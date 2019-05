La Ventana de Madrid (17/05/2019)

Voz 1 00:00 fíjate la justicia y los espectáculos de Loca academia Batman y celebración para ir desde veintinueve coma noventa en Parque Warner punto com

Voz 0867 01:20 Isabel Díaz Ayuso deja la silla vacía del debate electoral autonómico organizado por la SER y el diario El País dice su equipo de campaña que declinan la invitación por estrategia electoral que no van a hacer ningún debate durante la última semana y que el único al que van a acudir será el del próximo domingo en la televisión pública Ayuso que este mismo miércoles si declaraba fan de cualquier debate de las preguntas yo plantón primero los empresarios y ahora da plantón también a los candidatos responsabiliza a su equipo de la decisión e incurre otro día más en contradicción contradicción con ella misma contradicción con su propio partido el Partido Popular que asistió al debate municipal del pasado seis de mayo y que arrastró a Pedro Sánchez a un doble debate televisivo antes de las últimas elecciones generales

Voz 6 02:03 siempre acepto todas las preguntas y ayer a las seis y media constructores director de la compañía dice que el turno de preguntas es mejor que no la prensa y que el ataque de los soldados aceptó todas las preguntas

Voz 7 02:25 no ser el equipo de campaña que es el que me lleva toda la agenda que decide qué estrategia estrenos que llevándose ha considerado esta cuestión pero de aquí al lunes Solari con ellos voy a todos los debates

Voz 8 02:38 yo digo una cosa se extrae un fragmento para dar la sensación de todo lo contrario a Javier Casal yo me puedo hacer responsable de mis actuaciones y decisiones

Voz 0867 02:53 el debate definitivo el lunes con los cinco candidatos que quieren debatir que quieren luchar por la presidencia de la Comunidad de Madrid también Íñigo Errejón excluido del debate de Telemadrid

Voz 9 03:04 elecciones municipales autonómicas y europeas dos mil diecinueve

Voz 0867 03:08 buenas tardes a todos desde el hotel Hyatt en plena Gran Vía octavo día de campaña electoral marcado por el plante de Ayuso a los otros candidatos Ángel Gabilondo cabeza de cartel del PSOE

Voz 0175 03:18 no me gusta la verdad yo respeto su decisión pero no comparto en absoluto que esta sea la mejor actitud cuando una sociedad tan amplia como la de Madrid con más de siete millones de habitantes lo que quieres ver quiénes somos qué decimos si no retiramos respetados queda me parece un error y me parece que no es lo mejor que puede pasar un debate lo hablo con todo el respeto a todos los medios de comunicación pero la SER el país han trabajado muchísimo por transmitir la posición de todos los candidatos en en este debate es que vamos teniendo creo que es un espacio público que merece la presencia de todos

Voz 0867 03:56 Íñigo Errejón candidato de Más Madrid pone el acento en su ausencia preventiva en televisión dice que Ayuso no quiere debatir con él

Voz 10 04:03 pues será casualidad pero la señora Díaz Ayuso candidata del Partido Popular sólo ha confirmado el único debate el que no me dejan estar en el resto se cae o bien hacer actos en los que intenta que los periodistas no puedan preguntar si uno no quiere debatir y no quiere que los periodistas le pregunten a lo mejor lo que no quiere ser candidato no me explico por qué falta falta este debate cuando su compañero Almeyda sí que fue al mismo debate para el municipio de Madrid así que no debe ser una cosa hoy partido debe ser una cosa particular suya me da la asociación que el Partido Popular está en descomposición que estamos rozando lo estamos a una semana de conseguir un cambio histórico en la Comunidad de Madrid para tener un Gobierno justo inocente

Voz 1315 05:01 qué tal buenas tardes aquí todo han sido palabras bonitas así lo han recibido con aplausos gritos de presidente que interrumpían de vez en cuando el paseo siempre rodeado de sus escoltas y de decenas de vecinos era casi imposible andar por allí algunos abría paso de vez en cuando para hacerse una foto y darle la mano los que más suerte han tenido los no

Voz 11 05:21 ellos

Voz 1315 05:28 el presidente era el claro protagonista pero intentaba que también lo fuera Pepu Hernández presentándolo

Voz 6 05:33 el alcalde de Madrid hola qué tal cómo estáis muy viendo vosotros eh

Voz 1315 05:37 como el próximo alcalde de Madrid se han dado un largo paseo por el mercado las águilas que remodelar no en el verano pasado hablando con pescaderos carniceros frutero si me gustó mucho no bueno que no te gusta los testigos

Voz 12 05:48 me gusta nada

Voz 3 05:53 sí recordaba sorprendido

Voz 1315 05:55 mira a algunos vecinos que estaban tomándose un café con churros en la cafetería Iwo corriendo al mitin de Alcalá de Henares Pepu se ha quedado un poco más ha insistido en que hay que apostar por la igualdad y el reequilibrio de Madrid para que el norte y el sur se parezcan

