comunica al Benfica que tiene la oferta

Voz 9 18:53 la oficial encima de la mesa pero cuando un club comunica una oferta es porque la acepta está claro está claro que el Atlético de Madrid ha convencido al Benfica para desbloquear la forma de pago que hacía falta con esos seis millones más para pagar aplazó la cláusula no hacerlo al contado diecinueve años ciento veintiséis millones de euros trescientos cincuenta millones de cláusula una inversión de presente y de futuro ya si ve a la estrella portuguesa una leyenda rojiblanca como Paulo Futre en declaraciones a la Cadena Ser

Voz 18 19:21 con cinco sin los York esto es la de Cirque Fay igualara a Cristiano no ojalá que no voy a decir que es un fenómeno éste niño es seis meses a dado la ocupó portugués ya bomb un diálogo de un talento increíble no es eh hubo cuatro uno fuerte entre la línea es multado cede dos espacios va muy bien y me ha sufrido mucho el juego aéreo ha marcado varios bus de destreza un niño oxígeno un tienen lesiones graves se continúa creciendo tiene nada malo y no estamos hablando de Ecuador entre los vigor si no mejor gentes de tres o cuatro años Tamudo

Voz 9 20:05 bueno pues el mejor del mundo o uno de los mejores del mundo dice Paulo Futre a partir de ahora que bueno pues prioridad los laterales Simeone quiere que estén cuanto antes sobretodo los que base los laterales titulares del Atlético de Madrid hay varios frentes

Voz 0107 20:18 abiertos están acelerando a ver si hago

Voz 9 20:21 una de las operaciones avanza al Estellés Lodi en segunda línea Jesús Gallardo el mexicano hay otras opciones encima de la mesa hay en la derecha sobretodo gana enteros Isaí el lateral de Nápoles Otro frente abierto Mari

Voz 1415 20:35 Hermoso el Atlético de Madrid no está dispuesto a esperar

Voz 9 20:37 mucho más el español sigue pidiendo la casa de cuarenta millones el Atlético ofrece poco más de veinte el año que viene él llega gratis así que el Atlético sigue acelerando por bling del central de la Llach como alternativa en cuanto a salidas Correa Vitolo Ical y Nick en la recta de salida siempre y cuando lleguen ofertas importantes

Voz 13 20:57 pues tras escuchar a Futre hablar de ello Félix

Voz 0699 20:59 son palabras menores los vamos a ir a Portugal con el hombre al que ser Deportivos recurre cuando queremos saber algo de primera mano

Voz 13 21:05 bien Luis Cristóbal nuestro periodista de referente

Voz 0699 21:08 hacia en Lisboa hola Luis muy buenas tardes

Voz 13 21:10 hola buenas tardes el Benfica confirma el ofertó del Atlético de Madrid por Joao Félix no

Voz 19 21:16 sí verdad ha sido confirmado va la noche pasada ataque que Benfica ha recibido esa propuesta de ciento veinte seis millones de de pues Juan Félix no estáis clarificado cómo se van a pagar esos esos ese dinero y creo que en este momento será fuera y que que se residirá en que se piensa era como hacerlo lo que ese criterio creo yo se puede concluir

Voz 20 21:45 propuesta es que el Atlético no no va pasar

Voz 19 21:48 más de veinte millones de las claustro a de League perro intentara negociar una manera de pagar las diferentes prestaciones o utilizando algunos datos objetivos para poder

Voz 0998 22:03 llegar a ese número y tengo una buena

Voz 13 22:05 te da Luis escapa yo Félix de competir de ahora mismo el foco a Cristiano Ronaldo en Portugal es decir están equilibrados au todavía Cristiano sigue teniendo más atención mediática hay más foco

Voz 19 22:16 no a Cristiano Ronaldo a es de otro campeonato es lo mejor que que tiene un foco mediático mucho más de es un jugador que ha ganado mucho pues por por las diferentes equipos donde ha estado también con la selección es un jugador que como como habíamos visto en la Copa de sanciones decide también partidos con la selección nacional iraquí no es un joven Inda Un niño caddie con seis meses de de chica que todos en Portugal esperamos que sea un gran jugador trenes de momento Juan Félix es potencial y Cristiano Ronaldo es extensa

