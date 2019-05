La Ventana de Madrid (20/05/2019)

Voz 0867 00:00 dispone el debate definitivo de la serie El País con los candidatos a las autonómicas reafirma que hay dos opciones como en la cuña o sea gira más a la derecha

Voz 1 00:09 usted cambio

Voz 0867 00:10 esta hacia la izquierda si las sumas lo permiten olvídense del carril central de olvídense de seguir de frente a la encuesta del país dibuja un cambio por los pelos en la región tras veinticuatro años de gobiernos del PP al debate esta mañana Aguado ha venido vestido de Rivera Gabilondo sea liberado el corsé del plató de televisión monasterio tocado otra vez la tecla mágica de todos los virales Ayuso Isabel Díaz Ayuso ha dejado finalmente la silla vacía su contador de tiempo a cero noventa minutos sin exclusiones con Errejón en el debate en este si los candidatos de un lado y del otro dejando claro que pese a las diferencias sus máximas son la de unos frenar a la derecha ya la ultraderecha también los otros frenar a la peligrosa e Izquierda que cuelga de Zapatero Sánchez Cataluña Venezuela y lo que toque la campaña aprieta los dientes y estos próximos cinco días serán clave en el resultado final veintiséis M

Voz 2 01:07 el debate definitivo

Voz 0867 01:09 el debate definitivo con seis bloques temáticos y uno transversal a todos los bloques y los futuros acuerdos de gobierno que puedan permitir esas sumas de las que hablamos que esta vez contemplan una posibilidad de empate técnico que podría obligar incluso la repetición de las elecciones en otoño de eso en lo que vamos con los momentos más destacados del debate de esta mañana en el Camp Javier Bañuelos qué tal muy buenas tardes sí qué tal buenas tardes

Voz 0861 01:32 Bier todos han asumido su rol especialmente por ejemplo Ignacio Aguado que hoy con la ausencia de Ayuso ha liderado el discurso del centro derecha el candidato naranja mantiene su veto a Gabilondo

Voz 0175 01:46 sí lo mantengo por coherencia y lo mantengo porque señor Gabilondo durante los últimos cuatro años ya demostrado por acción y por omisión quiénes son sus socios prefiere

Voz 0861 01:54 de las silla de Ayuso ha estado vacía quizás por eso el candidato de Ciudadanos no se ha acordado en ningún momento de la candidata del PP bueno mire ella ni la gestión del Partido Popular en la comunidad ha tenido que ser Ángel Gabilondo quién ha recordado a Ignacio Aguado lo útil que ha sido Ciudadanos en esta legislatura

Voz 0175 02:13 es útil para el Partido Popular yo lo que sí digo es que estas medidas que usted hace que está tan contento se nos atribuye porque no hay aquí ningún representante del Partido Popular que él pondrá en su sitio recordándole que usted una Sidor que ha logrado todo lo que en el accidente ha ocurrido

Voz 0861 02:28 la alianza del Bloque de Izquierdas está garantizada al menos por parte de Podemos ideas Madrid aunque su candidato Iñigo Errejón avisa a quienes tengan alguna duda

Voz 0799 02:37 yo no quiero regresar al país de los Santos Inocentes con los señoritos a caballo y con los sirvientes bajando señoritos ahora son los más que rumiar da por cierto señor Aguado yo no sé si a usted le apetece mucho pactar con señores como estos bomberos pactar con que dio en un poste de Lenin detrás no no no pero pero va a pactar una gobernando ya no no me consta

Voz 0861 02:52 esta pues no ha respondido Aguado tampoco aclara si ofrecerá entrar en su Gobierno a quién le apoye una cosa es hablar con todos y otra cosa es gobernar a Unidos Podemos Le sigue inquietado que él mismo ciudadanos capaz de pactar con Vox es capaz también de buscar alianzas con el Partido Socialista

Voz 3 03:09 podemos pretender que se le llame un Gobierno progre

Voz 1509 03:14 insista a un Gobierno con Ciudadanos pregunto avisó Serra respondía

Voz 0861 03:19 Ángel Gabilondo de Ciudadanos es un pacto entre

Voz 0175 03:21 dos los pactan unos hacer uno solo ciudadanos dice que no usted que Ciudadanos dice que no habíamos acabado

Voz 0861 03:25 Ángel Gabilondo ha sido el candidato que más minutos ha consumido la que menos por razones obvias Isabel Díaz Ayuso

Voz 0867 03:39 la contundencia de Ciudadanos para no pactar con el PSOE pero la resistencia infinidad de su candidato Aguado para no negar un posible acuerdo con Vox en materia sanitaria Unidas Podemos y más Madrid se han quedado solas al defender su oposición a las donaciones de grandes fortunas por ejemplo las donaciones realizadas a la sanidad por el presidente de Inditex Amancio

Voz 1509 03:58 no puede depender de la caridad el humor con el que se levanten los millonarios a nosotros parece que estamos orgullosos de empresarios como ellos que piensan en el beneficio público

Voz 1 04:09 lo que sí quiero decir es que con esto

Voz 0175 04:11 lo buscaría una excusa para no financiar adecuadamente

Voz 0799 04:15 Carlos regalos que quiera pero está mejor sublevado en impuestos y contribuyen a financiar en el estado el estado del bienestar rechazar esa donación no le beneficia a mí un solo madrileño

Voz 0867 04:25 Gabilondo y al resto de la izquierda los partidos de derechas les han acusado de querer subir los impuestos sin control y Aguado se ha resistido tanto tanto que no ha respondido a la pregunta de qué es para el candidato de Ciudadanos un rico las líneas de metro y los colores se les han atascado más más que los trenes en el andén a los candidatos y de habló de de la línea