Voz 0867 06:07 Alcalá llegado ya Alcalá feudo socialista que el PSOE con el alcalde Javier Rodríguez va a intentar mantener el próximo veintiséis de mayo mitin en Alcalá de Henares acompañado por el candidato a la Comunidad de Madrid Ángel Gabilondo ahí está Javier Bañuelos Javier qué tal muy buenas tardes

Voz 13 06:20 qué tal buenas tardes Javier Bono con más de veinte mil litros de retrasó este segundo acto de Pedro Sánchez en campaña acaba de comenzar aquí en el polideportivo Espartales en plena pista deportiva muy cerca de mil quinientas personas que utilizados previstas es el funciones acaba de llegar acompañado por el candidato a la comunidad Ángel Gabilondo el alcalde local Ángel Rodríguez yo estoy que recrearán del Partido Socialista de Madrid José Bono Franco que acaba de abrir ese acto la primera consigna del cielo de los socialistas madrileños y el Partido Socialista no se puede conformar con lo consiguió el pasado de peso abril tiene que hacer mucho más para conseguir reconquistar la Comunidad de Madrid

Voz 0867 06:56 en plena campaña problemas para una alcaldesa socialista Noelia Posse alcaldesa de Móstoles que permitió el año pasado la celebración de un festival tecno en un parque de la localidad la justicia abierto diligencias previas para determinar si existió un delito contra el medio ambiente el festival llegó alcanzar los cien decibelios de volumen

Voz 14 07:13 sí al tipo que sí que requiera una acumulación importante de gente las no

Voz 15 07:18 vamos a siempre quitar los actos de campaña con dos cuestiones Vox presenta hasta ahora en la plaza de la Villa su programa electoral para el Ayuntamiento de la capital allí se encuentra Alfonso Ojea Alfonso qué tal muy buenas

Voz 0089 07:29 les buenas tardes Javier en efecto una presentación de programa electoral que ha reunido aquí era cerca de quinientas personas que están escuchando a Javier Ortega Smith novedades pocas porque ya las hemos ido conociendo en los últimos días pero la principal es que la Casa de Campo no solamente sería el lugar elegido para la celebración del Orgullo Gay sino para cualquier manifestación que se produjera en la capital lo he dicho Javier Ortega

Voz 14 07:54 o sea el tipo que sea que requiera una acumulación importante de gente las vías

Voz 0089 08:00 siempre que se pueda vamos

Voz 14 08:02 a intentar que se desarrolle o bien en vías secundarias o directamente trasladando sus eventos a lugares que creemos que causan menos perjuicio al resto por ejemplo a la Casa de Campo

Voz 0089 08:16 lo que habría que ver es cómo queda la casa de campo sistema así sea al final se convierten quieren el manifestó como por cierto un apunte en torno a esa ausencia del Partido Popular en el debate que va a mantener en la Cadena Ser que va apadrinar la Cadena Ser el próximo lunes dice la dirección de Vox Madrid que en todo caso no es Javier Ortega Smith el que debe hacer declaraciones en torno a la no presencia de Isabel Díaz Ayuso es una patata caliente que le dejan a su candidata a Rocío Monasterio

Voz 0867 08:46 gracias Alfonso son el himno de España noticia el día el nacimiento de Inés la tercera hija de Begoña Villacís que tiene intención de recuperar su actividad electoral cuanto antes hecho que que Ray qué quiere estar en el debate del miércoles en Telemadrid esta tarde Sonia Palomino el partido colgado su programa para el Ayuntamiento no buenas tardes

Voz 1915 09:03 buenas tardes sí ha apurado la candidatura de Begoña Villacís que ha esperado hasta la mitad de la campaña para hacer público el programa son ciento veinticinco medidas entre los ejes fundamentales bueno asuntos que tienen que ver con el discurso habitual de Ciudadanos por ejemplo una defensa de la Policía Municipal para reforzar su plantilla o las instalaciones donde trabajan la seguridad es una de las prioridades de la formación por eso proponen implantar las cámaras de videovigilancia que no llegaron a instalarse en esta legislatura en distritos como Puente de Vallecas o Tetuán y hablan de luchar activamente contra la ocupación o los manteros en materia de movilidad es conocido que no les gusta a Madrid central hablan de mejorarlo dando soluciones de transporte alternativo en materia de vivienda se comprometen a construir veinte mil nuevas viviendas para dar una solución al problema del alquiler en la capital otro eje el empleo especialmente por cuenta propia el de los autónomos la candidatura de Villacís quiere crear un servicio de apoyo a autónomos y empresarios en todos los distritos en servicios sociales Ciudadanos quiere impulsar un pacto social entre todos los grupos del Ayuntamiento para reformular el modelo un modelo dicen más

