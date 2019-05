La Ventana de Madrid (21/05/2019)

Voz 1 00:00 niños en la Edad del Cobre se consagró en Europa la costumbre de introducir en las tumbas de los jefes junto a sus lujosas pertenencias una original cerámica el vaso campan informe con la que se brindaba por el difunto el Museo Arqueológico Regional en Alcalá de ERE esté lo muestra en la exposición un brindis por el príncipe entrada gratuita Comunitat de Madrid

Voz 2 00:19 señor chatines asienta para el despegue va en ventanilla durante el vuelo pasé para que estire las piernas

Voz 3 00:24 que sienta cuando tardan el doble en cifró en Services teme este damos un dos por obra neumáticos Dunlop y además para que tú y tu vehículo estéis el doble de seguros disfruta también de un dos por uno en pastillas y discos de freno

Voz 4 00:38 condición Si puntos adheridos en Citroën punto

Voz 5 00:41 es Red de Servicios Oficiales Citroën

Voz 2 00:43 comunidad de Madrid todos los días del año bono Parques

Voz 6 00:50 ven a Parque Warner parque de atracciones Hong Faunia Coppola y sí muchos más todo el año y todas las veces que quieras ir ahora con tuvo en parques tres que son todos los que su niño gratis informa que en bueno parques punto

Voz 7 01:04 Nuevo Plan Renove de aislamiento de viviendas de la Comunidad de Madrid con ayudas de hasta trescientos cincuenta euros por vivienda y hasta setecientos cincuenta euros por vivienda unifamiliar aislada sus fachadas y tejados del frío y el calor disminuye tu factura energética y Mejora tu confort informa ten el cero doce buen plan renove aislamiento punto com Comunidad de Madrid

Voz 8 01:28 la campaña electoral el día doce Se me olvidó otra vez Ayuso la candidata del PP se olvida de nuevo

Voz 0867 01:35 izar el anuncio estrella del día que aparece después en las notas de prensa el fin de semana no llegó a anunciar la prometida Consejería de Familia y su equipo que no gana para sustos estos días tuvo que salir al rescate hoy hoy ha pasado lo mismo con sus propuestas para los autónomos

Voz 9 01:52 yo dejo ya os dejo

Voz 10 01:54 con una compañera con una amiga

Voz 11 01:56 el ha dado con la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso

Voz 12 02:02 queremos ir otro anuncio muy importante a través de la Consejería donde queremos potenciar a la familia ya la discapacidad

Voz 13 02:10 hombre de es la de nueva Consejería de Familia Pino sinceramente no lo dicho por expresamente esas palabras por eso su propio ha tenido que despejar la incógnita con la nota de prensa

Voz 9 02:21 tú ya me

Voz 14 02:25 muchas veces fomentamos la conciliación ayudando con incentivos fiscales y deducciones a las familias pero muchas veces no se pone uno en el papel del propio empresario autónomo

Voz 13 02:35 buenas tardes a la candidata del bebés se le ha olvidado a anunciar su medida estrella voy sobre autónomos

Voz 9 02:41 la Ventana de Madrid Javier Casal

Voz 0867 03:20 se le olvidó grave quizá ayer la candidata del PP lo nos dio plantón en el debate simplemente se olvidó de que tenía una cita con nosotros en el debate de candidatos

Voz 15 03:30 elecciones municipales autonómicas y europeas dos mil diecinueve

Voz 0867 03:34 buenas tardes a todos desde el hotel Hyatt centro que en plena Gran Vía Ayuso va a ayudar con diez mil euros a los autónomos que contraten a un trabajador para favorecer la conciliación es el anuncio de Lía aliño al caladero principal de votos de Ciudadanos que hoy se ha ido por cierto un hospital el Gregorio Marañón para anunciar que los pacientes ingresados podrán recibir la visita de sus mascotas una medida que en el programa electoral de Ignacio Aguado aparece como un plan piloto y que ya está recordemos en marcha en algunos hospitales de la región

Voz 0771 04:02 pacientes que llevan cuatro cinco seis días una semana ingresado sí que no pueden ver a sus mascotas nosotros nos comprometemos a aprobar un protocolo en la Comunidad de Madrid para que su mascota su perro sus gatos puedan acceder siempre evidentemente manteniendo pues la seguridad y la higiene adecuadas y siempre bajo la autorización de un facultativo a ver a sus dueños ya no únicamente desde el punto de vista terapéutico sino también desde el punto de vista afectivo emocional pensamos que puede ser pues una alegría

Voz 0867 04:31 preguntaban los periodistas y se podía recibir la visita de una serpiente ahí e Ignacio Aguado en fin a vida reconocer que no se trató de convertir el régimen de visitas en un hospital en How many actos de la tarde a los que nos acercamos en directo Pedro Sánchez tras una mañana movida en el Congreso de los Diputados regresa a la caravana socialista que esta tarde hace escala en Leganés ahí está Javier Bañuelos Javier qué tal muy buenas tardes

Voz 0861 04:54 qué tal buenas tardes ahora mismo la noticia Javier no está aquí dentro de este teatro sino fuera hoy sí podemos decir que este teatro el teatro de Leganés se ha quedado muy pequeño el aforo oficial es de mil quinientas personas pero ahora mismo hay cerca de quinientas fuera que no va a poder entrar de hecho y bastante enfado porque después de casi una hora haciendo cola no hay sitio para todas ellas la mayoría por cierto gente muy mayor mitin fiesta con música en directo aquí la gente ha cantado ya La chica de ayer agradecidos de Rosendo Rafael incluso la bomba vibró con mucho retraso este mitin acaba de comenzar esta bajando ahora mismo las escaleras de cara el escenario el presidente en funciones Pedro Sánchez acompañado de Ángel Gabilondo y del general de los socialistas madrileños José Manuel Franco que será el encargado de abrir este mitin en cuestión de minutos

