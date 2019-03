Especial 8-M Día de la Mujer (08/03/2019 - Tramo de 01:30 a 02:30)

Voz 1 00:00 mañana El Larguero Manu Carreño Cadena SER

Voz 2 00:08 SER Historia con Nacho Ares

Voz 0772 00:14 bienvenidos a Ser Historia hoy día ocho de marzo la mujer es la protagonista la protagonista de la historia como así ha sido a lo largo de siglos aunque por desgracia la historiografía la ciencia que estudia un poco el desarrollo de cómo los historiadores han puesto por escrito ese relato histórico han hecho sombra sobre algunas de ellas ya está nosotros han llegado quizá de una manera tergiversada otros a lo largo de nuestras diez temporadas aquí en Ser Historia en la Cadena Ser los hemos hecho eco en muchísimas veces de mujeres absolutamente desconocidas otras relativamente populares ya otras muy muy muy muy conocidas en este programa especial hoy llega a la mujer vamos a recopilar quizá algunas de las historias menos difundidas protagonizadas por mujeres mujeres que desarrollaron un trabajo encomiable en los diferentes momentos que les tocó vivir en la historia como digo en este programa especial vamos hacer hincapié en algunas de ellas con historias en ocasiones sobrecogedoras pero siempre

Voz 4 01:17 pero con un final feliz o que por lo menos

Voz 0772 01:19 Nos ha permitido aprender infinidad de datos valiosos sobre ella es cierto que no tendríamos que estar haciendo este programa especial que todo estuviera normalizado o nosotros a lo largo como digo de estas diez temporadas siempre nos hemos hecho eco de esas protagonistas del pasado pero no como una idea de dar especial relevancia o hincapié sino porque nos parece algo natural y normal son protagonistas de la historia como tales aparecen en nuestro programa hablaremos de algunos clásicos como La princesa de Éboli

Voz 5 01:51 la monja alférez la Roldán

Voz 0772 01:53 extraordinaria artista del barroco cuya obra todavía sigue siendo uno de los referentes de la Semana Santa en muchos lugares del sur de la península Ibérica Carmen de Burgos esa primera periodista casi de de guerra Mataharis una mujer también vinculada al al mundo bélico y sobre todo con una historia de espías increíbles la figura encomiable como no de Florens Nineteen gay una mujer pionera en la historia de la enfermería todas ellas y muchas más Vanessa es las protagonistas de este programa especial de SER Historia soy Nacho Ares y luego la bienvenida a Ser Historia

Voz 5 02:31 comienza

Voz 2 02:47 si llega ese bisturí las redes sociales en Twitter arroba a SER Historia en Facebook SER Historia en youtube SER Historia en este gran historia

Voz 8 03:02 no pudo

Voz 5 03:03 no no no

Voz 0772 03:12 la vida de Margarita York cruda se le nacida en los Países Bajos en mil ochocientos setenta y seis fusilada cerca de París en octubre de mil novecientos diecisiete más conocida como Mata Hari ha sido una de las inspiraciones más grandes en el mundo del cine en el mundo de la novela y sus referentes han llegado hasta nosotros en ocasión

Voz 4 03:38 es descolocados

Voz 0772 03:40 dados de una manera bastante tergiversada por esa frivolidad que quizá había detrás de de su trabajo hay que recordar que ella estuvo en España como en aquella época de la Primera Guerra Mundial como país Se intermediario o país neutral mejor dicho del conflicto de la Gran Guerra Mataharis estuvo en el Madrid estuvo en nuestro país y ahí protagonizó algunos momentos increíbles en esa lucha de agentes secretos en esa lucha de de líneas de información oculta por debajo de la mesa información secreta de espionaje en definitiva que caracterizó a la Gran Guerra recordemos que Mataharis era el nombre artístico de esta mujer nacida en los Países Bajos y que se hizo mundialmente famosa por adentrarse en el mundo de la danza oriental

Voz 1 04:27 tal algo que en aquella época CIBIR es cero

Voz 0772 04:30 esto que había muchas asociaciones muchos movimientos intelectuales que tendían a al al orina realismo que una europea se adentrará como digo en ese mundo tan oscuro tan lejano y misterioso del baile oriental y que luego lo trajera hasta aquí incluso llegaban a decir que tampoco era tan extraordinaria bailarina como se había pensado pero todo ello estaba rodeado de un personaje de un protagonismo de una personalidad absolutamente arrolladora que fue lo que seguramente dio fama a nuestra protagonista a Mata Hari dedicamos un una crono ficción un Cronovisor la temporada pasada uno de los mejores porque siempre que las historias ha sido protagonizadas por por mujeres nuestra compañera Mona León ha realizado un trabajo extraordinario poniendo toda la carne en el asador este programa especial el Día de la Mujer hoy ocho de marzo no podía faltar esta reseña importante en la historia de las mujeres Mata Hari vamos a recordar esa extraordinaria creo no ficción esa extraordinaria dramatización

Voz 5 05:56 las no ficción

Voz 4 05:57 es de Ser Historia

Voz 1594 06:34 cuántas veces ha ocurrido la traición en la historia de la humanidad cuántas veces alguien ha engañado a alguien o le ha hecho creer algo para su propio beneficio cuántas trampas sean tendido cuántos corazones sean roto porque lo prometido nunca llegó a ser deuda al tradiciones una de esas cosas que parece que no pasa de moda sede en la época que sede con los valores de un lado del otro la traición se mantiene intacta y tristemente siempre es nueva las personas que pasan a la historia por la traición a la que fueron sometidas tienen una doble cuenta que cobrar la de las personas que le traicionaron Illa de la historia que lo tiene que reparar

Voz 11 07:17 eh Mataharis bailarín espía

Voz 1971 07:22 a ustedes quizá no lo entienden pero para una mujer en este siglo sólo hay una cosa vital poder tomar sus propias decisiones una mujer debe reclamar su libertad para poder equivocarse tanto como un hombre como ellos poder levantar la cabeza después de cada error si pudiera volver a hablar con mi hija y darle un solo consejo sólo le daría ese se libre Luis se sólo quién eres les pese a quién le pese sin embargo

Voz 12 07:57 con la tutela de su padre será un milagro que llegue a convertirse jamás en algo remotamente parecido a una persona Intel

