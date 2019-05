La Ventana de Madrid (20/05/2019)

Voz 0867 00:00 veintiséis m el debate definitivo de la serie el país con los candidatos a las autonómicas reafirma que hay dos opciones como en la cuña o sea gira más a la derecha o ese cambio la ruta hacia la izquierda si las sumas lo permite olvídense del carril central y olvídense de seguir de frente a la encuesta del país dibuja un cambio por los pelos en la región tras veinticuatro años de gobiernos del PP al debate esta mañana Aguado ha venido vestido de Rivera Gabilondo sea liberado del corsé del plató de televisión monasterio tocado otra vez la tecla mágica de todos los virales y Ayuso Isabel Díaz Ayuso ha dejado finalmente la silla vacía y su contador de tiempo a cero noventa minutos sin exclusiones con Errejón en el debate en este si los candidatos de un lado y el otro dejando claro que pese a las diferencias sus máximas son la de unos frenar a la derecha a la ultraderecha también los otros frenar a la peligrosa e Izquierda que cuelga de Zapatero Sánchez Cataluña Venezuela la campaña aprieta los dientes estos próximos cinco días serán clave en el resultado final veintiséis ene

Voz 1 01:07 el debate definitivo

Voz 0867 01:09 el debate definitivo con seis bloques temáticos y uno transversal a todos los bloques y los futuros acuerdos de gobierno que puedan permitir esas sumas de las que hablamos que esta vez contemplan una posibilidad de empate técnico que podría obligar incluso la repetición de las elecciones en otoño Dios no lo quiera vamos con los momentos más destacados del debate de esta mañana en el COAG Javier Bañuelos qué tal muy buenas tardes sí qué tal buenas tardes

Voz 0861 01:32 Pierre todos han asumido su rol especialmente por ejemplo Ignacio Aguado que hoy con la ausencia de Ayuso ha liderado el discurso del centro derecha el candidato naranja mantiene su veto a Gabilondo

Voz 0799 01:46 sí lo mantengo por coherencia y lo mantengo porque el señor Gabilondo durante los últimos cuatro años ya demostrado por acción y por omisión quiénes son sus socios preferentes la silla de Yuso

Voz 0861 01:55 dado vacía quizás por eso el candidato de Ciudadanos no se acordado en ningún momento de la candidata del PP bueno ni de ella ni la gestión del Partido Popular en la comunidad ha tenido que ser Ángel Gabilondo quién ha recordado a Ignacio Aguado lo útil que ha sido Ciudadanos en esta legisla

Voz 0175 02:13 era útil para el Partido Popular yo lo que sí digo es que estas medidas que usted contento y además en las atribuye porque no hay aquí ningún representante del Partido Popular que pondría en su sitio recordándole que usted una silla que ha logrado todo lo que en Occidente ha ocurrido

Voz 0861 02:28 la alianza del bloque de izquierdas está garantizada al menos por parte de Podemos ideas Madrid aunque su candidato Iñigo Errejón avisa a quienes tengan alguna duda

Voz 0799 02:38 yo no quiero regresar al país de los Santos Inocentes con los señoritos a caballo y con los sirvientes bajando señoritas ahora somos mil que por cierto sí Aguado yo no sé si a usted le apetece mucho pactar con señores como estos bomberos pactar con los que dio en un poste de Lenin detrás no no pero pero va a una gobernando ya no que no me consta

Voz 0861 02:53 pues no ha respondido Aguado tampoco aclara si ofrecerá entrar en su Gobierno a quién le apoye una cosa es hablar con todos y otra cosa es gobernar Unidas Podemos Le sigue inquietado que el mismo ciudadanos capaz de pactar con Vox es capaz también de buscar alianzas con el Partido Socialista

Voz 1509 03:10 podemos pretender que se leía

Voz 2 03:13 dame un gobierno progresista

Voz 1509 03:15 un Gobierno con Ciudadanos pero el segundo aviso

Voz 0861 03:18 Serra respondía Ángel Gabilondo

Voz 0175 03:20 Ciudadanos es un pacto entre dar los pactan unos hace unos ciudadanos dice que no usted que ciudadanos dice que no hayamos acabado

Voz 0861 03:26 Ángel Gabilondo ha sido el candidato que más minutos ha consumido la que Nos por razones obvias Isabel Díaz Ayuso