Voz 0867 05:39 sintonía a tope gracias Javier en Villalba otra vez en un feudo popular sin fisuras y sin sorpresas Casado va a respaldar a Isabel Díaz Ayuso desde las seis y media y la candidata de Unidas Podemos celebra otro acto en Lavapiés esa Serra está Elena Jiménez Elena qué tal muy buenas tardes

Voz 16 05:54 hola qué tal muy buenas tardes aquí todavía con un poquito de retraso este acto que iba a empezar en la plaza de Lavapiés a las siete de la tarde y que aún no ha comenzado está a punto de hacerlo ya hemos comentado en otras ocasiones y en otros actos de campaña de todos los partidos que cuesta Mobilitat llenar las sillas bueno aquí las más o menos cincuenta sillas que hay ahora empiezan a llenarse pero hasta hace unos minutos estaban practicamente todas allí el vacías es verdad que ahora empieza ya a acercarse gente que se queda aquí alrededor de pie bueno se ha venido esta este barrio conocido siempre por su multiculturalidad por sus nacionalidades para bueno para ser acompañado además por mujeres por todas las mujeres son las que van a hablar con ella en su lista de la Comunidad de Madrid nacidas en Marruecos en Bolivia o en Costa Rica porque el lema que le trae hoy aquí esta plaza de Lavapiés es Madrid es diverso la gente de Madrid no hace donde le da la gana y hace unos segundos y nos decía nos contaba que ha venido aquí precisamente para escuchar a los colectivos migrantes que aún quedan muchas barreras por echar abajo en la Comunidad de Madrid y que por eso quería venir aquí de momento lo que suena aquí es música Riley diferente a lo que esta sonando en el Partido Socialista que llevamos la banda sonora Ricky la gente que empieza aquí acercarse a esas sillas ya empiezan a estar cubiertas los niños del parque infantil justo detrás de donde está este escenario montado para este acto de campaña que están a lo suyo jugando con la pelota y otra gente bueno pues que las terrazas aquí de los bares de la plaza de Lavapiés empiezan ya a consumir las primeras cervezas de la tarde

Voz 0867 07:18 gracias Elena Vox aterriza esta tarde en la zona cero de la Púnica en Valdemoro continúan su campaña por el sur de la región ayer estuvieron en Parla y allí Rocío Monasterio en la emprendió con la candidata del PP con Ayuso por no venir el debate de la serie El País

Voz 17 07:31 como la candidata Ayuso nos hacen dignado a presentarse en el feudo de los progres el país este que manipula tanto nos ha dejado solos frente al consenso socialdemócrata no pasa nada ya estaba encantada yo prefiero casi tener que va a leerme eh

Voz 18 07:50 dermis sola con todos ellos porque es que el Partido Popular es inútil para hacer frente a la izquierda

Voz 17 07:56 ya ha bajado los brazos

Voz 0867 07:58 siete veintisiete en campaña municipal finalmente la Operación Chamartín no saldrá adelante en esta legislatura a Manuela Carmena se lamenta pero los grupos municipales en la capital no creen que fuera el momento de convocar un pleno teniendo en cuenta que el gobierno municipal quedará en funciones a partir del próximo domingo sí que digamos que la Comunidad de Madrid la jugada le ha salido de momento redonda información de Carolina

Voz 0393 08:17 Carmena comunicado con pesadumbre su renuncia aprobar Madrid nuevo norte antes de las elecciones

Voz 19 08:21 lamento muchísimo que por estrategias políticas para exclusivamente perjudicarme a mí para perjudicar mi candidatura se ponga en peligro algo tan importante como proyecto bueno para Madrid

Voz 0393 08:32 culpa a la alcaldesa al presidente en funciones Pedro Rollán de retrasar a propósito el informe que faltaba no ha habido consenso para convocar un pleno extraordinario a cinco días de votar Mercedes González peso

Voz 0799 08:41 pues no estamos en condiciones de abordar un expediente

Voz 20 08:43 de cuarenta y ocho mil folios en escasos día que entiendo que es la jugada maestra del Partido Popular

Voz 0393 08:49 Martínez Almeida asegura que la alcaldesa pone excusas para tapar la división en la izquierda por esta operación Urbanor

Voz 21 08:53 Tica ella asumió que si se podía llevar a un pleno antes de las elecciones lo haría no ha consensuado esto jamás salvo ahora que necesitaba una excusa para faltar a su compromiso de palabra

Voz 0393 09:03 Sánchez Mato celebra que la Operación Chamartín vuelva al cajón Carmena promete retomarla si gana pero eso ya no depende de este equipo municipal

Voz 0867 09:14 en dos minutos en nuestras entrevistas electorales de campaña estará con nosotros aquí en el hotel Hyatt Cedric Íñigo Errejón siete uno

Voz 23 09:31 la tecnología nos ha cambiado ESIC te prepara para que seas protagonista de esta nueva era que viene cargada de oportunidades con MBA másters y posgrados en empresa Marketing y economía digital

Voz 2 09:42 entra en ESIC punto edu barra posgrado contagia de nuestra manera de pensar

Voz 24 09:49 el próximo domingo

Voz 25 09:50 les en casa vota por la España que quiere

Voz 0867 09:54 esa España moderna toleran

Voz 26 10:03 oye quieres estrenar un Samsung Galaxy S diez al mejor precio rédito antiguo móvil a una tienda Samson expire en te damos hasta ciento cincuenta euros adicionales a su valor para comprar el nuevo Samsung Galaxy S diez y además te regalamos una batería externa inalámbrica sólo hasta el treinta y uno de mayo y sólo en tu tienda Samsung aspiraciones de los centros comerciales Plenilunio en La Vaguada Príncipe Pío La Gavia el Parque Sur celebramos la décima edición del Festival Cultura inquieta