Voz 4 08:04 cuando habla del padre de su hija se refiere al capitán Rudolf McClain supongo a ese bastardo como protestado señoría la acusada trata de poner en tela de juicio la moral de un honorable miembro de la Sociedad con Oracle y alcohólico un maltratador muy distinguidos capitán señor fiscal propia Estados señorial señorita por favor este tribunal les ruega que se abstenga de hacer comentarios límite pese a los datos

Voz 11 08:28 pues este tribunal interesara mucho los da

Voz 12 08:30 el Ministerio Fiscal no veo dónde quiere llegar mi colega de la defensa con esta línea de interrogatorio

Voz 4 08:35 señoría se está juzgando a una persona por razones muy graves la historia de mi cliente demostrará que no todo es lo que parece le dejaré proseguir abogado pero no se entretenga gracias señoría señoritas él es cierto que conoció al capitán McClain su ex esposo a través de un anuncio en el periódico

Voz 12 08:53 yo era muy joven y los uniformes lo confieso siempre han supuesto una debilidad para mí lo único bueno que me trajo ese hombre fue llevarme a la isla de Java con él cuando mi hijo murió el hombre que era débil se dio a la bebida yo me refugio en la cultura japonesa allí aprendí a ser la bailarina más exótica y cotizada de París de algo tendría que vivir no cree

Voz 4 09:17 a su vuelta a Europa mil novecientos dos se separaron legalmente consiguiendo el divorcio en mil novecientos seis

Voz 12 09:22 así es este las ingenió para quitarme la custodia de mi hija

Voz 5 09:26 quién

Voz 4 09:27 nunca le perdonará por eso ha tenido usted una vida dura

Voz 12 09:32 lo que he podido para sobrevivir no tengo más

Voz 4 09:34 preguntas señoría su turno el señor fiscal proceda por favor gracias señoría

Voz 12 09:40 añadamos tranquilo y contenida e Mataharis señora caretas Mataharis o además debí libertad también quiere quitarme el nombre Mata Hari significa el ojo del amanecer eso sí sí

Voz 4 09:54 señorita Mata Hari donde estaba la noche en que Alemania nos declaró la guerra a los franceses el tres de agosto de mil novecientos catorce estaba en Berlín

Voz 11 10:03 ese es un delito y quién era su acompañante esa noche

Voz 4 10:06 un admirador de mis espectáculos le importaría decir a este Tribunal el nombre de ese admirador los hombres con los que me relaja

Voz 1 10:13 yo no suelen tener esposa e hijos

Voz 4 10:16 no seré yo quien les destroza la vida revelando sus identidades lo haré yo entonces aquella noche cenando con el jefe de la Policía de Berlín me juego la mano derecha que brindaron para celebrar pues le deseo que éste maneje bien con la izquierda para cuando su mujer le mandé el Gargallo sus tranquila contenida Mata japonés de su lenguaje acusada hay algo que no entiendo señorita Mata Hari porque una bailarina de su talla hay fama se convirtió de la noche a la mañana en una espía al servicio de Alemania o lo que es lo mismo en una enemiga de Francia en el PRI el gran conflicto en Europa a escala mundial se está dando por sentado que mi cliente es culpable de las acusaciones cuando aún no han sido demostradas reformular a mi pregunta por qué fue a casa del Embajador alemán en Amsterdam el señor eu Ken Kramer cuando ya había estallado la guerra llegó a casa de crack

Voz 12 11:05 señor fiscal me temo que no entiende usted a los hombres

Voz 1971 11:09 yo no voy a sus casas son ellos los que vienen a mí

Voz 11 11:26 que el imperio alemán en persona llamando a la puerta de la humilde morada señor Kraft es un placer verle pero no recuerdo que tuviéramos una cita el Kun pudo pasar siempre tan educado pase puedo ofrecerle algo hoy me conformaría con una copa de brandy con hielo verdad buena memoria es increíble que pueda recordarlo teniendo en cuenta lo que debimos aquella noche señor Kramer me acuerdo de todo lo que hicimos aquella noche en Berlín por la cara que pone también espero que estoy para perdonarle

Voz 1 11:59 por este desorden de maletas y baúles seguro

Voz 11 12:01 lo que ya está enterado de que dejó Amsterdam algo y a París cierto permítame la curiosidad por qué deja su Holanda natal que es neutral en este conflicto para regresaran país en garra embajador se que preferiría que me trasladar a Berlín pero es París la ciudad que me vio nacer y triunfar como artista y quiero relanzar mi carrera o más bien necesitas resucitar estas será la ruina Mata Hari soy un artista internacional no puedo quedarme aquí de brazos cruzados a esperará a que los franceses y ustedes los alemanes resuelvan sus diferencias entiendo dígame Mata Hari ha pensado en aprovechar su estancia en París para diversificar sus habilidades en otros campos complementarios al mundo del espectáculo campos complementarios qué quiere decir eso usted ha demostrado sobradas aptitudes para relacionarse con los personajes de la política y de la diplomacia es una mujer con idiomas con acceso a espacios reservados sabe apretar la tecla adecuada para que los hombres le cuenten sus secretos señor Kramer que

Voz 1 13:08 quiere de mí

Voz 11 13:09 seré franco les estoy pidiendo que lleve a cabo tareas de espionaje para el imperio alemán esquí por sus servicios pueda ofrecerle hasta veinte mil francos eso es mucho

Voz 14 13:21 no no no es muy

Voz 11 13:24 al menos si se compara con mi caché que dice escamas de han parado tanto pero tú negocia negocia si vuestros servicios son útiles a Berlín la suma aumentará considerablemente solo depende de usted que tendría que hacer nada seguir con su vida estables en una casa bonita rehaga su carrera artística amplíe su agenda de generales y ministros cuando los tenga nos interesa que consiga cualquier información confidencial que nos pueda ser útil llave peligroso Mata Hari le daré un par de días para que se lo piensa

Voz 4 13:57 desde ese momento comenzó a actuar como una espía con el código enclave h veintiuno para que te pregunta si a los señoritas cuál fue la primera misión de espionaje que el embajador le encargó para ejecutar en suelo francés ya se lo he dicho ninguna el embajador solo