Voz 0867 03:40 la contundencia de Ciudadanos para no pactar con el PSOE pero la resistencia infinidad de su candidato Aguado para no negar un posible acuerdo con Vox en materia sanitaria Unidas Podemos y más Madrid se han quedado solas al defender su oposición a las donaciones de grandes fortunas por ejemplo las donaciones realizadas a la sanidad por el presidente de Inditex Amancio

Voz 1509 03:58 no puede depender de la caridad el humor con el que se levanten los millonarios a nosotros parece que estamos orgullosos de empresarios como ellos que piensan en el beneficio público no

Voz 0175 04:09 yo sé lo que sí quiero decir es que con esto no buscaría una excusa para no financiar la adecuadamente

Voz 0799 04:15 los regalos que quiera pero está mejor sublevado en impuestos y contribuyen a financiar en el Estado el Estado del bienestar rechazar esa donación no le beneficia a ni un solo madrileño

Voz 0867 04:25 el Gabilondo y al resto de la Izquierda los partidos de derechas les han acusado de querer subir los impuestos sin control y Aguado se ha resistido tanto tanto que no respondía a la pregunta de qué es para el candidato de Ciudadanos un rico las líneas de metro y los colores Se les han atascado más más que los trenes en el andén a los candidatos y de habló de daliniano

Voz 0175 04:44 Aranjuez de qué líneas estamos hablando de metros luso tres líneas los la unos la cuatro y la diez luego con tres ligeros Éstas son las que yo uso desde donde estoy no sabía que nos había no sacralidad que viene parecerles la línea naranja no sabía que había esta parte de concurso Pibe

Voz 3 05:00 algunos de los candidatos Jared Línea naranja de metro que la si las siete Ira vivíamos señora Monasterio a nueve las nueve

Voz 4 05:09 Nos secuelas a Metrosur

Voz 0867 05:13 entre las doce de Metrosur para ahorrar Rocío Monasterio de Vox propone auditar si es necesario cerrar Telemadrid

Voz 5 05:20 yo la auditoría y creo que tendríamos que cerrar porque no puede ser que nos cueste a todos los madrileños ochenta millones que no tenemos y que queremos dedicar a la sanidad pública la educación pública todo aquello que no sea una gestión eficaz de cada euro público de los madrileños yo creo que hay que tener hay que tener un respeto y mantendría

Voz 0861 05:37 las ayudas no sea la que estamos en San Isidro a las actividades taurinas y Vox ha dicho que por supuesto la igualdad

Voz 0867 05:44 los colegios ha sido otro de los motivos de enfrentamiento de los candidatos que han entrado en sus particulares cara a cara alguno bastante subido de tono en momentos como estos que vamos a resumir ya con Elena

Voz 1490 05:54 Jiménez primer enfrentamiento del debate Serra de Unidas Podemos habla del feminismo le sale al encuentro la candidata de Vox Rocío Monasterio

Voz 0799 06:03 es que las mujeres por mucho que tengamos enfrente

Voz 1509 06:05 la extrema derecha vamos a seguir avanzando lo estamos haciendo desde las calles en el ocho de marzo pero lo vamos a representar a las misiones en una región en la que cada cada dos días hay una violación en la que está aumentando violencia a los violadores reincidentes los queréis por la calle eso es lo que proponía por favor

Voz 1490 06:26 Astérix que más tarde se encuentra con el candidato de Más Madrid Íñigo Errejón Ibai intercambio de quién tiene educación contra quién tiene más cayó en las manos viles

Voz 0799 06:35 tienen que dejar una herencia además de tres millones de euros le perdona el noventa y nueve por ciento de los impuestos no les bajan impuestos a la clase ya ha pagado impuestos pero quiere usted no tiene usted para ser el colegio privado está usted mal educada en la escuela pública en señal mejores modales eh por ejemplo en la pública enseñan han hoy

Voz 5 06:50 The Big Easy Errejón nosotros somos partidarios de que el dinero en los bolsillos de los españoles sobre todo para liberarles de gente como usted cuando usted de las manos blandito no trabajó en su vida

Voz 1490 07:00 menos tenso en las formas pero rifi rafe dialéctico de fondo es el que han mantenido Ignacio Aguado de Ciudadanos con Errejón a cuenta de los escraches