Voz 11 10:07 ágil y accesible para el ciudadano ahora todavía queda que se haga público el programa del partido en la Comunidad de mal

Voz 0867 10:14 gracias Sonia siete y media dos minutos y saludamos aquí en el hotel Hyatt a iba a ser la candidata de la confluencia Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en pie las elecciones a la Comunidad de Madrid

Voz 0867 12:38 siete de la tarde treinta y dos minutos Isabel Serra bienvenida a La Ventana en Madrid qué tal muy buenas tardes muy buenas tardes muchas gracias por invitarme vamos escuchando antes no el nacimiento de la hija de Begoña Villacís Si usted fuera Madrid ha parido y mismo intentaría estar en un debate electoral que se celebra dentro de cinco días bueno

Voz 11 12:55 lo que quiero decir es que enhorabuena Begoña Villacís bueno no lo sé depende de cómo me me sentiría yo entiendo su voluntad la de poder estar en un debate y poderle expresar a los ciudadanos y trasladarle cuáles son sus propuestas en todo caso creo que depende de cómo se siente y sobre todo que cada uno está es libre de decidir si está o no

Voz 0867 13:17 es una decisión personal usted no sabe lo haría no lo tendrá que ver a quedarse en esas circunstancias leo las últimas declaraciones de Rocío Monasterio la candidato de Vox dice que va a preparar los debates electorales como una madre de familia numerosa planchado cocinando esto que es una provocación es una declaración de principios

Voz 20 13:38 pues yo creo que es una provocación evidentemente Vox defiende un modelo de familia y sobre todo debía

Voz 11 13:45 para las mujeres en las que las mujeres tenemos que ser las que hagamos los cuidados que no son una responsabilidad social si fuese por ello seguiríamos viviendo así siempre de hecho volveríamos al pasado yo creo que es una falta de respeto tanto para quien tiene que asumir una responsabilidad política y los ciudadanos que tienen que que escuchar esas propuestas en un debate Hay tanto como a las mujeres que hacen esos cuidados y que deberían de no hacerlas sobre todo que no fuese nunca una obligación para las mujeres no tenemos todos y todas derecha ser cuidados pero los cuidados no es una obligación las mujeres y bueno yo creo que es una provocación para insistir en ese modelo de familia y de vida de las mujeres pues retrógrado del pasa

Voz 0867 14:27 eh su confluencia lleva he en el programa electoral una capa transversal de defendía mismo para trasladar las políticas de igualdad a la vida pública desde la escuela al mundo laboral una asignatura sobre el feminismo en las aulas ayude la igualdad o solo quita digamos la división política provoca bronca entre los partidos políticos

Voz 11 14:46 para nada yo creo que hay un consenso en esta sociedad y es que la violencia machista la vamos a combatir desde la educación no que la educación es fundamental si es una educación en igualdad de valores vamos a conseguir que los adolescentes que los niños que los jóvenes bueno se relacionen de otra forma hay que acaben con esas situaciones de agresiones sexuales y violentas hacia las mujeres en nosotros lo que proponemos es una asignatura en la que pues por ejemplo se cuente la historia sin la invisibilidad de las mujeres en la que los jóvenes tienen acceso a derechos sexuales y reproductivos o por ejemplo en la que se cuenta que no tenemos por qué responder al las eh bueno a la idea de identidad orientación sexual dominante no y esto afecta montón a los niños en las escuelas hay muchísimo acoso escolar que tiene que ver con las personas el eje TBI niños LGTB Ino por tanto creo que es fundamental y además hemos visto como organizaciones como Save the Children que defienden los derechos de la infancia plantean una medida de este tipo doce el problema desde el origen

Voz 0867 15:49 eh quiero que escuche la candidata del Partido Popular a Isabel Díaz Ayuso

Voz 21 15:53 ahora las mujeres estamos obligados irán las manifestaciones hemos pasado de lo que nos decían los maridos a lo que nos dicta la izquierda ya tenemos nueva obediencia

Voz 0867 16:04 cómo se le explica un hombre de muchas mujeres que el feminismo no es un movimiento excluyente

Voz 11 16:09 bueno yo creo que esta es una de las eh bueno formas de llamar la atención de Isabel Díaz Ayuso en la que últimamente nos tiene muy acostumbrados ya acostumbradas

Voz 20 16:19 lo que parece que no trata de entender

Voz 11 16:22 él y no quiere entender Isabel Díaz Ayuso es que el movimiento feminista es un movimiento de mujeres en la calle que desde luego salimos a la calle por nuestra propia voluntad que salimos frente a una situación de violencia que nos está matando y desde luego una desigualdad social que hace que cobremos menos que hagamos los cuidados que son fundamentales para esta sociedad eh que salimos a la calle porque queremos y que de hecho menos mal que estamos saliendo a la calle porque estamos siendo esa avanza