Voz 12 14:13 quería que si me enteraba de algo se lo contasen

Voz 4 14:16 nunca les reveló llena que conste en acta continúe y dígame si Alemania no le encargó ninguna misión por qué un mes después ya en París solicitó una entrevista precisamente con el jefe del contraespionaje francés

Voz 12 14:29 eso no tiene nada que ver con los alemanes pedir esa reunión tras enterarme de que habían herido a Vadim en el frente Bardem verdad

Voz 4 14:39 explicarle a este Tribunal quién es el único

Voz 12 14:42 dado que encontrarán en el registro del Grand Palais de París desde que comenzó la Gran Guerra

Voz 5 14:47 alto rubio y de ojos azules

Voz 12 14:50 hasta los hombres en el bar del hotel se dieron la vuelta para mirarle la noche

Voz 5 14:54 en que apareció buenas noches Mata le importa que me siento la no tiene que esto sí que no te esperabas un bello uniforme paralela arte la noche disculpe míos a día me he visto entrar en la sala y no he podido resistirlo es usted Mataharis la famosa bailarina soy un gran admirador suyo gracias supongo que yo debería corresponderle al cumplido confesando que ahora yo también soy una gran admiradora soy un estúpido no me presentado mi nombre es batín más lo soy oficial del Ejército ruso aliado de Francia lucho contra los alemanes en el sector pero esa está muy lejos de aquí no se descarta por supuesto que estoy de permiso una semana penas loco tengo que requiere de una trescientos aquí en el Gran Hotel no sabía que los sueldos en el Ejército habían mejorado tanto hecho creo que le es dado pena al tesorero del batallón y vinieran tanto todas las patas atrasadas Lincoln Díaz Ferrán Ésta es mucho dinero para alguien tan joven cuartos veintitrés

Voz 11 16:17 sí me he hecho la promesa

Voz 15 16:19 desde a las trincheras sin una sola

Voz 5 16:22 no me gustaría que otros de mitinero en caso de pequeñísima no dejaremos que cuánto tiempo tiene de permiso quiero olvidarme de tu ir cada minuto de estos siete días como si fuera el último pero no puede evitar decirle que tranquilos y haces esos minutos los Prost madre mía qué peligro te veo venir Mataharis ocurra el amor arte

Voz 1971 16:58 pero supongo que no lo pude evitar Vadim me invitó alcohol a bailar y a subir Corell a la trescientos cuatro esta semana me llevó a las joyerías demandó a los reservados del maxi me consintió como una niña se alzó como una reina nunca se que mejoraría tanto de un hombre pero ocurrió nadie le dice al amor cuando llamar a tu puerta sin embargo todo tiene un final Ahmadi se le acabó el permiso

Voz 5 17:33 que fue Jaume quedé Paris volví a ser la mismo

Voz 4 17:45 es una historia muy bonita pero no a parte del tema que ocupa este tribunal cuando el para que se puso en contacto con usted el señor Kramer

Voz 12 17:54 quiere usted simplificar no todo señor fiscal pero la vida no es sencilla

Voz 4 17:58 eso no es cierto que el señor Kramer le escribió por las fechas de las que usted habla presento el tribunal la prueba número tres señorial la carta en cuestión hallada entre los objetos personales de las señoritas porque

Voz 11 18:10 se empeñen allanar tema Tejerina

Voz 4 18:12 en esta carta el señor Kramer la escribe preguntándole banalidad al menos aparentemente no es así

Voz 12 18:18 la tiene no la verdadera información

Voz 4 18:20 multa alojó a primera vista porque está escrita con tinta invisible un método muy practicado por los servicios secretos alemanes al someterla al efecto del vapor de agua en la escritura secreta sale a la luz podría leerle la auténtica Carta el tribunal

Voz 12 18:37 a la gente a XXI infiltren los estamentos militares del Ejército galo y obtenga información sobre próximos movimientos bélicos en la frontera con Berdún

Voz 5 18:49 recuerda esta carta vagamente

Voz 4 18:52 vagamente sin embargo dos días después usted se entrevistó con el capitán Jobs lado

Voz 12 18:58 aquel mismo día recibí otra carta para mí mucho más importantes era de Vadim en ella me decía que había sido herido en el frente cerca de Beatle tenía lesiones graves de pulmón por gases asfixiantes yp pérdida de visión en el ojo izquierdo tenía que ir a

Voz 4 19:13 pero él era zona militar

Voz 12 19:15 por eso necesitaba un permiso especial solo

Voz 4 19:18 la du podía proporcionar Milán John Le con Un chut de que si no es indiscreción si es indiscreción Le conocí no necesita saber más pretende hacernos creer que sólo fue a ver a la du para pedirle ese permiso que no intentó matar dos pájaros de un tiro son sacándole la información que les pedía señoría denegada

Voz 12 19:37 puede pensar lo que quiera aunque es cierto que si lo

Voz 5 19:39 es lo que sólo fuera de Venezuela buenos días vengo a ver a Messi

Voz 15 19:55 lo siento señora mese Ladousse sólo recibe con visitar

Voz 5 19:58 este no sabe con quién hablan no si no señorita dígale a Messier que Mataharis quiere verle si no lo hace inmediatamente y asegura que se arrepentirás pero desde una trinchera está bien pasé esta esperando gracias

Voz 1 20:19 Morgan Mata Hari cuánto tiempo no sabía que había regresado a París claro que lo sabía capitán al lado gracias por recibir mes siempre es un placer verle pero por favor sientes se me puedo hacer por usted capital he venido a ver

Voz 11 20:35 le que demuestra muestras necesita no puedo leer tú necesito necesita el Parla pero que te acabo de decir

Voz 1 20:41 Ree del pero eso es zona de guerra porque querría ir allí hay un soldado de la infantería rusa ha sido herido en el frente y desearía ir a verle vaya así que un hombre ha alcanzado por fin el corazón de la insondable Mataharis estás en Las Ventas

Voz 1594 20:57 ahora algo de Jos sólo quiero

Voz 1 21:00 proporcionarle cuidados considero mi deber ayudar a nuestros soldados cuando lo necesitan Fele confieso que estoy impresionado Madame como cualquier francés me tomo el amor muy en serio