Voz 0799 07:08 yo le quiero escuchar a cuento así que habrá separadas es condenado de los escraches que hemos sufrido hay que dejar a hablar absolutamente a todo el mundo pero a mí me he pasado no lo he utilizado para hacer campaña electoral porque nosotros estamos no para añadirle problemas a la gente ni para contarle nuestras penas sino para darle solución

Voz 1490 07:24 Aguado que veía como en otro momento el socialista Ángel Gabilondo le pedía calma

Voz 0799 07:29 ya ha votado usted en contra de aumentar con ochocientos millones entre salir verdad tranquilitos para después llevarle a épocas navideñas los presupuestos de los me gusta nuestra realidad seiscientos para usted por

Voz 0175 07:43 sí sí ya que eso ya discursos con una frase usted está hablando de las bolitas en los árboles verdad

Voz 3 07:49 de la vida pues yo estoy hablando de los y al final cada uno a su campaña que aún quedan cinco días

Voz 0867 07:57 de lo tienen completo en Cadena Ser punto com mito la información en las páginas de la serie El País el debate definitivo el último ha sido el último antes de los comicios del próximo día

Voz 0861 08:05 no

Voz 0867 08:10 siete y veintiocho alguna cosa más de este día la Operación Chamartín está en el aire a seis días de de veintiséis EM la Comunidad ha entregado esta mañana in extremis el informe medioambiental que faltaba para poder aprobar este plan y la alcaldesa ha citado mañana martes en Cibeles a todos los grupos políticos para valorar con ellos selló no margen legal para convocar un pleno extraordinario que dé luz verde a un proyecto que lleva veinte años más de veinte años paralizado Carolina Gómez qué tal muy buenas tardes

Voz 0393 08:36 qué tal buenas tardes Manuela Carmena se compromete a hacer todo lo que esté en su mano para aprobar la operación

Voz 6 08:42 es un proyecto que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid en esto seríamos felices aprobarlo vamos a estudiarlo todo y sobre todo vamos a estudiar si todos los grupos están de acuerdo de hacer lo posible para que se pueda llevar a cabo

Voz 0393 08:54 el Ayuntamiento cree que la Comunidad ha retrasado el informe para que Carmena no se apunte un tanto antes de las elecciones pero el presidente Rollán niega la mayor

Voz 7 09:00 sí existe una voluntad sincera por parte del equipo de gobierno el pleno podría tener lugar hiciese pleno no tiene lugar posiblemente dará la razón a todos aquellos que piensan que Manuela Carmena ha estado jugando con los inversores durante tres años y medio

Voz 0393 09:16 el Partido Popular cree además que en realidad Carmena no lo quiere aprobar para no perder votos por la izquierda

Voz 0362 09:21 la terminar pretende hacer algo que ni siquiera se atrevió a hacer Ana Botella aprobar una operación altamente especulativa a tres días de las elecciones municipales decía el compañero Pablo Iglesias ha sábado que la Operación Chamartín es una muestra clara de cómo los poderes económicos controlan a los políticos coincido plenamente

Voz 0393 09:37 TS el candidato de Madrid en pie municipalista Carlos Sánchez

Voz 0867 09:40 estamos en el hotel Hyatt Centrica en plena Gran Vía esta tarde tenemos con nosotros a Pepu Hernández les saludamos en dos minutos

Voz 0861 11:56 lo pides dos mil diecinueve siete de la tarde y treinta y un minutos Pepu Hernández candidato el PSOE al Ayuntamiento de Madrid qué tal muy buenas tardes bienvenido buenas tardes Javier saludó la gente por el cristal la gusto estar aquí en este set en este estudio tan de la Gran Vía

Voz 0867 12:14 sí bueno es que estamos aquí de las grandes contar una cosa no sé si sabía que este hotel en el que estamos el hotel Hyatt está dedicado a la radio que estamos rodeado de radios antiguas de altavoces el letrero ese de en el aire en el que la gente se hace fotos y que este escaparate es todo un regalo el poder hacer radio no que es una maravilla mire en la Gran Vía y frente a un edificio que es el edificio de la Cadena Ser que a usted

