La Ventana de Madrid (22/05/2019)

a las siete y veinte a las seis y veinte en Canarias sigue La Ventana aquí en la SER

Voz 0867 01:36 perdón esquiva el caso Lezo la Fiscalía le exime de cualquier responsabilidad penal en la compra presuntamente irregular de Inalsa la filial colombiana del Canal de Isabel Segunda se libra Gallardón irse libre Ignacio González aunque González tiene otras causas pendientes en Lezo Gallardón respira tranquilo y el Partido Popular también

Voz 2 01:56 la verdad es que es una estupenda noticia que demuestra que fue un fue impecable y creo que hay que reconocerlo y espero que sale del mismo recorrido mediático a esta noticia que suelen tener estas noticias cuando son en sentido negativo

Voz 0867 02:11 se salvan casi todos los que estaban en el Consejo de Gobierno de la Comunidad en el año dos mil uno todos menos Pedro Calvo y el hombre de las finanzas de Gallardón Juan Bravo la justicia no tiene claro que ellos no estuvieran al tanto de que una parte de esos pagos se hacía a través de paraísos fiscales

cines municipales autonómicas y europeas dos mil diecinueve

Voz 0867 02:31 buenas tardes a todos quedan cuatro días sólo cuatro días para la cita con la es urnas del XXVI en esta noche último debate municipal en Telemadrid sin Villa CIS que finalmente no va a acudir a la cita tras su reciente maternidad ha tenido que ser ingresada en el hospital por una dolencia aunque se recupera con normalidad eleva a sustituir en ese debate Silvia Saavedra el debate compite por cierto en horario con la que se avecina recta final para que los Candy datos e hagan campaña se están reservando de hecho los anuncios más potentes para estos días hoy el Partido Popular ha puesto sobre la mesa su plan para la educación más concertada

Voz 2 03:06 hemos bilingüismo siempre he dicho yo he defendido que la educación especial es un derecho que tienen todas las familias madrileñas voy a defenderla como voy a defender también la concertada la pública y la privada porque todas las familias en la Comunidad de Madrid han de tener el derecho a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos

Voz 0867 03:25 Ayuso quiere imponer una prueba de acceso para el grado de Magisterio y se ha comprometido a fomentar y proteger la fiesta de los toros y la tauromaquia como atractivo turístico y económico es el candidato de Ciudadanos suma ya todos los tópicos de una campaña electoral ayer con perros hoy de cañas y mañana con vacas en la sierra madrileña Ibai ley lo o Michael Jackson que el candidato protagonizó en una boda y ahora casualidades de la vida se ha hecho viral Aguado está esta tarde en Alcalá de Henares con Albert Rivera allí está acompañando el candidato de Ciudadanos Sonia Palomino soñar qué tal muy buenas tardes

Voz 2 03:59 buenas tardes Ciudadanos sigue de fiesta se han venido hasta

Voz 1915 04:01 la tierra de Cervantes pero la literatura no es precisamente el centro de esta cita naranja canapés cerveza hay música pop en una terraza de Alcalá de Henares donde Albert Rivera el presidente de Ciudadanos ha venido a apoyar al candidato a la Comunidad de Madrid Ignacio Aguado y al candidato a la alcaldía a la alcaldía de Alcalá de Henares Miguel Ángel Lezcano de cañas con Rivera y Aguado es el título de este acto el penúltimo de Rivera en la comunidad antes del cierre de campaña en el que también estará el próximo viernes en la capital Alcalá de Henares es un punto importante de la región para la formación naranja aquí el pasado veintiocho de abril ciudadanos consiguió pasar al PP obtuvo seis mil votos más y ahora los naranjas que esperan adelantar también la alcaldía al PSOE nos estamos jugando dos modelos los municipios del Corredor y en toda la Comunidad ha dicho hace unos minutos Ignacio Aguado con Si te dicen que un puñado de votos puede decidir el Gobierno autonómico el próximo domingo es el escaño de la dignidad de darlos faltan ya ha pedido a Ayuso que no se venga abajo que no se examine porque ha dicho podemos ganar así que ahí queda ese mensaje en este momento han interviniendo el presidente de Ciudadanos Albert Rivera os estaba diciendo que mañana

Voz 0867 05:03 gracias Sonia avisa Serra de Unidas Podemos se reunía esta mañana con los afectados de los pisos públicos que el Partido Popular vendió en tiempos de Ignacio González los pisos del Ivima que acabaron en manos de los fondos buitre Serra suelen esta postura ante el resto de formaciones les promete a los afectados una solución mediante la expropiación de vivienda