Voz 0394 16:49 Padilla para eh el cambio político el avance

Voz 11 16:53 social en este país también frente a esas ideas de El Bloque reaccionario no de la extrema derecha que quieren volver a llevarnos al pasado eso es lo que no quiere entender Isabel Díaz Ayuso que salimos por nuestra propia voluntad que no tenemos que tener ningún nombre ningún partido ni siquiera que nos diga que salgamos a la calle

Voz 0867 17:10 voy a la batalla política y bueno la primera cuestión ustedes estará el domingo en el debate de Telemadrid y en unas estarán el debate que organizan la serie El País usted como candidata qué sensación tiene no parece que que Ayuso de quién estamos hablando de la candidata del PP haya decidido descolgarse a última hora de este debate y que no vaya a participar

Voz 11 17:28 pues a mí me parece un error un auténtico error y una falta de respeto al conjunto de los madrileños y las madrileñas yo creo que tienen derecho sobre todo en un contexto de Camps

Voz 20 17:37 caña electoral cuando ha

Voz 11 17:40 a una semana vista tenemos unas elecciones que desde luego puedan escuchar las propuestas puedan contrastar y puedan decidir en función de esa información a quién van a votar el próximo domingo veintiséis de mayo no yo creo que el Partido Popular está demasiado costumbre hacer las campañas como le da la gana con total impunidad y de hecho tanto tanto es así que ha hecho demasiadas K de campañas dotado dopados no con con financiación ilegal e IU bueno esto responde a que Isabel Díaz Ayuso pues parece que no se siente miedo

Voz 0867 18:16 lección por parte del partido bueno yo creo que

Voz 11 18:19 eh yo creo que es ella la que la que puede decidir desde luego que no va y es ella la que tiene que asumir esa

Voz 0867 18:24 no es la candidata no toma ya el proyecto

Voz 11 18:26 se ha dicho que su equipo de campaña yo creo que ella si da un paso al frente para asumir la presidencia de la Comunidad de Madrid desde luego tiene que asumir la responsabilidad de no ir a un debate no no cargárselo vas

Voz 0394 18:38 su equipo de campaña pero creo que sí que hay cierto bueno preocupación de que de ese debate no salga bien parada porque bueno pues porque estamos en una situación en la que el Partido Popular lleva veinticuatro

Voz 11 18:49 lo años gobernando en base al fue una forma de gobierno basa de la corrupción la privatización de los servicios públicos una región en la que hay mucha mucha desigualdad e mucha segregación y desde luego creo que no iba a salir bien parada de ese debate no por ella sino también por el proyecto que representa

Voz 0867 19:08 bueno en cualquier caso el lunes a las doce y media contamos con usted en ese en ese debate organizado por la Cadena SER y el diario El País del que como digo se ha descolgado a última hora hoy Isabel Díaz Ayuso vamos a hacer una pausa una pausa de de un minuto y enseguida hecha charlamos seguimos charlando aquí desde el hotel Hyatt céntrica Gran Vía con Isabel Serra la candidata de Madrid a la presidencia de la Comunidad de Madrid Si quieren escuchar al final de la Ventana con Carles Francino es muy fácil cogen a radio se pueden pasar a ser más Madrid en el ciento cuatro punto tres Telefónica que bueno les pedimos que siguen con nosotros hasta ahora

Voz 2 20:03 Eva en ventanilla durante el bulo pasillo para que estire las piernas por el doble en Citroën Services neumáticos Dunlop para que tú y tu vehículo Stacey el doble de seguros disfruta también de un dos por uno en pastillas

Voz 0867 20:17 sí

Voz 23 20:20 a condición Si puntos ateridos en Citroën punto

Voz 17 20:23 Red de Servicios Oficiales Citroën de

Voz 23 20:25 comunidad de Madrid

Voz 24 20:27 huy pues Plan Renove de Ventanas de la Comunidad de Madrid con ayudas de hasta setenta euros por cada metro cuadrado de vidrio instalado Cambia tus ventanas por otras más eficientes disminuye tu factura energética mejora tu confort informa T en el cero doce o en plan renove de venta

Voz 0867 20:43 As punto com la Comunidad de Madrid

Voz 18 20:47 Madrid Madrid Madrid Destino

Voz 6 20:49 no está la derecha destino está la izquierda

Voz 18 20:53 este lunes veinte el debate definitivo

Voz 25 20:56 Ángel Gabilondo Ignacio Aguado is a Serra

Voz 18 20:59 lo Errejón Rocío Monasterio debate de candidatos a la Comunidad organizado por La Ser Ia el país en directo desde las doce y media del mediodía en el Colegio de Arquitectos sigue lo en Radio Madrid en Cadena Ser punto com El País punto com con la colaboración del COGAM