Voz 13 23:03 dos siete interpreto bien entonces Portugal entre comillas alucina un poco con que un chaval de diecinueve años con seis meses en la élite cueste ciento veintiséis millones de euros no

Voz 19 23:15 sí yo creo yo creo que que por aquí todos pensábamos que cuando el presidente Vieira te incívica ha dicho que sólo sólo sería posible que lo Fele que sea Lise pues ciento veinte millones todos pensábamos que decía esto era imposible este año así que vamos da guardaron un una temporada más la verdad es que pasar lo que está en este momento con todo esto dinero por un jugador joven y con tampoco que ha demostrado a sí

Voz 20 23:45 que en más competiciones profesionales

Voz 19 23:49 siempre diciendo que es un gran jugador es de un gran potencial juzgada pero ha mostrado muy poca aún para tanto dinero

Voz 13 23:57 la cautela que hay en Portugal es un poco la cautela que hay en España pero bueno el mercado el que es es verdad que el City parecía dispuesto a ofrecer mucho dinero en esa puja los dos con mucho dinero al Atlético de Madrid por el dinero de Griezmann el City porque ya tiene dinero de por si al final es el precio que se va a acabar pagando un jugador que es más futuro que presente pero que tiene un futuro desde luego alucinante que te dejamos Luis que tiene que hacer es en Portugal un abrazo muy grande

Voz 19 24:24 un abrazo de lo demás del Atlético de Madrid

Voz 0699 24:27 los titulares surgen noticias los laterales hermoso Correa evitó lo además Pedro Fullana

Voz 9 24:31 sí sobre todo lo laterales porque Simeone tiene clara una cuestión de cara al año que viene es importante reforzar la defensa porque

Voz 1415 24:36 prácticamente pierde el setenta y cinco por ciento los efectivos

Voz 9 24:39 ya iban a jugar un papel importante los laterales el problema el Atlético de Madrid es que ha perdido a los dos titulares de cara la próxima temporada tiene que reforzarse por la derecha por la izquierda allí esa es la prioridad Simeone le he dicho al club que acelere alguna de las operaciones que cuanto antes tienen que llegar porque la pretemporada va a empezar en Los Ángeles de San Rafael pero luego se van a ir de gira por Estados Unidos quiere tener los a los laterales titulares otra cosa es el segundo lateral zurdo que ese sí puede esperar osea hay que reforzar el equipo en la delantera con el el tercer delantero cuando salga Nicola Calipari no es una prioridad pero si los laterales y lo de Mario Hermoso es una negociación complicada ahora mismo el español sabe que tiene que pagar el cincuenta por ciento al Real Madrid sigue exigiendo los cuarenta millones el Atlético dice que va a pagar sólo por ahora veinte más diables porque tiene el jugador cerrado tanto Mario Hermoso llega gratis el año que viene el Atlético de Madrid no está dispuesto a hacer un esfuerzo cuando el año que viene lo va a tener gratis presiona con las alternativas que tiene en la recámara la que mejor el que mejor colocado está a la que más gusta es bling el central del Ajax que también puede jugar de lateral por tanto solventa eh un fichaje el lateral un SS Dido y no se hace lo del español en próximos días y no baja las pretensiones el Atlético de Madrid va a tratar de cerrar esa alternativa así que frentes abiertos hay que apretar el acelerador el cuatro de julio el equipo vuelve al trabajo Simeone tenderá a algunos efectivos no casi todos como él quería de cara a empezar la pretemporada lo que está claro es que en las próximas semanas al menos los dos laterales y el central se tienen que cerrar

Voz 13 26:10 así según pudo avanzar estará a la Cadena Ser mañana a esta hora en la Cadena SER escucharemos a Marcos Llorente bueno pues la Cadena Ser y todas las demás porque mañana

Voz 1415 26:17 porque mañana es la canción Marcos Llorente como nuevo jugador pero al no a las once y media de mediodía en el guardameta

