Especial 8-M Día de la Mujer (08/03/2019 - Tramo de 02:30 a 03:00)

Voz 0772 00:03 a última pregunta penas tenemos unos pocos segundos cómo definiría usted que conoce perfectamente Francisca la la historia de la enfermería el papel de flores Night in gay si tuviéramos que refrendar de alguna forma la enfermería en la actualidad beben en gran parte de ella de su trabajo está inspirada la enfermería en la actualidad en el trabajo de Florence

Voz 1 00:23 la definiría como una mujer competente observadora sobre todo eh que supo captar aquello fundamental para el cuidado a los enfermos y eso fue lo que puso en práctica porque eso fue lo que ella vio con las con las Hijas de la Caridad es lo que le le mueve a por otro lado está al corriente de todas las teorías médicas eh el diagnóstico médico de ahí pues pues son juego digamos las teorías que en ese momento están en la actualidad en Europa incluso acudan al natural naturismo eh como también medida terapéutica ese nivel por eso la dieta vegetariana por otros motivos que Inglaterra no posee tanta carne y entonces entre la guerra de etcétera si después los aspectos humanísticos sabe captar muy bien qué es lo que está pasando en esa persona que está sufriendo eh para ayudarle por eso entra en todos los aspectos no solamente urbanos de la profesión el dolor el sufrimiento sino en esa relación con la familia o la persona que está aislada y que necesita ese contacto necesita

Voz 1 01:36 claro natural es hacerlo también desde los aspectos de recuperar esa dignidad el enfermo en una guerra donde se les abandona se les deja morir así eh pues recuperar esa dignidad de la persona enferma de colocarla de ayudarla en todos los elementos tanto profesionales éticos como malos para que puedan pues sentirse

Voz 0772 02:05 Flores Night Single todo un personaje de la historia del del siglo XIX a caballo en el siglo XIX y el siglo XX recordemos que nació en el año mil ochocientos veinte y murió nonagenaria en mil novecientos diez que creó la escuela hay parecían prácticamente podríamos decir que fundó la enfermería tal y como la entendemos en la en la actualidad Francisca Hernández Martín profesora de Historia hay fundamentos de la de la Enfermería en la Universidad Complutense de Madrid muchísimas gracias por habernos atendido aquí en Ser Historia

Voz 3 03:29 desde la ventana de mi habitación puedo ver tras la iglesia de Santamaría las antiguas casas de Doña Ana de Mendoza Princesa de Éboli levantadas no lejos del palacio del Rey ni el ella quedan ya en sus aposentos Felipe II murió hace tiempo sumido en una antigüedad espiritual que seguramente corro Yosu alma hasta el último aliento que le dio la vida Doña Ana falleció años antes aquella princesa a la que los enemigos llamaban de Isabel o la canela fue desde su infancia una mujer excepcional culto al ir por nada de lo que pensara hoy quiera dejaba indiferente a los que la rodeaban y siendo ello la causa de no pocos celos y envidias pesadumbre es que la acompañaron siempre hasta que sus iguales acabaron

Voz 9 04:27 devorar

Voz 11 04:34 Don Alonso canten que esta mañana no ha sentado bien el desayuno que dicen con cien por la derrota que os infligir la semana pasada

Voz 9 04:47 señora el tardío facultades veinte en la última vez que nos respetamos aunque es de decir que bien sabéis que soy más diestro con el pincel que con el acero

Voz 11 04:59 pues cuesta reconocer que soy yo la que ha aprendido en el uso de la España capaces de admitir cualquier locura cual no aceptar que soy mucho más diestra que FON señala Telesur

Voz 9 05:12 así no nos señora no que mis palabras nos lleven a error me consta siendo mujer soy suda excepcionales para China frenos de vais a entender que superar el genio de un caballero

Voz 11 05:31 siendo mujer decías con qué clase de orgullo están hechos los hombres ser incapaces de reconocer que la valía de una hembra puede estar por