Voz 27 10:27 bonito McCann de Macaco cero noventa y uno o Luz Casal Rulo y la contra banda Gary Clark júnior de Pedro La Fura dels Baus y se oído dos aún y muchos más vive la experiencia del veintisiete de junio el seis de julio en Getafe Madrid más información y venta de entradas en festival punto cultura inquieta punto com

Voz 20 10:45 cariño reserva del hotel y tiene tres estrellas

Voz 28 10:49 yo no pueden ser cinco cuando te acostumbras a tener cinco ya no querrán menos vena uno de nuestros cinco concesionarios auto Elia y descubre la comodidad de tener unos siempre cerca auto Elia tu concesionario oficial Volvo en Madrid y provincia

Voz 29 11:05 West Side Story celebra el éxito en su despedida con hasta un treinta por ciento de descuento última función Douste Julio improrrogable Teatro Calderón el Corte Inglés y West Side Story puntuales

Voz 5 11:16 tú seguro de hogar te devuelve dinero sino lo usas la póliza me gusta de MMT Seguros si te devuelve una parte y antes de renovar entra en MMT Seguros punto es decide tú mismo

Voz 9 11:31 en dos mil diecinueve Errejón

Voz 0867 11:34 dato de Más Madrid a la comunidad qué tal muy buenas tardes bienvenido

Voz 0799 11:37 qué tal muy buenas tardes cómo por invitarme como esa voz

Voz 0867 11:40 que que ayer me lo encontré usted en los pasillos del como decía bueno bueno esto no sé si aguantará todo el debate

Voz 0799 11:45 justita justita estoy supliendo con ganas lo que lo que me está faltando de voz

Voz 0867 11:49 con caramelos eso que Kikes quisieron bueno no tomar agua frías fundamentales

Voz 0799 11:53 beber mucha agua que no esté fría en realidad lo que hay que hacer es dormir caramelos y luego cosas de propongo leído cosas lo que debería hacer es es hablar menos pero para eso todavía me faltan cuatro cinco días

Voz 0867 12:03 esto son por las horas de caravana de de asfalto de carretera de mítines o porque se grita mucho más en estos mítines pero no eso

Voz 0799 12:10 en los mítines también es de las entrevistas es es desgaste general a mí me sol me me ha pasado más veces pero en esta campaña que está siendo especialmente intensa hay que nosotros hemos arrancado con mucha fuerza yo llego quedan cinco días menos de campaña quedan cinco días hasta las elecciones llego con muchas ganas pero ya digo las ganas están intentando ayudar un poco a ocupar un poco a la voz

Voz 0867 12:30 no vamos a hablar bajito eh pero clarito eh con las encuestas tan ajustadas como están con la oportunidad que supone para la izquierda poder cambiar por fin el rumbo de la Comunidad de Madrid tras veinticuatro años con el riesgo que supone también una fragmentación de la izquierda como la que se ha producido usted se ha arrepentido muchas veces en estas últimas semanas de su divorcio con Podemos

Voz 0799 12:51 no no las encuestas sólo empezaron a decir que era posible un gobierno progresista de cambio en la Comunidad de Madrid cuando nosotros echamos a andar yo quiero recordar que las elecciones generales en la Comunidad de Madrid ganaron las tres derechas de la mano eso sólo ha sido posible revertirla sólo empezaba a cambiar el panorama cuando nosotros hemos irrumpido hemos ensanchado claramente el bloque las encuestas ahora están diciendo dos cosas uno cada encuesta que sale a nosotros humildemente a más Madrid nos está instando mejor y más alto la campaña no está haciendo crecer mucho y eso lo dicen todas las encuestas y en segundo lugar ese crecimiento está sirviendo para que el bloque consigo una cosa que hace un mes parecía inalcanzable que es que hoy después de veinticinco años estamos a cinco días de que pueda haber un cambio de Gobierno en la Comunidad de Madrid cuando el Partido Popular llegó a la comunidad yo tenía doce años y hoy por primera vez tenemos la posibilidad una posibilidad histórica de que haya un gobierno justo de gente que emprenda la transición ecológica que asegure la igualdad de oportunidades en al frente de la Comunidad de Madrid tenemos cinco días para que esa oportunidad para no dejar

Voz 0867 13:53 con hechas con este escenario eh con este tablero que tenemos ahora mismo me gustaría preguntarle cuál es su electorado Si es el desencantado del PSOE El desencantado de Podemos O'Shea sencillamente Podemos se ha quedado digamos con las clases sociales más desfavorecidas y ustedes se han quedado con la Izquierdo de clase media

Voz 0799 14:11 no no estoy mirando no no tengo mucho tiempo en estos en estos días justo para para mirar datos la última encuesta era muy muy detallada la que mire con que mire con atención que es la encuesta que sacó el diario El País que empezamos

Voz 0867 14:24 da debe cuarenta NB empezaba a mostrar

Voz 0799 14:26 por ejemplo que incluso estábamos recibiendo una parte de lectores pequeña pero cualitativamente significativa de hasta de Ciudadanos es decir de gente que se podía considerar libera a los liberal progresista y que no les gusta que su partido vaya de la mano de Vox el otro día se lo pregunte al señor Aguado dio con Lenin que me recordará a Esperanza Aguirre cuando hoy han salido con la cosa de la comuna que me recordó a Esperanza Aguirre cuando decía que aquí se iban a sustituir la Junta de distrito por soviets yo creo que en su mayoría es madrileños es un electorado compuesto de madrileños y madrileñas progresistas que quieren un cambio en la Comunidad de Madrid pero que vienen de lugares muy diferentes y es que la reconstrucción de la Comunidad de Madrid sustituir la ley de la selva del sálvese quién pueda por una Comunidad de Madrid en orden con igualdad de oportunidades y con servicios públicos dignos y blindados yo creo que es una medida de sentido común que le llega a personas que han podido votar cosas muy diferentes por eso estamos rozando no es que de repente esta comunidad haya levantado diferente es que lo digo humildemente pero con toda la convicción es que tenemos razón es que no aguanta más el modelo del colapso del despilfarro del endeudamiento de la corrupción y eso lo saben incluso gentes que hace a lo mejor un mes no se planteaban votar dicen le después de veinticinco años tengo a cinco días la posibilidad de tener un Gobierno que no dé vergüenza