Voz 9 26:22 politonos a la presentación de Marcos Llorente la semana que viene

Voz 1415 26:25 espera que sea la de Joao Feli pues lo escuchamos a

Voz 0699 26:28 al canterano del Real Madrid ahora en el Atlético de Madrid que esto de los trasvases de está tan de moda que puede darse otro entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid Antón Meana contaba anoche en El Larguero al escuchábamos al principio del programa la operación James Rodríguez del Atlético de Madrid que sonaba a ciencia ficción podría sonar a ciencia ficción hace unos meses y ahora siendo una operación complicadísimas es una operación que está sobre la mesa del Atlético de Madrid sobre la mesa del jugador Antón tal cual Paco

Voz 0231 26:55 jo ahora mismo es más ciencia que ficción necesita el Atlético de Madrid una serie de movimientos para poder negociar con James y necesita James fiarse del Atlético de Madrid para darle el tiempo que necesita al equipo de Diego Pablo Simeone lo que anoche contó la Cadena Ser en base a informaciones que ya habían salido de un interés real de Simeone por James es que el jugador ha recibido por parte de sus agentes un información muy concreta mira el Atlético de Madrid necesita desprenderse de jugadores grandes como Vitolo como Ángel Correa veremos qué pasa con Diego Costa para durante el verano intentar fichar entonces a Tim James te interesaría esperar al Atlético de Madrid a ver si a finales de julio o principios de agosto Nos llaman nos sentamos y nos ponemos de acuerdo a James les suena bien porque él quiere quedarse en España quiere quedarse en Madrid jugar en el Athletic del Cholo la Champions le vuelve loco

Voz 0699 27:49 qué pasa que no tiene tanto tiempo que el ahora mismo

Voz 0231 27:51 está la Copa América está jugando bien puede ser campeón continental con Colombia si luego se va de vacaciones no tiene la necesidad imperiosa de incorporarse a la gira del Real Madrid en Estados Unidos si le prometiera al Atlético de Madrid te ficho el veinte de agosto James esperaría si en las próximas semanas ve que no hay movimiento por parte del Atlético de Madrid tomará el camino de irse a Nápoles con Ancelotti que le llama

Voz 0699 28:13 a la mañana por la noche pero al menos está cojo

Voz 0231 28:16 en la puerta a esta hora no la cierra el Atlético de Simeone

Voz 0699 28:20 James está en la Copa América como decía Meana allí han enviado especial de la SER Javier Sánchez sigue por ahí qué tal Copa América Javi está haciendo James Rodríguez

Voz 0700 28:28 bueno pues James todavía no ha marcado sí que ha repartido ya dos asistencias tres con el gol que le quitaron al Luis Díaz está siendo el auténtico protagonista de esta selección eh colombiana la pide la toca la suelta está siendo lo que quieren que Eiros que sea lo que quieren también Ancelotti que sea para su Nápoles

Voz 13 28:45 de Javi de su futuro ya hablaste con él lo dejaba todo

Voz 0699 28:47 manos de del Real Madrid de que el del que depende al final cuando decía buena gente en el Madrid que manda mucho que es la que tendrá que tomar las decisiones no

Voz 0700 28:54 sí y además también dijo que nunca había hablado con desde su marcha en a mí me parece la primera persona que mí me contó la posibilidad de que James jugasen en el Atlético de Madrid le conocemos bien es don Manuel Esteban Manolete eh me lo dijo hace dos tres meses y claro a mí me sorprendía bastante raro pero en lo que decía y cómo explicaba también Antón es que estando Mendes de por medio a James les seducía la idea también de quedarse a vivir en en Madrid de nuevo Javi

Voz 0699 29:20 en Colombia en esos selección James sigue siendo la estrella indiscutible no hay otro que lo pueda

Voz 13 29:25 hacer sombra en cuanto atención mediática hay juego

Voz 0700 29:29 para nada para nada sigue siendo indiscutible sobre todo porque eh bueno pues es Radamel Falcao García que no me escuchan aquí mis compañeros de está de capa caída ya ya ha dejado de ser hasta titular hija meses auténtico número uno de la selección el hombre que se echa el equipo a la espalda igual pues es sin duda el referente que Colombia necesita para alzar los brazos ya en esta Copa América