Voz 0799 04:44 la granja de qué estamos hablando de metro

Voz 0175 04:46 pues líneas los unos la cuatro y la diez luego con tres ligeros personas que yo uso desde donde estoy

Voz 4 04:54 no sabía que yo no sabía no sabía que viene cuál es hacerle la línea naranja que había esta parte de Com

Voz 0861 04:59 curso alguno de los candidatos

Voz 4 05:02 Jared Limia naranja de metro que las las siete vivíamos

Voz 0175 05:05 al monasterio la nueva las puede

Voz 0867 05:14 el Metrosur para ahorrar Rocío Monasterio de Vox propone auditar es necesario cerrar Telemadrid

Voz 5 05:19 yo la auditoría y creo que la hable tendríamos que cerrar porque no puede ser que nos cueste a todos los madrileños ochenta millones que no tenemos y que queremos dedicar a la sanidad pública la educación pública todo aquello que no sea una gestión eficaz de cada euro público de los madrileños yo creo que hay que tener un respeto y mantendría los

Voz 0867 05:37 ayudas no sé ahora que estamos en el San Isidro a las actividades taurinas aquí Vox ha dicho que por supuesto la igual en los colegios ha sido otro de los motivos de enfrentamiento de los candidatos que han entrado en sus particulares cara a cara alguno bastante subido de tono en momentos como estos que vamos a resumir ya con Elena Gil

Voz 1509 05:54 en el primer enfrentamiento del debate Isa Serra de Unidas Podemos habla del feminismo le sale al encuentro la candidata de Vox Rocío Monasterio que las mujeres por mucho que tengamos en

Voz 1315 06:05 pese a la extrema derecha vamos a seguir avanzando lo estamos haciendo desde las calles en el ocho de marzo pero no vamos a órganos

Voz 6 06:11 pese seis a las mujeres en una región en la que

Voz 1315 06:14 cada cada dos días hay una violación en la que está aumentando uso démosle

Voz 6 06:20 a esta calle a los violadores reincidentes los queréis por la calle eso es lo que proponía por favor

Voz 1509 06:25 estéreo que más tarde se encuentra con el candidato de Más Madrid Íñigo Errejón Jay intercambio de quién tiene educación contra quién tiene más cayó en las manos

Voz 0799 06:34 quiénes tienen que dejar una herencia además de tres millones de euros le perdona el noventa y nueve por ciento de los impuestos no les bajan impuestos a la clase ya pagado impuestos quiere usted linternas ahí tiene usted para ser del colegio privado está usted mal educada en la escuela pública enseñar mejores modales e por ejemplo en pública enseñan han oído

Voz 5 06:49 Big Easy Errejón nosotros somos partidarios de que el dinero esté en los bolsillos de los españoles sobre todo para liberarles de gente como usted cuando usted del de las manos blandito no trabajó en su vida

Voz 1509 07:00 menos tenso en las formas pero rifi rafe dialéctico de fondo es el que han mantenido Ignacio Aguado de Ciudadanos con Errejón a cuenta de los escraches

Voz 0861 07:08 te quiero escuchar de

Voz 1509 07:11 dentro de los escraches que hemos sufrido hay que dejar hablar

Voz 0799 07:13 absolutamente a todo el mundo pero a mí me ha pasado y no lo he utilizado para hacer campaña electoral porque nosotros estamos no para añadirle problemas a la gente ni para contarle nuestras penas sino para darles solución

Voz 1509 07:24 Aguado que veía como en otro momento el socialista Ángel Gabilondo le pedía calma

Voz 0175 07:29 ha estado usted en contra de aumentar en ochocientos millones en la verdad

Voz 1509 07:33 cuenta para después llevarles a épocas navideñas

Voz 0175 07:36 es que los presupuestos no sé que me gusta mucho haciendo realidad mil seiscientos para Erica a usted por una frase Si ya que a discursos con una frase si usted está hablando de las bolitas en los árboles

Voz 1509 07:49 no yo estoy hablando de los árboles y al final cada uno a su campaña que aún quedan cinco días

Voz 0867 07:56 el debate lo tienen completo en Cadena Ser punto com mito la información en las páginas de la serie El País el debate definitivo el último ha sido el último antes de los comicios del próximo

Voz 7 08:05 el domingo

Voz 0867 08:10 siete y veintiocho alguna cosa más de este día la Operación Chamartín está en el aire a seis días de de veintiséis EM la Comunidad ha entregado esta mañana in extremis el informe medioambiental que faltaba para poder aprobar este plan y la alcaldesa ha citado mañana martes en Cibeles a todos los grupos políticos para valorar con ellos sello no margen legal para convocar un pleno extraordinario que dé luz verde a un proyecto que lleva veinte años más de veinte años paralizado Carolina Gómez qué tal muy buenas tardes

Voz 0393 08:36 qué tal buenas tardes Manuela Carmena se compromete a hacer todo lo que esté en su mano para aprobar la operación

Voz 8 08:41 sólo un proyecto que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid en nuestro seríamos felices aprobarlo vamos a estudiarlo todo y sobre todo vamos a estudiar si todos los grupos están de acuerdo de hacer lo posible para que se pueda llevar a cabo

Voz 0393 08:53 el Ayuntamiento cree que la Comunidad ha retrasado el informe para que Carmena no se apunte un tanto antes de las elecciones pero el presidente Rollán niega la mayor

Voz 9 09:00 sí existe una voluntad sincera por parte del equipo de gobierno el pleno podría tener lugar hiciese pleno no tiene lugar posiblemente dará la razón a todos aquellos que piensan que Manuela Carmena ha estado jugando con los inversores durante tres años y medio