Voz 9 21:17 elecciones municipales dos mil diecinueve

Voz 0867 21:21 siete de la tarde y cuarenta minutos seguimos charlando con misa Serra aquí el hotel Hyatt Centrica Gran Vía cada vez que que bien las encuestas que es cierto que no son la foto válido ni definitivo de unas elecciones la en usted desde el divorcio con Íñigo Errejón Si al final no se suma van a ser todos responsables de este fracaso si no suma la Izquierdo

Voz 11 21:40 yo siempre he creído que había que ir juntos a estas elecciones Si desde luego creo que tienen mucha razón los ciudadanos que bueno que están enfadados con nosotros porque esa por esa separación ni en este caso con la salida de quién iba a ser nuestro candidato de del proyecto de Unidas Podemos no pero es cien las encuestas a día de hoy también están diciendo una cosa con toda la cautela del mundo y es que tenemos la oportunidad de echar al Partido Popular yo creo que eso bueno el electorado desde luego de Unidas Podemos lo ve como con muchísima alegría después de veinticuatro años de gobierno poder echar a este Gobierno de corruptos de la Comunidad de Madrid y poder hacer un gobierno de izquierdas no y creo que esos en lo que vamos a trabajar estos días hasta el veintiséis de mayo y espero que sea

Voz 0867 22:31 no no quiero soy indiscreto es una pregunta poco personal pero usted el otro día fue muy prudente pidió el voto para para Sánchez Mato y para Carmen en el Ayuntamiento de Madrid es su voto en el Ayuntamiento lo tiene decidido

Voz 11 22:43 pues mi voto variará entre ambas candidaturas eh yo creo que nosotros tenemos claro que si conseguimos llegar al Ayuntamiento de Madrid Si conseguimos echar a la derecha fue por esa candidatura que tenía tanto a Manuela Carmena como un buen número de actores sociales y políticos a partir de ahí a pesar de que Carmena haya decidido decidió prescindir de de algunos actores como Podemos en esa candidatura nosotros asumimos que el objetivo fundamental es que no vuelva a la derecha seguir pudiendo poner en marcha políticas que mejoren la vida de los madrileños apoyar e a ambas candidaturas teniendo en cuenta que Manuela Carmena espero que sea la próxima alcaldesa de la ciudad de Madrid pero que los votos de Sánchez Mato son fundamentales

Voz 0867 23:30 ahora que pueda llegar a la Alcaldía toreo bien ahí porque al final no me he dicho si va con uno con el otro va con los dos en realidad no lo ha decidido todavía yo tengo aquí

Voz 11 23:38 el respetar los votantes de Unidas Podemos porque sé que hay mucha gente que va a votar a Manuela Carmena también va a agotar aún más Unidas Podemos en la Comunidad de Madrid hay otra gente que va a votar a Sánchez Mato y a Unidas Podemos y quiero respetar eso pero ya digo soy clara apoyo ambas candidaturas se que es importante para que no vuelva a la derecha

Voz 0867 23:57 voy con propuestas electorales y ustedes quieren ampliar el Abono Transporte para los más jóvenes y también un abono social

Voz 3 24:04 la primera medida

Voz 0867 24:06 de ampliar el abono a los jóvenes saben cuánto cuesta la tienen cuantificada se pueda hacer buenas noches

Voz 11 24:12 pues hemos hecho una memoria económica aproximada ahí sí que hemos calculado desde luego que es absoluta de posible tú fíjate que los jóvenes de la región de Madrid solamente uno de cada diez Se independiza han eh semana Ciprian antes de los treinta años en nueve de cada diez no los la situación de precariedad que viven los jóvenes no tiene no tiene diferencias entre los veinticuatro años y los veintiocho a los Veintiocho seguimos sufriendo mucha precariedad por tanto pensamos que es una reivindicación de hecho en los últimos años por parte de muchísimos colectivos jóvenes que se amplíe esa edad hasta ese abono hasta los treinta años y que también tengamos un abono social evidentemente para las personas paradas de larga duración personas con un bajo nivel de renta porque desde luego la bono social que se implantó no ha llegado nada

Voz 0867 25:03 se dice que tienen una memoria económica no me da la cifra pero en cualquier caso los jóvenes que actualmente tienen el abono joven van a seguir pagando veinte euros por ese agua no eso no se va a aumentar el mexicano no lo terminó pagando pues o bien el joven o bien la persona digamos de más edad que tiene un abono convencional

Voz 11 25:18 no no ni mucho menos esto iría pagado con esa recaudación fiscal que que creemos que es necesaria en la Comunidad de Madrid en una región en la que es un paraíso fiscal