Voz 1640 05:21 bueno a lo que nosotros pensamos es que hay que revertir ese proceso hay que recuperar esas viviendas no puede ser que las viviendas públicas de protección social sean vendidas por regaladas a los fondos buitre y lo que necesitamos es abrir un procedimiento judicial por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid también si es que llegamos a a él para revertir ese proceso

Voz 0175 05:42 eso no ya en la capital promesas sobre las

Voz 0867 05:44 multas de tráfico del candidato popular Martínez Almeida quiere bajar las multas de Madrid Central

Voz 10 05:50 ya con los salarios medios que tiene a la ciudad de Madrid no puede ser que por estar estacionado mal o por entrar en una PR por un despiste se cobren noventa euros por tanto la reduciremos a la mitad a cincuenta euros con la posibilidad de pronto pago de veinticinco euros pero al mismo tiempo como nosotros lo que queremos es incentivar el respeto a las normas de circulación Hinault únicamente tener un afán recaudatorio aquella persona en Madrid que durante tres años no cometa ninguna infracción le bonifica haremos con un treinta por ciento el impuesto sobre Vehículos de Tracción Meca

desde el hotel Hyatt en directo siete de la tarde y veintiséis minutos en dos minutos saludamos Ángel Gabilondo que es nuestro invitado en las entrevistas electorales de la Ventana de madre

Voz 0867 08:49 siete de la tarde y veintiocho minutos Ángel Gabilondo candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid qué tal muy buenas tardes bienvenidos hacia el lugar privilegiado este me decía de usted

Voz 0175 08:58 a la vida en Madrid aquí a un palmo

Voz 0867 09:02 mire dice pone aquí a la izquierda se pone el limpiabotas

Voz 0175 09:06 así que es de los pocos que quedan en Madrid sí me ha extrañado que he visto alguna vez algunos por ahí pero no no sabía que estaba tan a mano

Voz 0027 09:15 ha visto el vídeo de Ignacio Aguado bailando en una lo visto lo voy a poner un poco más para allí ninguna emoción hay patrimonio traídos en estiloso este candidato

Voz 0175 09:24 pero bueno me parece muy bien que la gente baile en cada tampoco me ha parecido que eso sea relevante para ser presidente de la comunidad pero si bien pero me gusta que baile que disfrute de la vida que eso es decisivo

Voz 0867 09:36 usted no se haciendo esto no

Voz 0175 09:39 sí yo he sido muy vacilón si puedo serlo desde luego lo que no me pues vídeos supongo que no lo ha hecho no les quiero echar en cara nada pero lo que no basó en eso ningún mérito singular

Voz 0867 09:52 a las ocho de la tarde en la OPA de este hotel Hyatt hay una fiesta

Voz 0027 09:57 así se anima con música

Voz 0175 10:00 ordinario no yo además tengo una idea muy festiva ahí gozosa de la vida o sea que no me parece extraordinario lo que pasa es que hay también algunas otras cosas

Voz 0867 10:10 de cuántas veces le ha tenido que decir usted un asesor que se olvide de su idea que usted por ahí no pasa que esas cosas no las hace

Voz 0175 10:16 no me diga que nunca que estoy convencido

Voz 0867 10:19 o tal y como es usted seguro que alguna vez ha ocurrido

Voz 0175 10:22 no no por eso no pueden Si hace sugerencias yo si no me reconozco si tengo que disfrazar me de algo si tengo que ser algo distinto a lo que soy prefiero no hacerlo pero en general me conocen bien y saben que se desenvuelve saben que exactamente me gusta la dicha y el gozo de vivir pero tengo mis límites también en las formas de expresarlo

Voz 0867 10:45 se sufren la televisión mucho sé que le gusta mucho la radio esto

Voz 0175 10:49 la rabia la radio hablador en el sonido de la radio no la voces las voces en la radio y la proximidad que siento síntomas proximidad en la radio que en cualquier otro medio la Dorothy mi casa era una radio rodeada de mucha gente es teníamos en torno a la radio como si fuera el hogar el fuego de la casa yo creo que en algunas vocaciones la televisión me resultan poco más incómoda igual es que tengo en seguridad física seguridad personal o la propia imagen al no lo sé pero yo estoy menos cómodo me gusta más la palabra la conversación y la relación a través de la palabra

Voz 0867 11:29 dígame un secreto esta pregunta quitarnos lo hayan hecho en campaña todavía pero que les recomienda Iñaki

Voz 0175 11:34 hoy veinte pocas cosas es que quiero mucho yo cuando se quiere muchas de ellas