Voz 1635 12:36 les suena un poquito porque usted fue becario la Cadena Ser así eso sí yo estuve como ocho meses la verdad es que fue muy feliz en aquel momento creo que tenía dieciocho años en el año setenta y cinco Si bueno me trae muy buenos recuerdos de la Cadena Ser el momento que se estaba viviendo políticamente en otros aspectos quizá no tan buenos recuerdos becario en Carrusel Deportivo con Vicente Marco no sé si becario con con galones e sí bueno la verdad es que me llamó mucho la atención no la verdad que hacía un programa con él también a mediodía Stabat Pepe Domingo Castaño bueno la verdad es que lo lo disfrutes no de surte al cien por cien

Voz 0867 13:11 qué maravilla esta segunda planta no no era vemos el letrero que ponen Primark hay había un rótulo que ponía Radio Madrid Cadena SER enormes que se veía solicitaron luego por allá por los años ochenta bueno haber no quiero plantear esta charla tendríamos en una charla nostálgica eh pero pero hay muchos madrileños que aceptando la evolución y la apertura de estos nuevos comercios y demás añoran un poco aquella Gran Vía no aquella Gran Vía de los grandes estrenos de cine aquellos cartelones tremendos de cine no con con con los carteles de las películas pintados a mano

Voz 1635 13:38 bueno había de todo yo lo recuerdo mucho de la Gran Vía también era que mi madre se venía a comprar algunos grandes almacenes porque cerca hay nos dejaban el cine imperial a mi hermano y a mí me daba justo once años nos dejaba para la sesión doble que había no se preocupa mucho y la verdad es que había una tranquilidad tremenda porque bueno Nos cuidaba el acomodador directamente no se vamos Hernández lleva tres meses o algo más

Voz 0867 14:00 de curso intensivo de la política madrileña ya sé que para usted y su equipo es muy importante

Voz 1635 14:06 pero el capitán de este equipo está listo para ser alcalde de Madrid el capitán está listo porque tiene el apoyo no y la fuerza yo creo que el potencial tremendo de un equipo un equipo que cada vez es más grande que cada vez tiene más incorporaciones que cada vez percibimos no que mucho más gente se acerca a nosotros sí que quiere ayudar que quiere apoyar no esa es nuestra intención tratar de tener soluciones absolutamente para todos los madrileños y madrileñas Iker

Voz 0867 14:29 hemos consiguiendo poco a poco porque la suya no es una candidatura para ser el número dos de mano

Voz 1635 14:33 la carne usted quiere ser alcalde de verdad por supuesto yo creo además que tenemos como te decía antes no el potencial de un partido un partido potente que ha demostrado históricamente no solamente por sus ciento cuarenta años sino que ha demostrado que sabe hacer municipalismo no y que lo he hecho constantemente ojalá volvamos a ese Madrid yo creo que Madrid está esperando también el Partido Socialista Madrid disfrutó de una década maravillosas en los ochenta con los dos vernos de de Tierno Galván y Juan Barranco y creo que realmente fue uno de los momentos más estelares de Madrid no con una creatividad tremenda con una libertad ir con unas sensaciones extraordinarias para todos eh

Voz 0867 15:13 si el escenario viene como viene y lo que dicen las encuestas es que esto va a ser muy muy ajustado usted se ve

Voz 1635 15:18 eh dentro de un gobierno de Manuela Carmena a mí lo que me preocupa es lo que parece que no le preocupan a otros no que que Madrid pueda tener un un apoyo de la extrema derecha parece que a Ciudadanos y que al PP no le preocupa es una cosa que me preocupa especialmente John es un gobierno de la izquierda en Madrid los apoyos que sean necesarios pero creo que eso es fundamental para que Madrid no cambie para que Madrid no vaya a tantos años atrás para que no haya planteamientos que puedan estar muy cercanos a una extrema derecha que en otro lado en Europa pues eh sea tratado de alguna forma también de aislar no y aquí parece que no parece que quiere ese problema no existe a mi me preocupa mucho mucho usted la pregunta así de izquierda suma Agustín

Voz 0867 15:59 estaría entrar lo digo porque en la anterior legislatura el PSOE respaldaba a Manuela Carmena pero no llegó a entrar bien

Voz 1635 16:05 a ver si creo que deberemos de gobernar también ha creo que debíamos estar en eso porque creo que podemos apoyar el Madrid es que queremos todos y creo que tenemos muchas propuestas que tenemos mucha voluntad de hacer las cosas de progreso para Madrid creo que es fundamental sabemos es apoyarnos opte