Voz 0867 15:42 pero voy voy al programa eh uno uno cruza el programa de Unidas Podemos incrusta el problema de Más Madrid y ahí parecidos razonables tiene su lógica pero por ejemplo voy a cuestiones más concretas que seguro les separan usted expropia haría los pisos mal vendidos al fondo buitre

Voz 0799 15:59 hay que prohibir que se le pueda volver a vender vivienda los fondos buitre ahora bien hay que revisar cómo están hechos esos contratos yo creo que muchos pueden ser nulos de pleno derecho pero eso es una batalla jurídica y hay que decir las cosas como son

Voz 0867 16:12 pero expropiación

Voz 0799 16:13 políticamente hay que recuperarlos pero es que eso no depende sólo de la voluntad política tiene que haber capacidad jurídica y luego los pequeños propietarios de vivienda hay que hacer un acuerdo con ellos para movilizar esa vivienda para que salga al mercado hay que tratar la situaciones diferentes de formas diferentes pero desde luego es una vergüenza que se le venda o mejor dicho sale mal venda vivienda pública pagada por todos los madrileños y a los fondo buitre son extranjeros que a veces no pagan ni siquiera impuestos aquí y que no generan empleo que no genes la Enrique

Voz 0867 16:40 hay que recuperar el diagnóstico está claro oí veo que que la receta no es exactamente la misma otro punto de de separación y la Operación Chamartín de momento se queda están by usted entiendo que apoya la postura de Manuela Carmena de que esto tendría que haber salido antes de del fin de la legislatura

Voz 0799 16:57 me hubiera gustado que la Comunidad de Madrid no hubiera puesto trabas y me parece tramposo que lo haya desbloqueado en esta última en esta última semana y me parece bien que de la Operación Chamartín que era un pelotazo urbanístico diseñado por el Partido Popular la el diseño de Madrid nuevo norte incluya cosas como zonas verdes o como cuatro mil viviendas para ponerlas en régimen de alquiler social y por tanto para abaratar los precios de los alquileres me parece que es el resultado de un Gobierno que acomete las cosas que acomete los problema

Voz 0867 17:24 entiende las críticas las críticas de no sé Sánchez Mato que se presenta por Madrid en pie o de muchos futuros diputados incluso diputados actuales de de Podemos que ellos no comparten esta visión que tienen ustedes un año

Voz 0799 17:35 compartían con la la la misma

Voz 30 17:38 la misma idea

Voz 0799 17:41 no lo sé yo creo que todo el mundo tiene derecho obviamente hacer sus objeciones a criticarlo a plantear lo que hay plantear en todo caso suena alternativas me parece que lo fundamental es que claramente hay un nudo en las comunicaciones en Madrid en la zona norte que eso hay que resolverlo aprovechando que se resuelve hay que volcarse con las zonas verdes y con la construcción de vivienda y ahí soy muy claro está muy bien que seamos críticos pero en la ciudad de Madrid hay una sola alternativa a Manuela Carmena que es que la política de vivienda la lleve Villacís y sus cien pisos de su familia y la Policía Municipal la lleve Ortega Smith si no queremos que eso suceda la única alternativa para que siga siendo Manuela Carmena alcaldesa es muy sencilla es votar pulmón tócame Carmen hoy por Más Madrid

Voz 0867 18:20 le hago dos preguntas muy rápidas y no me quiero situar en escenarios de política virtual pero imagínese que la izquierda no suba que no gana usted va a aguantar cuatro años en la oposición

Voz 0799 18:29 vamos a sumar sino yo claro que estaré trabajando para cambiar la Comunidad gripes que vamos a sumar madre nos estamos dejando la piel todas las encuestas dicen que vamos para arriba hay una oportunidad histórica madrileño no la vamos a dejar escapar

Voz 0867 18:43 hace cuatro años en Vallecas son duros en lo que es lo único pregúntele Ángel Gabilondo que sé que tienen buena sintonía con él

Voz 0799 18:48 sí sí pero ahora mismo no pienso en esos cuatro años en lo que pienso es en cinco días preguntarle a un candidato que sale a ganar qué pasaría si no sucediera es preguntarle por una película de ciencia ficción tenemos cinco días para revertir veinticinco años in lo tenemos al alcance de la mano y es que estoy convencido que no se no va a escapar

Voz 0867 19:04 esta me la responde usted diez segundos como sale a ganar iba a ganar

Voz 30 19:10 tienen ya un esbozo de Gobierno ha hablado con Ángel Gabilondo con el PSOE

Voz 0799 19:14 tengo un esbozo de lo que habría que hacer los primeros días no de no no de nombres de sillas pero de lo que habría que hacer los primeros días en los primeros días hay que ocuparse de manera urgente del metro en los primeros días hay que empezar a emprender la transición energética y la transición ecológica de nuestra economía y en los primeros días hay que garantizar los recursos suficientes para la sanidad hoy los trabajadores de los centros de atención primaria de la sanidad están en huelga reclamando tan sólo que el gobierno del Partido Popular les deje hacer su trabajo de atender a los pacientes

Voz 0867 19:40 hacemos una pausa los oyentes que quieran escuchar a Francino se pueden pasar a ser más Madrid en el ciento cuatro punto tres en el resto de la red de emisoras en SER Madrid seguimos charlando conmigo

Voz 31 20:01 de auto tenemos precios bajos

Voz 2 20:03 neumáticos todo el año ahora monta tus neumáticos Pirelli lleva te hasta cincuenta euros de descuento en tu próxima compra recuerda cincuenta euros para gastar en lo que tú quieras