Voz 9 05:41 a su suya para hablar no digo yo señora las Sagradas Escrituras así lo atestigua el Génesis tiene pasajes que prueban como el hombres acaso no

Voz 12 06:01 veto a leer la Biblia don Alonso Cure que habéis vuelto a ser derrotado quien tiene

Voz 13 06:12 Dielo pensar dos Cyril aquel día Doña Ana de Mendoza me dio una lección que me hizo cambiar la forma de entender lo solos su arrolladora personalidad

Voz 3 06:39 sino también el papel que cada uno de nosotros desempeña en

Voz 13 06:43 el juego de la vida pero fui el único

Voz 3 06:47 tras la muerte de su esposo Don Rodrigo Med de Silva en mil quinientos setenta y tres nadie entendió a la princesa al contrario Sela la atacó con argumentos Peres se dijo que era la amante del Rey o que se entendía con su nuevo secretario Antonio Pérez poco mendiga ni siquiera Su Majestad supo puente era Dña

Voz 11 07:18 aumentan los comentarios sobre sobrepuso hola los causan preocupación al contrario majestad no me siento en absoluto incordiar me agredan aunque sean mentira a casos preocupan esas voces del populacho por la parte que a mí concierne ciertamente si no hablaran de mis amoríos con vos lo harían de la esposa de cualquier otro secretario prefiero que de mí así no se olvidan de que en Santa Ana de Mendoza Princesa de la mujer que va de caza con el recto no ha perdido ni un ápice de vuestro orgullo en eso soy muy diferente al malogrado Ruiz a quien Dios tenga en su Gloria Antonio Pérez ocupa su lugar en la Secretaría de Estado las mismas voces señalan que también vive en vuestro corazón es eso cierto es lo que pienso de esos comentarios maliciosos en cualquier caso Majestad sólo es adiós a quiénes dar explicaciones de lo que hago y creo que no ha llegado el momento de ceso porque lo sabe y segura conmigo pero saber que esos comentarios no son los consiente secretarios de mayor confianza ni siquiera Antonio Pérez nombrarle entonces secretaria min gesta Antonio Pérez está muy ocupado ahora con el asunto de la llegada del secretario de mi hermano Juan de Escobedo están Madrid dejad en Le acera P G sabrá cómo tratar a los hombres de Don Juan confiada mí me habláis como si supiera algo que desconozco no dispone estúpida majestad vos mejor que yo sabéis qué clase de rumores corren estos días por las calles de Madrid

Voz 16 09:28 Marta Juan describen tal patas volcó antes como Mariano

Voz 3 09:41 la muerte de Juan de Escobedo supuso el final de la carrera de Doña el Rey en un gesto cobarde implicó a la princesa con el fin de eludir la responsabilidad que él mismo tenía en aquel asesinato del Estado Doña Ana Torroja fue encarcelada y olvidada nunca supo los cargos que recaían sobre ella el Rey Felipe jamás respondió a sus cartas en las que pedía explicaciones simplemente clemencia en hoy ha hablado del mayor enigma de la princesa los seis se preguntarán vuestras Mercedes cuál fue el motivo por el que lucía un parche sobre el ojo derecho no Sue por una lucha de espadas realmente lo desconozco siento decepcionar Hollis nadie conoció la causa ni la razón sólo veía los a Villa así fue doña Ana de Mendoza Princesa de Éboli la única mujer capaz de entre tejer alrededor del cuello de todo Rey una soga hecha con pasiones que estuvo a punto de acabar con un cráneo unión

Voz 1524 11:34 el vecino fuerte camellos dispara sobre una multitud de moros que se distinguen con los anteojos cerca de las ruinas de un pequeño poblado y entre los papales vecinos ve el fogonazo de tiro al salir basa la balas silbando sobre nuestras cabezas no la vemos hasta que un alud de relámpago nos anuncia que ha estallado