Voz 0393 09:15 el Partido Popular cree además que en realidad Carmena no lo quiere aprobar para no perder votos por la izquierda

Voz 0362 09:20 hola termina pretende hacer algo que ni siquiera se atrevió a hacer Ana Botella aprobar una operación altamente especulativa a tres días de las elecciones municipales decía el compañero Pablo Iglesias ha sábado que la Operación Chamartín es una muestra clara de cómo los poderes económicos controlan a los políticos coincido plenamente

Voz 0393 09:37 es el candidato de Madrid en pie municipalista Carlos Sánchez Mato

Voz 0867 09:40 estamos en el hotel Hyatt Centrica en plena Gran Vía esta tarde tenemos con nosotros a Pepu Hernández les saludamos en dos minutos

Voz 10

Voz 12 11:22 de once mira que tranquilo está

Voz 15 11:27 oye Guaje esto son bueyes luso

Voz 0414 11:29 eso si quieres disfrutar de la mejor carne de buey solo hay un sitio en Madrid El rincón asturiano dos de la calle Delicias veintiséis su ganadería propiedad le garantiza auténtica carne de buey durante todo el año de la ganadería su plato teléfono noventa y uno cinco treinta ochenta y nueve sesenta y ocho que no te den vaca por buey

Voz 16 11:49 hoy cuenta con la SER pase lo que pase

Voz 0867 11:56 en dos mil diecinueve siete de la tarde y treinta y un minutos Pepu Hernández candidato del PSOE al Ayuntamiento de Madrid qué tal muy buenas tardes bienvenido

Voz 7 12:04 estas dos Javier me saludó la gente el cristal se da gusto estar aquí en este set en este estudio tan de la Gran Vía

Voz 0867 12:14 sí bueno es que estamos al pie de las grandes debió contar una cosa no sé si sabía que este Otellini que estamos el hotel Hyatt está dedicado a la radio que estamos rodeado de radios antiguas de altavoces letrero es sede en el aire en el que la gente se hace fotos y que este escaparate ese todo un regalo el poder hacer radio no mire en la Gran Vía y frente a un edificio que es el edificio de la Cadena Ser que a ustedes les suena un poquito porque usted fue becario en la Cadena Ser Curiosos los estuve como ocho meses la verdad es que fui muy feliz en aquel

Voz 1 12:42 momento creo que tenía dieciocho años en el año setenta y cinco y bueno me trae muy buenos

Voz 7 12:48 acuerdos de la Cadena Ser el momento que se estaba viviendo políticamente

Voz 1 12:52 en otros aspectos quizá no tan buenos recuerdo

Voz 7 12:55 becario en Carrusel Deportivo convincente Mar no si dijo eso ser un becario con con galones sí sí bueno la verdad es que me llamó mucho la atención no la verdad que hacía un programa con él también a mediodía estaba Domingo Castaño bueno la verdad es que lo lo disfrutes al cien por cien

Voz 0867 13:10 qué maravilla estaba la radio una segunda planta no sabemos si letrero que ponen Primark había había un rótulo que ponía Radio Madrid Cadena SER enormes que se veía eso lo quitaron luego por allá por los años ochenta bueno no quiero plantear esta charla tendrá lugar una charla nostálgica eh pero pero hay muchos madrileños que aceptando la evolución y la apertura de estos nuevos comercios y demás añoran un poco aquella Gran Vía no aquella Gran Vía de los grandes estrenos de cine y aquellos cartelones tremendos de cine no con con con los carteles de las películas pintados a mano

Voz 1 13:38 había de todo yo lo recuerdo mucho de la Gran Vía también era que mi madre se venía a comprar algunos grandes almacenes porque cerca nos dejaban en el cine Imperial a mi hermano y a mí

Voz 7 13:46 me justo de años dejaba para la sesión

Voz 1 13:50 doble que había no se preocupa mucho y la verdad es que había una tranquilidad tremenda porque bueno unos cuidaba el acomodador

Voz 7 13:55 directamente Asier Abaunza Pepu Hernández lleva tres meses o algo más

Voz 0867 14:00 intensivo de la política madrileña ya sé que para usted es su equipos

Voz 7 14:04 muy importante pero el capitán de este equipo está listo para ser alcalde de Madrid el capitán está listo porque tiene el apoyo no y la fuerza yo creo que el potencial tremendo de un equipo un equipo que cada vez es más grande que cada vez tiene más incorporaciones cada vez percibimos no que mucho más gente se acerca a nosotros y que quiere ayudar que quiere apoyar no es nuestra intención tratar de

Voz 1 14:25 tener soluciones absolutamente para todos los madrileños y madrileñas Iker

Voz 7 14:29 vamos consiguiendo poco a poco porque la suya no es una candidatura para ser el número dos de Manuela Carmena usted quiere ser alcalde de verdad por supuesto que

Voz 1 14:35 sí sí creo además que tenemos como te decía antes no el potencial de un partido un partido potente que ha demostrado históricamente no solamente por sus ciento cuarenta años sino que ha demostrado que sabe hacer municipalismo no y que lo ha hecho constantemente ojalá volvamos a ese Madrid yo creo que Madrid está esperando también al Partido Socialista está Madrid disfrutó de una década maravillosas en los ochenta con los gobiernos de de Tierno Galván y Juan Barranco y creo que realmente fue uno de los momentos más estelares de Madrid no una creatividad tremenda con una libertad ir con unas sensaciones extraordinarias para todos

Voz 0867 15:12 ah sí el escenario viene como viene y lo que dicen las encuestas es que todo va a ser muy muy muy ajustado usted se ve