Voz 31 20:15 condiciones el auto punto es mejor auto empresa patrocinadora del equipo paralímpico español

Voz 32 20:20 Nuevo Plan Renove de Ventanas de la Comunidad de Madrid con ayudas de hasta setenta euros por cada metro cuadrado de vidrio instalado Cambia tus ventanas por otras más eficientes disminuye tu factura energética y Mejora tu confort informa T en el cero doce o en Plan Renove de Ventanas punto

Voz 0867 20:37 en la Comunidad de Madrid

Voz 15 20:41 la Cadena SER elecciones municipales autonómicas y europeas dos mil diecinueve

Voz 0867 20:49 siete de la tarde y cuarenta minutos seguimos en el hotel Hyatt conversando con Íñigo Errejón y hoy hemos tenido jornada de huelga en atención primaria en la sanidad madrileña los profesionales no pueden más no aguantan más la carga de trabajo necesitan o vamos a escuchar más tiempo para sus pacientes

Voz 33 21:04 senda de ayer que no hablamos ni de Navidad en del pico de la gripe ayer veinte de mayo sesenta y nueve pacientes atendidos por la mañana en un centro de salud por la que aquí Voramar generó un centro de salud en la verdad

Voz 0867 21:21 Protestas esta mañana en los centros de atención primaria los centros de salud de la Comunidad de Madrid de Atención Primaria es la puerta de entrada en la sanidad pública la primera fase de un atención básica me decía usted que una de sus prioridades es la sanidad hay un plan para reflotar la atención primaria que ahora mismo está amenazada por las prejubilaciones por la sobrecarga de trabajo de sus trabajadores por tiempos de de atención que no pasan de los cinco seis siete minutos Esquire lo que tarda alguien investir si desvestir vestirse señor Errejón lo pudimos comentar en el lo pudimos comentar en el debate los trabajadores nosotros llevábamos una propuesta

Voz 0799 21:54 la de un mínimo de diez minutos por paciente y un máximo de veintiocho pacientes en los trabajadores están diciendo que doce minutos bueno en eso seguro que no vamos a poner de acuerdo básicamente estamos en una situación anómala en la que hay trabajadores de la sanidad haciendo huelga para que les dejen hacer su trabajo a mi esto me parece muy importante que todos los oyentes lo entiendan no están reclamando lo suyo están reclamando que les dejen hacer su trabajo las dedicamos ahora mismo a la atención primaria como el diez por ciento el presupuesto Sanidad eso hay que doblar lo porque luego cuando las urgencias se colapsan los porque a la gente le guste irse de ocio a las urgencias es porque es difícil conseguir tratamiento atención o que le deriven rápido a partir de las eh de la atención primaria en la atención primaria yo creo que la tenemos que diversificar tenemos que introducir agendas inteligentes y tenemos que introducir equipos múltiples que permitan hombre que haya cosas que se pueden tratar también en los ambulatorios en los centros de atención primaria desde hace mucho tiempo tanto de los trabajadores de la educación pública creo que también está en huelga las educadoras de las escuelas infantiles

Voz 0867 22:56 desde hoy si desde hoy desde ayer yo creo

Voz 0799 22:59 tanto tanto los trabajadores de la educación pública como los trabajadores de la sanidad pública llevan muchos años diciendo al Gobierno del Partido Popular que les deja hacer su trabajo que son los más importantes que es educar y curarnos bueno pues hace falta un Gobierno que les deje de maltratar

Voz 0867 23:12 eh en materia sanitaria un tema que ha sido polémico en estas últimos días porque ya estuvo aquí en este programa justo en este mismo estudio del hotel Hyatt el pasado viernes y Sasser replanteo que ya no quería saber nada de las donaciones a la sanidad por parte de empresarios como Amancio Ortega usted comparte esa opinión hay dos temas yo creo que se que aquí se han confundido las cosas por un lado hay una cuestión meramente fiscal que tiene que ver con Inditex Icon Amancio Ortega y otra cuestión que son las donaciones y ahí nos da igual que la de Amancio Ortega o el payaso de McDonald's básicamente usted las aceptaría como presidente de la Comunidad de Madrid esas donaciones para la sanidad pública

Voz 0799 23:47 sí sí yo si alguien quiere donar algo que ayuda a curar a prevenir o a salvar vidas me parece bien y acto seguido voy a ser extraordinariamente estricto para garantizar que las normas se cumplen que la gente que los más ricos no evaden impuestos pagan lo que les toca y con eso financiamos unos servicios públicos a la medida de las necesita edades de una región moderna y una región europea las dos cosas a la vez yo es que no veo la menor contradicción creo que en política hay que ser pragmático que alguien quiere ofrecer una sanción por supuesto y al mismo tiempo recordarle que nos hemos dotado de normas para que nuestros servicios públicos para que ser una comunidad no dependa de la filantropía sino que dependa de que se cumplan las normas yo quiero que se cumplan las normas y además por encima de las normas alguien quiere aportar y quiere quiere poner algo más le por bienvenidos en este asunto once tienen la sensación de

Voz 0867 24:35 pues ha mezclado churras con merinas que que a Podemos sí leído un poco el tema de las manos

Voz 0799 24:39 bueno es que yo creo que cuando alguien está pensando en gobernar tiene que ser pragmático hay que ser muy firme en decir claramente que los más ricos tienen que pagar lo que deben en la región de Madrid ya pagan lo que deben los trabajadores los autónomos y los pequeños empresarios y que los más ricos tienen que pagar lo que deben pero que eso no tiene nada que ver con que si además de eso si alguien quiere aportar una donación que pueda ayudar a salvar vidas pues bienvenida sea yo no le veo la menor contradicción entre exigir que se cumplan las normas exigírselo a todo el mundo tenga el apellido que tenga porque somos ciudadanos iguales ir al mismo tiempo oye Si algo puede ayudar a mejorar o a o tratar mejor a mejor a la gente

