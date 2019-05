La Ventana de Madrid (10/05/2019)

Voz 1 00:00 vuelven los ocho días del bricolaje de EPO del diez al dieciocho de mayo césped artificial espesor cuarenta milímetros por sólo nueve noventa y cinco euros el metro cuadrado a tu tienda EPO

Voz 0867 00:15 partido menos Vox suspenden la campaña electoral por la muerte de Alfredo Pérez Rubalcaba día duro para la política y para la familia socialista porque Rubalcaba el PSOE su presencia en la vida política también madrileña ha sido constantes de hecho su nombre llegó a sonar en estos últimos meses como un posible candidato a la Alcaldía de Madrid José Manuel Franco secretario general del PSOE de Madrid qué tal muy buenas tardes bienvenido La Ventana

Voz 3 00:38 tardes muchas gracias buenas tardes por decir algo de cómo esté muy bien ha dicho

Voz 4 00:42 la pérdida irreparable para los socialistas

Voz 3 00:44 para todos

Voz 0867 00:45 a mí me ha llamado mucho la atención señor Franco escuchando la radio esta tarde como distintas voces no de partidos tan diferentes no han elogiado la figura política de Rubalcaba adversarios que que le defienden como un verdadero hombre de Estado

Voz 4 01:00 es decir sobre todo ver a esas eran un hombre de Estado que sabía anteponer y eso es muy importante saliente poner los intereses generales de los intereses de España a los intereses partidistas y por supuesto a los intereses personales hay pocas figuras de la talla política de Alfredo Pérez Rubalcaba hay que tener en cuenta que en todos los grandes temas de Estado que se han producido que se han dado en España en los últimos años prácticamente en todos la presencia de Alfredo Pérez Rubalcaba ha sido decisiva eso hace más trágica por así decirlo eh su desaparición

Voz 0867 01:33 decíamos antes que el PSOE se suspende sus actos de hoy y mañana creo que usted mañana tiene previsto acudir a la capilla ardiente verdad

Voz 4 01:40 sí efectivamente el mañana tengo previsto acudir a rendirle una mínima parte del homenaje que se merece Alfredo ayer ayer los socialistas en un acto que tuvimos cuando ya sabíamos que estaba muy muy mal pues el mejor el mejor homenaje que se les puede rendir es ver a más de quinientas personas en pie aplaudiendo de una manera interrumpida tres minutos cuando yo he hecho mención a cero Rubalcaba es una mínima parte de lo mucho que le debemos los socialistas madrileños y españoles Alfredo Pérez Rubalcaba

Voz 0867 02:12 ese momento que usted me relata lo contamos aquí en directo en este programa esa pasión por la política no sé si si falta hoy si hay una carencia de los nuevos políticos que que manejan muy bien otros códigos en plató son redes sociales pero que luego denotan bueno no lo sé una falta absoluta de capacidad de acuerdo de negociación que sí tenía Rubalcaba

Voz 4 02:34 efectivamente todos nos quedamos porque es posible que haya sido lo más importante que se haya logrado su mano en España el fin de terrorismo de ETA pero no hay que olvidar también era labor que ha hecho como portavoz del grupo la cantidad de acuerdos que han alcanzado gracias a él la magnífica labor que realizó en el Ministerio de Educación en ninguna época en que no era fácil pacificar de educación pública en España son tantas las cosas que debemos son tantos los favores que España lidera Alfredo Pérez Rubalcaba que su figura yo creo que siga incluso grande siendo con el tiempo

Voz 0867 03:06 el Sella asistiendo me cuentan como militante de base la agrupación de Majadahonda de bueno retirado pero pero siempre estaba presente no en esas reuniones se intentaba ir cuando podía

Voz 4 03:16 sí sí es cierto es cierto él su su su afán por militar y para ayudar sobre todo para que el partido nunca lo ha perdido o hace poco he tenido conversación hablar con él hice muy me impresionó la humildad esto y esto me gusta resaltar la autoridad que tuvo en ese sentido decirme como secretario general para lo que necesites aquí estoy cualquier papel cualquier cosa que necesites yo estoy para ayudar sinceramente me impresionó opinó digo ahora que hayan muerto lo he dicho en algunos ámbitos durante este tipo

Voz 0867 03:49 José Manuel Franco gracias por estar con nosotros un abrazo fuerte para ustedes

Voz 4 03:54 pues muchísimas gracias a ustedes en nombre de todos los socialistas el agradecimiento infinito de verdad

un abrazo

son siete

Voz 0867 04:02 el veinticuatro el fallecimiento de Alfredo Pérez Rubalcaba altera la campaña electoral en Madrid en su primer día el PSOE como digo ha suspendido todos sus actos hoy y mañana sábado no ha sido la única formación política que lo ha hecho Sonia Palomino qué tal muy buenas tardes