Voz 7 15:18 eh eh dentro de un gobierno de Manuela Carmena

Voz 1 15:22 a mí lo que me preocupa es lo que parece que no les preocupan otros no que que Madrid pueda tener un un apoyo de la extrema derecha parece que a Ciudadanos y que al PP no le preocupa es una cosa que me preocupa especialmente es un es un gobierno de la izquierda en Madrid los apoyos que sean necesarios pero creo que eso es fundamental para que Madrid no cambie para que Madrid no vaya a tantos años atrás para que no haya planteamientos que puedan estar muy cercanos a una extrema derecha que en otro lado en Europa pues se ha tratado de alguna forma también de aislar no aquí parece que no parece que quiere ese problema no existe a mi me preocupa mucho

Voz 0867 15:56 mucho usted me pregunta así la Izquierda suma a usted no le pone no le importaría entrar lo digo porque en la anterior legislatura el PSOE que respaldaba

Voz 7 16:03 la Carmina pero no llegó a entrar en el Gobierno sí creo que deberemos de gobernar también no sea creo que deberíamos estar en eso porque creo que podemos apoyar

Voz 1 16:09 el lo es que queremos todos y creo que tenemos muchas propuestas que tenemos mucha voluntad de hacer las cosas de progreso para Madrid creo que es fundamental sabemos que debemos apoyarnos

Voz 0867 16:21 tener menos de nueve concejales que son los que tiene ahora mismo el Partido Socialista en Cibeles sería un fracaso no creo

Voz 1 16:27 que fuera un fracaso para mí ser una pequeña desilusión yo creo que Madrid merece también ese apoyo oí también merecen la confianza no no solamente en mí sino en el equipo yo creo que eso es fundamental hola podemos demostrarlo porque claro con más apoyo con más fuerza con más cosas podemos hacer más capacidad de transformación a tendremos más fuerza para llevar nuestras propuestas a a que se hagan efectivas de apoyos Pedro Sanz

Voz 0867 16:51 les está aportando eh ya les ha acompañado ustedes en varios mítines y en varios paseos por porque bueno distintos distritos de Madrid no ha estado por por Vallecas Carabanchel eh usted le ha acompañado se está portando el presidente del Gobierno

Voz 1 17:03 bien estamos estamos encantados no y orgulloso sin muy honrados de que exista el apoyo de Pedro Sánchez pero que también exista todo lo ha pedido el Partido Socialista en ese sentido estamos muy contentos sentimos con mucha más fuerza y cada vez que hay una opción así pues tenemos más energía también ha habido un comportamiento extraordinario de distintas ministras y ministros sí y eso me hace sentir muy bien

Voz 7 17:24 pero les han cerrado e con la imagen de los cuatro hombres se ese paseo para la foto y hay quien ha criticado la ausencia de mujeres en esa instantánea no cuatro hombres de una sola mujer es circunstancial completamente tenemos hacerlo esta circunstancia que se da en este caso pero claro no creo que seamos sospechosos el Partido Socialista el ministro equipo

Voz 1 17:41 de cómo ha planteado también un gobierno de mujeres extraordinario que ha sido llamativo no absolutamente todo el mundo estamos en el día de la igualdad por supuesto pero cuando hay necesidades y hay oportunidades también con muchas más mujeres

Voz 0867 17:53 he hablado con algunos de los candidatos de de la competencia del resto de partidos durante estos días con Manuela Carmena por ejemplo ha mantenido algún tipo de contacto

Voz 1 18:00 sí hemos hablado quizá no en profundidad más bien saludos y tal como van las cosas etc pero no mucho más profunda

Voz 7 18:06 dicho Kaiku vicealcalde no hablábamos antes de fotos que usted desde el respeto eh

Voz 0867 18:13 si hubiese convocado a los medios de comunicación esta mañana a las puertas de un hospital como hecho Begoña Villacís la candidata de Ciudadanos para presentar a su hija que un político es un personaje público está claro pero pero puede llegar a existir una utilización de esa imagen de Villacís en la campaña electoral

Voz 1 18:27 no lo sé sin plan simplemente no lo planteo creo que es una opción personal en todo caso

Voz 7 18:32 felicite y felicito a señora Villacís nueva hija

Voz 1 18:37 a partir de ahí pues creo que simplemente es un tema personal cada uno

Voz 0867 18:40 el foco las cosas como quiera usted cierra la puerta completamente a ciudadanos de esa sabe que a nivel comunidad lo escuchábamos antes y se Serraller usted cuando escuchaba el resumen del debate de esta mañana está claro que la relación PSOE Ciudadanos parece estar completamente rota dice que está abierto pero bueno es cierto que la situación parece infranqueable ya en el caso de del Ayuntamiento de Madrid usted Si hubiese que sumar o usted necesitara los votos de Ciudadanos podría llegar a contar con ese respaldo yo

Voz 1 19:06 pero qué decir a ver si se si entiendo que Ciudadanos está llevando una de una deriva que me me produce muchísima extrañeza es incomprensible no que en un momento determinado esté tratando de poner líneas rojas y barreras al Partido Socialista pero no acaba de desmarcarse de la extrema derecha no me parece me parece que no eso no es normal es una buena sensación creo sinceramente que hay determinadas políticas liberales que no serían reconciliado les con lo que se ofrece en el progreso de la izquierda por lo tanto pienso que solamente dos caminos suma la Izquierda suman las

Voz 17 19:35 muchos con la extrema derecha Pepu Hernández ahora voy con propuestas concretas para la ciudad pero antes tenemos que hacer una pausa los oyentes que quieran seguir escuchando a Francino pueden hacerlo a través de ser más Madrid en en ciento cuatro puntos