Voz 0699 29:49 le nueve grados y medio en Madrid en Brasil Javi

Voz 0700 29:53 en Brasil ahora mismo estamos como veintisiete pero con la sensación de humedad se puede estar rondando los treinta y uno pero corre aire cito y la verdad es que estando aquí cerquita de la piscina o de la playa damos estaba mal Pacojo

Voz 13 30:04 la señor Trump que no hay cambio climático hay veintisiete grados

Voz 1415 30:07 pero lo que es un abrazo Javi

Voz 21 30:12 un abrazo todo lo demás del Real Madrid Javier Herráez

Voz 0699 30:15 vamos del asunto Kovacic que es el que más urgencia tiene por cerrar sobretodo el Chelsea claro

Voz 0107 30:21 claro claro es que el Chelsea recordemos que está sancionado por la FIFA esto es un jugador que estuvo cedido el pasado año en el equipo londinense

Voz 0700 30:27 llegó hace cuatro temporadas al Real Madrid

Voz 0107 30:30 eh bueno es un jugador que ese fue cedido calidad de volver pero bueno a veces es complicadísimo retornar a a Madrid y más con lo que está fichando el equipo blanco así que Kovacic se va a ir al Chelsea en torno a cuarenta y cinco millones de euros lo presente que cerrarse ya en estos entre hoy y mañana porque antes del día uno debe de cerrarlo el equipo londinense que aún no puede fichar este es el que tiene

Voz 0699 30:50 el que va a cerrar buenas relaciones entre el Chelsea

Voz 0107 30:53 en el Real Madrid el otro nombre propio el de Raúl de Tomás cuando yo Félix ya sea oficialmente jugador del equipo Atlético te digo de Madrid el Benfica fichará a Raúl de Tomás por veinte millones de euros un delantero que lo hizo muy bien el pasado año el Rayo Vallecano Borja Mayoral que está en la sub veintiuno buen futbolista que se va a ir a la Real Sociedad entorno entre quince a veinte millones de euros y el asunto Luccin que bueno no es tampoco un tema menor es el del segundo tercer portero del Real Madrid ya hemos contado aquí en la Cadena Ser que el asunto Keylor Navas el PSOE ya lo quería lo quería gratis y como es lógico gratis nos lo va a dar a nadie a Keylor Navas sino pagan por él se quedará de segundo o con motivo Courtois esto haría que el lunes se marchará cedido a ser posible que jugara en el Real Madrid el año pasado fue al Leganés al final pues jugó Pichu Cuéllar no jugó el lunes Si se va que parece que se iría cedido evidentemente pues a un equipo de donde pueda jugar

Voz 0699 31:48 he dejado para el final de el Real Madrid algo que es noticia que no es un fichaje que no es su movimiento de mercado y es tan raro pero es noticia seguro

Voz 13 32:00 como una canción

Voz 0699 32:01 con a lo largo de la mañana de hoy se ha presentado la segunda equipación del Real Madrid una equipación azul y el Real Madrid lo ha hecho con esta canción rompedoras

Voz 22 32:35 en el malo

Voz 18 32:36 sí

Voz 23 32:43 bon mundial vamos partido por eso te veremos qué tal más son mil ha tan mal herido de burocracia que ha herido o contigo y madera ante ocupando Acton que Roger lateral

Voz 1415 33:03 yo soy más de las modas madrileños de toda la vida pero bueno dirían los modernos que tiene flow la canción me parece que le puede gustar al aficionado joven del Real Madrid del barrio Ingelmo

Voz 23 33:14 en cada virada letal

Voz 1415 33:20 es más que para arriba Pacojó estos hasta bajos como dicen hasta el piso hasta el suelo sea bajando perreando sin parar esta canción mira el puede Petar este verano jamás me estoy quería

Voz 0699 33:31 me Ana Leiva escuchar el verbo pelear hasta

Voz 1415 33:34 pisos de Rafa Nadal a mi nueva mucho este tema pero a tu hija si esto me imagino que les gustara más Si bueno eso hay que entender las cosas yo yo soy muy abierto de miras la verdad es que todo me vale me parece todo perfecto no nos era lo mío pero bueno lo respeto oí yo creo que a la gente joven le va a gustar sí que el servido tiene dos millones de reproducciones así que parece que no nueva para tomar un pero un abrazo de los Rollings venga hasta luego porque yo hay que estar con los tiempos también es verdad y también siguen todavía eh sí pero los Rolling sí que están por el piso un poco más que oye en el vídeo sale Gareth Bale que me ha hecho mucha ilusión que yo pensé que ya detenido hemos olvidado del todo pero fue es y debe saber que el galés Javi que el videojuego