Voz 1915 04:15 buenas tardes no la mayoría de los partidos han suspendido sus actos de campaña de esta tarde el primero el propio PSOE que ha suspendido la asistencia de Ángel Gabilondo candidato a la comunidad a un acto previsto para las seis de esta tarde en Puente de Vallecas también la del candidato a la alcaldía de Madrid Pepu Hernández al pregón de las fiestas de San Isidro a ese mismo pregonan suspendió su asistencia a la alcaldesa de la capital y candidato además Madrid Manuel Carmena y la candidata de Ciudadanos Begoña Villacís la formación naranja suspendió toda su agenda de esta tarde también Unidas Podemos su candidata a la Comunidad Isabel Serrat ha cancelado un acto de campaña previsto en el distrito de Tetuán Madrid en pie y su candidato a la alcaldía Carlos Sánchez Mato otro en Villaverde la última en suspender su acto de esta tarde ha sido la candidata del PP a la comunidad Isabel Díaz Ayuso sí ha mantenido su agenda Vox que ha empezado hace unos minutos a las siete de la presentación de sus candidatos en el parque Pinar del Rey

Voz 0867 05:04 Sonia en redes sociales desde Carmina hasta destacados políticos de la derecha madrileña también ha lanzado un mensaje en recuerdo Alfredo Pérez Rubalcaba

Voz 1915 05:11 Manuela Carmena ha mandado un abrazo a los familiares y amigos de Rubalcaba hoy es un día triste ha dicho en Twitter la candidata además Madrid también por más Madrid el candidato a la comunidad Íñigo Errejón

Voz 6 05:20 ha recordado al ex vicepresidente

Voz 1915 05:23 por supuesto desde el PSOE de Madrid han llegado múltiples reacciones perdemos son político RPP irrepetible ha dicho Pepu Hernández Ángel Gabilondo ha hablado de Rubalcaba como un hombre de estado desde el PP ha llegado el pésame del presidente de la comunidad en funciones de Pedro Rollán también de los candidatos José Luis Martínez Almeida e Isabel Díaz Ayuso en Podemos su candidata Isabel Serra ha expresado su pésame y los candidatos de Ciudadanos han mandado su cariño a familia y amigos

Voz 7 05:48 elecciones municipales dos mil diecinueve

elecciones municipales dos mil diecinueve

Voz 6 06:22 su de cuentas

la polémica que se está intentando en suscitar en los medios Le puedo asegurar que no le ocurra ningún otro candidato hombre en esta campaña todo lo que digo yo siempre cuestionado de igual del tema que hable donde hable que ya se encarga muchos periodistas de extraer lo conveniente para hacer activismo político hoy no periodismo con las cosas que digo

Voz 8 06:48 la polémica que se está intentando en suscitar en los medios Le puedo asegurar que no le ocurra ningún otro candidato hombre en esta campaña todo lo que digo yo siempre cuestionado de igual del tema que hable donde hable que ya se encarga muchos periodistas de extraer lo conveniente para hacer activismo político hoy no periodismo con las cosas que digo

Voz 0867 07:04 Ayuso que por cierto es periodista y tercera foto la del enfrentamiento anoche en Alcorcón durante la pegada de carteles

con el más grave graves

Voz 0867 07:19 entre concejales socialistas y del PP al coincidir en el espacio de campaña en el lugar en el que iban a hacer la pegada el PSOE anunciado al número dos de Ayuso David Pérez por una supuesta agresión que él niega y todos se han denunciado mutuamente imagen pésima de una pegada que no fue sólo de carteles y una propuesta más o un deseo Manuela Carmena Madrid Olímpico

Voz 1410 07:39 poesía no yo creo que es podría ser tentador hay que ver las posibilidades que tendríamos pero por qué no

dos minutos y le preguntamos a Sánchez Mato candidato de Madrid en pie si la capital Derio no recuperar el proyecto olímpico

está estrés dos uno Andalucía

entrevistas electorales en La Ventana de Madrid esta tarde nos estrenamos con Carlos Sánchez Mato candidato de Madrid en pie al Ayuntamiento qué tal muy buenas tardes bienvenido Carlos buenas tardes Javier en un día duro para la familia socialista no sé si usted había tenido la oportunidad de conocer Alfredo Pérez Rubalcaba

Voz 0362 10:22 sí lo he conocido evidentemente además de como como espectador de la de la vida política pues como político en este caso te llevo siendo muchos años van a suspender los actos usted dice campaña si estamos ya perfilando la la suspensión de los actos y la conversión Si acaso para los vecinos y vecinas que se puedan acertar en un debate sosegado sobre el distrito evidentemente sin la estridencia de un acto electoral bueno vamos a charlar de leyenda