Voz 0867 11:39 que usted no somos

Voz 0175 11:42 de recomendándonos cosas es para algo le dirá no hombre me solemos somos amigos además de las manos y nos intercambiamos posiciones decimos cómo vemos las cosas no el general sabe muy bien cómo soy sabe entre otras cosas que no tengo remedio me refieren respecto a mis convicciones valores pero si hablamos de política hablamos de la sociedad hablamos de nuestra familia porque somos queremos mucho a nuestros hermanos muchísimo pero no nos damos consejos esa es la verdad os pene igual me los da yo no me fijo me primeros coloca sin que yo me entere pero en general no somos de darnos consejos

Voz 0867 12:20 bueno usted dice que quiere hablar con todos se define como un enfermo del consenso y de las ideas ha leído el programa electoral de sus contrincantes

Voz 0175 12:28 bueno es que no no estoy muy seguro de que estén a los encontraron inmortal

Voz 0867 12:33 desde hoy están todos porque al Partido Popular que ha sido el más rezagado al final lo publicaban suyos esta mañana

Voz 0175 12:38 pues lo miraremos con detenimiento no yo yo sí que sigo y escucho porque también a coincidir cuando alguien dice algo que a mí me parece bien me alegro mucho no no soy de esos que disfruta cuando alguien dice cosas que no me gustan y así ya me puedo distinguir no no no eso ya amigo de coincidir ahora dice la señora Ayuso pues a mí me está la educación especial creo que es importante pues muy a mí también me lo parece una Allegro o cuando dice la concertada creo que es interesante porque me alegro ahora yo no tengo la misma idea que pueda tener ella de un listado de oferta donde uno va recogiendo como si fuera una suerte de mercado tengo traída de las cosas que por ejemplo la educación se debe basar en una educación pública de calidad pero pues ahí es donde ya veo que tenemos debates pero todo lo que sea coincidir encantados porque en Madrid sólo lo vamos a sacar adelante así es que si alguno se cree que vamos a construir Madrid sobre el sentimiento y la exclusión no vamos a sacar adelante así que tenemos muchos problemas y hay que trabajar juntos

Voz 0867 13:36 eh situado usted una de las líneas rojas en la Constitución en la localidad no pasa a Vox usted cree que está fuera de la Constitución sus ideas sus programas sus declaraciones están al margen de la Carta Magna

Voz 0175 13:48 se me hace duro de calificar con esa contundencia la posición de quiénes se presentaran a las elecciones yo digo que si hay derivas que conducirá eso es verdad que hay un debate muy serio teórico sobre si efectivamente las autonomías como están perfiladas exactamente pertenecen a a lo que es el núcleo constitucional yo creo que sí sobre todo a través de los une pero todo su discurso sobre la recentralización sobre todo sobre la eliminación de las autonomías porque yo no lo comparto ni la eliminación de las en fin calificar de chiringuitos las ONGs o entender que la violencia de género la lucha contra el machismo estos Balmes violencia intrafamiliar au doméstica pues yo no comparto o la lo que tiene que ver con la diversidad que es la gran riqueza social la DGT a entender que todo eso o el extranjero no debe ser incorporados socialmente ni considerarlo es que yo estoy muy lejos de eso pero yo estoy muy lejos de eso ahora sí podría decir que a mi me parece que eso no está desde luego dentro de la Constitución y las leyes pero yo no pido certificados de constitucionalidad

Voz 0867 15:00 las encuestas son favorables muy favorables según un poquito menos pero la mayoría sitúa usted como próximo presidente de la Comunidad de Madrid porque saldrían las la suma de izquierdas y si saldría prefiere gobernar sólo con respaldos puntuales en esta soledad o con Coalición con una coalición de partidos junto a Errejón au junto a Unidas Podemos

Voz 0175 15:18 yo primero yo creo que si hubiera Campeonato Mundial de cautela sería finalista porque eh

Voz 0867 15:23 pero cuanto menos luego las encuestas

Voz 0175 15:25 todas son extremadamente cauteloso muy alejado de las grandes euforias y de las grandes decepciones ahora dicho esto la pregunta es muy pertinente yo me presento Nos presentamos solos a las elecciones no vamos en coalición electoral no no hemos distribuido cargos ni pactado con nadie nada nosotros vamos a lograr una mayoría consistente y puedo decirle que a mi me parece que Madrid necesita que una fuerza de progreso que de primera y me parece además que debe quedar primera con claridad para poder aglutinar sumar fuerzas no para excluir a los demás para sumar fuerzas y ahí nosotros nos mostramos para hacer eso el que quiera eso aliado de nuestro yo ya sé quiénes defiende más modelos de progreso y se oye no ahí en el aire