Voz 19 11:53 es lo más del Gurugú y pocos segundos después se escucha el eco de la detonación el diez de septiembre de mil novecientos nueve los lectores del periódico El Heraldo de Madrid pudieron leer esta información que desde Marruecos enviaba

Voz 0772 12:37 nada de extraño tendría en las palabras de María Teresa Álvarez en este documental de mujeres en la historia de Televisión Española si no pensáramos que Carmen de Burgos llamada Columbine la mujer de la que a la que hacía referencia en esas noticias como esa periodista de guerra hubiera nacido en el año

Voz 3 12:57 mil ochocientos sesenta y siete

Voz 0772 13:00 Carmen de Burgos es la primera mujer periodista de renombre en nuestro país en en España es uno de esos miembros olvidados de la generación del del noventa y ocho pues en cubierta hay ensombrecida absolutamente por autores de varones y sin embargo pues la historia ha hecho que a pesar de haber brillado con con especial el fulgor a lo a lo largo de la de la historia de ese primer tercio sobre todo del del siglo XX y finales del siglo XIX pues nos hayamos olvidado de ella ya hay una obra de teatro que las últimos tiempos está intentando recuperar esta figura yo creo que como digo una de las más importantes de nuestra historia Cármenes Sánchez Molina bienvenida a Ser Historia

Voz 21 13:50 hecho qué tal encantada de estar aquí

Voz 0772 13:52 Carmen Sánchez ex actriz es autora teatral es la autora de tardes con Columbine una obra de teatro que por ejemplo ha estado en exhibición en Madrid en Zamora en diferentes lugares yo creo que es una una referencia muy atractiva no para divulgar para dará a conocer este gran personaje de de nuestra Historia Carmen tu tocaya Carmen de Burgos desde luego que aún siendo de una familia bien podríamos definirla así no lo tuvo nada nada fácil no el que defendiera los derechos de la mujer en el siglo XIX en una época tan conservadora tan constreñida pues desde luego no no era sencillo

Voz 21 14:37 no no debe ser nada nada nada sencillo porque ella huyó de de Almería y de un matrimonio bueno un poco perjudicial por eso apareció en Madrid y a partir de ahí creo que ella consideró que no debía callarse nada y que buscaba así es un bien común y que para eso tenía que darle voz a mujeres por ejemplo que si hubiese maltratadas o a los niños o a prostitutas o a los soldados en la guerra o a los desfavorecidos porque ella bueno si era de una clase social burguesa no no excesivamente rica porque ella consideraba que su independencia estaba en trabajar por eso es sacó la titulación de maestra porque ella quería independencia no quería depender de nadie entonces no debió ser nada fácil además la criticaban la decían barbaridades sobre ella algunos sectores de la porque se metía con la Iglesia o o se metía o hablaba de un del divorcio en España que hablar de de esto en aquella época mil novecientos nueve o a principios del siglo XX

Voz 0772 15:42 era muy atrevido no si era muy atrevidos sea poco menos

Voz 21 15:45 que que hablar para para algunos del demonio

Voz 0772 15:47 quizá esas es la una de las razones por la que ya escribía con con seudónimo en ocasiones utilizaba nombres masculinos como Gabriel Luna uno que me parece muy divertido Perico el de los paloteo pero también utilizaban nombres de mujer no como Raquel lo María anhela de a través de estos Animos intentaba ocultar su su verdadera identidad ya llegó a tener problemas reales de por señalada amenazada las cosas que escribía

Voz 21 16:16 posiblemente si los tendría es más la llegaron a trasladar a Toledo por por todo lo que ella hablaba en los en los periódicos pero no sé si llegaron a ser algo físico o amenazas pero sí que la humillaba públicamente en algunos periódicos le quisieron quitar la su plaza de maestra en en en Madrid en Toledo quitar la titulación porque pensaban que una mujer republicana y que hablaba de de esa forma de la Iglesia y que buscaban a una España progresista no podía educar a a niñas pero no lo consiguieron