Voz 5 21:12 les daré ese permiso

Voz 1 21:13 Fuentes él gracias lado nunca le he pedido nada pero en este caso me parecería un desperdicio no hacer un mejor uso de su talento de este amor que demuestra por nuestra causa usted quiere consolar a un soldado amigo yo le propongo ayudar activamente a todos nuestros chicos estaría feliz de ayudar pero no no veo cómo puedo serle útil que el contrario alguien como usted Madame sería una excelente ayuda en esta contienda entre usted Fillon Madame esta guerra no se ganará con las armas sino con la inteligencia o lo que es lo mismo con información usted Mata Hari con sus contactos con su facilidad para hacer amigos usted podría suministrar nos mucha información me está intentando reclutar como espía espía agente de inteligencia

Voz 11 22:07 no no no puedes aceptar recuerdo que ya espías para los alemanes lo haré un billón de francos además del permiso para ir a Fidel pero te has vuelto loca sentará cualquiera de los dos bandos te mataran

Voz 1 22:16 por el permiso no se preocupe ya le he dicho que lo tendrá pero un millón es mucho dinero aunque insisto en formación fuera relevante por ejemplo si consiguiera entrar en el cuartel general alemán puedo hacerlo tengo muy buenos contactos entre las alemanes como si fuera la amante del príncipe heredero de Alemania no he sido estuve con él en Berlín y en Egipto y puedo volver a hacerlo cuando quiera admiro su osadía si fuera hombre sería un gran soldado valgo más como mujer se lo aseguro necesitará el permiso para ir a vital cuanto antes está bien está bien vaya Beatle cuide de ese soldado y regrese les diré entonces cómo puede convertirse en los ojos de Francia para ganar como buenos días

Voz 1971 23:04 buenos días lo tiene gracia Mata Hari como siga jugando a quemar te algún día lo conseguirá

Voz 4 23:10 así que fue usted Beatle siendo espía alemana espía francés eso no es traición madame es doble traición protestó el fiscal no demuestra nada se limita a hacer acusaciones sin presentar pruebas pruebas abogado pero no sé si a Madame Mata Hari le van a gustar qué quiere decir eso madame pretende que creamos que siendo espía para dos potencias enemigas fue usted capitel sólo para dar consuelo a un enfermo insinuó que usted fue a beatle con una sola misión revelar al enemigo la estrategia de Sudáfrica

Voz 5 23:43 por eso no es bueno desde enlazada señor fiscal explique

Voz 4 23:52 dos señorial presento la prueba cuatro de este proceso una carta del soldado Vadim sudó del ejército de infantería rusas enviada a mi persona ni de Vadim entregue Mela pido permiso para leer un extracto de su contenido señoría concedido valer conocía la señorita Mata Hari en París en el Gran Hotel de reconocer que desde el primer momento mirando al POM con sus encantos ningún hombre podía Rosatom podría resistirse

Voz 5 24:27 es yendo de una mujer un Dante ronda de recomendables y lo que uno busque es una fiel esposa definitiva en definitiva Mata Hari Mata Hari pero así es esta mujer a ojos de su amor verdadero

Voz 4 24:50 por cierto su única defensa todo este proceso señor juez el ruso fue sólo uno más en su particular colección de uniforme tengo aquí una lista de hecho el doce de julio almorzó con el subteniente del quince al dieciocho vivió con el comandante belga de bufo y el treinta de julio salió con el comando

Voz 16 25:08 ante me gustan los fracaso a usted no le gustan las mujeres en esta mujer señoría trató de seducir a los agentes que fueron a pesar la paseándose desnuda por la habitación ir repartiendo compone un casco prusiano pero trastos que tiene que ver esto con la acusación de espionaje luzca proporcionará información a ninguno de los dos bandos quiere acusarme lleguen aquí

Voz 5 25:37 una amiga sí pero una traidora el fiscal tiene algo más que anegar sí señoría

Voz 4 25:49 como última prueba quiero presentar este telegrama en el que se confirma que los alemanes pagaron a la acusada por sus servicios

Voz 16 25:56 quería este documento es real pero sólo confirma que Alemania anunció el pago no que mi defendida recibiera no hay que pasar por alto que escribieron en un código secreto quemar un código que ya conocíamos para asegurarse de que Francia lo descubriera era una trampa señor pues el fiscal está defendida como chivo expiatorio para conseguir una sentencia moral Fes T profeso es injusto no hay suficientes pruebas contra Bale este soltado de esos cuerpos por causa de

Voz 5 26:25 hasta el juicio queda visto para sentencia espera dar el veredicto en la prisión de El Asad extra extra no pueden condenas

Voz 17 26:46 sí

Voz 5 26:57 este tribunal condena a la acusada muerte por fusilamiento la ejecución se llevará a cabo el quince de octubre de mil novecientos diecisiete en el castillo de saldos

Voz 0522 27:17 en nombre del pueblo de Francia la señora Marc CL Mc Leod ha sido declarada culpable de cometer actos de espionaje contra Francia y de ayudar al enemigo por estos hechos ha sido condenada a muerte desea decir una última palabra soy Vocento sólo espero que la Historia haga justicia con mi nombre vendarle los ojos hacen la al poste

Voz 5 27:40 no quiero ver hacen porte sino por ellos tienen miedo de que les mientras dispara pelotas

Voz 0522 27:47 on presente en armas

Voz 4 27:50 Conthe

Voz 0522 27:51 adiós caballeros

Voz 5 27:58 qué hace señor está muerta es mi deber asegurarme estaba ya muerta señor

Voz 0522 28:09 dónde van no he dado la orden de retirarse

Voz 20 28:14 dónde van donde van vuelvan allí

Voz 15 28:21 en este crono ficción han participado Ana Alonso como Mata Hari Jos Gómez como

Voz 4 28:27 el fiscal Héctor Checa como el

Voz 15 28:29 dado Íñigo Albert Celada como Vadim el Jose Pinto como Kramer Rafael de la Rica como lado y las voces invitadas de Julio López Roberto García Alejandro Otegi hijo cuando una adaptación de Alejandro Silva y Mona León Siminiani con la colaboración en el programa de Juan ocho realización y diseño sonoro Alejandro Otegi producción David Tomillo dirección Mona León Siminiani