Voz 0867 25:20 bueno en Madrid venimos de donde venimos han sido veinticuatro años que pueden ser otros cuatro años más de gobiernos del Partido Popular en los que especialmente los últimos hemos asistido a episodios nefastos de de corrupción y situaciones que nunca pensamos que fuéramos a vivir como el encarcelamiento de Un presidente de todo un presidente de la Comunidad de Madrid bueno ustedes quieren crear una oficina de transparencia publicitar las relaciones con las empresas las todo esto de la transparencia está muy bien no todos los políticos vienen y nos hablan de sus proyectos en en este campo pero pero que garantías tienen al final los ciudadanos no que todos esos portales oficinas y esas cosas que se anuncian no sirve luego para algo porque los portales al final se han abierto no se actualizan es imposible es como encontrar una aguja en un pajar encontrar un contrato detectar una posible irregularidad

Voz 0799 26:05 además no se le puede pedir al ciudadano que cada uno se conviertan en serlo Homs Se a veces incluso es difícil ya descubiertos los casos de corrupción es difícil seguirlos incluso por los socialistas es difícil seguirlos y no perderse la Oficina Anticorrupción la pusimos en marcha e en el Pacto del Botánico en la Comunidad Valenciana funcionó funcionó bien pero que evidentemente no lo es todo hay que ayudar a que la información sea lo más visible posible para que los periodistas para que los fiscales para que los jueces puedan hacer su trabajo es que a lo mejor lo primero que vamos a tener que hacer cuando llegamos al Gobierno de la Comunidad de Madrid es parar las trituradoras de papel tanto la Fiscalía como la Guardia Civil han dicho en repetidas ocasiones que cuando Angie que a veces a Le han pedido información a consejerías del de obviar uno del PP en la Comunidad de Madrid y que esta información no se les ha facilitado o que incluso se les ha dificultado a lo mejor gastamos los primeros días en abril cajones en facilitar que la justicia puede investigar donde se ha ido todo el dinero que ha hecho que en la región más rica de España sin embargo uno de cada tres niños estén en situación de riesgo de pobreza o que en la región más rica de España los madrileño viajamos en el metro como en la tarde sardinas a lo mejor lo primero que hay que hacer es abrir la puerta dejar que la justicia haga su trabajo en lugar de ponerle zancadillas su esconder Le papeles

Voz 0867 27:18 el plan se ha quedado atascado pero yo no sé si usted estaría a favor de de acabar con los aforamientos en la Asamblea de Madrid en la pasada legislatura el proyecto bueno no puso finalmente de acuerdo los partidos es cierto que requiere cierta complejidad porque hay que modificar el Estatuto de Autonomía de Madrid requiere de dos tercios de la Cámara para salir adelante un respaldo que nos tampoco estaba claro en una legislatura muy movida lo político pero es una cuestión parece básica no

Voz 0799 27:43 yo creo que yo creo que es positivo yo creo que es básico que los ciudadanos tengan los mismos derechos y las mismas obligaciones pero ojo en hay que hay que dibujar todo el itinerario de la lucha contra la corrupción hay que proteger a los alertado porque tenemos casos me acuerdo ejemplo el señor estén Boadilla eh tenemos casos de señores o de señoras funcionarios públicos que denuncien cuando están viendo un mal uso del dinero público y que se les hace la vida imposible hay que protegerles hay que facilitar la acción de la Justicia y hay que facilitar mecanismos para recuperar una parte de lo robado una parte de lo defraudado y ojo donde hay corrupción siempre hay alguien que recibe pero también hay alguien queda

Voz 0867 28:19 te votaría a favor por tanto no de ese proyecto hay que verlo evidentemente y leerlo al detalle pero usted votaría a favor de el fin del aforamiento en la Asamblea de Madrid

Voz 0799 28:26 sí sí a falta conocer los detalles me parece que tiene

Voz 0867 28:29 está usted conciudadanos en esto PP y el PSOE ahí se han revuelto como han podido para no sacar modelos

Voz 0799 28:34 algunas cosas los tradicionales lo están de acuerdo yo creo que Ciudadanos venía la política hacer otra cosa en me me da un poco de pena que se haya desviado por eso ayer se lo intentaba preguntar al señor al señor Ignacio Aguado y lo conseguí que me respondiera yo creo que un partido que se dice liberal que se dice regenerador y que se dice europeísta no tiene ningún sentido que vaya de la mano de Vox de una formación que nos quiere volver a la España de hace cincuenta o sesenta años se lo he preguntado en repetidas ocasiones y nunca he conseguido respuesta así que a cinco días de las elecciones en Madrid asumo que Ciudadanos tiene un objetivo que es formar gobiernos con Vox como en Andalucía bueno pues está en su decisión pero yo creo que eso los madrileños lo tienen que saber

Voz 0867 29:12 salgo de Madrid eh porque usted ha sido diputado nacional durante la última legislatura y supongo que habrá visto las imágenes de esta mañana en el Congreso de los Diputados con la presencia de los presos independentistas catalanes con Vox haciendo ruido para evitar que se escucharan sus palabras en el Congreso con un ambiente de que de verdad no auguran nada nada bueno no no augura una buena legislatura además con un PP herido porque se ha quedado en el chasis