Voz 0867 19:44 tres de la FM el resto de los oyentes de las siete emisoras de la SER en la Comunidad lo siguen escuchando otras esta pausa en La Ventana de Madrid ahora seguimos

Voz 16

Voz 0867 20:38 dato del PSOE al Ayuntamiento de Madrid

Voz 7 20:40 señor Hernández se aprobar la operación

Voz 0867 20:43 San Martín en esta situación de gobierno interino provisional debe convocarse ese pleno extraordinario para dar el visto bueno a la operación sobre la que existen dudas incluso en un sector de la izquierda Carmena debería esperar a ser reelegida sí lo es

Voz 1 20:56 se ha convocado una reunión y por supuesto del Grupo Municipal Socialista va a asistir pero particularmente es una opinión personal creo que uno debería aprobarse en este momento siempre he pensado que la operación San Martín que ya parece que se llama así no que es Madrid no de no sé si esa está tratando de esconder algo creo que es mejorable en ese sentido yo sé que no es una opción retrasarlo no es una opción por supuesto el pararlo de nuevo que ya lleva décadas de bloqueo esta situación pero sí es muy importante que se mejore porque Madrid es lo más importante para mí y creo que se puede puede ser una gran oportunidad para usted

Voz 0867 21:32 dice además mucho esto de oportunidad Chamartín y también otras operaciones urbanísticas X con los madrileños

Voz 1 21:38 eh

Voz 0867 21:40 hasta qué punto madrid se puede construir sin la iniciativa privada

Voz 1 21:44 no no estoy mencionando no estoy diciendo que se tenga que olvidarlo iniciativa privada la iniciativa siempre es muy importante la gestión pública y privada es muy importante lo único que estoy diciendo es que tiene que existir un cierto reequilibrio sí si resulta que en esta operación como puede serlo también la operación o la oportunidad campamento o la oportunidad de los desarrollos del Sureste pueden ser beneficiosos para Madrid sea simplemente si se puede mejorar no creo que podemos incluir otros eh o hasta un cincuenta por ciento de viviendas con distinto tipo de de protección ir claro que estamos hablando de un problema muy grave que tiene madurez estamos hablando de una ciudad que el alquiler ha subido en los últimos años los últimos cinco años un cuarenta y dos por ciento y que también hay muchos jóvenes que no se pueden emanciparse la edad media de emancipación eso es aproximadamente los treinta y cuatro años creo que hay un problema Madridec y ojalá seamos capaces de paliar lo también con estas oportunidades mire sin acumulan

Voz 0867 22:40 los las cuestiones me saca usted el tema a la vivienda ahora ahora lo retomó penumbra pero quiero seguir por la iniciativa privada que me lleva de manera directa un conflicto histórico que no resolvemos los problemas con las empresas de limpieza que tenemos en esta ciudad no son con los contratos heredados de la etapa Botella Ike son otra condena porque en Carmena se los ha podido quitar de encima están en Vigo recordemos hasta el año dos mil veintiuno y los toques de atención que que sí le ha dado a las distintas empresas que tienen resultados a ratos hay momentos en los que parece que la calle está más limpia en otros momentos en los que la ciudad vuelve a estar más sucia yo no sé de lo que es evidente Carmena de la calle o la ciudad limpia lo cierto es que Madrid está sucio si Madrid puede estar limpio y hablo del centro pero no sólo del centro también de los barrios y puede aspirar de una vez por todas a ser una ciudad limpia

Voz 1 23:24 es que para nosotros es muy importante esta mañana hemos estado presentando un cantón de limpieza ensambladas hemos hablado mucho con los trabajadores hay un descontento saben que el la limpieza es muy importante para Madrid y para los madrileños es quizá una de las primeras quejas que tienen los madrileños entre otras cosas porque si es verdad que puede estar algunas zonas más limpias que otras por lo tanto Madrid desequilibrados y Madrid somos absolutamente todos somos el centro de somos el resto de los distritos somos en no hoy somos el sur no puede existir esas diferencias grandes en la limpieza algunos de estos problemas están siendo muy graves en algunos barrios y creo que tenemos primero que tratar de cambiar esos contratos hacer los muchísimo mejores que sean solamente contratos de la limpieza veremos el resto como se hace sobre el resto de de parques y jardines obras el mantenimiento de de parques infantiles y de parques para mayores pero lo que sí está claro es que tiene que haber un reequilibrio para absolutamente todos los barrios de Madrid que merecen la mejor limpieza posible

Voz 0867 24:20 sí un poquito más lejos de usted me señala que hay un problema con los contratos hay un problema con las empresas no porque hay cuatro cinco empresas que se reparten todo el pastel y una empresa este tipo no es que administra la limpieza es que administra la limpieza la gestión de los túneles en la ciudad y actuar en algunos casos casi como un poder en la sombra si tienen en su mano un as en la manga a la hora de enviar que pueden poner no sé si existe un problema un problema de coordinación un problema de relación con la propia administración la ciudad patas arriba

Voz 1 24:50 bueno pues hay que conseguir mejores contratos seguir conseguir contratos que esté por encima los intereses de los ciudadanos antes de los empresas concesionarias no eso eso es muy claro y además hay que ejercer un control muy especial no solamente por el tema de la Mesa de la limpieza que tiene yo creo que es muy importante no solamente porque se tiene que suplementaria momento determinado la limpieza especiales hay momentos del año que son especiales también que tiene que estar incluidos sino también porque tiene que haber un control especial y sobre todo una sanción si no se hacen las cosas como se tienen que hace

Voz 0867 25:18 pero deduzco de sus palabras que usted no coincide con la alcaldesa Carmena que cree que la ciudad está sucia