Voz 21 29:02 este relató es una ficción no obstante está basado en hechos y personajes reales cualquier parecido con la realidad puede ser una coincidencia

Voz 2 29:23 apenas unos segundos para llegar a las dos de la mañana la uno

Voz 0772 29:27 ello Canaria nosotros aquí en Ser Historia seguimos en este programa especial dedicado al Día de la Mujer después de las noticias volvemos con todavía muchas historias de mujeres que compartir con todos ustedes

Voz 23 30:01 hola me llamo Laura Rivera tengo cuarenta y dos años y soy directora de los servicios jurídicos de Red Eléctrica Emmys casi veinte años de trayectoria profesional no he percibido discriminación por ser mujer la mayor parte de mi carrera la desempeñado en el sector público pues aprobó unas oposiciones hace más de quince años sistema meritocracia y que garantiza la igualdad ahora bien he de reconocer que la maternidad la conciliación de la vida familiar y profesional ha sido y sigue siendo todo un reto hoy es día ocho de marzo y os dejo con las noticias de la Cadena SER

Voz 1024 30:35 son datos es la una en Canarias así comenzaba a medianoche este ocho de marzo en la Puerta del Sol

Voz 24 30:44 con una cacerolada kilómetro cero

Voz 1024 30:47 que han participado cientos de personas

Voz 24 30:49 el comienzo de una jornada de huelga con un nutrido

Voz 1024 30:52 programa de eventos por todo el país que tendrá su colofón también en Madrid con una manifestación que la Comisión ocho m espera que sea tan multitudinaria como el año pasado este Día Internacional de la Mujer ha protagonizado la Mesa Política celebrada anoche en Hora veinticinco en la que han participado en las escuchamos encadena la vicepresidenta Carmen Calvo Dolors Montserrat del PP Irene Montero Unidos Podemos Inés

Voz 0772 31:13 animadas y ciudadanos Rocío Monasterio de Vox

Voz 25 31:16 cuando hemos sido defendiendo elementos que si cambian la estructura machista de una sociedad pues son planteamientos progresista y los defiende quién quiere y quién puede

Voz 26 31:25 la defensa del feminismo la defensa de la igualdad es defender la igualdad de oportunidades de todos los hombres y las mujeres de este país yo creo que el feminismo eh

Voz 11 31:34 el movimiento feminista está haciendo una apuesta muy

Voz 27 31:36 fuerte por defender la vida por defender la posibilidad de que todas las vidas sea posible vivirlas y sea posible vivirlas con dignidad

Voz 28 31:43 nosotros defendemos un feminismo que llamamos un feminismo liberal que es un feminismo inclusivo que es un feminismo que se basa más en cambiar políticas que no en cambiar palabras

Voz 27 31:53 denunciamos el feminismo supremacía hasta que hoy quiere amordazar algunas mujeres que discrepan de la doctrina que nos quieren imponer otros denunciamos que es unos intente colectivización a las mujeres

Voz 1024 32:04 son cinco formas de ver el ocho m que pueden recuperar si lo desean además Sabine nuestra página web Cadena Ser punto com del exterior un apunte Exterior que fuera el jefe de campaña de Donald Trump All for acaba de ser condenado a tres años y once meses de prisión por un ocho delitos de fraude de los que fue declarado culpable en agosto del año pasado el Banco Central Europeo decidió este jueves mantener los tipos de interés así como hacer una inyección de liquidez a la banca todo para evitar dicen otra crisis en la zona euro corresponsal en Alemania Carmen Viñas

Voz 0391 32:33 presidente del Banco Central Europeo Mario Draghi ha justificado las medidas sobre todo por los factores externos

Voz 15 32:39 el día exceden a estos factores externos son

Voz 12 32:45 una desaceleración del comercio mundial debido una desaceleración en China la vulnerabilidad de varios mercados emergentes una desaceleración en los Estados Unidos y una menor confianza en general producida por las discusiones comerciales

Voz 0391 32:59 ha dicho Draghi el Banco Central Europeo también ha recortado sus previsiones de crecimiento para la zona euro en dos mil diecinueve hasta el uno coma uno por ciento desde el uno coma siete por ciento anterior además dice que la inflación no se moverá la baja de aquí a final de año

Voz 1024 33:13 de momento es todo más noticias en una hora en la SER y siempre en Cadena Ser punto com Keynes

Voz 5 33:19 servicios informativos

Voz 1 33:25 sí

Voz 2 33:28 estás escuchando SER Historia en la Cadena Ser con Nacho Ares

Voz 0772 33:44 siempre que hablamos de arte de artistas y más cuando nos vamos atrás en el tiempo es muy difícil encontrar de mujeres mujeres artistas que hayan desempeñado un papel importante en esta faceta de de las artes plásticas no voy a decir porque no las hubieran sino porque por desgracia el el ámbito de de la sociedad en el que siempre han desarrollado sus trabajos pues estaba completamente eh pues lleno y repleto de figuras masculinas no que han sido los protagonistas en ocasiones menos valerosos de este tipo de de actos en esta ocasión queremos acercarnos a un personaje muy desconocido pero no por ello muy brillante desde el punto de vista artístico una de las figuras más emblemáticas del del barroco Luisa Roldán conocida como la Roldán a Andrés Damián bienvenido a Ser Historia

Voz 30 34:38 hola un saludo

Voz 0772 34:39 Andrés también es profesor de Historia es cofrade investigador de todos los entresijos que rodean a las cofradías en Andalucía muy buen conocedor de la figura de de la Roldán a Andrés para situarla cronológicamente espacialmente quiere era Luisa Roldán

Voz 30 34:58 Luisa Roldán ha sido la más insigne escultora mujer artista podemos decir de todos los tiempos en España una mujer que ya en época gozó de un gran prestigio no obstante cuando se descubre de que ella es la autora del Ecce Homo de la catedral de Cádiz ella misma de un pergamino en la cabeza de esta imagen donde se declara como la insigne gran artífice de esta gran obra ella gozó de mucho prestigio aunque las penalidades de la época le hicieron pasar mucho la figura de la rural se ha acrecentado con el paso del tiempo una gran representante del barroco en El País en duda la mejor mujer artista dedicada a las artes plásticas de todos los tiempos ha habido en España