Voz 0867 10:52 lo de Madrid del plan y las propuestas que usted tiene para el Consistorio ya sé que que la encuesta válida esto es lo que me dicen todos los políticos siempre que es la del día de las

Voz 0362 11:00 aspiro

Voz 0867 11:01 teme quedarse fuera de del Ayuntamiento de la capital de no lograr como dice el CIS entrar en la corporación municipal que debe salir de las urnas del próximo día veintiséis de mayo

Voz 0362 11:09 en primer lugar el el respeto absoluto al al Centro de Investigaciones Sociológicas organismo público yo no caer en en en descalificaciones de otros y otras que además se han visto rebatidas posteriormente sí pero está claro que el trabajo de campo no incluía por la bueno pues la necesidad de que hemos tenido y lo que hemos tardado en conformar esta candidatura pues bueno pues lógicamente no preguntaba ni por ella no entonces no sé por lo tanto creo que bueno pues esperamos eh no no sé de la red no realmente no se de esa ese esa fotografía que hizo el CIS que ya digo en este caso pues se quedaba

Voz 0867 11:51 ante atrasada usted mismo argumento que que utilizó ayer Íñigo Errejón cuando conoció los datos del CIS

Voz 0362 11:56 bueno es que la marca no eran los suyo

Voz 0867 11:58 lentamente conocida por el momento en el que se realizó la encuesta pues que ellos no salían bien retratados

Voz 0362 12:03 creo que a diferencia es bastante evidente entre unos y otros también te digo me me gusta más esa encuesta de todos los días de verdad parecer broma pero yo acabo de entrar en vuestra casa y antes de llegar al ascensor ha habido gente que ha saludado de manera muy positiva Nos hemos traído aquí a tu casa no hemos subido con más votos de los

Voz 0867 12:26 entramos en un exceso de euforia que puede provocar la desmovilización del electorado básicamente lo que le quiero preguntar es si usted cree que éste es un buen CIS para la derecha

Voz 0362 12:36 yo creo que es muy adecuado a pesar de haber resume en efecto yo creo que es un muy buen CIS para quienes piensen que bueno pues tienen mucho que rascar en la campaña electoral y en este caso a mí me preocupa muchísimo que la derecha bueno pues use ese ese CIS y además que lo haga por la puerta de atrás para conseguir buenos resultados me preocupa lo que me preocupa siempre cuando los barrios y obreros van a votar el resultado siempre nos favorece eh bueno pues está claro que que la desmovilización a quién más Pérez

Voz 0867 13:10 yo quiero que escuche conmigo a Manuela Carmena esta mañana

Voz 1410 13:13 ha llamado usted una cosa es la valentía yo tras la temeridad la valentía es llegar hasta al final todo el continente lo positivo que puede tener una legislación nunca vulnerar las porque hay eso es temerario y estuvimos en un Reese de tener algún problema por temeridad es decir valentía así temeridad nunca

Voz 0867 13:33 de forma una primera pregunta la primera es si hubo temeridad en el pulso que usted lanzó al Gobierno central al ministro Montoro

Voz 0362 13:39 yo creo que la temeridad es no abordar a los gravísimos problemas que tenemos en la ciudad de Madrid en materia ahora mismo de emergencia habitacional de abordar el problema de la vivienda esos temeridad yo en ningún momento en la el el mi responsabilidad del área de Economía Hacienda vulnere la legislación hostil vigente a usted

Voz 0867 14:01 en ese momento Manuela Carmena o alguien

Voz 0362 14:04 y le dijo que sus políticas

Voz 0867 14:06 económicas Se le hizo ver que no estaba haciendo las cosas bien

Voz 0362 14:10 yo creo que no no creo que sea cuestión de que de que revele lo que en ese momento ya en los años anteriores bueno pues pero lo que sí

Voz 0867 14:20 muchas preguntas de otra manera Manuela Carmena le hizo ver esto que ahora dice en público es evidente que no no lo dijo absolutamente nada

Voz 0362 14:28 no no no es eso y no voy a entrar en los detalles ya digo además porque yo creo que la lógica bueno pues en lógico respeto a las decisiones que se tomen a las deliberaciones de en este caso de la junta de Gobierno me obliga a decir que que que no es así pero es suficiente también que gracias a que en ese momento tomamos decisiones muy audaces en este caso en absoluto temerarias bueno pues Manuela Carmena está pudiendo inaugurar muchas cosas en estos dos últimos

Voz 0867 15:04 sabes qué se debe este tono de la campaña no sé si vamos a asistir durante las tres próximas semanas aún Piqué permanente una disputa por el votante de izquierdas es decir que usted va a tener que estar sometido a este ataque de Manuela Carmena y viceversa