Voz 0867 16:21 menos de nueve concejales que son los que tiene ahora mismo el Partido Socialista en Cibeles sería un fracaso

Voz 1635 16:27 no creo que fuera un fracaso para mí ser una pequeña desilusión yo creo que en Madrid merece también se apoyo oí también merecen la confianza no no solamente en mí sino en el equipo yo creo que eso es fundamental ojalá podamos demostrarlo porque claro con más apoyo con más fuerza con más cosas podemos hacer más capacidad de transformación al tendremos más fuerza para llevar nuestras propuestas a a que sean

Voz 0867 16:50 activa de apoyos Pedro Sánchez está aportando eh ya les ha acompañado a ustedes en varios mítines y en varios paseos por bueno poner distintos distritos de Madrid no ha estado por por Vallecas Carabanchel usted le ha acompañado se está portando el presidente del Gobierno muy bien estamos estamos en Cannes

Voz 1635 17:05 dados no y orgullosos y honrados de que exista el apoyo de de Pedro Sánchez pero que también exista todo lo ha pedido el Partido Socialista en ese sentido estamos muy contentos sentimos con mucha más fuerza y cada vez que hay una opción así pues tenemos más energía también ha habido un comportamiento extraordinario de distintas ministras y ministros sí y eso me hace de muy bien pero les han cerrado con la imagen de los cuatro hombres ese ese paseo para la foto y hay quien ha criticado la ausencia de mujeres

Voz 0867 17:31 en esa instantánea no cuatro hombres una sola mujer

Voz 1635 17:34 es circunstancial completamente circunstanciales circunstancia que se da en este caso pero claro no creo que seamos sospechosos el Partido Socialista a nuestro equipo de cómo planteado también un gobierno de mujeres extraordinario que ha sido llamativo no absolutamente en todo el mundo y estamos en el día de la igualdad por supuesto pero cuando hay necesidades y hay oportunidades también con muchas más mujeres He hablado con alguno de los candidatos de de la competencia del resto de partidos durante estos días como Manuela Carmena por ejemplo mantenía algún tipo de y si hemos hablado quizá no en profundidad más bien saludos y tal como van las cosas etc pero no mucho más profundo del Kaiku vicealcalde

Voz 0861 18:08 eh hablábamos antes de fotos que usted desde el respeto eh

Voz 0867 18:13 si hubiese convocado a los medios de comunicación esta mañana a las puertas de un hospital como hecho Begoña Villacís la candidata de Ciudadanos para presentar a su hija de un político es un personaje público está claro pero pero puede llegar a existir una utilización de esa imagen de Villacís en la campaña electoral

Voz 1635 18:27 es una simple simplemente no lo planteo creo que es una opción personal en todo caso felicité y felicito a señora Villacís por su nueva hija a partir de ahí pues creo que simplemente es un tema personal cada uno enfocar las cosas como quiera usted cierra la puerta completamente a ciudadanos de esa de que a nivel comunitario escuchábamos antes y se Serraller usted cuando escuchaba el resumen del debate

Voz 0867 18:48 esta mañana está claro que la relación PSOE Ciudadanos

Voz 1635 18:51 parece estar completamente rota tiene que está abierto pero bueno es cierto que la situación parece infranqueable ya en el caso de del Ayuntamiento de Madrid usted eh Si hubiese que sumar o usted necesitara los votos de Ciudadanos podría llegar a contar con ese respaldo yo creo que sí entiendo que Ciudadanos está llevando una una deriva que me produce muchísima extrañeza es incomprensible no que en un momento determinado esté tratando de poner líneas rojas y barreras al Partido Socialista pero no acaba de desmarcarse de la extrema derecha no me parece me parece que no eso no es normal es una buena sensación creo sinceramente que hay determinadas políticas liberales que no serían reconocibles con lo que se ofrece en el progreso de la izquierda por lo tanto ellos ok solamente dos caminos suma la izquierda suman las

Voz 0867 19:35 derechas con la extrema derecha Pepu Hernández ahora voy con propuestas concretas para la ciudad pero antes tenemos que hacer una pausa los oyentes que quieran seguir escuchando a Francino pueden hacerlo a través de ser más Madrid en en ciento cuatro punto tres