Voz 0699 34:28 es la Noé ni en segundo en tercer lugar

Voz 1415 34:31 habrá hablado chicos a las tres y treinta y ocho por ahí seguimos

Voz 23 34:41 pueden la piel

Voz 2 34:54 mutó noventa animando a pie

Voz 21 35:03 la sub veintiuno tiene la fiesta del día en la Euro de la categoría semifinales de la competición en Italia jugamos ante Francia allí

Voz 0699 35:11 con un calorazo brutal pero a las nueve de la noche imagino Mario que la cosa estará mejor no

Voz 1501 35:17 un poquitín mejor bueno va a estar más o menos como ahora que están entorno a los treinta y seis treinta y siete treinta y ocho grados como fluctúa se prevé que el termómetro llega a lo más alto a las seis de la tarde más o menos que son cuarenta y un grados lo que se prevé esa es la hora a la que juega la otra semifinal Rumanía ahí Alemania lo cual es inhumano e yo entiendo que en Madrid lo estoy viviendo y lo sabéis no pero es que para jugar al fútbol aquí aparte hay que el césped va a estar mucho más seco que que el balón corre menos a las seis de la tarde su inhumano y a las nueve de la noche también pero bueno ya tengo un poquito más asumible estará en treinta y cinco treinta y seis grados más o menos que no está nada mal pero evidentemente pero

Voz 0700 35:49 va entre otras cosas Pacojó por la altura de la temporada

Voz 1501 35:52 aquí estamos recordemos que muchos vienen ya con mucha tralla muchos bienes de primera división de jugar cuarenta y cinco cincuenta partidos otros no evidentemente otros han sido suplente Si bueno pues ante un poquito más de margen para para recuperado para tener menos minutos pero sí sí que es algo que preocupe a a Luis de la Fuente que

Voz 0699 36:07 algún refresco a alguien de refrescos

Voz 1501 36:10 te voy a meter me da la sensación de que a lo mejor en la línea de defensa que entrara de nuevo el capitán Jesús Vallejo a lo mejor por Unai Núñez Si acaso retocar el tridente de arriba aunque yo creo que te decía antes Oyarzábal va a jugar esta el tobillo muchísimo mejor hay entre entre no casi todo el entrenamiento con el resto de sus compañeros si lo normal es que sea titular pero no sé a lo mejor Pablo Forlán que le dejara su supuesto aborto Mayoral por un delantero centro pues eso que fija un poco más a los centrales bueno es decir que que puede haber variaciones pero que muy muy escasas porque lo del otro día en Polonia fue una contra Polonia fue una auténtica exhibición y que los Fabia Ceballos a tienen que repetir en el centro del campo porque manejaron el partido casi casi como como quisieron lo dicho preocupa eso precisamente que que que el calor haga mella en todos pero hay que decir que nosotros llevamos cuatro días descansando que eso es una ventaja que Francia jugó ayer osea que también tengo ventajas en ese sentido

Voz 13 37:03 pues vamos a ver cómo se ve el partido Mario desde la perspectiva de un jugador que ha sido internacional sub diecinueve sub veintiuno sub veintitrés ganó el Europeo de dos mil trece y portero del Betis yo creo que nadie mejor para hablarnos de las sensaciones de los nuestros en un día sí Joel Robles muy buenas tardes hola buenas tardes y que está siguiendo el europeo

Voz 20 37:24 es decir lo poquito pero lo bueno es que no paro aquí en la dieta pues iba todas pero si os principalmente de ellos