Voz 0772 16:52 yo lo decía al principio es una mujer que que podría ir por derecho propio no integrarse en la generación del noventa y ocho una generación la que conocemos a grandes figuras no de la literatura española como Unamuno Machado Valle Inclán Pío Baroja del que estuvimos hablando hace unas semanas aquí Azorín admiro de Maeztu pero nuestra protagonista Carmen de Burgos junto con Concha Espina han estado siempre a al margen no también de una manera absolutamente injusta no porque en el caso de de Carmen de Burgos Columbine Le su tarea literaria en las crónicas que hacía en la prensa en sus poemas a su obra literaria en definitiva pues hacía qué por qué por merecimientos propios ella estuviera en él la generación del noventa y ocho de la que coincidían pues muchos aspectos no muchos ideales

Voz 21 17:45 sí es curioso que los escritores muchos no digo todos porque había detractores también la respetaba mucho como un igual no porque fuese mujer sino como un igual porque Carmen se hizo un hueco pero ha sido la historia a la que le ha le ha quitado es el lugar que le corresponde porque bueno desapareció de de de la de la visión hicieron que esos libros se escondía sean y que no se hablase de ella pero en la época si por lo visto sí porque bueno el eres prólogos de de algunos autores que han hecho en sus libros o de hoy de sus propios libros no Yves que será tenían muchísimo respeto porque era una mujer coherente fuerte y además no convencía con la palabra con las acciones no no no necesitaba convencer de otra forma ni siquiera porque fuera mujer era un escritor más para algunos

Voz 1524 18:43 con su marido la había llevado a recabar información sobre el adulterio y los malos tratos Carmen se enteró entonces de que las mujeres el adulterio estaba considerado como delito mientras que los hombres no dejaba de ser una falta menor sólo cuando Carmen consiguió después de muchos esfuerzos de muchas noches en vela estudiando el título de maestra pudo hacer frente a su difícil situación matrimonial Carmen se había hecho a sí misma era una mujer nueva por lo tanto dueña de su persona abandonó a su marido con su única hija una niña de cuatro años llegó a Madrid dispuesta a reorganizar su vida

Voz 0772 19:35 tal Mujeres en la Historia de Televisión Española en la voz de María Teresa Álvarez hablando de Carmen de Burgos llamada Columbine uno de esos protagonistas por mérito propio una de esas protagonistas de la historia del periodismo de la Historia de la literatura mujer de la generación del noventa y ocho que para pasado absolutamente eh de puntillas por los libros de historia en sus crónicas periodísticas a hablando de temas de feministas me atreveré decir aún siendo temas eh en ocasiones bastante domésticos siempre metía esas esas pullas no sobre todo en mostrando ideas revolucionarias como el divorcio que lo comentabas al principio Carmen Sánchez que bueno pues la hizo ir sumando cada vez más detractores entre los sectores conservadores y sobre todo la iglesia que ya lo mencionabas no

Voz 21 20:25 sí además yo creo que eso fue algo muy inteligente por su parte porque ya sabía que para de entrar te en este mundo periodístico primero wok te dejaban era hablar de cómo se pone una mesa de cómo te tienes que vestir en que según el protocolo en cómo mantener una casa ordenada que tu marido sea feliz entonces Carmen entrando por ahí siempre iba más allá han buscaba varía te voy a enseñar cómo se pone una mesa pero te voy a enseñar cómo se ponen en Francia que ya cambia una y ya es diferente a lo que a lo que hace la mujer en en España porque las mujer es en en Francia están más liberadas qué al final iba entrando en esta visión feminista hay progresista que tenía de muy inteligente la verdad

Voz 0772 21:11 ella tuvo de pareja Ramón Gómez de la Serna que era casi veinte años más joven que quería imagino que sería otra transgresión para la época porque era lo más habitual que el hombre fuera mayor que la mujer pero a la inversa imagino que tanto para ella como para él me imagino que tendrá detractores en todos los sentidos