Voz 0362 15:19 no por mi parte no en lo que haga Manuela hay más Madrid pues bueno pues está por ver no pero por mi parte pocos ataques va a saber desde el punto de vista de la candidatura de Izquierda Unida Madrid

Voz 0867 15:32 me ha sorprendido este tono crítico un plus un poco agresivo por parte de la alcaldesa de Madrid esta mañana

Voz 0362 15:37 no no no no no

Voz 0867 15:40 sí lo pero si había alguna persona templada una persona que no suele arremeter contra nada

Voz 0362 15:44 en efecto pero bueno entiendo que hay determinado determina a gente que en el momento actual ya es muy consciente de dónde está el futuro y es evidente que que bueno pues nosotros y nosotras queremos protagonizar no dejó Carmena

Voz 0867 16:01 si usted es alcalde va a seguir amortizando deuda

Voz 0362 16:04 pero es evidente que lo que los vencimientos de deuda que vayan cayendo tenemos perfecta capacidad económica de afrontarlos pero no se puede reducir ni un euro más el volumen de deuda con respecto a los ingresos real no tiene ningún sentido

Voz 0867 16:22 ha comenzado la campaña electoral vamos a recuperar grandes clásicos de siempre

Voz 17 16:27 no no se piensa que siete Olimpia Tuenti situado a hubo pero sí a London

Voz 18 16:46 la hora afgana Olsen ya tickets acepté cincuenta y Tuenti a Agote tú te City of Tokyo

Voz 0867 16:58 esta mañana Carmena no ha cerrado la puerta al proyecto olímpico usted si es alcalde volvería intentar que Madrid fuera capital olímpica tuviera unos Juegos

Voz 0362 17:06 yo creo que esa etapa ya pasó ya es evidente que nos dejó una ciudad llena de elefantes blancos se suele comentar en ese en ese es con esos términos a esqueletos que nos han costado muchos millones de euros por cierto que nos ha costado alguno se algunas trabajar mucho para reducir esa deuda creo que caminar por esa vía sólo hace que se frota las manos de los de siempre

Voz 0867 17:34 en qué se debe ese giro porque algunos candidatos vuelven a recuperar la esperanza olímpica

Voz 0362 17:39 bueno es es bastante claro que el que haya unos Juegos Olímpicos en nuestra ciudad supone una alegría colectiva a la gente de la ciudad de Madrid pues le encanta seguramente ver pues eso esa esa parte positiva que que va acompañando al espíritu olímpico pero detrás de eso hay otras muchas cosas en esas otras cosas nuestra candidatura es claramente bueno pues la crítica y además hay que hacerle plantear a la gente que los planteamientos y los trabajos realizados para convertir la candidatura sólo la candidatura en una realidad han devenido en muchísima más desigualdad en la ciudad de Madrid ir a eso no se puede jugar

Voz 0867 18:24 le vamos a hacer una pausa los oyentes de las emisoras de la SER en Madrid iban a seguir escuchando a partir de ahora La Ventana de Madrid hasta las ocho en punto de la tarde y por ser más en el ciento cuatro punto tres continúa La Ventana con carne

Antic

Voz 0867 20:08 Carlos Sánchez Mato le preguntó el otro día en el debate de la sede del país pero quiero insistir en esta cuestión si dependiera de usted Madrid seguirá organizando el Madrid Open de Tenis

Voz 0362 20:16 es evidente que lo que no tiene mucho sentido es que tenga el coste absolutamente disparatado que tiene en la ciudad que una cosa es que nos pueda gustar a todos citadas el el deporte los deportes de élite el tenis de élite y otra cosa es que se lleve un porcentaje tan elevado de del presupuesto de la ciudad en Madrid cuesta pues es una cantidad absolutamente a la legalidad en Roma no cuesta nada

Voz 0867 20:45 duro e su relación con Carmena tuvo hay otro bache no en el caso Madrid Open cuando usted dice lema ayer como concejales denunciaron las presuntas irregularidades en los contratos usted imputado no por los no por los contratos sino por la contratación de aquellos informes que posibilitaron la denuncia

Voz 0362 21:00 yo ya sabes que la figura no no existe como tal pero lo que sí que existe es una denuncia por parte del Partido Popular de Villarejo Inge punto está porque está atascada en los tribunales ese asunto atascado es quién no tengo noticias que es una cosa penosa es increíble haya pasado más de dos años desde esa denuncia bueno pues a una absoluta vulneración de todas la legislación vigente en materia de de de uno pues de de querellas penales usted