Voz 13 37:32 todo lo demás

Voz 20 37:35 meterles hay cuatro bien

Voz 13 37:39 mira noble te placita que que nos da envidia eh

Voz 20 37:43 aquí lo que hay que aprovecharlo oye cómo no

Voz 13 37:46 pues parece que van un poquito de menos a más eh sí

Voz 20 37:48 yo creo que a veces también me da la impresión de que porque tiene que ganar si el fútbol pues no es así pues enfrentar con una selección tramos con no tiene tanto tanto nombre y te puede complicar

Voz 13 38:02 no cabos siempre encima

Voz 20 38:04 eh buenos jugadores con con experiencia en Primera División y ahí seguro que lo van a sacar adelante me pude porque lo perdido

Voz 13 38:12 estaremos muy así pero tú Lepe favoritos para incluso llevarse el europeo ya no sólo para pasar ante Francia sino para llevárselos

Voz 20 38:18 sí yo creo que al final España siempre tiene buena relación es ha visto el equipo que tiene tiene grandes jugadores y verdad es que

Voz 13 38:28 cuántos

Voz 20 38:29 no somos me sentí tocado con esta situación ya que hay que pasar ese debate aquí pero creo que lo consiguió el otro día y creo que también el partido lo todavía les va a dar mucha confianza y bueno también me enfrentara buenas selecciones que tampoco es fácil

Voz 13 38:47 hablando de generaciones la tuyo mola el molaba mucho de que fuisteis campeones de Europa en dos mil tres de sub veintiuno y menuda generación era que casi tiene copada en la selección absoluta

Voz 20 38:56 sí la verdad es que sí la verdad es que no me volvería me gustaría volver atrás y volver a jugar eso europeo la verdad es que teníamos

Voz 24 39:04 un equipo muy bueno un grupo bueno

Voz 20 39:06 hicimos la verdad es que todos tenemos ganaderas selección porque disfrutamos tanto los que jugaban los que no la verdad es que también es parte selecciones disfruta estar contento con tu compañero de estar feliz porque al final eso también hace que que en este tipo de torneos pues también se disfruta ahí hice cumplan los objetivos yo he

Voz 13 39:26 Tito que esté el su XXI sólo dura dos semanas es tan intenso como como parece es de los que más mola porque así no tienes que estar mucho tiempo sin pensar en partidos

Voz 20 39:34 bueno también más con semana mojó la semana hasta que se concentran hay momentos que pues largo porque también la temporada hubiera muchas carga física y luego también estaremos ahí luego igual depende de él tipo tires más o menos vacaciones para mí a lo mejor puede gastar un poquito mentalmente pero bueno

Voz 13 39:56 el club

Voz 20 39:56 de energía que que todo el mundo que va puede está encantado de estar de estar ahí seguramente está muy a gusto y sobre todo pues jugar como lo peor de todo el mundo

Voz 19 40:05 lo puedo jugar yo me he estado llenando la boca de

Voz 13 40:07 hablar de Fabián de Ceballos y tú tienes jugador favorito preferido en de esta generación de esta selección sub veintiuno

Voz 20 40:15 sí porque por ejemplo se baños miran ya está viendo la salud ayudan a la sub-veintiuno no es un jugador que en el Madrid por ejemplo ya jugar mucho y cada vez que sale pues muestra nivel es un grandísimo jugador que tiene mucho es pues el momento que les den confianza la temporada cosa explotara en el caso de Fabián pues mira

Voz 13 40:37 es el Betis

Voz 20 40:39 se subió al primer equipo tuvo un año la Simao el Nápoles

Voz 24 40:43 lo pues

Voz 20 40:44 al final son jugadores que están explotando que también tienen que apostar por ellos atreverse por lo estaba lejos vivirá está demostrando el nivel que tienen

Voz 13 40:52 brillo en esta generación va a jugar en los Juegos Olímpicos de dos mil veinte que ya están clasificados además hay Eurocopa absoluta quizás alguno sea llamado por ambas a ti que te haría más ilusión jugar unos Juegos es un Eurocopas absoluta

Voz 20 41:04 bueno yo creo que eso no no no no te puedo decir porque no no lo vivido de estuve la lista de los os olímpico sí luego ya fui hombre yo creo que son sensación es totalmente diferente yo creo que ganar una medalla de oro olímpica creo que hoy también eso te lleva a la historia pero yo creo que también el seguir la historia de de la absoluta con las Eurocopas que que ganó pues también es algo interesante