Voz 0867 16:13 además en esas saliendo claro un gobierno estar fuera

Voz 0175 16:17 pero dando respaldo a una no

Voz 0867 16:19 Deal comentó cómo se va a sentir más cómodo

Voz 0175 16:22 mire yo en este momento quiso también escuchar una voz extraordinaria decisiva que es la voz de la ciudadanía vamos a ver la ciudadanía que Mensajeros manda igual la ciudadanía normanda el mensaje mira aglutinar fuerzas dentro de un Gobierno que estáis en unas cifras que que que obligan a a sumar eso pero igual no igual hay un liderazgo claro y manifiesto entonces tenemos que plantearnos otras cosas nosotros no estamos ahora mismo haciendo recolección en otros ámbitos estamos haciendo los preferible es pero repito será después del resultado de las elecciones cuando veremos un mensaje bastante nítido creo yo de qué es lo que quiere la ciudadanía yo escuchar es

Voz 0867 17:01 pero no me creo que no tenga ni un pequeño dibujo un esbozo de de lo que puede ser un futuro gobierno

Voz 0175 17:06 pues lo digo de verdad que no no lo tengo pero cuando digo que no lo tengo que decir que no conozca personas valiosas capaces de estar en un futuro Gobierno Iker concepto tengo yo de cada es una de las cosas pero no estoy pensando en personas sinceramente al más me parece que eso distrae mucho de lo que es fundamental que son los proyectos los programas distrae mucho de lo que es fundamental que son las ideas y los modelos que uno quiere defender luego ya vendrá todo lo demás no le pregunta

Voz 0867 17:34 personas pero sí por estructura usted es de los que cree que es un gobierno debe ser amplio es decir que hay que crear nuevas consejerías o hay que hacer un Gobierno digamos más manejable en el que se aglutine en distintas materias ahí contrincante suyos Isabel Díaz Ayuso por ejemplo que anunciado por ejemplo la creación de la nueva Consejería de Familia

Voz 0175 17:51 yo yo no estoy en la nosotros la vez pasada sí que pedimos consejerías que se hicieran dos consejerías que no estaban una era la de Cultura que defendimos con contundencia y otra la de Justicia al final se pusieron y me parece muy bien me parece muy bien algunos me dirán no digas que te pareció muy bien cosa que hecho del Gobierno anterior pues a mí me parecía muy bien y además estoy muy contento de estar en la estructura de gobierno yo no soy partidario tampoco de complicar la administración pero tampoco me gusta la aglomeración en una única consejería de de distintas excesivas competencias que impidan también una lectura clara de lo que ha de hacerse yo creo que en este momento más o menos más o menos y luego poder modelo modificaciones hay unas estructuras de gobierno y un número de consejeros que podrá responder a la idea que yo tengo de las cosas no digo que exactamente se llamen así ni que exactamente sean esas pero irán las cosas

Voz 0867 18:51 habrá una Consejería de pobreza desigualdad es un tema que que bueno usted se repite de manera además ha reiterado durante toda la campaña hay antes incluso de la campaña ya la legislatura IMIE

Voz 0175 19:01 pero de haberlo hecho y me alegro de haberlo hecho hasta incluso me han dicho que estaba obsesionado por eso me alegro de tener esa obsesión Si estoy enfermo de consenso tengo obsesión por luchar contra la pobreza me parece muy bien ojalá me dure siempre yo creo que lo que la desigualdad es enorme el otro día decía lo estoy decía yo que había ciento noventa y seis mil niños y niñas en Madrid que que estar en pobreza me desmintieron la cifra pues no pues es verdad es así lo dice el Instituto Nacional de Estadística lo dice Save the Children lo decía en la propia Consejería en sus informes es que estamos en la situación difícil luego por tanto por tanto creo que no sé si hay que hacer específicamente una consejería o dar transversalidad todas para atender esto

Voz 0867 19:46 tenemos que hacer una pausa muy rápida los oyentes de ser más siguen escuchando Francino y en el resto de red de emisoras de la Cadena Ser en Madrid seguimos charlando con Ángel verlo

Voz 0867 20:26 hay terremotos para las ocho en punto de la tarde seguimos conversando con Ángel Gabilondo esta pregunta así que se la han hecho millones de veces ustedes escabulló además como como buenamente puede supongamos esa suma que iba a hacer se va a quedar otros cuatro años en la oposición de Vallecas

Voz 2 20:42 no

Voz 0867 20:43 el estuvo aquí sentado Íñigo Errejón yo tuvimos la misma pregunta la primera no respondió pero en la red pregúntele admitió que si se va a quedar cuatro años aunque no sume aunque básicamente está plenamente convencido de que habrá suma a la izquierda