Voz 0867 21:33 en ese momento suficientemente respaldado por Manuela

Voz 0362 21:35 buena paso palabra no no tiene vamos no creo que es un tema sean tema de deben decido de revelar ya digo lo que pasó en ese momento yo creo que toca hablar de futuro de propuestas políticas de futuro y tenemos muchas lo que sí está claro es que bueno pues hay quién interesa mucho mirar hacia atrás y hay a mucha gente a la que nos interesa mirar hacia adelante

Voz 0867 22:01 miremos hacia adelante Carlos Sánchez Mato con los pisos turísticos existe un punto de equilibrio entre la prohibición y la liberalización completa el sector se lo digo porque nadie está contento ahora mismo a pesar de las restricciones ni los vecinos ni tampoco los que alquilan

Voz 0362 22:15 claro es que lo que está pasando en el momento actual es que tenemos un enorme riesgo de que el centro de la ciudad y los daños

Voz 0867 22:23 se conviertan en algo parecido a un parque temático

Voz 0362 22:25 y es que es preciso es imprescindible yo venía andando hasta hacia nuestra emisora irá cada vez más Madrid se parece menos al Madrid que queremos

Voz 0867 22:35 insisto su política su propuesta cuáles hay que meter más controles más limitaciones hay que acabar con los apartamentos turísticos o se puede mantener digamos el negocio y la convivencia

Voz 0362 22:45 por supuesto que puede haber apartamentos turísticos no que no puede ser es que todo el centro de Madrid sean apartamentos turísticos porque eso va contra la convivencia contra la capacidad de bueno pues de que a otra mucha gente viva manera permanente en en el centro y que además creo que supone además un problema irresoluble si no se actúa ya

Voz 0867 23:06 pero la última por ejemplo regulación del Ayuntamiento de Madrid limita bastante además los nuevos apartamentos turísticos en la ciudad a pesar de todo seguimos siendo una foto diaria de apartamentos que se abren que se cierran están fallando los controles

Voz 0362 23:19 por supuesto ya hay que ir más allá y de actuar contra los nuevos apartamentos turísticos hay que actuar también contra lo que ya existe y contra lo que ha conseguido convertir lo que os comentaba antes la ciudad en algo muy muy muy muy parecido a una fiesta para los que vienen y una tortura para los que

Voz 0867 23:40 pero sin renunciar al turismo claro porque Sober al Madrid no tiene un gran tejido industrial es decir el turismo es una fuente clave de ingreso

Voz 0362 23:47 es que hay que hay que trabajar por por el Turismo de Madrid pero el Turismo de Madrid no creo que vaya de la mano de esa liberalización salvaje que lo único que va en contra precisamente el turismo

Voz 0867 23:59 es la derivada o una de ellas al menos de la turística ciudad el problema serio que tenemos con la vivienda en el centro pero no sólo en el centro de Madrid quizá la peor pesadilla que sufre ahora mismo de hecho los madrileños en su día se mal vendieron pisos públicos ahora se promete la construcción de vivienda protegida y vivienda pública el centro derecha está convencido de que liberan lo suelo y grandes operaciones urbanísticas bajarán los precios de la vivienda pero tenemos una experiencia previa al anterior burbuja inmobiliaria no pasó eso

Voz 0362 24:25 no pasó en efecto bien lo dices ya además es que tenemos experiencia suficiente con el pasado muy reciente como para saber que ese tipo de estrategia está condenado al fracaso incluso antes de que se produzca y y ahora mismo estamos viendo cómo hay muchos metros cuadrados Arés de la ciudad de Madrid en los que se podría haber construido durante estos años no había que calificar de nuevo porque ya estaba calificado pero eso no ocurrió ya habido ya hay todavía desarrollos urbanísticos consolidados en los cuales se construye y las administraciones públicas no hacen la parte que les toca es decir en barrio El Cañaveral que depende del distrito de Vicálvaro que yo presido los vecinos y vecinas de ese barrio lo que están diciendo es donde está la Comunidad de Madrid donde está el propio Ayuntamiento de Madrid a la hora de poner no los las los los equipamientos públicos que tendríamos que haber puesto y claro eso no puede ir de la mano de que les contemos al mismo tiempo que hay otras muchas cosas en el futuro que vamos a hacer pero que de momento ellos no tienen cole ellos no tienen centro de salud ellos no tienen bibliotecas

Voz 0867 25:35 estamos en una especie de subasta electoral de o de construcción de viviendas el otro día Carmena anunciaba a tres mil viviendas el Partido Popular también ha hecho prácticamente lo mismo también ciudadanos ponían sobre la mesa un plan para mejorar las viviendas vivienda vivienda vivienda evidentemente es uno de los temas de la campaña electoral pero dónde vamos con esta subasta evidentemente son proyectos que no van a estar hechos ni mañana ni pasado mañana