Voz 13 41:28 me olas de playa y uno imagina Ibiza estos días llenos de jugadores de Primera División que das un paseo por la playa yo echáis una a Tsonga

Voz 20 41:36 aquí hacia arriba no no cabe no cabe más que es un destino que está muy bien la verdad acerca de casa pero bueno no sólo conviene pleno yo ahora mismo estoy aquí que claves hay que entrenar un poquito oí nada más y verdad es que aquí estaba la casa cuestiones de todos para después Esquilo la verdad es que que mi chicas que tampoco pueden hacer mucho está de reglas

Voz 13 41:58 bueno pues como supongo que de relax vas a ver el partido de esta noche concluyo dan buen resultado para hoy ante Francia anda Joel

Voz 20 42:04 pues esto es lo que hacer

Voz 13 42:06 vale lo no te quito ni un instante más de vacaciones te agradezco muchísimo quedas sorprendido a la llamada un abrazo Joel Robles con nosotros en SER Deportivos de tres cero Mario Torrejón yo creo que vamos todos todos todos todos lo firmaremos Juan

Voz 1501 42:22 era con sangre bueno de hecho anoche cuando estoy mejor Luis de la Fuente fuera de micrófono no quiso decir que había puesto en la pizarra que el otro día puso cuatro ceros se quedó corto

Voz 0700 42:29 en uno cero pero son muy muy muy optimistas esta

Voz 1501 42:32 muy reforzado después de lo de Polonia ahí todos tenemos que ser optimistas con el equipo porque es un equipazo su plantilla están todos sanos y con la duda de alzaba que también lo está ahí que a estar sin ningún problema así que es para ser optimista hay para pensar que podemos estar en esa final

Voz 13 42:44 a las nueve lo contamos en Carrusel se que hace mucho frío en Italia pero Mario Uche

Voz 1501 42:49 mucho huye del aire acondicionado

Voz 1415 42:52 pues muy difícil ya hasta ahora está todo perdido por ello hay mucho de recuperar

Voz 0699 42:59 Rojas lo contábamos en carros junto con la otra cita del día que va de baloncesto

Voz 2 43:04 sí

Voz 0699 43:12 pero conozco me cuesta renunciar al espacio de del baloncesto el jueves ese tiempo de Daimiel a lo largo de el año pero es que hoy empieza la Europeo de baloncesto femenino estamos a nada de la lista para el Mundial del masculino España se sitúa como candidata algo grande en las dos citas yo aquí me siento mi salsa presidente de la Federación Española de Baloncesto Jorge Garbajosa muy buenas tardes

Voz 0998 43:31 qué tal muy buenas tardes cómo cómo está dónde

Voz 0699 43:33 de pillamos

Voz 0998 43:35 pues una entrevista para un par de horas poquito para el partido buscó con el mejor tiempo se

Voz 0699 43:43 PP es muy complicado pero cuando de posible lo ve que somos campeonas de Europa de baloncesto eh

Voz 0998 43:50 bueno repetir el logro es dificilísimo salir es difícil pero lo el año pasado cuando mundial también el año anterior cuando oí este grupo chicas este cuerpo técnico la verdad que se superan cada año allí porque no soñaron donde más no

Voz 13 44:07 Nos vamos a llorar por las que no están pero es verdad que sin

Voz 0699 44:09 Alba la cosa también se complica un poquito más eh

Voz 0998 44:14 al llegar niño llorar nunca nunca algo el equipo de la Federación pero tampoco podemos verle la cara a la realidad no hay cuando te quitan por lesión a Sancho recientemente también Alba pues es difícil a ganar un campeonato pero bueno que tenemos jugadoras que han tomar la responsabilidad esos clubes en las últimas dos temporadas como ser gay como Anna Cruz como Nichols la ya lo que nosotros creemos que eso especuladores imposible pero el equipo tiene esa fuerza como para poder intentar que se note lo mucho

Voz 13 44:47 el palmarés de la selección femenina de baloncesto es envidiable en los últimos tiempos que hemos hecho

Voz 0699 44:53 bien para que esta selección sea tan fiable