Voz 15 35:45 no no era muy común no encontrar como decía llora la en la en la entradilla esta entrega

Voz 0772 35:49 esta una una mujer artista

Voz 5 35:53 no que va

Voz 30 35:54 ha sido y menos en su tiempo tenemos que tener en cuenta que nace en la segunda mitad del siglo diecisiete mil seiscientos cincuenta quedó él desarrolla su periplo pues hasta su muerte a inicios del siglo XVIII inició hoy día todavía la mujer todavía tiene errores moral desgraciadamente para su completa expresión en todos los ámbitos muchos de ellos ya salvados afortunadamente volvamos tres siglos y medio atrás eh nos encontraremos un panorama muy muy muy difícil para la mujer pero sin duda alguna ella al crecer histórica hay personalmente en el taller de su padre el gran Pedro roban Puel le valió granjearse el respeto de sus contemporánea

Voz 0772 36:42 como decíamos antes su vida la ha desarrollado en la segunda mitad del siglo XVII falleció en el año mil setecientos cuatro mi es un momento de la Historia del Arte en donde la mayor parte de de trabajos tienen una meta muy clara no que es el el arte religioso en ella desde luego destacó sobremanera en en este ámbito no

Voz 30 37:04 sí sí sin duda alguna las consecuencias del Concilio de Trento que fomentaba la piedad popular a través de las obras artísticas fundamentalmente religiosa incide en el contexto artístico e histórico en que a desarrollar la obra de la OTAN ahí donde se centra fundamentalmente su producción producción que ha traspasado incluso las fronteras de España porque Aíto se excelente gracias a ella en la Hispanic Society de Nueva York en el Museo Getty de Los Ángeles y además tengo obras repartidas por todas las ecografías española muchas de ellas atribuyen a las urbanas sin ninguna base porque refieren cualquier pueblo o ciudad de España que esto desde las Rosana es un marchamo de calidad

Voz 0772 37:47 una una etiqueta desde luego de de calidad no como bien decías de también conocemos que su vida no fue todo lo fácil sencilla que que pudiera haberse esperado bueno pues algunas de esas turbulencias generadas en muchos casos por por malos tratos no por su por su esposo han tenido también un reflejo muy marcado en su arte

Voz 30 38:11 así es Nacho que efectivamente este es un tema todavía en investigación pero se cree que ya desarrolla en sus imágenes de ese dolor tiene una gran calidad en cuanto a la expresividad de sus obras pero también me naturalmente la impronta del barroco son unas imágenes impregnada del misticismo del sur no que ofrecen sus eh Sevilla sobretodo y aunque ella tuvo tres etapas claramente diferenciadas la de aprendizaje en Sevilla uno capaz muy importantes de dos tres años en Cádiz y la final en Madrid sin duda alguna a lo largo de todas las etapas de toda esta etapa dejó lo que tú has comentado hay dos obras claves podemos decir que es San Miguel pisando eh al diablo donde se dice que ella representa en Alfonso de latas en San Miguel su propia cara es un rostro muy dulce aunque cargado de dolor a la vez hizo el diablo es el rostro el parecer de su marido Luis Antonio Navarro de los arcos con el que ya se casa en contra de la opinión de su padre porque ella tenía mucho mérito ella tenía una gran calidad y Esther aún policromado un segundón en el taller del padre ella no nos tenía el permiso del padre pero por algo realmente una carambola de la época consigue un permiso para poder darse con Navarro de los ARCO parece que no le dio la vida más lo contrario se benefició de estar al lado de una gran mujer es una gran artista como a la jordana no es sin duda alguna una de las obras donde se puede ver el dolor y es dramatismo pero a su vez decimos con esa calidad y calidez que el sur le proporciona su obra podemos ir impuso vez podemos decir que es la Virgen de la Soledad de de Puerto Real no es una obra que se encuentra su documentación en mil seiscientos ochenta y ocho es una obra del antiguo convento de la victoria hizo todo ese dolor y dramatismo en la única dolorosa documentadas de las Lozano a pesar de las múltiples las atribuciones de la Esperanza Macarena de la Virgen de Regla de Sevilla la única documentadas la vivienda la sola de Puerto Real ya podemos ver es el dolor de una vida de mujer como las Rotana que deja patente en esta gran obra religiosa

Voz 0772 40:27 imagino que el hallazgo de de la soledad de la Virgen de la Soledad permitió también es bueno poner las bases no de del propio estilo de de la Roldán Annaud un poco lo que decía ahora que están sale han atribuido muchas obras definitiva con poca

Voz 30 40:43 científica efectivamente efectivamente el mito que hay en torno a las Roldán ha en toda España y más en concreto en Andalucía hay lo escribimos aún más en Andalucía la Baja Sevilla Cádiz es que desde incluso vidas al atribuía obras no era ella debido a su gran calidad ir efectivamente el descubrirse que la viendo la soledad de una de las Rotana sirve para que otras grandes obras que antes atribuían a Martínez Montañés otro grande de la escultura barroca pues ahora se digan claramente que tienen inspiración de ella como la Virgen de la Estrella no esa imagen trianera tan afamada que le llaman la Valiente en Sevilla porque fue una de las pocas casi la única imagen que profesional en tiempos convulsos de la República no en Sevilla pues la Virgen de la Estrella tras su restauración por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico parece confirmarse que es obra de la Rodin hice descarta otras obras como ya he dicho como la Esperanza Macarena no lo cual no quita para que La Macarena se sienta esa gran símbolo de la iconografía de las dolorosas andaluza pero la leyenda la soledad es un un ante y un después naturalmente para adscribir muchas obras a la Rotana ahí descartar otras que son atribuidos

Voz 0772 42:02 ella falleció Luisa Roldán falleció en el año mil setecientos cuatro en ella consiguió establecer algún taller un grupo de seguidores de seguidoras

Voz 30 42:11 pues ella tuvo una familia amplia recordemos que varios de sus hermanas también se dedicaban al arte e incluso un sobrino Pedro Duque Cornejo siguió los pasos ella también fue naturalmente no de la fama que consiguió Luisa pero tiene tuvo gran repercusión incluso dentro del círculo de los escultores ya del tardío barroco José Montes de Oca podemos decir que sigue bastante los cánones y los patrones de de las jordana