Voz 0867 25:28 esto me lleva el tema fiscal porque durante todos estos días aquí en el hotel Hyatt los candidatos bueno tanto de derechas como de izquierdas han planteado sus políticas las posiciones parecen tan claras como distintas ustedes quieren subir un poquito los impuestos a las rentas más altas y la derecha quiere bajarse los supuestamente a todo el mundo el dinero dice la derecha debe estar en el bolsillo yo le pregunto paraíso a Serra que es un rico

Voz 11 25:50 pues mira en en una región de que es un paraíso fiscal para los ricos nosotros lo que decimos es que las bonificaciones al impuesto de patrimonio y sucesiones que tenemos en esta región se tienen que acabar para las patrimonios de a partir de hoy son más de un millón de euros cuando insisto en Ciudadanos y el Partido Popular en que la izquierda quiere subir los impuestos a las clases medias pues yo no sé de quiénes están hablando porque lo que creo es que sus amigos son a los que se les podría les podría afectar esta reforma fiscal pero estamos hablando ya digo de personas que tienen un patrimonio de más de un millón de euros yo desde luego no tengo muchos amigos que tienen patrimonios de más de un millón de euros y estamos hablando de una región en la que solamente un siete por ciento de las personas tienen unas la renta más alta de sesenta mil euros y nosotros lo que estamos hablando es que hay que bajar el IRPF a las rentas es más bajas lo extremos mínimos los tramos mínimos hay que bajarlos los tramos máximos el de cincuenta y tres mil hay que subirlo un poquito pero sobre todo hay que hacer un tramo para las rentas de más de cien mil euros porque esa es una forma de recaudar para los servicios públicos de todos y de todas para hacer una región más justa sino lo que pasa es que lo pagamos todos y todas pero en forma de deuda porque los ciudadanos de la Comunidad de Madrid cada vez acumulamos más deuda precisamente por ese bajo ingreso que tenemos por la política del Partido Popular fiscal para sus amigos

Voz 0867 27:17 en un tema polémico hablando de ricos le parece bien que la sanidad pública acepte donaciones como ocurrido por ejemplo con Amancio Ortega debe donar rico en este caso el propietario de Zara material sanitario a la sanidad pública madrileña

Voz 11 27:30 pues no yo creo que lo que tenemos que garantizar es que la sanidad pública tiene presupuesto propio esto tiene que ver con que no se privatice la sanidad pública hemos vivido vivimos en una región en la que bueno Esperanza Aguirre fue la que más e implantó esa política de privatizadora de la sanidad después todos los gobiernos del Partido Popular han continuado con ella ha hecho que haya sobrecostes que pagar a todos los ciudadanos por esas privatizaciones que sean las empresas que aparecen en Púnica en Gürtel Lezo o las que están con contratas en los hospitales mixtos de gestión mixta que se empeore sobretodo la atención a la ciudadanía que ese precarizar a nuestros profesionales y sobretodo también en eh que tengan unas listas de espera que siguen en aumento las listas de espera no dejan de aumentar y los ciudadanos esperan hasta tres meses para ser derivados a una especialidad en una buena parte de de los casos por tanto es un sistema que desde luego no es eficiente que no supone más coste a los ciudadanos el que no garantiza una atención sanitaria como la que necesitamos nosotros lo que planteamos es que hay hay que mejorar la atención primaria la Atención Primaria es el eje fundamental de nuestra sanidad y eso pasa por un veinticinco por ciento del presupuesto que lo que nos acercaría a la media a nivel estatal tal no y también lo que pensamos es que hay que hacer una ley de salud mental

Voz 20 28:52 da que se trate como

Voz 11 28:55 no se merece a las personas que requieren estos servicios que están absolutamente abandonados e por lo el gobierno del Partido Popular no me gusta

Voz 0867 29:04 de precariedad en la sanidad conocemos muchos casos y hemos asistido y vivido muchas denuncias bueno de hecho los trabajadores de de Atención Primaria Se va a la huelga el próximo martes cómo se remedia en este sistema sanitario que tenemos del que todos nos sentimos muy orgullosos y que evidentemente han logrado importantes logros cómo se remedia que un trabajador lleve a quince años de interino en una plaza en la sanidad pública así hice años de interino cómo se remedia que que se renueven contratos prácticamente con periodicidad semanal en la sanidad pública madrileña no es ni una empresa privada ni ni ni no la sanidad pública que es una una empresa pública