Voz 0175 20:54 mi intención desde luego no es firme lo digo de ninguna manera está no es mi intención pero yo también he dicho algunas veces hizo nuestra forma de escabullirse sino de ser también leal al lugar en el que estoy es también si no merezco la confianza de los madrileños pues poner a disposición de quienes me han elegido en primarias pues ese puesto por si quienes piensan que hay que buscar otra alternativa ya extendido minutos ocasiones igual hay que buscar otro modelo yo esto lo haré con toda naturalidad un esos se diga pues ya veremos qué vida hay pero yo no tengo ninguna otra alternativa pensada en caso de que yo no soy de los que dicen como no gane me voy noble y además recuerdo siempre que cuando la vez pasada no ganamos por poco pues algunos deciden quién iba a durar Messi estado cuatro años orgullosísimo presentar a los ciudadanos de Madrid ahora sin la vida tengo que hacer otra cosa ya puedo decir que será dentro del servicio público voy como

Voz 0867 21:51 tenías concretas que hoy hemos recogido aquí en la SER la queja de los directores de colegios e institutos de la región e directores que son muy críticos con el sistema educativo de Madrid ellos lamentan no sólo los planes del Partido Popular en esta materia también el cómo se están combatiendo estas críticas vamos a escucharles

Voz 19 22:08 damos la democracia brilla pues ausencia la LOMCE a los directores los da supuestamente una capacidad de decisión en las cuales los consejos escolares han perdido su tu su capacidad de decisión

Voz 0867 22:20 que la Lomce acabó con la democracia en los

Voz 20 22:22 he aquí especialmente con las competencias clásico del Consejo Escolar que están supeditados a una dirección a la que se invita

Voz 0867 22:30 eh al autoritarismo e insisto son directores de colegios aquí la Comunidad de Madrid que son críticos y que han llegado a ser expedientados por digamos no plegarse a la Comunidad de Madrid esta persecución yo no sé si existe o no ellos dicen que sí pero si existe no parece tolerable

Voz 0175 22:47 es que la estructura tal como está concebida ahora en la legislación a mí tampoco me gusta es que lo primero que tenemos que hacer es lograr que tanto el Consejo Escolar pues tenga una una influencia la mayor en la gestión del centro desde la concepto de otras unidades centros también la las asociaciones de padres y las madres pues tienen que tener también un protagonismo en la decisión y en la toma de decisiones y a veces la legislación actual a las reduce a él órganos consultivos no de de segundo nivel y lo que están pidiendo ellos es una participación efectiva yo lo comparto es que yo no comparto por eso pues también la Lomce ahí adolece de ese de esa posibilidad no yo comprendo no sé si concretamente es hasta dónde llega a esto yo no tengo bondad los para poder hacer un juicio de valor pero me parece que todo nace de una mala consideración de lo que deben ser los consejos escolares y las asociaciones de padres y madres

Voz 0867 23:42 me decía usted antes y me hablaba de la concertada que que le parece bien que no por ello y porque lo defiende el Partido Popular usted la va a criticar Ciudadanos y el PP quieren extender también el bilingüismo no yo no sé si hay que extenderlo o hay que mejorarlo no porque ahí hay profesores que han advertido más de una ocasión que tenemos niños que que dice muy bien Hello pero luego no lo comprenden nociones básicas de distintas materias no

Voz 0175 24:06 es que era palabra bilingüismo es muy grande es muy importante yo no desgranó cómo voy a pronunciar en contra del bilingüismo el multilingüismo totalmente a favor lo que no estoy muy seguro es que hayamos logrado es el Madrid y que en su implantación que yo soy partidario de que se evalúe seriamente qué efectos está produciendo también está produciendo algunos efectos agregadores porque hay a veces por determinación de condicionamientos sociales au de origen finalmente sacaban extendiendo los grupos formando grupos en los que hay en algunos elementos pongo todas las comillas que haga falta no de alguna segregación no pues si se quiere de dicho de darwinismo social que vive el hinduismo pero que me ningún mismo como con igualdad de oportunidades ideólogo también de recursos y desde luego hay que evaluarlos seriamente porque como dice usted muy bien en muchos profesores que consideran esto no sólo va a ser un trastorno para el tipo de inglés que se aprende sino un trastorno para el tipo de castellano que esa aprende si hay que hacer bilingüismo pero muy probablemente también tenemos problema de formación de profesores tenemos problema también de la implantación de ese bilingüismo respetando totalmente la buena intención de bilingüismo que es necesario trabajar al menos el conocimiento de idiomas llamémosle a veces con menos ampuloso Zidane el que conocer otro idioma inglés que podría ser el francés el alemán chino lo que sí puedo decir es que yo no estoy contento como esta ha implantado y que creo que hay que evaluarlo digo para quitarlos sino para reorientar eso de modo adecuado porque si no somos capaces de reorientar los a veces igual producimos más bien que queremos hacer