Voz 0772 42:41 Andrés Damián profesor de Historia cofrade investigador del mundo de las cofradías sí un perfecto conocedor de la figura de la Roldán a muchísimas gracias por habernos redescubierto en estos últimos minutos a una de las artistas una de las mujeres de la cultura del barroco más importantes

Voz 2 42:57 un auténtico placer un saludo

Voz 5 43:01 se habían vertido tiene acabó de enamorado me parece muy bien y mientras os besa es Jordi Martín una de esas cosas no te gustaría volar como un pájaro flotar sobre la nada moverse en tres dimensiones tiene que ser muy emocionante

Voz 11 43:21 SER Historia con Nacho Arés todo lo que quisimos saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en Milán

Voz 31 43:28 cadena SER Catalina pues soy mujer aunque me veáis respiratoria pero estoy son vuestros sexo reportados padre escucho los persiguen

Voz 32 43:42 así en Valladolid de la Nueva España tuviera costó la de mi madre no come mi padre azules al modo de saber yo

Voz 0772 43:55 la dulce extraordinaria voz de la actriz mexicana María Félix que en el año mil novecientos cuarenta y cuatro protagonizó la película La monja alférez una cinta que recreaba la vida de un personaje singular de la España del Siglo de Oro Catalina de era uso una monja militar al mismo tiempo la historia extraordinaria de esos personajes de leyenda que una semana más no extrae nuestro compañero Jonathan Gil Muñoz adelante

Voz 4 44:22 nada

Voz 0831 44:27 la vida de Catalina de uso es digna de la más fantástica de las novelas de aventuras la monja alférez como fue apodada por sus contemporáneos es uno de los personajes más controvertidos y polémicos del Siglo de Oro español esta donostiarra ingresó a los cuatro años en un convento dominico del que es escapo once años después tras algunas idas y venidas termina por embarcarse rumbo a América una vez que Catalina de la uso desembarca comienza la habrás es su legendaria fama de hombre de armas tomar o mejor dicho mujer todo a base de engaños piñas de juego y duelos en los que siempre hace correr la sangre de sus enemigos gracias a lo diestra que eran el manejo de la espada y la daga su espíritu aventurero la hace llevar una vida errante siendo en incontables ocasiones apresada y juzgada a muerte trances de los que se salva in extremis gracias a la ayuda de vizcaínos influyentes a los que pide auxilio con todo no rehúye del fragor de la espada y así se alistó en el Ejército en pos de la conquista de Chile en las batallas que sucedieron Catalina Caldera uso mostró su lado más sanguinario a pesar de todo ese ascendida al rango de alférez título que se vio ensombrecido al matar en un duelo a su propio hermano el base de la justicia continúa su camino por tierras sudamericanas dejando a su paso mil episodios de refriegas y disputas en Perú se vea abocada a pedir clemencia al obispo de Amanda a quien defiende todas sus aventuras y el mayor de sus secretos tras demostrarse su condición femenina hay su virginidad el obispo permite su entrada en un convento pero sus aventuras no terminan ahí desde España la reclama tras comprobarse que no era monja a su vuelta a la recibe el mismísimo Felipe IV quién la concede una pensión por los servicios prestados a la Corona al poco viaja hasta Roma donde se entrevista con el Papa Urbano VIII quién le otorga la indulgencia plena por esos pecados poco tiempo después de retorna Centro América donde vivió hasta el final de sus días está mujer terrible

Voz 1432 46:38 cuando finalice esta emisión tienes más Ser Historia disfruta de nuestros podcast cuando quieras en Cadena Ser punto com sino sigues en la aplicación de láser estar hasta el día de novedades y publicaciones SER Historia con Nacho Ares

Voz 33 47:14 no

Voz 14 47:15 no

Voz 0772 47:20 está voz que escuchamos de fondo tan lejana en el tiempo y en el espacio como realmente es es una grabación del año mil ochocientos noventa pertenece a una de esas extrañas grabaciones históricas de de una mujer realmente muy importante en la historia de la de la modernidad de la historia contemporánea que es Florence Nineteen Gay ya podremos decir Mir como la madre de la enfermería en la actualidad una precursora de muchos aspectos de del humanismo que aún hoy en pleno siglo XXI tienen vigencia que en aquella época del mundo victoriano de la Inglaterra victoriana pues quizás tenía mucho más mérito no que una mujer de de la alta sociedad cómo era ella pues defendiera a estos valores quizás para bueno pues para dar entender la la la mezcla de humanismo y de ideas y de conceptos que en aquella época pos de revolución industrial estaba quizás un poco dejada de lado en la Inglaterra victoriana Francisca Hernández Martín bienvenida a Ser Historia tienden ida gracias para la caja Francisca Hernández Martín es profesora de Historia hay fundamentos de la Enfermería en la Universidad Complutense de Madrid son varios los Lex el latín los lectores es decir los oyentes de Ser Historia que nos han propuesto hablar de este personaje tan carismático de la historia de la medicina que cómo vamos a descubrir en los próximos minutos no solamente abarcó temas de la medicina sino muchos y muchos otros Francisca qué hubiera sido tal enfermería Si sino hubiera aparecido la historia en la segunda mitad del siglo XIX la figura de flores no distingue

Voz 14 48:52 precisar algunos datos antes para situar el tema La importancia de flores que él como figura histórica para la enfermería ha de ser entendida desde una doble perspectiva en primer lugar al elevar la dignidad profesional de la enfermería inglesa en segundo lugar proporcionar una cobertura teórica a la práctica de la enfermería que venía realizándose por grupos religiosos al considerar que el conocimiento enfermero es distinto del conocimiento médico propio además de una profesión por ambos motivos se atiene a Flores Night in que él como pionera de la enfermería moderna e a nivel internacional hasta el punto de vista histórica histórico ha sido Leighton Strache y quién indicó que la historia de la era victoriana que él quería historial no sería jamás contada por nadie lo decía así con demasiada agudeza sabemos demasiado de ella se propuso en su caso lo que él definió con una estrategia sutil el abordar la era victoriana en su obra victorianos eminentes desde cuatro perspectivas diferentes cuatro biografías e con las que compuso su libro El cardenal Manny Flores el doctor Arnold el general Gordon decía con toda ironía mi propósito al escribir esta obra es ilustrar más que explicar ahí la entrada de flores Net Single en la historia mundial podemos decir