Voz 0362 25:58 es que hay que buscar una solución ya

Voz 0867 26:00 ustedes tienen un plan para que la vivienda baje en un tiempo razonable es decir que no tengamos que esperar cinco seis años

Voz 0362 26:07 lo tenemos por descontado impuestos a subastar en lo digo me parece tristísimo que el tema sea quién ofrece más vivienda nosotras y nosotros decimos que cincuenta mil viviendas pero no por superar la cifra que plantean otros partidos políticos es por poner de manera clara y expresa a la gente delante un elemento claro es que hay capacidad para poder tener vivienda pública que convierta a las administraciones en operadores deban relevantes en el mercado de la vivienda en la ciudad de Madrid y en ese momento cuando seamos operador relevantes cuando digamos que tenemos que que queremos tener ese papel el precio de la vivienda empezará a bajar

Voz 0867 26:48 el Gobierno de Manuela Carmena se ha dejado seducir por el poder empresarial usted sintió como miembro de esa junta de gobierno que se estaba traicionando en parte a aquellos que le votaron

Voz 0362 26:59 claramente cuando se plantea ahora mismo se está hablando de una Concejalía de Relaciones con las empresas pues la pregunta se contesta sola usted cree que si por tanto el digo de más por la Operación Chamartín que ahora llamada a Madrid

Voz 0867 27:13 lo norte que a usted ese que no le gusta que a muchos de los que van

Voz 0362 27:17 su lista tampoco

Voz 0867 27:18 con el difícil encaje de intereses que hay allí en esa zona de terrenos y de dinero intereses empresariales que proponen ustedes para coser esa zona de Madrid

Voz 0362 27:26 claro pero es que no hay no es difícil encaje fíjate Javier en esa zona precisamente si algo es sencillo es que la inmensa mayoría del terreno es público no hay que hacer mucho encaje de bolillos hay que sentar fundamentalmente a la Administración central ya la autonómica pero es que quién tiene la llave es el Ayuntamiento porque el Ayuntamiento es quién hace la planificación y por lo tanto es razonablemente sencillo en el momento actual con administración central y claramente cercana a la visión social de la vivienda para que podamos tener un Chamartín y bueno pues que beneficia a la mayoría social y que ponga a la vivienda como elemento ING central en bueno pues en en en la estrategia lo que no puede ser es que el ministro de Fomento el señor Ábalos con el que hemos pactado presupuestos que finalmente no se llevaron a término que pero que decían que la vivienda tenía que ser un elemento central en la actuación de las políticas públicas que luego cuando tenemos una operación como ésta al señor Alba Avalos el olvidé no puede ser

Voz 0867 28:37 es hay una cuestión que también nos interesa mucho ha dicho el gobierno municipal de Carmena llegó al Palacio de Cibeles prometiendo Torre municipal Izar muchos servicios y salvo la funeraria hay alguno más ahí siguen todos los contratos vigentes y no sé si es que no se puede o no se quiso por ejemplo resolver los contratos de de Ana Botella heredados de esa época del Partido Popular referentes

Voz 0362 28:57 a la limpieza a la basura que que bueno sé

Voz 0867 29:00 dado más de un quebradero de cabeza

Voz 0362 29:02 es que también en este caso hay que deja claro a la gente

Voz 0867 29:05 sí claro no se puede ya largo que se puede hacer porque no sé

Voz 0362 29:08 lo que se puede hacer pues se llama voluntad política

Voz 0867 29:11 que estaba usted estaba en ese gobierno SS

Voz 0362 29:13 hay hay hay contratos de muy compleja resolución en el caso de la limpieza es evidente que la complejidad de la resolución de manera anticipado era de anticipada era era un obstáculo difícilmente salvable pero el de recogida de residuos no había que resolverlo porque vencía Isère renovó está claro que hay que hacer una un planteamiento muy claro de que hay voluntad política nuestra candidatura la tiene y queremos recuperar los servicios y prestar los de manera directa no por capricho sino porque es más eficaz para la gente en este momento el planteamiento dice que en dos mil veintiuno vencen los contratos de limpieza ya no hay excusa y nosotras y nosotros queremos no licitar unos nuevos queremos prestarnos de manera directa y eso lo que permitirá es que por el mismo coste que el que actualmente tenemos haya dos mil personas más trabajando en la limpieza de la ciudad son números que hemos hecho de manera escrúpulos y Sima con mucho rigor creo que hemos demostrado en este caso ya ha demostrado que no me invento los da

Voz 0867 30:19 oye en conversaciones informales el círculo próximo a Manuela Carmena dice cuando preguntamos por los concejales llamados críticos concreto porque usted por Pablo Carmona o por Romy Arce que ustedes no habían entendido que era ser oposición hiciera ser Gobierno están preparados para llegar al Gobierno central