Voz 0799 29:33 sí pero pero lo estamos viendo no me no me quiero pero es que los lo vemos también en Madrid en Madrid cuando yo escucho al Partido Popular o a Ciudadanos no digamos a Vox uno les pregunta o cuando ellos manifiestan porque quieren gobernar la Comunidad de Madrid o mejor dicho porque quiere que el PP la siga gobernando en general no Dana no dan a propuestas digamos no proyectan ideas de futuro sino que básicamente la quieren gobernar a contra una pregunta usted para que quiere gobernar para que para levantar un muro contra la izquierda que oportunidad perdida de levantar un muro contra la desigualdad contra la pobreza contra la contaminación en contra al la erosión de nuestros servicios públicos no es muy raro es una gente que llega la política no para hacer algo por Madrid sino porque lo que dice es que quiere frenar a otros en Madrid y en España hay que dejar de hacer política la contra eso no significa que no tengamos ideas muy contrapuestas yo estoy en las antípodas de los señores de Vox porque me gusta la España de hoy no la de hace medio siglo pero pero es un triste destino este de a la política para que no gane otro yo sé que mucha gente en España votó a la defensiva en las elecciones generales votó casi para que no para que no ganara un bloque muy radicalizado hacia la derecha pero en Madrid tenemos ahora la opción de votar a favor de votar en positivo de votar para que Manuela revalide como es Madrid para que tengamos un Gobierno que espero liderar como en Madrid en la Comunidad de Madrid que sea justo que sea de gente que nos haga entrar en el siglo XXI después de veinticinco años de la ley de la selva

Voz 0867 30:56 en esta situación en este escenario vuelvo al ámbito nacional los presos independentistas deben seguir siendo diputados usted cree que que deben ser suspendido solo

Voz 0799 31:04 eso lo tiene que decir la justicia hay que ser escrupuloso con la separación de poderes es suele compete a la Justicia que está viendo su caso y que se pronunciara pero eso es una competencia del del del Poder Judicial Hinault del Legislativo me parece que incluso Rivera lo sabe lo que pasa es que de nuevo está intentando pues otra vez digamos sembrar la la la división el enfrentamiento la duda él sabe que es está pendiente de una resolución de la justicia claro que lo sabe lo que pasa es que el problema es que creo que la edad más que el el el le da un poco igual

Voz 0867 31:35 eh usted defendió ayer que Telemadrid siga siendo una televisión en la televisión de todos los madrileños la televisión pública que nos represente a todos ayer Rocío Monasterio de Vox propuso en el debate que soliciten sus cuentas que se evite su funcionamiento y que si eso no compensa básicamente que cerrojazo al canto y que se cierre Telemadrid E l Madrid tendría que haber sido más contundente a la hora de defender su presencia en el debate del pasado domingo

Voz 0799 31:58 tendrían que haber sido más valientes los medios los medios públicos este camino lo hemos visto es el camino ejemplo que incidió con Canal en lo en la Comunidad Valenciana se deterioran se en en su credibilidad se deterioran en su pluralidad y luego llega alguien que dice ya que están deteriorados y nadie los consume habrá que cerrar los bueno pues es que la mejor defensa de que hace falta una radiotelevisión pública madrileña de calidad es su pluralidad su coraje yo creo que es un poco absurdo y que sólo reconocen incluso nuestros adversarios es un poco absurdo que se tenga un debate sobre el futuro de la Comunidad de Madrid sin que la fuerza que gobierna el Ayuntamiento de Madrid y que según todas las encuestas tiene muchas posibilidades de formar parte de un gobierno pro

Voz 0867 32:38 sí sí me me dice usted fueron fueron poco valiente se pusieron la venda antes que la herida si lo dio por la Junta Electoral es sobre todo en sus primeras resoluciones tampoco se refería a la parte informativa de la cobertura de Más Madrid

Voz 0799 32:51 su antes de no hablaba de los debates ya estaba poniéndose

Voz 0867 32:54 la mesa el asunto de los debates mucho antes de que

Voz 0799 32:56 Junta Electoral se pronunciaron dijera algo que no había que Jayne ya en Telemadrid Se salió a decir que las cosas no que que no se que no es que eso no se podía yo creo que han sido excesivamente timoratos y creo que eso es un flaco servicio a la pluralidad informativa para los madrileños ahora bien lo que no hemos podido tener o las zancadillas que hemos tenido por un lado las hemos suplido por otras cuando nos cerraron las farolas abrimos balcones cuando nos han prohibido estará unos debates hemos ido a todos por cierto me sigue me me sigue extrañado que la señora Ayuso al único debate en el que si podíamos estar todos faltar porque en el que se celebró en la Cadena Ser en ese si podíamos estar todos ahí sí que no había prohibiciones hay podíamos discutir todos los que vamos a tener algo que decir en el futuro de la Comunidad de Madrid justo a ese será casualidad la señora Ayuso a ese decide ausentarse

Voz 0867 33:43 a su juicio fue casual que ese debate de la televisión pública de Telemadrid se emitiera un domingo por la noche en un horario de audiencia tras una negociación en la que el Partido Popular se impuso básicamente para que hiciera el debate comunes Catair Boris aquello de Si no me admite usted pulpo como animal de compañía yo cojo las fichas y me marcho

Voz 0799 34:01 creo que fue escasamente un debate fundamentalmente un intercambio de en una sucesión de intervenciones de monólogo Sad bueno da de alguna manera algunas veces digo nada

Voz 0867 34:13 las reglas de ese debate las entre los partidos políticos pero había uno que imponía todo clip ponía todo la fecha el ahora el lugar que no quería la última semana

Voz 0799 34:21 los debates tienen que servir para contrastar en ausencia de eso lo que se tienen en una serie de monólogos ir a Ignacio Aguado haciendo como de como de que el papel como que muchas veces las Le Le Le criticaban sacando papelitos haciendo como cosas como del carromato circense pero los debates tienen que seguir para contrastar ideas para contrastar proyectos yo creo que en la Comunidad de Madrid no habido gobierno en estos cuatro años de hecho los madrileños no saben cuál es el nombre del presidente actual hemos tenido tres presidentes en cuatro años y nadie sabe decir una sola medida del Gobierno del PP en cuatro años que ya es decir en hay que sustituirlo por poner orden y recuperarla o la igualdad de oportunidades me habría encantado poderlo discutir y poderlo debatir con la señora Díaz Ayuso pero pero que la señora Díaz Ayuso se huye pero Ícaro es muy rara esa conducta en alguien que aspira a gobernar a todos los madrileños una persona que intenta hacer actos en los que no deja preguntar a la pena esa o que rehúye el contraste de ideas bueno pues es que si uno rompió el contraste de ideas y no quiere contestar preguntas a lo mejor lo que no debe ser excandidato candidato ni presidente