Voz 0867 25:46 señor Gabilondo ciudadanos le acusa a usted de haber sido muy tibio en la lucha contra las presuntas irregularidades o las irregularidades que en su día se detectaron en la Universidad Rey Juan Carlos que usted no fue suficientemente contundente contra el mundo universitario por su relación precisamente con ese mundo universitario

Voz 0175 26:02 no yo contra el mundo universitario desde luego que no vuelva a ser nunca beligerante que el objetivo no es ir contra el mundo universitario y menos contra la universidad pública yo quería hacer una causa general contra el mundo en esa muchas hicieron un poco solos no no es verdad ellos tenían una noción de esa lucha activa vinculadas bien a dirigirse a alumnos relevantes con un espacio político conocido que yo llamaría las consecuencias de una mala allá de gestión Joy nosotros íbamos a las calzas nosotros lo que queríamos es ver que decía el rector crecía al consejero que decía el director de El instituto Derecho local queríamos conocer las causas para evitar que se volvía reproducir pero no es teníamos dos nociones distintas de cómo luchar contra eso yo le he dicho y lo he dicho y lo digo que la Universidad Rey Juan Carlos que la Universidad estupenda llena de magníficas personas y profesores personal y estudiantes no merece una causa general yo otra cosa es que tenemos que aislar separar aparte dar incluso retirar los títulos que se hayan concedido en adecuadamente pero hay hay procedimientos para hacerlo hay unos procedimientos que las universidades de la autonomía lo debe hacer yo le pido al rector y lo pido expresamente que se lleva hasta las últimas consecuencias lo que ha corrido pero yo creo que desde el Gobierno sobre todo desde la Asamblea de Madrid lo que había que hacer es ir a las causas ellos entendían que quizá más a las consecuencias eran modelos distintos

Voz 0867 27:29 los controles los controles que que están establecidos son suficientes ahora mismo tenemos garantías suficientes de que en otra universidad no puede producirse un caso parecido o que se hubiese parecido hubiesen ocurrido un caso parecido años G años antes

Voz 0175 27:43 pues sí Si no son suficiente la universidad debe hacer los porque es verdad que la transparencia la generación incluyes esos controles y yo creo que la universidad un espacio por más que se diga con todos sus defectos donde hay una gestión democrática hay unos procedimientos claros y luego muy estipulados si algunos está haciendo bien repito que se identifique y que Cy L que se sancione que es aparte yo en esto me parece que así se defiende la Unión se pública pero puedo entender que Ciudadanos o cualquier otro grupo tenga una idea distinta pero esto de que cuando uno piensa distinta como pienso yo esta especie de maniqueísmo entiendo que yo soy el que estoy defendiendo y es él el que está encubriendo es una lectura que no coinciden en absoluto con lo que yo pienso yo creo que ellos lo hacían de buena voluntad nosotros de buena voluntad que tenemos modelos distintos de cómo se ataja eso nada más

Voz 0867 28:36 el señor Aguado eh se resistió el otro día el pasado lunes en el debate que hicimos en el cole

Voz 0175 28:42 a aclarar que era para él un rico usted lo tiene claro yo creo que un rico es aquel que Galán más de lo que gasta eso es para mí la riqueza y por tanto no sólo hablar de la riqueza en esos términos de descalificación a a uno sin más y hacer algo así como la la Corte de gente perversa que acumula bienes no yo lo que sí digo es que hay que ponerse también los bienes al servicio de la generación de bienestar para los otros y a mí lo que no sé cómo llamarnos sin la riquezas lo que me preocupa es la acumulación en este concepto de dinero logia que no es capaz de generar con esos recursos el bienestar para lo común pero yo nunca sólo hablar diciendo los ricos sí me preocupa a la gente que vive a costa de otros Si me preocupan los que no tienen sensibilidad social y aquellos que no contribuyen a a al bienestar general pero ya verán que yo no sólo hablar de los ricos así como una especie de estirpe a perseguir lo que hay que perseguir la pobreza hay que perseguir aquellos que viene a costa de otros sin hacer el esfuerzo que hay que hacer

Voz 0867 30:00 quiero un tema delicado y espinoso cada día y es evidente somos una población más envejecida con necesidades sanitarias y asistenciales tenemos problemas en las residencias de mayores e insisto cada vez más necesidades con con esa gente no con esa franja de edad para sostener el sistema usted descartaría completamente un copago en asistencia social es el sí que se pagará algún servicio extra sanitario por ejemplo la comida

Voz 0175 30:25 yo no estoy de acuerdo con ser así yo creo que nosotros una comunidad con veintidós mil millones de euros tenemos que procurar los recursos para que esto no sea así porque yo creo en la igualdad de oportunidad les creo que hay personas que no se les puede pedir más esfuerzo que están haciendo y además hay personas que están en situación de necesidad de desigualdad y sin oportunidad y por tanto por ahí no van nuestras opciones por el copago poder unir nuestras opciones por las vías de dar un presupuesto adecuado para garantizar que nadie quede al margen por razones sociales económicas de su atención