Voz 0362 30:36 vamos hemos demostrado capacidad para llegar al Gobierno yo lo que quiero dejar muy claro es que soy perfectamente capaz de aceptar el resultado de un debate IU luego una votación pero tiene que haber el debate previamente ya soy mayorcito para tener que asumir o esas que no han sido debatidas de manera previa de obedecer no debe hacer tiene una parte muy positiva pero claro creo que eso no es la

Voz 0867 31:05 yo voy a un ejemplo concreto que es el de su número dos en la lista por Madrid que no se si tuvo el dedo demasiado rápido cuando otra con la Policía municipal durante la noche en la que murió un mantero en Lavapiés acusando al cuerpo municipal de de Policía casi de acabar con su vida hay de represión el tiempo demostró que que aquello no fue así usted cree que cayó fue un error

Voz 0362 31:24 es que si tules el tuit lo Olesa ahora Javier ese tuit yo creo que hasta título pondrías yo no lo pondría diríase lo digo ese tuit por ese tuit está imputada por injurias expolicía pues es que en ningún momento en ningún momento

Voz 0867 31:40 lo podría porque la primera regla de un periodista es primero

Voz 0362 31:43 quiere la Gary confirmar los datos derecho

Voz 0867 31:46 que está hablando

Voz 0362 31:47 claro pero es que si recuerdas también lo que ocurrió esa tarde es que las propias agencias de noticias hablo de F oficial de Europa Press hicieron referencia a una situación que luego fue desmentida posteriormente digo en ningún momento ha habido una un ataque unas injurias en ningún momento eso no aparecen en el tuit lo que se hace referencia es algo que sí que ocurre en nuestra ciudad es que todavía racismo nuestra ciudad Javier todavía racismo también institucional y eso pero no por la Policía Municipal por la Policía Municipal por los concejales de gobierno y oposición por desgracia no tratamos a todo el mundo igual

Voz 0867 32:26 la Policía Municipal actúa como se debe para atajar el problema de la venta ilegal en la calle ha sido en ocasiones demasiado duro

Voz 0362 32:33 eh yo creo que lo que ha habido en ocasiones ha sido una una actuación insuficientemente diligente en general por parte de las administraciones públicas todas ellas ante una realidad que tenemos es que hay muchas personas viviendo en nuestra ciudad a las cuales no se les da la posibilidad de vivir o de trabajar de manera legal que si te escucha Vox

Voz 0867 32:57 qué está haciendo usted un efecto llamada que los españoles esprín

Voz 0362 33:00 pero bueno yo soy de tender puentes sino de poner muros ya hay gente que se le da fenomenal tal bueno pues a actuar en contra de una realidad que es incuestionable es que hay inmigración por motivos económicos para mí la gente que viene a vivir a nuestra ciudad la quiero recibir siempre con los brazos abiertos

Voz 0867 33:21 por tanto después de la tarjeta de vecindad que se ha puesto en marcha en esta legislatura usted cree que deberían llegar más cosas más derechos

Voz 0362 33:28 supuesto pero póngame ejemplos concretos la ley de Extranjería es un verdadero disparate la capacidad que tiene que tiene que tener un Gobierno sensato y sensible con la realidad que tenemos a nivel global es muy diferente a la que en el momento actual tenemos siguen existiendo pozos negros de derechos humanos en la ciudad de Madrid uno en concreto el Centro de Internamiento de Extranjeros gente que tiene faltas administrativas y a la de le priva de libertad porque es

Voz 0867 33:56 posible cerrar el CIE de Aluche con el PP ni con el PSOE pero no hay manera

Voz 0362 34:02 bueno ya digo es perfectamente posible es que es una necesidad es que yo creo que cuando pase el tiempo se verá la existencia ya de ese CIE de Aluche pues como hemos visto lo que suponía la cárcel de Carabanchel para los presos políticos y bueno pues cuando han pasado unos años yo además este vivo enfrente me duele muchísimo que cuando desapareció la cárcel de Carabanchel pues lo que nos encontráramos de remate fuera un lugar de vulneración de derechos como el CIE

Voz 0867 34:33 Carlos Sánchez Mato Madrid te sigue siendo escenario de agresiones homófobas de ataques verbales contra personas por su simple condición sexual también incidentes que no resultan difíciles de comprender en el año dos mil diecinueve e incluso en el siglo pasado usted quiere poner en marcha una concejalía específica pero una vez uno pone en marcha una concejal día tendrá que dotarla de políticas a veces estamos acostumbrados a gobiernos que ante un problema o ante una dificultad créame Ministerio una concejalía hay un plan serio para acabar con esto creo que