Voz 1 25:23 yo creo que la ciudad de esta sucia eh sitios que no nos podíamos imaginar sea que tampoco tampoco está todo el problema resuelto en en distritos Centro céntricos de Madrid por así decirlo no pero hay una total desigualdad porque se han hecho de una forma por lotes yo creo que no se ha medido bien hay que hacerlo cada uno por su distrito Icon las necesidades que tiene cada

Voz 0867 25:44 este tramo de Gran Vía al menos que tenemos aquí durante esta limpio si bastante limpio si bastante nuevo pero también está recién inaugurado vivienda

Voz 7 25:50 es usted defiende no sé si defiende no que se expropia las viviendas vendidas a fondos buitre esto es una idea que tiene Podemos se le han puesto sobre Gasol

Voz 0867 25:58 la mesa más de una ocasión pero no sé si hay la izquierda del Partido Socialista va de la mano o no

Voz 7 26:03 con con la gente no de la parte digamos más extrema de la izquierda si no no creo que hay otra solución

Voz 1 26:08 no es no otras soluciones sobre

Voz 7 26:10 problema de la vivienda otras soluciones sobre el problema también del alquiler

Voz 1 26:13 no solamente de la compra el alquiler es un problema generalizado en todo Madrid me me gusta hablar mucho de todo Madrid porque parece que el problema actualmente está

Voz 7 26:20 el barrio de Chamberí resulta que

Voz 1 26:22 eh la alquiler carísimo está en zonas como Vallecas So como Usera o como Villaverde no realmente es un aumento extraordinario creo que podemos ejercer lógicamente tenemos que seguir también la línea que hacen otras ciudades europeas que parece que van resolviendo ese problema algunas ciudades como Viena o como Verlaine como Ámsterdam está en el veinte veinticinco por ciento nosotros debemos de llevar también el eh el parque de vivienda en alquiler hasta el veinte por ciento También tenemos que actuar directamente sobre la vivienda desocupada hay ciento cincuenta mil viviendas vacías en Madrid algunos necesitarán una ayuda un apoyo para sacar el alquiler puede ser una subvención simplemente tiene que haber una rehabilitación subieron hasta qué tal no no no estamos hablando estamos hablando es facilitar siempre para mí es importantísimo facilitar la vida de los madrileños y facilitar que que no pueda en un momento determinado o no quiera vamos a tratar de Menzel porque también es muy importante de mesa de observación de la vivienda también donde allá donde haya un control sobre cuáles son las necesidades las oportunidades con tanto convecinos como con expertos en el tema para realmente tratar de poner más viviendas al alquiler creo que eso compensaría

Voz 0867 27:30 se retomó una idea que me dejaba antes liberalizar suelo fomentar operaciones urbanísticas necesariamente nos lleva unos conduce a una reducción una bajada de los precios se lo digo porque porque en otra época Estella también se manejo si acabamos metidos en una burbuja inmobiliaria que todos no está Llanos en la cara y provocando una crisis qué tremenda en este país no se abrí campamento abrir Chamartín liberalizar todo ese suelo abrir o fomentar esas operaciones urbanísticas realmente van a van a tener como consecuencia una bajada

Voz 1 28:03 los precios pero bueno yo creo que también la bajada de los precios es cuando la oferta es mayor también hay más posibilidades no solamente tenemos que está en esa línea yo creo que las prioridades del Partido Socialista es también rehabilitar las viviendas que hay remodelar la infravivienda porque hay cosas son sensaciones tremendas que yo he sentido en algunos momentos algunas visitas que dio cómo es posible que todavía estemos viviendo en Madrid el Madrid lo XXI en estas condiciones no hay cosas que creo que hay que trabajar con urgencia no se puede permitir la infravivienda que hay en Madrid visité una zona en Villaverde que es la colonia experimental que me

Voz 7 28:35 Dujo sonrojo oí emoción

Voz 1 28:37 al mismo tiempo fue una cosa que no no no pensaba que podía existir eso en Madrid pero es que también lo tenemos en el puerto con dificultades obtenemos tenemos algunas otras zonas en Hortaleza que no solamente son los barrios del sur no que no hay otras zonas que yo creo que actuar muy directamente rehabilitación remodelación cuando haya que hacerlo lógicamente pero también una rehabilitación porque muchos viviendas que pueden ser utilizados sino son utilizadas en Madrid

Voz 0867 28:58 le voy a poner un fragmento de una entrevista que se grabó en mil novecientos setenta y nueve Nos con usted

Voz 7 29:03 eh que yo estaba de becario en Radio Madrid

Voz 0867 29:06 es una entrevista que le realizamos el alcalde Tierno Galván preocupado en esa charla entonces se celebraban las primeras elecciones municipales de de la etapa democrática y tierno estaba preocupado por la vivienda por la gestión que se hacía del suelo por parte de la derecha escuchen

Voz 19 29:20 es un problema de sociedad de estructura social yo dijera que es un problema de medio como la derecha que tiene sus intereses nidos esencialmente al capitales que es una expresión de la clase social capitales cuyos miembros está en los consejos de administración cómo puede enfrentarse con estos problemas y resolverlos lesionando los intereses que tiene que defender es una contradicción insalvable o si se defiende los intereses de los constructores se defienden los intereses de las grandes empresas inmobiliarias se defienden los intereses de los pies tienen

Voz 0867 30:01 la especulación del suelo o la propiedad del suelo en torno a Madrid y que por lo tanto este es tierra que en el año mil novecientos setenta y nueve muertos