Voz 11 29:40 sí es alucinante porque esto lo que quiere decir es que no solamente esos trabajadores que trabajan para para contratas de esos servicios externalizados está en unas condiciones de precariedad y dar una atención que no es la mejor no porque no sean los mejores profesionales sino porque no pueden hacerlo sino que aquí Ellos que son empleados públicos también están viviendo con la situación de precariedad nada menos que cincuenta mil interinos ahí en la Comunidad de Madrid nosotros lo que proponemos es un concurso de méritos un concurso extraordinario para consolidar esas plazas públicas porque los trabajadores no tienen que hacerse cargo de esa irresponsabilidad de los gobiernos que no han sacado las plazas durante los años previos no no tienen que ser penalizados por ello tiene que tenerse en cuenta ese tiempo que llevan trabajando no pero lo que suponen estos son situaciones en las que tenemos eh urgencias como las de La Paz con sesenta y tres personas en una habitación en una sala de dieciocho camas con profesionales en precario con unas condiciones inasumibles y que además ven el sufrimiento delante de sus ojos no pueden atenderles en condiciones porque no hay medios en la sanidad pública porque el partido volar la ha degradado para favorecer a la privada no por tanto esto se tiene que acabar hay que garantizar una atención para el conjunto de la ciudad

Voz 0867 31:00 los trabajadores de la paz que se concentran por cierto el próximo lunes de recuerdo por ejemplo con el Canal Isabel Segunda que se hizo algo parecido yo no sé si se puede alcanzar una especie de pacto o blindar legalmente que la sanidad pública no tenga mayor participación privada de la que ya tiene hay alguna manera de impulsar una medida que ponga freno a cualquier deseo de aumentar la privatización en el sistema sanitario madrileño

Voz 11 31:23 bueno un pacto un pacto en la Comunidad de Madrid podría ser el problema es que es algo que cuando hemos ido a los hospitales no nos lo exigen no lo exigen los profesionales si tienen toda la razón oye ponernos de acuerdo en porque necesitamos una una política conjunta de cara a la sanidad pero es que lo que pasa es que el Partido Popular tiene un modelo absolutamente inasumible para nosotros no e inasumible y por tanto lo que necesitamos es revertir esas privatizaciones desde luego evitar que se siga privatizando pero revertir esas privatizaciones e ir por ejemplo nosotros planteamos una ley de homologación mientras tanto mientras repartimos todas las privatizaciones para que no supongan más coste además a los ciudadanos una ley de homologación para los trabajadores de las contratas de los hospitales privatiza de gestión privada o de gestión mixta de modo que tengan las mismas condiciones laborales que un empleado pum

Voz 0867 32:16 establece un reproche y es que todos los políticos que que vienen a este programa especialmente los políticos de izquierdas hablan de resolver los contratos heredados y luego cuando llegan al poder y ha ocurrido en el Ayuntamiento de Madrid resolver esos contratos resulta prácticamente imposible Elio ocurrió a Manuela Carmena por ejemplo con los contratos de limpieza heredados de Ana Botella a la hora de a la hora de Rey municipalistas determinados servicios la cuestión practicamente legal burocrática lo convierte en un imposible no sé si es una propuesta que ustedes llevan a la campaña que suenan muy bien que en teoría evidentemente no se puede comprar por parte de los votantes de izquierda pero luego no se puede llevar a la práctica si pueden resolver los contratos de los hospitales que levantó de los siete famosos hospitales que levanto Esperanza Aguirre que vamos y seguimos pagando además a un precio bastante elevado los madrileños cada año

Voz 11 33:02 se pueden técnicamente se pudo hacer técnica

Voz 0867 33:05 además de prometer

Voz 11 33:06 técnicamente se puede hacer el la cuestión es cuánto coste supone para la ciudadanía así supone además un caos este mayor por el hecho de resolver esos contratos no en el caso del Ayuntamiento de Madrid es verdad que hemos visto en numerosas ocasiones como esa Rey municipal licitación de la que se hablaba ha sido complicada de hacer cuanto menos también hay otras cosas que se han hecho bien en lo que tiene que ver con las adjudicaciones públicas es verdad que es un paso Mel no menos siempre hay que ir hacia la reversión de esas acciones pero tiene que ver por ejemplo componer cláusulas sociales esto fue algo que de hecho puso Sánchez Mato nada más llegar al Ayuntamiento de Madrid es garantizar que cualquier adjudicación que se hace desde luego se hace en función del precio sino de la calidad del servicio y por tanto solamente a empresas no amigas del Partido Popular no amigas de quién está en ese gobierno sino que van a garantizar ese buen

Voz 0867 33:55 dice hablábamos antes de un gran pacto no por la sala de la Comunidad de Madrid hay un tema espinoso que es la universidad en la anterior legislatura se quedó atascada la ley de Universidades yo no sé si ustedes tienen alguna idea para desatascar la para impulsarla para que todos los partidos de una vez se pongan de acuerdo en que la universidad pública siga adelante y tengo las garantías de financiación que no la tiene ahora mismo se han aprobado de tapadillo prácticamente por la puerta de atrás tres nuevas universidades privadas pero en las universidades públicas lo dicen claramente los rectores se quejan de que no saben ni hay ningún sistema que les garantice la financiación de sus propias universidades