Voz 0362 35:02 hay que ir muchísimo más allá de la creación que por supuesto es muy pertinente de organismo como indica lo que hay que hacer es poner en marcha claramente políticas muy y vamos a absolutamente serias hay que tienen que estar dotadas presupuestariamente porque de poco vale la creación de áreas de gobierno que no tengan recursos detrás para hacer políticas

Voz 0867 35:27 transporte ustedes de los que apuesta por un carril bici en la Castellana

Voz 0362 35:30 sí sí sí más allá más allá y claro hemos hemos reunido con las asociaciones que trabajan estirpe

Voz 0867 35:37 estamos francamente preocupados con con la politica de movilidad que se ha llevado a cabo ha hecho muchos kilómetros de carril bici pero no están de acuerdo con la modalidad o el tipo de carril que ha instaurado en Madrid

Voz 0362 35:47 bueno es que hay es verdad que hay debate hay debate en los en los diferentes segmentos de gente que trabaja en ese tema y hay quien quiere separar a los ciclistas del tráfico rodado habitual y hay quién prefiere que con iban yo estoy más por la línea mayoritaria que habla de la separación para proteger a los ciclistas estamos más en esa línea simplemente porque hay más ciclistas que prefieren ese tipo de opción en la ciudad

Voz 0867 36:16 además hay que ampliar Madrid central más allá del centro

Voz 0362 36:19 lo que no podemos es consentir que la contaminación solamente sea el problema de algunas personas que son las que viven en el centro como bien sabemos no se le puede poner puertas al campo ni capacidad de separar la contaminación de unos lugares u otros lo que está claro es que en Madrid no caben tantos sí sí que hay que bonificar la la la vida y eso pasa por la reducción de de del del vehículo privado no hay otra forma no hay otra forma que establecer áreas de protección que reduzcan las emisiones y además no es un capricho solamente del Ayuntamiento de Madrid como pasa con otras cosas en Europa nos han adelantado no de Santa o claramente a la hora de imponer incluso sanciones a una ciudad un país que no cumplíamos los protocolos que firmaba vamos a nivel internacional y eso es muy poco serio

Voz 0867 37:11 es una patata caliente señor Sánchez Mato

Voz 0362 37:13 el taxi obedece bueno Naim patata caliente claramente hay que defender el sector del taxi es un estás hablando un servicio público no tampoco de un de una cosa que se nos habría ocurrido a nosotros a nosotros en nuestra candidatura defendemos el servicio público la súbete CES tienen un espacio que no es el del taxi y evidentemente para eso tiene que haber una pre contratación y eso tiene que queda reflejado en la ordenanza que haremos y desde luego no nos conformamos con una ordenanza que no actúe en esa

Voz 0867 37:45 le ha faltado valentía por parte de las dos administraciones Ayuntamiento y Comunidad de Madrid claramente

Voz 0362 37:51 claramente ya tiene proteger y usted que determina

Voz 0867 37:53 no por por perjudicar a un sector de los dos al taxi

Voz 0362 37:56 el taxi claramente con qué presupuesto

Voz 0867 37:58 esto pone en marcha su campaña electoral cuánto cuánto en la caja si queda algo

Voz 0362 38:02 tenemos una buena pues ahora no me acuerdo fíjate el el no me dedicaba al presupuesto pero no esta campaña es claramente la más austera la la que requiere incluso de que éste que te habla tenga que cargar con determinados elementos para ponerlos te dice ya estoy con con muchos años como para para eso pero pero o la hablamos con mucha claridad me parece que estamos hablando de cuarenta y ocho mil euros

Voz 0867 38:25 cuenta mil euros en este ejercicio de transparencia que que luego no vemos en los partidos ustedes van a publicar las cuentas de Madrid en pie de Ovi todos los ese van a gastar India donde sale el dinero de la campaña

Voz 0362 38:35 por supuesto por supuesto decir que este es una de las preguntas que que

Voz 0867 38:37 Nos hacen muchos oyentes cuando cuando tenemos políticos a la radio sobre todo en campaña electoral

Voz 0362 38:42 el supuesto del millones como sin papeles

Voz 0867 38:45 las marquesinas las vallas los vídeos los actos como se hace todo eso y mucho más casi de la nada

Voz 0362 38:51 en nuestro caso además de pedir amo ni ningún crédito ni un préstamo bancario pedimos no queremos depender de las entidades bancarias que en este caso pues las las aportaciones de la militancia y de las organizaciones políticas que formamos

Voz 0867 39:06 P de la coalición no les sale usted mucha marquesina entiendo con este presupuesto ha contabilizado los actos que le quedan por delante de aquí al final de la campaña una pila una pila

Voz 0362 39:19 pero también te digo una cosa tampoco me cambia mucho la vida en campaña electoral porque de manera previa la vida era más o menos