Voz 0867 31:06 entiendo que a través de una subida de impuestos

Voz 0175 31:10 bueno a través de un destino de los presupuestos en las prioridades que son determinantes para mí lo son la sanidad la educación las políticas sociales es que unos Presupuestos marcan bien cuáles son nuestras prioridades que hagamos la prioridad en esa dirección yo más bien he dicho y lo digo y lo mantengo y lo digo públicamente y en mi palabra que nosotros no vamos a subir los impuestos al noventa y ocho por ciento de los ciudadanos ni un euro más ni un euro más ya hecho un esfuerzo grande la ciudadanía ahora sí digo que los que se se recibe una donación aún no tiene un patrimonio de más de un millón y medio no es que nosotros pongamos a quite por los impuestos que están ahí es la bonificación quedará comunidad que digo que ellos pues al PP un esfuerzo mayor pues quiere decir que igual no hay que bonificar al cien por cien o igual estoy diciendo que que el impuesto de la renta de personas físicas pues hay que poner un tramo a partir de ciento cincuenta mil euros que el que lo gane pues pueda subir un punto más si es que los impuestos no son sólo los recaudatorios son también incentivos de la actividad eh económica no y por eso algunos vamos a bajar algunos impuestos a Benissa modifiquen

Voz 0867 32:22 me acuerdo bajar

Voz 0175 32:24 pues lo digo con mucho gusto por ejemplo los autónomos hay que hacer una compensación fiscal para los autónomos queden consolidados actividad hay un guiño

Voz 0867 32:33 mire hace usted humilló al caladero de votos de Ciudadanos

Voz 0175 32:36 yo lo algún guiño a lo que creo que es importante que es que una cuota mensual a a la Seguridad Social que esto puede tener un coste de noventa millones de euros que lo hemos estudiado no hizo quién los que no tengan una tarifa plana a los que tengan un ingreso de negocio de hasta ciento cincuenta mil euros pues eso sirve para incentivar la economía pero hay más cosas Duval su no tienen un negocio lo quiere pasar a su hijo o quiere pasárselo a no sé a sus propios empleados pues hay que bonificar esa posibilidad o uno que compré un piso joven menos de treinta y cinco años primer piso que no sean parece superior a doscientos cincuenta mil euros pues si hay que ayudarle o las familias que viven con un solo progenitor tienen hijos el ochenta por ciento son mujeres pues igual también hay que considerar si esto no lo puede leerse como que hay que darles beneficios de familia numerosa es que algunas organizaciones y estoy citando estos días a Save the Children porque cuando lo estaría preguntaba que contrate en el debate Seron chiringuitos Cáritas au Save the Children pues quiero poner en valor lo que dicen pues ellos en concreto dicen que mujer sola con hijos el nuevo rostro de la pobreza en Madrid bueno pues tendremos que ayudar a cuatro ejemplos de algo que no va a subirse sino que me atribuía bajarse

Voz 0867 33:54 el otro día Pedro Sánchez en el mitin de Alcalá apeló al voto de la derecha en Madrid eh usted con su talante es digamos un buen atractivo puede arañar algún voto de la derecha lo están buscando están buscando el desencantado de Ciudadanos y al desencantado del Partido Popular

Voz 0175 34:10 yo es que alguno ahí yo estoy buscando a formar transformar modernizar y hacer sale esta comunidad y cree que este modelo no da ya más decir que han hecho todo el bien que pueden supongo y algún mal también a nuestro juicio han utilizado también los recursos públicos para beneficio particular lo llamarán a eso pues de una manera yo corrupción de otra manera pero desde luego esa utilización del poder en Madrid lo que yo creo es llamo a todas las personas y no las clasificó es que no las clasifica que quieran hacer eso no le pregunta uno a quién ha votado antes de es de qué color tiene el carné de dónde vienes sólo Le pido que si quiere hacer eso ni siquiera hacer eso es mi aliado desde luego ahora ya le puedo decir que los que quieran conservar el modelo actual porque no son nuestros aliados yo no voy a perseguir caladeros de votos de nadie yo me dirijo directamente a los ciudadanos sin distinción ciudadanos y ciudadanas les llamo Si quieren hacer eso o no

Voz 0867 35:13 ya está propone usted una ley autonómica de memoria esto por cierto eh lo digo para los oyentes que están escuchando la radio esta animación es que usted aquí congrega mucha gente e gran éxito Hyatt no al margen de la fiesta que hay en la azotea