Voz 7 30:11 hablaba de los atascos en esta entrevista es sabiduría apura sobre todos los da pie también a pensar que hay algunas cosas que no han cambiado algunas cosas que vuelven otra vez atrás yo pensé siempre que la historia era lineal después tuve mis dudas porque algunas cosas y tal y bueno creo que esto nos lleva también a pensar qué es lo que pensamos en el setenta y nueve cuando yo tenía veintiún años

Voz 1 30:32 las primeras elecciones municipales creo que la primera vez que puede votar porque a veintiún años pero tú pude votar la la Constitución en ese aspecto creo que bueno tiene toda la razón no hemos bebido también en Madrid durante veintiuno seis años veinticuatro años unas políticas liberales y unas políticas de fondos buitre unas políticas en algunos casos de especulación puré dura no creo que debemos de descartar esa posibilidad debemos de dar equilibrar Madrid y buscar también la justicia social en con en todo momento la

Voz 0867 31:00 derecha puede hacer una política de vivienda sería sensata y sobre todo que favorezca a los ciudadanos y no esos intereses no

Voz 1 31:07 me da la impresión de que no están en su línea no no lo han hecho nunca no han hecho nunca si hay veces que prometen cosas y luego no las cumple no como toda también cuando oigo que van a bajar los impuestos y luego no lo ha hecho nunca y Imus podemos hablar de periodos históricos de de Partido Popular en Madrid donde bueno realmente el aumento impositivo ha sido espectacular

Voz 0867 31:27 Pepu Hernández hay dos modelos de entender la gestión municipal uno lo aplico Gallardo que era muy centralista la la vida y la gestión de la ciudad pasaba principalmente por el Palacio de Cibeles y luego Manuela Carmena que ha intentado no siempre con demasiado éxito llevar esa gestión a las juntas de distrito digamos se intentar descentralizar la gestión de la de la vida municipal de los dos modelos cuál le gusta más usted sería un alcalde centralista o cubren las todo está por la descentralización

Voz 1 31:54 me gusta mucho el modelo que mostró e intentó y lo hizo Enrique Tierno Galván fue el primero que empezó a dos concentrar Madrid centralizar realmente luego ha sido todo llevarlo al centro completamente desde el poder absoluto para tomar decisiones sobre cada uno de los barrios y así nos luce el pelo porque nos luce el pelo que es que la energía no ha llegado donde tiene que llegar en Madrid Madrid tiene veintiuna ciudades tiene muchos más distritos creo que la energía no traspasa la M treinta en muchísimos casos a veces no llegan y dentro de la M treinta y creo que la descentralización de concentración es muy importante para Madrid hay que dotarlo además presupuestariamente no es una cuestión de decir bueno venga sí que opinen de sus aceras que opinen de sus arbolitos no no lo que tienen que opinar es de cosas mucho más serias más potentes tiene que haber muchísimo más presupuesto vamos saber hasta qué puntos se tiene que hacer porque yo lo que propongo es eso es una desconcentración y una descentralización paulatina pero sí una coordinación perfecta entre todos no podemos crear más desigualdades porque cada uno haga lo en su barrio lo que crea que tiene que ser Oporto en tiene que haber una perfecta coordinación en todos los aspectos vamos que Madrid somos absolutamente todos todos los barrios todos los distritos Bacon

Voz 0867 32:58 la pesadilla de muchos habitantes muchos madrileños que viven en la zona centro principalmente en la zona centro que son los apartamentos turísticos Age usted comparte las duras restricciones que está aplicando Manuela Carmena a este tipo de establecimientos hay

Voz 1 33:11 momento que cuando la ciudad sedes ordena hay que mandar a parar hay que mandar a parar hay que reordenar hay que buscar el orden a mí me preocupa mucho estoy yo veo también en Madrid en muchos casos desordenado un Madrid en muchos casos caótico un Madrid muchos casos que no está regulado yo creo que la regulación es necesaria no estamos en contra de la actividad económica de los pisos no estamos si podemos estar en contra de los problemas que puede entre los vecinos y Vecindario un momento determinado que los barrios no son barrios sea porque hay una tipificación extraordinaria en el centro en algunos casos a mi me gustaría que todos los barrios se parecerá mucho más que muchos barrios del extrarradio o de o de de fuera de la M30 Se parecieran muchísimo más al centro de Madrid en servicios y en posibilidades y que el centro de Madrid se pareciera más a un barrio no

Voz 0867 33:58 esa ordenar más posibilidades de que más demanda la convivencia o el negocio

Voz 1 34:04 hay que coordinar las dos cosas la convivencia es precisamente que todos quepamos todos estemos tiene que haber negocio tiene que haber convivencia tiene protección sobre determinados comercios que es una cosa que también hemos está preocupando mucho sobre el cambio de los comercios que está ocurriendo sobre los problemas que tienen los comerciantes para que les sigan la estela que no haya un cambio radical no podemos crear sensaciones de ciudad en algún caso puede ser y no es malo pero en otros casos no podemos que intentar que Madrid se parezca a absolutamente todas las ciudades europeas tenemos que mantener una esencia creo que Madrid tiene que seguir siendo Madrid pero al mismo tiempo tiene que seguir siendo moderna tiene que rejuvenecer ese también muchos aspectos tiene que innovar

Voz 7 34:43 ah

Voz 0867 34:44 eh ha sido un error de Manuela Carmena no contar con una concejalía específica de cultura menos en la segunda parte de de de su mandato cuando no se cargó a Celia Mayer sí