Voz 0772 50:38 desde luego una entrada que de que de sopetón pero sí de una manera es sorprendente para la época para el todo el contexto histórico y social de de la poca porque hay que recordar que ella actuó casi como una religiosa durante toda su vida pues con muchísima vocación una vocación quizás exagerada himno en realidad no tenía necesidad de ello porque haya provenía de una familia adinerada de una familia de alta sociedad victoriana no es así

Voz 14 51:05 por eso voy a dar algunos datos de su biografía nace en mil ochocientos veinte en la ciudad de Florencia observable mente de ahí su nombre y en uno de sus viajes por Europa era hija de una familia de la alta sociedad inglesa recibe una intensa educación en lenguas clásicas Historia Filosofía Matemáticas impartida por su padre en su juventud recorre como con la familia diversos países europeos que la permiten ampliar su formación esta inusual educación de una mujer de su clase lo aparta de esos obligaciones propias de una dama de la alta sociedad victoriana a una mujer callada sumisa distinguida religiosa e religioso hasta pues el extremo diría

Voz 0772 52:00 si se queda un poco la tónica de la época de esa sociedad tan tan tan estricto

Voz 14 52:05 se ha comprometido pues en la alta sociedad de atender a los pobres a los enfermos e en sus casas como había surgido en Francia con las Hijas de la Caridad que fueron las que promovieron pues toda esa asistencias

Voz 0772 52:18 más allá permítame tiene podríamos decir que era una mujer precisamente quizás por por esa por ese bagaje que social en el que ayer se movía que tenía mucho mundo había viajado por innumerables países de Europa de África lo que le dio quizás a tener conocimiento de primera mano de de muchos de los fenómenos con los que ella quería luchar de alguna forma no

Voz 14 52:41 sí quiero precisar pues algunas cosas referente a esto no es todo diríamos probó con disgusto en la familia del que ellas y se dedique a estas a estos asuntos no se entiende porque el conocimiento que se tenía de la enfermería desde Enrique VIII que expulsa las órdenes religiosas de los hospitales pues la enfermería queda en manos de personas incompetentes e te ahí pues luego la crítica que aparece en Carles Dickens eh en sus obras una enfermería digamos hasta promiscua borracha negligentes socias porque porque incluso hasta penas de cárcel precisamente para atender a los enfermos

Voz 0772 53:33 es curioso flores de alguna forma lo que hizo fue dignificar el trabajo de la de la enfermería que hoy en pleno siglo XXI bueno ya Laure a lo largo del siglo XX lo vemos como algo absolutamente natural pero que en aquella época por lo que me dice era casi como un un trabajo denostado que nadie quería

Voz 14 53:50 por Night in que él que ha vivido cerca esas situaciones diríamos pues desde refugiada en su vida religiosa se compromete precisamente pasa por encima de su familia pide el convivir con las ya cornisas de Kaiser por una institución formada por un sacerdote en Lieja eh las ya con esas de Kaiser VOR permanece con ellas durante unos meses después acude a las Hijas de la Caridad eh para pasar una estancia allí con ellas en un hospital de San German e una institución religiosa que está presente pues en todo el continente esto es lo que a ella la lleva pues a a afianzarse en su vocación iríamos enfermera vuelta Londres obtiene un trabajo en superintendente en una institución de las Damas invalidar inglesas en relación con estos datos pero el momento podríamos decir de su vida que la lleva a considerarse como un mito se produce pues con motivo de la guerra de Crimea el problema en la guerra se agravaba e los mandos franceses tienden a las Hijas de la Caridad que atienden los enfermos los dos ingleses lo tienen a nadie mueren cantidad de enfermos e desde Soldados y reclaman a al alto mando inglés eh de que sí por qué no llevar Hijas de la Caridad entonces el que representa pues diríamos el mando inglés sanitario es quién pide a Flores que ya la conoce que un grupo de enfermeras pues vaya allí entonces ella pide que es iba tiene que ir como superintendente de la asistencia en los en los hospitales aquí después de

Voz 1 55:56 tener dejamos pues sus tensiones con

Voz 14 55:58 los altos mandos ingleses como admitir ellos que una mujer sea la que lleve el mando del hospital eh pero sobre todo su tarea se centró precisamente además de inspeccionar el hospital y organizarlo tuvo que pasar por lavar todo eh y limpiar todo pues era una mujer infatigable eh se dedicaba por la noche va a pasar a atender a los enfermos desde ese lado humanitario les escribía las cartas a los soldados para sus familias eh metida en un mundo diríamos te los valores donde ya trató de ayudar por eso después fue proclamada como heroína propiamente de viene también

Voz 0772 56:45 poco uno de los apelativos uno de los motes con que era conocida no Lady of the lamb la la Dama de la de la lámpara no porque siempre la veían como una suerte de fantasma deambulando por los pasillos del hospital atendiendo a los enfermos y siempre la vayan con la lámpara en la mano y de ahí que la llamaran así no

Voz 14 57:01 la dama de la dan ya procede de Santa Catalina en las capitales pero ya digamos pues no queda como el mito de que Flores portaba la lámpara porque iba a eso a ver a los como estaban antes de retirarse de hecho fue un trabajo pues pues heroico porque en una situación que desbordaba la toda la atención necesitaban ayuda mañana tarde noche ya termino enferma eh

Voz 0772 57:32 de dónde poco del del exceso de trabajo no no sucede con muchos de estos grandes héroes que parece que ha perdido un poco por un poco su huella pero en el caso de flores y no solamente realizó un trabajo de campo increíble y encomiable para la las circunstancias de la época sino que también sirvió de inspiración para otros grandes hombres de de la historia como Henri Dunant que es el funda por de la de la Cruz Roja y luego también hay otro dato que me gustaría destacar muchas de las propuestas humanitarias de la Convención de la primera convención de Ginebra del año mil ochocientos sesenta y cuatro están inspiradas en el área de de de de Night Single