Voz 0175 35:25 curiosidad bueno decía

Voz 0867 35:28 que ustedes proponen una ley autonómica de memoria histórica con un censo de víctimas con un mapa de fosas con Museo de la Memoria esto va a provocar una buena bronca la Asamblea

Voz 0175 35:38 no yo creo que no yo creo que no porque están llamamos y logra el consenso ente

Voz 0867 35:45 matan de adivinado y tan espinoso del Consejo

Voz 0175 35:47 es decir que no haya conflicto yo espero que habrá conflicto habrá debate y que habrá controversia en el encuentro de legítimos Si diferentes intereses yo no una cosa es que defiende el consenso y otras que no me he dado cuenta que hay un conflicto que además un conflicto muy consistente lo que pasa es que lo que hay que hacer en ese contexto es ser capaz de argumentar de tener altura de miras de pensar generosamente trabajar mucho mucho mucho muchas horas para encontrar los acuerdos el acuerdo no suele estar de entrada el acuerdo es un resultado final no espera estar de acuerdo con alguien para ponerse de acuerdo con él no no lo hace Hamás tiene que buscar ese acuerdo yo lo que digo es que sobre eso tenemos que buscar un acuerdo del mismo modo que hemos defendido y defendemos conjuntamente lo que es atiende a las víctimas del terrorismo que es atienda de verdad a las víctimas del terrorismo de ahí en la Comunidad ella para mi gusto también una ley que permite eso y que además impulsa eso del mismo modo tenemos que trabajar con memoria histórica buscaremos el consenso hilo encontraremos

Voz 0867 36:55 el otro día estuvo aquí el alcalde de de Villanueva de la Cañada también estuvo el alcalde de Soto del Real que te el PSOE

Voz 0175 37:01 qué tiros dos se se quejaban de lo mismo no

Voz 0867 37:04 primero de cómo engulle Madrid capital a los municipios y en segundo lugar el poco papel que tienen los municipios en la Asamblea de Madrid que es casi una desconocida que usted propone una reforma del Estatuto esa reforma del Estatuto debe contemplar también una reforma de la de la constitución de la forma que tiene actualmente la Cámara madrileña para que esos territorios estén mejor representados

Voz 0175 37:23 no no sé yo no llegó hasta tanto de hasta dónde puede llegar esa reforma del Estatuto pero sí me parece muy atinado lo que dice de una mayor consideración a los y nueve municipios parece que es importante casi elaborar un Pacto Local Pacto Local también acreditar los sistemas para que el lo que tiene que ver con el peer no está el programa de inversiones de la región se haga a través de criterios más acordados vas transparentes en espacios de negociación porque a veces parece que es ese aplica individualmente y a mi juicio no siempre estableciendo las prioridades igual tenemos que decir en esta comunidad cuáles son las prioridades que la conexión a través de transporte para que no haya poblaciones realmente aisladas garantizar la sanidad vivas donde vivas haciendo centros de atención primaria pues vamos a trabajar en esa línea lo que no podemos hacer es ir disparando al aire soltando medidas dando apoyos puntuales sin hacer una estrategia de región y creo que Madrid no tiene una estrategia de refieran otra cosa es lo que se pregunta que es muy interesante además y muy importante sí podría afectar o debe incluirse dentro del Estatuto pues yo desde luego desde el primer día si soy elegido presidente voy a trabajar para un nuevo Estatuto para que es también se asienten confirmen los derechos de de luego se tienen que estar en la Constitución pero también para bien la puerta no es delito sino de Calexico y su afición por la

Voz 0867 38:55 que ya lo sabía pero pero nos hemos enterado esta mañana a través de Pilar Llop que a usted también le gusta el hip hop

Voz 0175 39:02 la aprendo con esto es que es que hay que aprender a hablar es que hay que aprender nada no me imaginaba esto no no tampoco voy a presumir de ser un experto pero lo que sí puedo decir es que yo me gusta aprender lenguajes entender lenguajes ver cómo se expresan también esos lenguajes a través sobre todo en gente muy joven que tiene mucha conciencia que tiene muchos valores que los defiende a través de un determinado lenguaje y por eso me gustan más unos que otros no

Voz 0867 39:31 esta es la música hecho hollín me gustaría

Voz 0175 39:35 me gusta mucho por muchas razones también por su compromiso social y político por su lucha contra el racismo hoy también porque me parece no es cuando se habla ya de vocalista esas canciones donde dice que en el RACC hay que localizarlo bien

Voz 0867 39:50 Ángel Gabilondo gracias por venir al estudio de la SER en este hotel Hyatt suerte que vaya todo

Voz 0175 39:53 muchísimas gracias a ustedes sea