Voz 1 34:54 sí bueno yo creo que es muy importante pero no es importante solamente porque sea cultura yo siempre llena tendrá en su Gobierno se sí por supuesto por supuesto es que para Madrid de la cultura el patrimonio es imprescindible sea nosotros debemos de preservar patrimonio Madrid debemos de saber que Madrid es una de las ciudades de La Vanguardia en toda la historia tenemos que saber que Madrid hay que volver también a ser un foco de atención para toda Europa para todo el mundo de lo que se hace ese produce Madrid de lo que se crea en Madrid para mí eso es muy importante pero también la cultura es absolutamente es la creación son las artes es el deporte es una forma una forma de curas de barrio para nada eh no pero es que es así es así es es el también el ocio y cultura en todos los aspectos osea que realmente vamos a distinguir qué es la creación por un lado y que es la cultura por otro lado que Madrid historia es importantísimo en todos los aspectos por eso vamos a dar una importancia trascendental Madrid es cultura Madrid es patrimonio en Madrid es creación

Voz 7 35:48 la Caixa ha pecado e sobre todo de la programación cultural que en los espacios culturales que dependen del Ayuntamiento de Madrid Matadero en cuando Duque por ejemplo

Voz 0867 35:58 esto de ser demasiado poco generalista tanto

Voz 7 36:00 a veces yo creo que sí también me preocupa esa sensación no me parece que en algunos casos sí detenido hasta discusiones con algunos amigos no porque en este debate está abierto en el mundo artístico todos los días la cultura que ser la cultura es solamente lo que te gusta a ti solamente es lo que os gusta

Voz 1 36:15 a vosotros no la cultura es absolutamente todo otro tipo es la creación de otra cosa es la elección que es qué tipo de arte qué tipo de Cultura te gusta pero nosotros no podemos ser los que vayamos poniendo barreras tenemos que facilitar la creación absolutamente a todos tenemos que dotar a que los jóvenes se atrevan tengan la libertad que eso es muy importante sin sino hay una libertad de Madrid para crear no es creación artística a mí eso me parece imprescindible por lo tanto facilitaremos ayudemos las subvenciones y todas esas cosas no porque puede parecer que incluso estás condicionando yo no quiero condicionar a nada ni a nadie que la gente cree como crea oportuno y que que lo pueda hacer pero hombre echar una mano en un momento determinado para que alguien pueda tener un taller para que alguien pueda tener un estudio para que la música que se hace en las escuelas salga también a la calle que compartamos todo la creación que haya más exposiciones de los creadores de Madrid que haya más escultores que haya más facilidad para hacer las cosas que en algunos casos hay una complicación tremenda hay posiblemente posiblemente estemos perdiendo talento que eso es algo que no se lo puede permitir una gran ciudad como Madrid

Voz 0867 37:16 Hernández ex alcalde de Madrid durante la próxima legislatura mantendrá

Voz 7 37:20 los presupuestos participativos somos perezosos los madrileños a la hora de partido pero sí pero es una iniciativa

Voz 0867 37:26 que ha dado pasitos pasitos ligeros pero

Voz 7 37:28 éxitos en estos últimos cuatro años me parece una muy buena ocasión para también darle un repaso por supuesto que me gusta por su puesto que me parece

Voz 1 37:36 vivían tenemos que habrá

Voz 7 37:37 Pirlo lo muchísimo más creo que debe ser mucho más participativo el presupuesto participativo me gustaría que muchísimo más gente tuviera aún no está claro

Voz 0867 37:44 García también si eh

Voz 7 37:46 cómo aumentar las partidas también sí sí sí sí que no eso

Voz 1 37:49 eso es una cuestión fundamental yo creo que los madrileños nosotros

Voz 7 37:51 no queremos que sean exigentes con nosotros creo que es imprescindible creo que tiene que haber participación me encanta cómo cómo lo plantean las asociaciones parece que en algún momento las el el movimiento asociativo está molestando no no puede no puede molestar en la democracia la democracia cómo entendemos que la democracia es absoluta participación de todos por supuesto que es muy difícil es muy difícil contentar a todos es muy difícil resolver el rompecabezas complicado de una ciudad como

Voz 1 38:17 Madrid pero escuchar absolutamente todos

Voz 7 38:20 partir sus ideas absolutamente con todos que haya siempre interlocución

Voz 0867 38:24 Ramón siempre estas entrevistas del hotel Hyatt en La Ventana de Madrid con

Voz 7 38:27 música y usted ha seleccionado y está

Voz 0867 38:35 Mccartney a Paul McCartney a mi me gusta mucho elegido esta me gustan mucho las canciones de Paul Mccartney en general con mucho la de los Beatles pero bueno posiblemente necesitaba hoy un poquito de calma Si te das cuenta tiene calma y mucho ritmo también en un momento determinado y mucha tralla no me sorprende por la selección musical eh me sorprende por otro dato que quizá muchos oyentes no conozca

Voz 7 38:58 una de las pasiones de Pepu Hernández que no sólo es el baloncesto el deporte con la política la jardinería hace mucho de jardines y bueno sí me gusta me gusta cuesta hago mis pinitos

Voz 0867 39:11 también ha aprendido mucho de mi madre porque realmente cuando yo tenía problemas con alguna plantee no lo podía arreglar sala llevaba al hospital de plantas de mi madre no le voy a preguntar por el nombre de los perales japoneses que tenemos en la Gran Vía porque yo creo que no es el del pronunciarlo sea que ella yo les llamo pero a los en flor es flor que no es lo mismo un operado Pepu Hernández mucha suerte mucha para esta campaña electoral como Le deseo a todos los candidatos hasta la próxima espero que vaya bien en estos últimos días nos marchamos

Voz 20 39:38 mañana estamos de vuelta desde las siete y veinte como siempre en las siete emisoras de la SER en la Comunidad mañana en estas entrevista

Voz 0867 39:44 Apple Hayat estará con nosotros Íñigo Errejón el candidato de Más Madrid a la comunidad hasta mañana adiós