Voz 21 21:29 sí fui por lo visto fue terrible porque bueno el padre de Ramón estaba absolutamente en contra en muchas muchos sectores conservadores es intentaron incluso separarles mandando a Ramona París trasladando la ella Toledo buscaron las formas pero al final el amor que ellos se sentían era tan profundo de tal respeto y además tan privado porque era su amor a pesar de que todo el monólogo sabía su relación bueno no aérea en en públicamente perduró perduró en el tiempo duró muchos años se ayudaron mutuamente como artistas a crecer el amor triunfa por encima de cualquier

Voz 0772 22:13 este tipo de de pensamientos no yo tengo anotados aquí algunos de los periódicos donde ya trabajó el universal el globo ABC el Heraldo de de Madrid escucha vamos en en la primera el primer corte de María Teresa Álvarez hablando de de esta mujer precisamente esa primera crónica de de guerra de una mujer periodista española es su trabajo sirvió de inspiración para otras mujeres de de la época imagino que serviría como cierto referente no al mismo tiempo que era señalada ya atacada también lo decías ahora no había muchos hombres que que la bueno pues la la la defendían imagino que en el mundo de las mujeres pues también sirvió de inspiración no

Voz 21 22:55 yo creo que sí al leerme la biografía de Concepción Núñez y otras biografías hay una de Blanca Bravo Cela y yo creo que sí que hubo mujeres en las que les saque les sirvió Carmen de Burgos como inspiración ah y no está tan tan claro porque las mujeres no tenían tanta voz quiero decir no hay prólogos que hablen de esta capacidad de Carmen de Burgos para escribir negro que se sentía porque las mujeres tampoco escribía muchos prólogos con la las mujeres a ser relevantes que se relacionó la condesa Pardo Bazán falleció antes que Carmen bueno posiblemente eran amigas Gil de llegar también era el tenían una cierta amistad porque no sé si es verídico pero creo que en Gil de llegar como parte de la logia que montó Carmen saque formó Carmen sólo de mujeres ya que las mujeres no porque no podían participar en logias masónicas que entonces sirve haber muchas mujeres que se sintieron inspiradas igual que en nuestra obra de teatro Dolores qué representa a esas mujeres a las que ayudó Carmen mujeres maltratadas que debían de de sus maridos y Carmen les acogió en su casa y les buscó trabajo Usher o les buscó salidas pues seguramente que si nuestros en la obra de teatro hemos querido darles aguda a esas mujeres conocidas a través de Dolores no mujeres que posiblemente no tenían la opción de escribir en ningún lugar ni nadie les escucharía porque eran de clase baja

Voz 0772 24:28 y aún así como sucedió en el caso de Carmen de Burgos llamada Columbine la gran periodista de principios de del siglo XX pues pudo destacar pudo brillar con con especial ponen por encima de de de otros periodistas varones Carmen de Burgos Columbine con la que hemos hablado la tocaya Carmen Sánchez Molina Briz y autora teatral Carmen muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de Historia

Voz 21 24:58 gracias a Haití a vosotros por hacernos este hueco muchísimas muchísimas gracias

Voz 0772 25:39 hasta que este programa especial hoy día de la mujer que aquí en Ser Historia en la Cadena SER hemos querido dedicar precisamente a muchas de esas protagonistas que a lo largo de la historia han dejado una huella indeleble en el pasado y que debemos recordar debemos dar mérito el mérito que se merece como todas las mujeres en este día tan especial hoy ocho de marzo Fermín Agustí como siempre ha estado en la producción del programa Ana Caballero a los mandos de las redes sociales ir delante de los mandos de esta máquina del tiempo en la técnica a nuestro compañero José María Sendra vuestro humilde servidor Nacho Ares ha estado en la dirección y delante del micrófono os dejamos con los compañeros de informativos nosotros regresamos a la antena este sábado por la noche a la una y media a las doce y media en Canarias después de los deportes como cada sábado hasta entonces