Voz 11 34:28 bueno está claro que lo que han hecho el Partido Popular y Ciudadanos es aparte de crear e esas tres universidades privadas eso el último día de legislatura es también seguir manteniendo esa degradación de la universidad pública no esa degradación que por cierto no viene de hace poco sino que viene de del Plan Bolonia y aquí yo creo que hay que ser claros por cierto un plan que puso en marcha Gabilondo que defendió como rector y que luego terminó de implantar como ministro es la reforma en absoluta del sistema de la de la universidad que ha hecho que entren en los bancos en la universidad Poole o que sean esos bancos los que después de subir las tasas se aprovechan del endeudamiento de los estudiantes que tienen que pagarse un máster máster para el cual luego además trabajan gratis con prácticas que es trabajo gratis a empresas que además expulsan a trabajadores estables para que vengan trabajadores jóvenes precarios yo que en la universidad aparte de revertir ese encarecimiento de las tasas que es urgente hay que volver a los precios del dos mil ocho lo que hay que hacer un cambio más profundo de la Universidad e lo digo claramente hay que echar para atrás el proceso de Bolonia y hay que volver a un sistema en el que no se devalúa

Voz 20 35:43 la la universidad en el que

Voz 11 35:46 hay un contenido suficiente en el que desde luego no se convierte en la universidad dar una fábrica además tres para que puedan ir eh Casado Cifuentes a a conseguir un master gratis para su carrera

Voz 0867 35:56 eh requiere ya de un pacto no autonómicos sino un pacto nacional

Voz 11 35:59 si en su sumamente

Voz 0867 36:01 qué vivienda como se expropia las viviendas a los fondos buitre que también es otra o renuncio que es una aparentemente muy muy bonito muy pomposo pero no sé si tiene viabilidad legal porque son fondos buitre pero son propietarios legales de esos pisos

Voz 11 36:15 bueno la política de vivienda es la prioridad para nosotros yo creo que el mayor

Voz 20 36:20 problemas en la región de la comunidad de más

Voz 11 36:22 París es la subida de los precios del alquiler una subida que es inasumible que además muestra que quienes están gobernando están cayendo en las mismas políticas que nos llevaron a la crisis del dos mil ocho y que tanto sufrimiento Ángel ha dado la primera con una burbuja financiera inmobiliaria Ésta con los precios del alquiler pero es lo mismo comenta ese modelo de ladrillo y el turismo para especular con la vivienda y lo que hay que decir es que no que es un derecho y es un derecho que hay que garantizar la ciudadanía como hacemos eso en la región de Madrid bueno tenemos una situación en la que no dejan de aumentar los precios del alquiler para los jóvenes para todas las familias en Puente de Vallecas y en Arganzuela hasta un cuarenta por ciento en los últimos tres años por otro lado tenemos doscientas cincuenta mil viviendas vacías la mayoría de ellas en manos de grandes tenedores y fondos buitre tiene sentido ampliar el parque público de viviendas para influir en los precios del alquiler para que esos precios de la alquiló

Voz 20 37:16 ver bajen por cierto

Voz 11 37:18 esto no lo podemos hacer sin un proyecto estatal esto no lo podemos hacer sin una ley a nivel estatal que permita a los ayuntamientos regular el precio de los alquileres pero como ampliamos ese parque público de viviendas para que influye en los precios de alquiler garantice a todas las familias en situación de exclusión que tienen derecho a una vivienda no construyendo más como vamos a construir más y es que es absolutamente irracional habrá que movilizar esa vivienda vacía como penalizando la penalizando la con impuesto a la vivienda vacía con acabando con las bonificaciones a dar mis y con un impuesto al patrimonio de las empresas de las personas jurídicas no esto es algo que a día de hoy está sin impuestos no está grabado en nuestra región y que pueden ser grabado esto lo que hace por cierto si eso sí puestos los aplican en el caso de que esas empresas pongan su vivienda vacía en régimen de alquiler social es movilizar parte de esa vivienda vacía para que se ponga al servicio de la ciudadanía y con respecto a la venta e mal venta de los fondos de la vivienda los fondos buitre como Blackstone por parte del Partido Popular se puede abrir procedimiento judicial para revertir esas venta de la vivienda evidentemente sí supone un coste para la ciudadanía Se puede hacer uso de una competencia de las comunidades autónomas que es la expropiación por uso es poner esa vivienda al servicio de la ciudadanía no es prohibiendo la propiedad sino el uso

Voz 0867 38:39 yo le voy a poner una música para finalizar escuche por qué me han dicho que si te gusta la música de Antonio Vega Ésa es bueno elegido la canción no no no no lo he preguntado el sistema sus favoritas o no seguramente el riesgo aquí hacéis impidió lucha de gigantes pues mira de noche algo pero bueno tienen algún común típicamente probablemente no mucho pero pero en lo musical

Voz 11 39:04 sí me gusta además hace diez años que murió