Voz 0867 35:18 vuelvo al programa además Madrid peleó en el programa que con Franco sin Franco quieren pedir ustedes que el Valle de los Caídos no aparezca en las guías turísticas de Madrid que desaparezca completamente silla

Voz 0799 35:29 creo que si uno va a Berlín los encuentran los encuentra homenajes a un dictador y que es una cosa de normalidad del siglo XXI una cosa más que ya lo dije y que lo quiero repetir porque me hace especial ilusión el Gobierno de la Comunidad de Madrid está en la Puerta del Sol en en el Palacio caras quema de correos que antes era la Dirección General de Seguridad durante la dictadura alguno

Voz 0867 35:46 los desgraciadamente lo recuerdan a mi padre fue letal

Voz 0799 35:48 durante la dictadura y torturado en esos sótanos quiero que en esos sótanos se recuerde a los madrileños que lucharon por la libertad y que ganaron la democracia para que hoy la podamos disfrutar todos me gustaría que fuera un recordatorio de que la democracia la libertad que hoy disfrutamos no ha sido gratis

Voz 0867 36:02 ayer deslizaba en este programa Pepu Hernández el candidato del PSOE a al Ayuntamiento de Madrid una idea con la que con la que me he quedado que no que Carmena en el Ayuntamiento de Madrid ha fomentado en ocasiones sólo una cultura elitista usted cree que se ha pecado de eso en ciertos momentos se de fomentar una cultura que sólo interesa unos pocos con una un seguimiento una ayuda un respaldo a una cultura de masas

Voz 0799 36:25 no creo y creo que no no no no hace falta más que ver las fiestas en los distritos y los barrios sean donde sean para ver qué se ha revitalizado el tejido cultural de la ciudad creo que el candidato del Partido Socialista tiene que tener claro cuál es el adversario en la ciudad de Madrid con Gobierno Manuela Carmena o acaban gobernando eso Ortega mi llevando la policía municipal Begoña Villacís y sus cien pisos llevando la política de vivienda como el adversario no está de este lado yo le pediría que nada que no se confunda lo que hay que hacer fundamentalmente es revalidar un ayuntamiento que le ha sentado muy bien a la ciudad le quedan cosas por hacer sin la menor duda pero al lado de una Comunidad de Madrid sumida en el en duda tanto en la corrupción y en la chapuza el Ayuntamiento de Madrid es un oasis

Voz 0867 37:06 a ver qué ha pasado ya prácticamente toda la campaña electoral del tándem Carmena Errejón quien suma más con aportaran los dos pero digo al final quién le ha venido mejor aquí

Voz 0799 37:18 bueno Manuela ex alcaldesa en para mí es un referente político en la forma de actuar en la forma de gobernar para todos para los que le han votado y para los que no lo tomo como lo tomó como enseñanza para gobernar la Comunidad de Madrid uno cuando gobierna para hacer justicia social no gobierna para los que le votan si conseguimos que en el metro no se viaje como la tarde sardinas eso beneficia también de que a lo mejor no va a votar por mí lo tomó como referencia pero Manuel leyó lo hicimos cálculos cuando decidimos andar juntos cuando decidimos ponernos a caminar tantos no habrán hecho

Voz 0867 37:45 es decir esto puede salir mal si su saliera mal no no lo harían

Voz 0799 37:49 pero las grandes aventuras empiezan cuando uno se atreve con lo que queráis

Voz 0867 37:52 ese discurso se lo compro todo toda gran aventura tiene un punto de locura

Voz 0799 37:56 y un punto de de convicción y de pasión nosotros les estamos poniendo muchas razones pero también creo humildemente que somos quienes les Down poniendo más Mi garganta da fe de ello estamos poniendo más más pasión a la campaña porqué porque yo creo que el Ayuntamiento de Madrid la junta muy bien esta ciudad y quiero que Manuela siga quiero que ese modelo seamos capaz es de extrapolar lo mejorarlo y fortalecerlo en colaboración le ha sentado mal en los madrileños tener dos administraciones que no podían llegar a acuerdos fundamentalmente porque una hacía el ayuntamiento Madrid y la otra no hacía nada y tampoco deja va a hacer la Comunidad creo que podamos colaborar esa idea no enamoró la edad de ir juntos de colaborar a generar una región puntera en transición ecológica en igualdad de oportunidades en economía digital decidimos echarlos a caminar por lo que parece por las encuestas y por el clima no va nada mal

Voz 0867 38:43 eh hablando de pasión lo del beso de quien fue idea hay quién se arrancó primero el marketing usted Manuela

Voz 0799 38:51 esa historia nace en San Isidro esa historia nace en la pradera de San Isidro antes de dar el carpetazo ve en había gente que estaba gritando y en un momento dado gritaron presidente presidente Manuela entendió que temió que se besen que se besen en dijo no están pidiendo un beso yo creo que es demasiado no nos reímos es sólo recogieron algunos medios de comunicación esa noche la noche siguiente pues ya la gente lo coreaba

Voz 0867 39:10 Íñigo Errejón le voy a despedir con música de Jimmy Cliff con esta canción Haarde de

Voz 9 39:15 el setenta y dos setenta y dos usted no había nacido yo tampoco

Voz 0799 39:22 yo tampoco es un tema es un te Mazo Hilal y la letras precio

Voz 0867 39:24 esa mucha suerte muchísimas gracias por estar con nosotros mañana estamos de vuelta desde las siete y veinte nuestro invitado en estas entrevistas electorales será Ángel Gabilondo del candidato del PSOE a la Asamblea hasta mañana María